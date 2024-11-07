กฎเกณฑ์กลุ่มที่จำเป็นเพื่อสร้างทีมที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพสูง

ทีมของคุณกำลังหารือเกี่ยวกับการเปิดตัวสินค้าใหม่
สมาชิกบางคนพูดถึงกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด (GTM) ในขณะที่ทีมวิศวกรรมมุ่งเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ การผสมผสานที่ไม่สอดคล้องกันนี้นำไปสู่การสนทนาที่กระจัดกระจายและความสับสนเกี่ยวกับเป้าหมายหลักของการประชุม
คุณกำหนดบรรทัดฐานของกลุ่มในการจัดประชุมแยกต่างหากสำหรับการหารือด้านการตลาดและการหารือทางเทคนิค และมอบหมายผู้นำการประชุมเพื่อให้แน่ใจว่าการหารือไม่ยืดเยื้อเกินไป
ผลกระทบ? ความสับสนลดลงและการตัดสินใจที่ดีขึ้น นี่คือพลังของบรรทัดฐานกลุ่ม
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพูดถึงวิธีที่คุณสามารถสร้างบรรทัดฐานของกลุ่มเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมและเปลี่ยนทีมของคุณให้กลายเป็นหน่วยที่เหนียวแน่น
อะไรคือบรรทัดฐานของกลุ่ม?
บรรทัดฐานของกลุ่มคือกฎเกณฑ์และความคาดหวังที่ไม่เป็นทางการซึ่งกำหนดโดยทีม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันของสมาชิกในทีม
บรรทัดฐานทำหน้าที่เป็นคู่มือสำหรับทีมของคุณในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจนสำหรับการตัดสินใจ การแก้ไขข้อขัดแย้ง การจัดการงาน และการให้ข้อเสนอแนะ
มาตรฐานที่ชัดเจนช่วยให้ทุกคนมีความสอดคล้องกัน และส่งเสริมให้สมาชิกในทีมรับผิดชอบต่อการกระทำของตน. สิ่งนี้ช่วยลดความสับสนช่วยหลีกเลี่ยงการสนทนาที่ยากลำบาก ส่งเสริมการหารือร่วมกัน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม.
🌈 ตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของบรรทัดฐานกลุ่มคือ'กฎสองพิซซ่า' ของ Amazonซึ่งระบุว่าทีมภายในและภายนอกทั้งหมดควรมีขนาดเล็กพอที่พิซซ่าสองถาดจะเพียงพอสำหรับสมาชิกทุกคนในทีม แนวคิดนี้คือการสร้างทีมขนาดเล็กเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
ทำไมบรรทัดฐานของกลุ่มจึงมีความสำคัญต่อความสำเร็จของทีม?
นี่คือเหตุผลว่าทำไมการกำหนดบรรทัดฐานของทีมจึงมีความสำคัญ:
🎯 ความคาดหวังที่ชัดเจน: เมื่อทุกคนรู้ว่าตนเองต้องทำอะไร ความสับสนจะน้อยลง ประสิทธิภาพการทำงานจะเพิ่มขึ้น และเจตนาที่ดีจะเกิดขึ้น
🎯 การสื่อสารที่ดีขึ้น: บรรทัดฐานที่เข้มแข็งส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างและซื่อสัตย์ระหว่างสมาชิกในทีม นำไปสู่การทำงานร่วมกันและการแก้ปัญหาที่ดีขึ้น
🎯 เพิ่มความไว้วางใจ: เมื่อสมาชิกในทีมรู้สึกว่าพวกเขาสามารถพึ่งพาซึ่งกันและกันได้ จะช่วยสร้างความสามัคคีในทีมและเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
🎯 เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม: บรรทัดฐานของกลุ่มสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและเป้าหมายร่วมกัน ทำให้สมาชิกในทีมทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
🎯 การตัดสินใจที่ดีขึ้น: เมื่อทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน การตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วนและมีประสิทธิภาพก็เป็นเรื่องง่าย
ประเภทของบรรทัดฐานกลุ่ม
มาดูประเภทต่างๆ ของบรรทัดฐานกลุ่มที่คุณสามารถสร้างขึ้นเพื่อการพัฒนาทีม:
มาตรฐานการสื่อสาร
บรรทัดฐานเหล่านี้กำหนดวิธีการที่สมาชิกในทีมสื่อสารกัน ตัวอย่างเช่น ควรแชร์การอัปเดตผ่านอีเมล แอปส่งข้อความ หรือระหว่างการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน?
บรรทัดฐานในการตัดสินใจ
พวกเขาจะกำหนดวิธีที่ทีมของคุณตัดสินใจในเรื่องสำคัญ—การตัดสินใจจะเกิดขึ้นโดยฉันทามติ, การลงคะแนนเสียงข้างมาก, หรือผู้นำ?
มาตรฐานความรับผิดชอบ
มาตรฐานเหล่านี้กำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจน และวิธีการติดตามความก้าวหน้า ทีมที่ตั้งกฎและข้อคาดหวังอย่างชัดเจนจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและประสบปัญหาคอขวดน้อยลง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับ วิธีการที่ทีมทำงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น "สมาชิกทุกคนในทีมควรตรวจสอบให้แน่ใจว่างานมีคุณภาพตามมาตรฐานและสอดคล้องกับค่านิยมและวัตถุประสงค์ของบริษัท"
นอกจากนี้ บรรทัดฐานของกลุ่มสามารถพัฒนาได้เมื่อทีมเติบโตเพื่อปรับตัวให้เข้ากับพลวัตของทีมและความต้องการทางธุรกิจ
ตัวอย่างของบรรทัดฐานกลุ่มสำหรับทีมที่มีประสิทธิภาพสูง
มาดูบรรทัดฐานกลุ่มที่พบได้บ่อยแต่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีมและประสิทธิภาพโดยรวม
ให้สมาชิกทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบข้อมูลอยู่เสมอ
หนึ่งในความท้าทายที่ทีมมักเผชิญอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการกับโครงการที่ซับซ้อน คือการกำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน หากขาดสิ่งนี้ สมาชิกในทีมอาจต้องเสียเวลาไปกับการสงสัยว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบงานใดงานหนึ่ง ควรติดต่อใครเมื่อต้องการตัดสินใจ ฯลฯ
นี่คือจุดที่คุณจำเป็นต้องใช้แผนภูมิ RACI (ผู้รับผิดชอบ, ผู้มีหน้าที่, ผู้ให้คำปรึกษา, และผู้รับทราบ) เพื่อจัดการกับพลวัตของทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมข้ามสายงาน แผนภูมินี้กำหนด:
- ผู้รับผิดชอบ: ใครจะดำเนินการงานใด
- ผู้รับผิดชอบ: ใครมีอำนาจสูงสุดในการรับรองการเสร็จสิ้นของงาน
- ที่ปรึกษา: ใครจะให้ข้อมูลหรือความเชี่ยวชาญสำหรับงาน
- ผู้รับทราบ: ใครที่ต้องได้รับการแจ้งเกี่ยวกับผลลัพธ์ของงานหรืออุปสรรค
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:คุณสามารถใช้เทมเพลตการวางแผน RACI ของ ClickUpเพื่อสร้างแผนภูมิ RACI สำหรับทีมของคุณและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทมเพลตนี้ช่วยกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน ลดการสื่อสารที่ผิดพลาดและความสับสนในหมู่สมาชิกทีม และปรับปรุงการทำงานร่วมกันและความรับผิดชอบ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคือหัวใจสำคัญของทีมที่มีประสิทธิภาพสูง. การสื่อสารที่ชัดเจน เช่น การตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการทุกสัปดาห์หรือทุกสองสัปดาห์ การสื่อสารที่ครอบคลุมทุกคน และการใช้แพลตฟอร์มการสื่อสารเพียงหนึ่งเดียว ช่วยสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือของทีม.
หากคุณกำลังมองหาวิธีในการเชื่อมช่องว่างการสื่อสารภายในทีมของคุณClickUp Chatสามารถช่วยได้
มันรวบรวมงานและการสื่อสารทั้งหมดไว้ในที่เดียว เพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถ โต้ตอบ แบ่งปันความคืบหน้าของโครงการ เปลี่ยนข้อความให้เป็นงาน หรือแม้แต่เชื่อมโยงข้อความกับงานเฉพาะ ได้โดยไม่ต้องสูญเสียบริบท ด้วยการผสานการส่งข้อความทันทีเข้ากับการจัดการโครงการของคุณ ClickUp Chat ช่วยขจัดความแยกส่วนและความยุ่งยากในการสลับไปมา!
จัดการความขัดแย้ง
ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในทีมใด ๆ อย่างไรก็ตาม ผู้นำทีมควรกำหนดมาตรฐานการแก้ไขความขัดแย้งเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในทีมและขับเคลื่อนนวัตกรรม
การจัดการความขัดแย้งเชิงกลยุทธ์ช่วยให้ความแตกต่างได้รับการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์และยุติธรรม โดยมุ่งเน้นที่การแก้ปัญหาแทนที่จะโยนความผิดให้ผู้อื่น
⚡️คลังแม่แบบ: แม่แบบวงล้ออารมณ์สำหรับละลายพฤติกรรมของ ClickUpเป็นโซลูชันที่เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ในทีมและหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง แม่แบบนี้ช่วยให้สมาชิกในทีมแนะนำตัวเองและเข้าใจความท้าทายที่ผู้อื่นเผชิญ ส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจและการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น
ตัดสินใจได้เร็วขึ้น
การตัดสินใจที่รวดเร็วเป็นกุญแจสำคัญในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง การใช้ประโยชน์จากโอกาส และการรักษาโครงการให้ดำเนินไปตามแผน นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันปัญหาคอขวดและความล่าช้า ทำให้ทีมสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ
บรรทัดฐานกลุ่มที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ได้แก่:
- มุ่งเป้าไปที่การเห็นพ้องต้องกัน 40% ไม่ใช่ 100%
- ปรับใช้แนวคิดแบบ Agile
- ตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลมากกว่าสัญชาตญาณ
- จำกัดการวิเคราะห์สถานการณ์ใด ๆ ให้เหลือเพียงสามผลลัพธ์
คุณสามารถใช้แม่แบบกรอบการตัดสินใจของ ClickUp เพื่อปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจในองค์กรของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการสร้างโครงสร้างมาตรฐาน มันช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ชั่งน้ำหนักตัวเลือก ลดอคติ และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กำหนดวาระการประชุมให้ชัดเจน
เคล็ดลับในการจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพคือการปฏิบัติตามระเบียบวาระการประชุมที่มีโครงสร้างชัดเจนการกำหนดบรรทัดฐานของกลุ่มพร้อมวาระการประชุมที่ชัดเจนช่วยให้การประชุมมีวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง รายการที่สามารถดำเนินการได้ และเป้าหมายที่ชัดเจน สิ่งนี้ช่วยลดเวลาที่สูญเปล่า รักษาการสนทนาให้อยู่ในประเด็น และยืนยันว่าผู้เข้าร่วมทุกคนได้เตรียมความพร้อมแล้ว
เทมเพลตวาระการประชุมของ ClickUpช่วยให้การนำแนวปฏิบัติกลุ่มนี้ไปใช้เป็นเรื่องง่าย เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมจัดระเบียบการประชุมโดยระบุหัวข้อสำหรับการอภิปราย มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ และติดตามการตัดสินใจที่เกิดขึ้น
จัดสรรเวลาสำหรับนวัตกรรมและประสิทธิภาพการทำงาน
🌈ตามกฎ '20%' ของกูเกิล พนักงานทุกคนต้องจัดสรรเวลา 20% ของเวลาทำงานต่อสัปดาห์เพื่อทำโปรเจ็กต์ข้างเคียงและมุ่งเน้นนวัตกรรม
โดยการนำการจัดสรรเวลาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกฎเกณฑ์กลุ่ม คุณสามารถปรับปรุงการจัดการเวลาของทีม ลดการเสียสมาธิ และสร้างกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างมากขึ้น
บรรทัดฐานกลุ่มเกี่ยวกับการบล็อกเวลา ช่วยสร้างโครงสร้างที่สม่ำเสมอสำหรับวิธีที่สมาชิกในทีมจัดระเบียบวันทำงานของพวกเขา ซึ่งช่วยป้องกันการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน ซึ่งมักนำไปสู่ประสิทธิภาพที่ลดลงและความเหนื่อยล้าเทมเพลตการบล็อกเวลาของ ClickUpจะเข้ามาช่วยคุณในเรื่องนี้
มันให้กรอบสำหรับการ จัดระเบียบงานประจำวันให้เป็นช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถวางแผนทั้งวันทำงานโดยการกำหนดช่วงเวลาให้กับงานหรือโครงการที่เฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มสมาธิโดยการกำหนดช่วงเวลาที่ไม่มีการรบกวนเพื่อทำงานที่มีความสำคัญสูง
ให้ข้อมูลอัปเดตสถานะโครงการอย่างสม่ำเสมอ
การอัปเดตสถานะโครงการอย่างสม่ำเสมอมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความสอดคล้องของทีม เมื่อการอัปเดตเป็นส่วนหนึ่งของบรรทัดฐานกลุ่ม จะช่วยให้มั่นใจว่าสมาชิกทุกคนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้า อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น และขั้นตอนต่อไป
ClickUp มีเทมเพลตหลักสองแบบเพื่อช่วยให้ทีมของคุณง่ายขึ้นในกระบวนการนี้:
เทมเพลตรายงานสถานะประจำสัปดาห์ของ ClickUp
เทมเพลตรายงานสถานะประจำสัปดาห์ของ ClickUp ช่วยให้คุณแบ่งปันความ คืบหน้าของงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ติดตามงาน และทำเครื่องหมายงานที่เสร็จสิ้นเพื่อรักษาความโปร่งใส
เทมเพลตรายงานสถานะโครงการ ClickUp
คุณสามารถใช้เทมเพลตรายงานสถานะโครงการ ClickUpเพื่อบันทึกความสำเร็จที่สำคัญและสร้างรายงานเพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายจะบรรลุตามกำหนดเวลา การอัปเดตสถานะช่วยเน้นปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ ทำให้ทีมมีเวลาในการแก้ไขก่อนที่จะทำให้โครงการล่าช้า
วิธีสร้างบรรทัดฐานกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ
การสร้างบรรทัดฐานกลุ่มที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือ ความไว้วางใจ และความรับผิดชอบในทีม ไม่ว่าทีมของคุณจะทำงานในสำนักงาน แบบผสมผสาน หรือแบบทางไกลทั้งหมด บรรทัดฐานกลุ่มที่ชัดเจนจะสร้างความเข้าใจร่วมกันว่าทุกคนทำงานร่วมกันอย่างไร
นี่คือคู่มือขั้นตอนการสร้างบรรทัดฐานของทีม:
ขั้นตอนที่ 1: ให้ทีมมีส่วนร่วมในกระบวนการ
สร้างบรรทัดฐานของกลุ่มโดยการขอความคิดเห็นจากทุกคนในทีม. ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าได้รับการฟัง, เพิ่มโอกาสในการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ตกลงกันไว้.
ใช้เครื่องมือเช่นClickUp Chatเพื่อเปิดใช้งานการหารือแบบเรียลไทม์และการคิดค้นร่วมกันเกี่ยวกับบรรทัดฐานที่ดีที่สุดที่สนับสนุนการร่วมมือของทีม
ขั้นตอนที่ 2: บันทึกบรรทัดฐาน
เมื่อทีมของคุณได้ตกลงกันเกี่ยวกับกฎเกณฑ์แล้ว ให้บันทึกไว้ในที่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ClickUp Docsเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับสิ่งนี้ คุณสามารถใช้มันเพื่อเขียนกฎเกณฑ์ของกลุ่มที่ได้รับการตกลงแล้วให้ชัดเจน และให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับการอ้างอิงในอนาคต
การมีมาตรฐานในเอกสารที่ใช้ร่วมกันทำให้การอัปเดตเป็นเรื่องง่ายเมื่อทีมมีการพัฒนาหรือเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ เพียงแค่เพิ่มหน้าและองค์ประกอบการจัดรูปแบบที่ซ้อนกันเพื่อจัดระเบียบข้อมูลและเน้นรายละเอียดที่สำคัญ
ClickUp Docs ช่วยให้คุณแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์ร่วมกับทีมของคุณ พร้อมฟีเจอร์สำหรับการแสดงความคิดเห็น มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้า
ขั้นตอนที่ 3: กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับทีม
มาตรฐานที่ชัดเจนเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานให้ทันกำหนดหรือการปรับปรุงการสื่อสาร คุณสามารถใช้ClickUp Goalsเพื่อ ปรับเป้าหมายของทีมให้สอดคล้องกับมาตรฐานของกลุ่ม มันจะช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยกรอบเวลาที่ชัดเจน เป้าหมายที่วัดผลได้ และการติดตามความคืบหน้าที่อัตโนมัติ
คุณยังสามารถสำรวจเทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUpเพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายของคุณมีความเฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และมีกรอบเวลา เทมเพลตนี้สามารถช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายที่ดีขึ้นสำหรับทีมของคุณ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- ติดตามความก้าวหน้าของเป้าหมายและวัดความสำเร็จ
- มุ่งเน้นที่เป้าหมายระยะยาว
- ระบุและแก้ไขอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบมาตรฐานเป็นระยะ
เมื่อทีมเติบโตขึ้นและโครงการเปลี่ยนแปลงไป บรรทัดฐานของกลุ่มอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน การทบทวนเป็นระยะช่วยให้แน่ใจว่าบรรทัดฐานเหล่านั้นยังคงมีความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์
โดยใช้ClickUp Forms คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นแบบไม่ระบุตัวตนจากสมาชิกในทีม เกี่ยวกับบรรทัดฐานใดบ้างที่ควรเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์เช่นนี้จะช่วยพัฒนาพลวัตของทีมคุณให้ดีขึ้น
บรรทัดฐานกลุ่มสำหรับทีมระยะไกล
การทำงานทางไกลเพิ่มชั้นเชิงให้กับบรรทัดฐานกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากช่องว่างในการสื่อสารและความยืดหยุ่นในการทำงาน นี่คือบรรทัดฐานของทีมเสมือนที่ควรพิจารณา:
📌 การตระหนักถึงเขตเวลา: ทีมเสมือนที่ทำงานข้ามเขตเวลาต่างๆ ควรกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดตารางการประชุมและการกำหนดเส้นตายที่เคารพความแตกต่างของเขตเวลาของทุกคนใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อติดตามความพร้อมใช้งานและตารางเวลาในแต่ละภูมิภาค
📌 มารยาทในการประชุมเสมือนจริง: ทีมที่ทำงานทางไกลควรกำหนดแนวทางที่ชัดเจนสำหรับการประชุมเสมือนจริง เช่น การใช้วิดีโอ การปิดเสียงเมื่อไม่ได้พูด และการมีสมาธิระหว่างสาย
📌 เวลาทำงานและความพร้อมใช้งาน: กำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับเวลาทำงานและความพร้อมใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทีมทำงานข้ามเขตเวลาหลายแห่ง การกำหนดเวลาที่สมาชิกในทีมทุกคนควรออนไลน์เพื่อทำงานร่วมกันหรือสื่อสารเรื่องเร่งด่วน จะช่วยหลีกเลี่ยงความสับสน
📌 ความคาดหวังในการสื่อสาร: ตกลงกันว่าจะใช้เครื่องมือสื่อสารแบบใดและเมื่อใด เช่น ควรใช้อีเมลเมื่อใดเทียบกับการส่งข้อความทันทีสำหรับการอัปเดต หรือควรนัดประชุมเมื่อใดสำหรับการสนทนาที่ซับซ้อน
นอกจากนี้เทมเพลตแผนการจัดการทีมของ ClickUpยังช่วยให้คุณจัดการทีมระยะไกลของคุณได้อย่างง่ายดายจากทุกที่
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ดูบทบาท ความรับผิดชอบ และขั้นตอนการทำงานของเพื่อนร่วมทีม เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนทราบหน้าที่ของตนและสามารถมีส่วนร่วมในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง
- มอบหมายงานตามจุดแข็งและความพร้อมของสมาชิกในทีม
- จัดให้สมาชิกในทีมทำงานสอดคล้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพ
วิธีเสริมสร้างบรรทัดฐานของกลุ่ม
การกำหนดมาตรฐานสำหรับทีมเป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้น ความท้าทายที่แท้จริงคือการทำให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอ นี่คือวิธีการเสริมสร้างมาตรฐานกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ:
กระจายงานของทีมให้เท่าเทียมกัน
หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเสริมสร้างบรรทัดฐานของกลุ่มคือการกระจายภาระงานอย่างยุติธรรมในหมู่สมาชิกทีม เพราะมันช่วยปรับปรุงการร่วมมือ ลดความขัดแย้ง และทำให้ทุกคนสามารถทำตามบรรทัดฐานได้ง่ายขึ้น
คุณสามารถใช้มุมมอง Workload ของ ClickUpเพื่อ ติดตามปริมาณงานของสมาชิกแต่ละคนและปรับตามความสามารถของพวกเขา หากสมาชิกในทีมทำงานหนักเกินไปอย่างต่อเนื่อง อาจถึงเวลาที่ต้องปรับมาตรฐานกลุ่มเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
ติดตามเวลาเพื่อทำความเข้าใจความล่าช้า
คุณสามารถเสริมสร้างบรรทัดฐานเกี่ยวกับกำหนดเวลาของงานได้ด้วยฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUpเครื่องมือนี้ช่วยให้คุณ ตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานและระบุรูปแบบ ของความล่าช้าที่อาจต้องได้รับการแก้ไข
นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมรับผิดชอบต่อเวลาที่ใช้ไปกับแต่ละโครงการ ส่งเสริมการจัดการเวลาที่ดีขึ้น
สื่อสารบรรทัดฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรทัดฐานไม่ควรถูกเก็บไว้จนฝุ่นจับในเอกสาร การสื่อสารอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างบรรทัดฐานของกลุ่ม ใช้ฟีเจอร์Assigned CommentsและMentions ของ ClickUpเพื่อให้ความคิดเห็น ชี้แจงงาน หรือเตือนสมาชิกทีมเกี่ยวกับบรรทัดฐานเฉพาะ
ไม่ว่าจะเป็นการยกตัวอย่างที่ดีของการทำงานเป็นทีมหรือการชี้ให้เห็นถึงจุดที่ควรปรับปรุง คุณสมบัตินี้ช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
การสื่อสารอย่างรวดเร็วเหล่านี้ช่วยให้แน่ใจว่าบรรทัดฐานในการทำงานอยู่ในความคิดของผู้คนเป็นอันดับแรก และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้รับการแก้ไขก่อนที่จะลุกลาม
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเสริมสร้างบรรทัดฐานของกลุ่ม
ความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญในการเสริมสร้างบรรทัดฐานของกลุ่ม ต่อไปนี้คือกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้นำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและทำให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทีมของคุณ:
ตั้งการแจ้งเตือนซ้ำ
เพื่อป้องกันไม่ให้มาตรฐานการทำงานเลือนหายไปในเบื้องหลัง ให้ใช้การแจ้งเตือนซ้ำๆ เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานเหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนรายสัปดาห์เกี่ยวกับมารยาทในการประชุมออนไลน์ หรือการแจ้งเตือนรายเดือนเกี่ยวกับความคาดหวังในการสื่อสารของทีม การกระตุ้นอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้สมาชิกในทีมปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
ClickUp Remindersช่วยให้คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับกฎเกณฑ์ของกลุ่มได้ คุณสามารถสร้างการแจ้งเตือนจากความคิดเห็น, แท็บงานของฉัน, หรือเมนูการกระทำด่วนในแถบเครื่องมือ
เพียงตั้งชื่อการแจ้งเตือนเป็นกฎของกลุ่ม เพิ่มสมาชิกทีมเป็นผู้รับมอบหมาย แนบไฟล์สำคัญ แล้วคุณก็พร้อมใช้งานได้เลย!
ใช้แดชบอร์ดเพื่อขับเคลื่อนความรับผิดชอบ
การบังคับใช้บรรทัดฐานของกลุ่มอย่างประสบความสำเร็จนั้นเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความรับผิดชอบของทีม เมื่อสมาชิกในทีมรับผิดชอบงานของตนเอง พวกเขามีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตามกฎและมีส่วนร่วมในความสำเร็จของทีมมากขึ้น
แดชบอร์ด ClickUpสามารถช่วยให้ทีมของคุณติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายและวัดผลผลิตได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณ เข้าใจว่าใครกำลังทำหน้าที่ของตนอยู่ และใครอาจต้องการความช่วยเหลือ
โดยการมองเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพและการกระจายภาระงาน ทีมงานสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความรับผิดชอบและความโปร่งใสได้ง่ายขึ้น การตรวจสอบแดชบอร์ดเป็นประจำในฐานะทีมช่วย เสริมสร้างความรับผิดชอบร่วมกันต่องานและผลลัพธ์
ติดตามความคืบหน้าด้วยเป้าหมาย
ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ ด้วย ClickUp Goals ซึ่งช่วยให้ติดตามความคืบหน้าได้ง่ายและ เห็นได้ว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานหรือจุดใดที่ต้องปรับปรุง เมื่อสมาชิกในทีมเห็นว่าความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรฐานมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายใหญ่ พวกเขาก็จะมีความมุ่งมั่นมากขึ้น
ยอมรับและให้รางวัลแก่สมาชิกในทีม
การยอมรับและให้รางวัลแก่สมาชิกทีมที่ปฏิบัติตามมาตรฐานของกลุ่มอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการยกย่องในที่ประชุมทีมหรือรางวัลที่เป็นทางการมากขึ้น การเสริมแรงทางบวกมีผลอย่างมาก
นี่คือวิธีการบางประการในการนำระบบรางวัลหรือการยกย่องมาใช้ในการสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกในทีม:
🙌🏽 ให้คำชื่นชมในที่ประชุมแก่สมาชิกทีมที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มอย่างจริงใจ
🙌🏽 สร้างโปรแกรมการยกย่องจากเพื่อนร่วมงานที่สมาชิกในทีมสามารถเสนอชื่อเพื่อนร่วมงานของตนสำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานของกลุ่ม
🙌🏽 มอบสิ่งจูงใจ เช่น บัตรของขวัญหรือวันหยุดพิเศษให้กับสมาชิกที่ปฏิบัติตามกฎของกลุ่ม
วิธีการจัดการกับการละเมิดบรรทัดฐานของกลุ่ม
แม้แต่ทีมที่ดีที่สุดก็สามารถประสบกับความผิดพลาดได้เป็นครั้งคราว เมื่อสมาชิกในทีมละเมิดบรรทัดฐานของกลุ่ม ให้จัดการกับปัญหาอย่างรวดเร็วและสร้างสรรค์
นี่คือวิธีที่คุณสามารถจัดการกับการละเมิดกฎของกลุ่มอย่างเด็ดขาด:
✅ จัดการกับการละเมิดเป็นการส่วนตัว กับสมาชิกทีมแต่ละคน หลีกเลี่ยงการพูดคุยเกี่ยวกับข้อผิดพลาดต่อหน้าสมาชิกทีมคนอื่น เนื่องจากอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความสัมพันธ์และขวัญกำลังใจของทีม
✅ มุ่งเน้นที่พฤติกรรมที่เป็นปัญหา แทนที่จะโจมตีลักษณะนิสัยของบุคคลนั้น ขณะพูดคุยเกี่ยวกับการละเมิด
✅ ให้โอกาสสมาชิกในทีมที่ทำลายกฎเกณฑ์ ได้อธิบายมุมมองของพวกเขา ฟังอย่างตั้งใจและพยายามเข้าใจเหตุผลที่พวกเขาละเมิดกฎเกณฑ์
✅ ย้ำถึงบรรทัดฐานของกลุ่มที่ถูกฝ่าฝืน และอธิบายว่าทำไมมันถึงสำคัญต่อความสำเร็จของทีม
✅ ทำงานร่วมกับบุคคลเพื่อ พัฒนาแผนปฏิบัติการสำหรับการแก้ไข การละเมิด
✅ ตรวจสอบกับสมาชิกทีมเป็นประจำ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของพวกเขา, ขอคำแนะนำเกี่ยวกับกฎกติกาของกลุ่ม, และแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่พวกเขาอาจเผชิญในการปฏิบัติตามกฎกติกา
สร้างบรรทัดฐานกลุ่มที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วย ClickUp
การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูงต้องอาศัยการวางแผนอย่างรอบคอบ ความใส่ใจในรายละเอียด และความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ บรรทัดฐานของกลุ่มเปรียบเสมือนกาวที่ยึดทุกอย่างไว้ด้วยกัน ช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและทำงานไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
กุญแจสำคัญไม่ใช่แค่การสร้างบรรทัดฐานเหล่านี้เท่านั้น แต่ต้องเสริมสร้างและปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องเมื่อทีมมีการพัฒนา การใช้เครื่องมืออย่าง ClickUp ช่วยให้กระบวนการนี้เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดเตรียมวาระการประชุม ติดตามความคืบหน้าของโครงการ หรือสร้างความรับผิดชอบด้วยการติดตามเป้าหมาย
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงทีมของคุณหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้ และเริ่มสร้างวัฒนธรรมแห่งความร่วมมือ ความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพสูง