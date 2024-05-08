การเอาตัวรอดจากการแจ้งเตือนที่ล้นหลาม: คู่มือสู่ความสงบในโลกดิจิทัลที่วุ่นวาย

เคยอยู่ในสถานการณ์ที่คุณพยายามจะตั้งใจทำงาน แต่ทุกๆ สองสามนาที มีการแจ้งเตือนขึ้นมา ขโมยความสนใจของคุณไปบ้างไหม? คุณไม่ได้เป็นคนเดียว!
จากเสียงเตือนของอีเมลที่เข้ามาจนถึงเสียงแจ้งเตือนของการอัปเดตโซเชียลมีเดีย เราถูกขัดจังหวะอยู่ตลอดเวลา การขัดจังหวะที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องน่ารำคาญเท่านั้น แต่ยังส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานของเราและทำให้เกิดความเหนื่อยล้าอีกด้วย
การวิจัยยังระบุด้วยว่าการถูกขัดจังหวะบ่อยครั้งและรู้สึกกดดันให้ตอบสนองอย่างรวดเร็วสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและระดับความเครียดของเราได้
ความเหนื่อยล้าจากการแจ้งเตือนคือความรู้สึกถูกท่วมท้นหรือหมดแรงทางจิตใจจากการถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องด้วยการแจ้งเตือนจากอุปกรณ์ดิจิทัลของเรา และปรากฏการณ์นี้ได้กลายเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยเกินไปในโลกที่เชื่อมต่อกันตลอดเวลาของเรา
ในบทความนี้ เราจะสำรวจความหมายของการแจ้งเตือนที่มากเกินไป แหล่งที่มา ผลกระทบทางจิตวิทยา และกลยุทธ์บางประการในการลดการแจ้งเตือนที่มากเกินไป
อะไรคือการแจ้งเตือนที่มากเกินไป?
การแจ้งเตือนล้นเกินเกิดขึ้นเมื่อคุณถูกถล่มด้วยการแจ้งเตือนจากแหล่งดิจิทัลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น อีเมล ข้อความ การอัปเดตโซเชียลมีเดีย และแพลตฟอร์มการทำงานต่างๆ เช่น Slack, Skype เป็นต้น ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของความเหนื่อยล้าจากการแจ้งเตือน
ความเหนื่อยล้าจากการแจ้งเตือน เป็นเรื่องจริงไม่ต่างจากความเหนื่อยล้าจากการใช้ Zoom และคุณไม่ได้เผชิญกับมันเพียงคนเดียว มันเกิดขึ้นเมื่อปริมาณการแจ้งเตือนที่มากเกินไปจนเกินกว่าที่คุณจะจัดการและตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การรับภาระมากเกินไปอาจก่อให้เกิดความเครียด ความวอกแวก และการรับภาระทางความคิดมากเกินไป นอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยที่ทำลายประสิทธิภาพการทำงานและส่งผลกระทบในทางลบต่อสมาธิและสุขภาพโดยรวมของเรา
ดังนั้น เราจะลดมันได้อย่างไร?
ด้วยอุปกรณ์ดิจิทัลที่เป็นส่วนสำคัญในชีวิตส่วนตัวและอาชีพของเรา การตัดขาดจากอุปกรณ์เหล่านี้อย่างสิ้นเชิงนั้นเป็นไปไม่ได้ สิ่งที่เราสามารถทำได้แทนคือการดำเนินมาตรการเพื่อลดความเครียด
แต่ก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ มาเรามาตรวจสอบสาเหตุและแหล่งที่มาของปัญหาการแจ้งเตือนที่มากเกินไปกันก่อน
สาเหตุและแหล่งที่มาทั่วไปของการแจ้งเตือนที่มากเกินไป
อุปกรณ์ดิจิทัลของเราเป็นแหล่งที่มาหลักของการแจ้งเตือน ในปัจจุบัน เราใช้แอปพลิเคชันสำหรับทุกสิ่ง ตั้งแต่การรับการเตือนความจำประจำวัน ไปจนถึงการตรวจสอบสภาพอากาศและการสื่อสารกับผู้อื่น และแอปพลิเคชันเหล่านี้ทั้งหมดส่งการแจ้งเตือนให้เราทุกวัน มาดูกันว่าใครคือตัวการกัน:
- แอปพลิเคชันมือถือ: ด้วยการแพร่หลายของสมาร์ทโฟน แอปพลิเคชันมือถือต่างแข่งขันเพื่อดึงดูดความสนใจของเราอย่างต่อเนื่องผ่านการแจ้งเตือน ตั้งแต่การอัปเดตโซเชียลมีเดีย การแจ้งเตือนข่าวสาร ไปจนถึงการแจ้งเตือนจากแอปต่างๆ
- อีเมล: การไหลเข้าของอีเมลแจ้งเตือน ตั้งแต่การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับงาน จดหมายข่าว ไปจนถึงข้อความส่งเสริมการขาย ล้วนมีส่วนสำคัญในการทำให้เกิดการแจ้งเตือนที่มากเกินไป
- แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย: แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเติบโตได้ดีจากการมีส่วนร่วม พวกเขาส่งการแจ้งเตือนสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง รวมถึงการกดไลค์, ความคิดเห็น, ข้อความ, วันเกิด, และการโต้ตอบอื่น ๆ ซึ่งสามารถกลายเป็นสิ่งที่ท่วมท้นได้อย่างรวดเร็ว
- แอปส่งข้อความ: แพลตฟอร์มการส่งข้อความทันที เช่น WhatsApp, Messenger และ Slack ช่วยให้การสื่อสารแบบเรียลไทม์เป็นไปได้ แต่พวกมันยังทำให้ผู้ใช้ถูกโจมตีด้วยแจ้งเตือนมากมาย ซึ่งนำไปสู่การเสียสมาธิและภาวะล้นเกิน
- ปฏิทินและแอป เตือนความจำ: แม้ว่าจะมีประโยชน์ในการจัดระเบียบตารางเวลาและงานต่างๆ แต่แอปปฏิทินและเตือนความจำอาจทำให้เราได้รับแจ้งเตือนมากเกินไปสำหรับเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึง การประชุม กำหนดส่งงาน และงานต่างๆ
- แอปข่าวและสื่อ: แอปข่าวและเว็บไซต์ข่าวจะอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งการแจ้งเตือนสำหรับข่าวด่วน ซึ่งส่งผลให้เกิดการรับข้อมูลมากเกินไป
- การแจ้งเตือนแบบพุช: การแจ้งเตือนแบบพุชจะถูกส่งโดยเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ให้กลับมาใช้เนื้อหาหรืออัปเดต แต่หากไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมหรือควบคุมอย่างถูกต้อง อาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกถูกกวนใจ
- อุปกรณ์อัจฉริยะและอุปกรณ์สวมใส่: สมาร์ทโฟนไม่ใช่เพียงตัวการเดียว; สมาร์ทวอทช์, ฟิตเนสแทร็กเกอร์, และอุปกรณ์สวมใส่ชนิดอื่น ๆ ก็สร้างการแจ้งเตือนเช่นกัน
- เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน: เครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน รวมถึงแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแอปพลิเคชันสำหรับการสื่อสารในทีม ฯลฯ ซึ่งมักจะมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับงาน กำหนดเวลา และกิจกรรมของทีม
- การสมัครสมาชิกและบริการ: การสมัครสมาชิกบริการต่างๆ เช่น แพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง เว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อาจส่งการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบัญชี ข้อเสนอ และโปรโมชั่น
ผลกระทบของการแจ้งเตือนต่อประสิทธิภาพการทำงานของเรา
การแจ้งเตือนมักผลักดันให้เราทำหลายอย่างพร้อมกัน เนื่องจากมันทำให้เราเสียสมาธิจากงานและเปลี่ยนความสนใจไปยังงานอื่น แม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ก็ตาม
บทความจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดรายงานว่างานวิจัยของพวกเขาแสดงให้เห็นว่า การ multitasking มากเกินไป สามารถรบกวนทั้งความจำในการทำงานและความจำระยะยาว และ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเรา
มันอธิบายเพิ่มเติมถึงผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเรา: "เมื่อคุณมีแหล่งความสนใจที่แข่งขันกัน ประสิทธิภาพการทำงานของคุณมักจะลดลง คุณอาจจะพับผ้าช้าลง หรืออาจจะทำของตกพื้นเมื่อคุณช่วยเด็กทำการบ้านเมื่อเทียบกับการพับผ้าคนเดียว"
ทั้งการทำงานหลายอย่างพร้อมกันและการสลับบริบทลดประสิทธิภาพการทำงานของเราอย่างจริงจัง เมื่อเราสลับบริบท อาจใช้เวลาถึง 10 นาทีในการกลับมาโฟกัสกับงานเดิมได้
ผลกระทบทางจิตวิทยาจากการได้รับแจ้งเตือนมากเกินไป
คุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีงานล้นมือจนรับไม่ไหว? มันอาจทำให้เกิด ภาวะ อัมพาตจากภาระงาน
สิ่งคล้ายกันเกิดขึ้นเมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนจำนวนมากในแต่ละวัน คุณจะเริ่มผัดวันประกันพรุ่ง ตรวจสอบการแจ้งเตือน และแม้กระทั่งกลายเป็นคนเฉยชาต่ออุปกรณ์ของคุณ สิ่งที่แย่กว่านั้นคือ ผลกระทบต่อสุขภาพจิตและความสามารถในการมีสมาธิของเรา
นี่คือบางวิธีที่การแจ้งเตือนที่มากเกินไปส่งผลกระทบต่อเรา:
มีผลต่อสมาธิและความตั้งใจ
การถูกขัดจังหวะอย่างต่อเนื่องจากแจ้งเตือนทำให้สมาธิและเวลาในการจดจ่อของเราเสียไป ทำให้ยากที่จะมีส่วนร่วมในงานที่ต้องใช้ความคิดอย่างลึกซึ้งหรือทำงานให้เสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ แม้แต่การเสียสมาธิเพียงชั่วครู่ก็สามารถ ทำลายประสิทธิภาพการทำงาน และขัดขวางการทำงานได้ เนื่องจากสมองต้องใช้เวลาในการกลับมาจดจ่ออีกครั้งหลังจากการถูกขัดจังหวะแต่ละครั้ง
การแยกตัวทางสังคม
มันค่อนข้างจะย้อนแย้ง—การแจ้งเตือนควรช่วยให้เราเชื่อมต่อกัน แต่การติดอยู่กับหน้าจออาจทำให้เราห่างไกลจากการเชื่อมต่อกับมนุษย์จริงๆ ลองคิดดูสิ: คุณเคยอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยผู้คน แต่ทุกคนกลับจ้องแต่โทรศัพท์ของตัวเองกี่ครั้งแล้ว?
การหมกมุ่นอยู่กับเครื่องมือดิจิทัลทำให้การสนทนาแบบเผชิญหน้าที่มีความหมายและการเชื่อมต่อกับผู้อื่นยากขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้อาจทำให้เกิดความรู้สึก โดดเดี่ยว ขาดการเชื่อมโยง และ แปลกแยก นอกจากนี้ยังอาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและการสนับสนุนทางสังคมของเรา
ความเครียดและความวิตกกังวล
การแจ้งเตือนที่มากเกินไปอาจกลายเป็นแหล่งของความเครียดและความวิตกกังวลได้เช่นกันนักจิตวิทยายังกล่าวว่าการแจ้งเตือนทำให้สมองของเราทำงานหนักเกินไป กระตุ้นให้เกิดความวิตกกังวลและความเครียด กระแสการแจ้งเตือนที่ไม่มีวันสิ้นสุดที่เรียกร้องความสนใจสร้าง ความรู้สึกเร่งด่วนอย่างต่อเนื่อง ทำให้คุณรู้สึกตึงเครียดอยู่ตลอดเวลา
FOMO (ความกลัวที่จะพลาดโอกาสหรือข้อมูลสำคัญ) ยังเพิ่มความเครียดนี้ให้รุนแรงขึ้น ทำให้เราต้องตรวจสอบอุปกรณ์ของเราแม้ในช่วงเวลาพักผ่อนหรือยามว่าง
การนอนไม่หลับ
การสัมผัสกับเทคโนโลยีและการแจ้งเตือนมากเกินไป โดยเฉพาะก่อนเข้านอน สามารถรบกวนรูปแบบการนอนหลับได้ สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตของเราปล่อยแสงสีฟ้าซึ่งยับยั้งการผลิตเมลาโทนิน ฮอร์โมนที่รับผิดชอบในการควบคุมวงจรการนอนหลับและตื่น
การสัมผัสกับแสงสีฟ้าในช่วงเย็นจะชะลอการเริ่มนอนหลับและ ลดคุณภาพการนอนหลับโดยรวม สิ่งนี้อาจนำไปสู่ความยากลำบากในการนอนหลับ การตื่นบ่อยครั้งในเวลากลางคืน และรู้สึกงัวเงียเมื่อตื่นนอน
วิธีหยุดการแจ้งเตือนที่มากเกินไป?
ตอนนี้ที่เรารู้แล้วว่าผลกระทบที่ร้ายแรงจากการแจ้งเตือนที่มากเกินไปสามารถส่งผลต่อสุขภาพจิตของเราได้ จึงจำเป็นต้องควบคุมมัน คุณอาจกำลังคิดว่า "ทำไมไม่ปิดมันไปเลยล่ะ?"
นั่นเป็นความคิดที่สมเหตุสมผล—คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนจากการตั้งค่าได้โดยตรง แต่จริงๆ แล้วมันง่ายขนาดนั้นเลยหรือ? ไม่ใช่เลยเมื่อเราพิจารณาถึงผลกระทบอีกด้านของการแจ้งเตือน
การแจ้งเตือนยังสามารถกระตุ้นโดปามีน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีบทบาทในความสุขและแรงจูงใจได้ ดังนั้น แม้ว่าคุณจะตัดสินใจไม่ตรวจสอบการแจ้งเตือนเหล่านั้น คุณก็อาจรู้สึกอยากตรวจสอบและตอบสนองต่อมันอย่างแรงกล้า
นี่เป็นความจริงสำหรับมืออาชีพเช่นกัน ตามข้อมูลจากStatista พบว่า 43% ของพนักงานในสหรัฐอเมริกาตรวจสอบอีเมลทุก ๆ ไม่กี่ชั่วโมงนอกเวลาทำงาน ในขณะที่ 10% ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
แล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อหยุดการแจ้งเตือนที่มากเกินไป? อ่านต่อ
ตรวจสอบการแจ้งเตือนของคุณ
วิธีแรกในการหยุดการแจ้งเตือนที่มากเกินไปคือการตรวจสอบแอปและแพลตฟอร์มทั้งหมดบนอุปกรณ์ของคุณที่ส่งการแจ้งเตือน ระบุแอปและแพลตฟอร์มที่จำเป็นและที่คุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้แอปและแพลตฟอร์มที่จำเป็นอาจรวมถึงเครื่องมือสื่อสารในที่ทำงาน การโทร ฯลฯ ส่วนที่ไม่จำเป็นอาจเป็นแอปโซเชียลมีเดีย ข้อความจากเกม ฯลฯ
ถามตัวเองว่า: คุณจำเป็นต้องรู้ทันทีหรือไม่ว่าใครชอบโพสต์ล่าสุดของคุณบนโซเชียลมีเดีย หรือเมื่อไหร่ที่สินค้าชิ้นหนึ่งจะลดราคา? จัดลำดับความสำคัญของการแจ้งเตือน โดยพิจารณาจากข้อมูลที่คุณต้องการทราบโดยทันที และข้อมูลที่สามารถรอจนกว่าคุณจะตรวจสอบแอปได้
วิธีนี้ช่วยลดจำนวนการแจ้งเตือนแบบพุชได้อย่างมาก การจัดการการแจ้งเตือนยังเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาสมาธิอีกด้วย
ห่างจากอุปกรณ์
การสร้างสิ่งกีดขวางทางกายภาพระหว่างคุณกับอุปกรณ์ของคุณนั้นง่ายกว่าการสร้างสิ่งกีดขวางทางจิตใจ การเก็บ อุปกรณ์ของคุณให้อยู่ห่างจากมือ จะช่วยให้คุณไม่ถูกรบกวนด้วยเสียงเตือนและแสงไฟจากอุปกรณ์ต่างๆ สมาร์ทโฟนของคุณมีวิธีดึงดูดความสนใจของคุณด้วยตัวอย่างข้อความและหน้าจอที่สว่างสดใส วิธีนี้จะช่วยให้คุณมีเวลาเตือนตัวเองว่าทำไมคุณถึงเก็บโทรศัพท์ไว้ห่างตัว และหยุดตัวเองไม่ให้หยิบขึ้นมาดู แม้ว่าคุณจะรู้สึกอยากเช็คโทรศัพท์ก็ตาม
คุณยังสามารถวางโทรศัพท์คว่ำหน้าลงหรือวางไว้ห่างออกไปได้เช่นกัน หากคุณกำลังรอข้อความหรือสายสำคัญและกังวลว่าจะพลาด คุณสามารถใช้สมาร์ทวอทช์ได้ สมาร์ทวอทช์จะแจ้งเตือนเฉพาะแอปพลิเคชันที่คุณเลือกเท่านั้น วิธีนี้ช่วยให้คุณวางโทรศัพท์ไว้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดสิ่งสำคัญ
การแจ้งเตือนการตรวจสอบตารางเวลา
ตอนนี้เราทุกคนรู้ดีว่าการลดเวลาหน้าจอและเพิกเฉยต่อข้อความที่ไม่จำเป็นนั้นยากเพียงใด ดังนั้นอย่าพยายามปิดการแจ้งเตือนทั้งหมด แต่ให้ กำหนดเวลาเฉพาะ ในแต่ละวันสำหรับการตอบกลับข้อความโดยตรง การแชทกลุ่ม และอีเมลของคุณ
วิธีที่ดีที่สุดในการปลูกฝังนิสัยนี้คือการเสริมแรงทางบวกให้กับตัวเองทุกครั้งที่คุณทำตามตารางเวลาได้สำเร็จ รางวัลควรเป็นสิ่งที่คุณชอบ เช่น ของว่างที่คุณโปรดปราน กิจกรรมผ่อนคลาย เกมสั้นๆ เป็นต้น
การเสริมแรงทางบวกนี้จะช่วยให้คุณรักษาพฤติกรรมนี้ได้นานขึ้น ในที่สุดคุณจะสามารถหลีกเลี่ยงการถูกรบกวนอยู่ตลอดเวลาและจดจ่อกับงานได้นานขึ้น
ใช้แอปโฟกัส
นอกจากการเก็บอุปกรณ์ของคุณให้พ้นมือและการจัดการการแจ้งเตือนแล้ว คุณยังสามารถใช้แอปโฟกัสและโหมดโฟกัส/ห้ามรบกวนได้อีกด้วย นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้:
- เปิดโหมดห้ามรบกวนหรือโหมดโฟกัสทุกครั้งที่คุณต้องการทำงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างลึกซึ้ง
- ปรับแต่งการตั้งค่าการแจ้งเตือน เช่น ปิดการแจ้งเตือน เสียงแบนเนอร์ และรูปลักษณ์บนหน้าจอล็อก
- ใช้แอปช่วยโฟกัสเช่น Forest, Serene, Focus Bear เป็นต้น แอปเหล่านี้หลายแอปจะให้รางวัลเมื่อคุณมีสมาธิ ช่วยคุณสร้างตารางเวลาและนิสัย
- ซ่อนแอปที่รบกวนสายตาของคุณ
- ดาวน์โหลดแอปบล็อกเกอร์เพื่อบล็อกแอปหรือเว็บไซต์ที่ทำให้คุณเสียสมาธิ
- ใช้ประโยชน์จากวิธีการจัดการงานอีเมลแบบกล่องขาเข้าเป็นศูนย์
ใช้เครื่องมือจัดการงานแบบรวมศูนย์
การจำกัดจำนวนแพลตฟอร์มที่คุณใช้สำหรับการทำงานเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่มั่นคงในการจัดการการแจ้งเตือน ใช้เครื่องมือการจัดการงานและการทำงานแบบรวมศูนย์ เช่น ClickUp เพื่อ จัดการงานทั้งหมดของคุณบนแพลตฟอร์มเดียว คุณสามารถผสานการทำงาน ClickUp กับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพกว่า 1000 รายการ ลดความจำเป็นในการใช้หลายแอป
ClickUp Tasksมอบการปรับแต่งและความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์เพื่อให้คุณสามารถดำเนินโครงการและจัดการงานทุกประเภทได้ คุณสามารถมอบหมายความคิดเห็นเป็นรายการที่ต้องทำ, แชร์การบันทึกหน้าจอ, ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณ, สร้างรายการตรวจสอบ, และจัดระเบียบงานโดยใช้ระดับความสำคัญห้าขั้น คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้คุณไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปและแพลตฟอร์มต่างๆ อยู่ตลอดเวลา
ลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp
จัดลำดับความสำคัญของงานเป็น 4 หมวดหมู่: ฉุกเฉิน, สูง, ปกติ, และต่ำ คุณสามารถตั้งค่า การแจ้งเตือนสำหรับงานที่มีความสำคัญสูง และมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการแจ้งเตือนสำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในงานเหล่านั้น
ClickUp ยังให้คุณปรับแต่งการตั้งค่าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความสำคัญของงานจากต่ำเป็นสูงหรือเร่งด่วน
การแจ้งเตือนใน ClickUp
ตั้งค่าและจัดการการแจ้งเตือนของคุณข้ามอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วย ClickUp คุณสามารถเพิ่มไฟล์แนบ ตั้งค่าตารางเวลาที่เกิดซ้ำ และแม้กระทั่งสร้างการแจ้งเตือนสำหรับความคิดเห็นและการสนทนาได้
โหมดโฟกัสในเอกสาร
ClickUp Docsให้คุณมีตัวเลือกในการใช้โหมดโฟกัสเพื่อให้คุณสามารถ มุ่งเน้นไปที่งานปัจจุบันได้อย่างเต็มที่ คุณสามารถเลือกโหมดบล็อกโฟกัส ซึ่งจะเปลี่ยนทุกอย่างบนหน้าให้เป็นสีเทา ยกเว้นบล็อกที่คุณกำลังทำงานอยู่ หรือโหมดโฟกัสหน้า ซึ่งจะซ่อนแถบด้านข้างขณะที่คุณพิมพ์
นี่คืออีกวิธีหนึ่งที่คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อลดการแจ้งเตือนที่มากเกินไป:
คุณสมบัติการจัดการการแจ้งเตือนของ ClickUp
ClickUp มอบการปรับแต่งอย่างครอบคลุมเพื่อจัดการการแจ้งเตือน คุณสามารถเลือกการกระทำใด ๆ เช่น วันที่เริ่มต้น, ความคิดเห็นใหม่, การเปลี่ยนแปลงวันที่, หรือการเปลี่ยนแปลงความสำคัญ เพื่อรับการแจ้งเตือนสำหรับแหล่งที่คุณได้รับการแจ้งเตือน
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเฉพาะที่คุณต้องการและจากแหล่งที่คุณต้องการเท่านั้น คุณยังสามารถกำหนดเวลาการแจ้งเตือนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่รบกวนคุณเมื่อคุณยุ่ง นอกจากนี้ คุณยังสามารถ เพิ่มการแจ้งเตือนเสียง สำหรับการแจ้งเตือนที่สำคัญที่สุด และ ปิดการแจ้งเตือนที่ไม่เกี่ยวข้อง ได้อย่างง่ายดาย
ClickUp ช่วยให้คุณกำหนดกฎการแจ้งเตือนแยกต่างหากสำหรับอีเมล, เบราว์เซอร์, แอปเว็บ, มือถือ และเดสก์ท็อป
แนวทางปฏิบัติและกลยุทธ์ที่ผู้ใช้กำหนดเพื่อลดการแจ้งเตือนที่มากเกินไป
เราได้ค้นหาข้อมูลจาก Reddit และ Medium เพื่อรวบรวมกลยุทธ์ที่ผู้ใช้พบว่าได้ผลในการลดการแจ้งเตือนที่มากเกินไปสำหรับแอปส่วนใหญ่ และนี่คือสิ่งที่พวกเขาแนะนำ:
ปิดการแจ้งเตือน
คำแนะนำแรกและที่พบบ่อยที่สุดคือให้ปิดการแจ้งเตือนทั้งหมด โดยเฉพาะจากแล็ปท็อปและโทรศัพท์ที่ใช้ทำงาน อนุญาตเฉพาะ การแจ้งเตือนจากแหล่งที่จำเป็นเท่านั้น เช่น แอปพลิเคชันสำหรับการสื่อสารในที่ทำงาน
ผู้ใช้รายหนึ่งเพิ่มเติมว่า การปิดเสียงแจ้งเตือน จากการแจ้งเตือนก็ช่วยให้พวกเขาลดการรับการแจ้งเตือนที่มากเกินไปได้เช่นกัน คุณสามารถตั้งค่าเสียงแจ้งเตือนสำหรับแอปที่สำคัญได้ด้วยตนเอง
ทำให้แอปของคุณน่าเบื่อ
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งแนะนำวิธีการจัดการการแจ้งเตือนที่ไม่เหมือนใคร พวกเขาลบการเชื่อมต่อที่ไม่ใช่ส่วนตัวและมีการโต้เถียงทั้งหมดออกจากโซเชียลมีเดียของพวกเขา เหลือไว้เพียงเนื้อหาที่สั้น กระชับ มีความหมาย และเฉพาะเจาะจงเท่านั้น
โดยการทำให้แอปของคุณน่าเบื่อ คุณ จะลดความอยากที่จะตรวจสอบโทรศัพท์ของคุณ อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ทุกครั้งที่คุณใช้แอป มันจะมีความหมายและสนุก แต่จะไม่ทำให้คุณอยากใช้มากขึ้น
ใช้แอปจัดการการแจ้งเตือน
คำแนะนำอีกอย่างหนึ่งที่ผู้คนให้ไว้คือการใช้แอปจัดการการแจ้งเตือนที่เชื่อถือได้ บางคนแนะนำให้ใช้ เครื่องมือติดตาม ที่ใช้ AI เพื่อลดการแจ้งเตือนที่ไม่สำคัญ
เลือกแอปที่มีตัวเลือกการปรับแต่งอย่างละเอียด การควบคุมการแจ้งเตือนแต่ละรายการอย่างละเอียด ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม การเลื่อนหรือหน่วงเวลาการแจ้งเตือน และการกรองอัจฉริยะ
ค้นหาสมดุลท่ามกลางการแจ้งเตือนที่ล้นหลามด้วย ClickUp
เคล็ดลับเพื่อป้องกันการแจ้งเตือนที่มากเกินไป
- ตรวจสอบการแจ้งเตือนทั้งหมด; เก็บไว้เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น
- เก็บอุปกรณ์ของคุณให้ห่างออกไป
- บล็อกเวลาสำหรับการตรวจสอบการแจ้งเตือน
- จำกัดฟีดโซเชียลมีเดียของคุณให้แสดงเฉพาะเนื้อหาสั้นและเฉพาะเจาะจงเท่านั้น
- ใช้แอปช่วยโฟกัสและโหมดห้ามรบกวนขณะทำงาน
- รวมการทำงานจากเครื่องมือหลายตัวไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
การหาสมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่างการรับข้อมูลข่าวสารและการรักษาสมาธิไม่ใช่เรื่องง่าย อย่างไรก็ตาม ด้วยกลยุทธ์ที่เราได้พูดคุยกัน คุณสามารถควบคุมชีวิตดิจิทัลของคุณได้อีกครั้งในขณะที่ยังคงติดตามข่าวสารได้ทัน
จากการจัดลำดับความสำคัญไปจนถึงการตรวจสอบการแจ้งเตือนของคุณ คุณสามารถใช้วิธีการหลากหลายเพื่อปกป้องสุขภาพจิตของคุณจากการแจ้งเตือนที่มากเกินไป จำไว้ว่าการจัดการการแจ้งเตือนไม่ใช่แนวทางเดียวที่เหมาะกับทุกคน มันคือการค้นหาสิ่งที่เหมาะกับคุณและความชอบเฉพาะของคุณ อย่าลังเลที่จะทดลองใช้กลยุทธ์และเครื่องมือต่างๆ จนกว่าคุณจะพบตัวเลือกที่ดีที่สุดที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อได้โดยไม่เสียสมาธิ
เพื่อประหยัดเวลาของคุณ เราขอแนะนำให้คุณเริ่มต้นด้วย ClickUp. คุณสมบัติที่ครอบคลุมของ ClickUp ช่วยให้คุณควบคุมการแจ้งเตือนและการเตือนของคุณได้อย่างละเอียด. คุณสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวคุณเองโดยการลงทะเบียนฟรี!
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ทำไมฉันถึงรู้สึกท่วมท้นกับการแจ้งเตือน?
คุณอาจรู้สึกถูกท่วมท้นด้วยการแจ้งเตือนเพราะพวกมันเรียกร้องความสนใจของคุณอย่างต่อเนื่อง ทำให้คุณเสียสมาธิในการทำงานและเกิดความเครียด
ความเหนื่อยล้าจากการแจ้งเตือนคืออะไร?
อาการเหนื่อยล้าจากการแจ้งเตือน หมายถึง ความรู้สึกเหนื่อยล้าทางจิตใจหรือรู้สึกถูกท่วมท้นจากการแจ้งเตือนที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องจากทุกแอปพลิเคชันของคุณ อาการนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนมากเกินไป ส่งผลให้ตอบสนองและให้ความสนใจกับการแจ้งเตือนเหล่านั้นน้อยลง
ฉันจะปิดการจำกัดการแจ้งเตือนได้อย่างไร?
หากต้องการปิดการจำกัดการแจ้งเตือน คุณจะต้องปรับการตั้งค่าการแจ้งเตือนของอุปกรณ์ของคุณ ไปที่ศูนย์การแจ้งเตือนของอุปกรณ์หรือแอปที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน และมองหาสวิตช์เพื่อปิดหรือปรับการจำกัดการแจ้งเตือน