คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการผสาน Google Calendar เข้ากับ 10 โปรแกรมที่ดีที่สุดในปี 2025

ในฐานะเครื่องมือหลักสำหรับการจัดตารางเวลาและการจัดระเบียบ Google Calendar ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันทั้งส่วนตัวและอาชีพของเรา คุณสมบัติมากมายของเครื่องมือนี้ช่วยให้เราบรรลุประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
แต่ถ้ามีวิธีที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้สูงขึ้นไปอีกล่ะ? ด้วยการผสานการทำงานกับ Google Calendar คุณสามารถทำได้และมากกว่านั้น
การผสานรวมที่เหมาะสมสามารถช่วยคุณปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของ Google Calendar และใช้มันได้มากกว่าแค่แอปจัดตารางเวลา ปฏิทินของคุณสามารถซิงค์ได้อย่างง่ายดายกับเครื่องมือและแอปอื่น ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ในบทความนี้ เราจะสำรวจการผสานรวม Google Calendar ที่ดีที่สุด
คุณควรมองหาอะไรในการผสานการทำงานกับ Google Calendar?
นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาในการผสานรวมกับ Google Calendar:
- ความเข้ากันได้: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการผสานรวมนี้เข้ากันได้กับอุปกรณ์และแพลตฟอร์มต่างๆ ที่คุณใช้ (เดสก์ท็อป, มือถือ, ระบบปฏิบัติการต่างๆ เป็นต้น)
- ความสะดวกในการใช้งาน: มองหาการผสานรวมกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและกระบวนการตั้งค่าที่ไม่ซับซ้อน เป้าหมายคือการทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณราบรื่น ไม่ใช่เพิ่มความยุ่งยาก
- การซิงโครไนซ์: ตรวจสอบว่าการผสานรวมนี้อนุญาตให้มีการซิงโครไนซ์อย่างราบรื่นระหว่าง Google Calendar กับเครื่องมือและแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้หรือไม่ ซึ่งจะช่วยให้ตารางเวลาของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- การปรับแต่ง: ควรเลือกการผสานระบบที่มีการปรับแต่งได้ เพื่อให้คุณสามารถปรับตั้งค่าตามความต้องการและความต้องการเฉพาะของคุณได้
- ระบบอัตโนมัติ: การใช้การผสานรวมที่ช่วยให้ฟีเจอร์ของ Google Calendar ทำงานโดยอัตโนมัติสามารถช่วยประหยัดเวลาของคุณได้ มองหาการผสานรวมที่ช่วยจัดการการแจ้งเตือนและฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่นแม่แบบแผนงานประจำวัน การสร้างกิจกรรม และฟังก์ชันอื่น ๆ ที่ช่วยประหยัดเวลา
- การแจ้งเตือน: การตั้งค่าการแจ้งเตือนที่ยืดหยุ่นช่วยให้คุณสามารถรับการเตือนความจำในรูปแบบที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นทางอีเมล, ป๊อปอัพ, หรือช่องทางอื่น ๆ
- ความร่วมมือ: หากงานประจำวันของคุณต้องการความร่วมมือที่ราบรื่น ให้พิจารณาการผสานระบบที่ช่วยในการแชร์ปฏิทิน การจัดตารางเวลาแบบร่วมมือ และการสื่อสารที่ง่ายดาย
- การสนับสนุนลูกค้า: การสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้และให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ช่วยยกระดับประสบการณ์ของคุณได้อย่างมาก มองหาการผสานระบบที่มีการสนับสนุนลูกค้าที่มีคุณภาพ เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและได้รับคำตอบ
10 การผสานรวม Google Calendar ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024
การผสานรวม Google Calendar เหล่านี้จะทำให้การตรวจสอบปฏิทินของคุณอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องของอดีต. นี่คือ 10 การผสานรวมที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้ในปี 2024.
1. ClickUp
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับการเพิ่มผลผลิต, การร่วมมือ, และการจัดการโครงการสำหรับทีมทุกขนาดและทุกแผนก. มันมีการผสานรวมมากกว่า 1,000 รายการ และมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ เพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น และทำให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่สามารถควบคุมโครงการของคุณได้ตลอดเวลา.
การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Google Calendarช่วยให้คุณสามารถซิงค์กิจกรรมของคุณได้อัตโนมัติ (และทันที) ระหว่างแพลตฟอร์มต่าง ๆ คุณยังสามารถดูภาพรวมของงานประจำวัน, รายสัปดาห์, และรายเดือนของคุณได้
นอกจากนี้ คุณสามารถใช้การค้นหาแบบสากลของ ClickUpเพื่อค้นหาไฟล์ได้อย่างรวดเร็วทั่วทั้ง ClickUp, แอปที่เชื่อมต่อ และแม้แต่ไดรฟ์ท้องถิ่นของคุณ ค้นหาแอปโปรดของคุณได้อย่างรวดเร็ว (โดยไม่ต้องค้นหาทีละแอป) โดยใช้การขยายการค้นหา
ส่วนที่ดีที่สุดคือ Universal Search ให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและปรับให้เหมาะกับคุณมากขึ้นเมื่อคุณใช้ต่อไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ติดตามโครงการ, รับรายละเอียดงาน, และดูปฏิทินของคุณตามวัน, สัปดาห์, หรือเดือน ด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp คุณสามารถจัดตารางงานได้ทันที, จัดเรียงตามความสำคัญและสถานะ, และใช้การซิงค์สองทางกับ Google Calendar และ ClickUp
- รับการแจ้งเตือนตรงเวลาและจัดการได้อย่างรวดเร็วด้วย ClickUp Reminders
- ใช้สถานะ, ฟิลด์, และมุมมองที่กำหนดเองกับเทมเพลตปฏิทินวางแผนของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบโครงการของคุณให้กลายเป็นส่วนที่จัดการได้
- ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตปฏิทินรายสัปดาห์ของ ClickUpเพื่อรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับกิจกรรมและงานของคุณ
- ใช้เทมเพลตปฏิทินรายปีของ ClickUpเพื่อดูภาพรวมของกิจกรรมที่คุณวางแผนไว้ตลอดทั้งปี
- จัดระเบียบงานประจำวัน การแจ้งเตือน และกิจกรรมต่าง ๆ ของคุณด้วยฟีเจอร์Home จาก ClickUpสร้างรายการส่วนตัว เข้าถึงงานล่าสุด ติดตามความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมาย และอื่น ๆ อีกมากมายด้วยฟีเจอร์นี้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับเวลาตอบสนองที่ช้า
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. Zoom
เปิดตัวในปี 2013 Zoom นำเสนอการประชุมทางวิดีโอ การแชทออนไลน์ และการประชุมเสมือนจริงที่ยอดเยี่ยม และในปี 2024 เครื่องมืออันเป็นสัญลักษณ์นี้มีผู้ใช้งานมากกว่า300ล้านคนต่อวัน ด้วยการประชุมเสมือนจริงที่เป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเรา การมีระบบที่เชื่อมต่อกับปฏิทินของคุณสามารถทำให้การทำงานของคุณราบรื่นและจัดการได้ง่ายขึ้น
การผสานการทำงานระหว่าง Zoom meeting – Google Calendar ช่วยให้คุณสามารถจัดตารางเวลา เข้าร่วม และจัดการประชุมได้โดยตรงจากปฏิทินของคุณ คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้แบบเรียลไทม์ เนื่องจากผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการแจ้งเตือนและคำเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมใหม่ใน Google Calendar โดยตรงบนแอป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom
- เข้าร่วมการประชุมได้โดยตรงจากแอปปฏิทิน
- กำหนดเวลาการประชุมได้ในทันทีโดยเลือก Zoom ในส่วน 'เพิ่มการประชุมทางไกล' Zoom จะสร้างลิงก์ให้โดยอัตโนมัติ
- เปลี่ยนอีเมลของคุณเป็นการประชุมและแชร์คำเชิญกับทุกคน
- ใช้การซิงค์แบบสองทิศทางเพื่อให้แน่ใจว่าทุกการประชุม ไม่ว่าจะสร้างบน Zoom หรือ Google Calendar จะถูกซิงค์โดยอัตโนมัติไปยังทุกแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อ
- ลบหรือแก้ไขการประชุมได้โดยตรงจาก Google Calendar การเปลี่ยนแปลงจะมีให้ใช้งานในแอปพลิเคชัน Zoom ด้วยเช่นกัน
ข้อจำกัดของ Zoom
- มีให้เฉพาะผู้ใช้ Google Workspace เท่านั้น
- การเปลี่ยนแปลงบทบาทผู้จัดงาน Zoom โดยใช้การดำเนินการเปลี่ยนเจ้าของใน Google Calendar จะไม่เปลี่ยนแปลงผู้จัดงานใน Zoom
ราคา Zoom
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $14.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $21.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- บิสซิเนส พลัส: $26.99 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Zoom
- G2: 4. 6/5 (54,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (13,000+ รีวิว)
3. Google Docs
Google Docs เป็นโปรแกรมประมวลผลคำออนไลน์ที่ช่วยให้คุณสร้างไอเดียได้แบบเรียลไทม์ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ คุณสามารถทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม แก้ไข เพิ่มความคิดเห็น ติดแท็กบุคคล และแชร์เอกสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเขียนได้ฉลาดและรวดเร็วขึ้นด้วย Smart Compose, การพิมพ์ด้วยเสียง, การสะกดคำ, และการแนะนำไวยากรณ์
Google อนุญาตให้คุณเชื่อมต่อ Docs กับแอป Google อื่นๆ ได้อย่างราบรื่น เช่น Google Sheets, Google Calendar, Google Slides เป็นต้น คุณสามารถสร้างกิจกรรมในปฏิทินได้โดยตรงจาก Docs เพิ่มวาระการประชุมและบันทึกการประชุม และอื่นๆ อีกมากมาย
อ่านเพิ่มเติม:10 แม่แบบปฏิทิน Google ฟรีเพื่อความเป็นระเบียบในการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Docs
- แนบรายงานการประชุมไปยังกิจกรรมใน Google Calendar ที่เลือกไว้โดยตรง
- เพิ่มข้อมูลกิจกรรมปฏิทินใหม่โดยใช้ Google Docs
- ร่างกิจกรรมปฏิทินในเอกสารโดยการพิมพ์ @calendar event draft และแชร์กับ Google Calendar ได้อย่างง่ายดาย
- เพิ่มบุคคลในช่องแขกโดยใช้ @ และพิมพ์ที่อยู่อีเมล
- ร่วมมือกับผู้คนและทำการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Google Docs
- การร่างกิจกรรมปฏิทินในเอกสารมีให้บริการเฉพาะบน Google Workspace เท่านั้น
ราคาของ Google Docs
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Docs
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (28,000+ รีวิว)
4. Slack
Slack เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมบนระบบคลาวด์ที่รวบรวมทีมเข้าด้วยกัน คุณสามารถสร้างช่องทางแยกสำหรับโครงการเฉพาะ แบ่งปันไฟล์ และทำงานอัตโนมัติสำหรับงานประจำได้
การผสาน Slack เข้ากับหนึ่งในแอปปฏิทินที่ดีที่สุดช่วยให้คุณสร้างการประชุม กำหนดเวลาเหตุการณ์ได้อย่างง่ายดาย เพิ่มการแจ้งเตือน และรับการแจ้งเตือนเป็นประจำ คุณสามารถรับสรุปปฏิทินรายวันหรือรายสัปดาห์ได้ด้วยการผสานนี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- ใช้ปุ่มทางลัดเพื่อสร้างกิจกรรมได้โดยตรงจาก Slack
- ซิงค์ปฏิทินของคุณกับสถานะ Slack เพื่อให้ทีมของคุณทราบว่าคุณว่างเมื่อใด
- รับการแจ้งเตือนก่อนที่กิจกรรมจะเริ่มและเข้าร่วมการประชุมได้โดยตรงจากการแจ้งเตือนใน Slack
- รับการอัปเดตหากมีการแก้ไขรายละเอียดของกิจกรรม
- แชร์บันทึกการประชุมได้อย่างง่ายดายและโพสต์ไปยังช่องทางใดก็ได้ด้วยการผสานรวมกับ Google Calendar
ข้อจำกัดของ Slack
- ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคในระบบการแจ้งเตือน
ราคาที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
- ฟรี
- ข้อดี: 6.67 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวใน Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 32,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)
5. Calendly
Calendly เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติสำหรับการจัดตารางเวลาและเป็นทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Google Calendar โดยช่วยให้การนัดหมายเป็นไปโดยอัตโนมัติและง่ายขึ้นสำหรับทั้งทีมและบุคคล ด้วยการแชร์เวลาว่างสำหรับการประชุมของคุณ รองรับการนัดหมายแบบอัตโนมัติสำหรับหลายบุคคล และมีการเชื่อมต่อกับระบบอื่นมากกว่า 100 ระบบ
การผสาน Google Calendar กับ Calendly ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงทุกประเภทของกิจกรรม เลือกเวลาที่พร้อมใช้งาน บันทึกกิจกรรม เพิ่มรายละเอียดให้กับกิจกรรมของคุณโดยอัตโนมัติ และอื่น ๆ อีกมากมาย การผสานนี้ช่วยคุณประหยัดเวลาและทรัพยากรอย่างมีนัยสำคัญ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly
- อย่าให้มีการจองซ้อนโดยให้ Calendly ตรวจสอบปฏิทิน Google ของคุณแบบเรียลไทม์
- ตรวจสอบเวลาว่างในปฏิทิน Google หลายบัญชีและแชร์ผ่านอีเมล
- ตั้งค่าบัฟเฟอร์ระหว่างการประชุมต่างๆ โดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการเหนื่อยล้า
- เพิ่มรายละเอียดเช่นลิงก์การประชุมทางวิดีโอโดยอัตโนมัติไปยังกิจกรรมใน Google Calendar
ข้อจำกัดของ Calendly
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการผสานรวมกับปฏิทินหลายรายการเป็นเรื่องยุ่งยาก
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Calendly
ราคาของ Calendly
- ฟรี
- มาตรฐาน: $12 ต่อเดือนต่อที่นั่ง
- ทีม: $20 ต่อเดือนต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Calendly
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)
6. Zapier
Zapier ให้บริการระบบอัตโนมัติที่ง่ายดายครอบคลุมกว่า 6,000 แอป เพื่อช่วยให้คุณใช้แอปต่างๆ ในกระบวนการทำงานเดียวกันได้อย่างราบรื่น การผสานกับ Google Calendar ของ Zapier จึงถือเป็นหนึ่งในระบบเชื่อมต่อที่ดีที่สุดที่มีอยู่
การผสาน Zapier เข้ากับปฏิทินของคุณช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อ Google Calendar กับแอปพลิเคชันนับพันที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและระบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถทำงานเชื่อมต่ออัตโนมัติได้โดยใช้เทมเพลตของ Zapier
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier
- มุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุดด้วยการทำให้การผสานรวมเป็นอัตโนมัติ
- เพิ่มกิจกรรมใน Microsoft Outlook ไปยัง Google Calendar ได้อย่างง่ายดาย
- จับคู่กับแอปต่างๆ เช่น Trello, Gmail, Notion, Any.do, ClickUp และอื่นๆ อีกมากมาย
- สร้างบัตร Trello ใหม่. งาน ClickUp จากเหตุการณ์ในปฏิทิน
- คัดลอกกิจกรรมจาก Google ปฏิทินไปยังอีก
ข้อจำกัดของ Zapier
- ผู้ใช้บางรายพบว่า Zapier ช้า
- ผู้เริ่มต้นพบว่าการใช้งานมันในตอนแรกนั้นยาก
ราคาของ Zapier
- ฟรี
- เริ่มต้น: $29.99 ต่อเดือน
- มืออาชีพ: 73.50 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ทีม: $103.50 ต่อเดือน
- บริษัท: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Zapier
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,700 รายการ)
7. GoToMeeting
GoToMeeting เป็นซอฟต์แวร์การประชุมออนไลน์ที่ให้การจัดการแบบรวมศูนย์, เสียงคุณภาพสูง, และการประชุมที่ปลอดภัย ซอฟต์แวร์นี้ทำให้การประชุมเสมือนจริงและการทำงานร่วมกันเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกกว่าที่เคย
การผสานการทำงานของ Google Calendar กับ GoToMeeting ช่วยให้คุณสามารถจัดตารางและจัดการประชุมของคุณได้โดยตรงจากปฏิทินของคุณอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoToMeeting
- จัดตารางและอัปเดตการประชุมได้อย่างราบรื่นโดยตรง
- เข้าร่วมการประชุมที่กำลังจะมาถึงได้อย่างง่ายดาย
- ไปประชุมจากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งโดยไม่ต้องออกจากสภาพแวดล้อมของ Google
ข้อจำกัดของ GoToMeeting
- บางคนได้ร้องเรียนเกี่ยวกับการขาดแคลนบทเรียนสอน
- แผนฟรีมีขีดความสามารถจำกัด
ราคา GoToMeeting
- ฟรี
- มืออาชีพ: $12 ต่อเดือนต่อผู้จัดงาน, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $16 ต่อเดือนต่อผู้จัดงาน, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว GoToMeeting
- G2: 4. 2/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (11,000+ รีวิว)
8. งานใน Google Tasks
Google Tasks เป็นแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ช่วยให้คุณติดตามทุกสิ่งที่สำคัญได้ แอปจะซิงค์ข้อมูลโดยอัตโนมัติกับทุกอุปกรณ์ เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบรายการสิ่งที่ต้องทำได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มรายละเอียดในแต่ละงานและงานย่อยเพื่อติดตามความคืบหน้าพร้อมกำหนดวันครบกำหนดได้อีกด้วย
คุณสามารถเพิ่มและดูงานได้โดยตรงจากปฏิทินของคุณโดยการผสานงานกับแอปปฏิทินที่ใช้ร่วมกันเช่น Google Calendar. คุณยังสามารถเพิ่มงานได้ซึ่งจะปรากฏบนปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติหากคุณเพิ่มวันที่และเวลา.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Tasks
- เพิ่มงานโดยตรงจากปฏิทิน และในทางกลับกัน
- ติดตามความคืบหน้าของคุณให้ทันกำหนดเวลาด้วยการดูภาพรวมของทุกสิ่งที่คุณต้องทำ
- ซิงค์งานของคุณทุกอุปกรณ์และทำงานให้เสร็จเร็วขึ้น
ข้อจำกัดของ Google Tasks
- ไม่มีความสามารถในการทำงานร่วมกัน
- มีคุณสมบัติจำกัด
ราคาของ Google Tasks
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวของ Google Tasks
- G2: ไม่ระบุ
- Capterra: NA
9. อาสนะ
Asana เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานที่มุ่งช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบ ติดตาม และจัดการงานได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถสร้างตารางเวลาโดยใช้บล็อกและแผนภูมิเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน Asana รองรับการเชื่อมต่อกับระบบอื่นมากกว่า 200 ระบบ เพื่อทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย
หนึ่งในระบบผสานการทำงานดังกล่าวคือ Google Calendar ด้วยการผสานการทำงานนี้ คุณสามารถจัดการรายการที่ต้องทำ กำหนดวันครบกำหนด และจัดตารางกิจกรรมในปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Asana
- สร้างงานใหม่ใน Asana ตามกิจกรรมของคุณ
- กำหนดเวลาเหตุการณ์ในปฏิทินโดยอัตโนมัติด้วยกฎของ Asana
- เชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องและแสดงรายละเอียดสำคัญของเหตุการณ์โดยการเพิ่มวิดเจ็ตเหตุการณ์ไปยังงาน
- ติดตามกำหนดเวลาและความคืบหน้าของโครงการต่างๆ
ข้อจำกัดของอาสนะ
- สามารถซิงค์งานได้สูงสุด 1 ปฏิทินส่วนตัวและปฏิทินงาน
- มีคุณสมบัติจำกัดเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49 ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $24.99 ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- เอ็นเตอร์ไพรส์ พลัส: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวอาสนะ
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)
10. Trello
Trello เป็นแอปพลิเคชันสำหรับสร้างรายการที่ช่วยให้คุณติดตามงาน, มองเห็นไอเดีย, ปรับปรุงกระบวนการทำงาน, และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น. การผสานกับ Google Calendar ช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือนี้ได้เต็มที่.
มันช่วยปรับปรุงการร่วมมือ, การจัดการกำหนดเวลา, และการจัดตารางเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการ คุณสามารถเปิดใช้งานการซิงค์สองทางได้, ทำให้บัตร Trello กลายเป็นกิจกรรมในปฏิทิน และในทางกลับกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- จัดการงานทั้งหมดของคุณสำหรับงานอีเวนต์
- รับการแจ้งเตือนสำหรับกิจกรรมและการประชุมบน Trello
- เปิดการซิงค์เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงในแอปหนึ่งสะท้อนในอีกแอปหนึ่งด้วย
- แชร์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ตามกฎที่คุณเลือก
- ตั้งกฎเพื่อกรองเหตุการณ์
ข้อจำกัดของ Trello
- มันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
- อินเทอร์เฟซอาจกลายเป็นเรื่องสับสนและแออัดเมื่อคุณมีโครงการมากขึ้น
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: $17.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน หากชำระรายปี (สำหรับ 50 ผู้ใช้)
การให้คะแนนและรีวิวใน Trello
- G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการตารางเวลาของคุณด้วยการผสาน Google Calendar
Google Calendar เป็นหนึ่งในไม่กี่เครื่องมือที่คุณตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาในแต่ละวัน ด้วยการผสานการทำงานเหล่านี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นอีกต่อไป วันของคุณสามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องคอยดูตารางเวลาอยู่ตลอดเวลา
ใช้เครื่องมือที่ตรงกับความต้องการและลักษณะเฉพาะของคุณมากที่สุด ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อกับ Zoom หรือ GoToMeeting จะเป็นประโยชน์ในการจัดการประชุมออนไลน์ของคุณ
หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่ครอบคลุมมากขึ้นซึ่งช่วยจัดการความต้องการในการจัดตารางเวลาทั้งหมดของคุณในโครงการต่างๆ ClickUp จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง ลองใช้ClickUp ฟรีวันนี้!