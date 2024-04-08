บล็อก ClickUp
Aha! vs Asana: เครื่องมือใดควรเลือกใช้ในปี 2025?

Engineering Team
8 เมษายน 2567

ผู้จัดการโครงการรู้ถึงความรู้สึกนี้—การจัดการกับโครงการหลายโครงการติดต่อกัน, การดิ้นรนเพื่อให้ทันกำหนดเวลา, และรู้สึกถูกกดดัน. 📅

ถึงเวลาที่เราจะแก้ไขปัญหานี้ให้จบสิ้นกันเสียที ยินดีต้อนรับสู่การเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันระหว่าง Aha! กับ Asana สองคู่แข่งที่แข็งแกร่งซึ่งกำลังชิงตำแหน่งอันดับหนึ่งในเครื่องมือสำหรับผู้จัดการโครงการ

ในฐานะผู้จัดการโครงการที่มุ่งหวังให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานนั้นสำคัญ...ไม่ใช่แค่สำคัญ แต่จำเป็นอย่างยิ่ง! ดังนั้น มาทำความเข้าใจกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการเปรียบเทียบระหว่าง Aha กับ Asanaโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ข้อดี และข้อเสียของแต่ละแพลตฟอร์ม

เมื่อจบโพสต์บล็อกนี้ คุณจะมีรายละเอียดทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะกับทีมของคุณมากที่สุด

มาเริ่มกันเลย!

Aha! คืออะไร?

อ๋อ!
ผ่านทางAha

Aha! เป็นเครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ทรงพลังบนระบบคลาวด์. มันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์.

ด้วยชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม Aha! ตอบโจทย์ธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการวางแผนโครงการอย่างละเอียดและการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือนี้โดดเด่นด้วยความสามารถที่แข็งแกร่งในการวางแผนเส้นทาง (roadmapping) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีม

Aha! ช่วยให้ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถเชื่อมโยงกลยุทธ์กับการดำเนินงานได้อย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์หรือโครงการสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวม

ซอฟต์แวร์นี้เป็นที่รู้จักดีที่สุดในด้านเครื่องมือวางแผนกลยุทธ์ ความสามารถในการทำงานร่วมกัน และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย

มาดูคุณสมบัติเด่นบางประการที่คุณจะได้รับจาก Aha!:

อ๊ะ! คุณสมบัติ

คุณสมบัติสามอันดับแรกที่ผู้จัดการโครงการชื่นชอบมากที่สุดใน Aha! ได้แก่:

การวางแผนเส้นทางเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่น Aha!มีความสามารถในการสร้างแผนที่กลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้คุณสามารถสร้างแผนที่เส้นทางแบบภาพได้

เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณวางแผนกลยุทธ์ เป้าหมาย ระยะเวลา และการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจน ส่วนที่ดีที่สุดคือมันทำทั้งหมดนี้ด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและชัดเจน

ลองนึกภาพทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่กำลังวางแผนการอัปเดตผลิตภัณฑ์สำหรับปีหน้า แผนที่กลยุทธ์ใน Aha! ช่วยให้พวกเขาสามารถมองเห็นเป้าหมายในไทม์ไลน์ได้ โดยเน้นย้ำถึงจุดสำคัญและแสดงให้เห็นว่าแต่ละขั้นตอนมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายสุดท้ายอย่างไร

การระดมความคิดแบบครอบคลุม

อ๊ะ! โดดเด่นด้วยบริการที่ไม่เหมือนใคร นั่นคือ Idea Crowdsourcing เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสามารถส่งไอเดียของคุณได้ จากนั้นชุมชน Aha! จะมาอภิปรายและโหวตไอเดียเหล่านั้น ด้วยการให้ชุมชนเป็นผู้เลือกไอเดียที่น่าสนใจที่สุด ผู้จัดการผลิตภัณฑ์จะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการและความปรารถนาของกลุ่มผู้ใช้ของตน เป็นต้น

พิจารณาบริษัทเทคโนโลยีที่ต้องการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่สำหรับแอปของพวกเขา ด้วยการใช้การระดมความคิดจากกลุ่มคน (Idea Crowdsourcing) พวกเขาสามารถเข้าถึงความฉลาดร่วมของผู้ใช้ปัจจุบันและผู้ใช้ที่มีศักยภาพ ทำให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกโดยตรงเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการเห็นในแอป

ความสามารถในการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

Aha! มาพร้อมกับความสามารถในการผสานการทำงานอย่างกว้างขวาง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้เครื่องมือจากผู้ให้บริการภายนอกที่คุณชื่นชอบร่วมกับ Aha! ได้ และผสานการทำงานของเครื่องมือเหล่านั้นเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น

ตัวอย่างเช่น ทีมบริหารผลิตภัณฑ์หรือโครงการสามารถผสาน Aha! กับJira สำหรับการติดตามโครงการ, Slack สำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์, และ Salesforce สำหรับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า, สร้างกระบวนการทำงานที่ครบวงจรและมีประสิทธิภาพ.

Aha! การกำหนดราคา

  • อ๊ะ! แผนที่เส้นทางพรีเมียม: $74/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • Aha! Roadmap Enterprise: $124/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • Aha! Roadmap Enterprise+: $149/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

อะไรคืออาสนะ?

อาสนะ
ผ่านทางAsana

Asana เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านความง่ายในการใช้งานและความยืดหยุ่น. มันช่วยเหลือผู้จัดการโครงการในการจัดระเบียบและโครงสร้างงานในลักษณะที่โปร่งใสและง่ายต่อการติดตาม.

Asana ให้การอัปเดตแบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณจัดการพื้นที่ทำงานหลายแห่ง และติดตามงานและโครงการต่างๆ ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้

ในฐานะเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจร Asana ช่วยให้ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์และทีมพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถวางแผน จัดการ และดำเนินงานได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งส่งเสริมความโปร่งใส การทำงานร่วมกัน และประสิทธิภาพในการทำงาน

คุณสมบัติของอาสนะ

Asana มีคุณสมบัติหลายประการที่สนับสนุนการทำงานของกระบวนการจัดการโครงการ:

การจัดการงาน

Asana ช่วยให้คุณสามารถสร้าง, มอบหมาย, และติดตามงานได้อย่างง่ายดายบนอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ง่ายต่อการนำทาง. มันมีมุมมองต่าง ๆ เช่น รายการ, บอร์ด, และปฏิทินเพื่อจัดการและมองเห็นงานได้ชัดเจน.

แม่แบบกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมภายในเครื่องมือสามารถให้โครงสร้างและทิศทางที่มีคุณค่าสำหรับทีมที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานของพวกเขา

มุมมองไทม์ไลน์

Asana แสดงให้เห็นถึงเส้นเวลาของโครงการ ช่วยให้คุณสามารถเข้าใจการพึ่งพาซึ่งกันและกันได้ดีขึ้น ปรับตารางเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ทุกคนมีความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับความคืบหน้า

ลองนึกภาพองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่กำลังวางแผนจัดงานระดมทุน: มุมมองไทม์ไลน์สามารถช่วยให้พวกเขาวางแผนทุกขั้นตอนได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การวางแผนเบื้องต้นไปจนถึงวันจัดงาน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอุปสรรคขัดขวาง และทุกงานจะเสร็จสิ้นตรงเวลา

พอร์ตโฟลิโอ

คุณสมบัติ Portfolio ของ Asana เป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับผู้จัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผู้นำทีมในการติดตามการปรับปรุงของโครงการหลาย ๆ โครงการได้ในคราวเดียว มันรวบรวมข้อมูลโครงการที่สำคัญไว้ในภาพรวมเดียว ซึ่งช่วยให้สามารถระบุจุดติดขัดได้ง่ายขึ้น และให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ตามความต้องการ

ตัวอย่างเช่น บริษัทสถาปนิกที่กำลังจัดการโครงการก่อสร้างหลายโครงการสามารถใช้พอร์ตโฟลิโอเพื่อติดตามสถานะของโครงการแต่ละโครงการ กำหนดเวลา และทรัพยากรที่มอบหมาย

แม่แบบที่กำหนดเอง

Asana ช่วยให้คุณสามารถสร้าง, บันทึก, และนำกลับมาใช้ใหม่ได้กับแบบ템เพลตของโครงการหรือภารกิจ, ช่วยประหยัดเวลาและทำให้ความสม่ำเสมอในโครงการที่คล้ายกัน

ตัวอย่างเช่นบริษัทอีคอมเมิร์ซอาจสร้างแม่แบบการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบกำหนดเองสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงการวิจัยตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด และงานรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า

แม่แบบนี้สามารถใช้ได้สำหรับการเปิดตัวสินค้าหรือคุณสมบัติใหม่ทุกครั้ง ทำให้มั่นใจได้ถึงแนวทางที่สม่ำเสมอ และลดความจำเป็นในการเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง

ราคาของ Asana

  • ส่วนตัว: ฟรี
  • เริ่มต้น: $13. 49/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ขั้นสูง: $30. 49/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • Enterprise+: ราคาตามตกลง

อ๋อ! เปรียบเทียบฟีเจอร์ระหว่าง Aha! กับ Asana

นี่คือการเปรียบเทียบอย่างละเอียดระหว่าง Aha! กับ Asana โดยเน้นคุณสมบัติเด่น 5 ข้อ พร้อมข้อดีและข้อเสีย 5 ข้อ:

เครื่องมืออ๋อ!อาสนะ
คุณสมบัติเด่นห้าอันดับแรกการทำแผนที่เส้นทางการอัปเดตแบบเรียลไทม์
การวางแผนผลิตภัณฑ์หลายพื้นที่ทำงาน
การวางแผนกลยุทธ์การติดตามงานและโครงการ
การมองเห็นภาพมุมมองของผู้คน
ความร่วมมือมุมมองที่ปรับแต่งได้
ข้อดีมุ่งเน้นการจัดการผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ใช้งานง่าย
เครื่องมือการมองเห็นและการร่วมมือการอัปเดตแบบเรียลไทม์
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายหลายพื้นที่ทำงาน
ข้อเสียความสามารถในการจัดการงานที่จำกัดไม่สามารถใช้งานข้ามแพลตฟอร์มได้
ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
ไม่มีการอัปเดตแบบเรียลไทม์การผสานรวมที่จำกัด

คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน

Aha! มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการระดมความคิดจากกลุ่มคนเพื่อรวบรวมแนวคิดใหม่ๆ ในทางกลับกัน จุดแข็งของ Asana อยู่ที่การติดตามงานโดยสามารถแบ่งโครงการออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ การมอบหมายงาน และการติดตามความคืบหน้า

ดังนั้น Aha! จึงเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับบริษัทที่ต้องการนวัตกรรมบนแผนงานที่มีอยู่ ในขณะที่ Asana เหมาะสำหรับทีมที่มุ่งเน้นการมอบหมายงานและการติดตามงานประจำวัน

การปรับแต่งและการทำงานอัตโนมัติ

ทั้งสองแพลตฟอร์มมีคุณสมบัติการอัตโนมัติ แต่พวกเขาใช้คุณสมบัติเหล่านี้แตกต่างกัน

Aha! ใช้เพื่อทำให้แผนงานผลิตภัณฑ์เป็นอัตโนมัติ ในขณะที่ Asana ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ขึ้นอยู่กับกระบวนการที่ทีมต้องการทำให้เป็นอัตโนมัติ แพลตฟอร์มหนึ่งอาจเหมาะสมกว่าอีกแพลตฟอร์มหนึ่ง

Aha! ภูมิใจในอินเทอร์เฟซที่สามารถปรับแต่งได้สูง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของตนได้. Asana ก็มีตัวเลือกการปรับแต่งเช่นกัน แต่อาจไม่ยืดหยุ่นเท่ากับ Aha!.

ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและการบูรณาการข้อมูล

ในแง่ของการผสานรวม Aha! โดดเด่นด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหลากหลายได้อย่างราบรื่น

อย่างไรก็ตาม Asana โดดเด่นในการจัดระเบียบการทำงานด้วยแผนที่โครงการและรายการงาน ซึ่งให้รูปแบบการทำงานที่ชัดเจนและเป็นระบบ หากการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ เป็นสิ่งสำคัญที่สุด Aha! จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า ในทางกลับกัน Asana เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบการทำงานเป็นอย่างมาก

แม้ว่าทั้ง Aha! และ Asana จะให้ข้อมูลเชิงลึก แต่ Aha! มีแนวทางที่ครอบคลุมมากกว่า ด้วยคุณสมบัติการรายงานที่ละเอียดและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของคุณและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน

Asana ยังมีรายงานให้ใช้เช่นกัน แต่อาจไม่มีการปรับแต่งและความลึกซึ้งเท่ากับ Aha!

การจัดการทีม

ในขณะที่ Aha! ให้เครื่องมือสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ Asana มุ่งเน้นการจัดการทีมช่วยให้เกิดการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพภายในทีม

อ๋อ! เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการมุมมองเชิงกลยุทธ์ของโครงการ ในขณะที่ Asana เหมาะกับทีมที่ให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันภายในองค์กร

อ๋อ! และ Asana มีคุณสมบัติเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดการโครงการที่เฉพาะเจาะจง

อ๋อ! เหมาะสำหรับการวางแผนกลยุทธ์และการแสดงภาพแผนงานในระดับสูงมากกว่า ในขณะที่ Asana โดดเด่นในการจัดการงานที่ยืดหยุ่นและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

การเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจะขึ้นอยู่กับการจัดการโครงการของคุณโดยเฉพาะ ขนาดของโครงการของคุณ และความต้องการของทีมคุณ

การกำหนดราคา

Aha! การกำหนดราคา

Aha! มีแพ็กเกจให้เลือก 4 ระดับ:

  • สตาร์ทอัพ: แผนที่คุ้มค่านี้ออกแบบมาเฉพาะสำหรับบริษัทที่อยู่ในระยะเริ่มต้นเท่านั้น ราคาอยู่ที่ $59 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน และรวมถึงสิ่งจำเป็นในการจัดการผลิตภัณฑ์
  • พรีเมียม: ที่ราคา $74 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน แผนนี้มอบคุณสมบัติขั้นสูงที่เหมาะสำหรับทีมที่กำลังเติบโต
  • องค์กร: ราคา 124 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน แผนนี้เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน ต้องการความปลอดภัยขั้นสูงและการปรับแต่งเฉพาะ
  • Enterprise+: สำหรับ $149 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน แผนระดับสูงสุดนี้มอบชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมที่สุด รวมถึงความปลอดภัยขั้นสูง การจัดการบัญชี และการฝึกอบรม

ราคาของ Asana

Asana ยังมีแพ็กเกจให้เลือก 4 ระดับ:

  • พื้นฐาน: แผนของ Asana เป็นแบบฟรีและเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือทีมขนาดเล็ก มีฟีเจอร์การจัดการงานที่จำเป็น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทดลองใช้ Asana ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • พรีเมียม: สำหรับ $10.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน แผนพรีเมียมมอบคุณสมบัติขั้นสูงเพิ่มเติม เช่น ไทม์ไลน์, การค้นหาขั้นสูงและการรายงาน, และฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • ธุรกิจ: ในราคา $24.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน แผนนี้มอบชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงพอร์ตโฟลิโอและปริมาณงาน แผนนี้ออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการจัดการโครงการหลายโครงการ
  • องค์กร: ค่าใช้จ่ายของแผนนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กร โดยมอบคุณสมบัติและการควบคุมขั้นสูงที่สุด รวมถึงความปลอดภัยและการสนับสนุนที่แข็งแกร่ง

เมื่อเปรียบเทียบราคาของ Asana กับ Aha! ทั้งสองเครื่องมือมีตัวเลือกราคาที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการและงบประมาณที่แตกต่างกัน ราคาของ Aha! เริ่มต้นที่จุดที่สูงกว่า แต่มีฟีเจอร์ขั้นสูงมากกว่าในแผนพื้นฐาน

เมื่อพูดถึงการคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป การเลือกระหว่าง Asana และ Aha! ขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณและงบประมาณของคุณ

Asana มอบคุณค่าที่มากกว่าสำหรับสตาร์ทอัพและทีมขนาดเล็ก เนื่องจากมีแผนพื้นฐานฟรีและราคาเริ่มต้นที่ต่ำกว่าสำหรับฟีเจอร์พรีเมียม Asana ให้บริการเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการจัดการโครงการในราคาที่คุ้มค่า ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด

อย่างไรก็ตาม หากคุณสมบัติขั้นสูงเช่นการระดมความคิดจากมวลชน, การวางแผนกลยุทธ์, และการผสานระบบอย่างกว้างขวางเป็นสิ่งที่คุณให้ความสำคัญ Aha! ก็คุ้มค่ากับการลงทุน

อ๋อ! เปรียบเทียบ Aha! กับ Asana: ข้อมูลเชิงลึกจากการสนทนาใน Reddit

ขณะสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บน Reddit เกี่ยวกับ Aha! กับ Asana พบว่ามีมุมมองที่หลากหลายซึ่งสะท้อนถึงการใช้งานและความชอบที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละเครื่องมือ

ผู้ใช้ Reddit มักชื่นชม Aha! สำหรับความสามารถที่แข็งแกร่งในการสร้างแผนที่เส้นทางที่ครอบคลุมและการวางแผนกลยุทธ์. ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวว่า,

"Aha! โดดเด่นในการวางแผนระดับสูง โดยนำเสนอแผนงานที่ชัดเจนและละเอียดสำหรับการติดตามโครงการระยะยาว"

ในทางกลับกัน Asana มักได้รับคำชมเชยในด้านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ ผู้ใช้ Reddit รายหนึ่งกล่าวว่า

"Aha! โดดเด่นในการวางแผนระดับสูง โดยนำเสนอแผนงานที่ชัดเจนและละเอียดสำหรับการติดตามโครงการระยะยาว"

ในการอภิปรายที่เปรียบเทียบทั้งสองโดยตรง ผู้ใช้ Reddit ได้แสดงความคิดเห็นตามความต้องการเฉพาะของโครงการของตน ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้คนหนึ่งชี้ให้เห็นว่า

"สำหรับโครงการที่ซับซ้อนซึ่งต้องการแผนที่ถนนอย่างละเอียด Aha! คือเครื่องมือที่คุณต้องเลือกใช้ แต่สำหรับการจัดการงานทั่วไปและการทำงานร่วมกันในทีม Asana เป็นมิตรกับผู้ใช้และปรับแต่งได้มากกว่า"

ข้อมูลเชิงลึกจาก Reddit เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ Aha! และ Asana ในสถานการณ์จริง โดยเน้นถึงความเหมาะสมของ Aha! สำหรับการวางแผนโครงการเชิงกลยุทธ์ระยะยาว และจุดแข็งของ Asana ในการจัดการงานที่ยืดหยุ่นในทุกวัน รวมถึงการทำงานร่วมกันเป็นทีม

พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Aha! เปรียบเทียบกับ Asana

การจัดการโครงการด้วย ClickUp
ปรับแผนการเปิดตัวซอฟต์แวร์ของคุณให้ราบรื่นด้วยClickUp Project Management

อ๋อ! และ Asana ต่างก็มีจุดแข็งเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการ อย่างไรก็ตาม การสำรวจทางเลือกอื่นที่มีความสามารถมากกว่าก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน

ClickUp เป็นคู่แข่งที่ได้รับความนิยมและมีฐานผู้ใช้เพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากมีฟีเจอร์ที่หลากหลายและราคาที่แข่งขันได้ นี่คือฟีเจอร์เด่นของ ClickUp ที่ผู้จัดการโครงการไม่ควรพลาด:

คุณสมบัติของ ClickUp #1: เครื่องมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม

การจัดการผลิตภัณฑ์ใน ClickUp
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เหนือชั้น: จากข้อกำหนดสู่ความสำเร็จด้วยProduct Management ใน ClickUp

ทีมผลิตภัณฑ์ต้องการเครื่องมือที่หลากหลายซึ่งสามารถจัดการได้ตั้งแต่การประชุมระดมความคิดไปจนถึงการวางแผนเส้นทาง และClickUpพร้อมสำหรับงานนี้ แพลตฟอร์มครบวงจรนี้นำเสนอคุณสมบัติมากมายให้กับทีมผลิตภัณฑ์ในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย:

  • สถานะกำหนดเองของ ClickUp: สร้างสถานะที่กำหนดเองสำหรับงานตามกระบวนการทำงานของคุณ—ฟีเจอร์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • ผู้รับมอบหมายหลายคน: มอบหมายงานให้กับสมาชิกหลายคน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องทำงานร่วมกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • ClickUp แผนผังความคิด: ระดมความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแผนผังความคิดที่ใช้งานง่าย
  • แผนภูมิแกนต์: แสดงภาพไทม์ไลน์ของโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างงาน เพื่อบริหารจัดการแผนงานผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของ ClickUp #2: คุณสมบัติการร่วมมือขั้นสูง

ClickUp ซอฟต์แวร์พัฒนาชีวิตวงจร
จัดระเบียบโครงการวิศวกรรมที่ซับซ้อนด้วย ClickUp

สำหรับทีมซอฟต์แวร์ คุณสมบัติที่เน้นการพัฒนาของ ClickUpช่วยให้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างราบรื่น มาดูความสามารถที่ทำให้ ClickUp เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับทีมซอฟต์แวร์:

  • การติดตามข้อบกพร่อง: ใช้สถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามข้อบกพร่องอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาผลิตภัณฑ์ของคุณให้ปราศจากข้อบกพร่อง
  • สปรินต์ใน ClickUp: วางแผนและจัดการสปรินต์ด้วยฟีเจอร์ที่เป็นมิตรกับ Agile ของ ClickUp
  • การผสานรวมกับ Git: ผสานรวมกับ GitHub, Bitbucket และ GitLab เพื่อติดตามการคอมมิตและคำขอดึงโดยตรงจาก ClickUp

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการโครงการทีมซอฟต์แวร์ใน ClickUp!

คุณสมบัติของ ClickUp #3: การจัดการสปรินท์อย่างมีประสิทธิภาพ

คลิกอัพ สปรินต์
จัดเตรียมเครื่องมือและทีมงานของคุณให้พร้อมสำหรับความสำเร็จแบบ Agile ด้วย ClickUp Sprints

การจัดการสปรินต์เป็นอีกหนึ่งด้านที่ ClickUp โดดเด่นอย่างแท้จริง: มันนำเสนอชุดเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นเพื่อจัดการและติดตามสปรินต์ได้อย่างง่ายดาย

  • คะแนนสปรินต์: กำหนดคะแนนให้กับงานเพื่อวัดความพยายามที่จำเป็นและจัดการปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • วิดเจ็ตสปรินต์: ใช้วิดเจ็ตเพื่อดูภาพรวมระดับสูงของความคืบหน้าของสปรินต์ของคุณ
  • แผนภูมิการเผาผลาญ: แสดงความคืบหน้าของสปรินต์ของคุณและดูว่าคุณสามารถบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่

ปรับปรุงโครงการของคุณให้มีประสิทธิภาพ: Aha!, Asana หรือ ClickUp?

การเลือกเครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะสมเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของทีมคุณ ไม่ว่าจะเป็นความลึกเชิงกลยุทธ์ของ Aha! ความยืดหยุ่นของงานใน Asana หรือการผสมผสานที่ครอบคลุมของทั้งสองใน ClickUp การตัดสินใจนี้จะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ

พิจารณาคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละเครื่องมือกับความต้องการของทีมคุณ

เครื่องมือการจัดการโครงการที่สมบูรณ์แบบของคุณรอคุณอยู่ เลือกอย่างชาญฉลาด 😀 และถ้าคุณยังตัดสินใจไม่ได้ ลองให้ ClickUp เป็นตัวเลือกหนึ่ง!สำรวจความสามารถของ ClickUpได้วันนี้