วิธีการและเวลาในการจัดการ Scrum of Scrums

PMO Team
13 ตุลาคม 2567

ผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์สูง ซึ่งได้รับความไว้วางใจในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่สำคัญด้วยความแม่นยำ มักจะเลือกใช้ กรอบงาน Scrum ภายในวิธีการ Agile

โดยการแบ่งโครงการออกเป็นส่วนย่อย ๆ ที่สามารถจัดการได้ เรียกว่า สปรินต์ ทีมของพวกเขาสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพแทนที่จะจัดการกับโครงการทั้งหมดในคราวเดียว ด้วยวิธีนี้ คุณไม่ได้เพียงแค่สร้างผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังปรับปรุงมันในทุกขั้นตอนเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

อย่างไรก็ตาม หากโครงการของคุณเริ่มรู้สึกเหมือนเขาวงกตที่ทำให้เครียด คุณอาจจำเป็นต้องนำทีม Scrum หลายทีมเข้ามาจัดการ นี่คือจุดที่คุณต้องยกระดับและแนะนำ Scrum of Scrums แต่คุณจะจัดการประชุม Scrum อย่างสม่ำเสมอโดยไม่หลงลืมทุกอย่างได้อย่างไร? มาหาคำตอบกัน

การทำความเข้าใจ Scrum of Scrums

สครัมออฟสครัมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ การเข้าใจว่ามันคืออะไรและทำงานอย่างไรช่วยเพิ่มการประสานงานของทีมและปรับปรุงความโปร่งใส

สครัมออฟสครัมคืออะไร?

สครัมออฟสครัม (Scrum of Scrums หรือ SoS) คือ การประชุมที่ตัวแทนจาก ทีมต่างๆ ที่ใช้ Agile Scrum มารวมตัวกัน เพื่อประสานงาน แบ่งปันความคืบหน้า และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทีมต่างๆ ในโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้แนวทาง Agile

แม้ว่าสิ่งนี้อาจดูง่าย แต่ก็ต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ

ก่อนที่จะเริ่มต้น องค์กรต้องบาลานซ์ขนาดทีม Scrum และจำนวนทีมให้เหมาะสม พร้อมทั้งให้แน่ใจว่าทุกทีมอยู่ในความเข้าใจเดียวกัน, มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน, และมีความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการร่วมกัน

เมื่อทำอย่างถูกต้อง SoS จะส่งเสริม ความโปร่งใส การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และ ความยืดหยุ่นในการปรับตัว การแบ่งทีมใหญ่เป็นทีมย่อยช่วยให้องค์กรสามารถเชื่อมต่อหลายทีม เสริมสร้างความสัมพันธ์ และรักษาจุดมุ่งหมายได้

วัตถุประสงค์ของ Scrum of Scrums คืออะไร?

ตามที่ผู้สร้าง เจฟฟ์ ซัทเธอร์แลนด์ ได้กล่าวไว้ Scrum of Scrums คือ:รับผิดชอบในการส่งมอบซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริงของทุกทีมไปยังนิยามของงานที่เสร็จสมบูรณ์ ณ สิ้นสุด Sprint หรือสำหรับการปล่อยในช่วง Sprint

พูดให้เข้าใจง่ายขึ้น Scrum of Scrums คือการประชุมที่ตัวแทนจากทีมต่างๆ มาร่วมกันปรับงานให้สอดคล้องกันเพื่อป้องกันอุปสรรคต่างๆ การประชุมนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการขยายการปฏิบัติแบบ Agile ในโครงการที่ซับซ้อนและมีหลายทีม

การลดช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ผสานรวมกันได้อย่างสอดคล้องกันในตอนท้ายของแต่ละสปรินต์

โดยสรุป, Scrum of Scrums ช่วยคุณ:

  • ให้ทุกคนได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง: เพื่อให้การสื่อสารเกี่ยวกับความคืบหน้าและกิจกรรมของแต่ละทีมเป็นไปอย่างชัดเจนต่อกลุ่มใหญ่ เพื่อไม่ให้ใครต้องตกข่าว
  • แก้ปัญหาได้เร็วขึ้น: แก้ไขปัญหาเร่งด่วน ช่วยให้ทีมที่มีความคล่องตัวสามารถแก้ไขอุปสรรคและดำเนินโครงการต่อไปได้
  • ปรับปรุงการประสานงานของทีมที่มีความคล่องตัว: ดูแลความร่วมมือของทีมให้สอดคล้องกัน และป้องกันความผิดพลาด
  • ตัดสินใจในเรื่องสำคัญ: อำนวยความสะดวกในการตัดสินใจร่วมกันที่มีผลกระทบต่อทุกกลุ่ม โดยรักษาการประสานงานและความก้าวหน้า

ดังนั้น หากคุณต้องจัดการกับทีม Scrum หลายทีมอยู่ตลอดเวลา SOS จะช่วยจัดระเบียบทุกอย่างให้เป็นระบบ พร้อมทั้งให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์ นี่คือองค์ประกอบสำคัญของการบริหารโครงการ Scrum ที่มั่นคง

แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมีหน้าตาเป็นอย่างไร?

องค์ประกอบสำคัญของ Scrum of Scrums

เมื่อมองแวบแรก Scrum of Scrums อาจดูเหมือนแผนผังที่ซับซ้อนและมีส่วนประกอบเคลื่อนไหวมากเกินไป แต่เมื่อแยกย่อยออกมาแล้ว มันก็แค่ส่วนประกอบสำคัญไม่กี่อย่างที่คอยขับเคลื่อนหลักเท่านั้น

1. ผู้เข้าร่วม

ตัวแทน ซึ่งโดยทั่วไปคือ Scrum Master เข้าร่วมการประชุม Scrum of Scrums ซึ่งอาจเป็นทีมสมาชิก, เจ้าของผลิตภัณฑ์, หรือผู้นำทางเทคนิคก็ได้—ใครก็ตามที่สามารถหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าและความท้าทายของทีมได้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้จัดการอาจเข้าร่วมเป็นครั้งคราวหากมีความคิดเห็นที่ต้องการ

2. ความถี่

การประชุมโดยทั่วไป เกิดขึ้น 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ แต่สามารถจัดได้ทุกวันหากมีความพึ่งพาอาศัยกันระหว่างทีมมาก สำหรับโครงการที่มีปัญหาระหว่างทีมน้อย การประชุมอาจจัดเป็นรายสัปดาห์ โดยปรับความถี่ตามความต้องการของโครงการ

3. ระยะเวลา

การประชุม Scrum of Scrums ถูกกำหนดเวลาไว้อย่างชัดเจนที่ 15-30 นาทีเพื่อประสิทธิภาพ. สามารถขยายเวลาได้ แต่ไม่ควรเกิน 45 นาที.

ประโยชน์ของ Scrum of Scrums

Scrum of Scrums มาพร้อมกับรายการประโยชน์มากมายที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขยายการปฏิบัติ Agile ในโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถึง:

การประสานงานและการแก้ไขปัญหาที่ดีขึ้น

ในโครงการที่ซับซ้อน ซึ่งทีมต่าง ๆ ต้องทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง Scrum of Scrums ช่วยให้เกิดความสอดคล้องและแก้ไขปัญหาการพึ่งพาได้อย่างรวดเร็ว นำไปสู่การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและกระบวนการทำงานที่ราบรื่น

มันบรรลุเป้าหมายนี้ผ่านหลายวิธีหลัก:

  • การประสานงานข้ามทีม: จัดลำดับความสำคัญและความก้าวหน้าของทีมให้สอดคล้องกัน, จัดการการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างทีม, และลดปัญหาคอขวด
  • การแก้ปัญหาที่รวดเร็วขึ้น: จัดการกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อหลายทีมและส่งเสริมการหาทางแก้ไขร่วมกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
  • การลดความเสี่ยง: ช่วยให้ทีมสามารถแก้ไขปัญหาได้ก่อนที่จะบานปลาย ป้องกันอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
  • การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร: ปรับปรุงการประสานงานและระบุความขัดแย้งหรือการขาดแคลนทรัพยากรที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่ปัญหาจะกลายเป็นวิกฤต

การสื่อสารที่ดียิ่งขึ้น ความโปร่งใส และการทำงานร่วมกัน

สครัมออฟสครัมช่วยให้ทีมสามารถสื่อสารกันอย่างเปิดเผยในขณะที่ทำงานเพื่อเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการส่งมอบโครงการให้ประสบความสำเร็จ

องค์ประกอบสำคัญที่มีส่วนช่วยในเรื่องนี้ ได้แก่:

  • การไหลเวียนของข้อมูลที่ดีขึ้น: ลดการแยกส่วนโดยการแบ่งปันการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เห็นภาพรวมของโครงการ
  • การมองเห็นที่เพิ่มขึ้น: วาดภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ และชี้ให้เห็นปัญหาหรือรูปแบบที่อาจไม่ปรากฏให้เห็นในระดับทีม
  • การร่วมมือที่เพิ่มขึ้น: ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างทีมต่างๆ
  • การสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร: ทำให้ทีมสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก และสื่อสารลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ไปยังทีมต่าง ๆ

การเข้าใจประโยชน์ของ Scrum of Scrums ช่วยให้คุณประเมินความเกี่ยวข้องและผลกระทบต่อกระบวนการได้ ความรู้นี้ช่วยให้สามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลว่า Scrum of Scrums จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การประสานงาน การแก้ปัญหา และประสิทธิภาพของโครงการของทีมได้หรือไม่

วิธีการดำเนินการ Scrum of Scrums

คุณได้ตัดสินใจแล้ว: คุณจะดำเนินการ Scrum of Scrums ดังนั้น คุณควรเริ่มต้นที่ไหน?

มาเริ่มกันที่โครงสร้าง โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก: 'อะไรคือสิ่งที่เกี่ยวกับ (วาระการประชุม)' และ 'ใครจะทำอะไร (บทบาท)'

ส่วนที่ 1: วาระการประชุม

การประชุม Scrum of Scrums ทุกครั้งจะมีระเบียบวาระที่ชัดเจนและเป็นโครงสร้างคล้ายกับการประชุมScrum ประจำวัน แต่จะเน้นไปที่ประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อหลายทีม

โดยทั่วไปแล้วจะเน้นไปที่คำถามเช่น:

  • "ทีมของฉันได้ทำอะไรไปบ้างตั้งแต่การประชุมครั้งล่าสุด?"ตัวแทนจากแต่ละทีมแบ่งปันความสำเร็จที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อทีมอื่น ๆ หรือโครงการโดยรวม
  • "ทีมของฉันจะทำอะไรก่อนการประชุมครั้งต่อไป?"ทีมต่าง ๆ สรุปงานที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยเน้นงานที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่น และแจ้งความต้องการความช่วยเหลือที่อาจจำเป็น
  • "มีอุปสรรคหรือสิ่งที่ต้องพึ่งพาหรือไม่?" ทีมต่างๆ หารือเกี่ยวกับอุปสรรคใดๆ ที่ทำให้ความคืบหน้าช้าลงและระบุสิ่งที่ต้องพึ่งพาจากทีมอื่นๆ ความเสี่ยงหรือข้อกังวลที่อาจส่งผลกระทบต่อหลายทีมจะถูกยกขึ้นมา

วาระการประชุม Scrum of Scrums อาจรวมถึง การเปลี่ยนแปลง, ตัวชี้วัด, และความคืบหน้าเพื่อให้ได้ภาพรวมของสถานะโครงการปัจจุบัน

ส่วนที่ 2: บทบาท

ผู้คนต่าง ๆ เข้าร่วมใน Scrum of Scrums และแต่ละคนมีบทบาทเฉพาะของ Scrumเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ บทบาทเหล่านี้คือ:

  • ตัวแทนทีม: แต่ละทีมส่งตัวแทนหนึ่งคน ซึ่งมักเรียกว่า Scrum master เพื่อแบ่งปันความคืบหน้าและความท้าทายที่เกิดขึ้น พวกเขาจะรับฟังอย่างตั้งใจและช่วยแก้ไขปัญหาที่ทีมอื่น ๆ นำเสนอ
  • ผู้ประสานงาน: Scrum Master หนึ่งคนอาจทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานด้วย เพื่อให้การประชุมดำเนินไปตามกำหนด ติดตามวาระการประชุม และสรุปการประชุมให้เสร็จตรงเวลา นอกจากนี้ยังรับผิดชอบการติดตามผลของประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อไป
  • เจ้าของผลิตภัณฑ์: บุคคลนี้ให้วิสัยทัศน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และช่วยแก้ไขความขัดแย้งระหว่างลำดับความสำคัญของทีม บทบาทของพวกเขาสำคัญอย่างยิ่งเมื่อจำเป็นต้องมีการประสานงานในทิศทางของผลิตภัณฑ์
  • ผู้นำทางเทคนิคหรือสถาปนิก: บางครั้งรวมอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาทางเทคนิค, ความพึ่งพา, หรือปัญหาการผสานรวม, สถาปนิกทางเทคนิคทำให้แน่ใจว่าการตัดสินใจทางเทคนิคที่มีการประสานงานกันเกิดขึ้นในทุกทีม
  • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้บริหาร (เลือกได้): ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกได้ พวกเขาควรมีส่วนร่วมเฉพาะเมื่อได้รับเชิญเป็นพิเศษเท่านั้น

วิธีการจัดการประชุม Scrum of Scrums โดยใช้ ClickUp

ไม่น่าแปลกใจเลยว่าจะมีหลายสิ่งที่ต้องทำและจัดการหากคุณต้องการจัดการประชุม Scrum of Scrums ให้ประสบความสำเร็จ วิธีแก้ไข? แพลตฟอร์ม Scrum แบบครบวงจรอย่าง ClickUp

ClickUp คือโซลูชันการจัดการโครงการที่ดีที่สุดที่จะช่วยคุณจัดการกับการประชุม Agile ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับโครงการใหญ่ที่สุดของคุณ

จากกระดาน Scrumไปจนถึงเทมเพลตการวางแผนสปรินต์แพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUpมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อดำเนินการ Scrum of Scrums ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือการทำงานร่วมกันในตัวที่สามารถช่วยให้ทีมจัดการประชุมแบบ Agile ได้ แม้กระทั่งการประชุมเสมือนจริง

แพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp
วางแผน Scrum of Scrums ของคุณโดยใช้แพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณตั้งค่าโครงสร้างพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้ ประกอบด้วย พื้นที่โฟลเดอร์ รายการ และงาน ซึ่งเป็นลำดับชั้นที่สามารถปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานแบบ Agile ได้ มีคุณสมบัติ Agile มากมาย เช่น เครื่องมือจัดการสปรินต์ และแผนภูมิการเผาไหม้และการเผาไหม้

ตอนนี้ มาดูวิธีการดำเนินการ Scrum of Scrums โดยใช้แพลตฟอร์มนี้กัน

ขั้นตอนที่ 1. ตั้งค่า ClickUp สำหรับ Scrum of Scrums

มุมมองรายการของ ClickUp
ใช้มุมมองรายการของ ClickUp เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ทั้งหมดที่คุณได้วางแผนไว้สำหรับโครงการของคุณ

ใช้ClickUp Sprintsเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทีม Scrum และ Agile ในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน นี่คือวิธีที่คุณสามารถตั้งค่าได้:

  • สำหรับเริ่มต้น คุณสามารถทำให้แน่ใจว่ากิจกรรม Scrum of Scrum ของคุณสอดคล้องกับความก้าวหน้าของทีมแต่ละทีม
  • เริ่มต้นด้วยการสร้าง Space ใหม่ใน ClickUp สำหรับ "Scrum of Scrums" เพื่อแยกกิจกรรมของ SoS ออกจากทีม Scrum แต่ละทีม ทำให้ง่ายต่อการจัดการ
  • ภายในพื้นที่นี้ ให้สร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบแง่มุมต่างๆ ของการประชุม Scrum of Scrums ของคุณ ตัวอย่างเช่น ใช้ ประเด็นปัญหาข้ามทีม เพื่อติดตามอุปสรรค ความพึ่งพา และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแต่ละทีม และใช้ รายการดำเนินการ สำหรับการติดตามผลเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น
  • การประชุมแต่ละครั้งสามารถถือเป็นงานและสามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้โดยใช้ตัวเลือกงานที่เกิดซ้ำ สำหรับหัวข้อเฉพาะในวาระการประชุม ให้เพิ่มงานย่อย เช่น การอัปเดตทีม อุปสรรค และจุดบูรณาการ และมอบหมายให้กับตัวแทนทีมที่เกี่ยวข้อง

ผ่าน ClickUp เราสามารถควบคุมศักยภาพในการทำงานของสมาชิกได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงช่วยในการนำวิธีการ SCRUM มาใช้ใน Dinâmica! มันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆ เนื่องจากเครื่องมือต่างๆ ที่แพลตฟอร์มนี้มีให้ช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกมากมายสำหรับผู้นำ

เทมเพลตการประชุม Scrum ของ ClickUp

นอกจากนี้ใช้เทมเพลตการประชุม Scrum ของ ClickUpเพื่อเริ่มต้นการประชุม Scrum ของคุณเองและการประชุมระหว่างทีมพัฒนาแต่ละทีม

รักษาทีมของคุณให้สอดคล้องและมีสมาธิกับเป้าหมายของสปรินต์ด้วยเทมเพลตการประชุม Scrum ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
รักษาทีมของคุณให้สอดคล้องและมีสมาธิกับเป้าหมายสปรินต์ด้วยแม่แบบการประชุม Scrum ของ ClickUp

เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณจัดระเบียบและปรับแต่งการประชุม Scrumของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นี่คือวิธีการ:

  • วางแผนและมองเห็นภาพรวมของสปรินต์: ใช้เทมเพลตนี้เพื่อวางแผนสปรินต์ งาน และเป้าหมายในมุมมองเดียวเพื่อการประสานงานของทีม
  • ติดตามความคืบหน้าและอุปสรรค: ติดตามสถานะโครงการโดยบันทึกความคืบหน้าและอุปสรรค และติดตามผลตามความเหมาะสม
  • รวบรวมสิ่งจำเป็นสำหรับการสปรินต์: รวบรวมเอกสารและข้อมูลสำหรับการสปรินต์ที่ประสบความสำเร็จ เช่น บันทึกการประชุมและเดโม ในพื้นที่ทำงานร่วมกันเพียงแห่งเดียว
  • เพิ่มประสิทธิภาพการประชุม: จัดโครงสร้างการประชุมด้วยวาระที่ชัดเจนและประเด็นที่สามารถดำเนินการได้เพื่อการสนทนาที่มุ่งเน้น

ขั้นตอนที่ 2. สร้างแม่แบบการประชุม

หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นใช้ Scrum of Scrums คือการใช้เทมเพลต ClickUp มีห้องสมุดให้คุณเลือกใช้มากมายลองใช้เทมเพลต ClickUp SCRUM Sprint Planning เป็นตัวอย่าง

เทมเพลตการวางแผนสปรินท์ SCRUM ของ ClickUp

เทมเพลตการวางแผนสปรินต์ SCRUM ของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มการร่วมมือและการสื่อสารของทีมผ่านการวางแผนสปรินต์ที่ราบรื่น
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตการวางแผนสปรินต์ SCRUM ของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มการร่วมมือและการสื่อสารของทีมผ่านการวางแผนสปรินต์ที่ราบรื่น

เทมเพลตนี้มาพร้อมกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการตั้งเป้าหมายสปรินต์ที่ชัดเจนและวางแผนสปรินต์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:

  • กำหนดเป้าหมาย: ระบุวัตถุประสงค์ของสปรินต์อย่างชัดเจนในระหว่างการประชุม Scrum of Scrums เพื่อให้แน่ใจว่าทุกทีมมีเป้าหมายร่วมกันในการบรรลุผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง
  • ติดตามความคืบหน้า: ติดตามความคืบหน้าของแต่ละทีมในการบรรลุเป้าหมายของตน และระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีและจัดการกับความพึ่งพา
  • เสริมสร้างการทำงานร่วมกัน: ส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิดในทีม Agile Scrum เพื่อแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทีม ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและร่วมมือกัน
  • การเร่งรัดเอกสาร: บันทึกการสนทนาและการตัดสินใจจากการประชุม Scrum of Scrums เพื่ออ้างอิงในอนาคต ช่วยในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการปรับกลยุทธ์ให้ดียิ่งขึ้น

ไม่ว่าคุณจะต้องการจัดการสินค้า, ติดตามงาน, แก้ไขข้อบกพร่อง, หรือสร้างรายงาน, คุณสามารถปรับแต่งทุกแง่มุมและปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้

งานใน ClickUp
ทำรายการตรวจสอบของสิ่งที่ต้องทำเพื่อเปลี่ยนเป็นงานใน ClickUp

คุณยังสามารถใช้รายการตรวจสอบ งานย่อย และฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อวางแผนการประชุมของคุณได้อีกด้วย หากวาระการประชุมคือการพูดคุยเกี่ยวกับความคืบหน้าของทีมสำหรับโครงการเดียว คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบที่มีคำถามที่เราได้พูดคุยกันข้างต้น

ตามรายการตรวจสอบนี้ คุณสามารถสร้างงานย่อยสำหรับทุกทีม Scrum ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมได้เช่นกัน และคุณสามารถติดตามทั้งหมดนี้ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น:

  • ระดับความรุนแรงของบล็อกเกอร์ (สูง, ปานกลาง, ต่ำ)
  • ประเภทการพึ่งพา (ทางเทคนิค, ทรัพยากร, ข้อมูล)
  • ทีมที่ได้รับผลกระทบ (ป้ายกำกับ)
  • วันที่แก้ไข (วันที่)
  • ผู้ดำเนินการ (บุคคล)

การตั้งค่านี้ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าการประชุม Scrum of Scrums ทุกครั้งจะดำเนินไปอย่างราบรื่นและเก็บรายละเอียดสำคัญทั้งหมดไว้ใกล้มือคุณ

เทมเพลตการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUp

หากคุณต้องการสิ่งที่ซับซ้อนมากขึ้นลองใช้เทมเพลตการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUp ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ ทำให้เป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่เน้นด้านไอที

เพิ่มประสิทธิภาพการสปรินต์และแผนโรดแมปด้วยภาพที่นำไปใช้ได้จริงผ่านเทมเพลตการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เพิ่มประสิทธิภาพการสปรินต์และแผนโร้ดแมปด้วยภาพที่นำไปใช้ได้จริงผ่านเทมเพลตการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUp

เทมเพลตนี้ประกอบด้วยเครื่องมือสำหรับการดำเนินกิจกรรม Scrumเช่น การจัดระเบียบงานค้างและการทบทวนสปรินต์ ด้วยสถานะที่แตกต่างกัน 30 แบบและมุมมองที่แตกต่างกัน 6 แบบ เทมเพลตนี้ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile โดยนำเสนอ:

  • การติดตามงานที่ยืดหยุ่น การจัดการ และการรายงาน
  • ภาพที่นำไปใช้ได้จริงซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการและแผนงานโร้ดแมป
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อรักษาความสอดคล้องของกระบวนการทำงาน

โดยรวมแล้ว แม่แบบนี้มอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการ Scrum ที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการจัดการกับความซับซ้อนของการจัดการ Scrum หลายระดับ (Scrum of Scrums)

ขั้นตอนที่ 3. กำหนดเวลาและจัดการประชุม

มุมมองปฏิทินของ ClickUp: Scrum of Scrums
มองเห็นภาพรวมงานที่คุณได้กำหนดไว้และจัดสรรเวลาสำหรับแต่ละงานด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp

เมื่อคุณมีงานและเทมเพลตทั้งหมดในพื้นที่ Scrum of Scrums ของคุณแล้ว ให้สลับไปที่มุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อจัดตารางการประชุมของคุณ

เพียงคลิกที่ "มุมมอง" เลือกปฏิทิน และตั้งชื่อว่า "กำหนดการประชุม SoS" ตอนนี้คุณจะมีภาพที่ชัดเจนของ Scrum of Scrums ที่กำลังจะมาถึงสำหรับทุกทีม

เพื่อกำหนดการประชุมเป็นประจำ ให้คลิกที่วันที่ในปฏิทิน สร้างงานที่เกิดซ้ำ และนำไปใช้กับเทมเพลตการประชุม Scrum of Scrums ของคุณ สำหรับประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น ให้ใช้การบล็อกเวลาในปฏิทินเพื่อกำหนดเวลาการประชุมที่เฉพาะเจาะจง เพียงลากงานประชุมไปยังช่วงเวลาที่ต้องการและปรับระยะเวลา

หากทีมของคุณใช้ปฏิทินภายนอกเช่น Google หรือ Outlook คุณสมบัติการซิงค์ปฏิทินของ ClickUp ก็จะทำให้การประชุม Scrum of Scrums ปรากฏบนปฏิทินของทุกคนเช่นกัน

มุมมองงาน ClickUp: Scrum of Scrums
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการที่สำคัญภายในงานโดยใช้ @mention

สำหรับการสื่อสารเชิงรุก ให้ใช้ส่วนความคิดเห็นของ ClickUp ภายในแต่ละงานของ Scrum of Scrums เพื่อการสนทนาที่มีโครงสร้างมากขึ้น คุณสามารถ @mention สมาชิกในทีมเพื่อเน้นประเด็นสำคัญหรือใช้การตอบกลับแบบมีลำดับเพื่อรักษาความเป็นระเบียบในการสนทนา

มุมมองแชทของ ClickUp: Scrum of Scrums
สื่อสารกับสมาชิกในทีมของคุณแบบเรียลไทม์ด้วยมุมมองแชทของ ClickUp

แต่หากคุณต้องการการอัปเดตแบบเรียลไทม์อย่างรวดเร็ว ลองใช้ฟีเจอร์แชท View ของ ClickUp สร้างช่องทางแชทเฉพาะสำหรับ Scrum of Scrums เพื่ออำนวยความสะดวกในการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการและการชี้แจงอย่างรวดเร็วระหว่างการประชุม

สิ่งนี้ช่วยให้การสนทนาดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องมีพิธีการที่ไม่จำเป็น

ขั้นตอนที่ 4. จัดการเอกสารและบันทึก

โชคดีที่คุณสามารถ สร้างเอกสาร ClickUp เฉพาะสำหรับการประชุมแต่ละครั้งและเก็บบันทึกและข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว คุณสามารถจัดระเบียบเอกสารเหล่านี้ด้วยหัวข้อสำหรับธีมต่างๆ และใช้ตารางเพื่อสรุปประเด็นสำคัญ

ตัวเลือกการจัดรูปแบบของ ClickUp ช่วยให้เอกสารอ่านง่าย เมื่อพร้อมแล้ว คุณสามารถแชร์กับทีมของคุณโดยใช้ปุ่ม "แชร์" และกำหนดสิทธิ์การดู แสดงความคิดเห็น หรือแก้ไขได้ ประวัติเวอร์ชันของ ClickUp ยังช่วยให้คุณติดตามการเปลี่ยนแปลงและย้อนกลับหากจำเป็น

หากคุณไม่ต้องการจดบันทึกด้วยตนเอง ให้ใช้ClickUp Brainเพื่อสรุปการสนทนาและสร้างรายการดำเนินการได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือ AI Assist คุณยังสามารถผสานการทำงานกับการถอดเสียง AI สำหรับการประชุมที่บันทึกไว้เพื่อประหยัดเวลาได้อีกด้วย ก้าวไปอีกขั้น คุณสามารถเปลี่ยนเสียงเป็นข้อความโดยอัตโนมัติและใช้ AI เพื่อตอบคำถามจากการประชุมของคุณได้

โบนัส: ฝังงานโดยตรงลงในบันทึกการประชุมของคุณโดยคลิกที่ "+" ในเอกสารของคุณและเลือกวิดเจ็ตรายการงานเพื่อเพิ่มงานที่เกี่ยวข้องกับประชุม Scrum of Scrums

ขั้นตอนที่ 5: ติดตามความคืบหน้าและติดตามผล

เมื่อมีการตั้งค่างานย่อยและฟิลด์ที่กำหนดเองแล้ว การติดตามการประชุม Scrum of Scrums ก็เป็นเรื่องง่าย ใช้แท็กเช่น #ActionItem, #Decision, #Blocker และ #QuickWin เพื่อกรองและจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างง่ายดาย สำหรับรายการงานที่ต้องดำเนินการทั้งหมด ให้สร้างรายการตรวจสอบภายในงานเพื่อจัดการได้ง่ายขึ้น

เพื่อดูและติดตามสถานะของงาน ให้ตั้งค่ามุมมองบอร์ดด้วยคอลัมน์ต่างๆ เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, ถูกขัดขวาง, และเสร็จสิ้น คุณสามารถลากและวางงานระหว่างคอลัมน์ได้อย่างง่ายดายเพื่ออัปเดตความคืบหน้า

ClickUp Dependenciesเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องกันได้ ตั้งค่าความสัมพันธ์ "กำลังรอ" และ "กำลังบล็อก" เพื่อดูว่าความล่าช้าส่งผลกระทบต่องานอื่นๆ อย่างไร ซึ่งช่วยในการจัดการการพึ่งพาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในบริษัทของเรา Click Up ช่วยในการจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของโครงการในทุกแผนก ด้วยระบบอัตโนมัติและฟีเจอร์อื่นๆ ทั้งหมดของ Click Up (ซึ่งมีอยู่ไม่น้อย) การสร้างกระบวนการที่สม่ำเสมอเมื่อดำเนินโครงการจึงเป็นเรื่องง่ายมาก การติดตามสถานะของโครงการก็ง่ายเช่นกัน

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ Scrum of Scrums

เพื่อให้การประชุม Scrum of Scrums ของคุณประสบความสำเร็จ เราได้รวบรวมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ให้คุณแล้ว การปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของโครงการที่คาดการณ์ได้และเชื่อถือได้มากขึ้น

💡เคล็ดลับที่ 1: เขียนให้สั้นและตรงประเด็น

การประชุม SoS ควรมีความกระชับ ใช้เวลาประมาณ 15-30 นาที ให้เน้นที่ประเด็นหลักในระหว่างการประชุมสถานะนี้: ความคืบหน้าของทีม, อุปสรรค, และการพึ่งพาข้ามทีม ให้เก็บรายละเอียดให้น้อยที่สุด และใช้ตัวจับเวลาเพื่อให้อยู่ในกรอบเวลา

💡เคล็ดลับที่ 2: มีวาระการประชุมที่ชัดเจน

ความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญ นี่คือเหตุผลที่คุณต้องมีโครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับการประชุมแต่ละครั้ง ซึ่งรวมถึงหัวข้อต่างๆ เช่น ความคืบหน้าของทีม งานที่กำลังจะมาถึง อุปสรรค และสิ่งที่ต้องพึ่งพาจากทีมอื่นๆ ลองแชร์วาระการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถเตรียมตัวและมุ่งเน้นกับเนื้อหาได้

💡เคล็ดลับที่ 3: ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ให้แน่ใจว่าตัวแทนแต่ละทีมมีโอกาสได้พูด. สำคัญที่จะต้องสร้างบรรยากาศที่ผู้คนรู้สึกสบายใจที่จะยกประเด็นหรือปัญหาขึ้นมา. หากใครเงียบ ให้ติดตามเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งสำคัญถูกมองข้าม.

💡เคล็ดลับที่ 4: ใช้การสื่อสารที่ครอบคลุม

ทุกคนต้องเข้าใจสิ่งที่กำลังถูกหารืออยู่ หลีกเลี่ยงการใช้คำศัพท์หรือตัวย่อที่อาจทำให้เกิดความสับสน หรือใช้เวลาสักครู่เพื่อชี้แจงให้ชัดเจน กระตุ้นให้ทุกคนฟังอย่างมีส่วนร่วม และตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมทางไกลมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีโอกาสให้ความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน

💡เคล็ดลับที่ 5: มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุม Scrum of Scrums อย่างสม่ำเสมอเพื่อระบุสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่สามารถปรับปรุงได้ มีความยืดหยุ่น—ปรับเปลี่ยนรูปแบบ ความถี่ หรือโครงสร้างตามความจำเป็น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมที่เหมาะสมเข้าร่วมเพื่อรักษาความเกี่ยวข้องและประสิทธิผล

ยกระดับการประชุม Scrum ของคุณด้วย ClickUp

นอกเหนือจากพื้นที่ทำงานเฉพาะทาง, แม่แบบสำเร็จรูป, และรายการตรวจสอบงาน, ClickUp ยังมีคุณสมบัติครบครันเพื่อสนับสนุนทีมที่มีความคล่องตัวและการประชุมของพวกเขา

ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ แดชบอร์ดที่ยืดหยุ่น ระบบอัตโนมัติ และเครื่องมือมากมายสำหรับการจัดการสปรินท์ ClickUp ช่วยให้คุณวางแผนและจัดการโครงการที่ใหญ่ที่สุดได้อย่างง่ายดาย

พร้อมที่จะดำเนินการ Scrum of Scrums และเพลิดเพลินกับประโยชน์เต็มที่ของแนวทาง Agile นี้เมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้นหรือไม่?

ลงทะเบียนใช้ ClickUpและสำรวจคุณสมบัติต่างๆ เพื่อเริ่มต้นการเดินทางของคุณกับ SoS!