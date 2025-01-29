บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผน, บันทึก, และแก้ไขพอดแคสต์ในปี 2025

Engineering Team
29 มกราคม 2568

ผู้ทำพอดแคสต์คือผู้ที่มีความหลงใหล. คุณได้ค้นพบหัวข้อที่คุณเต็มใจจะเล่าให้โลกทั้งใบฟัง. และไม่ว่าพอดแคสต์ของคุณจะเกี่ยวข้องกับการสรุปเรื่องราวของรายการทีวีที่คุณชื่นชอบ, การอธิบายแนวคิดฟิสิกส์ควอนตัมที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย, หรือการล่าผีทั่วสหรัฐอเมริกา, เราพร้อมที่จะฟังคุณเสมอ. 👂

เพราะเมื่อคุณมีความหลงใหลในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง คุณจะเปลี่ยนหัวข้อนั้นให้กลายเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ก็อดใจไม่ไหวที่จะสนใจ แต่แค่เพียงเพราะคุณมีความหลงใหลมากพอที่จะทำพอดแคสต์เกี่ยวกับวัฒนธรรมกาแฟทั่วโลกหรือประวัติศาสตร์แปลก ๆ ของบ้านเกิดคุณ ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีความหลงใหลในซอฟต์แวร์สำหรับทำพอดแคสต์เช่นกัน

ก็ใช่สิ 🤸

เราจะช่วยคุณเข้าใจประเภทต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์บันทึกพอดแคสต์ และโปรแกรมที่ดีที่สุดที่จะช่วยคุณวางแผน, พัฒนา, บันทึกแบบมัลติแทร็ก, และเผยแพร่พอดแคสต์ของคุณ และเราจะสนุกไปกับการทำมัน

พร้อมหรือยัง? ไปกันเลย!

ซอฟต์แวร์พอดแคสต์คืออะไร?

ซอฟต์แวร์พอดแคสต์เป็นหมวดหมู่ที่กว้างขวาง มีซอฟต์แวร์สำหรับการวางแผน การบันทึกหลายแทร็ก การตัดต่อ การเผยแพร่ และการสร้างรายได้จากพอดแคสต์ของคุณ คุณสามารถหาซอฟต์แวร์ที่ทำหลายอย่างในโปรแกรมเดียวได้ แต่จะหาซอฟต์แวร์ที่ทำทุกอย่างได้ครบในโปรแกรมเดียวนั้นค่อนข้างยาก

แม้ว่าโปรแกรมจะสามารถทำทุกอย่างได้ คุณอาจไม่ต้องการมันอยู่ดี บ่อยครั้งแล้ว การใช้ซอฟต์แวร์ที่ทำได้เพียงหนึ่งหรือสองอย่างแต่ทำได้ดีจริง ๆ นั้นดีกว่าการใช้ซอฟต์แวร์ที่ทำได้ห้าอย่างแต่ทำได้แค่พอใช้

หากคุณเป็นมือใหม่ในการโฮสต์พอดแคสต์ คุณจะต้องมีซอฟต์แวร์บางตัวเพื่อช่วยให้คุณผ่านกระบวนการทั้งหมดได้ ด้านล่างนี้คือตัวเลือกที่ครอบคลุมกระบวนการพัฒนาพอดแคสต์ตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการเผยแพร่

วิธีเลือกซอฟต์แวร์บันทึกพอดแคสต์ที่ดีที่สุด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์บันทึกพอดแคสต์ของคุณตรงตามความต้องการของคุณ โดยพิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้:

  • ขั้นตอนการทำงานของคุณ: ซอฟต์แวร์มีให้บริการในรูปแบบของแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป (เข้าถึงได้เฉพาะจากคอมพิวเตอร์ที่บ้าน), แอปพลิเคชันเว็บ (เข้าถึงได้จากอุปกรณ์ใดก็ได้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต), หรือแอปพลิเคชันมือถือบนโทรศัพท์ของคุณ บางโปรแกรมมีทั้งสามตัวเลือกเพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด พิจารณาว่าคุณจะทำงานส่วนใหญ่ที่ไหนก่อนที่จะเลือกซอฟต์แวร์บันทึกพอดแคสต์
  • ระดับของคุณ: หากคุณไม่เคยใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อเสียงมาก่อน คุณควรเลือกเครื่องมือที่ใช้งานง่าย หากมีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมเสียง คุณควรเลือกฟีเจอร์ที่ซับซ้อนมากขึ้น
  • งบประมาณของคุณ: มีโปรแกรมซอฟต์แวร์บันทึกพอดแคสต์ฟรีอยู่ แต่พวกมันมักมีคุณสมบัติน้อยกว่าตัวเลือกที่ต้องเสียเงิน คุณควรพิจารณาค่าใช้จ่ายและประโยชน์ของซอฟต์แวร์ฟรีกับซอฟต์แวร์ที่ต้องเสียเงิน และใช้ประโยชน์จากการทดลองใช้ฟรีเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือที่ต้องเสียเงินนั้นคุ้มค่า

10 โปรแกรมซอฟต์แวร์พอดแคสต์ที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผน บันทึก และแก้ไขเนื้อหา

ตอนนี้เมื่อคุณมีรายการตรวจสอบในใจแล้ว ให้ลงมือปฏิบัติโดยเปรียบเทียบโปรแกรมซอฟต์แวร์บันทึกพอดแคสต์ 10 รายการที่ตรงตามทุกข้อกำหนด ✅

1. ClickUp

ดีที่สุดสำหรับการวางแผนเนื้อหา

ซอฟต์แวร์พอดแคสต์: งานแบบลากและวาง มุมมองปฏิทิน
สร้างปฏิทินการผลิตพอดแคสต์และลากและวางงานต่างๆ เข้าไปในมุมมองปฏิทินของ ClickUp

แน่นอน, บางพอดแคสต์ก็เป็นแค่สองพิธีกรที่นั่งคุยกันเรื่อยเปื่อย...เอ่อ...สบายๆ 💩

แต่หลายอย่างต้องการการวางแผนอย่างละเอียด—ตั้งแต่การตัดสินใจเลือกหัวข้อของตอนและจัดตารางสัมภาษณ์ ไปจนถึงการค้นคว้า, การเขียน, การบันทึกเสียง, การตัดต่อ, การเผยแพร่, และการโปรโมต. (เฮ้อ. แม้แต่เราเองก็เริ่มรู้สึกท่วมท้นแล้ว และเราทำพอดแคสต์เกี่ยวกับความผลิตได้ของตัวเอง!)

เทมเพลตปฏิทินพอดแคสต์โดย ClickUp
จัดการแนวคิดตอนพอดแคสต์ การติดต่อสื่อสาร ตารางเวลา และแขกรับเชิญของคุณด้วยแม่แบบปฏิทินพอดแคสต์โดยClickUp

ด้วย ClickUp คุณสามารถติดตามงานเล็กๆ น้อยๆ ทั้งหมดที่อยู่ในทุกตอนของพอดแคสต์ได้ เรามีเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณระดมความคิดและเขียน รวมถึงเทมเพลตสำหรับสร้างปฏิทินเนื้อหาพอดแคสต์ วางแผนงาน และติดตามไทม์ไลน์โครงการของคุณ

คุณสามารถสร้างปฏิทินการตลาดเพื่อโปรโมตตอนของคุณได้เมื่อคุณปล่อยออกมาแล้ว

ClickUp มีให้บริการในรูปแบบเว็บแอปหรือแอปมือถือสำหรับ iPad, iPhone หรือ Android และด้วยเวอร์ชันฟรี โปรแกรมนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทุกงบประมาณในการทำพอดแคสต์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • แดชบอร์ดของClickUpแสดงรายการที่ต้องทำ ลำดับความสำคัญ และความคืบหน้าในการทำตอนให้เสร็จ
  • ด้วยClickUp Docs คุณสามารถเขียนสคริปต์ตอนพอดแคสต์, ระดมความคิด, เชื่อมโยงไปยังแหล่งอ้างอิง, และทำงานร่วมกันจากระยะไกล
  • มุมมองปฏิทินของ ClickUpแสดงงานของคุณในรูปแบบไทม์ไลน์ของโครงการและให้คุณแชร์ปฏิทินกับผู้ร่วมงานได้
  • เทมเพลต ClickUp รวมถึงเทมเพลตพอด แคสต์ และเทมเพลตปฏิทินพอดแคสต์ ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบได้อย่างรวดเร็ว
  • ClickUp AIเร่งความเร็วในการทำงานของคุณด้วยการสร้างโครงร่าง, บทสคริปต์, คำถามสัมภาษณ์, คำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดีย และอื่นๆ อีกมากมาย

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ด้วยคุณสมบัติมากมาย จึงมีเส้นทางการเรียนรู้
  • ไม่ทุกคุณสมบัติที่มีในแอปเว็บมีให้ในแอปมือถือ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,745+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 3,795+ รายการ)

2. ความกล้าหาญ

ดีที่สุดสำหรับการบันทึกและแก้ไขฟรี

ซอฟต์แวร์พอดแคสต์: โปรแกรมแก้ไขแทร็กเสียง Audacity
ผ่านทางAudacity

ซอฟต์แวร์บันทึกเสียงและแก้ไขเสียงแบบโอเพนซอร์สนี้ฟรีทั้งหมด และหากคุณชื่นชอบการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ผู้ใช้ทุกคนยินดีต้อนรับให้มีส่วนร่วมในการเขียนโค้ด เอกสาร แปลภาษา ให้การสนับสนุน และทดสอบ 🙌

Audacity มีให้ใช้งานเป็นแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows, macOS หรือ Linux

คุณสมบัติเด่นของ Audacity

  • บันทึกไฟล์เสียงจากไมโครโฟนหรือมิกเซอร์
  • ทำการบันทึกเสียงแบบหลายแทร็กและนำเข้า แก้ไข หรือรวมแทร็กแยกต่างหากพร้อมกัน
  • ซอฟต์แวร์แก้ไขมาพร้อมกับคำสั่งตัด, คัดลอก, วาง, และลบ
  • ทำงานด้วยคุณภาพเสียง 16 บิต, 24 บิต หรือ 32 บิต
  • จับคู่กับปลั๊กอินสำหรับ LADSPA, LV2, Nyquist, VST หรือ Audio Units เพื่อเพิ่มเอฟเฟกต์เสียง

ข้อจำกัดของ Audacity

  • ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่า Audacity ไม่มีรูปแบบที่ใช้งานง่าย ซึ่งอาจเป็นความท้าทายสำหรับผู้เริ่มต้นในโลกของการบันทึกและแก้ไขเสียง
  • ไม่สามารถใช้งานร่วมกับรูปแบบไฟล์เสียงทั้งหมดได้ และผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาในการนำเข้าไฟล์

ราคาของ Audacity

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของ Audacity

  • G2: 4. 5/5 (435+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)

3. ฮินเดนบูร์ก

เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกและแก้ไขที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น

ตัวอย่างของโปรแกรมแก้ไขแทร็กเสียงของฮินเดนบูร์ก
ผ่านทางฮินเดนบูร์ก

ต่างจากเครื่องมือบันทึกเสียงอื่น ๆ หลายตัวในรายการนี้ ซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับการผลิตเพลงเป็นอันดับแรก Hindenburg Journalist Pro ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเป็นซอฟต์แวร์ตัดต่อเสียงพากย์และพอดแคสต์

ใช้เพื่อบันทึกพอดแคสต์, แก้ไข, และเผยแพร่. มีเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้, เช่นสไลเดอร์แบบทิศทางเดียวสำหรับการลดเสียงรบกวนและการปรับสมดุลเสียง. 🙇‍♂️

คุณสมบัติเด่นของ Hindenburg

  • การถอดเสียงเปลี่ยนเสียงของคุณให้เป็นข้อความเพื่อให้คุณสามารถใช้โหมดต้นฉบับเพื่อแก้ไขได้เหมือนกับเอกสารที่เขียนไว้
  • คลิปบอร์ดช่วยให้คุณเก็บเสียงที่คุณชื่นชอบ, บทนำ, และบทสรุปไว้ในมือเพื่อแก้ไขได้ง่าย
  • ห้องสมุดเสียงประกอบด้วยเอฟเฟกต์เสียงคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มบรรยากาศให้กับบันทึกเสียงของคุณ
  • แอป Field Recorder ช่วยให้คุณบันทึกเสียงจาก iPhone ของคุณได้ทุกที่ที่คุณไป

ข้อจำกัดของฮินเดนบูร์ก

  • เนื่องจากมันถูกออกแบบมาให้เป็นโปรแกรมแก้ไขเสียงที่ง่ายต่อการใช้งานสำหรับทุกคน วิศวกรเสียงที่มีประสบการณ์อาจพบว่าเครื่องมือแก้ไขเสียงมีข้อจำกัดมากเกินไป
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าเครื่องมือลดระดับเสียงไม่ทำงานตามที่ตั้งใจไว้เสมอ

การตั้งราคาแบบฮินเดนบูร์ก

  • มาตรฐาน: $12 ต่อเดือน
  • เพิ่มเติม: $15 ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $30 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวฮินเดนบูร์ก

  • G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
  • Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู

4. รีพียร์

เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกและแก้ไขขั้นสูง

ซอฟต์แวร์พอดแคสต์: ซอฟต์แวร์ Reaper แสดงแทร็กเสียงต่างๆ ในตัวแก้ไข
ผ่านทางยมทูต

หากคุณกำลังมองหาสถานีงานเสียงดิจิทัลระดับมืออาชีพ (DAW) นี่คือคำตอบ Reaper มีผู้ใช้ตั้งแต่สตูดิโอที่บ้าน เครือข่ายกระจายเสียง ไปจนถึงสถาบันการศึกษา ที่บันทึกเสียงทุกประเภท

เนื่องจากมันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก คุณสามารถติดตั้งมันบนแล็ปท็อปและพกพาไปบันทึกเสียงนอกสถานที่ได้ ซึ่งทำให้มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำข่าวสืบสวนหรือพอดแคสต์ท่องเที่ยว 🏝️

Reaper ยังมีชุดเครื่องมือการผลิตเพลงที่ครบครันสำหรับพอดแคสต์เพลงหรือใครก็ตามที่มีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับการผลิตและแก้ไขเสียง นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้กับผู้เริ่มต้นที่ต้องการก้าวสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญและต้องการเครื่องมือที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับพวกเขาได้

Reaper ให้ทดลองใช้ฟรี 60 วัน ก่อนที่คุณจะต้องซื้อใบอนุญาต. สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการ Windows, Mac, และ Linux.

คุณสมบัติเด่นของ Reaper

  • การประมวลผลเสียงแบบ 64 บิตช่วยให้คุณสามารถเรนเดอร์ไฟล์เสียงหลายประเภทได้ที่ความลึกบิตและอัตราการสุ่มตัวอย่างเกือบทุกระดับ
  • ความเข้ากันได้กับปลั๊กอินของบุคคลที่สามและเครื่องดนตรีดิจิทัล—รวมถึง VST, VST3, LV2, AU, DX และ JS—มอบตัวเลือกมากมายสำหรับการเพิ่มเอฟเฟกต์เสียงและบรรยากาศ
  • เวลาในการโหลดที่รวดเร็วและการเขียนโค้ดที่มีประสิทธิภาพหมายความว่าโปรแกรมนี้จะไม่ใช้ RAM มากเกินไป
  • ตัวเลือกการปรับแต่งช่วยให้คุณสามารถเพิ่มสกินหรือปรับแต่งเลย์เอาต์ของคุณด้วยเครื่องมือที่คุณใช้บ่อยที่สุด

ข้อจำกัดของรีปเปอร์

  • ผู้ใช้หลายคนรายงานว่าคุณสมบัติการแก้ไขเสียงใช้งานยากและต้องการความรู้ขั้นสูง
  • แม้ว่าจะมีช่วงทดลองใช้ฟรี 60 วัน แต่คุณจะต้องส่งเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย์เพื่อซื้อใบอนุญาตหลังจากช่วงทดลองใช้สิ้นสุดลง 🐌

ราคาของ Reaper

  • ใบอนุญาตลดราคา: $60
  • ใบอนุญาตเชิงพาณิชย์: $225

เรปเปอร์เรตติ้งและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (รีวิว 25+ รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

5. เสียงที่เกิดจากการทำงานของเครื่อง

เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขและเผยแพร่ด้วยระบบ AI

แอปแก้ไขเสียง Auphonic สำหรับมือถือ
ผ่านทางAuphonic

ต่างจากเครื่องมือเสียงแบบครบวงจรที่เราเคยเห็นมา Auphonic ไม่มีฟีเจอร์การบันทึกเสียงใดๆ แต่เป็นเครื่องมือหลังการผลิตที่ง่ายที่สุดเท่าที่มีอยู่—ง่ายเพราะคุณจะให้หุ่นยนต์วิเศษทำงานแทนคุณ 🤖

ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทำพอดแคสต์ Auphonic ใช้ AI เพื่อแก้ไขเสียงของคุณโดยอัตโนมัติด้วยการปรับระดับเสียง, ตัดความเงียบ, ลดเสียงรบกวนพื้นหลัง และอื่นๆ (มันยังสามารถปรับแต่งเสียงที่คุณได้แก้ไขใน Hindenburg หรือ Adobe Audition แล้วได้อีกด้วย)

จากนั้นมันจะเผยแพร่เนื้อหาของคุณไปยังแพลตฟอร์มโฮสต์พอดแคสต์ที่คุณชื่นชอบโดยอัตโนมัติ. มหัศจรรย์! 🧙

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Auphonic

  • อัลกอริทึมแบบหลายแทร็กสร้างการผสมผสานที่สมดุลเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งสองแทร็กมีระดับเสียงที่ใกล้เคียงกันและลดเสียงรบกวน
  • ข้อกำหนดความดังเสียงช่วยให้การมิกซ์ของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดของ Audible, Spotify และแพลตฟอร์มหลักอื่นๆ
  • ความเงียบที่ตัดออกช่วยขจัดช่วงว่างที่ไม่มีเสียง
  • Speech2Text จะแบ่งพอดแคสต์ของคุณออกเป็นบทโดยอัตโนมัติและสร้างคำบรรยายให้
  • การเผยแพร่แบบอัตโนมัติจะอัปโหลดเนื้อหาของคุณไปยัง YouTube, Libsyn, Facebook, SoundCloud, Buzzsprout, Podbean และอื่นๆ ตามที่คุณเลือก

ข้อจำกัดทางเสียง

  • แผนฟรีให้บริการบันทึกเสียงเพียง 2 ชั่วโมงต่อเดือนเท่านั้น อาจไม่เหมาะสำหรับพอดแคสต์ที่มีการเผยแพร่ยาวนานหรือบ่อยครั้ง
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าระดับอัตโนมัติไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จเสมอไป

การตั้งราคาแบบ Auphonic

  • ฟรี
  • เครดิตแบบรายเดือน: €10 ต่อเดือน
  • เครดิตครั้งเดียว: €11

คะแนนและรีวิวเสียง

  • G2: 4. 5/5 (6+ รีวิว)
  • Capterra: 5/5 (รีวิว 3+ รายการ)

6. Wirecast

ดีที่สุดสำหรับการทำพอดแคสต์วิดีโอ

ซอฟต์แวร์พอดแคสต์: โปรแกรมตัดต่อวิดีโอของ Telestream
ผ่านWirecast

หากคุณต้องการนำเสนอเนื้อหาของคุณบนแพลตฟอร์มที่หลากหลายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเข้าถึงผู้ชมในวงกว้างที่สุด คุณสามารถสร้างเนื้อหาพอดแคสต์ทั้งในรูปแบบเสียงและวิดีโอพร้อมกันได้ด้วย Wirecast โดย Telestream

พร้อมใช้งานสำหรับระบบปฏิบัติการ Mac และ Windows, Wirecast เป็นชุดเครื่องมือการผลิตที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับการบันทึกเสียงหลายช่องทางและสตรีมวิดีโอสด. คุณสามารถตั้งค่าได้กับไมโครโฟนหลายตัวและกล้องหลายตัว. 🎥

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wirecast

  • ผสมได้สูงสุด 8 แทร็กแยกกันและเพิ่มเอฟเฟกต์เสียง
  • แสดงผู้เข้าร่วมหรือผู้ดำเนินรายการหลายคนได้ แม้ในระหว่างการบันทึกแบบระยะไกล ด้วยฟีเจอร์การประชุม
  • เพิ่มเพลงพื้นหลัง, เอฟเฟ็กต์เสียง, ข้อความลอย, พื้นหลัง, และอื่น ๆ ด้วยห้องสมุดสื่อสต็อกในตัว
  • แสดงความคิดเห็นหรือแบบสำรวจจากโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, X และ YouTube
  • ถ่ายทอดสดไปยังแพลตฟอร์มโฮสต์พอดแคสต์วิดีโอมากกว่าหนึ่งแห่งพร้อมกัน—เช่น Facebook Live, YouTube หรือ Vimeo Live—และบันทึกพร้อมกันในเวลาเดียวกัน

ข้อจำกัดของ Wirecast

  • ผู้ใช้หลายคนรายงานว่าการเชื่อมต่อของ Wirecast กับเซิร์ฟเวอร์หรือบริการสตรีมมิงสดของพวกเขาไม่เสถียร
  • ผู้ใช้รายอื่นต้องการบทเรียนและแหล่งข้อมูลการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่น

ราคาของ Wirecast

  • Wirecast Studio: ใบอนุญาตตลอดชีพ $599
  • Wirecast Pro: ใบอนุญาตตลอดชีพ $799

คะแนนและรีวิว Wirecast

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (14+ รีวิว)

7. OBS

ดีที่สุดสำหรับการทำพอดแคสต์วิดีโอฟรี

โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ OBS Project
ผ่านทางOBS

OBS หรือ open broadcaster software เป็นแพลตฟอร์มการถ่ายทอดสดแบบโอเพนซอร์สที่มีผู้สนับสนุนมากมาย บริษัทต่างๆ เช่น YouTube, Logitech, Twitch และ Facebook ได้บริจาคเพื่อรักษาซอฟต์แวร์นี้ให้ใช้งานได้ฟรีสำหรับสาธารณะ

ดาวน์โหลดได้บนระบบปฏิบัติการ Windows, MacOS หรือ Linux ใด ๆ เริ่มโฮสต์พอดแคสต์วิดีโอสดและบันทึกเนื้อหาของคุณไปพร้อมกันเพื่อที่คุณจะสามารถเผยแพร่ไปยังแพลตฟอร์มที่คุณชื่นชอบได้ในภายหลัง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OBS

  • การบันทึกและผสมวิดีโอและเสียงแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณสตรีมสดและบันทึกเซสชันของคุณได้พร้อมกัน
  • การเปลี่ยนฉากแบบกำหนดเองช่วยให้คุณสามารถสลับระหว่างฉากต่าง ๆ ได้ เช่น กล้องเว็บแคมของคุณกับกล้องเว็บแคมของแขกในระหว่างการสัมภาษณ์ทางไกล
  • ตัวผสมเสียงในตัวมาพร้อมกับแถบเลื่อนที่ใช้งานง่ายสำหรับการแก้ไขเสียงอย่างสะดวก
  • ท่าเรือที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้คุณเก็บคุณสมบัติที่คุณชื่นชอบไว้ด้านหน้าและตรงกลาง

ข้อจำกัดของ OBS

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าซอฟต์แวร์นี้ใช้ RAM มากและอาจใช้เวลานานในการประมวลผล
  • มันไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น และมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ทำพอดแคสต์ใหม่

การกำหนดราคาของ OBS

  • ฟรี

คะแนนและรีวิว OBS

  • G2: 4. 6/5 (115+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 965+ รายการ)

8. พอดบีน

เหมาะที่สุดสำหรับการกระจาย, โปรโมต, และสร้างรายได้

ซอฟต์แวร์พอดแคสต์: แดชบอร์ดสถิติของ Podbean
ผ่านทางPodBean

ไม่เพียงแต่ PodBean จะผสานการทำงานกับ Auphonic ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์แก้ไขเสียงด้วย AI ที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วเท่านั้น แต่ยังเป็นแพลตฟอร์มโฮสต์และสร้างรายได้สำหรับพอดแคสต์อย่างครบวงจรอีกด้วย แม้ว่าคุณอาจไม่ได้เริ่มต้นทำพอดแคสต์เพื่อหวังรวย แต่ก็เป็นเรื่องดีไม่น้อยที่จะได้รับรายได้เล็กน้อยจากความพยายามของคุณ 🤑

แพลตฟอร์มนี้ยังมีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณโปรโมตพอดแคสต์ของคุณและเข้าถึงผู้ฟังได้มากขึ้น คุณสามารถโพสต์ตอนใหม่ของคุณไปยังหน้าโซเชียลมีเดียของคุณได้โดยอัตโนมัติ

PodBean มีให้บริการในรูปแบบเว็บแอปหรือแอปมือถือสำหรับ iOS หรือ Android

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PodBean

  • อัปโหลดพอดแคสต์ของคุณและกำหนดเวลาการเผยแพร่เพื่อปล่อยตอนของคุณโดยอัตโนมัติบน Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts และแอปพอดแคสต์อื่นๆ พร้อมกัน
  • สร้างเว็บไซต์พอดแคสต์ฟรีด้วยบัญชี PodBean ของคุณ
  • สร้างภาพปกที่กำหนดเองสำหรับแต่ละตอนโดยการรวมภาพและแบบอักษรเข้าด้วยกันเพียงไม่กี่คลิก
  • การวิเคราะห์ช่วยให้คุณสามารถติดตามการฟัง การดาวน์โหลด ตอนยอดนิยม และข้อมูลประชากรของผู้ฟังได้
  • จับคู่กับผู้ลงโฆษณาที่มีศักยภาพและเปิดโอกาสให้ผู้ฟังของคุณบริจาค

ข้อจำกัดของ PodBean

  • วิดีโอพอดแคสต์และพอดแคสต์เสียงเท่านั้นไม่สามารถอัปโหลดพร้อมกันได้ ดังนั้นคุณจะต้องโพสต์แยกกัน
  • อาจใช้เวลาถึงหนึ่งสัปดาห์กว่าที่ฟีด RSS ของคุณจะได้รับการอนุมัติ

ราคาของ PodBean

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • เสียงไม่จำกัด: $9 ต่อเดือน
  • Unlimited Plus: $29 ต่อเดือน
  • เครือข่าย: $79 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ PodBean

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • Capterra: 4. 1/5 (รีวิว 20+ รายการ)

9. Libsyn

ดีที่สุดสำหรับการสร้างและเผยแพร่แบบครบวงจร

รายการตอนของ Libsyn
ผ่านทางLibsyn

ย่อมาจาก Liberated Syndication, Libsyn ถือเป็นแพลตฟอร์มพอดแคสต์แบบครบวงจร แต่จริงๆ แล้วเป็นแบบเกือบครบวงจรมากกว่า

มันไม่มีปฏิทินเนื้อหาหรือฟีเจอร์การจัดการงานดังนั้นคุณยังคงต้องใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอยู่ดี แม้ว่าคุณจะสามารถเขียน บันทึก และเพิ่มเพลงปลอดลิขสิทธิ์ได้ แต่ฟีเจอร์การแก้ไขเสียงค่อนข้างพื้นฐาน—แต่ก็ทำให้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น

โดยรวมแล้ว Libsyn เป็นแพลตฟอร์มที่ดีในการเริ่มต้น มีฟีเจอร์สำหรับการสร้าง การบันทึกจากระยะไกล การเผยแพร่ การโฆษณา การโปรโมต และการวิเคราะห์ ดังนั้นแม้ว่าอาจจะไม่มีทุกอย่าง แต่ก็มีหลายอย่าง มันเหมือนกับกล่องเบนโตะของการทำพอดแคสต์ 🍱

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Libsyn

  • คุณสมบัติการบันทึกในตัวช่วยให้สามารถบันทึกเสียงได้ทั้งในเครื่องและจากระยะไกล เพื่อบันทึกเสียงของคุณและเสียงของแขกที่อยู่ห่างไกล
  • คุณสมบัติการแก้ไขแบบลากและวางทำให้การแทรกอินโทร เอาท์โทร ทีเซอร์ หรือเพลงพื้นหลังเป็นเรื่องง่าย
  • โฆษณาแบบไดนามิกช่วยให้คุณสามารถแทรกโฆษณาจากหมวดหมู่ที่คุณเลือกได้ตลอดเวลา ทำให้ผู้ฟังได้ยินผู้สนับสนุนล่าสุดของคุณไม่ว่าพวกเขาจะฟังตอนใหม่หรือตอนเก่า
  • คุณสมบัติการกระจายเสียงจะส่งพอดแคสต์ของคุณไปยังแอปพอดแคสต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
  • คุณสมบัติการวิเคราะห์ให้คุณทราบสถิติการดาวน์โหลดและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ชม

ข้อจำกัดของ Libsyn

  • ลูกค้าบางรายร้องเรียนว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ดูล้าสมัย
  • ผู้อื่นต้องการให้โปรแกรมมีคุณสมบัติการรายงานที่ซับซ้อนมากขึ้น

ราคาของ Libsyn

  • อัปโหลดใหม่สูงสุด 3 ชั่วโมง: $5 ต่อเดือน
  • อัปโหลดใหม่สูงสุด 6 ชั่วโมง: $15 ต่อเดือน
  • อัปโหลดใหม่สูงสุด 10 ชั่วโมง: $20 ต่อเดือน
  • อัปโหลดใหม่สูงสุด 14 ชั่วโมง: 40 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • อัปโหลดใหม่สูงสุด 27 ชั่วโมง: $75 ต่อเดือน
  • อัปโหลดใหม่สูงสุด 55 ชั่วโมง: $150 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Libsyn

  • G2: 4. 5/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิว 4+ รายการ)

10. นาก

เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียง

ซอฟต์แวร์พอดแคสต์: Otter.ai แดชบอร์ด
ผ่านทางOtter

Otter เป็นแอปจดบันทึกที่แปลงคำพูดเป็นข้อความโดยอัตโนมัติ แอปนี้ได้รับความนิยมในการประชุมธุรกิจและในห้องเรียน แต่ก็น่าพิจารณาสำหรับกระบวนการผลิตพอดแคสต์ของคุณเช่นกัน

ใช้สำหรับจดบันทึกในระหว่างขั้นตอนการวิจัย สรุปตอนของคุณเพื่อสร้างบทสรุปอย่างรวดเร็ว และถอดเสียงตอนของคุณเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น แอปนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระงานที่ไม่สนุกของการทำพอดแคสต์ออกไปบางส่วน 🍽️

Otter มีให้บริการในรูปแบบเว็บแอปหรือแอปมือถือสำหรับ iOS หรือ Android

คุณสมบัติเด่นของ Otter

  • ใช้ Otter เพื่อถอดเสียงเสียงพอดแคสต์ทั้งหมดของคุณและสร้างสคริปต์พร้อมเสียงที่จัดให้กับผู้พูดแต่ละคนหากคุณมีผู้ดำเนินรายการหรือแขกรับเชิญหลายคน
  • สรุปเนื้อหาทั้งหมดของรายการของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อสร้างคำอธิบายสำหรับตอนต่าง ๆ ของพอดแคสต์ได้อย่างรวดเร็ว
  • เชิญเข้าร่วมการประชุมผ่าน Zoom, Microsoft Teams หรือ Google Meet เพื่อถอดเสียงทุกอย่างที่พูดในระหว่างการสัมภาษณ์โดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของนาก

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าคุณภาพการถอดเสียงไม่ดีเท่าที่ควรเมื่อมีเสียงรบกวนในพื้นหลัง มีคนสองคนพูดพร้อมกัน หรือมีคนพูดด้วยสำเนียงที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
  • แม้ว่าโปรแกรมจะสามารถระบุผู้พูดหลายคนได้—เช่น คุณ พิธีกรร่วม และแขกรับเชิญของคุณ—แต่ป้ายกำกับอาจไม่ถูกต้องเสมอไป ดังนั้นคุณอาจจำเป็นต้องแก้ไขถอดความขั้นสุดท้ายด้วยตนเอง

การตั้งราคาแบบ Otter

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวของ Otter

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 115 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (65+ รีวิว)

วางแผนพอดแคสต์ของคุณอย่างมืออาชีพ

เมื่อพูดถึงซอฟต์แวร์บันทึกพอดแคสต์ที่ดีที่สุด คุณจะต้องใช้โปรแกรมหลายประเภทเพื่อครอบคลุมการวางแผน การบันทึก การตัดต่อ การเผยแพร่ และการสร้างรายได้ ซึ่งหมายความว่าคุณมีหลายเรื่องที่ต้องตัดสินใจ ลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจโดยจัดการทีละขั้นตอน 👣

ขั้นตอนแรกคือการวางแผน ClickUp สามารถช่วยคุณวางแผนพอดแคสต์ของคุณตั้งแต่ต้นจนจบด้วยเทมเพลตปฏิทินเนื้อหา เทมเพลตพอดแคสต์ และเครื่องมือแผนผังกระบวนการ

ในไม่ช้า คุณก็จะรู้เรื่องการดำเนินรายการพอดแคสต์ของคุณมากพอ ๆ กับที่คุณรู้เกี่ยวกับหัวข้อของพอดแคสต์ของคุณเอง บางทีคุณอาจจะหลงใหลในซอฟต์แวร์บันทึกเสียงพอดแคสต์มากพอ ๆ กับเราเลยก็ได้ แต่ถ้าไม่ เราพร้อมอยู่เคียงข้างคุณเสมอ เราจะช่วยคุณเดินตามความหลงใหลของคุณไปทุกที่ที่มันนำพาไป

