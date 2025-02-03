15 เครื่องมือการจัดการพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ

การจัดการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายโดยไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสมก็เหมือนกับการพยายามโยนลูกบอลหลายลูกพร้อมกัน—คุณย่อมต้องทำหล่นสักลูกอย่างแน่นอน
แต่ข่าวดีก็คือ:ด้วยเครื่องมือการจัดการพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ทุกอย่าง—ตั้งแต่ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์—จะดำเนินไปอย่างราบรื่น คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าจะหลงทางอีกต่อไป
หลังจากที่ได้ทำงานกับพอร์ตโฟลิโอหลายชุด ฉันเข้าใจดีว่าการค้นหาเครื่องมือจัดการที่เหมาะสมที่สุดนั้นน่าหงุดหงิดเพียงใด นั่นคือเหตุผลที่ฉันได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจาก ClickUp เพื่อทำงานที่ยากลำบากนี้แทนคุณ
เราได้ทดสอบและรีวิวตัวเลือกมากมายตามความสะดวกในการใช้งาน, ความยืดหยุ่น, และประสิทธิภาพเพื่อนำเสนอเครื่องมือที่ดีที่สุด 15 ชิ้นที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับสินค้าของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการจัดการพอร์ตโฟลิโอกลุ่มสินค้า?
เครื่องมือการจัดการที่เหมาะสมที่สุดขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจและลำดับความสำคัญเฉพาะของคุณ อย่างไรก็ตาม มีคุณสมบัติสำคัญบางประการที่เครื่องมือชั้นนำทุกตัวควรมี
- การแสดงผลที่ชัดเจน: ทุกเครื่องมือต้องนำข้อมูลมาไว้ที่แดชบอร์ดเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ และแสดงภาพรวมที่ครอบคลุมของพอร์ตโฟลิโอกของคุณ นอกจากนี้ยังต้องมอบข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสถานะของผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ
- การวางแผนเส้นทางที่ชัดเจน: เครื่องมือการจัดการพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ต้องสามารถวางแผนกลยุทธ์และกำหนดเวลาของคุณได้ ต้องมีความสามารถในการวางแผนเส้นทางที่ช่วยจัดการงานค้างของผลิตภัณฑ์ การเปิดตัวใหม่ การเปิดตัวฟีเจอร์ และการรณรงค์ทางการตลาด
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: เครื่องมือที่เลือกต้องมีระบบสื่อสารและการจัดการงานในตัว คุณสมบัติการทำงานร่วมกันเหล่านี้ช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยลดการแยกส่วนและปรับปรุงการประสานงานภายในองค์กร
- การจัดการทรัพยากร: เครื่องมือการจัดการพอร์ตโฟลิโอที่มีประสิทธิภาพต้องสามารถเชื่อมโยงช่วงของผลิตภัณฑ์กับทรัพยากรและความสามารถที่มีอยู่ได้ ซึ่งยังรวมถึงการระบุจุดที่อาจเกิดการติดขัดและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้สูงสุด อย่าลืมว่าคุณสมบัติการจัดการทรัพยากรที่ครอบคลุมจะช่วยให้โครงการดำเนินไปตามแผนและหลีกเลี่ยงการจัดสรรทรัพยากรเกินความจำเป็น
- การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอ: เครื่องมือการจัดการพอร์ตโฟลิโอควรมีคุณสมบัติการรายงานที่ได้รับการขับเคลื่อนโดยการวิเคราะห์ตลาด ซึ่งรวมถึงความสามารถในการปรับแต่งตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ด้วย ด้วยการวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอ ธุรกิจสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน และค้นพบโอกาสการเติบโต
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: นอกเหนือจากองค์ประกอบหลักเหล่านี้แล้ว ให้มองหาเครื่องมือที่มีเทมเพลตครอบคลุมสำหรับการติดตามโครงการ และกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ด้วย
15 เครื่องมือการจัดการพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด
เมื่อคุณทราบถึงสิ่งที่ต้องระวังแล้ว นี่คือ 15 เครื่องมือการจัดการพอร์ตโฟลิโอสินค้าที่ดีที่สุดสำหรับคุณที่จะเริ่มต้นใช้งาน:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามโครงการ, การทำงานร่วมกัน, และการจัดการทรัพยากร)
ClickUp สำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันและจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มันรวมคุณสมบัติต่างๆ เช่น การจัดการงาน เอกสาร และแดชบอร์ดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งช่วยให้ทีมมีภาพรวมที่ชัดเจนของผลิตภัณฑ์และพอร์ตโฟลิโอของพวกเขา
แม้ว่า ClickUp จะมีระบบอัตโนมัติ การรายงาน และการปรับแต่ง แต่ยังมีเครื่องมือการจัดการพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะทางมากขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการทำงานและประหยัดเวลา
ClickUp Product Management Softwareเป็นหนึ่งในโซลูชันที่ครอบคลุมที่สุดของแพลตฟอร์มสำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และพอร์ตโฟลิโอ ด้วยความสามารถในการมองเห็นข้อมูลแบบรวมศูนย์และฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เช่น ClickUp Chat โซลูชันนี้จึงเป็นพลังขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ
ClickUp มีคุณสมบัติในการทำแผนที่เส้นทางและแดชบอร์ดวิเคราะห์เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังผสานรวมเครื่องมือ AI เฉพาะของมันเองClickUp Brainเข้ากับเครื่องมือการจัดการพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ AI นี้สามารถทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงานและสร้างข้อมูลเชิงลึกได้ทันที
ClickUp นำเสนอโซลูชันและกรอบการทำงานเฉพาะทางมากมาย นอกเหนือจากซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะนี้
ClickUp Portfolioเป็นอีกหนึ่งโซลูชันที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อมุ่งเน้นการจัดการประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอ โซลูชันนี้ช่วยให้เป้าหมายสอดคล้องกับพอร์ตโฟลิโอที่เชื่อมโยงกับโครงการริเริ่มของบริษัท
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถจัดโครงสร้างข้อมูลผลิตภัณฑ์ สร้างและแสดงภาพแคมเปญการตลาด และจัดระเบียบการสปรินท์สำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้
เมื่อธุรกิจต้องการโซลูชันในเวลาที่สั้นลง ClickUp มีเทมเพลตการจัดการพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ที่พร้อมใช้งานหลายแบบ
เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการจัดการโครงการ ClickUp
เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการจัดการโครงการ ClickUpเป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับการจัดการพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์แบบรวมศูนย์ มีหลายฟิลด์ที่กำหนดเองได้และคุณสมบัติการจัดการงานที่:
- เสริมศักยภาพให้ทีมสามารถวางแผน จัดลำดับความสำคัญ และดำเนินการริเริ่มผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันและรับประกันความสำเร็จในการส่งมอบผลิตภัณฑ์
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเหตุการณ์สำคัญ การติดตามการจัดสรรทรัพยากร และการตรวจสอบความก้าวหน้า
เทมเพลตการจัดการพอร์ตโฟลิโอ ClickUp
เทมเพลตการจัดการพอร์ตโฟลิโอของ ClickUpคือคำตอบสำหรับธุรกิจที่ต้องการภาพรวมเชิงกลยุทธ์ของพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ มีคุณสมบัติเช่น แดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอ การติดตามการพึ่งพา และการประเมินความเสี่ยงที่ช่วยให้คุณสามารถ:
- ติดตามและบริหารจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกัน
- มองเห็นความก้าวหน้าและจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานและให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รวมศูนย์การจัดการพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้เห็นภาพรวมความคืบหน้าและประสิทธิภาพอย่างครบถ้วน
- จัดการงาน, กำหนดเวลา, และสิ่งที่ต้องพึ่งพาอย่างมีประสิทธิภาพในหลายโครงการผลิตภัณฑ์โดยใช้ClickUp Tasks
- สร้างและทำงานร่วมกันในเอกสารผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดครบถ้วน รวมถึงแผนงานและข้อกำหนดต่างๆ ภายในClickUp Docs
- จัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์, โครงการ, และงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยClickUp Task Prioritiesเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
- ใช้ประโยชน์จากความสามารถที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วย ClickUp Brain เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการวางแผนกำลังการผลิตด้วยมุมมองปริมาณงานของ ClickUp
- สร้างภาพกระบวนการทำงานและติดตามความคืบหน้าด้วยClickUp Board View ที่มีกระดาน Kanban และแผนภูมิ Gantt ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมที่ทำงานแบบ Agile
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดายด้วยคู่มือการเรียนรู้ที่ละเอียดของเรา
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
โบนัส: ผู้จัดการโครงการสามารถบริหารจัดการโครงการหลายโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบที่แข็งแกร่ง ค้นพบคู่มือฉบับสมบูรณ์ของเราในการบริหารจัดการโครงการหลายโครงการให้ประสบความสำเร็จ
2. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์แบบภาพ)
Monday.com เป็นเครื่องมือจัดการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมซึ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพ แพลตฟอร์มนี้มีโซลูชันหลากหลายสำหรับความร่วมมือการติดตามโครงการ และการปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะสมตามความต้องการ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Monday.com ทีมงานสามารถจัดการงานได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพผ่านการทำงานอัตโนมัติและการเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ มากมาย
Monday.com ฟีเจอร์เด่น
- เข้าถึงและใช้งานได้อย่างง่ายดายขณะเดินทางด้วยแอปเดสก์ท็อปและมือถือที่มีประสิทธิภาพ
- ใช้แดชบอร์ดที่ทันสมัย ใช้งานง่าย และมีความเป็นภาพซึ่งดึงดูดความสนใจและสะดวกต่อการใช้งาน
- เพลิดเพลินกับการผสานรวมที่ครอบคลุมและการสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
ข้อจำกัดของ Monday.com
- มาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ยาวและแผนทดลองใช้ที่สั้น ทำให้การตัดสินใจซื้อยาก
- คุณสมบัติที่ครอบคลุมมากมายมีให้เฉพาะในตัวเลือกที่มีราคาแพงกว่าเท่านั้น
ราคาของ Monday.com
- ฟรี: ทดลองใช้ 14 วัน
- พื้นฐาน: 9 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
- มาตรฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $19/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 14,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)
โบนัส: ต้องการเชี่ยวชาญศิลปะการติดตามโครงการหรือไม่? อ่านคู่มือสำคัญของเราเกี่ยวกับการจัดการที่มีประสิทธิภาพและเรียนรู้วิธีรักษาโครงการของคุณให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและ ดำเนินไปอย่างราบรื่น
3. Propel (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์บนระบบคลาวด์)
กำลังมองหาวิธีลดการใช้โซลูชันภายในองค์กรอยู่หรือไม่? Propel คือแพลตฟอร์มที่นำเสนอโซลูชันทั้งหมด รวมถึงการจัดการผลิตภัณฑ์ บนระบบคลาวด์
Propel ยังเป็นโซลูชันแบบครบวงจรที่ ผสานการควบคุมคุณภาพและวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ในการจัดการพอร์ตโฟลิโอ การไหลของข้อมูลที่ราบรื่นช่วยให้การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ งานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ Propel ยังนำเสนอ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเชิงหน้าที่
วิธีแก้ไขปัญหานี้ค่อนข้างซับซ้อนในการตั้งค่าและต้องการความรู้ทางเทคนิคสำหรับการปรับแต่งให้มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Propel
- ใช้คุณสมบัติการรายงานและแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้ โดยเฉพาะสำหรับส่วนติดต่อกับลูกค้า
- เพลิดเพลินกับอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สะอาดและเข้าถึงได้ง่าย พร้อมฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Propel
- การตั้งค่าเริ่มต้นที่ซับซ้อนต้องการการฝึกอบรมและความเชี่ยวชาญ
- มาพร้อมกับการผสานรวมที่จำกัดกับระบบองค์กรอื่น ๆ และอาจนำไปสู่การแยกข้อมูล
ราคาของ Propel
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Propel
- G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
4. Planview (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการที่เน้นองค์กร)
หากคุณต้องการซอฟต์แวร์บริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอกลุ่มสินค้าที่ออกแบบมาสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ Planview คือตัวเลือกที่ง่ายและเหมาะสม. โซลูชันนี้มอบการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ, การติดตามประสิทธิภาพ, และการบริหารพอร์ตโฟลิโอโครงการ. นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการรายงานที่ครอบคลุมซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรและประสิทธิภาพของทีม.
คุณสมบัติเด่นของ Planview
- แผนที่ระดับกิจกรรมทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคด้วยเครื่องมือและคุณสมบัติที่หลากหลาย
- ได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติการจัดการทรัพยากรและสถาปัตยกรรมองค์กรที่พบได้ทั่วไปในเครื่องมือเฉพาะสำหรับการจัดการพอร์ตโฟลิโอขนาดใหญ่
ข้อจำกัดของ Planview
- คุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจทำให้หน้าจอซับซ้อนเกินไปและทำให้ผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือการจัดการพอร์ตโฟลิโอกผลิตภัณฑ์รู้สึกถูกท่วมท้น
- ต้องการการลงทุนและการสนับสนุนอย่างมากสำหรับการนำไปใช้
ราคาของ Planview
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Planview
- G2: 3. 6/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
โบนัส: กำลังมองหาเครื่องมือที่ดีที่สุดในการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการของคุณอยู่หรือไม่? ตรวจสอบรายชื่อซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ (PPM) ที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับปี 2024และค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ
5. Planisware (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนและการจัดการนวัตกรรม)
Planisware มีความเชี่ยวชาญในการจัดการพอร์ตโฟลิโอกลุ่มใหญ่และปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ แดชบอร์ดของมันรองรับการวิจัยและพัฒนา การจัดทำงบประมาณ และการวางแผนสถานการณ์ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการที่ซับซ้อน Planisware ยังมี ความสามารถในการผสานรวมหลายรูปแบบ เพื่อปรับปรุงกระบวนการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Planisware
- รับการจัดการโครงการและการมอบหมายงานที่ง่ายขึ้น แม้แต่สำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
- ปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนด้วย Comes พร้อมฟีเจอร์การจัดการงบประมาณ
ข้อจำกัดของ Planisware
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการนำไปใช้และกำหนดค่าโซลูชันที่ปรับแต่งเองเป็นเรื่องท้าทาย
- มีคุณสมบัติการรายงานที่ซับซ้อนและการจัดการทรัพยากร และสามารถทำให้ผู้ใช้รู้สึกสับสนและยากต่อการปรับแต่ง
ราคาของ Planisware
ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Planisware
- G2: 3. 9/5 (27 รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
6. งานฝีมือ (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนผลิตภัณฑ์เชิงสัญชาตญาณและการกำหนดแผนงาน)
สำหรับผู้ที่มุ่งเน้นการวางแผนเป้าหมายและแผนงาน Craft เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายของมันมอบ การวางแผนเส้นทางที่ครอบคลุม การจัดลำดับความสำคัญ และการปรับทีมให้สอดคล้อง นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่ช่วยให้สามารถให้ข้อเสนอแนะและตัดสินใจแบบเรียลไทม์ได้
Craft มาพร้อมกับการผสานการทำงานและคุณสมบัติที่ได้รับความนิยม แต่คุณสมบัติขั้นสูงอาจรู้สึกจำกัดในแผนระดับล่าง
สร้างสรรค์คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เฟซที่สะอาดสำหรับการออกแบบแผนผลิตภัณฑ์ที่น่าดึงดูดและแชร์ได้
- ให้สมาชิกในทีมสามารถมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงานได้ในเวลาเดียวกัน
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยมอย่าง Jira และ Trello เพื่อการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
ข้อจำกัดในการประดิษฐ์
- มาพร้อมกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
- คุณสมบัติการจัดการที่สำคัญที่สุดมุ่งเน้นไปที่โซลูชันที่มีราคาสูงกว่า
- มาพร้อมกับเทมเพลตที่มีให้เลือกจำกัด
การกำหนดราคาสำหรับงานฝีมือ
- เริ่มต้น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $79/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวงานฝีมือ
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
7. อะฮา. io (เหมาะที่สุดสำหรับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์)
หากคุณต้องการเครื่องมือจัดการพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ที่เรียบง่ายแต่มีปฏิสัมพันธ์ทางสายตา Aha.io เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม ออกแบบมาโดยคำนึงถึงผู้จัดการผลิตภัณฑ์เป็นหลัก คุณสมบัติหลักของมันหมุนรอบการสร้างแผนงาน การกำหนดลำดับความสำคัญ และการติดตามฟีเจอร์ต่างๆ
อ้อ. io ยังรวมถึง การตั้งเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ด้วย เทมเพลตและการผสานรวมของมันช่วยให้การจัดการเวิร์กโฟลง่ายขึ้น
อ๋อ. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ io
- ให้แน่ใจว่ากลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ของคุณสอดคล้องอย่างสมบูรณ์กับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ
- รับภาพที่ชัดเจนของแผนงานและแผนการของผลิตภัณฑ์
ข้อจำกัดของ io
- แม้ว่า Aha จะเต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมาย แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด
- ราคาของโซลูชันอาจสูงเกินไปสำหรับทีมขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพ
- มีตัวเลือกน้อยกว่าในการปรับแต่งขั้นตอนการทำงานและมุมมองเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
อ๋อ. การกำหนดราคาของ io
- พรีเมียม: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise+: เริ่มต้นที่ $149/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
อ๋อ. การจัดอันดับและรีวิว io
- G2: 4. 4/5 (250+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (530+ รีวิว)
โบนัส: ต้องการเพิ่มความสำเร็จให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่? สำรวจ10 กลยุทธ์และเคล็ดลับการจัดการผลิตภัณฑ์ชั้นนำของเราเพื่อปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของผลิตภัณฑ์ของคุณ
8. Workfront (เหมาะที่สุดสำหรับโครงการการตลาดและสร้างสรรค์)
บริษัทซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ Adobe ได้เปิดตัว Workfront เพื่อขับเคลื่อนความพยายามด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ โดยทำงานผ่าน คุณสมบัติการติดตามงานที่แข็งแกร่ง การทำงานร่วมกัน และการรายงาน Workfront ยังช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Workfront
- ปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพสำหรับการรณรงค์ทางการตลาดและโครงการสร้างสรรค์
- ใช้แดชบอร์ดแบบรวมศูนย์เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการและการใช้ทรัพยากร
- สร้างกระบวนการตรวจสอบและอนุมัติที่มีประสิทธิภาพสำหรับสินทรัพย์สร้างสรรค์
ข้อจำกัดของ Workfront
- มุ่งเน้นไปที่การดำเนินการโครงการเป็นหลัก มากกว่าการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของพอร์ตโฟลิโอ
- ตัวเลือกการกำหนดราคาที่ไม่ชัดเจน โดยเฉพาะสำหรับองค์กรหรือทีมขนาดเล็ก
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องใช้เวลาเรียนรู้ค่อนข้างนาน
ราคาของ Workfront
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Workfront
- G2: 4. 1/5 (930+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,400 รายการ)
9. ProdPad (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์แบบลีนและการตรวจสอบแนวคิด)
ถัดไปในเครื่องมือการจัดการพอร์ตโฟลิโอกลุ่มสินค้าชั้นนำคือ ProdPad ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานถึงสิบปี และมุ่งเน้นไปที่การผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนผลิตภัณฑ์ การจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ และการสร้างแผนที่เส้นทาง (Roadmapping) นอกจากนี้ยังช่วยให้การร่วมมือและการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นไปอย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ ProdPad
- จับภาพ จัดระเบียบ และจัดลำดับความสำคัญของแนวคิดและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้อย่างราบรื่น
- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้เพื่อการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- สร้างแผนงานที่ยืดหยุ่นซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงและความต้องการของลูกค้า
ข้อจำกัดของ ProdPad
- ขาดคุณสมบัติที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดการกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อน
- การผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามอย่างจำกัด
- ขาดคุณสมบัติการรายงานขั้นสูงในแผนพื้นฐาน
ราคา ProdPad
- สิ่งจำเป็นของแผนที่เส้นทาง: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนที่นำทางขั้นสูง: $44/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว ProdPad
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานข้ามสายงาน)
Wrike มอบพลังให้กับทีมด้วยการจัดการงานแบบไดนามิก การติดตามเวลา และเครื่องมือการทำงานร่วมกัน แดชบอร์ดและรายงานที่ปรับแต่งได้ ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและให้การมองเห็นโครงการที่ชัดเจน สามารถปรับขนาดให้เหมาะกับทีมทุกขนาด เครื่องมือการจัดการพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์นี้เป็นตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานข้ามสายงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- ปรับให้เข้ากับรูปแบบการทำงานที่หลากหลายด้วยเวิร์กโฟลว์และมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้
- สร้างแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและการแบ่งปันความรู้
- เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามมากมายเพื่อการแบ่งปันข้อมูลอย่างไร้รอยต่อ
ข้อจำกัดของ Wrike
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น หรือโครงการที่ง่ายกว่า
- ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และเชี่ยวชาญทุกคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงาน
- ตัวเลือกการกำหนดราคาค่อนข้างสูงเมื่อให้บริการกับองค์กรขนาดใหญ่
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24.80 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- พินนาเคิล: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2600 รายการ)
11. Productboard (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นลูกค้า)
Productboard เป็นเครื่องมือ PPM ที่เน้นฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าเป็นหลัก มีฟังก์ชัน การจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์, การวางแผนเส้นทาง และการผสานข้อมูลความคิดเห็นจากลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระดานผลิตภัณฑ์ยังช่วยให้ทีมสามารถกำหนดเป้าหมายร่วมกันและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ Productboard
- รวมศูนย์ข้อมูลเชิงลึกและความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างมีข้อมูล
- จัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์และโครงการตามความต้องการของลูกค้าและเป้าหมายทางธุรกิจ
- สร้างแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์ที่น่าดึงดูดและแชร์ได้
ข้อจำกัดของ Productboard
- ขาดความสามารถในการจัดการและติดตามงานในระดับรายละเอียด
- ไม่บริหารจัดการทีมขนาดใหญ่ที่มีโครงการและโครงการริเริ่มจำนวนมาก
- องค์กรหรือทีมขนาดเล็กอาจพบว่ามันมีค่าใช้จ่ายสูง
ราคาของ Productboard
- ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $59/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำสองผู้ใช้)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Productboard
- G2: 4. 3/5 (240+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
12. ดราก้อนโบ๊ท (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการพอร์ตโฟลิโอที่เน้นผลลัพธ์)
ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 เพื่อช่วยให้ผู้นำผลิตภัณฑ์บรรลุผลลัพธ์ได้เร็วขึ้น Dragonboat คือเครื่องมือจัดการพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ตัวถัดไปในรายการของฉัน เต็มไปด้วย ฟีเจอร์การตั้งเป้าหมาย การวางแผนเส้นทาง และการจัดสรรทรัพยากร มันตอบโจทย์เป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์แบบ
Dragonboard ยังให้บริการการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ และการผสานระบบที่แข็งแกร่งเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น อย่างไรก็ตาม โซลูชันนี้ขาดตัวเลือกการปรับแต่ง และคุณสมบัติการจัดการพอร์ตโฟลิโอกลางบางประการ
จุดเด่นของเรือมังกร
- ปรับแผนผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์และ OKRs
- ติดตามประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เทียบกับผลลัพธ์สำคัญเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- รับมุมมองแบบรวมศูนย์ของโครงการผลิตภัณฑ์และผลกระทบต่อเป้าหมายทางธุรกิจ
ข้อจำกัดของเรือมังกร
- ไม่มีฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับการจัดสรรทรัพยากรและการวางแผนกำลังการผลิต
- ไม่เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กที่มีพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ที่เรียบง่าย
ราคาเรือมังกร
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวเรือมังกร
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
13. Oracle PLM Cloud (เหมาะสำหรับการจัดการที่เน้นการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์)
Oracle PLM Cloud เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมจากบริษัทซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ที่มุ่งเน้นการจัดการพอร์ตโฟลิโอตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ มันผสานรวมการจัดการคุณภาพที่แข็งแกร่งและโปรโตคอลการปฏิบัติตามข้อกำหนดเข้ากับทุกขั้นตอนของการพัฒนาอย่างราบรื่น
การติดตั้งบนระบบคลาวด์ ทำให้สามารถเข้าถึงและปรับขนาดได้สูงสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ความสามารถและเข้าถึงนี้ทำให้เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Oracle PLM Cloud
- จัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนตลอดวงจรชีวิตทั้งหมดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
- ใช้เครื่องมือเพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
- จัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์จำนวนมากและสนับสนุนโครงสร้างผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อน
ข้อจำกัดของ Oracle PLM Cloud
- ต้องการการตั้งค่าและการผสานรวมกับระบบที่มีอยู่เป็นอย่างมาก
- อินเทอร์เฟซอาจไม่ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
- โดยทั่วไปมีราคาสำหรับการใช้งานในระดับองค์กร และอาจไม่มีความคุ้มค่าสำหรับองค์กรขนาดเล็ก
- อาจเป็นเรื่องท้าทายในการเรียนรู้และเชี่ยวชาญเนื่องจากมีชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม
ราคา Oracle PLM Cloud
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Oracle PLM Cloud
- G2: 4. 2/5 (26 รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
14. Celoxis (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์แบบคล่องตัว)
Celoxis เป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการผลิตภัณฑ์แบบ Agile ระบบนี้ช่วยขับเคลื่อนโครงสร้างและเพิ่มผลผลิตด้วยการติดตามทรัพยากร การจัดทำงบประมาณ และการรายงานอย่างครอบคลุม นอกจากนี้ Celoxis ยังช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และมีแดชบอร์ดที่ละเอียดสำหรับการตัดสินใจที่ดีขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Celoxis
- ใช้ประโยชน์จากวิธีการ Scrum และ Kanban สำหรับการจัดการโครงการที่ยืดหยุ่น
- ติดตามความคืบหน้าและการใช้ทรัพยากรในหลายโครงการ
- อำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ระหว่างสมาชิกในทีม
ข้อจำกัดของ Celoxis
- มุ่งเน้นไปที่การดำเนินโครงการเป็นหลักมากกว่าการวางแผนผลิตภัณฑ์ระยะยาว
- มีความสามารถในการรายงานและวิเคราะห์น้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
- ดูไม่ใช้งานง่ายและไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้เมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
ราคาของ Celoxis
- สมาชิกทีม: $15/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี, ขั้นต่ำ 5 ผู้ใช้ในการซื้อครั้งเดียวสำหรับทั้งตัวเลือก Cloud และ On-Premise)
- ผู้จัดการ: $25/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Celoxis
- G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
โบนัส: อยากรู้ไหมว่าAgile สามารถขับเคลื่อนนวัตกรรมและการเติบโตได้อย่างไร? ปลดล็อกศักยภาพของทีมคุณและประสบความสำเร็จด้วยการจัดการผลิตภัณฑ์แบบ Agile
15. Pendo (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์)
สำหรับผู้ที่ต้องการมุ่งเน้นการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึก Pendo เป็นตัวเลือกที่ครอบคลุม ซอฟต์แวร์นี้มีความโดดเด่นในการวิเคราะห์การใช้งานผลิตภัณฑ์ การรวบรวมข้อเสนอแนะ และการสนับสนุนการเริ่มต้นใช้งาน ข้อมูลเชิงลึกของ Pendo ยังช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์และปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pendo
- ติดตามพฤติกรรมผู้ใช้และการโต้ตอบภายในแอปเพื่อข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์
- ใช้เครื่องมือในการรวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าภายในผลิตภัณฑ์
- สร้างประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเพื่อเพิ่มการยอมรับของผู้ใช้
ข้อจำกัดของ Pendo
- มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เป็นหลัก มากกว่าการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของพอร์ตโฟลิโอ
- อาจมีการผสานการทำงานที่จำกัดกับบางแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม
- มีแผนให้เลือกมากมาย แต่ตัวเลือกการกำหนดราคาไม่ชัดเจน
ราคาของ Pendo:
- ฟรี
- แผนพื้นฐาน, แผนหลัก, แผนพัลส์ และแผนอัลติเมท: ราคาตามการกำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Pendo
- G2: 4. 4/5 (1,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
เปลี่ยนการจัดการพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ด้วย ClickUp
การบริหารพอร์ตการลงทุนไม่จำเป็นต้องซับซ้อน ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม ทุกอย่างจะง่ายเหมือนการตรวจสอบข้อมูลอัปเดตและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม
จากเครื่องมือการจัดการพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ 15 รายการที่เราสำรวจ ClickUp โดดเด่นด้วยความหลากหลายและความง่ายในการใช้งาน
ไม่ว่าคุณจะติดตามงานหรือทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ClickUp ก็ช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง นี่คือโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นในสิ่งที่สำคัญที่สุด—การส่งมอบผลลัพธ์ที่โดดเด่น
แล้วทำไมไม่ลองดูล่ะ?สมัครใช้ ClickUpวันนี้เลย!