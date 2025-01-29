10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Aha! สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในปี 2025

การจัดการไอเดียผลิตภัณฑ์ท่ามกลางกองอีเมลและโน้ตติดผนังนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างแน่นอน และเมื่อทั้งทีมของคุณต้องเผชิญกับสถานการณ์เดียวกัน กำหนดส่งงานก็เริ่มกลายเป็นเป้าหมายที่เคลื่อนที่ไปเรื่อย ๆ
นี่คือเหตุผลว่าทำไมเครื่องมือพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถเป็นตัวเปลี่ยนเกมได้สำหรับการรักษาความคิดของคุณและทีมให้อยู่ในหน้าเดียวกัน
Aha! เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีคุณสมบัติมากมายสำหรับการจัดการกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ แผนงาน ความร่วมมือในทีม และข้อเสนอแนะจากลูกค้า แต่ไม่ใช่โซลูชันที่เหมาะกับทุกคน ไม่มีเวอร์ชันฟรี แผนการชำระเงินมีราคาแพง และอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่ที่กำลังมองหาเครื่องมือที่เรียบง่ายรู้สึกสับสนได้
ดังนั้น หาก Aha! ไม่ตอบโจทย์คุณ เราก็มีรายชื่อทางเลือกยอดนิยม 10 อันดับสำหรับ Aha! ที่จะช่วยให้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณราบรื่นและนำไอเดียของคุณไปสู่ความสำเร็จ มาดูกันว่าตัวเลือกไหนที่เหมาะกับคุณที่สุด
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Aha!
เมื่อตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมแทน Aha! เพื่อปรับปรุงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณ ให้ประเมินว่าตัวเลือกของคุณมีความสามารถในด้านต่อไปนี้อย่างไร:
- ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: คุณต้องการแพลตฟอร์มการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายและสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว ด้วยวิธีนี้ จะช่วยประหยัดเวลาและลดความปวดหัวให้กับทุกคนในทีมของคุณ
- คุณสมบัติ: เครื่องมือต้องมีสิ่งที่คุณต้องการ—เช่น การวางแผนเส้นทาง (roadmapping), การจัดการงาน, และการจัดการความคิดเห็นจากผู้ใช้
- การปรับแต่ง: ชีวิตง่ายขึ้นเมื่อคุณสามารถปรับแต่งเครื่องมือให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของทีมคุณได้ ดังนั้นเลือกหนึ่งในทางเลือกที่ให้คุณสามารถปรับแต่งฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมอง, แบบテンプレート, และแดชบอร์ดให้เหมาะกับสไตล์ของคุณได้ ?
- การผสานรวม: เครื่องมือใหม่ของคุณควรสามารถผสานเข้ากับระบบเทคโนโลยีของคุณได้อย่างราบรื่น ลดเวลาที่ใช้ในการสลับระหว่างแอปพลิเคชันและการถ่ายโอนข้อมูล
- ความร่วมมือ: การสร้างผลิตภัณฑ์เป็นเกมของทีม ดังนั้นให้เลือกเครื่องมือที่ทำให้การแก้ไขแบบเรียลไทม์ การสื่อสาร และการระดมความคิดเป็นเรื่องง่าย
- การสนับสนุน: เลือกเครื่องมือที่มีเอกสารประกอบอย่างครบถ้วนและทีมสนับสนุนที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น
- การกำหนดราคา: เครื่องมือควรมีคุณสมบัติหลักที่คุณต้องการในราคาที่คุ้มค่ากับการจ่ายหรือไม่?
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Aha! ที่ควรใช้ในปี 2024
มีทางเลือกมากมายสำหรับ Aha! ในท้องตลาด แต่เราได้คัดสรรมาเหลือเพียง 10 อันดับแรกเพื่อช่วยให้การตัดสินใจของคุณง่ายขึ้น แต่ละตัวมีคุณสมบัติเฉพาะที่อาจเหมาะสมกับกรณีการใช้งานของคุณ มาดูรายละเอียดกันดีกว่า
1. ClickUp
ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการ โครงการที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบวิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์ของคุณและรวบรวมทีมของคุณเพื่อทำให้เป็นจริง อย่าเพียงแค่เชื่อคำพูดของเราคะแนนรีวิวจากผู้ใช้ที่ชื่นชมมากมายได้บอกไว้แล้ว
มีเทมเพลตหลายร้อยแบบ เช่นเทมเพลตกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของ ClickUp เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ ใช้เพื่อสร้างรายการงานที่ต้องทำสำหรับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ คุณสามารถปรับแต่งแบบฟอร์มการส่งคุณสมบัติเพื่อรวบรวมแนวคิดผลิตภัณฑ์จากทีม ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ได้อีกด้วย ?
ClickUp มีรูปลักษณ์ที่เหมาะกับทุกอารมณ์ คุณชอบดูฟีเจอร์ที่จัดวางเป็นแผนที่เส้นทางใช่ไหม? มุมมอง Gantt พร้อมให้บริการคุณแล้ว ถ้าคุณชอบการไหลของภาพมากกว่า มุมมอง Kanban คือเพื่อนของคุณ และถ้าคุณชอบรูปแบบสเปรดชีตแบบดั้งเดิม มุมมองตารางก็เหมาะกับคุณ
เมื่อถึงเวลาที่ต้องรวมทีมเข้าด้วยกัน ClickUp Docs และ Whiteboards เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เพื่อให้การสนทนาดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ใช้ส่วนแชทและส่วนความคิดเห็นของงานสำหรับการตรวจสอบและอัปเดต
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Aha! ที่สามารถจัดการทุกอย่างตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงเรื่องซับซ้อน ClickUp คือจินในตะเกียงของคุณ—พร้อมมอบทุกฟีเจอร์ในรายการที่คุณต้องการในแพ็กเกจเดียว! ?♀️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สามกว่า 1,000 แอป
- ใช้ ClickUp บนเว็บ เดสก์ท็อป และอุปกรณ์มือถือของคุณ
- ใช้ประโยชน์จาก ClickUp AI เพื่อเร่งการวิจัยผลิตภัณฑ์ สรุปความคิดเห็นเชิงคุณภาพ และเปลี่ยนบันทึกการประชุมให้เป็นงานที่ต้องทำ ✅
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำ เช่น การเพิ่มผู้รับผิดชอบให้กับงาน การอัปเดตสถานะงาน และการส่งการแจ้งเตือน
- สร้างภาพเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ ความคืบหน้าของงาน และปริมาณงานของทีมด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แผนฟรีไม่มีแบบฟอร์มและ ClickUp AI
- ต้องใช้เวลาสักพักในการเรียนรู้คุณสมบัติทั้งหมดของมัน (แต่เมื่อคุณเรียนรู้แล้ว ทุกอย่างก็จะราบรื่น)
ClickUp ราคา
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. โรดมันค์
Roadmunkคือซอฟต์แวร์วางแผนเส้นทางสำหรับการออกแบบและแบ่งปันแผนงานที่สวยงาม เพียงเลือกเทมเพลต แก้ไขเนื้อหา และกำหนดรหัสสีให้กับแต่ละรายการในแผนงานตามสถานะ ?
เมื่อพูดถึงเรื่องราคา Roadmunk คิดค่าบริการตามจำนวนผู้แก้ไขต่อเดือน นอกจากนี้ แผนการใช้งานยังอนุญาตให้มีผู้ตรวจสอบฟรีได้สูงสุด 10 คนเพื่อดูและแสดงความคิดเห็นบนแผนงาน หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่เรียบง่ายและราคาไม่แพงสำหรับ Aha! Roadmunk อาจเป็นสิ่งที่ตรงกับความต้องการของคุณ
Roadmunk คุณสมบัติเด่น
- ใช้กรอบ Value/Effort หรือ RICE (Reach, Impact, Confidence, and Effort) เพื่อจัดลำดับความสำคัญของแนวคิดสำหรับแผนงานของคุณ
- สร้างภาพแผนงานด้วยมุมมองไทม์ไลน์และสวิมเลน
- แชร์แผนงานในรูปแบบไฟล์ HTML แบบโต้ตอบ ไฟล์ PNG และ URL ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน
- ผสานการทำงานกับแอปของบุคคลที่สามเก้าแอป รวมถึง Jira, Azure DevOps, GitHub และ GitLab
ข้อจำกัดของ Roadmunk
- การเรียกเก็บเงินรายเดือนไม่มีให้บริการ—ราคาเป็นรายเดือน แต่การเรียกเก็บเงินจะทำเป็นรายปี
- แอปพลิเคชันมือถือมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด
- ผู้ใช้รายงานว่ามันทำงานช้าลงมากเมื่อมีแผนที่เส้นทางขนาดใหญ่และรายละเอียดมาก
Roadmunk ราคา
- เริ่มต้น: $19/เดือน (สำหรับผู้แก้ไขคนเดียว)
- ธุรกิจ: 49 ดอลลาร์/เดือน ต่อบรรณาธิการ
- มืออาชีพ: 99 ดอลลาร์/เดือน ต่อบรรณาธิการ
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
Roadmunkคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 0/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
3. Productboard
Productboard เป็นเครื่องมือวางแผนเส้นทางอีกตัวหนึ่งสำหรับการแสดงภาพไทม์ไลน์ของผลิตภัณฑ์และการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเริ่มต้นจากศูนย์หรือเลือกใช้เทมเพลตการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เช่น แผน Sprint, การเปิดตัวรายเดือน, แผนการปล่อย, และแผนงานแบบ Kanban
ด้วย Productboard คุณจะเสียค่าบริการตามจำนวน "ผู้สร้างแผนงาน" (roadmap maker) — ผู้ใช้ที่มีบทบาทนี้สามารถสร้าง แก้ไข และแชร์แผนงานได้ ในขณะเดียวกัน "ผู้ชม" (viewers) จะสามารถดูแผนงานเท่านั้น และ "ผู้มีส่วนร่วม" (contributors) จะได้รับอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นได้ ?
คุณสมบัติเด่นของ Productboard
- การเข้าถึงฟรีสำหรับผู้ชมและผู้มีส่วนร่วมไม่จำกัดจำนวนในทุกแผน
- เพิ่มสูตรเพื่อคำนวณคะแนนการจัดลำดับความสำคัญของแนวคิดผลิตภัณฑ์
- ส่งออกแผนที่เส้นทางเป็นไฟล์ PDF หรือ PNG
- เชื่อมต่อกับแอป SaaS ยอดนิยม เช่น Slack, Microsoft Teams, Jira และ Zapier
ข้อจำกัดของ Productboard
- ไม่มีแผนฟรีให้บริการ มีเพียงการทดลองใช้ 15 วัน
- ผู้ตรวจสอบระบุว่าแพลตฟอร์มมีการล่าช้าและปัญหาการซิงค์ในบางครั้ง
Productboard ราคา
- สิ่งจำเป็น: 25 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ผลิต
- ข้อดี: $60/เดือน ต่อผู้ผลิต
- ขนาด: $100/เดือน ต่อผู้ผลิต (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น)
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Productboard
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 230+ รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (140+ รีวิว)
4. มิโร
Miro เป็นเครื่องมือไวท์บอร์ดสำหรับการจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์บนผืนผ้าใบที่ไม่มีขอบเขตและสามารถทำงานร่วมกันได้ มาพร้อมกับเครื่องมือสำหรับข้อความ ปากกา รูปร่าง สติ๊กเกอร์โน้ตและแผนผังความคิดเพื่อการวางแผน วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และร่างแนวคิดผลิตภัณฑ์ ✍️
ด้วย Miro คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงเทมเพลตสำหรับการออกแบบ การพัฒนาซอฟต์แวร์และการตลาดผลิตภัณฑ์นับร้อยรายการจากไลบรารีดั้งเดิมของ Miro และ Miroverse ซึ่งเป็นไลบรารีเทมเพลตที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนของ Miro
นอกจากนี้ หากทีมของคุณชื่นชอบการระดมความคิดสร้างสรรค์แบบลงมือปฏิบัติ Miro คือสนามเล่นที่สมบูรณ์แบบในการนำวิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์ของคุณมาสู่ชีวิต ✨
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- อัปโหลดรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์ต่างๆ ไปยังแคนวาสของคุณ
- ออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์ด้วยไวร์เฟรมและไอคอน
- ร่วมมือกับทีมของคุณโดยใช้การกล่าวถึง @ การโหวต และการสนทนาผ่านวิดีโอ
- จัดกลุ่มกระดานผ้าใบเป็นโปรเจกต์เพื่อการจัดระเบียบที่เรียบร้อยและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Miro
- แผนฟรีจำกัดการใช้งานบอร์ดที่แก้ไขได้เพียงสามบอร์ด
- เครื่องมือนี้ขาดคุณสมบัติการจัดการงานที่ครอบคลุม
- ผู้ใช้รายงานว่ามันช้าและมีปัญหาเมื่อนำทางบนบอร์ดใหญ่ในแอปมือถือ
Miro ราคา
- ฟรี
- ค่าเริ่มต้น: $10/เดือน ต่อสมาชิก
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์/เดือนต่อสมาชิก
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Miro
- G2: 4. 8/5 (5,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,400+ รีวิว)
5. อาสนะ
Asana เป็นเครื่องมือจัดการโครงการสำหรับการจัดระเบียบและทำงานร่วมกันในแผนงานผลิตภัณฑ์ แบ่งโครงการออกเป็นงานย่อย สร้างความสัมพันธ์ระหว่างงาน และแสดงภาพไทม์ไลน์ของโครงการด้วยแผนภูมิแกนต์
นอกจากแผนภูมิแกนต์แล้ว คุณยังสามารถสลับไปยังมุมมองรายการ, คันบัง, ไทม์ไลน์ และปฏิทิน เพื่อดูโครงการของคุณในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ ในขณะที่ Asana มีฟีเจอร์เจ๋ง ๆ มากมายในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Aha! แต่อาจไม่เหมาะกับทีมที่มีงบประมาณจำกัด ?
อาสนะคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- บันทึกมุมมองโครงการของคุณเป็นเทมเพลตเพื่อใช้ในอนาคต
- กรองกล่องจดหมายของคุณตามการกล่าวถึง @, งานที่ได้รับมอบหมาย และข้อความจากบุคคลเฉพาะ
- เข้าถึง Asana ผ่านเว็บ, Mac, Windows, iOS และอุปกรณ์ Android
- ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 270 รายการ รวมถึง Dropbox, Outlook, Google Calendar และ Zapier
ข้อจำกัดของอาสนะ
- แผนฟรีจำกัดไว้เพียงสามมุมมอง: รายการ, กระดาน, และปฏิทิน
- ไม่สามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมหลายคนพร้อมกันได้
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าฝ่ายสนับสนุนลูกค้าไม่น่าเชื่อถือ
อาสนะ ราคา
- ฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Asana
- G2: 4. 3/5 (9,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (12,300+ รีวิว)
6. ความคิด
Notion เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่รวมการจดบันทึก การจัดการงาน และฐานข้อมูลไว้ในที่เดียว ทำให้เหมาะสำหรับการบันทึกไอเดียผลิตภัณฑ์ การร่างวิกิของบริษัท และการติดตามแผนงานผลิตภัณฑ์ของคุณ
สร้างภาพแผนงานโดยใช้มุมมองตาราง กระดาน ไทม์ไลน์ ปฏิทิน และแกลเลอรี และเมื่อทำงานกับเอกสาร คุณสามารถเพิ่มรูปภาพ วิดีโอ และโค้ดสั้นๆ ได้
แม้ว่า Notion จะต้องใช้เวลาสักพักในการทำความคุ้นเคยแต่ก็มีเทมเพลตสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากกว่า300 แบบที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นหากคุณเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์คนเดียวหรือทีมผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กที่ต้องการจัดเก็บโครงการและเอกสารทั้งหมดไว้ในที่เดียว ลองใช้ Notion ดูสิ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- เข้าถึงคุณสมบัติเด่นบนแผนฟรีที่กว้างขวาง
- รับการสนับสนุนลำดับความสำคัญในทุกแผนการชำระเงิน
- ร่วมมือกับทีมของคุณผ่านการแก้ไขแบบเรียลไทม์, ความคิดเห็น, และการ@เมนชั่น
- ใช้ตัวเลือกตัวกรอง, การจัดเรียง, และการจัดกลุ่มเพื่อสร้างมุมมองที่กำหนดเองของแผนที่ทางผลิตภัณฑ์
ข้อจำกัดของโนชั่น
- ผู้เริ่มต้นอาจต้องเผชิญกับการเรียนรู้ที่ค่อนข้างยาก
- บางรีวิวระบุว่ามันทำงานช้าลงเมื่อใช้งานกับเอกสารขนาดใหญ่และแผนงาน
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $10/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวโนชั่น
- G2: 4. 7/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
7. ProductPlan
ProductPlan เป็นเครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์สำหรับการสร้างแผนงานและการติดตามการดำเนินการ ให้เก็บไอเดียผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ Parking Lot ใช้แบบจำลองการให้คะแนนประโยชน์ต่อต้นทุนเพื่อคัดแยกไอเดียที่ดีที่สุด และนำไอเดียเหล่านั้นไปใส่ในแผนงานของคุณ
ด้วย ProductPlan คุณสามารถสร้างแผนงานได้ไม่จำกัดบนทุกแผน และดูได้ทั้งในรูปแบบไทม์ไลน์ รายการ และตาราง เลือกได้ตามที่คุณต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ตัวกรองเพื่อสร้างมุมมองที่กำหนดเองสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน
คุณสมบัติเด่นของ ProductPlan
- ร่วมมือกับทีมของคุณผ่านความคิดเห็น
- มองเห็นแผนงานหลายเส้นทางในมุมมองเดียว
- ส่งออกแผนที่เส้นทางเป็นไฟล์ PNG, PDF และ XLS
- แชร์แผนงานกับผู้ชมได้ไม่จำกัดจำนวนเพื่อรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
ข้อจำกัดของ ProductPlan
- ไม่มีแผนฟรี มีเพียงทดลองใช้ 14 วัน
- แผนการเรียกเก็บเงินรายปี
- แผนเริ่มต้นล็อกการเข้าถึงการดูพอร์ตโฟลิโอ, API, และ Zapier
ProductPlan ราคา
- พื้นฐาน: $39/เดือน ต่อบรรณาธิการ
- มืออาชีพ: 79 ดอลลาร์/เดือน ต่อบรรณาธิการ
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ ProductPlan
- G2: 4. 4/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
8. Monday. com
Monday เป็นโซลูชันการจัดการงานสำหรับการบริหารโครงการหลายโครงการและการทำงานร่วมกันของทีม มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและสีสันสดใส ทำให้สามารถตั้งค่าและเริ่มใช้งานได้ทันที
คุณสามารถนำเข้าข้อมูลจากเครื่องมือต่างๆ เช่น Excel, Google Sheets, Asana, Trello, Basecamp และ Jira ได้อย่างง่ายดาย ทำให้การเปลี่ยนมาใช้ Monday เป็นไปอย่างราบรื่น ต่างจากทางเลือกอื่นๆ ของ Aha! ส่วนใหญ่ คุณต้องซื้อ "ที่นั่ง" สำหรับทีมของคุณเป็นกลุ่ม เช่น สาม, ห้า, สิบ และอื่นๆ
ดังนั้น หากคุณมีสมาชิกในทีม 6 คน คุณจะต้องจ่ายเงินสำหรับ 10 ที่นั่ง แม้ว่าสิ่งนี้อาจไม่เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็ก แต่มันอาจเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและองค์กรขนาดใหญ่
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- สร้างภาพโครงการโดยใช้มุมมองตาราง กระดานคัมบัง การ์ด ไทม์ไลน์ แผนภูมิแกนต์ และปฏิทิน
- ตั้งค่าฐานข้อมูลโครงการในมุมมองกังต์ต์เพื่อติดตามการเบี่ยงเบนขณะดำเนินโครงการ
- แจ้งสถานะการทำงานของคุณเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมทราบว่าคุณกำลังทำงานจากที่บ้าน กำลังพัก หรือไม่อยู่ที่ออฟฟิศ ?️
- เข้าถึงการสนับสนุนลูกค้าตลอด 24/7 ผ่านการแชทสดและอีเมลในแผนฟรีและแผนชำระเงิน
ข้อจำกัดของ Monday.com
- แผนฟรีจำกัดสมาชิกทีมสองคนและบอร์ดโครงการสามบอร์ด
- มุมมองไทม์ไลน์ ปฏิทิน และแกนต์ มีให้บริการเฉพาะในแผนที่สูงกว่าเท่านั้น
- ไม่มีฟีเจอร์แชทในแอป
Monday.com ราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: 10 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
- มาตรฐาน: $12/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: 20 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อที่นั่ง
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,800 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
9. รังผึ้ง
Hive เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ใช้งานง่ายสำหรับการดูแลวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ มันรวมการจัดการงาน การจัดการทรัพยากร และเครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมไว้ในที่เดียว
คุณสามารถแบ่งโครงการของคุณออกเป็นงานและงานย่อย มอบหมายให้กับทีมของคุณ และกำหนดเส้นตายได้ สิ่งนี้จะช่วยให้งานเป็นระเบียบและทำให้ทุกคนรู้ว่าต้องทำอะไร ??
ในขณะที่แผนราคาของ Hive ดูเหมือนจะคุ้มค่าในแวบแรก แต่ฟีเจอร์สำคัญอย่างเป้าหมาย การวิเคราะห์ และการทำงานอัตโนมัติ ต้องซื้อเพิ่มเติมเป็นแพ็กเกจเสริม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hive
- เพลิดเพลินกับการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ทั้งในแผนบริการฟรีและแบบชำระเงิน
- สื่อสารกับทีมของคุณผ่านข้อความส่วนตัวหรือข้อความกลุ่ม
- เปิดโหมดโฟกัสเพื่อปิดเสียงการแจ้งเตือนขณะทำงาน
- รับสรุปโครงการทั้งหมดของคุณและสถานะของแต่ละโครงการได้ในพริบตา
ข้อจำกัดของรังผึ้ง
- แผนฟรีจำกัดการเข้าถึงฟิลด์ที่กำหนดเอง งานประจำ และผู้รับมอบหมายหลายคนต่อหนึ่งงาน
- แอปพลิเคชันมือถือมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด
ราคาของรังผึ้ง
- ฟรี
- ทีม: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของฮีฟ
- G2: 4. 6/5 (490 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (194 รีวิว)
10. Wrike
Wrikeเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอีกตัวหนึ่งที่ช่วยให้โครงการของคุณเป็นระเบียบและทำให้การทำงานร่วมกันราบรื่นขึ้น มีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 80 แบบเพื่อเริ่มต้นโครงการของคุณ พร้อมตัวเลือกการดูเช่น รายการ, กระดาน, ตาราง, แผนภูมิแกนต์, และปฏิทินเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ?
เช่นเดียวกับวันจันทร์ Wrike มีรูปแบบการกำหนดราคาตามกลุ่ม หากทีมของคุณมีสมาชิกไม่เกิน 30 คน คุณจะต้องซื้อที่นั่งเป็นกลุ่มละ 5 ที่นั่ง สำหรับทีมที่มีสมาชิก 30 ถึง 100 คน จะซื้อเป็นกลุ่มละ 10 ที่นั่ง และสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกเกิน 100 คน จะซื้อเป็นกลุ่มละ 25 ที่นั่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของทีม คุณอาจต้องจ่ายเงินสำหรับที่นั่งที่ไม่ได้ใช้งาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- แชร์แบบฟอร์มคำขอเพื่อรวบรวมคำขอฟีเจอร์ใหม่
- ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ ด้วยตนเองหรือด้วยตัวจับเวลาในแอป ⏰
- สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการและปริมาณงานของทีม
- ซิงค์กับแอปเก็บข้อมูลบนคลาวด์, วิดีโอคอนเฟอเรนซ์, การสื่อสาร, และการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) กว่า 400 แอป
ข้อจำกัดของ Wrike
- แผนฟรีจะจำกัดการเข้าถึงฟิลด์และสถานะที่กำหนดเอง, ปฏิทินและมุมมอง Gantt, แดชบอร์ด, และการทำงานอัตโนมัติ
- แผน Wrike Business และแผนที่สูงกว่าจะถูกเรียกเก็บเงินรายปี
- ไม่มีฟีเจอร์แชทในตัว
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 24.80 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- พินนาเคิล: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิว Wrike:
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,500+)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
สร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าโดยปราศจากความเครียด
เครื่องมือแต่ละชิ้นมีจุดแข็งและรูปแบบการกำหนดราคาที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งอาจเหมาะสมกับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณมากกว่า การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมจะช่วยให้ทีมของคุณทำงานอย่างเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ และทำให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น
หากคุณยังไม่แน่ใจว่าซอฟต์แวร์การจัดการผลิตภัณฑ์ใดเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด คุณไม่มีทางผิดพลาดกับ ClickUp แน่นอน มันสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของทีม สไตล์การจัดการโครงการ และขนาดของโครงการต่างๆ ได้ โดยพื้นฐานแล้ว ไม่ว่าคุณจะจัดโครงสร้างการทำงานของคุณอย่างไร ClickUp ก็สามารถรองรับได้
ต้องการลองใช้ ClickUp หรือไม่?สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้!