รูปแบบภาวะผู้นำแบบไมเออร์ส-บริกส์เพื่อความสำเร็จขององค์กร

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
5 มิถุนายน 2567

ผู้นำที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มีลักษณะหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นคือ การรู้จักตนเอง พวกเขารู้จักบุคลิกภาพ จุดแข็ง และจุดอ่อนของตนเอง

คุณคงเคยเห็นผู้นำบางคนที่นำหน้าอยู่แถวหน้า ท้าทายสถานะเดิม และกล้าเสี่ยง พวกเขาเป็นคนที่มีบุคลิกดึงดูดใจ ทำให้ทุกคนอยากเข้าหา ในทางตรงกันข้าม ผู้นำบางคนชอบเป็นผู้นำที่เงียบๆ คอยชี้แนะอยู่เบื้องหลัง พวกเขาให้ความสำคัญกับกระบวนการต่างๆ และมีความอดทนต่อความเสี่ยงต่ำ

สไตล์การนำของเราเกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพของเราเป็นอย่างมาก แต่คุณจะรู้ได้อย่างไร? แบบทดสอบบุคลิกภาพไมเออร์ส-บริกส์ (MBTI) เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการกำหนดสไตล์การนำของคุณ และวิธีที่มันมีปฏิสัมพันธ์กับบุคลิกภาพของผู้ที่คุณนำ

มันจัดประเภทเราเป็นหนึ่งใน 16 ประเภทบุคลิกภาพตามความชอบของเราและคุณลักษณะหลักสี่ประการ:

  • การเปิดเผยตัวตน (E) vs. การเก็บตัว (I): วิธีที่เราได้รับและใช้พลังงาน
  • การรับรู้ (S) vs. การหยั่งรู้ (N): วิธีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูล
  • การคิด (T) กับ การรู้สึก (F): วิธีที่เราตัดสินใจ
  • การตัดสิน (J) vs. การรับรู้ (P): วิธีที่เราจัดการกับโครงสร้างและการวางแผนล่วงหน้า

บุคลิกภาพประเภทเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นกรอบในการทำความเข้าใจว่าผู้คนในตำแหน่งผู้นำมองโลกอย่างไร ตัดสินใจอย่างไร และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างไร หากคุณต้องการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและกลายเป็นผู้นำที่มีอิทธิพล เริ่มต้นด้วยการประเมินบุคลิกภาพและสไตล์ความเป็นผู้นำของคุณ

การเปิดเผยตัวตนกับคนรอบข้าง vs. การเก็บตัว: ความแตกต่างที่สำคัญในบุคลิกภาพ

เรามักจะอธิบายคนว่าเป็นคนสังคมหรือคนเก็บตัวตามปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาในสภาพแวดล้อมทางสังคม การเป็นคนเปิดเผย (E) หรือคนเก็บตัว (I) ซึ่งเป็นมิติแรกของการทดสอบ MBTI ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพเหล่านี้

คนที่มีบุคลิกเปิดเผยเป็นผู้ที่สร้างพลังทางสังคมและเป็นผู้นำที่มีเสน่ห์ พวกเขาได้รับพลังจากการอยู่ท่ามกลางผู้คน การระดมความคิดอย่างเปิดเผย และการเป็นจุดสนใจ พวกเขายังมักมีความมั่นใจในความสามารถในการเป็นผู้นำของตนเองอย่างมาก

ในทางกลับกัน คนที่ชอบเก็บตัวเป็นผู้ที่สังเกตการณ์เงียบๆ พวกเขาได้รับพลังงานจากความโดดเดี่ยวและชอบที่จะประมวลผลข้อมูลภายในก่อนที่จะลงมือทำ

ทั้งสองสไตล์สามารถมีประสิทธิภาพสูงได้ แต่การเข้าใจความชอบเหล่านี้ช่วยปรับปรุงการสื่อสารในทีมและประสิทธิภาพของงาน

87% ของผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดเผย เชื่อว่าตนเองมีคุณสมบัติที่จำเป็นในการเป็นผู้นำที่ดี เมื่อเทียบกับ 56% ของผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว

แบบสำรวจความทะเยอทะยาน, 16 บุคลิกภาพ

ภาพรวมของประเภทบุคลิกภาพผู้นำตามแบบ Myers Briggs

แต่ละประเภทบุคลิกภาพทั้ง 16 ประเภทใช้วิธีการที่แตกต่างกันในการนำคุณสมบัติเฉพาะของตนไปใช้ในที่ทำงาน มาดูประเภทบุคลิกภาพผู้นำที่พบบ่อยที่สุดในกรอบแนวคิด Myers-Briggs:

ENTJ: ผู้นำที่มั่นใจในตนเอง

คุณเคยพบใครสักคนที่ มั่นใจและมีแผนสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ไหม? พวกเขาอาจจะเป็น ENTJ ซึ่งเป็นบุคลิกภาพที่ทรงพลังภายในกรอบการประเมินบุคลิกภาพ Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) ENTJ มีความสามารถโดดเด่นในการขับเคลื่อนทีมไปสู่เป้าหมายที่ทะเยอทะยาน

หากคุณเป็นคนเปิดเผย มีสัญชาตญาณเด็ดขาด และมีวิสัยทัศน์ คุณอาจจะเป็นผู้นำประเภท ENTJ คุณมีแนวโน้มที่จะเจริญรุ่งเรืองในสภาพแวดล้อมที่มีพลวัตและมุ่งเน้นผลลัพธ์

จุดแข็งของผู้นำประเภท ENTJ

  • เปล่งประกายเสน่ห์และเป็นผู้บริหารที่มีกลยุทธ์
  • ให้คำแนะนำและแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรม
  • ตัดสินใจเด็ดขาดและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • วิเคราะห์สถานการณ์และค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
  • ให้คุณค่ากับการสื่อสารที่ชัดเจนและตรงประเด็น

ความท้าทายของผู้นำประเภท ENTJ

  • อาจดูเป็นคนที่ชอบควบคุมเนื่องจากความคิดเห็นที่หนักแน่นและลักษณะที่เด็ดขาด
  • พยายามทำความเข้าใจและตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ของทีมในขณะที่ยังคงรักษาความเป็นกลาง
  • แรงผลักดันและความขยันหมั่นเพียรของพวกเขาอาจนำไปสู่ภาวะหมดไฟได้ หากพวกเขาไม่ให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเอง
  • การดิ้นรนเพื่อยอมรับคำวิจารณ์

INTP: ผู้นำที่ไม่ธรรมดา

ผู้นำเหล่านี้ตีกลองตามจังหวะของตัวเอง ถามคำถามนับล้าน และคิดหาวิธีแก้ปัญหาในอุดมคติ หากสิ่งนี้อธิบายตัวคุณได้ แสดงว่าคุณมีแนวโน้มที่จะมีสไตล์การเป็นผู้นำแบบ INTP—เป็นคนเก็บตัว มีสัญชาตญาณ ละเอียดรอบคอบ และชอบวิเคราะห์

บุคลิกภาพประเภท INTPประกอบด้วยการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของการคิดวิเคราะห์ ความอยากรู้อยากเห็นทางปัญญา และความมั่นใจในความคิดของตนเอง

จุดแข็งของผู้นำประเภท INTP

  • วิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่องและแสวงหาแนวคิดใหม่โดยใช้แผนที่มีเหตุผล
  • แยกแยะปัญหาที่ซับซ้อนด้วยวิธีการที่มีเหตุผลและสร้างสรรค์ มักจะคิดค้นวิธีแก้ปัญหาที่น่าประหลาดใจ
  • ท้าทายสถานะเดิมและคิดมุมมองใหม่
  • ให้คุณค่าแก่เหตุผลและตรรกะเหนือสิ่งอื่นใด ทำให้เป็นผู้ตัดสินใจที่มีวัตถุประสงค์และไม่ลำเอียง

ความท้าทายของผู้นำประเภท INTP

  • พยายามสื่อสารความคิดอย่างชัดเจนเนื่องจากพวกเขาไม่สนใจอย่างรวดเร็ว
  • เก่งในการระดมความคิดแต่มีปัญหาในการลงมือทำ
  • พบว่าเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจอารมณ์ ทั้งของตนเองและผู้อื่น
  • เติมพลังให้พวกเขาผ่านความสันโดษและลังเลที่จะมีส่วนร่วมในการเข้าสังคม

ENTP: ผู้นำที่มีนวัตกรรม

ENTP เป็นผู้นำที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ พวกเขาสามารถทำให้ห้องสว่างไสวด้วยความกระตือรือร้นของพวกเขาต่อความเป็นไปได้ใหม่ ๆ

หากคุณเป็นคนเปิดเผย มีสัญชาตญาณ ใส่ใจ และรับรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ดี มีความเป็นไปได้สูงว่าคุณมีสไตล์การเป็นผู้นำแบบ ENTP คุณเป็นคนวิเคราะห์ มีความเป็นอิสระ และปรับตัวได้ดี

พวกเขาคือ ผู้สร้างไอเดียขั้นสุดยอดของรูปแบบภาวะผู้นำ Myers-Briggs ที่เปี่ยมด้วยความกระตือรือร้นที่แพร่กระจายได้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

จุดแข็งของผู้นำ ENTP

  • เต็มไปด้วยแนวคิดและวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
  • ชอบเชื่อมต่อกับผู้คนใหม่ๆ และเจริญเติบโตจากการสนทนาที่กระตุ้นความคิดไหวพริบและอารมณ์ขันของพวกเขาทำให้สิ่งต่างๆ น่าสนใจอยู่เสมอ
  • ท้าทายสถานะที่เป็นอยู่และคิดค้นแนวทางใหม่ ๆ
  • ปรับรูปแบบการสื่อสารให้เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ ทำให้พวกเขาเป็นผู้เล่นในทีมที่ยอดเยี่ยม

ความท้าทายของผู้นำ ENTP

  • สูญเสียความสนใจได้ง่ายกับงานประจำและรายละเอียด
  • เปลี่ยนความสนใจจากสิ่งหนึ่งไปยังอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งทำให้ยากที่จะทำงานให้เสร็จ
  • หลีกเลี่ยงความขัดแย้งเมื่อเกิดความขัดแย้ง

INFJ: ผู้นำที่เข้าใจผู้อื่น

INFJ เข้าใจผู้คนในระดับที่ลึกซึ้งกว่า สร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุด และสนับสนุนสิ่งที่พวกเขาเชื่ออย่างแท้จริง

ในฐานะ INFJ คุณเป็น ผู้ที่มีความเห็นอกเห็นใจและนักมองการณ์ไกล คุณมีความเข้าใจลึกซึ้งและสร้างสรรค์ และสามารถเชื่อมโยงกับผู้อื่นและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้อย่างเป็นเอกลักษณ์

จุดแข็งของผู้นำ INFJ

  • ผู้นำตามธรรมชาติที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาชิกในทีมได้ในระดับส่วนตัว และให้การสนับสนุนอย่างแท้จริง
  • ให้คุณค่ากับการให้ข้อมูลจากผู้อื่น และส่งเสริมวัฒนธรรมการสื่อสารที่เปิดกว้าง
  • นักคิดเชิงกลยุทธ์ ไม่ใช่แค่คนฝัน
  • ให้คำแนะนำและแนวทางที่รอบคอบ ช่วยให้ผู้อื่นบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง

ความท้าทายของผู้นำแบบ INFJ

  • ได้รับผลกระทบอย่างลึกซึ้งจากความขัดแย้งและความคิดในแง่ลบ
  • รู้สึกหนักอึ้งกับภาระหน้าที่และความเป็นไปได้ของผลกระทบ
  • การตัดสินใจล่าช้าเนื่องจากมีข้อมูลจำนวนมากที่ต้องประมวลผล
  • ความปรารถนาที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ให้ถูกต้องนำไปสู่การผัดวันประกันพรุ่ง

อ่านเพิ่มเติม:กลยุทธ์และเทคนิคความสำเร็จสำหรับผู้นำ INFJ

ISFJ: ผู้นำที่รอบคอบ

ISFJ เป็นคนที่มีความคิดรอบคอบอย่างยิ่ง พวกเขาพยายามทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นและทำให้ทุกคนรู้สึกมีคุณค่า มักจะเป็น เสาหลักที่พึ่งพาได้ของทีม ISFJ มีพรสวรรค์ในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนและกลมเกลียวกัน

ลักษณะสำคัญบางประการที่กำหนดว่าคุณเป็น ISFJ คือ มีความเห็นอกเห็นใจ, มุ่งมั่น, ทุ่มเท, ปฏิบัติได้จริง, เอาใจใส่, และน่าเชื่อถือ

จุดแข็งของผู้นำ ISFJ

  • ใส่ใจอย่างแท้จริงต่อความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกในทีม
  • ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อให้ทีมรู้สึกได้รับการสนับสนุนและเห็นคุณค่า
  • เจริญเติบโตในโครงสร้างและขั้นตอนการทำงาน รักษาโครงการให้ดำเนินไปตามแผนและให้ทุกคนรับผิดชอบในหน้าที่ของตน
  • จดจำข้อมูลสำคัญและปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา
  • เก่งในการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสันติ

ความท้าทายของผู้นำ ISFJ

  • ชอบกิจวัตรที่คุ้นเคยและต่อต้านความคิดใหม่
  • การใส่ใจในรายละเอียดและความต้องการที่จะทำให้ทุกคนพอใจอาจทำให้ลังเลในการตัดสินใจ
  • รู้สึกสบายใจในการทำงานเบื้องหลัง สนับสนุนผู้อื่น และหลีกเลี่ยงตำแหน่งผู้นำ
  • ไม่ชอบความขัดแย้งและพยายามรักษาความสามัคคีภายในทีม

ENFJ: ผู้นำที่เปี่ยมด้วยความหลงใหล

ผู้นำ ENFJ เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ดึงดูดใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นไล่ตามความฝันของตนเอง พวกเขาคือผู้นำเชียร์ของกรอบการนำแบบ Myers-Briggs มีความกระตือรือร้นที่แพร่กระจายได้ และมีความสามารถในการรวมผู้คนเข้าด้วยกันเพื่อมุ่งสู่อนาคตที่มีเป้าหมายชัดเจน

จุดแข็งของผู้นำ ENFJ

  • ใช้แนวทางที่มุ่งเน้นผู้คน มีความรับผิดชอบอย่างยิ่ง และมีความสามารถในการหาทรัพยากร
  • สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งเติบโตไปพร้อมกับการเห็นทีมประสบความสำเร็จร่วมกัน
  • สามารถวาดภาพอนาคตที่น่าดึงดูดใจและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายนั้น
  • เป็นผู้นำด้วยการปฏิบัติเป็นแบบอย่างและเป็นที่รู้จักในด้านค่านิยมที่มั่นคง

ความท้าทายของผู้นำ ENFJ

  • รับคำวิจารณ์เป็นเรื่องส่วนตัว
  • ให้คุณค่ากับความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งอาจทำให้การตัดสินใจช้าและซับซ้อนในบางครั้ง
  • เก่งในการสร้างความกลมเกลียว แต่หลีกเลี่ยงการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงเพื่อรักษาความสงบ
  • มุ่งเน้นการยอมรับจากภายนอกมากเกินไปและรู้สึกท้อแท้ได้ง่ายหากไม่ได้รับการยอมรับ

อ่านเพิ่มเติม: เคล็ดลับปฏิบัติในการเชี่ยวชาญสไตล์การเป็นผู้นำแบบ ENFJ

ISTJ: ผู้นำที่ใส่ใจในรายละเอียด

บุคลิกภาพประเภทนี้จัดระเบียบเหมือนเจ้านาย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเท็จจริง, มีระเบียบ, มีเหตุผล, ปฏิบัติได้จริง, มีสมาธิอย่างเข้มข้น, ตัดสินใจได้ดี, และมีประสิทธิภาพ—หากผู้คนใช้คำเหล่านี้เพื่อชมเชยสไตล์การนำของคุณ คุณอาจเป็นผู้นำประเภท ISTJ

ISTJ เป็นเครื่องจักรแห่งความมั่นคงในคุณสมบัติความเป็นผู้นำของ Myers Briggs ให้คุณค่ากับความเป็นจริง โครงสร้าง และการทำงานให้สำเร็จอย่างถูกต้อง

จุดแข็งของผู้นำ ISTJ

  • เจริญเติบโตบนแผนที่ชัดเจน, ขั้นตอนที่จัดตั้งไว้, และเก็บทุกอย่างไว้ในที่ของมัน
  • จดจำรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ทำให้เป็นแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้
  • ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของพวกเขา, ตรงต่อเวลาอย่างสม่ำเสมอ, และส่งมอบงานคุณภาพสูง
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างเป็นกลางและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล

ความท้าทายของผู้นำ ISTJ

  • ชอบกิจวัตรที่คุ้นเคยและต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
  • ความปรารถนาที่จะควบคุมและลักษณะที่พิถีพิถันนำไปสู่การจัดการอย่างละเอียดถี่ถ้วน
  • พยายามทำความเข้าใจและตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ของสมาชิกในทีม

ISFP: ผู้นำที่อ่อนไหว

ผู้นำ ISFP เป็นผู้ที่มีสัญชาตญาณ สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สงบสุข และ ให้คุณค่ากับการแสดงออกทางศิลปะ ในฐานะ ISFP คุณคือศิลปินผู้อ่อนโยนในสไตล์การเป็นผู้นำของ Myers-Briggs คุณมีความสามารถพิเศษในการเชื่อมต่อกับผู้อื่นทางอารมณ์และส่งเสริมจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือ

หากเราต้องสรุปสไตล์การนำนี้ในไม่กี่คำ ก็คือ—มีเมตตา, รอบคอบ, คิดเชิงกลยุทธ์, และมีความเป็นจริง.

จุดแข็งของผู้นำ ISFP

  • มีความสามารถตามธรรมชาติในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นและสร้างพื้นที่ที่สนับสนุน
  • เก่งในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สงบและเคารพซึ่งกันและกัน
  • นำมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์และศิลปะมาสู่การแก้ปัญหา และมักจะคิดค้นวิธีแก้ปัญหาที่ไม่ธรรมดาแต่ได้ผล
  • ชื่นชมความงามในสิ่งรอบตัวในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และความสุขภายในทีม
  • ให้คุณค่าในความเป็นตัวของตัวเอง และอย่าอายที่จะแสดงความคิดเห็นและมุมมองที่ไม่เหมือนใครของพวกเขา

ความท้าทายของผู้นำ ISFP

  • การมุ่งเน้นที่ความสามัคคีและคำนึงถึงความรู้สึกของทุกคนอาจทำให้พวกเขาลังเลที่จะตัดสินใจในเรื่องที่ยากลำบาก
  • ชะลอการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ซับซ้อน
  • รับฟังความคิดเห็นอย่างจริงจังและไวต่อคำวิจารณ์
  • เผชิญกับความท้าทายในการแสดงความต้องการและความรู้สึกของตนเองออกมาเป็นคำพูด

บทบาทของสติปัญญาทางอารมณ์ในสไตล์การนำ

ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) คือเคล็ดลับที่แยกผู้นำที่ดีออกจากผู้นำที่ยอดเยี่ยม EQ คือความสามารถในการเข้าใจ ใช้ และจัดการอารมณ์ของตนเอง มันช่วยให้สามารถรับรู้ เข้าใจ และมีอิทธิพลต่ออารมณ์ของผู้อื่นได้

แม้ว่าสไตล์การนำและการสื่อสารจะแตกต่างกันตาม MBTI แต่ EQ ที่แข็งแกร่งก็สามารถเปลี่ยนเกมได้เช่นกันสำหรับสไตล์การบริหารจัดการ มันช่วยคุณ:

  • ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ: ด้วยการใช้ทั้งเหตุผลและอารมณ์ คุณสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจน
  • เข้าใจอารมณ์: คุณสามารถเข้าใจความรู้สึกและอารมณ์ของคุณเองและของผู้อื่นได้ ซึ่งช่วยส่งเสริมความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมของคุณ
  • นำอย่างมีประสิทธิภาพ: ผู้นำที่มี EQ สูงสามารถเข้าใจความต้องการของสมาชิกในทีมได้ ทำให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการมีส่วนร่วมภายในองค์กร

บางประเภท MBTI มี EQ สูงโดยธรรมชาติงานวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์บางอย่างระหว่างคุณสมบัติความเป็นผู้นำของบุคลิกภาพ Myers-Briggs กับความฉลาดทางอารมณ์ นี่คือภาพรวมทั่วไป:

  • หากคุณรู้สึกอย่างลึกซึ้ง (ประเภท F) คุณจะมีความไวต่ออารมณ์มากขึ้น ทั้งอารมณ์ของตัวเองและของผู้อื่น ซึ่งทำให้คุณมีความเห็นอกเห็นใจ มีความเมตตา และมีความสามารถในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (ENFJ, INFJ, ISFJ, ISFP)
  • คนที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดเผย (ประเภท E) มักแสดงออกและรู้สึกสบายใจในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น คุณมีความตระหนักรู้ทางสังคมและทักษะการจัดการความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยม (ENFJ, ENFP, ESFP, ENTJ)
  • ผู้รับรู้ (ประเภท P) มีความยืดหยุ่นและเปิดรับข้อมูลใหม่ ๆ ได้มากกว่า ความยืดหยุ่นนี้สามารถช่วยให้คุณจัดการอารมณ์และปรับตัวในสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ (ENFP, INFP, ENTP, INTP)

นี่คือจุดพลิกผัน—ความฉลาดทางอารมณ์ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเข้าใจอารมณ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการวิเคราะห์อารมณ์เหล่านั้นเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการคลี่คลายความขัดแย้ง การตัดสินใจในเรื่องยาก การสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกในทีม หรือการส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ความฉลาดทางอารมณ์ล้วนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร

ความเห็นอกเห็นใจในภาวะผู้นำ

ความเห็นอกเห็นใจส่งเสริมความไว้วางใจ เสริมสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัว และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น แต่เป็นลักษณะทั่วไปของบุคลิกภาพแบบ Myers Briggs และผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจหรือไม่? ในคำเดียวคือ ใช่

บางสไตล์การนำของ Myers-Briggs เช่น INFJ และ ENFJ มีระดับความเห็นอกเห็นใจที่สูงขึ้นตามธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคุณจะมีบุคลิกภาพแบบใด คุณสามารถพัฒนาและบ่มเพาะความเห็นอกเห็นใจได้ผ่านการฟังอย่างตั้งใจ การมองจากมุมมองของผู้อื่น และการดูแลเอาใจใส่สมาชิกในทีมของคุณอย่างแท้จริง

ผู้นำ Myers Briggs แต่ละคนนำเสน่ห์เฉพาะตัวด้าน EQ ของตนเองมาสู่ทีม และข่าวดีคือ? คุณสามารถพัฒนา EQ ได้ด้วยความตั้งใจในการฟังและสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีสติ!

รูปแบบภาวะผู้นำเชิงเปลี่ยนแปลงและเชิงธุรกรรม

ลองนึกภาพซีอีโอสองคน—คนหนึ่งทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น ราวกับเครื่องจักรที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกคนหนึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมกล้าฝันใหญ่และมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุด นี่คือสองรูปแบบหลักของการเป็นผู้นำ: การบริหารแบบธุรกรรม และการบริหารแบบเปลี่ยนแปลง ส่วนใหญ่แล้ว รูปแบบการเป็นผู้นำตาม MBTI จะอยู่ในสองประเภทกว้างนี้

มาแยกแยะกันเถอะ!

ภาพรวมของภาวะผู้นำเชิงการเปลี่ยนแปลง

ภาวะผู้นำเชิงเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นการพัฒนาอาชีพ การให้คำปรึกษา และการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ตามบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง มันก้าวไกลกว่าการเพียงแค่ทำงานให้สำเร็จ และมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นบวกและกระตุ้นให้บุคคลสามารถเรียนรู้ เติบโต และมีส่วนร่วมในงานที่ดีที่สุดของตน

พวกเขาเก่งมากใน:

  • การสร้างวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและแข็งแกร่งของอนาคตที่ดีกว่า และกระตุ้นให้ทุกคนทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น
  • ท้าทายสิ่งที่เป็นอยู่ พวกเขาไม่กลัวที่จะเปลี่ยนแปลงและลองแนวคิดใหม่ๆ
  • พัฒนาทีมของพวกเขา. พวกเขาลงทุนในความก้าวหน้าของบุคลากร และช่วยให้พวกเขาบรรลุศักยภาพอย่างเต็มที่

ภาพรวมของภาวะผู้นำเชิงธุรกรรม

ภาวะผู้นำเชิงธุรกรรมมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความคาดหวังและผลตอบแทน โดยให้ความสำคัญกับการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนผ่านระบบแรงจูงใจและผลลัพธ์ที่เป็นระบบ ผู้นำเชิงธุรกรรมจะให้ทิศทาง รักษาความเป็นระเบียบ และรับรองการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

พวกเขาเป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยมซึ่งรู้วิธีจัดการผู้คนเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากทีมของพวกเขาและทำให้ทุกคนอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง. พวกเขาเก่งมากใน:

  • การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน: ทุกคนรู้ว่าคาดหวังอะไรและจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างไร ทำให้ทุกคนตื่นตัวอยู่เสมอ
  • ให้รางวัลแก่การทำงานที่ดี: พวกเขาเสนอโบนัส, การเลื่อนตำแหน่ง, และการยกย่องแก่สมาชิกที่สมควรได้รับเพื่อให้ผู้คนมีแรงจูงใจ
  • การรักษาความสงบเรียบร้อย พวกเขาตั้งกฎและขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อให้สิ่งต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างราบรื่น

นี่คือส่วนที่น่าสนใจ. MBTI ของคุณสามารถช่วยคุณเข้าใจได้ว่าคุณเป็นผู้นำแบบเปลี่ยนแปลงหรือผู้นำแบบแลกเปลี่ยน. นี่คือตัวอย่างสั้น ๆ ว่า MBTI ประเภทต่าง ๆ อาจโน้มเอียงไปทางสไตล์การนำทางใดทางหนึ่ง:

ผู้นำเชิงเปลี่ยนแปลง:

  • ENTJ, ENFP, INFJ, ENFJ: ประเภทเหล่านี้มีวิสัยทัศน์, เสน่ห์, และความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ
  • INTP, INTP: แม้จะไม่ใช่คนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจมากที่สุดเสมอไป บุคลิกภาพประเภทนี้สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการท้าทายสถานการณ์ปัจจุบัน

ผู้นำเชิงธุรกรรม:

  • ISTJ, ESTJ: ผู้นำกลุ่มนี้มุ่งเน้นที่โครงสร้าง การจัดระเบียบ และเป้าหมายที่ชัดเจน
  • ISFJ, ESFJ: พวกเขาแสดงความร่วมมือและความกลมเกลียว และสามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้อื่นได้

ผู้นำที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพสามารถใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบของทั้งสองสไตล์ได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

วิธีใช้ประโยชน์สูงสุดจากสไตล์การเป็นผู้นำของคุณ

ตอนนี้คุณทราบถึงความเป็นไปได้ทั้งหมดของสไตล์การนำทาง MBTI และความสำคัญของ EQ แล้ว นี่คือคำแนะนำเพื่อพัฒนาทักษะการนำของคุณ:

  • ระบุคุณสมบัติความเป็นผู้นำตามธรรมชาติของคุณ: คุณเป็นนักวางกลยุทธ์ที่มีวิสัยทัศน์ (ENTJ) หรือผู้สร้างทีมที่มีความเห็นอกเห็นใจ (ISFJ)? พึ่งพาจุดแข็งเหล่านั้นและมอบหมายงานที่ทำให้คุณหมดพลัง
  • ร่วมมือกับสไตล์การนำที่แตกต่าง: ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ! หากคุณเป็น ISTJ ที่มีความยากลำบากในการคิดสร้างสรรค์ ให้ร่วมมือกับ ENTP ที่เก่งในเรื่องนี้ และเรียนรู้ทักษะจากพวกเขา
  • แสวงหาโอกาสเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของคุณอย่างต่อเนื่อง: ฝึกฟังอย่างตั้งใจ, พิจารณาทุกมุมมองเมื่อตัดสินใจ, ทำงานร่วมกับผู้คนที่ช่วยเติมเต็มจุดอ่อนของคุณ, และฝึกเทคนิคการมีสติ

📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่มีความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายของข้อมูลดิจิทัลด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUpคุณไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!

ใช้ ClickUp เพื่อเสริมสร้างสไตล์การเป็นผู้นำของคุณ

ClickUp เป็นเครื่องมือครบวงจรที่ช่วยผู้นำในการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกัน การสื่อสาร และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย ClickUp คุณสามารถทำงานร่วมกันในเอกสาร ระดมความคิด และอัปเดตงานแบบเรียลไทม์ ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่มีความคล่องตัวและร่วมมือกัน

ClickUp ช่วยให้คุณปรับแต่งการสื่อสารและรูปแบบการทำงานของคุณตามความชอบ MBTI ของคุณ:

  • สำหรับนักกลยุทธ์ ENTJ: ใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างชัดเจน รวมถึงงานที่ต้องทำ ผลลัพธ์หลัก และกำหนดเวลา คุณสามารถสร้างเป้าหมายสปรินต์หรือเป้าหมายการขายและแชร์กับทีมของคุณเพื่อให้ทุกคนมีสมาธิ
เป้าหมาย ClickUp
ตั้งเป้าหมายใน ClickUp ตอนนี้
บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นด้วยการสร้างและติดตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp Goals
  • สำหรับผู้นำ INTP ที่ไม่เหมือนใคร: ระดมความคิดสร้างสรรค์ด้วยแผนผังความคิดของ ClickUpคุณสามารถเพิ่มไอเดีย สร้างงานได้โดยตรงจากกระดานไวท์บอร์ด และปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยการใช้โหนดแบบลากและวาง
แผนผังความคิดของ ClickUp
ค้นพบวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วยการเชื่อมโยงงานและแนวคิดผ่านแผนผังความคิดของ ClickUp
  • สำหรับผู้นำที่สนับสนุน (ISFJ & ENFJ): ปรับปรุงโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมด้วยClickUp's Docs คุณสามารถหารือเกี่ยวกับความคิด, กำหนดกระบวนการ, มอบหมายงาน, เพิ่มความคิดเห็น, และทำอีกมากมาย
คลิกอัพ ด็อกส์
สร้างฐานความรู้ที่ละเอียดสำหรับโครงการที่ซับซ้อนด้วย ClickUp Docs
  • สำหรับผู้นำที่มีระเบียบ (ISTJ & ISFP): ลองใช้ฟีเจอร์การจัดการงานของ ClickUpที่มีมุมมองปรับแต่งได้เพื่อมอบหมายงานและแชร์การบันทึกหน้าจอ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างฐานข้อมูลงานสำหรับทีมต่างๆ ได้อีกด้วย
งานใน ClickUp
ทำให้การจัดการงานง่ายขึ้นและสร้างความโปร่งใสด้วย ClickUp Tasks

นั่นไม่ใช่ทั้งหมด! คุณสามารถใช้เทมเพลตของ ClickUp เพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน และทำให้ทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เทมเพลตตรวจสอบสุขภาพทีมผู้นำของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพและการเติบโตของทีมคุณได้อย่างใกล้ชิด

ติดตามสุขภาพโดยรวมของทีมคุณด้วยเทมเพลตติดตามสุขภาพทีมผู้นำของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตามสุขภาพโดยรวมของทีมคุณด้วยเทมเพลตติดตามสุขภาพทีมผู้นำของ ClickUp

คุณสามารถใช้เทมเพลตแผนการสื่อสารของ ClickUpเพื่อให้มั่นใจว่ามีแผนการสื่อสารที่ชัดเจนและสอดคล้องกันทั่วทั้งทีมของคุณ ไม่ว่าคุณจะชอบสไตล์การสื่อสารแบบใดก็ตาม

สร้างแผนการสื่อสารที่ครอบคลุมร่วมกับสมาชิกในทีมของคุณด้วยเทมเพลตแผนการสื่อสารจาก ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
สร้างแผนการสื่อสารที่ครอบคลุมร่วมกับสมาชิกในทีมของคุณด้วยเทมเพลตแผนการสื่อสารจาก ClickUp

เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนการสื่อสารของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถระดมความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารได้อย่างชัดเจน และทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันด้วยกระบวนการที่มีเหตุผลมากที่สุด

ระบุข้อความที่คุณต้องการเผยแพร่ กลุ่มเป้าหมายที่คุณจะสื่อสารด้วย และช่องทางที่จะใช้ด้วยเทมเพลตกระดานวางแผนการสื่อสารของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ระบุข้อความที่คุณต้องการเผยแพร่ กลุ่มเป้าหมายที่คุณมุ่งเน้น และช่องทางที่จะใช้ด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ดแผนการสื่อสารของ ClickUp

พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำด้วย ClickUp

ไม่มีวิธีการเป็นผู้นำแบบเดียวที่เหมาะกับทุกคน. ทำความเข้าใจถึงจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ (ตามที่ MBTI เปิดเผย) และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง. คุณสามารถปรับตัวให้เข้ากับสไตล์ที่แตกต่างกันได้เสมอ และนำความรู้ทางด้านการเป็นผู้นำไปใช้ได้ต่างกันตามสถานการณ์.

เป้าหมายควรเป็นการเป็นผู้นำที่ทีมของคุณต้องการ คุณสามารถทำได้โดยการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของคุณ และใช้เครื่องมือเช่น ClickUp เพื่อเพิ่มผลกระทบของคุณสมัครใช้ ClickUpฟรีเพื่อเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม!