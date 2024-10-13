วิธีการระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงาน

"ผ่านจินตนาการ เราสามารถมองเห็นโลกที่ยังไม่ถูกสร้างขึ้นซึ่งเต็มไปด้วยศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเรา"
ประโยคนี้จากหนังสือขายดีด้านการพัฒนาตนเองของสตีเฟน อาร์. โควีย์เรื่อง "7 อุปนิสัยของคนที่มีประสิทธิผลสูง" สะท้อนความหมายของการเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุด
ในการปฏิบัติงานทางธุรกิจประจำวัน คุณสามารถช่วยให้ทีมของคุณบรรลุเป้าหมายนี้ได้โดยการระบุและปรับปรุงจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงาน ในบทความบล็อกนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการ
การเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงาน
จุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงานหมายถึงทักษะทางเทคนิค พฤติกรรม และทัศนคติของสมาชิกในทีมทุกคนที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
จุดแข็งของพนักงาน: สิ่งเหล่านี้คือทักษะ คุณลักษณะ และพฤติกรรมที่ช่วยให้พวกเขาสามารถทำงานในบทบาทของตนได้อย่างยอดเยี่ยม
ตัวอย่างเช่น ทักษะการแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีเหตุผลเป็นจุดแข็งสำหรับนักพัฒนา ความสามารถในการเล่าเรื่องเป็นจุดแข็งอย่างมากสำหรับนักเขียน
จุดอ่อนของพนักงาน: นี่คือด้านที่พนักงานอาจประสบปัญหาหรือต้องการการพัฒนาเพิ่มเติม ซึ่งอาจเป็นช่องว่างในความรู้ ประสบการณ์ในสายงาน พฤติกรรม หรือนิสัยส่วนตัว
ตัวอย่างเช่น การขาดประสบการณ์หรือการไม่ได้รับการสัมผัสกับการดูแลสุขภาพอาจเป็นจุดอ่อนสำหรับผู้ทำงานในอุตสาหกรรมนี้ ในทางกลับกัน การขาดทักษะการจัดการเวลาอาจเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อประสิทธิภาพการทำงาน
ทำไมผู้จัดการต้องยอมรับจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงาน?
ในการทำงานที่ต้องใช้ความรู้ ไม่ว่ากระบวนการและการปฏิบัติงานจะเป็นอย่างไร จุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละบุคคลมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อผลลัพธ์ของทีม ตัวอย่างเช่น ผู้นำฝ่ายขายที่ตรงต่อเวลาและแต่งกายเรียบร้อยสามารถเป็นแบบอย่างพฤติกรรมนั้นให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ในขณะที่เพื่อนร่วมงานที่ส่งงานต่ำกว่ามาตรฐานอยู่เสมออาจทำให้คุณภาพของทั้งทีมลดลง
นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น การระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงานมอบประโยชน์มากมาย เช่น ต่อไปนี้
การประเมินผลอย่างเป็นกลาง: องค์กรใดก็ตามที่ต้องการระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงาน จะจัดให้มีการประเมินผลอย่างเป็นกลางในรูปแบบของการรับรอง การทบทวน ผลตอบรับภายใน/ภายนอก ฯลฯ สิ่งนี้ช่วยอย่างมากในการวางแผนกำลังคนระยะยาวและการออกแบบองค์กร
การจัดสรรงานที่เหมาะสม: ผู้จัดการโครงการสามารถจัดสรรงานที่เหมาะสมที่สุดกับจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงานแต่ละคนได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงาน คุณภาพ และความพึงพอใจของพนักงานโดยรวม
การเรียนรู้และพัฒนาที่มุ่งเน้น: การระบุจุดอ่อนช่วยให้สามารถฝึกอบรมได้อย่างตรงจุด ซึ่งสนับสนุนให้พนักงานสามารถเอาชนะความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การวางแผนอาชีพเชิงกลยุทธ์: การระบุจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างสม่ำเสมอช่วยให้ผู้นำทางธุรกิจสามารถวางแผนเส้นทางอาชีพของพนักงานแต่ละคนได้ ตัวอย่างเช่น ผู้นำระดับสูงสามารถกล่าวว่า "หากคุณพัฒนาทักษะการนำเสนอของคุณให้ดียิ่งขึ้นภายในสิ้นปีนี้ คุณจะมีโอกาสได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งมากขึ้น"
การมีส่วนร่วมของพนักงาน: เมื่อพนักงานได้รับมอบหมายงานที่สอดคล้องกับความสามารถของพวกเขา พวกเขาจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีแรงจูงใจมากขึ้น
วัฒนธรรมเชิงบวก: เมื่อพนักงานได้ทำงานที่ตนเองถนัด จะก่อให้เกิดความรู้สึกเชิงบวกและมีเป้าหมาย ส่งผลให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะเปิดรับการช่วยเหลือผู้อื่นและร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากขึ้น ในทางกลับกัน หากจุดอ่อนที่ไม่ได้รับการแก้ไขอาจส่งผลในทางตรงกันข้าม
หากคุณมั่นใจแล้วว่าถึงเวลาที่จะต้องมองจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงานของคุณอย่างมีกลยุทธ์ มาดูกันว่าเราจะทำอย่างไรต่อไป
การระบุจุดแข็งของพนักงาน
โดยสัญชาตญาณ คนส่วนใหญ่รู้ว่าจุดแข็งของตนเองคืออะไร อย่างไรก็ตาม ในที่ทำงาน อาจมีทักษะและพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่มากมายที่พนักงานของคุณไม่เคยแสดงออกมา—ทักษะที่สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากให้กับองค์กรของคุณ ขั้นตอนแรกในการระบุจุดแข็งเหล่านี้คือการรู้ว่ามันจะมีลักษณะอย่างไร
ด้านล่างนี้คือตัวอย่างที่สำคัญที่สุดของจุดแข็งของพนักงาน เราจะสำรวจวิธีที่คุณสามารถประเมินทีมของคุณสำหรับแต่ละจุดแข็งเหล่านี้โดยใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเช่นClickUp
ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
ความรู้และความชำนาญของพนักงานในสาขาเฉพาะ เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์หรือการบัญชี คือพื้นที่ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของพวกเขา ตัวอย่างเช่น นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีทักษะทางเทคนิคสามารถวินิจฉัยและแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างรวดเร็ว
เพื่อประเมินความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของแต่ละบุคคล คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ระยะเวลาที่พวกเขาใช้ในการทำงานประเภทเฉพาะให้เสร็จสมบูรณ์ หรือประสิทธิภาพในการทำงานนั้น
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ClickUp Time Trackingเพื่อระบุแนวโน้มของงานที่ใช้เวลาสั้นที่สุด (โดยปรับตามความซับซ้อนของงาน) คุณยังสามารถดูงานที่มีข้อบกพร่อง การแก้ไขงานซ้ำ หรือข้อเสนอแนะน้อยที่สุดได้อีกด้วย สิ่งนี้ช่วยวัดคุณภาพของผลลัพธ์ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
การแก้ปัญหา
การแก้ปัญหาคือการ วิเคราะห์สถานการณ์ ระบุสาเหตุที่แท้จริง และพัฒนาวิธีแก้ไขที่เป็นรูปธรรม พนักงานที่มีทักษะการแก้ปัญหาที่แข็งแกร่งอาจประสบความสำเร็จในด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การขายก่อนการขาย การให้คำปรึกษา หรือการจัดการวิกฤต สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าทุกคนจำเป็นต้องมีทักษะการแก้ปัญหาในระดับหนึ่ง!
วิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำเช่นนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่พนักงานที่ต้องติดต่อกับบุคคลภายนอก เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายพรีเซล ฝ่ายความสำเร็จของลูกค้า ฯลฯ คือการ จัดทำแบบสำรวจเป็นระยะและรวบรวมข้อเสนอแนะClickUp Formsมอบวิธีการที่เรียบง่ายและปรับแต่งได้ตามต้องการในการเก็บข้อมูลที่คุณต้องการและผสานเข้ากับกระบวนการทำงานการจัดการงานของคุณได้อย่างง่ายดาย
คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันทีด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นของ ClickUp ใดก็ได้
ความสามารถในการปรับตัว
ความสามารถในการปรับตัวเป็นความเต็มใจและความสามารถของพนักงานในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกำหนดเวลาของโครงการ โครงสร้างทีม หรือลำดับความสำคัญ พนักงานที่มีความสามารถในการปรับตัวมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในทีมข้ามสายงานที่ส่งมอบงานคุณภาพสูง
การระบุความสามารถในการปรับตัวอาจยากกว่าทักษะอื่น ๆ แต่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ บน ClickUp คุณสามารถดูได้ที่:
- เวลาที่ใช้ในการทำภารกิจเฉพาะให้เสร็จสิ้นเพื่อเรียนรู้ว่าพนักงานสามารถเริ่มทำงานได้ทันทีในสปรินต์แต่ละครั้ง (หรือว่าพวกเขาต้องใช้เวลาปรับตัวกับโครงการใหม่ ๆ นานแค่ไหน)
- ความคิดเห็น, การแชท, และการสนทนาที่พวกเขาต้องทำเพื่อให้คุ้นเคยกับลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- เกณฑ์มาตรฐานสำหรับความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้
ทักษะการเป็นผู้นำ
องค์กรในปัจจุบันกำลังกลายเป็นองค์กรที่มีโครงสร้างราบเรียบมากขึ้นเรื่อย ๆ บริษัทต่าง ๆ กำลังมองหาพนักงานที่สามารถบริหารตนเองได้ และสามารถนำทีมโครงการที่ตนเองรับผิดชอบได้ ในบริบทนี้ ทักษะการนำทีมสามารถเป็นจุดแข็งที่ยอดเยี่ยมได้ ทักษะการนำทีมที่มักมี ได้แก่:
- ให้คำแนะนำและแนวทางแก่สมาชิกในทีม
- มอบหมายงานและบริหารโครงการ
- การส่งเสริมการแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก
- การให้ข้อเสนอแนะและการปรับเป้าหมายเพื่อความก้าวหน้า
- รวบรวมทีมเพื่อให้บรรลุกำหนดเวลาที่เข้มงวดหรือส่งมอบงานที่ซับซ้อน
- การสื่อสารอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
- การมีความตระหนักรู้ทางอารมณ์และการทบทวนการกระทำของตนเอง
ทักษะบางอย่างเหล่านี้มีผลกระทบโดยตรงต่อผลลัพธ์ของโครงการ ซึ่งจะสามารถมองเห็นได้บนแดชบอร์ดของ ClickUp ตัวอย่างเช่น การสื่อสารอย่างชัดเจนอาจเกี่ยวข้องกับการเขียนคำอธิบายที่ชัดเจนและเกณฑ์การยอมรับสำหรับแต่ละงาน ซึ่งส่งผลให้มีบั๊กหรือการทำงานซ้ำน้อยลง คุณสามารถวัดสิ่งนี้ได้โดยใช้เวลาก่อนที่จะทำงานเสร็จหรือเวลาที่ใช้ในสถานะเช่น 'ทำงานซ้ำ'
อย่างไรก็ตาม บางอย่าง เช่น การแก้ไขข้อขัดแย้ง มีลักษณะเชิงคุณภาพมากกว่า ในการระบุสิ่งเหล่านี้ อาจจำเป็นต้องใช้การประเมินแบบ 360 องศา คุณสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลป้อนกลับเชิงคุณภาพของคุณบน ClickUp Whiteboard เพื่อดำเนินการที่เหมาะสม
เทมเพลตการวิเคราะห์ ClickUp Soarถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะ ในระหว่างการทบทวนผลการปฏิบัติงานตามรอบของคุณ รวบรวมความคิดเห็นจากผู้บังคับบัญชาและสมาชิกในทีมของคุณ และจัดหมวดหมู่ความคิดเห็นเหล่านั้นเป็นจุดแข็งและโอกาส ตามการวิเคราะห์ของคุณ ระบุความปรารถนาของคุณ และติดตามผลลัพธ์ในระยะยาว
โบนัส: ไม่ใช่ผู้นำทุกคนจะเหมือนกัน ดังนั้น ลองพิจารณาดูว่าคุณเป็นผู้นำประเภทไหนรูปแบบภาวะผู้นำแบบไมเออร์ส-บริกส์ (Myers-Briggs)เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
ทักษะการสื่อสาร
การสื่อสารที่ดีไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่คุณพูด แต่คือสิ่งที่ผู้รับเข้าใจ
ความสามารถในการทำให้ผู้อื่นเข้าใจเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่. ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโครงการที่มีทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมมีแนวโน้มที่จะทำให้ผู้สนับสนุนโครงการ/ลูกค้าพอใจมากขึ้น.
ที่สำคัญกว่านั้น ในปัจจุบัน ทักษะการสื่อสารยังรวมถึงข้อความในรูปแบบข้อความที่ส่งแบบไม่พร้อมกันอีกด้วย ดังนั้น ผู้สื่อสารที่ดีจึงคำนึงถึงผลกระทบในลำดับที่สอง เขียนคำตอบอย่างละเอียด และหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด
ประเมินทักษะการสื่อสารของสมาชิกในทีมของคุณโดยใช้ClickUp Chat View
- พนักงานต้องพูดซ้ำบ่อยแค่ไหน?
- พวกเขาใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น กระดานไวท์บอร์ด, แผนผังความคิด, เอกสาร, การบันทึกหน้าจอ ฯลฯ บ่อยแค่ไหนเพื่อเพิ่มความชัดเจน?
- ผู้รับข้อความร้องขอการโทรหรือการประชุมแบบพบหน้ากันเพื่อขอคำชี้แจงบ่อยแค่ไหน
- พวกเขามีความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนร่วมงานที่กำลังมีปัญหาในการทำความเข้าใจมากน้อยเพียงใด?
จุดแข็งห้าประการที่กล่าวมาข้างต้น—ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค, การแก้ปัญหา, ความสามารถในการปรับตัว, ทักษะการนำ, และทักษะการสื่อสาร—เป็นรากฐาน. อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับงานที่คาดหวังให้ทำ ยังมีจุดแข็งเพิ่มเติมอีกมากมาย.
ตัวอย่างของจุดแข็งของพนักงานตามบทบาท/หน้าที่:
ทรัพยากรมนุษย์: ความเห็นอกเห็นใจ, ความตระหนักรู้ทางอารมณ์, ความน่าเชื่อถือ, ความเอาใจใส่
การขาย: ความตรงต่อเวลา, ทักษะการจัดการ, การสร้างความสัมพันธ์, แรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมาย, ทัศนคติเชิงบวกต่อการถูกปฏิเสธ
การบัญชีและการเงิน: ความใส่ใจในรายละเอียด, ความถูกต้อง, ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ, การจัดการความเสี่ยง
การตลาด: การเล่าเรื่อง, ความคิดสร้างสรรค์, การรับฟังความคิดเห็น, การทดลอง, การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
การรู้จุดแข็งของตนเองมีความสำคัญพอๆ กับการระบุจุดอ่อน มาสำรวจเรื่องนี้กันก่อน ก่อนที่จะพูดถึงสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อพัฒนาจุดแข็งและแก้ไขจุดอ่อน
การระบุจุดอ่อนของพนักงาน
สำหรับเริ่มต้น การไม่มีจุดแข็งของพนักงานที่กล่าวมาข้างต้นจะถือเป็นจุดอ่อนในตัวเอง ดังนั้น เราจะไม่ย้อนกลับไปที่ส่วนข้างต้นกับคุณ!
นี่คือจุดอ่อนเฉพาะของพนักงานที่คุณต้องระวัง
การจัดการเวลาที่ไม่ดี
การจัดการเวลาที่ไม่ดีหมายถึงการไม่สามารถประมาณและจัดการเวลาเพื่อส่งมอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ พนักงานที่มีทักษะการจัดการเวลาที่ไม่ดีจะพบปัญหาในการปฏิบัติตามกำหนดเวลาหรือการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจใช้เวลาไปกับงานที่มีความสำคัญต่ำมากเกินไป ทำให้โครงการที่สำคัญไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจลดประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของทีมและทำให้โครงการล่าช้า
เพื่อระบุปัญหาการจัดการเวลาที่ไม่ดีในหมู่สมาชิกทีมของคุณ คุณสมบัติการติดตามเวลาโครงการของ ClickUp คือพลังพิเศษของคุณ ดูผ่านเอกสารเวลา รายงานเวลา และการประมาณเวลาเพื่อเข้าใจว่าสมาชิกทีมแต่ละคนกำลังจัดการเวลาของพวกเขาอย่างไร
ความยากลำบากในการทำหลายอย่างพร้อมกัน
ยอมรับเถอะ: การทำหลายอย่างพร้อมกัน เมื่อทำอย่างไม่ดี มีผลกระทบเชิงลบต่อประสิทธิภาพการทำงาน อย่างไรก็ตาม นั่นเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามทำหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกัน
ตัวอย่างเช่น การเขียนบล็อกโพสต์ การตอบข้อความใน Slack และการฟังการฝึกอบรมออนไลน์พร้อมกัน อาจจะเป็นภาระที่มากเกินไป
อย่างไรก็ตาม พนักงานทุกคนในงานความรู้สมัยใหม่ถูกคาดหวังให้สามารถทำหน้าที่หลายบทบาทพร้อมกันได้ ตัวอย่างเช่น นักพัฒนาอาจกำลังทำงานในหลายโครงการ นักเขียนอาจมีบทความหลายชิ้นอยู่ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการทำงาน ความสามารถในการจัดการสิ่งเหล่านี้อาจกลายเป็นจุดอ่อนได้ โดยเฉพาะในทีมขนาดเล็ก
เพื่อระบุจุดอ่อนในการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน ให้ใช้ซอฟต์แวร์การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อค้นหา:
- งานที่พลาดกำหนดเวลา
- งานที่ค้างอยู่ในสถานะเดิมเป็นเวลานานเกินไป โดยเฉพาะในขั้นตอนการแก้ไขงานหรือแก้ไขข้อบกพร่อง
- เป้าหมายที่เกือบจะสำเร็จแล้ว
การตอบสนองทางอารมณ์
ตามชื่อที่บ่งบอกไว้ ความไวต่ออารมณ์ หมายถึงวิธีที่บุคคลตอบสนอง—หรือตอบสนองเกินกว่าเหตุ—ต่อสถานการณ์หนึ่ง ๆ พนักงานที่มีความไวต่ออารมณ์อาจประสบปัญหาในการควบคุมความรู้สึกของตนเองในสถานการณ์ที่ตึงเครียดหรือท้าทาย ซึ่งอาจนำไปสู่การตอบสนองที่หุนหันพลันแล่นหรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ไม่ดี
ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจตอบสนองด้วยการโกรธต่อคำติชมหรือหลบหนีเข้าไปในตัวเองในช่วงเวลาที่มีความกดดันสูง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความตึงเครียดในที่ทำงานและขัดขวางการทำงานเป็นทีม
ไม่มีเครื่องมือใด (ในตอนนี้) ที่สามารถวัดการตอบสนองทางอารมณ์ของบุคคลได้อย่างแม่นยำ ดังนั้นเพื่อระบุจุดอ่อนนี้ คุณจึงต้องพึ่งพาความเห็นอกเห็นใจ ทักษะการสังเกต และการตระหนักรู้ทางอารมณ์ของตนเอง
การขาดความใส่ใจในรายละเอียด
พนักงานที่ไม่ใส่ใจในรายละเอียดมักจะทำผิดพลาดบ่อยครั้งหรือมองข้ามแง่มุมที่สำคัญของงาน ซึ่งกลายเป็นจุดอ่อนเพราะสามารถสะสมและทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
ตัวอย่างเช่น การป้อนข้อมูลผิดพลาด $0.1 ในการทำธุรกรรมมากกว่า 100,000 รายการ จะทำให้เกิดการสูญเสีย $10,000 อย่างเดียวกัน การวางเครื่องหมายเซมิโคลอนผิดตำแหน่งในโค้ดแอปพลิเคชันอาจทำให้เกิดบั๊กที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาและแก้ไข โลโก้ที่ไม่ตรงแนวในโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์อาจทำให้ชื่อเสียงของแบรนด์เสียหายได้
การขาดการใคร่ครวญตนเอง
หลายคนในพวกเราประสบปัญหานี้ การขาดการใคร่ครวญตนเองทำให้ไม่รู้จักจุดอ่อนของตัวเองหรือไม่สร้างความยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับมัน ทั้งสองสิ่งนี้ในที่สุดจะนำไปสู่ภาวะหมดไฟในการทำงาน ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบของประสิทธิภาพที่ลดลง ความเหนื่อยล้าทางจิตใจ ความเครียด และการไม่ผูกพันกับงาน
หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการระบุจุดอ่อนนี้คือการประเมินอย่างละเอียดเป็นระยะ ๆเทมเพลตการวิเคราะห์ SWOT ส่วนบุคคลของ ClickUpมอบกรอบการทำงานที่แข็งแกร่ง มันช่วยให้คุณระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ทำให้คุณสามารถประเมินปัญหาของคุณในบริบทที่เหมาะสม
โบนัส:แม่แบบการวิเคราะห์ช่องว่างเพิ่มเติมและแม่แบบการวิเคราะห์ SWOTสำหรับการประเมินตนเอง
ตอนนี้คุณได้ระบุจุดแข็งและจุดอ่อนทั่วไปของพนักงานแล้ว มาดูกันว่าเราจะเปลี่ยนจุดอ่อนเหล่านั้นให้กลายเป็นจุดแข็งได้อย่างไร
เสริมสร้างจุดแข็งของพนักงาน
วิธีที่ดีที่สุดในการเสริมสร้างจุดแข็งของพนักงานของคุณคือการช่วยให้พวกเขาใช้ประโยชน์จากจุดแข็งนั้น นี่คือกลยุทธ์บางประการที่จะช่วยได้
1. ฝึกฝนและทำให้สมบูรณ์แบบ
หากสมาชิกในทีมของคุณเก่งในบางสิ่ง ให้พวกเขาทำต่อไป. หากใครเป็นโปรแกรมเมอร์ Python ที่ยอดเยี่ยม ให้พวกเขาได้รับโปรเจ็กต์เพื่อให้พวกเขาสามารถฝึกฝนการเขียนโค้ดทุกวัน.
มอบโอกาสให้พนักงานได้ทำงานในหน้าที่ที่พวกเขาถนัด เพื่อให้พวกเขาสร้างความมั่นใจในความสามารถของตนเอง จากนั้นให้โอกาสพวกเขาได้ขยายทักษะไปยังทักษะใหม่ ๆ ในห้องสมุดที่เกี่ยวข้องและเครื่องมือที่อยู่ใกล้เคียง
2. กำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย
รวมการเสริมสร้างจุดแข็งของพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายอาชีพ ตัวอย่างเช่น หากใครบางคนเก่งในการแก้ปัญหาภายในโครงการ ให้เสนอตำแหน่งที่ดีกว่าแก่พวกเขา หากสมาชิกทีมคนหนึ่งมีความแข็งแกร่งในด้านการออกแบบทางสายตา ให้ตั้งเป้าหมายให้พวกเขาเรียนรู้การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ในปีหน้า
ใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ สามารถทำได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้ (SMART) สำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม เพื่อเสริมสร้างทักษะปัจจุบันของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง
3. เสนอโอกาสเพิ่มเติม
เสริมพลังให้พนักงานตัดสินใจภายในขอบเขตความเชี่ยวชาญของตนเอง ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของพวกเขาโดยให้มีส่วนร่วมในการสนทนาเชิงกลยุทธ์และมอบความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
เพิ่มขวัญกำลังใจและความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานโดยให้อิสระแก่พนักงานในการสำรวจแนวคิดใหม่ๆ กล้าเสี่ยง และทดลองวิธีการใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์
การแก้ไขจุดอ่อนของพนักงาน
ตอนนี้ มาดูกันว่าคุณสามารถช่วยพนักงานเอาชนะจุดอ่อนของพวกเขาได้อย่างไร กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพบางประการได้แก่:
1. การฝึกอบรมและการพัฒนา
เสนอโปรแกรมฝึกอบรมเฉพาะสำหรับจุดอ่อนของแต่ละพนักงาน (หลังจากที่คุณได้หารือกับพวกเขาแล้ว)
- หากเป็นเรื่องเทคนิค ให้ส่งพวกเขาไปอบรมแบบเข้มข้นหรือลงทะเบียนเรียนคอร์สออนไลน์
- หากเป็นทักษะด้านอ่อน ให้หาโค้ชให้พวกเขา
- หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเวลา ช่วยพวกเขาด้วยเครื่องมือ เช่น ตัวจับเวลา Pomodoro แอปบล็อกปฏิทิน หรือเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญ
2. การปรับปรุงกระบวนการ
จัดตั้งกระบวนการและขั้นตอนการทำงานที่ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถเอาชนะจุดอ่อนของตนเองได้ ตัวอย่างเช่น:
- หากการขาดความใส่ใจในรายละเอียดเป็นปัญหา ให้สร้างรายการตรวจสอบเพื่อทำให้คุณภาพเป็นระบบ
- หากการขาดการทบทวนตนเองเป็นปัญหา ควรส่งเสริมให้มีการทบทวนตนเองก่อนการประชุมแบบตัวต่อตัวทุกครั้ง
3. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
พนักงานที่ต้องรับมือกับความเครียดมักประสบกับประสิทธิภาพในการทำงานและความพึงพอใจในงานที่ลดลง ซึ่งอาจแสดงออกมาเป็นจุดอ่อน เช่น ความใจร้อนหรือขาดความมั่นใจ
- ส่งเสริมสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิต
- สร้างบรรยากาศที่พนักงานสามารถใช้จุดแข็งของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งลดจุดอ่อนให้น้อยที่สุด
- จัดเวิร์กช็อปการจัดการความเครียด, การสนับสนุนสุขภาพจิต, เป็นต้น
- รวมการลาพักร้อนระยะยาว การลาคลอดบุตร ฯลฯ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของคุณ
- สร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างให้พนักงานได้พูดคุยเกี่ยวกับความท้าทายของพวกเขา
นอกจากนี้ ยังมีสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถทำได้ในฐานะผู้จัดการหรือผู้นำธุรกิจ เพื่อช่วยให้พนักงานของคุณใช้จุดแข็งให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดจุดอ่อนให้น้อยที่สุด: ให้ข้อเสนอแนะ!
บทบาทของข้อเสนอแนะและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะที่ดีนั้นสร้างสรรค์ ทันเวลา และให้ข้อมูลเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการกระทำ งาน หรือพฤติกรรมของพนักงาน เพื่อช่วยให้พนักงานพัฒนาจุดแข็งและแก้ไขจุดอ่อน ควรให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ
นี่คือคำแนะนำบางประการเกี่ยวกับวิธีการทำมันให้ดี
มีความเป็นกลาง: เฉลิมฉลองความสำเร็จและแนะนำพวกเขาในการเอาชนะความล้มเหลว ให้ข้อเสนอแนะที่เฉพาะเจาะจงและสามารถนำไปปฏิบัติได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจกล่าวว่า "งานของคุณในรายงานประจำปีนี้ไม่เป็นไปตามความคาดหวังเนื่องจากมีข้อผิดพลาดทางการพิมพ์และข้อความที่ผิดพลาด"
อย่าคลุมเครือ: อย่าพูดว่า "มีข้อผิดพลาดมากเกินไป" เว้นแต่คุณจะมีตัวเลขมายืนยันได้ ให้ชี้ให้เห็นปัญหาโดยใช้ตัวอย่างประกอบ
สนับสนุนพนักงาน: สอนให้พวกเขาทราบวิธีการขอคำแนะนำเพื่อให้พวกเขาไม่เกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์ต่อความคิดเห็นของคุณให้ตัวอย่างคำแนะนำแก่พนักงานเพื่อแสดงให้เห็นว่ามันเป็นอย่างไร
ส่งเสริมความเป็นอิสระ: ให้สมาชิกในทีมสามารถประมวลผล ยอมรับ และดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคุณในแบบของตนเองได้ เชิญชวนให้พวกเขาแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและอภิปรายกับคุณเมื่อเห็นว่าเหมาะสม
รักษาโครงสร้าง: ใช้เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงานเพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นเรื่องง่าย.แม่แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของพนักงาน ประเมินความสำเร็จของพวกเขา ให้ข้อเสนอแนะ และบรรลุเป้าหมาย.
โบนัส: ลองดูเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานอื่นๆ
เริ่มต้นจากจุดเริ่มต้น: อย่ารอจนกว่าใครบางคนจะกลายเป็นพนักงานก่อนที่จะระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และลักษณะนิสัยของพวกเขา ใช้การประเมินและการตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสัมภาษณ์งานและการสรรหาบุคลากร รวมถึงในKPI ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและทำให้เป็นแนวปฏิบัติที่สม่ำเสมอ
จากนั้น ใช้ข้อมูลนั้นในการออกแบบกระบวนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ บูรณาการการฝึกอบรมเฉพาะทาง บูตแคมป์ หรือเวิร์กช็อปเข้าไปในกระบวนการปฐมนิเทศ เพื่อให้พนักงานใหม่มีความพร้อมสำหรับความสำเร็จ
ใช้รายการตรวจสอบหรือเทมเพลตการปฐมนิเทศของ ClickUp เพื่อปรับแต่งประสบการณ์การปฐมนิเทศของพนักงานใหม่แต่ละคนให้เหมาะสม และให้แน่ใจว่าพวกเขาสอดคล้องกับจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง
การบริหารจัดการบุคลากรแบบองค์รวมด้วย ClickUp
ทุกคนมีจุดแข็งและจุดอ่อน ในความเป็นจริง จุดแข็งก็สามารถกลายเป็นจุดอ่อนได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น คนที่ใส่ใจในรายละเอียดมากอาจไม่เก่งในการมองภาพรวม คนที่มีทักษะทางเทคนิคที่ยอดเยี่ยมอาจขาดทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์
ในฐานะผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลหรือผู้จัดการทีม งานของคุณคือการช่วยให้ผู้คนกลายเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเอง ซึ่งหมายถึงการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของพวกเขาในขณะที่ลดจุดอ่อนให้น้อยที่สุด
ในการทำเช่นนี้ คุณต้องระบุจุดแข็งและจุดอ่อนดังกล่าวเสียก่อน เครื่องมือการจัดการโครงการอย่าง ClickUp สามารถเก็บข้อมูลอันมีค่านี้ได้ในขณะที่คุณทำงาน
คุณสามารถค้นหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการจ้างงาน, ระยะเวลาของงาน, จุดติดขัดของโครงการ, การสื่อสารที่ผิดพลาด, ปริมาณงานของพนักงาน, และอื่น ๆ ได้เพียงแค่ตั้งค่าแดชบอร์ดในเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว
คุณสามารถค้นหาข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณสำหรับการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของคุณได้ทั้งหมดในที่เดียว อะไรที่มากกว่านั้น? เพราะข้อมูลมาจาก ClickUp คุณสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลเชิงลึกนั้นมีความเป็นกลางและไม่ก่อตั้งบนความคิดเห็นส่วนตัวของผู้จัดการและผู้นำ
