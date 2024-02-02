10 หนังสือการจัดการเวลาที่ดีที่สุดสำหรับคนยุ่งในปี 2025

เคยรู้สึกเหมือนกำลังแข่งกับเวลาหรืออยากมีปุ่มหยุดชั่วคราวไหม พยายามบีบกิจกรรมที่ควรใช้เวลา 48 ชั่วโมงให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง?
ความเครียดจากเส้นตายและความกลัวที่จะตามไม่ทันอาจทำให้คุณรู้สึกเหมือนติดอยู่ในพายุหมุนแห่งความบ้าคลั่ง เชื่อเถอะ เราทุกคนเคยผ่านจุดนั้นมาแล้ว ใครอยากต้องรับมือกับงานที่ส่งไม่ทันและรายการสิ่งที่ต้องทำที่ไม่มีวันจบสิ้นในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วแบบนี้กันล่ะ?
การจัดการงาน ชีวิตส่วนตัว และความรับผิดชอบที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องกลายเป็นเรื่องที่น่าหนักใจ ทำให้หลายคนรู้สึกท่วมท้น การบริหารเวลาที่ไม่ดีส่งผลกระทบต่อคุณและขยายไปสู่ชีวิตการทำงานของคุณ ซึ่งส่งผลต่อทุกคนรอบข้าง
กุญแจสำคัญสู่ชีวิตการทำงานที่น่าพึงพอใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่ที่การพัฒนาทักษะการบริหารเวลา และเดาอะไร? เรามีแผนการที่ยอดเยี่ยมเพื่อจัดการกับปัญหาเวลาที่จำกัดนี้แล้ว
บทความนี้จะพาคุณไปสำรวจหนังสือการจัดการเวลาที่ดีที่สุด 10 เล่ม สำหรับคนที่มีเวลาจำกัดเช่นคุณ ตั้งแต่การฝึกฝนศิลปะของการจัดลำดับความสำคัญไปจนถึงการเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่ง หนังสือเหล่านี้จะเป็นเพื่อนร่วมทางของคุณในการเดินทางสู่การจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
มาเริ่มกันเลย
หนังสือ 10 อันดับแรกเกี่ยวกับการบริหารเวลา
1. จัดระเบียบวันพรุ่งนี้วันนี้: 8 วิธีฝึกสมองใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและชีวิต โดย เจสัน เซลค์, ทอม บาร์โทว์ และ แมทธิว รูดี้
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: เจสัน เซลค์, ทอม บาร์โทว์, แมทธิว รูดี้
- ปีที่ตีพิมพ์: 2015
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 6 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: เริ่มต้น
- จำนวนหน้า: 240
- คะแนน: 4. 7/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)
- 4. 7/5 (Amazon)
- 4/5 (Goodreads)
- 4. 7/5 (Amazon)
- 4/5 (Goodreads)
จัดระเบียบวันพรุ่งนี้วันนี้ เป็นคู่มือการเปลี่ยนแปลงสู่การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ เขียนโดยนักจิตวิทยาการกีฬาและอดีตโค้ชบาสเกตบอลที่ผันตัวมาเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ หนังสือเล่มนี้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญที่ทัศนคติของคุณมีต่อการบริหารเวลา
หนังสือเล่มนี้ระบุวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดแปดประการในการเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการจัดการของคุณ มันเปลี่ยนโฟกัสของคุณจากการจัดการเวลาเพียงอย่างเดียวไปสู่การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จ
แนวคิดเรื่อง ชั่วโมงแห่งพลัง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกับเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์อื่นๆ เช่น การตั้งเป้าหมายสำคัญสามอย่างสำหรับวันถัดไปและการมุ่งเน้นกิจกรรมที่มีผลกระทบสูง
"ความยิ่งใหญ่เกิดจากการทำสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถหรือไม่ยอมทำอย่างสม่ำเสมอ กล่าวอย่างง่าย ๆ ความสำเร็จไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นคนฉลาด แต่เกี่ยวกับการมีความสม่ำเสมอ"
"ความยิ่งใหญ่เกิดจากการทำสิ่งที่ผู้อื่นไม่สามารถหรือไม่ยอมทำได้อย่างสม่ำเสมอ กล่าวอย่างง่าย ๆ ความสำเร็จไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นคนฉลาดเฉียบแหลม แต่เป็นเรื่องของความสม่ำเสมอ"
จัดระเบียบวันพรุ่งนี้วันนี้ หัวข้อสำคัญ
- มุ่งเน้นที่เป้าหมายหนึ่งอย่างในแต่ละครั้ง—กุญแจสู่ผลลัพธ์ที่ดี จัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานด้วยเป้าหมายการจัดการเวลา
- ประหยัดเวลาด้วยการจัดโครงสร้างเป้าหมายและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อส่งเสริมนิสัยใหม่และหลีกเลี่ยงการผัดวันประกันพรุ่ง
- ทบทวนกระบวนการทำงานของคุณ ไม่ใช่แค่ผลลัพธ์เท่านั้น รักษาทัศนคติเชิงบวกไว้ในขณะที่ยอมรับความเป็นเอกลักษณ์ของคุณ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"มันได้ช่วยฉันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงแล้ว ฉันรู้ว่ามันฟังดูเชย ๆ แต่ลองอ่านดูเถอะ หลังจากที่ฉันต้องดิ้นรนกับความสม่ำเสมอในธุรกิจและชีวิตส่วนตัว บทเรียนสำคัญไม่กี่ข้อได้ทำให้ฉันรู้สึกเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้ง และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่ทำให้ฉันสามารถกระทำอย่างต่อเนื่องได้ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา"
2. 7 นิสัยสู่ความสำเร็จที่ทุกคนต้องมี: บทเรียนทรงพลังในการเปลี่ยนแปลงตนเอง โดย สตีเฟน โควีย์
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: สตีเฟน โควี
- ปีที่ตีพิมพ์: 1989
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 10 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ระดับกลาง
- จำนวนหน้า: 381
- คะแนน: 4. 6/5 (Amazon) 4. 1/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 1/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 1/5 (Goodreads)
คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงสามารถทำงานได้มากกว่าคนอื่นในเวลาเท่ากัน? หนังสือเล่มนี้จะอธิบายความลับนั้นให้คุณทราบ
ตีพิมพ์ในปี 1989, นิสัย 7 ประการของคนที่มีประสิทธิผลสูง โดย Stephen R. Covey เป็นคู่มือที่ไร้กาลเวลาในการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพ
สาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการเปลี่ยนมุมมองของคุณเพื่อนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ นิสัยทั้งเจ็ดประกอบด้วย การเป็นผู้ที่ริเริ่ม การเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ และการมีแนวทางที่ครอบคลุมในการพัฒนาพฤติกรรมที่ดีซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จ
มันสอนให้คุณควบคุมทุกช่วงเวลาและละทิ้งนิสัยที่เสียเวลา
"วิธีที่คุณใช้เวลาของคุณคือผลลัพธ์ของวิธีที่คุณมองเวลาของคุณ และวิธีที่คุณมองเห็นความสำคัญของคุณอย่างแท้จริง"
"วิธีที่คุณใช้เวลาของคุณคือผลลัพธ์ของวิธีที่คุณมองเวลาของคุณ และวิธีที่คุณมองเห็นความสำคัญของคุณอย่างแท้จริง"
7 นิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง: ข้อสรุปสำคัญ
- ควบคุมชีวิตของคุณด้วยการนำ เจ็ด นิสัย มาใช้ เช่น การรับผิดชอบ การตั้งเป้าหมายในชีวิต และการมุ่งเน้นที่สิ่งสำคัญจริงๆ
- บรรลุชัยชนะต่อสาธารณชนผ่านแนวทางปฏิบัติ เช่น การสร้างสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ การเข้าใจผู้อื่นก่อน และการร่วมมือกับผู้ประสบความสำเร็จเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่า
- เติมพลังให้ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และความสัมพันธ์ของคุณ เพื่อรักษาแรงขับเคลื่อน นั่นคือเคล็ดลับสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"ฉันอยากรู้เรื่องนี้เมื่อ 40 ปีที่แล้ว! มุมมองของฉันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง และตอนนี้ฉันรู้สึกสงบและมีสมาธิมากขึ้นทั้งในชีวิตประจำวันและชีวิตโดยรวม"
3. หลักการ 80/20: เคล็ดลับสู่ความสำเร็จด้วยการใช้ทรัพยากรน้อยลงโดยริชาร์ด คอช
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: ริชาร์ด โคช
- ปีที่ตีพิมพ์: 1999
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 10 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: เริ่มต้นถึงระดับกลาง
- จำนวนหน้า: 336
- คะแนน: 4. 5/5 (Amazon) 3. 9/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 3. 9/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 3. 9/5 (Goodreads)
หนังสือ The 80/20 Principle โดย Richard Koch เป็นคู่มือที่คุณควรมีไว้สำหรับบรรลุผลลัพธ์ที่สำคัญด้วยความพยายามน้อยที่สุด
แนวคิดหลักคือ 80% ของผลลัพธ์มาจาก 20% ของความพยายามของคุณ ลืมความยุ่งเหยิงตลอดเวลาไปได้เลย–ความสำเร็จคือการมุ่งเน้น 20% ที่สำคัญที่สุดของคุณไปยังสิ่งที่จำเป็นจริงๆ
จากบริบททางประวัติศาสตร์ไปจนถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สามารถนำไปใช้ได้จริง หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นไปที่หลักการ 80/20 พร้อมตัวอย่างและภาพประกอบ ที่สอนให้คุณเข้าใจว่าหลักการเหล่านี้ทำงานอย่างไร
ส่วนสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงวิธีการหยุดเสียเวลา, กลับมาใช้เวลาว่าง, และทำสิ่งต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในหลากหลายด้านของชีวิตคุณ.
"สิ่งที่เราควรกังวลไม่ใช่การขาดแคลนเวลา แต่เป็นแนวโน้มที่เวลาส่วนใหญ่จะถูกใช้ไปกับกิจกรรมที่มีคุณภาพต่ำ"
"สิ่งที่เราควรกังวลไม่ใช่การขาดแคลนเวลา แต่เป็นแนวโน้มที่เวลาส่วนใหญ่จะถูกใช้ไปกับกิจกรรมที่มีคุณภาพต่ำ"
หลักการ 80/20 ประเด็นสำคัญที่ควรทราบ
- ตระหนักว่าส่วนเล็กๆ ของความพยายามของคุณมักสร้างผลลัพธ์ส่วนใหญ่ ดังนั้น จงระบุและจัดลำดับความสำคัญของงานที่มีผลกระทบมากที่สุด
- นำหลักการ 80/20 มาใช้กับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อเพิ่มผลกำไรและปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ขยายการประยุกต์ใช้หลักการนี้ให้ครอบคลุมมากกว่าธุรกิจไปสู่ชีวิตประจำวันของคุณ เปลี่ยนแปลงวิธีคิดของคุณและมุ่งเน้นไปที่การบรรลุคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"สิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกเชื่อมโยงกับหนังสือเล่มนี้มากที่สุดคือแง่มุมของการประยุกต์ใช้หลักการ 80/20 กับชีวิตส่วนตัว และความสามารถในการสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพกับประสบการณ์ที่ช่วยยกระดับชีวิต โดยรวมแล้วเป็นประสบการณ์การอ่านที่ยอดเยี่ยมมาก"
4. กินกบตัวนั้นซะ!: 21 วิธีที่ยอดเยี่ยมในการหยุดผัดวันประกันพรุ่งและทำงานให้เสร็จมากขึ้นในเวลาที่น้อยลง โดย ไบรอัน เทรซี่
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: ไบรอัน เทรซี่
- ปีที่ตีพิมพ์: 2016
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 3 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: เริ่มต้น
- จำนวนหน้า: 144
- คะแนน: 4. 7/5 (Amazon) 3. 8/5 (Goodreads)
- 4. 7/5 (Amazon)
- 3. 8/5 (Goodreads)
- 4. 7/5 (Amazon)
- 3. 8/5 (Goodreads)
คุณเคยพบว่าตัวเองผัดวันประกันพรุ่งกับงานสำคัญหรือไม่? แล้วถ้ามีกลยุทธ์ที่ทั้งตลกและได้ผลในการเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานล่ะ?
ได้รับแรงบันดาลใจจากคำแนะนำแปลกๆ ของมาร์ก ทเวน หนังสือเล่มนี้สนับสนุนให้จัดการกับงานที่ท้าทายที่สุดอย่างตรงไปตรงมา โดยเน้นปรัชญาของการจัดการกับ กบตัวใหญ่ที่สุด เป็นสิ่งแรกในตอนเช้า พูดง่ายๆ คือ กินกบตัวนั้นซะ
เทรซี่เสนอเคล็ดลับที่นำไปใช้ได้จริง 21ข้อ และเทคนิคการจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการที่เน้นการตัดสินใจ วินัย การตั้งเป้าหมาย และความมุ่งมั่น เขาแบ่งปันความจริงที่เรียบง่ายแต่คาดไม่ถึง เช่น การวางแผน การแบ่งเวลา และการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด
ลองอ่านหนังสือเล่มนี้เพื่อวางแผนการจัดการเวลาที่ดีขึ้นและสร้างผลลัพธ์สูงสุด
"ส่วนที่ยากที่สุดของงานสำคัญใดๆ คือการเริ่มต้นทำมันตั้งแต่แรก เมื่อคุณเริ่มลงมือทำงานที่มีคุณค่าจริงๆ แล้ว คุณจะรู้สึกมีแรงจูงใจตามธรรมชาติที่จะทำต่อไป" – ไบรอัน เทรซี่
กินกบตัวนั้น ข้อสรุปสำคัญ
- เริ่มต้นเส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณด้วยการวางแผนที่มั่นคง นี่คือก้าวแรกในการเปลี่ยนเป้าหมายของคุณให้กลายเป็นชัยชนะ
- กำหนดและจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายของคุณ โดยมุ่งเน้นพลังงานไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ เพื่อความก้าวหน้าและความสำเร็จ
- รู้จักจุดแข็ง จุดอ่อน และพื้นที่ที่ต้องพัฒนาของคุณ การมองโลกในแง่ดีและมีวินัยในตนเองจะช่วยให้คุณบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"หนังสือเล่มนี้สั้นและกระชับ ถ่ายทอดหลักการสำคัญที่สุดของการบริหารเวลาที่จะทำให้คุณเป็นคนประสบความสำเร็จและมีความสุข
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับทุกคน หากคุณรู้สึกว่ามีงานล้นมือหรือกำลังมองหาวิธีที่จะทำสิ่งต่างๆ ให้มากขึ้นในเวลาอันน้อยนิดที่มี นี่คือหนังสือที่เหมาะสำหรับคุณอย่างแน่นอน
5. การจัดการงานให้เสร็จ: ศิลปะแห่งการมีประสิทธิผลโดยปราศจากความเครียด โดย เดวิด อัลเลน
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: เดวิด อัลเลน
- ปีที่ตีพิมพ์: 2001
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 6 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: เริ่มต้น
- จำนวนหน้า: 267
- คะแนน: 4. 5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4/5 (Goodreads)
หากคุณกำลังจมอยู่ในงานมากมาย เหงื่อออกเพราะเรื่องเล็กน้อย หรือเริ่มโครงการแต่ไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ หนังสือเล่มนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนของคุณ
Getting Things Done เป็นหนังสือคลาสสิกในหมวดหมู่การเพิ่มประสิทธิภาพและการมีสมาธิ นำเสนอแนวทางที่ครอบคลุมและปฏิบัติได้จริงในการจัดการเวลาทั้งในชีวิตส่วนตัวและอาชีพการงาน
แนวคิดของหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมา—ข้อมูลในหัวมากเกินไปทำให้ยากที่จะแยกแยะว่าอะไรสำคัญ คุณคิดถึงงานมากกว่า การลงมือทำ งานนั้น ซึ่งนำไปสู่ความเครียดและความสับสน
วิธีการของ Allen ซึ่งรู้จักกันทั่วไปในชื่อระบบ GTD (Getting Things Done) สอนการจัดระเบียบงานอย่างเป็นระบบให้กับผู้อ่านเพื่อปลดปล่อยพื้นที่ทางความคิด ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานโดยปราศจากความเครียด
"ความสามารถในการสร้างพลังงานของคุณเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความสามารถในการผ่อนคลายของคุณ"
"ความสามารถในการสร้างพลังงานของคุณเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความสามารถในการผ่อนคลายของคุณ"
การทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จ ข้อสรุปสำคัญ
- บันทึกงานทั้งหมดของคุณไว้ในระบบที่เชื่อถือได้ และตัดสินใจว่าคุณต้องการทิ้ง มอบหมาย หรือเลื่อนงานเหล่านั้นออกไป ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อให้งานของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย
- มุ่งเน้นผลลัพธ์มากกว่าแค่คิดถึงการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ
- มุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและความชัดเจนทางจิตใจ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"มันง่ายมากที่จะเข้าใจ พร้อมตัวอย่างที่ชัดเจนและคำแนะนำแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนในการจัดระเบียบวันต่อวันและวิสัยทัศน์ในอนาคตของคุณในแบบที่จิตใจของคุณสามารถไหลเวียนและสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ"
6. โครงการเพิ่มผลผลิต: บรรลุเป้าหมายมากขึ้นด้วยการบริหารเวลา ความสนใจ และพลังงานของคุณ โดย คริส เบลีย์
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: คริส เบลีย์
- ปีที่ตีพิมพ์: 2017
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 8 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: เริ่มต้น
- จำนวนหน้า: 304
- คะแนน: 4. 5/5 (Amazon) 3. 9 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 3. 9 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 3. 9 (Goodreads)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ โดย คริส เบลีย์ ไม่ใช่หนังสือพัฒนาตนเองทั่วไป แต่เป็นเหมือนการทดลองเพิ่มประสิทธิภาพที่กลายมาเป็นคู่มือ
คริสใช้เวลาหนึ่งปีทำสิ่งบ้าๆ มากมาย—ตั้งแต่การอยู่รอดด้วยการนอนเพียงน้อยนิดไปจนถึงการใช้ชีวิตโดดเดี่ยวเป็นเวลาสิบวัน และหนังสือเล่มนี้ก็เปิดเผยทุกสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากการผจญภัยสุดเหวี่ยงนี้
คุณจะได้รับเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เป็นประโยชน์ เช่น การชะลอความเร็วเพื่อทำงานได้ดีขึ้น การตัดสิ่งที่ไม่สำคัญออกไป และเทคนิคอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงกฎ 20 วินาทีสำหรับการจัดการกับสิ่งรบกวน นอกจากนี้ คุณยังจะได้รับแนวทางปฏิบัติที่นำไปใช้ได้จริงกว่า 25 วิธีเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
หากคุณชอบลองวิธีใหม่ๆ ในการจัดการงานหรืออยากรู้ว่าการทำหลายอย่างพร้อมกันเป็นเพียงเรื่องเข้าใจผิด ลองดูสิ! เพราะต้องยอมรับว่า การยุ่งไม่ได้หมายความว่าจะได้งานที่มีประสิทธิภาพเสมอไป
"การมุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่คุณเลือกว่าสำคัญที่สุด—และรักษาความสนใจนั้นไว้—คือการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดที่เราจะทำตลอดทั้งวัน เราคือสิ่งที่เราให้ความสนใจ"
"การมุ่งความสนใจของคุณไปยังวัตถุที่สำคัญที่สุดที่คุณเลือก—และรักษาความสนใจนั้นไว้—คือการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดที่เราจะทำตลอดทั้งวัน เราคือสิ่งที่เราให้ความสนใจ"
ประเด็นสำคัญจากโครงการเพิ่มผลผลิต
- ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยการทำงานอย่างชาญฉลาด – ทั้งหมดนี้คือการบริหารจัดการเวลา ความสนใจ และพลังงานของคุณอย่างมืออาชีพ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการจัดสรรงานให้สอดคล้องกับสิ่งที่สำคัญจริง ๆ ต่อคุณ – ค้นหาจุดสมดุลที่ค่านิยมส่วนตัวและแรงจูงใจของคุณมาบรรจบกันอย่างลงตัว
- ใช้ กฎ 3 ข้อ เพื่อจัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพชีวิตของคุณในขณะที่ต่อสู้กับการผัดวันประกันพรุ่ง โดยทำให้งานน่าดึงดูดและให้รางวัลมากขึ้น
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"มีข้อมูลมากมายในหนังสือเล่มนี้ แต่การจัดระเบียบได้ดีมากจนไม่รู้สึกถูกท่วมท้นเลย ฉันชอบเป็นพิเศษที่สรุปเนื้อหาตอนต้นของแต่ละบท + ท้าทายท้ายบท มันบังคับให้ฉันชะลอการอ่านและนำสิ่งที่เพิ่งเรียนรู้ไปใช้"
7. จัดสรรเวลา: วิธีมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญในทุกๆ วัน โดย เจค แคนน์ และ จอห์น เซราตสกี
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: เจค แนปป์ และ จอห์น เซราตสกี
- ปีที่ตีพิมพ์: 2018
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 8 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ระดับกลาง
- จำนวนหน้า: 304
- คะแนน: 4. 5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4/5 (Goodreads)
ปรับปรุงเทคนิคการจัดการเวลาของคุณด้วย Make Time เขียนโดยอดีตพนักงานของ Google ที่เข้าใจความท้าทายในการสร้างสมดุลระหว่างงานและภารกิจส่วนตัว
หนังสือการจัดการเวลาเล่มนี้นำเสนอโครงสร้างสี่ขั้นตอนและกลยุทธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกว่า 80 วิธี ที่จะช่วยเสริมศักยภาพให้กับคุณ โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ให้สามารถจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงได้ ตั้งแต่การจัดการงานหลักประจำวันให้สำเร็จลุล่วง ไปจนถึงการรักษาสมาธิและการสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพ พวกเขาพร้อมสนับสนุนคุณในทุกขั้นตอน
ด้วยน้ำเสียงที่เรียบง่ายและเป็นกันเอง พร้อมอารมณ์ขัน ผู้เขียนได้ถ่ายทอดเรื่องราวจากชีวิตจริงอย่างน่าสนใจและน่าติดตาม
การอ่าน Make Time สอนวิธีให้คุณมีสมาธิ และ เพิ่มทักษะการจัดการเวลาและการทำงานของคุณให้ดียิ่งขึ้นอย่างที่คุณต้องการมาตลอด
"การเปลี่ยนโฟกัสไปที่สิ่งที่จิตใจของคุณมองว่าเป็นงานที่สามารถทำได้และสำเร็จได้ จะช่วยเพิ่มพลังงานเชิงบวก ทิศทาง และแรงจูงใจอย่างแท้จริง"
"การเปลี่ยนโฟกัสไปที่สิ่งที่จิตใจของคุณมองว่าเป็นงานที่สามารถทำได้และสำเร็จได้ จะช่วยเพิ่มพลังงานเชิงบวก ทิศทาง และแรงจูงใจอย่างแท้จริง"
ทำให้ประเด็นสำคัญเป็นสิ่งที่ต้องจดจำ
- โปรดจำไว้ว่าเวลาที่สูญเสียไปมักเกิดจากความยุ่งเหยิงและการเสียสมาธิ เพื่อเอาชนะสิ่งนี้ คุณต้องการมากกว่าแค่ความตั้งใจ—ลองพิจารณาเปลี่ยนการตั้งค่าพฤติกรรมเริ่มต้นของคุณ
- อย่ามัววุ่นวายกับงานที่ยุ่งเหยิง ให้จดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า และทำภารกิจของวันนี้ให้เสร็จก่อนจึงค่อยไปทำสิ่งถัดไป
- ใช้กลยุทธ์และยุทธวิธีเพื่อสร้างอุปสรรคต่อการเสียเวลา และรักษาความกระปรี้กระเปร่าของจิตใจด้วยการดูแลร่างกายอย่างดีเพื่อการพัฒนาตนเองโดยรวม
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"พวกเราทุกคนควรอ่านสิ่งนี้ คนเหล่านี้เป็นคนติดดินและอธิบายว่าเราไม่รู้ตัวว่าเรากำลังวิ่งอยู่บนวงล้อแฮมสเตอร์และไม่สามารถลงจากได้ พวกเขาไม่ได้ดูถูกหรือสั่งสอน แต่เพียงแค่ยื่นเชือกช่วยชีวิตมาให้และฉันก็คว้าไว้ด้วยสองมือ มันฉลาด ตลก และจริงใจ ถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณไม่ใช่ของคุณเอง และต้องการหยุดความรู้สึกที่ควบคุมไม่ได้ นี่คือทางออก"
8. การทำงานอย่างลึกซึ้ง: กฎแห่งความสำเร็จที่มุ่งเน้นในโลกที่วุ่นวาย โดย คาล นิวพอร์ต
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: แคล นิวพอร์ต
- ปีที่ตีพิมพ์: 2016
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 8 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: เริ่มต้น
- จำนวนหน้า: 304
- คะแนน: 4. 6/5 (Amazon) 4. 2/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 2/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 2/5 (Goodreads)
คุณเหนื่อยกับเสียงรบกวนจากอีเมลและโซเชียลมีเดียตลอดเวลาและต้องการค้นหาความพึงพอใจที่แท้จริงในงานของคุณหรือไม่? นี่คือสิ่งที่คุณกำลังมองหา
การทำงานเชิงลึก โดยนิวพอร์ต เปรียบเสมือนเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนว่าต้องการ ลองนึกภาพว่าคุณมีชุดเครื่องมือที่ช่วยให้คุณมีสมาธิจดจ่อและทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงนั่นแหละคือการทำงานเชิงลึก
นิวพอร์ตมีแผนที่น่าสนใจสองส่วน: ส่วนแรกคือการโน้มน้าวคุณว่าทำไมมันถึงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนเกม และส่วนที่สองคือการมอบกฎที่มั่นคงสี่ข้อให้คุณ:
- ทำงานอย่างลึกซึ้ง: เรียนรู้วิธีจดจ่อกับงานอย่างเต็มที่โดยไม่ให้สิ่งรบกวนเข้ามารบกวน
- ยอมรับความเบื่อ: ใช่แล้ว ความเบื่อเป็นอาวุธลับ นิวพอร์ตเปิดเผยเหตุผลว่าทำไม
- เลิกใช้โซเชียลมีเดีย: น่าตกใจใช่ไหม? แต่เขาให้เหตุผลที่หนักแน่น
- ระบายน้ำตื้น: กำจัดงานจุกจิกให้พ้นทาง
หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนและเฉลิมฉลองสิ่งที่ตรงกันข้าม—การทำงานอย่างลึกซึ้งเท่านั้น เขาได้นำเรื่องราวจริงมาเล่า เช่น เรื่องหอคอยของคาร์ล จุง และเคล็ดลับที่นำไปใช้ได้จริงมากมายที่ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการจัดการเวลา และเมื่ออ่านจบ คุณจะรู้สึกมีแรงบันดาลใจที่จะมุ่งเน้นอย่างเข้มข้น ลดสิ่งรบกวน และนำพลังงานของคุณไปสู่สิ่งที่สำคัญจริงๆ
อ่านสิ่งนี้หากคุณเคยปรารถนาที่จะลืมเวลาเพราะคุณหมกมุ่นอยู่กับงานมากจนลืมเวลา
"ถ้าคุณไม่สร้างผลงาน คุณก็จะไม่ประสบความสำเร็จ—ไม่ว่าคุณจะมีทักษะหรือพรสวรรค์มากแค่ไหนก็ตาม"
"ถ้าคุณไม่สร้างผลงาน คุณก็จะไม่ประสบความสำเร็จ—ไม่ว่าคุณจะมีทักษะหรือพรสวรรค์มากแค่ไหนก็ตาม"
ประเด็นสำคัญของการทำงานเชิงลึก
- เชี่ยวชาญงานที่ซับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และค้นพบความพึงพอใจในกระบวนการ
- โบกมือลาการทำงานแบบผิวเผินและการถูกรบกวน พร้อมกำหนดลำดับความสำคัญที่ชัดเจนและสร้างขอบเขตเพื่อเรียกคืนสมาธิของคุณ
- ทำให้การทำงานเชิงลึกเป็นกิจวัตรประจำวันของคุณ จัดตารางเวลาสำหรับช่วงเวลาทำงานอย่างเข้มข้น เพิ่มสมาธิให้สูงสุด และฝึกสมองของคุณให้พร้อมสำหรับงานที่สร้างผลลัพธ์อย่างทรงพลัง
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"นี่เป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยมมาก มีตัวอย่างที่จับต้องได้มากมายซึ่งฉันสามารถนำไปใช้ได้จริง ฉันอ่านมันเป็นส่วนหนึ่งของชมรมหนังสือที่เลือกได้เองที่ทำงาน และฉันรู้สึกตื่นเต้นที่จะอ่านมันอีกครั้งเพื่อเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฉันพลาดไปในครั้งแรก หากคุณกำลังมองหาวิธีเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ และจัดการกับเวลาที่เสียไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นี่คือหนังสือที่เหมาะสำหรับคุณ!"
9. วิธีหยุดการผัดวันประกันพรุ่ง: คู่มือง่าย ๆ สำหรับการควบคุมงานที่ยากและทำลายนิสัยการผัดวันประกันพรุ่ง โดย เอส. เจ. สก็อตต์
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: S. J. Scott
- ปีที่ตีพิมพ์: 2017
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 4 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ผู้เริ่มต้น
- จำนวนหน้า: 158
- คะแนน: 4. 2/5 (Amazon) 3. 2/5 (Goodreads)
- 4. 2/5 (Amazon)
- 3. 2/5 (Goodreads)
- 4. 2/5 (Amazon)
- 3. 2/5 (Goodreads)
คุณเคยจับตัวเองได้ว่ากำลังจัดการกับงานเร่งด่วนในนาทีสุดท้ายและรู้สึกถึงภาระของเป้าหมายที่ยังไม่บรรลุหรือไม่?
หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่คุณควรมีไว้สำหรับพิชิตเป้าหมายที่ท้าทายและหลุดพ้นจากการผัดวันประกันพรุ่ง มันเน้นให้เห็นว่าการผัดวันประกันพรุ่งสามารถส่งผลกระทบในทางลบต่อแง่มุมต่างๆ ของชีวิตได้อย่างไร ตั้งแต่การศึกษาและประสิทธิภาพในการทำงาน ไปจนถึงสุขภาพและการเงิน
หยุดผัดวันประกันพรุ่ง โดย เอส. เจ. สก็อตต์ เต็มไปด้วยคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริง พร้อมแนะนำกฎ 80/20 ในแผนทีละขั้นตอน กฎ 25-5 และศิลปะของการปฏิเสธอย่างสุภาพ
มันช่วยให้คุณเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเวลาของคุณ โดยการแบ่งเวลาให้กับงานที่สำคัญมากขึ้นและเปลี่ยนรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณให้เป็นตารางเวลาที่ปรับแต่งอย่างดีเพื่อเพิ่มผลผลิตสูงสุด
"ยิ่งใช้เวลามากขึ้นและต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในการทำงานหนึ่งงาน ก็ยิ่งยากที่จะเริ่มต้น"
"ยิ่งใช้เวลามากขึ้นและต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในการทำงานหนึ่งงาน ก็ยิ่งยากที่จะเริ่มต้น"
วิธีหยุดการผัดวันประกันพรุ่ง ข้อควรจำ
- ค้นพบสาเหตุของการผัดวันประกันพรุ่ง; อาจเป็นเพราะความสมบูรณ์แบบหรือความกลัวสิ่งที่ไม่รู้จักที่กำลังฉุดรั้งประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
- มองความเป็นจริงและระบุความรับผิดชอบของคุณโดยเลือกโครงการหลักห้าโครงการที่มีความสำคัญอย่างแท้จริง
- เพิ่มความเผ็ดร้อนให้กับชีวิตด้วยเป้าหมายแบบ S. M. A. R. T. ฝึกฝนศิลปะของการปฏิเสธอย่างมั่นใจ วางแผนสัปดาห์ของคุณอย่างมืออาชีพ และนำนิสัยประจำวันจากหนังสือเล่มนี้ไปใช้เพื่อกำจัดความผัดวันประกันพรุ่งให้หมดไป
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
ผู้เขียนได้อธิบายทุกอย่างไว้อย่างครบถ้วน: วิธีเริ่มต้น จุดเริ่มต้น ขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตาม และวิธีทำให้ทุกอย่างสำเร็จ หลังจากที่เพิ่งอ่านหนังสือเล่มนี้จบ ฉันยังไม่มีความคืบหน้าใด ๆ เลย; ฉันหวังว่าจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้ในเร็ว ๆ นี้ นี่เป็นหนังสือที่อ่านง่าย เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการขจัดความผัดวันประกันพรุ่งออกจากชีวิต ฉันได้แนะนำหนังสือเล่มนี้ให้กับเพื่อนทุกคนแล้ว
10. สี่พันสัปดาห์: การจัดการเวลาสำหรับมนุษย์ธรรมดา โดย โอลิเวอร์ เบอร์เคแมน
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: โอลิเวอร์ เบิร์กแมน
- ปีที่ตีพิมพ์: 2021
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 7 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: เริ่มต้นถึงระดับกลาง
- จำนวนหน้า: 288
- คะแนน: 4. 6/5 (Amazon) 4. 2/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 2/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 2/5 (Goodreads)
คุณรู้ไหมว่าถ้าคุณมีอายุถึงแปดสิบปี คุณจะมีเวลาเพียงประมาณสี่พันสัปดาห์เท่านั้นที่จะได้ใช้ชีวิต—บ้าจริงใช่ไหม?
แต่เดี๋ยวก่อน อย่าเพิ่งตื่นตระหนก หายใจลึกๆ แล้วดำดิ่งสู่หน้าหนังสือ Four Thousand Weeks ของโอลิเวอร์ เบอร์เคแมน หนังสือการจัดการเวลาที่ทั้งสนุกและชวนให้คิด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถใช้ชีวิตที่เติมเต็มได้มากกว่าการนั่งดูนาฬิกาเดินไปเรื่อยๆ
เขาชี้ให้เห็นว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีจำกัดและมีค่า โดยนำเอาข้อคิดจากนักปรัชญาโบราณ นักจิตวิทยา ครูทางจิตวิญญาณ นักคิดร่วมสมัย และบุคคลที่ประสบความสำเร็จอื่นๆ มาใช้
หนังสือเล่มนี้ท้าทายความคิดสมัยใหม่เกี่ยวกับการทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนและการไล่ตามการทำให้ทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ เบอร์คแมนโต้แย้งว่าแรงกระตุ้นในการมุ่งเน้นการควบคุมเวลา มักนำไปสู่ความเครียดมากขึ้นและความรู้สึกไม่พึงพอใจในชีวิตน้อยลง
ลองทำสิ่งนี้เพื่อเปลี่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับเวลาและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้น
"เราได้รับมอบความสามารถทางจิตใจให้สามารถวางแผนที่มีความทะเยอทะยานเกือบไม่มีที่สิ้นสุดได้ แต่แทบไม่มีเวลาเลยที่จะนำไปปฏิบัติ"
"เราได้รับมอบความสามารถทางจิตใจให้สามารถวางแผนที่มีความทะเยอทะยานเกือบไม่มีที่สิ้นสุดได้ แต่แทบไม่มีเวลาเลยที่จะนำไปปฏิบัติ"
สี่พันสัปดาห์ ข้อสรุปสำคัญ
- สำรวจวิธีที่มนุษย์ได้วิเคราะห์และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเวลา พร้อมตระหนักถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของมัน
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยการผสมผสานการผัดวันประกันพรุ่งอย่างมีกลยุทธ์และการจัดลำดับความสำคัญของงาน
- อุทิศเวลาว่างให้กับกิจกรรมครอบครัวที่มีความหมายและมีส่วนร่วมในงานอดิเรกที่เติมเต็มชีวิต
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"นี่ไม่ใช่ยาวิเศษที่จะทำให้คุณจัดการเวลาได้ทันที มันเป็นการรวบรวมปรัชญาและมุมมองที่นำทางคุณไปสู่ความจริงสูงสุดเกี่ยวกับการจัดการเวลา ฉันจะไม่บอกคุณหรอก คุณต้องอ่านเองเพื่อค้นหาคำตอบ!"
การนำกลยุทธ์การจัดการเวลาไปใช้ด้วย ClickUp
ผู้เชี่ยวชาญในยุคปัจจุบันพึ่งพาสิ่งอื่นมากกว่าแค่หนังสือการจัดการเวลาและการศึกษาเครื่องมือการจัดการเวลาที่นวัตกรรมเพื่อเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ของพวกเขา
เครื่องมือหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างมากในแอปพลิเคชันการจัดการโครงการและเวลาคือ ClickUp.
ClickUp ไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มจัดการงานอีกตัวหนึ่ง แต่เป็นแอปอเนกประสงค์แบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน และพัฒนาทักษะการจัดการเวลา
ทำงานให้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง:
จัดการเวลาของคุณได้อย่างง่ายดายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยฟีเจอร์การจัดการเวลาของ ClickUpด้วยมุมมองปฏิทิน แผนงานแบบแกนต์ และไทม์ไลน์ คุณสามารถวางแผนงานของคุณได้ตามต้องการ
สิ่งที่ทำให้มันยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นไปอีกคือเครื่องมือประหยัดเวลาเช่น วันที่เริ่มต้นและวันครบกำหนด, การกำหนดวันครบกำหนดใหม่, การจัดตารางเวลาด้วยการลากและวาง, การรายงานเวลา และอื่น ๆ อีกมากมายที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น
ติดตามเวลาของคุณ:
มุ่งเน้นที่งานของคุณในขณะที่ติดตามเวลาได้อย่างง่ายดายด้วยClickUp Project Time Tracking
ไม่ว่าคุณจะใช้บนเดสก์ท็อป มือถือ หรือเบราว์เซอร์ Chrome ก็สามารถควบคุมตารางเวลาของคุณได้ด้วยการติดตามเวลาแบบทั่วโลกและแบบแมนนวล ช่วยคุณชี้แจงการจัดสรรงาน ติดตามความคืบหน้า และทำให้ทุกคนอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
การแจ้งเตือนที่ง่ายดาย:
อย่าพลาดทุกจังหวะด้วยClickUp Remindersที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบและปรับปรุงการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถเพิ่ม จัดการ หรือปรับแต่งการแจ้งเตือนได้ตามต้องการ พร้อมแนบไฟล์ วันที่ และกำหนดการซ้ำตามความต้องการของคุณ
ตรวจสอบงานที่เสร็จสิ้นได้อย่างง่ายดาย, ปลุก, กำหนดเวลาใหม่, หรือมอบหมายงานให้กับทีมของคุณอย่างราบรื่น, ทำให้คุณเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ.
การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ:
ซิงค์ ClickUp กับปฏิทิน อีเมล และเครื่องมือสำคัญอื่น ๆ ของคุณ ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่น และลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
แม่แบบประหยัดเวลา:
ใช้เทมเพลตบันทึกเวลาเพื่อดูภาพรวมที่ชัดเจนของการจัดสรรเวลาทำงานของคุณ และวางแผนงานของคุณเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและผลผลิตที่ดีที่สุด
รักษาความโปร่งใสภายในทีมของคุณ ประเมินประสิทธิภาพการทำงานด้วยการติดตามความก้าวหน้า และเปลี่ยนเส้นทางการจัดการเวลาของคุณด้วยเทมเพลตเหล่านี้
ควบคุมเวลาของคุณ
นี่ไง! 10 หนังสือการจัดการเวลาที่ดีที่สุดเพื่อควบคุมเวลาของคุณ, จัดการตารางงานที่วุ่นวาย, และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ, สุดท้ายช่วยประหยัดเวลาอันมีค่า.
การผสานเครื่องมือขั้นสูงเช่น ClickUp ช่วยเพิ่มศักยภาพการจัดการเวลาของคุณได้มากขึ้น
ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การติดตามงาน การทำงานร่วมกัน และเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ ClickUp โดดเด่นในฐานะโซลูชันอเนกประสงค์ที่เสริมภูมิปัญญาอันเป็นอมตะจากหนังสือการจัดการเวลาที่มีอิทธิพลเหล่านี้
อย่าลืมตรวจสอบเมทริกซ์การจัดการเวลาและเทมเพลตการจัดเวลาของเราที่สามารถเปลี่ยนตารางงานที่ยุ่งของคุณให้กลายเป็นวันที่มีประสิทธิผลได้
ลงทะเบียนฟรีเพื่อปลดล็อกศักยภาพเต็มรูปแบบของการบริหารเวลา