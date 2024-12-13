วิธีแก้ไขข้อความ WhatsApp หลังจากส่งไปแล้ว

WhatsApp ได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ที่สะดวกมาก ซึ่งให้คุณแก้ไขข้อความใน WhatsApp ได้—นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับผู้ที่มักจะกด "ส่ง" อย่างรวดเร็วเกินไป
ก่อนการอัปเดตนี้ WhatsApp เป็นแหล่งของความสนุกสนานไม่รู้จบ (และความตื่นตระหนกเล็กน้อย) เนื่องจากข้อผิดพลาดของการแก้ไขอัตโนมัติและการพิมพ์ผิดที่ไม่คาดคิด
แม้ว่าพิมพ์ผิดอาจเป็นเรื่องตลกในกลุ่มเพื่อน แต่ลองนึกภาพว่าคุณส่งคำว่า "นวด" แทนที่จะเป็น "ส่งข้อความ" ในแชทของคุณดูสิ ตอนนี้ หากคุณสังเกตเห็นข้อผิดพลาดหรือต้องการแก้ไขข้อความ คุณสามารถแก้ไขข้อความใน WhatsApp ได้ภายในสิบห้านาทีหลังจากส่งไปแล้ว
นี่คือคู่มือฉบับย่อสำหรับการแก้ไขข้อความหลังจากส่งไปแล้วบน WhatsApp
⏰ สรุป 60 วินาที
- คุณสามารถแก้ไขข้อความ WhatsApp ได้ภายในระยะเวลา 15 นาที หลังจากนั้น ข้อความจะคงอยู่ถาวร เว้นแต่จะถูกลบ
- ขั้นตอนในการแก้ไข: กดค้างหรือเลื่อนเมาส์ไปเหนือข้อความ (Android/iOS: กดค้าง; เว็บ: เลื่อนเมาส์ไปเหนือ) แตะหรือคลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม เลือก แก้ไข และทำการเปลี่ยนแปลง แตะหรือคลิกเครื่องหมายถูกเพื่อบันทึก
- โปรดทราบว่าข้อความที่แก้ไขแล้วจะแสดงแท็ก "แก้ไขแล้ว" ติดกับเวลาที่โพสต์ไว้ ขณะนี้ยังไม่รองรับการแสดงประวัติการแก้ไขในเวอร์ชันล่าสุดของ WhatsApp
- ข้อจำกัดของ WhatsApp: มีเวลาแก้ไขข้อความใหม่เพียง 15 นาทีเท่านั้น, ขนาดไฟล์ที่แชร์ได้มีจำกัด, การแจ้งเตือนที่บ่อยครั้งอาจรบกวนสมาธิ, และไม่มีการผสานรวมกับเครื่องมือการทำงาน
- แทนที่, ลองใช้ ClickUp สำหรับการสื่อสารทีม: ClickUp Chat รวมการส่งข้อความ, งาน, และการจัดการโครงการไว้ในแอปเดียว คุณสมบัติเช่น FollowUps™ และ Synced Threads ทำให้งานเชื่อมโยงกับการสนทนา ClickUp Brain อัตโนมัติการอัปเดตและสรุปข้อความเพื่อให้ง่ายต่อการติดตาม การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้เพื่อให้ความสำคัญกับข้อความที่สำคัญและลดการรบกวน
- ClickUp Chat รวมการส่งข้อความ งาน และการจัดการโครงการไว้ในแอปเดียว
- คุณสมบัติเช่น FollowUps™ และ Synced Threads ช่วยให้งานเชื่อมต่อกับการสนทนา
- ClickUp Brain อัตโนมัติการอัปเดตและสรุปข้อความเพื่อให้คุณติดตามได้ง่าย
- การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของข้อความสำคัญและลดการรบกวน
วิธีแก้ไขข้อความใน WhatsApp
คุณสามารถแก้ไขข้อความ WhatsApp ของคุณได้เร็วกว่าการจับคำผิดของคุณเสียอีก
โปรดจำไว้: คุณมีเวลา 15 นาทีในการแก้ไขข้อความ หลังจากนั้นข้อความของคุณจะถูกเก็บไว้ในคลังข้อมูลดิจิทัลอย่างถาวร (หรืออาจจะแค่จนกว่าคุณจะลบมัน)
ขั้นตอนในการแก้ไขข้อความจะคล้ายกันไม่ว่าคุณจะใช้ Android, iOS หรือ WhatsApp Web. นี่คือวิธีการทำ:
ขั้นตอนที่ 1: กดค้างหรือเลื่อนเมาส์ไปเหนือข้อความเพื่อเลือกข้อความ
บน Android และ iOS ให้กดค้างที่ข้อความที่คุณต้องการแก้ไข บนเว็บ ให้เพียงนำเมาส์ไปวางเหนือข้อความจนกว่าคุณจะเห็นเมนู (จุดสามจุด)
ขั้นตอนที่ 2: แตะหรือคลิกที่ตัวเลือกเพิ่มเติม
เลือกตัวเลือกเพิ่มเติมบนมือถือ หรือคลิกที่เมนู (จุดสามจุด) บนเว็บ
ขั้นตอนที่ 3: เลือกแก้ไขและทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ
แตะหรือคลิก แก้ไข เพื่อเริ่มพิมพ์ข้อความที่แก้ไขของคุณ
ขั้นตอนที่ 4: แตะหรือคลิกเครื่องหมายถูกเพื่ออัปเดต
เมื่อคุณพอใจกับการแก้ไขแล้ว ให้แตะหรือคลิกที่เครื่องหมายถูกเพื่อบันทึก
📌 หมายเหตุ: ตัวเลือกการแก้ไขช่วยให้ผู้ใช้ WhatsApp สามารถแตะแก้ไขข้อความที่ส่งไปแล้วใน WhatsApp ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงข้อความใน WhatsApp จะมีแท็ก "แก้ไขแล้ว" ปรากฏขึ้นอย่างละเอียดถัดจากเวลาที่ส่ง ดังนั้น แม้ว่าข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ของคุณอาจกลายเป็นอดีตไปแล้ว แต่ความจริงที่ว่าคุณได้ทำการแก้ไขจะยังคงปรากฏให้เห็นสำหรับทุกคน
ข้อจำกัดของการใช้ Whatsapp ในการสื่อสาร
แม้ว่า WhatsApp อาจเป็นแอปส่งข้อความที่ผู้คนหลายล้านคนเลือกใช้ แต่ข้อจำกัดบางประการของแอปนี้อาจทำให้การทำงานบางอย่างยุ่งยากได้ ต่อไปนี้คือข้อจำกัดที่ควรพิจารณา:
1. หน้าต่างการแก้ไขมีจำกัด
WhatsApp ให้คุณแก้ไขข้อความได้ภายใน 15 นาที แต่หลังจากนั้น ข้อความจะคงอยู่ถาวรในโลกดิจิทัล ดังนั้น หากคุณสังเกตเห็นการพิมพ์ผิด (หรือแย่กว่านั้นคือข้อผิดพลาดจากการแก้ไขอัตโนมัติ) ในอีกหลายชั่วโมงต่อมา ก็ไม่สามารถแก้ไขได้อีกต่อไป
2. ไม่มีตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความ
หากคุณกำลังคิดที่จะสร้างสรรค์กับการจัดรูปแบบ ให้หยุดความคิดนั้นไว้ก่อน WhatsApp ไม่มีตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความในตัวนอกเหนือจากตัวหนา ตัวเอียง และขีดฆ่าข้อความ การจัดรูปแบบขั้นสูงเช่นการเปลี่ยนขนาดหรือฟอนต์? คุณจะต้องยึดติดกับพื้นฐานและหวังว่าความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะส่องประกายได้โดยไม่ต้องใช้สิ่งเหล่านั้น
3. การแชร์ไฟล์ที่จำกัด
ส่งไฟล์ใช่ไหม? ได้เลย WhatsApp จัดให้ได้—แต่ต้องไม่เกิน 2GB เท่านั้นนะ ถ้ามากกว่านี้อาจจะลำบากหน่อย ถ้าคุณต้องการส่งวิดีโอ รายงาน หรือไฟล์ขนาดใหญ่ คุณอาจจะต้องหาวิธีอื่นในการส่งไฟล์ที่ใหญ่กว่าไฟล์ "ขนาดเล็ก"
4. การแจ้งเตือนอาจมากเกินไป
เคยพยายามมีสมาธิในขณะที่โทรศัพท์ของคุณสั่นด้วยแจ้งเตือนแชทกลุ่มหรือไม่? แม้ว่า WhatsApp จะเป็นแอปที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสนทนากลุ่ม แต่มันไม่ได้มีฟีเจอร์มากนักที่จะแยกข้อความธุรกิจออกจากแชทส่วนตัว ซึ่งอาจทำให้รู้สึกวุ่นวายทางความคิดได้
5. ไม่มีการผสานรวมกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ
WhatsApp ไม่สามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่นได้ดี นั่นหมายความว่าคุณไม่สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือจัดการโครงการ ระบบ CRM หรืออีเมลของคุณได้ ทำให้การติดตามการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับงานเป็นเรื่องท้าทาย
เมื่อสิ้นสุดวัน คุณอาจต้องกระโดดไปมาระหว่างแอปต่างๆ เพื่อให้ทันกับทุกอย่าง
เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในทีมด้วย ClickUp
หลายองค์กรใช้ WhatsApp สำหรับการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการและรวดเร็วระหว่างพนักงาน อย่างไรก็ตาม มันไม่ใช่ความคิดที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจที่จัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและบริหารทีมขนาดใหญ่
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ WhatsApp คืออะไร?
พบกับClickUp แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแห่งแรกของโลกที่ผสานการสื่อสารที่ง่ายดายเข้ากับการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ
มาดูกันว่า ClickUp สามารถยกระดับการทำงานของทีมคุณได้อย่างไร
1. การสื่อสารครบวงจรด้วย ClickUp Chat
ClickUp Chatนิยามใหม่ของการสื่อสารในทีมด้วยการรวมแชท งาน และการจัดการโครงการไว้ในแอปเดียวที่ราบรื่น
ด้วย ClickUp Chat คุณสามารถ:
- เปลี่ยนข้อความแชทเป็นงานที่ต้องทำเพียงแค่คลิกเดียว เพื่อไม่ให้รายการที่ต้องดำเนินการสำคัญหลุดออกจากความคิดของคุณ
- ส่งข้อความทันทีเพื่อการอัปเดตอย่างรวดเร็ว
- แก้ไขหรือลบข้อความได้อย่างง่ายดาย
- เริ่มการโทรเสียงหรือวิดีโอได้โดยตรงจากแชทเพื่อหารือเกี่ยวกับงานในเวลาจริง
- อัปเดตสถานะเพื่อให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับความพร้อมของคุณ
บอกลาการสลับแอปไม่รู้จบ (หรือที่เรียกว่า "ภาษีการสลับแอป") ไปได้เลย—ClickUp Chat ช่วยขจัดความจำเป็นในการเปลี่ยนแพลตฟอร์มนอกจากนี้ยังรวมงานและการสนทนาแบบเรียลไทม์ทั้งหมดไว้ในที่เดียว เพื่อให้ทีมของคุณไม่พลาดบริบทสำคัญ
มีแชทเยอะแยะลอยอยู่รอบๆ ใช่ไหม?
ใช้ข้อความโดยตรงสำหรับการสนทนาส่วนตัว และจัดระเบียบแชทที่เหลือด้วยส่วนและข้อความที่ปักหมุดเพื่อการเข้าถึงการสนทนาที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว ต้องการเลิกแชทเพื่อสนทนาโดยตรงมากขึ้นด้วยวิดีโอหรือการโทรเสียงหรือไม่?
ด้วยฟีเจอร์ SyncUps ของ ClickUp คุณสามารถเป็นเจ้าภาพการประชุมเสียงหรือวิดีโอกับผู้เข้าร่วมได้สูงสุดถึง 200 คนโดยตรงในแชท ลดความจำเป็นในการใช้แอปของบุคคลที่สามและลดความเหนื่อยล้าจากการประชุมของทีมคุณ
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด ClickUp ยังมีเทมเพลตที่ยอดเยี่ยมให้คุณเริ่มต้นด้วยโซลูชันพร้อมใช้งานที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการสื่อสารในทีม
เทมเพลตข้อความโต้ตอบทันทีของ ClickUp เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและรวบรวมการสนทนาของทีมไว้ในที่เดียวอย่างเป็นระบบ ผลลัพธ์คือ คุณสามารถนำทางผ่านข้อความได้อย่างรวดเร็วโดยไม่หลงลืม ทำให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของข้อความได้อย่างง่ายดาย และรักษาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแบรนด์
2. วิธีแก้ไขและลบข้อความได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp
ClickUp Chat ช่วยให้คุณแก้ไขหรือลบข้อความของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว นี่คือขั้นตอนง่าย ๆ ที่คุณสามารถทำได้:
- เลื่อนเมาส์เหนือข้อความของคุณเพื่อเข้าถึงแถบเครื่องมือและโต้ตอบกับข้อความ
- คลิกที่จุดไข่ปลาเพื่อเปิดการตั้งค่า
- คลิกที่ แก้ไข เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงข้อความที่คุณได้ส่งไปแล้ว
- คลิกที่ ลบ เพื่อลบข้อความของคุณ โปรดทราบว่ามีเพียงผู้เขียนข้อความเท่านั้นที่สามารถลบข้อความของตนเองได้
ใช่ ง่ายแค่นั้นเอง!
📮 ClickUp Insight: 1 ใน 5 ของมืออาชีพใช้เวลา 3 ชั่วโมงขึ้นไปต่อวันเพียงเพื่อค้นหาไฟล์ ข้อความ หรือบริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของพวกเขา นั่นคือเกือบ 40% ของเวลาทำงานทั้งหมดในสัปดาห์ที่สูญเปล่าไปกับสิ่งที่ควรใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น!การค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUpรวมทุกงานของคุณเข้าด้วยกัน—ทั้งงาน เอกสาร อีเมล และการแชท—เพื่อให้คุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำเมื่อต้องการ โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
3. จัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญด้วย FollowUps และ Synced Threads
ClickUp Chat มีฟีเจอร์ FollowUps™ เพื่อช่วยติดตามรายการที่ต้องดำเนินการและรับรองว่าไม่มีงานใดตกหล่น มอบหมายการติดตามงานให้กับสมาชิกทีมเฉพาะ และงานนั้นจะปรากฏบนแดชบอร์ดของพวกเขาในรูปแบบของงาน พร้อมให้ดำเนินการทันที
ระบบ FollowUps ของ ClickUp ยังช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถกรองและติดตามรายการงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยให้เกิดความรับผิดชอบและการติดตามงานที่ทันเวลาสำหรับทุกงาน
ต้องการให้บทสนทนาเชื่อมโยงกับงานหรือไม่?
หัวข้อที่ซิงค์ใน ClickUp ช่วยให้คุณเชื่อมโยงแชทกับงานได้โดยตรง—เพื่อให้คุณติดตามไทม์ไลน์ของโครงการทั้งหมดได้โดยไม่พลาดรายละเอียดใดๆ
📌 ตัวอย่าง: ลองนึกภาพว่าคุณกำลังพูดคุยเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในแชท ด้วย ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนบทสนทนาให้กลายเป็นงานได้ทันที กำหนดเส้นตาย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนได้รับการดำเนินการ—ไม่ต้องย้อนกลับไปค้นหาว่าใครพูดอะไรไว้
4. ClickUp Brain: คู่หูการสื่อสารอัตโนมัติของคุณ
คุณทราบหรือไม่ว่า98.2% ของผู้คนมีความยากลำบากในการจัดลำดับความสำคัญของงาน? ที่นี่ AI สามารถช่วยเหลือได้อย่างมาก
ด้วย ClickUp Brain การทำงานอัตโนมัติกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสื่อสารของคุณ คุณสามารถกำหนดเวลาส่งข้อความ ตั้งการแจ้งเตือนซ้ำ และแม้กระทั่งให้ AI สรุปบทสนทนาหรือการอัปเดตที่พลาดไป
นี่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลหรือแบบไม่พร้อมกัน ซึ่งต้องการการอัปเดตที่ทันท่วงทีโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาประวัติการสนทนาที่ยาว
กำลังค้นหาเอกสารหรือต้องการสรุปบทสนทนายาวๆ อยู่หรือไม่?
ด้วยคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ClickUp Brain สามารถทำทุกอย่างข้างต้นได้โดยอัตโนมัติและมากกว่านั้น แปลงข้อความแชทเป็นงาน และแม้กระทั่งตอบคำถามตามประวัติการแชททั้งหมด พูดถึงคุณสมบัติการแชทอัจฉริยะ!
📌 ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณกำลังลาพักงานแต่ต้องการติดตามงานอย่างรวดเร็ว AI CatchUp จะสรุปข้อความสำคัญให้คุณ ช่วยประหยัดเวลาในการเลื่อนดูข้อมูลเป็นชั่วโมง สำหรับการประชุมสั้นประจำวัน ใช้ระบบอัตโนมัติในการกำหนดเวลาการอัปเดต เพื่อให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันอยู่เสมอ
5. จัดลำดับความสำคัญโดยปราศจากสิ่งรบกวน
การแจ้งเตือนบน WhatsApp สามารถทำให้ทีมของคุณเสียสมาธิได้ง่าย แต่การตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบกำหนดเองของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถกรองการอัปเดตที่ไม่จำเป็นออกไปได้
มุ่งเน้นการสนทนาที่สำคัญด้วยการแจ้งเตือนลำดับความสำคัญ และปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
🧠 ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญ:การสำรวจพบว่า 31% ของพนักงานถูกรบกวนจากแจ้งเตือนดิจิทัลทุก ๆ 15 นาที และเกือบครึ่งหนึ่งประสบกับการขัดจังหวะอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุก ๆ 30 นาที คุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญของ ClickUp ช่วยให้คุณมีสมาธิด้วยการแจ้งเตือนเฉพาะหัวข้อที่สำคัญจริง ๆ เท่านั้น
บอกลาการพิมพ์ผิด: สื่อสารได้ดีขึ้นด้วย ClickUp
ตามที่McKinsey ชี้ให้เห็น การสื่อสารที่ดีสามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึง 20-25% ซึ่งเป็นความแตกต่างที่ยากจะมองข้าม
หากคุณกำลังใช้ WhatsApp สำหรับการทำงานอยู่ในตอนนี้ คุณคงคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับความท้าทายของมัน: การแจ้งเตือนที่ไม่มีที่สิ้นสุด การสลับบริบทอย่างต่อเนื่อง และการรบกวนที่คอยดึงคุณออกจากงานของคุณอยู่เสมอ
ยังไม่ต้องพูดถึงเลยว่ามันยากที่จะ "เลิกงาน" เมื่อการแชทเรื่องงานของคุณปะปนกับข้อความส่วนตัว
ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดระเบียบ มุ่งเน้น และเชื่อมโยงการสนทนาทั้งหมดของทีมคุณโดยตรงกับงานและโครงการต่างๆ ตั้งแต่การผสานงานที่ราบรื่นของ ClickUp Chat ไปจนถึงการอัปเดตอัตโนมัติของ ClickUp Brain การสื่อสารของทีมคุณจะมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย
ไม่เชื่อเราหรือ? ลองด้วยตัวเองสิสมัครใช้ ClickUpฟรี!