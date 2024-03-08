14 หนังสือสำหรับคนบุคลิกภาพ INFJ จากโลกวรรณกรรม

INFJ (ประเภทบุคลิกภาพที่หายากที่สุดตามแบบทดสอบบุคลิกภาพ Myers Briggs Type Indicator หรือ MBTI) ถูกเรียกว่าเป็นความขัดแย้งที่เดินได้—และมีเหตุผลที่ดี พวกเขาแสดงความเห็นอกเห็นใจในขณะที่ยังคงอุดมคติไว้; พวกเขาเป็น ผู้สนับสนุนที่เปี่ยมด้วยความหลงใหล ที่มักจะเก็บตัวและไม่แสดงออก; พวกเขาเป็น นักฝันที่วิเคราะห์ และ คนเก็บตัว ที่เจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมทางสังคม
INFJs มีความคิดและความเชื่อที่เข้มงวด แต่พวกเขาก็อาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีสิ่งกระตุ้นที่เหมาะสม สำหรับพวกเขา สิ่งนั้นคือการอ่าน
แรงดึงดูดตามธรรมชาติที่มีต่อวรรณกรรมทำให้ INFJ เป็น นักอ่านตัวยง การอ่านเป็นทั้งที่หลบภัยและแรงบันดาลใจ มาร่วมกับเราในการแบ่งปันรายชื่อหนังสือ 14 เล่มที่เป็นที่ชื่นชอบของ INFJ!
การเข้าใจบุคลิกภาพ INFJ ผ่านวรรณกรรม
บุคลิกภาพมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความชอบในการอ่านของแต่ละบุคคล ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ INFJ มักแสดงแนวโน้มที่เด่นชัดสองประการในสไตล์การอ่านของพวกเขา
INFJs ชอบอ่าน หนังสือที่สำรวจอารมณ์ลึกซึ้ง ความสัมพันธ์ซับซ้อน และจิตวิทยาของมนุษย์ นี่เป็นเพราะ ความไวต่อการประมวลผลทางประสาทสัมผัส (SPS), ซึ่งทำให้พวกเขามีความตระหนักรู้ในความละเอียดอ่อนของสิ่งแวดล้อมรอบตัวสูง ธรรมชาติที่ชอบคิดใคร่ครวญของพวกเขาต้องการหนังสือที่มีตัวละครซับซ้อนและโลกภายในของพวกเขา
ในฐานะผู้ที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น พวกเขาใช้ชีวิตผ่านหนังสือที่การเป็นคนเก็บตัวไม่ใช่ข้อจำกัด—ไม่ใช่ว่าพวกเขาต้องการก้าวออกจากลักษณะนิสัยนี้ พวกเขาเป็นเพียงผู้ที่มีความอยากรู้อยากเห็นที่ต้องการใช้ชีวิตหลายชีวิต หลายอารมณ์ และประสบการณ์ของมนุษย์ ในขณะที่เพลิดเพลินกับการอ่านหนังสืออย่างสบายใจเพียงลำพัง
พวกเขามีความชื่นชอบอย่างมากในเรื่องราวเกี่ยวกับศีลธรรมอันสมบูรณ์แบบ ความยุติธรรม และการพัฒนาตนเอง ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงเปิดรับวิสัยทัศน์ในอุดมคติ การค้นคว้าทางปรัชญา และการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ความเห็นอกเห็นใจของพวกเขาทำให้พวกเขามักจะสนใจหนังสือที่เกี่ยวกับความหวัง ความเข้มแข็ง และความเป็นธรรมทางสังคม
สำหรับบุคลิกภาพ INFJ หนังสือเปรียบเสมือนตู้เสื้อผ้าในนาร์เนีย—ประตูสู่โลกอีกใบ หนังสือคือสถานที่ที่พวกเขาได้สำรวจความซับซ้อนของความเป็นมนุษย์และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สะท้อนคุณค่าของตนเอง และแสวงหาแรงบันดาลใจในการเติบโตในฐานะปัจเจกบุคคล
14 หนังสือแนะนำยอดนิยมสำหรับบุคลิกภาพ INFJ
ตอนนี้ที่เราได้พูดถึงว่า INFJ ชอบอ่านหนังสือแล้ว ก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่จะมาพูดถึงคำแนะนำด้านวรรณกรรมที่พวกเขาชื่นชอบมากที่สุดกันต่อไป มาเริ่มกันเลย!
1. การแสวงหาความหมายของมนุษย์ โดย วิคเตอร์ อี. ฟรังคล์
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: วิคเตอร์ อี. ฟรังคล
- ปีที่ตีพิมพ์: 1959
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 3 ชั่วโมง
- เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการพัฒนาตนเองผ่านการใคร่ครวญตนเอง
- จำนวนหน้า: 165 หน้า
- คะแนน: 4. 7/5 (Amazon) 4. 37/5 (Goodreads)
สรุปเนื้อหาโดยไม่เปิดเผยจุดสำคัญ
หนังสือ Man's Search For Meaning ของวิกเตอร์ อี. ฟรังค์ล เป็นผลงานวรรณกรรมที่ลึกซึ้งและมีอิทธิพลอย่างมาก หนังสือเล่มนี้นำเสนอประสบการณ์ตรงของผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว (ฮอโลคอสต์) ผสมผสานกับความเชี่ยวชาญและความเข้าใจลึกซึ้งในฐานะจิตแพทย์และนักปรัชญาแนวอัตถิภาวนิยมของผู้เขียน
ส่วนแรกของหนังสือเล่าถึงประสบการณ์ของเขาในค่ายกักกันนาซี รายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสภาพการดำรงชีวิตที่โหดร้าย ความตาย และการสูญเสียคนที่รัก รวมถึงภัยคุกคามต่อชีวิตอย่างต่อเนื่อง เขาแบ่งปันการสังเกตของเขาเกี่ยวกับผู้ที่ยังคงหาความหมายและเป้าหมายจากทุกข์ยากเช่นนี้ และยังคงมีความหวังสำหรับวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า—เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความยืดหยุ่นของมนุษยชาติ
ในส่วนที่สอง ฟรังค์ลได้เสนอทฤษฎีการบำบัดด้วยจิตวิทยาเชิงความหมาย (Logotherapy) ซึ่งเป็นแนวทางทางจิตบำบัดที่มุ่งเน้นการแสวงหาความหมายในชีวิต เขาได้กล่าวถึงวิธีที่ทัศนคติของแต่ละบุคคลต่อการค้นหาจุดมุ่งหมายและความหมายในชีวิตช่วยให้พวกเขาสามารถรับมือกับสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยและความทุกข์ทรมานได้
คำพูดจากหนังสือ
ผู้ที่มี 'เหตุผล' ในการมีชีวิตอยู่ ย่อมอดทนกับ 'วิธีการ' เกือบทุกอย่างได้
ผู้ที่มี 'เหตุผล' ในการมีชีวิตอยู่ ย่อมอดทนกับ 'วิธีการ' แทบทุกอย่างได้
ทำไมเราถึงแนะนำ การแสวงหาความหมายของมนุษย์ สำหรับบุคลิกภาพประเภท INFJ?
- มันสำรวจหัวข้อของปรัชญาการดำรงอยู่และการค้นหาความหมายหรือจุดมุ่งหมายในชีวิต มันจะสอดคล้องกับนิสัยที่ชอบคิดถึงตัวเองของ INFJ และพวกเขาสามารถชื่นชมแง่มุมทางปรัชญาของหนังสือเล่มนี้ได้อย่างแท้จริง
- การเน้นย้ำถึงพลังของการเลือกและความรับผิดชอบส่วนบุคคลสอดคล้องกับแนวโน้มของ INFJที่มุ่งแสวงหาการพัฒนาและการเติบโตส่วนบุคคลผ่านการใคร่ครวญตนเอง หนังสือเล่มนี้ทำหน้าที่เป็นแนวทางสำหรับ INFJ ในการค้นพบตนเอง
- หัวข้อของหนังสือจะกระตุ้นให้เกิดความเห็นอกเห็นใจ และช่วยส่งเสริมการค้นหาทางจิตวิญญาณหรือการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์
2. รอยย่นแห่งกาลเวลา (จากชุดไทม์ควินเท็ต) โดย มาเดอลีน เลอองจ์
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: มาเดอลีน เลนเกล
- ปีที่ตีพิมพ์: 1962
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 3 ชั่วโมง
- เหมาะสำหรับ: บุคคลที่มีจิตใจสร้างสรรค์และจินตนาการ
- จำนวนหน้า: 218
- คะแนน: 4. 4/5 (Amazon) 3. 98/5 (Goodreads)
สรุปแบบไม่เปิดเผยเนื้อหาสำคัญ
หากคุณพบว่าหัวข้อหนัก ๆ ทำให้คุณรู้สึกเศร้า (และเราไม่ตำหนิคุณที่มีความเห็นอกเห็นใจตามธรรมชาติ) ลองพิจารณาดำดิ่งสู่โลกนิยายวิทยาศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความดีงามดูสิ
ริ้วรอยแห่งกาลเวลา โดย มาเดอลีน เลอองเกิล เล่าเรื่องราวของเด็กหญิงชื่อ เม็ก เมอร์รี เม็ก พี่ชายของเธอ และเพื่อนคนหนึ่ง ออกเดินทางผจญภัยอันน่าอัศจรรย์เพื่อช่วยเหลือพ่อของพวกเขาที่หายตัวไปขณะทำงานในโครงการลับของรัฐบาล ทั้งสามได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งมีชีวิตจากสวรรค์สามตนที่ลึกลับ ซึ่งช่วยให้พวกเขาเดินทางผ่านอวกาศและกาลเวลาเพื่อเผชิญหน้ากับ 'มัน' พลังชั่วร้ายที่อยู่เบื้องหลังการลักพาตัวครั้งนี้
หนังสือเล่มนี้ผสมผสานนิยายวิทยาศาสตร์, แฟนตาซี, และปรัชญาเพื่อสำรวจหัวข้อเกี่ยวกับความเป็นตัวของตัวเอง, ความรัก, และการต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่ว.
คำพูดจากหนังสือ
วิธีเดียวที่จะรับมือกับสิ่งที่น่ากลัวอย่างร้ายแรงได้คือการพยายามทำให้มันดูเบาลงนิดหน่อย
วิธีเดียวที่จะรับมือกับสิ่งที่น่ากลัวอย่างร้ายแรงคือการพยายามทำให้มันดูเบาลงนิดหน่อย
ทำไมเราถึงแนะนำ A Wrinkle in Time สำหรับบุคลิกภาพแบบ INFJ?
- การเล่าเรื่องที่สร้างสรรค์ด้วยโครงเรื่องที่น่าติดตามซึ่งเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์, แฟนตาซี, มิติอื่น ๆ, เป็นต้น, จะกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของ INFJ ทุกวัย
- เรื่องราวดำเนินไปตามรูปแบบการเดินทางของวีรบุรุษแบบคลาสสิก ซึ่งตัวเอกจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภายในและการเสริมสร้างพลังอำนาจของตนเอง พร้อมทั้งฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับความสนใจของบุคคลประเภท INFJ
- มันเฉลิมฉลองความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยกระตุ้นให้ผู้อ่านก้าวข้ามข้อจำกัดของการทำตามแบบแผน INFJ จะชื่นชมข้อความนี้เกี่ยวกับการยอมรับความเป็นตัวจริงและความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
- INFJ ให้คุณค่ากับมิตรภาพที่ลึกซึ้งและความสัมพันธ์ในครอบครัว ซึ่งถูกถ่ายทอดออกมาอย่างงดงามในเรื่องราว
3. คู่มือบุคลิกภาพ INFJ โดย โบ มิลเลอร์
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: โบ มิลเลอร์
- ปีที่ตีพิมพ์: 2017
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 1 ชั่วโมง
- เหมาะสำหรับ: INFJ ที่ต้องการคำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อบรรลุเป้าหมายของตน
- จำนวนหน้า: 110
- คะแนน: 4. 2/5 (Amazon) 4. 5/5 (Goodreads)
สรุปเนื้อหาโดยไม่เปิดเผยจุดสำคัญ
ใครจะเป็นพี่เลี้ยงที่ดีกว่า INFJ ได้เท่ากับ INFJ เอง? โบ มิลเลอร์ เป็นผู้ปฏิบัติการ Myers-Briggs ที่ได้รับการรับรอง ซึ่งถือเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุด!
หนังสือ The INFJ Personality Guide ของมิลเลอร์ ยอมรับถึงความหายากของบุคลิกภาพประเภทนี้ และเจาะลึกถึงความท้าทาย, จุดแข็ง, และการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงของบุคคลเหล่านี้ มิลเลอร์ใช้ประสบการณ์ส่วนตัวในการพูดถึงความรู้สึกถูกทิ้งไว้ข้างหลังหรือถูกเข้าใจผิดในวัฒนธรรมที่ถูกครอบงำโดยบุคลิกภาพอื่น ๆ เขาแบ่งปันเรื่องราวการค้นพบตัวเอง โดยอธิบายว่าการระบุตัวเองว่าเป็นบุคลิกภาพประเภท INFJ ได้นำมาซึ่งความชัดเจน, การยืนยัน, และความรู้สึกตื่นตัวในชีวิตของเขา
หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็นสามส่วน ส่วนแรกอธิบายถึงลักษณะนิสัยสี่ประการของบุคลิกภาพ INFJ (เก็บตัว, ใช้สัญชาตญาณ, ให้ความรู้สึก, ชอบการตัดสินใจ) ส่วนที่สองแบ่งปันความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบความคิดที่ขับเคลื่อน INFJ (เรียกว่า 'ฟังก์ชัน' ในภาษาของ MBTI) ส่วนที่สามเป็นคู่มือปฏิบัติสำหรับ INFJ อื่นๆ เพื่อช่วยให้พวกเขาสำรวจและเพลิดเพลินกับชีวิตได้มากขึ้น
คำพูดจากหนังสือ
การมีสัญชาตญาณแบบเก็บตัวเป็นสิ่งที่ทำให้ INFJ เป็นนักดนตรี ศิลปิน นักออกแบบกราฟิก นักเขียน และอื่นๆ ที่ยอดเยี่ยม การเชื่อมโยงที่พวกเขาสร้างขึ้นนั้นมีความเป็นต้นฉบับและน่าทึ่ง และมีโลกแห่งความคิดสร้างสรรค์อยู่ในจิตใจของ INFJ แต่ละคน
การมีสัญชาตญาณแบบเก็บตัวเป็นสิ่งที่ทำให้ INFJ เป็นนักดนตรี ศิลปิน นักออกแบบกราฟิก นักเขียน และอื่นๆ ที่ยอดเยี่ยม การเชื่อมโยงที่พวกเขาสร้างขึ้นนั้นมีความเป็นต้นฉบับและน่าทึ่ง และมีโลกแห่งความคิดสร้างสรรค์อยู่ในจิตใจของ INFJ แต่ละคน
ทำไมเราถึงแนะนำ คู่มือบุคลิกภาพ INFJ สำหรับบุคลิกภาพประเภท INFJ?
- ผู้เขียน ซึ่งเป็น INFJ เอง ได้แบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวและความเข้าใจของเขาเพื่อสำรวจและยืนยันถึงความท้าทายและจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ของ INFJ ผู้อ่านจะพบว่าหนังสือเล่มนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างมาก
- สามส่วนนี้ครอบคลุมทุกสิ่งที่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพ INFJ ทำให้เป็นแหล่งข้อมูลครบวงจรสำหรับ INFJ ที่กำลังเดินทางค้นพบตัวเอง
- โบเรียกส่วนที่ 3 ว่า "สิ่งที่ฉันอยากให้ใครสักคนบอกฉันตอนที่ฉันยังเด็กกว่านี้" ทำให้เป็นคู่มือที่ยอดเยี่ยมและสมจริงสำหรับคนที่มีบุคลิกภาพแบบ INFJ
- หนังสือเล่มนี้แบ่งปันคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริงจากมุมมองของ INFJ เพื่อช่วยให้บุคคลบรรลุเป้าหมายและเพลิดเพลินกับชีวิต
4. เดอะ ไดวิน คอมเมดี โดย ดันเต อาลีเกียรี
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: ดันเต อาลีเกียรี
- ปีที่ตีพิมพ์: 1320
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 6. 5 ชั่วโมง
- เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ชื่นชอบการอ่านบทวิจารณ์เชิงศีลธรรมและการเมืองเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม
- จำนวนหน้า: 798
- คะแนน: 4. 7/5 (Amazon) 4. 08/5 (Goodreads)
สรุปแบบไม่เปิดเผยเนื้อหาสำคัญ
ใน The Divine Comedy ดันเต อาลีเกียรี ได้พาผู้อ่านเดินทางผ่านนรก, ชั้นชำระบาป, และสวรรค์ของชีวิตหลังความตายตามความเชื่อของคริสต์ศาสนา The Divine Comedy ถูกเขียนขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 14 และแบ่งออกเป็นสามบท—Inferno, Purgatorio, และ Paradiso มันเล่าเรื่องการแสวงบุญอันยิ่งใหญ่ของตัวเอกซึ่งมีชื่อเดียวกับผู้เขียน ดันเต ได้รับการนำทางโดยกวีโรมัน เวอร์จิล และต่อมาโดยบีทริซ ผู้เป็นที่รักในอุดมคติของเขา
ใน Inferno ดันเต้ได้เห็นนรกทั้งเก้าชั้น ซึ่งแต่ละชั้นแทนบาปที่แตกต่างกันพร้อมกับการลงโทษที่สอดคล้องกัน Purgatorio บรรยายถึงการชำระล้างวิญญาณที่กำลังปีนขึ้นภูเขาแห่งการชำระบาป ในที่สุด Paradiso สำรวจอาณาจักรสวรรค์ภายใต้การนำทางของบีทริซ
ใน The Divine Comedy ดันเต้ได้พบกับบุคคลในประวัติศาสตร์และตำนานที่เข้าร่วมสนทนาอย่างลึกซึ้งและให้ข้อคิดเกี่ยวกับเทววิทยา ศีลธรรม และปรัชญา นอกเหนือจากการแสดงความคิดของดันเต้เกี่ยวกับบาป การไถ่บาป และระเบียบแห่งพระเจ้าแล้ว ผลงานชิ้นเอกนี้ยังเป็นการวิจารณ์สังคมและการเมืองเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์อีกด้วย
คำพูดจากหนังสือ
หากโลกในปัจจุบันหลงทาง สาเหตุอยู่ในตัวคุณ ในตัวคุณนั่นแหละที่ต้องค้นหา
หากโลกในปัจจุบันหลงทาง สาเหตุอยู่ในตัวคุณ ในตัวคุณนั่นแหละที่ต้องค้นหา
ทำไมเราถึงแนะนำ The Divine Comedy สำหรับบุคลิกภาพแบบ INFJ?
- ปัญญาอันลึกซึ้งและเชิงปัญญาที่ล้อมรอบหัวข้อของปรัชญาและอัตถิภาวนิยมจะตอบสนองความต้องการในการใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งและการสำรวจทางปัญญาของพวกเขา
- การใช้สัญลักษณ์ อุปมาอุปไมย และอุปการะทำให้สอดคล้องกับความสนใจตามธรรมชาติของพวกเขา ทำให้เกิดการตีความที่ลึกซึ้งและละเอียดอ่อนของงานเขียน
- INFJs มองหาความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีความหมาย ซึ่งแสดงให้เห็นผ่านความรักในอุดมคติระหว่างดันเตและเบียทริซ
- ความคิดเห็นทางศีลธรรมและการเมืองที่ฝังอยู่ในวรรณกรรมอันหลากหลายสะท้อนความสนใจของ INFJ ในประเด็นสังคม การแสวงหาความยุติธรรม และพลวัตของอำนาจ
5. จิตใจที่เป็นระเบียบ: คิดอย่างมีเหตุผลในยุคข้อมูลล้นเกิน โดย แดเนียล เจ. เลวิติน
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: แดเนียล เจ. เลวิติน
- ปีที่ตีพิมพ์: 2014
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 9 ชั่วโมง
- เหมาะสำหรับ: บุคคลที่กำลังมองหาคำแนะนำส่วนบุคคลและคำแนะนำทางอาชีพที่เหมาะกับบุคลิกภาพ INFJ
- จำนวนหน้า: 528
- คะแนน: 4. 3/5 (Amazon) 3. 7/5 (Goodreads)
สรุปเนื้อหาโดยไม่เปิดเผยจุดสำคัญ
ยุคข้อมูลข่าวสารได้นำโลกแห่งความรู้มาสู่ปลายนิ้วของเรา อย่างไรก็ตาม การหลั่งไหลเข้ามาอย่างกะทันหันของข้อมูลนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เสียสมาธิได้มาก—มันยากที่จะไม่รู้สึกเหมือนกำลังท่องเว็บที่มีแท็บเปิดมากเกินไป The Organized Mind กล่าวถึงความท้าทายเหล่านี้และแบ่งปันข้อคิดเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีที่บุคคลสามารถจัดการกับข้อมูลล้นเกินเพื่อรักษาสมาธิไว้ได้
ผู้แต่ง แดเนียล เลวิติน นักวิทยาศาสตร์ประสาทวิทยาที่มีชื่อเสียง ได้ยกตัวอย่างงานวิจัยจากสาขาประสาทวิทยา จิตวิทยา และเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เขาเสนอแนวทางปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อปรับปรุงการตัดสินใจ ลดภาวะการตัดสินใจติดขัดและความเครียด และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่น ข้อจำกัดของสมองมนุษย์ในการประมวลผลข้อมูล ความสำคัญของการจัดระเบียบและการวางแผน ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อการทำงานทางปัญญาของเรา และวิธีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อทำให้ชีวิตง่ายขึ้น
Levitin ได้แบ่งปันเคล็ดลับและเทคนิคในการจัดระเบียบพื้นที่ทั้งทางกายภาพและดิจิทัล การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ และการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น—โดยปราศจากสิ่งรบกวนต่างๆ
คำพูดจากหนังสือ
มันเหมือนกับว่าสมองของเราถูกตั้งค่าให้ตัดสินใจจำนวนหนึ่งต่อวัน และเมื่อเราถึงขีดจำกัดนั้นแล้ว เราก็ไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้อีก ไม่ว่าสิ่งนั้นจะสำคัญแค่ไหนก็ตาม
มันเหมือนกับว่าสมองของเราถูกตั้งค่าให้ตัดสินใจจำนวนหนึ่งต่อวัน และเมื่อเราถึงขีดจำกัดนั้นแล้ว เราก็ไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้อีก ไม่ว่าจะสำคัญแค่ไหนก็ตาม
ทำไมเราถึงแนะนำ The Organized Mind สำหรับบุคลิกภาพประเภท INFJ?
- หนังสือเล่มนี้อ้างอิงจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายสาขา จึงดึงดูดความสนใจของผู้ที่เกิดมาเพื่อเป็น INFJ ซึ่งชื่นชอบการปรับปรุงตนเองด้วยวิธีการที่มีหลักฐานรองรับ
- มันแบ่งปันวิธีแก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริงสำหรับการจัดการกับข้อมูลที่ล้นหลาม ซึ่งเป็นความต้องการในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพแบบใดก็ตาม
- กลยุทธ์ที่แบ่งปันในหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คนที่มีบุคลิกภาพแบบ INFJ ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นทั้งในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว เนื่องจากพวกเขาชอบการตัดสินใจที่รอบคอบ
- INFJ มักจะประสบปัญหาในการจัดการเวลาหรือรับมือกับความเครียด พวกเขายังพบว่าตัวเองถูกกระตุ้นได้ง่ายและรู้สึกหนักใจ หนังสือเล่มนี้อาจช่วยให้พวกเขาจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. คนที่มีความไวต่อสิ่งเร้าสูง: วิธีที่จะเติบโตเมื่อโลกทำให้คุณรู้สึกท่วมท้น โดย เอลีน เอ็น. อารอน
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: เอเลน เอ็น. อารอน
- ปีที่ตีพิมพ์: 1997
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 4 ชั่วโมง
- เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้แข็งแกร่งขึ้น
- จำนวนหน้า: 251
- คะแนน: 4. 5/5 (Amazon) 3. 8/5 (Goodreads)
สรุปเนื้อหาโดยไม่เปิดเผยจุดสำคัญ
เนื่องจาก INFJ รู้สึกถึงอารมณ์อย่างเข้มข้นมากกว่าคนทั่วไป พวกเขาจึงมักจะมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ ในบางกรณี INFJ อาจเป็น HSP (บุคคลที่มีความอ่อนไหวสูง) อีกด้วย ซึ่งยิ่งทำให้ลักษณะนิสัยที่อ่อนไหวของพวกเขาซับซ้อนมากขึ้น
หากคุณเป็นคนที่ผสมผสานระหว่าง INFJ และ HSP หนังสือ The Highly Sensitive Person จะเป็นหนังสือที่คุณชื่นชอบมากที่สุด ดร. เอเลน อารอน นักจิตวิทยาวิจัยทางคลินิกและนักเขียน ได้แบ่งปันความรู้และผลการค้นพบของเธอในขณะที่สำรวจลักษณะของบุคคลที่มีความไวต่อสิ่งกระตุ้นสูง เธอได้นำเสนอข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ว่าทำไมบางคนถึงไวต่อสิ่งกระตุ้นเช่น เสียงดัง แสงจ้า กลิ่นแรง และเสียงรบกวน
ดร. อารอน อภิปรายถึงความท้าทายที่ลักษณะเหล่านี้ก่อให้เกิดและแบ่งปันกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์สำหรับการรับมือ การดูแลตนเอง และการเติบโตอย่างเข้มแข็ง หนังสือเล่มนี้สนับสนุนให้ผู้ที่มีลักษณะพิเศษสูง (HSIs) ยอมรับความสามารถเฉพาะตัวและพัฒนาทัศนคติที่สร้างสรรค์แม้จะเผชิญกับอุปสรรค
คำพูดจากหนังสือ
การมีความอ่อนไหวสูงไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่สามารถเป็นผู้รอดชีวิตที่แข็งแกร่งในแบบของคุณเองได้
การมีความอ่อนไหวสูงไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่สามารถเป็นผู้รอดชีวิตที่แข็งแกร่งในแบบของคุณเองได้
ทำไมเราถึงแนะนำ คนที่มีความไวต่อความรู้สึกสูง สำหรับบุคลิกภาพแบบ INFJ?
- มันช่วยให้เข้าใจและรับรู้ลักษณะเฉพาะ จุดแข็ง และความท้าทายของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจาก INFJ และ HSP มักแสดงลักษณะที่ทับซ้อนกัน
- มันแบ่งปันเครื่องมือที่มีค่าและกลยุทธ์การรับมือที่เป็นประโยชน์ซึ่ง INFJ สามารถนำมาใช้เพื่อจัดการกับการกระตุ้นที่มากเกินไปและสถานการณ์ที่ท่วมท้นเพื่อควบคุมความไว
- ศึกษาผลกระทบของลักษณะ HSP ต่อความสัมพันธ์ และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าสำหรับ INFJ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสร้างความเชื่อมโยงที่มีความหมาย
- หนังสือเล่มนี้เน้นย้ำการยอมรับอย่างสุดโต่งในลักษณะเฉพาะของบุคลิกภาพ HSP และ INFJ พร้อมทั้งเฉลิมฉลองคุณค่าอันเป็นเอกลักษณ์ที่บุคลิกภาพเหล่านี้มีต่อสังคม
7. คู่มือ INFJ: คู่มือสำหรับและเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่หายากที่สุดของ Myers-Briggs โดย มาริสซา เบเกอร์
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: มาริสซา เบเกอร์
- ปีที่ตีพิมพ์: 2015
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 1 ชั่วโมง
- เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการเข้าใจบุคลิกภาพแบบ INFJ
- จำนวนหน้า: 70
- คะแนน: 4. 6/5 (Amazon) 4. 0/5 (Goodreads)
สรุปเนื้อหาโดยไม่เปิดเผยจุดสำคัญ
คู่มือ INFJ เป็นอีกหนึ่งแนวทางจาก INFJ เพื่อนร่วมกลุ่มที่อุทิศให้กับ INFJ คนอื่นๆ
ผ่านงานชิ้นนี้ มาริสสา เบเกอร์ พาเราไปสำรวจอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะจากมุมมองของ INFJ มาริสสาเข้าใจลักษณะเฉพาะ จุดแข็ง และความท้าทายของ INFJ อย่างลึกซึ้ง และแบ่งปันมุมมองส่วนตัวเกี่ยวกับการเติบโตในฐานะ INFJ
หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ มากมาย ตั้งแต่ความสัมพันธ์ การสื่อสารรูปแบบการจัดการ และการเลือกอาชีพ ไปจนถึงการพัฒนาตนเอง แต่ละหัวข้อประกอบด้วยเรื่องเล่าที่เชื่อมโยงได้ คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ และคำพูดที่กระตุ้นความคิด เพื่อช่วยให้ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ INFJ สามารถนำทางผ่านแง่มุมต่าง ๆ ของชีวิตส่วนตัวและอาชีพการงานได้
คำพูดจากหนังสือ
ในฐานะที่เป็นคนสมบูรณ์แบบและอุดมคติ INFJ มักจะพยายามทำให้สิ่งต่าง ๆ ดีขึ้นอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เราทุ่มเท คนที่เราห่วงใย โครงการที่เราทำอยู่ หรือแม้แต่ต้นไม้ในบ้าน INFJ จะไม่ยอมแพ้จนกว่าจะหมดทุกวิถีทางในการปรับปรุง
ในฐานะที่เป็นคนสมบูรณ์แบบและอุดมคติ INFJ มักจะพยายามทำให้สิ่งต่าง ๆ ดีขึ้นอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เราทุ่มเทให้ คนที่เราห่วงใย โครงการที่เรากำลังทำ หรือแม้แต่ต้นไม้ในบ้าน INFJ จะไม่ยอมแพ้จนกว่าพวกเขาจะลองทุกวิถีทางที่เป็นไปได้ในการปรับปรุงแล้ว
ทำไมเราถึงแนะนำ คู่มือสำหรับคนประเภท INFJ สำหรับคนที่มีบุคลิกภาพแบบ INFJ?
- มันแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่สัมผัสได้เกี่ยวกับประสบการณ์ของ INFJ ทำให้เป็นคู่มือที่เชื่อถือได้สำหรับ INFJ คนอื่นๆ
- ครอบคลุมหัวข้อที่เน้น INFJ อย่างครอบคลุม เช่น การสื่อสาร อาชีพ การพัฒนาตนเอง ฯลฯ โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับแง่มุมเฉพาะในชีวิตของพวกเขา
- น้ำเสียงที่สนับสนุนตลอดทั้งเล่มกระตุ้นให้ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ INFJ ยอมรับคุณลักษณะเฉพาะของตนเองและจัดการกับความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ความเงียบ: พลังของคนที่ชอบอยู่คนเดียวในโลกที่ไม่หยุดพูด โดย ซูซาน เคน
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: ซูซาน เคน
- ปีที่ตีพิมพ์: 2012
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 6 ชั่วโมง
- เหมาะสำหรับ: คนเก็บตัวที่ต้องการกลยุทธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
- จำนวนหน้า: 333
- คะแนน: 4. 5/5 (Amazon) 4. 1/5 (Goodreads)
สรุปเนื้อหาโดยไม่เปิดเผยจุดสำคัญ
ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งมีจุดสัมผัสหลากหลายสำหรับการปฏิสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยพลัง ผู้ที่มีบุคลิกเปิดเผยมักถูกมองว่าเป็นชนชั้นทางสังคมที่เหนือกว่า ในทางตรงกันข้าม คุณมีผู้ที่มีบุคลิกเก็บตัว—ผู้ที่ใส่ 'ฉัน' ใน INFJ
เงียบ โดยซูซาน เคน ได้รวบรวมการวิจัยอย่างกว้างขวาง กรณีศึกษา และประสบการณ์ส่วนตัวเพื่อท้าทายการรับรู้ทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับคนเก็บตัว เธอสำรวจวิทยาศาสตร์เบื้องหลังการเป็นคนเก็บตัวและแบ่งปันความแตกต่างระหว่างคนเก็บตัวและคนเปิดเผยตามหลักประสาทวิทยาและจิตวิทยา จากนั้นเคนได้อภิปรายถึงอคติทางสังคมที่มีต่อคนเปิดเผยในที่ทำงานและสังคม ซึ่งมักทำให้คนเก็บตัวรู้สึกโดดเดี่ยว
เธอสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของบุคคล ซึ่งเฉลิมฉลองความ uniqueness ของทุกคน เพื่อขับเคลื่อนประเด็นของเธอ เธอได้ระบุถึงการมีส่วนร่วมที่หลากหลายของผู้ที่มีนิสัยเก็บตัวในสาขาต่าง ๆ และเรียกร้องให้มีการยอมรับและใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีอยู่ในตัวของผู้ที่มีนิสัยเก็บตัว
คำพูดจากหนังสือ
ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างการเป็นผู้พูดที่ดีที่สุดกับการมีความคิดที่ดีที่สุด
ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างการเป็นผู้พูดที่ดีที่สุดกับการมีความคิดที่ดีที่สุด
ทำไมเราถึงแนะนำ เงียบ สำหรับบุคลิกภาพแบบ INFJ?
- หนังสือเล่มนี้สนับสนุนการยอมรับภาวะผู้นำและรูปแบบการทำงานที่เงียบขรึมซึ่งมักพบในคนที่มีบุคลิกภาพแบบ INFJ เช่น การฟังอย่างลึกซึ้ง ความเห็นอกเห็นใจ และการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
- มันยืนยันความต้องการของ INFJ ในการอยู่ตามลำพังและการคิดทบทวนตนเอง เนื่องจากพวกเขามักให้คุณค่ากับเวลาอยู่คนเดียวเพื่อฟื้นฟูพลังงานหลังจากมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
- INFJ สามารถได้รับประโยชน์จากกลยุทธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อการสื่อสารและการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพในขณะที่เผชิญกับพลวัตทางสังคมในทั้งสภาพแวดล้อมส่วนตัวและอาชีพ
9. พลังของคนเก็บตัว: เหตุผลที่ชีวิตภายในของคุณคือจุดแข็งที่ซ่อนอยู่ โดย ลอรี่ เฮลโก
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: ลอรี เฮลโก
- ปีที่ตีพิมพ์: 2008
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 5. 5 ชั่วโมง
- เหมาะสำหรับ: คนเก็บตัวที่กำลังมองหาข้อดีของการอยู่คนเดียว
- จำนวนหน้า: 288
- คะแนน: 4. 4/5 (Amazon) 3. 8/5 (Goodreads)
สรุปแบบไม่เปิดเผยเนื้อหาสำคัญ
ต่อเนื่องกับธีมการเปิดเผยบุคคลที่มีลักษณะเก็บตัว เราขอแนะนำ พลังของคนเก็บตัว โดย Laurie Helgoe
เช่นเดียวกับนักเขียนส่วนใหญ่ในรายชื่อของเรา ลอรี่แบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวของเธอในฐานะนักจิตวิทยาและคนเก็บตัว เธอเน้นย้ำถึงจุดแข็งเฉพาะตัวของคนเก็บตัว เช่น การไตร่ตรองอย่างลึกซึ้ง การสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย และความคิดสร้างสรรค์ นอกเหนือจากการท้าทายบรรทัดฐานทางสังคมที่เอื้อประโยชน์ต่อคนเปิดเผยแล้ว เธอยังนำเสนอข้อโต้แย้งที่ทรงพลังสำหรับลักษณะของคนเก็บตัวอีกด้วย
หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่ให้ความรู้ลึกซึ้งสำหรับคนเก็บตัว โดยสนับสนุนให้พวกเขายอมรับตัวตนที่แท้จริงของตนเอง ในโลกที่อาจไม่ได้ชื่นชมจุดแข็งของพวกเขาเสมอไป มุมมองเชิงบวกเช่นนี้เป็นการเสริมพลังให้กับคนเก็บตัว
คำพูดจากหนังสือ
ขอชี้แจงให้ชัดเจนสักเรื่องหนึ่ง: คนเก็บตัวไม่ได้เกลียดการพูดคุยเรื่องทั่วไปเพราะเราไม่ชอบผู้คน เราเกลียดการพูดคุยเรื่องทั่วไปเพราะเราเกลียดกำแพงที่มันสร้างขึ้นระหว่างผู้คน
ขอชี้แจงให้ชัดเจนสักเรื่อง: คนเก็บตัวไม่ได้เกลียดการพูดคุยเรื่องทั่วไปเพราะเราไม่ชอบผู้คน เราเกลียดการพูดคุยเรื่องทั่วไปเพราะเราเกลียดกำแพงที่มันสร้างขึ้นระหว่างผู้คน
ทำไมเราถึงแนะนำ พลังของคนเก็บตัว สำหรับบุคลิกภาพแบบ INFJ?
- มันเฉลิมฉลองความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นคนเก็บตัว ซึ่งโดดเด่นเป็นพิเศษสำหรับ INFJs ผู้ซึ่งมีศิลปะและจินตนาการโดยธรรมชาติ
- เป็นหนังสือที่สร้างพลังและแรงบันดาลใจ ซึ่งจะช่วยให้คนที่มีบุคลิกภาพแบบ INFJ ค้นพบความเข้มแข็งและความยืดหยุ่นภายในตนเอง พร้อมทั้งสร้างสมดุลระหว่างโลกภายในกับความคาดหวังจากภายนอก
- มันทำให้ความโดดเดี่ยวมีมุมมองในแง่บวก ซึ่งมักถูกมองในแง่ลบอยู่เสมอ มันยืนยันความต้องการของ INFJ ในการใช้เวลาอยู่คนเดียวเพื่อไตร่ตรองและสำรวจตนเอง
10. 100 วันสู่ความสงบ: ไดอารี่สำหรับการค้นหาความสงบในชีวิตประจำวัน โดย เอมี่ ลีห์ เมอร์ครี
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: เอมี่ ลีห์ เมอร์ครี
- ปีที่ตีพิมพ์: 2020
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 5-10 นาทีต่อแบบฝึกหัด
- เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการพื้นที่ในจิตใจที่ดีขึ้น
- จำนวนหน้า: 208
- คะแนน: 4. 6/5 (Amazon) 4. 0/5 (Goodreads)
สรุปเนื้อหาโดยไม่เปิดเผยจุดสำคัญ
ผู้ที่มีบุคลิกภาพ INFJ ซึ่งมีความวิตกกังวลและเครียดอยู่บ่อยครั้ง มักจะหาความสบายใจจากการทำสมาธิและการเขียนบันทึก หากคุณเป็นหนึ่งในนั้น ลองเขียนบันทึกด้วย 100 Days to Calm ดูสิ
ในสมุดงานเล่มนี้ Amy Leigh Mercree ได้รวบรวมชุดของคำถามสำหรับบันทึกประจำวัน แบบฝึกหัด และการสะท้อนความคิด เพื่อเติมเต็มความสงบและความเงียบสงบในชีวิตประจำวัน คิดถึงสิ่งนี้ว่าเป็นเส้นทางสู่ความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์และจิตใจของคุณ
วารสารนี้กล่าวถึงสติ, ความกตัญญู, และการดูแลตนเองเพื่อสร้างความสงบแม้ในท่ามกลางความท้าทายต่าง ๆ ของชีวิต คุณยังจะพบคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ระหว่างแบบฝึกหัดการเขียนเพื่อส่งเสริมความสมดุลทางอารมณ์และความสงบ หากคุณกำลังมองหาเพื่อนคู่ใจที่เชื่อถือได้ในการทำให้สติเป็นนิสัยและนำชีวิตที่สงบสุข วารสารนี้ควรเป็นหนังสือที่คุณชื่นชอบ!
คำพูดจากหนังสือ
เมื่อคุณหยุดเพื่อดมกลิ่นดอกไม้จริงๆ คุณจะฟื้นฟูตัวเองและคนรอบข้างไปด้วย
เมื่อคุณหยุดเพื่อดมกลิ่นดอกไม้จริงๆ คุณจะฟื้นฟูตัวเองและคนรอบข้างไปด้วย
ทำไมเราถึงแนะนำ 100 วันสู่ความสงบ สำหรับบุคลิกภาพแบบ INFJ?
- INFJ สามารถฝึกสติอย่างเป็นระบบผ่านหนังสือเล่มนี้ได้ การเดินทางค่อยเป็นค่อยไปตลอด 100 วันสอดคล้องกับความต้องการของพวกเขาในเรื่องของเป้าหมายและความมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จ
- สมุดบันทึกแบบมีคำแนะนำนี้จะช่วยให้คนที่มีบุคลิกภาพ INFJ มุ่งเน้นการค้นหาความสงบในกิจวัตรประจำวันของพวกเขา ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการในการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมและความสมดุล
- นี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ส่วนตัวสำหรับผู้ที่มีบุคลิกภาพ INFJ ในการแสดงความคิด ความรู้สึก และความปรารถนาของตน เพื่อตอบสนองความต้องการในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และลึกซึ้งภายในพื้นที่ที่ปลอดภัย
- วารสารนี้ช่วยให้คนที่มีบุคลิก INFJ มีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริง ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมสภาพจิตใจเชิงบวกผ่านการยืนยันตนเองและข้อความที่สร้างแรงบันดาลใจ
11. เจ้าชายน้อย โดย อองตวน เดอ แซงเต็กซูเปรี
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: อ็องตวน เดอ แซงต์-เอ็กซูเปรี
- ปีที่ตีพิมพ์: 1943
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 1. 5 ชั่วโมง
- เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ชื่นชมความงามในสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิตประจำวัน
- จำนวนหน้า: 96
- คะแนน: 4. 5/5 (Amazon) 4. 32/5 (Goodreads)
สรุปแบบไม่เปิดเผยเนื้อหาสำคัญ
เจ้าชายน้อย โดย อองตวน เดอ แซงเต็กซูเปรี เป็นวรรณกรรมคลาสสิกที่ยังคงความนิยมตลอดกาล เล่าเรื่องราวการผจญภัยของเจ้าชายหนุ่มผู้เดินทางจากดาวดวงหนึ่งไปยังอีกดวงหนึ่ง และได้พบกับผู้อยู่อาศัยหลากหลายรูปแบบ แต่ละตัวละครที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นต่างมีบทบาทสำคัญในชุดเรื่องราวที่เชื่อมโยงกัน พร้อมถ่ายทอดบทเรียนชีวิตอันลึกซึ้งที่ติดตรึงอยู่ในใจของเจ้าชายน้อย
นวนิยายขนาดสั้นนี้สำรวจธีมของความรักและมิตรภาพผ่านการพบเจอที่แสนพิลึกพิลั่นและการสนทนาที่กินใจ ขณะอ่านหนังสือเล่มนี้ คุณจะพบว่าตัวเองกำลังครุ่นคิดถึงความมหัศจรรย์ของวัยเด็ก ความซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และความงดงามของจินตนาการ
รูปแบบการเขียนและความลึกซึ้งเชิงอุปมาอุปไมยทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานชิ้นเอกแม้จะผ่านมาแล้ว 80 ปีนับตั้งแต่ตีพิมพ์
คำพูดจากหนังสือ
ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อน... แต่มีเพียงไม่กี่คนที่จำได้
ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อน... แต่มีเพียงไม่กี่คนที่จำได้
ทำไมเราถึงแนะนำ เจ้าชายน้อย สำหรับบุคลิกภาพแบบ INFJ?
- เจ้าชายน้อยเป็นผู้ที่เข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้งในการเดินทางค้นหาตัวตนและความเข้าใจของตนเอง โดยพยายามรักษาสมดุลระหว่างอุดมคติกับความเป็นจริง ไม่มีอะไรที่จะเชื่อมโยงกับคนที่มีบุคลิกภาพแบบ INFJ ได้มากไปกว่านี้อีกแล้ว
- เรื่องราวที่เต็มไปด้วยจินตนาการและความเพ้อฝันนี้จะดึงดูดเด็กในตัว INFJ มันช่วยหล่อเลี้ยงความมหัศจรรย์ในวัยเด็ก ความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติ ความไร้เดียงสา และความสนุกสนานที่มีอยู่ใน INFJ
- เจ้าชายน้อยให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งกับผู้อื่น—ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์ หรือแม้แต่พืช ธีมนี้จะสะท้อนถึงความรักของ INFJ ที่มีต่อสายสัมพันธ์เช่นนี้
- เรื่องราวนี้พูดถึงความงามในสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิตประจำวันซึ่งอาจถูกมองข้ามไปบ่อย ๆ ซึ่งสอดคล้องกับความสามารถของ INFJ ในการค้นพบสิ่งที่ไม่ธรรมดาในสิ่งธรรมดา เนื่องจากพวกเขามีความไวต่อสิ่งรอบตัวและมีความตระหนักถึงสิ่งต่าง ๆ รอบตัวมากกว่าผู้อื่น
13. เจน แอร์ โดย ชาร์ล็อตต์ บรอนเต้
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: ชาร์ล็อตต์ บรอนเต้
- ปีที่ตีพิมพ์: 1847
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 9. 5 ชั่วโมง
- เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ชื่นชอบนวนิยายย้อนยุค
- จำนวนหน้า: 532
- คะแนน: 4. 5/5 (Amazon) 4. 15/5 (Goodreads)
สรุปแบบไม่เปิดเผยเนื้อหาสำคัญ
ผ่าน เจน แอร์ ชาร์ล็อตต์ บรอนเต้ ได้ถักทอเรื่องราวที่น่าติดตามเกี่ยวกับความรัก ศีลธรรม ชนชั้นทางสังคม บทบาททางเพศ และการแสวงหาอิสรภาพ นวนิยายแนว Bildungsroman พาผู้อ่านเดินทางผ่านชีวิตที่เต็มไปด้วยความปั่นป่วนของเจน แอร์ และการต่อสู้ดิ้นรนของเธอ
ถูกทอดทิ้งและถูกทารุณกรรมในวัยเด็ก เจนต้องอดทนต่อความยากลำบากเพื่อแสวงหาการศึกษา พร้อมทั้งพัฒนาคุณธรรมที่มั่นคงและความเข้มแข็งในจิตใจ เธอได้งานเป็นครูประจำบ้านที่บ้านธอร์นฟิลด์ ซึ่งที่นั่นเธอได้พบกับมิสเตอร์โรเชสเตอร์ ชายผู้เคร่งขรึมและลึกลับ ความสัมพันธ์อันซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงของพวกเขาได้ทดสอบความเชื่อมั่นทางศีลธรรมของเจน
ขณะที่คุณอ่านหนังสือ คุณจะพบองค์ประกอบแบบกอธิกที่แทรกอยู่ตลอดเรื่องราว ซึ่งช่วยเสริมสร้างบรรยากาศอันน่าขนลุกและลึกลับของบ้านธอร์นฟิลด์ ฮอลล์ นอกจากนี้ บรอนเต้ยังจะทำให้คุณต้องถกเถียงระหว่างเหตุผล ความเป็นตัวของตัวเอง และข้อคาดหวังของสังคม พร้อมทั้งค้นหาตัวตนและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
คำพูดจากหนังสือ
ฉันมักจะเลือกที่จะมีความสุขมากกว่าสง่างามเสมอ
ฉันมักจะเลือกที่จะมีความสุขมากกว่าสง่างามเสมอ
ทำไมเราถึงแนะนำ Jane Eyre สำหรับบุคลิกภาพแบบ INFJ?
- หนังสือเล่มนี้สำรวจตัวละครที่อุดมไปด้วยรายละเอียดที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อน ซึ่งจะดึงดูดผู้ที่มีบุคลิกภาพ INFJ ให้เข้าสู่โลกภายในที่ซับซ้อนของพวกเขา
- ความหวัง ความอดทน และความเชื่อมั่นทางศีลธรรมที่แข็งแกร่งของเจน แอร์ แม้ในยามเผชิญกับความทุกข์ยาก จะดึงดูดความรู้สึกของความแข็งแกร่งภายในและความยุติธรรมของบุคคลประเภท INFJ
- เนื่องจาก INFJ มักจะสนใจในนวนิยายประวัติศาสตร์และนวนิยายย้อนยุค พวกเขาจะพบว่าฉากหลังยุควิกตอเรียและบรรทัดฐานทางสังคมที่เกี่ยวข้องนั้นน่าสนใจ
- ธีมของความเป็นอิสระ การเสริมสร้างพลังอำนาจ การแสวงหาตัวตน การไถ่บาป และการให้อภัย ช่วยให้หนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์ทุกจุดสำคัญของหนังสือที่เหมาะสำหรับคนที่มีบุคลิก INFJ ได้อย่างลงตัว
14. และแล้วไม่มีใครเหลืออยู่เลย โดยอกาธา คริสตี
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: อกาธา คริสตี
- ปีที่ตีพิมพ์: 1939
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 4. 5 ชั่วโมง
- เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ชื่นชอบปริศนาซับซ้อน
- จำนวนหน้า: 264
- คะแนน: 4. 5/5 (Amazon) 4. 3/5 (Goodreads)
สรุปแบบไม่เปิดเผยเนื้อหาสำคัญ
และแล้วไม่มีใครเหลือ เป็นนวนิยายอาชญากรรมลึกลับในห้องปิดตายโดยนักเขียนนวนิยายสืบสวนชื่อดัง แอ็กต้า คริสตี้
เรื่องราวเริ่มต้นด้วยคนแปลกหน้าสิบคนที่ถูกหลอกล่อมายังเกาะร้างแห่งหนึ่งด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน เมื่อพวกเขามาถึง พวกเขาพบว่าเจ้าภาพหายตัวไปและพบข้อความบันทึกเสียงที่กล่าวหาว่าแต่ละคนได้ก่อเหตุฆาตกรรมซึ่งยังไม่ได้รับการลงโทษตามกฎหมาย ติดอยู่บนเกาะโดยไม่มีทางหนี ตัวละครแต่ละคนต้องเผชิญกับความหวาดกลัว ความหวาดระแวง และความรู้สึกผิด บรรยากาศที่น่าขนลุกยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อตัวละครแต่ละคนถูกฆ่าตายในลักษณะที่สะท้อนกับบทเพลงกล่อมเด็ก สิบทหารตัวน้อย เมื่อจำนวนผู้รอดชีวิตลดน้อยลง ทุกคนต้องเผชิญหน้ากับอดีตอันมืดมนของตนเองก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป
และแล้วไม่มีใครเหลือ เป็นหนังสือที่คุณวางไม่ลงเมื่อเริ่มอ่านแล้ว เรื่องสืบสวนนี้จะทำให้คุณลุ้นจนแทบนั่งไม่ติดเก้าอี้จนถึงหน้าสุดท้าย!
คำพูดจากหนังสือ
แต่ไม่มีศิลปินคนใด, ฉันตระหนักได้ในตอนนี้, ที่จะพอใจกับศิลปะเพียงอย่างเดียว มีความปรารถนาตามธรรมชาติที่จะได้รับการยอมรับซึ่งไม่สามารถปฏิเสธได้
แต่ไม่มีศิลปินคนใดเลยที่ข้าพเจ้าตระหนักได้ในตอนนี้ที่จะพึงพอใจกับศิลปะเพียงอย่างเดียว มีความปรารถนาโดยธรรมชาติที่จะได้รับการยอมรับซึ่งไม่อาจปฏิเสธได้
ทำไมเราถึงแนะนำ And Then There Were None สำหรับบุคลิกภาพแบบ INFJ?
- INFJs ชื่นชอบความลึกลับและปริศนา หนังสือเล่มนี้ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางได้สร้างความประทับใจอย่างลึกซึ้งให้กับประเภทนี้ด้วยการพลิกผันที่ไม่คาดคิด ทำให้กลายเป็นที่ชื่นชอบของทุกคน
- หนังสือเล่มนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงทักษะการสังเกตทางสังคมของคริสตี้ ซึ่งผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ INFJ จะรู้สึกเชื่อมโยงได้อย่างไม่น่าแปลกใจ เพราะเธอเองก็เป็น INFJ เช่นกัน
- มันมีตัวละครที่ซับซ้อนพร้อมเรื่องราวเบื้องหลังที่ซับซ้อน ความลับ และแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ซึ่ง INFJ จะชื่นชอบ
- การเปลี่ยนแปลงของพลวัตกลุ่มและการสำรวจวิธีที่บุคคลตอบสนองภายใต้ความกดดัน มอบมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับ INFJ เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์และความคาดหวังของสังคม
การเลือกหนังสือ INFJ ที่เหมาะสมและการนำความรู้ไปใช้
การอ่านมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในโลกของ INFJ ทุกคน การเลือกหนังสือหรือเรื่องราวไม่ได้เป็นเพียงความบันเทิงเท่านั้น แต่สำหรับพวกเขา หนังสือคือเส้นทางสู่การสะท้อนตนเองและการเติบโตส่วนบุคคล วรรณกรรมมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงมุมมอง ค่านิยม และการตัดสินใจของพวกเขา
ด้วยเหตุนี้ นี่คือวิธีบางประการที่ INFJ สามารถเลือกหนังสือที่เหมาะสมและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้:
- สำรวจหลากหลายประเภท ตั้งแต่สารคดีเชิงปรัชญาไปจนถึงนิยายที่กระตุ้นความคิด ยิ่งคุณอ่านมากเท่าไหร่ คุณก็จะเติบโตมากขึ้นเท่านั้น
- เข้าร่วม ชมรมหนังสือ หรือมีส่วนร่วมใน การอภิปรายวรรณกรรม กับผู้ที่เป็น INFJ คนอื่นๆ เพื่อแบ่งปันมุมมองของคุณ ได้รับมุมมองที่หลากหลาย และค้นพบหนังสือใหม่ๆ
- ลงทะเบียนเข้าร่วมความท้าทายในการอ่าน เช่น ความท้าทายการอ่าน 52 เล่มของคลับการอ่าน ที่แบ่งปันรายการภารกิจการอ่านตามหัวข้อพร้อมตัวอย่างเพื่อรักษาความสม่ำเสมอและแรงจูงใจ
- เข้าร่วม ฟอรัมออนไลน์ ชุมชน และแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่ INFJ สามารถเข้าถึงความรู้ที่แบ่งปันกันของผู้อ่านทั่วโลกเพื่อเพิ่มหนังสือที่เหมาะสมในรายการ TBR ของพวกเขา
- รักษา บันทึกสะท้อน เพื่อบันทึกความคิด, อารมณ์, ความคิดเชิงลึก, และการตอบสนองของคุณขณะอ่านเพื่อซึมซับการเรียนรู้
- แสวงหาโอกาสอย่างกระตือรือร้นในการนำบทเรียนจากหนังสือไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
- พัฒนานิสัยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยจัดสรรเวลาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการอ่าน คุณอาจฝึกฝนการตั้งเป้าหมายและการวางแผนด้วยเครื่องมือเช่นซอฟต์แวร์จัดการงาน
บุคลิกภาพของคุณหล่อหลอมโลกที่อยู่รอบตัวคุณ
การอ่านคืออาหารสำหรับจิตวิญญาณของ INFJ มันหล่อหลอมบุคลิกภาพของพวกเขา และในทางกลับกัน พวกเขาก็หล่อหลอมโลกที่อยู่รอบตัว
ในฐานะผู้วางแผนและจัดระเบียบที่หมกมุ่นกับรายละเอียดภายในเป็นหลัก INFJ อาจยังคงประสบปัญหาในการตัดขาดจากสิ่งรบกวนภายนอก การจัดการเวลาและการทำหลายสิ่งพร้อมกันเป็นจุดอ่อนในเกราะป้องกันของพวกเขา
เชื่อหรือไม่เครื่องมือการจัดการโครงการแบบกำหนดเองเช่น ClickUpสามารถช่วยได้. อย่างไร? นี่คือตัวอย่างที่เป็นประโยชน์ของประโยชน์ของมัน:
- จัดระเบียบสิ่งที่ต้องทำของคุณ (ไม่ว่าจะเป็นรายการอ่านหรือภารกิจประจำวันในที่ทำงาน) เป็นงานใน ClickUp ตั้งค่าสีตามประเภท และจัดลำดับความสำคัญ การมีโครงสร้างในระดับนี้จะช่วยให้คุณ มีระเบียบ และจัดการทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ตั้ง เป้าหมาย กำหนดเวลา และตัวเตือน ส่วนตัวและในอาชีพของคุณภายใน ClickUp มองเห็นความก้าวหน้าของคุณในรูปแบบกระดานคัมบังใน ClickUpและฉลองทุกครั้งที่คุณย้ายงานจาก 'กำลังทำ' ไปยัง 'เสร็จแล้ว'!
- เนื่องจาก INFJs ชอบทำสิ่งของตัวเอง คุณจึงจะชอบการที่สามารถ ปรับแต่ง ClickUp ให้ตรงกับความต้องการของคุณได้ เลือกวิธีที่คุณต้องการให้สิ่งต่าง ๆ แสดงให้คุณเห็น; ด้วยมุมมอง ClickUpมากกว่า15 แบบให้เลือกมีบางสิ่งสำหรับทุกประเภทบุคลิกภาพ คุณยังสามารถใช้Custom Fields ใน ClickUpเพื่อสร้างวิธีการจัดระเบียบและติดตามงานของคุณได้อีกด้วย
- ใช้ClickUp Docsเพื่อ จดบันทึกความคิด ข้อคิด และการเรียนรู้จากหนังสือของคุณ ที่ทำงาน ใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อ สร้างและแบ่งปันฐานความรู้ (คุณรู้ว่าชอบสิ่งนี้!) และเอกสารที่มีสไตล์สวยงามทุกประเภท
- มีปัญหาในการจัดระเบียบหรือไม่? สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำและรายการตรวจสอบสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่กองหนังสือที่ต้องอ่าน การจัดการการเดินทาง ไปจนถึงไอเดียสำหรับการประชุมทีมครั้งต่อไป
ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานส่วนตัวหรือในเชิงธุรกิจ แอปพลิเคชัน ClickUp มีประโยชน์ไม่สิ้นสุด ใช้ได้ตามที่คุณต้องการ เราอยากจะบอกมากกว่านี้ แต่เรารู้ว่าคนที่มีบุคลิก INFJ ชอบการสำรวจ ดังนั้นเราจะปล่อยให้คุณได้ลองสำรวจแพลตฟอร์มนี้ด้วยตัวเอง
ลองใช้ฟรีวันนี้!
คำถามที่พบบ่อย
1. หนังสือ INFJ ที่ดีที่สุดคืออะไร?
ความชอบของ INFJ อาจแตกต่างกันไป นั่นคือเหตุผลที่ไม่มีหนังสือเล่มใดที่ 'ดีที่สุด' สำหรับทุกคน สำรวจหนังสือจากรายการที่แชร์ไว้ข้างต้นเพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะกับคุณ
2. ประเภทใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ INFJ?
INFJ มักจะชื่นชอบหนังสือที่สำรวจอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ ความสัมพันธ์ และการใคร่ครวญตนเอง แนวแฟนตาซี วรรณกรรม นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ จิตวิทยา ปรัชญา และหนังสือพัฒนาตนเอง เป็นประเภทที่ดึงดูดใจ INFJ โดยเฉพาะ
3. INFJ ชอบหัวข้ออะไรบ้าง?
INFJs ถูกดึงดูดโดยหัวข้อเช่น ความเห็นอกเห็นใจ, ความหมายของชีวิต, จิตวิทยา, วรรณกรรม, ความยุติธรรมทางสังคม, จิตวิญญาณ, และการเติบโตทางบุคคล.