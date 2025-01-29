10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผน, บันทึก, และแก้ไขพอดแคสต์ในปี 2025

ผู้ทำพอดแคสต์คือผู้ที่มีความหลงใหล. คุณได้ค้นพบหัวข้อที่คุณเต็มใจจะเล่าให้โลกทั้งใบฟัง. และไม่ว่าพอดแคสต์ของคุณจะเกี่ยวข้องกับการสรุปเรื่องราวของรายการทีวีที่คุณชื่นชอบ, การอธิบายแนวคิดฟิสิกส์ควอนตัมที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย, หรือการล่าผีทั่วสหรัฐอเมริกา, เราพร้อมที่จะฟังคุณเสมอ. 👂
เพราะเมื่อคุณมีความหลงใหลในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง คุณจะเปลี่ยนหัวข้อนั้นให้กลายเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ก็อดใจไม่ไหวที่จะสนใจ แต่แค่เพียงเพราะคุณมีความหลงใหลมากพอที่จะทำพอดแคสต์เกี่ยวกับวัฒนธรรมกาแฟทั่วโลกหรือประวัติศาสตร์แปลก ๆ ของบ้านเกิดคุณ ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีความหลงใหลในซอฟต์แวร์สำหรับทำพอดแคสต์เช่นกัน
ก็ใช่สิ 🤸
เราจะช่วยคุณเข้าใจประเภทต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์บันทึกพอดแคสต์ และโปรแกรมที่ดีที่สุดที่จะช่วยคุณวางแผน, พัฒนา, บันทึกแบบมัลติแทร็ก, และเผยแพร่พอดแคสต์ของคุณ และเราจะสนุกไปกับการทำมัน
พร้อมหรือยัง? ไปกันเลย!
ซอฟต์แวร์พอดแคสต์คืออะไร?
ซอฟต์แวร์พอดแคสต์เป็นหมวดหมู่ที่กว้างขวาง มีซอฟต์แวร์สำหรับการวางแผน การบันทึกหลายแทร็ก การตัดต่อ การเผยแพร่ และการสร้างรายได้จากพอดแคสต์ของคุณ คุณสามารถหาซอฟต์แวร์ที่ทำหลายอย่างในโปรแกรมเดียวได้ แต่จะหาซอฟต์แวร์ที่ทำทุกอย่างได้ครบในโปรแกรมเดียวนั้นค่อนข้างยาก
แม้ว่าโปรแกรมจะสามารถทำทุกอย่างได้ คุณอาจไม่ต้องการมันอยู่ดี บ่อยครั้งแล้ว การใช้ซอฟต์แวร์ที่ทำได้เพียงหนึ่งหรือสองอย่างแต่ทำได้ดีจริง ๆ นั้นดีกว่าการใช้ซอฟต์แวร์ที่ทำได้ห้าอย่างแต่ทำได้แค่พอใช้
หากคุณเป็นมือใหม่ในการโฮสต์พอดแคสต์ คุณจะต้องมีซอฟต์แวร์บางตัวเพื่อช่วยให้คุณผ่านกระบวนการทั้งหมดได้ ด้านล่างนี้คือตัวเลือกที่ครอบคลุมกระบวนการพัฒนาพอดแคสต์ตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการเผยแพร่
วิธีเลือกซอฟต์แวร์บันทึกพอดแคสต์ที่ดีที่สุด
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์บันทึกพอดแคสต์ของคุณตรงตามความต้องการของคุณ โดยพิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้:
- ขั้นตอนการทำงานของคุณ: ซอฟต์แวร์มีให้บริการในรูปแบบของแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป (เข้าถึงได้เฉพาะจากคอมพิวเตอร์ที่บ้าน), แอปพลิเคชันเว็บ (เข้าถึงได้จากอุปกรณ์ใดก็ได้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต), หรือแอปพลิเคชันมือถือบนโทรศัพท์ของคุณ บางโปรแกรมมีทั้งสามตัวเลือกเพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด พิจารณาว่าคุณจะทำงานส่วนใหญ่ที่ไหนก่อนที่จะเลือกซอฟต์แวร์บันทึกพอดแคสต์
- ระดับของคุณ: หากคุณไม่เคยใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อเสียงมาก่อน คุณควรเลือกเครื่องมือที่ใช้งานง่าย หากมีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมเสียง คุณควรเลือกฟีเจอร์ที่ซับซ้อนมากขึ้น
- งบประมาณของคุณ: มีโปรแกรมซอฟต์แวร์บันทึกพอดแคสต์ฟรีอยู่ แต่พวกมันมักมีคุณสมบัติน้อยกว่าตัวเลือกที่ต้องเสียเงิน คุณควรพิจารณาค่าใช้จ่ายและประโยชน์ของซอฟต์แวร์ฟรีกับซอฟต์แวร์ที่ต้องเสียเงิน และใช้ประโยชน์จากการทดลองใช้ฟรีเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือที่ต้องเสียเงินนั้นคุ้มค่า
10 โปรแกรมซอฟต์แวร์พอดแคสต์ที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผน บันทึก และแก้ไขเนื้อหา
ตอนนี้เมื่อคุณมีรายการตรวจสอบในใจแล้ว ให้ลงมือปฏิบัติโดยเปรียบเทียบโปรแกรมซอฟต์แวร์บันทึกพอดแคสต์ 10 รายการที่ตรงตามทุกข้อกำหนด ✅
1. ClickUp
ดีที่สุดสำหรับการวางแผนเนื้อหา
แน่นอน, บางพอดแคสต์ก็เป็นแค่สองพิธีกรที่นั่งคุยกันเรื่อยเปื่อย...เอ่อ...สบายๆ 💩
แต่หลายอย่างต้องการการวางแผนอย่างละเอียด—ตั้งแต่การตัดสินใจเลือกหัวข้อของตอนและจัดตารางสัมภาษณ์ ไปจนถึงการค้นคว้า, การเขียน, การบันทึกเสียง, การตัดต่อ, การเผยแพร่, และการโปรโมต. (เฮ้อ. แม้แต่เราเองก็เริ่มรู้สึกท่วมท้นแล้ว และเราทำพอดแคสต์เกี่ยวกับความผลิตได้ของตัวเอง!)
ด้วย ClickUp คุณสามารถติดตามงานเล็กๆ น้อยๆ ทั้งหมดที่อยู่ในทุกตอนของพอดแคสต์ได้ เรามีเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณระดมความคิดและเขียน รวมถึงเทมเพลตสำหรับสร้างปฏิทินเนื้อหาพอดแคสต์ วางแผนงาน และติดตามไทม์ไลน์โครงการของคุณ
คุณสามารถสร้างปฏิทินการตลาดเพื่อโปรโมตตอนของคุณได้เมื่อคุณปล่อยออกมาแล้ว
ClickUp มีให้บริการในรูปแบบเว็บแอปหรือแอปมือถือสำหรับ iPad, iPhone หรือ Android และด้วยเวอร์ชันฟรี โปรแกรมนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทุกงบประมาณในการทำพอดแคสต์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แดชบอร์ดของClickUpแสดงรายการที่ต้องทำ ลำดับความสำคัญ และความคืบหน้าในการทำตอนให้เสร็จ
- ด้วยClickUp Docs คุณสามารถเขียนสคริปต์ตอนพอดแคสต์, ระดมความคิด, เชื่อมโยงไปยังแหล่งอ้างอิง, และทำงานร่วมกันจากระยะไกล
- มุมมองปฏิทินของ ClickUpแสดงงานของคุณในรูปแบบไทม์ไลน์ของโครงการและให้คุณแชร์ปฏิทินกับผู้ร่วมงานได้
- เทมเพลต ClickUp รวมถึงเทมเพลตพอด แคสต์ และเทมเพลตปฏิทินพอดแคสต์ ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบได้อย่างรวดเร็ว
- ClickUp AIเร่งความเร็วในการทำงานของคุณด้วยการสร้างโครงร่าง, บทสคริปต์, คำถามสัมภาษณ์, คำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดีย และอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ด้วยคุณสมบัติมากมาย จึงมีเส้นทางการเรียนรู้
- ไม่ทุกคุณสมบัติที่มีในแอปเว็บมีให้ในแอปมือถือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,745+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 3,795+ รายการ)
2. ความกล้าหาญ
ดีที่สุดสำหรับการบันทึกและแก้ไขฟรี
ซอฟต์แวร์บันทึกเสียงและแก้ไขเสียงแบบโอเพนซอร์สนี้ฟรีทั้งหมด และหากคุณชื่นชอบการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ผู้ใช้ทุกคนยินดีต้อนรับให้มีส่วนร่วมในการเขียนโค้ด เอกสาร แปลภาษา ให้การสนับสนุน และทดสอบ 🙌
Audacity มีให้ใช้งานเป็นแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows, macOS หรือ Linux
คุณสมบัติเด่นของ Audacity
- บันทึกไฟล์เสียงจากไมโครโฟนหรือมิกเซอร์
- ทำการบันทึกเสียงแบบหลายแทร็กและนำเข้า แก้ไข หรือรวมแทร็กแยกต่างหากพร้อมกัน
- ซอฟต์แวร์แก้ไขมาพร้อมกับคำสั่งตัด, คัดลอก, วาง, และลบ
- ทำงานด้วยคุณภาพเสียง 16 บิต, 24 บิต หรือ 32 บิต
- จับคู่กับปลั๊กอินสำหรับ LADSPA, LV2, Nyquist, VST หรือ Audio Units เพื่อเพิ่มเอฟเฟกต์เสียง
ข้อจำกัดของ Audacity
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่า Audacity ไม่มีรูปแบบที่ใช้งานง่าย ซึ่งอาจเป็นความท้าทายสำหรับผู้เริ่มต้นในโลกของการบันทึกและแก้ไขเสียง
- ไม่สามารถใช้งานร่วมกับรูปแบบไฟล์เสียงทั้งหมดได้ และผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาในการนำเข้าไฟล์
ราคาของ Audacity
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Audacity
- G2: 4. 5/5 (435+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
3. ฮินเดนบูร์ก
เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกและแก้ไขที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
ต่างจากเครื่องมือบันทึกเสียงอื่น ๆ หลายตัวในรายการนี้ ซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับการผลิตเพลงเป็นอันดับแรก Hindenburg Journalist Pro ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเป็นซอฟต์แวร์ตัดต่อเสียงพากย์และพอดแคสต์
ใช้เพื่อบันทึกพอดแคสต์, แก้ไข, และเผยแพร่. มีเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้, เช่นสไลเดอร์แบบทิศทางเดียวสำหรับการลดเสียงรบกวนและการปรับสมดุลเสียง. 🙇♂️
คุณสมบัติเด่นของ Hindenburg
- การถอดเสียงเปลี่ยนเสียงของคุณให้เป็นข้อความเพื่อให้คุณสามารถใช้โหมดต้นฉบับเพื่อแก้ไขได้เหมือนกับเอกสารที่เขียนไว้
- คลิปบอร์ดช่วยให้คุณเก็บเสียงที่คุณชื่นชอบ, บทนำ, และบทสรุปไว้ในมือเพื่อแก้ไขได้ง่าย
- ห้องสมุดเสียงประกอบด้วยเอฟเฟกต์เสียงคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มบรรยากาศให้กับบันทึกเสียงของคุณ
- แอป Field Recorder ช่วยให้คุณบันทึกเสียงจาก iPhone ของคุณได้ทุกที่ที่คุณไป
ข้อจำกัดของฮินเดนบูร์ก
- เนื่องจากมันถูกออกแบบมาให้เป็นโปรแกรมแก้ไขเสียงที่ง่ายต่อการใช้งานสำหรับทุกคน วิศวกรเสียงที่มีประสบการณ์อาจพบว่าเครื่องมือแก้ไขเสียงมีข้อจำกัดมากเกินไป
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าเครื่องมือลดระดับเสียงไม่ทำงานตามที่ตั้งใจไว้เสมอ
การตั้งราคาแบบฮินเดนบูร์ก
- มาตรฐาน: $12 ต่อเดือน
- เพิ่มเติม: $15 ต่อเดือน
- พรีเมียม: $30 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวฮินเดนบูร์ก
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
4. รีพียร์
เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกและแก้ไขขั้นสูง
หากคุณกำลังมองหาสถานีงานเสียงดิจิทัลระดับมืออาชีพ (DAW) นี่คือคำตอบ Reaper มีผู้ใช้ตั้งแต่สตูดิโอที่บ้าน เครือข่ายกระจายเสียง ไปจนถึงสถาบันการศึกษา ที่บันทึกเสียงทุกประเภท
เนื่องจากมันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก คุณสามารถติดตั้งมันบนแล็ปท็อปและพกพาไปบันทึกเสียงนอกสถานที่ได้ ซึ่งทำให้มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำข่าวสืบสวนหรือพอดแคสต์ท่องเที่ยว 🏝️
Reaper ยังมีชุดเครื่องมือการผลิตเพลงที่ครบครันสำหรับพอดแคสต์เพลงหรือใครก็ตามที่มีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับการผลิตและแก้ไขเสียง นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้กับผู้เริ่มต้นที่ต้องการก้าวสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญและต้องการเครื่องมือที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับพวกเขาได้
Reaper ให้ทดลองใช้ฟรี 60 วัน ก่อนที่คุณจะต้องซื้อใบอนุญาต. สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการ Windows, Mac, และ Linux.
คุณสมบัติเด่นของ Reaper
- การประมวลผลเสียงแบบ 64 บิตช่วยให้คุณสามารถเรนเดอร์ไฟล์เสียงหลายประเภทได้ที่ความลึกบิตและอัตราการสุ่มตัวอย่างเกือบทุกระดับ
- ความเข้ากันได้กับปลั๊กอินของบุคคลที่สามและเครื่องดนตรีดิจิทัล—รวมถึง VST, VST3, LV2, AU, DX และ JS—มอบตัวเลือกมากมายสำหรับการเพิ่มเอฟเฟกต์เสียงและบรรยากาศ
- เวลาในการโหลดที่รวดเร็วและการเขียนโค้ดที่มีประสิทธิภาพหมายความว่าโปรแกรมนี้จะไม่ใช้ RAM มากเกินไป
- ตัวเลือกการปรับแต่งช่วยให้คุณสามารถเพิ่มสกินหรือปรับแต่งเลย์เอาต์ของคุณด้วยเครื่องมือที่คุณใช้บ่อยที่สุด
ข้อจำกัดของรีปเปอร์
- ผู้ใช้หลายคนรายงานว่าคุณสมบัติการแก้ไขเสียงใช้งานยากและต้องการความรู้ขั้นสูง
- แม้ว่าจะมีช่วงทดลองใช้ฟรี 60 วัน แต่คุณจะต้องส่งเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย์เพื่อซื้อใบอนุญาตหลังจากช่วงทดลองใช้สิ้นสุดลง 🐌
ราคาของ Reaper
- ใบอนุญาตลดราคา: $60
- ใบอนุญาตเชิงพาณิชย์: $225
เรปเปอร์เรตติ้งและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 25+ รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
5. เสียงที่เกิดจากการทำงานของเครื่อง
เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขและเผยแพร่ด้วยระบบ AI
ต่างจากเครื่องมือเสียงแบบครบวงจรที่เราเคยเห็นมา Auphonic ไม่มีฟีเจอร์การบันทึกเสียงใดๆ แต่เป็นเครื่องมือหลังการผลิตที่ง่ายที่สุดเท่าที่มีอยู่—ง่ายเพราะคุณจะให้หุ่นยนต์วิเศษทำงานแทนคุณ 🤖
ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทำพอดแคสต์ Auphonic ใช้ AI เพื่อแก้ไขเสียงของคุณโดยอัตโนมัติด้วยการปรับระดับเสียง, ตัดความเงียบ, ลดเสียงรบกวนพื้นหลัง และอื่นๆ (มันยังสามารถปรับแต่งเสียงที่คุณได้แก้ไขใน Hindenburg หรือ Adobe Audition แล้วได้อีกด้วย)
จากนั้นมันจะเผยแพร่เนื้อหาของคุณไปยังแพลตฟอร์มโฮสต์พอดแคสต์ที่คุณชื่นชอบโดยอัตโนมัติ. มหัศจรรย์! 🧙
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Auphonic
- อัลกอริทึมแบบหลายแทร็กสร้างการผสมผสานที่สมดุลเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งสองแทร็กมีระดับเสียงที่ใกล้เคียงกันและลดเสียงรบกวน
- ข้อกำหนดความดังเสียงช่วยให้การมิกซ์ของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดของ Audible, Spotify และแพลตฟอร์มหลักอื่นๆ
- ความเงียบที่ตัดออกช่วยขจัดช่วงว่างที่ไม่มีเสียง
- Speech2Text จะแบ่งพอดแคสต์ของคุณออกเป็นบทโดยอัตโนมัติและสร้างคำบรรยายให้
- การเผยแพร่แบบอัตโนมัติจะอัปโหลดเนื้อหาของคุณไปยัง YouTube, Libsyn, Facebook, SoundCloud, Buzzsprout, Podbean และอื่นๆ ตามที่คุณเลือก
ข้อจำกัดทางเสียง
- แผนฟรีให้บริการบันทึกเสียงเพียง 2 ชั่วโมงต่อเดือนเท่านั้น อาจไม่เหมาะสำหรับพอดแคสต์ที่มีการเผยแพร่ยาวนานหรือบ่อยครั้ง
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าระดับอัตโนมัติไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จเสมอไป
การตั้งราคาแบบ Auphonic
- ฟรี
- เครดิตแบบรายเดือน: €10 ต่อเดือน
- เครดิตครั้งเดียว: €11
คะแนนและรีวิวเสียง
- G2: 4. 5/5 (6+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (รีวิว 3+ รายการ)
6. Wirecast
ดีที่สุดสำหรับการทำพอดแคสต์วิดีโอ
หากคุณต้องการนำเสนอเนื้อหาของคุณบนแพลตฟอร์มที่หลากหลายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเข้าถึงผู้ชมในวงกว้างที่สุด คุณสามารถสร้างเนื้อหาพอดแคสต์ทั้งในรูปแบบเสียงและวิดีโอพร้อมกันได้ด้วย Wirecast โดย Telestream
พร้อมใช้งานสำหรับระบบปฏิบัติการ Mac และ Windows, Wirecast เป็นชุดเครื่องมือการผลิตที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับการบันทึกเสียงหลายช่องทางและสตรีมวิดีโอสด. คุณสามารถตั้งค่าได้กับไมโครโฟนหลายตัวและกล้องหลายตัว. 🎥
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wirecast
- ผสมได้สูงสุด 8 แทร็กแยกกันและเพิ่มเอฟเฟกต์เสียง
- แสดงผู้เข้าร่วมหรือผู้ดำเนินรายการหลายคนได้ แม้ในระหว่างการบันทึกแบบระยะไกล ด้วยฟีเจอร์การประชุม
- เพิ่มเพลงพื้นหลัง, เอฟเฟ็กต์เสียง, ข้อความลอย, พื้นหลัง, และอื่น ๆ ด้วยห้องสมุดสื่อสต็อกในตัว
- แสดงความคิดเห็นหรือแบบสำรวจจากโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, X และ YouTube
- ถ่ายทอดสดไปยังแพลตฟอร์มโฮสต์พอดแคสต์วิดีโอมากกว่าหนึ่งแห่งพร้อมกัน—เช่น Facebook Live, YouTube หรือ Vimeo Live—และบันทึกพร้อมกันในเวลาเดียวกัน
ข้อจำกัดของ Wirecast
- ผู้ใช้หลายคนรายงานว่าการเชื่อมต่อของ Wirecast กับเซิร์ฟเวอร์หรือบริการสตรีมมิงสดของพวกเขาไม่เสถียร
- ผู้ใช้รายอื่นต้องการบทเรียนและแหล่งข้อมูลการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่น
ราคาของ Wirecast
- Wirecast Studio: ใบอนุญาตตลอดชีพ $599
- Wirecast Pro: ใบอนุญาตตลอดชีพ $799
คะแนนและรีวิว Wirecast
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (14+ รีวิว)
7. OBS
ดีที่สุดสำหรับการทำพอดแคสต์วิดีโอฟรี
OBS หรือ open broadcaster software เป็นแพลตฟอร์มการถ่ายทอดสดแบบโอเพนซอร์สที่มีผู้สนับสนุนมากมาย บริษัทต่างๆ เช่น YouTube, Logitech, Twitch และ Facebook ได้บริจาคเพื่อรักษาซอฟต์แวร์นี้ให้ใช้งานได้ฟรีสำหรับสาธารณะ
ดาวน์โหลดได้บนระบบปฏิบัติการ Windows, MacOS หรือ Linux ใด ๆ เริ่มโฮสต์พอดแคสต์วิดีโอสดและบันทึกเนื้อหาของคุณไปพร้อมกันเพื่อที่คุณจะสามารถเผยแพร่ไปยังแพลตฟอร์มที่คุณชื่นชอบได้ในภายหลัง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OBS
- การบันทึกและผสมวิดีโอและเสียงแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณสตรีมสดและบันทึกเซสชันของคุณได้พร้อมกัน
- การเปลี่ยนฉากแบบกำหนดเองช่วยให้คุณสามารถสลับระหว่างฉากต่าง ๆ ได้ เช่น กล้องเว็บแคมของคุณกับกล้องเว็บแคมของแขกในระหว่างการสัมภาษณ์ทางไกล
- ตัวผสมเสียงในตัวมาพร้อมกับแถบเลื่อนที่ใช้งานง่ายสำหรับการแก้ไขเสียงอย่างสะดวก
- ท่าเรือที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้คุณเก็บคุณสมบัติที่คุณชื่นชอบไว้ด้านหน้าและตรงกลาง
ข้อจำกัดของ OBS
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าซอฟต์แวร์นี้ใช้ RAM มากและอาจใช้เวลานานในการประมวลผล
- มันไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น และมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ทำพอดแคสต์ใหม่
การกำหนดราคาของ OBS
- ฟรี
คะแนนและรีวิว OBS
- G2: 4. 6/5 (115+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 965+ รายการ)
8. พอดบีน
เหมาะที่สุดสำหรับการกระจาย, โปรโมต, และสร้างรายได้
ไม่เพียงแต่ PodBean จะผสานการทำงานกับ Auphonic ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์แก้ไขเสียงด้วย AI ที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วเท่านั้น แต่ยังเป็นแพลตฟอร์มโฮสต์และสร้างรายได้สำหรับพอดแคสต์อย่างครบวงจรอีกด้วย แม้ว่าคุณอาจไม่ได้เริ่มต้นทำพอดแคสต์เพื่อหวังรวย แต่ก็เป็นเรื่องดีไม่น้อยที่จะได้รับรายได้เล็กน้อยจากความพยายามของคุณ 🤑
แพลตฟอร์มนี้ยังมีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณโปรโมตพอดแคสต์ของคุณและเข้าถึงผู้ฟังได้มากขึ้น คุณสามารถโพสต์ตอนใหม่ของคุณไปยังหน้าโซเชียลมีเดียของคุณได้โดยอัตโนมัติ
PodBean มีให้บริการในรูปแบบเว็บแอปหรือแอปมือถือสำหรับ iOS หรือ Android
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PodBean
- อัปโหลดพอดแคสต์ของคุณและกำหนดเวลาการเผยแพร่เพื่อปล่อยตอนของคุณโดยอัตโนมัติบน Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts และแอปพอดแคสต์อื่นๆ พร้อมกัน
- สร้างเว็บไซต์พอดแคสต์ฟรีด้วยบัญชี PodBean ของคุณ
- สร้างภาพปกที่กำหนดเองสำหรับแต่ละตอนโดยการรวมภาพและแบบอักษรเข้าด้วยกันเพียงไม่กี่คลิก
- การวิเคราะห์ช่วยให้คุณสามารถติดตามการฟัง การดาวน์โหลด ตอนยอดนิยม และข้อมูลประชากรของผู้ฟังได้
- จับคู่กับผู้ลงโฆษณาที่มีศักยภาพและเปิดโอกาสให้ผู้ฟังของคุณบริจาค
ข้อจำกัดของ PodBean
- วิดีโอพอดแคสต์และพอดแคสต์เสียงเท่านั้นไม่สามารถอัปโหลดพร้อมกันได้ ดังนั้นคุณจะต้องโพสต์แยกกัน
- อาจใช้เวลาถึงหนึ่งสัปดาห์กว่าที่ฟีด RSS ของคุณจะได้รับการอนุมัติ
ราคาของ PodBean
- พื้นฐาน: ฟรี
- เสียงไม่จำกัด: $9 ต่อเดือน
- Unlimited Plus: $29 ต่อเดือน
- เครือข่าย: $79 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ PodBean
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิว 20+ รายการ)
9. Libsyn
ดีที่สุดสำหรับการสร้างและเผยแพร่แบบครบวงจร
ย่อมาจาก Liberated Syndication, Libsyn ถือเป็นแพลตฟอร์มพอดแคสต์แบบครบวงจร แต่จริงๆ แล้วเป็นแบบเกือบครบวงจรมากกว่า
มันไม่มีปฏิทินเนื้อหาหรือฟีเจอร์การจัดการงานดังนั้นคุณยังคงต้องใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอยู่ดี แม้ว่าคุณจะสามารถเขียน บันทึก และเพิ่มเพลงปลอดลิขสิทธิ์ได้ แต่ฟีเจอร์การแก้ไขเสียงค่อนข้างพื้นฐาน—แต่ก็ทำให้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
โดยรวมแล้ว Libsyn เป็นแพลตฟอร์มที่ดีในการเริ่มต้น มีฟีเจอร์สำหรับการสร้าง การบันทึกจากระยะไกล การเผยแพร่ การโฆษณา การโปรโมต และการวิเคราะห์ ดังนั้นแม้ว่าอาจจะไม่มีทุกอย่าง แต่ก็มีหลายอย่าง มันเหมือนกับกล่องเบนโตะของการทำพอดแคสต์ 🍱
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Libsyn
- คุณสมบัติการบันทึกในตัวช่วยให้สามารถบันทึกเสียงได้ทั้งในเครื่องและจากระยะไกล เพื่อบันทึกเสียงของคุณและเสียงของแขกที่อยู่ห่างไกล
- คุณสมบัติการแก้ไขแบบลากและวางทำให้การแทรกอินโทร เอาท์โทร ทีเซอร์ หรือเพลงพื้นหลังเป็นเรื่องง่าย
- โฆษณาแบบไดนามิกช่วยให้คุณสามารถแทรกโฆษณาจากหมวดหมู่ที่คุณเลือกได้ตลอดเวลา ทำให้ผู้ฟังได้ยินผู้สนับสนุนล่าสุดของคุณไม่ว่าพวกเขาจะฟังตอนใหม่หรือตอนเก่า
- คุณสมบัติการกระจายเสียงจะส่งพอดแคสต์ของคุณไปยังแอปพอดแคสต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
- คุณสมบัติการวิเคราะห์ให้คุณทราบสถิติการดาวน์โหลดและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ชม
ข้อจำกัดของ Libsyn
- ลูกค้าบางรายร้องเรียนว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ดูล้าสมัย
- ผู้อื่นต้องการให้โปรแกรมมีคุณสมบัติการรายงานที่ซับซ้อนมากขึ้น
ราคาของ Libsyn
- อัปโหลดใหม่สูงสุด 3 ชั่วโมง: $5 ต่อเดือน
- อัปโหลดใหม่สูงสุด 6 ชั่วโมง: $15 ต่อเดือน
- อัปโหลดใหม่สูงสุด 10 ชั่วโมง: $20 ต่อเดือน
- อัปโหลดใหม่สูงสุด 14 ชั่วโมง: 40 ดอลลาร์ต่อเดือน
- อัปโหลดใหม่สูงสุด 27 ชั่วโมง: $75 ต่อเดือน
- อัปโหลดใหม่สูงสุด 55 ชั่วโมง: $150 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Libsyn
- G2: 4. 5/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิว 4+ รายการ)
10. นาก
เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียง
Otter เป็นแอปจดบันทึกที่แปลงคำพูดเป็นข้อความโดยอัตโนมัติ แอปนี้ได้รับความนิยมในการประชุมธุรกิจและในห้องเรียน แต่ก็น่าพิจารณาสำหรับกระบวนการผลิตพอดแคสต์ของคุณเช่นกัน
ใช้สำหรับจดบันทึกในระหว่างขั้นตอนการวิจัย สรุปตอนของคุณเพื่อสร้างบทสรุปอย่างรวดเร็ว และถอดเสียงตอนของคุณเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น แอปนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระงานที่ไม่สนุกของการทำพอดแคสต์ออกไปบางส่วน 🍽️
Otter มีให้บริการในรูปแบบเว็บแอปหรือแอปมือถือสำหรับ iOS หรือ Android
คุณสมบัติเด่นของ Otter
- ใช้ Otter เพื่อถอดเสียงเสียงพอดแคสต์ทั้งหมดของคุณและสร้างสคริปต์พร้อมเสียงที่จัดให้กับผู้พูดแต่ละคนหากคุณมีผู้ดำเนินรายการหรือแขกรับเชิญหลายคน
- สรุปเนื้อหาทั้งหมดของรายการของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อสร้างคำอธิบายสำหรับตอนต่าง ๆ ของพอดแคสต์ได้อย่างรวดเร็ว
- เชิญเข้าร่วมการประชุมผ่าน Zoom, Microsoft Teams หรือ Google Meet เพื่อถอดเสียงทุกอย่างที่พูดในระหว่างการสัมภาษณ์โดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของนาก
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าคุณภาพการถอดเสียงไม่ดีเท่าที่ควรเมื่อมีเสียงรบกวนในพื้นหลัง มีคนสองคนพูดพร้อมกัน หรือมีคนพูดด้วยสำเนียงที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
- แม้ว่าโปรแกรมจะสามารถระบุผู้พูดหลายคนได้—เช่น คุณ พิธีกรร่วม และแขกรับเชิญของคุณ—แต่ป้ายกำกับอาจไม่ถูกต้องเสมอไป ดังนั้นคุณอาจจำเป็นต้องแก้ไขถอดความขั้นสุดท้ายด้วยตนเอง
การตั้งราคาแบบ Otter
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Otter
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 115 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (65+ รีวิว)
วางแผนพอดแคสต์ของคุณอย่างมืออาชีพ
เมื่อพูดถึงซอฟต์แวร์บันทึกพอดแคสต์ที่ดีที่สุด คุณจะต้องใช้โปรแกรมหลายประเภทเพื่อครอบคลุมการวางแผน การบันทึก การตัดต่อ การเผยแพร่ และการสร้างรายได้ ซึ่งหมายความว่าคุณมีหลายเรื่องที่ต้องตัดสินใจ ลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจโดยจัดการทีละขั้นตอน 👣
ขั้นตอนแรกคือการวางแผน ClickUp สามารถช่วยคุณวางแผนพอดแคสต์ของคุณตั้งแต่ต้นจนจบด้วยเทมเพลตปฏิทินเนื้อหา เทมเพลตพอดแคสต์ และเครื่องมือแผนผังกระบวนการ
ในไม่ช้า คุณก็จะรู้เรื่องการดำเนินรายการพอดแคสต์ของคุณมากพอ ๆ กับที่คุณรู้เกี่ยวกับหัวข้อของพอดแคสต์ของคุณเอง บางทีคุณอาจจะหลงใหลในซอฟต์แวร์บันทึกเสียงพอดแคสต์มากพอ ๆ กับเราเลยก็ได้ แต่ถ้าไม่ เราพร้อมอยู่เคียงข้างคุณเสมอ เราจะช่วยคุณเดินตามความหลงใหลของคุณไปทุกที่ที่มันนำพาไป