วิธีการนำกลยุทธ์การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์มาใช้สำหรับ SaaS

ยอมรับกันเถอะ: ไม่, ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ขายตัวเอง. แม้แต่ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในโลกก็ต้องการการตลาด, การขาย, และการจัดจำหน่ายอย่างมากอยู่เบื้องหลัง.
แต่ประเด็นสำคัญคือ บริษัทที่สร้างผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมจะทำการตลาดและขายสินค้าโดย สร้างขึ้นรอบๆ ผลิตภัณฑ์—ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เรียกว่าการเติบโตแบบนำด้วยผลิตภัณฑ์ (Product-Led Growth) ในโลกของซอฟต์แวร์แบบบริการ (Software-as-a-Service หรือ SaaS) การเติบโตแบบนำด้วยผลิตภัณฑ์ (PLG) เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแต่ก็ยากที่จะบรรลุผล
แล้วความลับของการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์คืออะไร? เพื่อค้นหาคำตอบ เราต้องเข้าสู่ประตูศักดิ์สิทธิ์ของ PLG SaaS ไปกันเลย 🚀
การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ (PLG) คืออะไร?
การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์เป็นกลยุทธ์การตลาดสำหรับซอฟต์แวร์แบบ SaaS ที่ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นรากฐานของทุกการริเริ่มในการเข้าสู่ตลาด องค์กรทั้งหมด รวมถึงฝ่ายขาย การตลาด ความสำเร็จของลูกค้า การออกแบบ และการพัฒนา จะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูดลูกค้าและขับเคลื่อนการเติบโต
ลักษณะสำคัญของกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ ได้แก่:
- บริการตนเอง: ผู้ใช้ค้นพบและใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องให้องค์กรเข้ามาแทรกแซง
- ขับเคลื่อนด้วยประสบการณ์ผู้ใช้: ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาเพื่อมอบคุณค่าทันทีให้กับลูกค้า ทำให้พวกเขาติดใจตั้งแต่การใช้งานครั้งแรก
- การสมัครสมาชิกแบบฟรีเมียม: เป้าหมายของการทดลองใช้ฟรีคือการให้ผู้ใช้ทำการอัปเกรดเป็นเวอร์ชันที่ต้องชำระเงินจากประสบการณ์การใช้งานที่ดี
- การตัดสินใจที่เปิดกว้าง: บริษัทที่นำโดยผลิตภัณฑ์พึ่งพาความคิดเห็นจากลูกค้าปัจจุบันในการตัดสินใจเกี่ยวกับการออกแบบ/การพัฒนา
- การสนับสนุนจากลูกค้า: PLG อาศัยการบอกต่อแบบปากต่อปาก การแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว และการค้นพบทางออนไลน์ เพื่อดึงดูดและรักษาลูกค้าที่ชำระเงิน
PLG เกิดขึ้นได้อย่างไร?
การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์เป็นผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงหลายประการทั้งในอดีตและที่เกิดขึ้นใหม่ในตลาดซอฟต์แวร์
การตัดสินใจซื้อ: เริ่มต้นด้วยการตัดสินใจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ขององค์กรในปัจจุบันได้กลายเป็นเรื่องที่ทุกคนมีส่วนร่วม ผู้ใช้มีสิทธิ์ในการตัดสินใจมากขึ้นว่าองค์กรจะซื้อเครื่องมือใด ทีมหรือแม้แต่บุคคลสามารถเลือกชุดเครื่องมือของตนเองเพื่อให้งานเสร็จเร็วขึ้นและดีขึ้น
แนวโน้ม UX: ยุคของซอฟต์แวร์องค์กรที่ดูไม่สวยงามและใช้งานยากได้หมดไป เปิดทางให้กับดีไซน์ที่ทันสมัยและยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเทคโนโลยี B2B ในปัจจุบัน UX ได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ
รูปแบบการสมัครสมาชิก: ปัจจุบัน ซอฟต์แวร์เกือบทั้งหมดถูกชำระเงินผ่านการสมัครสมาชิกเป็นระยะ ซึ่งช่วยขจัดอุปสรรคทางการเงินในการทดลองใช้ตัวเลือกต่างๆ ก่อนตัดสินใจ
แนวคิดการให้บริการตนเองหรือไม่มีบริการ:Gartner พบว่าหากความต้องการของลูกค้า GenZ และมิลเลนเนียลไม่ได้รับการตอบสนองผ่านการให้บริการตนเอง พวกเขาจะใช้ผลิตภัณฑ์น้อยลง ไม่ซื้อจากบริษัทอีก และพูดถึงผลิตภัณฑ์ในแง่ลบ
เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มตลาดเหล่านี้ องค์กรต่าง ๆหันมาใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโตที่เน้นการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้ อนุญาตให้ผู้ใช้ซื้อสินค้าได้ด้วยตัวเอง มอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่น่าประทับใจ และกระตุ้นให้ผู้ใช้ทำการอัปเกรด ดังนั้น PLG จึงถือกำเนิดขึ้น
การเป็นบริษัท SaaS ที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์หมายถึงอะไร?
บริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นตรงที่แทบทุกคนมีส่วนรับผิดชอบต่อการเติบโต นี่คือวิธีการ
โครงสร้างองค์กรแบบรวม: PLG เป็นกลยุทธ์ที่รวมองค์กรทั้งหมดให้เป็นหนึ่งเดียว โดยทำลายกำแพงระหว่างฝ่ายผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฯลฯ เพื่อรวมพลังทั้งองค์กรมุ่งสู่การเติบโต
การสื่อสารที่เน้นผลิตภัณฑ์: เมื่อผลิตภัณฑ์เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโต กลยุทธ์จะเปลี่ยนจากการขายและการตลาดแบบดั้งเดิมไปสู่การสร้างแพลตฟอร์มที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการเปิดตัว ทีมงานข้ามสายงานจะร่วมมือกันสร้างเนื้อหาที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เช่น:
- เว็บไซต์ที่ออกแบบมาอย่างดี น่าสนใจ และเน้นที่ผลิตภัณฑ์เป็นหลัก
- การสาธิตผลิตภัณฑ์ตามกรณีการใช้งาน
- หน้า landing ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล เน้นคุณค่าที่แตกต่างกันสำหรับกลุ่มผู้ใช้แต่ละกลุ่ม
- การทดลองที่มีประสิทธิภาพ
- การลงทะเบียนที่ง่าย (มักฟรี)
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: ทีม PLG ทำงานร่วมกันในการปรับปรุง UX ผ่านการทดลอง พวกเขาศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ การยอมรับ การละทิ้ง ฯลฯ เพื่อคิดค้นกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา
การตลาดและการขายที่ถูกนิยามใหม่: ในบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ B2B SaaS สำหรับองค์กร บทบาทของการตลาดจะเน้นไปที่การให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ผู้ใช้ และการมีส่วนร่วมของลูกค้า ในขณะที่ทีมขายจะมุ่งเน้นไปที่การนำเสนอโซลูชันที่ปรับแต่งเฉพาะและการขายเพิ่ม
การเติบโตที่นำโดยผลิตภัณฑ์แตกต่างจากกลยุทธ์การเติบโตแบบดั้งเดิมอื่นๆ อย่างไร?
กลยุทธ์การเติบโตแบบดั้งเดิมแยกการขายออกจากตัวผลิตภัณฑ์ ในการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยการขายหรือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ทีมงานผลิตภัณฑ์จะเป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ และทีมการตลาด/การขายจะนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด แต่การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ (Product-led Growth) จะเปลี่ยนแปลงแนวทางนี้ และในขณะเดียวกันก็สร้างความแตกต่างจากกลยุทธ์การตลาด SaaSอื่น ๆ ในหลายด้าน
|พารามิเตอร์
|ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์
|มุ่งเน้นการขาย
|ลูกค้าเป็นผู้นำ
|คนขับ
|สินค้า
|ทีมขาย
|ความคิดเห็นและความพึงพอใจของลูกค้า
|การเริ่มต้นใช้งาน
|คู่มือผลิตภัณฑ์แบบบริการตนเอง
|การสาธิตและการติดตั้งที่นำโดยทีมขาย
|การตั้งค่าและการนำไปใช้โดยทีมความสำเร็จของลูกค้า
|ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า
|ต่ำเนื่องจากเส้นทางการเดินทางของลูกค้าขาเข้าและการบริการตนเอง
|สูง รวมถึงต้นทุนขาย
|ระดับกลาง โดยให้ความสำคัญกับการรักษาลูกค้าและรายได้ประจำมากขึ้น
|ความสามารถในการขยายขนาด
|สูง: การแพร่กระจายของผลิตภัณฑ์นำไปสู่การยอมรับมากขึ้น
|ปานกลาง: การนำไปใช้ถูกจำกัดโดยขีดความสามารถของทีมขาย
|สูง: ความพึงพอใจของลูกค้าสามารถนำไปสู่การเติบโตแบบออร์แกนิก
|การพัฒนาผลิตภัณฑ์
|วนซ้ำและอิงจากข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์
|ตามความคิดเห็นจากยอดขายและความพึงพอใจของลูกค้า
|ตามความคิดเห็นโดยตรงจากลูกค้า
|ความสัมพันธ์กับลูกค้า
|ความสัมพันธ์คือกับผลิตภัณฑ์ โดยมีการติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าเพียงเล็กน้อย (ตามความจำเป็น)
|ความสัมพันธ์คือกับตัวแทนฝ่ายขาย ซึ่งมักจะใกล้ชิดและทำงานร่วมกัน
|ความสัมพันธ์เป็นกับทีมความสำเร็จของลูกค้า ผ่านการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่ากลยุทธ์ทั้งสามนี้จะดูแตกต่างกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ องค์กรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดบางแห่งใช้แนวทางแบบผสมผสาน โดยนำส่วนที่ดีที่สุดของแต่ละโมเดลมาใช้และผสมผสานกันตามบริบทปัจจุบันของพวกเขา
ตัวอย่างเช่น เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอาจใช้ PLG สำหรับลูกค้าบุคคลหรือธุรกิจขนาดเล็ก และใช้วิธีการเติบโตที่เน้นการขายสำหรับองค์กรที่ต้องการการปรับแต่งและการสนับสนุน
ธุรกิจ B2B SaaS มักเริ่มต้นจากการเป็นบริษัทที่เน้นการขายเป็นหลัก ค่อยๆ เปลี่ยนไปสู่การเน้นผลิตภัณฑ์เมื่อกลยุทธ์ทางการตลาด เช่น SEO, โซเชียลมีเดีย, คอนเทนต์ ฯลฯ เริ่มได้รับความนิยมทางออนไลน์
ไม่ว่าคุณจะใช้ PLG เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับวิธีอื่น ๆ อย่าลืมว่ากลยุทธ์ของคุณต้องมีรากฐานที่มั่นคง
เสาหลักของการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์
การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์อาศัยซอฟต์แวร์ในการดึงดูด สร้างความผูกพัน และรักษาลูกค้าไว้ ผลิตภัณฑ์เป็นตัวขับเคลื่อนการแพร่กระจายแบบไวรัล การเริ่มต้นใช้งาน การมีส่วนร่วม และความภักดีของลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ธุรกิจจำเป็นต้องสร้างผลิตภัณฑ์ของตนบนเสาหลักสามประการต่อไปนี้
แนวทางที่เน้นผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ คือการที่ผู้ใช้ของคุณค้นพบช่วงเวลา "อ๋อ!" ซึ่งช่วยขับเคลื่อนการเริ่มต้นใช้งานผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการใช้งาน และการแพร่กระจายแบบไวรัล
1. การออกแบบที่ขับเคลื่อนโดยผู้ใช้
เพื่อดึงดูดและรักษาลูกค้าของคุณไว้ คุณจำเป็นต้องสร้างสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการของพวกเขาและแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนที่สุดของพวกเขา ในการเริ่มต้นสิ่งนี้ ให้สร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยมตลอดทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้า
- ลงทุนในการวิจัย UX เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่าย
- สังเกตแบบแผนการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าใจลูกค้าให้ดีขึ้น
- ทำให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นเรื่องง่าย สำหรับผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการหลีกเลี่ยงหน้าจอว่างเปล่าเมื่อผู้ใช้ลงทะเบียน และเสนอเทมเพลตหรือตัวแสดงข้อมูลตัวอย่างเพื่อให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งได้
- ศึกษาการลดลง การออก และการลดลงของการใช้งานตลอดวงจรชีวิตของลูกค้า
2. เน้นคุณค่า
เครื่องมือ SaaSมักจะมีแผนการชำระเงินตามการใช้งานจริงหรือสัญญาแบบรายเดือนที่ต่ออายุอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าลูกค้าสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยมีค่าใช้จ่ายน้อยมาก ในการรักษาลูกค้าในสถานการณ์เช่นนี้ ผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องส่งมอบคุณค่าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- ใช้ การกำหนดราคาแบบฟรีเมียมหรือทดลองใช้ฟรี เพื่อให้ผู้ใช้มีโอกาสทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
- พัฒนา 'ช่วงเวลาที่ผู้ใช้เข้าใจทันที' ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นจุดที่ผลิตภัณฑ์มอบคุณค่าทุกครั้งที่ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ
- สร้างผลิตภัณฑ์เพื่อมอบคุณค่าที่เพิ่มขึ้นให้กับลูกค้า และเพิ่มคุณสมบัติใหม่เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
3. เจตนาในการเข้าสู่ตลาด
เพื่อให้งานพัฒนาและการเติบโตดำเนินไปอย่างสอดคล้องกัน คุณจำเป็นต้องมีความร่วมมือแบบสองทาง สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาอย่างตั้งใจ
- ลงทุนในทรัพยากรเพื่อทำการปรับปรุงอย่างรวดเร็วและสร้างผลิตภัณฑ์ตามข้อเสนอแนะของลูกค้า
- นำฝ่ายขาย การตลาด ผลิตภัณฑ์ และวิศวกรรมให้ทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง อาจเริ่มต้นได้ง่าย ๆ เพียงแค่ใช้พื้นที่ทำงานเสมือนหรือเครื่องมือบริหารโครงการเดียวกัน
- สร้างแนวทางการตลาดผลิตภัณฑ์
เสาหลักที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ยังส่งเสริมการเติบโตของ SaaS โดยการขยายส่วนบนของช่องทางการขายและกระตุ้นให้ผู้ใช้จำนวนมากขึ้นก้าวลงไปด้านล่างด้วยการส่งมอบคุณค่าล่วงหน้าและทำให้เห็นผลลัพธ์ได้ง่าย แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด
ประโยชน์ของการเติบโตที่นำโดยผลิตภัณฑ์
ตรวจสอบข้อเท็จจริง: การศึกษาล่าสุดพบว่า91% ของบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มการลงทุนในการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์75% ของผู้นำระดับสูงในบริษัท B2B SaaS "กังวลเกี่ยวกับการแข่งขันจากบริษัท PLG" และมีเหตุผลที่ดี!
1. ลดต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC)
สำหรับจุดเริ่มต้น PLG ช่วยลดต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าอย่างมาก ด้วยการทดลองใช้ฟรี การเริ่มต้นใช้งานด้วยตนเอง การมีส่วนร่วมที่ขับเคลื่อนด้วยเนื้อหา ระบบอัตโนมัติ และการมีปฏิสัมพันธ์กับทีมขายที่จำกัด บริษัทที่ใช้ PLG สามารถลดต้นทุนบุคลากรและค่าใช้จ่ายทั่วไป ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC) ลดลง
ตัวอย่างเช่น Zoom มีเวอร์ชันฟรีพร้อมข้อจำกัดการใช้งาน ซึ่งช่วยลดอุปสรรคในการทดลองใช้ ผลิตภัณฑ์นี้ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องเรียนรู้มาก เมื่อผู้ใช้ประทับใจกับประสบการณ์การใช้งาน พวกเขาก็จะอัปเกรดเองโดยไม่ต้องพูดคุยกับตัวแทนขายแม้แต่ครั้งเดียว
2. การเติบโตของลูกค้าที่รวดเร็วและสามารถขยายได้มากขึ้น
บริษัท Bain & Company พบว่าบริษัทที่ใช้กลยุทธ์การเติบโตที่นำโดยผลิตภัณฑ์มีรายได้สูงกว่าบริษัทที่ไม่ได้ใช้ และนั่นเป็นไปตามที่ตั้งใจไว้
ในการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ การขยายฐานผู้ใช้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงานขายที่คุณจ้าง ดังนั้น ธุรกิจจึงสามารถรับผู้ใช้ใหม่ได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลงและขับเคลื่อนการเติบโตได้เร็วขึ้น นอกจากนี้บริษัทที่ใช้โมเดล PLGยังสร้างการเข้าถึงที่กว้างขึ้นผ่าน เนื้อหาไวรัล การบอกต่อ การแนะนำจากลูกค้า การอัปเกรด เป็นต้น
3. วงจรการขายที่สั้นลง
กลยุทธ์การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งสร้างรูปแบบธุรกิจที่พึ่งพาขั้นตอนขายที่ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูงน้อยลง ในเส้นทาง PLG ลูกค้าเป้าหมาย:
- การค้นหา/การรับฟังเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- อ่านข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดูรีวิว
- ลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ฟรี
- ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
- กลายเป็นลูกค้าที่ชำระเงินผ่านการอัปเกรดแบบชำระเงิน
ขั้นตอนที่ 1-4—กล่าวคือ ลูกค้าเป้าหมายที่กลายเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์—สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วภายในหนึ่งวันหรือแม้แต่ในเซสชันเดียวบนเว็บไซต์ โดยไม่ถูกขัดขวางจากการมีอยู่ของพนักงานขาย
ในขณะที่ขั้นตอนที่ 5 อาจใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือแม้กระทั่งหลายเดือนกว่าจะบรรลุถึงขั้นนี้ แต่เป็นการยืนยันถึงคุณค่าที่ลูกค้าได้รับจากผลิตภัณฑ์ ซึ่งสร้าง รายได้ที่เกิดขึ้นซ้ำ เพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า (CLV)
4. ศักยภาพในการสร้างรายได้ที่สูงขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่ใช้กลยุทธ์การเติบโตแบบดั้งเดิม ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์มีรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ (ARPU) สูงกว่าถึง 60% การเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้ค้นพบ สัมผัสประสบการณ์ มุ่งมั่น และบอกต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ช่วยให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและความรู้สึกเป็นเจ้าของที่มากขึ้น
5. รายได้ต่อพนักงานสูงขึ้น
ในธุรกิจ SaaS จำนวนพนักงานเป็นหนึ่งในต้นทุนที่ใหญ่ที่สุด การจ้างพนักงานที่มีทักษะสูงมีค่าใช้จ่ายสูงและยากที่จะรักษาไว้ เพื่อวัดประสิทธิภาพและผลตอบแทนจากการลงทุนในต้นทุนพนักงาน บริษัท SaaS จะวัดรายได้เฉลี่ยต่อพนักงาน (ARPE)
การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ช่วยลดต้นทุนพนักงานโดยการเปิดโอกาสให้มีการค้นพบด้วยตนเอง การให้บริการตนเอง และการทำงานอัตโนมัติ ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ต่อพนักงานเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจที่มีทีมขายและทีมสนับสนุนลูกค้าขนาดใหญ่
6. ลดอัตราการยกเลิก
PLG ได้รับการออกแบบมาโดยอาศัยความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์ในการดึงดูดและรักษาลูกค้าไว้ ผ่านการส่งมอบคุณค่าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจากตัวผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อด้วยตนเองอย่างอิสระและค่อยเป็นค่อยไป
ดังนั้น จึงไม่มีความเสี่ยงที่จะถูกกดดันหรือโน้มน้าวโดยพนักงานขาย มีโอกาสน้อยที่จะเกิดความรู้สึกเสียใจภายหลังจากการซื้อ ซึ่งช่วยลดอัตราการยกเลิกการใช้บริการและรักษาคุณค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า
หากเหตุผลข้างต้นดูเป็นเหตุผลที่เพียงพอในการนำกลยุทธ์การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์มาใช้ในองค์กรของคุณ นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้
วิธีการนำ PLG ไปใช้ใน SaaS
แก่นแท้ของการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์คือการปรับแนวทางของฝ่ายผลิตภัณฑ์ การตลาด การขาย และความสำเร็จของลูกค้าให้สอดคล้องกัน การบรรลุเป้าหมายนี้จำเป็นต้องมีแนวทางเชิงกลยุทธ์และเครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งเช่น ClickUp มาดูกันว่าคุณสามารถนำ PLG ไปใช้ในองค์กร SaaS ของคุณได้อย่างไร
1. ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อส่งมอบคุณค่าทันที
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความเหนียวแน่น จำเป็นต้องแก้ปัญหาของลูกค้าได้ทันที ทันทีที่พวกเขาลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ คุณสามารถทำได้โดย:
- การทำให้คุณสมบัติหลักง่ายขึ้น ทำให้เป็นธรรมชาติและใช้งานง่าย
- การเพิ่มประสิทธิภาพ 'ช่วงเวลาแห่งการตระหนักรู้' จุดแห่งคุณค่า
- ลดความซับซ้อน, ให้ UI สะอาด และเส้นทางราบรื่น
- ทำให้การเปลี่ยนผ่านจากผลิตภัณฑ์อื่นเป็นเรื่องง่ายด้วยการผสานรวมและการนำเข้า
ทีมผลิตภัณฑ์ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อสร้างแผนภาพการเดินทางของผู้ใช้และระบุช่วงเวลาที่ผู้ใช้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน (Aha moments) ตลอดเส้นทาง จากนั้นพวกเขาจะใช้แนวทางจากบนลงล่างเพื่อสร้างฟีเจอร์และเจาะลึกความสามารถต่างๆ
โดยสรุป การสร้างภาพประสบการณ์ลูกค้าที่ดีช่วยให้ทีมการเติบโตทั้งหมด รวมถึงผลิตภัณฑ์ สามารถสอดคล้องกันในเสาหลักที่สามของ PLG: เจตนาในการเข้าสู่ตลาด
2. ราคาที่คุ้มค่า
เมื่อคุณสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมแล้ว ให้เสนอผลิตภัณฑ์นั้นฟรี เพื่อให้ผู้ใช้สามารถจ่ายเงินได้เฉพาะเมื่อพวกเขาเห็นคุณค่าเท่านั้น คุณสามารถทำได้ด้วย:
- โมเดลฟรีเมียม: ลูกค้าเป้าหมายสามารถทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เวอร์ชันพื้นฐานได้ฟรี และชำระเงินเฉพาะสำหรับฟีเจอร์ขั้นสูงหรือการอัปเกรดเท่านั้น
- ทดลองใช้ฟรี: ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้ฟรีในช่วงเวลาจำกัด
- การขายเพิ่มในผลิตภัณฑ์: เมื่อผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ ให้แสดงโอกาสในการขายเพิ่มในราคาและเวลาที่เหมาะสม
ตัวอย่างที่ดีของสิ่งนี้คือ Figma ผลิตภัณฑ์นี้มีฟีเจอร์จำกัดในเวอร์ชันฟรี เพื่อเชิญชวนนักออกแบบมืออาชีพให้อัปเกรดเพื่อใช้งานเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้รายอื่น เช่น ผู้จัดการ ผู้ตรวจสอบ ฯลฯ สามารถเข้าถึงได้ฟรีบนแพลตฟอร์มที่ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย
ในโครงสร้างราคาแบบนี้ ลูกค้าจะเห็นว่าพวกเขากำลังจ่ายเงินสำหรับสิ่งที่พวกเขาต้องการอย่างแท้จริง นั่นคือ ความสามารถในการออกแบบที่ยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มอบคุณค่าอย่างต่อเนื่อง
3. ปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นใช้งานให้ราบรื่น
ประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่ราบรื่นเป็นรากฐานของการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ ทำให้เรียบง่าย ง่ายต่อการใช้งาน และให้บริการตนเองได้
ให้ความรู้
Hubspot เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของสตาร์ทอัพ SaaS ที่สร้างขึ้นโดยเน้นการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย แพลตฟอร์มCRM SaaSนี้สร้างเนื้อหาหลากหลายรูปแบบ ไม่เพียงแต่ในบล็อกและรายงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสัมมนาออนไลน์ โปรแกรมการเรียนรู้ และการรับรองต่างๆ
รับแรงบันดาลใจจาก Hubspot เพื่อสร้างทรัพยากรที่มีคุณค่าในรูปแบบของวิดีโอ, พอดแคสต์, เอกสารขาว, กรณีศึกษา, เป็นต้น เพื่อให้ความรู้แก่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเกี่ยวกับเส้นทางที่พวกเขาสามารถเดินตามได้ใช้ซอฟต์แวร์การตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้รับข้อมูลทั้งหมดที่พวกเขาต้องการเพียงแค่คลิกเดียว
ClickUp Tasksเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดการกระบวนการเนื้อหาการตลาดของคุณเพื่อขับเคลื่อน PLG จัดระเบียบตารางเวลาเนื้อหาของคุณด้วยแท็ก, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, สถานะที่กำหนดเอง และอื่นๆ อีกมากมายด้วย ClickUp
เสริมพลัง
จุดขายที่โดดเด่นของการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์คือความสามารถในการนำผู้ใช้เข้าสู่ระบบโดยไม่ต้องคอยช่วยเหลือ ให้ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้อย่างราบรื่นและสนุกสนาน เตรียมการต้อนรับอย่างอบอุ่นไว้ให้พวกเขา แล้วพวกเขาจะเดินตามเส้นทางนั้นเอง
ผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่เป็นมิลเลนเนียลและเจเนอเรชั่น Z ต้องการที่จะสัมผัสประสบการณ์กับผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง ปล่อยให้พวกเขาทำตามใจตัวเอง หากจำเป็น ให้ใช้เครื่องมือการเริ่มต้นใช้งาน เช่น Pendo.io และ Userflow เพื่อทำให้กระบวนการนี้ราบรื่นขึ้น
Slackเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จอย่างมากของ SaaS ผลิตภัณฑ์นี้เข้าใจง่ายและใช้งานสะดวก Slack ยกระดับประสบการณ์นั้นด้วยบอทที่ให้การแนะนำการใช้งานอย่างละเอียด โดยไม่ต้องมีพนักงานขายเข้ามาแทรกแซง กลยุทธ์ PLG ของ Slack ผสานการสนับสนุนการเริ่มต้นใช้งานไว้ภายในตัวผลิตภัณฑ์เอง
มีส่วนร่วม
ในบางกรณี ลูกค้าเป้าหมายอาจต้องการความช่วยเหลือ หากผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อนหรือผู้ใช้ไม่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์ที่คล้ายกัน พวกเขาอาจต้องการความช่วยเหลือ สำหรับผู้ใช้เหล่านี้ ให้สร้างคำแนะนำเพื่อช่วยนำทางพวกเขาในระหว่างการลงทะเบียน
สำหรับการใช้งานซ้ำแต่ละครั้ง ออกแบบบทเรียนในแอปพร้อมการแนะนำผลิตภัณฑ์และเข้าถึงเคล็ดลับต่างๆ ที่ผู้ใช้สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ตามจังหวะของตนเอง อย่าให้ผู้ใช้รู้สึกหนักใจกับฟีเจอร์หรือข้อมูลที่มากเกินไปในครั้งแรก สำหรับผู้ที่ต้องการ ให้เสนอการสาธิตที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลด้วย
4. จัดตั้งระบบเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้า
ทำความเข้าใจพื้นฐานให้ถูกต้อง จัดทำแบบสำรวจและแบบสอบถามเพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งาน
ตัวอย่างเช่น แบบสำรวจคะแนนผู้แนะนำสุทธิ (NPS) สามารถช่วยให้คุณเข้าใจได้ว่าการอัปเดตผลิตภัณฑ์มีผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์หรือไม่
ClickUp Formsเป็นวิธีที่ง่ายในการตั้งค่าและดำเนินการสำรวจเหล่านี้ สร้างแบบสอบถามที่เรียบง่าย แชร์อย่างปลอดภัย รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และแปลงเป็นงานโดยตรงหากจำเป็น
นอกเหนือจากการสำรวจแล้ว ให้ตั้งค่าเครื่องมือเพื่อติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้
- ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เว็บเพื่อทำความเข้าใจเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้
- ใช้การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อทราบเวลาที่ใช้ไปกับฟีเจอร์ต่างๆ จุดที่ผู้ใช้หลุดออก พฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้ ฯลฯ
- ทดสอบ A/B บนกระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่แตกต่างกัน, คารูเซล, และการสื่อสาร
- ติดตามสื่อสังคมออนไลน์และฟอรัมชุมชนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ใช้กำลังพูดถึงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
5. เปิดโอกาสให้ทีมข้ามสายงานสามารถทำงานร่วมกันได้
รากฐานของ PLG คือการที่ผลิตภัณฑ์และการเติบโตทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว อย่างไรก็ตาม บริษัทส่วนใหญ่ รวมถึง SaaS จัดระเบียบบุคลากรเป็นทีมต่างๆ เช่น ทีมการตลาด ทีมขาย ทีมความสำเร็จของลูกค้า และทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือวิธีการแบบดั้งเดิม ดังนั้นบ่อยครั้งจึงขาดบริบทที่ชัดเจน ซึ่งส่งผลต่อการเห็นพ้องต้องกัน
หลีกเลี่ยงสิ่งนี้โดยการนำทีม PLG ทั้งหมดมารวมกันบนพื้นที่ทำงานเสมือนจริง เช่น ClickUp
แผน: บันทึกบันทึกการประชุมและข้อเสนอแนะบน ClickUp Docs. ระดมความคิดบน ClickUp Mind Maps. ใช้ ClickUp Dashboards เพื่อติดตามประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับคุณ.
ร่วมมือ: ใช้ClickUp Chatเพื่อสนทนาในบริบทที่เหมาะสม พูดคุยเกี่ยวกับข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ไอเดีย และอื่นๆ อีกมากมาย ได้ภายในโฟลเดอร์โครงการที่คุณสร้างไว้ใน ClickUp
มีอะไรที่ต้องทำใช่ไหม? ไม่ต้องกังวล สร้างงาน รายการ และอื่นๆ ได้ทันทีจากแชทและเริ่มได้เลย
อัตโนมัติ: ปรับปรุงและทำให้งานที่ซ้ำซากเป็นอัตโนมัติ ใช้ClickUp Brainเพื่อค้นหาคำตอบสำหรับคำถามในการทำงาน อัตโนมัติการอัปเดตและการประชุมสแตนด์อัพ แก้ไขเนื้อหา และสรุปเอกสารที่ยาวขึ้น ปลดปล่อยทีมข้ามสายงานให้มุ่งเน้นไปที่ด้านสร้างสรรค์ของกลยุทธ์ PLG
แม้จะมีประสิทธิภาพเพียงใด การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ก็มีความซับซ้อนเช่นกัน มันต้องการการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม พฤติกรรม และด้านโลจิสติกส์ทั่วทั้งองค์กร นั่นจะเป็นความท้าทายแรกในหลายๆ อย่างที่คุณอาจต้องเผชิญ
การเอาชนะความท้าทายและการวางกลยุทธ์ PLG ที่ประสบความสำเร็จ
นี่คือความท้าทายทั่วไปบางประการที่คุณอาจเผชิญเมื่อนำกลยุทธ์การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์มาใช้ และวิธีเอาชนะความท้าทายเหล่านั้น
ช่วงเวลาที่เข้าใจอะไรบางอย่างช้าเกินไป
ความท้าทาย: ใน PLG การที่ลูกค้าถึงจุด 'aha moment' เป็นสิ่งสำคัญต่อการยอมรับและการรักษาลูกค้าไว้ หากลูกค้าไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้เร็วพอ กลยุทธ์ PLG ทั้งหมดจะล้มเหลว
🛠️ วิธีแก้ไข: ป้องกันปัญหานี้ด้วยการวิจัยอย่างละเอียดและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นการสร้างช่วงเวลาแห่งการตระหนักรู้สำหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
บริการตนเองที่กลายเป็นปัญหา
ความท้าทาย: แม้ว่าลูกค้าในยุคนี้จะชอบการบริการตนเอง แต่พวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะออกจากระบบหากไม่สามารถหาสิ่งที่ต้องการได้ด้วยตัวเอง ตัวอย่างเช่น หากพวกเขาไม่สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลจากเครื่องมืออื่นได้ พวกเขาอาจละทิ้งการลงทะเบียน
🛠️ วิธีแก้ไข: หลีกเลี่ยงปัญหานี้ด้วยการสร้างสมดุลที่เหมาะสมระหว่างบริการตนเองและการสนับสนุนลูกค้า ในฐานะจุดติดต่อแรก ให้สร้างระบบอัตโนมัติภายในแอปเพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้สำรวจฟีเจอร์ต่างๆ และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์
คุณยังสามารถใช้บอทเพื่อทำสิ่งนี้ได้เช่นกัน แต่ต้องแน่ใจเสมอว่ามีขั้นตอนการแนะนำการใช้งานแบบมีผู้แนะนำไว้ให้ในกรณีที่ลูกค้าต้องการ
ระยะเวลาการทดลองที่ไม่เหมาะสม
ความท้าทาย: การทดลองใช้ฟรีตลอดไปไม่สามารถทำกำไรได้ การทดลองใช้ที่ไม่ยาวนานพอไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ บริษัท SaaS ที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องระบุกลยุทธ์การกำหนดราคาที่เหมาะสมที่สุด
🛠️ วิธีแก้ไข: ดำเนินการทดลองเพื่อกำหนดกลยุทธ์ราคา/ทดลองใช้ที่เหมาะสม ออกแบบข้อเสนอ/การเข้าถึงแบบจำกัดระยะเวลาเพื่อทำความเข้าใจการตอบสนอง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างดีลพิเศษสำหรับ Black Friday ที่เสนอการขยายระยะเวลาทดลองใช้ AI เพิ่มอีก 90 วัน
การออกแบบองค์กรที่ไม่เหมาะสม
ความท้าทาย: ทุกองค์กรถูกสร้างขึ้นจากการรวมตัวของทีมต่าง ๆ เมื่อทีมมีขนาดใหญ่ขึ้น จะเกิดการแบ่งแยกตามธรรมชาติ ซึ่งขัดขวางการไหลเวียนของข้อมูล ใน PLG สิ่งนี้อาจทำให้เกิดความไม่สอดคล้องในประสบการณ์ของลูกค้า
🛠️ วิธีแก้ไข: หลีกเลี่ยงปัญหานี้ด้วยการใช้พื้นที่ทำงานร่วมกัน แบ่งปันข้อมูลอย่างเปิดเผยและโปร่งใส สร้างวัฒนธรรมการบันทึกข้อมูล
ยังไม่ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ความท้าทาย: กลยุทธ์ PLG ที่ดีเป็นแบบวงจรและมีการทำซ้ำอย่างต่อเนื่อง ทีมผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กจะสังเกตลูกค้าอย่างใกล้ชิด พูดคุยกับพวกเขา และรวบรวมข้อเสนอแนะ เมื่อขยายขนาด กลไกการรับข้อเสนอแนะจะกระจัดกระจาย ทำให้เกิดช่องว่างในวงจร
🛠️ วิธีแก้ไข: สร้างและพัฒนาเครื่องมือหรือระบบสำหรับรวบรวมข้อเสนอแนะจากลูกค้า สร้างชุมชนที่ลูกค้าสามารถแบ่งปันความคิดเห็น ถามคำถาม และสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ เข้าร่วมงานสัมมนา SaaSเพื่อรับข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมวงการ
รวมข้อเสนอแนะเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใช้ข้อมูลนี้ในการสร้างแผนที่ผลิตภัณฑ์
การเติบโตแบบนำโดยผลิตภัณฑ์สำหรับ SaaS นั้น ในหลาย ๆ แง่มุม คือการเติบโตที่มุ่งเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง มันนำเสนอคุณค่าที่น่าสนใจ เมื่อความท้าทายต่าง ๆ ได้รับการแก้ไขแล้ว แนวทางนี้สามารถช่วยผลักดันการยอมรับผลิตภัณฑ์ การมีส่วนร่วม และการเติบโตที่ดีขึ้นในสภาพแวดล้อมของสตาร์ทอัพที่มีการแข่งขันสูง
การยอมรับการเปลี่ยนแปลงสู่โซลูชัน SaaS ที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางผ่าน PLG
การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ได้เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของ SaaS อย่างพื้นฐาน มันได้เปลี่ยนจุดสนใจจากการขายแบบออกไปสู่การหาลูกค้าแบบเข้ามาเอง การยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องการ:
- การมุ่งเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง: ปรับทิศทางทุกแผนกในองค์กรให้มุ่งเน้นที่ผู้ใช้
- การแพร่กระจายของผลิตภัณฑ์: สร้างผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเพื่อให้พวกเขาเริ่มสร้างวงจรการแนะนำและการยอมรับผลิตภัณฑ์
- ข้อมูลเชิงลึก: การรวบรวมและสกัดคุณค่าจากข้อมูลโดยตรง, ข้อมูลทางอ้อม, และข้อมูลจากผู้ให้บริการภายนอกเพื่อช่วยให้การตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- ระบบอัตโนมัติ: ทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถขับเคลื่อนการยอมรับได้ด้วยระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์
- การมุ่งเน้นคุณค่า: สร้างประสบการณ์ที่มอบคุณค่าทันทีและสม่ำเสมอ
ยกระดับกลยุทธ์การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ของคุณด้วย ClickUp
โมเดลการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์เป็นกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดที่ตั้งอยู่บนรากฐานอันแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์ที่มั่นคง ใน PLG ผลิตภัณฑ์เองทำหน้าที่เป็นเครื่องมือทางการตลาด การขาย และการประสบความสำเร็จของลูกค้า โดยได้รับการสนับสนุนจากการส่งเสริมการขายภายนอก
ระบบแนะนำการใช้งานด้วยตนเองของ Slackbot, เวอร์ชันฟรีของ Zoom และเนื้อหาด้านการศึกษาของ Hubspot ได้แสดงให้เห็นว่าการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์นั้นได้ผลจริง ที่จริงแล้ว นี่อาจเป็นวิธีเดียวที่จะใช้ต่อไปในอนาคต เมื่อตลาดและพฤติกรรมของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลง
ในการสร้างกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดที่แข็งแกร่ง คุณจำเป็นต้องมีชุดเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนการเติบโตด้วยผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วน ClickUp คือคำตอบที่ตรงใจ ความสามารถในการจัดการโครงการและระบบอัตโนมัติแบบครบวงจรจะสนับสนุนทุกแง่มุมของ PLG ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการขยายขนาด และยังมีอะไรอีก? ยังมีเทมเพลตแผนการเติบโตที่ปรับแต่งได้เพื่อออกแบบกิจกรรมของคุณอีกด้วย
ลองใช้ด้วยตัวคุณเองสมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้