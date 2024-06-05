รูปแบบภาวะผู้นำแบบไมเออร์ส-บริกส์เพื่อความสำเร็จขององค์กร

ผู้นำที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มีลักษณะหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นคือ การรู้จักตนเอง พวกเขารู้จักบุคลิกภาพ จุดแข็ง และจุดอ่อนของตนเอง
คุณคงเคยเห็นผู้นำบางคนที่นำหน้าอยู่แถวหน้า ท้าทายสถานะเดิม และกล้าเสี่ยง พวกเขาเป็นคนที่มีบุคลิกดึงดูดใจ ทำให้ทุกคนอยากเข้าหา ในทางตรงกันข้าม ผู้นำบางคนชอบเป็นผู้นำที่เงียบๆ คอยชี้แนะอยู่เบื้องหลัง พวกเขาให้ความสำคัญกับกระบวนการต่างๆ และมีความอดทนต่อความเสี่ยงต่ำ
สไตล์การนำของเราเกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพของเราเป็นอย่างมาก แต่คุณจะรู้ได้อย่างไร? แบบทดสอบบุคลิกภาพไมเออร์ส-บริกส์ (MBTI) เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการกำหนดสไตล์การนำของคุณ และวิธีที่มันมีปฏิสัมพันธ์กับบุคลิกภาพของผู้ที่คุณนำ
มันจัดประเภทเราเป็นหนึ่งใน 16 ประเภทบุคลิกภาพตามความชอบของเราและคุณลักษณะหลักสี่ประการ:
- การเปิดเผยตัวตน (E) vs. การเก็บตัว (I): วิธีที่เราได้รับและใช้พลังงาน
- การรับรู้ (S) vs. การหยั่งรู้ (N): วิธีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูล
- การคิด (T) กับ การรู้สึก (F): วิธีที่เราตัดสินใจ
- การตัดสิน (J) vs. การรับรู้ (P): วิธีที่เราจัดการกับโครงสร้างและการวางแผนล่วงหน้า
บุคลิกภาพประเภทเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นกรอบในการทำความเข้าใจว่าผู้คนในตำแหน่งผู้นำมองโลกอย่างไร ตัดสินใจอย่างไร และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างไร หากคุณต้องการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและกลายเป็นผู้นำที่มีอิทธิพล เริ่มต้นด้วยการประเมินบุคลิกภาพและสไตล์ความเป็นผู้นำของคุณ
การเปิดเผยตัวตนกับคนรอบข้าง vs. การเก็บตัว: ความแตกต่างที่สำคัญในบุคลิกภาพ
เรามักจะอธิบายคนว่าเป็นคนสังคมหรือคนเก็บตัวตามปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาในสภาพแวดล้อมทางสังคม การเป็นคนเปิดเผย (E) หรือคนเก็บตัว (I) ซึ่งเป็นมิติแรกของการทดสอบ MBTI ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพเหล่านี้
คนที่มีบุคลิกเปิดเผยเป็นผู้ที่สร้างพลังทางสังคมและเป็นผู้นำที่มีเสน่ห์ พวกเขาได้รับพลังจากการอยู่ท่ามกลางผู้คน การระดมความคิดอย่างเปิดเผย และการเป็นจุดสนใจ พวกเขายังมักมีความมั่นใจในความสามารถในการเป็นผู้นำของตนเองอย่างมาก
ในทางกลับกัน คนที่ชอบเก็บตัวเป็นผู้ที่สังเกตการณ์เงียบๆ พวกเขาได้รับพลังงานจากความโดดเดี่ยวและชอบที่จะประมวลผลข้อมูลภายในก่อนที่จะลงมือทำ
ทั้งสองสไตล์สามารถมีประสิทธิภาพสูงได้ แต่การเข้าใจความชอบเหล่านี้ช่วยปรับปรุงการสื่อสารในทีมและประสิทธิภาพของงาน
87% ของผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดเผย เชื่อว่าตนเองมีคุณสมบัติที่จำเป็นในการเป็นผู้นำที่ดี เมื่อเทียบกับ 56% ของผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว
แบบสำรวจความทะเยอทะยาน, 16 บุคลิกภาพ
ภาพรวมของประเภทบุคลิกภาพผู้นำตามแบบ Myers Briggs
แต่ละประเภทบุคลิกภาพทั้ง 16 ประเภทใช้วิธีการที่แตกต่างกันในการนำคุณสมบัติเฉพาะของตนไปใช้ในที่ทำงาน มาดูประเภทบุคลิกภาพผู้นำที่พบบ่อยที่สุดในกรอบแนวคิด Myers-Briggs:
ENTJ: ผู้นำที่มั่นใจในตนเอง
คุณเคยพบใครสักคนที่ มั่นใจและมีแผนสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ไหม? พวกเขาอาจจะเป็น ENTJ ซึ่งเป็นบุคลิกภาพที่ทรงพลังภายในกรอบการประเมินบุคลิกภาพ Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) ENTJ มีความสามารถโดดเด่นในการขับเคลื่อนทีมไปสู่เป้าหมายที่ทะเยอทะยาน
หากคุณเป็นคนเปิดเผย มีสัญชาตญาณเด็ดขาด และมีวิสัยทัศน์ คุณอาจจะเป็นผู้นำประเภท ENTJ คุณมีแนวโน้มที่จะเจริญรุ่งเรืองในสภาพแวดล้อมที่มีพลวัตและมุ่งเน้นผลลัพธ์
จุดแข็งของผู้นำประเภท ENTJ
- เปล่งประกายเสน่ห์และเป็นผู้บริหารที่มีกลยุทธ์
- ให้คำแนะนำและแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรม
- ตัดสินใจเด็ดขาดและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- วิเคราะห์สถานการณ์และค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
- ให้คุณค่ากับการสื่อสารที่ชัดเจนและตรงประเด็น
ความท้าทายของผู้นำประเภท ENTJ
- อาจดูเป็นคนที่ชอบควบคุมเนื่องจากความคิดเห็นที่หนักแน่นและลักษณะที่เด็ดขาด
- พยายามทำความเข้าใจและตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ของทีมในขณะที่ยังคงรักษาความเป็นกลาง
- แรงผลักดันและความขยันหมั่นเพียรของพวกเขาอาจนำไปสู่ภาวะหมดไฟได้ หากพวกเขาไม่ให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเอง
- การดิ้นรนเพื่อยอมรับคำวิจารณ์
INTP: ผู้นำที่ไม่ธรรมดา
ผู้นำเหล่านี้ตีกลองตามจังหวะของตัวเอง ถามคำถามนับล้าน และคิดหาวิธีแก้ปัญหาในอุดมคติ หากสิ่งนี้อธิบายตัวคุณได้ แสดงว่าคุณมีแนวโน้มที่จะมีสไตล์การเป็นผู้นำแบบ INTP—เป็นคนเก็บตัว มีสัญชาตญาณ ละเอียดรอบคอบ และชอบวิเคราะห์
บุคลิกภาพประเภท INTPประกอบด้วยการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของการคิดวิเคราะห์ ความอยากรู้อยากเห็นทางปัญญา และความมั่นใจในความคิดของตนเอง
จุดแข็งของผู้นำประเภท INTP
- วิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่องและแสวงหาแนวคิดใหม่โดยใช้แผนที่มีเหตุผล
- แยกแยะปัญหาที่ซับซ้อนด้วยวิธีการที่มีเหตุผลและสร้างสรรค์ มักจะคิดค้นวิธีแก้ปัญหาที่น่าประหลาดใจ
- ท้าทายสถานะเดิมและคิดมุมมองใหม่
- ให้คุณค่าแก่เหตุผลและตรรกะเหนือสิ่งอื่นใด ทำให้เป็นผู้ตัดสินใจที่มีวัตถุประสงค์และไม่ลำเอียง
ความท้าทายของผู้นำประเภท INTP
- พยายามสื่อสารความคิดอย่างชัดเจนเนื่องจากพวกเขาไม่สนใจอย่างรวดเร็ว
- เก่งในการระดมความคิดแต่มีปัญหาในการลงมือทำ
- พบว่าเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจอารมณ์ ทั้งของตนเองและผู้อื่น
- เติมพลังให้พวกเขาผ่านความสันโดษและลังเลที่จะมีส่วนร่วมในการเข้าสังคม
ENTP: ผู้นำที่มีนวัตกรรม
ENTP เป็นผู้นำที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ พวกเขาสามารถทำให้ห้องสว่างไสวด้วยความกระตือรือร้นของพวกเขาต่อความเป็นไปได้ใหม่ ๆ
หากคุณเป็นคนเปิดเผย มีสัญชาตญาณ ใส่ใจ และรับรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ดี มีความเป็นไปได้สูงว่าคุณมีสไตล์การเป็นผู้นำแบบ ENTP คุณเป็นคนวิเคราะห์ มีความเป็นอิสระ และปรับตัวได้ดี
พวกเขาคือ ผู้สร้างไอเดียขั้นสุดยอดของรูปแบบภาวะผู้นำ Myers-Briggs ที่เปี่ยมด้วยความกระตือรือร้นที่แพร่กระจายได้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
จุดแข็งของผู้นำ ENTP
- เต็มไปด้วยแนวคิดและวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
- ชอบเชื่อมต่อกับผู้คนใหม่ๆ และเจริญเติบโตจากการสนทนาที่กระตุ้นความคิดไหวพริบและอารมณ์ขันของพวกเขาทำให้สิ่งต่างๆ น่าสนใจอยู่เสมอ
- ท้าทายสถานะที่เป็นอยู่และคิดค้นแนวทางใหม่ ๆ
- ปรับรูปแบบการสื่อสารให้เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ ทำให้พวกเขาเป็นผู้เล่นในทีมที่ยอดเยี่ยม
ความท้าทายของผู้นำ ENTP
- สูญเสียความสนใจได้ง่ายกับงานประจำและรายละเอียด
- เปลี่ยนความสนใจจากสิ่งหนึ่งไปยังอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งทำให้ยากที่จะทำงานให้เสร็จ
- หลีกเลี่ยงความขัดแย้งเมื่อเกิดความขัดแย้ง
INFJ: ผู้นำที่เข้าใจผู้อื่น
INFJ เข้าใจผู้คนในระดับที่ลึกซึ้งกว่า สร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุด และสนับสนุนสิ่งที่พวกเขาเชื่ออย่างแท้จริง
ในฐานะ INFJ คุณเป็น ผู้ที่มีความเห็นอกเห็นใจและนักมองการณ์ไกล คุณมีความเข้าใจลึกซึ้งและสร้างสรรค์ และสามารถเชื่อมโยงกับผู้อื่นและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้อย่างเป็นเอกลักษณ์
จุดแข็งของผู้นำ INFJ
- ผู้นำตามธรรมชาติที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาชิกในทีมได้ในระดับส่วนตัว และให้การสนับสนุนอย่างแท้จริง
- ให้คุณค่ากับการให้ข้อมูลจากผู้อื่น และส่งเสริมวัฒนธรรมการสื่อสารที่เปิดกว้าง
- นักคิดเชิงกลยุทธ์ ไม่ใช่แค่คนฝัน
- ให้คำแนะนำและแนวทางที่รอบคอบ ช่วยให้ผู้อื่นบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง
ความท้าทายของผู้นำแบบ INFJ
- ได้รับผลกระทบอย่างลึกซึ้งจากความขัดแย้งและความคิดในแง่ลบ
- รู้สึกหนักอึ้งกับภาระหน้าที่และความเป็นไปได้ของผลกระทบ
- การตัดสินใจล่าช้าเนื่องจากมีข้อมูลจำนวนมากที่ต้องประมวลผล
- ความปรารถนาที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ให้ถูกต้องนำไปสู่การผัดวันประกันพรุ่ง
อ่านเพิ่มเติม:กลยุทธ์และเทคนิคความสำเร็จสำหรับผู้นำ INFJ
ISFJ: ผู้นำที่รอบคอบ
ISFJ เป็นคนที่มีความคิดรอบคอบอย่างยิ่ง พวกเขาพยายามทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นและทำให้ทุกคนรู้สึกมีคุณค่า มักจะเป็น เสาหลักที่พึ่งพาได้ของทีม ISFJ มีพรสวรรค์ในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนและกลมเกลียวกัน
ลักษณะสำคัญบางประการที่กำหนดว่าคุณเป็น ISFJ คือ มีความเห็นอกเห็นใจ, มุ่งมั่น, ทุ่มเท, ปฏิบัติได้จริง, เอาใจใส่, และน่าเชื่อถือ
จุดแข็งของผู้นำ ISFJ
- ใส่ใจอย่างแท้จริงต่อความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกในทีม
- ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อให้ทีมรู้สึกได้รับการสนับสนุนและเห็นคุณค่า
- เจริญเติบโตในโครงสร้างและขั้นตอนการทำงาน รักษาโครงการให้ดำเนินไปตามแผนและให้ทุกคนรับผิดชอบในหน้าที่ของตน
- จดจำข้อมูลสำคัญและปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา
- เก่งในการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสันติ
ความท้าทายของผู้นำ ISFJ
- ชอบกิจวัตรที่คุ้นเคยและต่อต้านความคิดใหม่
- การใส่ใจในรายละเอียดและความต้องการที่จะทำให้ทุกคนพอใจอาจทำให้ลังเลในการตัดสินใจ
- รู้สึกสบายใจในการทำงานเบื้องหลัง สนับสนุนผู้อื่น และหลีกเลี่ยงตำแหน่งผู้นำ
- ไม่ชอบความขัดแย้งและพยายามรักษาความสามัคคีภายในทีม
ENFJ: ผู้นำที่เปี่ยมด้วยความหลงใหล
ผู้นำ ENFJ เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ดึงดูดใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นไล่ตามความฝันของตนเอง พวกเขาคือผู้นำเชียร์ของกรอบการนำแบบ Myers-Briggs มีความกระตือรือร้นที่แพร่กระจายได้ และมีความสามารถในการรวมผู้คนเข้าด้วยกันเพื่อมุ่งสู่อนาคตที่มีเป้าหมายชัดเจน
จุดแข็งของผู้นำ ENFJ
- ใช้แนวทางที่มุ่งเน้นผู้คน มีความรับผิดชอบอย่างยิ่ง และมีความสามารถในการหาทรัพยากร
- สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งเติบโตไปพร้อมกับการเห็นทีมประสบความสำเร็จร่วมกัน
- สามารถวาดภาพอนาคตที่น่าดึงดูดใจและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายนั้น
- เป็นผู้นำด้วยการปฏิบัติเป็นแบบอย่างและเป็นที่รู้จักในด้านค่านิยมที่มั่นคง
ความท้าทายของผู้นำ ENFJ
- รับคำวิจารณ์เป็นเรื่องส่วนตัว
- ให้คุณค่ากับความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งอาจทำให้การตัดสินใจช้าและซับซ้อนในบางครั้ง
- เก่งในการสร้างความกลมเกลียว แต่หลีกเลี่ยงการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงเพื่อรักษาความสงบ
- มุ่งเน้นการยอมรับจากภายนอกมากเกินไปและรู้สึกท้อแท้ได้ง่ายหากไม่ได้รับการยอมรับ
อ่านเพิ่มเติม: เคล็ดลับปฏิบัติในการเชี่ยวชาญสไตล์การเป็นผู้นำแบบ ENFJ
ISTJ: ผู้นำที่ใส่ใจในรายละเอียด
บุคลิกภาพประเภทนี้จัดระเบียบเหมือนเจ้านาย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเท็จจริง, มีระเบียบ, มีเหตุผล, ปฏิบัติได้จริง, มีสมาธิอย่างเข้มข้น, ตัดสินใจได้ดี, และมีประสิทธิภาพ—หากผู้คนใช้คำเหล่านี้เพื่อชมเชยสไตล์การนำของคุณ คุณอาจเป็นผู้นำประเภท ISTJ
ISTJ เป็นเครื่องจักรแห่งความมั่นคงในคุณสมบัติความเป็นผู้นำของ Myers Briggs ให้คุณค่ากับความเป็นจริง โครงสร้าง และการทำงานให้สำเร็จอย่างถูกต้อง
จุดแข็งของผู้นำ ISTJ
- เจริญเติบโตบนแผนที่ชัดเจน, ขั้นตอนที่จัดตั้งไว้, และเก็บทุกอย่างไว้ในที่ของมัน
- จดจำรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ทำให้เป็นแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้
- ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของพวกเขา, ตรงต่อเวลาอย่างสม่ำเสมอ, และส่งมอบงานคุณภาพสูง
- มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างเป็นกลางและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
ความท้าทายของผู้นำ ISTJ
- ชอบกิจวัตรที่คุ้นเคยและต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
- ความปรารถนาที่จะควบคุมและลักษณะที่พิถีพิถันนำไปสู่การจัดการอย่างละเอียดถี่ถ้วน
- พยายามทำความเข้าใจและตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ของสมาชิกในทีม
ISFP: ผู้นำที่อ่อนไหว
ผู้นำ ISFP เป็นผู้ที่มีสัญชาตญาณ สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สงบสุข และ ให้คุณค่ากับการแสดงออกทางศิลปะ ในฐานะ ISFP คุณคือศิลปินผู้อ่อนโยนในสไตล์การเป็นผู้นำของ Myers-Briggs คุณมีความสามารถพิเศษในการเชื่อมต่อกับผู้อื่นทางอารมณ์และส่งเสริมจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือ
หากเราต้องสรุปสไตล์การนำนี้ในไม่กี่คำ ก็คือ—มีเมตตา, รอบคอบ, คิดเชิงกลยุทธ์, และมีความเป็นจริง.
จุดแข็งของผู้นำ ISFP
- มีความสามารถตามธรรมชาติในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นและสร้างพื้นที่ที่สนับสนุน
- เก่งในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สงบและเคารพซึ่งกันและกัน
- นำมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์และศิลปะมาสู่การแก้ปัญหา และมักจะคิดค้นวิธีแก้ปัญหาที่ไม่ธรรมดาแต่ได้ผล
- ชื่นชมความงามในสิ่งรอบตัวในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และความสุขภายในทีม
- ให้คุณค่าในความเป็นตัวของตัวเอง และอย่าอายที่จะแสดงความคิดเห็นและมุมมองที่ไม่เหมือนใครของพวกเขา
ความท้าทายของผู้นำ ISFP
- การมุ่งเน้นที่ความสามัคคีและคำนึงถึงความรู้สึกของทุกคนอาจทำให้พวกเขาลังเลที่จะตัดสินใจในเรื่องที่ยากลำบาก
- ชะลอการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ซับซ้อน
- รับฟังความคิดเห็นอย่างจริงจังและไวต่อคำวิจารณ์
- เผชิญกับความท้าทายในการแสดงความต้องการและความรู้สึกของตนเองออกมาเป็นคำพูด
บทบาทของสติปัญญาทางอารมณ์ในสไตล์การนำ
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) คือเคล็ดลับที่แยกผู้นำที่ดีออกจากผู้นำที่ยอดเยี่ยม EQ คือความสามารถในการเข้าใจ ใช้ และจัดการอารมณ์ของตนเอง มันช่วยให้สามารถรับรู้ เข้าใจ และมีอิทธิพลต่ออารมณ์ของผู้อื่นได้
แม้ว่าสไตล์การนำและการสื่อสารจะแตกต่างกันตาม MBTI แต่ EQ ที่แข็งแกร่งก็สามารถเปลี่ยนเกมได้เช่นกันสำหรับสไตล์การบริหารจัดการ มันช่วยคุณ:
- ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ: ด้วยการใช้ทั้งเหตุผลและอารมณ์ คุณสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจน
- เข้าใจอารมณ์: คุณสามารถเข้าใจความรู้สึกและอารมณ์ของคุณเองและของผู้อื่นได้ ซึ่งช่วยส่งเสริมความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมของคุณ
- นำอย่างมีประสิทธิภาพ: ผู้นำที่มี EQ สูงสามารถเข้าใจความต้องการของสมาชิกในทีมได้ ทำให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการมีส่วนร่วมภายในองค์กร
บางประเภท MBTI มี EQ สูงโดยธรรมชาติงานวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์บางอย่างระหว่างคุณสมบัติความเป็นผู้นำของบุคลิกภาพ Myers-Briggs กับความฉลาดทางอารมณ์ นี่คือภาพรวมทั่วไป:
- หากคุณรู้สึกอย่างลึกซึ้ง (ประเภท F) คุณจะมีความไวต่ออารมณ์มากขึ้น ทั้งอารมณ์ของตัวเองและของผู้อื่น ซึ่งทำให้คุณมีความเห็นอกเห็นใจ มีความเมตตา และมีความสามารถในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (ENFJ, INFJ, ISFJ, ISFP)
- คนที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดเผย (ประเภท E) มักแสดงออกและรู้สึกสบายใจในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น คุณมีความตระหนักรู้ทางสังคมและทักษะการจัดการความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยม (ENFJ, ENFP, ESFP, ENTJ)
- ผู้รับรู้ (ประเภท P) มีความยืดหยุ่นและเปิดรับข้อมูลใหม่ ๆ ได้มากกว่า ความยืดหยุ่นนี้สามารถช่วยให้คุณจัดการอารมณ์และปรับตัวในสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ (ENFP, INFP, ENTP, INTP)
นี่คือจุดพลิกผัน—ความฉลาดทางอารมณ์ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเข้าใจอารมณ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการวิเคราะห์อารมณ์เหล่านั้นเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการคลี่คลายความขัดแย้ง การตัดสินใจในเรื่องยาก การสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกในทีม หรือการส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ความฉลาดทางอารมณ์ล้วนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร
ความเห็นอกเห็นใจในภาวะผู้นำ
ความเห็นอกเห็นใจส่งเสริมความไว้วางใจ เสริมสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัว และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น แต่เป็นลักษณะทั่วไปของบุคลิกภาพแบบ Myers Briggs และผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจหรือไม่? ในคำเดียวคือ ใช่
บางสไตล์การนำของ Myers-Briggs เช่น INFJ และ ENFJ มีระดับความเห็นอกเห็นใจที่สูงขึ้นตามธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคุณจะมีบุคลิกภาพแบบใด คุณสามารถพัฒนาและบ่มเพาะความเห็นอกเห็นใจได้ผ่านการฟังอย่างตั้งใจ การมองจากมุมมองของผู้อื่น และการดูแลเอาใจใส่สมาชิกในทีมของคุณอย่างแท้จริง
ผู้นำ Myers Briggs แต่ละคนนำเสน่ห์เฉพาะตัวด้าน EQ ของตนเองมาสู่ทีม และข่าวดีคือ? คุณสามารถพัฒนา EQ ได้ด้วยความตั้งใจในการฟังและสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีสติ!
รูปแบบภาวะผู้นำเชิงเปลี่ยนแปลงและเชิงธุรกรรม
ลองนึกภาพซีอีโอสองคน—คนหนึ่งทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น ราวกับเครื่องจักรที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกคนหนึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมกล้าฝันใหญ่และมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุด นี่คือสองรูปแบบหลักของการเป็นผู้นำ: การบริหารแบบธุรกรรม และการบริหารแบบเปลี่ยนแปลง ส่วนใหญ่แล้ว รูปแบบการเป็นผู้นำตาม MBTI จะอยู่ในสองประเภทกว้างนี้
มาแยกแยะกันเถอะ!
ภาพรวมของภาวะผู้นำเชิงการเปลี่ยนแปลง
ภาวะผู้นำเชิงเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นการพัฒนาอาชีพ การให้คำปรึกษา และการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ตามบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง มันก้าวไกลกว่าการเพียงแค่ทำงานให้สำเร็จ และมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นบวกและกระตุ้นให้บุคคลสามารถเรียนรู้ เติบโต และมีส่วนร่วมในงานที่ดีที่สุดของตน
พวกเขาเก่งมากใน:
- การสร้างวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและแข็งแกร่งของอนาคตที่ดีกว่า และกระตุ้นให้ทุกคนทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น
- ท้าทายสิ่งที่เป็นอยู่ พวกเขาไม่กลัวที่จะเปลี่ยนแปลงและลองแนวคิดใหม่ๆ
- พัฒนาทีมของพวกเขา. พวกเขาลงทุนในความก้าวหน้าของบุคลากร และช่วยให้พวกเขาบรรลุศักยภาพอย่างเต็มที่
ภาพรวมของภาวะผู้นำเชิงธุรกรรม
ภาวะผู้นำเชิงธุรกรรมมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความคาดหวังและผลตอบแทน โดยให้ความสำคัญกับการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนผ่านระบบแรงจูงใจและผลลัพธ์ที่เป็นระบบ ผู้นำเชิงธุรกรรมจะให้ทิศทาง รักษาความเป็นระเบียบ และรับรองการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
พวกเขาเป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยมซึ่งรู้วิธีจัดการผู้คนเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากทีมของพวกเขาและทำให้ทุกคนอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง. พวกเขาเก่งมากใน:
- การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน: ทุกคนรู้ว่าคาดหวังอะไรและจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างไร ทำให้ทุกคนตื่นตัวอยู่เสมอ
- ให้รางวัลแก่การทำงานที่ดี: พวกเขาเสนอโบนัส, การเลื่อนตำแหน่ง, และการยกย่องแก่สมาชิกที่สมควรได้รับเพื่อให้ผู้คนมีแรงจูงใจ
- การรักษาความสงบเรียบร้อย พวกเขาตั้งกฎและขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อให้สิ่งต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างราบรื่น
นี่คือส่วนที่น่าสนใจ. MBTI ของคุณสามารถช่วยคุณเข้าใจได้ว่าคุณเป็นผู้นำแบบเปลี่ยนแปลงหรือผู้นำแบบแลกเปลี่ยน. นี่คือตัวอย่างสั้น ๆ ว่า MBTI ประเภทต่าง ๆ อาจโน้มเอียงไปทางสไตล์การนำทางใดทางหนึ่ง:
ผู้นำเชิงเปลี่ยนแปลง:
- ENTJ, ENFP, INFJ, ENFJ: ประเภทเหล่านี้มีวิสัยทัศน์, เสน่ห์, และความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ
- INTP, INTP: แม้จะไม่ใช่คนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจมากที่สุดเสมอไป บุคลิกภาพประเภทนี้สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการท้าทายสถานการณ์ปัจจุบัน
ผู้นำเชิงธุรกรรม:
- ISTJ, ESTJ: ผู้นำกลุ่มนี้มุ่งเน้นที่โครงสร้าง การจัดระเบียบ และเป้าหมายที่ชัดเจน
- ISFJ, ESFJ: พวกเขาแสดงความร่วมมือและความกลมเกลียว และสามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้อื่นได้
ผู้นำที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพสามารถใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบของทั้งสองสไตล์ได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
วิธีใช้ประโยชน์สูงสุดจากสไตล์การเป็นผู้นำของคุณ
ตอนนี้คุณทราบถึงความเป็นไปได้ทั้งหมดของสไตล์การนำทาง MBTI และความสำคัญของ EQ แล้ว นี่คือคำแนะนำเพื่อพัฒนาทักษะการนำของคุณ:
- ระบุคุณสมบัติความเป็นผู้นำตามธรรมชาติของคุณ: คุณเป็นนักวางกลยุทธ์ที่มีวิสัยทัศน์ (ENTJ) หรือผู้สร้างทีมที่มีความเห็นอกเห็นใจ (ISFJ)? พึ่งพาจุดแข็งเหล่านั้นและมอบหมายงานที่ทำให้คุณหมดพลัง
- ร่วมมือกับสไตล์การนำที่แตกต่าง: ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ! หากคุณเป็น ISTJ ที่มีความยากลำบากในการคิดสร้างสรรค์ ให้ร่วมมือกับ ENTP ที่เก่งในเรื่องนี้ และเรียนรู้ทักษะจากพวกเขา
- แสวงหาโอกาสเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของคุณอย่างต่อเนื่อง: ฝึกฟังอย่างตั้งใจ, พิจารณาทุกมุมมองเมื่อตัดสินใจ, ทำงานร่วมกับผู้คนที่ช่วยเติมเต็มจุดอ่อนของคุณ, และฝึกเทคนิคการมีสติ
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่มีความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายของข้อมูลดิจิทัลด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUpคุณไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
ใช้ ClickUp เพื่อเสริมสร้างสไตล์การเป็นผู้นำของคุณ
ClickUp เป็นเครื่องมือครบวงจรที่ช่วยผู้นำในการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกัน การสื่อสาร และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย ClickUp คุณสามารถทำงานร่วมกันในเอกสาร ระดมความคิด และอัปเดตงานแบบเรียลไทม์ ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่มีความคล่องตัวและร่วมมือกัน
ClickUp ช่วยให้คุณปรับแต่งการสื่อสารและรูปแบบการทำงานของคุณตามความชอบ MBTI ของคุณ:
- สำหรับนักกลยุทธ์ ENTJ: ใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างชัดเจน รวมถึงงานที่ต้องทำ ผลลัพธ์หลัก และกำหนดเวลา คุณสามารถสร้างเป้าหมายสปรินต์หรือเป้าหมายการขายและแชร์กับทีมของคุณเพื่อให้ทุกคนมีสมาธิ
- สำหรับผู้นำ INTP ที่ไม่เหมือนใคร: ระดมความคิดสร้างสรรค์ด้วยแผนผังความคิดของ ClickUpคุณสามารถเพิ่มไอเดีย สร้างงานได้โดยตรงจากกระดานไวท์บอร์ด และปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยการใช้โหนดแบบลากและวาง
- สำหรับผู้นำที่สนับสนุน (ISFJ & ENFJ): ปรับปรุงโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมด้วยClickUp's Docs คุณสามารถหารือเกี่ยวกับความคิด, กำหนดกระบวนการ, มอบหมายงาน, เพิ่มความคิดเห็น, และทำอีกมากมาย
- สำหรับผู้นำที่มีระเบียบ (ISTJ & ISFP): ลองใช้ฟีเจอร์การจัดการงานของ ClickUpที่มีมุมมองปรับแต่งได้เพื่อมอบหมายงานและแชร์การบันทึกหน้าจอ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างฐานข้อมูลงานสำหรับทีมต่างๆ ได้อีกด้วย
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด! คุณสามารถใช้เทมเพลตของ ClickUp เพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน และทำให้ทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เทมเพลตตรวจสอบสุขภาพทีมผู้นำของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพและการเติบโตของทีมคุณได้อย่างใกล้ชิด
คุณสามารถใช้เทมเพลตแผนการสื่อสารของ ClickUpเพื่อให้มั่นใจว่ามีแผนการสื่อสารที่ชัดเจนและสอดคล้องกันทั่วทั้งทีมของคุณ ไม่ว่าคุณจะชอบสไตล์การสื่อสารแบบใดก็ตาม
เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนการสื่อสารของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถระดมความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารได้อย่างชัดเจน และทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันด้วยกระบวนการที่มีเหตุผลมากที่สุด
ที่เกี่ยวข้อง: ภาวะผู้นำแบบ ESTJ: ลักษณะสำคัญและกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ
พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำด้วย ClickUp
ไม่มีวิธีการเป็นผู้นำแบบเดียวที่เหมาะกับทุกคน. ทำความเข้าใจถึงจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ (ตามที่ MBTI เปิดเผย) และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง. คุณสามารถปรับตัวให้เข้ากับสไตล์ที่แตกต่างกันได้เสมอ และนำความรู้ทางด้านการเป็นผู้นำไปใช้ได้ต่างกันตามสถานการณ์.
เป้าหมายควรเป็นการเป็นผู้นำที่ทีมของคุณต้องการ คุณสามารถทำได้โดยการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของคุณ และใช้เครื่องมือเช่น ClickUp เพื่อเพิ่มผลกระทบของคุณสมัครใช้ ClickUpฟรีเพื่อเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม!