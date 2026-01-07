10 ทางเลือกของ Customer.io สำหรับการตลาดอัตโนมัติในปี 2025

นักการตลาดใช้ Customer.io เพื่อสร้างแคมเปญการส่งข้อความอัตโนมัติตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ แคมเปญเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่ลูกค้าผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ในช่วงเวลาที่พวกเขามีแนวโน้มที่จะตอบสนองมากที่สุด
Customer. io เป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลังและใช้งานง่าย ซึ่งอาจไม่เหมาะกับทุกคน
บางคนพบว่าแดชบอร์ดมีความท้าทาย บางคนบ่นเกี่ยวกับการขาดการผสานรวม ในขณะที่บางคนรู้สึกว่าข้อมูลเชิงวิเคราะห์สามารถทำได้ดีกว่านี้
ดังนั้น เราจึงทุ่มเทในการวิจัยเพิ่มเติมและพบทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Customer.io สำหรับการตลาดอัตโนมัติ
เป็นโบนัสพิเศษ เรายังจะพูดถึงแพลตฟอร์มที่ช่วยแก้ไขปัญหาและขัดเกลาขั้นตอนการทำงานประจำวันของคุณให้ราบรื่น พร้อมทั้งเชื่อมโยงคุณเข้ากับภาพรวมการตลาดในวงกว้างอีกด้วย
ดังนั้น มาเริ่มกันเลย!
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ Customer.io?
นี่คือคุณสมบัติหลักบางประการที่ทำให้แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมกับลูกค้าโดดเด่นจากแพลตฟอร์มทั่วไป:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เลือกเครื่องมือที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้สำหรับผู้ใช้ที่มีความรู้ทางเทคนิคเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย
- ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น เช่น ระบบ CRM หรือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
- คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติ: มองหาความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่แข็งแกร่ง รวมถึงการดูแลลูกค้าเป้าหมาย การส่งข้อความตามกำหนดเวลา และการทำงานอัตโนมัติของขั้นตอนการทำงาน เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ความสามารถในการขยายตัว: เลือกเครื่องมือที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ รองรับความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นและรายชื่อผู้ติดต่อที่มากขึ้น
- การวิเคราะห์และรายงาน: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่มีการวิเคราะห์อย่างครอบคลุมเพื่อวัดประสิทธิภาพของแคมเปญ ติดตามตัวชี้วัดหลัก (KPIs) และให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับแคมเปญการตลาดในอนาคต
- การสนับสนุนแบบ Omnichannel: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือรองรับช่องทางการตลาดต่างๆ เช่น อีเมล, โซเชียลมีเดีย, และ SMS เพื่อขยายการเข้าถึงของคุณให้มากขึ้น
- การทดสอบ A/B: มองหาคุณสมบัติการทดสอบ A/B เพื่อทดลองกับองค์ประกอบต่างๆ ในแคมเปญของคุณและปรับให้เหมาะสมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
- การสนับสนุนลูกค้าและการฝึกอบรม: ประเมินระดับการสนับสนุนลูกค้าและทรัพยากรการฝึกอบรมที่มีอยู่เพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณสามารถใช้แพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Customer.io ที่ควรใช้
นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดของ Customer.io ที่ติดอันดับในรายการของเราสำหรับปี 2024:
1. Klaviyo
Klaviyo เป็นซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติที่ชาญฉลาดซึ่งวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า ส่งข้อความอัตโนมัติไปยังลูกค้าในเวลาที่เหมาะสม และเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
แพลตฟอร์มนี้จัดการข้อมูลลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียว ข้อมูลนี้ช่วยให้การทำงานอัตโนมัติข้ามช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล, SMS และการแจ้งเตือนแบบพุชบนมือถือ
ตั้งแต่การส่งข้อความต้อนรับ การจัดการกับตะกร้าสินค้าที่ถูกทิ้งไว้ ไปจนถึงการเพิ่มยอดขายผ่านการขายสินค้าเสริม Klaviyo ทำให้การออกแบบแคมเปญที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลในระดับสูงเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะมีขนาดใดก็ตาม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Klaviyo
- สร้างโปรไฟล์ลูกค้าที่ครอบคลุมด้วยข้อมูลในอดีตและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์โดยใช้ Klaviyo AI
- ส่งมอบประสบการณ์ลูกค้าที่แบ่งกลุ่มตามข้อมูล เช่น ความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์และมูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ย (AOV)
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการขอรีวิวและแสดงผลบนเว็บไซต์ของคุณ
- สร้างภาพรวมประสิทธิภาพของแคมเปญด้วยเครื่องมือรายงานขั้นสูง
ข้อจำกัดของ Klaviyo
- ราคาสูง
- มันมีเส้นทางการเรียนรู้
ราคาของ Klaviyo
- ฟรี
- อีเมล: เริ่มต้นที่ $45/เดือน
- อีเมลและ SMS: เริ่มต้นที่ $60/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Klaviyo
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
2. แอคทีฟแคมเปญ
ActiveCampaign ดึงข้อมูลลูกค้าจากโซเชียลมีเดีย หน้าแลนดิ้งเพจ ข้อความ และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจเป็นไปได้ เพื่อช่วยให้คุณทำงานด้านการตลาดของคุณเป็นอัตโนมัติ
การแบ่งกลุ่มกลายเป็นเรื่องง่ายเมื่อคุณรู้ถึงสิ่งที่ลูกค้าของคุณชอบ ไม่ชอบ และพฤติกรรมการซื้อของพวกเขา ActiveCampaign ช่วยให้คุณสามารถทำให้การแบ่งกลุ่มของคุณเป็นระบบอัตโนมัติ และปรับแต่งการสื่อสารกับลูกค้าให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้โดยไม่ต้องใช้แรงงานมนุษย์
เครื่องมือนี้แสดงภาพรวมของวงจรชีวิตของลูกค้าทั้งหมด พร้อมทั้งอัปเดตประสิทธิภาพของแคมเปญให้คุณทราบผ่านรายงานที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ จากรายงานเหล่านี้ คุณสามารถปรับแต่งแคมเปญแบบหยด (drip campaigns) ของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ActiveCampaign
- อัตโนมัติการส่งอีเมล, ค้นหาคะแนนการมีส่วนร่วมของลูกค้า, และกระตุ้นการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อเตือนลูกค้าเกี่ยวกับวันที่สำคัญ
- สร้างเนื้อหาการตลาดทางอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและทดสอบรูปแบบด้วย A/B โดยใช้เครื่องมือแบ่งกลุ่มขั้นสูง
- ชมภาพรวมของหุ่นยนต์ของคุณจากมุมสูง ดูว่าอะไรกำลังทำงานได้ดี และปรับกลยุทธ์ตามข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
- ขอความช่วยเหลือจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ของ ActiveCampaign หรือรับการสนับสนุนแบบตัวต่อตัวเมื่อติดขัด
ข้อจำกัดของ ActiveCampaign
- มันมีเส้นทางการเรียนรู้
- ราคาเพิ่มขึ้นเมื่อผู้ชมของคุณเพิ่มขึ้น
ราคาของ ActiveCampaign
- ไลท์: 39 ดอลลาร์/เดือน
- บวก: 70 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: $187/เดือน
- องค์กร: $323/เดือน
คะแนนและรีวิวของ ActiveCampaign
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ลองดูทางเลือกของ ActiveCampaign เหล่านี้!
3. CleverTap
ในฐานะแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติและการมีส่วนร่วมที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด CleverTap วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า สร้างกลุ่มเป้าหมายอัตโนมัติ และปรับแต่งวงจรชีวิตของลูกค้าทั้งหมดให้เหมาะสม
มันให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มประชากรที่แตกต่างกัน รูปแบบพฤติกรรม และการกระทำในชีวิตจริง ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณสร้างเส้นทางการเดินทางของลูกค้าได้โดยไม่ต้องมีทักษะการเขียนโค้ด
เครื่องมือนี้ครอบคลุมทุกความต้องการในการสื่อสารของคุณในแพลตฟอร์มเดียว ไม่ว่าจะเป็นการแชทในแอป, SMS, WhatsApp, อีเมล, การแจ้งเตือนแบบพุชบนเว็บ หรือแม้แต่การโทรด้วยเสียงที่เป็นมิตร คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติและเชื่อมต่อกับลูกค้าของคุณได้ทุกที่ที่พวกเขาใช้งานมากที่สุด
คุณสมบัติเด่นของ CleverTap
- ส่งมอบประสบการณ์ลูกค้าแบบ 1 ต่อ 1 โดยอิงจากข้อมูลที่ถูกต้อง
- เพิ่มการลงทะเบียนให้สูงสุดด้วยการรับสมัครแบบหลายช่องทาง
- ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ปรับให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
- ตั้งค่าการส่งอีเมลอัตโนมัติด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ และติดตามการตลาดตลอดวงจรชีวิตของลูกค้าอย่างใกล้ชิด
- ติดตามการวิเคราะห์แคมเปญและรายงานการส่งมอบเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการตลาดของคุณ
ข้อจำกัดของ CleverTap
- ไม่สามารถติดตามข้อมูลการถอนการติดตั้งแอปได้
- ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกสับสน
ราคาของ CleverTap
- สิ่งจำเป็น: $75/เดือน สำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานรายเดือน (MAU) สูงสุด 5,000 คน
- ขั้นสูง: กำหนดราคาเอง
- ล้ำสมัย: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ CleverTap
- G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
4. Emarsys
ออกแบบมาเพื่อทำให้แคมเปญแบบหลายช่องทางเป็นอัตโนมัติ Emarsys ช่วยให้คุณขยายความพยายามทางการตลาดของคุณได้โดยไม่ต้องทำงานด้วยตนเอง
ซอฟต์แวร์การตลาดสำหรับองค์กรนี้ใช้ข้อมูลลูกค้าในอดีตและข้อมูลลูกค้าจริงเพื่อสร้างแคมเปญที่ตรงเป้าหมายตามช่วงชีวิตของลูกค้า คุณสามารถส่งข้อความที่มีความเร่งด่วนด้วยระบบอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะไม่พลาดการอัปเดตที่สำคัญ
การวิเคราะห์รายได้ของ Emarsys ช่วยให้คุณสามารถติดตามการให้เครดิตรายได้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่ากิจกรรมของคุณนำไปสู่การสร้างรายได้อย่างไร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Emarsys
- สร้างกลุ่มเป้าหมายตามตำแหน่งที่ลูกค้าอยู่ในวงจรชีวิต
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้านข้อมูลลูกค้าเพื่อออกแบบแคมเปญที่ตรงเป้าหมาย
- สื่อสารกับลูกค้าแบบเรียลไทม์
- ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อวัดผลกระทบของแคมเปญของคุณต่อรายได้
ข้อจำกัดของ Emarsys
- ต้องใช้เวลาในการตั้งค่าเครื่องมือ
- บริการลูกค้าสัมพันธ์มีให้บริการในบางภูมิภาคเท่านั้น
ราคาของ Emarsys
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Emarsys
- G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
5. สามารถวนซ้ำได้
Iterable เป็นแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมกับลูกค้าที่ปรับปรุงการสื่อสารข้ามช่องทางและมอบประสบการณ์ที่รอบคอบในระดับที่กว้างขวาง
เครื่องมือนี้ก้าวข้ามระบบการแบ่งกลุ่มแบบเดิม ๆ เพื่อรับประกันการสื่อสารที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลในระดับสูงสุด มอบความสามารถให้คุณในการปรับแต่ง ปรับวัดผล และปรับปรุงการโต้ตอบตลอดเส้นทางของลูกค้าโดยอิงจากข้อมูลพฤติกรรมแบบเรียลไทม์
การนำระบบอัตโนมัติมาใช้เป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณไม่จำเป็นต้องพึ่งพาโปรแกรมเมอร์หรือวิศวกรในการตั้งค่าขั้นตอนการทำงานของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของสิ่งที่สามารถวนซ้ำได้
- สร้างความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวกับลูกค้าด้วยชุด AI ของ Iterable
- ใช้คุณสมบัติการแบ่งกลุ่มขั้นสูงเพื่อมอบประสบการณ์ที่มีความหมาย
- ประสานงานการสื่อสารข้ามช่องทางต่างๆ รวมถึงเว็บ, SMS, อีเมล และการแจ้งเตือนในแอป
- สร้างการเดินทางอัตโนมัติและตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็ว
- ปรับตัวให้เข้ากับความชอบที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้าด้วยเส้นทางที่ปรับเปลี่ยนได้และพร้อมใช้งานตลอดเวลา
ข้อจำกัดที่สามารถวนซ้ำได้
- การวิเคราะห์และการรายงานต้องการการปรับปรุง
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วทำให้จำเป็นต้องเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรม
การกำหนดราคาแบบเป็นชุด
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวที่สามารถวนซ้ำได้
- G2: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
6. Omnisend
Omnisend เป็นเครื่องมืออีคอมเมิร์ซที่ใช้แคมเปญ SMS และอีเมลอัตโนมัติเพื่อรวบรวม แปลง และรักษาลูกค้า
แพลตฟอร์มแบ่งกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมการซื้อและความชอบ ช่วยให้คุณสามารถสร้างอีเมลและข้อความที่ตรงเป้าหมายและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้ นอกจากนี้ยังมีเวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการแจ้งเตือนตะกร้าสินค้าที่ถูกทิ้งไว้, ชุดต้อนรับ, และอีเมลธุรกรรมที่ออกแบบมาเพื่อเรียกคืนยอดขายที่สูญเสียไป
เครื่องมือนี้ผสานอีเมลเข้ากับ SMS และช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้ประสบการณ์แบบหลายช่องทางที่สอดคล้องกัน ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Omnisend
- เชี่ยวชาญการตลาดตลอดวงจรชีวิตของลูกค้าเพื่อส่งเสริมการรักษาลูกค้าและเพิ่มยอดขาย
- ปรับแต่งแคมเปญให้สอดคล้องกับแบรนด์
- ประหยัดเวลาด้วยระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าและเพิ่มยอดขาย
- แบ่งกลุ่มลูกค้าตามประวัติการซื้อ, มูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ย (AOV), และความถี่ในการซื้อ
ข้อจำกัดของ Omnisend
- ระบบส่วนหลังไม่เหมาะสำหรับทีมออกแบบ
- การผสานการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
ราคา Omnisend
- ฟรี
- มาตรฐาน: 16 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $59/เดือน
Omnisend คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 7/5 (700+ รีวิว)
7. บราซ
แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมกับลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ช่วยให้คุณเปลี่ยนจากการดำเนินแคมเปญแบบแยกส่วนไปสู่การสร้างประสบการณ์ที่ประสานกันอย่างเป็นระบบ
Braze รวบรวมและกระตุ้นข้อมูลลูกค้าจากจุดสัมผัสต่าง ๆ เพื่อสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ที่ครอบคลุม. ขั้นตอนนี้ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งแคมเปญของคุณได้ ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่ยอดเยี่ยม.
ด้วยตัวแก้ไขแบบลากและวางที่รวดเร็ว, เทมเพลตที่พร้อมใช้งาน, และการผลักดันอย่างนุ่มนวลจาก AI, การสร้างข้อความที่ปรับแต่งตามบุคคลกลายเป็นเรื่องง่าย.
คุณสมบัติเด่นของ Braze
- ใช้ข้อมูลจากแหล่งแรกเพื่อสร้างโปรไฟล์ลูกค้าแบบองค์รวม
- ปรับกระบวนการเดินทางให้ราบรื่นด้วยเครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- ขยายการเข้าถึงและสื่อสารกับลูกค้าในทุกช่องทางที่พวกเขาใช้
- ทำนายพฤติกรรมลูกค้า สร้างสรรค์ข้อความที่สอดคล้องกับแบรนด์ ปรับแต่งประสบการณ์เฉพาะบุคคล และขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นด้วย Sage AI by Braze™
- สร้างภาพการมีส่วนร่วมและวัดผลตัวชี้วัดทางธุรกิจด้วยรายงานและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ Braze
- ผู้ใช้บางรายร้องเรียนเกี่ยวกับฟังก์ชันการรายงานที่จำกัด
- ต้องใช้เวลาในการโหลด
ราคาของ Braze
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Braze
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
8. Freshsales Suite
Freshsales Suite เป็นระบบ CRM ที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้ทีมขายและการตลาดทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
เครื่องมือนี้มอบมุมมองแบบรอบด้านของลูกค้าให้กับคุณ ช่วยให้คุณสามารถเข้าใจเจตนาของลูกค้า พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งข้อความที่เหมาะสมกับบริบทเพื่อกระตุ้นยอดขาย
ซอฟต์แวร์ CRM การตลาดนี้ยังช่วยให้สามารถทำงานอัตโนมัติลำดับการดำเนินการขาย, กระบวนการทำงานของธุรกิจ, และการจัดการงาน เพื่อช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างราบรื่นและทำมากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshsales Suite
- สร้างขั้นตอนวงจรชีวิตที่กำหนดเองสำหรับผู้ติดต่อของคุณ
- ส่งมอบการมีส่วนร่วมที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลด้วยลำดับการขาย
- ลดการพึ่งพาการทำงานด้วยตนเองโดยอัตโนมัติผ่านอีเมล, โทรศัพท์, แชท, SMS และอื่นๆ
- ใช้ Freddy AI เพื่อสร้างลูกค้าเป้าหมาย, กำหนดคะแนนให้กับผู้ติดต่อ, และวิเคราะห์ข้อมูลประวัติ
ข้อจำกัดของ Freshsales Suite
- กระบวนการสร้างรายงานที่ซับซ้อน
- การส่งออกข้อมูลเป็นเรื่องยุ่งยาก
ราคาของ Freshsales Suite
- ฟรี: สูงสุด 3 ผู้ใช้
- การเติบโต: 18 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $47/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: 83 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Freshsales Suite
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (600+ รีวิว)
9. ออร์ตโต
การดำเนินแคมเปญที่ทรงพลังในระดับใหญ่กลายเป็นเรื่องง่ายด้วย Ortto ทางเลือกยอดนิยมของ Customer.io
จุดขายเฉพาะของเครื่องมือนี้คือ Journeys ซึ่งเป็นโซลูชันการตลาดอัตโนมัติที่ช่วยให้คุณสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำตลอดวงจรชีวิตของลูกค้า
Ortto ให้คุณเข้าถึงข้อมูลลูกค้าจากแพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้า (CDP) ของตน ทำให้คุณสามารถสร้างข้อความที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล ทันเวลา และเกี่ยวข้องสำหรับกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้
มันมาพร้อมกับเครื่องมือรายงานที่แข็งแกร่งสำหรับการติดตามตัวชี้วัดการตลาด (KPIs), การระบุแนวโน้ม, และการปรับเปลี่ยนระบบอัตโนมัติหากจำเป็น
คุณสมบัติเด่นของ Ortto
- ส่งอีเมลธุรกรรมอัตโนมัติสำหรับการอัปเดตที่สำคัญให้กับทั้งผู้สมัครสมาชิกและผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก
- ตรวจสอบประวัติเวอร์ชันของระบบอัตโนมัติ
- แบ่งกลุ่มลูกค้าด้วยตัวกรองที่ใช้งานง่ายของ Ortto CDP
- ใช้ AI สำหรับการคาดการณ์อัตราการเปิด, การสร้างไอเดียเนื้อหา, หรือการคิดหัวข้อ
- สร้างคำตอบอัตโนมัติโดยอ้างอิงจากตั๋วในอดีต เอกสารสนับสนุน และเนื้อหาบนเว็บไซต์
ข้อจำกัดของ Ortto
- แพลตฟอร์มอาจมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น
- การผสานรวมที่จำกัด
การกำหนดราคาของ Ortto
- มืออาชีพ: $599/เดือน
- ธุรกิจ: $999/เดือน
- องค์กร: $1,999/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Ortto
- G2: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
10. ฮับสปอต มาร์เก็ตติ้ง ฮับ
HubSpot Marketing Hub รวมเครื่องมือการตลาด, ข้อมูลลูกค้า, และทีมไว้ภายใต้แพลตฟอร์มเดียว
ตั้งแต่การอัตโนมัติการดูแลลูกค้าเป้าหมาย การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย และการติดตามผล ไปจนถึงการสร้างกระบวนการทำงานที่ตรงเป้าหมายทางเลือกของ ActiveCampaignนี้จัดการงานประจำที่น่าเบื่อให้คุณเอง
เครื่องมือนี้ใช้กระบวนการแบ่งกลุ่มขั้นสูงเพื่อลงทะเบียนลูกค้าเข้าสู่กระบวนการทำงานเฉพาะ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ก็ถึงเวลาสร้างแคมเปญแบบหยดน้ำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลตามข้อมูล CRM ของคุณ และดำเนินการโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hubspot Marketing Hub
- อัตโนมัติแคมเปญอีเมลและ SMS ด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติและตัวสร้างบอท
- ใช้การกระตุ้นทางอีเมลและแชทบอทเพื่อสร้างข้อความที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลซึ่งดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- ตั้งค่าทริกเกอร์ เงื่อนไข และการดำเนินการเพื่อให้ข้อความของคุณตรงเวลาและเกี่ยวข้อง
- สร้างภาพจำลองกระบวนการทำงานสำหรับกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน
- ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญด้วยการรายงานแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Hubspot Marketing Hub
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
ราคาของ Hubspot Marketing Hub
- ฟรี
- มืออาชีพ: 890 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: 3,600 ดอลลาร์/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนรีวิวและการประเมินของ Hubspot Marketing Hub
- G2: 4. 4/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (5,000+ รีวิว)
เครื่องมือการตลาดสำหรับลูกค้าอื่น ๆ
Customer.io และคู่แข่งของมันดูแลการอัตโนมัติการสื่อสารแบบหลายช่องทาง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการตลาดและการวางแผน
อย่างไรก็ตาม ภาพรวมที่กว้างขึ้นของการตลาดเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงการวางแผนโครงการ การสร้างแคมเปญ การจัดการโครงการ การทำงานอัตโนมัติของงาน การร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า เป็นต้น
เพื่อจัดการกระบวนการทั้งหมดนี้โดยไม่เสียสติคุณจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์วางแผนการตลาดที่ทรงพลังอย่าง ClickUp อยู่เคียงข้างคุณ
คลิกอัพ
ได้รับการจัดอันดับให้เป็น CRM อันดับ 1 ของโลกClickUp's CRMคือ MVP ตัวจริงในด้านการตลาด เครื่องมือที่ครอบคลุมนี้ช่วยให้ทีมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรมสามารถจัดการงานประจำวันได้จากแพลตฟอร์มเดียว
ในฐานะซอฟต์แวร์ CRM มันช่วยคุณติดตามและจัดการบัญชี, สื่อสารกับสมาชิกทีม, และทำให้กระบวนการทำงานของลูกค้าเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้าให้สูงสุด
ClickUp ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการการตลาดที่คุณสามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาด จัดการแคมเปญ ผสานรวมเครื่องมือที่คุณชื่นชอบ จัดการทรัพยากร และติดตามรายงานระดับสูงได้
เครื่องมือนี้ยังช่วยอัตโนมัติ กระบวนการทางธุรกิจผ่านระบบอัตโนมัติและเวิร์กโฟลว์ของ ClickUpทำให้สามารถทำงานเชิงกลยุทธ์ได้มากขึ้นและลดงานที่ทำซ้ำๆ
หากคุณกำลังประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพ ClickUp มีคลังแม่แบบมากมายที่จะช่วยเร่งความเร็วในการทำงานของคุณ ตัวอย่างเช่น ขณะที่คุณกำลังสร้างแผนการตลาดสำหรับธุรกิจของคุณ คุณสามารถนำแนวคิดจากแม่แบบแผนการตลาดของ ClickUp เช่นแม่แบบแผนการตลาดของ ClickUp มาปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้
เทมเพลตนี้จะช่วยคุณตั้งเป้าหมายทางการตลาด จัดระเบียบงาน และติดตามความคืบหน้า. มันให้คุณควบคุมอย่างสมบูรณ์เหนืองานทางการตลาด.
ใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดของ ClickUpเพื่อระดมความคิด วางแผน และดำเนินการแผนการตลาดของคุณในที่เดียว แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณเร่งรัดแคมเปญการตลาดและการสร้างเนื้อหาของคุณได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ติดตามและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยมุมมองที่ยืดหยุ่นกว่า 10 แบบ รวมถึงมุมมองรายการ, Kanban และกระดานบน ClickUp CRM
- วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและแสดงข้อมูลเชิงลึกด้วยแดชบอร์ดที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว
- ทำให้งานประจำและการส่งต่อโครงการเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automation ที่สร้างไว้ล่วงหน้าแล้วกว่า 100 แบบ
- สร้างระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดตามความต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ
- ระดมความคิดเกี่ยวกับแผนการตลาดสำหรับโครงการ สร้างบรีฟเนื้อหา และเขียนบล็อก อีเมล และกรณีศึกษาด้วยClickUp Brain ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ร่วมมือกับทีมข้ามสายงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยClickUp DocsและClickUp Whiteboards
- ใช้ ClickUp เป็นซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลลูกค้าและจัดเก็บข้อมูลติดต่อ รายละเอียดลูกค้า และดีลต่าง ๆ ในแพลตฟอร์มเดียว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มันมีเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อย โดยเฉพาะสำหรับทีมที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain พร้อมใช้งานบนแผนชำระเงินทุกประเภท ในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
ใช้ประโยชน์สูงสุดจากระบบอัตโนมัติในงานการตลาดของคุณ
ทางเลือกของ Customer io ช่วยในการส่งข้อความอัตโนมัติและรักษาความสนใจของลูกค้า ในขณะที่เครื่องมือจัดการงานเช่น ClickUp ช่วยในการทำงานโครงการที่น่าเบื่อและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร
เมื่อคุณมอบอำนาจให้ทีมของคุณด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมและระบบอัตโนมัติ คุณภาพของงานและประสิทธิภาพจะดีขึ้น
และด้วยผลงานที่มีคุณภาพสูง ลูกค้าจะมีแนวโน้มที่จะอยู่กับคุณและแนะนำคุณให้กับผู้อื่น ผลลัพธ์คือ? คุณสามารถขยายธุรกิจได้เร็วขึ้นโดยไม่ลดทอนความพึงพอใจของลูกค้า
สมัครใช้ClickUp วันนี้และยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าของคุณได้อย่างง่ายดาย!