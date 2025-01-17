วิธีสร้างพอดแคสต์ด้วย NotebookLM

เมื่อไม่นานมานี้ มีตัวอย่างความสามารถของ NotebookLM ที่กลายเป็นไวรัลบน Reddit พอดแคสต์ดังกล่าวได้นำเสนอการสนทนาระหว่างโฮสต์ AI สองคนที่มีความน่าเชื่อถือจนทำให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับความสามารถของ AI ในการรับรู้หรือรู้สึกถึงสิ่งต่างๆ
การแสดงศักยภาพอันน่าประทับใจของการสร้างเนื้อหาด้วย AI นี้ทำให้หลายคนชื่นชมศักยภาพของ NotebookLM แต่เครื่องมือนี้ดีแค่ไหนกันแน่?
และ, คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทรงพลังนี้เพื่อสร้างพอดแคสต์ AI ของคุณเองได้อย่างไร?
ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับขั้นตอนการสร้างพอดแคสต์ AI ด้วย NotebookLM พร้อมทั้งพูดคุยถึงข้อจำกัดของเครื่องมือนี้ และแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นเส้นทางพอดแคสต์ของคุณ
เป็นโบนัสพิเศษ เราจะมอบทางเลือกที่เป็นไปได้และเทมเพลตเพื่อช่วยยกระดับความพยายามในการทำพอดแคสต์ด้วย AI ของคุณ
⏰ สรุป 60 วินาที
- ผสานปัญญาประดิษฐ์ ความคิดสร้างสรรค์ส่วนบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูล และ SEO เพื่อพอดแคสต์ที่ดียิ่งขึ้น
- NotebookLM เปลี่ยนเอกสาร, บล็อก, สไลด์ และวิดีโอให้เป็นพอดแคสต์เสียง
- อัปโหลดแหล่งข้อมูลได้สูงสุด 50 รายการ (ไฟล์ PDF, วิดีโอ YouTube, Google Docs) แล้วคลิก สร้าง เพื่อสร้างพอดแคสต์ของคุณ
- ปรับแต่งด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับน้ำเสียงหรือหัวข้อ
- NotebookLM มีข้อจำกัด เช่น การจำกัดความยาวของพอดแคสต์ไว้ที่ 30 นาที, ตัวเลือกเสียง AI ที่จำกัด เป็นต้น
- เพื่อการวางแผนพอดแคสต์ที่ดีขึ้น ClickUp Brain มอบฟีเจอร์ AI สำหรับการจัดการงานและการสร้างเนื้อหา
เริ่มต้นพอดแคสต์ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Brain ฟรี! 🚀
เริ่มต้นใช้งาน NotebookLM
แล้ว NotebookLM ของ Google คืออะไร?
⭐ แม่แบบแนะนำ
การวางแผนพอดแคสต์รู้สึกเครียดใช่ไหม?ลองใช้เทมเพลตพอดแคสต์ฟรีของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบทุกอย่างและลดความเครียด
นี่คือเครื่องมือบันทึกแบบทดลองที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์จาก Google Labs ซึ่งออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้และจัดระเบียบข้อมูลของเราผ่านรูปแบบการสนทนา
ต่างจากโมเดล AI ที่มีขอบเขตกว้าง NotebookLM สร้างโมเดลภาษาที่ปรับแต่งตามเอกสารที่ผู้ใช้ให้มา ทำให้เป็นพันธมิตรที่ทรงพลังสำหรับการวิจัยและโครงการส่วนตัว
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: กำลังจะสร้างพอดแคสต์ใช่ไหม? ก่อนที่คุณจะเริ่มผลิตตอนแรก นี่คือรายชื่อพอดแคสต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 15 รายการที่จะช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจ
การสร้างพอดแคสต์ AI ด้วย NotebookLM
นี่คือวิธีการสร้างพอดแคสต์ AI ของคุณทีละขั้นตอนด้วย NotebookLM
ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่ระบบ NotebookLM และสร้าง Notebook ของคุณ
ไปที่notebooklm.google.comและลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ การลงชื่อเข้าใช้จะช่วยให้คุณเข้าถึงพื้นที่ทำงานของคุณ ซึ่งโครงการทั้งหมดของคุณจะถูกจัดเก็บและจัดการไว้ที่นี่
ถัดไป หากคุณเป็นผู้ใช้ครั้งแรก ให้คลิก "สร้างใหม่" มิฉะนั้น ให้เลือก "สมุดบันทึกใหม่" สมุดบันทึกใหม่นี้จะตั้งค่าผืนผ้าใบใหม่สำหรับโครงการพอดแคสต์ของคุณ
ขั้นตอนที่ 2: อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
NotebookLM อนุญาตให้คุณเพิ่มเอกสารต้นฉบับได้สูงสุด 50 รายการ เอกสารเหล่านี้สามารถเป็นไฟล์ PDF, เว็บไซต์, ลิงก์วิดีโอ YouTube, Google Docs และ Slides
คุณสามารถลากและวางไฟล์ หรือเลือกจากแหล่งต่าง ๆ ได้ รวมถึงคอมพิวเตอร์ของคุณและ Google Drive
ทำไมต้องอัปโหลดแหล่งข้อมูลมากมายขนาดนี้ คุณอาจสงสัย? การกระจายแหล่งข้อมูลของคุณ จะช่วยให้ AI ได้รับข้อมูลที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การสนทนาทางเสียงที่ละเอียดและน่าสนใจยิ่งขึ้น
🎉 เกร็ดความรู้สนุกๆ: คำว่า "พอดแคสต์" เกิดจากการผสมคำระหว่าง "iPod" และ "broadcasting" แม้ว่าชื่อนี้จะมาจากอุปกรณ์ไอคอนิคของ Apple แต่ปัจจุบันอุตสาหกรรมพอดแคสต์ได้พัฒนาไปไกลกว่าความเชื่อมโยงเดิมมาก ในปัจจุบัน พอดแคสต์สามารถรับฟังได้บนสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป และแม้แต่ลำโพงอัจฉริยะ ทำให้เข้าถึงผู้คนนับล้านทั่วโลก
ขั้นตอนที่ 3: ทบทวนและจัดระเบียบแหล่งข้อมูล
ไฟล์ที่อัปโหลดจะปรากฏในแถบด้านซ้าย
คุณสามารถเพิ่มได้มากขึ้นโดยคลิกที่ไอคอนบวก ยกเลิกการเลือกไฟล์ใด ๆ ที่คุณไม่ต้องการให้รวมอยู่ในสรุป
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถปรับแต่งข้อมูลนำเข้าสำหรับพอดแคสต์ AI ของคุณได้อย่างละเอียด เพื่อป้องกันไม่ให้มัน "สร้างภาพหลอน" และช่วยให้การสนทนามีความตรงประเด็นกับข้อมูลที่สำคัญที่สุด
ขั้นตอนที่ 4: สร้างพอดแคสต์
นี่คือจุดที่เวทมนตร์เกิดขึ้น
ไปที่ส่วน "คู่มือสมุดบันทึก" และค้นหาคุณสมบัติ "ภาพรวมเสียง" คลิกที่ปุ่ม "สร้าง" เพื่อเปลี่ยนเนื้อหาของคุณให้กลายเป็นบทสนทนาในรูปแบบพอดแคสต์
ระบบ AI ของ NotebookLM จะวิเคราะห์เนื้อหาต้นฉบับของคุณ และสร้างบทสนทนาใหม่ระหว่างโฮสต์ AI สองตัวที่ไม่เคยถูกสร้างขึ้นมาเลย!
มันกลั่นกรองประเด็นสำคัญจากเอกสารของคุณให้อยู่ในรูปแบบเสียงที่น่าสนใจ
ขั้นตอนที่ 5: ปรับแต่งพอดแคสต์ (ไม่บังคับ)
สำหรับประสบการณ์ที่ปรับแต่งได้มากขึ้น ให้คลิก "ปรับแต่ง" แทน "สร้าง"
ในหน้าต่างภาพรวมการปรับแต่งเสียง ให้เพิ่มคำแนะนำเฉพาะเพื่อช่วยแนะนำ AI ในการสร้างพอดแคสต์ของคุณ
คำแนะนำที่กำหนดเองเพิ่ม "รายละเอียดที่ละเอียดอ่อน" ซึ่งสามารถช่วยนำทาง AI ได้ มันช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่หัวข้อเฉพาะ ใช้โทนเสียงที่เฉพาะเจาะจง หรือจัดโครงสร้างการสนทนาในวิธีที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการของคุณ
ขั้นตอนที่ 6: รับฟังและปรับปรุง
ขั้นตอนสุดท้ายนี้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและการทำซ้ำ
เมื่อสร้างเสร็จแล้ว ให้ใช้ปุ่มเล่นและแถบเลื่อนเพื่อควบคุมการเล่น คุณสามารถหยุดชั่วคราว กลับมาเล่นต่อ และเลื่อนไปข้างหน้าหรือย้อนกลับได้ตลอดทั้งพอดแคสต์
หากคุณไม่พอใจกับผลลัพธ์ คุณสามารถให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นได้ จากนั้นสร้างใหม่ด้วยคำแนะนำที่ปรับแล้ว เช่น "พูดในสไตล์ของ Joe Rogan" "ถามคำถามเหมือน Lex Fridman ในพอดแคสต์ของเขา" เป็นต้น
อย่าหยุดจนกว่าคุณจะพอใจกับผลลัพธ์ "สุดท้าย" และนั่นแหละ! คุณเพิ่งสร้างพอดแคสต์แรกของคุณเสร็จภายในไม่กี่วินาทีด้วยความช่วยเหลือจาก NotebookLM
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ผสานเนื้อหาที่สร้างโดย AI จาก NotebookLM เข้ากับมุมมองส่วนตัวหรือประสบการณ์ส่วนตัวของคุณ เพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เข้าถึงและสร้างความประทับใจให้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ แม้ว่า AI จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ แต่การใส่ความเป็นตัวเองจะช่วยให้เนื้อหาดูน่าเชื่อถือและเชื่อมโยงกับผู้อ่านได้อย่างแท้จริง
นี่คือตัวอย่างพอดแคสต์
พอดแคสต์ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าการสร้างพอดแคสต์ด้วย NotebookLM นั้นง่ายเพียงใด
ในฐานะแหล่งข้อมูล เราได้อัปโหลดผลลัพธ์ที่สร้างโดย ChatGPT จากคำถาม "ตรรกะกับสัญชาตญาณและการนำไปใช้กับการต้มน้ำ" พร้อมกับลิงก์วิดีโอ YouTube ในหัวข้อเดียวกัน
เพลิดเพลินกับการสนทนา! 😄
ข้อจำกัดของการใช้ NotebookLM สำหรับการสร้างพอดแคสต์
ฟีเจอร์พอดแคสต์ของ NotebookLM แม้จะมีความล้ำสมัย แต่ก็มาพร้อมกับข้อจำกัดหลายประการที่ผู้สร้างเนื้อหาควรตระหนักไว้ ข้อจำกัดเหล่านี้อาจส่งผลต่อคุณภาพของพอดแคสต์ที่สร้างขึ้น
1. ความยาวของพอดแคสต์จำกัดไว้ที่ 30 นาที
ใช่ ข้อจำกัดด้านความยาวถือเป็นความท้าทายที่สำคัญ โดยทั่วไป NotebookLM จะจำกัดความยาวของตอนพอดแคสต์ไว้ที่ประมาณ 30 นาที และบางผู้ใช้รายงานว่ามีการจำกัดที่สั้นกว่านั้น คือ 3 ถึง 15 นาที ข้อจำกัดนี้อาจเป็นอุปสรรคสำหรับผู้สร้างที่ต้องการผลิตตอนที่มีความลึกซึ้งและครอบคลุมในหัวข้อที่ซับซ้อน
2. ขาดตัวเลือกเสียงและการฟังตัวอย่าง
ตัวเลือกเสียงเป็นอีกหนึ่งด้านที่ NotebookLM ยังขาดอยู่ เครื่องมือนี้มีเสียงสังเคราะห์ให้เลือกเพียงสองเสียงเท่านั้น—ชายหนึ่งเสียงและหญิงหนึ่งเสียง การมีตัวเลือกที่จำกัดเช่นนี้อาจทำให้ผู้สร้างเนื้อหาประสบปัญหาในการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่โดดเด่น หรือตอบสนองต่อความชอบของผู้ชมที่หลากหลายได้ยาก
นอกจากนี้ หากไม่มีฟีเจอร์ตัวอย่างเสียง ผู้ใช้จะไม่สามารถทดสอบว่าเนื้อหาของพวกเขาจะฟังดูเป็นอย่างไรก่อนที่จะสร้างพอดแคสต์ฉบับเต็ม
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: AI ของ NotebookLM ได้รับการฝึกฝนเพื่อลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด แต่ยังคงอาจ "สร้างภาพลวง" โดยนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือประดิษฐ์รายละเอียดที่ไม่มีอยู่ในแหล่งข้อมูลต้นฉบับได้ นี่คือเหตุผลที่สำคัญในการตรวจสอบเนื้อหาที่สร้างโดย AI ก่อนเผยแพร่
3. ความสามารถในการปรับแต่งน้อย
การปรับแต่งเป็นปัญหาใหญ่. ตัวสร้างสคริปต์อัตโนมัติของ NotebookLM ให้การควบคุมน้อยมากสำหรับการปรับแต่งอย่างละเอียดหรือการเพิ่มรายละเอียดสร้างสรรค์. การขาดความยืดหยุ่นนี้อาจนำไปสู่พอดแคสต์ที่ทั่วไปหรือการไม่สามารถจับเสียงและสไตล์ที่ผู้สร้างต้องการได้.
4. ไม่รองรับหลายภาษา
การรองรับภาษาเป็นข้อจำกัดที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ปัจจุบัน NotebookLM รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น ซึ่งไม่ครอบคลุมผู้ใช้และผู้สร้างเนื้อหาที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษและกลุ่มเป้าหมายที่ใช้หลายภาษา ข้อจำกัดนี้ส่งผลให้เครื่องมือนี้ไม่สามารถนำไปใช้ในระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การแก้ไขเสียงขั้นสูงไม่สามารถใช้งานได้
ความสามารถในการตัดต่อเสียงมีเพียงขั้นพื้นฐานเท่านั้น NotebookLM ขาดตัวเลือกขั้นสูงสำหรับการปรับโทนเสียง จังหวะการพูด หรือการปรับแต่งหลังการผลิต ซึ่งหมายความว่าผู้สร้างอาจต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์เพิ่มเติมในการขัดเกลาพอดแคสต์ของตน—เพิ่มขั้นตอนเพิ่มเติมในกระบวนการผลิต
6. อาการประสาทหลอนเป็นครั้งคราว
ความถูกต้องของเนื้อหาอาจเป็นปัญหาได้ แม้ว่า NotebookLM จะมุ่งมั่นที่จะรักษาความถูกต้องตามต้นฉบับ แต่บางครั้งอาจมีการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือสร้างรายละเอียดที่ไม่มีอยู่ในเนื้อหาต้นฉบับขึ้นมาได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงหรือเนื้อหาทางการศึกษา
7. ผลลัพธ์ที่ไม่สามารถสร้างรายได้
ไม่มีตัวเลือกการสร้างรายได้ภายใน NotebookLM. เครื่องมือไม่อนุญาตให้มีการแทรกโฆษณาหรือการสนับสนุน ซึ่งอาจเป็นข้อเสียที่สำคัญสำหรับผู้สร้างที่ต้องการสร้างรายได้จากพอดแคสต์ของตน.
8. ขาดความสามารถในการบูรณาการ
สุดท้าย การขาดการผสานรวมกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มภายนอกอาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้ NotebookLM ไม่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับแพลตฟอร์มโฮสต์พอดแคสต์หรือซอฟต์แวร์แก้ไขเสียงภายนอกได้ ทำให้ต้องดำเนินการขั้นตอนด้วยตนเองเพื่อเผยแพร่และปรับปรุงเนื้อหา
การใช้ ClickUp Brain สำหรับการวางแผนและสร้างพอดแคสต์
เมื่อพิจารณาข้อจำกัดข้างต้น การคัดสรรพอดแคสต์คุณภาพสูงในตอนนี้อาจดูเหมือนเป็นงานที่ยากลำบาก
แต่ไม่ใช่เมื่อคุณมีClickUpทำงานด้วย
ClickUp เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายของคุณ
ClickUp Brain, ฟีเจอร์ที่ใช้เทคโนโลยี AI ภายในแพลตฟอร์ม ClickUp, มอบโซลูชันครบวงจรสำหรับผู้ทำพอดแคสต์ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ราบรื่นยิ่งขึ้น ฟีเจอร์นี้ผสานการจัดการงาน การจัดระเบียบเนื้อหา และการช่วยเหลือจาก AI เพื่อยกระดับการวางแผนและการสร้างพอดแคสต์
ClickUp Brain ช่วย ในการสร้างไอเดียโดยการวิเคราะห์ร่างเนื้อหาที่มีอยู่หรือโครงร่าง และแนะนำหัวข้อใหม่ๆ สามารถช่วยระดมความคิดสำหรับชื่อตอน สร้างโครงร่าง และร่างสคริปต์ตามข้อมูลที่คุณป้อน
ผูกสิ่งนี้เข้ากับคุณสมบัติการจัดการงานและการวางแผนเนื้อหาของ ClickUp และคุณสามารถประหยัดเวลาและทำให้ไทม์ไลน์ของโครงการของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องได้—โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังทำงานกับทีมและต้องการการสื่อสารที่รวดเร็ว
เพื่อการทำงานร่วมกันในทีมที่ดีขึ้น ClickUp Brain สามารถระบุจุดคอขวดในกระบวนการผลิตของคุณและแนะนำวิธีแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
📌 ตัวอย่าง: คุณกำลังทำงานกับทีมเพื่อผลิตซีรีส์พอดแคสต์เกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ ๆ ระหว่างโครงการ กำหนดส่งงานล่าช้า และคุณสงสัยว่ามีปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน ด้วยการใช้ ClickUp Brain คุณวิเคราะห์รูปแบบการเสร็จสิ้นงานและพบว่า การแก้ไขบทพูดล่าช้าอย่างต่อเนื่องเนื่องจากความรับผิดชอบที่ทับซ้อนกัน AI แนะนำการกระจายงานใหม่โดยมอบหมายให้ผู้แก้ไขเฉพาะและแบ่งเป้าหมายการแก้ไขออกเป็นขั้นตอนย่อย
เทมเพลตพอดแคสต์ของ ClickUp
เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp มีประโยชน์มากสำหรับการวางแผนพอดแคสต์ ตัวอย่างเช่นเทมเพลตพอดแคสต์ของ ClickUp ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบตอนต่างๆ ติดตามความคืบหน้า และจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วยส่วนสำหรับไอเดียตอน, บันทึกการวิจัย, และตารางการผลิต
เทมเพลตนี้ช่วยให้การวางแผนและจัดตารางตอนต่างๆ ง่ายขึ้น พร้อมทั้งช่วยให้คุณจัดการทรัพยากรต่างๆ เช่น คลิปเสียงและงานศิลปะได้อีกด้วย คุณสามารถติดตามความคืบหน้าในแต่ละตอนและแต่ละฤดูกาลได้ ทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน
📌 ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณกำลังวางแผนทำซีรีส์พอดแคสต์ที่มีผู้ดำเนินรายการหลายคนและแขกรับเชิญหลายท่าน โดยใช้เทมเพลตพอดแคสต์ของ ClickUp คุณสามารถสร้างงานสำหรับการระดมความคิด การวิจัย และการบันทึกเสียง กำหนดเส้นตายให้กับแต่ละขั้นตอนและติดตามความคืบหน้าด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น "สถานะการบันทึก" และ "สถานะการแก้ไข" ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้มุมมองบอร์ดเพื่อดูภาพรวมว่าตอนนี้มีตอนไหนที่วางแผนไว้ บันทึกแล้ว และพร้อมเผยแพร่—ทั้งหมดนี้ในคราวเดียว
เทมเพลตปฏิทินพอดแคสต์ของ ClickUp
เทมเพลตปฏิทินพอดแคสต์ของ ClickUpช่วยวางแผนและมองเห็นภาพกำหนดการเผยแพร่เนื้อหาของคุณ
เทมเพลตนี้ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของตอนที่กำลังจะมาถึง การปรากฏตัวของแขกรับเชิญ และหัวข้อต่างๆ ทำให้การวางแผนและติดตามพอดแคสต์เป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบสถานะของบทถอดความ จัดการบันทึกการแสดง และติดตามผู้สนับสนุนได้อีกด้วย
เทมเพลตนี้ช่วยให้การผลิตพอดแคสต์เป็นไปอย่างราบรื่นด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การติดตามเวลา, แท็ก, และการแจ้งเตือนการพึ่งพา
📌 ตัวอย่าง: คุณกำลังจัดการซีรีส์พอดแคสต์ที่มีการสัมภาษณ์แขกรับเชิญทุกสัปดาห์ โดยใช้เทมเพลตปฏิทินพอดแคสต์ของ ClickUp คุณกำหนดเส้นตายสำหรับแต่ละขั้นตอนของตอน—การวิจัย การบันทึกเสียง การตัดต่อ และการเผยแพร่ ตัวอย่างเช่น ฟิลด์กำหนดเอง "การปรากฏตัวในฐานะแขก" ช่วยให้คุณสามารถติดตามตารางเวลาของแขกที่ยืนยันแล้วและรอดำเนินการได้ ในขณะที่มุมมองปฏิทินจะแสดงไทม์ไลน์แบบภาพเพื่อให้แน่ใจว่าตอนต่างๆ มีระยะห่างที่เท่ากัน ด้วยคำเตือนเกี่ยวกับความพึ่งพา คุณจะได้รับแจ้งหากการเตรียมบทถอดเสียงล่าช้า ทำให้คุณสามารถปรับงานและหลีกเลี่ยงการขัดจังหวะกำหนดการเผยแพร่ของคุณได้
นี่คือตัวอย่างกระบวนการวางแผนและสร้างพอดแคสต์โดยใช้ ClickUp
ขั้นตอนที่ 1: การคิดค้นไอเดีย: ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างไอเดียและโครงร่างสำหรับตอนต่างๆ
ขั้นตอนที่ 2: การวางแผน: ใช้เทมเพลตพอดแคสต์ของ ClickUp เพื่อจัดระเบียบตอนและงานต่างๆ
ขั้นตอนที่ 3: การเขียนสคริปต์: ร่วมมือกับทีมของคุณในการเขียนสคริปต์โดยใช้ClickUp Docsพร้อมความช่วยเหลือจาก AI
ขั้นตอนที่ 4: การบันทึก: ติดตามการบันทึกเสียงและจัดการไฟล์เสียงภายใน ClickUp
ขั้นตอนที่ 5: การแก้ไข: มอบหมายงานแก้ไขและติดตามความคืบหน้าโดยใช้คุณสมบัติการจัดการงานของ ClickUp
ขั้นตอนที่ 6: การเผยแพร่: แม่แบบปฏิทินพอดแคสต์จะกำหนดตารางและติดตามการเผยแพร่ตอนต่างๆ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างพอดแคสต์ AI
ในขณะที่ AI เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการรักษาเอกลักษณ์และความแท้จริงของคุณ คุณจำเป็นต้องเพิ่มปัจจัย "คุณ" โดยการใส่สัมผัสส่วนตัวลงในเนื้อหาที่สร้างโดย AI
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพอดแคสต์ของคุณด้วย AI:
- เข้าใจความชอบและพฤติกรรมของผู้ชมของคุณ โดยใช้การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ข้อมูลนี้สามารถชี้นำกลยุทธ์เนื้อหาของคุณและช่วยให้คุณสร้างตอนที่น่าสนใจยิ่งขึ้น
- ปรับปรุงขั้นตอนหลังการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เช่น การลดเสียงรบกวน การปรับระดับเสียง และการลบคำเติม ด้วย AI เพื่อประหยัดเวลาและปรับปรุงคุณภาพ
- เพิ่มการค้นพบ ด้วยการสร้างโน้ตรายการ คำอธิบายตอน และชื่อเรื่องที่ดึงดูดความสนใจโดยใช้ AI ก่อนที่ผู้ฟังจะได้ยินเนื้อหาของพอดแคสต์ คุณต้องให้พวกเขามีแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับหัวข้อของคุณเสียก่อน คุณสามารถใช้ AI เพื่อสร้างโน้ตรายการและคำอธิบายตอนที่น่าสนใจ พร้อมทั้งแทรกคำสำคัญที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มการค้นพบออนไลน์ของคุณ
- เพิ่มการมีส่วนร่วม เพิ่มการมองเห็นและอัตราการคลิกผ่านด้วยหัวข้อที่ดึงดูดความสนใจและรวมคำสำคัญที่สำคัญไว้ด้วยคุณยังสามารถใช้ซอฟต์แวร์ถอดความเพื่อสร้างข้อความที่ถูกต้องและค้นหาได้ ซึ่งช่วยเพิ่มการเข้าถึงและ SEO
📌ตัวอย่าง: หลังจากสร้างตอนพอดแคสต์เกี่ยวกับแนวโน้มการตลาดแล้ว คุณใช้เครื่องมือ AI อย่าง ClickUp Brain เพื่อสร้างรายละเอียดของรายการ เมื่อตรวจสอบบันทึกแล้ว เครื่องมือ SEO แนะนำให้เพิ่มคำสำคัญเช่น "AI ในการตลาด" และ "การอัตโนมัติเนื้อหา" เพื่อเพิ่มการมองเห็น บันทึกเหล่านี้จะถูกกำหนดเวลาเผยแพร่ในแม่แบบปฏิทินพอดแคสต์ของ ClickUp เพื่อให้แน่ใจว่าการเผยแพร่เป็นไปตามกำหนดเวลาและมีผลกระทบ SEO สูงสุด
ทำให้พอดแคสต์ของคุณพร้อมเผยแพร่ด้วย ClickUp!
การสร้างพอดแคสต์ด้วยปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงการผลิตเนื้อหา โดยมอบเครื่องมือหลากหลายให้กับผู้สร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา
NotebookLM และ ClickUp Brain แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอย่างไม่หยุดยั้งนี้ โดยช่วยให้ผู้จัดพอดแคสต์สามารถสร้าง วางแผน และปรับปรุงเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างน่าทึ่งภายในระยะเวลาอันสั้น
แม้ว่าเครื่องมือ AI จะมอบความสามารถที่น่าทึ่ง แต่พวกมันไม่สามารถทดแทนความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ได้ พอดแคสต์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดบน YouTube หรือ Spotify ผสมผสานพลังการวิเคราะห์ของ AI กับเสียงและมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้สร้าง
ด้วยการผสานรวมเทมเพลตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp และการสร้างเสียงของ NotebookLM คุณสามารถลดเวลาการผลิตได้อย่างมากและปลดล็อกความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์สำหรับพอดแคสต์ของคุณ
ดังนั้น ใส่หูฟังของคุณ และเตรียมเครื่องมือ AI และคำสั่งของคุณไว้ ผู้ชมของคุณกำลังรออยู่
