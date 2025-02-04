วิธีการเข้าสู่สายงานขายซอฟต์แวร์

อาชีพในสายงานขายมักถูกมองว่าเป็นงานที่รวดเร็วและทรงพลัง ต้องดูแลกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง สลับไปมาระหว่างการโทรศัพท์และการประชุม รวมถึงนำเสนอขายสินค้าหรือบริการให้โดดเด่นและดึงดูดความสนใจ แต่แท้จริงแล้ว อาชีพนี้มีความหมายมากกว่าความเร่งรีบเหล่านั้น
ในที่สุด ในฐานะตัวแทนขาย คุณมุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับลูกค้าและแก้ไขปัญหาของพวกเขา ให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ และเป้าหมายการขายและรางวัลจะตามมาเอง
การประกอบอาชีพในด้านการขายซอฟต์แวร์ทำให้คุณอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การช่วยเหลือบริษัทต่างๆ ให้ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหา คุณไม่ได้เพียงแค่ขายสินค้าเท่านั้น แต่ในฐานะส่วนหนึ่งของทีมขาย คุณกำลังนำเสนอโซลูชันทางเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานของธุรกิจได้อย่างพื้นฐาน
แล้วคุณจะเริ่มต้นเข้าสู่วงการขายซอฟต์แวร์ได้อย่างไร? ทักษะการขายอะไรที่คุณจำเป็นต้องพัฒนา?ชีวิตประจำวันของผู้จัดการฝ่ายขายในโลกของซอฟต์แวร์เป็นอย่างไร? เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเข้าสู่วงการขายซอฟต์แวร์โดยไม่มีประสบการณ์เลย?
บล็อกโพสต์นี้จะตอบทุกคำถามของคุณเกี่ยวกับวิธีการเข้าสู่สายงานขายซอฟต์แวร์ มาเริ่มกันเลย
การขายซอฟต์แวร์คืออะไร?
การขายซอฟต์แวร์หมายถึงกระบวนการขายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์หรือบริการซอฟต์แวร์ให้กับธุรกิจหรือบุคคลทั่วไป
การขายซอฟต์แวร์อาจรวมถึงซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในสถานที่ (On-premise), โซลูชันบนคลาวด์ (SaaS)และแอปพลิเคชันการขายอื่น ๆ ที่มักปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะ เช่น ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP), ระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM), และซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล
อาชีพการขายซอฟต์แวร์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีความหลงใหลในเทคโนโลยีและทักษะการสื่อสารกับผู้คน
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการขายซอฟต์แวร์ คุณจำเป็นต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้า แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และสร้างความพึงพอใจและรักษาความสัมพันธ์กับผู้ซื้อด้วยการให้การสนับสนุน
หน้าที่งานของตัวแทนขายซอฟต์แวร์คืออะไร?
หากคุณก้าวเข้าสู่อาชีพนี้ บทบาทของคุณโดยทั่วไปจะประกอบด้วยงานและความรับผิดชอบดังต่อไปนี้:
- การโทรหาลูกค้าใหม่, การค้นหาลูกค้าเป้าหมาย, และการติดต่อเชิงรุก เพื่อระบุและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีศักยภาพในฐานะตัวแทนพัฒนาการขาย
- เข้าใจความท้าทายทั่วไปในอุตสาหกรรมและนำเสนอคุณค่าที่ปรับแต่งได้ผ่านการสาธิตผลิตภัณฑ์และการนำเสนอในฐานะวิศวกรขาย
- การเจรจาสัญญาและปิดการขาย โดยการจัดการราคา เงื่อนไข และข้อกำหนดกับลูกค้าที่มีศักยภาพในฐานะส่วนหนึ่งของทีมขายขององค์กร
- บริหารจัดการโครงการในสายงาน, วางแผนบัญชี, และทำนายยอดขาย เพื่อเพิ่มรายได้ให้สูงสุดในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายในฐานะผู้อำนวยการบัญชีในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
- การค้นหาและก่อตั้งความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับผู้มีอิทธิพลจากบุคคลที่สามที่สำคัญ เพื่อขยายการมองเห็นของผลิตภัณฑ์และขยายตลาดโดยใช้เครื่องมือการขายที่หลากหลาย
- ให้การสนับสนุนทางเทคนิคแก่ลูกค้า หลังจากที่พวกเขาซื้อผลิตภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การขาย
- รักษาความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับโซลูชันซอฟต์แวร์, เทคนิคการขาย, ประสบการณ์การขายซอฟต์แวร์, กลยุทธ์การขาย, และการสร้างโอกาสทางธุรกิจ, และติดตามการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ตัวแทนขายซอฟต์แวร์มีรายได้เท่าไร?
การวิจัยแสดงให้เห็นว่าเงินเดือนพื้นฐานเฉลี่ยของตัวแทนขายซอฟต์แวร์ในสหรัฐอเมริกาคือ$100,993 และค่าตอบแทนเงินสดเพิ่มเติมเฉลี่ยคือ $63,310
นอกจากนี้ สำนักงานสถิติแรงงานยังคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์จะเติบโตขึ้น 22%ภายในปี 2030 สำหรับผู้ที่สงสัยว่าทำไมและจะเข้าสู่การขายซอฟต์แวร์ได้อย่างไร ค่าตอบแทนพิสูจน์ให้เห็นว่ามีโอกาสในการสร้างรายได้ที่สำคัญสำหรับตัวแทนขายและผู้จัดการขายซอฟต์แวร์
วิธีเข้าสู่สายงานขายซอฟต์แวร์โดยไม่มีประสบการณ์: เส้นทางทั่วไปและการพัฒนาทักษะเพื่อเปลี่ยนสายอาชีพ
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาที่กำลังค้นหาโปรแกรมการศึกษาต่อหรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพมาสู่การขายซอฟต์แวร์จากอาชีพอื่น นี่คือวิธีที่คุณสามารถเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอุตสาหกรรมการขายซอฟต์แวร์
1. เลือกเรียนวิชาเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการขาย
การมีปริญญาในสาขาธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้องสามารถให้ความรู้พื้นฐานได้ แต่ไม่ใช่เส้นทางเดียวเท่านั้น สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานไม่ใช่วงการธุรกิจ ควรเสริมการศึกษาของคุณด้วยสาขาที่เน้นเพิ่มเติมเพื่อขยายทักษะของคุณให้กว้างขึ้น
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการโปรแกรมฝึกอบรมการขายแบบดั้งเดิมมากขึ้น คุณสามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตรการขายที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นได้ ในปัจจุบัน สถาบันการศึกษาหลายแห่งมีการสอนวิชาธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาการขาย ซึ่งให้คุณได้โอกาสเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
อีกทางเลือกหนึ่งคือ ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรออนไลน์ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาทักษะทางเทคนิคของคุณ หรือเลือกฝึกงานภายใต้ผู้จัดการบัญชีที่ขายเครื่องมือซอฟต์แวร์หรือในสายงานขายที่เกี่ยวข้อง
2. พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเข้าสู่วงการขายซอฟต์แวร์
นักเรียนและผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพควรให้ความสำคัญกับการผสมผสานทักษะด้านเทคนิคและทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์
ตัวอย่างเช่น เรียนรู้วิธีการใช้ระบบ CRM เนื่องจากเป็นส่วนสำคัญในการติดตามลูกค้าเป้าหมายและตัวชี้วัด KPI ของการขาย การตั้งการแจ้งเตือนติดตามผล และการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย
เครื่องมือยอดนิยมอย่าง Salesforce, HubSpot,ClickUp หรือ Zoho CRM มีทรัพยากรและใบรับรองฟรีที่สามารถช่วยให้คุณพัฒนาทักษะสำคัญนี้ได้
เนื่องจากบทบาทการขายต้องการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คุณควรพัฒนาความสามารถในการสื่อสารจุดขายของสินค้าอย่างชัดเจน และตอบคำถามอย่างชาญฉลาด การเข้าอบรมในด้านการพูดในที่สาธารณะ การเจรจาต่อรอง และการสื่อสารเชิงโน้มน้าวสามารถช่วยปรับปรุงทักษะทางสังคมนี้ได้
นอกจากนี้ ให้เน้นการฟังอย่างตั้งใจ คุณต้องสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าและปรับการนำเสนอของคุณให้เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น 'ฟังก่อน พูดทีหลัง' ควรเป็นคติประจำใจของคุณในฐานะตัวแทนขายซอฟต์แวร์
3. เสริมสร้างความรู้ทางเทคนิคของคุณ
แม้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักเขียนโปรแกรม แต่การมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์, การคำนวณบนคลาวด์, การวิเคราะห์ข้อมูล, เป็นต้น ก็สามารถเป็นประโยชน์อย่างมากได้ คุณสามารถสร้างความรู้เหล่านี้ได้โดยการเรียนคอร์สออนไลน์สั้น ๆ บนแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์เช่น Coursera, Udemy, หรือ LinkedIn Learning
อีกวิธีที่มีประสิทธิภาพในการได้รับความเชี่ยวชาญทางเทคนิคคือการเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เฉพาะที่คุณสนใจจะขาย คุณสามารถทำได้โดยการศึกษารายการสาธิตผลิตภัณฑ์ อ่านเอกสารทางวิชาการ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์และฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับการขาย
4. ประสบการณ์การขายในสถานที่ทำงาน
หากคุณไม่มีประสบการณ์อย่างเป็นทางการ ให้รับงานขายแบบฟรีแลนซ์หรือสัญญาจ้างเพื่อสร้างผลงานของคุณ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเข้าร่วมกับสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีและให้การสนับสนุนการขายเสมือนจริงเป็นเวลาหกเดือน—ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ ค้นหาโอกาสที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์เช่น Toptal, Upwork, CloudPeeps และ Monster Jobs
โปรดจำไว้ว่าแม้จะเป็นโครงการระยะสั้นก็สามารถช่วยให้คุณพัฒนาประวัติการทำงานที่แข็งแกร่งและทำให้คุณรู้สึกสบายใจในการใช้เครื่องมือการขายสำหรับการจัดการโครงการ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างโอกาสทางการขาย และการเข้าถึงลูกค้า เป็นต้น
หรือ มองหาการฝึกงานที่เปิดโอกาสให้คุณได้สัมผัสกับกระบวนการขาย การติดต่อกับลูกค้า และความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งงานขายโดยตรงก็ตาม สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสร้างทักษะที่ใช้งานได้จริงและสร้างเครือข่ายในฐานะตัวแทนขายซอฟต์แวร์
การฝึกงานยังสามารถนำไปสู่การได้รับข้อเสนองานเต็มเวลาได้อีกด้วย ซึ่งจะเป็นเส้นทางตรงสู่สายงานที่คุณต้องการ
5. ติดตามการรับรอง
หากคุณกำลังมุ่งเป้าไปที่ซอฟต์แวร์ประเภทเฉพาะ ให้เลือกการรับรองทางเทคนิค
ตัวอย่างเช่น การรับรอง AWS Certified Cloud Practitioner มีประโยชน์สำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ใช้บนคลาวด์ ในขณะที่ Google Analytics เหมาะสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล
จัดสรรเวลาเพื่อเรียนรู้วิธีการขายที่มีประสิทธิภาพ เช่น SPIN Selling, โมเดลการขายแบบ Challenger หรือ การขายเชิงให้คำปรึกษา ซึ่งให้กรอบการทำงานที่ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยสำหรับการทำงานและการปิดการขายที่มีความซับซ้อนและมีกระบวนการขายที่ยาวนาน
วิธีการสมัครงานขายซอฟต์แวร์: เคล็ดลับในการหางานในอุตสาหกรรมการขายซอฟต์แวร์
1. เตรียมเอกสารการสมัครของคุณ
เริ่มต้นด้วยการสร้างหรือปรับปรุงประวัติย่อของคุณ
เน้นประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความสำเร็จด้านการขายและความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของคุณ เน้นย้ำความสามารถในการบรรลุเป้าหมายการขาย การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการปิดการขายโดยใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขาย
หากคุณเคยฝึกงานหรือทำงานขายซอฟต์แวร์แบบฟรีแลนซ์ โปรดระบุไว้ด้วย สิ่งนี้สำคัญเป็นพิเศษหากนั่นเป็นประสบการณ์เพียงอย่างเดียวที่คุณมีในขณะนี้
ต่อไป เขียนจดหมายสมัครงานที่น่าสนใจ อธิบายว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ และทักษะของคุณจะช่วยบริษัทซอฟต์แวร์ได้อย่างไร ปรับแต่งจดหมายสมัครงานนี้ให้เหมาะกับแต่ละบริษัทที่คุณสมัคร
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรไฟล์ LinkedIn ของคุณเป็นปัจจุบันและได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับตำแหน่งงานขายซอฟต์แวร์เสมอ รวมถึงรูปถ่ายมืออาชีพ หัวข้อที่น่าสนใจและเกี่ยวข้อง และสรุปอย่างละเอียดว่าคุณมีอะไรที่จะนำเสนอ
2. ค้นหาโอกาสทางการงาน
มีเว็บไซต์หลากหลายที่คุณสามารถค้นหาตำแหน่งงานขายเทคโนโลยีได้ รวมถึง:
- SimplyHired
- จริงๆ
- แองเจิลลิสต์
- กลาสดอร์
ใช้คุณสมบัติการค้นหางานของแต่ละแพลตฟอร์มเพื่อคัดกรองงานตามชื่อตำแหน่ง, ที่ตั้ง, ระดับประสบการณ์, และอื่น ๆ. คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนงานเพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับโอกาสใหม่ ๆ ได้.
หลายบริษัทยังโพสต์ตำแหน่งงานว่างโดยตรงบนเว็บไซต์ของตนเองก่อนที่จะโพสต์บนเว็บไซต์หางาน คุณสามารถระบุองค์กรที่คุณสนใจทำงานด้วยและเยี่ยมชมหน้าอาชีพของพวกเขาเป็นประจำ
3. ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของคุณ
การสร้างเครือข่ายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการก้าวหน้าในอาชีพการขายซอฟต์แวร์ของคุณ
เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและงานสัมมนาในอุตสาหกรรม. ติดต่อสื่อสารกับผู้เล่นหลัก, ศึกษาเกี่ยวกับเทรนด์ล่าสุด, และสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย. คุณยังสามารถเข้าร่วมการอภิปราย, ถามคำถาม, และอาสาสมัครในงานเหล่านี้เพื่อเพิ่มการมองเห็นของคุณ.
คุณสามารถค้นหาและเข้าร่วมกลุ่มและชุมชนบน LinkedIn ที่มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีและ SaaS โดยเฉพาะ ซึ่งได้รับการคัดสรรมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการขายซอฟต์แวร์โดยเฉพาะ เข้าร่วมการสนทนาอย่างกระตือรือร้น แบ่งปันเนื้อหาที่มีคุณค่า และมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในกลุ่ม
สุดท้ายนี้ ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายศิษย์เก่าของคุณหากคุณเคยเรียนในมหาวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือโปรแกรมการฝึกอบรมเฉพาะทาง ศิษย์เก่าหลายคนยินดีที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมรุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขามีพื้นฐานการศึกษาที่คล้ายคลึงกัน ติดต่อพวกเขา ขอคำแนะนำ และสอบถามว่ามีตำแหน่งงานว่างหรือไม่
การแนะนำสามารถมีประสิทธิภาพมากกว่าการส่งใบสมัครงานหรือข้อความ LinkedIn ที่ไม่รู้จัก
4. เตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งาน
โปรดจำไว้ว่าไม่มีนักขายที่เกิดมาพร้อมพรสวรรค์ นักขายที่ยอดเยี่ยมทุกคนให้ความสำคัญกับการเตรียมตัวอย่างจริงจัง และพัฒนาทักษะของตนอย่างต่อเนื่องผ่านการฝึกฝนและประสบการณ์
แนวคิดนี้ยังคงใช้ได้แม้กระทั่งเมื่อหางาน
เมื่อคุณส่งใบสมัครของคุณแล้ว ให้เตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์
ทำความคุ้นเคยกับคำถามที่พบบ่อย เช่น "คุณจัดการกับข้อโต้แย้งอย่างไร?" หรือ "เล่าถึงช่วงเวลาที่คุณเปลี่ยนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าให้กลายเป็นลูกค้าจริง" คุณควรสามารถพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการขายของคุณ วิธีที่คุณจัดการกับลูกค้าเป้าหมาย และความรู้ความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับเครื่องมืออัตโนมัติในการขาย
นอกจากนี้ บริษัทคาดหวังให้ผู้สมัครมีความเข้าใจที่มั่นคงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาขาย ดังนั้น คุณควรทำการค้นคว้าเกี่ยวกับซอฟต์แวร์—เข้าใจคุณสมบัติ, ประโยชน์, และวิธีที่มันเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
การแสดงความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ระหว่างการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่าคุณจริงจังกับตำแหน่งนี้และพร้อมที่จะเริ่มทำงานได้ทันที
5. จงมีความมุ่งมั่นและติดตามการสมัครงานอย่างต่อเนื่อง
หลังจากการสัมภาษณ์ ให้ส่งอีเมลขอบคุณไปยังผู้สัมภาษณ์ ในอีเมล แสดงความขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้รับ และย้ำความกระตือรือร้นของคุณต่อบทบาทนี้และเหตุผลที่คุณเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ การกระทำง่ายๆ นี้สามารถสร้างความประทับใจที่ดีให้กับทีมผู้ว่าจ้างได้
หากคุณไม่ได้รับการติดต่อกลับภายในระยะเวลาที่เหมาะสม กรุณาติดตามผลอย่างสุภาพ ย้ำความสนใจในตำแหน่งงานและสอบถามถึงความคืบหน้าของใบสมัครของคุณ การติดตามผลนี้จะช่วยให้คุณอยู่ในความสนใจของฝ่ายสรรหาในขณะที่กระบวนการคัดเลือกยังคงดำเนินต่อไป
วิธีเตรียมตัวสำหรับบทบาทของคุณในอุตสาหกรรมการขายซอฟต์แวร์ด้วย ClickUp
แม้ว่าคุณจะสามารถจัดการเป้าหมายการเรียนรู้ของคุณด้วยปากกาและกระดาษ, สเปรดชีต, หรือ Google Doc ได้ แต่อาจไม่เพียงพอในระยะยาว สิ่งที่คุณต้องการคือแพลตฟอร์มที่ไม่เพียงแต่ติดตามความก้าวหน้าของคุณ แต่ยังช่วยให้คุณสร้างแผนเพื่อดำเนินการเรียนรู้ต่อไปและเติมเต็มช่องว่างของทักษะ
นี่คือจุดที่ClickUp for Salesเข้ามามีบทบาท อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์ที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของมืออาชีพด้านการขายทุกคน ด้วยเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบ ClickUp ช่วยให้คุณจัดระเบียบงาน กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนในการทำงานขายของคุณ
ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้แม่แบบรายการโดย ClickUpเพื่อจัดระเบียบและจัดหมวดหมู่ข้อมูล
แม่แบบรายการโดย ClickUp
ทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงด้วยเทมเพลตรายการจาก ClickUp
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- แบ่งงานที่ซับซ้อนออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ เช่น การเตรียมประวัติย่อ การสมัครงาน/ฝึกงาน การเรียนรู้การใช้ซอฟต์แวร์ขายต่าง ๆ
- จัดลำดับความสำคัญของรายการตามความสำคัญและความเร่งด่วน
- เพิ่มสถานะที่กำหนดเอง เช่น เสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ และต้องทำ ในแต่ละงาน
เทมเพลต Kanban ของ ClickUp
เครื่องมือที่มีประโยชน์อีกอย่างคือเทมเพลต Kanban ของ ClickUp ซึ่งช่วยเพิ่มการมองเห็นของแต่ละงานในเส้นทางการขายของคุณ
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถ:
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในการเรียนรู้ของคุณ
- จัดหมวดหมู่และเพิ่มคุณลักษณะให้กับเป้าหมายใน ClickUpของคุณเพื่อสร้างบริบท
- ติดแท็ก, มอบหมายงานย่อยที่ซ้อนกัน, และสร้างการเชื่อมโยงงานเพื่อจัดการเวิร์กโฟลว์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
แดชบอร์ด ClickUp
นอกจากเทมเพลตเหล่านี้แล้วฟีเจอร์แดชบอร์ดของ ClickUpยังช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของเป้าหมายการเรียนรู้และจุดสำคัญต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วในทันที ช่วยให้คุณสามารถเดินหน้าไปตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เสียสมาธิกับสิ่งที่ไม่จำเป็น
คุณสามารถปรับแต่งมุมมองอินเทอร์เฟซของคุณให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะชอบแบบรายการ กระดานคัมบัง หรือตาราง เพื่อความชัดเจนในการมองเห็น
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUp เพื่อลากและวางงานเพื่อจัดตารางเวลาได้ง่าย และผสานงานกับ Google Calendar ของคุณ
ClickUp Brain
นอกจากนี้เรียนรู้วิธีการใช้ AI ในการฝึกอบรมการขาย
สมมติว่าคุณต้องการข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับสถานะของคุณกับงานหรือเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง ในกรณีนั้น คุณสามารถใช้ClickUp Brainเพื่อค้นหาและดึงข้อมูลจากแดชบอร์ดใด ๆ ในพื้นที่ทำงานของคุณได้ทันที
มันสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาและแรงงานได้มาก โดยเฉพาะหากคุณต้องการจัดการตารางเวลาทั้งหมดของคุณบนแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เพียงหนึ่งเดียวเช่น ClickUp
นอกจากนี้ ClickUp Brain ซึ่งเป็นผู้ช่วยเขียนด้วย AI ยังช่วยคุณร่างอีเมลติดต่อที่ปรับแต่งให้เหมาะกับผู้รับแต่ละคนได้ภายในไม่กี่วินาที ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับตำแหน่งงานขายระดับเริ่มต้น ที่ต้องการให้อีเมลของคุณมีความกระชับและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
คุณยังสามารถพึ่งพา ClickUp Brain เพื่อร่างประวัติย่อของคุณอย่างมืออาชีพและมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งสำคัญใดตกหล่นไป
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่มีประโยชน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการขายที่ต้องการเพิ่มทักษะคือเทมเพลตเป้าหมายอัจฉริยะของ ClickUp
เทมเพลตเป้าหมายอัจฉริยะของ ClickUp
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายแบบ SMART ได้ SMART หมายถึง จำเพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดระยะเวลาได้
ตัวอย่างเช่น เป้าหมาย SMART สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการขายอาจเป็น: สำเร็จหลักสูตรการรับรอง Salesforce ภายในสามเดือน โดยแบ่งเป็นเป้าหมายรายสัปดาห์และติดตามผ่าน ClickUp
อย่างไรก็ตาม การใช้ ClickUp ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การพัฒนาความเชี่ยวชาญที่จำเป็นสำหรับอาชีพในด้านการขายซอฟต์แวร์เท่านั้น แต่ยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือเสริมการขายชั้นนำในตลาดอีกด้วย
เมื่อเริ่มต้นงานใหม่ในตำแหน่งการขายซอฟต์แวร์ ทรัพยากรที่มีค่าซึ่งคุณสามารถนำมาสู่ทีมของคุณได้คือความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
ลองจินตนาการว่าคุณจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใดหากไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งกับอีเมล ข้อเสนอ หรือการติดตามผล ในฐานะผู้จัดการฝ่ายขายซอฟต์แวร์ใหม่ การใช้เทมเพลตจะช่วยให้การสื่อสาร การติดตามลูกค้าเป้าหมาย และตารางงานขายของคุณเป็นระเบียบ เป็นมืออาชีพ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของทีม
เทมเพลตแผนการขาย ClickUp
เทมเพลตแผนการขายของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถตั้งและติดตามเป้าหมายที่มีความหมาย จัดระเบียบข้อมูลเกี่ยวกับฐานลูกค้าของคุณไว้ในที่เดียว และเข้าถึงได้อย่างง่ายดายเมื่อต้องการ
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- จัดตั้งโครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับการตั้งเป้าหมายการขายและการติดตาม
- วิเคราะห์ข้อมูลการขายและประสิทธิภาพเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
- สร้างกลยุทธ์สำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า
- กำหนดระยะเวลาสำหรับงานต่าง ๆ ติดตามความคืบหน้า และแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
เทมเพลตแผนการขายเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถจัดการปริมาณงานที่สูงขึ้นได้อย่างมั่นใจ เนื่องจากช่วยลดความจำเป็นในการระดมความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อเสนอการขายด้วยตนเอง
เริ่มต้นเส้นทางการขายซอฟต์แวร์ของคุณอย่างถูกต้อง
การขายคือการมอบคุณค่าที่ประเมินค่าไม่ได้ให้กับลูกค้าของคุณ; การขายซอฟต์แวร์ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น
คำตอบสำหรับคำถามของคุณ—วิธีเข้าสู่การขายซอฟต์แวร์นั้นอยู่ที่แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดดังต่อไปนี้:
- เรียนรู้เพิ่มเติมและพัฒนาทักษะของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ ที่คุณอาจกำลังขาย เช่น SaaS, โซลูชันสำหรับองค์กร, AI และแอปพลิเคชันบนมือถือ
- ทำความคุ้นเคยกับแนวโน้มของอุตสาหกรรม บริษัทซอฟต์แวร์ที่สำคัญในสาขาของคุณ และความต้องการทั่วไปของลูกค้า
ด้วยกลยุทธ์การขายและเคล็ดลับที่เราได้แบ่งปันในบล็อกนี้ คุณจะมั่นใจได้ว่าจะเริ่มต้นการขายซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแน่นอนว่า สำหรับเครื่องมือการจัดการโครงการและการขายที่มีความคล่องตัวเพื่อเป็นพันธมิตรในการเรียนรู้และเส้นทางอาชีพของคุณในสายงานขายซอฟต์แวร์ คุณสามารถไว้วางใจ ClickUp ได้เสมอ
สมัครใช้ ClickUp ฟรีและบรรลุเป้าหมายการขายซอฟต์แวร์ของคุณได้อย่างง่ายดาย ขอให้โชคดี!