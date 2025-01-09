บล็อก ClickUp
10 แอปแพลนเนอร์สุดสวยเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายของคุณ
Planning

10 แอปแพลนเนอร์สุดสวยเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายของคุณ

Garima Behal
Garima Behal
9 มกราคม 2568

การสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำด้วยแพลนเนอร์ดิจิทัลช่วยให้วันของคุณมีความชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้น ทำให้ง่ายต่อการมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง

และแอปวางแผนรายวันที่สวยงามก็เหมือนกับเชอร์รี่บนหน้าเค้ก มันทำให้คุณอยากใช้แอปและทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

ในบทความนี้ ฉันจะพูดถึงแอปวางแผนที่สวยงามที่สุด 10 อันดับแรก อ่านต่อได้เลย ☕️

⏰ สรุป 60 วินาที

ค้นพบแอปวางแผนที่ผสมผสานการออกแบบที่สวยงามกับคุณสมบัติการติดตามเป้าหมายที่ทรงพลังเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบได้

  1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนดิจิทัลด้วยพลังของ AI
  2. ซันซามา: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล
  3. Todoist: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนแบบเกม
  4. แนวคิด: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง
  5. Trello: เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นงานประจำวัน
  6. บันทึกที่ดี: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกแบบดิจิทัล
  7. Ellie Planner: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนที่เรียบง่ายและเข้าใจง่าย
  8. ปฏิทินน่ารักสำหรับวางแผนตารางงาน: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนรายวันแบบใช้รหัสสี
  9. ยอดเยี่ยม: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับ iCloud
  10. เป็นระบบ: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างตารางเวลาประจำวัน

คุณควรค้นหาอะไรในแอปวางแผนความงาม?

เมื่อเลือกแอปวางแผนรายวันที่เน้นความสวยงาม สิ่งสำคัญคือต้องมองหาฟังก์ชันการใช้งานที่ดีควบคู่ไปกับการออกแบบที่ดึงดูดสายตา ต่อไปนี้คือปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณา:

🧩 วิดเจ็ตแบบโต้ตอบ

วิดเจ็ตช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบงาน เพิ่มกิจกรรม หรือติดตามนิสัยต่าง ๆ ได้จากหน้าจอหลักของคุณได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งเพิ่มความหรูหราให้กับพื้นที่ดิจิทัลของคุณ ผู้วางแผนที่มีสไตล์มักจะมีวิดเจ็ตที่ออกแบบมาอย่างสวยงาม พร้อมสีสัน รูปแบบ และไอคอนที่สามารถปรับแต่งได้ตามใจคุณ ซึ่งทำให้การติดตามความคืบหน้าของคุณกลายเป็นเรื่องที่น่าเพลิดเพลิน วิดเจ็ตเหล่านี้ยังช่วยในการสร้างนิสัยใหม่ ๆได้เป็นอย่างดี โดยช่วยให้คุณเห็นกิจวัตรประจำวันของคุณอยู่ในตำแหน่งที่เด่นชัด

📋 ลากและวางการจัดการงาน

ด้วยฟังก์ชันการลากและวาง การจัดระเบียบงานกลายเป็นประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจทางสายตา มองหาเครื่องมือจัดการงานที่อนุญาตให้คุณย้ายงานระหว่างหมวดหมู่ ช่วงเวลา หรือระดับความสำคัญได้อย่างราบรื่น พร้อมเพลิดเพลินกับแอนิเมชันที่ลื่นไหลและรูปแบบที่สะอาดตา

📅 การแจ้งเตือนอัจฉริยะ

การแจ้งเตือนไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณทำตามแผนได้เท่านั้น—ยังสามารถผสานเข้ากับสมุดวางแผนของคุณได้อย่างสวยงามด้วยดีไซน์ที่ทันสมัย โทนสีที่ผ่อนคลาย และการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้ การแจ้งเตือนอัจฉริยะช่วยให้คุณสร้างความสม่ำเสมอในงานและกิจวัตรประจำวัน พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างนิสัยใหม่ ๆ การแจ้งเตือนที่ออกแบบมาอย่างสวยงามช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่รู้สึกเครียด สร้างความรู้สึกสงบและมีสมาธิ

📝 พื้นที่ว่างสำหรับความคิด

พื้นที่อิสระช่วยให้คุณระดมความคิดและวางแผนไอเดียในรูปแบบที่สร้างสรรค์และดึงดูดสายตา ด้วยตัวเลือกสำหรับการวาดภาพร่างสีสันสดใส การจัดวางที่ดูหรูหรา และการปรับแต่งได้ไม่จำกัด ฟีเจอร์นี้จะเปลี่ยนสมุดวางแผนของคุณให้กลายเป็นผืนผ้าใบอันสวยงามสำหรับความคิดของคุณ

10 แอปแพลนเนอร์สุดสวยที่ควรใช้

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของแอปวางแผนความงามที่ดีที่สุด:

ผู้วางแผนความงามด้วย AIเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นราคา
คลิกอัพการวางแผนดิจิทัลด้วยปัญญาประดิษฐ์การวางแผนโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์, การติดตามเป้าหมาย, แผงควบคุมสำหรับการติดตามมีแผนฟรีให้บริการ และเริ่มต้นที่ $7 ต่อผู้ใช้
สุนสามาประสิทธิภาพส่วนบุคคลลากและวางงาน อัปเดตอัตโนมัติ โหมดโฟกัส20 ดอลลาร์ต่อเดือน
Todoistการวางแผนแบบเกมมิฟิเคชันการแจ้งเตือนในตัว, การแจ้งเตือนที่กำหนดเอง, โครงการร่วมกัน, การมอบหมายงานมีเวอร์ชันฟรีให้บริการ และเริ่มต้นที่ $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
โนชั่นการสร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองปรับแต่งได้อย่างเต็มที่, การจัดโครงสร้างงาน, กระดานคัมบังมีแผนให้บริการฟรี และเริ่มต้นที่ 12 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
Trelloแอปวางแผนงานแบบง่ายการมอบหมายงาน, การแสดงความคิดเห็นในบัตร, การแชร์ไฟล์, การผสานแอปมีแผนให้บริการฟรี และเริ่มต้นที่ $6 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
บันทึกที่ดีการจดบันทึกแบบดิจิทัลการนำเข้าที่ง่ายดาย, การแก้ไขเอกสาร, วัสดุการศึกษา, การซิงค์กับ iCloudราคาตามความต้องการ
เอลลี่ แพลนเนอร์การวางแผนที่ง่ายและเข้าใจได้การประมาณเวลา, การติดตามเวลา, ไฟล์แนบ, การจัดการข้อมูลมีแผนให้บริการฟรี และเริ่มต้นที่ $9.99 ต่อเดือน
ปฏิทินน่ารักแอปพลิเคชันมือถือมุมมองกิจกรรม, บันทึกสีสัน, ไดอารี่อารมณ์, แพลนเนอร์แบบกำหนดเอง, สติกเกอร์ & ธีมราคาตามความต้องการ
มหัศจรรย์การผสานรวมกับ iCloudอินเทอร์เฟซแบบรวม, งานและการแจ้งเตือน, การผสานการทำงานกับ Zoom, การผสานการทำงานกับทีม, การปรับเขตเวลาเริ่มต้นที่ $4.75 ต่อเดือน คิดค่าบริการรายปี
มีโครงสร้างแอปไทม์ไลน์รายชั่วโมงงานและตัวเตือน, การผสานรวม Zoom, การผสานรวมทีมราคาตามความต้องการ

ตอนนี้เรามาสำรวจแอปเหล่านี้อย่างละเอียดกัน

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการวางแผนดิจิทัลด้วย AI)

แอปวางแผนความงาม: ClickUp สำหรับการวางแผนดิจิทัลด้วย AI
ติดตามเหตุการณ์และกำหนดเวลาของโครงการได้อย่างทันท่วงทีด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp

นักวางแผนด้านความงามไม่ได้เกี่ยวกับแอปที่ดูหรูหรา แต่เป็นเครื่องมือที่มีความงามของความเรียบง่ายและมอบความพึงพอใจในการบรรลุสิ่งต่างๆ การออกแบบที่ขับเคลื่อนด้วยวัตถุประสงค์ อย่างที่ฉันชอบพูด

นั่นคือเหตุผลที่ฉันชอบ ClickUpเป็นผู้วางแผนดิจิทัล มัน เชื่อมต่อทุกสิ่งไว้ในที่เดียว ตั้งแต่ภารกิจไปจนถึงเป้าหมายและไอเดีย นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบในปริมาณที่เหมาะสม ทำให้ดูสวยงามโดยไม่ทำให้รู้สึกวุ่นวาย

มุมมองปฏิทินของ ClickUpช่วยให้ฉันมองเห็นตารางเวลาได้อย่างชัดเจนและติดตามเหตุการณ์และไทม์ไลน์ของโครงการต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา ไม่พลาดกำหนดส่งงานสำคัญใด ๆ ฉันยังสามารถ ซิงค์ปฏิทินภายนอก ลากและวางงาน และกรองปฏิทิน ตามโครงการ ผู้ที่ได้รับมอบหมายงาน หรือระดับความสำคัญ เพื่อมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุด

ClickUp มีเทมเพลตวางแผนรายวันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณในการเริ่มต้น คุณสามารถทำให้กระบวนการวางแผนของคุณง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่นเทมเพลต ClickUp Daily Planner ซึ่งจะช่วยให้คุณจัดระเบียบงานทั้งหมดของคุณเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เช่น งานและส่วนตัว จัดลำดับความสำคัญของงาน และมองเห็นความคืบหน้าของงานได้อย่างชัดเจน

เทมเพลตวางแผนประสิทธิภาพรายวันของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เริ่มต้นด้วยแพลนเนอร์รายการสิ่งที่ต้องทำแบบสะอาดด้วยเทมเพลต ClickUp Daily Planner

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • รับมุมมองแบบภาพรวมของความคืบหน้า กำหนดเวลา และงานของคุณด้วยแดชบอร์ด ClickUpที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
  • จัดการงานที่ต้องทำในแต่ละวันได้อย่างง่ายดายด้วยโครงสร้างที่ชัดเจน งานย่อย และลำดับความสำคัญด้วยClickUp Tasks
  • ติดตามเวลาที่คุณใช้ไปกับงานต่างๆด้วยตัวติดตามเวลาของ ClickUpเพื่อจัดการตารางเวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน
  • สร้างบอร์ดวิสัยทัศน์ เพิ่มโน้ตติดผนัง และมอบหมายงานด้วยClickUp Whiteboards
  • ติดตามความคืบหน้าและทำงานให้สำเร็จได้อย่างง่ายดายด้วยการแจ้งเตือนงานที่ตรงเวลาด้วยClickUp Reminders
  • กำหนดและติดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยแยกย่อยเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ ด้วยClickUp Goals
  • รับการอัปเดตงานประจำวันและการอัปเดตโครงการของคุณด้วยClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ทรงพลังของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • มันมีเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อย

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ฉันคิดว่า Clickup นั้นยอดเยี่ยมมาก ทำไมน่ะหรือ? เพราะมันเรียบง่าย ฉันสามารถวางแผนงานประจำสัปดาห์สำหรับ 4 คนได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง และทุกคนรวมถึงลูกค้าของเราก็สามารถเห็นภาพรวมได้ทั้งหมด มันมีประสิทธิภาพ มีเหตุผล และเข้าใจง่าย นอกจากนี้ ทุกคนยังสามารถออกแบบมุมมอง แดชบอร์ด ฯลฯ ของตัวเองได้ ซึ่งทำให้การใช้งานมีความเป็นส่วนตัวสูงมาก

ฉันคิดว่า Clickup นั้นยอดเยี่ยมมาก ทำไมน่ะหรือ? เพราะมันเรียบง่าย ฉันสามารถวางแผนงานประจำสัปดาห์สำหรับ 4 คนได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง และทุกคนรวมถึงลูกค้าของเราก็สามารถเห็นภาพรวมได้ทั้งหมด มันมีประสิทธิภาพ มีเหตุผล และเข้าใจง่าย นอกจากนี้ ทุกคนยังสามารถออกแบบมุมมอง แดชบอร์ด ฯลฯ ของตัวเองได้ ซึ่งทำให้การใช้งานมีความเป็นส่วนตัวสูงมาก

2. ซันซามะ (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล)

แอปวางแผนความงาม: Sunsama สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพส่วนตัว
ผ่านทาง ซันซามา

Sunsama เป็นแอปที่มีประโยชน์สำหรับการจัดการสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว มุมมองรายวันช่วยให้คุณเห็นภาพตารางเวลาได้อย่างชัดเจน รวมถึงงานที่ต้องทำ การประชุม และกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้การวางแผนง่ายขึ้นมาก ฟีเจอร์หนึ่งที่ฉันพบว่ามีความช่วยเหลือเป็นพิเศษคือการเพิ่มอีเมลที่ต้องการความสนใจและกำหนดเวลาไว้เพื่อจัดการกับอีเมลเหล่านั้น

คุณยังสามารถกำหนดเวลาการงานในปฏิทินของคุณหรือเปลี่ยนกิจกรรมในปฏิทินให้เป็นงานได้ ซึ่งช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ หากคุณใช้เครื่องมือเช่น Asana, GitHub หรือ Jira คุณสามารถนำเข้างานได้อย่างราบรื่น สิ่งที่โดดเด่นสำหรับฉันคือตัวเลือกในการเปลี่ยนการสนทนาใน Slack ให้เป็นงาน ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งสำคัญใดถูกมองข้าม ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือในชีวิตส่วนตัวของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Sunsama

  • ลากและวางงานสำคัญจากแอปจัดการโครงการต่างๆ เช่น Trello, Asana, Jira และอื่นๆ
  • รับการอัปเดตอัตโนมัติสำหรับงานที่นำเข้า ซึ่งช่วยในการรักษาความสอดคล้อง
  • สร้างงานจากอีเมล ข้อความใน Slack และกิจกรรมในปฏิทินของคุณ
  • ใช้โหมดโฟกัสที่ช่วยให้คุณจดจ่อกับงานที่สำคัญที่สุดได้อย่างเต็มที่

ข้อจำกัดของ Sunsama

  • แอปนี้มีระบบเชื่อมต่อที่จำกัด และไม่สามารถใช้งานร่วมกับ iCal, Confluence หรือ Google Drive ได้

การกำหนดราคาของ Sunsama

  • 20 ดอลลาร์ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Sunsama

  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ

📖 อ่านเพิ่มเติม:10 ทางเลือก Sunsama ฟรี

3. Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนแบบเกม)

แอปวางแผนความงาม: Todoist สำหรับการวางแผนแบบเกม
ผ่านทาง Todoist

Todoist เป็นเครื่องมือวางแผนที่ซับซ้อนแต่สวยงาม ซึ่งจัดระเบียบวันของคุณให้เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างเป็นระเบียบ มันช่วยให้คุณกรองงานตามวัน หมวดหมู่ และความสำคัญ การทำงานให้เสร็จจะได้รับคะแนน Karma ซึ่งเพิ่มองค์ประกอบที่สนุกและสร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมให้คุณรักษาการทำงานอย่างต่อเนื่อง

คุณสามารถสร้างงานที่ทำซ้ำได้ใน Todoist ทำให้ง่ายต่อการติดตามนิสัยหรือกำหนดตารางงานที่ทำซ้ำทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน นอกจากนี้ การเพิ่มงานยังรวดเร็วและใช้งานง่าย ตัวอย่างเช่น การพิมพ์ "ส่งรายงานภายในวันศุกร์เวลา 14.00 น." จะกำหนดเวลาของงานโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist

  • ตั้งการเตือนความจำในตัวเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่พลาดกำหนดเวลาและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
  • สร้างการแจ้งเตือนที่กำหนดเองสำหรับงานสำคัญเพื่อจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
  • แชร์โปรเจกต์กับผู้อื่นเพื่อทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและรักษาความสอดคล้อง
  • มอบหมายงานและติดตามความคืบหน้าไปพร้อมกัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการทีมหรือการวางแผนครอบครัว

ข้อจำกัดของ Todoist

  • ต้องการฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ที่ดีขึ้นและการเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สามเพิ่มเติม

ราคาของ Todoist

  • ผู้เริ่มต้น
  • ข้อดี: 5 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist

  • G2: 4. 4/5 (800 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Todoist อย่างไรบ้าง?

สำหรับฉัน Todoist เปรียบเสมือนผู้ช่วยชีวิต มันตั้งค่าได้ง่ายและช่วยจัดทุกอย่างให้เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำที่ชัดเจน แม้แต่สำหรับโปรเจกต์ใหญ่กับทีมของฉัน นอกจากนี้ยังทำให้การเปลี่ยนกำหนดส่งงานเป็นเรื่องง่ายมาก

สำหรับฉัน Todoist เปรียบเสมือนผู้ช่วยชีวิต มันตั้งค่าได้ง่ายและช่วยจัดทุกอย่างให้เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำที่ชัดเจน แม้แต่สำหรับโปรเจกต์ใหญ่กับทีมของฉัน นอกจากนี้ยังทำให้การเปลี่ยนกำหนดส่งงานเป็นเรื่องง่ายมาก

4. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง)

แอปวางแผนความสวยงาม: Notion สำหรับการปรับแต่งกระบวนการทำงาน
ผ่านทาง Notion

Notion เป็นเครื่องมือวางแผนที่มีรูปลักษณ์สวยงาม ซึ่งรวมรายการสิ่งที่ต้องทำ การจดบันทึก และการจัดการโครงการไว้ในแอปเดียว ต่างจากสมุดวางแผนแบบดั้งเดิม Notion มอบความยืดหยุ่นในการสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง จัดระเบียบข้อมูลในฐานข้อมูล และดูงานหรือโครงการในรูปแบบต่างๆ เช่น รายการ บอร์ด หรือปฏิทิน

สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับ Notion คือความสามารถในการปรับแต่งตามความต้องการของคุณ คุณสามารถออกแบบเทมเพลตและเลย์เอาต์ที่เหมาะกับคุณได้อย่างไม่จำกัด หากคุณต้องการแผนงานรายสัปดาห์ คุณสามารถตั้งค่าได้ หรือหากคุณต้องการฐานข้อมูลเพื่อติดตามงานต่าง ๆ ก็สามารถสร้างได้เช่นกัน Notion ยังมอบพื้นที่สำหรับการทำงานร่วมกัน ทำให้ง่ายต่อการแบ่งปันโปรเจ็กต์และบันทึกกับทีมของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • ปรับแต่งงาน โครงการ และบันทึกให้เหมาะสมกับรูปแบบที่คุณต้องการ
  • ใช้เครื่องมือเช่นกระดานคัมบัง, ปฏิทิน, และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการที่หลากหลาย
  • เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
  • แบ่งปันเอกสารและโครงการเพื่อการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิต

ข้อจำกัดของ Notion

  • ช่วงการเรียนรู้เริ่มต้นอาจชันเนื่องจากตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย

ราคาของ Notion

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: 12 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Notion

  • G2: 4. 7/5 (5000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (8000+ รีวิว)

📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI สำหรับงานในชีวิตประจำวัน

5. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นงานประจำวัน)

แอปวางแผนความงาม: Trello สำหรับการมองเห็นงานประจำวัน
ผ่านทาง Trello

อินเทอร์เฟซแบบลากและวางของ Trello ช่วยให้การย้ายงานระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ ของความคืบหน้าเป็นเรื่องง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามกระบวนการทำงาน ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการโครงการของทีมหรือวางแผนเป้าหมายส่วนตัว

ส่วนที่ดีที่สุดของ Trello คือความเรียบง่าย คุณสามารถสร้างบอร์ดที่สวยงามด้วยธีมที่ปรับแต่งได้สำหรับโครงการต่างๆ เพิ่มรายการที่แยกแยะได้ง่ายสำหรับแต่ละขั้นตอน (เช่น "ต้องทำ", "กำลังดำเนินการ", "เสร็จแล้ว") และใช้การ์ดสีสันสดใสสำหรับงานต่างๆ นอกจากนี้ยังรองรับป้ายกำกับ วันที่ครบกำหนด และไฟล์แนบ ทำให้ง่ายต่อการเพิ่มบริบทให้กับงานของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • จัดระเบียบงานผ่านกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันในทีมด้วยตัวเลือกในการมอบหมายงาน, แสดงความคิดเห็นบนการ์ด, และแชร์ไฟล์
  • ผสานการทำงานกับแอปของบุคคลที่สาม เช่น Slack, Google Drive, Google Calendar และอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ข้อจำกัดของ Trello

  • แผนฟรีตลอดไปมีข้อจำกัดในการใช้งานพลังเสริม (การเชื่อมต่อ) และการใช้งานกระดาน ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานสำหรับผู้ใช้หนัก

ราคาของ Trello

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: 6 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • พรีเมียม: 12.50 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: 210 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (13000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (23000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดใน Trello คือความเรียบง่ายและความยืดหยุ่นที่มองเห็นได้ชัดเจน มันง่ายมากในการจัดระเบียบงาน ย้ายงานระหว่างขั้นตอนต่างๆ และทำงานร่วมกับทีมของฉัน ไม่ว่าจะกำลังทำเนื้อหาบล็อก วิดีโอ YouTube หรือโครงการการตลาดอื่นๆ อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายของ Trello ช่วยให้การจัดการเป็นไปอย่างราบรื่น

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดใน Trello คือความเรียบง่ายและความยืดหยุ่นที่มองเห็นได้ชัดเจน มันง่ายมากในการจัดระเบียบงาน ย้ายงานระหว่างขั้นตอนต่างๆ และทำงานร่วมกับทีมของฉัน ไม่ว่าจะกำลังทำเนื้อหาบล็อก วิดีโอ YouTube หรือโครงการการตลาดอื่นๆ อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายของ Trello ช่วยให้การจัดการเป็นไปอย่างราบรื่น

📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบการบล็อกเวลาฟรี

6. บันทึกที่ดี (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกแบบดิจิทัล)

บันทึกที่ดี (เหมาะสำหรับบันทึกด้วยลายมือ) แอปแพลนเนอร์สุดเก๋
ผ่าน GoodNotes

GoodNotes เป็นแอปจดบันทึกดิจิทัลที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการจัดระเบียบบันทึกที่เขียนด้วยลายมือหรือพิมพ์ในรูปแบบที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ แอปนี้จำลองประสบการณ์การเขียนในสมุดบันทึกแต่เพิ่มฟีเจอร์ดิจิทัลที่ทรงพลัง เช่น การค้นหา การจัดระเบียบ และการปรับแต่งตามความต้องการ GoodNotes เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกไอเดีย การใส่คำอธิบายประกอบเอกสารเพื่อการใช้งานทั้งในเชิงธุรกิจและส่วนตัว หรือแม้แต่การร่างภาพสเก็ตช์

คุณสมบัติที่โดดเด่นของ GoodNotes คือประสบการณ์การเขียนด้วยลายมือ คุณสามารถเขียนด้วยปากกาสไตลัส และแอปจะจับความรู้สึกของการเขียนบนกระดาษได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณจัดระเบียบโน้ตของคุณเป็นโฟลเดอร์และสมุดโน้ตดิจิทัล (เหมือนเครื่องมือจัดการโครงการ) ทำให้ทุกอย่างค้นหาได้ง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoodNotes

  • เพลิดเพลินกับประสบการณ์การเขียนด้วยลายมือที่สมจริง เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเขียนด้วยมือ
  • นำเข้าและใส่คำอธิบายประกอบไฟล์ PDF ได้อย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับการแก้ไขเอกสารหรือสื่อการเรียน
  • ซิงค์บันทึกข้ามอุปกรณ์โดยใช้ iCloud เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ทุกที่
  • ทำให้การจดบันทึกดิจิทัลง่ายขึ้นด้วยเทมเพลต GoodNotes

ข้อจำกัดของ GoodNotes

  • ไม่รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ซึ่งอาจจำกัดกรณีการใช้งานที่เน้นการทำงานเป็นทีม

ราคาของ GoodNotes

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ GoodNotes

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Goodnotes อย่างไรบ้าง?

Goodnotes เป็นแอปที่ใช้งานง่ายและยืดหยุ่น พร้อมทั้งมอบประสบการณ์การเขียนด้วยลายมือที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยพบสำหรับ Apple iPad และ Apple Pencil ฉันใช้แอปนี้ทุกวันทั้งเพื่อการทำงานและเรื่องส่วนตัว

Goodnotes เป็นแอปที่ใช้งานง่ายและยืดหยุ่น พร้อมทั้งมอบประสบการณ์การเขียนด้วยลายมือที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยพบสำหรับ Apple iPad และ Apple Pencil ฉันใช้แอปนี้ทุกวันทั้งเพื่อการทำงานและเรื่องส่วนตัว

7. เอลลี่ แพลนเนอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนที่เรียบง่ายและเข้าใจง่าย)

แอปแพลนเนอร์สำหรับคนรักความสวยงาม (เหมาะสำหรับการวางแผนที่เรียบง่ายและเข้าใจง่าย) แอปแพลนเนอร์สไตล์สวย
ผ่านทาง Ellie Planner

แอปปฏิทิน Ellie Planner เป็นแอปปฏิทินที่เรียบง่ายแต่ก็น่ารักสำหรับการจัดระเบียบงาน กิจกรรม และกิจวัตรประจำวันในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปราศจากสิ่งรบกวน ความเรียบง่ายของแอปทำให้ Ellie เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบวิธีการวางแผนที่ตรงไปตรงมาโดยไม่มีฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็น

เอลลี่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลด้วยการผสมผสานแอปวางแผนประจำวันที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานเข้ากับการติดตามนิสัย แอปนี้ช่วยให้คุณกำหนดลำดับความสำคัญประจำวัน วางแผนกิจวัตร และติดตามเป้าหมายระยะยาวของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Ellie Planner

  • จัดหมวดหมู่ภารกิจโดยใช้ป้ายกำกับเพื่อการระบุและคัดกรองอย่างรวดเร็ว
  • แยกงานที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ
  • กำหนดระยะเวลาโดยประมาณให้กับงานและติดตามเวลาที่ใช้จริงเพื่อปรับปรุงการจัดการเวลา
  • เพิ่มรูปภาพและไฟล์อื่น ๆ ลงในภารกิจเพื่อการจัดการข้อมูลอย่างครอบคลุม

ข้อจำกัดของ Ellie Planner

  • มันขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การกรองงานและแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อดูความคืบหน้าโดยรวม

ราคาของ Ellie Planner

  • ฟรี
  • เอลลี่ โปร: 9.99 ดอลลาร์ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Ellie Planner

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

8. ปฏิทินตารางเวลาสุดน่ารัก (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนรายวันแบบใช้รหัสสี)

ปฏิทินน่ารักสำหรับวางแผนตารางเวลา (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนรายวันแบบใช้รหัสสี)
ผ่าน ปฏิทินน่ารักสำหรับวางแผนตารางงาน

แอปพลิเคชันปฏิทินน่ารักสำหรับวางแผนตารางเวลา เป็นแอปมือถือที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเพิ่มเสน่ห์ให้กับการวางแผนประจำวันของคุณ แอปนี้ผสานคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น รายการสิ่งที่ต้องทำ, บันทึก, ไดอารี่, การแจ้งเตือน, ตัวติดตามนิสัย, และการอัปเดตสภาพอากาศ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยให้คุณจัดการทุกความต้องการในการวางแผนของคุณได้สะดวกในที่เดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของปฏิทินน่ารัก

  • ซิงค์กับระบบปฏิทินที่คุณมีอยู่ รวมถึงGoogle Calendar ให้มุมมองของกิจกรรมของคุณในรูปแบบวัน, สัปดาห์, เดือน, และรายการ
  • สร้างบันทึกสีสันสดใสและจดบันทึกอารมณ์เพื่อบันทึกประสบการณ์และความคิดในแต่ละวันของคุณ
  • ปรับแต่งสมุดวางแผนของคุณด้วยสติกเกอร์หลากหลายรูปแบบ, โทนสี, และธีมที่สะท้อนสไตล์ของคุณ
  • สร้างนิสัยใหม่และติดตามความก้าวหน้าในแต่ละวันเพื่อส่งเสริมการเติบโตส่วนบุคคล

ข้อจำกัดของปฏิทินน่ารัก

  • มีเฉพาะแอปพลิเคชันบนมือถือเท่านั้น ไม่มีเวอร์ชันเว็บ

ราคาปฏิทินน่ารัก

  • ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวปฏิทินน่ารัก

  • ไม่มีรีวิวเพียงพอ

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เพิ่มส่วนสำหรับเขียนข้อคิดสั้น ๆ 3 บรรทัดในแต่ละวันในไดอารี่ออนไลน์ของคุณ พร้อมคำถามกระตุ้น เช่น "วันนี้มีอะไรที่ทำให้ฉันยิ้มได้?" หรือ "วันนี้มีอะไรที่ท้าทายฉันบ้าง?" วิธีนี้จะช่วยให้คุณสังเกตเห็นแง่มุมดี ๆ ในแต่ละวัน แม้ในวันที่ยุ่งหรือเครียดก็ตาม

9. Fantastical (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับ iCloud)

แพลนเนอร์สุดแฟนตาซี
ผ่านทาง มหัศจรรย์

Fantastical เป็นแอปปฏิทินที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการตารางเวลาของคุณได้อย่างง่ายดาย หนึ่งในสิ่งที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดเกี่ยวกับแอปนี้คือฟีเจอร์การป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ—ทำให้การสร้างกิจกรรมและการแจ้งเตือนรวดเร็วและง่ายดาย

Fantastical ช่วยให้คุณสร้างเทมเพลตสำหรับเหตุการณ์และงานที่เกิดขึ้นซ้ำได้ และแนบไฟล์ไปยัง Google หรือ iCloud ได้อย่างราบรื่น ทำให้ข้อมูลสำคัญทั้งหมดสำหรับงานและเหตุการณ์ของคุณอยู่ในที่เดียว การอัปเดตสภาพอากาศในตัวและเครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่น การผสานกับ Zoom ก็เป็นประโยชน์อย่างมากเช่นกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่น่าอัศจรรย์

  • กำหนดเวลาและเตือนความจำได้อย่างรวดเร็วด้วยการพิมพ์หรือพูดวลีง่ายๆ
  • รวมงาน การแจ้งเตือน และกิจกรรมต่างๆ ไว้ในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • ผสานการทำงานกับ Zoom และ Microsoft Teams เพื่อจัดการประชุมออนไลน์ได้อย่างราบรื่น
  • ปรับเหตุการณ์โดยอัตโนมัติสำหรับผู้ใช้ที่ทำงานในเขตเวลาที่แตกต่างกัน

ข้อจำกัดที่เหนือจินตนาการ

  • คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างมีให้เฉพาะกับการสมัครสมาชิกแบบพรีเมียมเท่านั้น

ราคาที่เกินจริง

  • ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
  • บุคคล: 4.75 ดอลลาร์ต่อเดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
  • ครอบครัว: 7.50 ดอลลาร์ต่อเดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
  • ทีม: $4.75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิวที่น่าอัศจรรย์

  • Capterra: 4. 8/5 (20 รีวิว)
  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Fantastical อย่างไรบ้าง?

Fantastical ใช้งานง่ายมาก มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่น่าพึงพอใจพร้อมมุมมองที่ยืดหยุ่น การเพิ่มกิจกรรมทำได้ง่ายและมีฟังก์ชันข้อความอัจฉริยะ

Fantastical ใช้งานง่ายมาก มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่น่าพึงพอใจพร้อมมุมมองที่ยืดหยุ่น การเพิ่มกิจกรรมทำได้ง่ายและมีฟังก์ชันข้อความอัจฉริยะ

10. มีโครงสร้าง (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างตารางเวลาประจำวัน)

แอปวางแผนความงามที่มีโครงสร้าง
ผ่านทาง เป็นระบบ

Structured เป็นแอปวางแผนประจำวันที่มีดีไซน์สวยงาม ช่วยให้คุณจัดระเบียบตารางเวลาได้อย่างเป็นระบบโดยแบ่งเป็นไทม์ไลน์ชัดเจนรายชั่วโมง ด้วยอินเทอร์เฟซที่ดูดีและใช้งานง่าย Structured จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนวันอย่างไม่ยุ่งยากโดยไม่ถูกท่วมท้นด้วยฟีเจอร์มากมาย

มันช่วยให้คุณเพิ่มความคิดของคุณ, ติดตามนิสัย, และผสานการประชุมเพื่อให้คุณมีงานส่วนตัวและงานทั้งหมดในที่เดียว. โครงสร้างเหมาะสำหรับนักเรียน, ผู้เชี่ยวชาญ, หรือใครก็ตามที่ชอบวางแผนวันอย่างแน่นหนา.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่มีโครงสร้าง

  • วางแผนทั้งสัปดาห์ของคุณโดยกำหนดเวลาที่เฉพาะเจาะจงให้กับแต่ละงาน
  • ตั้งค่างานที่ทำซ้ำรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนสำหรับกิจวัตรหรือนิสัยที่คุณต้องการรักษาไว้
  • ทำงานได้อย่างราบรื่นบนทุกอุปกรณ์ เพื่อให้แผนของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

ข้อจำกัดที่มีโครงสร้าง

  • ออกแบบมาเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่มีคุณสมบัติสำหรับทีมหรือการทำงานร่วมกัน

การกำหนดราคาแบบมีโครงสร้าง

  • ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิวที่มีโครงสร้าง

  • ไม่มีรีวิวเพียงพอ

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: จัดสรรส่วนหนึ่งในแอปแพลนเนอร์สไตล์ของคุณสำหรับเก็บรวบรวมแรงบันดาลใจเล็กๆ น้อยๆ เช่น คำคม ตั๋วเข้าชม หรือภาพถ่ายสั้นๆ ให้เหมือนกับลิ้นชักเก็บของสร้างสรรค์ดิจิทัลเพื่อกระตุ้นตัวเอง

ใช้ ClickUp เป็นผู้ช่วยวางแผนดิจิทัลของคุณ

แอปแพลนเนอร์น่ารักช่วยให้การจัดระเบียบงานและการติดตามประสิทธิภาพง่ายขึ้นด้วยการออกแบบที่สวยงาม สีสันสดใส และเลย์เอาต์ที่สร้างแรงบันดาลใจ พวกมันเปลี่ยนการวางแผนให้กลายเป็นประสบการณ์ที่สนุกสนาน ช่วยให้คุณมุ่งมั่นกับงานและเป้าหมายของคุณ อย่างไรก็ตาม แพลนเนอร์ที่สวยงามเหล่านี้หลายตัวขาดความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือการติดตามความก้าวหน้า

หากคุณกำลังมองหาผู้ช่วยวางแผนออนไลน์แบบครบวงจรที่มากกว่าความสวยงาม ลองใช้ ClickUp ดูสิ ด้วยฟังก์ชัน AI ที่ทรงพลัง ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดตารางงาน วางแผนโครงการ ติดตามความคืบหน้า และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าคุณจะวางแผนประจำวัน ติดตามเป้าหมาย หรือบริหารจัดการโครงการ ClickUp ก็มีเครื่องมือที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณและช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้เป็นแอปวางแผนประจำวันที่ดีที่สุด

พร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้!