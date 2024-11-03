วิธีรับมือกับข้อจำกัดของ ChatGPT อย่างมีประสิทธิภาพ

OpenAI เปิดตัว ChatGPT ต่อสาธารณชนเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2022
ในเวลาเพียง 30 วัน, ChatGPT ได้รับผู้เยี่ยมชมเกิน 121 ล้านครั้ง—และจนถึงปัจจุบัน, มันยังคงเป็น หนึ่งในเครื่องมือ AI ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด.
แต่นี่คืออีกด้านหนึ่งของเรื่องราว: ChatGPTก็มีอัตราการตีกลับอยู่ที่ 87.79% เช่นกัน!
อัตราการตีกลับสูงนี้หมายความว่าบ่อยครั้งที่ผู้คนออกจาก ChatGPT โดยไม่ได้รับคำตอบที่พวกเขาหวังไว้ ซึ่งทำให้เกิดคำถาม: อะไร เป็นข้อจำกัดทั่วไปของ ChatGPT ที่ทำให้ผู้ใช้ต้องออกไป?
ในบทความนี้ เราจะพิจารณาเหตุผลเบื้องหลังปัญหาเหล่านี้และสำรวจกลยุทธ์ยอดนิยมบางประการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ChatGPT ของคุณ
ข้อจำกัดทั่วไปของ ChatGPT
เริ่มต้นด้วย OpenAI เองก็ได้เปิดเผยอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับข้อจำกัดของ ChatGPT
ChatGPT มีข้อจำกัดอย่างมากแต่ก็ทำได้ดีพอในบางเรื่องจนอาจสร้างความเข้าใจผิดว่ามีความสามารถสูงกว่าความเป็นจริง การพึ่งพา ChatGPT สำหรับเรื่องสำคัญใด ๆ ในตอนนี้ถือเป็นความผิดพลาด
และนี่คือคำพูดตรงจากผู้ก่อตั้งเอง—ไม่มีการแต่งเติมให้ดูดีแต่อย่างใด!
OpenAI ยังเพิ่มข้อความสั้น ๆ ไว้ใต้ทุกการสนทนาเพื่อเตือนผู้ใช้ว่า ChatGPT อาจทำผิดพลาดได้ และผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อมูลที่สำคัญด้วยตัวเอง
แต่ถ้าจะให้เป็นธรรม ต้องยอมรับว่า ChatGPT พัฒนาไปไกลมากแล้วตั้งแต่ตอนนั้น
ขณะนี้ มีร้านค้า GPT ของตัวเองพร้อมด้วย GPT ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองนับพันตัว ความสามารถในการสร้างภาพจากข้อความ และ โมเดล AI ที่เร็วกว่ามากใน GPT-4o
อย่างไรก็ตาม ปัญหาเดิมหลายประการของ ChatGPT ยังคงอยู่ รวมถึงปัญหาที่ท้าทายเป็นพิเศษซึ่งก่อให้เกิดปัญหาแก่ผู้ใช้ เช่น ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ขาดข้อมูลที่ทันสมัย ไม่มีการตัดสินใจจากมนุษย์ในคำตอบ และมีการสนับสนุนทางอารมณ์น้อยมาก
1. ขาดข้อมูลแบบเรียลไทม์
หนึ่งในความเข้าใจผิดที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับ ChatGPT คือมันเป็นผู้วิเศษแห่งอินเทอร์เน็ตที่เห็นทุกอย่างและไม่มีข้อผิดพลาด (สปอยล์: มันไม่ใช่)
สำหรับผู้ใช้เวอร์ชันฟรี ChatGPT จะไม่ท่องเว็บเลย โดยจะอาศัยข้อมูลจากการฝึกฝนเท่านั้น (อัปเดตล่าสุดในปี 2023)
อย่างไรก็ตาม สิ่งต่างๆ แตกต่างออกไปสำหรับผู้ที่มีการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน ในเดือนพฤษภาคม 2023 OpenAI ได้เปิดตัวฟีเจอร์การท่องเว็บสำหรับผู้ใช้ ChatGPT Plus, Team และ Enterprise
2. ความเข้าใจในบริบทที่จำกัด
ChatGPT (และโมเดลปัญญาประดิษฐ์ยอดนิยมอื่น ๆ อีกมากมาย) ยังคงมีจุดบอดสำคัญหนึ่งประการที่แม้แต่โมเดลที่ฉลาดที่สุดก็ดูเหมือนจะยังไม่สามารถแก้ไขได้ นั่นคือ บริบท
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มันมีปัญหาในการเข้าใจความละเอียดอ่อน เช่น การประชดประชัน อารมณ์ขัน หรือความเสียดสี หากคุณแสดงความคิดเห็นเชิงประชดประชัน อย่าคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบที่เฉียบคมจาก ChatGPT—มันมักจะตอบกลับมาด้วยสิ่งที่เทียบได้กับการจ้องมองว่างเปล่าในโลกดิจิทัล 🙂
ChatGPT ยังมีปัญหาในการติดตามบทสนทนาที่ยาวและอาจไม่จดจำคำสั่งจากข้อความเก่า นอกจากนี้ยัง ประสบปัญหาในการสร้างเนื้อหาแบบยาวที่มีโครงสร้างดี และการเขียนโค้ด โดยมักจะซ้ำประโยคเพื่อเพิ่มจำนวนคำ
3. ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้
นี่คืออีกหนึ่งความท้าทายเกี่ยวกับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ไม่สม่ำเสมอของ ChatGPT: ความสามารถในการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือยืนยันข้อมูลที่จำกัด โดยพื้นฐานแล้ว หากมันให้คำตอบที่ดูแปลกไปเล็กน้อย—คุณจะต้องตรวจสอบซ้ำด้วยตัวเอง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านความรู้ของ ChatGPT คุณอาจสังเกตเห็นว่ามันไม่สามารถให้คำตอบที่ตรงประเด็นได้เมื่อคุณเจาะลึกในหัวข้อที่ซับซ้อนหรือเฉพาะทางมากขึ้น
ในสถานการณ์เฉพาะเหล่านั้น ChatGPT อาจให้สรุปในระดับผิวเผินแก่คุณ; บางครั้งสรุปนั้นอาจไม่มั่นคงเกี่ยวกับข้อเท็จจริง
4. อคติในเนื้อหาที่สร้างขึ้น
เนื่องจาก ChatGPT ได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลข้อความจำนวนมหาศาลบนอินเทอร์เน็ต จึงมีความเสี่ยงอยู่เสมอที่ข้อมูลบางส่วนนั้น อาจมีความลำเอียง หรืออคติแฝงอยู่
และเนื่องจาก ChatGPT ไม่ใช่มนุษย์ (แม้ว่าจะสร้างข้อความที่เหมือนมนุษย์ก็ตาม) จึงไม่สามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสมเพื่อกรองข้อมูลที่เป็นปัญหาหรือมีลักษณะเลือกปฏิบัติ
คุณสามารถจินตนาการได้ว่าสิ่งนี้อาจนำไปสู่การตอบสนองที่อึดอัดหรือแม้กระทั่งเป็นอันตรายที่หลุดรอดไปได้
5. ขาดความฉลาดทางอารมณ์
หนึ่งในข้อจำกัดที่เห็นได้ชัดที่สุดของ ChatGPT คือ มันมีความลึกซึ้งทางอารมณ์ในระดับเดียวกับเครื่องจักร
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณเป็นผู้จัดการที่ต้องรับมือกับพนักงานที่มีผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน คุณจึงหันไปขอคำแนะนำจาก ChatGPT เกี่ยวกับวิธีการพูดคุยกับพนักงานคนนั้น
ChatGPT น่าจะให้โครงร่างทีละขั้นตอนแก่คุณ รวมถึงคำแนะนำ เช่น การจัดประชุมส่วนตัว การหารือเกี่ยวกับปัญหาด้านผลงานเฉพาะ และเสนอการสนับสนุนเพื่อการพัฒนา
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ขาดไปคือความละเอียดอ่อนทางอารมณ์ ที่จำเป็นในการจัดการการสนทนาอย่างระมัดระวัง ซึ่งอาจนำไปสู่คำตอบที่มีอคติและดูเหมือนขัดกับสามัญสำนึก ระบบไม่สามารถเข้าใจบุคลิกเฉพาะตัวของพนักงานแต่ละคน หรือประเมินสภาวะอารมณ์ รวมถึงปัจจัยกดดันนอกเวลางานที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานได้
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ChatGPT ยังไม่สามารถไขรหัสในการเป็นAI ที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางได้อย่างสมบูรณ์
6. มีความยากลำบากในการจัดการกับคำถามที่ซับซ้อน
ChatGPT มีความสามารถค่อนข้างดีในด้านความรู้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน แต่เมื่อคุณเริ่มพูดถึงหัวข้อเฉพาะทาง เครื่องมือ AI นี้อาจเริ่มมีความท้าทาย กฎหมายที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก ข้อบังคับที่เฉพาะเจาะจงมาก หรือ นโยบายที่ซับซ้อน เป็นตัวอย่างของหัวข้อเฉพาะทางที่ทำให้ ChatGPT ต้องคิดหนัก
หนึ่งในข้อจำกัดอื่น ๆ ของ ChatGPT คือ มันมักจะสะดุดเมื่อต้องเผชิญกับการคำนวณทางคณิตศาสตร์หลายขั้นตอน มันอาจใช้เวลาสักพักในการให้คำตอบหรือให้คำตอบที่ผิดพลาด ซึ่งอาจเกิดจากการขาดทรัพยากรการคำนวณ (ในเวอร์ชันฟรี) รวมถึงข้อจำกัดในการใช้งาน
ข้อกังวลทางจริยธรรมและการปฏิบัติ
มีการพูดคุยกันบ้างเกี่ยวกับบริษัทเทคโนโลยีที่จัดตั้งนโยบายจริยธรรมด้าน AI
เมื่อมองแวบแรก อาจฟังดูแปลกไปสักหน่อย—ChatGPT จำเป็นต้องเรียนวิชา "วิธีเป็น AI ที่ดี" หรือไม่?
อย่างไรก็ตาม แม้จะดูแปลกไปสักหน่อย แต่มันก็สำคัญมาก และนี่คือเหตุผล
ปัญหาทางจริยธรรมกับการตอบสนองของระบบปัญญาประดิษฐ์
หนึ่งในปัญหาทางจริยธรรมที่ใหญ่ที่สุดของ ChatGPT คือแนวโน้มที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ มีอคติหรือไม่ถูกต้อง
เนื่องจากมันถูกฝึกฝนด้วยข้อมูลข้อความออนไลน์จำนวนมหาศาล มันจึงอาจสะท้อน อคติทางเชื้อชาติหรือเพศที่มีอยู่ และที่แย่กว่านั้น—มันอาจ นำเสนอข้อมูลเท็จเป็นข้อเท็จจริง แน่นอนว่านั่นไม่เป็นผลดีต่อนโยบายของบริษัทใด ๆที่ต้องการกำกับดูแล AI อย่างมีความรับผิดชอบ
การขาดความโปร่งใส ของ ChatGPT ในการให้คำตอบบางประการทำให้ยากที่จะไว้วางใจได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นควรตรวจสอบรายละเอียดที่สำคัญกับแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเสมอ
ยังมีปัญหาเรื่องการละเมิด ความเป็นส่วนตัว
ChatGPT จัดเก็บการสนทนาเพื่อปรับปรุงโมเดลในอนาคต ดังนั้นรายละเอียดส่วนตัวหรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้ อาจปรากฏในผลลัพธ์ในภายหลังได้
สุดท้ายนี้ มีความเป็นไปได้ที่จะเกิด การละเมิดลิขสิทธิ์—ChatGPT ไม่ได้ให้แหล่งอ้างอิง ดังนั้นจึงยากที่จะทราบว่าเมื่อใดที่อาจมีการคัดลอกเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ ซึ่งทำให้ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อปัญหาทางกฎหมาย
ตรวจสอบเนื้อหาให้แน่ใจก่อนเผยแพร่เพื่อให้ชัดเจน
การพึ่งพา AI มากเกินไปสำหรับงานสร้างสรรค์
ChatGPT ได้รับคำขอมากมายให้แสดงความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งเพลงที่ติดหู การประพันธ์บทกวี หรือแม้แต่ช่วยระดมความคิดสำหรับนิยายเรื่องใหม่ และแม้ว่าแพลตฟอร์มของ OpenAI จะสามารถสร้างคำตอบที่สอดคล้องและมีเหตุผลได้ แต่พูดตามตรง: มันมักจะขาด 'ประกาย' เฉพาะตัวที่พิเศษ
เมื่อพูดถึงงานสร้างสรรค์ เครื่องมือ AI อย่าง ChatGPT ประสบปัญหาในการส่งมอบ นวัตกรรมที่แท้จริงหรือความเป็นต้นฉบับ นั่นเป็นเพราะความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวข้องกับมากกว่าการร้อยเรียงประโยคเข้าด้วยกัน—มันต้องการแนวคิดใหม่ๆ ความลึกซึ้งทางอารมณ์ และสัมผัสของมนุษย์
เมื่อสิ้นสุดวัน สมองมนุษย์ยังคงทำงานได้ดีกว่าเครือข่ายประสาทเทียม ในด้านเหล่านี้ ดังนั้น หากคุณหวังที่จะใช้ ChatGPT เพื่อสร้างนวนิยายยอดเยี่ยมหรือบทความบล็อกสร้างสรรค์ คุณอาจต้องลงแรงทำงานหนักด้วยตัวเองมากทีเดียว
ข้อจำกัดทางเทคนิค
ในเหตุการณ์ล่าสุด ผู้ใช้ Reddit ชื่อว่า "SensiBull" อ้างว่า ChatGPT ได้เริ่มบทสนทนาโดยไม่มีการกระตุ้นใดๆ โดยถามว่า "สัปดาห์แรกในโรงเรียนมัธยมเป็นอย่างไรบ้าง?"
แน่นอนว่าผู้ใช้รู้สึกงุนงงและตอบกลับว่า "คุณส่งข้อความมาหาฉันก่อนเหรอ?" ซึ่ง ChatGPT ตอบกลับอย่างร่าเริงว่า "ใช่ค่ะ ฉันอยากทักทายและดูว่าทุกอย่างเป็นอย่างไรบ้าง"
แม้ว่านี่จะเป็นการสนทนาที่สร้างสรรค์และไม่ได้ร้องขอ แต่ผู้ใช้ ChatGPT ยังมีข้อจำกัดในการใช้งานอื่นๆ ที่ต้องพิจารณา
หน่วยความจำจำกัด
หน่วยความจำของ ChatGPT ไม่ได้อยู่ในระดับสูงสุด มีปัญหาหลักสองประการ: มันมักจะจำเฉพาะข้อเท็จจริงที่ชัดเจนเท่านั้น ไม่ใช่ความชอบที่ละเอียดอ่อน และต้องการ คำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องจำ
ในแง่เทคนิค ณ เวอร์ชัน GPT-4 หน่วยความจำของ ChatGPT อยู่ที่ 32,768 โทเคน—ซึ่งโดยทั่วไปแล้วหนึ่งคำจะประกอบด้วย 1-3 โทเคน หากพิจารณาอย่างระมัดระวัง นั่นหมายความว่า ChatGPT สามารถจดจำคำได้สูงสุดถึง 10,000 คำในแต่ละครั้ง
อย่างไรก็ตาม ด้วยเวอร์ชันล่าสุด—ChatGPT4o—ผู้ใช้ได้ร้องเรียนเกี่ยวกับความจำที่จำกัด ซึ่งมักจะเต็มเพียง 5,000 ตัวอักษรเท่านั้น นั่นอาจทำให้รู้สึกไม่พอใจอย่างมาก เนื่องจากทางเลือกอื่น ๆ ของ ChatGPTหลายตัวไม่มีข้อจำกัดที่เข้มงวดเช่นนี้
ความยากลำบากในการทำงานหลายภาษา
แม้ว่า ChatGPT จะรองรับหลายภาษา แต่ข้อจำกัดของมันก็จะชัดเจนขึ้นเมื่อคุณเริ่มสื่อสารกับมันในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
สาเหตุหลักเป็นเพราะ ข้อมูลการฝึกอบรมของมันมีความเอนเอียงอย่างมากไปทางเนื้อหาภาษาอังกฤษ และประสิทธิภาพในภาษาที่มีข้อมูลน้อยกว่า—หรือที่เรียกว่าภาษาที่มีทรัพยากรน้อย—มักจะ, เอ่อ, ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่
📌ตัวอย่าง
ฝรั่งเศส, สเปน, หรือ เยอรมัน อาจทำได้ดีพอสมควร แต่เมื่อขอให้ ChatGPT จัดการกับภาษาอย่าง สวาฮีลี หรือ ไอซ์แลนด์ คำตอบอาจฟังดูเป็นทางการเกินไปหรือเหมือนหุ่นยนต์ เพราะโมเดลนี้ดึงข้อมูลจาก แหล่งข้อมูลข้อความที่จำกัด
อีกหนึ่งความท้าทายสำคัญคือ ความเร็วในการตอบสนอง
เนื่องจากวิธีที่ LLMs ประมวลผลภาษาผ่านการโทเค็น (การแยกข้อความออกเป็นส่วนย่อย) การตอบสนองในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษมักจะใช้เวลานานกว่าในการสร้าง เนื่องจากภาษาอย่างเช่นภาษาเยอรมันซึ่งมักใช้คำที่ยาวกว่า จึงต้องใช้โทเค็นมากขึ้น ChatGPT จึงต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการประมวลผลและตอบสนอง
ค่าใช้จ่ายในการคำนวณสูง
ค่าใช้จ่ายในการรักษาการทำงานของ ChatGPT ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย และเริ่มเห็นผลใน ราคาการสมัครสมาชิก
เมื่อเร็ว ๆ นี้OpenAI ได้ประกาศแผนการปรับขึ้นราคาการสมัครสมาชิกChatGPT Plus จาก $20 เป็น $22 ต่อเดือน ภายในสิ้นปี 2024 โดยมีการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นราคาเพิ่มเติมให้ถึง $44 ต่อเดือน ภายในปี 2029
อะไรคือสาเหตุเบื้องหลังการปรับขึ้นราคาครั้งนี้? ค่าใช้จ่ายในการคำนวณที่สูง.
🤔คุณรู้หรือไม่? แม้ว่าจะสร้างรายได้ถึง 300 ล้านดอลลาร์ต่อเดือน ณ เดือนสิงหาคม 2024 แต่ OpenAI ก็ยังคงขาดทุนประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ การดำเนินงานของ ChatGPT เพียงอย่างเดียวทำให้บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายถึง 700,000 ดอลลาร์ต่อวัน
ระบบ AI ต้องการกำลังการประมวลผลจำนวนมหาศาลเพื่อให้สามารถทำงานได้ ซึ่งมาพร้อมกับ ค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ในแง่ของไฟฟ้าและฮาร์ดแวร์—เช่น การทำความเย็นให้กับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง
ChatGPT ยัง ใช้น้ำ 500 มิลลิลิตรสำหรับทุก ๆ 5 ถึง 50 คำสั่ง เพียงเพื่อระบายความร้อนของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดอย่างแน่นอน
เคล็ดลับการใช้ ChatGPT อย่างมีประสิทธิภาพ
ChatGPT มีข้อบกพร่อง แต่มีวิธีแก้ไขที่เป็นประโยชน์มากมายที่สามารถช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากเครื่องมือนี้ได้มากที่สุด
1. ชี้แจงข้อสงสัยของคุณ
เมื่อใช้ ChatGPT ความชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะตั้งคำถาม
การให้ รายละเอียดที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง เกี่ยวกับหัวข้อของคุณเป็นกุญแจสำคัญในการได้รับคำตอบที่ดีที่สุด
📌ตัวอย่าง
คำถามที่ไม่ชัดเจนเช่น "ฉันจะทำการตลาดให้ดีขึ้นได้อย่างไร?" อาจทำให้คุณได้รับคำตอบทั่วไป
แทนที่จะทำเช่นนั้น ลองให้ชัดเจนมากขึ้น:
✅"ฉันจะเพิ่มการมีส่วนร่วมใน Instagram สำหรับแบรนด์ความงามขนาดเล็กที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้หญิงอายุระหว่าง 25-50 ปีได้อย่างไร?"
ด้วยวิธีนี้ ChatGPT จะทราบอย่างชัดเจนว่าคุณต้องการอะไร และสามารถให้คำตอบที่ตรงประเด็นกับคุณได้
นอกจากนี้ โปรดใช้ประโยคที่สมบูรณ์
วลีที่กระจัดกระจายอย่าง "เพิ่มยอดขาย?" ทำให้เกิดการตีความได้หลากหลาย การถามว่า "ฉันจะเพิ่มยอดขายสำหรับร้านค้าออนไลน์ของฉันได้อย่างไร?" ช่วยให้ AI เข้าใจเจตนาของคุณได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ หลีกเลี่ยงการถามคำถามที่ซับซ้อนเกินไป
การแยกคำถามเช่น "ฉันจะเริ่มเขียนบล็อกและทำให้มีกำไรได้อย่างไร?" ออกเป็นคำถามย่อยที่ง่ายขึ้น จะช่วยให้ ChatGPT ให้คำตอบที่ชัดเจนและตรงประเด็นมากขึ้น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณได้รับคำตอบที่ไม่ตรงกับสิ่งที่คุณคาดหวัง อย่าอายที่จะขอคำชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อใช้ ChatGPT อย่างมีประสิทธิภาพ ควรรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดก่อนตัดสินใจเลือกคำตอบที่ตรงกับความต้องการของคุณ อย่าลืมว่าการค้นคว้าข้อมูลด้วย AI เป็นเพียงส่วนหนึ่ง และควรแก้ไขเนื้อหาให้เหมือนมนุษย์เป็นผู้เขียน
2. เสริมด้วยการวิจัยเพิ่มเติม
แม้ว่า ChatGPT และเครื่องมือ AI สร้างสรรค์อื่น ๆ จะน่าประทับใจ แต่พวกมันไม่ได้ 'รู้' สิ่งต่าง ๆ เหมือนมนุษย์ อย่างไรก็ตาม โมเดล AI ยังคงสามารถเป็น เพื่อนร่วมทางที่มีคุณค่าสำหรับการวิจัย และช่วยเสริมความเชี่ยวชาญของมนุษย์ได้
ตัวอย่างเช่น ChatGPT สามารถ ระดมความคิดและระบุช่องว่าง ระหว่างการวิจัยที่อาจไม่ชัดเจนสำหรับนักวิจัยมนุษย์ในทันที
นอกจากนี้ ยังสามารถช่วย สร้างสรรค์ไอเดีย หรือเสนอข้อโต้แย้ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความชัดเจนและความลึกซึ้งในการวิจัยของคุณ
นี่คือกุญแจสำคัญในการปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกดังกล่าว: การให้ข้อมูลการวิจัยหรือข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องแก่ ChatGPT
📌ตัวอย่าง
หากคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับการแทรกแซงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การให้ข้อมูลวิจัยเฉพาะเกี่ยวกับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทางวิทยาศาสตร์ชั้นนำจะช่วยให้ ChatGPT สร้างแนวคิดและข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับหัวข้อนั้นมากขึ้น หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว คุณอาจได้รับคำตอบที่ทั่วไปหรือผิวเผินมากขึ้น
เมื่อคุณป้อนข้อมูลการศึกษา รายงาน หรือข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้กับ ChatGPT คุณได้มอบเครื่องมือให้มันทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:การเข้าใจว่า ChatGPT สร้างเนื้อหาอย่างไรจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์ในระยะยาว เพื่อให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาที่ตรงประเด็นและสอดคล้องกับความต้องการของคุณมากขึ้น ควรให้ข้อมูลการวิจัยหรือตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงกับมัน เนื่องจากโดยปกติแล้วมันจะพึ่งพาข้อมูลการฝึกอบรมทั่วไป
3. ใช้เครื่องมือ AI หลายตัว
จินตนาการถึง ChatGPT แต่มีคุณสมบัติเพิ่มเติม
ขอบคุณสำหรับปลั๊กอินที่ผู้ใช้ส่งเข้ามาเกินหนึ่งพันรายการ (รวมถึงบางรายการที่ได้รับการรับรองจาก OpenAI) ทำให้ ChatGPT สามารถนำเสนอ คุณสมบัติที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งไม่มีในโมเดลพื้นฐานในตอนแรก
ผ่านสิ่งเหล่านี้ ChatGPT สามารถเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ ดำเนินการต่างๆ เช่น การจองการนัดหมาย และแม้กระทั่งดึงข้อมูลจากอีเมลของคุณได้
ต้องการข้อมูลเชิงลึกเฉพาะทางอุตสาหกรรมใช่ไหม? ปลั๊กอินพร้อมช่วยคุณ! ไม่ว่าจะเป็นด้านการดูแลสุขภาพ อีคอมเมิร์ซ หรือการเงิน ก็มีปลั๊กอินที่ตอบโจทย์สำหรับคุณ
การวิเคราะห์ข้อมูล? เช็คแล้ว ต้องการประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าของคุณ? ใช่ มีปลั๊กอินสำหรับสิ่งนั้นด้วยเช่นกัน
ปลั๊กอินยังมีประโยชน์สำหรับธุรกิจที่ไม่มีงบประมาณด้านเทคโนโลยีสูง ปลั๊กอินช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานของ AI ขั้นสูงได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง
ทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับ ChatGPT: ClickUp Brain
ChatGPT อาจเป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน แต่ตามที่เราได้เห็นแล้ว มันมีข้อจำกัดของมัน
ข้อจำกัดบางประการเหล่านี้อาจเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับทีมที่ต้องการใช้เครื่องมือ AI ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของพวกเขา
เมื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายในการคำนวณที่สูงและความจำที่จำกัดของ ChatGPT เข้าไป คุณจะตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าทีมขนาดเล็กไม่สามารถใช้ ChatGPT ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
แล้วอะไรล่ะที่อาจจะเป็นทางเลือกของ ChatGPT เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้บ้าง?
คำตอบหนึ่ง:ClickUp Brain
1. ความจำเชิงบริบทของ ClickUp Brain
นี่คือหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้ClickUp โดดเด่นในฐานะทางเลือกของ ChatGPT: ClickUp Brain มอบทุกสิ่งที่ ChatGPT ขาดไปผ่านการ ปรับแต่งเฉพาะบุคคลโดยเฉพาะ
คุณสมบัติของ AI แบบสนทนา, ตามบริบท, และตามบทบาทของแพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อผู้คน, งาน, และความรู้ของทีมคุณไว้ในประสบการณ์เดียว
ClickUp's AI มาพร้อมกับคุณสมบัติหลักสามประการที่ช่วยให้การจัดการโครงการของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติ:
- ผู้จัดการความรู้ AI: มีคำถามเกี่ยวกับงานหรือเอกสารของคุณหรือไม่? ClickUp Brain ให้คำตอบตามบริบทโดยอ้างอิงจากฐานความรู้ขององค์กรคุณ
- ผู้จัดการโครงการ AI: ทำงานอัปเดตงานโดยอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย ติดตามความคืบหน้าของทีม และสร้างรายงานโดยละเอียดได้เพียงไม่กี่คลิก
- AI Writer สำหรับการทำงาน: ปรับปรุงงานเขียนของคุณให้สมบูรณ์แบบด้วยการสร้างอีเมล สรุป และเอกสารที่ชัดเจนและกระชับ
นี่คือวิธีการทำงานของเครื่องมือ: สมมติว่าคุณต้องการอัปเดตโครงการอย่างรวดเร็วหรือสรุปการประชุม
ClickUp Brain ดูแลคุณไว้แล้ว
มันสามารถสร้างงานจากอีเมล, บันทึกการประชุม, และแนะนำขั้นตอนต่อไปของคุณได้
สำหรับผู้จัดการโครงการ นี่หมายถึงการใช้เวลาน้อยลงกับงานที่ต้องทำด้วยตนเองและมีเวลามากขึ้นในการวางกลยุทธ์—ซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักของ การบริหารโครงการด้วย AI
2. การทำงานอัตโนมัติของงานและกระบวนการทำงาน
จินตนาการว่าคุณเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่บริษัทซอฟต์แวร์ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว กำลังเตรียมตัวสำหรับการเปิดตัวการอัปเดตผลิตภัณฑ์ครั้งใหญ่
คุณมีนักพัฒนา, นักเขียนเทคนิค, และทีมการตลาดทำงานร่วมกัน. หากไม่มีระบบที่มีประสิทธิภาพ, การจัดการส่วนที่เคลื่อนไหวเหล่านี้จะกลายเป็นความวุ่นวาย.
โชคดีที่ ฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp ช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้น
นี่คือวิธีที่ClickUp เปลี่ยนแปลงการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ:
เมื่อร่างเอกสารผลิตภัณฑ์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบอัตโนมัติของ ClickUp จะมอบหมายงานตรวจสอบให้กับทีมเทคนิคและทีมการตลาดทันที เพื่อให้แน่ใจว่าทั้งความถูกต้องและความชัดเจนได้รับการตรวจสอบโดยไม่มีความล่าช้า
ในขณะเดียวกัน การผสานการทำงานกับ GitHub ของ ClickUp จะซิงค์การเปลี่ยนแปลงโค้ดล่าสุดกับเอกสารประกอบ และ การผสานการทำงานกับ Slack จะช่วยให้ฝ่ายการตลาดได้รับข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์
ด้วยกำหนดเวลาที่แน่นหนา,มุมมองปฏิทินของ ClickUpติดตามทุกเป้าหมายสำคัญและส่งการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติก่อนถึงกำหนดเวลาเพื่อ ให้ทุกคนทำงานตามแผน
ในทางกลับกัน ข้อมูลย้อนกลับจะถูกเก็บรวบรวมผ่านClickUp Clips ซึ่งช่วยให้ผู้ตรวจสอบสามารถให้ข้อเสนอแนะในรูปแบบภาพที่เชื่อมโยงโดยตรงกับงานแต่ละรายการ ทำให้กระบวนการรวดเร็วและชัดเจนยิ่งขึ้น
หลังจากได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้าย เอกสารจะถูกเผยแพร่โดยอัตโนมัติ และทีมงานจะได้รับการแจ้งเตือนทันที
หลังการเปิดตัว จะมีการรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าผ่านClickUp Forms เพื่อสร้างงานสำหรับการติดตามผล
งานที่ทำซ้ำเหล่านี้จัดการการอัปเดต—ทำให้ทุกอย่าง ถูกต้องโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
วิศวกรและผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของเราต้องเสียเวลาไปกับการอัปเดตสถานะด้วยตนเองระหว่าง Jira กับเครื่องมืออื่น ๆ อยู่ตลอดเวลา ด้วย ClickUp เราสามารถประหยัดเวลาที่สูญเสียไปกับงานซ้ำซ้อนได้หลายชั่วโมง ยิ่งไปกว่านั้น เรายังสามารถเร่งการปล่อยผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น ด้วยการปรับปรุงการส่งต่องานระหว่างฝ่าย QA, ทีมเขียนเนื้อหาทางเทคนิค และฝ่ายการตลาด
3. คุณสมบัติการร่วมมือ
ความร่วมมือคือกุญแจสู่ความสำเร็จในทุกสิ่ง
ในขณะที่การสื่อสารซับซ้อนขึ้นด้วยเอกสารและงานจำนวนมากClickUp Docsทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นมาก
สมมติว่าคุณกำลังร่างเค้าโครงโครงการบน ClickUp Docs
คุณจะได้เห็นเพื่อนร่วมทีมของคุณกระโดดเข้ามาเพื่อเพิ่มความคิดเห็น, มอบหมายงาน, และเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นกิจกรรมที่สามารถติดตามได้—ทั้งหมดนี้ภายในเอกสารเดียวกัน
คุณยังสามารถฝังสเปรดชีต, PDF และวิกิได้อีกด้วย
เนื่องจากมันผสานรวมกับ ClickUp Brain คุณสามารถปรับปรุงเนื้อหา สรุปเอกสาร และแม้กระทั่งตอบกลับความคิดเห็นด้วย ความช่วยเหลือจาก AI
ทีมของคุณไม่จำเป็นต้องสลับแอปเพื่อแชทและทำงานClickUp Chatรวมการสื่อสารและการจัดการงานไว้ในที่เดียวเพื่อให้การทำงานร่วมกันของทีมคุณเป็นเรื่องง่าย
ClickUp Chat เชื่อมโยงการสนทนาไปยังงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกันอยู่เสมอ
คุณสมบัติ AI ของมันทำให้สิ่งต่าง ๆ ดีขึ้นไปอีก. มันสามารถสรุปข้อความที่พลาดไปได้, สร้างงานจากแชท, และค้นหางานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่ต้องมีความยุ่งยาก. ด้วย ClickUp Chat, การติดตามการสนทนาและงานต่าง ๆ กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก.
แม้กระทั่งอีเมลอัตโนมัติก็สามารถส่งเพื่อแจ้งให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น เมื่อมีการทำเครื่องหมายงานว่า 'กำลังตรวจสอบ' หรือเมื่อมีปัญหาที่ต้องการความสนใจอย่างเร่งด่วน
4. การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ
ในขณะที่ ClickUp เป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง การผสานรวมกับแอปอื่น ๆ จะยกระดับการทำงานของคุณไปอีกขั้น
ด้วยการผสานการทำงานฟรีมากกว่า 1,000 รายการ ClickUp ช่วยประหยัดเวลาของคุณและลดความจำเป็นในการสลับไปมาระหว่างแอปหลายตัว
ตัวอย่างเช่น การผสานการทำงานระหว่าง ClickUp กับ Slack จะเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นการกระทำ
คุณสามารถเปลี่ยนข้อความใน Slack ให้เป็นงาน อัปเดตสถานะงาน และมอบหมายสมาชิกในทีมได้โดยไม่ต้องออกจากแชท เพื่อให้การสนทนาเปลี่ยนเป็นงานที่ติดตามได้อย่างรวดเร็ว
การผสานการทำงานของ ClickUp กับ HubSpot สำหรับ CRM ช่วยให้การซิงค์ข้อมูลระหว่างข้อมูลลูกค้าและงานโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น
การซิงค์แบบสองทาง นี้รับประกันว่าทีมที่ติดต่อกับลูกค้าสามารถจัดการเวิร์กโฟลว์ของพวกเขาได้โดยไม่พลาดแม้แต่ขั้นตอนเดียว
ต้องการกำจัดงานที่ทำซ้ำๆ?
การผสานระบบ Make (เดิมชื่อ Integromat) ช่วยให้กระบวนการทำงานประจำเป็นอัตโนมัติข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นการซิงค์งานกับ Google Calendar หรือการส่งการอัปเดตโครงการผ่าน Gmail การทำงานอัตโนมัติช่วยให้งานของคุณเป็นระเบียบและตรงตามกำหนดเวลาโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
สำหรับทีมที่พึ่งพา Zoom ในการประชุมทางไกล การผสานการทำงานกับ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลา เข้าร่วม และจัดเก็บการบันทึกการประชุมได้โดยตรงภายในงานของคุณ ทำให้การสื่อสารทั้งหมดอยู่ในที่เดียว
ด้วยการผสานการทำงานของ ClickUp กับ Harvest การจัดการเวลาจะง่ายขึ้น คุณสามารถติดตามชั่วโมงที่ใช้ไปกับแต่ละงานและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานได้
สรุปคือ: ไม่ว่าคุณจะซิงค์การสื่อสารกับ Slack จัดการข้อมูลลูกค้าด้วย HubSpot หรือติดตามเวลาด้วย Harvest—พลังการผสานรวมของ ClickUp จะนำทุกอย่างมารวมไว้ภายใต้หลังคาเดียวกัน
ผลลัพธ์คืออะไร?
พื้นที่ทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียวและมีประสิทธิภาพ ซึ่งทุกเครื่องมือทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืน—ช่วยให้คุณมุ่งเน้นที่การเพิ่มผลผลิตแทนที่จะต้องสลับแพลตฟอร์มไปมา
ทำไมต้องจำกัดตัวเองด้วย ChatGPT? เลือก ClickUp
หากคุณคิดว่า ChatGPT น่าประทับใจ ClickUp จะทำให้คุณประทับใจยิ่งขึ้นไปอีก
ในขณะที่ ChatGPT โดดเด่นในการสร้างเนื้อหา ClickUp ก้าวไปไกลกว่าความสามารถนี้ด้วยการอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ จัดการงาน และเชื่อมต่อทีมของคุณผ่านการร่วมมือแบบเรียลไทม์
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเอกสารสรุปโครงการ ติดตามกำหนดเวลา หรือสร้างสรุปที่ชัดเจน ClickUp Brain ก็มีทุกอย่างรวมอยู่ใน แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว
พร้อมที่จะอัปเกรดหรือยัง?ลงทะเบียนกับ ClickUpฟรี และยกระดับการทำงานของคุณไปอีกขั้น