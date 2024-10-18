Zoho Workplace เทียบกับ Google Workspace: วิธีเลือกให้เหมาะสมที่สุด

คุณกำลังจ้องมองที่แท็บเบราว์เซอร์สองแท็บและประเมินเนื้อหาของแต่ละแท็บอย่างละเอียด—หนึ่งสำหรับ Zoho Workplace และอีกหนึ่งสำหรับ Google Workspace—และสงสัยว่าทำไมมันถึงยากที่จะปิดแท็บหนึ่งแท็บ
คุณรู้ได้อย่างไรว่าควรเลือกใช้เครื่องมือทำงานทางไกลตัวไหนในที่สุด?
คุณเพียงแค่ต้องส่งอีเมล, แชร์เอกสาร, และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสื่อสารที่ไม่มีการขัดจังหวะและชัดเจนกับทีมของคุณ. ยินดีต้อนรับสู่ปัญหาสมัยใหม่ของการเลือกระหว่างสองเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีเท่าเทียมกัน.
การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณก็เหมือนกับการเลือกของหวาน—คุณอาจต้องการทุกอย่างที่มีให้เลือก แต่ตอนนี้คุณสามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวก่อน แล้วคุณจะตัดสินใจอย่างไร? มาดูกันทีละขั้นตอน
Zoho Workplace คืออะไร?
Zoho Workplace คือ ชุดเครื่องมือสำนักงานแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจจัดการงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งแต่การจัดการอีเมลการประมวลผลคำ การจัดเก็บไฟล์ ไปจนถึงการทำงานร่วมกันในทีม Zoho Workplace รวมแอปพลิเคชันหลากหลายเข้าด้วยกันเพื่อมอบประสบการณ์การทำงานที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
มันได้รับความนิยมเนื่องจากความยืดหยุ่น ราคาไม่แพง และความสามารถในการผสานรวมกับแอป Zoho อื่น ๆ ทำให้เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่กำลังมองหาโซลูชันแบบครบวงจร
คุณสมบัติของ Zoho Workplace
Zoho Workplace นำเสนอเครื่องมือหลากหลายเพื่อช่วยให้ทีมทำงานร่วมกัน สื่อสาร และทำงานให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือสรุปสั้น ๆ ของคุณสมบัติที่โดดเด่นบางประการ
คุณสมบัติ #1: Zoho Mail
นี่คือ บริการโฮสต์อีเมลที่ปลอดภัยและปราศจากโฆษณา ส่วนที่ดีที่สุดคือ? มันให้บริการโฮสต์อีเมลด้วยโดเมนที่กำหนดเองเพื่อให้ทีมของคุณสามารถเพลิดเพลินกับที่อยู่อีเมลที่เป็นมืออาชีพ
มีคุณสมบัติเช่น การเรียกคืนอีเมล, การเข้าถึงแบบออฟไลน์, และการแชทแบบบูรณาการ สำหรับการหารือในทีม
คุณสมบัติที่ 2: Zoho Writer
Zoho Writer คือแอปประมวลผลคำของ Zoho ที่ อนุญาตให้ทำงานร่วมกันในเอกสารแบบเรียลไทม์
ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างรายงาน สร้างข้อเสนอ หรือระดมความคิด Zoho Writer ช่วยให้คุณแชร์ เอกสารได้อย่างง่ายดาย ติดตามการเปลี่ยนแปลง และแสดงความคิดเห็นสำหรับสมาชิกในทีม—ทั้งหมดนี้ภายในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
คุณสมบัติที่ 3: Zoho WorkDrive
คิดถึง Zoho WorkDrive เป็นเหมือนตู้เอกสารดิจิทัลของทีมคุณ. นี่คือบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ให้บริการการร่วมมือแบบเรียลไทม์และคุณสมบัติการจัดการไฟล์. คุณสามารถจัดระเบียบไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์, ควบคุมระดับการเข้าถึงสำหรับสมาชิกทีมต่าง ๆ, และแม้กระทั่งทำงานแบบออฟไลน์ได้.
ราคาของ Zoho Workplace
- มาตรฐาน: $3/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มืออาชีพ: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
Google Workspace คืออะไร?
Google Workspace (เดิมชื่อ G Suite) คือชุดเครื่องมือการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพบนคลาวด์ของ Google ซึ่งรวมถึงแอป Google Workspace ที่คุ้นเคยทั้งหมด เช่น Gmail, Google Calendar, Docs, Drive, Google Slides และ Sheets ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์จากอุปกรณ์ใดก็ได้
Google Workspace เป็นที่รู้จักในด้านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การผสานรวมระหว่างแอปต่างๆ และความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
คุณสมบัติของ Google Workspace
เช่นเดียวกับ Zoho Workplace บริการของ Google มาพร้อมกับเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพ
นี่คือภาพรวมสั้น ๆ ของคุณสมบัติเด่นบางประการ:
คุณสมบัติ #1: Gmail สำหรับธุรกิจ
ด้วย Google Workspace คุณจะได้รับบริการโฮสต์อีเมลระดับมืออาชีพพร้อมชื่อโดเมนของคุณเอง ฟิลเตอร์สแปมที่ทรงพลังของ Gmail ความสามารถในการใช้งานแบบออฟไลน์ และการผสานรวมอย่างราบรื่นกับแอป Google อื่นๆ ทำให้เป็นเครื่องมือธุรกิจที่ขาดไม่ได้
คุณสมบัติ #2: Google Docs
Google Docs ช่วยให้ทีมสามารถสร้าง, แชร์, และแก้ไขเอกสารได้และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์. เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ใช้งานง่าย เช่น ความคิดเห็น และการติดตามการเปลี่ยนแปลง ทำให้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับธุรกิจที่ให้คุณค่ากับการทำงานเป็นทีมและความโปร่งใส.
คุณสมบัติที่ 3: Google Drive
Google Drive เป็นบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บ จัดระเบียบ และแบ่งปันไฟล์ได้ ด้วยความสามารถในการค้นหาที่ทรงพลัง (ขอบคุณ AI ของ Google) การอนุญาตการแชร์ และตัวเลือกการจัดเก็บขนาดใหญ่ Google Drive จึงเหมาะสำหรับ บริษัทที่ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันและการเข้าถึงไฟล์ที่ง่ายดาย
ราคาของ Google Workspace
- ธุรกิจเริ่มต้น: $7. ผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: 14 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- บิสิเนส พลัส: 22 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
Zoho Workplace เทียบกับ Google Workspace: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
เมื่อพูดถึงชุดโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน Zoho Workplace และ Google Workspace ต่างก็มีฟีเจอร์ขั้นสูงมากมายให้เลือกใช้ แต่ทั้งสองตัวนี้เปรียบเทียบกันอย่างไร?
|คุณสมบัติ
|Zoho Workplace
|Google Workspace
|บริการโฮสต์อีเมล
|โดเมนที่กำหนดเอง, ตัวกรองสแปม, ความสามารถในการใช้งานแบบออฟไลน์
|โดเมนที่กำหนดเอง, ตัวกรองสแปมชั้นนำของอุตสาหกรรม, ความสามารถออฟไลน์ที่ดีขึ้น, การนำไปใช้ที่กว้างขวางขึ้น
|การร่วมมือในการจัดทำเอกสาร
|การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ พร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในตัว
|การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายขึ้น, การใช้งานที่กว้างขวางขึ้น
|คลาวด์สตอเรจ
|คุณสมบัติการร่วมมือและการจัดการ
|ความสามารถในการค้นหาที่แข็งแกร่ง, การผสานรวมกับแอป Google อื่น ๆ, พื้นที่จัดเก็บขนาดใหญ่
ตอนนี้, มาคุยกันให้ละเอียด:
คุณสมบัติ #1: การโฮสต์อีเมล
ทั้ง Zoho Mail และ Gmail for Business ให้บริการโฮสต์อีเมลด้วยโดเมนที่กำหนดเองได้ อย่างไรก็ตาม Gmail มีความได้เปรียบในด้านนี้ เนื่องจากมีตัวกรองสแปมที่เป็นผู้นำตลาด ความสามารถในการใช้งานแบบออฟไลน์ที่ดีกว่า และการสนับสนุนทางเทคนิคที่เหนือกว่าโดยรวม นอกจากนี้ Gmail ยังได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายอยู่แล้ว ซึ่งหมายความว่าพนักงานอาจไม่จำเป็นต้องฝึกอบรมมากนักเพื่อให้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
🏆ผู้ชนะ: Google
คุณสมบัติที่ 2: การจัดการเอกสารและการทำงานร่วมกัน
Zoho Writer และGoogle Docsต่างก็มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ยอดเยี่ยม
อย่างไรก็ตาม Google Docs มีความได้เปรียบเนื่องจากมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายกว่าและการใช้งานที่แพร่หลาย มักจะง่ายกว่าในการแชร์ Google Docs เนื่องจากผู้ใช้จำนวนมากคุ้นเคยกับมัน อย่างไรก็ตาม Zoho Writer มีเครื่องมือที่ทรงพลัง เช่น ฟีเจอร์ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในตัว ซึ่งทำให้มีความได้เปรียบเล็กน้อยในกรณีการใช้งานเฉพาะ
🏆ผู้ชนะ: เสมอกันระหว่าง Zoho Writer และ Google Docs
คุณสมบัติที่ 3: การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
ด้วยปัญญาประดิษฐ์ของ Google ความสามารถในการค้นหาของ Google Drive จึงไม่มีใครเทียบได้ ในขณะที่ Zoho WorkDrive มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันและการจัดการที่แข็งแกร่ง การผสานรวมกับแอป Google อื่น ๆ และความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ของ Google Drive ทำให้มันน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับธุรกิจที่มีความต้องการในการแชร์ไฟล์อย่างกว้างขวาง
🏆ผู้ชนะ: Google
การเปรียบเทียบราคา Zoho Workplace กับ Google Workspace
นี่คือภาพรวมโดยละเอียดของฟีเจอร์ที่ชุดทำงานทั้งสองนี้มอบให้ภายใต้หมวดหมู่ราคาที่แตกต่างกัน:
|คุณสมบัติของแผนราคา
|Zoho Workplace Standard(การเรียกเก็บเงินรายปี)
|Zoho Workplace Professional(การเรียกเก็บเงินรายปี)
|Google Workspace Business Starter
|Google Workspace Business Standard
|Google Workspace Business Plus
|ค่าใช้จ่าย
|3 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|6 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|7 ดอลลาร์ 20 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|14 ดอลลาร์ 40 เซนต์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|21 ดอลลาร์ 60 เซนต์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|การจัดเก็บอีเมล
|30 GB
|100 GB
|30 GB
|2 เทราไบต์
|5 เทราไบต์
|คลาวด์สตอเรจ
|10 GB
|100 GB
|30 GB
|2 GB ต่อผู้ใช้
|5 TB ต่อผู้ใช้
|การประชุมทางวิดีโอ
|ผู้เข้าร่วม 100 คน
|ผู้เข้าร่วม 250 คน
|ผู้เข้าร่วม 100 คน
|ผู้เข้าร่วม 150 คน
|ผู้เข้าร่วม 500 คน
|โดเมนที่กำหนดเอง
|ใช่
|ใช่
|ใช่
|ใช่
|ใช่
|ไดรฟ์ร่วมของทีม
|ใช่
|ใช่
|ไม่
|ใช่
|ใช่
|แอปพลิเคชันมือถือ
|ใช่
|ใช่
|ใช่
|ใช่
|ใช่
|เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
|Zoho Writer, Sheet, Show, Cliq, Connect, ฯลฯ
|Zoho Writer, Sheet, Show, Cliq, Connect, ฯลฯ
|Google Docs, Sheets, Slides, Chat
|Google Docs, Sheets, Slides, Chat
|Google Docs, Sheets, Slides, Chat
|การควบคุมของผู้ดูแลระบบ
|พื้นฐาน
|ขั้นสูง (พร้อมบันทึกการตรวจสอบ, การตั้งค่าขั้นสูง)
|พื้นฐาน
|ขั้นสูง
|ขั้นสูง
|ความปลอดภัย
|2FA, การเข้ารหัสข้อมูล
|2FA, การเข้ารหัสข้อมูล, การควบคุมผู้ดูแลขั้นสูง
|2FA, การเข้ารหัสข้อมูล
|2FA, Vault, การเข้ารหัสข้อมูล
|2FA, Vault, การเข้ารหัสข้อมูล
|การสนับสนุน
|พื้นฐาน
|การสนับสนุนลำดับความสำคัญ
|การสนับสนุนมาตรฐาน
|การสนับสนุนที่เพิ่มประสิทธิภาพ
|การสนับสนุนระดับพรีเมียม
Zoho Workplace เทียบกับ Google Workspace บน Reddit
เมื่อพูดถึงความคิดเห็นในโลกแห่งความเป็นจริง Reddit คือแหล่งข้อมูลที่เหมาะสำหรับการรับฟังความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา
เราได้เข้าไปในแพลตฟอร์มเพื่อดูว่าผู้คนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่าง Zoho Workplace กับ Google Workspace; ผู้ใช้ที่ไม่ระบุตัวตนคนหนึ่งดูเหมือนจะมีความรู้สึกที่หลากหลายเกี่ยวกับทั้งสองแพลตฟอร์ม:
คำแนะนำของผมคือให้คุณพิจารณาสิ่งที่สำคัญสำหรับธุรกิจของคุณ...ทั้งสองแพลตฟอร์มนั้นใช้งานง่ายพอสมควร สิ่งที่จะกำหนดว่าแพลตฟอร์มใดเหมาะสมกับคุณคือฟีเจอร์ที่คุณต้องการ รวมถึงราคาที่คุณยินดีจ่าย จากนั้นจึงค่อยพิจารณาเรื่องส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ต่อไป นอกจากนี้ ควรประเมินว่าการเชื่อมต่อกับระบบหรือบริการของบุคคลที่สามใดที่สำคัญต่อธุรกิจของคุณ และระบบเหล่านั้นรองรับหรือไม่
ผู้ใช้รายหนึ่งชี้ให้เห็นว่ากรณีการใช้งานและความต้องการเฉพาะบุคคลจะส่งผลต่อแพลตฟอร์มที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ:
ฉันใช้ Google Workspace สำหรับธุรกิจทั้งหมดของฉัน มีการผสานรวมมากมายให้เลือกใช้ อย่างไรก็ตาม ในท้ายที่สุดแล้ว มันจะขึ้นอยู่กับกรณีการใช้งานของคุณ ฉันจัดการข้อมูลจำนวนมากใน Google Sheets และเปลี่ยนมันให้เป็นแอปมือถือสำหรับการเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย (คิดถึง CRM, การจัดการคำสั่งซื้อ, เป็นต้น) โดยใช้ AppSheet
ในทางกลับกัน ฉันใช้เครื่องมือและระบบแบบไม่ต้องเขียนโค้ดจำนวนมาก (สำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ พอร์ทัลสำหรับลูกค้า ฯลฯ) ส่วนใหญ่มีการเชื่อมต่อกับ Google Sheets แต่ไม่ใช่ Excel
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Zoho Workplace และ Google Workspace
หาก Zoho Workplace และ Google Workspace ยังไม่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ อาจถึงเวลาที่ควรพิจารณาทางเลือกที่หลากหลายและยืดหยุ่นมากขึ้น: ขอแนะนำClickUp
ฉันบริหารโครงการมากมายทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงชีวิตส่วนตัวของฉันด้วย ClickUp ช่วยให้ฉันจัดการทุกด้านเหล่านี้ได้อย่างอิสระตามการใช้งานและความต้องการที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะแยกกันหรือเชื่อมโยงกันทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ฉันให้ความสำคัญ มันมอบความยืดหยุ่นอย่างมหาศาล
ฉันบริหารโครงการมากมายทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงชีวิตส่วนตัวด้วย ClickUp ช่วยให้ฉันจัดการทุกด้านเหล่านี้ได้อย่างอิสระ ทั้งการใช้งานและความต้องการที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะแยกกันหรือเชื่อมโยงกันทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ฉันให้ความสำคัญในแต่ละช่วง มันมอบความยืดหยุ่นอย่างมหาศาล
ClickUp เป็นเครื่องมือที่รู้จักกันดีในฐานะเครื่องมือการจัดการโครงการ เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับทีมที่ต้องการรวมการสื่อสารการจัดการงาน และการแบ่งปันความรู้ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทรงพลัง
ClickUp's One Up #1: แชท, อีเมล, และการประชุม
ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถแชทแบบเรียลไทม์ มอบหมายความคิดเห็นโดยตรงไปยังงาน ส่งอีเมลและแม้กระทั่งจัดการประชุมออนไลน์ได้— ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม การผสานการทำงานในระดับนี้ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ClickUp Chatมอบระบบการสื่อสารที่ผสานรวมได้ดีกว่าระบบของ Google Workspace หรือ Zoho Workspace โดยรวมการแชทและการจัดการงานไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
มันช่วยให้คุณเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นงานได้เพียงคลิกเดียว ทำให้บริบทยังคงเชื่อมโยงกันระหว่างงาน เอกสาร และการสนทนา การผสานรวมที่ราบรื่นระหว่างระบบส่งข้อความและการทำงานนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว ลดความจำเป็นในการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายอย่าง
คุณสามารถปรับปรุงการทำงานร่วมกันระหว่างทีมได้ดียิ่งขึ้นโดยใช้Email ภายใน ClickUpซึ่งช่วยให้ทีมสามารถส่งและติดตามอีเมลได้โดยตรงภายในงาน ทำให้การสื่อสารทั้งหมดถูกจัดระเบียบไว้ในที่เดียว
ในขณะเดียวกันClickUp Meetingsผสานการสนทนากับงาน เอกสาร และการจัดการโครงการ ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันและดำเนินการตามขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมได้ทันทีระหว่างการประชุม
การใช้ClickUp Clipsภายในแพลตฟอร์มยังมอบทางเลือกที่ผสานรวมและหลากหลายมากขึ้นเมื่อเทียบกับ Zoho Workplaceและ Google Workspace. ClickUp ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกคลิปหน้าจอ, แปลงเสียงเป็นข้อความด้วย ClickUp Brain, และแชร์หรือฝังคลิปเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย.
ClickUp's One Up #2: การจัดการโครงการและการจัดการงาน
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการโครงการที่ซับซ้อนหรือรายการที่ต้องทำในแต่ละวันClickUp Tasksช่วยให้คุณสามารถกำหนดลำดับความสำคัญ ติดตามเวลา และมองเห็นความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน
นี่คือวิธีที่สามารถช่วยได้:
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: เพิ่มลิงก์ ความสัมพันธ์ ไฟล์ และอื่นๆ ให้กับงาน เพื่อให้บริบทที่จำเป็นทั้งหมดอยู่ในที่เดียว
- การพึ่งพาของงาน: เชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าใจว่างานเหล่านี้มีผลกระทบต่อกันอย่างไร และหลีกเลี่ยงการเกิดคอขวด
- ระดับความสำคัญ: กำหนดระดับความสำคัญจากต่ำถึงเร่งด่วน เพื่อช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
- สถานะที่กำหนดเอง: ติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะที่ปรับแต่งได้ให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ
- หลายรายการ: เพิ่มงานไปยังหลายรายการเพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้นและการจัดการงานข้ามสายงาน
- ประเภทของงาน: จัดการงานประเภทต่างๆ ด้วยประเภทงานที่เหมาะสมกับทีมของคุณ
นั่นยังไม่หมดคลิกอัพ ฟีเจอร์การจัดการโครงการของคลิกอัพให้ระดับการปรับแต่งที่สูงกว่าการจัดการโครงการของกูเกิลหรือโซโฮ
การจัดการโครงการด้วย ClickUp
นี่คือคุณสมบัติบางประการที่มันมีให้:
- มุมมองหลายแบบ: จัดระเบียบโครงการต่าง ๆ ให้อยู่ในมุมมองที่หลากหลาย เช่น รายการ บอร์ด ปฏิทิน และแผนภูมิแกนต์ เพื่อมองเห็นความคืบหน้าและระบุจุดติดขัด
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ความคิดเห็น,การกล่าวถึงใน ClickUp, การแชร์ไฟล์ และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- พื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้: สร้างพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้เพื่อให้ตรงกับความต้องการและความชอบเฉพาะของทีมคุณ
- การผสานรวม: เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือยอดนิยมอื่น ๆ เช่นGoogle Drive, Slack และ Zoom เพื่อการผสานการทำงานที่ราบรื่น
- การรายงานและการวิเคราะห์: สร้างรายงานและข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเพื่อติดตามประสิทธิภาพของโครงการ ระบุแนวโน้ม และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
นอกจากนี้ClickUp Calendarยังช่วยให้คุณสามารถวางแผน กำหนดเวลา และจัดการเวลาและทรัพยากรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือคุณสมบัติหลัก:
- มองเห็นตารางเวลาโครงการ: เห็นเส้นเวลาของโครงการ, กำหนดส่ง, และการพึ่งพาในมุมมองปฏิทินอย่างชัดเจน
- กำหนดการประชุม: ประสานงานการประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ ได้โดยตรงในปฏิทิน ช่วยลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือกำหนดตารางเวลาภายนอก
- การจัดการเขตเวลา: คำนึงถึงเขตเวลาที่แตกต่างกันเมื่อกำหนดเวลาประชุมและกิจกรรม
- การแจ้งเตือนและการเตือนความจำ: รับการแจ้งเตือนที่ทันเวลาสำหรับกำหนดเส้นตายและกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
ClickUp's One Up #3: การจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp มอบแนวทางที่มีโครงสร้างและมีประสิทธิภาพในการจัดการความรู้ผ่านระบบเอกสารและระบบลำดับชั้น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบ แบ่งปัน และอัปเดตเอกสารได้อย่างง่ายดายข้ามทีม
ClickUp Docsมีรูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, และการผสานรวมกับงานได้อย่างราบรื่น ทำให้การเชื่อมต่อเอกสารกับกระบวนการทำงานง่ายขึ้น
ClickUp Docs ช่วยให้คุณ:
- สร้างและจัดระเบียบเอกสาร: สร้างและจัดการเอกสารประเภทต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย รวมถึงบันทึก บทความ และรายงาน
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมบนเอกสาร แบ่งปันความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการเปลี่ยนแปลง
- การควบคุมเวอร์ชัน: ติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับเอกสารและย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าหากจำเป็น
- การเชื่อมโยงเอกสาร: เชื่อมโยงเอกสารกับงานหรือโครงการเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิงและจัดระเบียบ
- การค้นหาและการกรอง: ค้นหาเอกสารเฉพาะได้อย่างรวดเร็วด้วยฟังก์ชันการค้นหาและการกรอง
ลำดับชั้นโครงการ ClickUp ด้วยชั้นที่ยืดหยุ่นของพื้นที่ โฟลเดอร์ และรายการ ช่วยให้การจัดหมวดหมู่ความรู้เป็นไปอย่างเรียบง่าย ทำให้การค้นหาข้อมูลเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น
คู่มือนี้เป็นระบบที่มีโครงสร้างออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบและบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างทีมและโครงการต่างๆ ประกอบด้วย 5 ระดับหลัก ได้แก่ พื้นที่ทำงาน, พื้นที่, โฟลเดอร์, รายการ, งาน และงานย่อย
ลำดับชั้นนี้ช่วยให้งานถูกจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ ทำให้ง่ายต่อการนำทาง, มอบหมาย, และติดตามงานต่าง ๆ ได้ดีขึ้น ช่วยรักษาความชัดเจนในโครงการต่าง ๆ ซึ่งช่วยปรับปรุงการร่วมมือของทีมและประสิทธิภาพการทำงาน
นอกจากนี้ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของ ClickUp ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความรู้ด้วยการสร้างเนื้อหา สรุป และข้อมูลเชิงลึกโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาจากงานที่ต้องทำซ้ำๆการทำงานร่วมกันของ AIนี้ทำให้ ClickUp มีความได้เปรียบเหนือ Google และ Zoho ซึ่งพึ่งพาเครื่องมืออัตโนมัติพื้นฐานที่ไม่มี AI ที่มีความลึกซึ้งในการทำงานแบบเฉพาะเจาะจง
การเลือกชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบนคลาวด์ที่ดีที่สุด
ดังนั้น เครื่องมือใดเหมาะสมที่สุดสำหรับประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงาน—Zoho Workplace หรือ Google Workspace? คำตอบขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจของคุณเป็นส่วนใหญ่ หากคุณเป็นบริษัทขนาดเล็กที่มองหาความคุ้มค่าและการผสานรวมที่แข็งแกร่ง Zoho Workplace อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า
หากทีมของคุณให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ อินเทอร์เฟซที่คุ้นเคย และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ขนาดมหาศาล Google Workspace อาจเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ
อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลก ClickUp อาจเป็นตัวเลือกที่ชาญฉลาดกว่า แพลตฟอร์มนี้มีความสามารถมากกว่าการแชร์เอกสารและการสื่อสารแบบธรรมดา
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับอิสระในการทำงานที่ไม่มีใครเทียบได้ ซึ่งผสานรวมการจัดการงาน การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และฟีเจอร์การสื่อสารที่ทรงพลังไว้ในที่เดียว ไม่ว่าคุณจะมอบหมายความคิดเห็น จัดการโครงการที่ซับซ้อน หรือทำงานบนเอกสารที่ใช้ร่วมกัน ClickUp ก็สามารถผสานการทำงานทุกอย่างได้อย่างราบรื่น
ลองใช้ ClickUpด้วยตัวคุณเองและสำรวจว่ามันสามารถทำอะไรให้คุณได้บ้าง!