วิธีแก้ไขข้อความ WhatsApp หลังจากส่งไปแล้ว

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
13 ธันวาคม 2567

WhatsApp ได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ที่สะดวกมาก ซึ่งให้คุณแก้ไขข้อความใน WhatsApp ได้—นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับผู้ที่มักจะกด "ส่ง" อย่างรวดเร็วเกินไป

ก่อนการอัปเดตนี้ WhatsApp เป็นแหล่งของความสนุกสนานไม่รู้จบ (และความตื่นตระหนกเล็กน้อย) เนื่องจากข้อผิดพลาดของการแก้ไขอัตโนมัติและการพิมพ์ผิดที่ไม่คาดคิด

แม้ว่าพิมพ์ผิดอาจเป็นเรื่องตลกในกลุ่มเพื่อน แต่ลองนึกภาพว่าคุณส่งคำว่า "นวด" แทนที่จะเป็น "ส่งข้อความ" ในแชทของคุณดูสิ ตอนนี้ หากคุณสังเกตเห็นข้อผิดพลาดหรือต้องการแก้ไขข้อความ คุณสามารถแก้ไขข้อความใน WhatsApp ได้ภายในสิบห้านาทีหลังจากส่งไปแล้ว

นี่คือคู่มือฉบับย่อสำหรับการแก้ไขข้อความหลังจากส่งไปแล้วบน WhatsApp

⏰ สรุป 60 วินาที

  • คุณสามารถแก้ไขข้อความ WhatsApp ได้ภายในระยะเวลา 15 นาที หลังจากนั้น ข้อความจะคงอยู่ถาวร เว้นแต่จะถูกลบ
  • ขั้นตอนในการแก้ไข: กดค้างหรือเลื่อนเมาส์ไปเหนือข้อความ (Android/iOS: กดค้าง; เว็บ: เลื่อนเมาส์ไปเหนือ) แตะหรือคลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม เลือก แก้ไข และทำการเปลี่ยนแปลง แตะหรือคลิกเครื่องหมายถูกเพื่อบันทึก
  • โปรดทราบว่าข้อความที่แก้ไขแล้วจะแสดงแท็ก "แก้ไขแล้ว" ติดกับเวลาที่โพสต์ไว้ ขณะนี้ยังไม่รองรับการแสดงประวัติการแก้ไขในเวอร์ชันล่าสุดของ WhatsApp
  • ข้อจำกัดของ WhatsApp: มีเวลาแก้ไขข้อความใหม่เพียง 15 นาทีเท่านั้น, ขนาดไฟล์ที่แชร์ได้มีจำกัด, การแจ้งเตือนที่บ่อยครั้งอาจรบกวนสมาธิ, และไม่มีการผสานรวมกับเครื่องมือการทำงาน
  • แทนที่, ลองใช้ ClickUp สำหรับการสื่อสารทีม: ClickUp Chat รวมการส่งข้อความ, งาน, และการจัดการโครงการไว้ในแอปเดียว คุณสมบัติเช่น FollowUps™ และ Synced Threads ทำให้งานเชื่อมโยงกับการสนทนา ClickUp Brain อัตโนมัติการอัปเดตและสรุปข้อความเพื่อให้ง่ายต่อการติดตาม การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้เพื่อให้ความสำคัญกับข้อความที่สำคัญและลดการรบกวน
วิธีแก้ไขข้อความใน WhatsApp

คุณสามารถแก้ไขข้อความ WhatsApp ของคุณได้เร็วกว่าการจับคำผิดของคุณเสียอีก

โปรดจำไว้: คุณมีเวลา 15 นาทีในการแก้ไขข้อความ หลังจากนั้นข้อความของคุณจะถูกเก็บไว้ในคลังข้อมูลดิจิทัลอย่างถาวร (หรืออาจจะแค่จนกว่าคุณจะลบมัน)

ขั้นตอนในการแก้ไขข้อความจะคล้ายกันไม่ว่าคุณจะใช้ Android, iOS หรือ WhatsApp Web. นี่คือวิธีการทำ:

ขั้นตอนที่ 1: กดค้างหรือเลื่อนเมาส์ไปเหนือข้อความเพื่อเลือกข้อความ

บน Android และ iOS ให้กดค้างที่ข้อความที่คุณต้องการแก้ไข บนเว็บ ให้เพียงนำเมาส์ไปวางเหนือข้อความจนกว่าคุณจะเห็นเมนู (จุดสามจุด)

วิธีแก้ไขข้อความใน WhatsApp: กดค้างหรือเลื่อนเมาส์ไปเหนือข้อความเพื่อเลือกข้อความ

ขั้นตอนที่ 2: แตะหรือคลิกที่ตัวเลือกเพิ่มเติม

เลือกตัวเลือกเพิ่มเติมบนมือถือ หรือคลิกที่เมนู (จุดสามจุด) บนเว็บ

วิธีแก้ไขข้อความ WhatsApp: แตะหรือคลิกที่ตัวเลือกเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 3: เลือกแก้ไขและทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ

แตะหรือคลิก แก้ไข เพื่อเริ่มพิมพ์ข้อความที่แก้ไขของคุณ

วิธีแก้ไขข้อความใน WhatsApp: เลือกแก้ไขและทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ขั้นตอนที่ 4: แตะหรือคลิกเครื่องหมายถูกเพื่ออัปเดต

เมื่อคุณพอใจกับการแก้ไขแล้ว ให้แตะหรือคลิกที่เครื่องหมายถูกเพื่อบันทึก

วิธีแก้ไขข้อความ WhatsApp: แตะหรือคลิกเครื่องหมายถูกเพื่ออัปเดต

📌 หมายเหตุ: ตัวเลือกการแก้ไขช่วยให้ผู้ใช้ WhatsApp สามารถแตะแก้ไขข้อความที่ส่งไปแล้วใน WhatsApp ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงข้อความใน WhatsApp จะมีแท็ก "แก้ไขแล้ว" ปรากฏขึ้นอย่างละเอียดถัดจากเวลาที่ส่ง ดังนั้น แม้ว่าข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ของคุณอาจกลายเป็นอดีตไปแล้ว แต่ความจริงที่ว่าคุณได้ทำการแก้ไขจะยังคงปรากฏให้เห็นสำหรับทุกคน

อ่านเพิ่มเติม: แชทไม่ทำงาน. เรากำลังแก้ไขอยู่.

ข้อจำกัดของการใช้ Whatsapp ในการสื่อสาร

แม้ว่า WhatsApp อาจเป็นแอปส่งข้อความที่ผู้คนหลายล้านคนเลือกใช้ แต่ข้อจำกัดบางประการของแอปนี้อาจทำให้การทำงานบางอย่างยุ่งยากได้ ต่อไปนี้คือข้อจำกัดที่ควรพิจารณา:

1. หน้าต่างการแก้ไขมีจำกัด

WhatsApp ให้คุณแก้ไขข้อความได้ภายใน 15 นาที แต่หลังจากนั้น ข้อความจะคงอยู่ถาวรในโลกดิจิทัล ดังนั้น หากคุณสังเกตเห็นการพิมพ์ผิด (หรือแย่กว่านั้นคือข้อผิดพลาดจากการแก้ไขอัตโนมัติ) ในอีกหลายชั่วโมงต่อมา ก็ไม่สามารถแก้ไขได้อีกต่อไป

2. ไม่มีตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความ

หากคุณกำลังคิดที่จะสร้างสรรค์กับการจัดรูปแบบ ให้หยุดความคิดนั้นไว้ก่อน WhatsApp ไม่มีตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความในตัวนอกเหนือจากตัวหนา ตัวเอียง และขีดฆ่าข้อความ การจัดรูปแบบขั้นสูงเช่นการเปลี่ยนขนาดหรือฟอนต์? คุณจะต้องยึดติดกับพื้นฐานและหวังว่าความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะส่องประกายได้โดยไม่ต้องใช้สิ่งเหล่านั้น

อ่านเพิ่มเติม: 15 แม่แบบแผนการสื่อสารโครงการฟรี: Excel, Word และ ClickUp

3. การแชร์ไฟล์ที่จำกัด

ส่งไฟล์ใช่ไหม? ได้เลย WhatsApp จัดให้ได้—แต่ต้องไม่เกิน 2GB เท่านั้นนะ ถ้ามากกว่านี้อาจจะลำบากหน่อย ถ้าคุณต้องการส่งวิดีโอ รายงาน หรือไฟล์ขนาดใหญ่ คุณอาจจะต้องหาวิธีอื่นในการส่งไฟล์ที่ใหญ่กว่าไฟล์ "ขนาดเล็ก"

4. การแจ้งเตือนอาจมากเกินไป

เคยพยายามมีสมาธิในขณะที่โทรศัพท์ของคุณสั่นด้วยแจ้งเตือนแชทกลุ่มหรือไม่? แม้ว่า WhatsApp จะเป็นแอปที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสนทนากลุ่ม แต่มันไม่ได้มีฟีเจอร์มากนักที่จะแยกข้อความธุรกิจออกจากแชทส่วนตัว ซึ่งอาจทำให้รู้สึกวุ่นวายทางความคิดได้

5. ไม่มีการผสานรวมกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ

WhatsApp ไม่สามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่นได้ดี นั่นหมายความว่าคุณไม่สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือจัดการโครงการ ระบบ CRM หรืออีเมลของคุณได้ ทำให้การติดตามการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับงานเป็นเรื่องท้าทาย

เมื่อสิ้นสุดวัน คุณอาจต้องกระโดดไปมาระหว่างแอปต่างๆ เพื่อให้ทันกับทุกอย่าง

อ่านเพิ่มเติม: 13 ซอฟต์แวร์การสื่อสารภายในองค์กรที่ดีที่สุดสำหรับการทำงาน

เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในทีมด้วย ClickUp

หลายองค์กรใช้ WhatsApp สำหรับการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการและรวดเร็วระหว่างพนักงาน อย่างไรก็ตาม มันไม่ใช่ความคิดที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจที่จัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและบริหารทีมขนาดใหญ่

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ WhatsApp คืออะไร?

พบกับClickUp แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแห่งแรกของโลกที่ผสานการสื่อสารที่ง่ายดายเข้ากับการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ

มาดูกันว่า ClickUp สามารถยกระดับการทำงานของทีมคุณได้อย่างไร

อ่านเพิ่มเติม: 10 ซอฟต์แวร์กล่องจดหมายร่วมที่ดีที่สุด (รีวิวและราคา)

1. การสื่อสารครบวงจรด้วย ClickUp Chat

ClickUp Chatนิยามใหม่ของการสื่อสารในทีมด้วยการรวมแชท งาน และการจัดการโครงการไว้ในแอปเดียวที่ราบรื่น

ด้วย ClickUp Chat คุณสามารถ:

  • เปลี่ยนข้อความแชทเป็นงานที่ต้องทำเพียงแค่คลิกเดียว เพื่อไม่ให้รายการที่ต้องดำเนินการสำคัญหลุดออกจากความคิดของคุณ
  • ส่งข้อความทันทีเพื่อการอัปเดตอย่างรวดเร็ว
  • แก้ไขหรือลบข้อความได้อย่างง่ายดาย
  • เริ่มการโทรเสียงหรือวิดีโอได้โดยตรงจากแชทเพื่อหารือเกี่ยวกับงานในเวลาจริง
  • อัปเดตสถานะเพื่อให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับความพร้อมของคุณ
ส่งและรับเอกสาร รูปภาพ และไฟล์อื่นๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยตรงภายในแชท
ทำมากขึ้นด้วย ClickUp Chat!
ส่งและรับเอกสาร รูปภาพ และไฟล์อื่นๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยตรงในแชท

บอกลาการสลับแอปไม่รู้จบ (หรือที่เรียกว่า "ภาษีการสลับแอป") ไปได้เลย—ClickUp Chat ช่วยขจัดความจำเป็นในการเปลี่ยนแพลตฟอร์มนอกจากนี้ยังรวมงานและการสนทนาแบบเรียลไทม์ทั้งหมดไว้ในที่เดียว เพื่อให้ทีมของคุณไม่พลาดบริบทสำคัญ

มีแชทเยอะแยะลอยอยู่รอบๆ ใช่ไหม?

ใช้ข้อความโดยตรงสำหรับการสนทนาส่วนตัว และจัดระเบียบแชทที่เหลือด้วยส่วนและข้อความที่ปักหมุดเพื่อการเข้าถึงการสนทนาที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว ต้องการเลิกแชทเพื่อสนทนาโดยตรงมากขึ้นด้วยวิดีโอหรือการโทรเสียงหรือไม่?

ด้วยฟีเจอร์ SyncUps ของ ClickUp คุณสามารถเป็นเจ้าภาพการประชุมเสียงหรือวิดีโอกับผู้เข้าร่วมได้สูงสุดถึง 200 คนโดยตรงในแชท ลดความจำเป็นในการใช้แอปของบุคคลที่สามและลดความเหนื่อยล้าจากการประชุมของทีมคุณ

นั่นไม่ใช่ทั้งหมด ClickUp ยังมีเทมเพลตที่ยอดเยี่ยมให้คุณเริ่มต้นด้วยโซลูชันพร้อมใช้งานที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการสื่อสารในทีม

เทมเพลตข้อความโต้ตอบทันทีของ ClickUp เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและรวบรวมการสนทนาของทีมไว้ในที่เดียวอย่างเป็นระบบ ผลลัพธ์คือ คุณสามารถนำทางผ่านข้อความได้อย่างรวดเร็วโดยไม่หลงลืม ทำให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของข้อความได้อย่างง่ายดาย และรักษาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแบรนด์

อ่านเพิ่มเติม: 11 แอปและเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมที่ดีที่สุด

2. วิธีแก้ไขและลบข้อความได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp

ClickUp Chat ช่วยให้คุณแก้ไขหรือลบข้อความของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว นี่คือขั้นตอนง่าย ๆ ที่คุณสามารถทำได้:

แถบเครื่องมือข้อความใน ClickUp Chat
ใช้แถบเครื่องมือข้อความบนหน้าต่าง ClickUp Chat ของคุณเพื่อแก้ไข/ลบข้อความของคุณ
  • เลื่อนเมาส์เหนือข้อความของคุณเพื่อเข้าถึงแถบเครื่องมือและโต้ตอบกับข้อความ
  • คลิกที่จุดไข่ปลาเพื่อเปิดการตั้งค่า
  • คลิกที่ แก้ไข เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงข้อความที่คุณได้ส่งไปแล้ว
  • คลิกที่ ลบ เพื่อลบข้อความของคุณ โปรดทราบว่ามีเพียงผู้เขียนข้อความเท่านั้นที่สามารถลบข้อความของตนเองได้

ใช่ ง่ายแค่นั้นเอง!

📮 ClickUp Insight: 1 ใน 5 ของมืออาชีพใช้เวลา 3 ชั่วโมงขึ้นไปต่อวันเพียงเพื่อค้นหาไฟล์ ข้อความ หรือบริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของพวกเขา นั่นคือเกือบ 40% ของเวลาทำงานทั้งหมดในสัปดาห์ที่สูญเปล่าไปกับสิ่งที่ควรใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น!การค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUpรวมทุกงานของคุณเข้าด้วยกัน—ทั้งงาน เอกสาร อีเมล และการแชท—เพื่อให้คุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำเมื่อต้องการ โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ

3. จัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญด้วย FollowUps และ Synced Threads

ClickUp Chat มีฟีเจอร์ FollowUps™ เพื่อช่วยติดตามรายการที่ต้องดำเนินการและรับรองว่าไม่มีงานใดตกหล่น มอบหมายการติดตามงานให้กับสมาชิกทีมเฉพาะ และงานนั้นจะปรากฏบนแดชบอร์ดของพวกเขาในรูปแบบของงาน พร้อมให้ดำเนินการทันที

ระบบ FollowUps ของ ClickUp ยังช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถกรองและติดตามรายการงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยให้เกิดความรับผิดชอบและการติดตามงานที่ทันเวลาสำหรับทุกงาน

ClickUp Chat: แก้ไขข้อความ WhatsApp
ใช้ ClickUp Chat เพื่อสนทนากับเพื่อนร่วมงานของคุณและเปลี่ยนข้อความให้เป็นงานได้ทันทีขณะเดินทาง

ต้องการให้บทสนทนาเชื่อมโยงกับงานหรือไม่?

หัวข้อที่ซิงค์ใน ClickUp ช่วยให้คุณเชื่อมโยงแชทกับงานได้โดยตรง—เพื่อให้คุณติดตามไทม์ไลน์ของโครงการทั้งหมดได้โดยไม่พลาดรายละเอียดใดๆ

📌 ตัวอย่าง: ลองนึกภาพว่าคุณกำลังพูดคุยเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในแชท ด้วย ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนบทสนทนาให้กลายเป็นงานได้ทันที กำหนดเส้นตาย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนได้รับการดำเนินการ—ไม่ต้องย้อนกลับไปค้นหาว่าใครพูดอะไรไว้

อ่านเพิ่มเติม: วิธีการใช้ช่องทางการสื่อสารประเภทต่างๆ

4. ClickUp Brain: คู่หูการสื่อสารอัตโนมัติของคุณ

คุณทราบหรือไม่ว่า98.2% ของผู้คนมีความยากลำบากในการจัดลำดับความสำคัญของงาน? ที่นี่ AI สามารถช่วยเหลือได้อย่างมาก

ด้วย ClickUp Brain การทำงานอัตโนมัติกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสื่อสารของคุณ คุณสามารถกำหนดเวลาส่งข้อความ ตั้งการแจ้งเตือนซ้ำ และแม้กระทั่งให้ AI สรุปบทสนทนาหรือการอัปเดตที่พลาดไป

ClickUp Brain
สร้างแผนงานและเขียนข้อความได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Brain

นี่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลหรือแบบไม่พร้อมกัน ซึ่งต้องการการอัปเดตที่ทันท่วงทีโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาประวัติการสนทนาที่ยาว

กำลังค้นหาเอกสารหรือต้องการสรุปบทสนทนายาวๆ อยู่หรือไม่?

ด้วยคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ClickUp Brain สามารถทำทุกอย่างข้างต้นได้โดยอัตโนมัติและมากกว่านั้น แปลงข้อความแชทเป็นงาน และแม้กระทั่งตอบคำถามตามประวัติการแชททั้งหมด พูดถึงคุณสมบัติการแชทอัจฉริยะ!

📌 ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณกำลังลาพักงานแต่ต้องการติดตามงานอย่างรวดเร็ว AI CatchUp จะสรุปข้อความสำคัญให้คุณ ช่วยประหยัดเวลาในการเลื่อนดูข้อมูลเป็นชั่วโมง สำหรับการประชุมสั้นประจำวัน ใช้ระบบอัตโนมัติในการกำหนดเวลาการอัปเดต เพื่อให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันอยู่เสมอ

อ่านเพิ่มเติม: วิธีพัฒนาทักษะการบริหารทีมของคุณ

5. จัดลำดับความสำคัญโดยปราศจากสิ่งรบกวน

การแจ้งเตือนบน WhatsApp สามารถทำให้ทีมของคุณเสียสมาธิได้ง่าย แต่การตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบกำหนดเองของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถกรองการอัปเดตที่ไม่จำเป็นออกไปได้

การแจ้งเตือน ClickUp: แก้ไขข้อความ WhatsApp
ปรับแต่งการแจ้งเตือนสำหรับกิจกรรมงานเฉพาะ รวมถึงวันที่เริ่มต้น วันที่ครบกำหนด ความคิดเห็น และการผสานรวม

มุ่งเน้นการสนทนาที่สำคัญด้วยการแจ้งเตือนลำดับความสำคัญ และปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

🧠 ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญ:การสำรวจพบว่า 31% ของพนักงานถูกรบกวนจากแจ้งเตือนดิจิทัลทุก ๆ 15 นาที และเกือบครึ่งหนึ่งประสบกับการขัดจังหวะอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุก ๆ 30 นาที คุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญของ ClickUp ช่วยให้คุณมีสมาธิด้วยการแจ้งเตือนเฉพาะหัวข้อที่สำคัญจริง ๆ เท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม: การทำงานร่วมกันในที่ทำงาน: 10 ประโยชน์และตัวอย่างจากผู้เชี่ยวชาญ

บอกลาการพิมพ์ผิด: สื่อสารได้ดีขึ้นด้วย ClickUp

ตามที่McKinsey ชี้ให้เห็น การสื่อสารที่ดีสามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึง 20-25% ซึ่งเป็นความแตกต่างที่ยากจะมองข้าม

หากคุณกำลังใช้ WhatsApp สำหรับการทำงานอยู่ในตอนนี้ คุณคงคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับความท้าทายของมัน: การแจ้งเตือนที่ไม่มีที่สิ้นสุด การสลับบริบทอย่างต่อเนื่อง และการรบกวนที่คอยดึงคุณออกจากงานของคุณอยู่เสมอ

ยังไม่ต้องพูดถึงเลยว่ามันยากที่จะ "เลิกงาน" เมื่อการแชทเรื่องงานของคุณปะปนกับข้อความส่วนตัว

ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดระเบียบ มุ่งเน้น และเชื่อมโยงการสนทนาทั้งหมดของทีมคุณโดยตรงกับงานและโครงการต่างๆ ตั้งแต่การผสานงานที่ราบรื่นของ ClickUp Chat ไปจนถึงการอัปเดตอัตโนมัติของ ClickUp Brain การสื่อสารของทีมคุณจะมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย

ไม่เชื่อเราหรือ? ลองด้วยตัวเองสิสมัครใช้ ClickUpฟรี!