10 หนังสือที่ INTP ควรอ่านเพื่อเข้าใจบุคลิกภาพของตนเอง

คุณรู้จักคำคมอมตะของเรอเน เดการ์ตหรือไม่—"ฉันคิด; ดังนั้นฉันจึงมีอยู่"?
นั่นคือบุคลิกภาพของ INTP โดยสรุป
ตามแบบทดสอบบุคลิกภาพ Myers-Briggs Type Indicator ซึ่งเป็นเครื่องมือประเมินบุคลิกภาพที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ INTP จะแสดงลักษณะนิสัยที่เน้นการเก็บตัว (I) มีความคิดเชิงลึก (N) มีแนวโน้มคิดวิเคราะห์ (T) และมีความยืดหยุ่นในการรับรู้สิ่งต่าง ๆ (P)
บุคคลเหล่านี้ มักมีแนวโน้มที่จะชอบการคาดเดา มีความรู้กว้างขวาง วิเคราะห์เก่ง สร้างสรรค์ และจินตนาการสูง มักถูกเรียกว่า 'นักคิด' หรือ 'นักปรัชญา' บุคลิกภาพประเภทนี้เป็นที่รู้จักในเรื่องการมีความคิดลึกซึ้ง สร้างสรรค์ และมีความเป็นอิสระ
บ่อยครั้ง INTP มักจะหมกมุ่นอยู่กับการอ่านเกี่ยวกับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ล่าสุด การสำรวจขอบเขตของเทคโนโลยี หรือการหลงใหลในการถกเถียงทางปรัชญาที่ซับซ้อน
พวกเขามักจะชอบหนังสือแนวแฟนตาซี/วิทยาศาสตร์ที่มีมุมมองต่อโลกกว้างไกล พวกเขายังชื่นชอบงานวรรณกรรมที่ท้าทายสิ่งที่เป็นแบบแผน (เช่น Fight Club ของ Chuck Palahniuk) *และโลกสมัยใหม่ที่แสดงออกมาในลักษณะดิสโทเปีย
เรานำเสนอรายชื่อหนังสือมากมายที่ INTP จะรู้สึกเชื่อมโยงด้วย
ดังนั้น มาเริ่มการสำรวจวรรณกรรมนี้ไปด้วยกันเถอะ—เพราะการเข้าใจตัวเองคือการผจญภัยที่คุ้มค่าแก่การกระทำ!
10 อันดับหนังสือแนะนำที่เหมาะกับคนประเภท INTP
ไม่ว่าคุณจะเป็น INTP หรือแค่สนใจพัฒนาทัศนคติที่มุ่งสู่การเติบโต เรามีรายชื่อหนังสือ 10 เล่มสำหรับ INTP ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจบุคลิกภาพของคุณมากขึ้น
1. ชุดรากฐาน โดย ไอแซค อาซิมอฟ
- ผู้แต่ง: ไอแซค อาซิมอฟ
- ปีที่ตีพิมพ์: 1951
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 12 ชั่วโมง
- เหมาะสำหรับ: ผู้เริ่มต้น
- จำนวนหน้า: 907
- คะแนน: 4. 7/5 (Amazon) 4. 17/5 (Goodreads)
Foundation Series ของแอซิมอฟเป็นวรรณกรรมคลาสสิกที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง เปรียบเสมือนเกมหมากรุกจักรวาลที่ตัวหมากคืออารยธรรม และกติกาถูกเขียนขึ้นด้วยภาษาของจิตประวัติศาสตร์—ศาสตร์ทางคณิตศาสตร์ที่คาดการณ์อนาคตของสังคมขนาดใหญ่
ผู้ประดิษฐ์, ฮารี เซลดอน, ตัวเอกของเรื่อง, สามารถมองเห็นอนาคตและป้องกันสงครามระหว่างดวงดาวที่กำลังคุกคามที่จะทำลายจักรวรรดิกาแล็กติกที่มีอายุ 12,000 ปีได้เพียงเท่านั้น
สิ่งที่เผยออกมาคือความมหัศจรรย์แห่งนิยายวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจอย่างยิ่งของการผจญภัยของฮีโร่ ที่เต็มไปด้วยการต่อสู้เพื่ออำนาจและการสงครามทางการเมือง—ซึ่งแน่นอนว่าจะดึงดูดความสนใจของผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ INTP ที่มีความคิดสร้างสรรค์
Foundation Series เป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับสมองของ INTP ที่เจริญเติบโตในสถานการณ์ที่ซับซ้อนและความท้าทายทางปัญญา การเน้นของหนังสือเกี่ยวกับสังคมในอนาคต แนวคิดทางการเมือง และเสน่ห์ของอำนาจอาจสอดคล้องกับคนที่มีบุคลิกเก็บตัว
อ้างอิงจากหนังสือ
การล่มสลายของจักรวรรดิ, ท่านสุภาพบุรุษ, เป็นเรื่องใหญ่โตมาก และไม่สามารถต่อสู้ได้ง่าย มันถูกกำหนดโดยระบบราชการที่กำลังเติบโต, การริเริ่มที่กำลังถดถอย, การแช่แข็งของชนชั้น, การปิดกั้นความอยากรู้อยากเห็น—ปัจจัยร้อยประการอื่น ๆ มันได้ดำเนินมา, อย่างที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้, เป็นเวลาหลายศตวรรษแล้ว และมันเป็นการเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่และมหึมาเกินกว่าจะหยุดยั้งได้
การล่มสลายของจักรวรรดิ, ท่านสุภาพบุรุษ, เป็นเรื่องใหญ่โตมาก และไม่ง่ายที่จะต่อสู้ มันถูกกำหนดโดยระบบราชการที่กำลังเติบโต, ความคิดริเริ่มที่กำลังถดถอย, การแช่แข็งของชนชั้น, การปิดกั้นความอยากรู้อยากเห็น—ปัจจัยร้อยประการอื่น ๆ มันได้ดำเนินมา, อย่างที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้, เป็นเวลาหลายศตวรรษแล้ว และมันเป็นการเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่และมหึมาเกินกว่าจะหยุดยั้งได้
ประเด็นสำคัญ
- ยอมรับภัยพิบัติที่คาดการณ์ได้ด้วยความปรารถนาที่จะเรียนรู้และนำทางผ่านความท้าทายด้วยทัศนคติที่มุ่งแก้ปัญหา
- เข้าใจแรงจูงใจเบื้องหลังข้อมูลและแสวงหาหลากหลายมุมมองเพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
- มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นกับประวัติศาสตร์ วิเคราะห์รูปแบบต่าง ๆ และนำบทเรียนเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้เพื่อรับมือกับความท้าทายในปัจจุบันและอนาคต
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"เรื่องราวที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับการที่การรู้จักตนเอง—ความเข้าใจว่าสังคมของเราทำงานอย่างไร—สามารถเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ให้ดีขึ้นได้"
2. INTP ใช้จุดแข็งของคุณ แก้ไขปัญหาชีวิต และเติบโตในฐานะนักคิดอัจฉริยะ INTP โดย แดน จอห์นสตัน
- ผู้แต่ง: แดน จอห์นสตัน
- ปีที่ตีพิมพ์: 2014
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 2 ชั่วโมง
- เหมาะสำหรับ: ผู้เริ่มต้น
- จำนวนหน้า: 111
- คะแนน: 3. 8/5 (Amazon) 3. 5/5 (Goodreads)
เพื่อน INTP ทุกท่าน, หนังสือเล่มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อพวกเราโดยเฉพาะ มีเพียงไม่กี่เล่มเท่านั้นที่สามารถอธิบายจุดแข็งและจุดท้าทายของเราได้อย่างละเอียด พร้อมทั้งแนะนำแนวทางในการเติบโตในฐานะนักคิดที่มีเอกลักษณ์ และเล่มนี้ก็ทำได้ดีเยี่ยม
หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเรื่องเล่าสำหรับคนที่มีบุคลิกภาพแบบ INTP เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการความสัมพันธ์ เข้าใจอารมณ์โกรธของตนเอง สร้างความสัมพันธ์ที่เติมเต็ม และประสบความสำเร็จทางการเงิน เป็นคู่มือที่เหมาะสมในการดำดิ่งสู่จิตสำนึกของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับตัวคุณเอง
มันคล้ายกับการมีโค้ชส่วนตัวที่ให้คำแนะนำเชิงลึกเกี่ยวกับจิตวิญญาณ INTP ของคุณ ตั้งแต่การคลี่คลายความซับซ้อนของบุคลิกภาพ INTP ไปจนถึงการให้กลยุทธ์สำหรับการเติบโตส่วนบุคคลและความสำเร็จในอาชีพ มันคือแผนที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเดินทางของ INTP
อ้างอิงจากหนังสือ
อัจฉริยะไม่ได้อยู่ที่ความฉลาดเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่วิธีที่ INTP เข้าหาและแก้ปัญหาอย่างเป็นเอกลักษณ์
อัจฉริยะไม่ได้อยู่ที่ความฉลาดเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่วิธีที่ INTP เข้าหาและแก้ปัญหาอย่างเป็นเอกลักษณ์
ประเด็นสำคัญ
- การเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน ความสัมพันธ์ และกระบวนการคิดของเรา สามารถช่วยให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพของเราได้ดีขึ้น
- การฝึกฟังอย่างตั้งใจ การเตรียมประเด็นสำคัญล่วงหน้า และการใช้ความตลกหรือการเปรียบเทียบเป็นประโยชน์ในการสื่อสารที่ดีขึ้น
- ชีวิตที่สมบูรณ์เกิดจากการรู้จักจิตสำนึกและการกระทำตามความรู้ดังกล่าว
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
หากคุณเป็น INTP หรือสงสัยว่าคุณอาจจะเป็น การอ่านนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากลักษณะบุคลิกภาพนี้
3. การแสวงหาความหมายของมนุษย์ โดย วิคเตอร์ ฟรังค์ล
- ผู้แต่ง: วิคเตอร์ อี. ฟรังคล
- ปีที่ตีพิมพ์: 1959
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 3 ชั่วโมง
- เหมาะสำหรับ: ผู้อ่านทุกระดับ
- จำนวนหน้า: 184
- คะแนน: 4. 7/5 (Amazon) 4. 37/5 (Goodreads)
หากคุณพบว่าตัวเองกำลังครุ่นคิดถึงการดำรงอยู่ของมนุษย์ บางทีคุณอาจไม่มีผู้นำทางปรัชญาที่ดีไปกว่าวิคเตอร์ ฟรังค์ล
ในหนังสือของเขา การแสวงหาความหมายของมนุษย์ เขาไม่ได้เพียงแค่แบ่งปันประสบการณ์การรอดชีวิตจากเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เท่านั้น แต่ยังสำรวจแก่นแท้ของการดำรงอยู่ของมนุษย์และการแสวงหาความหมายอีกด้วย
แม้จะเผชิญกับความยากลำบากและความสิ้นหวังในสถานการณ์ของเขา ฟรังคลยังคงปฏิเสธที่จะสูญเสียความหวัง แม้กระทั่งหลังจากสูญเสียผู้ป่วยและครอบครัวทั้งหมดของเขาไปกับความน่าสะพรึงกลัวของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ แทนที่จะเป็นเช่นนั้น เขาพบความหมายในชีวิตประจำวันผ่านการทำงาน ความรัก และความทุกข์ทรมาน
สำหรับ INTPs ที่ชื่นชอบการวิเคราะห์รากฐานทางปรัชญาของชีวิต การเดินทางของแฟรงเคิลกลายเป็นกระจกสะท้อนการค้นหาความหมายและความสำคัญในชีวิตของพวกเขา
อ้างอิงจากหนังสือ
ทุกสิ่งสามารถถูกพรากไปจากมนุษย์ได้ ยกเว้นสิ่งหนึ่ง: เสรีภาพสุดท้ายของความเป็นมนุษย์—เสรีภาพในการเลือกทัศนคติของตนเองในสถานการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้น และเสรีภาพในการเลือกเส้นทางของตนเอง
ทุกสิ่งสามารถถูกพรากไปจากมนุษย์ได้ ยกเว้นสิ่งเดียว: เสรีภาพสุดท้ายของความเป็นมนุษย์—เสรีภาพในการเลือกทัศนคติของตนเองในสถานการณ์ใดก็ตามที่เผชิญอยู่ และเสรีภาพในการเลือกหนทางของตนเอง
ประเด็นสำคัญ
- ความหวังและความรักสามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้; มีเพียงสิ่งเหล่านี้เท่านั้นที่สามารถช่วยให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาที่มืดมนและอุปสรรคที่ยากลำบากที่สุดไปได้
- ไม่ว่าคุกจะเป็นที่ไหน ความตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่และค้นหาความหมายในชีวิตของมนุษย์จะเอาชนะความยากลำบากได้เสมอ
- การไว้อาลัยผ่านความทุกข์ไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอ แต่เป็นความแข็งแกร่ง
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"นี่คือหนังสือที่ฉันอ่านซ้ำบ่อยมาก.. มันให้ความหวังกับฉัน.. มันให้ความรู้สึกเข้มแข็งกับฉัน"
4. สปิรัล ไดนามิกส์ โดย ดอน เอ็ดเวิร์ด เบ็ค
- ผู้แต่ง: ดอน เอ็ดเวิร์ด เบค, คริสโตเฟอร์ ซี. ซี. คาวาน
- ปีที่ตีพิมพ์: 1996
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 6 ชั่วโมง
- เหมาะสำหรับ: ผู้อ่านเฉพาะกลุ่ม
- จำนวนหน้า: 352
- คะแนน: 4. 9/5 (Amazon) 4. 21/5 (Goodreads)
Spiral Dynamics กล่าวถึงระบบพัฒนาการทางจิตวิทยาของมนุษย์ ซึ่งเสนอว่าโครงสร้างพื้นฐานของวงจรชีวิตของบุคคล องค์กร และประเทศชาติหมุนวนรอบชุดของ 'เกลียว' หรือระดับต่างๆ แต่ละระดับแสดงถึงความเป็นวัฒนธรรมและความเจริญเติบโตของมนุษย์ที่แตกต่างกันซึ่งจำเป็นต่อการวิวัฒน์
ดอน เอ็ดเวิร์ด เบค และคริสโตเฟอร์ ซี. โคแวน ได้ขยายระบบนี้ด้วยตัวอย่างมากมาย และให้แบบแผนสำหรับแต่ละระดับความเจริญเติบโตในหนังสือเล่มนี้
สำหรับสมองของ INTP ที่หลงใหลในการคิดเชิงนามธรรม นี่คือการสำรวจที่น่าหลงใหลเกี่ยวกับวิธีที่สังคมวิวัฒน์, ชนกัน, และเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ผู้เขียนให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างความคิดของบุคคลและหมู่คณะ ซึ่งจะทำให้สมองของ INTP ของคุณหมุนติ้วด้วยความตื่นเต้น
อ้างอิงจากหนังสือ
ระบบเดียวที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงคือระบบที่ยอมรับและคุ้มครองความหลากหลายของวิถีที่มนุษย์ดำรงอยู่และอยู่รอดบนโลกใบนี้
ระบบเดียวที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง คือระบบที่ยอมรับและคุ้มครองความหลากหลายของวิถีทางที่มนุษย์ดำรงอยู่และดำรงชีวิตบนโลกใบนี้
ประเด็นสำคัญ
- ธรรมชาติของมนุษย์ เช่นเดียวกับอารยธรรมใด ๆ เป็นการผสมผสานขององค์ประกอบหลายประการที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและในขั้นตอนต่าง ๆ
- โดยการยอมรับระบบคุณค่าที่แตกต่างกัน คุณสามารถเข้าใจตัวเอง ผู้อื่น และความขัดแย้งในสังคมได้ดียิ่งขึ้น
- การเติบโตทางบุคคลและสังคมเป็นสองด้านที่แยกจากกันแต่เชื่อมโยงกันซึ่งขับเคลื่อนสังคม
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"แบบจำลองเชิงประเภทที่น่าสนใจสำหรับวิธีที่บุคคล กลุ่ม และสังคมตอบสนองต่อแรงกดดันในสภาพแวดล้อมของพวกเขา โดยอิงจากรูปแบบหลักของการดำรงอยู่ในโลก"
5. สิ่งเดียวที่สำคัญ โดย แกรี่ ดับเบิลยู. เคลเลอร์
- ผู้แต่ง: แกรี่ เคลเลอร์ และ เจย์ ปาปาซาน
- ปีที่ตีพิมพ์: 2012
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 5 ชั่วโมง
- เหมาะสำหรับ: ผู้เริ่มต้น
- จำนวนหน้า: 256
- คะแนน: 4. 5/5 (Amazon) 4. 1/5 (Goodreads)
อยากรู้ "ความจริงที่เรียบง่ายอย่างน่าประหลาดใจเบื้องหลังผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม" หรือไม่? คือการมุ่งเน้นไปที่งานเพียงอย่างเดียวก่อน
หนังสือที่ได้รับรางวัลเล่มนี้มอบโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการทำความเข้าใจว่าทำไมและวิธีการที่จะกำหนดโครงร่างชีวิตและเป้าหมายของคุณโดยยึดสิ่งสำคัญเพียงหนึ่งเดียว และใช้เวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หนังสือเล่มนี้ให้ตัวอย่างมากมาย คำแนะนำ กรอบการทำงาน และภาพประกอบเพื่อเน้นย้ำถึงประโยชน์ของการทำงานที่มุ่งเน้น
แม้ว่าจะมีอายุหลายสิบปีแล้ว หลักการสำคัญของหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับวิธีที่วินัยสร้างนิสัยที่ยั่งยืนยังคงมีความเกี่ยวข้องในปัจจุบัน
ปัญญาของแกรี่ เคลเลอร์เกี่ยวกับความเรียบง่ายและพลังของการจดจ่ออย่างเต็มที่สอดคล้องกับความต้องการของคนเก็บตัวที่ต้องการประสิทธิภาพและความเป็นเลิศอย่างสมบูรณ์แบบ มีคนมอบพิมพ์เขียวให้เราเพื่อลดความวุ่นวายทางความคิดและตั้งเป้าหมายที่ถูกต้อง
อ้างอิงจากหนังสือ
ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณทุ่มเทสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณมี เพื่อที่จะเป็นที่สุดของคุณในงานที่สำคัญที่สุดของคุณ
ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณทุ่มเทสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณมี เพื่อที่จะเป็นคุณในเวอร์ชันที่ดีที่สุด ในงานที่สำคัญที่สุดของคุณ
ประเด็นสำคัญ
- นิสัยที่ไม่ดีต่อสุขภาพ, สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ, ความไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้, และความกลัวความวุ่นวาย คือสี่ "โจรขโมยประสิทธิภาพ"
- ใช้หลักการ 80/20 เพื่อเลือกเป้าหมายหนึ่งอย่างและงานหนึ่งอย่างเพื่อให้ความสนใจ
- ยิ่งคุณมุ่งเน้นที่แคบลงเท่าใด ผลลัพธ์ก็จะยิ่งพิเศษมากขึ้นเท่านั้น
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
หนังสือเล่มนี้ทำได้อย่างชาญฉลาดตามที่ชื่อของมันบ่งบอกไว้. วิธีที่จะจำกัดให้เหลือเพียงสิ่งเดียวที่คุณต้องทำในเวลาเช่นนี้เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ. แนะนำ 👍🏼.
6. วิธีทำงานโดย ดร. นิโคล เลเพรา
- ผู้แต่ง: ดร. นิโคล เลเพรา
- ปีที่ตีพิมพ์: 2021
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 9 ชั่วโมง
- เหมาะสำหรับ: ผู้เริ่มต้น
- จำนวนหน้า: 320
- คะแนน: 4. 8/5 (Amazon) 4. 15/5 (Goodreads)
ดร. เลเพรา ขอเชิญชวนเราออกเดินทางสู่การค้นพบและพัฒนาตนเองอย่างองค์รวมด้วย How to Do the Work หนังสือเล่มนี้ก้าวข้ามกรอบการบำบัดทางจิตวิทยาแบบดั้งเดิม (ซึ่งมักมีข้อจำกัด) เพื่อแนะนำเครื่องมือข้ามสาขาวิชาสำหรับการเยียวยาตนเองอย่างแท้จริง
หนังสือเล่มนี้เป็นเครื่องมือสำหรับจิตใจที่โหยหาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในตัวเอง ดร. เลอเพราทอล์คพูดถึงกระบวนการสามขั้นตอนสำหรับการสำรวจภูมิทัศน์ทางจิตใจ: การตระหนักรู้ การสำรวจ และการลงมือทำ
เธอเน้นย้ำถึงความสำคัญของการตระหนักรู้ในตนเอง โดยสนับสนุนให้ผู้อ่านเข้าใจรูปแบบความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของตนเอง ขั้นตอนการสำรวจเกี่ยวข้องกับการเจาะลึกประสบการณ์ในอดีตและบาดแผลทางใจเพื่อเปิดเผยผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมในปัจจุบัน สุดท้าย ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติจะนำเสนอเครื่องมือและแบบฝึกหัดที่เป็นรูปธรรมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกและสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพ
อ้างอิงจากหนังสือ
คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณไม่ยอมรับได้
คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณไม่ยอมรับได้
ประเด็นสำคัญ
- ยอมรับปัญหาเพื่อค้นหาทางแก้ไข และไว้วางใจในสัญชาตญาณของคุณ
- ระบบความเชื่อส่วนใหญ่ของเราถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นของชีวิต ดังนั้น หากต้องการก้าวไปข้างหน้าในชีวิตอย่างแท้จริง อันดับแรกให้ระบุและเยียวยาสัญญาณของบาดแผลทางประวัติศาสตร์ใด ๆ ที่เกิดขึ้น
- การมีวิถีชีวิตที่ดีและนิสัยทางจิตใจที่ดีคือกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีตลอดชีวิต
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"วิธีการทำงาน คือคำเชิญชวนให้ลงมือทำงานด้วยเครื่องมือภายในที่เรามีอยู่ในตัวทุกคน"
7. การตื่นรู้อย่างสุดขั้ว โดย ดร. เชฟาลี ซาบารี
- ผู้แต่ง: เชฟาลี ซาบารี
- ปีที่ตีพิมพ์: 2021
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 6 ชั่วโมง
- เหมาะสำหรับ: ผู้เริ่มต้น
- จำนวนหน้า: 363
- คะแนน: 4. 7/5 (Amazon) 4. 11/5 (Goodreads)
ลักษณะที่มองตนเองของ INTP อาจปรากฏในแง่ลบได้บางครั้ง และนำไปสู่ความรู้สึกไม่มั่นคงและความรู้สึกถูกท่วมท้นอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของกระบวนการคิดเช่นนี้มีความรุนแรงเป็นพิเศษต่อผู้หญิง INTP ที่มักยอมจำนนต่อความคาดหวังของสังคมและเติมเต็มบทบาทชายเป็นใหญ่ที่ได้รับมอบหมายอยู่เสมอ
ใน การตื่นรู้อย่างสุดขั้ว เชฟาลี ซาบูรี นำเสนอเส้นทางสู่การปลดปล่อยตนเองจากความรู้สึกติดอยู่ในกรอบอัตลักษณ์ที่ถูกจำกัด และค้นพบตัวตนที่แท้จริงและแท้จริงของตนเองผ่านการสำรวจตนเองและการใคร่ครวญ
หนังสือเล่มนี้เป็นการเรียกร้องให้มีความเป็นตัวตนที่แท้จริง และการเดินทางสู่จิตสำนึกและวินัยในตนเอง สำหรับผู้ที่มีจิตใจที่ชอบคิดใคร่ครวญ มันคือการสำรวจอย่างลึกซึ้งในการสลัดทิ้งบรรทัดฐานของสังคมและยอมรับตัวตนที่แท้จริงของคุณ
อ้างอิงจากหนังสือ
การกัดกร่อนของจิตวิญญาณเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไป—การกัดเซาะอย่างช้าๆ ค่อยๆ ครูดและกัดกินตัวตนภายในของเรา จนนำไปสู่ความตายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของทุกสิ่งที่เรารู้ว่าเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรา
การกัดกร่อนของจิตวิญญาณเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไป—การกัดเซาะอย่างช้าๆ ค่อยๆ แทรกซึมและกัดกร่อนตัวตนภายในของเรา จนนำไปสู่ความตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ของทุกสิ่งที่เรารู้ว่าเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรา
ประเด็นสำคัญ
- ด้วยการค้นพบพลังภายใน คุณไม่เพียงแต่ช่วยเหลือตัวเอง แต่ยังช่วยเหลือผู้อื่นรอบตัวคุณและโลกด้วย
- เส้นทางสู่การค้นพบตัวตนที่แท้จริงคือการเอาชนะภาพลวงและความกลัวในความคิดและรอบตัวผู้คน
- จุดประสงค์ของชีวิตคือการเป็นคนที่มีเกียรติและมีความเมตตา และรู้ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างว่าคุณได้สร้างความแตกต่างและใช้ชีวิตอย่างดี
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
หนังสือเล่มนี้สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์, ช่วยบำบัด, และเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในเวลาเดียวกัน ผู้หญิงทุกคนควรอ่านเล่มนี้
8. เงียบ: พลังของคนเก็บตัวในโลกที่ไม่หยุดพูด โดย ซูซาน เคน
- ผู้แต่ง: ซูซาน เคน
- ปีที่ตีพิมพ์: 2012
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 6 ชั่วโมง 8 นาที
- เหมาะสำหรับ: ผู้อ่านระดับกลางถึงขั้นสูง
- จำนวนหน้า: 368
- คะแนน: 4. 5/5 (Amazon) 4. 1/5 (Goodreads)
หนังสือของซูซาน เคน เงียบ เป็นคู่มือที่เป็นมิตรอธิบายเกี่ยวกับความเงียบขรึม
ผ่านการคาดคะเนทางประวัติศาสตร์และตัวอย่างที่นำทาง, คาอินอธิบายว่า 'อุดมคติของผู้ที่มีนิสัยเปิดเผย' ได้ค่อยๆ ครอบงำคุณค่าทางวัฒนธรรมของสังคมของเราอย่างไร และนั่นทำให้คุณสมบัติเช่นความฉลาดและความเป็นผู้นำถูกมองอย่างไร
เธอยังเน้นย้ำถึงกลุ่มคนเก็บตัวที่ประสบความสำเร็จหลากหลายรูปแบบ เพื่อลบล้างภาพจำเกี่ยวกับคนเก็บตัว พร้อมนำเสนอคุณค่าที่สร้างแรงบันดาลใจให้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
เงียบ สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่ให้คุณค่ากับพื้นที่เงียบสงบและเหมาะแก่การคิดใคร่ครวญ โดยยอมรับถึงการมีส่วนร่วมที่หลากหลายของทั้งผู้ที่มีนิสัยเก็บตัวและผู้ที่มีนิสัยเปิดเผยต่อโลก
เป็นหนังสือที่อ่านแล้วรู้สึกอบอุ่นใจ ทำให้คนที่มีบุคลิก INTP รู้สึกว่าตนเองได้รับการมองเห็นและให้คุณค่าในความเป็นตัวเองที่รอบคอบและเงียบสงบ
อ้างอิงจากหนังสือ
การเป็นคนเก็บตัวไม่ใช่ทางเลือก และไม่ใช่ไลฟ์สไตล์... มันเป็นส่วนสำคัญของตัวตนของคุณ
การเป็นคนเก็บตัวไม่ใช่ทางเลือก และไม่ใช่ไลฟ์สไตล์... มันเป็นส่วนสำคัญของตัวตนของคุณ
ประเด็นสำคัญ
- จัดการกับการกระตุ้นที่มากเกินไปโดยการระบุสถานการณ์ที่ทำให้เหนื่อยล้า (การประชุมใหญ่, สำนักงานเปิดโล่ง) และพัฒนาวิธีการรับมือ (หูฟังตัดเสียงรบกวน, พักในสถานที่ขนาดเล็ก)
- แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การ "แก้ไข" ตัวคุณเอง ให้ค้นหาโอกาสที่การฟังและการคิดใคร่ครวญของคุณจะส่องประกายออกมา
- บุคลิกภายนอกไม่สัมพันธ์กับระดับไอคิวของบุคคล คนที่พูดเสียงดังที่สุดในห้องไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดเสมอไป
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"หนังสือเล่มนี้เป็นความเพลิดเพลินในการอ่านและจะทำให้ทั้งคนเก็บตัวและคนเปิดเผยคิดทบทวนเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการเป็นตัวของตัวเองและมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่มีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน"
9. การแสวงหาของ INTP: การค้นหาตัวตนที่แท้จริง จุดมุ่งหมาย และปรัชญาของ INTP โดย ดร. เอเจ เดรนธ์
- ผู้แต่ง: ดร. เอ. เจ. เดรนธ์
- ปีที่ตีพิมพ์: 2016
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 2 ชั่วโมง 50 นาที
- เหมาะสำหรับ: ผู้เริ่มต้น
- จำนวนหน้า: 170
- คะแนน: 4. 5/5 (Amazon) 4. 0/5 (Goodreads)
หนังสือของ ดร. เอเจ เดรนธ์ ชื่อว่า The INTP Quest เปรียบเสมือนคู่มือที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับคนที่มีบุคลิก INTP หนังสือเล่มนี้ช่วยให้พวกเขาเข้าใจลักษณะเฉพาะ จุดมุ่งหมาย และเหตุผลที่พวกเขาชอบจมอยู่กับความคิดลึกซึ้งได้ดียิ่งขึ้น เขาได้แบ่งการค้นหาจุดมุ่งหมายของ INTP ออกเป็นสี่ส่วน ซึ่งสอดคล้องกับช่วงชีวิตที่แตกต่างกัน:
- ส่วนที่ 1 เป็นการสำรวจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับฟังก์ชันบุคลิกภาพหลักของ INTP (Ti, Ne, Si, และ Fe) พร้อมทั้งกล่าวถึงเครื่องมือทางปัญญาที่พวกเขามี
- ส่วนที่ 2 กล่าวถึงอิทธิพลของความคิดและแนวคิดที่มีต่อการเดินทางค้นหาจุดมุ่งหมายในชีวิต ขณะที่ INTPs ต้องบาลานซ์ระหว่างปัจจัยภายนอก (E) และปัจจัยภายใน (I)
- ส่วนที่ 3 เป็นภาพลักษณ์ของแนวคิดทางปรัชญาของ INTP และวิธีที่แนวคิดเหล่านี้สามารถส่งผลต่อวิธีที่ INTP มองหาที่ทางในโลก
- ส่วนที่ 4 นำเสนอมุมมองที่เห็นอกเห็นใจต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อพบจุดมุ่งหมาย
ด้วยน้ำเสียงที่เป็นกันเองและตัวอย่างที่เข้าใจง่าย Drenth ทำให้เนื้อหามีความเข้าถึงได้ สร้างความรู้สึกเป็นมิตรกับผู้อ่าน
อ้างอิงจากหนังสือ
การค้นหาตัวเองคือการเดินทางตลอดชีวิตสำหรับ INTP
การค้นหาตัวเองคือการเดินทางตลอดชีวิตสำหรับ INTP
ประเด็นสำคัญ
- ลักษณะนิสัย INTP คือพลัง; ใช้ความสามารถนี้โดยการสำรวจความคิด, ความคิดสร้างสรรค์, และแนวคิดที่ช่วยในการค้นหาตัวเอง
- คนเก็บตัวเป็นทั้งนักคิดและนักแสวงหาในสัดส่วนที่เท่าเทียมกัน ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ล้วนมีอิทธิพลต่อแก่นแท้ของตัวตนและปรัชญาชีวิตของพวกเขาอย่างมาก
- ความสงสัยและความไม่แน่นอนไม่มีโอกาสต่อจิตใจของ INTP ที่ยังคงยืนหยัดในการแสวงหาของพวกเขา ด้วยความหวัง เพื่อค้นหาที่ของพวกเขาในโลก
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพประเภท INTP นี่คือหนังสือเล่มที่ต้องอ่าน"
10. หลักคำสอนลับแห่งทุกยุคสมัย โดย แมนลี่ พี. ฮอลล์
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: แมนลีย์ พี. ฮอลล์
- ปีที่ตีพิมพ์: 1928
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 10 ชั่วโมง 40 นาที
- เหมาะสำหรับ: ผู้อ่านระดับกลางถึงขั้นสูง
- จำนวนหน้า: 768
- คะแนน: 4. 6/5 (Amazon) 4. 27/5 (Goodreads)
เข้าสู่โลกอันน่าหลงใหลของ คำสอนลับแห่งทุกยุคทุกสมัย โดย แมนลี่ พี. ฮอลล์ ผลงานวรรณกรรมล้ำค่าที่รวบรวมภูมิปัญญาโบราณและคำสอนลี้ลับไว้อย่างลงตัว
สารานุกรมขนาดมหึมานี้เป็นหลักสูตรเร่งรัดในบางประเพณีลึกลับที่เก่าแก่ที่สุดในโลก—กลั่นกรองและปรับปรุงจากคำสอนของผู้เชี่ยวชาญเกือบ 600 คน มีทุกสิ่งที่นักตรรกะต้องการในหนังสือเล่มเดียว: ปรัชญา, ตำนาน, และศาสนา
ฮอลล์ยังได้เจาะลึกถึงพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ สำรวจโลกอันน่าหลงใหลของสิ่งเหนือธรรมชาติ สมาคมลับ และหัวข้อลึกลับ เช่น แวมไพร์ เวทมนตร์พิธีกรรม และคาถาอาคม
หนังสือเล่มนี้สำรวจสัญลักษณ์ในข้อความโบราณ สถาปัตยกรรม และพิธีกรรมทางศาสนา นำเสนอปัญญาที่ลึกซึ้งให้กับผู้อ่าน
หนังสือเล่มนี้ยังคงเป็นวรรณกรรมคลาสสิกในหมวดลึกลับซับซ้อน เป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่าสำหรับผู้ที่มีบุคลิกภาพ INTP ที่ต้องการความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความลึกลับของการดำรงอยู่
อ้างอิงจากหนังสือ
คำพูดเป็นอาวุธที่ทรงพลังสำหรับทุกเหตุผล ทั้งดีหรือร้าย
คำพูดเป็นอาวุธที่ทรงพลังสำหรับทุกเหตุผล ทั้งดีหรือร้าย
ประเด็นสำคัญ
- ไม่มีปรัชญาใด ไม่ว่าจะเป็นโบราณหรือสมัยใหม่ ที่สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง ปรัชญาสมัยใหม่มักพัฒนาและยืมคำสอนจากปรัชญาในอดีต
- ปัญญาเป็นผ้าทอที่ซับซ้อนซึ่งมีเส้นด้ายหลายเส้น หรือประเพณีลึกลับที่ถักทอเข้าด้วยกัน แต่สิ่งที่ยังไม่รู้ไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับสิ่งที่รู้แล้ว
- คำพูดมีพลังมากพอที่จะนำมาซึ่งการทำลายหรือการพัฒนา ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้และการรับรู้
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"แหล่งอ้างอิงคลาสสิกที่กว้างขวางจนน่าเวียนหัว"
การประยุกต์ใช้ความรู้จากหนังสือ INTP
INTP ส่วนใหญ่เป็นนักอ่านตัวยง ในบรรดาบุคลิกภาพทั้ง 16 ประเภทของ MBTI INTP มีแนวโน้มที่จะชอบการอ่านและการแสวงหาความรู้โดยทั่วไปมากที่สุด
เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาพบหนังสือดีๆ พวกเขามักจะอ่านมันอย่างรวดเร็วยาวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การอ่านจะกลายเป็นงานที่น่าเบื่อเมื่อพวกเขาต้องอ่านนิยายหรือหนังสือในหัวข้อที่พวกเขาไม่สนใจ
INTP สามารถเปลี่ยนจากการอ่าน 500 หน้าในหนึ่งวันไปเป็นการอ่านเพียงหน้าเดียวในหนึ่งสัปดาห์ได้
แต่หากคุณต้องการเพลิดเพลินกับกระบวนการอ่านโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างช่วงที่อ่านมากกับช่วงที่ไม่อ่านเลย เคล็ดลับต่อไปนี้จะช่วยได้:
- หาจุดอ่านหนังสือที่มีสิ่งรบกวนน้อยที่สุด หลาย ๆ คนที่เป็น INTP มักจะชอบสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง ห่างไกลจากสิ่งรบกวนอย่างคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเปิดพอดแคสต์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติม
- หากคุณต้องการเพลิดเพลินกับนิยายมากขึ้น ให้จินตนาการเรื่องราว คุณสามารถจินตนาการโลกที่สดใสของตัวละครขณะที่เรื่องราวดำเนินไปเพื่อเพิ่มประสบการณ์การอ่าน
- หากคุณกำลังมีปัญหาในการจดจ่อและนั่งอ่านนวนิยายยาวๆ ลองพิจารณาอ่านหนังสือที่มีภาพประกอบแทน เช่น การ์ตูน มังงะ และนิยายภาพ
- หลังจากที่คุณอ่านหนังสือจบแล้ว คุณอาจเต็มไปด้วยความคิด นั่นคือเวลาที่ดีที่สุดในการเข้าร่วมกระทู้ใน Reddit เพื่อพูดคุยและแบ่งปันการตีความของคุณเกี่ยวกับหนังสือเล่มนั้น การกระตุ้นนี้จะดึงดูดนักตรรกะในตัวคุณ
คำถามที่พบบ่อย
1. INTP เป็นประเภทที่หายากที่สุดหรือไม่?
บุคลิกภาพประเภท INTP มักถูกกล่าวถึงว่าเป็นหนึ่งในประเภทที่พบได้น้อย อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือความแพร่หลายของประเภทบุคลิกภาพอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลและประชากรกลุ่มที่ทำการศึกษา
การศึกษาและการสำรวจบางชิ้นชี้ให้เห็นว่า ประเภทบางประเภท รวมถึง INTP อาจพบได้น้อยกว่าในประชากรทั่วไป อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องใช้ข้อมูลทางสถิติเหล่านี้ด้วยความระมัดระวัง
2. การอ่านคน INTP ยากไหม?
การอ่านใจบุคคลประเภท INTP อาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับบางคน พวกเขาเป็นที่รู้จักในด้านการคิดวิเคราะห์และเป็นอิสระ มักเก็บความคิดไว้เป็นส่วนตัว ซึ่งทำให้ยากต่อการอ่านใจ
อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไปและความไว้วางใจเพิ่มขึ้น บุคคลเหล่านี้สามารถแบ่งปันมุมมองของตนได้อย่างเปิดเผยมากขึ้น ความอดทนและความเข้าใจเป็นกุญแจสำคัญในการพยายามเชื่อมต่อกับคนที่มีบุคลิกภาพแบบ INTP
3. ประเภทใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ INTPs?
INTP มักจะถูกดึงดูดไปยังประเภทที่ช่วยให้พวกเขาสามารถสำรวจแนวคิดและทฤษฎีที่ซับซ้อนได้ ประเภทที่ไม่ใช่เรื่องแต่ง เช่น ปรัชญา วิทยาศาสตร์ จิตวิทยา และเทคโนโลยี อาจดึงดูดจิตใจที่วิเคราะห์และอยากรู้อยากเห็นของพวกเขา
นอกจากนี้ แนววิทยาศาสตร์และแฟนตาซี ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับแนวคิดที่สร้างสรรค์และคาดเดาได้ ก็สามารถกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของพวกเขาได้เช่นกัน