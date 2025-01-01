Slack vs. WhatsApp: แอปแชทไหนดีกว่าสำหรับการทำงาน?

ในการทำงาน การสื่อสารที่ทันเวลาและชัดเจนช่วยให้ทุกอย่าง—และทุกคน—ดำเนินไปอย่างราบรื่น: ทุกคนทราบแผนงานและบทบาทของตนในแผนนั้น โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น กำหนดเวลาถูกปฏิบัติตาม และงานสำเร็จลุล่วง
นี่คือจุดที่เครื่องมืออย่าง Slack และ WhatsApp โดดเด่น พวกมันช่วยในการสื่อสารของทีมแต่พวกมันแตกต่างกันมากกว่าที่คุณคิด
แล้วพวกเขาเปรียบเทียบกันอย่างไร และอันไหนที่เหมาะกับทีมของคุณมากที่สุด? ให้เราช่วยอธิบายให้คุณฟัง—และไม่ต้องกังวล—เรายังมีตัวเลือกอื่นให้พิจารณาหากทั้งสองตัวเลือกนี้ยังไม่ตรงกับความต้องการของคุณ
Slack คืออะไร?
เรื่องราวของ Slack นั้นไม่ธรรมดาเลยจริงๆ สิ่งที่เริ่มต้นเป็นเพียง ฟีเจอร์แชทในเกมออนไลน์ ในปี 2002 ตอนนี้กลายเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ธุรกิจทั่วโลกเลือกใช้ไม่ใช่แค่การสื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น แต่พวกเขายังอ้างว่า80% ของบริษัทใน Fortune 100ใช้ Slack ในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกอีกด้วย
มันเหมือนกับศูนย์กลางเสมือนที่คุณสามารถแชท, แชร์ไฟล์, ส่งสื่อ (เพราะใครไม่ชอบมีมดีๆ?) และเข้าร่วมการโทรวิดีโอได้โดยไม่ต้องออกจากแอป
คุณสมบัติของ Slack
Slack ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงการทำงานเป็นทีม ทำให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติหลักบางประการของมันได้แก่:
1. ช่องทางและเส้นทางการสนทนา
ช่องทางใน Slack เป็นพื้นที่เฉพาะสำหรับหัวข้อ โครงการ หรือทีมต่างๆ และสังเกตได้ง่าย: ช่องทางสาธารณะจะมีแฮชแท็ก (#) และ ช่องทางส่วนตัวจะมีไอคอนรูปกุญแจ (🔒) ช่องทางแรกเปิดให้ทุกคนเข้าร่วมได้ ในขณะที่ช่องทางหลังจะเข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้น
คุณสามารถจัดระเบียบได้โดยใช้ชื่อที่ชัดเจน (เช่น project-, team-, หรือ *dept-) และเก็บถาวรช่องทางเก่าเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย คุณยังสามารถเพิ่มสมาชิกใหม่ไปยังช่องทางเริ่มต้นโดยอัตโนมัติเพื่อให้พวกเขาเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
สำหรับการสนทนาที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น คุณสามารถใช้ข้อความโดยตรงได้ คุณยังสามารถจัดกลุ่มการตอบกลับของคุณเป็นหัวข้อคล้ายกับที่คุณเห็นบน X (Twitter) ได้อีกด้วย
💡เคล็ดลับโปร: หากคุณต้องการสลับไปยังช่องอย่างรวดเร็ว เพียงกด Command + K หรือ T (Mac) หรือ CTRL + K (Windows) แล้วพิมพ์ตัวอักษรสองสามตัวของชื่อช่องที่ต้องการ จากนั้นคุณก็จะไปถึงช่องนั้นทันที
2. การประชุมสั้น ๆ ด้วย Huddles
จำการพูดคุยสั้น ๆ ที่โต๊ะทำงานในออฟฟิศได้ไหม? Slack Huddles ได้นำการพูดคุยแบบนั้นมาออนไลน์ พร้อมการโทรด้วยเสียงสำหรับการสนทนาทีมแบบฉับพลัน คุณสามารถเริ่มการสนทนาได้ในช่องใดก็ได้หรือส่งข้อความโดยตรง เพียงคลิกเดียว และเพื่อนร่วมทีมสามารถเข้าร่วมหรือออกจากห้องสนทนาได้ตามต้องการ
การประชุมแบบกลุ่มทำให้ทุกอย่างง่ายด้วย การโทรด้วยเสียงเท่านั้นโดยค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถ เปิดวิดีโอได้ เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกัน มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแชร์หน้าจอหลายหน้าจอและเคอร์เซอร์สดสำหรับงานต่างๆ เช่น การแก้ไขหรือการแก้ไขปัญหา คุณยังสามารถแสดงปฏิกิริยาด้วยอีโมจิหรือเริ่มหัวข้อสนทนาในระหว่างการโทรได้อีกด้วย
👀คุณรู้หรือไม่? บน Slack คุณสามารถเตือนตัวเองหรือผู้อื่นเกี่ยวกับเหตุการณ์ การประชุม กำหนดเส้นตาย ข้อความ ไฟล์ หรือสิ่งที่คุณมีได้โดยใช้ /reminder ตามด้วยสถานที่ สิ่งที่ต้องการเตือน และเวลา
อ่านเพิ่มเติม:25 เคล็ดลับการใช้ Slack เพื่อพัฒนาการสื่อสารในที่ทำงาน
3. การแชร์ไฟล์และการจัดเก็บ
การแชร์ไฟล์ใน Slack นั้นง่ายและเชื่อถือได้ ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลได้ คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ได้สูงสุดถึง 10GB (ในแผนชำระเงิน) โดยการลาก, วาง, หรือคัดลอกไฟล์เข้าไปในแชท พร้อมกับการแสดงตัวอย่างที่สะดวกสำหรับไฟล์ PDF, รูปภาพ, วิดีโอ และอื่น ๆ
คุณจะพบตัวกรองการค้นหาที่ทรงพลังใน Slack ซึ่งทำให้การค้นหาข้อมูลที่สำคัญเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถปักหมุดหรือทำเครื่องหมายดาวให้กับไฟล์ของคุณและเข้าถึงได้แม้ผู้แชร์ต้นฉบับจะออกจากระบบไปแล้วก็ตาม
4. การผสานระบบ
Slack สามารถเชื่อมต่อกับแอปและบริการมากกว่า 2,600 รายการได้อย่างง่ายดายคุณสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยมเช่น Google Workspace, Microsoft Office และ Zoom เพื่อแชร์ไฟล์ เข้าร่วมประชุม หรือจัดการปฏิทินได้โดยตรงจาก Slack
เครื่องมือการพัฒนาและการจัดการโครงการ เช่น GitHub, Jira และ Trello สามารถโพสต์การอัปเดตเพื่อให้ทีมทราบความคืบหน้าโดยไม่ต้องสลับแอป คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับกระบวนการต่างๆ โดยใช้ Workflow Builder
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี
- ข้อดี: $8.75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ+: 15 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
- คุณสามารถเพิ่ม Slack AI ให้กับทุกแผนการชำระเงินได้โดยเพิ่มค่าใช้จ่าย $10/ผู้ใช้/เดือน
อ่านเพิ่มเติม:ข้อดีและข้อเสียของ Slack ในการทำงาน
WhatsApp คืออะไร?
WhatsApp เริ่มต้นขึ้นเป็นเพียงวิธีง่ายๆ ในการส่งการแจ้งเตือนถึงเพื่อน แต่ทุกวันนี้ มันได้กลายเป็นหนึ่งในแอปส่งข้อความที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก—ด้วยจำนวนผู้ใช้ถึง 3 พันล้านคนเลยทีเดียว!
เสน่ห์ของมันอยู่ที่ความง่ายในการใช้งาน: เพียงลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ ก็สามารถใช้งานได้ทันที คุณสามารถส่งข้อความและเสียง แชร์รูปภาพ วิดีโอ และเอกสาร หรือเข้าร่วมการโทรด้วยเสียงและวิดีโอได้ คุณยังสามารถสร้างแชทกลุ่มเพื่อรวบรวมทุกคนเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นสำหรับโปรเจกต์ ทีม หรือวางแผนครอบครัว
ด้วย การเข้ารหัสแบบ end-to-end, ความเข้ากันได้กับอุปกรณ์มือถือและเดสก์ท็อป, WhatsApp เป็นแอปที่ง่าย, ปลอดภัย, และหลากหลายสำหรับการสื่อสารทุกประเภท
อ่านเพิ่มเติม:12 ตัวอย่างกลยุทธ์การสื่อสารสำหรับที่ทำงาน
คุณสมบัติของ WhatsApp
คุณสมบัติบางอย่างของ WhatsApp ได้แก่:
1. การส่งข้อความและการโทรแบบตัวต่อตัว
WhatsApp ทำให้การสื่อสารเป็นเรื่องง่าย การแชทแบบตัวต่อตัว การโทรด้วยเสียง และการวิดีโอคอล เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสนทนาส่วนตัวหรือการติดต่ออย่างรวดเร็ว มันดึงรายชื่อผู้ติดต่อจากโทรศัพท์ของคุณโดยตรง ทำให้คุณสามารถเห็นใครที่ใช้งาน WhatsApp อยู่แล้วและเชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้ใช้งานได้
คุณสามารถ ส่งข้อความ ข้อความเสียง และแม้กระทั่งทำเครื่องหมายหรือส่งต่อข้อความสำคัญเพื่อการอ้างอิงที่ง่ายขึ้น WhatsApp ตอนนี้มีปุ่มแก้ไขเพื่อปรับข้อความของคุณหลังจากส่งแล้ว ไม่พอใจกับข้อความ? คุณสามารถลบมันได้สำหรับทุกคน แต่จำไว้ว่า—ทั้งสองตัวเลือกนี้จะมีให้ใช้เพียงช่วงเวลาสั้นๆ หลังจากกดส่งเท่านั้น
แอป WhatsApp Business ยังมีฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น การตั้งค่าข้อความตอบกลับอัตโนมัติและการแชร์แคตตาล็อกสินค้า ทำให้คุณเชื่อมต่อกับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณมี Siri หรือ Google Assistant ให้ใช้เพื่อส่งข้อความ WhatsApp แบบไม่ต้องใช้มือ!
2. กลุ่มและรายการกระจายเสียง
แชทกลุ่ม WhatsApp (หรือเรียกง่ายๆ ว่ากลุ่ม) เป็นพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันซึ่งสมาชิกในทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกัน แบ่งปันข้อมูลอัปเดต และพูดคุยเกี่ยวกับโครงการหรือหัวข้อเฉพาะได้ สำหรับแผนก คณะทำงานเฉพาะกิจ หรือการระดมความคิด กลุ่มจะช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุดโดยไม่ต้องมีอีเมลแยกกัน
ในทางกลับกัน รายการกระจายเสียง ช่วยให้คุณส่งข้อความเดียวกันไปยังหลายคนพร้อมกันได้—โดยไม่ต้องเริ่มแชทกลุ่ม เป็นวิธีที่รวดเร็วในการแชร์ประกาศหรือการอัปเดตต่างๆ ในขณะที่ยังคงรักษาการสนทนาให้เป็นส่วนตัวและแยกจากกัน สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการติดต่อกับทีมขนาดใหญ่หรือกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ
อ่านเพิ่มเติม: แอปพลิเคชันทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ WhatsAppและทางเลือกสำหรับ Slack
3. การชำระเงินในแอปด้วย WhatsApp Pay
แม้ว่าจะจำกัดอยู่เพียงไม่กี่ประเทศที่เลือกไว้ WhatsApp Pay ก็ช่วยให้การดำเนินธุรกิจของคุณง่ายขึ้นด้วยการส่งและรับเงินโดยตรงในบทสนทนาแชท
ตัวอย่างเช่น ลูกค้าที่กำลังดูแคตตาล็อกสินค้าของคุณบน WhatsApp พบสินค้าที่ชอบและตัดสินใจซื้อ แทนที่จะแชร์รายละเอียดบัญชีธนาคารหรือไปยังเว็บไซต์ภายนอก พวกเขาเพียงแค่แตะปุ่ม 'ชำระเงิน' ในแชท ป้อนจำนวนเงิน และยืนยันการชำระเงินด้วยรหัส PIN หรือการตรวจสอบไบโอเมตริกซ์
การทำธุรกรรมทั้งหมดเกิดขึ้นทันที และคุณจะได้รับใบเสร็จในแชท
👀คุณรู้หรือไม่? WhatsApp Pay (จนถึงตอนนี้) มีให้บริการเฉพาะในอินเดียและบราซิล— ประเทศที่มีจำนวนการดาวน์โหลดแอป WhatsApp Business มากที่สุด
4. การแบ่งปันและการจัดเก็บ
WhatsApp อนุญาตให้คุณส่งรูปภาพ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง, เอกสาร (รวมถึง PDF, Word, Excel, และ PowerPoint), และรายชื่อผู้ติดต่อ. คุณยังสามารถ แชร์ตำแหน่งปัจจุบันของคุณพร้อมการอัปเดต GPS แบบเรียลไทม์เป็นระยะเวลาที่กำหนด (สูงสุด 8 ชั่วโมง) ทำให้ง่ายต่อการประสานงานกับทีมมือถือ.
WhatsApp ไม่ใช่บริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์เพียงอย่างเดียว เนื้อหาทั้งหมดที่คุณแชร์จะกินพื้นที่ในโทรศัพท์ของคุณและถูกสำรองข้อมูลไว้ในคลาวด์ คุณสามารถจัดการสิ่งนี้ได้โดยการเก็บข้อความ ไฟล์ และสื่อต่างๆ เป็นแบบเก็บถาวรด้วยตนเอง นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกที่จะไม่บันทึกสื่อลงในแกลเลอรีของโทรศัพท์โดยอัตโนมัติและเก็บเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้น
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เปิดใช้งาน 'ข้อความที่หายไป' เพื่อลบแชทโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาที่กำหนด วิธีนี้จะช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลกับการเคลียร์พื้นที่ด้วยตัวเอง
ราคาของ WhatsApp
- แอปปกติ: ฟรี
- แอปธุรกิจ: ฟรี
- API สำหรับธุรกิจ: ชำระเงินตามจำนวนการสนทนา
Slack vs. WhatsApp: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
นี่คือภาพรวมของคุณสมบัติต่าง ๆ ของ Slack และ WhatsApp:
|คุณสมบัติ
|ขี้เกียจ
|WhatsApp/WhatsApp Business
|การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ (รวมถึงการโทรแบบตัวต่อตัวและการโทรกลุ่ม)
|ใช่
|ใช่
|ขีดจำกัดประวัติการส่งข้อความ
|สูงสุด 90 วันในแผนฟรี
|ไม่จำกัด
|การแชร์หน้าจอ
|ใช่
|ใช่
|การใส่คำอธิบายประกอบระหว่างการแชร์หน้าจอ
|ใช่
|ไม่
|กลุ่มแชท
|ใช่ ช่องสำหรับการสนทนาในหัวข้อต่างๆ และกลุ่มที่กำหนดเองสำหรับการสนทนาที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น
|ใช่ กลุ่มและรายการกระจายสามารถนำมาใช้เพื่อส่งข้อความจำนวนมากไปยังผู้คนจำนวนมากได้
|ฟังก์ชันการค้นหา
|ใช่ มีตัวกรองการค้นหาขั้นสูงเพื่อระบุไฟล์และข้อความได้อย่างแม่นยำ
|ใช่ ฟีเจอร์การค้นหาพื้นฐานสำหรับการแชท
|การแชร์ไฟล์
|ใช่ สามารถแชร์ไฟล์ได้ทุกประเภท ขนาดไม่เกิน 10GB
|ได้ สามารถแชร์ไฟล์ได้ทุกประเภท ขนาดไม่เกิน 2GB
|การแชร์ตำแหน่ง
|ไม่
|ใช่ สามารถแชร์ตำแหน่งแบบเรียลไทม์ได้นานสูงสุด 8 ชั่วโมง
|การชำระเงินภายในแอป
|ไม่; สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือการชำระเงินเช่น PayPal
|ใช่ สามารถส่งและรับเงินภายในแอปได้
|การจัดเก็บ
|ใช่ สูงสุด 20 GB ในแผนชำระเงิน
|ใช่. เก็บทุกอย่างไว้ในอุปกรณ์
|การแจ้งเตือน
|ใช่ สามารถปรับแต่งได้สูง
|ใช่ ทันทีและพื้นฐาน
|ความปลอดภัย
|ใช่ มีการเข้ารหัสข้อมูลและได้รับการรับรองหลายรายการ
|ใช่ ข้อเสนอมีการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง
|การผสานรวม
|ครอบคลุมอย่างกว้างขวาง; เชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 2,600 แอป
|จำกัด; เชื่อมต่อกับ HubSpot และแพลตฟอร์มอื่น ๆ เพียงไม่กี่แห่ง
|แอปพลิเคชันมือถือและเดสก์ท็อป
|ใช่
|ใช่
|การกำหนดราคา
|แผนฟรี, แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $8.75/ผู้ใช้/เดือน
|ฟรี; อัตราค่าบริการในภูมิภาคจะมีผลสำหรับ API หลังจาก 1000 การสนทนา
มาดูรายละเอียดเปรียบเทียบระหว่างฟีเจอร์เหล่านี้กันให้ชัดเจนยิ่งขึ้น:
คุณสมบัติ #1: การตั้งค่าและส่วนติดต่อผู้ใช้
Slack มีอินเทอร์เฟซที่สามารถปรับแต่งได้สูง แต่ในตอนแรกอาจรู้สึกซับซ้อนในการตั้งค่า ผู้ใช้ต้องสร้างพื้นที่ทำงานและช่องทาง และกำหนดบทบาทผู้ใช้ก่อนที่จะสามารถใช้แพลตฟอร์มได้
เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว อินเทอร์เฟซจะใช้งานง่าย โดยมีการสนทนาครอบคลุมส่วนใหญ่ของหน้าจอและมีแถบด้านข้างสำหรับช่อง, กระทู้, และผู้ติดต่อ Slack ยังมีตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย รวมถึงธีม, อีโมจิ, และการสร้างอีโมจิแบบกำหนดเอง
WhatsApp, ในทางตรงกันข้าม, ให้ความสำคัญกับความเรียบง่าย. การตั้งค่าทำได้รวดเร็วและง่ายดาย โดยต้องการเพียงหมายเลขโทรศัพท์และการยืนยันตัวตน. อินเทอร์เฟซมีความเรียบง่าย โดยแสดงแชทไว้ทางซ้าย และบทสนทนาที่กำลังใช้งานอยู่ทางขวาบนเดสก์ท็อป.
แอปพลิเคชันมือถือมีรูปแบบที่สะอาดตาพร้อมแท็บที่ง่ายต่อการใช้งานสำหรับการโทรและการอัปเดตสถานะ การสร้างกลุ่มทำได้ง่าย และ WhatsApp Business เพิ่มแคตตาล็อกสินค้าลงในอินเทอร์เฟซที่คุ้นเคย ทั้งแอปหลักและ WhatsApp Business มีตัวเลือกในการปรับแต่งพื้นหลังแชท
🏆 ผู้ชนะ: WhatsApp. ใครๆ ก็สามารถตั้งค่า WhatsApp ได้ภายในไม่กี่นาทีและเริ่มแชทได้ทันที Slack ใช้เวลานานกว่า—คุณจะต้องมีอีเมลที่ทำงาน, เชิญสมาชิก, และตั้งค่าพื้นที่ทำงานก่อน ซึ่งมักจะทำให้ผู้ใช้เลือกทางเลือกที่ง่ายกว่า
คุณสมบัติที่ 2: การสื่อสารทางธุรกิจ
Slack ถูกออกแบบมาเพื่อการสื่อสารในทีมอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณสมบัติเช่นการจัดรูปแบบข้อความ การจัดระเบียบ และการจัดตารางเวลา นอกจากนี้ยังมี ตัวเลือกในการจัดการกลุ่มด้วยช่องทางสาธารณะหรือส่วนตัว การอนุญาตที่กำหนดเอง และบทบาทของสมาชิก
ให้บริการการโทรด้วยเสียงและวิดีโอแบบตัวต่อตัวพร้อมการแชร์หน้าจอ, การบันทึก, และการบันทึกเสียงสำหรับการประชุม อย่างไรก็ตาม การประชุมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นต้องการแผนการชำระเงิน
WhatsApp มุ่งเน้นการส่งข้อความที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ พร้อมการแจ้งเตือนเมื่ออ่านข้อความ, ตัวบ่งชี้การพิมพ์, และการโทรเสียงและวิดีโอที่ชัดเจน ในขณะที่เวอร์ชันเดสก์ท็อปตอนนี้มีการโทรและแชร์หน้าจอแล้ว แต่อาจมีปัญหาขัดข้องและขาดคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน เช่น การใส่คำอธิบายในระหว่างการโทร
แอปธุรกิจเพิ่มข้อความอัตโนมัติ, คำตอบด่วน, และป้ายกำกับเพื่อจัดระเบียบการแชท กลุ่มสามารถมีขนาดใหญ่ได้ถึง 1,024 คน และรวมถึงเครื่องมือเช่นการควบคุมผู้ดูแลระบบ, แบบสำรวจ, และรายการกระจายเสียง WhatsApp ยังให้บริการโปรไฟล์ที่ได้รับการยืนยัน, สถิติข้อความ, และการรองรับหลายอุปกรณ์เพื่อจัดการการแชทกับลูกค้าผ่านอุปกรณ์หลายเครื่อง
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน Slack เหมาะสำหรับทีม โดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยี ที่ทำงานร่วมกันในพื้นที่เดียว สำหรับการขายและการจัดการแชทกับลูกค้าจำนวนมาก WhatsApp รวดเร็วกว่าและช่วยประหยัดเวลาในการจัดระเบียบ
คุณสมบัติ #3: การแจ้งเตือน
Slack มอบการควบคุมการแจ้งเตือนอย่างละเอียด ช่วยให้คุณเลือกการแจ้งเตือนที่ต้องการรับและปรับแต่งการตั้งค่าได้ตามต้องการ คุณสามารถตั้งเวลาการแจ้งเตือนเฉพาะช่วงเวลา หรือรับการแจ้งเตือนบนมือถือเมื่อไม่ได้ใช้งานบนเดสก์ท็อป สำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิ คุณสามารถใช้โหมดห้ามรบกวนเพื่อหยุดการแจ้งเตือนชั่วคราวได้
ระบบแจ้งเตือนของ WhatsApp นั้นเรียบง่ายกว่า แต่ก็ยังมีการปรับแต่งบางอย่างให้เลือก คุณสามารถเลือกรับการแจ้งเตือนสำหรับแชทส่วนตัว, กลุ่มแชท, และการโทรได้ และยังสามารถเลือกเสียงแจ้งเตือนหรือเสียงเรียกเข้าแบบกำหนดเองได้อีกด้วย
แอปแสดงสถานะการส่งและอ่านข้อความ และผู้ใช้ธุรกิจสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบเร่งด่วนและการตอบกลับอัตโนมัติได้ สำหรับช่วงเวลาที่ต้องการความเงียบ คุณสามารถปิดเสียงการแจ้งเตือนแชท กลุ่ม หรือการโทรเป็นระยะเวลานานได้
🏆 ผู้ชนะ: Slack. ด้วยตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายกว่า Slack จึงเหมาะกับการทำงานที่ยุ่งวุ่นวายมากกว่า คุณจะไม่ได้รับความลึกซึ้งและความยืดหยุ่นในระดับนี้จากความเรียบง่ายของ WhatsApp
คุณสมบัติที่ 4: การแชร์และจัดเก็บไฟล์
Slack ช่วยให้การแชร์ไฟล์สำหรับทีมระยะไกลเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถแชร์ไฟล์ได้สูงสุดถึง 10GB จากอุปกรณ์ของคุณหรือแอปต่างๆ เช่น Dropbox ระบบจะบันทึกและจัดเก็บไฟล์ ข้อความ และสื่อต่างๆ ในคลาวด์โดยอัตโนมัติ พื้นที่จัดเก็บจะแตกต่างกันไปตามแผนการใช้งาน โดยเวอร์ชันฟรีให้พื้นที่ 5GB และเก็บไฟล์ไว้ 90 วัน ส่วนแผนแบบเสียค่าใช้จ่ายจะให้พื้นที่ 10GB หรือ 20GB ต่อผู้ใช้
WhatsApp รองรับการแชร์ไฟล์ได้สูงสุดถึง 2GB รวมถึงไฟล์ PDF, รูปภาพ, วิดีโอ และ GIF นอกจากนี้ยังสามารถแชร์รายชื่อผู้ติดต่อและตำแหน่งที่ตั้งได้ แต่ไม่สามารถใช้งานกับไฟล์ Google Suite ได้ WhatsApp จะจัดเก็บข้อความ ไฟล์ และสื่อต่างๆ ในโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งอาจต้องสำรองข้อมูลด้วยตนเองหรือตั้งค่าสำรองอัตโนมัติเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
🏆 ผู้ชนะ: Slack. ไฟล์ธุรกิจมักมีความสำคัญและมีขนาดใหญ่ การใช้ Slack ในการแลกเปลี่ยนไฟล์เหล่านี้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาการจัดเก็บข้อมูลจึงเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผล
คุณสมบัติที่ 5: การผสานรวม
Slack สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันมากกว่า 2,600 รายการ เช่น Google Workspace, Microsoft 365, Zoom, Jira และ Trello ซึ่งช่วยให้สามารถทำงานอัตโนมัติ แบ่งปันไฟล์ และดูตัวอย่างได้โดยตรงในช่องสนทนา บอทของ Slack จะจัดการการอัปเดตและการแจ้งเตือนต่าง ๆ ทีมงานยังสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์หรือแอปเฉพาะของตนเองได้อีกด้วย
การผสานการทำงานของ WhatsApp มุ่งเน้นไปที่การบริการลูกค้าและการขายเป็นหลัก ธุรกิจสามารถซิงค์แคตตาล็อกสินค้าเข้ากับ Facebook Shops ใช้ API เพื่อเชื่อมต่อกับระบบ CRM และอัตโนมัติการตอบกลับหรือกระบวนการทำงาน
🏆 ผู้ชนะ: Slack. ทีมของคุณอาจพึ่งพาชุดเครื่องมือที่แข็งแกร่งซึ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินงานประจำวันอยู่แล้ว Slack สามารถผสานเข้ากับชุดเครื่องมือนั้นได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่ WhatsAppอาจประสบปัญหาอย่างมากเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น
Slack เทียบกับ WhatsApp บน Reddit
เพื่อทำความเข้าใจการถกเถียงระหว่าง Slack กับ WhatsApp เราได้ตรวจสอบ Reddit เพื่อหาความคิดเห็นจากชีวิตจริงที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น—และผลตอบรับมีความหลากหลาย
ผู้คนชอบ Slack เพราะ ความสามารถในการจัดระเบียบสิ่งต่าง ๆ ได้ดีเยี่ยม โดยรวมการสนทนาและการอภิปรายทั้งหมดไว้ในที่เดียวและค้นหาได้ง่ายด้วยเครื่องมือค้นหา
mrbkkt1 ผู้ที่ดำเนินกิจการร้านอาหาร กล่าวว่า
Slack มอบความสามารถให้ฉันสามารถให้พนักงานทุกคนสื่อสารและเก็บข้อความทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่เรียบร้อยและกระชับ ฉันสามารถโพสต์ตารางเวลาที่ทุกคนสามารถดูได้จากโทรศัพท์ของพวกเขาแทนที่จะต้องส่งข้อความกลุ่มหรือส่งข้อความเป็นรายบุคคล ฉันสามารถโพสต์บันทึกออนไลน์แทนที่จะต้องพิมพ์ออกมาและติดประกาศไว้ที่บอร์ดได้
Slack มอบความสามารถให้ฉันสามารถให้พนักงานทุกคนสื่อสารและเก็บข้อความทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่เรียบร้อยและกระชับ ฉันสามารถโพสต์ตารางเวลาที่ทุกคนสามารถดูได้จากโทรศัพท์ของพวกเขาแทนที่จะต้องส่งข้อความกลุ่มหรือส่งข้อความเป็นรายบุคคล ฉันสามารถโพสต์บันทึกออนไลน์แทนที่จะต้องพิมพ์ออกมาและติดประกาศไว้
ในขณะเดียวกัน บางคนชอบใช้ WhatsApp เพราะความเร็วและความสะดวก โดยเฉพาะสำหรับ งานที่ต้องติดต่อกับลูกค้า ตามที่kevin4076แสดงความคิดเห็น
การเปลี่ยนไปใช้ Slack คุณกำลังบังคับให้ลูกค้าของคุณต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปอีกตัวหนึ่ง ทั้งที่พวกเขาน่าจะมี WhatsApp ติดตั้งไว้อยู่แล้ว นอกจากนี้ การเปลี่ยนไปใช้ WhatsApp ยังหมายถึงการลดความยุ่งยากให้กับลูกค้าของคุณอีกด้วย
การเปลี่ยนไปใช้ Slack คุณกำลังบังคับให้ลูกค้าของคุณต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปอีกตัวหนึ่ง ทั้งที่พวกเขาน่าจะมี WhatsApp ติดตั้งไว้อยู่แล้ว นอกจากนี้ การเปลี่ยนไปใช้ WhatsApp ยังหมายถึงการลดความยุ่งยากให้กับลูกค้าของคุณอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าทั้งสองแอปตอบสนองความต้องการในการทำงานที่แตกต่างกัน ดังนั้น แทนที่จะด่วนสรุป ผู้ใช้ Reddit หลายคน เช่นfumar7887จึงพิจารณาวัตถุประสงค์ก่อน
การใช้งานเป็นอย่างไร? ทุกเครื่องมือมีข้อดีและข้อเสีย แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการใช้มันเพื่ออะไร กลุ่มเพื่อน? เพื่อนร่วมงาน? เพื่อนบ้าน? ชุมชนเปิด?
การใช้งานเป็นอย่างไร? ทุกเครื่องมือมีข้อดีและข้อเสีย แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการใช้มันเพื่ออะไร กลุ่มเพื่อน? เพื่อนร่วมงาน? เพื่อนบ้าน? ชุมชนเปิด?
อ่านเพิ่มเติม:ClickUp vs. Slack: เครื่องมือสื่อสารทีมไหนดีที่สุด?
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Slack และ WhatsApp
Slack และ WhatsApp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเชื่อมต่อทีม แต่สถานที่ทำงานส่วนใหญ่ต้องการมากกว่าแค่แอปแชท การสลับไปมาระหว่างเครื่องมือสำหรับการสื่อสาร โครงการ และงานต่างๆ อาจทำให้ยุ่งเหยิงและเสียเวลาอันมีค่า
นั่นคือจุดที่ClickUpเข้ามาช่วย!
มันไม่ใช่แค่เครื่องมือสื่อสาร—มันคือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน—รวมการจัดการโครงการ เอกสาร และการสื่อสารของทีมไว้ในที่เดียว ขับเคลื่อนด้วย AI รุ่นใหม่เพื่อการทำงานอัตโนมัติและการค้นหาที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
นี่คือวิธีที่ ClickUp สามารถเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณได้:
ClickUp's One Up #1: สนทนาในแบบของคุณเพื่อยกระดับการทำงานเป็นทีม
ClickUp Chatเป็นเครื่องมือในตัวที่ผสานการส่งข้อความเข้ากับการจัดการโครงการเข้าด้วยกัน ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณโดยนำการสนทนาเข้ามาอยู่ในศูนย์กลางการทำงานของคุณโดยตรง
ไม่เหมือนกับ Slack หรือ WhatsApp ที่การสนทนามักจะถูกฝังอยู่หรือขาดการเชื่อมโยงกับงานจริง ClickUp Chat เชื่อมโยงการสนทนาเข้ากับรายการงานและโครงการที่สามารถดำเนินการได้ ทำให้การทำงานเป็นทีมเป็นไปอย่างราบรื่น
ด้วยความช่วยเหลือของ AI ในตัวของ ClickUp มันรวมการจัดการโครงการและความรู้เข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว เชื่อมโยงการสนทนาไปยัง งาน, เอกสาร, และ โครงการ ได้อย่างง่ายดาย — ทำให้การสื่อสารของทีม (และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ
คุณสมบัติของ ClickUp Chat ช่วยให้คุณสามารถ:
- แชทโดยตรงใน Spaces หรือ Lists เพื่อรักษาการสนทนาให้เชื่อมโยงกับงานหรือโครงการที่ถูกต้อง
- เปลี่ยนข้อความแชทใด ๆ ให้เป็นงานด้วยคลิกเดียว บันทึกบริบทและสร้างงานโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ไม่พลาดสิ่งสำคัญ
- ใช้ AI CatchUp เพื่อสรุปบทสนทนาที่พลาดไป และ AI CleanUp เพื่อดึงรายการที่ต้องดำเนินการจากข้อความ ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นและหลีกเลี่ยงการรับข้อมูลมากเกินไป
- ร่วมมือแบบเรียลไทม์ผ่านการโทรด้วยวิดีโอและการแชร์หน้าจอผ่าน SyncUps คุณสามารถแชทกับผู้คนได้ถึง 200 คนพร้อมกัน เชื่อมโยงงานและมอบหมายให้กับเพื่อนร่วมทีมของคุณ จัดตารางการประชุม และตรวจสอบปริมาณงานของทีมได้ในแชทเดียว
- แชร์การอัปเดตและไฟล์ โดยเชื่อมโยงโดยตรงกับโครงการ
นอกจากนี้ หากคุณต้องการดูโปรเจกต์ของคุณอย่างรวดเร็วขณะสนทนา คุณสามารถสลับไปยังมุมมองโปรเจกต์และอัปเดตการสนทนาของคุณได้ตลอดเวลา
ClickUp's One Up #2: จับภาพการสนทนาเพื่อการสื่อสารแบบเรียลไทม์
ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกกระบวนการ อธิบายขั้นตอนการแก้ไขปัญหา หรืออัปเดตความคืบหน้าของโครงการClickUp Clipsช่วยให้คุณบันทึกทุกอย่างเป็นวิดีโอได้ ทั้งแบบมีหรือไม่มีภาพจากเว็บแคม เพื่อเพิ่มบริบทให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
เมื่อบันทึกวิดีโอเสร็จแล้ว วิดีโอจะถูกถอดความโดยอัตโนมัติโดยใช้ClickUp Brain ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่พลาดเนื้อหาใด ๆ จากวิดีโอเลย คุณสามารถค้นหาคำสำคัญในถอดความได้อย่างรวดเร็วเพื่อเข้าถึงส่วนสำคัญได้ทันที
คุณสามารถแนบคลิปเหล่านี้กับงานและโครงการ หรือแชร์กับเพื่อนร่วมทีมเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน ทีมของคุณยังสามารถ:
- แสดงความคิดเห็นไว้ที่วิดีโอได้เลยเพื่อรับข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็ว
- แปลงคลิปเป็นงานเพื่อเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นผลลัพธ์
- เข้าถึงคลิปที่บันทึกไว้ทั้งหมดในตำแหน่งศูนย์กลางที่เรียกว่า คลิปฮับ
อ่านเพิ่มเติม:10 ซอฟต์แวร์แชร์หน้าจอที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมทางไกล
ClickUp's One Up #3: มอบหมายความคิดเห็นและแชร์การอัปเดต
ไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือข้อความในแชท คุณสามารถเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้กลายเป็นงานที่ต้องดำเนินการและมอบหมายให้กับสมาชิกทีมเฉพาะได้ด้วยฟีเจอร์ความคิดเห็นที่มอบหมาย ของ ClickUpด้วยวิธีนี้ ทุกงานหรือคำขอจะมีเจ้าของที่ชัดเจน และไม่มีสิ่งใดถูกมองข้าม
เมื่อคุณมีความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดอยู่ในที่เดียวที่ศูนย์กลาง การติดตามความคืบหน้าและการจัดการลำดับความสำคัญก็เป็นเรื่องง่าย คุณสามารถแปลงความคิดเห็นเหล่านั้นเป็นงานและมั่นใจได้ว่าโครงการของคุณจะดำเนินต่อไปข้างหน้าโดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ
ClickUp's One Up #4: การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
แทนที่จะค้นหาไวท์บอร์ดว่างในสำนักงาน ให้ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อระดมความคิดออนไลน์
ผืนผ้าดิจิทัลนี้ช่วยให้ทีมของคุณสามารถระดมความคิด ร่วมมือกัน และเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นผลลัพธ์ได้จริง ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ด้วยเครื่องมืออย่างการวาดด้วยมืออิสระและการสร้างรูปร่าง คุณสามารถถ่ายทอดแนวคิดของคุณออกมาเป็นรูปธรรม และวางแผนขั้นตอนการทำงานหรือกระบวนการต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนสูงสุด
เมื่อไอเดียของคุณพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า คุณสามารถเปลี่ยนมันเป็นงานได้ทันที และมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสมได้ คุณยังสามารถติดตามกิจกรรมของพวกเขาแบบเรียลไทม์ได้ใกล้ชิดผ่านฟีเจอร์Collaboration Detection ของ ClickUp
คุณสามารถดูได้ว่าทีมของคุณได้ดูหรือแก้ไขงานเมื่อใด ซึ่งช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เชื่อมโยงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบจะช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องกันด้วยการอัปเดตงานที่แชร์แบบเรียลไทม์ และลดการสื่อสารซ้ำซ้อน เนื่องจากทุกคนทราบดีว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่
นอกจากนี้ หากคุณกำลังใช้ Slack อยู่แล้วและยังคงต้องการใช้ประโยชน์จาก ClickUpเพียงใช้การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Slack แล้วทุกอย่างก็จะพร้อมใช้งานทันที
เชื่อมต่อกับทีมของคุณด้วย ClickUp!
ทั้ง Slack และ WhatsApp ล้วนยอดเยี่ยมสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์และการเชื่อมต่อกับทีมของคุณ
Slack ดูแลทุกความต้องการทางอาชีพของคุณโดยการรวบรวมทีมไว้ด้วยกันและจัดระเบียบข้อความและไฟล์ทั้งหมดไว้ในที่เดียว. ในขณะเดียวกัน WhatsApp เพิ่มสัมผัสส่วนตัวให้กับการสื่อสารของทีมผ่านการแชทและโทรแบบเรียลไทม์.
แต่ถ้าคุณต้องการบางอย่างที่ผสมผสานทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันล่ะ? บางสิ่งที่คุณสามารถใช้ทั้งในการสนทนาและทำงานให้สำเร็จได้
ทางออกคือ ClickUp แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุมซึ่งรวบรวมทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ในที่เดียว รวมถึงการสื่อสาร