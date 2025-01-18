วิธีตั้งกฎทีมที่ขับเคลื่อนความสำเร็จ

มันไม่ได้ เสมอไป ที่เมื่อทีมเริ่มแตกแยกจะดูน่าตื่นเต้นหรือหวือหวา ในความเป็นจริง มักจะเริ่มต้นอย่างเงียบเชียบจนแทบไม่ทันสังเกตเห็นเลยด้วยซ้ำ 👀
บางครั้ง มันคือการพลาดกำหนดส่งงาน หรืออาจเป็นอีเมลที่เขียนไม่เสร็จสมบูรณ์ซึ่งทิ้งคำถามไว้มากกว่าคำตอบ มีคนคิดว่า 'ไม่ใช่หน้าที่ของฉัน' ในขณะที่อีกคนคิดว่า 'พวกเขาจะจัดการเอง'
และเพียงเท่านั้น รอยร้าวเล็กๆ ก็กลายเป็นช่องโหว่ขนาดใหญ่ กำหนดส่งงานถาโถมเข้ามา การสื่อสารสะดุด ความคืบหน้าหยุดชะงัก และความรับผิดชอบ? หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอย
สิ่งที่คุณต้องการคือกรอบการทำงานที่เหมาะสม (หรือกฎพื้นฐาน) เพื่อสร้างความสอดคล้อง ปรับปรุงประสิทธิภาพ และทำให้ความสามารถของทีมคุณกลายเป็นผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ
มาสำรวจกันว่า การสร้างกฎทีมที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง จะสามารถเปลี่ยนศักยภาพให้กลายเป็นความก้าวหน้าได้จริงอย่างไร
⏰ สรุป 60 วินาที
- กฎของทีมช่วยปรับปรุงการสื่อสาร, การตัดสินใจ, และประสิทธิภาพโดยรวม
- ประเภทของกฎทีมประกอบด้วย ค่านิยมหลัก, แนวทางการสื่อสาร, กระบวนการตัดสินใจ, กฎสำหรับกระบวนการทำงาน, มาตรการรับผิดชอบ, และกรอบการแก้ไขข้อขัดแย้ง
- การสร้างกฎทีมที่มีประสิทธิภาพ: กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและตั้ง KPI เพื่อวัดความสำเร็จ กำหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และบุคคลที่รับผิดชอบโดยตรง (DRIs) จัดลำดับความสำคัญและจัดหมวดหมู่กฎของคุณเพื่อความเป็นระเบียบ เข้าใจกระบวนการทำงานของคุณ ค้นหาจุดติดขัด และสร้างกฎที่ล้อมรอบจุดเหล่านั้น กำหนดกฎที่ชัดเจนสำหรับวงจรการให้ข้อเสนอแนะ สร้างกลไกการจัดการความขัดแย้งของคุณ
- กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสร้างตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) เพื่อวัดความสำเร็จ
- กำหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และบุคคลที่รับผิดชอบโดยตรง (DRIs)
- จัดลำดับความสำคัญและจัดหมวดหมู่กฎของคุณเพื่อความเป็นระเบียบ
- เข้าใจกระบวนการทำงานของคุณ ค้นหาจุดคอขวด และสร้างกฎเกณฑ์รอบจุดเหล่านั้น
- กำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับวงจรการให้ข้อมูลย้อนกลับ
- สร้างกลไกการจัดการความขัดแย้งของคุณ
ทำไมกฎของทีมจึงมีความสำคัญ
เมื่อมองแวบแรก กฎของทีมอาจดูเหมือนเป็นเพียงรายการสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำอีกฉบับหนึ่ง แต่ความจริงแล้ว กฎเหล่านี้เป็นกรอบการทำงานที่ช่วยให้สมาชิกในทีมมีปฏิสัมพันธ์กันได้อย่างราบรื่น ทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและมุ่งไปสู่เป้าหมายร่วมกัน
มาทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญของกฎทีมกันเถอะ 🗃️
1. ขจัดความสับสน: เมื่อบทบาทและความรับผิดชอบถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน ทุกคนจะทราบหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน ไม่เกิดความสับสนว่าใครควรรับผิดชอบงานใด ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นด้วยความคาดหวังที่ชัดเจน
2. ส่งเสริมความสม่ำเสมอและความยุติธรรม: ทุกคนที่ปฏิบัติตามกฎเดียวกันจะสร้างสนามแข่งขันที่เท่าเทียมกัน ซึ่งช่วยป้องกันการลำเอียงและทำให้ทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะมีบทบาทหรืออาวุโสเพียงใดก็ตาม
3. จัดให้มีระบบรองรับเพื่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ: แนวทางปฏิบัติระบุวิธีการและเวลาในการสื่อสาร ทำให้สามารถจัดการกับความไม่แน่นอนหรือเรื่องเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้างวัฒนธรรมทีม: พฤติกรรมเชิงบวก เช่น การให้เกียรติ การสื่อสารที่ชัดเจน และการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการส่งเสริมผ่านกฎระเบียบที่ชัดเจน ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
🌟 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:เจฟฟ์ เบโซส เป็นผู้เผยแพร่แนวคิดที่ว่าทีมควรมีขนาดเล็กพอที่จะเลี้ยงด้วยพิซซ่าสองถาด ทีมขนาดเล็กมักต้องการกฎระเบียบน้อยกว่า ทำให้การทำงานร่วมกันราบรื่นยิ่งขึ้น
ประเภทของกฎทีม
เพื่อเตรียมทีมของคุณให้ประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ที่หลากหลาย ด้านล่างนี้คือประเภทหลักที่คุณควรพิจารณา 📑
1. ค่านิยมหลักและแนวทางปฏิบัติ
สิ่งเหล่านี้กำหนดพฤติกรรมและทัศนคติที่คาดหวังในขั้นพื้นฐานระหว่างระยะการพัฒนาทีม ซึ่งเป็นรากฐานในการดำเนินงานของกลุ่ม สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเคารพและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
📌 ตัวอย่าง: กำหนดกฎที่เน้นความครอบคลุม เช่น การให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันระหว่างการระดมความคิด และการยอมรับมุมมองที่หลากหลาย
2. แนวทางการสื่อสาร
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทีมที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความถูกส่งผ่านอย่างชัดเจนและรวดเร็ว
📌 ตัวอย่าง: ส่งเสริมให้มีการตรวจสอบความคืบหน้าเป็นประจำ เช่น การประชุมทีมรายสัปดาห์หรือการประชุมแบบยืนรายวัน เพื่อแก้ไขปัญหาและแบ่งปันความสำเร็จ กำหนดให้ข้อเสนอแนะต้องสร้างสรรค์เสมอและต้องแจ้งภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากพบปัญหา
3. กระบวนการตัดสินใจ
การกำหนดแนวทางที่ชัดเจนสำหรับการตัดสินใจจะสร้างข้อตกลงการทำงานของทีมที่แข็งแกร่งและหลีกเลี่ยงความสับสนเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ กฎเหล่านี้จะเน้นว่าใครมีอำนาจตัดสินใจขั้นสุดท้าย กำหนดวิธีการรวบรวมข้อมูล หรือขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อนตัดสินใจ
📌 ตัวอย่าง: กำหนดกฎว่า การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณต้องได้รับข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสองคน และได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการ แนะนำระบบการลงคะแนนเสียงสำหรับการตัดสินใจที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงการหารือที่ยาวนาน และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น
4. กฎระเบียบกระบวนการทำงาน
กฎระเบียบกระบวนการทำงานช่วยให้สมาชิกทุกคนในทีมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกัน. ให้คิดถึงกฎเหล่านี้เป็นแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานประจำวันที่มีความจำเป็น ซึ่งควบคุมวิธีการทำงานให้สำเร็จลุล่วง.
📌 ตัวอย่าง: กำหนดวิธีการส่งต่องานให้ชัดเจน เมื่อสมาชิกในทีมคนหนึ่งทำส่วนงานของตนเสร็จแล้ว ควรทิ้งสรุปงานโดยละเอียดและขั้นตอนถัดไปไว้ในคำอธิบายงานนั้นด้วย ให้บังคับใช้กฎว่าไฟล์และทรัพยากรทั้งหมดต้องอัปโหลดไปยังโฟลเดอร์กลางโดยใช้รูปแบบการตั้งชื่อที่เป็นมาตรฐาน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึง
5. การจัดการเวลาและมารยาทในการประชุม
กฎเหล่านี้ช่วยให้ทีมของคุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วม และมุ่งเน้น โดยไม่เสียเวลาไปกับงานที่ไม่จำเป็นหรือการประชุมที่มากเกินไป
📌 ตัวอย่าง: กำหนดกฎให้สมาชิกในทีมบล็อกเวลาโฟกัสในปฏิทินของตนเพื่อป้องกันการขอประชุมที่ไม่จำเป็น กำหนดนโยบายสำหรับการสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน เช่น การบันทึกสรุปการประชุมและแบ่งปันกับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมสดได้
6. กฎการแก้ไขข้อขัดแย้ง
กฎเกณฑ์ในการแก้ไขข้อขัดแย้งช่วยรักษาความเป็นมืออาชีพและลดการหยุดชะงักให้น้อยที่สุด
📌 ตัวอย่าง: สร้างกฎการพักเรื่อง 24 ชั่วโมงก่อนยกระดับปัญหา เพื่อให้มีเวลาไตร่ตรองและพูดคุยอย่างรอบคอบมากขึ้น รวมถึงช่วยแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วิธีสร้างกฎทีมที่มีประสิทธิภาพ
การสร้างกฎของทีมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ทุกคนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อทำอย่างรอบคอบ แนวทางเหล่านี้สามารถช่วยให้ทีมของคุณมีสมาธิ แก้ไขข้อขัดแย้ง และบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้อย่างราบรื่น
นี่คือวิธีสร้างกฎที่มีประสิทธิภาพและมีความหมายที่ยั่งยืน 👌
ขั้นตอนที่ 1: เริ่มต้นด้วยจุดประสงค์ที่ชัดเจน
กฎของทีมคือรากฐานของการดำเนินงานของทีมคุณ เพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง คุณจำเป็นต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของกฎเหล่านั้น ช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจว่าทำไมกฎเหล่านี้จึงจำเป็น หรือจะแก้ไขปัญหาเฉพาะใดได้บ้าง
หากปราศจากจุดประสงค์ที่ชัดเจน กฎเกณฑ์ของคุณก็เป็นเพียงถ้อยคำบนกระดาษเท่านั้น
นี่คือวิธีที่จะทำให้สำเร็จ:
- ระบุจุดที่เจ็บปวด: สังเกตปัญหาเช่น การพลาดกำหนดเวลา การสื่อสารผิดพลาด หรือการตัดสินใจที่ไม่ชัดเจน
- กำหนดเป้าหมาย: จัดการกับความท้าทายด้วยเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้ เช่น การปรับปรุงระยะเวลาหรือเพิ่มการรับผิดชอบ
- กำหนด KPI: ติดตามความคืบหน้าด้วยตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) เช่น ร้อยละของงานที่เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
ClickUp Goalsช่วยให้คุณสามารถสร้างวัตถุประสงค์ระดับสูงและกำหนดเป้าหมายย่อยที่สามารถวัดผลได้ เป้าหมายเหล่านี้อาจเป็นค่าตัวเลข งานเฉพาะ หรือแบบใช่/ไม่ใช่ที่เรียบง่าย
สมมติว่าคุณต้องการสร้างกฎสำหรับการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถสร้างเป้าหมายที่มีชื่อว่า 'กฎการจัดการเวลา' เพิ่มวันที่ครบกำหนด และกำหนดเจ้าของ (ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามความคืบหน้า)
ภายในเป้าหมายนี้ คุณสามารถกำหนดขั้นตอนย่อยได้ เช่น 'กำหนดแนวทางในการแบ่งเวลา' หรือ 'สร้างเวลาสำรองสำหรับความล่าช้า' และด้วยClickUp Tasks คุณสามารถสร้างรายการงานแต่ละขั้นตอนได้อย่างง่ายดายและมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมที่เกี่ยวข้อง
เมื่อแต่ละงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว เป้าหมายของคุณจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเพื่อสะท้อนความคืบหน้า
📮ClickUp Insights: เกือบ 20% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีมากกว่า 50 ข้อความต่อวัน
ปริมาณงานที่สูงนี้อาจบ่งชี้ถึงทีมที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ซึ่งยอดเยี่ยมสำหรับความเร็วแต่ก็อาจนำไปสู่การสื่อสารที่มากเกินไปได้เช่นกัน ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ผสานรวมของ ClickUp เช่น ClickUp Chat และ ClickUp Assigned Comments การสนทนาของคุณจะเชื่อมโยงกับงานที่ถูกต้องเสมอ เพิ่มความชัดเจนและลดความจำเป็นในการติดตามงานที่ไม่จำเป็น
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ
การกำหนดบทบาทไม่ได้หมายถึงการมอบตำแหน่งงานเท่านั้น แต่เป็นการชี้แจงให้ชัดเจนว่าใครทำอะไร เมื่อไร และอย่างไร การมอบหมายบุคคลที่รับผิดชอบโดยตรง (DRIs) จะทำให้เรื่องนี้ชัดเจนยิ่งขึ้น
นี่คือวิธีที่คุณสามารถกำหนดบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- กำหนดแผนผังกระบวนการทำงานของคุณ: ระบุรายการงานและโครงการที่เกิดขึ้นซ้ำทั้งหมดที่ทีมของคุณรับผิดชอบ สำหรับแต่ละรายการ ให้ถาม: ใครเป็นผู้รับผิดชอบหลัก? ใครเป็นผู้สนับสนุน?
- มอบหมายผู้มีอำนาจตัดสินใจ (DRI): ตัดสินใจว่าใครจะเป็นเจ้าของสูงสุด (หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ) ของงาน การตัดสินใจ หรือผลลัพธ์ที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น ในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ผู้มีอำนาจตัดสินใจสำหรับ 'เนื้อหาการตลาด' อาจเป็นผู้จัดการเนื้อหา
- บันทึกทุกอย่างไว้: สร้างคู่มือทีมที่มีส่วนต่าง ๆ จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบสำหรับบทบาท, ความรับผิดชอบ, DRI, เป็นต้น วัตถุประสงค์คือการเก็บและจัดระเบียบข้อมูลที่จำเป็นของทีมไว้ในที่เดียวเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย
ClickUp Docsเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ภายในแพลตฟอร์มที่คุณสามารถสร้าง จัดระเบียบ และแบ่งปันเอกสารกับทีมของคุณได้ มันช่วยให้คุณบันทึกกฎ บทบาท และความรับผิดชอบในพื้นที่ศูนย์กลาง
คุณสามารถจัดระเบียบส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับค่านิยมหลัก การตัดสินใจ และแนวทางการสื่อสารได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือการจัดรูปแบบที่หลากหลายของ Docs ทำให้คู่มือนี้เข้าถึงได้สำหรับสมาชิกทุกคนในทีม
หากส่วนใดของเอกสารต้องการการตรวจสอบหรือการอนุมัติ คุณสามารถ @mention สมาชิกทีมและทิ้งความคิดเห็นที่มอบหมายใน ClickUpไว้ให้พวกเขาได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อบันทึกความรับผิดชอบของ DRI คุณสามารถแท็กพวกเขาเพื่อยืนยันรายละเอียดหรือทำการแก้ไข
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตคู่มือพนักงาน นโยบาย และขั้นตอนการทำงานของ ClickUpได้ทันที เพื่อเริ่มต้นใช้งานโดยไม่ต้องสร้างใหม่ทั้งหมด! เทมเพลตนี้มาพร้อมโครงสร้างที่เป็นระบบ ช่วยให้ข้อมูลสำคัญทั้งหมดถูกจัดระเบียบและค้นหาได้ง่าย
ขั้นตอนที่ 3: จัดลำดับความสำคัญและจัดหมวดหมู่กฎ
เมื่อคุณมองภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น คุณอาจจำเป็นต้องบันทึกกฎหลายร้อยข้อ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกกฎที่จะมีความสำคัญต่อภารกิจหลัก บางกฎอาจเป็นเพียงสิ่งที่ 'มีไว้ก็ดี' เท่านั้น
ดังนั้น ให้จัดลำดับความสำคัญของกฎของคุณเพื่อป้องกันการรู้สึกหนักใจ. นี่คือคำแนะนำเพื่อทำเช่นนั้น:
- จัดกลุ่ม: แบ่งกฎออกเป็นหมวดหมู่ เช่น 'การสื่อสาร', 'กำหนดเวลา', และ 'การแก้ไขข้อขัดแย้ง'
- จัดอันดับตามผลกระทบ: ถามว่ามีอะไรที่ไม่สามารถต่อรองได้ในแต่ละหมวดหมู่ ตัวอย่างเช่น กฎอย่าง 'ตอบอีเมลของลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง' จะจัดอันดับสูงกว่า 'ใช้หัวข้อย่อยในการนำเสนอ'
- รักษาความกระชับ: ตั้งเป้าไว้ที่ 5-7 กฎหลัก หากมีมากกว่านี้ อาจทำให้กฎกลายเป็นเพียงสิ่งที่ไม่ได้รับความสนใจ
ขั้นตอนที่ 4: พัฒนาโครงสร้างสำหรับกฎระเบียบของกระบวนการทำงาน
กรอบกฎระเบียบกระบวนการทำงานแสดงให้เห็นว่างานเคลื่อนผ่านทีมของคุณอย่างไร หากไม่มีกรอบที่เหมาะสม งานอาจกลายเป็นความวุ่นวาย และคอขวดอาจทำให้ความคืบหน้าช้าลง
นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างได้:
- มองเห็นภาพกระบวนการ: ระบุวิธีการมอบหมายงาน การทำงานให้เสร็จสิ้น และการส่งต่องานไปยังขั้นตอนถัดไป ด้วยClickUp Whiteboards คุณสามารถมองเห็นภาพกระบวนการทำงานของทีมได้อย่างชัดเจน คุณสามารถสร้างแผนภาพและแผนผังเพื่อแสดงวิธีการที่งานเคลื่อนจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่ง
- ค้นหาจุดคอขวด: วิเคราะห์ว่าความล่าช้าเกิดขึ้นที่ใด กระบวนการอนุมัติทำให้โครงการหยุดชะงักหรือไม่? การให้ข้อเสนอแนะใช้เวลานานเกินไปหรือไม่? เน้นพื้นที่เหล่านี้และดำเนินการแก้ไขที่จำเป็น
- กฎการสร้าง: สร้างกฎเพื่อขจัดคอขวดและเร่งความเร็วในการดำเนินงานClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp สามารถช่วยระดมความคิด ร่าง และปรับปรุงกฎของทีมได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถป้อนคำสั่งเช่น 'เสนอแนะกฎของทีมสำหรับการให้ข้อเสนอแนะที่มีความหมาย' และระบุโทนหรือโครงสร้างที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 5: สร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะ
กฎเกณฑ์การให้ข้อเสนอแนะสร้างโครงสร้างและทำให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ได้รับจะไม่ถูกมองข้ามหรือถูกปฏิเสธ กฎเหล่านี้ช่วยให้เกิดความเข้าใจร่วมกันว่าอะไรคือข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ และวิธีการให้/รับข้อเสนอแนะนั้น
เพื่อสร้างกฎการให้ข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิภาพ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- กำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับความถี่ในการให้ข้อเสนอแนะ: กำหนดเวลาและวิธีการในการให้ข้อเสนอแนะ ใช้ClickUp Remindersเพื่อติดตามกำหนดเวลาการให้ข้อเสนอแนะและเพื่อให้แน่ใจว่าข้อเสนอแนะนั้นได้รับการให้ในเวลาที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น หากต้องการข้อเสนอแนะทุกสัปดาห์หรือหลังจากแต่ละขั้นตอนสำคัญ ให้ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับสมาชิกทีมเพื่อทบทวนและให้ข้อมูล
- ระบุรูปแบบการให้ข้อเสนอแนะ: กำหนดรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดในการสื่อสารข้อเสนอแนะสำหรับโอกาสต่างๆ ตัวอย่างเช่น การประชุมข้อเสนอแนะเป็นประจำอาจเหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ ในขณะที่แบบสำรวจแบบไม่ระบุตัวตนอาจมีประสิทธิภาพมากกว่าในการรวบรวมความคิดเห็นของทีมในวงกว้าง
- สร้างความสมดุล: ป้องกันไม่ให้ข้อเสนอแนะกลายเป็นคำวิจารณ์ที่รุนแรงเกินไป สิ่งสำคัญคือต้องสร้างพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้มีการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการชื่นชมอย่างจริงใจและให้กำลังใจในเชิงบวก เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 6: จัดตั้งกลไกการแก้ไขความขัดแย้ง
ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้แต่ในทีมที่มีความสามัคคี การสร้างกลไกการแก้ไขความขัดแย้งที่ชัดเจนจะช่วยให้ทีมของคุณแข็งแกร่งขึ้นทุกครั้ง
นี่คือวิธีการดำเนินการ:
- สร้างพื้นที่ปลอดภัย: เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้ทุกคนกล้าแสดงความคิดเห็น เริ่มต้นด้วยการทำให้ความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติ โดยมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเป็นทีมที่เป็นธรรมชาติและสร้างสรรค์ เมื่อได้รับการจัดการด้วยความเคารพ
- กำหนดขั้นตอนการยกระดับ: พัฒนาคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการแก้ไขปัญหา ตัวอย่าง: ขั้นตอนที่ 1: พูดคุยโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (เช่น 'สวัสดี ฉันรู้สึก X เกี่ยวกับ Y; เราคุยกันหน่อยได้ไหม?') ขั้นตอนที่ 2: หากยังไม่ได้รับการแก้ไข ให้แจ้งหัวหน้าทีมหรือผู้จัดการ ขั้นตอนที่ 3: สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ ให้จัดประชุมไกล่เกลี่ยอย่างเป็นทางการกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือผู้อำนวยความสะดวกที่เป็นกลาง
- ขั้นตอนที่ 1: พูดคุยโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (เช่น 'สวัสดี ฉันรู้สึก X เกี่ยวกับ Y; เราคุยกันเรื่องนี้ได้ไหม?')
- ขั้นตอนที่ 2: หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้แจ้งหัวหน้าทีมหรือผู้จัดการ
- ขั้นตอนที่ 3: สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ ให้กำหนดเวลาการประชุมไกล่เกลี่ยอย่างเป็นทางการกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือผู้อำนวยความสะดวกที่เป็นกลาง
- ขั้นตอนที่ 1: พูดคุยโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (เช่น 'สวัสดี ฉันรู้สึก X เกี่ยวกับ Y; เราคุยกันเรื่องนี้ได้ไหม?')
- ขั้นตอนที่ 2: หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้แจ้งหัวหน้าทีมหรือผู้จัดการ
- ขั้นตอนที่ 3: สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ ให้กำหนดเวลาการประชุมไกล่เกลี่ยอย่างเป็นทางการกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือผู้อำนวยความสะดวกที่เป็นกลาง
🌟 เกร็ดความรู้: ในปี 2017บันทึกวัฒนธรรมของ Netflixได้เน้นย้ำนโยบาย 'เสรีภาพและความรับผิดชอบ' โดยให้ความสำคัญกับความไว้วางใจมากกว่าการควบคุมงานอย่างละเอียด นโยบายนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ทีมที่มีนวัตกรรมและประสิทธิภาพสูง
ขั้นตอนที่ 7: ดำเนินการตามกฎ
ต่อไป คุณต้องแนะนำกฎเหล่านี้ให้กับทีม และสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับความคาดหวัง. นี่คือวิธี.
เริ่มต้นด้วยการจัดประชุมเปิดตัวที่คุณอธิบายเหตุผลเบื้องหลังกฎแต่ละข้อ ใช้ตัวอย่างจากชีวิตจริงเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นและกระตุ้นให้สมาชิกในทีมถามคำถาม
สิ่งนี้ช่วยให้ทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมในกระบวนการและเสริมสร้างความโปร่งใสตั้งแต่เริ่มต้นในการเป็นผู้เล่นในทีม สมาชิกแต่ละคนควรเข้าใจกฎและปฏิบัติตามอย่างกระตือรือร้น
เมื่อกฎระเบียบได้ถูกกำหนดไว้แล้ว ให้แน่ใจว่าคุณให้การยอมรับและเฉลิมฉลองผู้ที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง
ยกย่องทีมหรือบุคคลที่โดดเด่น เช่น ผู้ที่ปฏิบัติตามระเบียบการสื่อสารหรือมารยาทในการประชุม ตัวอย่างเช่น หากทีมใดปฏิบัติตามกฎเกี่ยวกับการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ ให้เน้นย้ำความพยายามของพวกเขาในระหว่างการประชุมทีมย่อยหรือการประชุมทั่วทั้งบริษัท
เพื่อให้แน่ใจว่ากฎได้รับการปฏิบัติตาม ให้ทำการอัตโนมัติในทุกที่ที่เป็นไปได้ ด้วยClickUp Automations คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนและการดำเนินการที่จะถูกกระตุ้นเมื่อเงื่อนไขบางอย่างเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติเพื่อส่งการแจ้งเตือน 24 ชั่วโมงก่อนที่งานจะครบกำหนด หรืออัปเดตความสำคัญของงานโดยอัตโนมัติเมื่อใกล้ถึงกำหนดเวลา
หากมีการส่งร่างแรกของคู่มือทีม คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อมอบหมายให้ผู้แก้ไขตรวจสอบได้ ซึ่งจะทำให้การบังคับใช้กฎเป็นไปอย่างราบรื่น
ต่อไป, ติดตามการปฏิบัติตามกฎของระบบโดยใช้ClickUp Dashboards.
ตัวอย่างเช่น หากคุณมีกฎว่าทุกงานประจำสัปดาห์ต้องเสร็จสิ้นภายในวันศุกร์ แดชบอร์ดสามารถแสดงเปอร์เซ็นต์ของงานที่เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาได้ ซึ่งให้ภาพรวมที่ชัดเจนว่าทีมปฏิบัติตามกฎได้ดีเพียงใด
ความท้าทายในการนำกฎของทีมไปใช้
กฎของทีมฟังดูดีในทฤษฎี แต่สามารถเป็นเรื่องยากที่จะนำมาใช้ในทางปฏิบัติ. ความท้าทายเหล่านี้อาจไม่ชัดเจนเสมอไปจนกว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์นั้นอย่างลึกซึ้ง.
มาพูดคุยเกี่ยวกับความท้าทายทั่วไปในการประยุกต์ใช้กฎ (และวิธีที่คุณสามารถแก้ไขได้) 🔎
การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องง่าย เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะยึดติดกับสิ่งที่คุ้นเคย (หรือสถานะเดิม) และแนวคิดใหม่หรือบรรทัดฐานของทีมมักรู้สึกเหมือนเป็นขั้นตอนที่ไม่จำเป็น
☑️ วิธีแก้ไข: เพื่อเอาชนะปัญหานี้ ควรเปิดเผยวัตถุประสงค์เบื้องหลังแต่ละมาตรฐานอย่างโปร่งใส และอธิบายว่ามาตรฐานนั้นจะช่วยปรับปรุงการทำงานหรือการสื่อสารของทีมได้อย่างไร ควรให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ รับฟังความคิดเห็น และปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
ด้วยวิธีนี้ พวกเขาจะรู้สึกมีส่วนร่วมและเปิดรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น แทนที่จะต่อต้าน
การมีส่วนร่วมจากผู้นำที่จำกัด
ผู้จัดการที่บอกว่า 'ยุ่งเกินไป' ที่จะปฏิบัติตามระเบียบของทีม ส่งข้อความว่ากฎไม่สำคัญ
☑️ วิธีแก้ไข: ให้ผู้นำมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นในกระบวนการสร้างกฎเกณฑ์ เพื่อส่งเสริมการยอมรับที่มากขึ้น เมื่อพวกเขาได้มีส่วนร่วมในการกำหนดกฎเกณฑ์อย่างจริงจัง พวกเขาก็จะมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนการนำไปปฏิบัติมากขึ้น
ความขัดแย้งเกี่ยวกับกฎเกณฑ์
ไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นด้วยกับทุกกฎ บางคนอาจรู้สึกว่าถูกควบคุมอย่างละเอียดเกินไป ในขณะที่บางคนอาจคิดว่ากฎเหล่านั้นไม่ยุติธรรม สิ่งนี้นำไปสู่ความตึงเครียด ซึ่งอาจส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
☑️ วิธีแก้ไข: สร้างพื้นที่สำหรับการสนทนาอย่างเปิดเผย หากมีใครคิดว่ากฎไม่ยุติธรรม ให้พวกเขาเสนอทางเลือกอื่น ใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนเหตุผลของคุณ
ตัวอย่างเช่น หากมีการนำกฎเกณฑ์มาใช้เพื่อลดการพลาดกำหนดเวลา ให้แบ่งปันว่ามีการพลาดกำหนดเวลากี่ครั้งก่อนที่กฎเกณฑ์นั้นจะถูกเพิ่มเข้ามา และหากความขัดแย้งยังคงดำเนินต่อไป ให้มีบุคคลที่เป็นกลางหรือโค้ชเพื่อช่วยไกล่เกลี่ยการสนทนา
เป้าหมายไม่ใช่การชนะ แต่คือการหาทางออกที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้
การทำให้กฎซับซ้อนเกินไป
เมื่อมีข้อจำกัดมากเกินไป สมาชิกในทีมอาจรู้สึกเหมือนกำลังเดินบนเปลือกไข่ ซึ่งอาจลดความคิดสร้างสรรค์และความกระตือรือร้นได้
☑️ วิธีแก้ไข: ให้ความสำคัญกับกฎที่มีประสิทธิภาพและสำคัญที่สุดซึ่งมีส่วนช่วยโดยตรงต่อเป้าหมายของทีม ให้กฎง่าย สามารถนำไปปฏิบัติได้ และสอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมของทีม เพื่อให้รู้สึกสามารถจัดการได้และมีจุดมุ่งหมาย
ไม่สามารถปรับกฎให้เหมาะกับทีมระยะไกลได้
ด้วยการเพิ่มขึ้นของการทำงานทางไกล กฎของทีมที่ออกแบบมาเพื่อการร่วมมือแบบตัวต่อตัวอาจไม่สามารถนำไปใช้ได้ดีในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง ซึ่งอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดหรือความคาดหวังที่ไม่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการสื่อสารหรือการไหลของงาน
☑️ วิธีแก้ไข: ปรับเปลี่ยนบรรทัดฐานของทีมให้เหมาะสมกับการทำงานระยะไกล ตัวอย่างเช่น กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนสำหรับการประชุมออนไลน์ กำหนดช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม และใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้แน่ใจว่าสมาชิกทีมเสมือนจริงมีการเข้าถึงทรัพยากรและแนวทางปฏิบัติเดียวกันกับทีมที่ทำงานในสำนักงาน เพื่อให้ทุกคนมีความสอดคล้องกัน
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับกฎของทีมและความรับผิดชอบ
กฎไม่ควรรู้สึกเหมือนงานบ้าน ด้วยแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้ คุณสามารถสร้างแนวทางที่ทุกคนเคารพและสามารถสร้างทีมที่เหนียวแน่นได้
ให้สมาชิกในทีมของคุณมีส่วนร่วม
หากคุณกำหนดกฎเกณฑ์จากบนลงล่าง คาดหวังว่าจะมีการต่อต้าน นั่นเป็นเพราะพนักงานมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตามกฎที่พวกเขาช่วยสร้างขึ้นมากกว่า
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังร่างกฎเกี่ยวกับเวลาการตอบกลับอีเมล ให้ถามสมาชิกในทีมว่าอะไรที่รู้สึกว่าสมเหตุสมผล อาจจะเป็น 24 ชั่วโมงสำหรับบางคน ในขณะที่บางคนอาจแนะนำให้ให้ความสำคัญกับคำขอที่สำคัญก่อน
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ ClickUp Forms เพื่อรวบรวมไอเดียโดยตรงจากสมาชิกในทีมของคุณ
ทดสอบกฎด้วยระยะนำร่อง
ก่อนที่จะนำกฎไปใช้ทั่วทั้งทีม ให้ทดสอบกฎเหล่านั้นในขนาดเล็กก่อน
ตัวอย่างเช่น ทดลองใช้กฎการสื่อสารใหม่ในแผนกหนึ่งเป็นเวลาหนึ่งเดือน ใช้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงแนวทางก่อนที่จะนำไปใช้ในวงกว้าง เพื่อให้มั่นใจว่าการนำไปใช้เป็นไปอย่างราบรื่น
เสริมสร้างกฎระเบียบด้วยภาพ
ใช้ตัวเตือนที่มองเห็นได้ เช่น อินโฟกราฟิกหรือแดชบอร์ดของทีม เพื่อให้กฎอยู่ในความคิดเสมอ
ตัวอย่างเช่น แสดงคู่มืออ้างอิงอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับโปรโตคอลการสื่อสารในพื้นที่ทำงานร่วมกันหรือศูนย์กลางเสมือน เครื่องหมายที่มองเห็นได้ช่วยให้ปฏิบัติตามและจดจำกฎเกณฑ์ได้ง่ายขึ้น
สมดุลความยืดหยุ่นกับโครงสร้าง
ในขณะที่กฎระเบียบช่วยเพิ่มโครงสร้างให้กับกระบวนการทำงานของคุณ ก็ควรมีพื้นที่สำหรับข้อยกเว้นด้วยเช่นกัน
ตัวอย่างเช่น หากกฎคือ 'ตอบอีเมลภายใน 24 ชั่วโมง' ให้ชัดเจนว่าปัญหาเร่งด่วนควรได้รับการจัดลำดับความสำคัญแม้ว่าจะทำให้งานอื่นล่าช้าไปบ้างก็ตาม
กำหนดกฎทีมที่มีประสิทธิภาพและสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จด้วย ClickUp
การสร้างและนำกฎของทีมไปใช้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น คุณค่าที่แท้จริงอยู่ที่การปรับใช้และพัฒนาให้เหมาะสมเพื่อสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูง
ด้วย ClickUp กระบวนการนี้จะกลายเป็นระบบที่ราบรื่นและมีการร่วมมือกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการติดตามเป้าหมายและตัวชี้วัด (KPIs) การรักษาคู่มือกฎระเบียบที่ครอบคลุม หรือการตรวจสอบตามกิจวัตร ClickUp มอบเครื่องมือให้คุณสร้างและนำไปใช้กฎของทีมที่ขับเคลื่อนความสำเร็จอย่างแท้จริง
ดังนั้นลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้เลย!