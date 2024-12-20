บล็อก ClickUp
วิธีแทรกช่องทำเครื่องหมายใน Google Sheets

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
20 ธันวาคม 2567

เราทุกคนเคยใช้ Google Sheets สำหรับการจัดการโครงการ, การทำงานร่วมกันในทีม, และแม้กระทั่งการคำนวณ

แต่คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถสร้างรายการแบบโต้ตอบใน Google Sheets ได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งโดยใช้ช่องทำเครื่องหมาย?

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการโครงการที่ติดตามผลงานของทีม นักเรียนที่กำลังจัดระเบียบเป้าหมายการเรียน หรือฟรีแลนซ์ที่ติดตามงานของลูกค้า ฟีเจอร์กล่องกาเครื่องหมายของ Google Sheets ก็สามารถเป็นประโยชน์ได้

ไม่ต้องตั้งค่าซับซ้อน—แค่การจัดการงานที่เรียบง่ายและบริสุทธิ์อยู่ในปลายนิ้วของคุณ

ในบทความนี้ เราจะอธิบายขั้นตอนทีละขั้นตอนในการแทรกช่องทำเครื่องหมายใน Google Sheets

กล่องกาเครื่องหมายใน Google Sheets คืออะไร?

กล่องกาเครื่องหมายใน Google Sheets เป็นเครื่องมือตรวจสอบข้อมูลอย่างง่ายที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแทรกกล่องตัวเลือกแบบโต้ตอบ "ใช่/ไม่ใช่" หรือ "จริง/เท็จ" ลงในเซลล์ของสเปรดชีต Google ได้โดยตรง กล่าวโดยง่าย กล่องกาเครื่องหมายคือ กล่องที่สามารถคลิกได้ซึ่งช่วยให้การป้อนข้อมูล การติดตาม และการกรองข้อมูลเป็นเรื่องง่าย

กล่องกาเครื่องหมายใน Google Sheets
ผ่านGoogle Sheets

นี่คือวิธีการทำงานของช่องทำเครื่องหมายในGoogle Sheets:

  • สลับ: สลับคือการกระทำที่คุณเปลี่ยนระหว่างสองสถานะ เช่น การพลิกสวิตช์ไฟ เมื่อคุณคลิกที่ช่องทำเครื่องหมายใน Google Sheets คุณจะสลับสถานะของมันจากไม่ทำเครื่องหมายเป็นทำเครื่องหมาย (หรือกลับกัน)
  • จริงและเท็จ: ทุกช่องทำเครื่องหมายเชื่อมโยงกับระบบตรรกะ หากช่องทำเครื่องหมายถูกทำเครื่องหมายไว้ ค่าของเซลล์จะเป็น TRUE (ใช่ หรือ เปิดใช้งาน) หากช่องทำเครื่องหมายไม่ถูกทำเครื่องหมายไว้ ค่าของเซลล์จะเป็น FALSE (ไม่ หรือ ปิดใช้งาน)

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังติดตามการเข้าร่วม การทำเครื่องหมายถูกในช่องทำเครื่องหมายของนักเรียนคนหนึ่งอาจหมายความว่าพวกเขาเข้าร่วม (จริง) ในขณะที่ช่องที่ไม่ถูกทำเครื่องหมายหมายความว่าพวกเขาไม่เข้าร่วม (เท็จ)

กล่องกาเครื่องหมายจริงหรือเท็จใน Google Sheets

คุณสามารถใช้กล่องกาเครื่องหมายใน Google Sheets สำหรับ:

  • การสร้างรายการตรวจสอบ
  • การติดตามงาน
  • การจัดการบันทึกการเข้าร่วม
  • การติดตามความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์หรือรายการสินค้าคงคลัง
  • การทำเครื่องหมายจุดตัดสินใจในการติดตามขั้นตอนการทำงาน
  • การดำเนินการสำรวจ

ตอนนี้ มาดูวิธีแทรกช่องทำเครื่องหมายใน Google Sheets กัน

ขั้นตอนในการเพิ่มช่องทำเครื่องหมายใน Google Sheets

มีสองวิธีในการเพิ่มช่องทำเครื่องหมายใน Google Sheets:

การเพิ่มช่องทำเครื่องหมายโดยใช้แถบเครื่องมือ

นี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีหากคุณไม่คุ้นเคยกับช่องทำเครื่องหมายหรือต้องการการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนที่ 1: เปิดไฟล์ Google Sheets ของคุณ

เข้าสู่ระบบบัญชี Google ของคุณ และเปิดไฟล์ Google Sheets ที่คุณต้องการเพิ่มกล่องกาเครื่องหมาย คุณสามารถเปิดไฟล์ของคุณได้โดยตรงในแอป Google Sheets

เปิด Google Sheets
ผ่านทาง Google

หากคุณไม่มีไฟล์อยู่แล้ว ให้สร้างไฟล์ใหม่โดยคลิกที่ปุ่ม '+ Blank' บนหน้าแรกของ Google Sheet

เปิดหรือสร้างไฟล์ Google Sheets

ขั้นตอนที่ 2: เลือกเซลล์ที่คุณต้องการเพิ่มกล่องกาเครื่องหมาย

คลิกและลากเคอร์เซอร์ของคุณเพื่อไฮไลต์ช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการให้มีกล่องกาเครื่องหมาย ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังทำรายการสิ่งที่ต้องทำ คุณสามารถระบุกิจกรรมของคุณในเซลล์ A2-A5 และเลือกเซลล์ B2-B5 เพื่อแทรกกล่องกาเครื่องหมายหลายกล่อง

วิธีแทรกช่องทำเครื่องหมายใน Google Sheets: เลือกเซลล์

ขั้นตอนที่ 3: แทรกช่องทำเครื่องหมาย

ถัดไป ให้ไปที่แถบเมนูด้านบนแล้วคลิก 'แทรก' ในเมนูแบบเลื่อนลง ให้เลือก 'กล่องกาเครื่องหมาย' ทันที ทุกเซลล์ที่เลือกจะแสดงกล่องกาเครื่องหมาย

วิธีแทรกช่องทำเครื่องหมายใน Google Sheets

นี่คือลักษณะของสเปรดชีตของคุณ:

สเปรดชีต Google Sheet พร้อมช่องทำเครื่องหมาย

และนั่นแหละ! คุณได้แทรกรายการติ๊กถูกใน Google Sheet ของคุณเสร็จแล้วในเวลาไม่ถึงนาที

ตอนนี้ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมายใดก็ได้เพื่อสลับระหว่างถูกเลือกและไม่ได้เลือก ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณรดน้ำต้นไม้เสร็จแล้ว เพียงคลิกที่ช่องทำเครื่องหมายถัดจากรายการนั้นเพื่อทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้ว คุณจะเห็นค่า TRUE/FALSE ในแถบสูตรตามที่แสดงด้านล่าง:

วิธีแทรกช่องทำเครื่องหมายใน Google Sheets: ช่องทำเครื่องหมายจริงหรือเท็จ

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ช่องทำเครื่องหมายจะไม่ทำงานในเซลล์ที่รวมกัน หากคุณพยายามรวมเซลล์ ช่องทำเครื่องหมายจะหายไป เหลือเพียงเนื้อหาของเซลล์ที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) ดังนั้น ให้แยกเซลล์ออกก่อนที่จะเพิ่มช่องทำเครื่องหมาย

การเพิ่มช่องทำเครื่องหมายผ่านการตรวจสอบข้อมูล

คุณสามารถเพิ่มช่องทำเครื่องหมายใน Google Sheets ของคุณได้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลเช่นกัน มาดูกันว่าทำอย่างไร

ขั้นตอนที่ 1: สร้างงานของคุณและเลือกเซลล์ที่คุณต้องการให้มีการทำเครื่องหมายถูก

ใส่รายการงานที่คุณต้องการสร้างรายการตรวจสอบ สมมติว่างานที่ต้องทำคือการสร้างงานนำเสนอการตลาดสำหรับลูกค้า นี่คือตัวอย่างใน Google Sheet ของคุณ:

วิธีแทรกช่องทำเครื่องหมายใน Google Sheets พร้อมวิธีการตรวจสอบข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2: เปิดกฎการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ตอนนี้ คลิก 'ข้อมูล' > 'การตรวจสอบข้อมูล' ในแถบเครื่องมือ

วิธีแทรกช่องทำเครื่องหมายใน Google Sheets: เปิดกฎการตรวจสอบข้อมูล

กล่องป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นเพื่อเพิ่มการตั้งค่าการตรวจสอบข้อมูล

วิธีแทรกช่องทำเครื่องหมายใน Google Sheets: การตั้งค่าการตรวจสอบข้อมูล

ขั้นตอนที่ 3: แทรกช่องทำเครื่องหมาย

เมื่อคุณคลิกที่ '+เพิ่มกฎ' หน้าต่างป๊อปอัพที่มี 'เกณฑ์' จะปรากฏบนสเปรดชีต

วิธีแทรกช่องทำเครื่องหมายใน Google Sheets: เพิ่มเกณฑ์

คลิกที่ 'เกณฑ์' และในเมนูแบบเลื่อนลง ให้เลือก 'ช่องทำเครื่องหมาย'

วิธีแทรกช่องทำเครื่องหมายใน Google Sheets: เลือกช่องทำเครื่องหมายจากรายการแบบเลื่อนลง

เสร็จแล้ว! เพียงเท่านี้ กล่องกาเครื่องหมายจะปรากฏในเซลล์ที่เลือก

การตรวจสอบกล่องกาเครื่องหมายใน Google Sheets ผ่านการตรวจสอบข้อมูล

ขั้นตอนที่ 4: กำหนดค่าช่องทำเครื่องหมายแบบกำหนดเอง

โดยค่าเริ่มต้น กล่องกาเครื่องหมายใน Google Sheet จะสลับระหว่าง TRUE (ถูกเลือก) และ FALSE (ไม่ถูกเลือก) อย่างไรก็ตาม บางครั้งคุณอาจต้องการเพิ่มค่าที่กำหนดเอง เช่น 'เสร็จสิ้น' และ 'รอดำเนินการ' แทน TRUE และ FALSE

ในกรณีเช่นนี้ คุณสามารถคลิกที่ 'ใช้ค่าเซลล์ที่กำหนดเอง' และป้อนค่าที่คุณต้องการให้ถูกเลือกและไม่ถูกเลือกในช่องที่ให้ไว้ ตัวอย่างเช่น ให้พิมพ์ 'เสร็จสิ้น' สำหรับค่าที่ถูกเลือก และ 'รอดำเนินการ' สำหรับค่าที่ไม่ได้ถูกเลือก

วิธีแทรกช่องทำเครื่องหมายใน Google Sheets: ตั้งค่าค่าช่องทำเครื่องหมายแบบกำหนดเอง

เลือก 'เสร็จสิ้น' ตอนนี้เมื่อคุณทำเครื่องหมายในช่อง เซลล์จะแสดงว่า 'เสร็จสมบูรณ์' หากไม่ได้ทำเครื่องหมายในช่อง จะแสดงว่า 'รอดำเนินการ'

ค่าที่กำหนดเองของช่องทำเครื่องหมายใน Google Sheets การตรวจสอบข้อมูล

คุณสามารถใช้วิธีการข้างต้นเพื่อแทรกกล่องกาเครื่องหมายใน Android, iPhone, Mac, iPad และแล็ปท็อป Windows ของคุณได้

นอกจากนี้ หากคุณต้องการลบช่องทำเครื่องหมายใน Google Sheet เพียงคลิกที่ปุ่ม 'ลบ' บนแล็ปท็อป Mac หรือ Windows ของคุณ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นเพียงเซลล์เดียวที่คุณต้องการลบ) เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องลบทั้งเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ทั้งหมด

หากคุณต้องการเพิ่มช่องทำเครื่องหมายในหลายเซลล์ เพียงลากที่จับเติม (วงกลมสีน้ำเงินขนาดเล็กที่มุมล่างขวาของเซลล์ที่เลือก) Google Sheets จะคัดลอกช่องทำเครื่องหมายไปยังเซลล์ใหม่

โปรดจำไว้ว่าช่องทำเครื่องหมายที่สร้างขึ้นใหม่จะสืบทอดค่าที่เชื่อมโยงและการจัดรูปแบบเดียวกันกับต้นฉบับ หากช่องทำเครื่องหมายต้นฉบับเป็นส่วนหนึ่งของสูตร สูตรจะปรับเพื่อสะท้อนตำแหน่งใหม่

🧠 คุณรู้หรือไม่? คุณสามารถปกป้องช่วงของเซลล์ด้วยช่องทำเครื่องหมาย (checkbox) เพื่อให้ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์แก้ไขไม่สามารถเปิดหรือปิดช่องทำเครื่องหมายเหล่านั้นได้

ข้อเสียของการใช้ Google Sheets ในการสร้างรายการตรวจสอบ

การใช้กล่องกาเครื่องหมายใน Google Sheets เป็นความคิดที่ดีสำหรับการสร้างรายการตรวจสอบที่ง่าย

อย่างไรก็ตาม Google Sheets ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์นี้ มันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดระเบียบงานและใช้สูตรคำนวณ เช่นเดียวกับ Excel แต่คุณเคยใช้มันเพื่อสร้างรายการ 'สิ่งที่ต้องทำ' ไหม? น่าจะไม่ค่อย

นี่คือข้อจำกัดบางประการที่คุณต้องทราบก่อนเพิ่มกล่องกาเครื่องหมายใน Google Sheets:

  • การอัตโนมัติและคุณสมบัติแบบไดนามิกที่จำกัด: Google Sheets ไม่มีระบบอัตโนมัติในตัวสำหรับรายการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถตั้งค่าให้งานอัปเดตสถานะโดยอัตโนมัติหรือแจ้งเตือนผู้ร่วมงานเมื่อมีการทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมายได้ การทำงานอัตโนมัติใดๆ ต้องใช้ Google Apps Script หรือเครื่องมือจากบุคคลที่สาม ซึ่งอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการเขียนโค้ด
  • ปัญหาด้านประสิทธิภาพกับรายการตรวจสอบขนาดใหญ่: หากรายการตรวจสอบของคุณมีหลายพันแถวหรือมีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขและสูตรที่ซับซ้อน Google Sheets อาจทำงานช้าลง การเลื่อน การแก้ไข หรือแม้แต่การโหลดแผ่นงานอาจใช้เวลานาน โดยเฉพาะบนอุปกรณ์รุ่นเก่าหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่ดี
  • สิทธิ์การใช้งานและการติดตามการแก้ไขที่จำกัด: เมื่อผู้ใช้หลายคนทำงานร่วมกันในรายการตรวจสอบ จะไม่มีวิธีในการกำหนดช่องทำเครื่องหมายเฉพาะให้กับผู้ใช้แต่ละคนหรือติดตามว่าใครได้ทำเครื่องหมายที่ใดบ้าง แม้ว่า Google Sheets จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยรวมในประวัติเวอร์ชัน แต่จะไม่ระบุรายละเอียดว่าผู้ใช้แต่ละคนได้ทำเครื่องหมายที่ช่องใด
  • ไม่เหมาะสำหรับการใช้บนมือถือ: การใช้กล่องกาเครื่องหมายใน Google Sheet บนอุปกรณ์มือถืออาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย ขนาดหน้าจอที่เล็กอาจทำให้การสลับสถานะของกล่องกาเครื่องหมายไม่สะดวก และการแตะเซลล์อื่นโดยไม่ได้ตั้งใจอาจเกิดขึ้นได้บ่อย นอกจากนี้ คุณสมบัติขั้นสูงเช่นสูตรที่กำหนดเองหรือเมนูการตรวจสอบข้อมูลอาจเข้าถึงและแก้ไขได้ยากบนอินเตอร์เฟซมือถือ
  • การขาดการผสานรวมกับเครื่องมือภายนอกสำหรับรายการตรวจสอบ: แม้ว่า Google Sheets จะสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สามบางตัวได้ แต่ก็ไม่ได้มีฟีเจอร์การจัดการงานที่ราบรื่นเช่น การซิงโครไนซ์อัตโนมัติกับปฏิทินหรือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ตัวอย่างเช่น การทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จในช่องทำเครื่องหมายของ Google Sheets จะไม่อัปเดตสถานะในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ

การใช้ ClickUp สำหรับการสร้างและจัดการรายการตรวจสอบ

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่จะช่วยแก้ไขข้อจำกัดทั้งหมดข้างต้นและสร้างและจัดการรายการตรวจสอบได้อย่างง่ายดายลองใช้โซลูชันการจัดการงานขั้นสูงอย่าง ClickUp แอปสำหรับทุกงานในที่เดียว

มันรวมการจัดการโครงการ, การติดตามงาน, การจัดการความรู้, และการแชท—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดขึ้น มาดูกันว่าทำอย่างไร

สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำแบบหลายฟังก์ชัน

ฟีเจอร์รายการสิ่งที่ต้องทำออนไลน์ของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างขั้นตอนการทำงานที่นำไปปฏิบัติได้จริง คุณสามารถ เพิ่มงาน เชื่อมโยงรายการในเช็กลิสต์ เพิ่มผู้รับผิดชอบหลายคนให้กับแต่ละรายการที่ต้องดำเนินการ และใช้สีที่แตกต่างกันเพื่อทำเครื่องหมายงานที่สำคัญหรืองานเร่งด่วน

คุณสมบัติรายการสิ่งที่ต้องทำออนไลน์ของ ClickUp
สร้างรายการตรวจสอบที่ชัดเจนได้จากทุกที่ด้วยฟีเจอร์รายการสิ่งที่ต้องทำออนไลน์ของ ClickUp

สิ่งที่ดีที่สุดคือคุณสามารถสร้างและเข้าถึงรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณได้จากทุกที่: เดสก์ท็อป, โทรศัพท์มือถือ, หรือแท็บเบราว์เซอร์

เราใช้ ClickUp เป็นเหมือนรายการสิ่งที่ต้องทำแบบหรูหรา โดยพื้นฐานแล้ว มันมีประโยชน์มากสำหรับกระบวนการที่มีหลายขั้นตอนที่เราทำซ้ำบ่อยๆ และเกี่ยวข้องกับหลายคนที่แตกต่างกัน เราสร้างเทมเพลตสำหรับกระบวนการนั้น ซึ่งช่วยให้แน่ใจว่าเราไม่พลาดอะไรและสามารถสื่อสาร (โดยอัตโนมัติ) ระหว่างคนได้อย่างง่ายดายเมื่อพวกเขาสามารถทำงานของตนได้

เราใช้ ClickUp เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำแบบหรูหรา โดยพื้นฐานแล้ว มันมีประโยชน์มากสำหรับกระบวนการที่มีหลายขั้นตอนที่เราทำซ้ำบ่อยๆ และเกี่ยวข้องกับคนหลายคน เราสร้างเทมเพลตสำหรับกระบวนการนั้น ซึ่งช่วยให้แน่ใจว่าเราไม่พลาดอะไร และมันสื่อสาร (โดยอัตโนมัติ) ระหว่างคนได้อย่างง่ายดายเมื่อพวกเขาสามารถทำงานของตนได้

เพิ่มรายการย่อย

สิ่งที่ทำให้ ClickUp แตกต่างคือความสามารถในการทำให้การดำเนินงานของงานเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยรายการตรวจสอบงานที่เรียบง่าย

ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดระเบียบเป้าหมายประจำวันหรือต้องการให้ทีมของคุณบรรลุเป้าหมายสำคัญของโครงการ คุณสามารถไว้วางใจClickUp Tasks ได้ ซึ่งช่วยให้คุณแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น

จากงานเดี่ยวไปจนถึงโครงการต่อเนื่อง, สร้างรายการที่ต้องดำเนินการได้อย่างง่ายดาย, มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม, กำหนดเส้นตายและแจ้งเตือน, และติดตามความคืบหน้าเพื่อให้เห็นภาพรวมของงานที่สมบูรณ์

ใช้ ClickUp Tasks เพื่อสร้างงานและติดตามความคืบหน้า
มอบหมายงาน กำหนดวันครบกำหนด ตั้งค่าการแจ้งเตือน และติดตามความคืบหน้าของงานด้วย ClickUp Tasks

รายการตรวจสอบงานของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถติดตามงานแต่ละรายการภายใต้ภารกิจได้อย่างง่ายดาย โดยการจัดให้เป็นงานย่อย

ใช้รายการตรวจสอบงานของ ClickUp เพื่อสร้างงานย่อย
สร้างรายการตรวจสอบ เพิ่มรายการย่อย และเพิ่มผู้รับผิดชอบโดยใช้รายการตรวจสอบงานของ ClickUp

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้รายการตรวจสอบงานของ ClickUp:

🙌 จัดระเบียบด้วยรายการย่อย: แบ่งงานที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนโดยจัดรายการย่อยไว้ในเช็กลิสต์ เพื่อสร้างขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน

🙌 ลากและวางอย่างไร้รอยต่อ: ต้องการจัดเรียงงานใหม่ใช่ไหม? เพียงลากและวางรายการเพื่อจัดลำดับใหม่ได้ในไม่กี่วินาที

🙌 มอบหมายอย่างแม่นยำ: มอบหมายงานโดยกำหนดรายการตรวจสอบเฉพาะให้กับสมาชิกในทีม เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนทราบหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง

มาตรฐานกระบวนการด้วยเทมเพลตเช็กลิสต์

คุณไม่จำเป็นต้องสร้างรายการตรวจสอบใหม่หลายครั้งเมื่อทำงานในโครงการต่อเนื่อง ด้วย ClickUp คุณสามารถแปลงรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณเป็นเทมเพลตได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์เทมเพลตรายการตรวจสอบของ ClickUp

คุณสมบัติเทมเพลตเช็กลิสต์ของ ClickUp
บันทึกเช็กลิสต์เป็นเทมเพลตสำหรับโครงการที่เกิดซ้ำด้วยฟีเจอร์เทมเพลตเช็กลิสต์ของ ClickUp

คุณสามารถบันทึกเช็กลิสต์ใด ๆ เป็นเทมเพลตได้โดยการคลิกที่ไอคอน จุดไข่ปลา ข้างชื่อเช็กลิสต์แล้วเลือก 'บันทึกเป็นเทมเพลต' เพื่อเพิ่มเทมเพลตสำหรับงานใด ๆ ให้ไปที่ 'สิ่งที่ต้องทำ' คลิกที่ 'เช็กลิสต์' และเลือกเทมเพลตที่บันทึกไว้

และในขณะที่เรากำลังพูดถึงรายการตรวจสอบเทมเพลตงานรายการตรวจสอบโครงการ ClickUpเป็นสิ่งที่คุณไม่ควรพลาดหากคุณกำลังนำโครงการที่ซับซ้อนหรือทีมขนาดใหญ่

แม่แบบรายการตรวจสอบโครงการ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ทำให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายและสบายๆ ด้วยเทมเพลตงานรายการตรวจสอบโครงการของ ClickUp

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างรายการตรวจสอบที่ละเอียดสำหรับโครงการใด ๆ จัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานตามกำหนดเวลาหรือการพึ่งพา และระบุปัญหาหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

นอกจากนี้ การผสานรวมรายการตรวจสอบนี้กับฟังก์ชันอื่น ๆ เช่น ปฏิทิน หรือเครื่องมือจากบุคคลที่สาม เช่น Typeform, Zapier และอื่น ๆ ทำให้เทมเพลตนี้เป็นความฝันของผู้จัดการโครงการ

ไม่ต้องคิดค้นอะไรใหม่สำหรับทุกโปรเจกต์อีกต่อไป—แค่ปรับแต่ง คลิก แล้วเริ่มได้เลย!

คู่มือทีละขั้นตอนในการสร้างและจัดการรายการตรวจสอบใน ClickUp

ทำตามขั้นตอนง่าย ๆ เหล่านี้เพื่อสร้างรายการตรวจสอบใน ClickUp

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่ระบบ ClickUp

  • ไปที่ ClickUp และเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ
  • หากคุณยังไม่มีบัญชี ให้คลิกที่ สมัครสมาชิก เพื่อสร้างบัญชีใหม่

ขั้นตอนที่ 2: เปิดงาน

ไปที่ Workspace ที่คุณต้องการสร้างรายการตรวจสอบ

คลิกที่งานเพื่อเปิดมัน หากคุณยังไม่มีงาน:

  • คลิก + งานใหม่ ในมุมมองรายการ
  • ตั้งชื่องานของคุณแล้วกด Enter เพื่อสร้างงาน

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มรายการตรวจสอบ

เปิดงานที่คุณต้องการสร้างรายการตรวจสอบ

  • เลื่อนลงและเลือกแท็บ รายการที่ต้องดำเนินการ
  • คลิก + เพื่อเริ่มสร้างรายการตรวจสอบ
  • เพิ่มรายการตรวจสอบแต่ละรายการ หากคุณวางรายการเป็นรายการ คุณสามารถเห็นตัวเลือกในการสร้างรายการตรวจสอบหลายรายการจากรายการนั้น
  • หากคุณวางรายการรายการหนึ่ง คุณสามารถเห็นตัวเลือกในการสร้างรายการตรวจสอบหลายรายการจากมัน
ขั้นตอนที่ 4: ตั้งชื่อรายการตรวจสอบของคุณ

ตั้งชื่อรายการตรวจสอบของคุณให้ชัดเจนว่าใช้สำหรับอะไร เช่น 'งานประจำวัน' หรือ 'รายการตรวจสอบคุณภาพ' พิมพ์ชื่อในช่องที่กำหนดแล้วกด Enter

ขั้นตอนที่ 5: เพิ่มรายการในรายการตรวจสอบ

คลิก + เพิ่มรายการใต้รายการตรวจสอบของคุณ ป้อนงานแรกหรือขั้นตอนที่คุณต้องการติดตาม ตัวอย่าง: 'ส่งอีเมลถึงลูกค้า' หรือ 'ตรวจสอบรายงาน'

ทำซ้ำขั้นตอนนี้เพื่อเพิ่มรายการทั้งหมดที่คุณต้องการ

รายการตรวจสอบงาน ClickUp
หลีกเลี่ยงความสับสนและสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างละเอียดด้วยรายการตรวจสอบงานของ ClickUp

ขั้นตอนที่ 6: ปรับแต่งรายการ

มอบหมายรายการตรวจสอบให้กับสมาชิกในทีมโดยคลิกที่ไอคอน + ข้างรายการแต่ละรายการ กำหนดวันที่ครบกำหนดสำหรับรายการตรวจสอบแต่ละรายการหากจำเป็น

ปรับแต่งรายการในรายการตรวจสอบงานของ ClickUp
รับรองความร่วมมือที่ดีขึ้นระหว่างสมาชิกในทีมผ่าน ClickUp Task Checklist

ขั้นตอนที่ 7: ทำเครื่องหมายรายการที่เสร็จสิ้นแล้ว

คลิกที่ช่องทำเครื่องหมายถัดจากแต่ละรายการเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว รายการที่ทำเสร็จแล้วจะถูกขีดฆ่าโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงว่าเสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 8: บันทึกและปิด

เมื่อคุณเพิ่มรายการที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว ให้คลิกที่ใดก็ได้นอกรายการตรวจสอบเพื่อบันทึก รายการตรวจสอบของคุณจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานและสามารถกลับมาดูได้ตลอดเวลา

ทำให้ ClickUp เป็นคู่หูเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

ฟีเจอร์กล่องกาเครื่องหมายของ Google Sheets มีประโยชน์สำหรับงานพื้นฐาน แต่ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเมื่อคุณต้องการรายการตรวจสอบที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ Google Sheets ขาดฟีเจอร์ขั้นสูง ทำให้มีประสิทธิภาพน้อยกว่าสำหรับโครงการที่ซับซ้อนหรือการทำงานร่วมกันเป็นทีม

สำหรับแนวทางที่เป็นมืออาชีพมากขึ้น ClickUp เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยม มันมีรายการตรวจสอบที่ปรับแต่งได้ การจัดการงานที่ราบรื่น และการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย ทำให้เหมาะสำหรับทั้งบุคคลและทีม ด้วย ClickUp คุณสามารถมอบหมายงาน กำหนดวันครบกำหนด ติดตามความคืบหน้า และแม้กระทั่งอัตโนมัติการทำงาน—ทั้งหมดในที่เดียว

ไม่ว่าคุณจะจัดการกับสิ่งที่ต้องทำส่วนตัวหรือโครงการใหญ่ของทีม ClickUp ก็เปลี่ยนนิยามของสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยรายการตรวจสอบที่จัดระเบียบอย่างดี

ดังนั้น หากคุณต้องการมากกว่าการแค่ทำตามรายการที่ระบุไว้สมัครใช้ ClickUpวันนี้เลย