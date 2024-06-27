10 อันดับบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง (CRO)

เว็บไซต์ของคุณมีผู้เข้าชมจำนวนมากแต่ไม่สามารถเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นลูกค้าที่จ่ายเงินได้หรือไม่?
คุณใช้เวลาและเงินไปกับการออกแบบเว็บไซต์และเนื้อหา แต่ทว่าอัตราการแปลงยังไม่ขยับ
เคยคิดไหมว่าจะเปลี่ยนผู้เยี่ยมชมแบบไม่ตั้งใจให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดี เพิ่มรายได้และผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณ?
การเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการเปลี่ยนแปลง (CRO) กลายเป็นพันธมิตรของคุณที่นี่
CRO คือกระบวนการปรับปรุงเปอร์เซ็นต์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ดำเนินการตามเป้าหมายที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้า สมัครรับจดหมายข่าว หรือกรอกแบบฟอร์มติดต่อ
และวิธีที่ดีที่สุดในการใช้ CRO คืออะไร? การร่วมมือกับเอเจนซี่เพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด!
บล็อกนี้ได้รวบรวมรายชื่อบริษัทที่ดีที่สุดในการเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง (Conversion Rate Optimization) ที่เป็นที่รู้จักจากกลยุทธ์การเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งเน้นผลลัพธ์
ก่อนจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง (Conversion Rate Optimization) เราจะมีการหารือเกี่ยวกับสิ่งที่ควรพิจารณา เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างทีม CRO ภายในองค์กรกับทีมภายนอก และให้คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือที่ดีที่สุดในการเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงของคุณ
มาเริ่มกันเลย! 👇
บริษัทชั้นนำด้านการเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการเปลี่ยนแปลง
1. อินเวสป
เหมาะที่สุดสำหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ, SaaS และการสร้างลูกค้าเป้าหมาย
Invesp เป็นเอเจนซี่ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลซึ่งมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ โดยมีผลงานที่พิสูจน์แล้วในการเพิ่มอัตราการแปลงเว็บไซต์ในหลากหลายอุตสาหกรรม พวกเขานำเสนอชุดบริการเพิ่มอัตราการแปลงที่ครบวงจรและให้ความสำคัญกับความโปร่งใสในกระบวนการทำงาน
หน่วยงานนี้เน้นการใช้วิธีการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในการทำ CRO เพื่อให้มั่นใจว่ามีข้อมูลเชิงลึกที่มั่นคงรองรับการตัดสินใจในการปรับปรุงทุกครั้ง พวกเขาให้บริการ CRO พร้อมความสามารถในการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งและมุ่งเน้นประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) อย่างมาก
บริการที่มีให้บริการ ได้แก่ การทดสอบ A/B, การทดสอบหลายตัวแปร, การปรับให้เหมาะกับบุคคล, การวิจัยการแปลง, การออกแบบ UX และเว็บ, การเพิ่มประสิทธิภาพหน้า landing page, และการให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์
ราคา: ใบเสนอราคาตามขอบเขตของโครงการ
ลูกค้าที่มีชื่อเสียง: 3M, eBay, O'Reilly Auto Parts
กรณีศึกษา: แอปพลิเคชันมือถือของ eBay ไม่สามารถเปลี่ยนผู้ใช้ให้กลายเป็นผู้ซื้อได้ดีเท่าที่คาดหวังไว้ และทีมพัฒนาเว็บไซต์ของพวกเขาก็ทำงานหนักเกินไป
Invesp เข้ามาช่วยเหลือโดยการศึกษาวิธีการที่ผู้คนใช้แอป, วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้, และออกแบบหน้าผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด. การปรับปรุงครั้งนี้ทำให้การแปลงเป็นลูกค้าผ่านมือถือเพิ่มขึ้น 18%และประสบการณ์ของผู้ใช้ดีขึ้นโดยรวม.
2. ธัญพืชเดี่ยว
เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจที่ต้องการพันธมิตรเพื่อการเติบโตแบบครบวงจร
Single Grain เป็นเอเจนซี่แบบครบวงจรที่มุ่งเน้นด้านการตลาดดิจิทัลและการเพิ่มประสิทธิภาพการแปลง (CRO) โดยผสานความเชี่ยวชาญในการเพิ่มอัตราการแปลงเข้ากับบริการการตลาดดิจิทัลที่หลากหลาย เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างรอบด้าน
บริการของพวกเขามีตั้งแต่การตรวจสอบ CRO ไปจนถึงการพัฒนา стратегииการแปลง, การทดสอบ A/B, การปรับให้เหมาะกับบุคคล, การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา, PPC, และการตลาดเนื้อหา. พวกเขาดำเนินการด้วยแนวทางที่ครอบคลุมซึ่งประกอบด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์, การเน้นการตลาดเพื่อการเติบโต,และซอฟต์แวร์การตลาดเนื้อหาชั้นนำ.
ราคา: ใบเสนอราคาตามความต้องการของโครงการ
ลูกค้าที่มีชื่อเสียง: Amazon, Uber, Salesforce
กรณีศึกษา: Winedeals เคยเผชิญกับความท้าทายในการขยายธุรกิจอย่างมากเนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงและต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าที่สูง
Singlegrain มุ่งเน้นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของบล็อกโดยมุ่งเน้นไปที่บทความที่มีอัตราการคลิกผ่านต่ำ ผลลัพธ์คือตำแหน่งเฉลี่ยของบล็อกดีขึ้น 11.7% โดยเพิ่มขึ้นสี่ตำแหน่ง
3. วิทยาศาสตร์การแปลง
เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าชมที่มีอยู่และเพิ่มรายได้สูงสุด
Conversion Sciences เป็นเอเจนซี่ CRO ระดับโลกที่ช่วยเพิ่มรายได้ของเว็บไซต์ผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์และการเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง พวกเขาเชี่ยวชาญในการดึงมูลค่าสูงสุดจากทราฟฟิกเว็บไซต์ที่มีอยู่โดยไม่ต้องพึ่งพาการซื้อสื่อเพิ่มเติมหรือการปรับแต่งเครื่องมือค้นหา
หน่วยงานนี้ให้บริการตรวจสอบ CRO, การทดสอบ A/B, การออกแบบหน้าแลนดิ้ง, การวิเคราะห์ช่องทางการแปลง, และบริการปรับแต่งส่วนบุคคล
ราคา: ใบเสนอราคาตามความต้องการของโครงการ
ลูกค้าที่โดดเด่น: Galeton, Wasp Barcode
กรณีศึกษา: Wasp Barcode ต้องการเพิ่มคำขอทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ จึงได้นำ Conversion Sciences เข้ามาช่วย ทีมงานของเอเจนซี่เริ่มดำเนินการ และภายในเวลาเพียงหกเดือนก็สามารถเพิ่มคำขอทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ได้ถึง 250%
4. สปลิตเบส
เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ DTC ที่มีการเติบโตสูง
Splitbase เป็นบริษัท CRO และเอเจนซี่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพหน้าแลนดิ้งเพจ โดยเฉพาะสำหรับแบรนด์อีคอมเมิร์ซที่มีการเติบโตสูง พวกเขาใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ขั้นสูงและตัวสร้างหน้าแลนดิ้งเพจเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้และเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
หน่วยงานนี้ให้บริการ CRO ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบ การออกแบบหน้าแลนดิ้ง การทดสอบ A/B โปรแกรมการทดลอง การตลาดผ่านอีเมล และกลยุทธ์ CRO
ราคา: ใบเสนอราคาตามขอบเขตของโครงการ
ลูกค้าที่โดดเด่น: Hyperice, DIFF Eyewear
กรณีศึกษา: Hyperice ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงถึง 78เท่าหลังจากร่วมมือกับ SplitBase
หน่วยงานมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงหน้า landing page ซึ่งนำไปสู่รายได้เพิ่มเติม 934,000 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับ Hyperice
5. สปีโร
เหมาะที่สุดสำหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ, ซอฟต์แวร์แบบบริการ (SaaS), และเว็บไซต์สร้างลูกค้าเป้าหมาย
Speero เป็นเอเจนซี่ด้านการเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้ใช้และระบุอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลง บริการเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงของพวกเขาเน้นความร่วมมือและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยใช้การทดลองเพื่อค้นหาโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพ
บริการของพวกเขารวมถึงการตรวจสอบ CRO, การทำแผนที่เส้นทางการเดินทางของลูกค้า, การวิจัย UX, การทดสอบ A/B, การปรับให้เหมาะกับบุคคล, และโปรแกรมการทดลอง
ราคา: ใบเสนอราคาตามขอบเขตของโครงการ
ลูกค้าที่โดดเด่น: Cisco, Decathlon, Gympass
กรณีศึกษา: ที่ ClickUp เราพบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือทดสอบ A/B ของเราในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของการทดสอบ
Speero แยกโปรแกรมการทดลองทั้งหมดของเราออกจากเครื่องมือ ทำให้การตั้งค่าเป็นแบบไม่ขึ้นกับเครื่องมือ ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงที่สำคัญ เช่น ขั้นตอนการทดสอบอัตโนมัติ ลดความจำเป็นในการรันและทดสอบด้วยตนเองซ้ำ
6. การแปลง
เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจที่ต้องการพันธมิตร CRO แบบครบวงจร
Conversion เป็นเอเจนซี่ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงที่ครบวงจร ซึ่งผสานการทดสอบ A/B การวิจัยการแปลง และการปรับแต่งเฉพาะบุคคลเข้าด้วยกันอย่างลงตัว เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ทรงพลัง
บริการของพวกเขารวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการเปลี่ยนแปลง, กลยุทธ์ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล, การออกแบบที่มุ่งเน้นการแปลง, การให้คำปรึกษาโปรแกรมสำหรับองค์กร, การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ (UXR), การทดลองผลิตภัณฑ์และการกำหนดราคา, การสร้างแผนที่การเพิ่มประสิทธิภาพ, และการเปรียบเทียบกับคู่แข่งด้าน UX
ราคา: ใบเสนอราคาตามความต้องการของโครงการ
ลูกค้าที่โดดเด่น: แคนนอน, ซัมซุง, วัทเทอโฟน
กรณีศึกษา:ความร่วมมือระหว่างConversionกับ Direct Energyส่งผลให้ประสิทธิภาพออนไลน์ของพวกเขาได้รับการพัฒนาอย่างโดดเด่น
โดยการดำเนินการทดสอบ A/B อย่างละเอียดและนำแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมาใช้ เว็บไซต์ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสม ส่งผลให้อัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและประสบการณ์ของผู้ใช้ดีขึ้น
7. PurpleFire
เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจที่ต้องการพันธมิตรด้านการตลาดดิจิทัลและการเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงผู้เข้าชม
PurpleFire คือตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับการเพิ่มการมองเห็นและรายได้ออนไลน์ของคุณ หน่วยงานการตลาดดิจิทัลนี้เชี่ยวชาญในกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และเพิ่มรายได้ พวกเขาส่งมอบผลลัพธ์ที่มีผลกระทบโดยการผสานความเชี่ยวชาญด้าน CRO เข้ากับกลยุทธ์การตลาด SaaS ที่หลากหลาย
บริการของพวกเขารวมถึงการตรวจสอบการแปลงอย่างครอบคลุม การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อการแปลง การทดสอบ A/B การปรับให้เหมาะกับบุคคล การพัฒนาเว็บไซต์ การวิเคราะห์ข้อมูล การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา และการโฆษณาแบบจ่ายต่อคลิก
ราคา: ใบเสนอราคาตามความต้องการของโครงการ
ลูกค้าที่โดดเด่น: Vessi, Optimonk, Neuro
กรณีศึกษา: เมื่อ Miamily เปิดตัวผู้ให้บริการของตนที่ชื่อว่า Hipster Plus, บริษัทเผชิญกับความท้าทายในเรื่องการเปิดเผยและการเปลี่ยนแปลงของอัตราการแปลง.
PurpleFire ได้ระบุจุดปัญหาสำคัญหลายประการ ได้แก่ หน้าแสดงรายละเอียดสินค้า (PDP) ที่ไม่ชัดเจน, ปัญหาความขัดข้องในขั้นตอนการชำระเงินที่เกิดจากค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด, ส่วนฮีโร่บนหน้าแรกที่ไม่ชัดเจน, การลดลงของแรงจูงใจในการซื้อบนหน้า PDP เนื่องจากสินค้าหมดสต็อก และตะกร้าสินค้าที่ถูกใช้เป็นเพียงรายการที่อยากได้มากกว่าการซื้อจริง
น่าทึ่งมากภายใน 30 วันหลังจากเปิดตัวบนKickstarter Miamily สามารถบรรลุและเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้
8. ตัวชี้วัด CRO
เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจที่ต้องการแนวทางทางวิทยาศาสตร์และขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสำหรับการดำเนินงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงลูกค้า (CRO)
CRO Metrics เป็นเอเจนซี่ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ส่งมอบผลลัพธ์ที่วัดผลได้ผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์และการปรับแต่งให้เหมาะสมที่สุด พวกเขาเชี่ยวชาญในการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปิดเผยโอกาสที่ซ่อนอยู่ในการเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
บริการ CRO ของพวกเขารวมถึงการตรวจสอบ, การทดสอบ A/B, การทดสอบหลายตัวแปร, การปรับให้เหมาะกับบุคคล, และการให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์เว็บไซต์ ด้วยวิธีการที่มีพื้นฐานทางประจักษ์, การวิเคราะห์ทางสถิติ, และการเน้นผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้, CRO Metrics โดดเด่นเหนือคู่แข่ง
ราคา: ใบเสนอราคาตามความซับซ้อนของโครงการ
ลูกค้าที่โดดเด่น: Calendly, Doordash, Ring
กรณีศึกษา: ริงมุ่งเพิ่มการซื้อสินค้าหลายรายการและเสริมสร้างความภักดีของลูกค้า
CRO Metrics ได้เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางของลูกค้าและให้คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเพื่อให้แน่ใจว่าการเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้จริง ความริเริ่มนี้ส่งผลให้มูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ยของ Ringเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งถึง 13%และทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มขึ้นถึง 60 เท่า
9. ผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการเติบโตและผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาด
Conversion Advocates เป็นเอเจนซี่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง (Conversion Rate Optimization) ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มยอดขาย รายได้และมูลค่าการตลาดตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า
พวกเขาเจาะลึกข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายและการตลาดอย่างมีนัยสำคัญ พอร์ตโฟลิโอของบริการครอบคลุมการตรวจสอบ CRO การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อการเปลี่ยนแปลง การทดสอบ A/B การปรับแต่งส่วนบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูล และการตลาดอัตโนมัติเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการเปลี่ยนแปลง
ราคา: ใบเสนอราคาตามขอบเขตและความซับซ้อนของโครงการ
ลูกค้าที่โดดเด่น: Kettlebell Kings, The Paint People
กรณีศึกษา: Kettlebell Kings ผู้นำที่มีชื่อเสียงในด้านเคตเทิลเบลคุณภาพสูงและอุปกรณ์ฟิตเนส ได้มุ่งเน้นการขายสินค้าทางกายภาพเป็นหลัก แต่ประสบปัญหาอัตราการแปลงเป็นลูกค้าที่ต่ำในกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลของพวกเขา
Conversion Advocates ได้ใช้กรอบการทำงาน IIEA ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเขา ค้นพบโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพ และให้บริการเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงที่นำไปสู่การเพิ่มขึ้น 151% ในอัตราการแปลงผลิตภัณฑ์ ดิจิทัลจากการทดลองเพียงครั้งเดียว
10. ไคลเอนต์บูสต์
เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจที่กำลังมองหาพันธมิตรด้านการตลาดเชิงประสิทธิภาพที่มีความสามารถในการเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง (CRO)
KlientBoost เป็นเอเจนซี่การตลาดเชิงประสิทธิภาพที่เชี่ยวชาญด้าน PPC, SEO และ CRO โดยนำเสนอวิธีการที่อิงข้อมูลเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นการส่งมอบผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ ClientBoost ผสานความเชี่ยวชาญด้าน CRO เข้ากับบริการการตลาดเชิงประสิทธิภาพอื่น ๆ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างครบวงจร
บริการ CRO ของพวกเขารวมถึงการตรวจสอบ, การพัฒนากลยุทธ์การแปลง, การทดสอบ A/B, การเพิ่มประสิทธิภาพหน้า landing, การจัดการ PPC, และการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา
ราคา: ใบเสนอราคาตามขอบเขตและข้อกำหนดของโครงการ
ลูกค้าที่โดดเด่น: RingCentral, Bitly, Stanford Children's Health
กรณีศึกษา: บริษัท Delta Defense ได้ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับแคมเปญการตลาดดิจิทัลของพวกเขาเพื่อให้บรรลุการเติบโตตามที่ต้องการ
หลังจากร่วมมือกับ KlienBoost พวกเขาได้ประสบกับการเติบโตของรายได้ถึง 863%และการเพิ่มขึ้นของอัตราการเปลี่ยนแปลงถึง 878%
การประเมินบริษัท CRO
เราได้วิเคราะห์กระบวนการประเมินบริษัท CRO โดยพิจารณาปัจจัยสำคัญ วิธีการวัดความสำเร็จ และคำถามสำคัญที่ควรถาม ต่อไปนี้คือรายละเอียดโดยละเอียด
ปัจจัยที่ควรพิจารณาเมื่อจ้างเอเจนซี่ CRO
เมื่อจ้างเอเจนซี่ CRO สิ่งสำคัญคือต้องประเมิน:
- ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์: มองหาบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ (CRO) ที่มีผลงานที่พิสูจน์ได้ โดยสามารถอ้างอิงได้จากกรณีศึกษาและคำรับรองจากลูกค้า ตรวจสอบประสบการณ์ของพวกเขาในอุตสาหกรรมของคุณหรือกลุ่มธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน
- บริการที่นำเสนอ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน่วยงานให้บริการชุดบริการ CRO ที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการของคุณ เช่น: การวิจัยและการวิเคราะห์: การวิจัยผู้ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์คู่แข่ง และการประเมินตามหลักฮิวริสติก การพัฒนา стратегี: การปรับแต่งช่องทางการขายให้เหมาะสม การสร้างแผนการทดสอบ A/B และการสร้างกลยุทธ์ CRO ที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละบุคคล การนำไปใช้และการทดสอบ: การทดสอบ A/B การทดสอบหลายตัวแปร การปรับแต่งหน้า landing page ด้วยเครื่องมือ และการออกแบบ UX/UI การรายงานและการวิเคราะห์: รายงานประสิทธิภาพอย่างละเอียด ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และการแนะนำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- การวิจัยและการวิเคราะห์: การวิจัยผู้ใช้, การวิเคราะห์ข้อมูล, การวิเคราะห์คู่แข่ง, และการประเมินแบบฮิวริสติก
- การพัฒนา стратегี: การปรับปรุงช่องทางการแปลง, แผนการทดสอบ A/B, และกลยุทธ์ CRO ที่ปรับแต่งตามบุคคล
- การนำไปใช้และการทดสอบ: การทดสอบ A/B, การทดสอบหลายตัวแปร, การปรับแต่งหน้าแลนดิ้งด้วยเครื่องมือ, และการออกแบบ UX/UI
- การรายงานและการวิเคราะห์: รายงานผลการดำเนินงานอย่างละเอียด ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และคำแนะนำในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- วิธีการ: สอบถามเกี่ยวกับวิธีการของ CRO ของพวกเขา พวกเขาใช้วิธีการที่มีโครงสร้างหรือไม่? พวกเขาให้ความสำคัญกับการวิจัยผู้ใช้และการทดลองอย่างต่อเนื่องหรือไม่? กระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จ
- การสื่อสารและการร่วมมือ: การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคือกุญแจสู่ความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จ. เลือกบริษัทการตลาดที่ตอบสนองรวดเร็ว, โปร่งใส, และให้คุณค่ากับการร่วมมือ. คุณควรรู้สึกสบายใจในการทำงานอย่างใกล้ชิดกับพวกเขา
- ราคาและเงื่อนไขสัญญา: ทำความเข้าใจรูปแบบการกำหนดราคาของเอเจนซี่ (รายชั่วโมง, รายโครงการ, ค่าบริการประจำ) และเงื่อนไขสัญญา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง และสัญญาได้ระบุผลงานและระยะเวลาที่ชัดเจน
- การวิจัยและการวิเคราะห์: การวิจัยผู้ใช้, การวิเคราะห์ข้อมูล, การวิเคราะห์คู่แข่ง, และการประเมินเชิงประสบการณ์
- การพัฒนา стратегี: การปรับปรุงช่องทางการแปลง, แผนการทดสอบ A/B, และกลยุทธ์ CRO ที่ปรับแต่งตามบุคคล
- การนำไปใช้และการทดสอบ: การทดสอบ A/B, การทดสอบหลายตัวแปร, การปรับแต่งหน้า landing page ด้วยเครื่องมือ, และการออกแบบ UX/UI
- การรายงานและการวิเคราะห์: รายงานผลการดำเนินงานอย่างละเอียด ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และคำแนะนำในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เคล็ดลับในการวัดความสำเร็จของแคมเปญ CRO
เพื่อวัดความสำเร็จของแคมเปญ CRO:
- ติดตาม KPI: กำหนด KPI ที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ก่อนเริ่มแคมเปญ CRO ใด ๆ KPI ที่พบบ่อย ได้แก่ อัตราการแปลง, อัตราการตีกลับ, ค่าเฉลี่ยของคำสั่งซื้อ, เวลาที่ใช้บนหน้าเว็บ, และมูลค่าตลอดชีพของลูกค้าคุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ Heatmapเพื่อความสะดวกในการติดตาม
- ใช้ข้อมูลพื้นฐาน: กำหนดตัวชี้วัดพื้นฐานสำหรับKPI การตลาดของคุณก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถวัดผลกระทบของความพยายาม CRO ของคุณได้อย่างแม่นยำ
- ใช้การทดสอบ A/B: คุณสามารถเปรียบเทียบเวอร์ชันต่าง ๆ ของเว็บไซต์หรือหน้าแลนดิ้งเพจของคุณเพื่อดูว่าเวอร์ชันใดมีประสิทธิภาพดีกว่า
- ตรวจสอบการวิเคราะห์เว็บ: ใช้เครื่องมือเช่น Google Analytics เพื่อติดตามปริมาณการเข้าชม, พฤติกรรมผู้ใช้, และการเปลี่ยนแปลง. วิเคราะห์ข้อมูลนี้เป็นประจำเพื่อระบุแนวโน้มและจุดที่ต้องปรับปรุง.
- รับความคิดเห็นจากลูกค้า: รวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าผ่านการสำรวจแบบสอบถาม การสำรวจความคิดเห็น หรือการทดสอบผู้ใช้ สิ่งนี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขาและช่วยให้คุณระบุพื้นที่ที่อาจต้องปรับปรุงได้คลิกดูที่มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ง่ายเพื่อรวบรวมคำตอบและส่งงานไปยังทีมที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมได้ทันที
คำถามที่ควรถามเมื่อประเมินบริษัท CRO
เมื่อประเมินบริษัท CRO ควรพิจารณาถามคำถามเหล่านี้:
- คุณสามารถแบ่งปันตัวอย่างการทดสอบ CRO ที่ประสบความสำเร็จและแคมเปญที่คุณได้ดำเนินการให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรมของฉัน รวมถึงการทดสอบการใช้งานได้หรือไม่?
- คุณมีแนวทางในการทำ CRO อย่างไรบ้าง? ช่วยอธิบายขั้นตอนที่คุณใช้ให้ฟังหน่อยได้ไหม?
- คุณวัดความสำเร็จของแคมเปญ CRO ของคุณอย่างไร?
- ฉันสามารถคาดหวังการรายงานและการสื่อสารประเภทใดได้บ้างระหว่างโครงการ?
- รูปแบบการกำหนดราคาของคุณคืออะไร และรวมถึงอะไรบ้าง?
- คุณสามารถให้ข้อมูลอ้างอิงจากลูกค้าเก่าหรือปัจจุบันได้หรือไม่?
- ทีมของฉันจะได้รับการสนับสนุนและทรัพยากรประเภทใดบ้าง?
การเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเทียบกับการจ้างเอเจนซี่
เมื่อต้องการเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์ของคุณ คุณมีสองทางเลือกหลัก: การจัดการเองภายในองค์กรหรือการจ้างบริษัท CRO ที่เชี่ยวชาญ
แต่ละแนวทางมีข้อดีและข้อเสีย และทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ
ข้อดีและข้อเสียของการทำ CRO ด้วยตนเอง
|ข้อดี
|ข้อเสีย
|การนำ CRO มาใช้ภายในองค์กรสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าในระยะสั้น โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด
|การสร้างทีมเฉพาะทางที่มีผู้เชี่ยวชาญด้าน CRO ซึ่งมีความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบ UX และการทดลอง อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายและใช้เวลามาก
|คุณมีการควบคุมอย่างสมบูรณ์เหนือกระบวนการ ตั้งแต่กลยุทธ์ไปจนถึงการนำไปใช้
|การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRO) ต้องการการลงทุนทั้งเวลาและทรัพยากรอย่างมาก ซึ่งอาจเป็นเรื่องท้าทายในการจัดสรรภายในองค์กร
|ทีมผู้เชี่ยวชาญ CRO ภายในองค์กรจะเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์/บริการ และความท้าทายเฉพาะของคุณได้ดีกว่าเอเจนซี่ภายนอก
|ทีมภายในอาจมีอคติที่แฝงอยู่ซึ่งขัดขวางการตัดสินใจอย่างเป็นกลาง ทำให้การจ้างงานภายนอกเป็นทางเลือกที่ดีกว่า
ประโยชน์ของการจ้างเอเจนซี CRO
ต่อไปนี้คือข้อได้เปรียบของการร่วมมือกับเอเจนซี CRO:
- ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: บริษัทที่ปรึกษาด้านการเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง (Conversion Rate Optimization) มีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์หลากหลายในด้านวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) การเขียนเนื้อหา และการทดลองเชิงกลยุทธ์ ความเชี่ยวชาญเหล่านี้ช่วยให้พวกเขาสามารถวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงลูกค้าได้จากหลายมุมมอง ส่งผลให้กลยุทธ์ CRO ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสูงสุด
- วิธีการที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว: หน่วยงาน CRO ชั้นนำได้ปรับปรุงกระบวนการและวิธีการของพวกเขาผ่านประสบการณ์หลายปี พวกเขาใช้ข้อมูลเชิงลึกที่มุ่งเน้นข้อมูลและเทคนิคที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเพื่อระบุและนำกลยุทธ์การตลาดที่ส่งมอบผลลัพธ์ที่มีผลกระทบไปใช้
- ความเป็นกลางและมุมมองใหม่: หน่วยงานภายนอกนำมุมมองที่ไม่มีอคติมาสู่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณ ปราศจากอคติภายในที่อาจขัดขวางการประเมินอย่างเป็นกลาง พวกเขาสามารถระบุโอกาสที่ซ่อนอยู่สำหรับการปรับปรุงที่ทีมภายในของคุณอาจมองข้ามไป
- การเข้าถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีขั้นสูง: บริษัทที่ปรึกษาด้านการเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง(CRO)ลงทุนในเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ดีสำหรับการวิจัย UX, การวิเคราะห์, การทดสอบ A/B, และการปรับแต่งให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละบุคคล ทรัพยากรเหล่านี้ช่วยให้พวกเขาสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึก, ทำการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน, และนำไปใช้การปรับปรุงที่ซับซ้อนได้
- ประสิทธิภาพด้านเวลาและทรัพยากร: การจ้างเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลให้ทำ CRO แทน จะช่วยให้ทีมภายในของคุณมีเวลาไปมุ่งเน้นที่ความเชี่ยวชาญหลักของพวกเขาได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรที่คุณจะต้องใช้ในการสร้างทีม CRO, จัดหาเครื่องมือ, และเรียนรู้ความซับซ้อนของการเพิ่มประสิทธิภาพการแปลง
- ผลลัพธ์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น: เอเจนซี่ CRO มีความพร้อมในการดำเนินงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยประสบการณ์และกระบวนการที่ผ่านการปรับปรุงให้เหมาะสม พวกเขาสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงและทดลองได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้นและคืนทุนการลงทุน (ROI) ได้รวดเร็วมากขึ้น
- ความสามารถในการปรับขนาด: ความต้องการ CRO ของคุณอาจเปลี่ยนแปลงไปตามการเติบโตและพัฒนาของธุรกิจของคุณ เอเจนซี่การตลาดดิจิทัลสามารถปรับขนาดบริการได้อย่างง่ายดายเพื่อรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของคุณ ทำให้ความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงของคุณยังคงมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ
- มุ่งเน้นที่ ROI: เอเจนซี่ CRO ให้ความสำคัญกับการบรรลุผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ในเชิงบวก พวกเขาเน้นการระบุและนำสิ่งที่ขับเคลื่อนการปรับปรุงที่วัดผลได้ในการเปลี่ยนแปลง, รายได้, และประสิทธิภาพทางธุรกิจโดยรวม
- การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: CRO เป็นกระบวนการที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง. เอเจนซี CRO สามารถให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง, การตรวจสอบ, และการปรับปรุงเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณยังคงทำงานได้ดีที่สุดและปรับตัวให้เข้ากับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้
การตัดสินใจเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
พิจารณาปัจจัยต่อไปนี้เมื่อตัดสินใจระหว่างทีม CRO ภายในองค์กรกับการจ้างเอเจนซี่หรือบริษัท CRO:
- งบประมาณ: คุณยินดีที่จะลงทุนใน CRO เท่าไหร่?
- ความเชี่ยวชาญ: คุณมีทีมงานภายในที่มีทักษะที่จำเป็นหรือไม่?
- เวลา: คุณต้องการเห็นผลลัพธ์เร็วแค่ไหน?
- ทรัพยากร: คุณมีทรัพยากรเพียงพอที่จะทุ่มเทให้กับโปรแกรม CRO แบบเต็มรูปแบบหรือไม่?
การจ้างเอเจนซี่ CRO อาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดหากคุณมีงบประมาณจำกัด ความเชี่ยวชาญจำกัด หรือต้องการเห็นผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม หากคุณมีงบประมาณที่ใหญ่ขึ้นและมีทีมที่มีประสบการณ์ด้าน CRO บ้าง คุณอาจพิจารณาเริ่มต้นด้วยวิธีการภายในองค์กรก่อน และนำบริษัท CRO เข้ามาในภายหลังสำหรับงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เครื่องมือสำหรับการจัดการ CRO ที่มีประสิทธิภาพ
ไม่ว่าคุณจะเลือกทีมภายในหรือเอเจนซี่การใช้แอปพลิเคชันการจัดการโครงการและการตลาดดิจิทัลเช่น ClickUp จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของความพยายาม CRO ของคุณได้อย่างมาก มาดูกันว่าอย่างไร
จินตนาการถึงงานของคุณ
สร้างรายงานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญเพื่อติดตามความคืบหน้าและวัดผลกระทบของความพยายาม CRO ของคุณด้วยClickUp Dashboards
จัดระเบียบและติดตามการทดสอบ
ติดตามตารางเวลาแคมเปญของคุณ ทดสอบรูปแบบต่างๆ อัตราการเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ อีกมากมายด้วยเทมเพลตการทดสอบ A/B ของ ClickUp
เทมเพลตการทดสอบ A/B ของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบและดำเนินการทดสอบของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยมุมมอง ClickUpหลายแบบเพื่อจัดการการทดสอบของคุณ เช่น มุมมองรายการสำหรับจัดระเบียบการทดสอบด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะ มุมมองกระดานสำหรับแสดงภาพเวิร์กโฟลว์และลำดับความสำคัญของการทดสอบ มุมมองปฏิทินสำหรับกำหนดเวลาการทดสอบ และมุมมองไทม์ไลน์สำหรับการจัดการระยะเวลาการทดสอบ
ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
มอบหมายงานให้สมาชิกในทีมได้อย่างง่ายดาย ติดตามความคืบหน้า และกำหนดเส้นตายเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยClickUp Tasks
คุณสมบัติของงานช่วยให้คุณอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่างสมาชิกในทีมผ่านความคิดเห็น, การแชร์ไฟล์, และการอัปเดตแบบเรียลไทม์.
ด้วยผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุด, โน้ตติด, รูปร่าง, และอื่น ๆ อีกมากมาย,ClickUp Whiteboardsทำให้การระดมสมองกับทีมของคุณเป็นเรื่องง่าย. ร่วมกันสร้างและแก้ไขเอกสารข้อเสนอแนะเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าไว้ในที่เดียว.
ด้วยClickUp Mind Maps คุณสามารถสร้างแผนผังความคิดในรูปแบบอิสระสำหรับการวางแผนและจัดระเบียบโครงการ หรือต่อยอดจากสิ่งที่คุณได้สร้างไว้ใน ClickUp อยู่แล้ว
เพิ่มประสิทธิภาพของเนื้อหา
เทมเพลตการจัดการและทดสอบเนื้อหาแบบ A/B ของ ClickUpมอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการและติดตามแคมเปญการทดสอบ A/B
เทมเพลตนี้มอบแพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับการวางแผน ดำเนินการ และวิเคราะห์แคมเปญการทดสอบของคุณ เพื่อให้มั่นใจในการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น ความหลากหลายของการทดสอบ อัตราการเปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้า และใช้ประโยชน์จากฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUpเพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
เพิ่มประสิทธิภาพ CRO ของคุณด้วยเอเจนซี่และเครื่องมือที่เหมาะสม
การเปลี่ยนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดีไม่ใช่เพียงแค่เป้าหมาย—มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตในระยะยาวและความสามารถในการทำกำไร
ไม่ว่าคุณจะจัดการ CRO ภายในองค์กรหรือร่วมมือกับเอเจนซี่เฉพาะทาง เป้าหมายหลักยังคงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การหาลูกค้าใหม่บนเว็บไซต์ของคุณให้สูงสุด
คุณต้องการความเชี่ยวชาญ วิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และมุมมองที่เป็นกลางเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมาย การทำงานร่วมกับหนึ่งในเอเจนซี่เหล่านี้หมายถึงการลงทุนในความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ไม่ใช่แค่การใช้บริการเท่านั้น
เมื่อคุณพร้อมแล้ว ให้ปรับปรุงกระบวนการทำงาน CRO ของคุณให้ราบรื่นด้วย ClickUp.สมัครใช้ฟรีวันนี้!