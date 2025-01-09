10 แอปแพลนเนอร์สุดสวยเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายของคุณ

การสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำด้วยแพลนเนอร์ดิจิทัลช่วยให้วันของคุณมีความชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้น ทำให้ง่ายต่อการมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง
และแอปวางแผนรายวันที่สวยงามก็เหมือนกับเชอร์รี่บนหน้าเค้ก มันทำให้คุณอยากใช้แอปและทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในบทความนี้ ฉันจะพูดถึงแอปวางแผนที่สวยงามที่สุด 10 อันดับแรก อ่านต่อได้เลย ☕️
⏰ สรุป 60 วินาที
ค้นพบแอปวางแผนที่ผสมผสานการออกแบบที่สวยงามกับคุณสมบัติการติดตามเป้าหมายที่ทรงพลังเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบได้
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนดิจิทัลด้วยพลังของ AI
- ซันซามา: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล
- Todoist: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนแบบเกม
- แนวคิด: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง
- Trello: เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นงานประจำวัน
- บันทึกที่ดี: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกแบบดิจิทัล
- Ellie Planner: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนที่เรียบง่ายและเข้าใจง่าย
- ปฏิทินน่ารักสำหรับวางแผนตารางงาน: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนรายวันแบบใช้รหัสสี
- ยอดเยี่ยม: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับ iCloud
- เป็นระบบ: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างตารางเวลาประจำวัน
คุณควรค้นหาอะไรในแอปวางแผนความงาม?
เมื่อเลือกแอปวางแผนรายวันที่เน้นความสวยงาม สิ่งสำคัญคือต้องมองหาฟังก์ชันการใช้งานที่ดีควบคู่ไปกับการออกแบบที่ดึงดูดสายตา ต่อไปนี้คือปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณา:
🧩 วิดเจ็ตแบบโต้ตอบ
วิดเจ็ตช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบงาน เพิ่มกิจกรรม หรือติดตามนิสัยต่าง ๆ ได้จากหน้าจอหลักของคุณได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งเพิ่มความหรูหราให้กับพื้นที่ดิจิทัลของคุณ ผู้วางแผนที่มีสไตล์มักจะมีวิดเจ็ตที่ออกแบบมาอย่างสวยงาม พร้อมสีสัน รูปแบบ และไอคอนที่สามารถปรับแต่งได้ตามใจคุณ ซึ่งทำให้การติดตามความคืบหน้าของคุณกลายเป็นเรื่องที่น่าเพลิดเพลิน วิดเจ็ตเหล่านี้ยังช่วยในการสร้างนิสัยใหม่ ๆได้เป็นอย่างดี โดยช่วยให้คุณเห็นกิจวัตรประจำวันของคุณอยู่ในตำแหน่งที่เด่นชัด
📋 ลากและวางการจัดการงาน
ด้วยฟังก์ชันการลากและวาง การจัดระเบียบงานกลายเป็นประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจทางสายตา มองหาเครื่องมือจัดการงานที่อนุญาตให้คุณย้ายงานระหว่างหมวดหมู่ ช่วงเวลา หรือระดับความสำคัญได้อย่างราบรื่น พร้อมเพลิดเพลินกับแอนิเมชันที่ลื่นไหลและรูปแบบที่สะอาดตา
📅 การแจ้งเตือนอัจฉริยะ
การแจ้งเตือนไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณทำตามแผนได้เท่านั้น—ยังสามารถผสานเข้ากับสมุดวางแผนของคุณได้อย่างสวยงามด้วยดีไซน์ที่ทันสมัย โทนสีที่ผ่อนคลาย และการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้ การแจ้งเตือนอัจฉริยะช่วยให้คุณสร้างความสม่ำเสมอในงานและกิจวัตรประจำวัน พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างนิสัยใหม่ ๆ การแจ้งเตือนที่ออกแบบมาอย่างสวยงามช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่รู้สึกเครียด สร้างความรู้สึกสงบและมีสมาธิ
📝 พื้นที่ว่างสำหรับความคิด
พื้นที่อิสระช่วยให้คุณระดมความคิดและวางแผนไอเดียในรูปแบบที่สร้างสรรค์และดึงดูดสายตา ด้วยตัวเลือกสำหรับการวาดภาพร่างสีสันสดใส การจัดวางที่ดูหรูหรา และการปรับแต่งได้ไม่จำกัด ฟีเจอร์นี้จะเปลี่ยนสมุดวางแผนของคุณให้กลายเป็นผืนผ้าใบอันสวยงามสำหรับความคิดของคุณ
10 แอปแพลนเนอร์สุดสวยที่ควรใช้
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของแอปวางแผนความงามที่ดีที่สุด:
|ผู้วางแผนความงามด้วย AI
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|คลิกอัพ
|การวางแผนดิจิทัลด้วยปัญญาประดิษฐ์
|การวางแผนโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์, การติดตามเป้าหมาย, แผงควบคุมสำหรับการติดตาม
|มีแผนฟรีให้บริการ และเริ่มต้นที่ $7 ต่อผู้ใช้
|สุนสามา
|ประสิทธิภาพส่วนบุคคล
|ลากและวางงาน อัปเดตอัตโนมัติ โหมดโฟกัส
|20 ดอลลาร์ต่อเดือน
|Todoist
|การวางแผนแบบเกมมิฟิเคชัน
|การแจ้งเตือนในตัว, การแจ้งเตือนที่กำหนดเอง, โครงการร่วมกัน, การมอบหมายงาน
|มีเวอร์ชันฟรีให้บริการ และเริ่มต้นที่ $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|โนชั่น
|การสร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเอง
|ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่, การจัดโครงสร้างงาน, กระดานคัมบัง
|มีแผนให้บริการฟรี และเริ่มต้นที่ 12 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
|Trello
|แอปวางแผนงานแบบง่าย
|การมอบหมายงาน, การแสดงความคิดเห็นในบัตร, การแชร์ไฟล์, การผสานแอป
|มีแผนให้บริการฟรี และเริ่มต้นที่ $6 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|บันทึกที่ดี
|การจดบันทึกแบบดิจิทัล
|การนำเข้าที่ง่ายดาย, การแก้ไขเอกสาร, วัสดุการศึกษา, การซิงค์กับ iCloud
|ราคาตามความต้องการ
|เอลลี่ แพลนเนอร์
|การวางแผนที่ง่ายและเข้าใจได้
|การประมาณเวลา, การติดตามเวลา, ไฟล์แนบ, การจัดการข้อมูล
|มีแผนให้บริการฟรี และเริ่มต้นที่ $9.99 ต่อเดือน
|ปฏิทินน่ารัก
|แอปพลิเคชันมือถือ
|มุมมองกิจกรรม, บันทึกสีสัน, ไดอารี่อารมณ์, แพลนเนอร์แบบกำหนดเอง, สติกเกอร์ & ธีม
|ราคาตามความต้องการ
|มหัศจรรย์
|การผสานรวมกับ iCloud
|อินเทอร์เฟซแบบรวม, งานและการแจ้งเตือน, การผสานการทำงานกับ Zoom, การผสานการทำงานกับทีม, การปรับเขตเวลา
|เริ่มต้นที่ $4.75 ต่อเดือน คิดค่าบริการรายปี
|มีโครงสร้าง
|แอปไทม์ไลน์รายชั่วโมง
|งานและตัวเตือน, การผสานรวม Zoom, การผสานรวมทีม
|ราคาตามความต้องการ
ตอนนี้เรามาสำรวจแอปเหล่านี้อย่างละเอียดกัน
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการวางแผนดิจิทัลด้วย AI)
นักวางแผนด้านความงามไม่ได้เกี่ยวกับแอปที่ดูหรูหรา แต่เป็นเครื่องมือที่มีความงามของความเรียบง่ายและมอบความพึงพอใจในการบรรลุสิ่งต่างๆ การออกแบบที่ขับเคลื่อนด้วยวัตถุประสงค์ อย่างที่ฉันชอบพูด
นั่นคือเหตุผลที่ฉันชอบ ClickUpเป็นผู้วางแผนดิจิทัล มัน เชื่อมต่อทุกสิ่งไว้ในที่เดียว ตั้งแต่ภารกิจไปจนถึงเป้าหมายและไอเดีย นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบในปริมาณที่เหมาะสม ทำให้ดูสวยงามโดยไม่ทำให้รู้สึกวุ่นวาย
มุมมองปฏิทินของ ClickUpช่วยให้ฉันมองเห็นตารางเวลาได้อย่างชัดเจนและติดตามเหตุการณ์และไทม์ไลน์ของโครงการต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา ไม่พลาดกำหนดส่งงานสำคัญใด ๆ ฉันยังสามารถ ซิงค์ปฏิทินภายนอก ลากและวางงาน และกรองปฏิทิน ตามโครงการ ผู้ที่ได้รับมอบหมายงาน หรือระดับความสำคัญ เพื่อมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุด
ClickUp มีเทมเพลตวางแผนรายวันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณในการเริ่มต้น คุณสามารถทำให้กระบวนการวางแผนของคุณง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่นเทมเพลต ClickUp Daily Planner ซึ่งจะช่วยให้คุณจัดระเบียบงานทั้งหมดของคุณเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เช่น งานและส่วนตัว จัดลำดับความสำคัญของงาน และมองเห็นความคืบหน้าของงานได้อย่างชัดเจน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รับมุมมองแบบภาพรวมของความคืบหน้า กำหนดเวลา และงานของคุณด้วยแดชบอร์ด ClickUpที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
- จัดการงานที่ต้องทำในแต่ละวันได้อย่างง่ายดายด้วยโครงสร้างที่ชัดเจน งานย่อย และลำดับความสำคัญด้วยClickUp Tasks
- ติดตามเวลาที่คุณใช้ไปกับงานต่างๆด้วยตัวติดตามเวลาของ ClickUpเพื่อจัดการตารางเวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน
- สร้างบอร์ดวิสัยทัศน์ เพิ่มโน้ตติดผนัง และมอบหมายงานด้วยClickUp Whiteboards
- ติดตามความคืบหน้าและทำงานให้สำเร็จได้อย่างง่ายดายด้วยการแจ้งเตือนงานที่ตรงเวลาด้วยClickUp Reminders
- กำหนดและติดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยแยกย่อยเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ ด้วยClickUp Goals
- รับการอัปเดตงานประจำวันและการอัปเดตโครงการของคุณด้วยClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ทรงพลังของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มันมีเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ฉันคิดว่า Clickup นั้นยอดเยี่ยมมาก ทำไมน่ะหรือ? เพราะมันเรียบง่าย ฉันสามารถวางแผนงานประจำสัปดาห์สำหรับ 4 คนได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง และทุกคนรวมถึงลูกค้าของเราก็สามารถเห็นภาพรวมได้ทั้งหมด มันมีประสิทธิภาพ มีเหตุผล และเข้าใจง่าย นอกจากนี้ ทุกคนยังสามารถออกแบบมุมมอง แดชบอร์ด ฯลฯ ของตัวเองได้ ซึ่งทำให้การใช้งานมีความเป็นส่วนตัวสูงมาก
2. ซันซามะ (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล)
Sunsama เป็นแอปที่มีประโยชน์สำหรับการจัดการสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว มุมมองรายวันช่วยให้คุณเห็นภาพตารางเวลาได้อย่างชัดเจน รวมถึงงานที่ต้องทำ การประชุม และกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้การวางแผนง่ายขึ้นมาก ฟีเจอร์หนึ่งที่ฉันพบว่ามีความช่วยเหลือเป็นพิเศษคือการเพิ่มอีเมลที่ต้องการความสนใจและกำหนดเวลาไว้เพื่อจัดการกับอีเมลเหล่านั้น
คุณยังสามารถกำหนดเวลาการงานในปฏิทินของคุณหรือเปลี่ยนกิจกรรมในปฏิทินให้เป็นงานได้ ซึ่งช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ หากคุณใช้เครื่องมือเช่น Asana, GitHub หรือ Jira คุณสามารถนำเข้างานได้อย่างราบรื่น สิ่งที่โดดเด่นสำหรับฉันคือตัวเลือกในการเปลี่ยนการสนทนาใน Slack ให้เป็นงาน ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งสำคัญใดถูกมองข้าม ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือในชีวิตส่วนตัวของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Sunsama
- ลากและวางงานสำคัญจากแอปจัดการโครงการต่างๆ เช่น Trello, Asana, Jira และอื่นๆ
- รับการอัปเดตอัตโนมัติสำหรับงานที่นำเข้า ซึ่งช่วยในการรักษาความสอดคล้อง
- สร้างงานจากอีเมล ข้อความใน Slack และกิจกรรมในปฏิทินของคุณ
- ใช้โหมดโฟกัสที่ช่วยให้คุณจดจ่อกับงานที่สำคัญที่สุดได้อย่างเต็มที่
ข้อจำกัดของ Sunsama
- แอปนี้มีระบบเชื่อมต่อที่จำกัด และไม่สามารถใช้งานร่วมกับ iCal, Confluence หรือ Google Drive ได้
การกำหนดราคาของ Sunsama
- 20 ดอลลาร์ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Sunsama
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
3. Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนแบบเกม)
Todoist เป็นเครื่องมือวางแผนที่ซับซ้อนแต่สวยงาม ซึ่งจัดระเบียบวันของคุณให้เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างเป็นระเบียบ มันช่วยให้คุณกรองงานตามวัน หมวดหมู่ และความสำคัญ การทำงานให้เสร็จจะได้รับคะแนน Karma ซึ่งเพิ่มองค์ประกอบที่สนุกและสร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมให้คุณรักษาการทำงานอย่างต่อเนื่อง
คุณสามารถสร้างงานที่ทำซ้ำได้ใน Todoist ทำให้ง่ายต่อการติดตามนิสัยหรือกำหนดตารางงานที่ทำซ้ำทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน นอกจากนี้ การเพิ่มงานยังรวดเร็วและใช้งานง่าย ตัวอย่างเช่น การพิมพ์ "ส่งรายงานภายในวันศุกร์เวลา 14.00 น." จะกำหนดเวลาของงานโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- ตั้งการเตือนความจำในตัวเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่พลาดกำหนดเวลาและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
- สร้างการแจ้งเตือนที่กำหนดเองสำหรับงานสำคัญเพื่อจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
- แชร์โปรเจกต์กับผู้อื่นเพื่อทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและรักษาความสอดคล้อง
- มอบหมายงานและติดตามความคืบหน้าไปพร้อมกัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการทีมหรือการวางแผนครอบครัว
ข้อจำกัดของ Todoist
- ต้องการฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ที่ดีขึ้นและการเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สามเพิ่มเติม
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น
- ข้อดี: 5 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (800 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Todoist อย่างไรบ้าง?
สำหรับฉัน Todoist เปรียบเสมือนผู้ช่วยชีวิต มันตั้งค่าได้ง่ายและช่วยจัดทุกอย่างให้เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำที่ชัดเจน แม้แต่สำหรับโปรเจกต์ใหญ่กับทีมของฉัน นอกจากนี้ยังทำให้การเปลี่ยนกำหนดส่งงานเป็นเรื่องง่ายมาก
4. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง)
Notion เป็นเครื่องมือวางแผนที่มีรูปลักษณ์สวยงาม ซึ่งรวมรายการสิ่งที่ต้องทำ การจดบันทึก และการจัดการโครงการไว้ในแอปเดียว ต่างจากสมุดวางแผนแบบดั้งเดิม Notion มอบความยืดหยุ่นในการสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง จัดระเบียบข้อมูลในฐานข้อมูล และดูงานหรือโครงการในรูปแบบต่างๆ เช่น รายการ บอร์ด หรือปฏิทิน
สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับ Notion คือความสามารถในการปรับแต่งตามความต้องการของคุณ คุณสามารถออกแบบเทมเพลตและเลย์เอาต์ที่เหมาะกับคุณได้อย่างไม่จำกัด หากคุณต้องการแผนงานรายสัปดาห์ คุณสามารถตั้งค่าได้ หรือหากคุณต้องการฐานข้อมูลเพื่อติดตามงานต่าง ๆ ก็สามารถสร้างได้เช่นกัน Notion ยังมอบพื้นที่สำหรับการทำงานร่วมกัน ทำให้ง่ายต่อการแบ่งปันโปรเจ็กต์และบันทึกกับทีมของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- ปรับแต่งงาน โครงการ และบันทึกให้เหมาะสมกับรูปแบบที่คุณต้องการ
- ใช้เครื่องมือเช่นกระดานคัมบัง, ปฏิทิน, และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการที่หลากหลาย
- เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
- แบ่งปันเอกสารและโครงการเพื่อการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิต
ข้อจำกัดของ Notion
- ช่วงการเรียนรู้เริ่มต้นอาจชันเนื่องจากตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: 12 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
- ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (5000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (8000+ รีวิว)
5. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นงานประจำวัน)
อินเทอร์เฟซแบบลากและวางของ Trello ช่วยให้การย้ายงานระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ ของความคืบหน้าเป็นเรื่องง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามกระบวนการทำงาน ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการโครงการของทีมหรือวางแผนเป้าหมายส่วนตัว
ส่วนที่ดีที่สุดของ Trello คือความเรียบง่าย คุณสามารถสร้างบอร์ดที่สวยงามด้วยธีมที่ปรับแต่งได้สำหรับโครงการต่างๆ เพิ่มรายการที่แยกแยะได้ง่ายสำหรับแต่ละขั้นตอน (เช่น "ต้องทำ", "กำลังดำเนินการ", "เสร็จแล้ว") และใช้การ์ดสีสันสดใสสำหรับงานต่างๆ นอกจากนี้ยังรองรับป้ายกำกับ วันที่ครบกำหนด และไฟล์แนบ ทำให้ง่ายต่อการเพิ่มบริบทให้กับงานของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- จัดระเบียบงานผ่านกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันในทีมด้วยตัวเลือกในการมอบหมายงาน, แสดงความคิดเห็นบนการ์ด, และแชร์ไฟล์
- ผสานการทำงานกับแอปของบุคคลที่สาม เช่น Slack, Google Drive, Google Calendar และอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ข้อจำกัดของ Trello
- แผนฟรีตลอดไปมีข้อจำกัดในการใช้งานพลังเสริม (การเชื่อมต่อ) และการใช้งานกระดาน ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานสำหรับผู้ใช้หนัก
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: 6 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: 12.50 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: 210 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดใน Trello คือความเรียบง่ายและความยืดหยุ่นที่มองเห็นได้ชัดเจน มันง่ายมากในการจัดระเบียบงาน ย้ายงานระหว่างขั้นตอนต่างๆ และทำงานร่วมกับทีมของฉัน ไม่ว่าจะกำลังทำเนื้อหาบล็อก วิดีโอ YouTube หรือโครงการการตลาดอื่นๆ อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายของ Trello ช่วยให้การจัดการเป็นไปอย่างราบรื่น
6. บันทึกที่ดี (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกแบบดิจิทัล)
GoodNotes เป็นแอปจดบันทึกดิจิทัลที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการจัดระเบียบบันทึกที่เขียนด้วยลายมือหรือพิมพ์ในรูปแบบที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ แอปนี้จำลองประสบการณ์การเขียนในสมุดบันทึกแต่เพิ่มฟีเจอร์ดิจิทัลที่ทรงพลัง เช่น การค้นหา การจัดระเบียบ และการปรับแต่งตามความต้องการ GoodNotes เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกไอเดีย การใส่คำอธิบายประกอบเอกสารเพื่อการใช้งานทั้งในเชิงธุรกิจและส่วนตัว หรือแม้แต่การร่างภาพสเก็ตช์
คุณสมบัติที่โดดเด่นของ GoodNotes คือประสบการณ์การเขียนด้วยลายมือ คุณสามารถเขียนด้วยปากกาสไตลัส และแอปจะจับความรู้สึกของการเขียนบนกระดาษได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณจัดระเบียบโน้ตของคุณเป็นโฟลเดอร์และสมุดโน้ตดิจิทัล (เหมือนเครื่องมือจัดการโครงการ) ทำให้ทุกอย่างค้นหาได้ง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoodNotes
- เพลิดเพลินกับประสบการณ์การเขียนด้วยลายมือที่สมจริง เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเขียนด้วยมือ
- นำเข้าและใส่คำอธิบายประกอบไฟล์ PDF ได้อย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับการแก้ไขเอกสารหรือสื่อการเรียน
- ซิงค์บันทึกข้ามอุปกรณ์โดยใช้ iCloud เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ทุกที่
- ทำให้การจดบันทึกดิจิทัลง่ายขึ้นด้วยเทมเพลต GoodNotes
ข้อจำกัดของ GoodNotes
- ไม่รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ซึ่งอาจจำกัดกรณีการใช้งานที่เน้นการทำงานเป็นทีม
ราคาของ GoodNotes
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ GoodNotes
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Goodnotes อย่างไรบ้าง?
Goodnotes เป็นแอปที่ใช้งานง่ายและยืดหยุ่น พร้อมทั้งมอบประสบการณ์การเขียนด้วยลายมือที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยพบสำหรับ Apple iPad และ Apple Pencil ฉันใช้แอปนี้ทุกวันทั้งเพื่อการทำงานและเรื่องส่วนตัว
7. เอลลี่ แพลนเนอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนที่เรียบง่ายและเข้าใจง่าย)
แอปปฏิทิน Ellie Planner เป็นแอปปฏิทินที่เรียบง่ายแต่ก็น่ารักสำหรับการจัดระเบียบงาน กิจกรรม และกิจวัตรประจำวันในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปราศจากสิ่งรบกวน ความเรียบง่ายของแอปทำให้ Ellie เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบวิธีการวางแผนที่ตรงไปตรงมาโดยไม่มีฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็น
เอลลี่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลด้วยการผสมผสานแอปวางแผนประจำวันที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานเข้ากับการติดตามนิสัย แอปนี้ช่วยให้คุณกำหนดลำดับความสำคัญประจำวัน วางแผนกิจวัตร และติดตามเป้าหมายระยะยาวของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Ellie Planner
- จัดหมวดหมู่ภารกิจโดยใช้ป้ายกำกับเพื่อการระบุและคัดกรองอย่างรวดเร็ว
- แยกงานที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ
- กำหนดระยะเวลาโดยประมาณให้กับงานและติดตามเวลาที่ใช้จริงเพื่อปรับปรุงการจัดการเวลา
- เพิ่มรูปภาพและไฟล์อื่น ๆ ลงในภารกิจเพื่อการจัดการข้อมูลอย่างครอบคลุม
ข้อจำกัดของ Ellie Planner
- มันขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การกรองงานและแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อดูความคืบหน้าโดยรวม
ราคาของ Ellie Planner
- ฟรี
- เอลลี่ โปร: 9.99 ดอลลาร์ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Ellie Planner
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
8. ปฏิทินตารางเวลาสุดน่ารัก (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนรายวันแบบใช้รหัสสี)
แอปพลิเคชันปฏิทินน่ารักสำหรับวางแผนตารางเวลา เป็นแอปมือถือที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเพิ่มเสน่ห์ให้กับการวางแผนประจำวันของคุณ แอปนี้ผสานคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น รายการสิ่งที่ต้องทำ, บันทึก, ไดอารี่, การแจ้งเตือน, ตัวติดตามนิสัย, และการอัปเดตสภาพอากาศ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยให้คุณจัดการทุกความต้องการในการวางแผนของคุณได้สะดวกในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของปฏิทินน่ารัก
- ซิงค์กับระบบปฏิทินที่คุณมีอยู่ รวมถึงGoogle Calendar ให้มุมมองของกิจกรรมของคุณในรูปแบบวัน, สัปดาห์, เดือน, และรายการ
- สร้างบันทึกสีสันสดใสและจดบันทึกอารมณ์เพื่อบันทึกประสบการณ์และความคิดในแต่ละวันของคุณ
- ปรับแต่งสมุดวางแผนของคุณด้วยสติกเกอร์หลากหลายรูปแบบ, โทนสี, และธีมที่สะท้อนสไตล์ของคุณ
- สร้างนิสัยใหม่และติดตามความก้าวหน้าในแต่ละวันเพื่อส่งเสริมการเติบโตส่วนบุคคล
ข้อจำกัดของปฏิทินน่ารัก
- มีเฉพาะแอปพลิเคชันบนมือถือเท่านั้น ไม่มีเวอร์ชันเว็บ
ราคาปฏิทินน่ารัก
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวปฏิทินน่ารัก
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เพิ่มส่วนสำหรับเขียนข้อคิดสั้น ๆ 3 บรรทัดในแต่ละวันในไดอารี่ออนไลน์ของคุณ พร้อมคำถามกระตุ้น เช่น "วันนี้มีอะไรที่ทำให้ฉันยิ้มได้?" หรือ "วันนี้มีอะไรที่ท้าทายฉันบ้าง?" วิธีนี้จะช่วยให้คุณสังเกตเห็นแง่มุมดี ๆ ในแต่ละวัน แม้ในวันที่ยุ่งหรือเครียดก็ตาม
9. Fantastical (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับ iCloud)
Fantastical เป็นแอปปฏิทินที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการตารางเวลาของคุณได้อย่างง่ายดาย หนึ่งในสิ่งที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดเกี่ยวกับแอปนี้คือฟีเจอร์การป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ—ทำให้การสร้างกิจกรรมและการแจ้งเตือนรวดเร็วและง่ายดาย
Fantastical ช่วยให้คุณสร้างเทมเพลตสำหรับเหตุการณ์และงานที่เกิดขึ้นซ้ำได้ และแนบไฟล์ไปยัง Google หรือ iCloud ได้อย่างราบรื่น ทำให้ข้อมูลสำคัญทั้งหมดสำหรับงานและเหตุการณ์ของคุณอยู่ในที่เดียว การอัปเดตสภาพอากาศในตัวและเครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่น การผสานกับ Zoom ก็เป็นประโยชน์อย่างมากเช่นกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่น่าอัศจรรย์
- กำหนดเวลาและเตือนความจำได้อย่างรวดเร็วด้วยการพิมพ์หรือพูดวลีง่ายๆ
- รวมงาน การแจ้งเตือน และกิจกรรมต่างๆ ไว้ในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- ผสานการทำงานกับ Zoom และ Microsoft Teams เพื่อจัดการประชุมออนไลน์ได้อย่างราบรื่น
- ปรับเหตุการณ์โดยอัตโนมัติสำหรับผู้ใช้ที่ทำงานในเขตเวลาที่แตกต่างกัน
ข้อจำกัดที่เหนือจินตนาการ
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างมีให้เฉพาะกับการสมัครสมาชิกแบบพรีเมียมเท่านั้น
ราคาที่เกินจริง
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- บุคคล: 4.75 ดอลลาร์ต่อเดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
- ครอบครัว: 7.50 ดอลลาร์ต่อเดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
- ทีม: $4.75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวที่น่าอัศจรรย์
- Capterra: 4. 8/5 (20 รีวิว)
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fantastical อย่างไรบ้าง?
Fantastical ใช้งานง่ายมาก มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่น่าพึงพอใจพร้อมมุมมองที่ยืดหยุ่น การเพิ่มกิจกรรมทำได้ง่ายและมีฟังก์ชันข้อความอัจฉริยะ
10. มีโครงสร้าง (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างตารางเวลาประจำวัน)
Structured เป็นแอปวางแผนประจำวันที่มีดีไซน์สวยงาม ช่วยให้คุณจัดระเบียบตารางเวลาได้อย่างเป็นระบบโดยแบ่งเป็นไทม์ไลน์ชัดเจนรายชั่วโมง ด้วยอินเทอร์เฟซที่ดูดีและใช้งานง่าย Structured จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนวันอย่างไม่ยุ่งยากโดยไม่ถูกท่วมท้นด้วยฟีเจอร์มากมาย
มันช่วยให้คุณเพิ่มความคิดของคุณ, ติดตามนิสัย, และผสานการประชุมเพื่อให้คุณมีงานส่วนตัวและงานทั้งหมดในที่เดียว. โครงสร้างเหมาะสำหรับนักเรียน, ผู้เชี่ยวชาญ, หรือใครก็ตามที่ชอบวางแผนวันอย่างแน่นหนา.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่มีโครงสร้าง
- วางแผนทั้งสัปดาห์ของคุณโดยกำหนดเวลาที่เฉพาะเจาะจงให้กับแต่ละงาน
- ตั้งค่างานที่ทำซ้ำรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนสำหรับกิจวัตรหรือนิสัยที่คุณต้องการรักษาไว้
- ทำงานได้อย่างราบรื่นบนทุกอุปกรณ์ เพื่อให้แผนของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ข้อจำกัดที่มีโครงสร้าง
- ออกแบบมาเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่มีคุณสมบัติสำหรับทีมหรือการทำงานร่วมกัน
การกำหนดราคาแบบมีโครงสร้าง
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวที่มีโครงสร้าง
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: จัดสรรส่วนหนึ่งในแอปแพลนเนอร์สไตล์ของคุณสำหรับเก็บรวบรวมแรงบันดาลใจเล็กๆ น้อยๆ เช่น คำคม ตั๋วเข้าชม หรือภาพถ่ายสั้นๆ ให้เหมือนกับลิ้นชักเก็บของสร้างสรรค์ดิจิทัลเพื่อกระตุ้นตัวเอง
ใช้ ClickUp เป็นผู้ช่วยวางแผนดิจิทัลของคุณ
แอปแพลนเนอร์น่ารักช่วยให้การจัดระเบียบงานและการติดตามประสิทธิภาพง่ายขึ้นด้วยการออกแบบที่สวยงาม สีสันสดใส และเลย์เอาต์ที่สร้างแรงบันดาลใจ พวกมันเปลี่ยนการวางแผนให้กลายเป็นประสบการณ์ที่สนุกสนาน ช่วยให้คุณมุ่งมั่นกับงานและเป้าหมายของคุณ อย่างไรก็ตาม แพลนเนอร์ที่สวยงามเหล่านี้หลายตัวขาดความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือการติดตามความก้าวหน้า
หากคุณกำลังมองหาผู้ช่วยวางแผนออนไลน์แบบครบวงจรที่มากกว่าความสวยงาม ลองใช้ ClickUp ดูสิ ด้วยฟังก์ชัน AI ที่ทรงพลัง ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดตารางงาน วางแผนโครงการ ติดตามความคืบหน้า และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าคุณจะวางแผนประจำวัน ติดตามเป้าหมาย หรือบริหารจัดการโครงการ ClickUp ก็มีเครื่องมือที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณและช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้เป็นแอปวางแผนประจำวันที่ดีที่สุด
พร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้!