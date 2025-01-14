Perplexity เทียบกับ ChatGPT: เครื่องมือ AI ตัวไหนดีที่สุด? (2025)

ลองจินตนาการว่าคุณกำลังอยู่ในวันหยุด และคุณบังเอิญไปเจอดอกไม้ลึกลับ คุณจะทำอย่างไร? ง่ายมาก คุณถามแชทบอท AI ของโทรศัพท์คุณให้ช่วยระบุมัน
ลืมวันวานที่ปัญญาประดิษฐ์มีชีวิตอยู่เพียงในนิยายวิทยาศาสตร์ไปได้เลย. แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงกลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตของเราในปัจจุบัน ช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของเรา.
สองแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง (LLMs) ที่กำลังนำการเปลี่ยนแปลงนี้อยู่คือ Perplexity AI และ ChatGPT. ทั้งสองเครื่องมือ AI นี้ยอดเยี่ยม แต่ตัวไหนดีกว่ากัน?
นี่คือสิ่งที่เราจะมาวิเคราะห์ในบล็อกนี้ เราจะเปรียบเทียบ Perplexity AI กับ ChatGPT—คุณสมบัติหลัก, ข้อดีและข้อเสีย, และแผนการกำหนดราคา เพื่อให้คุณสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ และเพื่อให้สิ่งนี้น่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น เราจะแสดงตัวเลือกโบนัสที่น่าทึ่ง!
ดังนั้น มาค้นพบเครื่องมือ AIที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบันกันเถอะ!
เพอร์เพล็กซิตี้ เอไอ คืออะไร?
Perplexity AI ไม่เหมือนกับแชทบอท AI ทั่วไป—มันมีฟังก์ชันการทำงานของเครื่องมือค้นหา AI หรือที่ผู้สร้างชอบเรียกว่า 'ฟังก์ชันการทำงานของเครื่องมือค้นหาคำตอบ' ที่ทำงานเหมือนแชทบอท
เปิดตัวในปี 2022 Perplexity AI เข้าใจคำถามของคุณได้ดีกว่าเครื่องมือค้นหาทั่วไป คุณสามารถถามคำถามด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และมันจะตรวจสอบแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลทางวิชาการ ข่าว YouTube และ Reddit เพื่อให้คำตอบที่ถูกต้อง ทันสมัย และครอบคลุม
สิ่งที่ทำให้ Perplexity AI แตกต่างคือมันไม่ได้เพียงแค่ค้นหาคำหลักเท่านั้น แต่ยังพยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่คุณหมายถึงอีกด้วย มันจะพิจารณาคำถามของคุณ การโต้ตอบในอดีตของคุณ และสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้ว เพื่อสร้างคำตอบที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
นอกจากนี้ ยังยอดเยี่ยมกับข้อความ และสามารถจัดการกับสื่อต่าง ๆ ได้ เช่น รูปภาพ, วิดีโอ, และเสียง ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับนักวิจัย, นักเขียน, นักศิลปะ, นักดนตรี, และโปรแกรมเมอร์ พวกเขาสามารถใช้เพื่อถามคำถาม, สร้างเนื้อหา, และสรุปข้อมูลได้
คุณสมบัติของ Perplexity AI
ความแตกต่างที่สำคัญและคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ Perplexity AI โดดเด่นคือ:
1. การค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์
Perplexity AI ทันสมัยอยู่เสมอกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ตในเวลาจริง
ไม่เหมือนกับเครื่องมือค้นหาแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้เวลาในการตามให้ทัน เครื่องมือค้นหาที่ใช้ระบบ AI นี้สามารถสแกนและวิเคราะห์เว็บอย่างต่อเนื่องตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ๆ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะค้นหาการอัปเดตล่าสุด ข่าวด่วน หรือสิ่งใด ๆ ที่คุณอยากรู้ Perplexity ก็พร้อมให้บริการคุณด้วยข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด
คุณสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดได้ตลอดเวลา เพราะมันถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณทราบข้อมูลแบบเรียลไทม์ คิดซะว่าเหมือนมีนักข่าวขนาดพกพาอยู่ในกระเป๋าของคุณ แต่ไม่มีไมโครโฟนและไม่ต้องคอยให้ความสนใจตลอดเวลา
2. การอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างโปร่งใส
Perplexity AI ให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือและต้องการให้คุณไว้วางใจข้อมูลที่แบ่งปัน
นั่นคือเหตุผลที่มันอ้างอิงแหล่งที่มาของผลการค้นหาทั้งหมดเพื่อให้คุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าข้อมูลมาจากที่ไหน
ความโปร่งใสนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้คนที่ต้องการข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อการวิจัยหรือการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง
ลองนึกภาพว่าเป็นเพื่อนที่ไม่เพียงแต่บอกคุณถึงสิ่งต่าง ๆ แต่ยังแสดงหนังสือ เว็บไซต์ หรือแหล่งข้อมูลที่พวกเขาอ่านให้คุณดูอีกด้วย Perplexity AI มอบสิ่งนี้ให้คุณด้วยการให้แหล่งอ้างอิงเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบและมั่นใจได้ว่าข้อมูลนั้นเชื่อถือได้ ราวกับว่าคุณมีผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ในตัว!
สิ่งนี้ยังช่วยให้คุณสำรวจหัวข้อนี้ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
3. การบูรณาการแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
Perplexity AI ไม่ได้ยึดติดกับเว็บไซต์ทั่วไปและผลการค้นหาแบบมาตรฐานเท่านั้น แต่จะเจาะลึกไปยังแหล่งข้อมูลหลากหลาย ตั้งแต่วารสารวิชาการ รายงานอุตสาหกรรม ไปจนถึงการสนทนาบนโซเชียลมีเดีย
ให้คิดว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมงานที่ไม่เพียงแค่อ่านหนังสือเล่มเดียว แต่สำรวจฐานข้อมูลทางวิชาการฐานความรู้Wolfram Alpha สำหรับฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ YouTube Reddit และแหล่งข่าวต่างๆ
คุณจะได้รับข้อมูลมากมาย รวมถึงเอกสารล่าสุดและเอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะ
ราคาของ Perplexity AI
- ฟรี (ค้นหาไม่จำกัด, ค้นหาแบบโปร 3 ครั้งต่อวัน, ใช้โมเดล Perplexity AI มาตรฐาน)
- ข้อดี: $20/เดือนต่อผู้ใช้ (ค้นหาและอัปโหลดไฟล์ได้ไม่จำกัด, ค้นหาแบบโปรได้มากกว่า 300 ครั้งต่อวัน, เลือกโมเดล AI ได้ระหว่าง GPT-4o, Claude-3, Sonar Large (LLama 3. 3), เป็นต้น, การแสดงผลด้วย Playground AI, DALL-E, SDXL)
ChatGPT คืออะไร?
ChatGPT เป็นแชทบอท AI ตัวแรกที่พัฒนาโดย OpenAI เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2022 โดดเด่นในฐานะโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ที่ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะที่เรียกว่า Generative Pretrained Transformer (GPT) เพื่อพูดคุยเหมือนมนุษย์จริง
บอท AI นี้สามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากมาย เช่น การแปลภาษาและสร้างเนื้อหาที่น่าทึ่งจากศูนย์ และผู้ใช้มากกว่า 180 ล้านคนสามารถยืนยันถึงความหลากหลายของมันได้!
คุณสามารถใช้เวอร์ชันพื้นฐาน GPT-3.5 ได้ฟรี หรือเลือกใช้เวอร์ชันพรีเมียม ChatGPT Plus ที่มาพร้อมกับ GPT-4 Turbo สุดทรงพลัง โดยเสียค่าบริการ เพื่อเข้าถึงกรณีการใช้งาน ChatGPT ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? GPT-4 ไม่ได้มีไว้แค่สำหรับการสนทนาเท่านั้น มันสามารถสร้างเอกสาร แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ยาก และแม้กระทั่งเข้าใจรูปภาพได้
คุณสมบัติของ ChatGPT
แล้วอะไรคือคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้ ChatGPT ทำงานได้อย่างน่าอัศจรรย์ในฐานะแชทบอทตัวแรกในประเภทนี้? มาดูกัน
1. การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
อะไรที่ทำให้ ChatGPT พูดเหมือนมนุษย์ได้ดีขนาดนี้? มันคือความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
คุณสามารถคุยกับมันได้ตามธรรมชาติ; มันจะเข้าใจคุณอย่างสมบูรณ์แบบผ่านอัลกอริทึมที่ชาญฉลาดของมัน. ในทางกลับกัน คุณจะได้รับคำตอบที่เหมือนมนุษย์ซึ่งมีความก้าวหน้ารวมถึงปรับแต่งให้เหมาะกับคุณ.
สมมติว่าคุณกำลังวางแผนการเดินทางและยังไม่แน่ใจว่าจะไปที่ไหน เพียงแค่บอก ChatGPT เกี่ยวกับความสนใจและความชอบของคุณ มันจะให้คำแนะนำการเดินทางที่เป็นประโยชน์และจดจำความชอบของคุณไว้
ดังนั้น หากตัวเลือกแรกไม่ตรงกับสิ่งที่คุณคิดไว้ คุณสามารถขอไอเดียเพิ่มเติมได้ และ ChatGPT จะให้ตัวเลือกที่ดีกว่าแก่คุณอย่างรวดเร็ว
สิ่งที่น่าสนใจคือ ChatGPT ยังเข้าใจมุกตลก อ้างอิง และถ้อยคำประชดประชันได้ด้วย ดังนั้นคุณจึงได้รับคำตอบที่ชาญฉลาดคล้ายมนุษย์และสมเหตุสมผล ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือเขียนคอนเทนต์ AIที่ดีที่สุดในปัจจุบัน
2. การสนทนาด้วยเสียงและภาพ
คุณสามารถสนทนาแบบเรียลไทม์กับ ChatGPT โดยใช้รูปภาพได้แล้ว! 📷
สมมติว่าคุณชอบทำสวนและถ่ายภาพต้นไม้ลึกลับในสวนหลังบ้านของคุณ ChatGPT สามารถระบุชนิดของต้นไม้ แบ่งปันเคล็ดลับการดูแล และแม้กระทั่งแนะนำพืชที่เข้ากันได้ดีสำหรับสวนของคุณ
ในอีกแง่หนึ่ง หากคุณถ่ายภาพปัญหาคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน แชทบอทจะให้คำอธิบายและวิธีแก้ปัญหาทีละขั้นตอนแก่คุณ ดังนั้นใช้ChatGPT เพื่อเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ครั้งต่อไปได้เลย!
คุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์แชทเสียงของ ChatGPT เพื่อคัดสรรเพลย์ลิสต์ที่สมบูรณ์แบบ หรือแม้แต่ให้มันเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานที่สำคัญต่าง ๆ ได้อีกด้วย เมื่อไม่นานมานี้ OpenAI ยังได้ร่วมมือกับนักพากย์มืออาชีพเพื่อเพิ่มตัวเลือกเสียงถึงหกแบบ เพื่อให้คุณสามารถเลือกเสียงและโทนที่ชื่นชอบสำหรับ ChatGPT ได้ตามต้องการ
3. ความเชี่ยวชาญด้านภาษา
อุปสรรคทางภาษาไม่มีอยู่จริงกับ ChatGPT ทำไม? เพราะมันขับเคลื่อนด้วยชุดข้อมูลขนาดใหญ่ถึง 570 GB ที่รวบรวมมาจากทุกมุมของอินเทอร์เน็ต
ข้อมูลทั้งหมดนั้นทำให้แชทบอท AI นี้มีคลังคำศัพท์มหาศาล กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอย่างแท้จริง สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วในภาษาทั่วไป และยังสามารถอธิบายคำศัพท์ที่ไม่ค่อยพบหรือคำทางเทคนิคได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที
คุณสามารถคุยกับมันได้มากกว่า 200 ภาษา เนื่องจากมันได้รับการฝึกฝนในหลายภาษาทั่วโลก!
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี (การแชทด้วยเสียงมาตรฐาน, การเข้าถึง GPT-4o mini, การเข้าถึง GPT-4o แบบจำกัด, การอัปโหลดไฟล์, การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง, การท่องเว็บ, และการสร้างภาพ)
- เพิ่มเติม: $20/เดือนต่อผู้ใช้ (การป้อนข้อมูลเสียงและวิดีโอขั้นสูง, การเข้าถึงการสร้างวิดีโอ o1, o1-mini และ Sora อย่างจำกัด, ขีดจำกัดที่เพิ่มขึ้นสำหรับการส่งข้อความ, การอัปโหลดไฟล์, การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง และการสร้างภาพ, การสร้าง GPT แบบกำหนดเอง)
- ทีม: $25/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับผู้ใช้ 2 คนขึ้นไป, คิดค่าบริการรายปี (การเข้าถึง o1 และ o1-mini อย่างจำกัด, การเข้าถึงการป้อนข้อมูลเสียงและวิดีโอขั้นสูง, ขีดจำกัดข้อความที่สูงขึ้นบน GPT-4, GPT-4o, และเครื่องมือเช่น DALL·E, การท่องเว็บ, และการวิเคราะห์ข้อมูล)*
- ข้อดี: $200/เดือน (เข้าถึง o1, o1-mini, GPT-4o และการแชทเสียงขั้นสูงได้ไม่จำกัด, เข้าถึงวิดีโอ, การแชร์หน้าจอ และการสร้างวิดีโอ Sora ได้นานขึ้น, เข้าถึงโหมด o1 pro)
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
Perplexity AI vs. ChatGPT: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
มาเปรียบเทียบเครื่องมือทั้งสองอย่างละเอียดตอนนี้เพื่อดูว่า Perplexity แตกต่างจาก ChatGPT อย่างไร
|คุณสมบัติ
|เพอร์เพล็กซิตี้ เอไอ
|แชทจีพีที
|การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
|ใช่
|ใช่
|แบบจำลองภาษา AI
|GPT 3.5, GPT 4, Claude 2.1, Gemini Pro และ Perplexity
|GPT 3.5 และ GPT 4
|การแชทด้วยเสียงและภาพ
|ใช่
|ใช่
|การอัปโหลดไฟล์
|ใช่
|ไม่
|ความถูกต้องของข้อเท็จจริง
|เพิ่มเติม
|น้อยลง
|ทักษะการสนทนา
|มีการโต้ตอบน้อยลง
|มีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น
|ประเภทของเนื้อหา
|เชิงลึก
|สั้น
|การอ้างอิงแหล่งที่มา
|ใช่
|ไม่
|ราคา
|แผนฟรีและแผนชำระเงิน
|แผนฟรีและแผนชำระเงิน
การสร้างเนื้อหา
เครื่องมือ AI ทั้งหมดมีความสามารถยอดเยี่ยมในการสร้างเนื้อหา สิ่งที่สำคัญคือประเภทของเนื้อหาที่พวกมันสร้างขึ้น มาสำรวจเนื้อหาเฉพาะที่สร้างโดยทั้ง ChatGPT และ Perplexity กัน
เพอร์เพล็กซิตี้ เอไอ
Perplexity AI ไม่ได้มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดเมื่อพูดถึงการสร้างเนื้อหา
อย่างไรก็ตาม มันยอดเยี่ยมในการสร้างเนื้อหาที่ถูกต้องและทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้ข้อมูลที่ละเอียดและเกี่ยวข้องกับบริบท
คำตอบของมันชัดเจนและตรงประเด็น ทำให้เหมาะสำหรับการตอบคำถามและให้ข้อมูลอย่างละเอียด ดังนั้น Perplexity จึงโดดเด่นในงานที่ต้องใช้ความแม่นยำและความน่าเชื่อถือสูง เช่น การค้นคว้าวิจัยและการสรุปข้อมูล อย่างไรก็ตาม อาจไม่ใช่ตัวเลือกแรกสำหรับงานเขียนเชิงสร้างสรรค์
แชทจีพีที
ChatGPT มีความสามารถยอดเยี่ยมในการสร้างเนื้อหาหลากหลายประเภท ทำให้มีความยืดหยุ่นมากกว่า Perplexity คุณสามารถให้มันสร้างบทกวี โค้ด สคริปต์ เพลง อีเมล และอื่นๆ ได้อีกมากมาย
ChatGPT มีความพิเศษเพราะคุณสามารถขอให้แสดงผลลัพธ์ในโทนเสียง รูปแบบ และสไตล์เฉพาะได้ ซึ่งช่วยให้คุณควบคุมผลลัพธ์ของการสร้างสรรค์ได้มากขึ้น
ด้วยฟีเจอร์ Canvas ที่เปิดตัวในเดือนตุลาคม 2024 ChatGPT ช่วยให้คุณสร้างและแก้ไขเนื้อหาแบบยาวและโค้ดร่วมกับมันได้
คุณภาพการตอบสนอง
คุณภาพของคำตอบจาก AI กำหนดว่าคำตอบเหล่านั้นจะมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะ Perplexity AI และ ChatGPT แสดงคำตอบที่มีคุณภาพสูงโดยมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย
เพอร์เพล็กซิตี้ เอไอ
Perplexity AI มีความเชี่ยวชาญในการจัดการกับคำถามที่ซับซ้อนและให้คำตอบที่ถูกต้องและลึกซึ้ง มันจะสรุปประเด็นสำคัญให้คุณอย่างชัดเจนเพื่อตอบสนองข้อสงสัย พร้อมทั้งให้แหล่งอ้างอิงเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลและศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้อได้
ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในความแม่นยำและความลึกซึ้ง Perplexity โดดเด่นด้วยการตอบสนองที่ละเอียดและเชื่อถือได้
แชทจีพีที
ChatGPT ใช้แนวทางที่แตกต่างออกไป คำตอบของมันฟังดูเป็นมนุษย์มากขึ้น ทำให้เป็นเพื่อนที่ดีสำหรับการสนทนาทั่วไป การสำรวจแนวคิด และการระดมความคิด ข้อควรระวังคือ? มันไม่เปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูล
แม้ว่าจะเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป เช่น การสร้างเนื้อหาข้อความและการตอบคำถามที่ตรงไปตรงมา แต่ ChatGPT อาจไม่เชี่ยวชาญเท่า Perplexity ในการเรียนรู้เชิงลึก การให้คำตอบที่ละเอียดลึกซึ้ง หรือการสนับสนุนการวิจัยที่กว้างขวางในหัวข้อเฉพาะ
ความถูกต้องตามข้อเท็จจริง
บอท AI ที่ให้คำตอบผิดจะไม่เป็นประโยชน์ต่อใครเลย มาลองดูกันว่าแชทบอทตัวไหนทำงานได้ดีกว่า—ChatGPT หรือ Perplexity AI
เพอร์เพล็กซิตี้ เอไอ
Perplexity AI ดึงข้อมูลคำตอบจากหน้าเว็บสดหลากหลายแหล่ง รวมถึงฐานข้อมูลทางวิชาการ ช่องทางโซเชียลมีเดีย และสำนักข่าวทั่วโลก ความครอบคลุมที่กว้างขวางนี้ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและถูกต้องที่สุดเท่าที่มีอยู่
คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ให้ไว้และสำรวจหัวข้อต่าง ๆ อย่างละเอียดได้ เนื่องจาก Perplexity มุ่งมั่นในความโปร่งใส ซึ่งเห็นได้จากการอ้างอิงแหล่งที่มา
ดังนั้น หากความถูกต้องเป็นเป้าหมายหลักของคุณ เครื่องมือ 'ตอบคำถาม' นี้จึงเหมาะสมกว่า
แชทจีพีที
ความถูกต้องของข้อมูลของ ChatGPT ขึ้นอยู่กับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมไว้เมื่อหลายปีก่อน ทำให้มีแนวโน้มที่จะให้ข้อมูลที่ล้าสมัยหรือไม่ถูกต้องได้
แม้ว่าจะเป็นแชมป์ในการสนทนาที่เป็นมิตรและความคิดสร้างสรรค์ แต่อาจไม่เหมาะหากคุณกำลังมองหาข้อมูลที่ทันสมัยและถูกต้องที่สุด
ความถูกต้องของ ChatGPT ขึ้นอยู่กับคุณภาพของแหล่งข้อมูลในชุดข้อมูลของมัน และอาจไม่สามารถรับประกันความแม่นยำได้เสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับรายละเอียดที่เป็นข้อเท็จจริง หากคุณมีเวอร์ชัน Plus (แบบชำระเงิน) คุณจะได้รับคำตอบที่แม่นยำมากขึ้น เนื่องจาก Plus มีความสามารถในการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแทนที่จะพึ่งพาข้อมูลการฝึกฝนเพียงอย่างเดียว
การสนทนาตามธรรมชาติ
ใครพูดเหมือนมนุษย์มากกว่ากัน: Perplexity หรือ ChatGPT? มาหาคำตอบกัน
เพอร์เพล็กซิตี้ เอไอ
Perplexity AI ได้รับการฝึกฝนหลักจากข้อเท็จจริงและข้อมูลที่จัดระเบียบสำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง ทำให้มันเก่งในการตอบคำถามที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณถามคำถามที่เปิดกว้าง โครงสร้างไม่ชัดเจน หรือทำให้สับสน Perplexity อาจมีปัญหาในการเข้าใจอย่างเต็มที่ การตอบสนองต่อคำถามประเภทนี้อาจไม่รู้สึกเป็นธรรมชาติและน่าสนใจเท่ากับ ChatGPT
ซึ่งหมายความว่าเครื่องมือ AI ยังคงทำงานเพื่อปรับปรุงทักษะการสนทนาที่เป็นธรรมชาติของ AI
แชทจีพีที
ChatGPT เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ ต้องขอบคุณการฝึกฝนด้วย GPT ของ OpenAI
มันมีความสามารถในการตอบคำถามทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นคำถามที่ตรงไปตรงมาหรือซับซ้อนก็ตาม มันสามารถให้คำตอบที่ละเอียดและเป็นประโยชน์ แม้ว่าคุณจะถามคำถามปลายเปิดหรือคำถามที่ท้าทายซึ่งไม่มีคำตอบที่ชัดเจนก็ตาม
หากคุณต้องการสนทนาอย่างเป็นกันเองและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยไม่กังวลเรื่องความถูกต้องมากนัก ChatGPT เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม
การปรับแต่งและการปรับให้เหมาะกับบุคคล
ในบรรดาดาวเด่นด้าน AI ทั้งสองคนนี้ ใครให้อิสระในการปรับแต่งคำตอบให้ตรงกับความต้องการของคุณได้มากกว่ากัน?
เพอร์เพล็กซิตี้ เอไอ
Perplexity ช่วยให้คุณปรับแต่งแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลได้ ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณกำลังค้นคว้าเรื่องที่มีความเฉพาะเจาะจงสูง
แชทจีพีที
ด้วย ChatGPT คุณไม่สามารถเลือกประเภทของแหล่งข้อมูลที่ระบบจะนำมาใช้ในการตอบคำถามได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถแนะนำรูปแบบการตอบได้ผ่านคำแนะนำที่ชัดเจน
Perplexity AI กับ ChatGPT: ใครดีกว่ากัน?
เป็นเรื่องท้าทายที่จะประกาศผู้ชนะที่ชัดเจน เนื่องจากทั้ง Perplexity และ ChatGPT ต่างก็มีข้อเสีย
Perplexity AI คือกูรูด้านการวิจัยของคุณ—ด้วยความแม่นยำสูงและข้อมูลที่ทันสมัย จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะลึกหัวข้อเฉพาะและสรุปเนื้อหาอย่างละเอียด อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ ยังคงมีข้อจำกัดอยู่
ในขณะเดียวกัน ChatGPT เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ มันยอดเยี่ยมในการสร้างสรรค์และสามารถสร้างเนื้อหาได้เกือบทุกประเภท มันตอบคำถามทั่วไปได้อย่างรวดเร็วและเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับผู้ชมทั่วไป วันที่ตัดข้อมูลการฝึกอบรมคือเดือนตุลาคม 2023 ดังนั้นเวอร์ชันฟรีอาจมีข้อผิดพลาดในข้อเท็จจริงบ้าง OpenAI ได้เพิ่มความสามารถในการท่องเว็บให้กับ ChatGPT เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องนี้ แต่มีให้เฉพาะผู้ใช้แผน ChatGPT Plus หรือสูงกว่าเท่านั้น
นี่คือสรุปสั้น ๆ ของการเปรียบเทียบระหว่าง ChatGPT และ Perplexity
โดยสรุป ใช้ Perplexity หากคุณให้ความสำคัญกับข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่มีการอ้างอิงสำหรับการค้นหาข้อมูลที่อิงข้อเท็จจริง ใช้ ChatGPT สำหรับ การสร้างสรรค์ การสนทนา หรือการช่วยเหลือที่หลากหลาย และเมื่อคุณต้องการคำแนะนำที่ละเอียดมากกว่าแค่ข้อเท็จจริง
Perplexity AI เทียบกับ ChatGPT บน Reddit
เราตัดสินใจตรวจสอบความคิดเห็นของผู้ใช้ Reddit เพื่อให้คุณได้เห็นภาพรวมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่าง ChatGPT กับ Perplexity AI
ผู้ใช้ ChatGPT และ Perplexity ส่วนใหญ่ดูเหมือนจะใช้ทั้งสองเครื่องมือได้อย่างสบายใจตามกรณีการใช้งานของแต่ละเครื่องมือ
จุดเด่นสำคัญจากการวิจัยของเรา:
"ฉันจ่ายเงินสำหรับทั้งสอง และฉันสามารถพูดได้โดยไม่มีความสงสัยเลยว่า สำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูง การตอบสนองที่ยาวนาน และการติดตามคำถามจำนวนมาก (การโต้ตอบแบบสนทนา) ChatGPT จาก OpenAI ทำได้ยอดเยี่ยมอย่างน่าทึ่ง ในทางกลับกัน Perplexity โดดเด่นในการท่องเว็บและค้นหาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมาก นอกจากนี้ยังสามารถจัดการการโต้ตอบกับ PDF บน Claude 2 ในโหมดการเขียนได้ค่อนข้างดี"
อย่างไรก็ตาม มีผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าPerplexity ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ และ ChatGPT คือผู้ชนะที่ชัดเจนในกรณีนี้
"ChatGPT มีความสร้างสรรค์มากกว่าและส่วนติดต่อผู้ใช้ก็สะอาดกว่า อย่างไรก็ตาม Perplexity ใช้ค่าความร้อนที่ต่ำกว่า ซึ่งอาจทำให้เห็นภาพหลอนน้อยลงได้ ในด้านอื่น ๆ ฉันได้ทดสอบการเขียนและการสนทนามากมายแล้ว Perplexity Pro มีความสร้างสรรค์น้อยกว่าและตรงไปตรงมากับคำสั่งมากขึ้น"
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเปรียบเทียบระหว่าง Perplexity AI กับ ChatGPT
หากคุณมีเครื่องมือ AI ที่ผสมผสานความแม่นยำอย่างละเอียดของ Perplexity กับความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่มีขีดจำกัดของ ChatGPT?
คุณมีอยู่หนึ่งแล้ว
พบกับ ClickUp—โซลูชันครบวงจรที่ผสาน AI สำหรับการจัดการโครงการ และเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ ChatGPTและ Perplexity AI
บอกลาการจัดการเครื่องมือหลายอย่าง และต้อนรับแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายพร้อมคุณสมบัติหลากหลายภายในพื้นที่ทำงานเดียว
ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ตั้งแต่การแก้ไขข้อความขั้นสูงและเทมเพลตการเขียนเนื้อหาไปจนถึงการจัดการงานที่แข็งแกร่งและการผสานรวมที่ราบรื่นกับแอปมากกว่า 1000+ แอป!
นี่คือพันธมิตรที่ดีที่สุดของคุณในการทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มผลผลิตโดยรวม
ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพที่เน้นการวิจัยหรือตำนานด้านการตลาด ClickUp ก็ตอบโจทย์ทุกคนได้ มันทำให้การวางแผนงาน การทำงานร่วมกันในทีม และการติดตามความคืบหน้าของโครงการเป็นเรื่องง่าย—ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในที่เดียวอย่างสะดวกสบาย
เพิ่มประสิทธิภาพเกม AI ของคุณด้วย ClickUp Brain
ClickUp Brainคือผู้ช่วย AI ที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อสรุปงานอย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ ด้วยความรู้และการจัดการโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI รวมถึงผู้ช่วยเขียนงานที่ใช้ AI คุณจะพร้อมทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ClickUp Brain ให้คำตอบทันทีเกี่ยวกับบริบทเฉพาะทางธุรกิจในขณะที่ทีมของคุณทำงานร่วมกันในภารกิจ โครงการ และเอกสารภายใน ClickUp สามารถสร้างการรายงานสถานะส่วนตัวและของทีมตามความต้องการ สรุปภารกิจและเส้นความคิดเห็น และอื่น ๆ อีกมากมาย
สร้างเนื้อหาที่โดดเด่นด้วยผู้ช่วยเขียน AI ที่อิงตามบทบาทของ ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณ:
- สรุปข้อความทั้งหมดของคุณ
- เชื่อมช่องว่างในการสื่อสารด้วยการพัฒนาทักษะการเขียนของคุณ
- ระดมความคิดสำหรับบล็อก, โซเชียลมีเดีย, และกิจกรรม
- เขียนอีเมลอย่างมืออาชีพอย่างรวดเร็ว
- ร่างสรุปโครงการโดยละเอียดได้อย่างง่ายดาย
- คิดคำถามแบบสำรวจที่ลึกซึ้งและให้ข้อมูลเชิงลึก
- วางแผนการประชุมด้วยวาระการประชุมที่มีโครงสร้างชัดเจนและอื่น ๆ อีกมากมาย
ไม่ว่าคุณจะสนใจการจัดการโครงการ การตลาด ทรัพยากรบุคคล หรือการขาย ClickUp Brain สามารถทำงานร่วมกับทุกคนได้ นี่คือผู้ช่วยเสมือนในฝันของคุณ!
จัดการเอกสารทั้งหมดของคุณด้วย ClickUp Docs
จมอยู่ในกองเอกสารมหาศาลทุกวันหรือไม่? อยู่รอดได้กับClickUp Docs
ใช้ ClickUp Docs เพื่อสร้าง แก้ไข จัดเก็บ และแบ่งปันเอกสารสำคัญทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดาย ไม่ใช่แค่พื้นที่สำหรับความคิดของคุณเท่านั้น คุณและทีมของคุณสามารถแก้ไขเอกสารร่วมกันได้แบบเรียลไทม์
ร่วมมือได้จากทุกที่ที่คุณอยู่โดยการแสดงความคิดเห็น มอบหมายงานได้ทันที และแปลงส่วนต่าง ๆ ของเอกสารของคุณให้กลายเป็นงานได้โดยตรง เมื่อเอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณสามารถเชื่อมโยงเอกสารกับงานเพื่อจัดระเบียบทุกอย่างไว้อย่างเป็นระเบียบในที่เดียว
ปรับแต่งทุกแง่มุมของงานด้วย ClickUp Docs และทำให้แน่ใจว่าเอกสารของคุณสอดคล้องอย่างสมบูรณ์แบบกับงาน, โครงการ, และกระบวนการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของทีมคุณ
ติดตามโครงการของคุณด้วยเครื่องมือจัดการโครงการของ ClickUp
หากโครงการและเป้าหมายของคุณกระจัดกระจายไปทั่ว ให้ใช้การจัดการโครงการของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบให้เรียบร้อย
จับคู่กับ ClickUp Brain และเร่งความเร็วแผนโครงการโดยอัตโนมัติด้วยงานต่างๆ เช่น การสร้างงานย่อยและการสรุปความคิดเห็น
ด้วยการมุ่งเน้นการจัดการลำดับความสำคัญ คุณสามารถรักษาข้อมูลโครงการให้มองเห็นได้ชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท ClickUp ให้ความสำคัญกับความโปร่งใสเพื่อการอนุมัติจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรวดเร็ว สนับสนุนการทำงานร่วมกันผ่านฟีเจอร์ต่างๆ เช่น เอกสารและแชท
ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนโครงการและการทำงานร่วมกันของทีม ด้วยระบบอัตโนมัติที่ช่วยลดงานที่ไม่จำเป็น รับภาพรวมที่ครอบคลุม พร้อมการมองเห็นปัญหาคอขวด ความเสี่ยง การขาดแคลนทรัพยากร และอื่นๆ อีกมากมายผ่านแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมของคุณก้าวล้ำหน้าในความคืบหน้าของโครงการ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $7 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน
ความสับสน, ChatGPT หรือ Brain: แชทบอท AI ตัวไหนดีที่สุด?
ต้องการโซลูชัน AI แบบครบวงจรที่เหนือกว่า Perplexity และ ChatGPT หรือไม่? เลือก ClickUp
เพลิดเพลินกับสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกด้วยการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมและคุณสมบัติ AI ชั้นนำ ใช้ ClickUp เพื่อทำให้การจัดการข้อมูลและงานง่ายขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านการทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลัง
จัดระเบียบความคิดของคุณและรักษาความสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณด้วยความช่วยเหลือจาก ClickUp และศักยภาพ AI ที่ไม่จำกัด
ลงทะเบียนฟรีวันนี้!
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
เพอร์เพล็กซิตี้ เอไอ คืออะไร?
Perplexity เป็นเครื่องมือค้นหาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งให้คำตอบที่เชื่อถือได้พร้อมการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้อง มีความโดดเด่นในการนำเสนอข้อมูลที่แม่นยำและมีแหล่งอ้างอิงชัดเจน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการค้นคว้าวิจัย การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสอบถามทางวิชาการ
Perplexity AI ทันสมัยแค่ไหน?
Perplexity AI ถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์โดยการรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งเว็บต่าง ๆ แม้ว่า Perplexity จะมีความทันสมัยโดยทั่วไป แต่ประสิทธิภาพของมันอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลที่ต้องการและความเร็วในการอัปเดตข้อมูลจากแหล่งที่มา
ความแตกต่างระหว่าง ChatGPT และ Perplexity คืออะไร?
ทั้ง ChatGPT และ Perplexity AI เป็นเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นจากโมเดลภาษาขนาดใหญ่ สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเสริมสร้างทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ChatGPT ถือเป็นตัวเลือกที่เหนือกว่า เนื่องจากสามารถสร้างคำตอบที่คล้ายมนุษย์ รักษาการสนทนาให้ลื่นไหล และปรับเข้ากับรูปแบบการเขียนที่หลากหลายได้ดีกว่า ในทางตรงกันข้าม Perplexity AI เหมาะสำหรับการค้นคว้าข้อมูลและการสอบถามข้อเท็จจริงมากกว่าการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์