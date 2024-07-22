บล็อก ClickUp
Google Workspace

วิธีสร้างรายการตรวจสอบใน Google Sheets

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
22 กรกฎาคม 2567

ต้องการจัดระเบียบชีวิตการทำงานของคุณหรือไม่? ✅

ต้องการทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาโดยไม่ต้องกังวลว่าคุณลืมอะไรที่สำคัญหรือไม่? ✅

ปรารถนาความสงบในใจขณะที่คุณจัดการกับภาระหน้าที่มากมายของคุณหรือไม่? ✅

รายการตรวจสอบคือเครื่องมือช่วยในการทำงานที่ให้การแสดงผลที่ชัดเจนและมองเห็นได้อย่างชัดเจน (ในรูปแบบของรายการที่มีหมายเลขหรือสัญลักษณ์) ของสิ่งที่คุณต้องทำทั้งหมด—ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหรือการกระทำที่คุณต้องทำ—เพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์

รายการตรวจสอบช่วยให้คุณทำงานใหญ่ให้สำเร็จได้โดยการแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้และทำให้แน่ใจว่าไม่มีรายละเอียดใดถูกมองข้ามไป คุณต้องการลดภาระทางความคิดของคุณหรือไม่? รายการตรวจสอบคือวิธีที่ควรใช้

การติ๊กสิ่งที่ทำเสร็จออกจากรายการตรวจสอบสามารถให้กำลังใจเชิงบวกที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้ทันที ซึ่งหมายความว่าคุณกำลังก้าวไปสู่เป้าหมายของคุณ

ในที่ทำงานยุคใหม่ การจัดการรายการตรวจสอบข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจัดระเบียบข้อมูลและการบริหารงาน

Google Sheets ช่วยในกระบวนการนี้ได้อย่างไร?

สำหรับผู้เริ่มต้น Google Sheets เป็นแพลตฟอร์มที่หลากหลายและสามารถทำงานร่วมกันได้ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากทุกที่ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับรายการตรวจสอบที่ใช้ร่วมกัน ประการที่สอง ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสามารถสร้าง ปรับแต่ง และแก้ไขรายการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของงาน

การผสานรวมของ Google Sheets กับเครื่องมืออื่น ๆ ใน Google Workspace เช่น Google Docs และ Google Forms ช่วยให้การนำเข้าและส่งออกข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับคุณและทีมของคุณ

มาค้นพบวิธีการสร้างรายการตรวจสอบบน Google Sheets เพื่อให้คุณเป็นระเบียบ ประหยัดเวลา และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขั้นตอนการสร้างรายการตรวจสอบใน Google Sheets

การใช้ Google Sheets ในการสร้างรายการตรวจสอบจำเป็นต้องใช้คุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานหลักหลายอย่าง เช่น กล่องกาเครื่องหมาย การจัดรูปแบบเซลล์ สูตรและฟังก์ชัน ความคิดเห็นและบันทึก และการเรียงลำดับและการกรอง Google Sheets มาพร้อมกับคุณสมบัติเหล่านี้ทั้งหมด ซึ่งทำให้เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับการใช้งานส่วนตัวหรือการใช้งานทางธุรกิจ

ให้เราแนะนำคุณผ่านการจัดตั้งรายการตรวจสอบพื้นฐานและขั้นสูงเพื่อเพิ่มศักยภาพของเครื่องมือให้เต็มที่

วิธีสร้างรายการตรวจสอบพื้นฐานใน Google Sheets

1. เปิด Google Sheets และสร้างสเปรดชีตใหม่

2. ในคอลัมน์แรก (A) ให้ระบุงานที่คุณต้องทำให้เสร็จหรือรายการที่คุณต้องตรวจสอบ แต่ละงานควรอยู่ในแถวแยกกัน

ภาพหน้าจอของ Google Sheet ที่แสดงวิธีการจัดทำรายการงานของคุณ
ทำรายการงานของคุณใน Google Sheets

3. เพิ่มช่องทำเครื่องหมายโดยเลือกเซลล์ที่อยู่ถัดจากงานของคุณในคอลัมน์ (B) และคลิก 'แทรก' ในแถบเมนู ในเมนู ให้เลือก 'ช่องทำเครื่องหมาย'

ภาพหน้าจอจาก Google Sheet แสดงตำแหน่งที่พบช่องทำเครื่องหมาย
คลิกที่ 'แทรก' จากนั้นเลือก 'กล่องกาเครื่องหมาย' เพื่อเพิ่มกล่องกาเครื่องหมายใน Google Sheets

4. ปรับความกว้างของคอลัมน์ให้แน่ใจว่าช่องทำเครื่องหมายและคำอธิบายงานพอดี คุณสามารถใช้ตัวหนาหรือสีที่แตกต่างกันสำหรับหัวข้อและงานที่สำคัญได้เช่นกัน แม้ว่าขั้นตอนนี้จะเป็นทางเลือก แต่จะช่วยจัดรูปแบบสเปรดชีตของ Google ให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น

5. คลิกที่ช่องทำเครื่องหมายถัดจากงานเพื่อทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว กล่องจะแสดงเครื่องหมายถูกเพื่อแสดงการเสร็จสิ้นของงานนั้น

การใช้รายการตรวจสอบใน Google สเปรดชีต
ทำเครื่องหมายในช่องเมื่อทำงานเสร็จสิ้น

วิธีสร้างรายการตรวจสอบขั้นสูงใน Google Sheets

1. ขั้นแรก สร้างรายการตรวจสอบพื้นฐานโดยทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ข้างต้น

2. เพิ่มวันครบกำหนดสำหรับแต่ละงานในคอลัมน์ (C)

3. ในคอลัมน์ (D) กำหนดระดับความสำคัญ (เช่น สูง กลาง ต่ำ) ใช้ 'ข้อมูล' > 'การตรวจสอบข้อมูล' เพื่อสร้างรายการแบบดรอปดาวน์

4. เพิ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข. ทำเครื่องหมายช่วงที่มีงานของคุณ (ตัวอย่างเช่น A2:A10). ไปที่ 'การจัดรูปแบบ' > 'การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข'. ตั้งกฎการจัดรูปแบบ.

ตัวอย่างเช่น เลือก "สูตรกำหนดเองคือ" และป้อน '=B2=TRUE' เลือกสไตล์การจัดรูปแบบ (เช่น ขีดฆ่า สีข้อความต่าง หรือกล่องข้อความตัวหนาเพื่อเน้น) ที่จะใช้เมื่อมีการทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมาย

5. ลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูล. ในคอลัมน์ (E), ให้เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละงาน.

6. สร้างงานย่อย หากจำเป็น ในคอลัมน์ใหม่ (F) ระบุว่างานนั้นเป็นงานหลักหรืองานย่อย หรืออีกวิธีหนึ่ง ให้เยื้องงานย่อยภายในคอลัมน์เดียวกัน (A) เพื่อความชัดเจนในการมองเห็น

7. ตั้งค่าตัวติดตามความคืบหน้า

ในเซลล์ว่าง (เช่น F1) คำนวณเปอร์เซ็นต์ความสมบูรณ์:

"`ข้อความธรรมดา

=COUNTA(B2:B10) – COUNTIF(B2:B10, FALSE)

"`

ในเซลล์อื่น (เช่น F2) แสดงจำนวนงานทั้งหมด:

"`ข้อความธรรมดา

=COUNTA(A2:A10)

"`

รวมสิ่งเหล่านี้เพื่อแสดงเปอร์เซ็นต์ของงานที่เสร็จสมบูรณ์:

"`ข้อความธรรมดา

=CONCAT(F1, " ของ ", F2, " งานที่เสร็จสมบูรณ์")

"`

8. เพื่อใช้ตัวกรองข้อมูล ให้เลือกแถวหัวทั้งหมดแล้วคลิก 'ข้อมูล > สร้างตัวกรอง' เพื่อเปิดใช้งานการกรอง จัดเรียงและจัดระเบียบงานตามวันที่ครบกำหนด ความสำคัญ หรือสถานะการเสร็จสิ้น

9. แชร์ Google Sheet ของคุณกับสมาชิกในทีมและเพิ่มคอลัมน์ (G) สำหรับผู้รับมอบหมายเพื่อมอบหมายงานให้กับบุคคลต่างๆ

10. ใช้ Google Apps Script เพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ ไปที่ 'Extensions > Apps Script' เพื่อเปิดโปรแกรมแก้ไขสคริปต์และเขียนสคริปต์ที่กำหนดเองเพื่อทำงานอัตโนมัติ เช่น การส่งการแจ้งเตือนหรือการอัปเดตสถานะงาน

ผ่านทางBenCollins

ข้อเสียของการใช้ Google Sheets ในการสร้างรายการตรวจสอบ

ดังที่เราได้เห็นข้างต้น การสร้างรายการตรวจสอบใน Google Sheets นั้นค่อนข้างง่ายและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม มีข้อเสียบางประการที่ควรพิจารณา:

  • ไม่มีการแจ้งเตือนอัตโนมัติ: Google Sheets ไม่มีระบบแจ้งเตือนในตัวสำหรับกำหนดเวลาหรือการอัปเดตงาน ดังนั้นคุณต้องตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยตนเองหรือใช้เครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อรับการแจ้งเตือน
  • ความสามารถในการผสานรวมที่ต่ำ: นอกเหนือจากเครื่องมือของ Google Workspace แล้ว ระบบนี้ไม่สามารถผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามใด ๆ ได้ ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพลดลงในกระบวนการทำงานที่ใหญ่ขึ้นซึ่งต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์หลายตัว
  • การใช้งานบนมือถือที่จำกัด: แม้ว่า Google Sheets จะสามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์มือถือ แต่ประสบการณ์การใช้งานยังไม่เหมาะสม ผู้ใช้หลายคนประสบปัญหาในการอัปเดตรายการตรวจสอบหรือค้นหาข้อมูลในคอลัมน์ขณะเดินทาง
  • ปัญหาการขยายขนาด: เมื่อจำนวนงานเพิ่มขึ้น การจัดการรายการตรวจสอบขนาดใหญ่ใน Google Sheets อาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก ควรพิจารณาเลือกใช้แอปสำหรับรายการตรวจสอบประจำวันอื่น ๆ
  • การติดตามที่จำกัด: Google Sheets ไม่มีความสามารถในการตรวจสอบและรายงานที่แข็งแกร่ง ดังนั้นอาจเป็นเรื่องยากที่จะเห็นว่าใครได้ทำการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลรายการตรวจสอบ ซึ่งทำให้ยากต่อการระบุจุดติดขัดและแหล่งที่มาของข้อผิดพลาด
  • การอัปเดตด้วยตนเอง: หากไม่มี Google Apps Script คุณจะต้องทำการอัปเดตและเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ในรายการตรวจสอบของคุณด้วยตนเอง ซึ่งใช้เวลามากและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดจากมนุษย์

เครื่องมืออื่น ๆ สำหรับการสร้างรายการตรวจสอบ

เมื่อพิจารณาถึงข้อเสียแล้ว เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องประเมินว่า Google Sheets เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับความต้องการของรายการตรวจสอบการจัดการโครงการของคุณหรือไม่หากไม่ใช่ อาจคุ้มค่าที่จะสำรวจตัวเลือกอื่น ๆ ในตลาด

แพลตฟอร์มการจัดการงานของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่แข็งแกร่งซึ่งเติมเต็มช่องว่างทั้งหมดที่ระบุไว้ข้างต้น

หากการสร้างรายการตรวจสอบใน Excelหรือ Google Sheets ไม่ตรงตามความต้องการของคุณรายการตรวจสอบงานของ ClickUpอาจเป็นสิ่งที่คุณกำลังมองหา นอกจากการระบุและจัดระเบียบกลุ่มงานที่ต้องทำแล้ว คุณยังสามารถเพิ่มการพึ่งพาและแสดงภาพความคืบหน้า เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะบรรลุกำหนดเวลาและความคาดหวังทุกครั้ง นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้รายการตรวจสอบงานของ ClickUp สำหรับกระบวนการควบคุมคุณภาพได้อีกด้วย

แม่แบบรายการตรวจสอบใน ClickUp
ทำสิ่งต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นด้วยรายการตรวจสอบงานของ ClickUp
ใน ClickUp รายการตรวจสอบคือรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างง่ายภายในงาน

ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ ดังนั้นโดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการด้วยตนเอง คุณจึงมั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงในรายการตรวจสอบของคุณ

กำลังพยายามหาว่าจะเริ่มจัดการอะไรก่อนดีใช่ไหม?คุณสามารถตั้งลำดับความสำคัญในClickUp เพื่อช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่รายการในรายการตรวจสอบที่มีความสำคัญมากที่สุดได้เช่นกัน

ClickUp 3.0 ประเภทงานที่เรียบง่ายขึ้น
เพิ่มความชัดเจนให้กับโครงการของคุณด้วยประเภทงานที่ปรับแต่งได้ และปรับปรุงการจัดระเบียบในการจัดการงานของคุณ

ด้วย ClickUp คุณสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการดูรายการตรวจสอบของคุณได้ตามต้องการ เลือกมุมมองต่าง ๆ เช่น รายการ, กระดาน, ปฏิทิน และแกนต์ เพื่อตอบสนองความต้องการและกระบวนการทำงานของคุณ

นอกจากนี้ ด้วยคุณสมบัติเพิ่มเติมเช่นClickUp Assign Commentsและการแก้ไขแบบเรียลไทม์ คุณสามารถเปลี่ยนรายการตรวจสอบง่าย ๆ ของคุณให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีบริบทสูงซึ่งช่วยให้ทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกัน

สุดท้ายนี้ ClickUp ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สามได้หลากหลาย เช่น Time Doctor, Slack และ One Drive เพื่อขยายขีดความสามารถของระบบ การใช้ ClickUp หมายความว่าคุณสามารถรวมงานทั้งหมดไว้ในที่เดียวโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์มเลย

ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายในเอกสาร ClickUp
ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายช่วยให้มั่นใจว่าประเด็นที่ต้องดำเนินการจะไม่สูญหาย ไม่ว่าจะถูกสร้างขึ้นที่ใดก็ตาม

ด้วยคุณสมบัติการติดตามเวลาที่ติดตั้งไว้ในตัว คุณสามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่าง ๆ ได้ด้วย หากคุณพบว่างานในรายการตรวจสอบของคุณใช้เวลานานกว่าปกติ คุณสามารถแบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ และมอบหมายงานย่อยเหล่านี้ให้กับสมาชิกทีมต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะช่วยให้เวลาในการทำงานเสร็จเร็วขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในระยะยาว

การย้ายข้อมูลอย่างไร้รอยต่อ: ย้ายรายการตรวจสอบของคุณจาก Google Sheets ไปยัง ClickUp

ตอนนี้ที่คุณได้เห็นประโยชน์ของการสร้างและใช้รายการตรวจสอบใน ClickUp แล้ว คุณจะทำอย่างไรกับรายการตรวจสอบที่คุณมีอยู่แล้วใน Google Sheets?

ง่ายมาก. ย้ายรายการตรวจสอบของคุณจาก Google Sheets ไปยัง ClickUp โดยทำตามขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้:

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเช็กลิสต์ใน Google Sheets ของคุณจัดระเบียบอย่างดี มีชื่องานที่ชัดเจน วันที่ครบกำหนด ลำดับความสำคัญ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ หากยังไม่เป็นเช่นนั้น ให้จัดรูปแบบให้ถูกต้อง

2. ไปที่ 'ไฟล์ > ดาวน์โหลด > ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (.csv, แผ่นปัจจุบัน)' เพื่อส่งออกรายการตรวจสอบของคุณเป็นไฟล์ CSV ด้วยฟีเจอร์นำเข้า Excel & CSV ของClickUp

3. เปิด ClickUp และนำทางไปยัง Workspace ที่คุณต้องการนำเข้าเช็กลิสต์ของคุณ

4. คลิกปุ่ม '+' เพื่อสร้างรายการหรือโฟลเดอร์ใหม่สำหรับนำเข้างานของคุณ

5. นำเข้าไฟล์ CSV คลิกที่ 'นำเข้า' ในแถบด้านข้าง เลือก 'นำเข้า CSV' และอัปโหลดไฟล์ CSV ที่ส่งออกจาก Google Sheets

นำเข้าไฟล์ข้อมูลใน ClickUp
การย้ายข้อมูลจาก Google Sheets ไปยัง ClickUp ไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน

6. ClickUp จะแจ้งให้คุณเชื่อมโยงคอลัมน์จากไฟล์ CSV ของคุณไปยังฟิลด์ที่เหมาะสม เช่น ชื่องาน วันที่ครบกำหนด ความสำคัญ ฯลฯ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละคอลัมน์ถูกเชื่อมโยงอย่างถูกต้อง มิฉะนั้น งานจะถูกจัดไว้ในรายการเดียวที่มีชื่อว่า 'นำเข้าจาก CSV' โดยอัตโนมัติ

7. ตรวจสอบการแมปข้อมูลและคลิก 'นำเข้า' เพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ งานของคุณควรปรากฏใน ClickUp พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
ย้ายข้อมูลเข้าสู่ ClickUp พร้อมการปรับแต่ง

เมื่อการนำเข้าเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้จัดเรียงงานของคุณใหม่เป็นโฟลเดอร์และรายการต่างๆ โดยใช้แถบเครื่องมือการดำเนินการแบบกลุ่ม นอกจากนี้ อย่าลืมลบการนำเข้าภายในสิบวัน หลังจากช่วงเวลานี้ รายการจะต้องถูกลบทีละรายการหรือโดยใช้แถบเครื่องมือ

นี่คือสิ่งที่ควรทราบก่อนย้ายรายการตรวจสอบจาก Google Sheets ไปยัง ClickUp:

  • ในแผน Enterprise เฉพาะสมาชิกที่มีสิทธิ์ 'นำเข้าสิทธิ์ที่กำหนดเอง' เท่านั้นที่สามารถนำเข้าได้
  • การนำเข้าไม่จำกัดมีให้บริการในทุกแผนของ ClickUp
  • ผู้เข้าชมไม่สามารถนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ Workspace ได้
  • ใช้เว็บแอปเพื่อนำเข้าเช็กลิสต์ของคุณ

การสร้างและจัดการรายการตรวจสอบใน Clickup: ขั้นตอนที่ควรดำเนินการ

หากคุณตัดสินใจที่จะเริ่มรายการตรวจสอบใหม่ใน ClickUp เราพร้อมช่วยเหลือคุณแล้ว นี่คือคู่มือแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนในการสร้างและจัดการรายการตรวจสอบบนแพลตฟอร์ม

1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี ClickUp ของคุณและนำทางไปยัง Workspace และรายการที่ต้องการ

2. เลื่อนลงและเลือกแท็บ 'รายการที่ต้องดำเนินการ'

3. คลิกปุ่ม '+ งานใหม่' เพื่อสร้างงานใหม่ซึ่งจะเป็นที่เก็บรายการตรวจสอบของคุณ

4. ภายในงาน ให้คลิกปุ่ม 'รายการตรวจสอบ' ในเมนูตัวเลือกงาน เพื่อจัดระเบียบรายการตรวจสอบของคุณ ให้ตั้งชื่อที่เหมาะสม

5. เพิ่มรายการลงในรายการตรวจสอบของคุณโดยการพิมพ์และกด 'Enter' คุณสามารถวางรายการเพื่อเพิ่มหลายรายการพร้อมกันได้

6. คุณสามารถจัดลำดับรายการในเช็กลิสต์โดยลากรายการเหล่านั้นไปไว้ใต้รายการอื่น และสร้างงานย่อยภายในเช็กลิสต์ของคุณได้

7. มอบหมายรายการตรวจสอบเฉพาะให้กับสมาชิกในทีมโดยคลิกที่ไอคอนผู้รับมอบหมายถัดจากรายการนั้น แต่ละรายการในรายการตรวจสอบสามารถมีผู้รับมอบหมายได้เพียงคนเดียวเท่านั้น

8.ในมุมมองรายการของ ClickUp คุณสามารถดูงานที่มีรายการตรวจสอบและสถานะการเสร็จสิ้นได้อย่างง่ายดาย มองหาไอคอนกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชื่องาน ตัวเลขที่อยู่ถัดจากไอคอนจะแสดงความคืบหน้าของรายการในรายการตรวจสอบ

9. ในการตั้งค่าของคุณ ให้เปิดใช้งานการแจ้งเตือน 'รายการในรายการตรวจสอบที่สร้างขึ้น' หรือ 'รายการในรายการตรวจสอบที่แก้ไขแล้ว' เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลง เปิดการแจ้งเตือน 'รายการในรายการตรวจสอบที่มอบหมายให้ฉัน' เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรายการที่มอบหมายให้คุณ

รอ! ยังมีวิธีที่น่าทึ่งอีกหลายวิธีที่จะทำให้การจัดการรายการตรวจสอบเป็นเรื่องง่ายบน ClickUp:

  • อัปเดตเช็กลิสต์ของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือของ ClickUp; การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทำผ่านแอปจะซิงค์กับบัญชีของคุณบนเดสก์ท็อป
  • สร้างรายการตรวจสอบที่มีจำนวนรายการและรายการย่อยได้ตามต้องการ และปรับแต่งลักษณะการแสดงผลได้ตามต้องการ
  • ตั้งค่ารายการตรวจสอบให้ทำงานซ้ำทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน เพื่อที่คุณจะไม่ต้องคอยตั้งใหม่เอง
  • ทำงานร่วมกับผู้อื่นในภารกิจเดียวกันได้อย่างง่ายดายโดยการแชร์รายการตรวจสอบของคุณ

ทดลองใช้ ClickUp ด้วยเทมเพลตสำเร็จรูป

ใช้เทมเพลตรายการตรวจสอบของ ClickUpเพื่อสร้างรายการตรวจสอบมาตรฐานสำหรับโครงการและงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เข้าถึงเทมเพลตผ่านปุ่ม 'เทมเพลต' ในตัวเลือกของรายการตรวจสอบ

ตัวอย่างเช่นแม่แบบรายการตรวจสอบโครงการของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาความเป็นระเบียบตลอดวงจรชีวิตของโครงการ ด้วยการใช้ClickUp Notepad คุณสามารถระดมความคิด มอบหมายงานและงานที่ต้องพึ่งพา จัดสรรผู้รับผิดชอบหลายคน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าได้

สร้างรายการแบบมีหัวข้อย่อยได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบโครงการของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
สร้างรายการแบบมีหัวข้อย่อยได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบโครงการของ ClickUp

ไม่จำเป็นต้องคิดค้นสิ่งใหม่—เทมเพลตนี้ประกอบด้วยงานย่อยที่เป็นข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับเกือบทุกโครงการ คุณสามารถเพิ่มลงใน Workspace ของคุณและเริ่มต้นใช้งานได้ทันที และแน่นอน สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้

ClickUpยังมีเทมเพลตการจัดการงานอื่น ๆที่ช่วยให้คุณรวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการวางแผนการเดินทางที่สมบูรณ์แบบเราก็มีเทมเพลตแผนการเดินทางที่ออกแบบมาเพื่อการเดินทางที่ไร้ความกังวล

ยกระดับการจัดการงานของคุณด้วย ClickUp

ในที่สุดแล้ว สิ่งที่คุณต้องการคือรายการตรวจสอบที่รองรับความต้องการที่หลากหลาย ตั้งแต่รายการสิ่งที่ต้องทำง่ายๆ ไปจนถึงขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอน

ClickUp ให้คุณทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นพร้อมกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของคุณ คุณสามารถค้นพบวิธีที่ดีที่สุดในการสร้าง, มอบหมาย, หรือดูรายการตรวจสอบเพื่อเพิ่มผลผลิตและการปฏิบัติตามอย่างสูงสุด นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับระบบการทำงานปัจจุบันของคุณได้อย่างราบรื่น พร้อมให้คุณใช้คุณสมบัติที่แข็งแกร่ง เช่น การลากและวาง, การติดแท็ก, และการกำหนดวันครบกำหนดในที่เดียว

หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่พร้อมใช้งานได้ทันทีคลังเทมเพลตเช็กลิสต์และ เทมเพลตรายการ สิ่งที่ต้องทำที่ครบครันของClickUp จะช่วยให้คุณก้าวจากการจัดระเบียบไปสู่การทำสิ่งต่าง ๆ เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างง่ายดาย ✓

ด้วย ClickUp รายการตรวจสอบจะกลายเป็นแบบไดนามิก สามารถดำเนินการได้ และสนุกสนาน!

ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีวันนี้และทดลองใช้ด้วยตัวคุณเอง