วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมในระหว่างระยะปฏิบัติการ

ประสิทธิภาพของทีมเป็นปัจจัยชี้ขาดความสำเร็จของบริษัทใด ๆ แต่เราต้องยอมรับว่าการรักษาประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายจริง ๆ
ในปัจจุบัน ธุรกิจต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และพนักงานอาจเผชิญกับแรงกดดันให้สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงนั้นได้
ในฐานะผู้จัดการ บทบาทของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาแรงจูงใจของทีมและให้พวกเขาสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ซึ่งหมายถึงการจัดการความคาดหวังของทีมและแบ่งปันเครื่องมือที่จะช่วยให้พวกเขามีสมาธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแสดงผลงาน
หากคุณกำลังสงสัยว่าเวทีการแสดงคืออะไรและคุณจะผลักดันทีมของคุณไปสู่จุดนั้นได้อย่างไร บทความนี้เหมาะสำหรับคุณ อ่านต่อได้เลย 🧐
อะไรคือเวทีการแสดง?
เวทีการแสดงเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในแบบจำลองการพัฒนาทีมของทัคแมน แบบจำลองนี้ถูกพัฒนาโดย บรูซ ทัคแมน นักจิตวิทยาการศึกษา ซึ่งใช้เพื่ออธิบายกระบวนการทางทฤษฎีว่ากลุ่มพัฒนาและเติบโตอย่างไรในช่วงกลางทศวรรษ 1960
เวทีการแสดงเป็นขั้นตอนที่สี่ในแบบจำลอง 'ห้าขั้นตอนของการพัฒนาทีม' และอาจเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด ในขั้นตอนนี้ สมาชิกทุกคนในทีมจะทำงานอย่างเต็มศักยภาพสูงสุด และทีมจะทำงานเป็นหน่วยที่มีการจัดการอย่างดีและมีความสามัคคี
ห้าระยะของแบบจำลองประกอบด้วย:
- ขั้นตอนที่ 1: ระยะก่อตัว
- ระยะที่ 2: ระยะเผชิญหน้า
- ขั้นตอนที่ 3: ขั้นตอนการสร้างมาตรฐาน
- ขั้นตอนที่ 4: การดำเนินการ
- ขั้นตอนที่ 5: ขั้นตอนการพักการประชุม
มาทำความเข้าใจขั้นตอนการสร้างทีมทั้งหมดอย่างคร่าวๆ ก่อนที่เราจะลงลึกในขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 1: ขั้นตอนการก่อตัว
ขั้นตอนนี้คือเมื่อทีมหรือสมาชิกกลุ่มของคุณกำลังรวมตัวกัน
สมาชิกในทีมของคุณอาจไม่รู้จักกันดีนัก มีความไม่แน่นอนอยู่มากในบรรยากาศ และทีมอาจยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก สมาชิกแต่ละคนยังคงปรับตัวเข้าหากันอยู่ และต้องการเวลาในการทำความเข้าใจบทบาทของตนเอง
ขั้นตอนที่ 2: ขั้นตอนการปะทะ
นี่คือช่วงเวลาที่สมาชิกในทีมกำลังเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกัน ในระยะนี้ บางครั้งอาจเกิดความขัดแย้งขึ้นได้เนื่องจากบุคลิกภาพหรือความคิดเห็นที่ขัดแย้งกัน
สมาชิกในทีม อาจยังไม่มีความชัดเจนอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับบทบาทของตน และอาจก้าวล่วงขอบเขตของกันและกัน ได้ความสัมพันธ์ในทีมอาจกลายเป็นเรื่องท้าทายเมื่อสมาชิกพยายามค้นหาบทบาทที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตนเอง
ขั้นตอนที่ 3: ขั้นตอนการปรับตัวเป็นปกติ
ขั้นตอนนี้คือเมื่อสิ่งต่าง ๆ เริ่มลงตัวในที่สุด สมาชิกในทีมของคุณกำลังปรับตัวเข้ากับบทบาทของตนอย่างเหมาะสม
เมื่อพวกเขาเริ่มรู้สึกสบายใจในการทำงานร่วมกันในภารกิจของทีม พวกเขาก็จะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นในการขอความช่วยเหลือหรือขอคำแนะนำที่สร้างสรรค์จากกันและกัน
ขั้นตอนที่ 4: การดำเนินการ
มีเพียงทีมที่ประสบความสำเร็จเท่านั้นที่สามารถก้าวสู่เวทีอันทรงเกียรตินี้ได้ ซึ่งในที่นี้สมาชิกในทีมจะแสดงศักยภาพสูงสุด ไม่ใช่แค่ในระดับบุคคลแต่ในฐานะทีม
หากคุณเคยดูภาพยนตร์อย่าง Ratatouille หรือ Burnt นี่คือตัวอย่าง: ในตอนแรก เชฟจะขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาและความขัดแย้งระหว่างบุคคลก็มีมากมาย แต่เมื่อถึงตอนจบ พวกเขาจะทำงานประสานกันอย่างลงตัว เหมือนวงออร์เคสตราที่เล่นดนตรีอย่างกลมกลืนและประสานเสียง นั่นคือขั้นตอนของการแสดง
ในขั้นตอนการแสดง
- ทีมของคุณได้กำหนดบทบาทของตนไว้แล้ว, กำหนดขอบเขตที่ชัดเจนซึ่งไม่มีใครก้าวล้ำเข้าไปในเขตของกันและกัน, และสามารถร่วมมือกันได้อย่างไม่มีปัญหา
- สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการรับผิดชอบและมอบอำนาจที่เหมาะสมเพื่อเป็นผู้นำโครงการ
- สมาชิกทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการระบุและแก้ไขข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ
- สมาชิกให้ข้อเสนอแนะซึ่งกันและกันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและก้าวไปพร้อมกันสู่เป้าหมายของทีม
- ทุกคนรู้สึกพึงพอใจอย่างลึกซึ้งกับความก้าวหน้าของตนเอง
ทีมของคุณยังปฏิบัติตามกระบวนการทำงานที่กำหนดไว้เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน และสมาชิกทุกคนรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันในการมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน สิ่งนี้แสดงถึงขั้นตอนที่เหมาะสมที่สุดของการพัฒนาทีม
ในฐานะหัวหน้าทีม เป้าหมายของคุณคือการนำทีมของคุณไปสู่ขั้นตอนนี้อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้—และนั่นคือสิ่งที่เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนั้น
ขั้นตอนที่ 5: ขั้นตอนการปิดประชุม
นี่คือขั้นตอนที่ห้าและเป็นขั้นตอนสุดท้ายของทักแมน เมื่อทีมพร้อมที่จะยุบตัวลง โดยทั่วไปจะเกิดขึ้นเมื่อภารกิจของทีมบรรลุผลสำเร็จ
นี่คือเวลาที่คุณและทีมของคุณสามารถเฉลิมฉลองสิ่งที่คุณได้ทำสำเร็จได้ ให้คุณคิดถึงความสำเร็จของคุณ และเตือนทีมของคุณถึงเป้าหมายที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของพวกเขา
เนื่องจากนี่คือขั้นตอนที่ห้า จึงเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมในการยอมรับและเฉลิมฉลองความสามารถของสมาชิกในทีมแต่ละคน
ทำไมคุณควรตั้งเป้าหมายเพื่อเวทีการแสดง?
เวทีการแสดงสามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแก่คุณและทีมของคุณได้ 🎯
ในขั้นตอนนี้ มีความสอดคล้องที่สมบูรณ์แบบและการสื่อสารที่ราบรื่น สมาชิกส่วนใหญ่กำลังทำงานอย่างไม่มีข้อผิดพลาดเพื่อบรรลุเป้าหมายของพวกเขา
แนวคิดคือการรักษาทีมให้คงอยู่ในระยะนี้ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
แม้ว่าจะฟังดูดีในทางทฤษฎี แต่ไม่มีทีมใดสามารถรักษาความพร้อมอย่างต่อเนื่องในระยะการแสดงผลงานได้โดยไม่มีการแทรกแซงใดๆ เป็นหน้าที่ของคุณ ผู้นำทีม ที่จะทำให้แน่ใจว่าทีมของคุณอยู่ในระยะนี้ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโครงการ
ในการทำเช่นนั้น คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการหลีกเลี่ยงความท้าทายทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ ในขณะที่ยังคงรักษาความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง เรามาเรียนรู้เพิ่มเติมกันเถอะ
อะไรคือความท้าทายที่พบได้บ่อยบนเวทีการแสดง? และเหตุใดจึงเกิดขึ้น?
🚩หมดไฟ
ภาวะหมดไฟเป็นศัตรูที่น่ากลัวที่สุดเมื่อพูดถึงการรักษาทีมที่มีประสิทธิภาพสูง และคุณไม่สามารถแก้ไขได้เพียงแค่แนะนำกิจกรรมเพื่อสุขภาพ ไม่ว่าสมาชิกในทีมของคุณจะนั่งสมาธิหรือออกกำลังกายมากแค่ไหน หากพวกเขาติดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความเครียดเรื้อรัง พวกเขาก็จะรู้สึกถึงความร้อนแรง
ภาวะหมดไฟส่งผลเสียต่อธุรกิจและมนุษย์โดยรวม33% ของพนักงานยอมรับว่าภาวะหมดไฟทำให้พวกเขามีสมาธิในการทำงานน้อยลง ในขณะที่ 31% ระบุว่าภาวะนี้ทำให้พวกเขาสูญเสียความสนใจในงาน และ 21% รายงานว่าภาวะนี้ทำให้พวกเขาผัดวันประกันพรุ่งมากขึ้น
สาเหตุหลักสามประการของการหมดไฟ ได้แก่ การเพิ่มปริมาณงาน, ปัญหาสุขภาพจิตที่อาจเกิดจากการขาดสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว, และกำหนดเวลาที่ไม่สมจริง.
ปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลให้เกิดภาวะหมดไฟจากการทำงานในสถานที่ทำงาน ได้แก่:
- ความเร่งรีบอย่างต่อเนื่อง
- เครือข่ายการสื่อสารที่มีลำดับชั้นและล่าช้า
- การจัดการแบบจู้จี้
- การไม่ได้รับการยอมรับในความสำเร็จ
- การละเมิดขอบเขตส่วนตัวและชั่วโมงการทำงาน
🚩 รักษาโมเมนตัม
อีกหนึ่งความท้าทายที่สำคัญสำหรับผู้จัดการคือการรับประกันผลงานที่สม่ำเสมอของทีม วันแล้ววันเล่า สัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่า แม้ว่าคุณจะไม่สามารถคาดหวังผลงาน 100% จากทีมของคุณตลอดเวลา แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณควรปล่อยให้ผลงานหยุดนิ่ง
สาเหตุทั่วไปบางประการที่ทำให้สูญเสียแรงผลักดัน ได้แก่:
- ภาวะหมดไฟ (ใช่, ทั้งหมดนี้มีความสัมพันธ์กัน)
- การขาดเป้าหมายที่สอดคล้องและชัดเจน
- ความประมาท
- การขาดสมาชิกทีมคนสำคัญ
- การไม่ได้รับการยอมรับ
- ปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงในค่านิยมของบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และอื่น ๆ
🚩 การเพิ่มขึ้นของความขัดแย้ง
ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อาจเกิดขึ้นจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความไม่ลงรอยกันของบุคลิกภาพ หรือเหตุผลอื่น ๆ
นี่คือสาเหตุทั่วไปบางประการของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการปฏิบัติงาน และคุณอาจต้องการระวังไว้:
- ความคิดเห็นทางวิชาชีพที่แตกต่างกันและรูปแบบการทำงาน
- การทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายทางอาชีพที่แตกต่างกัน
- การทับซ้อนของบทบาทในระยะท้ายของโครงการ
- ระบบความเชื่อส่วนบุคคล
- ทรัพยากรจำกัด
- ปัจจัยทางองค์กร เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายของบริษัทหรือการปรับโครงสร้างองค์กร
- ความเครียดที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น กำหนดเวลาที่ไม่สมเหตุสมผลจากผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายบริหาร
- การแข่งขันที่ดุเดือด
เหตุผลใด ๆ (หรือเหตุผลอื่น ๆ) อาจทำให้สิ่งที่ควรจะเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพสูง ทำงานได้ดี และมีประสิทธิผล ลดน้อยลงได้
ดังนั้น คุณต้องการอะไรเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับมาอยู่บนเส้นทางได้?
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพในระยะการแสดงคืออะไร?
การนำที่แข็งแกร่งยังคงเป็นจุดสนใจอันดับหนึ่งเมื่อจัดการและบริหารทีมที่มีประสิทธิภาพสูง
แม้ว่าคุณจะพยายามอย่างเต็มที่ในการรวบรวมทีมที่มีทักษะและทัศนคติที่เหมาะสมที่สุด การสร้างสภาพแวดล้อมที่ทีมของคุณสามารถเติบโตได้นั้นมักต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของทีมเมื่อพลวัตของทีมเปลี่ยนแปลงไป
นี่คือกลยุทธ์บางประการในการจัดการทีมที่อยู่ในระยะปฏิบัติงาน:
✅ ดำเนินกิจกรรมกลุ่มบนเวที
- พูดคุยถึงภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น: ทำให้ตำแหน่งที่คุณต้องการเห็นตัวเองและทีมของคุณหลังจากระยะเวลาหนึ่งเป็นจริง ให้ทีมของคุณมองเห็นภาพว่าพวกเขาต้องการอยู่ที่ไหนกับโครงการที่กำลังทำอยู่ สิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขามีพลังในการทำงานด้วยการมองเห็นความสำเร็จในอนาคตและทำให้ระดับความสำเร็จของทีมเป็นจริง
- สามคำถามหลัก: ถามทีมของคุณด้วยคำถามสำคัญสามข้อนี้: อะไรที่ทำงานได้ดีสำหรับเรา? อะไรที่กำลังสร้างปัญหาให้กับเรา? เราสามารถปรับปรุงอะไรได้บ้าง?
- อะไรที่ได้ผลสำหรับเรา?
- อะไรกำลังเป็นปัญหาสำหรับเรา?
- เราสามารถปรับปรุงอะไรได้บ้าง?
แต่อย่าเก็บไว้ใช้ตอนสิ้นสุดสปรินต์
รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นที่มีค่าเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอในระหว่างรอบโครงการของคุณเพื่อให้ได้ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับหัวข้อข้างต้น การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างทันเวลา การแก้ไขปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ และการเน้นย้ำถึงความคืบหน้า จะช่วยสร้างความรู้สึกของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการบรรลุเป้าหมายสำหรับสมาชิกทีมทุกคน
- การระดมความคิดแบบครบวงจร: มองเห็นภาพไอเดียของคุณด้วยความช่วยเหลือจากกิจกรรมที่รวดเร็วนี้ มันจะรวบรวมกลุ่มของคุณเข้าด้วยกันและกระตุ้นให้พวกเขาคิดในแนวทางที่สร้างสรรค์เพื่อช่วยในการเสร็จสิ้นโครงการที่คุณกำลังทำงานอยู่ได้อย่างทันเวลา
จินตนาการถึงพื้นที่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดให้คุณเติมเต็มด้วยข้อความและภาพเพื่อติดตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ นั่นคือสิ่งที่ClickUp Whiteboardsช่วยคุณทำได้
ด้วย ClickUp Whiteboards คุณสามารถ:
- ร่วมมือกันทางสายตาบนแพลตฟอร์มเดียวที่แชร์ร่วมกันเพื่อเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
- ระดมความคิด, วางกลยุทธ์, สร้างแผนผังความคิด, และวางแผนการทำงานแบบคล่องตัว
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือ ClickUp เช่น งาน เพื่อการเปลี่ยนผ่านจากแนวคิดสู่การปฏิบัติอย่างไร้รอยต่อ
- เชื่อมโยงไฟล์งาน, เอกสาร, และงานที่ต้องทำได้โดยตรงบนไวท์บอร์ดของคุณ
✅ ยอมรับการมีส่วนร่วม
ทีมคือการรวมตัวกันของบุคลิกที่แตกต่างกัน แน่นอนว่าสมาชิกบางคนจะมีพลวัตมากกว่าคนอื่น และด้วยเหตุนี้จึงมีความโดดเด่นมากกว่า เป็นหน้าที่ของคุณในฐานะผู้นำที่จะต้องเข้าใจอย่างชัดเจนว่าใครกำลังมีส่วนร่วมในรูปแบบใดระหว่างโครงการ
ให้แน่ใจว่าสมาชิกที่ไม่ค่อยมีบทบาทได้โอกาสที่จะอยู่ในจุดสนใจโดยการยกย่องการมีส่วนร่วมของพวกเขา. สิ่งนี้จะนำไปสู่ทีมที่ตระหนักถึงความสามารถของสมาชิกทุกคน และเฉลิมฉลองให้กับพวกเขา ไม่ว่าบุคคลนั้นจะพูดมากน้อยเพียงใด.
เพื่อให้การทำงานนี้เสร็จสิ้นอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถใช้ระบบการจัดการทีมที่ช่วยให้คุณติดตามงานที่ทำไปแล้วได้ คุณสามารถใช้คุณสมบัติหลายอย่างของ ClickUp ร่วมกันที่นี่ได้ คุณสมบัติแรกคือClickUp Tasks
ด้วยงาน คุณสามารถ:
- มอบหมายงานที่สามารถดำเนินการได้ ชัดเจน และมีขอบเขตที่ชัดเจนให้กับทีมของคุณ
- ติดตามความคืบหน้าของงานเพื่อทำความเข้าใจประสิทธิภาพของทีมคุณ
- วางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นในทุกโครงการ
- จัดหมวดหมู่ภารกิจตามลำดับความสำคัญและการมอบหมาย
- เชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องและติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะที่กำหนดเอง
อีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจในการติดตามความคืบหน้าของคุณคือการใช้เทมเพลต ClickUp Project Tracker
ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถจัดกลุ่มงานตามขั้นตอน ติดตามความคืบหน้า และทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างราบรื่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการหลาย ๆโครงการโดยไม่รู้สึกหนักใจ คุณจะยังคงเป็นระเบียบ ได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และทราบถึงการมีส่วนร่วมของทุกคน
✅ ตั้งเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้เสมอ
ทีมที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจำเป็นต้องมีสมาธิและมุ่งเน้นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน สิ่งนี้เริ่มต้นจากการมอบเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริงให้กับสมาชิกทุกคนในทีม โดยให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน
หลีกเลี่ยงการตั้งเป้าหมายที่ทับซ้อนกันเพื่อป้องกันความขัดแย้งระหว่างงานต่าง ๆ ยกระดับมาตรฐานขึ้นเล็กน้อยในแต่ละครั้งเพื่อให้ทีมของคุณมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดนิ่ง
เมื่อคุณได้ตั้งเป้าหมายของคุณแล้ว ให้สื่อสารเป้าหมายเหล่านั้นไปยังพนักงานของคุณ และติดตามการบรรลุเป้าหมายอย่างใกล้ชิด. เพื่อให้สามารถทำทุกอย่างได้เสร็จสิ้นในที่เดียวโดยไม่ต้องสลับแท็บ ให้ใช้ClickUp Goals.
ClickUp Goals ช่วยให้คุณ:
- ติดตามความคืบหน้าสู่เป้าหมายโดยอัตโนมัติผ่านการเชื่อมโยงงาน โดยใช้เป้าหมายที่เป็นตัวเลข, มูลค่าทางการเงิน, หรือเป้าหมายแบบจริง/เท็จ
- จัดระเบียบเป้าหมายในที่เดียวโดยใช้โฟลเดอร์ ทำให้ง่ายต่อการติดตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องพร้อมกัน
- ตั้งค่าประเภทเป้าหมายต่างๆ (เช่น รอบสปรินต์, การ์ดคะแนนรายสัปดาห์) ให้เหมาะสมกับความต้องการที่แตกต่างกัน
- แชร์เป้าหมาย จัดการสิทธิ์ และทำให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันด้วยกรอบเวลาและกำหนดส่งที่ชัดเจน
✅ กำหนดลำดับความสำคัญให้ชัดเจน
ทีมของคุณไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหากคุณจัดลำดับความสำคัญของทุกงานว่าเร่งด่วน! เมื่อทุกอย่างเร่งด่วน ไม่มีอะไรที่เร่งด่วนจริงๆ สิ่งนี้อาจทำให้ทีมของคุณถูกท่วมท้นด้วยหลายความสำคัญที่ขัดแย้งกันและกำหนดเวลาที่ไม่สมจริง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเครียด
นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องสร้างเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับความเร่งด่วนและจัดลำดับความสำคัญของงานแต่ละอย่างตามนั้น วางแผนให้ดีและสร้างระบบที่คุณไม่เพียงแต่จะมอบหมายงานให้กับเพื่อนร่วมทีมของคุณเท่านั้น แต่ยังสามารถติดป้ายกำกับงานเหล่านั้นตามความสำคัญได้อีกด้วย
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้รหัสสีเพื่อแยกแยะรายการที่มีความสำคัญสูงสุดเป็นสีแดง ตามด้วยสีเหลืองและสีเขียว เพื่อสร้างระบบที่เรียบง่ายแต่สามารถเข้าใจได้ทั่วโลก
คุณยังสามารถใช้ระบบการจัดลำดับความสำคัญที่มีอยู่มากมาย เช่น:
- เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์
- วิธี MoSCoW (สิ่งที่ต้องทำ, ควรทำ, สามารถทำ และไม่ทำ)
- วิธีการจัดลำดับความสำคัญแบบ ABC ('A' หมายถึง ความสำคัญสูง & ความเร่งด่วนสูง, 'B' หมายถึง ความสำคัญปานกลาง & ความเร่งด่วนปานกลาง, 'C' หมายถึง ความสำคัญต่ำ & ความเร่งด่วนต่ำ)
- คะแนน RICE (การเข้าถึง, ผลกระทบ, ความมั่นใจ และความพยายาม)
✅ มั่นใจในความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
เข้าใจว่าพนักงานของคุณมีชีวิตนอกเหนือจากงานของพวกเขา
หากคุณทำให้เส้นแบ่งระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานพร่าเลือนอยู่เสมอ พนักงานของคุณจะไม่สามารถพักผ่อนหรือหยุดงานได้อย่างเต็มที่ พวกเขาจะไม่สามารถตัดขาดจากงานได้อย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้เกิดความเหนื่อยล้าและความหงุดหงิด
สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากแรงงานจำนวนมากได้เริ่มเลือกทำงานจากระยะไกลหรือแบบผสมผสาน
53% ของงานในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันเป็นแบบไฮบริด นั่นหมายความว่าคุณจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและจัดการกับความท้าทายที่มาพร้อมกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยืดหยุ่นและมักไม่สอดคล้องกันนี้
✅ ส่งเสริมการสื่อสารที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
การสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญในการกระตุ้นและให้กำลังใจความพยายามของพนักงานของคุณ บทบาทของคุณควรเป็นผู้สนับสนุน ไม่ใช่ผู้ขัดขวางการทำงาน
คุณต้องติดต่อได้กับเพื่อนร่วมทีมของคุณเสมอ เพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่ต้องยุ่งยากหลายขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุมกับคุณ
ให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมทุกคนรู้สึกสบายใจที่จะเข้าหาคุณ พิจารณาการนำนโยบายเปิดประตูมาใช้เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ ให้กำจัดอุปสรรคในการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพโดยการแนะนำระบบการสื่อสารที่เป็นระบบและราบรื่น
พยายามหลีกเลี่ยงความล่าช้าหรือการสื่อสารที่ผิดพลาดเมื่อแบ่งปันข้อความระหว่างเพื่อนร่วมทีม รวมถึงตัวคุณเองด้วย
ClickUp ได้มอบโซลูชันที่ทรงพลังอีกครั้งในรูปแบบของ ClickUp Chat View ซึ่งช่วยให้การประสานงานระหว่างแผนก ทีม และสมาชิกเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยการทำงานร่วมกันของงานและบทบาทที่เชื่อมโยงกัน
ใช้มุมมองแชทของ ClickUpเพื่อสื่อสารโดยตรงกับสมาชิกในทีมและแผนกต่างๆ ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ พร้อมแชร์ไฟล์ งาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย
✅ ส่งเสริมความไว้วางใจและความเป็นอิสระ; ติดตามแต่ไม่ควบคุมงานอย่างละเอียดเกินไป
หากคุณไม่มีความไว้วางใจในทีมของคุณ คุณจำเป็นต้องถามคำถามที่ลึกซึ้งกับตัวเอง การทำงานกับทีมที่คุณไม่สามารถพึ่งพาได้อาจทำให้กระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณเสียหายได้ นอกจากนี้ยังอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่ดีต่อสุขภาพ
อย่างไรก็ตาม อย่าตกหลุมพรางของการควบคุมงานมากเกินไป หากคุณเริ่มจัดการทุกอย่างในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ของแต่ละคน มันจะแสดงให้เห็นเพียงว่าคุณไม่ไว้วางใจพวกเขาเพียงพอที่จะปล่อยให้ทำงานด้วยตนเอง
ส่งเสริมให้ทีมของคุณรับบทบาทผู้นำในระหว่างโครงการเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาพร้อมที่จะรับผิดชอบอย่างอิสระ คุณต้องหาจุดสมดุลระหว่างการให้เพื่อนร่วมทีมได้เติบโตอย่างอิสระ ในขณะเดียวกันก็ต้องคอยติดตามความคืบหน้าของพวกเขาอย่างใกล้ชิด และพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือเมื่อใดก็ตามที่การมีอยู่หรือการตัดสินใจของคุณเป็นสิ่งจำเป็น
เทมเพลตบทบาทและความรับผิดชอบในการจัดการโครงการด้วย ClickUp
เพื่อมอบหมายงานพร้อมกับการมองเห็นภาพรวมของสถานการณ์ทั้งหมดลองใช้เทมเพลตบทบาทและความรับผิดชอบในการจัดการโครงการของ ClickUp มันช่วยให้คุณกำหนดบทบาท มอบหมายงาน และทำให้ทุกคนรู้ว่าใครรับผิดชอบอะไร
การใช้เทมเพลตนี้สามารถทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าองค์กรของคุณจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กเพียงใดก็ตาม เทมเพลตนี้มอบแผนการที่ชัดเจน ทำให้ทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตน ช่วยปรับปรุงการประสานงานระหว่างทีม และช่วยตรวจจับปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนที่ปัญหาจะกลายเป็นปัญหาใหญ่
✅ ดำเนินการให้มีการให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ
ในขั้นตอนการนำเสนอผลงาน เพื่อนร่วมทีมของคุณจะพร้อมให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์และสำคัญต่อกันและกัน
สิ่งสำคัญคือการรักษาช่องทางการสื่อสารให้เปิดกว้างและแข็งแรงอยู่เสมอ ที่จริงแล้ว ในฐานะผู้จัดการและผู้นำ คุณสามารถขอคำติชมที่สร้างสรรค์ได้ทันทีและเป็นตัวอย่างให้กับสมาชิกทีมคนอื่นๆ หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนี้คือการจัดแบบสำรวจที่ไม่ระบุชื่อซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคุณเก่งในด้านใดและด้านใดที่ต้องปรับปรุง
การสร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะในทีมของคุณ จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นที่มีความหมายได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตแบบสำรวจความคิดเห็นและเช็คอินพนักงานของ ClickUp ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็ว ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง และแก้ไขข้อกังวลต่างๆ ทั้งหมดนี้ในขณะที่ปรับปรุงกระบวนการรับความคิดเห็นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
รักษาเวทีการแสดงของคุณให้พร้อมใช้งานด้วย ClickUp
เวทีการแสดงคือที่ที่ทีมของคุณเปล่งประกาย ทำงานร่วมกันอย่างมีความขัดแย้งน้อยที่สุด และเพิ่มผลผลิตให้สูงสุด
เพื่อรักษาช่วงที่ดีที่สุดนี้ไว้ คุณจำเป็นต้องจัดการกับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมสามารถช่วยคุณนำทางผ่านทั้งห้าขั้นตอนของแบบจำลองของทัคแมนได้
ClickUp สามารถเป็นเครื่องมือนั้นสำหรับคุณได้ มันนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมเพื่อรักษาทีมของคุณให้สอดคล้องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณตั้งเป้าหมาย จัดลำดับความสำคัญของงาน กำหนดบทบาท ปรับปรุงการสื่อสาร รวบรวมข้อเสนอแนะ และติดตามประสิทธิภาพการทำงาน
โดยการผสาน ClickUp เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ คุณสามารถป้องกันปัญหาได้ก่อนที่จะเกิดขึ้น และรักษาความสำเร็จระยะยาวของทีมคุณไว้ได้
อย่าปล่อยให้สิ่งรบกวนขัดขวางความก้าวหน้าของคุณสมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้และช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ