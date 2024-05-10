INFJ กับ INTP: ทำความเข้าใจบุคลิกภาพและความเข้ากันได้ในที่ทำงาน

แนวทางของเราต่อชีวิตและการทำงานมักเป็นผลมาจากบุคลิกภาพของเราเองและปฏิสัมพันธ์ของมันกับบุคลิกภาพของผู้อื่น
แบบทดสอบบุคลิกภาพ Myers-Briggs Personality Type Indicator ซึ่งพัฒนาโดย Isabel Myers และ Katherine Briggs มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีบุคลิกภาพของ Jung เป็นหนึ่งในกรอบแนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยแบ่งบุคคลออกเป็น 16 ประเภทตามตำแหน่งที่อยู่ในสี่มิติ
- การเปิดเผยต่อสังคม (E) – การเก็บตัว (I)
- การรับรู้ (S) – สัญชาตญาณ (N)
- การคิด (T) – ความรู้สึก (F)
- การตัดสิน (J) – การรับรู้ (P)
INFJ และ INTP เป็นสองใน 16 บุคลิกภาพตามแบบ MBTI (Myers Briggs Type Indicator) ที่มีลักษณะเด่นคือ การมีสัญชาตญาณแบบเก็บตัว แม้ว่าจะมีลักษณะนี้ร่วมกัน แต่พวกเขามีความแตกต่างมากกว่าความคล้ายคลึงกัน
อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างของพวกเขาก็ช่วยเสริมซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาจึงถูกเรียกว่า 'คู่ทองคำ' ของบุคลิกภาพ MBTI ด้วยการครอบคลุมจุดอ่อนของกันและกัน คู่นี้ทำงานร่วมกันได้ดีทั้งในสถานการณ์ทางสังคมและในที่ทำงาน
ไม่ว่าคุณจะต้องการเข้าใจตัวเองให้ดีขึ้นหรือเรียนรู้วิธีทำงานร่วมกับบุคลิกภาพเหล่านี้ได้ดีขึ้นการรู้ถึงความแตกต่างระหว่าง INFJ กับ INTP จะเป็นประโยชน์
อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคลิกภาพแบบ INFJ และ INTP ลักษณะเด่นของพวกเขา รวมถึงความเหมือนและความแตกต่าง มาเริ่มกันเลย
บุคลิกภาพแบบ INFJ กับ INTP ในมุมมองภาพรวม
ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดเกี่ยวกับบุคลิกภาพแบบ INFJ กับ INTP นี่คือภาพรวมโดยย่อของความแตกต่างระหว่างทั้งสองประเภท
|ความแตกต่าง
|ความคล้ายคลึง
|INFJ
|INTP
|สัญชาตญาณที่แข็งแกร่ง
|ขับเคลื่อนด้วยสัญชาตญาณและความรู้สึก
|ตัดสินใจโดยอาศัยวิธีคิดที่มีเหตุผล
|มีความเห็นอกเห็นใจและอ่อนไหว
|แยกตัวและเย็นชา
|การเป็นคนเก็บตัว
|มีการจัดระเบียบและโครงสร้างที่ดี
|ยืดหยุ่นและปรับตัวได้
|ธรรมชาติที่สงวนไว้
|ไหวพริบและสติปัญญา
บุคลิกภาพแบบ INFJ คืออะไร?
INFJ ย่อมาจาก อินโทรเวิร์ต, มีสัญชาตญาณ, ให้ความรู้สึก, และตัดสิน เป็นหนึ่งใน 16 บุคลิกภาพของ MBTI (Myers–Briggs Type Indicator) และเป็นบุคลิกภาพที่พบได้น้อยที่สุด
ตามการจำแนกประเภท คนที่มีบุคลิกภาพ INFJ มักถูกเรียกว่า 'ผู้สนับสนุน' หรือ 'นักอุดมคติ' โดยมีค่านิยมและหลักการภายในเป็นแนวทาง พวกเขาเป็น คนสมบูรณ์แบบ ที่ต้องการสร้างความกลมกลืนและ สร้างความแตกต่าง ในโลก
บุคลิกภาพ INFJ ถูกแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ INFJ-A และ INFJ-T ประเภทแรกเรียกว่า 'ผู้สนับสนุนที่มั่นใจ' มีความมั่นใจและผ่อนคลาย ส่วนประเภทหลังเรียกว่า 'ผู้สนับสนุนที่วุ่นวาย' มีความมั่นใจน้อยกว่าและมีแนวโน้มที่จะมีอารมณ์และความเครียดมากกว่า
บุคคลที่มีชื่อเสียงบางคนที่มีบุคลิกภาพแบบ INFJ ได้แก่ เนลสัน แมนเดลา, มาร์ติน ลูเธอร์ คิง, แม่ชีเทเรซา และมาริเอะ คนโดะ
คุณเห็นจุดร่วมหรือไม่?
พวกเขาทุกคนมีหรือเคยมี ระบบคุณค่าที่แข็งแกร่ง และความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะสร้างรอยประทับในโลกใบนี้ นั่นแหละคือ INFJs โดยสรุป
ตอนนี้ มาดูลักษณะเด่น จุดแข็ง และจุดอ่อนของบุคลิกภาพแบบ INFJ กัน
ลักษณะสำคัญของ INFJ
นี่คือลักษณะสำคัญของบุคลิกภาพประเภท INFJ ตามแบบทดสอบ MBTI:
- อุดมคติ: พวกเขาไม่ใช่คนที่มีความคิดในเชิงทฤษฎี แต่มีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนความคิดของพวกเขาให้เป็นการกระทำ พวกเขาไม่ได้แค่ฝันที่จะเปลี่ยนแปลงโลก แต่พวกเขาลงมือเปลี่ยนแปลงมันจริงๆ
- มีความเห็นอกเห็นใจ: ความรู้สึกไวและลึกซึ้งทางอารมณ์ของพวกเขาทำให้พวกเขามีความเห็นอกเห็นใจและใจดี. บุคคลเหล่านี้ใส่ใจในอารมณ์ของผู้อื่น และมีความรอบคอบและสามารถเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้.
- มีจิตสำนึก: INFJ เป็นบุคคลที่มีหลักการสูงซึ่งเชื่อในจริยธรรมและการเสียสละเพื่อผู้อื่น พวกเขาพยายามดำเนินชีวิตตามค่านิยมภายในและหลักการทางศีลธรรมที่เข้มแข็ง
- ส่วนตัว: ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ INFJ มักจะเป็นคนที่ชอบความเป็นส่วนตัวและเก็บเรื่องส่วนตัวไว้กับตัวเอง พวกเขาเป็นคนเก็บตัวและบางครั้งอาจปิดกั้นแม้แต่เพื่อนสนิท อย่างไรก็ตาม ต่างจาก INTP พวกเขาไม่ได้เย็นชาหรือห่างเหิน
จุดแข็งและจุดอ่อนของ INFJ
เช่นเดียวกับบุคลิกภาพประเภทอื่น ๆ คนที่มีบุคลิกภาพแบบ INFJ ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเช่นกัน มาพูดคุยเกี่ยวกับทั้งสองอย่างโดยสังเขปกัน
|จุดแข็ง
|จุดอ่อน
|มีระบบคุณค่าที่แข็งแกร่ง
|สามารถมีความคาดหวังสูง ซึ่งมักจะไม่สมจริง
|เข้าใจสัญญาณทางอารมณ์ในตัวเองและผู้อื่น
|มีความอ่อนไหวสูง
|มีความเป็นอุดมคติและต้องการทำให้โลกนี้ดีขึ้น
|บางครั้งยากที่จะรู้และเข้าใจ
|มีความคิดสร้างสรรค์และมีโลกภายในที่อุดมสมบูรณ์
|มีแนวโน้มที่จะดื้อรั้น
|ให้คุณค่ากับความสัมพันธ์และมีความเห็นอกเห็นใจต่อความรู้สึกของผู้อื่น
|ไม่ชอบการเผชิญหน้า
|มุ่งมั่นต่อเป้าหมายของตนและบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นแม้จะเผชิญกับความท้าทาย
|สามารถคิดได้ทั้งทางอารมณ์และทางตรรกะ
INFJs ในที่ทำงาน
จนถึงตอนนี้ เราได้พูดคุยเกี่ยวกับลักษณะของบุคคลที่เป็น INFJ แล้ว ตอนนี้เรามาพูดถึงลักษณะของพวกเขาในที่ทำงานและวิธีที่พวกเขาทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีเพียงใด
INFJs ในบทบาทผู้นำ
INFJ มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งทำให้พวกเขาเป็นผู้นำที่สามารถ สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นผู้อื่น ได้INFJ ในฐานะผู้นำมีความเห็นอกเห็นใจต่อความต้องการของผู้อื่นและมีความเป็นธรรมชาติ ดังนั้นสไตล์การบริหารของพวกเขาจึงเป็นแบบ ร่วมมือ มากกว่าแบบมีอำนาจ
อีกด้านหนึ่งของเรื่องนี้คือ ในฐานะผู้จัดการที่มีบุคลิกเก็บตัวพวกเขาอาจไม่สามารถใช้อำนาจได้ แม้ในยามที่จำเป็น ซึ่งแน่นอนว่าอาจทำให้พวกเขาไม่มีประสิทธิภาพเมื่อต้องทำให้ทีมปฏิบัติตาม
INFJ ในฐานะพนักงาน
หากงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพวกเขาสอดคล้องกับค่านิยมส่วนตัว INFJ สามารถเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จสูงได้ พวกเขาถูกขับเคลื่อนด้วย ความรู้สึกถึงจุดมุ่งหมายที่แข็งแกร่ง และมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือในอาชีพ
พวกเขายังสามารถเป็นคนสมบูรณ์แบบในบางครั้ง และโดยทั่วไปแล้วเป็นคนขยัน มีจรรยาบรรณในการทำงานที่ดีและมีทัศนคติที่สร้างสรรค์
เส้นทางอาชีพของ INFJ
INFJ ควรเลือกเส้นทางอาชีพที่งานสอดคล้องกับค่านิยมของพวกเขา และสามารถ สร้างผลกระทบได้
สาขาที่เหมาะกับ INFJ ได้แก่ การศึกษา การดูแลสุขภาพ การให้คำปรึกษา และงานสังคมสงเคราะห์ พวกเขายังสามารถทำงานได้ดีในบทบาทที่ให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของพวกเขา
INFJ ยังมีความสามารถในการแก้ปัญหาและการใช้เหตุผลเป็นอย่างดี และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับบทบาทที่ต้องการใช้สติปัญญาอย่างเต็มที่ ดังนั้น อาชีพในสายวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์จึงเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับพวกเขาเช่นกัน
แนะนำการอ่าน: หากคุณมีบุคลิกภาพแบบ INFJ หรือรู้จักใครที่มีบุคลิกภาพแบบนี้หนังสือ INFJเหล่านี้จะช่วยคุณได้
บุคลิกภาพประเภท INTP คืออะไร?
INTP ย่อมาจาก อินโทรเวิร์ต, มีสัญชาตญาณ, คิดวิเคราะห์, และรับรู้ และเป็นหนึ่งในบุคลิกภาพ 16 ประเภทของ MBTI อีกประเภทหนึ่ง หรือที่เรียกว่า 'นักตรรกะ' INTP เป็นผู้คิดอย่างมีเหตุผล เงียบขรึมและวิเคราะห์
เช่นเดียวกับ INFJ พวกเขามีโลกภายในที่อุดมสมบูรณ์เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ต่างจาก INFJ พวกเขาชอบที่จะ อยู่ห่างไกล มากกว่าที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม พวกเขาชอบที่จะหลงอยู่ในความคิดของตัวเองมากกว่าที่จะออกไปในโลกภายนอก
ลักษณะสำคัญของ INTP
นี่คือลักษณะบุคลิกภาพบางส่วนของ INTP:
- วิเคราะห์: ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ INTP มักจะวิเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างตามข้อเท็จจริงและข้อมูล พวกเขาชอบแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ และทำสิ่งที่สมเหตุสมผล
- จองไว้: พวกเขาเป็นคนเก็บตัวและชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวกับจินตนาการของตนเอง พวกเขาชื่นชอบช่วงเวลาเงียบสงบตามลำพังมากจนมักถูกมองว่าเป็นคนเย็นชาหรือห่างเหิน
- ความอยากรู้อยากเห็น: คนที่มีบุคลิกภาพแบบ INTP เป็นคนเปิดกว้างและมีความอยากรู้อยากเห็น พวกเขาพึ่งพาตรรกะและรักษาทางเลือกไว้เสมอ พวกเขาสนใจในการค้นหาคำตอบและสำรวจขอบเขตใหม่ๆ พวกเขาชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีความกระตือรือร้นในการเปลี่ยนจากความคิดหนึ่งไปสู่อีกความคิดหนึ่งในการแสวงหาความรู้
- นวัตกรรม: INTP ไม่ชอบถูกจำกัดด้วยกฎระเบียบและโครงสร้าง และชอบคิดนอกกรอบ พวกเขามีความสามารถมหาศาลในการคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากจินตนาการที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งช่วยให้พวกเขาคิดค้นแนวคิดใหม่ ๆ และนวัตกรรมได้
- วัตถุประสงค์: ต่างจาก INFJs, INTPs ไม่ตัดสินใจโดยอาศัยอารมณ์หรือความรู้สึก. พวกเขาวิเคราะห์ข้อมูลโดยไม่มีความลำเอียง, มองหาคำอธิบายที่มีเหตุผลสำหรับทุกสิ่ง, และตัดสินใจอย่างเป็นกลาง
จุดแข็งและจุดอ่อนของ INTP
ในส่วนนี้ เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบ INTP ให้ดียิ่งขึ้นกันเถอะ เริ่มกันเลย
|จุดแข็ง
|จุดอ่อน
|มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการใช้เหตุผลที่ยอดเยี่ยม
|อาจทำให้ดูไม่มีความรู้สึกหรือห่างเหิน
|นักคิดสร้างสรรค์
|มีปัญหาในการแสดงออกถึงอารมณ์ของตนเอง
|มีความอยากรู้อยากเห็นและเปิดกว้าง
|คิดมากเกินไปและวิตกกังวล
|มีความหลงใหลในสิ่งที่สนใจ
|สามารถตัดขาดจากโลกภายนอกและหลงอยู่ในความคิดของตนเองได้
|สามารถไว้วางใจได้ว่ามีความเป็นกลางและยุติธรรม
INTPs ในที่ทำงาน
ในส่วนนี้ เราจะอธิบายว่าคนที่มีบุคลิกภาพ INTP เป็นอย่างไรในที่ทำงาน และเส้นทางอาชีพใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพวกเขา มาเริ่มกันเลย
INTP ในบทบาทผู้นำ
ในฐานะผู้นำ INTPs ได้รับความเคารพและ สร้างแรงบันดาลใจ ให้กับผู้อื่นด้วยสติปัญญาและแนวคิดที่สร้างสรรค์ พวกเขาส่งเสริมความเป็นอิสระ ภายในทีมและไม่เชื่อในการควบคุมหรือช่วยเหลือมากเกินไป
ในขณะที่พวกเขาเก่งในการตัดสินใจและแบ่งปันแนวคิดใหญ่ ๆ พวกเขามักจะละเลยรายละเอียดและปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทีม นั่นคือเหตุผลที่พวกเขาต้องการทีมที่มีสติปัญญาและขับเคลื่อนด้วยตนเองเพื่อนำแนวคิดของพวกเขาไปปฏิบัติ
INTPs ในฐานะพนักงาน
INTPs เจริญเติบโตในบทบาทที่พวกเขาสามารถใช้ ความคิดสร้างสรรค์ และ ความสามารถในการแก้ปัญหา ของพวกเขาได้ เนื่องจากความต้องการในการแก้ปัญหาและเข้าใจแนวคิด พวกเขาจึงทำได้ดีเยี่ยมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
อย่างไรก็ตาม เส้นทางอาชีพของพวกเขาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงสาขาเทคนิคเท่านั้น พวกเขาจะทำงานได้ดีในทุกตำแหน่งงานที่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้แก้ไขปัญหาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน
พวกเขาไม่ชอบถูกจำกัดด้วยกฎเกณฑ์และต้องการสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และความอยากรู้อยากเห็นของพวกเขา
เส้นทางอาชีพของ INTP
INTPs ทำผลงานได้ดีในสาขาเทคนิค และสามารถเป็นนักคณิตศาสตร์, นักวิเคราะห์, นักวิจัย, นักวิทยาศาสตร์, เป็นต้น
พวกเขายังเหมาะสมกับบทบาทที่ต้องการการผสมผสานระหว่างความรู้ทางเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ เช่น นักออกแบบกราฟิกหรือสถาปนิก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ก็เป็นสาขาที่ INTP มักจะประสบความสำเร็จเช่นกัน
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคลิกภาพประเภทนี้ให้อ่านหนังสือเกี่ยวกับ INTPที่อธิบายลักษณะนิสัย แรงจูงใจ พฤติกรรม และอื่นๆ อย่างครอบคลุม
ความแตกต่างและความคล้ายคลึงระหว่าง INFJ และ INTP
แม้ว่าบุคลิกภาพ INFJ และ INTP จะเป็นคนเก็บตัวที่มีสัญชาตญาณแรง แต่พวกเขาก็มีความแตกต่างกันหลายประการ ในส่วนนี้เราจะครอบคลุมทั้งความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง INFJ และ INTP
ความแตกต่างที่สำคัญ: INTP กับ INFJ
นี่คือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างบุคลิกภาพ INTP กับ INFJ
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง INFJ กับ INTP คือวิธีที่พวกเขาเผชิญกับปัญหาและตัดสินใจ รูปแบบการตัดสินใจของพวกเขาแตกต่างกัน เนื่องจากหน้าที่ทางปัญญาของพวกเขา
INFJ เป็นประเภทผู้ตัดสินใจที่พึ่งพาการหยั่งรู้และความเข้าใจในผู้คนเพื่อประเมินสถานการณ์ ในขณะที่ INTP มีวิธีการแก้ปัญหาที่เน้นการวิเคราะห์และตรรกะมากกว่า
แม้ว่าจะมีลักษณะที่เป็นธรรมชาติ แต่ INFJs ชอบ แนวทางที่มีโครงสร้างมากขึ้น ที่พวกเขาจะพิจารณาทุกแง่มุมก่อนที่จะตัดสินใจ INTPs มีความ ยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดี และชอบที่จะสำรวจทุกตัวเลือกเมื่อมันปรากฏขึ้น
การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
INFJs มีความเอาใจใส่ ต่ออารมณ์ของผู้อื่นและให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์ที่กลมเกลียว แม้ว่าพวกเขาจะชอบเก็บความคิดไว้กับตัวเอง แต่พวกเขาก็อาจเปิดใจให้กับคนที่ใกล้ชิดได้
INTPs ในทางกลับกัน ไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับพวกเขา และชอบอยู่คนเดียวมากกว่าอยู่รอบๆ คนอื่น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพวกเขาเป็นคนที่ เก็บตัวและมักจะพูดตรงๆ พวกเขาอาจดูเหมือนไม่มีความรู้สึกในบางครั้ง
การประมวลผลข้อมูล
ความแตกต่างอีกประการหนึ่งระหว่าง INFJ กับ INTP คือวิธีการประมวลผลข้อมูล
INFJs มีความเป็นระเบียบมากกว่า และชอบทบทวนข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อหาความเข้าใจ พวกเขาจะคิดให้จบประเด็นหนึ่งอย่างสมบูรณ์ก่อนที่จะไปประเด็นถัดไป พวกเขาเป็นนักคิดที่ลึกซึ้ง
INTPs ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงในเรื่องนี้ พวกเขาชอบกระโดดจากความคิดหนึ่งไปสู่อีกความคิดหนึ่ง พวกเขาไม่รังเกียจที่จะมีความคิดและมุมมองมากมายในเวลาเดียวกัน และ ไปตามกระแส
ความคล้ายคลึงที่สำคัญ: INTP กับ INFJ
ความคล้ายคลึงที่สำคัญที่สุดสองประการระหว่าง INFJ และ INTP คือพวกเขาเป็น คนเก็บตัว ที่มี สัญชาตญาณที่แข็งแกร่ง และ โลกภายในที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งสองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวในการไตร่ตรองเงียบๆ และต้องการสิ่งนั้นเพื่อชาร์จพลังทางสังคมของพวกเขา
อีกความคล้ายคลึงกันระหว่างบุคลิกภาพ INTP และ INFJ คือพวกเขา มีไหวพริบและฉลาดหลักแหลม พร้อมด้วยด้านความคิดสร้างสรรค์
กลยุทธ์การทำงานร่วมกันระหว่าง INFJ และ INTP
ในส่วนนี้ เราจะพูดถึงเคล็ดลับบางประการเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ INFJ และ INTP สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ทำความเข้าใจรูปแบบการทำงานของกันและกัน
ก้าวแรกสู่ความสัมพันธ์ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพระหว่าง INFJ และ INTP คือการเข้าใจบุคลิกภาพและสไตล์การทำงานของกันและกัน หลายองค์กรส่งเสริมให้พนักงานทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ MBTI เพื่อให้สมาชิกในทีมรู้จักประเภทบุคลิกภาพของกันและกัน
สิ่งนี้ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและการสื่อสารมีประสิทธิภาพในหมู่สมาชิกทีม
เราขอแนะนำให้ใช้เทมเพลต ClickUp Meet the Teamเพื่อแนะนำสมาชิกในทีมให้รู้จักกัน
ใช้เพื่อแบ่งปันลักษณะบุคลิกภาพของแต่ละสมาชิกในทีม,รูปแบบการจัดการ, สิ่งที่ชอบ, สิ่งที่ไม่ชอบ,รูปแบบการทำงาน, หรือข้อมูลใด ๆ ที่จะช่วยปรับปรุงการร่วมมือในทีมให้ดีขึ้น
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้เครื่องมือสำหรับทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในทีม
2. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคือหัวใจของทุกความสัมพันธ์ที่ดี; ความสัมพันธ์ในที่ทำงานก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น. นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมทุกองค์กรจึงต้องมีแอปพลิเคชันสื่อสารทีมเพื่อให้พนักงานมีวิธีที่ง่ายในการสื่อสารกับสมาชิกทีม.
เครื่องมือการจัดการโครงการสามารถนำเสนอวิธีการสื่อสารหลากหลายรูปแบบระหว่างสมาชิกในทีม ไม่ว่าคุณจะเป็นคนเก็บตัวหรือคนเปิดเผย คุณจะพบวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพได้ ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็นในภารกิจไปจนถึงการส่งข้อความโดยตรงทันที
เพื่อปรับปรุงการสื่อสารในทีม คุณควรจัดการประชุมทีมเป็นประจำ และบันทึกการประชุมเหล่านี้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถติดตามการประชุมทีมที่วางแผนไว้ทั้งหมดและรายละเอียดสำคัญของการประชุมเหล่านั้นได้ในรูปแบบที่มองเห็นได้ชัดเจน เช่น ผู้เข้าร่วมประชุมและวาระการประชุม
📮ClickUp Insight: ClickUp พบว่า 27% ของผู้ตอบแบบสอบถามประสบปัญหาในการประชุมที่ขาดการติดตามผล ส่งผลให้มีการสูญเสียรายการที่ต้องดำเนินการ งานที่ยังไม่เสร็จ และท้ายที่สุดคือประสิทธิภาพการทำงานที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหานี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นจากวิธีการที่ทีมใช้ในการติดตามงานของตนเองการสำรวจการสื่อสารของทีมเราเผยให้เห็นว่าเกือบ 40% ของผู้เชี่ยวชาญติดตามรายการที่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้เวลามากและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด ในขณะที่ 38% พึ่งพาวิธีการที่ไม่สม่ำเสมอซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการสื่อสารผิดพลาดและการพลาดกำหนดเวลา
เครื่องมือการจัดการโครงการช่วยขจัดความวุ่นวายของงานที่ต้องดำเนินการ! เปลี่ยนการตัดสินใจจากการประชุมให้เป็นงานที่ได้รับมอบหมายทันที—ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทุกคนทำงานอยู่
นอกจากนี้ หากคุณต้องการติดตามและเก็บบันทึกการสื่อสารทั้งหมดของทีม ไม่ว่าจะผ่านทางอีเมลหรือการประชุมทีมให้ใช้เทมเพลตรายงานเมทริกซ์การสื่อสาร
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามการสื่อสารที่วางแผนไว้ทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถบันทึกการประชุมทีม การประชุมทางโทรศัพท์ การสนทนาเกี่ยวกับโครงการ และการสื่อสารทางอีเมลได้
สุดท้ายปรับปรุงการสื่อสารในทีมโดยการสร้างแผนการสื่อสารรายสัปดาห์รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี INFJ ชื่นชมการจัดระเบียบและความชัดเจน ในขณะที่ INTP ให้คุณค่ากับตรรกะและความยืดหยุ่น
เพื่อให้บรรลุสมดุลที่ดี—ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือไวท์บอร์ดเพื่อสร้างภาพในใจ ระดมความคิด และทำงานร่วมกับทีมของคุณเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันเสมอ
หากสมาชิกในทีมบางคนไม่เข้าร่วมการประชุม คุณสามารถบันทึกหน้าจอการประชุมและแชร์ให้พวกเขาได้ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการแชร์บันทึกเสียงหรือวิดีโอกับสมาชิกในทีม ทำให้การสื่อสารในทีมง่ายขึ้นอีกด้วย
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้เครื่องมือ AI เพื่อเขียนคำตอบอีเมล, สรุปเนื้อหา, หรือจดบันทึกการประชุม. สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีบุคลิกเก็บตัวซึ่งมีปัญหาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, เนื่องจาก AI สามารถช่วยคุณสร้างคำตอบที่ถูกต้องสำหรับการสื่อสารในทีมได้.
3. ใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมที่เหมาะสม
ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ INTP และ INFJ สามารถทำงานร่วมกันได้ดีหากพวกเขาสื่อสารและร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันในทีมที่เหมาะสมสามารถช่วยในเรื่องนี้ได้
ตัวอย่างเช่น ซอฟต์แวร์โซลูชันการจัดการโครงการที่มีเครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมมากมาย ตั้งแต่กระดานไวท์บอร์ดไปจนถึงการส่งข้อความทันที มีมุมมองมากกว่า 15 แบบที่ช่วยให้ทีมประเภทต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันได้ในวิธีที่สะดวกที่สุดสำหรับพวกเขา
มุมมองแชทสะดวกเป็นพิเศษสำหรับทีมในการทำงานร่วมกันแม้จะอยู่ห่างไกลกัน ใช้เพื่อรวมการสื่อสารทั้งหมดของทีมและนำมารวมไว้ในแดชบอร์ดเดียว ซึ่งช่วยให้การสื่อสารของทีมง่ายขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
ไวท์บอร์ดและแผนผังความคิดเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ลองใช้ไวท์บอร์ดเพื่อทำความเข้าใจว่าการทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์นั้นง่ายเพียงใด ใช้เพื่อระดมความคิดกับทีมของคุณในลักษณะที่ไม่ทำให้คนขี้อายรู้สึกอึดอัด ไม่เหมือนกับการประชุมแบบเผชิญหน้า
โดยการใช้เครื่องมือเหล่านี้ INFJ และ INTP สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพกับสมาชิกทีมคนอื่น ๆ กุญแจสำคัญคือการตระหนักว่าเครื่องมือการทำงานร่วมกันใดที่เหมาะกับทีมของคุณมากที่สุด ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพ MBTI ของสมาชิกทีมแต่ละคน
การใช้ประโยชน์จากประเภทบุคลิกภาพเพื่อทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น
หากคุณเป็น INFJ หรือ INTP หรือรู้จักใครที่เป็น INTP vs. INFJ คู่มือนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจบุคลิกภาพของพวกเขาและวิธีการสื่อสารที่ดีที่สุดและทำงานร่วมกับพวกเขา
การเข้าใจบุคลิกภาพ MBTI ของเพื่อนร่วมงานและตัวคุณเองสามารถช่วยปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในทีมได้อย่างมีนัยสำคัญ
