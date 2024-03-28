บล็อก ClickUp
คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการผสาน Google Calendar เข้ากับ 10 โปรแกรมที่ดีที่สุดในปี 2025
Google Workspace

คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการผสาน Google Calendar เข้ากับ 10 โปรแกรมที่ดีที่สุดในปี 2025

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
28 มีนาคม 2567

ในฐานะเครื่องมือหลักสำหรับการจัดตารางเวลาและการจัดระเบียบ Google Calendar ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันทั้งส่วนตัวและอาชีพของเรา คุณสมบัติมากมายของเครื่องมือนี้ช่วยให้เราบรรลุประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

แต่ถ้ามีวิธีที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้สูงขึ้นไปอีกล่ะ? ด้วยการผสานการทำงานกับ Google Calendar คุณสามารถทำได้และมากกว่านั้น

การผสานรวมที่เหมาะสมสามารถช่วยคุณปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของ Google Calendar และใช้มันได้มากกว่าแค่แอปจัดตารางเวลา ปฏิทินของคุณสามารถซิงค์ได้อย่างง่ายดายกับเครื่องมือและแอปอื่น ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ในบทความนี้ เราจะสำรวจการผสานรวม Google Calendar ที่ดีที่สุด

คุณควรมองหาอะไรในการผสานการทำงานกับ Google Calendar?

นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาในการผสานรวมกับ Google Calendar:

  • ความเข้ากันได้: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการผสานรวมนี้เข้ากันได้กับอุปกรณ์และแพลตฟอร์มต่างๆ ที่คุณใช้ (เดสก์ท็อป, มือถือ, ระบบปฏิบัติการต่างๆ เป็นต้น)
  • ความสะดวกในการใช้งาน: มองหาการผสานรวมกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและกระบวนการตั้งค่าที่ไม่ซับซ้อน เป้าหมายคือการทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณราบรื่น ไม่ใช่เพิ่มความยุ่งยาก
  • การซิงโครไนซ์: ตรวจสอบว่าการผสานรวมนี้อนุญาตให้มีการซิงโครไนซ์อย่างราบรื่นระหว่าง Google Calendar กับเครื่องมือและแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้หรือไม่ ซึ่งจะช่วยให้ตารางเวลาของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
  • การปรับแต่ง: ควรเลือกการผสานระบบที่มีการปรับแต่งได้ เพื่อให้คุณสามารถปรับตั้งค่าตามความต้องการและความต้องการเฉพาะของคุณได้
  • ระบบอัตโนมัติ: การใช้การผสานรวมที่ช่วยให้ฟีเจอร์ของ Google Calendar ทำงานโดยอัตโนมัติสามารถช่วยประหยัดเวลาของคุณได้ มองหาการผสานรวมที่ช่วยจัดการการแจ้งเตือนและฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่นแม่แบบแผนงานประจำวัน การสร้างกิจกรรม และฟังก์ชันอื่น ๆ ที่ช่วยประหยัดเวลา
  • การแจ้งเตือน: การตั้งค่าการแจ้งเตือนที่ยืดหยุ่นช่วยให้คุณสามารถรับการเตือนความจำในรูปแบบที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นทางอีเมล, ป๊อปอัพ, หรือช่องทางอื่น ๆ
  • ความร่วมมือ: หากงานประจำวันของคุณต้องการความร่วมมือที่ราบรื่น ให้พิจารณาการผสานระบบที่ช่วยในการแชร์ปฏิทิน การจัดตารางเวลาแบบร่วมมือ และการสื่อสารที่ง่ายดาย
  • การสนับสนุนลูกค้า: การสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้และให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ช่วยยกระดับประสบการณ์ของคุณได้อย่างมาก มองหาการผสานระบบที่มีการสนับสนุนลูกค้าที่มีคุณภาพ เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและได้รับคำตอบ

10 การผสานรวม Google Calendar ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024

การผสานรวม Google Calendar เหล่านี้จะทำให้การตรวจสอบปฏิทินของคุณอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องของอดีต. นี่คือ 10 การผสานรวมที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้ในปี 2024.

1. ClickUp

มุมมองใน ClickUp
สำรวจ ClickUp เพื่อจัดการโครงการของคุณด้วยพลังของ AI, มุมมองมากกว่า 15 แบบ, และการทำงานอัตโนมัติของงาน

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับการเพิ่มผลผลิต, การร่วมมือ, และการจัดการโครงการสำหรับทีมทุกขนาดและทุกแผนก. มันมีการผสานรวมมากกว่า 1,000 รายการ และมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ เพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น และทำให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่สามารถควบคุมโครงการของคุณได้ตลอดเวลา.

การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Google Calendarช่วยให้คุณสามารถซิงค์กิจกรรมของคุณได้อัตโนมัติ (และทันที) ระหว่างแพลตฟอร์มต่าง ๆ คุณยังสามารถดูภาพรวมของงานประจำวัน, รายสัปดาห์, และรายเดือนของคุณได้

ClickUp-Google-Calendar-1
Google Calendars เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการดูเวลาแบบดั้งเดิมของงานทั้งหมดที่มีอยู่ในแอป ClickUp ดูภาพรวมของรายการงานสำหรับวัน สัปดาห์ หรือเดือนได้ทันที!

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้การค้นหาแบบสากลของ ClickUpเพื่อค้นหาไฟล์ได้อย่างรวดเร็วทั่วทั้ง ClickUp, แอปที่เชื่อมต่อ และแม้แต่ไดรฟ์ท้องถิ่นของคุณ ค้นหาแอปโปรดของคุณได้อย่างรวดเร็ว (โดยไม่ต้องค้นหาทีละแอป) โดยใช้การขยายการค้นหา

ส่วนที่ดีที่สุดคือ Universal Search ให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและปรับให้เหมาะกับคุณมากขึ้นเมื่อคุณใช้ต่อไป

ฟีเจอร์การค้นหาแบบสากล ClickUp 3.0 ที่ถูกทำให้เรียบง่าย
ค้นหาข้ามแอปที่เชื่อมต่อเพื่อค้นหาไฟล์เฉพาะโดยใช้การค้นหาแบบสากล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ติดตามโครงการ, รับรายละเอียดงาน, และดูปฏิทินของคุณตามวัน, สัปดาห์, หรือเดือน ด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp คุณสามารถจัดตารางงานได้ทันที, จัดเรียงตามความสำคัญและสถานะ, และใช้การซิงค์สองทางกับ Google Calendar และ ClickUp
มุมมองปฏิทิน ClickUp
ใช้มุมมองปฏิทินเพื่อดูงานทั้งหมดของคุณได้ในคราวเดียว
  • รับการแจ้งเตือนตรงเวลาและจัดการได้อย่างรวดเร็วด้วย ClickUp Reminders
  • ใช้สถานะ, ฟิลด์, และมุมมองที่กำหนดเองกับเทมเพลตปฏิทินวางแผนของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบโครงการของคุณให้กลายเป็นส่วนที่จัดการได้
ใช้เทมเพลตปฏิทินวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและจัดการตารางเวลาของคุณได้อย่างง่ายดาย
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้เทมเพลตปฏิทินวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและจัดการตารางเวลาของคุณได้อย่างง่ายดาย
  • ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตปฏิทินรายสัปดาห์ของ ClickUpเพื่อรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับกิจกรรมและงานของคุณ
  • ใช้เทมเพลตปฏิทินรายปีของ ClickUpเพื่อดูภาพรวมของกิจกรรมที่คุณวางแผนไว้ตลอดทั้งปี
  • จัดระเบียบงานประจำวัน การแจ้งเตือน และกิจกรรมต่าง ๆ ของคุณด้วยฟีเจอร์Home จาก ClickUpสร้างรายการส่วนตัว เข้าถึงงานล่าสุด ติดตามความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมาย และอื่น ๆ อีกมากมายด้วยฟีเจอร์นี้
หน้าหลัก ClickUp 3.0 ที่เรียบง่าย
รับภาพรวมของกำหนดการประจำวันของคุณและทำงานด้วย ClickUp Home

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับเวลาตอบสนองที่ช้า
  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)

2. Zoom

การเพิ่มลิงก์ Zoom ใน Google ปฏิทิน
การนัดหมายการประชุมผ่าน Zoom ผ่านทางAndroidPolice

เปิดตัวในปี 2013 Zoom นำเสนอการประชุมทางวิดีโอ การแชทออนไลน์ และการประชุมเสมือนจริงที่ยอดเยี่ยม และในปี 2024 เครื่องมืออันเป็นสัญลักษณ์นี้มีผู้ใช้งานมากกว่า300ล้านคนต่อวัน ด้วยการประชุมเสมือนจริงที่เป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเรา การมีระบบที่เชื่อมต่อกับปฏิทินของคุณสามารถทำให้การทำงานของคุณราบรื่นและจัดการได้ง่ายขึ้น

การผสานการทำงานระหว่าง Zoom meeting – Google Calendar ช่วยให้คุณสามารถจัดตารางเวลา เข้าร่วม และจัดการประชุมได้โดยตรงจากปฏิทินของคุณ คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้แบบเรียลไทม์ เนื่องจากผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการแจ้งเตือนและคำเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมใหม่ใน Google Calendar โดยตรงบนแอป

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom

  • เข้าร่วมการประชุมได้โดยตรงจากแอปปฏิทิน
  • กำหนดเวลาการประชุมได้ในทันทีโดยเลือก Zoom ในส่วน 'เพิ่มการประชุมทางไกล' Zoom จะสร้างลิงก์ให้โดยอัตโนมัติ
  • เปลี่ยนอีเมลของคุณเป็นการประชุมและแชร์คำเชิญกับทุกคน
  • ใช้การซิงค์แบบสองทิศทางเพื่อให้แน่ใจว่าทุกการประชุม ไม่ว่าจะสร้างบน Zoom หรือ Google Calendar จะถูกซิงค์โดยอัตโนมัติไปยังทุกแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อ
  • ลบหรือแก้ไขการประชุมได้โดยตรงจาก Google Calendar การเปลี่ยนแปลงจะมีให้ใช้งานในแอปพลิเคชัน Zoom ด้วยเช่นกัน

ข้อจำกัดของ Zoom

  • มีให้เฉพาะผู้ใช้ Google Workspace เท่านั้น
  • การเปลี่ยนแปลงบทบาทผู้จัดงาน Zoom โดยใช้การดำเนินการเปลี่ยนเจ้าของใน Google Calendar จะไม่เปลี่ยนแปลงผู้จัดงานใน Zoom

ราคา Zoom

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $14.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $21.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • บิสซิเนส พลัส: $26.99 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Zoom

  • G2: 4. 6/5 (54,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (13,000+ รีวิว)

3. Google Docs

เชื่อมต่อ Google Docs กับ Google Calendar สำหรับบันทึกการประชุมและกิจกรรม
บันทึกการประชุมและการสร้างกิจกรรมผ่านDocs

Google Docs เป็นโปรแกรมประมวลผลคำออนไลน์ที่ช่วยให้คุณสร้างไอเดียได้แบบเรียลไทม์ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ คุณสามารถทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม แก้ไข เพิ่มความคิดเห็น ติดแท็กบุคคล และแชร์เอกสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเขียนได้ฉลาดและรวดเร็วขึ้นด้วย Smart Compose, การพิมพ์ด้วยเสียง, การสะกดคำ, และการแนะนำไวยากรณ์

Google อนุญาตให้คุณเชื่อมต่อ Docs กับแอป Google อื่นๆ ได้อย่างราบรื่น เช่น Google Sheets, Google Calendar, Google Slides เป็นต้น คุณสามารถสร้างกิจกรรมในปฏิทินได้โดยตรงจาก Docs เพิ่มวาระการประชุมและบันทึกการประชุม และอื่นๆ อีกมากมาย

อ่านเพิ่มเติม:10 แม่แบบปฏิทิน Google ฟรีเพื่อความเป็นระเบียบในการทำงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Docs

รายงานการประชุมจาก Google Docs
เพิ่มรายงานการประชุมจาก Google Docs
  • แนบรายงานการประชุมไปยังกิจกรรมใน Google Calendar ที่เลือกไว้โดยตรง
  • เพิ่มข้อมูลกิจกรรมปฏิทินใหม่โดยใช้ Google Docs
  • ร่างกิจกรรมปฏิทินในเอกสารโดยการพิมพ์ @calendar event draft และแชร์กับ Google Calendar ได้อย่างง่ายดาย
  • เพิ่มบุคคลในช่องแขกโดยใช้ @ และพิมพ์ที่อยู่อีเมล
  • ร่วมมือกับผู้คนและทำการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของ Google Docs

  • การร่างกิจกรรมปฏิทินในเอกสารมีให้บริการเฉพาะบน Google Workspace เท่านั้น

ราคาของ Google Docs

  • ฟรี

การให้คะแนนและรีวิวใน Google Docs

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (28,000+ รีวิว)

4. Slack

Google Calendar กับ Slack
ดูและอัตโนมัติกิจกรรมใน Google Calendar ผ่านSlack

Slack เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมบนระบบคลาวด์ที่รวบรวมทีมเข้าด้วยกัน คุณสามารถสร้างช่องทางแยกสำหรับโครงการเฉพาะ แบ่งปันไฟล์ และทำงานอัตโนมัติสำหรับงานประจำได้

การผสาน Slack เข้ากับหนึ่งในแอปปฏิทินที่ดีที่สุดช่วยให้คุณสร้างการประชุม กำหนดเวลาเหตุการณ์ได้อย่างง่ายดาย เพิ่มการแจ้งเตือน และรับการแจ้งเตือนเป็นประจำ คุณสามารถรับสรุปปฏิทินรายวันหรือรายสัปดาห์ได้ด้วยการผสานนี้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack

  • ใช้ปุ่มทางลัดเพื่อสร้างกิจกรรมได้โดยตรงจาก Slack
  • ซิงค์ปฏิทินของคุณกับสถานะ Slack เพื่อให้ทีมของคุณทราบว่าคุณว่างเมื่อใด
  • รับการแจ้งเตือนก่อนที่กิจกรรมจะเริ่มและเข้าร่วมการประชุมได้โดยตรงจากการแจ้งเตือนใน Slack
  • รับการอัปเดตหากมีการแก้ไขรายละเอียดของกิจกรรม
  • แชร์บันทึกการประชุมได้อย่างง่ายดายและโพสต์ไปยังช่องทางใดก็ได้ด้วยการผสานรวมกับ Google Calendar

ข้อจำกัดของ Slack

  • ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคในระบบการแจ้งเตือน

ราคาที่ต่ำกว่ามาตรฐาน

  • ฟรี
  • ข้อดี: 6.67 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง

การให้คะแนนและรีวิวใน Slack

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 32,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)

5. Calendly

ผสานปฏิทิน Google หลายบัญชีเข้ากับ Calendly
ตรวจสอบความพร้อม, เพิ่มรายละเอียดกิจกรรม, และนัดหมายกิจกรรมผ่านCalendly

Calendly เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติสำหรับการจัดตารางเวลาและเป็นทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Google Calendar โดยช่วยให้การนัดหมายเป็นไปโดยอัตโนมัติและง่ายขึ้นสำหรับทั้งทีมและบุคคล ด้วยการแชร์เวลาว่างสำหรับการประชุมของคุณ รองรับการนัดหมายแบบอัตโนมัติสำหรับหลายบุคคล และมีการเชื่อมต่อกับระบบอื่นมากกว่า 100 ระบบ

การผสาน Google Calendar กับ Calendly ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงทุกประเภทของกิจกรรม เลือกเวลาที่พร้อมใช้งาน บันทึกกิจกรรม เพิ่มรายละเอียดให้กับกิจกรรมของคุณโดยอัตโนมัติ และอื่น ๆ อีกมากมาย การผสานนี้ช่วยคุณประหยัดเวลาและทรัพยากรอย่างมีนัยสำคัญ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly

  • อย่าให้มีการจองซ้อนโดยให้ Calendly ตรวจสอบปฏิทิน Google ของคุณแบบเรียลไทม์
  • ตรวจสอบเวลาว่างในปฏิทิน Google หลายบัญชีและแชร์ผ่านอีเมล
  • ตั้งค่าบัฟเฟอร์ระหว่างการประชุมต่างๆ โดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการเหนื่อยล้า
  • เพิ่มรายละเอียดเช่นลิงก์การประชุมทางวิดีโอโดยอัตโนมัติไปยังกิจกรรมใน Google Calendar

ข้อจำกัดของ Calendly

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าการผสานรวมกับปฏิทินหลายรายการเป็นเรื่องยุ่งยาก
  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Calendly

ราคาของ Calendly

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $12 ต่อเดือนต่อที่นั่ง
  • ทีม: $20 ต่อเดือนต่อที่นั่ง
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Calendly

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)

6. Zapier

การเชื่อมต่อกับ Zapier
การเชื่อมต่อแอปพลิเคชันบน Zapier ผ่านProductPlan

Zapier ให้บริการระบบอัตโนมัติที่ง่ายดายครอบคลุมกว่า 6,000 แอป เพื่อช่วยให้คุณใช้แอปต่างๆ ในกระบวนการทำงานเดียวกันได้อย่างราบรื่น การผสานกับ Google Calendar ของ Zapier จึงถือเป็นหนึ่งในระบบเชื่อมต่อที่ดีที่สุดที่มีอยู่

การผสาน Zapier เข้ากับปฏิทินของคุณช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อ Google Calendar กับแอปพลิเคชันนับพันที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและระบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถทำงานเชื่อมต่ออัตโนมัติได้โดยใช้เทมเพลตของ Zapier

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier

  • มุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุดด้วยการทำให้การผสานรวมเป็นอัตโนมัติ
  • เพิ่มกิจกรรมใน Microsoft Outlook ไปยัง Google Calendar ได้อย่างง่ายดาย
  • จับคู่กับแอปต่างๆ เช่น Trello, Gmail, Notion, Any.do, ClickUp และอื่นๆ อีกมากมาย
  • สร้างบัตร Trello ใหม่. งาน ClickUp จากเหตุการณ์ในปฏิทิน
  • คัดลอกกิจกรรมจาก Google ปฏิทินไปยังอีก

ข้อจำกัดของ Zapier

  • ผู้ใช้บางรายพบว่า Zapier ช้า
  • ผู้เริ่มต้นพบว่าการใช้งานมันในตอนแรกนั้นยาก

ราคาของ Zapier

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $29.99 ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: 73.50 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • ทีม: $103.50 ต่อเดือน
  • บริษัท: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Zapier

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,700 รายการ)

7. GoToMeeting

การประชุมเสมือนจริงที่ปลอดภัยบน GoTo Meeting
การประชุมทางไกลที่ปลอดภัยผ่านGoTo Meeting

GoToMeeting เป็นซอฟต์แวร์การประชุมออนไลน์ที่ให้การจัดการแบบรวมศูนย์, เสียงคุณภาพสูง, และการประชุมที่ปลอดภัย ซอฟต์แวร์นี้ทำให้การประชุมเสมือนจริงและการทำงานร่วมกันเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกกว่าที่เคย

การผสานการทำงานของ Google Calendar กับ GoToMeeting ช่วยให้คุณสามารถจัดตารางและจัดการประชุมของคุณได้โดยตรงจากปฏิทินของคุณอย่างราบรื่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoToMeeting

  • จัดตารางและอัปเดตการประชุมได้อย่างราบรื่นโดยตรง
  • เข้าร่วมการประชุมที่กำลังจะมาถึงได้อย่างง่ายดาย
  • ไปประชุมจากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งโดยไม่ต้องออกจากสภาพแวดล้อมของ Google

ข้อจำกัดของ GoToMeeting

  • บางคนได้ร้องเรียนเกี่ยวกับการขาดแคลนบทเรียนสอน
  • แผนฟรีมีขีดความสามารถจำกัด

ราคา GoToMeeting

  • ฟรี
  • มืออาชีพ: $12 ต่อเดือนต่อผู้จัดงาน, คิดค่าบริการรายปี
  • ธุรกิจ: $16 ต่อเดือนต่อผู้จัดงาน, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว GoToMeeting

  • G2: 4. 2/5 (13,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (11,000+ รีวิว)

8. งานใน Google Tasks

การผสานการทำงานกับ Google Tasks
การสร้างและเพิ่มงานจากปฏิทินของคุณผ่านGoogle Tasks

Google Tasks เป็นแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ช่วยให้คุณติดตามทุกสิ่งที่สำคัญได้ แอปจะซิงค์ข้อมูลโดยอัตโนมัติกับทุกอุปกรณ์ เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบรายการสิ่งที่ต้องทำได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มรายละเอียดในแต่ละงานและงานย่อยเพื่อติดตามความคืบหน้าพร้อมกำหนดวันครบกำหนดได้อีกด้วย

คุณสามารถเพิ่มและดูงานได้โดยตรงจากปฏิทินของคุณโดยการผสานงานกับแอปปฏิทินที่ใช้ร่วมกันเช่น Google Calendar. คุณยังสามารถเพิ่มงานได้ซึ่งจะปรากฏบนปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติหากคุณเพิ่มวันที่และเวลา.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Tasks

  • เพิ่มงานโดยตรงจากปฏิทิน และในทางกลับกัน
  • ติดตามความคืบหน้าของคุณให้ทันกำหนดเวลาด้วยการดูภาพรวมของทุกสิ่งที่คุณต้องทำ
  • ซิงค์งานของคุณทุกอุปกรณ์และทำงานให้เสร็จเร็วขึ้น

ข้อจำกัดของ Google Tasks

  • ไม่มีความสามารถในการทำงานร่วมกัน
  • มีคุณสมบัติจำกัด

ราคาของ Google Tasks

  • ฟรี

การให้คะแนนและรีวิวของ Google Tasks

  • G2: ไม่ระบุ
  • Capterra: NA

9. อาสนะ

การผสานรวม Google Calendar ของ Asana
การสร้างกิจกรรมใหม่ใน Google Calendar ผ่านAsana

Asana เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานที่มุ่งช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบ ติดตาม และจัดการงานได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถสร้างตารางเวลาโดยใช้บล็อกและแผนภูมิเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน Asana รองรับการเชื่อมต่อกับระบบอื่นมากกว่า 200 ระบบ เพื่อทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย

หนึ่งในระบบผสานการทำงานดังกล่าวคือ Google Calendar ด้วยการผสานการทำงานนี้ คุณสามารถจัดการรายการที่ต้องทำ กำหนดวันครบกำหนด และจัดตารางกิจกรรมในปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Asana

  • สร้างงานใหม่ใน Asana ตามกิจกรรมของคุณ
  • กำหนดเวลาเหตุการณ์ในปฏิทินโดยอัตโนมัติด้วยกฎของ Asana
  • เชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องและแสดงรายละเอียดสำคัญของเหตุการณ์โดยการเพิ่มวิดเจ็ตเหตุการณ์ไปยังงาน
  • ติดตามกำหนดเวลาและความคืบหน้าของโครงการต่างๆ

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • สามารถซิงค์งานได้สูงสุด 1 ปฏิทินส่วนตัวและปฏิทินงาน
  • มีคุณสมบัติจำกัดเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น

ราคาของ Asana

  • ส่วนตัว: ฟรี
  • เริ่มต้น: $13. 49 ต่อเดือน
  • ขั้นสูง: $24.99 ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • เอ็นเตอร์ไพรส์ พลัส: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวอาสนะ

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)

10. Trello

การเชื่อมต่อระหว่าง Trello กับ Google Calendar
การจัดการงานผ่านTrello

Trello เป็นแอปพลิเคชันสำหรับสร้างรายการที่ช่วยให้คุณติดตามงาน, มองเห็นไอเดีย, ปรับปรุงกระบวนการทำงาน, และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น. การผสานกับ Google Calendar ช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือนี้ได้เต็มที่.

มันช่วยปรับปรุงการร่วมมือ, การจัดการกำหนดเวลา, และการจัดตารางเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการ คุณสามารถเปิดใช้งานการซิงค์สองทางได้, ทำให้บัตร Trello กลายเป็นกิจกรรมในปฏิทิน และในทางกลับกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • จัดการงานทั้งหมดของคุณสำหรับงานอีเวนต์
  • รับการแจ้งเตือนสำหรับกิจกรรมและการประชุมบน Trello
  • เปิดการซิงค์เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงในแอปหนึ่งสะท้อนในอีกแอปหนึ่งด้วย
  • แชร์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ตามกฎที่คุณเลือก
  • ตั้งกฎเพื่อกรองเหตุการณ์

ข้อจำกัดของ Trello

  • มันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
  • อินเทอร์เฟซอาจกลายเป็นเรื่องสับสนและแออัดเมื่อคุณมีโครงการมากขึ้น

ราคาของ Trello

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $6 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $12.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: $17.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน หากชำระรายปี (สำหรับ 50 ผู้ใช้)

การให้คะแนนและรีวิวใน Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการตารางเวลาของคุณด้วยการผสาน Google Calendar

Google Calendar เป็นหนึ่งในไม่กี่เครื่องมือที่คุณตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาในแต่ละวัน ด้วยการผสานการทำงานเหล่านี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นอีกต่อไป วันของคุณสามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องคอยดูตารางเวลาอยู่ตลอดเวลา

ใช้เครื่องมือที่ตรงกับความต้องการและลักษณะเฉพาะของคุณมากที่สุด ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อกับ Zoom หรือ GoToMeeting จะเป็นประโยชน์ในการจัดการประชุมออนไลน์ของคุณ

หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่ครอบคลุมมากขึ้นซึ่งช่วยจัดการความต้องการในการจัดตารางเวลาทั้งหมดของคุณในโครงการต่างๆ ClickUp จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง ลองใช้ClickUp ฟรีวันนี้!