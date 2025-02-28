เทมเพลตและมีมแผนผังการปรับเทียบฟรี

ลองนึกภาพการประชุมเช้าวันจันทร์: คุณกำลังจะเริ่มต้นโครงการใหม่ ไม่มีใครคุ้นเคยกับสิ่งที่คนอื่นทำ และบรรยากาศเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่ได้พูดออกมาและความอึดอัดทั่วไป
ตอนนี้ ลองนึกภาพการละลายพฤติกรรมด้วยมีมแผนผังการจัดตำแหน่งที่เรียบง่ายซึ่งสะท้อนบุคลิกเฉพาะตัวของทีมคุณ มันเป็นเพียงรายละเอียดเล็กๆ แต่สามารถเปลี่ยนบรรยากาศได้ ทำให้การสนทนาเป็นกันเองและสนุกสนานมากขึ้น
แผนภูมิการจัดตำแหน่งไม่ได้มีไว้เพื่อความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังเป็นวิธีอันชาญฉลาดในการมองเห็นพลวัตของทีมและร่วมกันรับมือกับความท้าทายต่างๆ
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจว่าแม่แบบแผนผังการจัดแนวสามารถเสริมสร้างวัฒนธรรมในที่ทำงานและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างสมาชิกในทีมได้อย่างไร 🫱🏽🫲🏾
อะไรคือแบบแผนการจัดเรียง
แม่แบบแผนผังการจัดแนวเป็นเครื่องมือเชิงภาพที่ช่วยแสดงและชี้แจงว่าบุคคลหรือกลุ่มต่างๆ มีความสอดคล้องกันอย่างไรในประเด็น เป้าหมาย หรือค่านิยมที่แตกต่างกัน
แม่แบบเหล่านี้มักมีรูปแบบตารางหรือเมทริกซ์ ซึ่งคุณสามารถวางตำแหน่งสิ่งต่างๆ ได้ตามแกนสองแกน—ดี vs. แย่ (ระดับศีลธรรมของบุคคล) และ ชอบกฎหมาย vs. ไร้ระเบียบ (ระดับการยึดมั่นในกฎระเบียบที่ตั้งไว้)
แต่ละแกนมีพารามิเตอร์ที่แตกต่างกันสามตัวซึ่งตัดกันเพื่อกำหนดลักษณะบุคลิกภาพที่แตกต่างกันเก้าประการ
โปรดดูตารางด้านล่าง
|แกนหนึ่ง →
|ดี 😇
|เป็นกลาง 😐
|ชั่วร้าย 👿
|แกนที่สอง ↓
|ถูกต้องตามกฎหมาย
|ชอบธรรมและดี
|นิติธรรมเป็นกลาง
|ชั่วร้ายโดยชอบด้วยกฎหมาย
|เป็นกลาง
|เป็นกลางดี
|นิวทรัลแท้จริง
|นิติธรรมที่เป็นกลาง
|วุ่นวาย
|วุ่นวายแต่ดี
|เป็นกลางชั่วร้าย
|ความชั่วร้ายที่วุ่นวาย
แผนภูมิการจัดแนวได้รับความนิยมครั้งแรกจากเกมกระดาน Dungeons and Dragons (D&D) ซึ่งใช้เพื่ออธิบายบุคลิกภาพของตัวละคร
ตั้งแต่นั้นมา พวกมันได้ขยายการใช้งานไปสู่ด้านต่างๆ ในวัฒนธรรมสมัยนิยม การศึกษา ความบันเทิง และแม้กระทั่งงานวิจัย นอกจากนี้ พวกมันยังได้รับความนิยมอย่างมากในฐานะแม่แบบมีมอีกด้วย! คุณสามารถใช้พวกมันเพื่อเปรียบเทียบคนต่างๆ ซึ่งมักจะนำไปสู่เสียงหัวเราะให้กับทุกคนที่ได้เห็น
ด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ คุณสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในสภาพแวดล้อมการทำงานได้เช่นกัน สิ่งเหล่านี้สามารถเป็นประโยชน์ในการประเมินบุคลิกภาพและรูปแบบการตัดสินใจของสมาชิกในทีม รวมถึงการระบุแนวทางการเป็นผู้นำของพวกเขา
ลองนึกถึงความสนุกในการจับคู่บุคลิกของเพื่อนร่วมงานให้เข้ากับลักษณะนิสัยที่คุ้นเคย—เช่น คนที่ชอบทำตามกฎควรเป็นแบบ "ชอบความยุติธรรมและรักความถูกต้อง" หรือคนที่ไม่คาดเดาได้และสร้างสรรค์ควรเป็นแบบ "ชอบความวุ่นวายและเป็นกลาง" ส่วนที่ดีที่สุดคือมันจะทำให้ทุกคนหัวเราะและเป็นตัวช่วยในการละลายพฤติกรรมและกิจกรรมสร้างทีมเสมือนจริงที่สนุกสนาน
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนการจัดเรียงดี?
แม่แบบแผนผังการจัดแนวที่ดีต้องมีความชัดเจน จัดระเบียบอย่างเป็นระบบ และปรับแต่งได้ นี่คือลักษณะสำคัญของแม่แบบแผนผังการจัดแนวที่ดี:
- เค้าโครงที่ชัดเจน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแม่แบบมีแกนและหมวดหมู่ที่ชัดเจนไม่ทับซ้อนกัน และมีพื้นที่เพียงพอสำหรับเพิ่มบุคคลหรือลักษณะที่คุณต้องการรวมไว้
- ความเรียบง่าย: ให้แผนภูมิมีความตรงไปตรงมา เนื่องจากมีไว้เพื่อให้เพลิดเพลิน แต่ละช่องในตารางควรมีป้ายกำกับสั้น ๆ ชัดเจนที่ทำให้สามารถกำหนดบุคลิกได้ง่าย
- ความยืดหยุ่น: ปรับแต่งเทมเพลตที่แข็งแกร่งให้เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ตั้งแต่พลวัตในที่ทำงานไปจนถึงการสะท้อนตนเอง
- การมีส่วนร่วม: ออกแบบเทมเพลตที่ดึงดูดสายตาและกระตุ้นให้เกิดการสนทนา ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการดึงดูดความสนใจจากผู้ชมของคุณ
6 แม่แบบแผนผังการจัดแนว
แม่แบบแผนผังการจัดเรียงอาจดูเรียบง่าย แต่ไม่ใช่ทุกแบบที่สร้างมาเท่าเทียมกัน ไม่ต้องกังวลไป—เราได้คัดสรรแม่แบบที่ดีที่สุดหกแบบไว้ให้คุณเลือกแล้ว!
1. แม่แบบแผนผังการจัดแนว ClickUp
อารมณ์ขันในที่ทำงานไม่จำเป็นต้องแลกมาด้วยประสิทธิภาพการทำงาน และเทมเพลตแผนภูมิการจัดแนว ClickUpสามารถสร้างสมดุลได้อย่างลงตัว
เทมเพลตที่ใช้งานง่ายนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบงาน กลยุทธ์ และความรับผิดชอบในรูปแบบที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ ด้วยกระดานไวท์บอร์ดที่พร้อมใช้งานซึ่งจัดเรียงความพยายามตามความสอดคล้องทางจริยธรรมและศีลธรรม คุณสามารถวางแผนโครงการ มอบหมายความรับผิดชอบ และติดตามกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพียงแค่ให้แน่ใจว่าการสนทนาของคุณเป็นไปอย่างสบายๆ และไม่เป็นทางการ คุณไม่ต้องการให้ใครรู้สึกไม่พอใจที่ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่ง
วิธีใช้แม่แบบแผนภูมิการจัดแนว ClickUp:
ให้ทุกคนมีส่วนร่วม:เริ่มต้นด้วยการรวบรวมทีมของคุณ การมีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อยสามารถนำไปสู่ความรู้สึกมีส่วนร่วมของทุกคนได้
เลือกหมวดหมู่ของคุณ: ตัดสินใจว่าคุณต้องการวางแผนด้านใดบ้าง คุณสามารถปรับแต่งแผนผังการเชื่อมโยงให้เหมาะกับบริบทเฉพาะของคุณ ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดบทบาททีมเป้าหมายของโครงการ หรือแม้แต่หัวข้อสนุกๆ อย่างของว่างโปรด ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้คุณปรับใช้เทมเพลตสำหรับการสนทนาต่างๆ ได้ ตั้งแต่การประชุมเชิงกลยุทธ์ที่จริงจังไปจนถึงกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ในทีมแบบสบายๆ
วางแผนอย่างละเอียด:ใช้ตารางเพื่อวางสิ่งของหรือสมาชิกในทีมของคุณ. แม่แบบให้รูปแบบที่ชัดเจนและเป็นระบบเพื่อช่วยให้คุณสามารถมองเห็นได้ว่าสมาชิกในทีมหรือความคิดแต่ละอย่างเหมาะกับบริบทที่กว้างขึ้นอย่างไร. ส่งเสริมการหารืออย่างสบายๆ—ทำไมลินดาถึงเป็น ผู้ดีแต่ไม่เชื่อฟัง ของกลุ่มคุณ? ใครคือสมาชิกในทีมที่เป็น ผู้รักษาความยุติธรรมอย่างเคร่งครัด ที่คอยควบคุมทุกคนให้อยู่ในกรอบ?
มองเห็นการมีส่วนร่วม:เมื่อคุณกรอกแผนภูมิ คุณจะได้รับการแสดงภาพที่ชัดเจนว่าทุกคนมีบทบาทอย่างไรในโครงสร้างทีม สิ่งนี้สามารถช่วยระบุช่องว่างในทักษะหรือบทบาท และเปิดโอกาสให้เกิดการสนทนาเกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน
ใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกัน:ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่ผสานรวมไว้เพื่อการร่วมมือแบบเรียลไทม์ ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถแบ่งปันความคิดเห็นและคำแนะนำได้โดยตรงภายในเทมเพลต ซึ่งช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างให้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้
ติดตามความคืบหน้า:เชื่อมโยงเทมเพลตกับคุณสมบัติการจัดการงานของ ClickUp ทำให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการที่วางแผนไว้ในแผนภูมิการจัดให้สอดคล้องได้ คุณสมบัตินี้ช่วยให้มั่นใจในความรับผิดชอบและทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันเกี่ยวกับกำหนดเวลาและความรับผิดชอบ
ทำให้การอภิปรายของคุณเป็นเกม:โดยการแนะนำหมวดหมู่ที่สนุกสนาน (เช่น Chaotic Evil สำหรับความคิดที่ไม่ธรรมดา) แบบฟอร์มนี้จะเพิ่มองค์ประกอบของเกมเข้าไปในการอภิปรายของคุณ ทำให้การอภิปรายน่าสนใจและน่าจดจำมากขึ้น ซึ่งสามารถเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของทีม และส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์
แชร์และพูดคุย:เมื่อคุณทำแผนภูมิเสร็จแล้ว ให้แชร์กับทีมของคุณ นี่เป็นจุดเริ่มต้นการสนทนาที่ดีและสามารถนำไปสู่การพูดคุยสนุกๆ เกี่ยวกับบุคลิกภาพของคุณที่สอดคล้อง (หรือขัดแย้ง) กันในที่ทำงาน!
เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการค้นหาช่องว่าง, ทำความเข้าใจว่าบทบาทแต่ละคนมีส่วนช่วยต่อเป้าหมายใหญ่ได้อย่างไร, และเพิ่มการร่วมมือในทีม— ทั้งหมดนี้พร้อมเพิ่มความสนุกเล็กน้อยด้วยสิ่งที่คุณใส่ไว้ในส่วน 'ชั่วร้าย'
🌟 ตัวอย่าง: คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อจัดหมวดหมู่สมาชิกในทีมตามวิธีการจัดการกับกำหนดส่งงานของโครงการ: กฎหมายดี สำหรับผู้ที่ทำตามกำหนดเสมอ, สับสนกลาง สำหรับผู้ที่อาจส่งงานในนาทีสุดท้าย, และ กฎหมายชั่ว สำหรับผู้ที่ทำตามกำหนดแต่ใช้ทางลัด.
อ่านเพิ่มเติม: 10 แอปและซอฟต์แวร์สร้างทีมสำหรับทีมระยะไกล
2. แม่แบบแผนผังการจัดแนว Miro
เทมเพลตแผนภูมิการจัดแนว Miroคือเครื่องมือที่คุณต้องใช้เพื่อเพิ่มความสนุกสนานและบุคลิกภาพให้กับการสนทนาในทีม
คุณสามารถใช้มันเพื่อจัดระเบียบเกือบทุกสิ่งได้ ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกของทีม ไอเดียโครงการ หรือแม้แต่อาหารว่างในออฟฟิศ เลซันญ่าในโรงอาหารกำลังทำให้คุณมีปัญหาท้องหรือเปล่า? มันควรอยู่ในหมวดหมู่ความวุ่นวายชั่วร้ายอย่างแน่นอน!
เทมเพลตนี้ยังสามารถใช้เป็นกิจกรรมเริ่มต้นเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของทีมได้อีกด้วย การตั้งค่าก็ง่ายมาก! เพียงเลือกหัวข้อ ใส่รูปภาพสนุก ๆ สำหรับแต่ละหมวดหมู่ แล้วปล่อยให้เทมเพลตจัดเรียงทุกอย่างให้โดยอัตโนมัติ ง่ายขนาดนี้เลย!
🌟 ตัวอย่าง: ลองนึกภาพการจัดระเบียบความชอบของขนมในสำนักงาน โดย วุ่นวายชั่วร้าย แทนสมาชิกทีมที่นำขนมแปลกประหลาดที่สุดมา และ มีระเบียบดี คือเพื่อนร่วมงานที่เลือกแต่ของที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเสมอ
👀 โบนัส:สำรวจเทมเพลตสำหรับละลายพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในทีม ส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้าง และสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายสำหรับการทำงานร่วมกัน
3. แม่แบบมีมตารางการจัดแนว Kapwing
แม่แบบมีมตารางการจัดแนว "Kapwing I'd Die For You" นี้แตกต่างจากรูปแบบตารางแบบดั้งเดิมเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ
เทมเพลตนี้เน้นอารมณ์ขัน ทำให้เหมาะสำหรับการผ่อนคลายบรรยากาศในทุกสถานการณ์ แม้ว่าอาจทำให้ความเหมาะสมในที่ทำงานลดลงบ้าง แต่คุณยังสามารถนำไปใช้ในบริบทต่าง ๆ ได้ หากคิดว่าทีมของคุณจะรู้สึกสบายใจ
มันจัดหมวดหมู่การตอบสนองต่อคำพูดที่ว่า 'ฉันยอมตายเพื่อเธอ' ตั้งแต่คำตอบที่สุภาพ เช่น 'ฉันจะตายเพื่อเธอก่อน' ไปจนถึงคำตอบที่ประชดประชัน เช่น 'งั้นก็ตายไปเถอะ'
โปรดอย่าลังเลที่จะแก้ไขข้อความตัวอย่างและเพิ่มรูปภาพเพื่อสะท้อนถึงพลวัตของทีมคุณเพื่อให้ได้บรรยากาศการพูดคุยในออฟฟิศที่สนุกสนานและเป็นกันเอง
🌟 ตัวอย่าง: ลองนึกภาพสถานการณ์ที่ทีมของคุณกำลังระดมความคิดเกี่ยวกับวิธีแสดงความขอบคุณต่อกันและกัน คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อแสดงภาพคำตอบต่อคำถามที่สนุกสนานว่า "ฉันยอมตายแทนคุณได้" นี่คือวิธีที่คุณอาจจัดหมวดหมู่ปฏิกิริยาต่างๆ:
- ผู้ที่มีคุณธรรมและชอบธรรม: "ฉันจะนำกาแฟมาให้คุณทุกเช้า!": การตอบสนองที่สะท้อนถึงความน่าเชื่อถือและความเมตตา
- นิวทรัล กู๊ด: "ฉันจะอยู่ข้างคุณเสมอ!": แสดงการสนับสนุนโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
- ความดีที่วุ่นวาย: "ฉันจะทำเค้กให้เธอ...พร้อมส่วนผสมลับ!": วิธีที่สนุกสนานและไม่คาดคิดในการแสดงความห่วงใย
- นิติธรรม: "ฉันจะปฏิบัติตามกฎระเบียบและช่วยเหลือคุณในโครงการต่าง ๆ": แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อจรรยาบรรณในการทำงาน
- True Neutral: "ฉันจะคิดดู!": การตอบกลับแบบไม่ผูกมัดอย่างสนุกสนาน
- วุ่นวายเป็นกลาง: "ฉันอาจจะเล่นตลกสักหนึ่งหรือสองอย่าง!": สะท้อนความฉับพลันและความไม่สามารถคาดเดาได้
- ผู้ชั่วร้ายโดยชอบด้วยกฎหมาย: "ฉันจะวางกลยุทธ์การเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของคุณเพื่อสร้างผลกระทบสูงสุด!": เน้นย้ำถึงวิธีการที่เจ้าเล่ห์เพื่อสนับสนุน
- นิยาม: นิยาม: นิยาม: นิยาม: นิยาม: นิยาม: นิยาม: นิยาม: นิยาม: นิยาม: นิยาม: นิยาม: นิยาม:
- ความชั่วร้ายที่วุ่นวาย: "แล้วจงพินาศไปเถอะ เจ้าไม่มีทางรู้เลยว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้น!": การตอบโต้ที่ขี้เล่นและท้าทาย ซึ่งเติมอารมณ์ขันเข้าไปในสถานการณ์
4. แม่แบบแผนผังการจัดแนว Edrawmind
เทมเพลตแผนภูมิการจัดแนว EdrawMindเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแสดงความคิดเห็นของคุณในรูปแบบภาพและแบ่งปันกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพยนตร์ การเมืองหรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมของทีม
ด้วยสิ่งนี้ เราได้กลับมาที่ตาราง 3×3 ที่เรียบง่ายอีกครั้ง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดหมวดหมู่ความคิดได้อย่างง่ายดายโดยใช้แกนคลาสสิก
สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้โดดเด่นคือการปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ คุณสามารถเพิ่มสีสัน กราฟิก และแบบอักษรให้เข้ากับสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างสิ่งที่น่าขบขันหรือจริงจัง ทำให้เหมาะสำหรับการจุดประกายการสนทนาและการอภิปราย
🌟 ตัวอย่าง: คุณอาจใช้เทมเพลตนี้เพื่อจัดหมวดหมู่ความคิดเห็นจากทีมเกี่ยวกับโครงการล่าสุด โดย Lawful Good อาจหมายถึงข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์และ Chaotic Neutral อาจหมายถึงข้อเสนอแนะที่แหวกแนวซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับขอบเขตของโครงการ
5. เครื่องสร้างแผนภูมิการจัดแนว D&D Tiermaker
เครื่องมือสร้างแผนภูมิการจัดแนว D&DของTiermakerเป็นเครื่องมือที่ตรงไปตรงมาสำหรับการสร้างแผนภูมิการจัดแนว ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นลักษณะของตัวละครหรือพลวัตของกลุ่ม
เครื่องสร้างนี้มอบตัวเลือกการปรับแต่งที่ยอดเยี่ยมให้คุณสามารถอัปโหลดภาพเข้าไปในแต่ละช่องทั้งเก้าช่อง และปรับแต่งป้ายข้อความให้เหมาะกับธีมที่คุณเลือกได้ เมื่อคุณสร้างแผนภูมิที่สมบูรณ์แบบแล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดได้อย่างง่ายดายเพียงคลิกที่ปุ่ม 'ส่งออกภาพ'
🌟 ตัวอย่าง: ใช้เครื่องมือนี้เพื่อจัดประเภทสมาชิกในทีมของคุณตามสไตล์การแก้ปัญหาของพวกเขา โดย Lawful Good หมายถึงผู้ที่ปฏิบัติตามกระบวนการ และ Chaotic Evil สำหรับผู้ที่ชอบทำตามใจตัวเอง
6. เครื่องสร้างมีมแผนภูมิการจัดตำแหน่งของ Imgflip
เครื่องมือสร้างมีมแผนภูมิการจัดตำแหน่งของImgflipเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับการสร้างมีมที่ตลกขบขันและเข้าใจง่ายสำหรับที่ทำงานของคุณ
ไม่ว่าคุณจะจัดเรียงตัวละครในนิยาย นิสัยในที่ทำงานหรือไอเดียสำหรับการจัดสัมมนาของบริษัท เทมเพลตนี้เสนอระบบตารางกริดให้คุณสามารถวางสิ่งต่าง ๆ ได้ตามระบบตาราง 3×3 แบบคลาสสิก
อย่างไรก็ตาม Imgflip เช่นเดียวกับ Tiermaker เป็นเครื่องมือสร้างแบบออนไลน์ ดังนั้นคุณสามารถปรับแต่งสี ขนาดกริด และข้อความในแผนภูมิการจัดเรียงของคุณได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มไอคอนสนุกๆ เช่น แว่นกันแดดและหมวก เพื่อปรับแต่งให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น
🌟 ตัวอย่าง: คุณสามารถสร้างมีมเปรียบเทียบประเภทการประชุมต่างๆ เช่น Lawful Good สำหรับการประชุมที่มีการจัดระเบียบดีและมีประสิทธิภาพ และ Chaotic Evil สำหรับการประชุมที่ดูเหมือนจะยืดเยื้อไปเรื่อยๆ โดยไม่มีวาระที่ชัดเจน
👀 โบนัส:ลองใช้เทมเพลตทำความรู้จักกันเพื่อจุดประกายความสัมพันธ์ ส่งเสริมการแบ่งปัน และสร้างบรรยากาศทีมที่เป็นมิตร
ตัวอย่างตารางการจัดแนวใหม่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คุณ
กำลังมองหาแรงบันดาลใจสำหรับแผนภูมิการจัดเรียงของคุณอยู่หรือเปล่า? ลองดูตัวอย่างอื่น ๆ เหล่านี้ที่แสดงให้เห็นวิธีการสร้างสรรค์ในการจัดหมวดหมู่ลักษณะและบุคลิกภาพ!
หมายเหตุ: ตัวอย่างเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขได้
แผนภูมิกลุ่มเพื่อน
แผนภูมิกลุ่มเพื่อนจาก Pinterest นี้จัดประเภทเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนของคุณตามแบบทดสอบบุคลิกภาพที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของพวกเขาในร้านซูชิสายพาน ช่วยทำให้คุณเข้าใจกันและกันได้ดีขึ้น
ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีหมวดหมู่เช่น นักผจญภัย ที่ชอบลองซูชิโรลใหม่ ๆ อยู่เสมอ; นักกินจุกจิก ที่ยึดติดกับเมนูโปรดอย่างแคลิฟอร์เนียโรล; และ นักสังคม ที่ใช้เวลาพูดคุยกับเพื่อนมากกว่าการกิน
แผนภูมิการจัดแนวของนายกรัฐมนตรี
แผนภูมิการจัดแนวผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (PM Alignment Chart) เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับการสำรวจสไตล์การทำงานของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (PM) ที่แตกต่างกัน พร้อมทั้งเพิ่มสีสันและอารมณ์ขันให้กับที่ทำงาน
แผนภูมินี้จัดหมวดหมู่บทบาทของผู้นำตามแกนคลาสสิกของความชอบธรรม-ความโกลาหล และ ความดี-ความชั่ว ตั้งแต่ผู้นำที่เคารพกฎระเบียบและยึดมั่นในความดี (ผู้มีวิสัยทัศน์) ไปจนถึงผู้นำที่คาดเดาไม่ได้และไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์ (ผู้พลิกผัน) และแม้กระทั่งผู้นำที่เจ้าเล่ห์และไม่ยึดติดกับศีลธรรม (ผู้ฉวยโอกาส)
ตัวอย่างเช่น คุณอาจจัดประเภทผู้จัดการโครงการ (PM) เป็น ผู้ปกครองที่ดีตามกฎหมาย (The Visionary) ซึ่งมีแผนที่ชัดเจนสำหรับโครงการ; ผู้ปกครองที่ไม่เป็นระเบียบแต่เป็นกลาง (The Pivoter) ซึ่งสามารถปรับตัวได้รวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลง; และ ผู้ปกครองที่ไม่เป็นกลางแต่ชั่วร้าย (The Opportunist) ซึ่งใช้สถานการณ์อย่างมีกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเอง
มันสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ส่งเสริมการสะท้อนถึงพลวัตของทีม และส่งเสริมการสนทนาอย่างสบายใจระหว่างเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับสไตล์การจัดการของพวกเขา
วิธีรับมือกับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับคุณ
แผนภูมิวิธีจัดการกับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับคุณ เป็นวิธีที่สร้างสรรค์และสนุกสนานในการจัดหมวดหมู่แนวทางต่างๆ ในการจัดการกับความขัดแย้ง เทมเพลตนี้แสดงให้เห็นการตอบสนองต่างๆ อย่างขบขัน ตั้งแต่มุมมองที่สงบและเปิดกว้างว่า 'ความคิดเห็นของพวกเขาถูกต้องพอๆ กับของฉัน' ไปจนถึงวิธีการที่ระมัดระวังหรืออ้อมค้อมมากขึ้น
มันแสดงให้เห็นการตอบสนองอย่างขบขัน เช่น "ความคิดเห็นของพวกเขาก็มีค่าพอๆ กับของฉัน" สำหรับนักเจรจาที่ใจเย็น, "ตกลงว่าเราไม่เห็นด้วยกัน" สำหรับผู้หลีกเลี่ยงที่รอบคอบ, และ "ฉันถูก และนี่คือเหตุผล" สำหรับผู้ท้าทายที่มั่นใจในตัวเอง
นี่เป็นตัวอย่างที่ดีของการนำมุกตลกเกี่ยวกับงานมาใช้ในการสนทนาของคุณ เพื่อสร้างบรรยากาศที่น่าสนใจยิ่งขึ้น
ทำให้การทำงานสนุกด้วยแผนภูมิการจัดแนวและ ClickUp
แผนภูมิการจัดแนวเป็นเครื่องมือที่ทั้งสนุกและให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการประเมินพลวัตในที่ทำงาน
เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้คุณสำรวจบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่หลากหลายภายในทีมของคุณ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือและการสื่อสารในที่สุด
ไม่ว่าคุณจะใช้แผนภูมิการจัดแนวสำหรับการฝึกอบรมทีมหรือเป็นมีมที่สนุกสนาน แผนภูมิการจัดแนวสามารถช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานของคุณ ปรับปรุงความสัมพันธ์ในทีม และทำให้สำนักงานเป็นสถานที่ที่น่าสนใจและน่าอยู่มากขึ้น
ต้องการที่จะยอมรับความขบขันและความคิดสร้างสรรค์ในที่ทำงานหรือไม่?ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้!