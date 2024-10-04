เดสก์ท็อป Mac ของคุณเป็นเหมือนป่าที่วุ่นวายไปด้วยไฟล์, ไอคอน, และโฟลเดอร์หรือไม่?
ความจริงก็คือ การจัดระเบียบสิ่งต่าง ๆ บนเดสก์ท็อปของ Mac ของคุณไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไร
แน่นอนว่ามีแอปเพิ่มประสิทธิภาพมากมายสำหรับผู้ใช้ Macแต่บางครั้งคุณเพียงแค่ต้องการเคล็ดลับการจัดระเบียบดิจิทัลเพียงไม่กี่ข้อเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสอนคุณวิธีการจัดระเบียบไฟล์บน Mac อย่างละเอียดเป็นขั้นตอน นอกจากนี้เราจะพูดถึงวิธีที่คุณสามารถขยายโครงสร้างนั้นไปสู่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจร เช่น ClickUp
12 วิธีจัดระเบียบไฟล์และโฟลเดอร์บน Mac
1. จัดระเบียบรายการต่างๆ ลงในโฟลเดอร์
บน Mac ของคุณ ให้คลิกที่ไอคอน 'Finder' (ไอคอนรูปใบหน้าสีน้ำเงินและขาว) ใน 'Dock' เพื่อเปิดหน้าต่าง 'Finder'
คุณจะสามารถ ดูแท็บ 'รายการล่าสุด' ที่แสดงไฟล์ล่าสุดทั้งหมดของคุณ ได้ โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งที่จัดเก็บไว้ในระบบ
ตอนนี้ ให้ไปที่ตำแหน่งที่คุณต้องการสร้างโฟลเดอร์เอกสาร สมมติว่าคุณต้องการให้โฟลเดอร์นี้อยู่บนเดสก์ท็อปสำหรับตัวอย่างนี้ คลิกที่แท็บ 'เดสก์ท็อป' ภายใต้ 'รายการโปรด' ในเมนูด้านข้างของหน้าต่าง 'Finder'
ต่อไป กดปุ่ม 'Shift-Command-N' เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่บน 'เดสก์ท็อป' โฟลเดอร์นี้จะทำหน้าที่เป็น ที่เก็บชั่วคราวสำหรับรวบรวมไฟล์ที่กระจัดกระจายทั้งหมดก่อนที่คุณจะเริ่มจัดระเบียบ
คุณจะพบโฟลเดอร์ชื่อ 'โฟลเดอร์ไม่มีชื่อ' ปรากฏบนหน้าจอของคุณ
เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เป็น 'จัดระเบียบ' จากนั้นคลิกและลากไปยังส่วน 'รายการโปรด' ของแถบเมนูด้านข้างของ 'Finder' (อยู่ถัดจาก 'เดสก์ท็อป') ตามที่แสดงในภาพหน้าจอด้านล่าง
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณสามารถทำสิ่งนี้กับไฟล์หลายไฟล์พร้อมกันได้—เพียงแค่กดค้างไว้ที่ปุ่ม 'Command' แล้วคลิกที่รายการต่างๆ (ไม่จำเป็นต้องอยู่ติดกัน) จากนั้นลากไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการ
คุณยังสามารถจัดกลุ่มไอเท็มบนเดสก์ท็อปอย่างรวดเร็วเป็นโฟลเดอร์ได้อีกด้วย เลือกไอเท็มทั้งหมดที่คุณต้องการจัดกลุ่ม, กด Control-คลิกที่หนึ่งในไอเท็ม, จากนั้นเลือก New Folder with Selection. โปรดจำไว้ว่าไอเท็มที่ถูกล็อกไม่สามารถจัดกลุ่มได้.
2. สร้างโฟลเดอร์ย่อย
กลับไปที่โฟลเดอร์ 'จัดระเบียบ' และ สร้างโฟลเดอร์ย่อยสำหรับแต่ละหมวดหมู่หลักที่คุณต้องการจัดระเบียบไฟล์ของคุณเอง
สำหรับตัวอย่างนี้ เราได้เลือกหมวดหมู่ดังต่อไปนี้: 'โฟลเดอร์เอกสาร', 'เทมเพลต YouTube', 'สื่อสต็อก', 'เทมเพลต PPT', 'ภาพหน้าจอซอฟต์แวร์', 'สื่อการตลาด', และ 'คู่มือการติดตั้งแอป'
3. รวมโฟลเดอร์ที่คล้ายกัน
แม้ว่าสิ่งนี้อาจดูเหมือนการค้นหาโฟลเดอร์ที่ซ้ำกัน แต่มันไม่ได้ตรงไปตรงมา ตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างโฟลเดอร์ที่มีชื่อเดียวกันในตำแหน่งเดียวกัน คุณอาจเผลอเขียนทับโฟลเดอร์แรกและสูญเสียข้อมูลที่มีค่าได้
แต่เช่นเดียวกับสิ่งอื่น ๆ ส่วนใหญ่ มีทางออกเสมอ
ในความเป็นจริง นี่คือสองวิธีในการรวมโฟลเดอร์บน Mac อย่างปลอดภัย
รวมโฟลเดอร์โดยใช้ Finder
เมื่อคุณเพิ่มโฟลเดอร์ไปยังตำแหน่งที่มีโฟลเดอร์อยู่แล้วซึ่งมีชื่อเดียวกัน ระบบจะแจ้งข้อความถามว่าคุณต้องการหยุดกระบวนการนี้ แทนที่โฟลเดอร์ในตำแหน่งนั้น หรือรวมโฟลเดอร์ทั้งสองเข้าด้วยกัน หากคุณมีไฟล์ที่แตกต่างกันซึ่งมีชื่อเดียวกัน คุณควรเลือก "หยุด" เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟล์ถูกเขียนทับ
ในกรณีที่คุณต้องการเก็บทั้งสองโฟลเดอร์ไว้ คุณต้องลากโฟลเดอร์และกดปุ่ม Option ค้างไว้ก่อนที่จะปล่อยเพื่อมีตัวเลือกใหม่ชื่อว่า "รวม" ให้คลิกที่ตัวเลือกนั้น
ไฟล์ที่มีชื่อเดียวกันจะมีตัวเลข "2" ต่อท้ายชื่อไฟล์ เพื่อให้คุณเก็บทั้งไฟล์ต้นฉบับและไฟล์ใหม่ไว้โดยไม่สูญเสียข้อมูลใดๆ
รวมโฟลเดอร์โดยใช้ Terminal
วิธีที่สอง ใช้ Terminal และคำสั่งที่เรียกว่า "ditto" วิธีนี้จะรวมเนื้อหาของสองโฟลเดอร์เข้าด้วยกัน รวมถึงโฟลเดอร์ย่อยภายในด้วย
เปิดเทอร์มินัลแล้วพิมพ์: ditto ~/source_folder ~/target_folder
คุณควรเพิ่มชื่อโฟลเดอร์จริงแทนที่ "source_folder" และ "target_folder"
นอกจากนี้ แทนที่จะพิมพ์เส้นทางของโฟลเดอร์ คุณสามารถลากและวางโฟลเดอร์ลงในหน้าต่าง Terminal ของคุณได้
4. บันทึกโฟลเดอร์เป็นรายการโปรด
หากมีโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อยมากเกินไป การค้นหาโฟลเดอร์เฉพาะที่คุณใช้บ่อยหรือสำหรับความต้องการพิเศษอาจทำให้รู้สึกวุ่นวายได้ ข่าวดีคือคุณสามารถ เพิ่มโฟลเดอร์ใดก็ได้ไปยังรายการโปรดในแถบด้านข้างของ Finder ได้ นี่คือวิธีที่คุณทำ:
- เปิดหน้าต่าง Finder ใหม่
- ค้นหาโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเพิ่มเป็นรายการโปรด
- ลากมันไปยังแถบด้านข้างของคุณ
5. จัดเรียงไฟล์ตามประเภท
คุณยังสามารถจัดเรียงไฟล์ของคุณตาม 'ประเภท' เพื่อจัดกลุ่มไฟล์ที่คล้ายกัน (PDF, รูปภาพ, เอกสาร ฯลฯ)
คลิกขวาที่ใดก็ได้ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดและ เลือก 'จัดเรียงตาม'> 'ประเภท' วิธีนี้จะช่วยให้คุณเห็นไฟล์ที่คุณมีและสามารถย้ายไฟล์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้
เมื่อคุณจัดเรียงไฟล์ตามที่คุณต้องการให้จัดหมวดหมู่แล้ว ให้ย้ายไฟล์เหล่านั้นไปยังโฟลเดอร์ย่อยที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น รูปภาพและวิดีโอให้ย้ายไปไว้ในโฟลเดอร์ 'สื่อสต็อก' และภาพหน้าจอให้ย้ายไปไว้ในโฟลเดอร์ 'ภาพหน้าจอซอฟต์แวร์'
6. ใช้แท็ก
เพื่อจัดลำดับความสำคัญของไฟล์ คลิกขวาที่ไฟล์ เลือก 'แท็ก' และกำหนดแท็กที่กำหนดเอง เช่น 'ด่วน' หรือ 'ต้องทำ' ไฟล์ที่มีแท็กจะแสดงจุดที่มีสีต่างกันข้างชื่อเพื่อให้ง่ายต่อการระบุ
คุณสามารถเข้าถึงไฟล์ที่ถูกติดแท็กได้อย่างรวดเร็วโดยคลิกที่สีที่สอดคล้องกันภายใต้ 'แท็ก' ในแถบด้านข้างของ 'Finder'
7. ลองใช้โฟลเดอร์อัจฉริยะ
เพื่อจัดกลุ่มไฟล์บน Mac ของคุณแบบไดนามิก ให้เปิด 'Finder' และไปที่ 'ไฟล์' > 'โฟลเดอร์อัจฉริยะใหม่'
ถัดไป คลิกปุ่ม (+) ที่มุมขวาบนของหน้าต่างถัดจาก 'บันทึก' เพื่อเพิ่มเกณฑ์การค้นหา
คุณจะได้รับเมนูแบบเลื่อนลงสองเมนูเพื่อทำการเลือกของคุณ
ในตัวอย่างนี้ เราได้เลือก 'วันที่แก้ไขล่าสุด' และ 'ก่อน' เพื่อ เข้าถึงไฟล์ทั้งหมดที่ตรงกับเกณฑ์นี้อย่างรวดเร็ว (โดยไม่ย้ายไฟล์ออกจากตำแหน่งเดิม)
คลิกที่ปุ่ม 'บันทึก' ที่มุมขวาบนของหน้าต่าง และตั้งชื่อ 'โฟลเดอร์อัจฉริยะ' ของคุณ
'โฟลเดอร์อัจฉริยะ' จะปรากฏโดยอัตโนมัติภายใต้เมนูด้านข้าง 'รายการโปรด'
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากคุณมีโฟลเดอร์สองโฟลเดอร์ที่มีชื่อเดียวกันแต่อยู่ในตำแหน่งต่างกัน ให้กดปุ่ม 'Option' ค้างไว้แล้วลากโฟลเดอร์หนึ่งไปวางบนอีกโฟลเดอร์หนึ่ง เมื่อระบบแจ้งให้เลือก 'รวม' เพื่อรวมเนื้อหาของทั้งสองโฟลเดอร์เข้าด้วยกัน วิธีนี้จะช่วยกำจัดไฟล์ซ้ำขณะรวมไฟล์
8. พัฒนาระบบการตั้งชื่อไฟล์ของคุณ
การวางกลยุทธ์การจัดระเบียบไฟล์ด้วยระบบการตั้งชื่อสามารถช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาไฟล์ของคุณได้
ตามขั้นตอนการทำงานหรือเอกสารส่วนตัวของคุณ ให้รวมสิ่งต่อไปนี้ไว้ในชื่อไฟล์ของคุณ:
- ชื่อโครงการ/ชื่อส่วนตัว
- คำอธิบายของไฟล์นี้
- วันที่คุณเริ่มทำงานกับไฟล์
- หมายเลขเวอร์ชันใดก็ได้
- ชื่อย่อของคุณ หากเป็นไฟล์ คุณจะต้องส่งให้ผู้อื่น
โปรดจำไว้ว่า ขึ้นอยู่กับการตั้งค่ามุมมองของ Finder ไฟล์ของคุณจะถูกจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การใส่วันที่ไว้ที่ต้นชื่อไฟล์จะช่วยให้ไฟล์เรียงตามลำดับเวลา ทำให้คุณค้นหาได้เร็วขึ้น
9. ใช้สแต็กเพื่อจัดระเบียบไฟล์โดยอัตโนมัติ
การจัดเรียงไฟล์บนเดสก์ท็อปช่วยให้คุณสามารถจัดไฟล์ให้เป็นกลุ่มอย่างเป็นระเบียบบนเดสก์ท็อปของคุณได้ การจัดเรียงไฟล์เป็นกลุ่มนี้คล้ายกับโฟลเดอร์อัจฉริยะ แต่ใช้กับเดสก์ท็อปของคุณ การจัดเรียงไฟล์เป็นกลุ่มสามารถจัดกลุ่มตามประเภท วันที่ หรือแท็กได้
ตัวอย่างเช่น หากคุณจัดกลุ่มตามประเภท รูปถ่ายทั้งหมดของคุณจะปรากฏอยู่ในกองหนึ่ง งานนำเสนอจะอยู่ในอีกกองหนึ่ง และอื่นๆ ไฟล์ใหม่ที่คุณเพิ่มจะถูกย้ายไปยังกองที่เหมาะสมทันที ทำให้คุณสามารถจัดระเบียบทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่บนเดสก์ท็อปของคุณ จากนั้นคลิก มุมมอง > ใช้สแต็ก > แท็ก
ในการดู เปิด หรือปิด Stack คุณเพียงแค่คลิกที่มัน แล้วไฟล์จะขยายออกบนเดสก์ท็อปของคุณ แต่ถ้าคุณต้องการดูไฟล์โดยไม่ต้องเปิด Stack ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือ:
- เลื่อนเมาส์ของคุณไปที่กอง
- ปัดซ้ายหรือขวาด้วยแทร็กแพดหรือเมาส์ของคุณ ไอคอนและชื่อของสแต็กจะเปลี่ยนให้ตรงกับแต่ละไฟล์ในสแต็ก
- ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่ต้องการเพื่อเปิด
10. จัดเก็บไฟล์บน iCloud Drive
ด้วย iCloud Drive คุณสามารถซิงค์โฟลเดอร์และไฟล์ของคุณข้ามอุปกรณ์หลายเครื่องได้ ซึ่งจะ ช่วยให้คุณเรียกคืนไฟล์จากอุปกรณ์ Apple ของคุณหากคุณใช้ iPad หรือ iPhone หลายเครื่อง
นี่คือวิธีเปิดใช้งาน iCloud Drive บน Mac ของคุณ:
- เปิดการตั้งค่าระบบ
- คลิก Apple ID > iCloud
- เปิด iCloud Drive
- คลิก iCloud Drive อีกครั้ง
- เลือกตัวเลือกเพื่อเลือกโฟลเดอร์และแอปที่คุณต้องการซิงค์กับ Mac ของคุณ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:หากคุณเปิดใช้งาน iCloud Desktop และ Documents คุณสามารถใช้ไอเท็มบนเดสก์ท็อปเดียวกันบน Mac เครื่องอื่นได้โดยการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี iCloud เดียวกันและเปิดใช้งาน iCloud Desktop และ Documents บน Mac เครื่องนั้น
11. จัดเรียงไฟล์บนเดสก์ท็อปของคุณ
นอกเหนือจากการจัดเรียงไฟล์บนเดสก์ท็อปของคุณตามชื่อ ประเภท วันที่เพิ่ม ขนาด แท็ก ฯลฯ แล้ว คุณยังสามารถเปลี่ยนการแสดงผลของโฟลเดอร์โดยขนาดไอคอนระยะห่างของตาราง ขนาดข้อความ และอื่นๆ ได้อีกด้วย
จัดเรียงและปรับขนาดไอเท็มตามความต้องการของคุณเพื่อให้เดสก์ท็อปมีความเป็นส่วนตัวและสวยงามมากขึ้น คุณยังสามารถจัดเรียงไฟล์ให้เป็นระเบียบได้ตามต้องการ—เพียงแค่คลิกที่เดสก์ท็อป เลือก ดู > จัดระเบียบ แล้วเลือกวิธีที่คุณต้องการจัดเรียงไฟล์
12. ใช้แอปพลิเคชันภายนอก
สุดท้ายนี้ คุณสามารถใช้ แอปของบุคคลที่สามเพื่อจัดระเบียบไฟล์และโฟลเดอร์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณต้องการ แอปเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณติดตามและลบไฟล์ที่ซ้ำกันได้อย่างง่ายดาย แต่ยังช่วยให้คุณค้นหาและทำความสะอาดไฟล์ที่รกในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของคุณได้อีกด้วย
นั่นแหละ!
ด้วยขั้นตอนเหล่านี้ คุณกำลังอยู่บนเส้นทางสู่เดสก์ท็อป Mac ที่เรียบร้อยแล้ว กุญแจสำคัญคือการมีความสม่ำเสมอ—จัดสรรเวลาเพียงไม่กี่นาทีทุกวันเพื่อจัดระเบียบไฟล์และโฟลเดอร์ในระบบของคุณ และในไม่ช้า มันจะกลายเป็นเรื่องปกติสำหรับคุณ
จำไว้ว่า ความพยายามเพียงเล็กน้อยในวันนี้ จะช่วยคุณประหยัดความยุ่งยากมากมายในอนาคต
จัดระเบียบไฟล์ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp
ตอนนี้ที่คุณได้เรียนรู้เคล็ดลับการจัดระเบียบไฟล์ในMacBookแล้ว ทำไมต้องหยุดแค่นั้น? มาต่ออีกขั้นด้วยการสำรวจ ClickUp ซอฟต์แวร์จัดการงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งมากกว่าการจัดการงานและไฟล์ทั่วไป
ซอฟต์แวร์จัดการเอกสารประกอบด้วยคุณสมบัติขั้นสูง เช่น ClickUp Docs สำหรับการจัดระเบียบไฟล์ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับบุคคลที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ทำงานดิจิทัลของตน
มันมอบเครื่องมือขั้นสูงและฟังก์ชันการทำงานเพื่อจัดหมวดหมู่ ค้นหา และปรับปรุงเอกสารข้อความ งาน และโครงการของคุณอย่างไดนามิกและร่วมมือกัน
พูดถึงเรื่องการเป็นคนที่จัดระเบียบมากขึ้นในที่ทำงาน!
สนใจไหม?
1. สำรวจเอกสาร ClickUp
สำหรับเริ่มต้น,ClickUp Docsสามารถทำหน้าที่เป็นตู้เอกสารดิจิทัลเพื่อจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ.
สมมติว่าคุณจัดสรรเอกสารหนึ่งฉบับต่อหนึ่งลูกค้าเพื่อเชื่อมโยงสินทรัพย์สำคัญ เช่น สัญญา, สรุปโครงการ, ใบแจ้งหนี้,และแบบฟอร์มไดเรกทอรี คุณสามารถฝังไฟล์จาก Google Drive หรือ Dropbox ได้โดยตรงในเอกสารเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
หากไฟล์และโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าถูกเก็บไว้ที่เครื่อง (เช่น บน MacBook ของคุณ) คุณสามารถลากไฟล์เหล่านั้นเข้าไปในเอกสาร ClickUp ที่เหมาะสมได้ นี่จะช่วยให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว และคุณสามารถหลีกเลี่ยงการสลับระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ ขณะทำงานได้
คุณยังสามารถ สร้างลิงก์ที่แชร์ได้และจัดการสิทธิ์ สำหรับสมาชิกในทีมของคุณบนเอกสาร ClickUp ของคุณได้อีกด้วย การควบคุมความเป็นส่วนตัวและการแก้ไขช่วยให้มั่นใจได้ว่าเฉพาะบุคคลที่เหมาะสมเท่านั้นที่สามารถดูและเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้
เพื่อดำเนินการต่อไป, สร้างงานใน ClickUpสำหรับลูกค้าแต่ละราย, แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง, กำหนดวันครบกำหนด, และมอบหมายให้กับสมาชิกทีม.การผสานการทำงานนี้ช่วยให้การจัดการเอกสารของคุณเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น.
2. ใช้ประโยชน์จากคู่มือลำดับชั้นโครงการของ ClickUp
จากนั้นคือคู่มือลำดับชั้นโครงการ ClickUp ที่จะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมทั้งหมดโดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญใดๆ
ให้เราอธิบายให้คุณฟังว่าอย่างไร
ภายในแต่ละ Workspace บนแพลตฟอร์ม คุณสามารถสร้าง Spaces สำหรับโครงการหรือแผนกเฉพาะ เช่น 'การตลาด' หรือ 'โครงการลูกค้า' แต่ละ Space สามารถมี 'โฟลเดอร์' เพื่อจัดระเบียบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ลำดับชั้นนี้ ช่วยให้แน่ใจว่าทุกไฟล์มีตำแหน่งในระบบ ทำให้ง่ายต่อการค้นหาและจัดการเอกสารของคุณ ตัวอย่างเช่น ในพื้นที่ 'โครงการลูกค้า' ให้สร้างโฟลเดอร์สำหรับลูกค้าแต่ละราย ซึ่งภายในจะมีรายการสัญญา ใบแจ้งหนี้ และเอกสารที่ต้องส่งมอบ
3. ใช้รายการ ClickUp
ใช้มุมมองรายการของ ClickUpเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรนี้โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนด เช่น ประเภทไฟล์ ชื่อโฟลเดอร์และไฟล์ กำหนดเวลา และสถานะความสำคัญ เช่น 'กำลังใช้งาน' 'เก็บถาวร' หรือ 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบ'
คุณยังสามารถปรับแต่งรายการด้วยสีเพื่อแสดงสถานะของโครงการหรือแยกแยะงานของคุณให้ชัดเจนยิ่งขึ้นได้อีกด้วย แต่นั่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้
4. ลองใช้การค้นหาแบบเชื่อมต่อบน ClickUp
ต้องการค้นหาไฟล์ที่ต้องการอย่างรวดเร็วหรือไม่?
เพียงป้อนชื่อของมันในช่องค้นหา แล้ว ClickUp จะดึงสิ่งที่คุณกำลังมองหาขึ้นมาทันที ไม่ว่าจะเป็นใน ClickUp workspace, แอปที่เชื่อมต่อ (เช่น Dropbox, Slack และ Google Drive) หรือไดรฟ์ในเครื่องของคุณเอง นี่คือพลังของการค้นหาแบบเชื่อมต่อใน ClickUp
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกรองงานตามกำหนดเวลาเพื่อระบุสิ่งที่ต้องการความสนใจเร่งด่วน เช่น ข้อเสนอที่ต้องส่งเร็วๆ นี้หรือการต่อสัญญาที่กำลังจะมาถึง หรือติดป้ายกำกับไฟล์ด้วยป้ายเช่น 'กฎหมาย', 'การเงิน', หรือ 'ส่วนตัว' แล้วกรองตามป้ายกำกับเหล่านี้เพื่อค้นหาเอกสารเฉพาะ
ยิ่งไปกว่านั้นClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp จะจดจำพฤติกรรมการค้นหาของคุณและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น
ตัวอย่างเช่น หากคุณค้นหา 'สัญญา' ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเฉพาะบ่อยครั้ง ClickUp Brain จะให้ความสำคัญกับผลลัพธ์เหล่านั้นในการค้นหาครั้งต่อไป ซึ่งหมายความว่า ยิ่งคุณใช้แพลตฟอร์มมากเท่าไหร่ มันก็จะยิ่งฉลาดขึ้นเท่านั้น ทำให้คุณสามารถค้นหาไฟล์ได้เร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
อย่าปล่อยให้สิ่งรกรุงรังดิจิทัลมาขัดขวางคุณ
มีสิ่งสำคัญกว่าที่ต้องทำมากกว่าการเสียเวลาอันมีค่าไปกับการค้นหาเอกสารสำคัญ เนื่องจากความไม่มีประสิทธิภาพสามารถสะสมได้อย่างรวดเร็ว
แทนที่จะปล่อยให้เป็นเช่นนั้น ให้คุณควบคุมเวลาของคุณด้วยการจัดระเบียบไฟล์อย่างมีกลยุทธ์
การจัดโครงสร้างไฟล์อย่างเหมาะสมช่วยลดสิ่งรบกวน ลดข้อผิดพลาด และทำให้การทำงานราบรื่นยิ่งขึ้น การปฏิบัตินี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการประสานงานโครงการขนาดใหญ่ การจัดการบันทึกข้อมูลลูกค้า และการดูแลเอกสารที่มีความอ่อนไหว
โชคดีที่ ClickUp มีเครื่องมือในการสร้างพื้นที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพและรวมศูนย์—ตั้งแต่การจัดระเบียบงานด้วยระบบลำดับชั้นของ ClickUp และการใช้มุมมองรายการสำหรับการกรองรายละเอียด ไปจนถึงการใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ขั้นสูงอย่าง AI
แล้วคุณรออะไรอยู่?ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และเริ่มต้นได้เลย