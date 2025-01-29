10 อันดับซอฟต์แวร์ P&ID ที่ดีที่สุดสำหรับแผนผังท่อและอุปกรณ์ในปี 2025

การสร้างแผนผังท่อและอุปกรณ์ (P&ID) อย่างละเอียดอาจเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่ยากต่อการใช้งาน ขาดฟีเจอร์สำคัญ หรือไม่เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม
ปัญหาเหล่านี้อาจทำให้คุณช้าลงและทำให้คุณภาพของงานคุณเสียได้
แต่คุณไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้ว เราได้รวบรวมซอฟต์แวร์ P&ID ที่ดีที่สุด 10 อันดับ ซึ่งรองรับความต้องการและกรณีการใช้งานที่หลากหลายไว้ให้คุณแล้ว ติดตามต่อไปเพื่อค้นหาว่าซอฟต์แวร์ใดที่เหมาะกับคุณที่สุด และเตรียมพร้อมที่จะทำให้โครงการ P&ID ของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น✨
คุณควรค้นหาอะไรใน ซอฟต์แวร์ P&ID?
เมื่อค้นหาซอฟต์แวร์ P&ID ที่ดีที่สุด ให้มองหาคุณสมบัติหลักและฟังก์ชันการทำงานเหล่านี้เพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยลดระยะเวลาการเรียนรู้ซอฟต์แวร์ P&ID
- ตัวเลือกในการสร้าง P&ID แบบ 2 มิติ และ/หรือ 3 มิติ
- ไลบรารีแม่แบบเพื่อเริ่มต้นโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ห้องสมุดสัญลักษณ์มาตรฐานสำหรับการออกแบบที่ชัดเจน มืออาชีพ และสม่ำเสมอ
- นำเข้าและส่งออกไดอะแกรมในรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการ
- ความยืดหยุ่นในการทำงานบนเว็บ, เดสก์ท็อป, แอปมือถือ หรือผสมผสานทั้งสามอย่าง
- การสนับสนุนการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
- การผสานรวมกับระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ (เช่น Google Drive),เครื่องมือสร้างต้นแบบ, ซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันในทีม และแอปพลิเคชันธุรกิจอื่น ๆ
- เอกสารที่ครอบคลุมและการสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้
10 อันดับซอฟต์แวร์ P&ID ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024
มาเริ่มกันเลยกับ 10 อันดับซอฟต์แวร์ P&ID ที่ดีที่สุด ซึ่งรับประกันว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการออกแบบของคุณ สร้างภาพวาด P&ID ที่มีความเป็นมืออาชีพ และตอบสนองเป้าหมายของโครงการได้อย่างแน่นอน?
1. ClickUp
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการโครงการวิศวกรรมและการดำเนินงานและแทบทุกด้านอื่นๆ ของธุรกิจของคุณ
แพลตฟอร์มนี้มีClickUp Mind Maps ซึ่งเจ๋งมากสำหรับการวางแผนความคิดของคุณและคิดออกว่าโครงการของคุณควรดำเนินไปอย่างไร ต้องการนำความคิดเหล่านั้นไปทำเป็นแผนหรือไม่? มีเทมเพลตหลายร้อยแบบที่จะช่วยให้คุณทำได้อย่างรวดเร็ว ⚡️
ซึ่งรวมถึงเทมเพลตการทำแผนผังกระบวนการของ ClickUp ด้วย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการมาตรฐานเวิร์กโฟลว์ P&ID ของคุณ—ไม่ว่าคุณจะกำลังออกแบบระบบ P&ID ใหม่ตั้งแต่ต้น ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษา หรือปรับปรุงระบบที่มีอยู่เดิม
เมื่อถึงเวลาคิดค้นระบบ P&IDกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUpเป็นพื้นที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานเป็นทีม เครื่องมือปากกา, โน้ตติด, และรูปร่างทำให้การออกแบบผังงานและร่างแผนภาพเป็นเรื่องง่าย คุณยังสามารถฝัง ClickUp Mind Maps,ClickUp Docs, รูปภาพ, ลิงก์, และไฟล์ลงในกระดานไวท์บอร์ดเพื่อภาพรวมที่ดีขึ้นของแนวคิดและทรัพยากรของคุณ
มีไอเดียระหว่างการระดมความคิดที่ต้องการนำไปปฏิบัติใช่ไหม? แปลงข้อความให้เป็นงานได้ทันทีภายใน ClickUp Whiteboards ด้วยฟีเจอร์การจัดการงานคุณสามารถมอบหมายงานเหล่านี้ให้กับสมาชิกในทีมได้อย่างง่ายดาย กำหนดเส้นตาย และแนบรายละเอียดหรือไฟล์ที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นสำหรับการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
ด้วยวิธีนี้ ทุกคนจะเข้าใจตรงกันและไม่มีอะไรตกหล่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เข้าถึง ClickUp ผ่านเว็บ, เดสก์ท็อป และแอปมือถือ
- บันทึกกระบวนการทำงานทางธุรกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs) ใน ClickUp Docs
- แชร์ความคิดเห็นและการอัปเดตกับทีมของคุณผ่านการกล่าวถึง @, ความคิดเห็น, และการแชท
- กำหนดเวลาการทำงานซ้ำ เช่น การตรวจสอบบำรุงรักษา ในมุมมองปฏิทิน และรับการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงกำหนด ⏰
- เชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สามกว่า 1,000 แอป รวมถึง Gmail, Outlook, Github, Zoom และ Microsoft Teams
ข้อจำกัดของ ClickUp
- บางคุณสมบัติของเว็บและเดสก์ท็อปไม่สามารถใช้ได้ในแอปมือถือ
- ClickUp ไม่มีห้องสมุดของสัญลักษณ์ P&ID มาตรฐานสำหรับการออกแบบระบบของคุณ
ClickUp ราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
📮ClickUp Insight: 11% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AIเป็นหลักในการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดีย แต่หลังจากนั้นไอเดียอันยอดเยี่ยมเหล่านี้จะเกิดอะไรขึ้น? นี่คือจุดที่คุณต้องการไวท์บอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น ClickUp Whiteboardsซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียจากการระดมสมองให้กลายเป็นงานได้ทันที และหากคุณไม่สามารถอธิบายแนวคิดได้อย่างชัดเจน เพียงขอให้ เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI สร้างภาพตามคำอธิบายของคุณ มันคือแอปที่ครบครันสำหรับการทำงานที่ช่วยให้คุณคิด วิสัยทัศน์ และดำเนินการได้เร็วขึ้น!
2. Lucidchart
Lucidchartเป็นซอฟต์แวร์สร้างแผนผังที่เปลี่ยนแนวคิดที่ซับซ้อน แผนงาน และกระบวนการของคุณให้กลายเป็นแผนผังที่เรียบง่ายและมีสีสัน มีห้องสมุดรูปทรงและสัญลักษณ์หลากหลายสำหรับการออกแบบแผนผังงาน แผนผังกระบวนการ แผนผัง P&ID แผนผังความคิด แผนผังโครงร่างและแผนผังความสัมพันธ์
หากคุณไม่ต้องการสร้างแบบแปลนเหล่านี้ตั้งแต่ต้น คุณสามารถใช้แบบแปลน P&ID และแบบแปลนทางวิศวกรรมมากกว่า 900 แบบเพื่อช่วยคุณเริ่มต้นได้ คุณยังสามารถนำเข้าและแก้ไขไฟล์ที่มีอยู่จาก Microsoft Visio, Gliffy, Draw.io, และ OmniGraffle ได้
Lucidchart คุณสมบัติเด่น
- แชร์ลิงก์ไปยังเอกสาร Lucidchart ของคุณและกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง เช่น "แก้ไข", "แก้ไขและแชร์", "แสดงความคิดเห็น" และ "ดู"
- ร่วมมือกับทีมของคุณผ่านการแก้ไขแบบเรียลไทม์, การ@เมนชั่น, การแชท, และการแสดงความคิดเห็น
- ตั้งค่าสถานะของเอกสารเพื่อให้ผู้ร่วมงานทราบว่าเป็นเอกสารที่รอการตรวจสอบ, ได้รับการอนุมัติ, หรือถูกปฏิเสธ
- ผสาน Lucidchart กับแอปกว่า 50 รายการ รวมถึง Slack, Confluence, Jira, Figma และ Loom
ข้อจำกัดของ Lucidchart
- ไม่มีแอปสำหรับเดสก์ท็อป
- แผนฟรีมีข้อจำกัดที่เอกสารแก้ไขได้สามฉบับ รูปทรง 60 รูปต่อเอกสาร และแม่แบบ 100 แบบ
Lucidchart ราคา
- ฟรี
- บุคคล: 7.95 ดอลลาร์/เดือน
- ทีม: $9.00/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
Lucidchart คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (4,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
3. EdrawMax
EdrawMax เป็นเครื่องมือ สร้างแผนภาพออนไลน์ที่ให้คุณสร้างแผนภาพได้มากกว่า 280ประเภท รวมถึงแผนภาพ P&ID แผนผังกระบวนการ แผนผังความคิด แผนภาพโครงร่าง แผนผังพื้น และแบบไฟฟ้า
ด้วย EdrawMax คุณจะสามารถเข้าถึงเทมเพลตที่มีมากกว่า 1,500 แบบ (ครอบคลุมด้านวิศวกรรม, UI & UX, การจัดการผลิตภัณฑ์, และธุรกิจ) และอีกกว่า 20,000 แบบผ่านห้องสมุดเทมเพลตของชุมชน
EdrawMax คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- รองรับมากกว่า 10 ภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน และเยอรมัน
- แชร์เอกสาร Edraw ผ่านลิงก์, อีเมล, โซเชียลมีเดีย หรือคิวอาร์โค้ด
- นำเข้าไฟล์ Visio, SVG และ CAD และส่งออกไดอะแกรมสุดท้ายไปยังรูปแบบต่างๆ มากกว่า 10 รูปแบบ รวมถึง PDF, JPG, Excel, HTML และ PS/EPS
- ใช้ EdrawMax บนเว็บ, เดสก์ท็อป (Windows, MacOS และ Linux), และมือถือ (Android และ iOS) ของคุณ
ข้อจำกัดของ EdrawMax
- แผนฟรีจำกัดการแก้ไขไฟล์ได้เพียงสามไฟล์ และจำกัดการเข้าถึงเทมเพลต
- แผนฟรีที่ส่งออกแผนภาพจะมีลายน้ำ
EdrawMax ราคา
- ฟรี
- แผนการสมัครสมาชิกครึ่งปี: $69
- แผนการสมัครสมาชิกประจำปี: $99
- แผนตลอดชีพ: $245
- ทีมและธุรกิจ: $119/ปี ต่อผู้ใช้
EdrawMaxคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
4. โรงงาน M4
M4 Plant เป็นซอฟต์แวร์ออกแบบโรงงานสำหรับโรงงานและโรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาด ทั้งในรูปแบบ 2D และ 3D มีโมดูลทั้งหมด 17 โมดูล รวมถึงไอโซเมตริกท่อ, แผนผังท่อและอุปกรณ์, โครงสร้างเหล็ก, ท่อ HVAC และการเดินสายไฟฟ้า
คุณสมบัติสำคัญของ M4 Plant คือการสร้างบิลรายการวัสดุ (BOMs), รายการชิ้นส่วน, และรายการไลน์การผลิตในทุกขั้นตอนของการออกแบบของคุณ. สิ่งนี้มีประโยชน์มากสำหรับการประมาณการค่าใช้จ่ายและการตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัสดุและชิ้นส่วนที่จำเป็นทั้งหมดได้รับการคำนวณไว้ตลอดทั้งโครงการ. ✔️
คุณสมบัติเด่นของ M4 PLANT
- สร้างแคตตาล็อกสัญลักษณ์ใหม่หรือขยายแคตตาล็อกที่มีอยู่ด้วยสัญลักษณ์ P&ID ที่กำหนดเอง
- ออกแบบสัญลักษณ์ P&ID แบบกำหนดเองโดยการบันทึกส่วนต่าง ๆ ของการออกแบบ P&ID ของคุณ
- ดำเนินการตรวจสอบเพื่อขจัดข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบ
- ทำความคุ้นเคยกับฟีเจอร์ของแพลตฟอร์มได้อย่างรวดเร็วผ่านเอกสารประกอบอย่างละเอียดและวิดีโอสอนการใช้งาน
ข้อจำกัดของโรงงาน M4 PLANT
- ไม่มีแผนฟรี อย่างไรก็ตาม สามารถขอทดลองใช้ฟรี 30 วันได้
- เทมเพลตและระบบเชื่อมต่อแบบเนทีฟที่มีจำกัด
M4 PLANT ราคา
- โรงงาน M4: $196/เดือน
- ท่อ M4: $196/เดือน
- โรงงาน M4: 240 ดอลลาร์/เดือน
M4 PLANT คะแนนและรีวิว
- G2: ยังไม่มีการรีวิว
- Capterra: ไม่มีรีวิว
5. สมาร์ทดรอว์
SmartDraw เป็นเครื่องมือสร้างแผนภาพที่ใช้งานง่ายอีกตัวหนึ่งสำหรับการสร้างแผนผังขั้นตอน แผนผังความคิด การออกแบบท่อ โครงร่างสายไฟแผนผังพื้นที่ และอื่นๆ อีกมากมาย มีห้องสมุดสัญลักษณ์เฉพาะสำหรับแต่ละการออกแบบเหล่านี้ ดังนั้นสำหรับแผนภาพท่อและเครื่องมือของคุณ คุณสามารถเลือกจากสัญลักษณ์กว่า 300 รายการเพื่อสร้างการออกแบบระดับมืออาชีพ
คุณสมบัติที่สะดวกคือสามารถติดตั้งแอป SmartDraw ภายใน Google Workspace, Microsoft Teams, Confluence, Jira และ Trello เพื่อทำงานร่วมกันบนแผนภาพของคุณโดยไม่ต้องออกจากแอปเหล่านี้ และเมื่อการออกแบบของคุณพร้อมแล้ว คุณสามารถแชร์ลิงก์หรือส่งออกเป็นไฟล์ PDF, PNG หรือ SVG ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SmartDraw
- ใช้แอปเว็บของ SmartDraw ในกว่า 100 ภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และอิตาลี ?
- เริ่มต้นด้วยเทมเพลตวิศวกรรม การไหลของกระบวนการ และ P&ID มากกว่า 30 แบบ
- นำเข้าแม่แบบ Visio, ไฟล์ Visio และ Lucidchart และส่งออกแผนภาพสุดท้ายไปยัง Visio, PDF, SVG, PNG และ JPG
- การเข้าถึงเอกสารประกอบอย่างละเอียดและการสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนอง
ข้อจำกัดของ SmartDraw
- แม้ว่าราคาจะถูกเสนอเป็นรายเดือน แต่คุณจะได้รับการเรียกเก็บเงินเป็นรายปี
- สามารถเข้าถึงได้เฉพาะผ่านเว็บและแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปสำหรับ Windows เท่านั้น
- ไม่มีแผนฟรี มีเพียงทดลองใช้ฟรี 7 วัน
SmartDraw ราคา
- บุคคล: $9. 95/เดือน
- ทีม: $8. 25/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำ 3 ผู้ใช้)
- สถานที่: เริ่มต้นที่ $2,995/ปี (ราคาคงที่สำหรับองค์กรทั้งหมดของคุณ)
คะแนนและรีวิว SmartDraw
- G2: 4. 6/5 (260 รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
6. โปรแคด พีแอนด์ไอดี
Procad P&ID เป็นซอฟต์แวร์เฉพาะทางสำหรับงานออกแบบท่อและโรงงานทั้งแบบ 2D และ 3D โดยมีไลบรารีสัญลักษณ์มาตรฐานที่ครอบคลุมสำหรับมอเตอร์ วาล์ว เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมตัวเลือกในการปรับแต่งสัญลักษณ์เหล่านี้ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ ?️
แบบ Procad ของคุณถูกบันทึกเป็นไฟล์ DWG ซึ่งเป็นรูปแบบไฟล์ที่รองรับโดยแอปพลิเคชัน CAD ยอดนิยม เช่น AutoCAD วิธีนี้ทำให้ง่ายต่อการแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่สามารถดูและแก้ไขในซอฟต์แวร์ที่ต้องการได้ เมื่อคุณได้รับไฟล์กลับมา Procad จะสแกนและระบุการเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้คุณเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธได้
Procad P&ID คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างรายการวัสดุของวาล์ว (BOM) และรายการอุปกรณ์, เครื่องมือวัด, และหมายเลขสายสำหรับแบบหนึ่งชุดหรือทั้งโครงการ
- ทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติของแพลตฟอร์มผ่านการฝึกอบรมเริ่มต้นฟรีและเว็บติวเตอร์
- ใช้เครื่องมืออัตโนมัติ เช่น การกำหนดเส้นทางอัตโนมัติ การเชื่อมอัตโนมัติ และการติดตั้งปะเก็นอัตโนมัติ เพื่อเร่งความเร็วในการออกแบบ
- รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในแบบที่มีอยู่
ข้อจำกัดของ Procad P&ID
- ไม่มีแผนฟรี มีเพียงการทดลองใช้ฟรี 15 วัน
- Procad P&ID ไม่มีแอปพลิเคชันเว็บและมือถือ สามารถใช้งานได้เฉพาะบนระบบปฏิบัติการ Windows 10 (หรือใหม่กว่า) เท่านั้น
Procad P&ID ราคา
หากคุณมีซอฟต์แวร์ AutoCAD อยู่แล้ว คุณจะได้รับส่วนลด 25%:
- รายเดือน: เริ่มต้นที่ $75/เดือน
- ชำระล่วงหน้า 1 ปี: เริ่มต้นที่ $60/เดือน
- ชำระล่วงหน้า 3 ปี: เริ่มต้นที่ $49/เดือน
Procad P&ID การจัดอันดับและรีวิว
- G2: ยังไม่มีการรีวิว
- Capterra: ไม่มีรีวิว
7. สเฟียร่า
Sphera ให้บริการและซอฟต์แวร์เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยและประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) ในสถานที่ทำงาน แพลตฟอร์มการจัดการความเสี่ยงและความยั่งยืนของพวกเขา SpheraCloud มีโมดูล P&ID สำหรับการวางแผนการแยกอย่างราบรื่นด้วยขั้นตอนการล็อค/ติดป้าย
อัปโหลดไฟล์ PDF ของแผนผังของคุณไปยังแพลตฟอร์ม และทำเครื่องหมายจุดแยกและกฎไว้ให้ชัดเจน. สิ่งนี้จะช่วยให้ทีมของคุณสามารถมองเห็นสถานะของอุปกรณ์และพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด. ?
คุณสมบัติเด่นของ Sphera
- นำทางผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ SpheraCloud ได้อย่างง่ายดาย
- เจาะลึกการจัดการความเสี่ยงด้วยการเชื่อมโยงกับโมดูลอื่น ๆ เช่น ความปลอดภัยของกระบวนการ ความมั่นใจในการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการจัดการของเสีย
- เข้าถึงบริการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจในหัวข้อต่าง ๆ เช่น ESG, การเปรียบเทียบความยั่งยืน, และการประเมินปริมาณคาร์บอนขององค์กร
ข้อจำกัดของสเฟียรา
- ไม่มีแผนฟรีหรือทดลองใช้
- Sphera ไม่มีแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาความล่าช้าเป็นครั้งคราว
Sphera ราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
การจัดอันดับและรีวิวของ Sphera
- G2: 4/5 (11 รีวิว)
- Capterra: 5/5 (1 รีวิว)
8. IronCAD
IronCAD ไม่ใช่ซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับ P&ID แต่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ CAD ทั้งแบบ 2D และ 3D มันสะดวกเมื่อคุณต้องจัดการงาน P&ID ไปพร้อมกับการออกแบบ CAD ของคุณ ?♂️
ไม่เหมือนกับซอฟต์แวร์ CAD ส่วนใหญ่ IronCAD มีเครื่องมือ TriBall ที่ทำให้การเคลื่อนย้ายและจัดการวัตถุเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วมาก นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มความสามารถของ IronCAD ด้วยส่วนเสริมสำหรับการวิเคราะห์ความเครียด การวิเคราะห์การเคลื่อนไหว และการสร้างภาพเรนเดอร์โมเดล 3 มิติที่สมจริง
คุณสมบัติเด่นของ IronCAD
- การเข้าถึงคลังส่วนประกอบและชิ้นส่วนมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม เพื่อเร่งกระบวนการออกแบบ
- ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร IronCAD สำหรับผู้เริ่มต้นฟรี หรือจองการฝึกอบรมแบบตัวต่อตัวเพื่อเรียนรู้คุณสมบัติต่างๆ ของแพลตฟอร์ม
- แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วด้วยการสนับสนุนจากฝ่ายบริการลูกค้าที่รวดเร็วและเชื่อถือได้
ข้อจำกัดของ IronCAD
- IronCAD ไม่มีเว็บแอปและทำงานได้เฉพาะบนระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น
- ไม่มีแผนฟรี (แต่คุณสามารถขอทดลองใช้ฟรี 30 วันได้)
- บริการสนับสนุนทางเทคนิคเป็นบริการเสริมที่ต้องชำระเงิน เริ่มต้นที่ 695 ดอลลาร์ต่อปี
IronCAD ราคา
- ชุดเริ่มต้น: $199
- ชำระแบบรายเดือนต่อเนื่อง (12 งวด): $779
- ตลอดชีพ (ชำระครั้งเดียว): $8,490
คะแนนและรีวิว IronCAD
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (60 รีวิว)
9. Visual Paradigm
Visual Paradigm เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างแบบจำลองระบบและแผนภาพสำหรับการออกแบบเชิงภาพ สร้างการออกแบบเหล่านี้จากศูนย์หรือเลือกจากเทมเพลตแผนผังมากกว่า 800แบบเช่น แผนผังการไหล แผนผังกระบวนการ (PFD) P&IDและโครงร่างเพื่อเริ่มต้นงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว
ขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจของคุณ คุณสามารถใช้ Visual Paradigm บนคลาวด์, ภายในองค์กร, หรือในรูปแบบไฮบริด
คุณสมบัติเด่นของ Visual Paradigm
- รับคุณสมบัติหลักของ Visual Paradigm ได้ในเวอร์ชันฟรีของเว็บแอปและแอปเดสก์ท็อป (Visual Paradigm Community)
- ตรวจสอบความคิดเห็นจากผู้ร่วมงานเกี่ยวกับการออกแบบของคุณ ตอบกลับความคิดเห็นเหล่านั้น และทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น
- ปรับแต่งอินเทอร์เฟซของคุณด้วยเมนูที่กำหนดเอง แถบเครื่องมือ และทางลัด
ข้อจำกัดของ Visual Paradigm
- คุณสมบัติบางอย่างของเดสก์ท็อปไม่สามารถใช้ได้ในเว็บแอป
- มีการผสานการทำงานแบบเนทีฟที่จำกัด
Visual Paradigm ราคา
- ผู้สร้างแบบจำลอง: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 35 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: 89 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Visual Paradigm
- G2: 4. 3/5 (17 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (18 รีวิว)
10. AutoCAD
AutoCAD ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ออกแบบ CAD โดย Autodesk มีความคล้ายคลึงกับ IronCAD แต่ AutoCAD ก้าวไปอีกขั้นด้วย AutoCAD Plant 3D ซึ่งรวมฟังก์ชัน CAD เข้ากับคุณสมบัติ P&ID และท่อ 3 มิติ
หากคุณต้องการเพียงซอฟต์แวร์ P&ID แบบ 2D ที่ประหยัดงบประมาณ AutoCAD LT ก็ตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้อย่างลงตัว ทั้ง AutoCAD และ AutoCAD LT สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ Windows, MacOS และ Linux และเมื่อคุณซื้อซอฟต์แวร์เวอร์ชันใดก็ตาม คุณจะได้รับสิทธิ์ใช้งานแอปพลิเคชันบนเว็บและมือถือของ AutoCAD (AutoCAD Web) อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AutoCAD
- รองรับ 14 ภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ, สเปน, โปแลนด์, จีน, และอิตาลี
- เปิดไฟล์ AutoCAD หลายไฟล์ในเซสชันเดียว
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับเอกสาร AutoCAD ที่แชร์ผ่านบันทึกกิจกรรม?
- ใช้ AutoCAD ร่วมกับผลิตภัณฑ์ Autodesk อื่นๆ เช่น Revit, Fusion 360, Civil 3D และ Inventor
ข้อจำกัดของ AutoCAD
- ผู้ใช้ใหม่ต้องผ่านช่วงการเรียนรู้ที่ชัน
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี แต่คุณสามารถเข้าถึงการทดลองใช้ฟรี 15 วัน
- แอปพลิเคชันเดสก์ท็อปใช้กำลังการประมวลผลสูงและใช้เวลาในการโหลดแบบออกแบบนาน
ราคา AutoCAD
- AutoCAD: $245/เดือน ต่อผู้ใช้
- AutoCAD LT: $60/เดือน ต่อผู้ใช้
- AutoCAD เว็บ: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
AutoCAD รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 5/5 (40 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,900+ รีวิว)
เพิ่มประสิทธิภาพ P&ID เวิร์กโฟลว์ และสร้างแบบแปลนคุณภาพ
แต่ละตัวเลือกของซอฟต์แวร์ P&ID เหล่านี้มีคุณสมบัติเฉพาะตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างแผนผังและการออกแบบของคุณ ประเมินแต่ละตัวเลือกอย่างรอบคอบเพื่อให้คุณสามารถเลือกซอฟต์แวร์ P&ID ที่เหมาะสมกับกระบวนการทำงานและข้อกำหนดของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่รวมการสร้างแผนภาพ การระดมความคิด และการจัดการโครงการไว้ในที่เดียว ลองใช้ ClickUp ดูสิ คุณสามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ ซิงค์ข้อมูลกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย และผสานการทำงานกับระบบเทคโนโลยีที่คุณใช้อยู่ได้อย่างราบรื่น ?
สมัครบัญชี ClickUp ฟรีและลองใช้ในโครงการ P&ID ครั้งต่อไปของคุณ