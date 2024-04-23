TickTick vs. ClickUp: แอปจัดการงานตัวไหนดีที่สุด?

การต่อสู้เพื่อรักษาความเป็นระเบียบและมุ่งเน้นเป็นเรื่องจริง การค้นหาเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะสมอาจเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการกับความวุ่นวาย
เข้าสู่ซอฟต์แวร์จัดการงานอย่าง TickTick และ ClickUp ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดการกับรายการสิ่งที่ต้องทำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เหล่าผู้ช่วยดิจิทัลเหล่านี้สัญญาว่าจะทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และนำความเป็นระเบียบมาสู่ความวุ่นวายในชีวิตประจำวัน
แต่คุณควรเลือกอันไหน? ในบทความบล็อกนี้ เราจะพาคุณไปสำรวจการเปรียบเทียบอย่างละเอียดระหว่าง ClickUp และ TickTick โดยจะพิจารณาทั้งฟีเจอร์และราคา เพื่อสรุปว่าแอปใดคือสุดยอดในการจัดการงานอย่างแท้จริง
TickTick vs. ClickUp: เปรียบเทียบอย่างรวดเร็วเพื่อเลือกผู้จัดการงานที่เหมาะสม
|คุณสมบัติ
|ติ๊กต็อก
|คลิกอัพ
|การจัดการงาน
|รายการง่าย ๆ, ลำดับความสำคัญ, รายการอัจฉริยะ, งานที่เกิดซ้ำ
|งานขั้นสูง, งานย่อย, การพึ่งพา, การทำงานอัตโนมัติ, มุมมองมากกว่า 15 แบบ
|ความร่วมมือ
|การแชร์พื้นฐาน; การดูที่จำกัดในแผนฟรี
|การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยเอกสาร ความคิดเห็น การติดแท็ก งานที่เชื่อมโยง
|มุมมองและการแสดงผล
|ปฏิทิน & แคนบานในแผนชำระเงิน
|ปฏิทิน, คณะกรรมการ, แผนงานกังต์, ไทม์ไลน์, ตาราง, กระดานไวท์บอร์ดรวมอยู่ด้วย
|การผสานรวม
|จำกัด (Slack, Gmail, Zapier)
|การผสานรวมมากกว่า 1,000 รายการ
|ขีดความสามารถของปัญญาประดิษฐ์
|ไม่มี
|ClickUp Brainสำหรับสรุปข้อมูล รายการที่ต้องดำเนินการ และระบบอัตโนมัติ
|การจัดการเวลา
|ตัวจับเวลาแบบโพโมโดโร, การติดตามนิสัย
|การติดตามเวลา, การประมาณการ, บันทึกเวลา, มุมมองปริมาณงาน
|ราคา*
|ฟรี; พรีเมียม $35.99/ปี
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|บุคคลที่ต้องการรายการสิ่งที่ต้องทำแบบง่าย ๆ
|ทีมและผู้ใช้งานที่ต้องการการจัดการงานที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้
TickTick คืออะไร?
TickTick เป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ออกแบบมาอย่างเรียบง่ายสำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็ก อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายช่วยให้จัดระเบียบงานได้ง่าย ทำให้การจัดการงานและเป้าหมายส่วนตัวในที่เดียวเป็นเรื่องง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่โดดเด่นของแอปนี้คือความสามารถในการติดตามรายการงานหลายรายการบนหน้าจอเดียว ทำให้สะดวกอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่ต้องจัดการงานหลากหลายด้านทั้งในชีวิตและงาน
TickTick มีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น ปฏิทินที่ยืดหยุ่นและกระดานคัมบัง ทำให้เหมาะสำหรับการจัดการโครงการแบบเบา
คุณสามารถร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานหรือสมาชิกในครอบครัว แบ่งปันรายการ มอบหมายงาน และติดตามประวัติงานได้ ด้วยระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำครั้งเดียวและงานที่ทำซ้ำ รวมถึงมุมมองปฏิทิน 5 แบบ TickTick ช่วยให้การจัดการงานเป็นเรื่องง่ายสำหรับตารางงานที่ยุ่ง
คุณสมบัติของ TickTick
มาสำรวจคุณสมบัติหลักของ TickTick กัน:
1. การป้อนและการจัดการงานอัจฉริยะ
การสร้างและจัดการงานบน TickTick ไม่เพียงแต่ยืดหยุ่นเท่านั้น แต่ยังฉลาดอีกด้วย
ลืมการพิมพ์ไปได้เลย—ใช้เสียงของคุณเพื่อสร้างงานได้อย่างง่ายดายด้วยการเปิดใช้งาน Siri บน TickTick ใน iPhone ของคุณ หากคุณเป็นผู้ใช้ Android ให้ใช้ฟีเจอร์ Quick Ball เพื่อสร้างงานจากหน้าจอหลักได้แม้โทรศัพท์จะล็อกอยู่
คุณสามารถกำหนดวันครบกำหนด มอบหมายงานให้ผู้อื่น เพิ่มแท็ก และจัดลำดับความสำคัญของงานทั้งหมดได้จากวิดเจ็ต TickTick ซึ่งมีให้ผู้ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
TickTick ยังเข้าใจวันที่ในภาษาธรรมชาติ (ฟีเจอร์นี้เรียกว่า Smart Date Parsing) เพียงพูดว่า 'วันนี้' หรือ 'พรุ่งนี้' หรือระบุวันใดวันหนึ่งในสัปดาห์ แอปจะคำนวณวันที่ครบกำหนดของงานนั้นให้คุณอย่างรวดเร็ว
นอกเหนือจากนี้ แอปพลิเคชันมีการสร้างแท็กแบบกำหนดเอง และคุณสมบัติการส่งอีเมลเป็นงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
2. การแจ้งเตือนและการเตือนความจำหลายรายการ
หากคุณตั้งนาฬิกาปลุกไว้หกครั้งเพื่อตื่นนอน (เพียงเพื่อความปลอดภัย) คุณจะชอบฟีเจอร์ของ TickTick ที่สามารถตั้งการแจ้งเตือนหลายครั้งสำหรับแต่ละงาน
สิ่งที่ทำให้ฟีเจอร์นี้โดดเด่นคือการปรับแต่งได้ ไม่ใช่แค่การมีตัวเตือนหลายรายการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการปรับแต่งการแจ้งเตือนให้ตรงกับความต้องการของคุณ คุณสามารถเลือกได้จากการแจ้งเตือนแบบพุช อีเมล หรือแม้แต่ข้อความตัวอักษร
TickTick ใส่ใจในรายละเอียดยิ่งขึ้นด้วยฟีเจอร์แจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้งสำหรับผู้ใช้ Android และ iOS หากคุณต้องการแรงกระตุ้นให้ทำสมาธิก่อนเริ่มงาน สามารถตั้งการแจ้งเตือนให้ทำงานทันทีที่คุณนั่งลงที่โต๊ะทำงาน
3. การจัดระเบียบงานด้วยรายการอัจฉริยะ
คุณกำลังมองหาผู้ช่วยส่วนตัวเพื่อจัดระเบียบงานของคุณอยู่หรือไม่? ลองใช้รายการอัจฉริยะของ TickTick ดูสิ
ด้วย Smart Lists คุณสามารถสร้างมุมมองงานแบบไดนามิกตามเกณฑ์เฉพาะ เช่น ความสำคัญ วันที่ครบกำหนด ป้ายกำกับ หรือรายการที่งานนั้นอยู่ ไม่ใช่แค่รายการคงที่เท่านั้น แต่จะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีงานที่ตรงกับเกณฑ์ที่คุณตั้งไว้ มันเหมือนเวทมนตร์ในการรักษามุมมองงานของคุณให้มีความเป็นส่วนตัวและทันสมัยอยู่เสมอ
รายการอัจฉริยะแบบกำหนดเองเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่มงานตามสถานที่ ประเภทของงาน ความสัมพันธ์ หรือกำหนดเวลาได้
จัดลำดับความสำคัญของงานเป็นสูง กลาง ต่ำ หรือไม่มีลำดับความสำคัญ พร้อมการเข้ารหัสสีเพื่อเน้นรายการที่สำคัญที่สุด ค้นหางานได้ง่ายโดยการจัดเรียงตามเวลา ชื่อ แท็ก ลำดับความสำคัญ หรือตัวกรองที่คุณกำหนดเอง
4. ตัวจับเวลาแบบโพโมโดโรเพื่อปรับปรุงการจัดการเวลา
TickTick มาพร้อมกับตัวจับเวลา Pomodoro ที่ฝังอยู่ในซอฟต์แวร์จัดการงานของคุณ
ด้วยตัวจับเวลานี้ คุณสามารถกำหนดระยะเวลาที่ต้องการทำงานก่อนพักได้ โดยยึดตามเทคนิคโพโมโดโร ซึ่งจะแบ่งการทำงานออกเป็นช่วง ๆ โดยปกติแต่ละช่วงจะใช้เวลา 25 นาที และมีช่วงพักสั้น ๆ ระหว่างแต่ละช่วง
คุณสามารถเล่นเสียงขาวที่ช่วยให้ผ่อนคลายขณะทำงานได้ แม้ว่าจะมีตัวเลือกเพิ่มเติมในแผนชำระเงินก็ตาม สมาชิกจะได้รับโบนัสพิเศษ—คุณสามารถประมาณเวลาที่งานจะใช้เวลาและเปรียบเทียบกับเวลาที่ใช้จริงในการทำงานนั้นได้
ราคาของ TickTick
- ฟรี
- พรีเมียม: $35.99/ปี
ClickUp คืออะไร?
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลังและครบวงจร มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดการงานและโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำอย่าง AirBnB, Netflix และ Google แพลตฟอร์มนี้นำเสนอโซลูชันการจัดการงานระดับแนวหน้า พร้อมฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ClickUp ผสานการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกันในเอกสาร การแจ้งเตือน ปฏิทิน และแม้แต่ความสามารถในการรับอีเมลเข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทรงพลัง วิธีการแบบศูนย์กลางนี้ช่วยลดความจำเป็นในการใช้แอปหลายตัวและส่งเสริมการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
ชุดเครื่องมือจัดการงานที่ใช้งานง่ายช่วยให้การทำงานหลายอย่างพร้อมกันและการจัดระเบียบโครงการทุกขนาดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุณสามารถวางแผนลำดับงานที่กำหนดเองพร้อมกำหนดเส้นตายเพื่อเพิ่มผลผลิตสูงสุด นอกจากนี้ คุณยังสามารถรับรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการและจัดระเบียบทุกอย่างในแดชบอร์ดที่ชัดเจนได้อีกด้วย คุณยังสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานด้วยระบบรหัสสี ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นงานที่มีความสำคัญสูงสุด
ClickUp ยังมีฟีเจอร์การจัดการงานที่ครอบคลุมอย่างครบถ้วน รวมถึงการมอบหมายงาน งานย่อย ความสัมพันธ์ระหว่างงาน การแจ้งเตือน ความสำคัญ แท็ก ความคิดเห็น ไฟล์แนบ และอื่น ๆ อีกมากมาย ฟีเจอร์ที่ทรงพลังนี้เหมาะสำหรับทีมทุกขนาดและหลากหลายอุตสาหกรรม
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการรายบุคคลหรือองค์กรขนาดใหญ่ ClickUp สามารถปรับขนาดเพื่อรองรับความต้องการของคุณได้
คุณสมบัติของ ClickUp
ClickUp กำลังกลายเป็นซอฟต์แวร์จัดการงานที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอย่างครบถ้วน
1. ปรับแต่งพื้นที่ทำงานและงานของคุณให้เหมาะสมกับตัวคุณ
ClickUp Tasksช่วยให้คุณปรับแต่งขั้นตอนการทำงานของงานด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งเหมาะกับความต้องการของทีมหรือโครงการของคุณ ฟิลด์เหล่านี้สามารถเก็บข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อมูลเมตาเกี่ยวกับงาน เช่น ระดับความสำคัญ ประเภทของงาน แผนก หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งช่วยให้คุณจัดระเบียบและกรองงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดายโดยการมอบหมายงานให้กับหลายคนและสร้างเธรดความคิดเห็น คุณสามารถปรับแต่งความคิดเห็นเหล่านี้ด้วยคำแนะนำหรือบริบทเฉพาะสำหรับผู้รับมอบหมายแต่ละคนได้ คุณยังสามารถเปลี่ยนความคิดเห็นให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการและประหยัดเวลาด้วยการบันทึกหน้าจอที่สามารถแชร์ได้
แทนที่จะพึ่งพาสถานะงานเริ่มต้น (เช่น เปิด, ปิด) คุณสามารถกำหนด สถานะที่กำหนดเอง ใน ClickUpที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของทีมคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมีสถานะเช่น "กำลังดำเนินการ," "รอการตรวจสอบ," "ติดขัด," หรือ "พักไว้" ซึ่งจะให้บริบทและความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของแต่ละงาน
นำทางผ่านโปรเจ็กต์ของคุณอย่างรวดเร็วและชมผลงานของคุณจากมุมมองต่าง ๆ ได้ ปรับแต่งงานย่อยให้แสดงข้อมูลที่คุณต้องการในเวลาที่เหมาะสม ClickUp มีมุมมองต่าง ๆ ให้เลือก (เช่น บอร์ด, รายการ, ปฏิทิน) เพื่อช่วยในการมองเห็นและจัดการงาน
ไม่ว่าจะเป็นโครงการเฉพาะหรือภารกิจประจำวัน ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณจัดการงานทุกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น คุณสามารถปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณและกำหนดประเภทงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ
2. เร่งความเร็วในการทำงานด้วยเทมเพลต
คุณสามารถรับประกันประสิทธิภาพสูงสุดได้ด้วยเทมเพลตการจัดการงานที่รองรับสมาชิกทุกคน โครงการ และกระบวนการทำงานทุกขั้นตอน
เทมเพลตการจัดการงานของ ClickUpมาพร้อมกับคุณสมบัติที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้ทีมสามารถ:
- จัดโครงสร้างและจัดหมวดหมู่ภารกิจตามสถานะ ความสำคัญ หรือแผนกของทีม
- ติดตามและปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยการประเมินศักยภาพของทีมและความก้าวหน้าของงาน
- ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นในการวางแผน, มอบหมายงาน, และดำเนินการตามภารกิจต่าง ๆ ในกลุ่มต่าง ๆ
3. อัตโนมัติภารกิจที่ทำซ้ำด้วย ClickUp Brain
ClickUp Brainในการจัดการงานเปรียบเสมือนมีจินนี่คอยช่วยเหลืองานของคุณ เพียงแค่ไม่กี่คลิก คุณสามารถทำให้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติได้เกือบทั้งหมดด้วยคำสั่งภาษาธรรมชาติ ทำให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญได้ง่ายขึ้น ด้วยฟีเจอร์นี้การตั้งเป้าหมายและการติดตามการจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายมาก
เครื่องมือ AIนี้สามารถสรุปบันทึกการประชุมหรือการอัปเดตโครงการได้อย่างรวดเร็ว และสร้างรายการดำเนินการและข้อมูลเชิงลึกจากเอกสารและงานต่างๆ ด้วยหัวข้อและตารางที่จัดโครงสร้างไว้ล่วงหน้าAI จะช่วยให้ผู้จัดการโครงการมีเนื้อหาที่จัดระเบียบอย่างดี
แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด
ClickUp Brain สามารถวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ ปรับปรุงการตัดสินใจ ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ ปรับการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมที่สุด ทำนายความต้องการกำลังการผลิต ทำให้การจัดการทีมง่ายขึ้น และติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในเวลาจริง
4. ปรับปรุงกระบวนการของคุณด้วยรายการตรวจสอบงาน
รายการตรวจสอบงานของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำและขั้นตอนต่างๆ ภายในงานได้อย่างง่ายดาย ด้วยเค้าโครงที่เรียบง่าย อินเทอร์เฟซแบบลากและวาง และการจัดลำดับรายการแบบซ้อนกัน รายการตรวจสอบจะเปลี่ยนรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่เป็นรูปธรรมสำหรับคุณและทีมของคุณ
รายการตรวจสอบงานเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระบุขั้นตอนหรือภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการกระทำซ้ำ ๆ หลายครั้ง คุณสามารถจัดการรายการตรวจสอบประจำวันของคุณได้จากคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์มือถือ, หรือเบราว์เซอร์ของคุณ พวกเขายังให้คุณเพิ่มการจัดรูปแบบและสีแบบกำหนดเองเพื่อให้สิ่งต่าง ๆ น่าสนใจ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $19/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อพื้นที่ทำงานต่อสมาชิกต่อเดือน
TickTick vs. ClickUp: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
|คุณสมบัติ
|ติ๊กต็อก
|คลิกอัพ
|มุมมองปฏิทิน
|เฉพาะในเวอร์ชันที่ชำระเงินเท่านั้น
|ใช่
|การจัดระเบียบงาน
|เรียบง่ายและพื้นฐาน; รวมถึงรายการอัจฉริยะและงานหลายลำดับความสำคัญ
|ขั้นสูง; สามารถเพิ่มงานและเป้าหมาย, จัดการงานเป็นชุด, กำหนดความคิดเห็น, ตั้งค่าการแจ้งเตือน, และแสดงผลทุกอย่างผ่านมุมมองมากกว่า 15 แบบ
|ความร่วมมือ
|จำกัด; ผู้ใช้ฟรีไม่สามารถเข้าถึงมุมมองปฏิทินและมุมมองแคนบานได้
|ขยายขอบเขต: สร้างเอกสาร เชื่อมโยงกับงาน และติดแท็กให้ถูกต้องเพื่อให้ทุกอย่างได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ
|การผสานรวม
|จำกัด; สามารถเชื่อมต่อได้กับ Slack และ Gmail
|การเชื่อมต่อมากกว่า 1000+
|ปัญญาประดิษฐ์
|ไม่
|ใช่
|การวิเคราะห์
|จำกัด
|ขั้นสูง
|การแจ้งเตือน
|ใช่
|ใช่
|การติดตามเวลา
|ใช่
|ใช่
|การสนับสนุนลูกค้า
|แชท, อีเมล
|แชท, อีเมล, โทรศัพท์, บทเรียน
ทั้ง TickTick และ ClickUp ต่างก็มีฟีเจอร์การจัดการงานที่ครอบคลุมและแข็งแกร่ง ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของทั้งบุคคลและทีม
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดแล้ว ชุดคุณสมบัติและแนวทางของพวกเขามีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจทำให้หนึ่งในนั้นเหมาะสมกับข้อกำหนดเฉพาะของคุณมากกว่า มาเจาะลึกในรายละเอียดและเปรียบเทียบสิ่งที่พวกเขานำเสนอ:
1. การจัดระเบียบ
TickTick
การจัดระเบียบงานใน TickTick นั้นง่ายและพื้นฐาน รายการอัจฉริยะและตัวเลือกในการจัดลำดับความสำคัญของงานช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบและมอบหมายงานให้กับคนที่เหมาะสมได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถเพิ่มวันที่ครบกำหนด สร้างแท็กที่กำหนดเอง และใช้เทมเพลตที่มีอยู่เพื่อเริ่มต้นงานต่างๆ ได้อีกด้วย
คลิกอัพ
อย่างไรก็ตาม ClickUp สามารถทำได้ทุกอย่างที่ TickTick ทำได้ และมากกว่านั้น ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายและงานต่าง ๆ ไปจนถึงการติดตามบนแดชบอร์ดที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว แพลตฟอร์มนี้ทำได้มากกว่าที่คาดหวังไว้
แทนที่จะสร้างรายการงานใหม่ทุกครั้ง คุณสามารถบันทึกงานที่ทำซ้ำเป็นเทมเพลตและเพิ่มลงในคอลเลกชันของคุณได้ทันทีเพื่อใช้ในอนาคต ใช้คลังเทมเพลตการจัดการงานและโครงการอันหลากหลายของเราหากคุณต้องการสิ่งที่พร้อมใช้งาน
จัดกลุ่มงานที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน, มอบหมายความคิดเห็น, ตั้งค่าการแจ้งเตือน, คิดค้นไอเดียใหม่ ๆ บนแพลตฟอร์มเดียวกัน, และดูได้ในมากกว่า 15 รูปแบบเพื่อติดตามทุกงานอย่างแม่นยำตามที่คุณต้องการ
2. การร่วมมือ
TickTick
TickTick เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานร่วมกับผู้อื่น คุณสามารถแชร์รายการกับผู้ใช้ที่แตกต่างกันได้ ไม่ว่าจะเป็นสำหรับโครงการงานหรือภารกิจอื่น ๆ ด้วยวิธีนี้ รายการงานในลิสต์สามารถมอบหมายให้กับสมาชิกทีมเฉพาะได้ ทำให้ความรับผิดชอบชัดเจนขึ้น
ในขณะที่ TickTick ช่วยให้คุณเห็นความคืบหน้าของงานต่าง ๆ ฟีเจอร์ในแผนฟรีนั้นมีจำกัด ตัวอย่างเช่น มุมมองปฏิทินและมุมมอง Kanban จะสงวนไว้สำหรับสมาชิกพรีเมียมเท่านั้น
พวกเขาให้โครงร่างที่ดีของกระบวนการทำงานที่ดำเนินอยู่และติดตามความก้าวหน้า แต่ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ใช้ฟรีสามารถใช้ประโยชน์ได้ ทำให้พวกเขาต้องมองหาทางเลือกอื่นแทน TickTick
คลิกอัพ
ClickUp ทำให้การทำงานร่วมกันในทีมง่ายขึ้นด้วยการผสานรวมการจัดระเบียบโครงการและฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ไว้ในแพลตฟอร์มที่ทรงพลัง ด้วยความสามารถในการสร้างเอกสาร ClickUp Docsที่มีความสมบูรณ์และสามารถทำงานร่วมกันได้ และเชื่อมโยงเอกสารเหล่านี้กับงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ทีมสามารถรักษาฐานความรู้ที่รวมศูนย์ไว้ได้ ซึ่งช่วยให้ทุกขั้นตอนมีความชัดเจนและบริบทที่ครบถ้วน
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ ClickUp คือระบบแท็กที่ใช้งานง่ายสำหรับเอกสาร ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบ ค้นหา และนำทางข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ลดความยุ่งเหยิงและความไม่เป็นระเบียบที่มักเกิดขึ้นกับวิธีการจัดเก็บเอกสารแบบดั้งเดิม
โดยการมอบหมายงาน โครงการ และเอกสารที่มีความสัมพันธ์ชัดเจน ClickUp ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการอัปเดตและการเปลี่ยนแปลงจะถูกสะท้อนโดยอัตโนมัติในทุกส่วน ทำให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันและได้รับข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ
3. การผสานรวม
TickTick
TickTick ไม่เชี่ยวชาญในการผสานการทำงานเท่ากับ ClickUp. แม้ว่าแอปจะสามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ต่าง ๆ (ตั้งแต่เดสก์ท็อปไปจนถึงสมาร์ทวอทช์) แต่สามารถผสานการทำงานได้เพียงไม่กี่แพลตฟอร์ม เช่น Slack, Zapier, และ Gmail.
นั่นอาจกลายเป็นปัญหาสำหรับทีมข้ามสายงานที่ต้องพึ่งพาหลายแพลตฟอร์มเป็นประจำทุกวัน การสลับแอปอยู่บ่อยครั้งมักเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพและผลผลิต
คลิกอัพ
ClickUp, อย่างไรก็ตาม, สามารถเชื่อมต่อได้กับแอปมากกว่า 1,000 แอปผ่านClickUp Integrations! นี่ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหนือกว่าสำหรับทีมที่ต้องจัดการกับหลายแพลตฟอร์มเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์.
แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ อยู่ตลอดเวลา พวกเขาสามารถนำงานและโครงการต่างๆ มารวมไว้ในพื้นที่ทำงานร่วมกันเพียงแห่งเดียวได้ ซึ่งช่วยให้กระบวนการทำงานราบรื่นยิ่งขึ้น ส่งเสริมการจัดการที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิต
4. การกำหนดราคา
|แผน
|ติ๊กต็อก
|คลิกอัพ
|ฟรี
|เพิ่มงานด้วยเสียง, เปลี่ยนอีเมลเป็นงาน, การแยกวิเคราะห์วันที่อัจฉริยะ, การแจ้งเตือนที่น่ารำคาญ, รายการอัจฉริยะ
|งานไม่จำกัด, กระดานไวท์บอร์ด, เอกสารร่วมกัน, กระดานคัมบัง, มุมมองทุกอย่าง, มุมมองปฏิทิน, ฟิลด์ที่กำหนดเอง
|ชำระเงินแล้ว
|1 แผน: พรีเมียม รวมทุกฟีเจอร์ฟรี พร้อมด้วย: มุมมองปฏิทิน, การสมัครปฏิทินจากบุคคลที่สาม, มุมมองคัมบัง, ตัวกรองที่กำหนดเอง, ประวัติการแก้ไข, การติดตามความคืบหน้า
|3 แผน: ไม่จำกัด, ธุรกิจ, และองค์กร
|ไม่จำกัด
|ธุรกิจ
|องค์กร
|ทุกอย่างฟรี พร้อมการติดตามเวลา แขกผู้มาเยือนที่ได้รับอนุญาต การเชื่อมต่อไม่จำกัด ทีม มุมมองแบบฟอร์ม AI
|ทุกสิ่งใน Unlimited พร้อมด้วยระบบอัตโนมัติขั้นสูง การติดตามเวลาพร้อมการประมาณเวลาอย่างละเอียด บันทึกเวลาทำงาน การจัดการปริมาณงาน การแชร์สาธารณะขั้นสูง
|ทุกสิ่งในธุรกิจ พร้อมสิทธิ์ขั้นสูง, บทบาทที่กำหนดเองไม่จำกัด, การแชร์ทีมสำหรับพื้นที่, ความจุที่กำหนดเองในปริมาณงาน
TickTick
แผนราคาของ TickTick นั้นค่อนข้างตรงไปตรงมา; คุณมีเวอร์ชันฟรีและเวอร์ชันเสียเงิน และนั่นคือทั้งหมด บางคนอาจมองว่านี่เข้มงวดเกินไป โดยเฉพาะเมื่อแผนเสียเงินมีฟีเจอร์ขั้นสูงส่วนใหญ่ เช่น ตัวกรองแบบกำหนดเอง
แผนการกำหนดราคาที่เข้มงวดเช่นนี้อาจทำให้แบรนด์ใหญ่ ๆ หนีไป ซึ่งอาจกำลังมองหาคุณสมบัติเฉพาะเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของพวกเขา
คลิกอัพ
ในทางกลับกัน แผนการกำหนดราคาของ ClickUp มีความยืดหยุ่นสูงมาก ราคาย่อมเยาและมีสิทธิพิเศษที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับทีมและบริษัททุกขนาด ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถขยายธุรกิจและประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp มีสี่ระดับ: ฟรี, ไม่จำกัด, ธุรกิจ, และองค์กร คุณสามารถเลือกได้ตามขนาดธุรกิจและความต้องการในปัจจุบันของคุณ
TickTick vs. ClickUp บน Reddit
เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลระหว่าง TickTick และ ClickUp เราจึงได้รวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้ Reddit เกี่ยวกับเครื่องมือเหล่านี้มาให้คุณพิจารณา
ผู้ใช้คนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจนเกี่ยวกับมุมมองของเขาต่อ ClickUp ในการจัดการงานประจำวันทั้งหมด
ฉันใช้ ClickUp สำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัวและงานของฉัน
สำหรับส่วนบุคคล,... สามารถรองรับความต้องการการวางแผนที่ซับซ้อนมากขึ้นได้
สำหรับงาน ฉันใช้มันเพื่อติดตามรายการสิ่งที่ต้องทำของฉัน [sic]…ฉันพบว่ามันทำงานได้ดีเพราะสำหรับบางหมวดหมู่ฉันมีงานที่ทำซ้ำ ดังนั้นถ้าฉันต้องการดูเฉพาะสิ่งเหล่านั้น ฉันก็สามารถดูรายการนั้นได้โดยเฉพาะ
ในขณะเดียวกัน คนอื่นๆ มีวิธีการที่เป็นการทูตมากกว่า โดยอธิบายการเลือกของพวกเขาอย่างละเอียด
หากคุณต้องการเพียงรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างรวดเร็วและง่ายดาย พร้อมแอปมือถือที่เชื่อถือได้ ให้เลือกใช้ TickTick ต่อไป
ฉันย้ายมาใช้ Clickup จากสองโปรแกรมนั้นเพราะฉันต้องการฟีเจอร์การจัดการโครงการที่มากขึ้น ใช่ Clickup ค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกัน แต่ฟีเจอร์อย่างการติดตามเวลาทำงานของงาน, ฟิลด์ที่กำหนดเอง และการจัดหมวดหมู่ของงานที่ละเอียดมากขึ้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจัดการที่ครอบคลุม [sic]
ซอฟต์แวร์การจัดการงานใดครองความเป็นเลิศสูงสุด?
ถึงเวลาประกาศผู้ชนะแล้ว 🏆
ในการประชันระหว่าง ClickUp กับ TickTick, ClickUp ชนะไปอย่างชัดเจน
ในขณะที่ TickTick โดดเด่นในการจัดการงาน แต่ก็มีปัญหาในการตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของทีมสมัยใหม่และผู้ใช้แต่ละคน อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายของมันมีข้อจำกัด โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือใหม่ๆ ที่มีความยืดหยุ่น คุณสมบัติ และฟังก์ชันการทำงานที่มากกว่า
TickTick ยังขาดประสิทธิภาพในด้านการทำงานอัตโนมัติ การทำงานร่วมกัน การผสานรวม และราคา
แต่ ClickUp ล่ะ? มันไม่เพียงแต่เติมเต็มช่องว่างเหล่านั้น แต่ยังทำได้มากกว่านั้นอีกด้วย มันเป็นหนึ่งในเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่สามารถปรับแต่งได้มากที่สุดในปัจจุบัน และสามารถเข้ากับคุณและทีมของคุณได้อย่างลงตัว
ต้องการหลักฐานเพิ่มเติมหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้และสัมผัสความสามารถของมันด้วยตัวคุณเอง