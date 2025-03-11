เทมเพลต Google Sheets สำหรับติดตามงานประจำวัน

ลองนึกภาพว่าคุณสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำในตอนเช้าของวัน แต่กลับลืมติดตามงานทั้งหมดเมื่อถึงเวลาสิ้นสุดวัน นี่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณมีงานมากเกินไป การติดตามงานและการจัดการกำหนดเวลาจะกลายเป็นเรื่องวุ่นวาย
แล้วทางออกคืออะไร? ตัวติดตามงานใน Google Sheets
ตัวติดตามงานใน Google Sheets มีประโยชน์ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์แล้วก็ตาม พวกมันใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก และมีประโยชน์สำหรับการวางแผนและติดตามงานที่ต้องทำของคุณ
ในบล็อกนี้ เราจะแบ่งปันเทมเพลต Google Sheets สำหรับติดตามงานประจำวันฟรี ที่จะช่วยให้การจัดการงานและทีมของคุณง่ายขึ้นมาก ดังนั้น ติดตามเราไปจนถึงตอนจบ!
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มติดตามงานที่ดี?
เทมเพลตติดตามงานช่วยให้คุณติดตามและจัดการงานประจำวันของคุณได้ เทมเพลตติดตามงานที่ดีควรมีสิ่งต่อไปนี้:
- คำอธิบายงาน: แม่แบบควรมีพื้นที่สำหรับคำอธิบายงาน เช่น การเพิ่มลิงก์ รูปภาพ เอกสาร และทรัพยากรอื่นๆ
- การจัดลำดับความสำคัญ: แม่แบบการติดตามงานที่ดีช่วยให้คุณสามารถจัดหมวดหมู่แต่ละงานตามระดับความสำคัญโดยอิงจากกำหนดส่งหรือความสำคัญของงาน
- แท็กงาน: แม่แบบควรให้คุณใช้แท็กเพื่อติดป้ายกำกับงานเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและการเข้าถึง
- การปรับแต่ง: แม่แบบต้องสามารถแก้ไขและปรับแต่งได้เพื่อให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะ
- การนำเสนอข้อมูล: แม่แบบตัวติดตามงานต้องแสดงแผนภูมิและกราฟเพื่อดูงานที่รอดำเนินการ งานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ฯลฯ
- หมายเหตุ: ต้องมีส่วนหมายเหตุเพื่อเพิ่มรายละเอียดงานเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจน
เทมเพลตติดตามงาน Google Sheets ฟรี
เทมเพลต Google Sheets สำหรับติดตามงานประจำวันเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าซึ่งช่วยให้คุณจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือเทมเพลต Google Sheets สำหรับติดตามงานฟรีบางแบบ:
1. แม่แบบติดตามงานประจำวันและรายเดือน โดย Template.net
เทมเพลตติดตามงานรายวันและรายเดือน โดย Template.net เป็นเทมเพลตพื้นฐานที่ช่วยให้คุณวางแผนและจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้งานของคุณเป็นระบบ ติดตามความคืบหน้า และไม่พลาดกำหนดส่งงาน
วิธีใช้:
- วางแผนและดูงานในแต่ละวันและรายเดือน
- มุ่งเน้นการบริหารเวลา
- สร้างรายการงานที่กำหนดเอง รวมถึงการอัปเดตสถานะ ลำดับความสำคัญ และวันที่ครบกำหนด
- จัดลำดับความสำคัญของงานตามกำหนดเวลา
- ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการความเป็นระเบียบและบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีชีวิตยุ่งและต้องจัดการงานประจำวันควบคู่กับโครงการระยะยาว
2. แม่แบบติดตามงานประจำวันโดย Template.net
เทมเพลตติดตามงานประจำวัน โดย Template.net เป็นเทมเพลต Google Sheets ที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณติดตามงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำที่ปรับแต่งได้นี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบตารางงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีใช้:
- สร้างและจัดระเบียบรายการสิ่งที่ต้องทำแบบกำหนดเองในที่เดียว
- ปรับการทำงานประจำวันให้เป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- ติดตามงานที่รอดำเนินการและงานที่เสร็จสมบูรณ์
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมในการทำงาน
เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่มีงานยุ่งซึ่งวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงานประจำวันหรือรายเดือน และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์เพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดกำหนดเวลา
3. แม่แบบติดตามงานโดย Template.net
เทมเพลตติดตามงาน โดย Template.net เป็นอีกหนึ่งเทมเพลตติดตามงานประจำวันใน Google Sheets ที่ช่วยให้คุณตรวจสอบงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถดาวน์โหลดได้ในรูปแบบ Excel หรือ Google Sheets เพื่อติดตามงานและกำหนดเส้นตายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีใช้:
- จัดหมวดหมู่ภารกิจเพื่อการติดตามที่ง่ายขึ้น
- ดูความคืบหน้าของงานโดยใช้แผนภูมิ
- สร้างสถานะงานที่กำหนดเองได้ รวมถึง 'ต้องทำ' 'รอดำเนินการ' 'เสร็จแล้ว' 'พักไว้' เป็นต้น
- ปรับแต่งฟิลด์และบันทึกสำหรับแต่ละงาน
เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่กำลังมองหาวิธีการจัดระเบียบเพื่อจัดหมวดหมู่และติดตามความคืบหน้าของงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
4. แม่แบบติดตามสถานะงานโดย Template.net
เทมเพลตติดตามสถานะงาน โดย Template.net ช่วยประหยัดความพยายามในการจดจำงานและทำให้การติดตามงานง่ายขึ้น มันมีรูปแบบที่เป็นมืออาชีพสำหรับการติดตามกิจกรรมและการอัปเดตโครงการของคุณ
วิธีใช้:
- ป้อนและจัดระเบียบข้อมูลในคอลัมน์
- เพิ่มฟิลด์ที่ปรับแต่งได้เพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
- แก้ไขส่วนเพื่อเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
- แสดงข้อมูลด้วยแผนภูมิและกราฟ
เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่มีงานยุ่งและต้องการดูความคืบหน้าของงานอย่างรวดเร็วและชัดเจนผ่านแผนภูมิและกราฟ
5. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำใน Google Sheets โดย Zapier
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำใน Google Sheets โดย Zapier เป็นเทมเพลต Google Sheets สำหรับติดตามงานประจำวันเพื่อตั้งค่ารายการสิ่งที่ต้องทำประจำและติดตามความคืบหน้าของงาน แม้ว่าจะเหมาะสำหรับงานส่วนตัวมากที่สุด แต่คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้สำหรับงานและแชร์กับทีมของคุณเพื่อให้ทุกคนได้รับการอัปเดต
วิธีใช้:
- ใช้ส่วนงาน, วัน, และบันทึกเพื่อตั้งค่ารายการที่ต้องทำของคุณ
- ติดป้ายกำกับงานที่มีความสำคัญสูงและเลือกสีเพื่อแสดงสถานะของแต่ละงาน
- เพิ่มคอลัมน์ที่กำหนดเอง เช่น ประเภทงาน เวลาที่ประมาณการ งานที่ต้องทำภายหลัง เป็นต้น
- ทำเครื่องหมายเสร็จสิ้นงานเมื่อคุณทำเสร็จแล้วโดยการเพิ่มสถานะหรือขีดฆ่าออก
เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันเพื่อให้สามารถทำงานให้เสร็จตรงเวลา
6. แม่แบบติดตามความคืบหน้างานใน Google Sheets โดย Unito
เทมเพลตติดตามความคืบหน้างาน Google Sheets โดย Unito เป็นเทมเพลต Google Sheets ที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้คุณเชื่อมต่อเครื่องมือของคุณและเลือกงานที่คุณต้องการซิงค์ได้ เทมเพลตสเปรดชีตนี้ช่วยให้คุณสร้างรายงานความคืบหน้าเพื่อการวิเคราะห์ที่ง่ายดาย
วิธีใช้:
- ใช้แท็บข้อมูลสำรองเพื่อซิงค์งานโครงการทั้งหมดของคุณ
- สร้างรายงานความคืบหน้าเพื่อติดตามงานที่เปิดอยู่ งานที่เสร็จสิ้นแล้ว และงานที่ล่าช้า
- สร้างแผนภูมิแท่ง, แผนภูมิวงกลม, และแผนภูมิการลดภาระงานเพื่อติดตามความคืบหน้าตามงานและสปรินต์
- ติดตามปริมาณงานต่อสมาชิกทีม และวางแผนทรัพยากร
เหมาะสำหรับ: ผู้นำโครงการและผู้จัดการที่กำลังมองหาวิธีง่ายและรวดเร็วในการสร้างรายงานความคืบหน้าของงานเพื่อแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อจำกัดของการใช้ Google Sheets สำหรับการติดตามงาน
แม้ว่าเทมเพลต Google Sheets สำหรับติดตามงานประจำวันจะสามารถช่วยให้คุณติดตามสิ่งที่ต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณอาจพบกับความท้าทายบางประการ
นี่คือข้อเสียของการใช้ Google Sheets สำหรับการติดตามงานประจำวันของคุณ:
- การร่วมมือแบบจำกัด: Google Sheets ไม่ใช่เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการร่วมมือ. มันมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาดมากขึ้น และอาจช้าลงหากมีผู้คนหลายคนทำงานบนมันพร้อมกัน
- ปัญหาการขยายขนาด: เมื่อรายการงานยาวขึ้น เทมเพลต Google Sheets จะเริ่มรก คุณต้องจัดการเวิร์กชีตแยกต่างหาก ซึ่งทำให้ยากต่อการค้นหาและติดตามงาน
- การทำงานอัตโนมัติแบบจำกัด: คุณไม่สามารถทำงานอัตโนมัติในเวิร์กโฟลว์หรือการมอบหมายงานด้วยเทมเพลต Google Sheets ได้ จำเป็นต้องมีการทำงานด้วยตนเองจำนวนมาก รวมถึงการอัปเดตสถานะงาน การปรับแต่ง ฯลฯ
- ข้อกังวลด้านความปลอดภัย: ไม่มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เช่น การควบคุมการเข้าถึงแบบละเอียด ทำให้เครื่องมือนี้มีความเสี่ยงในการจัดเก็บข้อมูลโครงการที่มีความสำคัญ
- การขาดการแจ้งเตือน: แม่แบบ Google Sheets ไม่มีการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการเสร็จสิ้นงานหรือวันที่ครบกำหนดที่จะมาถึง
แม่แบบการติดตามและจัดการงานทางเลือก
หากคุณกำลังประสบปัญหาข้อจำกัดของเทมเพลต Google Sheets ถึงเวลาแล้วที่จะมองหาทางเลือกอื่น เราขอแนะนำClickUpสำหรับการติดตามและจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณสร้างและจัดการงานส่วนตัวและงานมืออาชีพได้ทั้งหมดในที่เดียว คุณสามารถตั้งเป้าหมายและจุดสำคัญ สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ ทำงานร่วมกับทีมในโครงการต่าง ๆ ติดตามไทม์ไลน์ จัดการทรัพยากร และตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติรวมถึงระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ
ด้วย ClickUp คุณสามารถมองเห็นงานในรูปแบบที่คุณต้องการได้ด้วยมุมมองที่กำหนดเอง รวมถึงมุมมองตาราง, รายการ, ปฏิทิน, และกระดาน
ตัวอย่างเช่นมุมมองตารางของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างสเปรดชีตได้ทันทีและแสดงข้อมูลโครงการในรูปแบบฟิลด์และแถว คุณยังสามารถใช้มุมมองนี้เพื่อสร้างฐานข้อมูลและจัดระเบียบงานเป็นบันทึกได้อีกด้วย ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? ด้วยมุมมองนี้ คุณสามารถเชื่อมต่อลูกค้าเข้ากับคำสั่งซื้อและเชื่อมโยงไปยังรายงานข้อบกพร่องได้
ดังนั้น หากคุณคุ้นเคยกับการทำงานกับ Google Sheets แต่ไม่ต้องการเผชิญกับข้อจำกัดของมัน มุมมองตารางของ ClickUp คือทางออกที่สมบูรณ์แบบ
นอกจากนี้ ClickUp ยังมีเทมเพลตสำหรับการจัดการงานให้เลือกใช้หลายแบบ เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้งานประจำวันของคุณง่ายขึ้นมาก และยังเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับGoogle Sheets อีกด้วย มาสำรวจเทมเพลตเหล่านี้อย่างละเอียดกัน
1. แม่แบบการจัดการงานแบบง่ายของ ClickUp
หากคุณกำลังเริ่มต้นกับการจัดการงานและกำลังมองหาแอปเช็คลิสต์ประจำวัน ลองใช้เทมเพลตการจัดการงานแบบง่ายของ ClickUp
เทมเพลตการติดตามโครงการนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมประจำวันหรืองานที่ต้องทำ เทมเพลตนี้มีมุมมองแบบรายการ กระดาน และเอกสาร เพื่อให้คุณมองเห็นงานได้ตามต้องการ ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- สร้างภาพและจัดลำดับความสำคัญของงาน
- ติดตามรายการที่ต้องทำของคุณ
- เพิ่มรายละเอียดงานโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
ทำไมเราถึงแนะนำ
หนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการจัดระเบียบงานของคุณ แบบฟอร์มนี้มีคำแนะนำในตัวเกี่ยวกับวิธีการใช้งานเพื่อสร้างระบบการจัดการงานที่ยาวนาน
เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่เริ่มต้นการติดตามงานและกำลังมองหาเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำที่ฟรีและใช้งานง่าย
2. แม่แบบการจัดการงานประจำวันของ ClickUp
เทมเพลตการจัดการงานประจำวันของ ClickUpเป็นเครื่องมือวางแผนที่ช่วยให้คุณจัดตารางการประชุม งาน กิจกรรม และธุระประจำวันได้อย่างง่ายดาย เครื่องมือที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการนี้จะช่วยให้คุณทำงานตรงเวลา เพื่อไม่ให้ต้องทำงานตลอดทั้งวัน
ด้วยสมุดวางแผนรายวันนี้ คุณสามารถ:
- จัดประเภทงานเป็นงาน, ส่วนตัว, หรือเป้าหมาย
- ติดตามความคืบหน้าด้วยแผนภูมิและกราฟ
- จัดลำดับความสำคัญของงาน
- ปรับปรุงการบริหารเวลา
เทมเพลตช่วยให้คุณมีสมาธิและมีแรงจูงใจเพื่อให้คุณสามารถทำงานให้เสร็จได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ผัดวันประกันพรุ่ง
ทำไมเราถึงแนะนำ
คุณสามารถตั้งเป้าหมายเฉพาะและจุดสำคัญต่าง ๆ ได้, จัดตารางวันของคุณโดยใช้มุมมองปฏิทิน, และติดตามความคืบหน้าโดยใช้แผนภูมิแกนต์
เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่มีงานยุ่งและต้องจัดการกับภารกิจและการประชุมมากมายในแต่ละวัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนวันของตนเพื่อสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน
3. แม่แบบรายการงานประจำวันของ ClickUp
เทมเพลตรายการงานประจำวันของ ClickUpเป็นเครื่องมือวางแผนและติดตามกิจวัตรประจำวันเพื่อช่วยให้คุณสร้างนิสัยที่ดี วางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงานประจำวันโดยไม่รู้สึกหนักใจ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการปรับแต่ง เช่น มุมมองที่กำหนดเอง ฟิลด์ สถานะ และเวิร์กโฟลว์ รวมถึง Gantt, รายการ และปฏิทิน
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- สร้างและจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างละเอียด
- จัดระเบียบงานและมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุด
- ติดตามงานทั้งหมดในที่เดียว
ทำไมเราถึงแนะนำ
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำมีการผสานรวมในตัวและการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อช่วยให้คุณทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา
เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่กำลังพยายามสร้างนิสัยในการวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงานประจำวันเพื่อการจัดการเวลาที่ดีขึ้น
4. แม่แบบรายการงานโครงการ ClickUp
เทมเพลตรายการงานโครงการของ ClickUpผสมผสานฟีเจอร์พื้นฐานและขั้นสูงเข้าด้วยกัน ทำให้เป็นหนึ่งในเทมเพลตการจัดการงานที่ดีที่สุด
เทมเพลตการจัดการโครงการนี้สามารถใช้ติดตามและจัดการงานส่วนตัวและงานของทีมได้ มาพร้อมกับมุมมองห้าแบบ: เอกสาร, กระดาน, รายการ, ปฏิทิน, และฝัง นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มสถานะที่กำหนดเองเช่น 'ต้องทำ', 'กำลังดำเนินการ', และ 'เสร็จสิ้น' เพื่อติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทำไมเราถึงแนะนำ
จุดเด่นของเทมเพลตนี้คือมุมมองฝัง (Embed view) ที่ช่วยให้คุณสามารถฝังวิดีโอลงในเทมเพลตได้ เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการทำงาน
เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่มีงานยุ่งและต้องการจัดการงานส่วนตัวและงานในสำนักงานในที่เดียวเพื่อหลีกเลี่ยงการสลับเอกสาร
5. แม่แบบการจัดการงาน ClickUp
เทมเพลตการจัดการงานของ ClickUpเป็นเทมเพลตการจัดการโครงการที่ทุกทีมต้องมีเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการจะประสบความสำเร็จ ด้วยเครื่องมือที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการหลายโครงการและการทำงานร่วมกับทีมของคุณเพื่อทำงานในเวิร์กโฟลว์ที่แตกต่างกันในที่เดียว
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับมุมมองแบบไดนามิกหกแบบโดยมุมมองทีมโดดเด่นเป็นพิเศษ
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- จัดหมวดหมู่ภารกิจออกเป็นสามรายการ—ไอเดีย, งานค้าง, และรายการที่ต้องดำเนินการ
- ร่วมมือกับทีม
- จัดระเบียบงานตามลำดับความสำคัญ สถานะ หรือแผนก
- ติดตามและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
ทำไมเราถึงแนะนำ
มุมมองทีม (เดิมชื่อ Box) ช่วยให้คุณมองเห็นภาระงานของทุกคนเพื่อการมอบหมายงานที่รอบคอบ มีฟิลด์ที่กำหนดเองไว้ล่วงหน้าเพื่อให้คุณดูได้ว่าใครได้รับมอบหมายงานใด มีกำหนดส่งเมื่อใด และมีความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับรายละเอียดต่างๆ เช่น งบประมาณ ลิงก์ หรือไฟล์แนบอื่นๆ
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มการร่วมมือเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของโครงการที่ประสบความสำเร็จ
6. แม่แบบงานที่ต้องทำใน ClickUp
เทมเพลตงานที่ต้องทำของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบในการจัดระเบียบงานประจำสัปดาห์ของคุณ มันช่วยให้คุณวางแผนงานประจำวันตามแผนรายสัปดาห์เพื่อให้สัปดาห์ของคุณมีประสิทธิภาพ สรุปได้ว่าเทมเพลตนี้มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง
ด้วยเทมเพลตงานที่ต้องทำของ ClickUp คุณสามารถ:
- ติดตามความคืบหน้าด้วยแผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบัง
- มุ่งเน้นที่งานที่มีความสำคัญ
- แยกงานโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น
- ติดตามระยะเวลาของงาน
เพื่อใช้เทมเพลตนี้ ให้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเริ่มสร้างงานของคุณClickUp Tasksช่วยให้คุณวางแผนและจัดระเบียบงานพร้อมคำอธิบาย งานย่อย และวันที่ครบกำหนด คุณสามารถเพิ่มแท็กให้กับงานเพื่อการค้นหาที่ง่ายขึ้น มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม และแม้กระทั่งดูไทม์ไลน์งานของคุณด้วยมุมมองปฏิทิน
ทำไมเราถึงแนะนำ
เทมเพลตนี้ยอดเยี่ยมสำหรับการกำหนดขอบเขตและจัดลำดับความสำคัญของตารางงานประจำสัปดาห์ของคุณด้วยมุมมองปฏิทินรายสัปดาห์
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการวางแผนล่วงหน้าสำหรับภารกิจประจำวันและทำให้สำเร็จลุล่วง เป็นเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาประสิทธิภาพการทำงานตลอดทั้งสัปดาห์
7. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างง่ายของ ClickUp
เทมเพลต ClickUp Simple To-Dosช่วยให้การจัดการงานง่ายขึ้นด้วยการรวบรวมงานที่ต้องทำทั้งหมดไว้ในที่เดียว คุณสามารถดูลำดับความสำคัญ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย และวันที่ครบกำหนดได้ เพื่อให้ไม่พลาดข้อมูลสำคัญ
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- จัดระเบียบงานเป็นหมวดหมู่ต่างๆ
- มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม
- กำหนดรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างชัดเจนที่ทุกคนสามารถปฏิบัติตามได้
เช่นเดียวกับเทมเพลตอื่น ๆ ของ ClickUp, ตัวนี้มาพร้อมกับสถานะ, ฟิลด์, และมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้. มีบอร์ดสถานะเพื่อให้สามารถเข้าถึงงานทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย. เทมเพลตนี้ยังให้คุณติดตามงานได้ด้วยแท็ก และทำให้การจัดการงานง่ายขึ้นด้วยการอัตโนมัติ.
ทำไมเราถึงแนะนำ
เทมเพลตง่าย ๆ นี้ช่วยได้เมื่อคุณต้องจัดการกับความรับผิดชอบหลายอย่างพร้อมกัน คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานของคุณและใช้ มุมมองงานที่จัดลำดับความสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำงานเหล่านั้นในลำดับที่ถูกต้อง
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและหัวหน้าทีมที่ต้องการทำให้การจัดการงานง่ายขึ้น และรวบรวมผู้คน ทรัพยากร กำหนดเวลา ลำดับความสำคัญ และทุกสิ่งทุกอย่างไว้ด้วยกัน
8. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUpเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมอย่างรวดเร็วของแผนงานที่ต้องทำรายสัปดาห์ รายปักษ์ หรือรายเดือนของคุณ ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งหมด
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- กำหนดตารางงานเพื่อป้องกันการพลาดกำหนดเวลา
- จัดระเบียบงานเป็นหมวดหมู่เพื่อความชัดเจน
- ดูรายละเอียดงานแบบละเอียด
- ติดตามความคืบหน้าของงาน
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานให้เสร็จ
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับมุมมองที่กำหนดเอง 5 แบบในโครงสร้าง ClickUp ที่แตกต่างกัน: ตามบทบาท, คำขอประชุม, ตามหมวดหมู่, ตารางเวลา, และคู่มือเริ่มต้นใช้งาน คุณยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามรายการที่ต้องทำในปฏิทินด้วยการแจ้งเตือนการพึ่งพา, การติดตามเวลา และอื่นๆ อีกมากมาย
ทำไมเราถึงแนะนำ
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยมุมมองคำขอประชุมเพื่อติดตามการประชุมที่กำลังจะมาถึงและงานที่ต้องทำให้เสร็จก่อนการประชุม
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่มีตารางงานแน่นและต้องการภาพรวมของนัดหมายและงานทั้งหมดในสัปดาห์ที่จะมาถึง
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด นอกเหนือจากเทมเพลตเหล่านี้แล้วคุณสมบัติเทมเพลตงานของ ClickUpยังให้คุณสร้างเทมเพลตของคุณเองได้ด้วย ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถสร้างเทมเพลตสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำและกระบวนการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ นอกจากนี้ พวกมันยังง่ายต่อการปรับแต่ง และไม่ต้องมีการฝึกอบรม
จัดการงานของคุณได้ดีขึ้นด้วย ClickUp
ไม่ต้องสงสัยเลย, แบบเทมเพลต Google Sheets สำหรับติดตามงานประจำวันมีประโยชน์ในการจัดการงานและรายการที่ต้องทำ.
อย่างไรก็ตาม Google Sheets ไม่ได้สมบูรณ์แบบ หากคุณต้องการจัดการงานหลายอย่างและทำงานร่วมกับทีมต่างๆ เป็นประจำ การติดตามทุกอย่างโดยใช้เทมเพลตของ Google Sheets จะเป็นเรื่องท้าทาย นี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์จัดการงานอย่างClickUp เข้ามาช่วย
แกลเลอรีเทมเพลตของ ClickUp มีเทมเพลตสเปรดชีตหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสำหรับการจัดการงานส่วนตัวและโครงการทางธุรกิจ เทมเพลตฟรีเหล่านี้มีการปรับแต่งได้หลากหลายและมีฟีเจอร์เพิ่มเติมมากมาย รวมถึงการแจ้งเตือนและการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์
นอกจากนี้ ClickUp ยังเพิ่มความสะดวกสบายมากมายด้วยการจัดการงานและความสามารถของ AI
แล้วทำไมต้องลำบากกับ Google Sheets?สมัครใช้ ClickUpและดาวน์โหลดเทมเพลตเหล่านี้วันนี้เลย