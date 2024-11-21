วิธีการใช้เทคนิค PQRST เพื่อการเรียนที่มีประสิทธิภาพ

คุณนั่งลงเพื่ออ่านหนังสือ ตั้งใจแน่วแน่ที่จะซึมซับทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสอบใหญ่ครั้งต่อไป หนึ่งชั่วโมงผ่านไป หนังสือเรียนยังคงเปิดอยู่ที่หน้าเดิม และจิตใจของคุณรู้สึกเหมือนเมฆหมอกที่หมุนวนไปด้วยข้อมูลล้นหลาม
น่าหงุดหงิดใช่ไหมล่ะ?
วิธี PQRST อาจเป็นทางออกที่คุณกำลังมองหาอยู่ก็ได้ ย่อมาจาก Preview (ดูตัวอย่าง), Question (ตั้งคำถาม), Read (อ่าน), Summarize (สรุป), และ Test (ทดสอบ) กลยุทธ์การเรียนรู้นี้ช่วยให้คุณเข้าถึงเนื้อหาในลักษณะที่ทำให้คุณมีส่วนร่วมและมั่นใจได้ว่าจะจดจำได้ดีขึ้น
มาสำรวจวิธีการทำงานและเหตุผลว่าทำไมมันถึงเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่า 📑
วิธีการ PQRST คืออะไร?
วิธีการ PQRST เป็นกลยุทธ์การเรียนรู้ที่ช่วยให้คุณเข้าใจ จดจำ และเรียกคืนข้อมูลได้ดีขึ้น ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน:
- Pรีวิว (ดูตัวอย่างเนื้อหาเพื่อระบุแนวคิดหลัก)
- คำถาม (ถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา)
- R อ่าน (อ่านเนื้อหาและตอบสนองต่อเนื้อหา)
- Sัมมอรัย (สรุปเนื้อหาเพื่อช่วยให้เข้าสู่ความจำระยะยาว)
- Test (ทดสอบความเข้าใจของคุณและดูว่าคุณเข้าใจสิ่งที่คุณอ่านได้ดีเพียงใด)
วิธีนี้สามารถปรับปรุงการเรียนรู้และการจดจำข้อมูลได้อย่างมีนัยสำคัญผ่านการมีปฏิสัมพันธ์อย่างกระตือรือร้นกับเอกสารการศึกษาของคุณ มันมีประโยชน์สำหรับทุกคน รวมถึงผู้ที่เผชิญกับความท้าทายด้านความจำหรือการทำงานของสมอง เช่น ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความเสียหายของเปลือกสมองส่วนหน้า
ข้อดีและข้อเสียของวิธีการ PQRST
ไม่ต้องสงสัยเลยว่า วิธีการ PQRST ช่วยคุณดูดซึมและเก็บรักษาข้อมูลได้ดีกว่าวิธีการเรียนรู้แบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้มีทั้งข้อดีและข้อท้าทาย ซึ่งมีความสำคัญที่คุณต้องทราบก่อนที่จะนำมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ของคุณ
มาดูด้านล่างกัน 👇
ประโยชน์
นี่คือรายละเอียดของประโยชน์หลัก:
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วม: แทนที่จะอ่านหรือฟังอย่างเฉื่อยชา คุณสามารถมีส่วนร่วมกับข้อความได้โดยการถามคำถาม สรุปประเด็นสำคัญ และทดสอบตัวเอง
- เสริมสร้างทักษะการคิดเชิงวิพากษ์: การดูตัวอย่างเนื้อหาการเรียนและตั้งคำถามล่วงหน้าช่วยให้คุณระบุได้ว่าคุณเข้าใจอะไรแล้วและอะไรที่ต้องการความสนใจเพิ่มเติม การตระหนักรู้เช่นนี้ช่วยให้คุณปรับวิธีการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
- ปรับปรุงการจดจำข้อมูล: การสรุป (S) และการทดสอบ (T) ช่วยในการจดจำข้อมูลและเสริมสร้างความจำด้วยการสัมผัสกับเนื้อหาซ้ำๆ
- ปรับการเรียนรู้ให้เหมาะกับบุคคล: PQRST ปรับตัวตามความต้องการเฉพาะของคุณ คุณสามารถสร้างการประเมินตนเองและสรุปตามส่วนที่คุณรู้สึกว่าเกี่ยวข้องมากที่สุด
- ทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ: PQRST ช่วยให้คุณดึงและจดบันทึกข้อมูลสำคัญจากข้อความได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นและจดจำข้อมูลที่สำคัญที่สุดได้ ในขณะที่ประหยัดเวลาในการทบทวน
ข้อเสีย
แม้ว่าวิธีการศึกษา PQRST จะมีข้อดีมากมาย แต่เรามาดูข้อจำกัดของมันกัน—และวิธีที่คุณสามารถแก้ไขได้
- การลงทุนเวลาเริ่มต้น: PQRST ต้องการเวลาและความพยายามมากขึ้นในระยะแรก
✨ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ลองเริ่มต้นด้วยเนื้อหาการเรียนรู้ที่สั้นและซับซ้อนน้อยลง แล้วค่อยๆ ขยายขอบเขตของคุณเมื่อคุณคุ้นเคยมากขึ้น
- ปัญหาในการนำรูปแบบไปใช้: หากคุณคุ้นเคยกับรูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ PQRST อาจรู้สึกเคร่งครัดเกินไป
✨ คุณสามารถปรับแต่งวิธีการให้เหมาะกับความต้องการของคุณ และรวมขั้นตอนเมื่อจำเป็นได้ กุญแจสำคัญคือการทำให้มันเหมาะกับคุณ ไม่ใช่บังคับตัวเองให้อยู่ในกรอบ
- การสรุปทั่วไปที่จำกัดระหว่างวิชา: PQRST อาจไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่ากันในทุกวิชา ตัวอย่างเช่น วิชาที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ เช่น ศิลปะหรืองานที่ต้องลงมือปฏิบัติ (เช่น วิศวกรรมหรือดนตรี) อาจไม่สอดคล้องกันอย่างราบรื่น
✨ คุณยังสามารถปรับให้เหมาะสมได้โดยการเน้นทบทวนแนวคิดสำคัญและทดสอบความรู้ของคุณเกี่ยวกับทฤษฎี
- การพึ่งพาตนเองในการสร้างแรงจูงใจ: PQRST เป็นเทคนิคการเรียนรู้แบบบริการตนเอง ซึ่งต้องอาศัยแรงจูงใจจากตนเองในการปฏิบัติ
✨ หากคุณรู้สึกหมดแรงบันดาลใจ ให้สร้างความสม่ำเสมอโดยการผนวกมันเข้ากับกิจวัตรประจำวันและจัดสรรเวลาเฉพาะสำหรับการเรียนรู้
วิธีใช้ PQRST Method
PQRST เกี่ยวข้องกับกรอบการทำงานที่มีโครงสร้างและได้รับการพิสูจน์แล้ว ซึ่งช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในการจดจำข้อมูลและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์เชิงรุกกับเนื้อหาที่ศึกษา
เราได้รวบรวมคู่มือแบบทีละขั้นตอนเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจและนำกลยุทธ์การเรียนรู้นี้ไปใช้กับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับนักเรียน ClickUp. แอปจัดการการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้มีเครื่องมือและทรัพยากรสำหรับการจัดการเอกสารการเรียนรู้, สรุป, และอื่น ๆ.
ขั้นตอนที่ 1: ระยะการพรีวิว
ในขั้นตอนนี้ คุณจะอ่านผ่านเนื้อหาการศึกษาอย่างรวดเร็วและทำการอ่านแบบคร่าวๆ คุณพยายามทำความเข้าใจสาระสำคัญของเนื้อหาว่าเกี่ยวกับอะไร
สมมติว่าคุณกำลังอ่านหนังสือเตรียมสอบวิชาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สอง
ในขั้นตอนนี้ คุณจะรวบรวมเอกสารการศึกษาทั้งหมดของคุณ (หนังสือเรียน/บันทึก) อ่านสารบัญเพื่อค้นหาหัวข้อหลักและหัวข้อย่อยที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่สอง ไปที่หน้าเหล่านั้น และค้นหาเหตุการณ์ที่เน้นไว้ แนวคิด ภาพประกอบ และเส้นเวลา
แต่ว่าวัสดุต่าง ๆ ต้องการวิธีการแสดงตัวอย่างที่แตกต่างกัน. นี่คือตัวอย่างที่เป็นประโยชน์เพื่อแสดงตัวอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ:
- สำหรับหนังสือ: เริ่มต้นด้วยคำนำหรือบทนำเพื่อเข้าใจวัตถุประสงค์ของผู้เขียน มองผ่านสารบัญ, หัวข้อ, หัวข้อย่อย, และสรุปของแต่ละบท ให้ความสนใจกับคำที่เน้นตัวหนาหรือตัวเอียง, ภาพประกอบ, และกราฟ
- สำหรับบทหรือบทความ: อ่านหัวข้อ, หัวข้อย่อย, และประโยคแรกและประโยคสุดท้ายของแต่ละส่วน. บันทึกลำดับหัวข้อและอ่านผ่านสรุป
- สำหรับหลักสูตร: ตรวจสอบหลักสูตร, วัสดุที่จำเป็น, ตารางเวลา, และวิธีการประเมินผล. สำรวจเครื่องมือออนไลน์หรือเนื้อหาเบื้องต้นเพื่อโครงสร้างและความคาดหวัง.
- สำหรับโครงการ: ทำความเข้าใจเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการโดยการอ่านเอกสารสรุป กำหนดเวลา และขอบเขตของงาน ระบุบทบาทของทีม และอ่านเอกสารและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องอย่างคร่าวๆ
โปรดจำไว้ว่า นี่เป็นเพียงขั้นตอนการอ่านเตรียมความพร้อมเท่านั้น สิ่งที่คุณต้องทำคือใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีในการดูเนื้อหาสำคัญอย่างคร่าวๆ
ขั้นตอนการแสดงตัวอย่างสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับการศึกษาของคุณและให้คำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงการเรียนรู้ของคุณ มันเป็นฐานในการลงลึกในเนื้อหาอย่างละเอียดด้วยความมุ่งมั่น ทำให้มั่นใจว่าความพยายามของคุณสอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตรที่คุณเลือกอย่างสมบูรณ์แบบ
รายการตรวจสอบ ClickUp
ตัวอย่างเช่นClickUp Checklistsช่วยให้คุณจดหัวข้อย่อยและบทสำคัญได้อย่างรวดเร็ว โดยเปลี่ยนให้เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำที่ชัดเจน เมื่อคุณทำงานกับเนื้อหาในภายหลัง Checklists จะช่วยให้มั่นใจว่าจะไม่มีสิ่งใดถูกมองข้าม
ClickUp Docs
คุณสามารถจัดหมวดหมู่หัวข้อที่คล้ายกันซ้อนกัน สร้างรายการย่อย และลากและวางรายการในรายการเพื่อจัดระเบียบให้ดียิ่งขึ้นได้
หากคุณต้องการวิธีการที่ละเอียดมากขึ้นสำหรับกระบวนการพรีวิว ลองใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างโครงสร้างที่ชัดเจนพร้อมหัวข้อและหัวข้อย่อยที่จัดระเบียบอย่างดี
เอกสารยังให้คุณฝังทรัพยากรภายนอก เช่น วิดีโอ บทความ หรือไฟล์ PDF และรวบรวมเอกสารการศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว
หลายคนสามารถแก้ไขและร่วมสร้างเอกสารได้พร้อมกันแบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบเนื้อหา ร่วมกันเพิ่มบันทึก และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบกลุ่มที่สมบูรณ์แบบ
ขั้นตอนที่ 2: ระยะตั้งคำถาม
ในขั้นตอนนี้ คุณจะต้องแปลงหัวข้อและแนวคิดสำคัญให้เป็นคำถามปลายเปิด มีหลายวิธีที่คุณสามารถทำได้:
- เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนหัวข้อและหัวข้อย่อยของบทเป็นคำถาม ตัวอย่างเช่น หากหัวข้อคือ ทฤษฎีของสสารมืดและพลังงานมืด คำถามของคุณอาจเป็น 'สสารมืดคืออะไร?', 'พลังงานมืดคืออะไร?' หรือ 'สสารมืดและพลังงานมืดมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร?'
- คุณไม่จำเป็นต้องยึดติดกับหัวข้อเท่านั้น หากส่วนอื่น ๆ ของตัวอย่างทำให้เกิดคำถามที่คล้ายกัน คุณสามารถจดบันทึกไว้ได้
- หากข้อความมีคำถามสำหรับการศึกษา สามารถเพิ่มเข้าไปในรายการได้เลย
- เขียนคำถามตามความรู้ที่คุณมีอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น หากคุณยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสสารมืดมีอยู่จริงหรือไม่ ให้จดไว้ว่า 'สสารมืดมีอยู่จริงหรือไม่? มันมาจากไหน และอยู่ที่ไหน?'
เมื่อคุณแปลงส่วนหนึ่งให้เป็นคำถามที่ง่ายต่อการเข้าใจและย่อยได้ คุณจะมีส่วนร่วมกับแหล่งข้อมูลอย่างกระตือรือร้นก่อนที่คุณจะเริ่มขั้นตอนที่สาม
การมีส่วนร่วมในลักษณะนี้ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการเรียนรู้ของคุณ จะกระตุ้นสมองที่อยากรู้อยากเห็นของคุณให้ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่ค้างคาใจ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: อย่าลังเลที่จะถามคำถามซ้ำๆ ขณะที่คุณอ่านเนื้อหาซ้ำ หากคุณพบประเด็นสำคัญที่คำถามเดิมของคุณไม่ได้ตอบ ให้เพิ่มเข้าไป
กระดานไวท์บอร์ด ClickUp
ClickUp Whiteboardsเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการระดมความคิดและจัดระเบียบคำถามในรูปแบบภาพบนแพลตฟอร์มดิจิทัล
ใช้กระดาษโน้ตติดเพื่อจดคำถามสำคัญ เชื่อมโยงหัวข้อที่เกี่ยวข้อง หรือวางแผนพื้นที่การวิจัย
📌 ตัวอย่าง: สงครามโลกครั้งที่สองดำเนินไปเป็นเวลาหกปีอันยาวนาน และมีเหตุการณ์หลายอย่างเชื่อมโยงกัน ด้วยการใช้ไวท์บอร์ด คุณสามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์เหล่านี้เข้าด้วยกัน สร้างลำดับชั้น หรือลากและวางเพื่อวาดเส้นเชื่อมโยง แผนที่เส้นทาง หรือขั้นตอนการทำงานได้
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ในขั้นตอนนี้ คุณสามารถใช้รายการตรวจสอบของ ClickUpและเทมเพลตรายการตรวจสอบอื่น ๆเพื่อจดบันทึกคำถามได้ เมื่อคุณพบคำตอบแล้ว คุณสามารถทำเครื่องหมายถูกเพื่อยืนยันคำตอบนั้นได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 3: ระยะการอ่าน
ในระยะนี้ วัตถุประสงค์ของคุณคือการมีเซสชั่นการอ่านที่ลึกซึ้งและมีจุดประสงค์ชัดเจน ที่นี่คุณจะเข้าใจแนวคิดและค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่คุณคิดขึ้นในระยะคำถาม
และเดาอะไร? ทุกสิ่งที่คุณทำมาจนถึงตอนนี้จะช่วยคุณในเรื่องนี้ แต่ไม่เหมือนกับการอ่านทั่วไป เราจะใช้วิธีที่มีโครงสร้างและเป็นระบบมากขึ้น
นี่คือวิธี:
- ใช้หัวข้อ, หัวข้อย่อย, คำศัพท์เฉพาะ, รูปภาพ, และสรุปเป็นแนวทางสำหรับความคิดหลัก
- โปรดจำไว้ว่าแต่ละย่อหน้ามีแนวคิดหลักและแนวคิดสนับสนุน มองหาสิ่งเหล่านี้และขีดเส้นใต้ ไฮไลต์ หรือจดบันทึกแนวคิดหลักไว้ในขอบกระดาษ
- ฝึกตัวเองให้มองหาคำที่เกี่ยวข้องกันเป็นกลุ่มและค้นหาความเชื่อมโยง แทนที่จะอ่านแต่ละคำแยกกัน
- ใช้ปากกาหรือเคอร์เซอร์ของคุณเพื่อนำทางคุณผ่านการอ่าน เก็บไฮไลท์ของคุณไว้ในมือเพื่อไฮไลท์กลุ่มคำที่สำคัญ
- หลังจากแต่ละส่วน ให้ถามตัวเองว่า 'ฉันเข้าใจสิ่งนี้หรือไม่? ฉันกำลังเรียนรู้สิ่งที่ต้องการหรือไม่?' หากคำตอบคือใช่ คุณทำได้ดีมาก
🔍 คุณรู้หรือไม่? การเพิ่มสีให้กับข้อความของคุณสามารถช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลสำคัญได้เร็วขึ้น 70%และจดจำได้มากขึ้น 39%
ขั้นตอนที่ 4: ขั้นตอนสรุป
ขั้นตอนนี้ยังเรียกว่าขั้นตอนการท่องจำด้วยตัวเอง ในขั้นตอนนี้ คุณจะสรุปสิ่งที่คุณเพิ่งอ่านเพื่อตรวจสอบความเข้าใจและการจดจำเนื้อหา
มันสำคัญอย่างยิ่ง; อย่าข้าม. มันช่วยเสริมสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไว้แล้ว และเน้นย้ำถึงส่วนที่อาจต้องการการอ่านเพิ่มเติม.
นี่คือสิ่งที่คุณต้องทำ:
- โดยไม่ต้องอ้างอิงถึงหนังสือ ให้ระลึกถึงหัวข้อหลักและแนวคิดสำคัญ โดยสรุปสิ่งที่คุณอ่านไว้ในหนึ่งหรือสองประโยค จากนั้นทบทวนส่วนนั้นอย่างรวดเร็วเพื่อจับรายละเอียดสำคัญที่คุณอาจมองข้ามไป
- คุณสามารถพูดออกเสียงสำหรับการนำเสนอแบบปากเปล่า และจดบันทึกสิ่งที่คุณท่องจำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดจำให้ดียิ่งขึ้น
- กลยุทธ์การจดบันทึกที่ดีที่สุดรวมถึงการบันทึกหมายเลขหน้าของแนวคิดสำคัญหรือสื่อภาพประกอบเพื่อการอ้างอิง
หากคุณมีเวลาจำกัด ใช้ClickUp Brainเพื่อสรุปหัวข้อที่ยาวหรือศัพท์เทคนิคที่ซับซ้อนให้กลายเป็นข้อสรุปที่ง่ายและชัดเจน ช่วยลดภาระทางความคิด
🧠 รู้จักคำศัพท์: ภาวะสมองล้นข้อมูล คือจุดที่สมองของคุณถูกข้อมูลใหม่มากเกินไปจนรับมือไม่ไหว ส่งผลให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้ลดลง
นี่คือวิธีการทำงาน: คุณป้อนข้อความหรือเนื้อหาดิบเข้าไป และ Brain จะระบุจุดสำคัญ สกัดข้อมูลที่จำเป็น และนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายขึ้น นี่คือเครื่องมือสรุปโน้ตด้วย AI ที่สมบูรณ์แบบ
ขั้นตอนที่ 5: ระยะการทดสอบ
'ระยะทดสอบ' เป็นขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการ PQRST ทำหน้าที่เป็นแบบประเมินตนเองเพื่อประเมินการเรียนรู้ของคุณจนถึงจุดนี้และระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
ทดสอบตัวเองภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากอ่านเนื้อหาเพื่อป้องกันการลืม
มาดูกันว่าคุณจะดำเนินการอย่างไร
- เริ่มต้นด้วยการระลึกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่ดูหนังสือหรือบันทึกที่เขียนไว้ หากคุณประสบปัญหา ให้ทบทวนคำถามที่คุณเขียนไว้เพื่อกระตุ้นความจำ แต่หลีกเลี่ยงการตรวจสอบคำตอบหรือบันทึกอื่น ๆ จนกว่าคุณจะทดสอบความจำของคุณอย่างเต็มที่แล้ว
- ตอนนี้ ลองตอบคำถามของคุณโดยไม่อ้างอิงถึงเอกสารการศึกษา
- จดบันทึกคำถามที่คุณรู้สึกว่ายังตอบได้ไม่ดีพอ
- กลับไปดูเอกสารของคุณและมุ่งเน้นไปที่จุดที่อ่อนแอ คุณสามารถเขียนบันทึกใหม่เพื่อเสริมความเข้าใจได้
- หากคุณรู้สึกสบายใจกับเนื้อหาออนไลน์ ลองมีส่วนร่วมกับแบบทดสอบเชิงโต้ตอบและฟอรัมสนทนา
🔍 คุณรู้หรือไม่? การใช้เทคนิคช่วยจำหรือเครื่องมือช่วยความจำ เช่น อักษรย่อ, บทกลอน, เพลง, หรือภาพ—ช่วยให้ข้อมูลที่ซับซ้อนง่ายขึ้นและจดจำได้นานขึ้น ตัวอย่างเช่น 'My Very Educated Mother Just Served Us Nachos' ช่วยจำลำดับของดาวเคราะห์: พุธ, ศุกร์, โลก, อังคาร, พฤหัส, และต่อไป
เทมเพลตสำหรับนักเรียน ClickUp
หากคุณต้องการทำให้สิ่งต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น,ClickUp Student Templateคือจุดเริ่มต้นที่ดี.
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานเรียนและการบรรยายได้อย่างง่ายดาย จัดหมวดหมู่เนื้อหา และบริหารงานที่ได้รับมอบหมายด้วยงานที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้จริง เมื่อใช้ร่วมกับวิธี PQRST จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนและทำให้คุณมีสมาธิมากขึ้น
เริ่มต้นด้วยรายการหัวข้อหรือบทที่กำลังจะทบทวน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการ เรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย กำหนดคำถามนำระหว่างการพรีวิวและเพิ่มเป็นงานใน ClickUp ขณะอ่าน ให้ จดบันทึกอย่างเป็นระบบใน ClickUp โดยแบ่งย่อยเป็นงานย่อยสำหรับแต่ละส่วนหรือหัวข้อ สรุปประเด็นสำคัญในความคิดเห็นหรืองานสรุปเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของคุณ
การใช้เทมเพลตนี้ร่วมกับวิธีการ PQRST จะช่วยสร้างแผนการเรียนที่มีโครงสร้างและไม่ก่อให้เกิดความเครียด ซึ่งช่วยปรับปรุงการเรียนรู้และการจดจำ
ประโยชน์ของการใช้ ClickUp สำหรับการจัดการการศึกษา
การแจ้งเตือนใน ClickUp
ClickUp Remindersช่วยให้คุณตั้งการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับเหตุการณ์สำคัญในการเรียน กำหนดเวลาส่งงาน และงานที่ต้องทำ ด้วย Reminders คุณจะได้รับ:
- การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามงานและกำหนดเวลา
- การแจ้งเตือนซ้ำสำหรับการเรียนหรือการบ้านที่กำลังดำเนินอยู่
- การแจ้งเตือนข้ามอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดการอัปเดต
- คำแนะนำตามตำแหน่งที่ตั้งซึ่งจะเปิดใช้งานเมื่อคุณมาถึงจุดที่คุณตั้งใจจะศึกษา
มุมมองปฏิทิน ClickUp
ถัดไป,มุมมองปฏิทินของ ClickUpมอบวิธีการจัดระเบียบในการติดตามและจัดการช่วงเวลาการเรียนของคุณ คุณสามารถกำหนดเวลาการเรียน ตั้งวันครบกำหนด และดูข้อมูลในรูปแบบรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน—จากหน้าต่างเดียว
การซิงค์กับปฏิทินภายนอกเช่น Google หรือ Outlook ช่วยให้นักเรียนสามารถรวมทุกภาระผูกพันไว้ในที่เดียว ทำให้การเรียนสอดคล้องกับเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ
นี่คือข้อได้เปรียบพิเศษของ ClickUp: การนำเสนอเครื่องมือส่วนใหญ่ที่จำเป็นสำหรับการจัดระเบียบโครงการไว้ในที่เดียว ไม่เพียงแต่ช่วยให้สามารถจัดการและมอบหมายงานได้เท่านั้น แต่ยังมอบเครื่องมืออื่น ๆ ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน เช่น เอกสาร ซึ่งสามารถใช้จดบันทึกและจัดทำรายงาน รวมถึงการเชื่อมต่อกับปฏิทินและอีเมล ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในที่เดียว
เคล็ดลับในการปรับกระบวนการให้เหมาะกับความต้องการส่วนบุคคล
วิธีการ PQRST มีความยืดหยุ่นสูงมาก. นี่คือคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปรับแต่ง PQRST ให้เหมาะกับสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมตัวอย่าง:
- เข้าใจรูปแบบการเรียนรู้: รูปแบบการเรียนรู้ของคุณ (ภาพ, เสียง, การเคลื่อนไหว) กำหนดวิธีการเรียนรู้ของคุณ ปรับให้เหมาะสมตามความจำเป็น ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นผู้เรียนที่ชอบภาพ ให้ใช้แผนภาพหรือแผนผังความคิดในขั้นตอนการดูตัวอย่างและสรุปเพื่อจัดระเบียบแนวคิดสำคัญ
- ใช้วิจารณญาณของคุณ: หากคุณพบว่าหัวข้อใดมีความท้าทายเป็นพิเศษ ให้จัดสรรเวลาเพิ่มเติมในขั้นตอนการอ่านเพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เสริมพลังให้ตัวเองด้วยการตัดสินใจว่าเมื่อใดและจะใช้เวลานานเท่าใดในแต่ละขั้นตอน
- ปรับเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน: หากคุณเป็นคนที่ซึมซับข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว คุณอาจเร่งขั้นตอนดูตัวอย่างและขั้นตอนคำถามให้เร็วขึ้น ในทำนองเดียวกัน หากแนวคิดใดต้องการการสำรวจอย่างลึกซึ้ง ให้ขยายระยะการอ่าน
- ปรับแต่งขั้นตอนการสรุปและทดสอบ: ในขั้นตอนการสรุป ให้ปรับแต่งบันทึกของคุณให้เข้ากับรูปแบบที่คุณต้องการ—ไม่ว่าจะเป็นจุดสำคัญ อินโฟกราฟิกหรือแอปจดบันทึกดิจิทัล สำหรับขั้นตอนการทดสอบ ให้สร้างแบบทดสอบหรือคำถามฝึกหัดที่สอดคล้องกับวิธีที่คุณมักจะจดจำข้อมูล
- รวมการสะท้อนตนเองและความยืดหยุ่น: คิดทบทวนว่าขั้นตอนใดที่เป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับคุณและปรับให้เหมาะสม อาจเป็นไปได้ว่าคุณต้องการเวลาเพิ่มเติมในการทดสอบตนเองหรือสะท้อนในขั้นตอนสรุปเพื่อเสริมสร้างสิ่งที่คุณได้เรียนรู้
กรณีการใช้งานของวิธี PQRST
วิธี PQRST ไม่ใช่แค่เครื่องมือสำหรับการศึกษาเท่านั้น— มันเป็นแนวทางที่หลากหลายซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่างกันได้ ไม่ว่าคุณจะกำลังทบทวนตำราเรียน เตรียมตัวสอบ หรือจัดระเบียบบันทึกการบรรยาย วิธีนี้ช่วยให้คุณแยกข้อมูลออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้
มาสำรวจกันว่ามันทำงานได้ดีที่สุดที่ไหน 📋
1. การศึกษาทางวิชาการ
ในฐานะนักเรียน คุณอาจต้องรับมือกับหลายวิชา งานที่ได้รับมอบหมาย และกำหนดส่งงานที่มากมาย เป็นเรื่องง่ายที่จะรู้สึกท่วมท้นกับปริมาณข้อมูลมหาศาลที่คุณต้องซึมซับ
อย่างไรก็ตาม วิธีการศึกษาแบบ PQRST สามารถช่วยแบ่งทุกอย่างออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้และมีประสิทธิภาพ นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ได้:
- ตัวอย่าง: ก่อนที่คุณจะเริ่มอ่านบทหรือบันทึกการบรรยาย ให้ลองอ่านเนื้อหาคร่าวๆ ก่อน ดูหัวข้อ หัวข้อย่อย คำที่เน้นตัวหนา และบทสรุป ตัวอย่างเช่น ก่อนที่จะเริ่มอ่านบทประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อน ให้ลองดูหัวข้อหลัก เช่น 'สงครามโลกครั้งที่ 1' 'ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่' หรือ 'สนธิสัญญาแวร์ซายส์'
- คำถาม: ขณะที่คุณอ่านผ่านๆ ให้เขียนคำถามที่คุณคิดว่าจะได้รับคำตอบในข้อความ เช่น 'อะไรคือสาเหตุของสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง?' 'สนธิสัญญาแวร์ซายส์มีส่วนช่วยในการเกิดสงครามโลกครั้งที่สองอย่างไร?' เมื่อมีคำถามเฉพาะเจาะจงอยู่ในใจ คุณก็ได้กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นแล้ว
- อ่าน: ตอนนี้ ให้อ่านอย่างละเอียด จำคำถามไว้ในใจ และมุ่งเน้นไปที่การค้นหาคำตอบ. ทำเครื่องหมายหรือบันทึกไว้ในขอบกระดาษหากมีจุดสำคัญ. สมมติว่าคุณกำลังอ่านหนังสือประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง. ระหว่างการอ่าน ให้ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่คุณคิดไว้
- สรุป: หลังจากที่คุณได้อ่านจบแต่ละส่วนแล้ว ให้ลองสรุปสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ด้วยคำพูดของคุณเอง และทำบันทึกประวัติศาสตร์ให้กระชับ คุณอาจกล่าวว่า 'การลอบสังหารอาร์ชดยุคฟรานซ์ เฟอร์ดินานด์ แห่งออสเตรีย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 1914 เป็นสาเหตุโดยตรงของสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง'
- ทดสอบ: สุดท้าย ทดสอบตัวเองในสิ่งที่คุณเพิ่งเรียนรู้ อย่าพึ่งพาการทบทวนแบบเฉื่อยชาเพียงอย่างเดียว—ถามคำถามตัวเองหรือใช้บัตรคำ
2. การพัฒนาวิชาชีพ
สมมติว่าคุณอยู่ในตำแหน่งด้านการตลาดและจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ใหม่
นี่คือวิธีที่คุณสามารถนำ PQRST ไปใช้ได้:
- ตัวอย่าง: ก่อนเปิดคู่มือ CRM ให้ดูสารบัญหรือเมนูหลักของเครื่องมืออย่างรวดเร็ว ระบุส่วนหลัก เช่น การจัดการลูกค้าเป้าหมาย การรายงาน และการทำงานอัตโนมัติ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีกรอบพื้นฐานของสิ่งที่คุณกำลังจะเรียนรู้
- คำถาม: สร้างรายการคำถามตามตัวอย่างที่ให้ไว้ ตัวอย่างเช่น: 'ฉันจะเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ได้อย่างไร?' หรือ 'ฉันจะตั้งค่าระบบอีเมลอัตโนมัติได้อย่างไร?' คำถามเหล่านี้จะช่วยกำหนดทิศทางในการตอบ
- อ่าน: ตอนนี้ ให้คุณผ่านดูบทเรียนหรือเอกสารคู่มือ. ให้คุณมุ่งเน้นไปที่การค้นหาคำตอบสำหรับคำถามของคุณ และจดบันทึกเกี่ยวกับคุณสมบัติที่สำคัญหรือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด.
- สรุป: เมื่อคุณทำส่วนหนึ่งเสร็จแล้ว ให้สรุปกระบวนการในลักษณะที่ตรงไปตรงมา ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเขียนว่า 'เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อ ให้ไปที่แท็บ 'ผู้ติดต่อ' คลิก 'เพิ่มใหม่' และกรอกข้อมูลที่จำเป็น'
- ทดสอบ: นำความรู้ใหม่ของคุณไปใช้ในทางปฏิบัติ ลองเพิ่มผู้ติดต่อหรือตั้งค่าแคมเปญทดสอบดู ยิ่งคุณฝึกฝนมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งจดจำได้มากขึ้นเท่านั้น
3. การเติบโตส่วนบุคคล
วิธีการ PQRST ทำงานได้ดีเท่าเทียมกันในขอบเขตส่วนตัวและสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการพัฒนาตนเองได้
คุณสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้สำหรับทุกสิ่ง ตั้งแต่การหางานอดิเรกใหม่และการเรียนภาษา ไปจนถึงการดำดิ่งสู่หนังสือพัฒนาตนเอง มันจะช่วยให้คุณจดจำสิ่งที่คุณเรียนรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
สมมติว่าคุณกำลังเรียนภาษาสเปน นี่คือวิธีที่คุณสามารถนำ PQRST ไปใช้ได้:
- ตัวอย่าง: ดูคำศัพท์หรือแผนการสอนสำหรับวันนี้ ตัวอย่างเช่น หากบทเรียนเกี่ยวกับอาหาร ให้ดูผ่านรายการคำศัพท์เช่น มานซานา (แอปเปิล), ปาน (ขนมปัง), และ เลเช (น้ำนม) นี่จะช่วยให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณจะได้เรียนรู้อะไร
- คำถาม: ถามตัวเองด้วยคำถามเช่น 'ฉันออกเสียง 'manzana' ถูกต้องอย่างไร?' หรือ 'ฉันใช้ 'pan' ในประโยคได้อย่างไร?'
- อ่าน: ตรวจสอบเอกสารการเรียนของคุณ และบันทึกกฎไวยากรณ์ คำศัพท์ และตัวอย่างไว้ ขณะอ่าน ให้เน้นการค้นหาคำตอบสำหรับคำถามของคุณ
- สรุป: หลังจากเรียนแล้ว ให้สรุปสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ ตัวอย่างเช่น: 'ในภาษาสเปน คำว่าแอปเปิ้ลคือ 'manzana' และถ้าจะพูดว่า 'ฉันชอบแอปเปิ้ล' ฉันจะพูดว่า 'Me gustan las manzanas'
- ทดสอบ: สุดท้ายนี้ ให้ทดสอบตัวเอง พยายามสนทนากับคู่ฝึกภาษาหรือทดสอบความรู้คำศัพท์ด้วยตัวเอง
เคล็ดลับในการเพิ่มประสิทธิภาพของวิธีการ PQRST
วิธี PQRST มีประสิทธิภาพมาก แต่ยังมีบางสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดูด้านล่าง 👀
🔹กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
ก่อนที่จะเริ่มใช้วิธี PQRST ให้กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจนสำหรับการเรียนของคุณ:
- คุณต้องการบรรลุอะไรแน่?
- คุณต้องการจำข้อเท็จจริงบางอย่างหรือไม่?
- คุณกำลังเตรียมตัวสำหรับการทดสอบอยู่หรือไม่
เมื่อคุณกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน คุณจะนำทางการศึกษาของคุณในลักษณะที่ทำให้วิธีการ PQRST มีจุดมุ่งหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
🔹สร้างคำถามที่คิดมาอย่างดี
พิจารณาแนวคิดหลักหรือคำศัพท์ในเนื้อหาและเปลี่ยนให้เป็นคำถามที่ท้าทายความเข้าใจของคุณ
ตัวอย่างเช่น เมื่ออ่านเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตของมนุษย์ คำถามที่ดีคือ: 'หัวใจมีบทบาทอย่างไรในการไหลเวียนของเลือด?'
การสอบถามประเภทนี้ส่งเสริมให้คุณคิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับเนื้อหาแทนที่จะรับมันอย่างเฉื่อยชา ยิ่งคำถามของคุณเฉพาะเจาะจงมากเท่าไร คุณก็จะมีโอกาสมีส่วนร่วมกับเนื้อหาอย่างมีความหมายมากขึ้นเท่านั้น
🔹สรุปด้วยคำพูดของคุณเอง
แทนที่จะเพียงแค่กลับไปอ่านเนื้อหาซ้ำหรือเน้นส่วนสำคัญ ให้ใช้เวลาสักครู่เพื่อสรุปแนวคิดเหล่านั้นให้กระชับและเข้าใจง่าย
เมื่อคุณอธิบายเนื้อหาให้กับตัวเองในรูปแบบที่ง่ายขึ้น คุณกำลังบังคับให้สมองของคุณประมวลผลข้อมูลอย่างละเอียดมากขึ้น
🔹ใช้การระลึกอย่างกระตือรือร้นในการทดสอบ
การระลึกถึงอย่างกระตือรือร้นหมายถึงการดึงข้อมูลจากความจำโดยไม่ดูบันทึกของคุณเทคนิคการจดจำนี้เกี่ยวข้องกับการเขียนทุกอย่างที่คุณจำได้เกี่ยวกับหัวข้อหรือใช้บัตรคำ
ตัวอย่างเช่น หากคุณได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิต ให้ปิดบันทึกของคุณและเขียนทุกสิ่งที่คุณสามารถจำได้เกี่ยวกับการไหลเวียนของเลือดผ่านร่างกาย คุณอาจวาดภาพเพื่อเป็นตัวแทนให้เห็นภาพได้
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพื่อแก้ไขปัญหาความจำเสื่อมอย่างรุนแรง ลองใช้วิธีการทบทวนแบบเว้นระยะร่วมกับเทคนิคการระลึกอย่างตั้งใจ วิธีการนี้เกี่ยวข้องกับการทบทวนข้อมูลในช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความจำระยะยาวให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
🔹ทบทวนและสะท้อนความคิดอย่างสม่ำเสมอ
ในที่สุด ให้เวลาในการทบทวนและคิดถึงสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มา ขั้นตอนนี้อาจเกี่ยวข้องกับการทบทวนสรุปของคุณ ทบทวนบันทึกของคุณ และทดสอบตัวเองอีกครั้ง
การทบทวนว่าคุณเข้าใจเนื้อหาได้ดีเพียงใดและจุดใดที่คุณอาจต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม จะช่วยให้เนื้อหาอยู่ในความทรงจำของคุณได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น หลังจากที่คุณอ่านจบหนึ่งบทแล้ว ให้กลับไปทบทวนอีกครั้งในวันถัดไปและทดสอบตัวเองเกี่ยวกับแนวคิดสำคัญ เพื่อดูว่าเข้าใจและจดจำได้ดีหรือไม่
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: อย่าลืมจัดสรรเวลาทบทวนบทเรียนของคุณให้สมดุล อย่าทบทวนเร็วเกินไปจนคุณยังจำได้ทั้งหมด หรือช้าเกินไปจนคุณลืมทุกอย่าง
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงกับ PQRST
นี่คือข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อใช้วิธี PQRST:
ข้ามขั้นตอนการ 'ดูตัวอย่าง'
อาจดูเหมือนเป็นการเสียเวลา แต่การดูตัวอย่างเนื้อหาก่อนเป็นสิ่งจำเป็น เพราะมันช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของสิ่งที่จะพบเจอ
หากคุณเริ่มอ่านทันทีโดยไม่ทราบโครงสร้างหรือหัวข้อหลัก คุณอาจพลาดการเชื่อมโยงและบริบทที่สำคัญ
การอ่านแบบรับข้อมูล
การอ่านเอกสารเพียงอย่างเดียวไม่ได้รับประกันว่าคุณจะจดจำข้อมูลได้ คุณจำเป็นต้องมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในระหว่างขั้นตอนการ 'อ่าน'
ซึ่งหมายถึงการให้ความสนใจกับเนื้อหาขณะที่คุณตอบคำถามที่คุณได้กำหนดไว้ ให้อ่านผ่านบทอย่างกระตือรือร้น โดยมุ่งเน้นไปที่การตอบคำถามเฉพาะของคุณ อย่าปล่อยให้ข้อความผ่านไปโดยไม่ได้คิดอะไร ให้ประมวลผลข้อมูลอย่างกระตือรือร้น
ไม่ทดสอบตัวเองอย่างละเอียด
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยกับวิธีการ PQRST คือการไม่ทดสอบตัวเองเพียงพอ ซึ่งอาจจำกัดความเข้าใจและการจดจำเนื้อหาได้อย่างมาก เมื่อคุณอ่านและสรุปเสร็จแล้ว อย่าเพียงแค่กวาดตามองบันทึกของคุณและคิดว่าเข้าใจทุกอย่างแล้ว
การทดสอบเป็นวิธีเดียวที่จะยืนยันได้ว่าคุณได้ซึมซับข้อมูลนั้นอย่างแท้จริง
ไม่ว่าจะผ่านบัตรคำ คำถามฝึกหัด หรือแม้แต่การสอนเนื้อหาให้ผู้อื่น โปรดตรวจสอบความรู้ของคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วน
เรียนรู้และจดจำได้ดีขึ้นด้วย PQRST และ ClickUp
วิธีการ PQRST ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นกับเนื้อหา ช่วยเพิ่มความจำ และส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เรียนที่ชอบการมองเห็นหรือชอบการทดสอบตัวเอง วิธีการ PQRST ก็สามารถช่วยคุณแยกแยะแนวคิดที่ซับซ้อนให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถจัดการได้
เพื่อให้การเรียนของคุณเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลองใช้ ClickUp ในการจัดการงาน ตั้งการแจ้งเตือน และติดตามความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้
ลงทะเบียนฟรีวันนี้!