Pipedrive vs. HubSpot: CRM ตัวไหนดีที่สุดในปี 2025?

ทุกธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์หลักไม่กี่ตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เมื่อพูดถึงกระบวนการขายและการสื่อสารกับลูกค้า ไม่มีแพลตฟอร์มใดที่สำคัญไปกว่าซอฟต์แวร์ CRM ของคุณ
การค้นหาอย่างรวดเร็วใน Google จะเผยให้เห็นตัวเลือกซอฟต์แวร์การขายจำนวนมากอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งทั้งหมดต่างอ้างว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการขายของคุณได้อย่างมหาศาล แต่ไม่ช้าก็เร็ว คุณจะพบว่าบางระบบ CRM เฉพาะเจาะจงโดดเด่นขึ้นมาในบรรดาตัวอย่างซอฟต์แวร์ CRM เหล่านั้น HubSpot และ Pipedrive เป็นที่นิยมมากที่สุด
แต่คุณจะเลือก Pipedrive หรือ Hubspot อย่างไร? คุณควรเลือกจากสองตัวนี้ หรืออาจมีตัวเลือกที่สามที่ดีกว่าในการช่วยคุณจัดการกับระบบขายของคุณ?
Pipedrive คืออะไร?
ตามชื่อของมัน Pipedrive ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการจัดการระบบท่อ (pipeline management). เมื่อคุณเปรียบเทียบ Pipedrive กับตัวเลือกอื่น ๆ เช่น Trello คุณจะเริ่มเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าความแตกต่างนี้มีความสำคัญอย่างไร.
ผ่านแผนธุรกิจมืออาชีพและแผนสำหรับองค์กร Pipedriveมอบระบบการจัดการผู้ติดต่อขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้กระบวนการขายของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น เพิ่มระบบอัตโนมัติทางการตลาดที่ดีซึ่งรวมถึงการตลาดทางอีเมลและการอัตโนมัติกระบวนการทำงาน และคุณจะเห็นได้ว่าทำไมเครื่องมือนี้จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือการดำเนินงานที่ทรงพลังที่สุดสำหรับทีมขายในปัจจุบัน
อย่าคิดว่าชุด CRM นี้เป็นเพียงฐานข้อมูลติดต่อเท่านั้น ต่างจากทางเลือกส่วนใหญ่ของ Pipedrive ศูนย์กลางการขายนี้ชื่นชอบการใช้กระดาน Kanban สำหรับจัดเรียงตัวเลือกการจัดการลูกค้าเป้าหมาย คุณสามารถจัดการกับกระบวนการขายของคุณได้อย่างมีภาพมากขึ้น โดยใช้การลากและวางเพื่อวางแผนวงจรของคุณได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติของ Pipedrive
ตามที่คุณคาดหวังจากเครื่องมือการจัดการลูกค้าเป้าหมายขั้นสูง Pipedrive มอบคุณสมบัติมากมายที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือทีมขายของคุณ ตั้งแต่การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายแบบคาดการณ์ล่วงหน้าไปจนถึงคุณสมบัติการตลาดทางอีเมลสำหรับการเลี้ยงดูลูกค้าเป้าหมาย ซอฟต์แวร์ CRM นี้สามารถกลายเป็นศูนย์กลางการขายที่ครอบคลุมทุกด้านสำหรับทีมของคุณได้ในทุก ๆ ด้าน
1. คุณสมบัติของระบบ CRM และระบบจัดการการขาย
ชุดระบบ CRM ที่ครอบคลุมเป็นแกนหลัก Pipedrive มอบคุณสมบัติมากมายที่ออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อน จัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายของคุณ หน้าจอของระบบมีการจัดวางที่เข้าใจง่ายและสะอาดตา โดยเน้นการจัดการดีลด้วยภาพที่ผสมผสานข้อมูลติดต่ออัจฉริยะและขั้นตอนถัดไปอย่างเป็นธรรมชาติ
คุณสามารถเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ได้อย่างง่ายดายผ่านแบบฟอร์มสั้น ๆ, การนำเข้าข้อมูลจากลิสต์, หรือการเชื่อมต่อกับระบบ CRM อื่น ๆ การจัดการผู้ติดต่อซ้ำจะดำเนินการโดยอัตโนมัติ ขณะที่บัตรผู้ติดต่อจะแจ้งให้คุณทราบถึงข้อมูลบวกและลบผ่านการใช้สีที่ชัดเจนและง่ายต่อการสังเกต บัตรผู้ติดต่อแต่ละใบยังมีกราฟภาพรวมของทุกจุดติดต่อกับผู้ติดต่อนั้น ๆ ตั้งแต่การสื่อสารทางอีเมลไปจนถึงการติดต่อจากทีมสนับสนุนลูกค้าของคุณ
คุณสมบัติทั้งหมดเหล่านี้ล้วนมีเป้าหมายเดียว: ทำให้ทีมของคุณปิดการขายได้ง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการขาย แทนที่จะมองว่า Pipeline เป็นเพียงระบบ CRM ธรรมดา ให้คิดว่า Pipeline เป็นผู้ช่วยด้านการขายและเครื่องมือจัดการดีลที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการขาย
2. การรายงานและแดชบอร์ด
ตามที่ควรคาดหวังจากผู้ช่วยขาย Pipedrive ให้ความสำคัญอย่างมากกับคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำนายยอดขายและการรายงานอื่น ๆ ซึ่งเป็นผลให้ผู้จัดการและผู้นำการขายสามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายทั้งหมดได้ และสร้างกลยุทธ์และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แพลตฟอร์ม Pipedrive Insights เต็มไปด้วยการวิเคราะห์เหล่านี้ ตั้งแต่ภาพรวมของประสิทธิภาพการขายในปัจจุบันไปจนถึงรายงานการคาดการณ์รายได้ ทุกๆ รายงานและแดชบอร์ดสามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ ผู้ใช้สามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองและสร้างแผนภูมิที่กำหนดเองเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่มากขึ้นได้อีกด้วย
และนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น Pipedrive ยังผสานเป้าหมายการขายเข้ากับกระบวนการทำงาน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบเป้าหมายกับผลงานปัจจุบันได้โดยตรงในแดชบอร์ด คุณจะไม่พลาดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายยอดขายและรายได้อีกต่อไป
ในที่สุด Pipedrive ได้เริ่มผสานความสามารถของ AI เข้ากับเครื่องมือรายงานของตนแล้ว ผู้ช่วยขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะค้นหาข้อมูลในเส้นทางการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาการกระทำต่อไปที่แนะนำ เช่น การติดตามลูกค้าเป้าหมายหรือการคัดเลือกผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า นี่คือโซลูชันที่ใช้งานง่ายเพื่อช่วยให้ทีมขายของคุณมุ่งเน้นไปที่การกระทำที่ถูกต้อง
3. แม่แบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
สุดท้ายนี้ Pipedrive มีเทมเพลตหลากหลายให้เลือกตามการดำเนินการที่คุณต้องการสร้าง ตัวอย่างเช่น ชุดหลักประกอบด้วยเทมเพลตอีเมลสำหรับอีเมลผู้ติดต่อทุกราย และเทมเพลตเวิร์กโฟลว์เพื่ออัตโนมัติกิจกรรมในกระบวนการขายทั่วไป
ซอฟต์แวร์นี้ยังมีเทมเพลตสำหรับฟีเจอร์ Smart Docs ซึ่งช่วยให้คุณสร้างข้อเสนอสำหรับดีลที่ต้องการปิดได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และแน่นอนว่าคุณยังสามารถสร้างและปรับแต่งเทมเพลตของคุณเอง เพื่อให้อีเมล ระบบอัตโนมัติ และ Smart Docs ตอบโจทย์ความต้องการของทีมขายได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $14.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $27.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $49.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $64.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
HubSpot CRM คืออะไร?
HubSpot ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางการตลาดและการขายที่ครบวงจร พร้อมตัวเลือกซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกันหลายประเภท รวมถึง:
- HubSpot Marketing Hub ซึ่งเป็นศูนย์รวมฟีเจอร์การตลาดแบบอินบาวน์และเทมเพลตอีเมลที่ปรับแต่งได้มากมาย เพื่อขับเคลื่อนแคมเปญการตลาดของคุณ
- HubSpot CMS Hub ระบบจัดการเนื้อหาและเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่สามารถสร้างทั้งหน้าแลนดิ้งเพจเดี่ยวและเว็บไซต์ออนไลน์ครบวงจร
- HubSpot Commerce Hub, แพลตฟอร์มการค้าสำหรับอุตสาหกรรม B2B ที่รวมถึงการผสานระบบอีคอมเมิร์ซ, เครื่องมือการเรียกเก็บเงินรายเดือนและการออกใบแจ้งหนี้, และอื่น ๆ
- ศูนย์สนับสนุน HubSpot ซึ่งออกแบบมาสำหรับองค์กรที่ต้องการปรับปรุงการสนับสนุนลูกค้า รวมถึงระบบสนับสนุนทางโทรศัพท์และอีเมล
- HubSpot Sales Hub, ชิ้นส่วน CRM ของปริศนาที่เราจะให้ความสนใจในคู่มือการเปรียบเทียบนี้
นอกเหนือจากแพลตฟอร์มแต่ละตัวแล้ว บริษัทยังมีทรัพยากรการศึกษาฟรีใน HubSpot Academy ซึ่งเป็นศูนย์ช่วยเหลือออนไลน์สำหรับผู้ที่มีบัญชี HubSpot บริการฝึกอบรมฟรีเหล่านี้ช่วยให้สมาชิกในทีมทุกคนมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นไม่เพียงแต่ในซอฟต์แวร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการขายและการตลาดอีกด้วย
นอกเหนือจากแผนสำหรับมืออาชีพและองค์กรแล้ว HubSpot ยังมีแผนฟรีสำหรับ Sales Hub ของตนอีกด้วย HubSpot Academy ยังอนุญาตให้ทุกคนสามารถสำรวจซอฟต์แวร์ได้ฟรี
คุณสมบัติของ HubSpot CRM
ภายในศูนย์กลางการขายของ HubSpot มีฟีเจอร์ CRM ที่ใช้งานง่ายซึ่งเปรียบเทียบได้ใกล้เคียงกับคู่แข่ง
สิ่งที่ทำให้แตกต่างอย่างแท้จริงคือความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ ของHubSpot ที่หลากหลาย ทั้งกับโซลูชันอื่น ๆ ของบริษัทเองและบริการภายนอก ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อกับ ClickUp ช่วยให้ CRM เชื่อมโยงกับฟีเจอร์การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันของทีมที่ทรงพลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
1. คุณสมบัติของระบบ CRM และระบบจัดการการขาย
ออกแบบมาเพื่อการทำงานของระบบ CRM HubSpot Sales Hub โดดเด่นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับทีมขายของคุณ แม้แต่แผนฟรีของ HubSpot ก็ยังมีแดชบอร์ดแบบภาพที่ช่วยให้ผู้นำทีมขายเข้าใจสถานะของลีดและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในกระบวนการขาย นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อจัดการข้อมูลติดต่อเหล่านั้นจนนำไปสู่การปิดการขาย
นอกจากนี้ HubSpot ยังมีฟีเจอร์หลายอย่างที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยประหยัดเวลาให้กับทีมขายของคุณ ตัวอย่างเช่น ระบบ CRM สามารถแจ้งเตือนตัวแทนขายที่ได้รับมอบหมายเมื่อมีผู้มุ่งหวังเข้าชมหน้าเว็บเพจเฉพาะหรือเปิดอีเมล ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถติดตามผลได้อย่างทันท่วงทีผ่านแชทสด อีเมล หรือโทรศัพท์ โดยไม่ต้องออกจากซอฟต์แวร์
สุดท้าย HubSpot Sales Hub สามารถปรับขนาดได้ แผนฟรีมีข้อจำกัด เช่น มีเพียงสามแดชบอร์ดและรายงานสิบฉบับ แต่ถึงกระนั้น ผู้ใช้ยังสามารถข้ามไปยังโซลูชันการตลาดและการสนับสนุนของชุดโปรแกรมเพื่อตั้งค่าการขายและการตลาดที่ครอบคลุมมากขึ้น การย้ายไปยังแผนระดับมืออาชีพหรือองค์กรที่สูงขึ้นเป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อธุรกิจและรายชื่อผู้ติดต่อของคุณเติบโตขึ้น
2. การรายงานและแดชบอร์ด
HubSpot ยังมีการรายงานที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้ทีมและผู้นำสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทุกสิ่งตั้งแต่การคาดการณ์ยอดขายไปจนถึงภาพรวมของประสิทธิภาพการทำงาน เช่นเดียวกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ HubSpot การรายงานจะครอบคลุมทุกส่วนของโครงสร้างพื้นฐานซอฟต์แวร์ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ที่ใช้ทั้ง HubSpot Marketing และ HubSpot Sales Hub สามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากทั้งสองระบบเข้าด้วยกันในแดชบอร์ดเดียวได้อย่างง่ายดาย
เมื่ออยู่ในสภาพที่ดีที่สุด, สิ่งนี้จะเปลี่ยนการวิเคราะห์ของ HubSpot ให้กลายเป็นแหล่งข้อมูลความจริงเพียงหนึ่งเดียวสำหรับทั้งช่องทางการตลาดและระบบขายของคุณ.
ดีกว่านั้น คุณสามารถปรับแต่งรายงานและแดชบอร์ดของคุณได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของคุณ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือแผนฟรีจะจำกัดความสามารถในการปรับแต่งบางอย่างอย่างมาก ซึ่งความสามารถเหล่านี้จะปรากฏให้เห็นอย่างแท้จริงเฉพาะในแผนระดับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น
การรายงานเป็นอีกหนึ่งด้านที่ HubSpot Academy โดดเด่น คุณสามารถใช้เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างรายงานและได้รับความรู้และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าการวิเคราะห์เพื่อขับเคลื่อนข้อมูลเชิงลึกและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
3. แม่แบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
สุดท้ายนี้ HubSpot มีเทมเพลตหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้ทีมขายของคุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง เทมเพลตที่ใช้บ่อยที่สุดในชุดผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่:
- เทมเพลตอีเมลการตลาดสำหรับการขายและการดูแลลูกค้าเป้าหมาย
- ธีมและแม่แบบเว็บไซต์สำหรับระบบจัดการเนื้อหา
- เทมเพลตรายงานและแดชบอร์ดสำหรับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกทั่วไปด้านการขายและการตลาด
- แผนธุรกิจและแบบฟอร์มตารางเวลาธุรกิจ
แน่นอนว่าแม่แบบเหล่านี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ใน HubSpot Sales Hub เท่านั้น แต่ครอบคลุมโซลูชันซอฟต์แวร์ทั้งหมดในชุดโปรแกรมที่ใหญ่กว่า ตัวอย่างเช่น แม่แบบอีเมลสามารถใช้ได้ทั้งในกระบวนการทำงานอัตโนมัติด้านการตลาดและการขาย
ราคาของระบบ CRM HubSpot
- เครื่องมือฟรี: ฟรี
- เริ่มต้น: $20/เดือน
- ผู้เชี่ยวชาญด้าน CRM: 1,600 ดอลลาร์/เดือน
- CRM Enterprise: $5,000/เดือน
Pipedrive vs HubSpot: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
อย่างน้อยเมื่อพูดถึงฟังก์ชัน CRM ของพวกเขา Pipedrive และ HubSpot นั้นง่ายต่อการเปรียบเทียบ แต่สิ่งสำคัญที่ต้องสังเกตคือความแตกต่างในขอบเขตของพวกเขาด้วย ตัวแรกมุ่งเน้นไปที่การจัดการระบบท่อ (pipeline management) มากกว่า ในขณะที่ตัวที่สองเป็นโซลูชันที่กว้างขวางกว่าซึ่งครอบคลุมกระบวนการทางการตลาดและการขายทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม ถึงเวลาแล้วที่จะประเมินคุณสมบัติของเครื่องมือในด้าน CRM และกระบวนการขาย รายงานและแดชบอร์ด รวมถึงแม่แบบ CRM
1. คุณสมบัติของระบบ CRM และระบบจัดการการขาย
ทีมขายในทุกอุตสาหกรรมจะชื่นชอบคุณสมบัติที่เน้นเฉพาะของ Pipedrive และวิธีการนำเสนอและจัดการกระบวนการขายในรูปแบบภาพ สำหรับผู้นำฝ่ายขายที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการขายโดยเฉพาะ ระบบนี้ถือเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในด้านนี้
HubSpot Sales Hub ในทางกลับกัน ชนะในด้านการผสานรวมที่กว้างขวางกว่า ในฐานะ CRM แบบสแตนด์อโลน Sales Hub นั้นเพียงพอมากกว่า
แต่หากคุณกำลังย้ายความพยายามด้านการขายและการตลาดทั้งหมดของคุณ รวมถึงการจัดการเนื้อหา ไปยังซอฟต์แวร์นี้ มันจะกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับการใช้งานที่บูรณาการมากขึ้น HubSpot Sales Hub คือตัวเลือกที่ชนะ
2. การรายงานและแดชบอร์ด
เช่นเดียวกับฟังก์ชัน CRM ของพวกเขา HubSpot และ Pipedrive นำเสนอข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครในด้านการรายงาน Pipedrive Insights เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการคาดการณ์ยอดขายและการวิเคราะห์ขั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการผสานรวมกับ AI ของมัน
ในทางกลับกัน HubSpot Sales Hub โดดเด่นผ่านการผสานรวมกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการส่งเสริมการขายและการขายที่ใหญ่กว่า ไม่มีผู้ชนะที่ชัดเจนเพราะผู้ชนะขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรของคุณอย่างสมบูรณ์
แต่ขอชื่นชมเป็นพิเศษให้กับ HubSpot ที่ให้บริการแผนฟรีซึ่งรวมถึงการรายงานอย่างน้อยในแบบจำกัด นั่นทำให้คุณสามารถเริ่มต้นและทดลองสร้างรายงานและแดชบอร์ดได้ก่อนที่จะนำไปใช้กับทีมและองค์กรที่ใหญ่ขึ้น
3. แม่แบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
ในที่สุด HubSpot ก็ชนะในด้านการจัดเตรียมเทมเพลต เนื่องจากซอฟต์แวร์มีความครอบคลุมและผสานรวมได้ดีกว่า คุณสมบัติของมันจึงสามารถครอบคลุมหลาย ๆ ด้านของฟังก์ชันการทำงานได้ ยิ่งไปกว่านั้น จำนวนคุณสมบัติที่มากมายยังเหนือกว่า Pipedrive อีกด้วย หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงการเริ่มต้นจากศูนย์ในความพยายามด้าน CRM ของคุณ ลองพิจารณาให้ HubSpot เป็นตัวเลือกแรกของคุณ
Pipedrive vs HubSpot บน Reddit
ผู้ใช้จริงมักจะไปที่ไหนเมื่อเปรียบเทียบ Pipedrive และ HubSpot? เราไปที่ Reddit เพื่อค้นหาคำตอบ การค้นหาอย่างรวดเร็วในหัวข้อHubSpot vs. Pipedrive บน Redditแสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ชอบ Pipedrive มากกว่าคู่แข่งเมื่อพูดถึงด้านการขาย
"Hubspot ทำให้ชีวิตคุณยากขึ้นในด้านงานขาย (เมื่อเทียบกับ Pipedrive)" ผู้ใช้คนหนึ่งเขียนไว้ "แต่ในด้านงานการตลาดมันทำได้มากกว่า... และที่สำคัญคือฟรี"
ผู้ใช้ชื่นชมเป็นพิเศษในคุณสมบัติการสร้างสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของ Pipedrive:
"สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Pipedrive คือเมื่อฉันกำลังทำงานในโปรเจ็กต์กับลูกค้า ฉันสามารถสร้างโปรเจ็กต์และเชื่อมโยงลูกค้าที่ฉันกำลังทำงานด้วยได้" ผู้แสดงความคิดเห็นใน Reddit อีกคนหนึ่งกล่าว "ฉันสามารถสร้างมุมมองรายการเพื่อดูว่าแต่ละโปรเจ็กต์อยู่ในขั้นตอนใด สร้างบันทึกที่อัปเดต แนบเอกสารเช่นแผ่นสเปคและภาพวาด ฯลฯ มันดีที่มีมุมมองที่ชัดเจนเช่นนี้ในที่เดียวซึ่งมีประสิทธิภาพในการจัดการจากมุมมองของเวลา"
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Pipedrive และ HubSpot
Pipedrive และ HubSpot อาจเป็นตัวเลือก CRM ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แต่พวกมันไม่ใช่ตัวเลือกเดียวที่มีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังมองหาเครื่องมือฟรีเพื่อขับเคลื่อนการจัดการติดต่อของคุณพร้อมความสามารถในการขยายตัว คุณต้องให้ความสนใจกับClickUpอย่างใกล้ชิด
เช่นเดียวกับ HubSpot, ClickUp เป็นมากกว่าซอฟต์แวร์ CRM แต่ต่างจาก HubSpot ตรงที่ ClickUp เป็นชุดเครื่องมือการจัดการโครงการที่เน้นทุกอย่างตั้งแต่การร่วมมือกับลูกค้าไปจนถึงการจัดการความรู้ผ่าน Smart Docs และความสามารถของ wiki
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ClickUp คือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างเหนือชั้น และถึงกระนั้น มันก็ยังคงแข่งขันได้ดีในฟีเจอร์หลักที่เราใช้เปรียบเทียบกับคู่แข่งทั้งสองรายในคู่มือนี้:
1. คุณสมบัติของระบบ CRM และระบบจัดการการขาย
มันอาจจะเป็นแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในแก่นแท้ของมัน แต่อย่าประเมินศักยภาพของ ClickUp ในการจัดการลูกค้าเป้าหมายต่ำไป ในแก่นนี้ยังมีระบบ CRM ที่ใช้งานง่ายซึ่งสามารถช่วยให้ทีมของคุณสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและปิดการขายได้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจง่าย
คุณสมบัติของ ClickUp CRMได้แก่:
- ภาพรวมของท่อส่งโอกาสทางธุรกิจ
- ความสามารถในการติดตามและจัดการบัญชีรายบุคคล
- มุมมองที่ปรับแต่งได้ รวมถึงรายการ แผนภูมิแกนต์ กระดานคัมบัง และอื่นๆ
- การผสานการทำงานกับอีเมลเพื่อเปิดใช้งานการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายและผู้ที่สนใจแบบไดนามิก
- ฟังก์ชันฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อจัดเก็บ, จัดการ, และวิเคราะห์ผู้ติดต่อของคุณ
- ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานเพื่อสร้างกระบวนการขายที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
- การเชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องมือ CRM เช่น HubSpot และ Pipedrive เพื่อใช้ประโยชน์จากการจัดการโครงการของคุณอย่างต่อเนื่อง
2. การรายงานและแดชบอร์ด
แน่นอนว่า ข้อดีของ ClickUp ไม่ได้หยุดอยู่แค่ฟังก์ชัน CRM พื้นฐานเท่านั้น ที่จริงแล้วแดชบอร์ดของ ClickUpถือเป็นหนึ่งในฟีเจอร์หลักที่ช่วยให้คุณมองเห็นข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงเกี่ยวกับกระบวนการขายและแนวโน้มของรายชื่อผู้ติดต่อได้อย่างชัดเจน
ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp คุณสามารถระบุและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้ในพริบตาเดียว ติดตามยอดขายและประสิทธิภาพของทีมขายได้อย่างต่อเนื่อง
และนั่นไม่ใช่โอกาสเดียวที่จะได้รับข้อมูลเชิงลึกขั้นสูง เครื่องมือรายงานตามความต้องการยังช่วยให้คุณดูข้อมูลประสิทธิภาพและผลผลิตของทีมได้แบบเรียลไทม์และตามกำหนดการ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถดำเนินการเชิงรุกขณะบริหารจัดการประสิทธิภาพและคาดการณ์ความต้องการในอนาคตได้
3. แม่แบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
ในที่สุด ClickUp ก็โดดเด่นในหนึ่งในคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์มากที่สุดที่ทีมขายต้องการในปัจจุบัน: เทมเพลต ที่นี่เป็นที่ตั้งของเทมเพลต ClickUp CRM และเทมเพลต CRMอื่นๆ อีกหลายแบบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้การเริ่มต้นและการจัดการประจำวันง่ายขึ้น ไม่ว่าคุณจะจัดการService Desk,ทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือคุณเป็นผู้ฝึกสอนฟิตเนสที่ต้องการจัดการลูกค้า เทมเพลต ClickUp สามารถให้จุดเริ่มต้นที่คุณต้องการได้
การจัดการทีมอาจกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมากหากคุณสามารถสร้างโครงการและกระบวนการที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการของทีมคุณได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งยังคงความคล่องตัวไว้ได้ หากเพิ่มความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ เช่นแบบเทมเพลตการจัดการลูกค้า คุณก็จะได้โซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การจัดการระบบงานของคุณเป็นเรื่องง่าย
เพิ่มพลังให้กระบวนการขายของคุณด้วย ClickUp
หากคุณกำลังมองหา CRM ที่เน้นการขาย HubSpot และ Pipedrive ไม่ใช่ตัวเลือกเดียวที่คุณมี ClickUp มีฟีเจอร์ทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการจัดการลูกค้าเป้าหมายในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
แม้จะใช้แผนฟรี คุณก็ได้รับเครื่องมือหลักที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อช่วยให้ความพยายามในการขายของคุณประสบความสำเร็จ เมื่อคุณคุ้นเคยกับฟีเจอร์ขั้นสูงมากขึ้น คุณจะได้รับหนึ่งในแพลตฟอร์มการขายและเพิ่มประสิทธิภาพที่ทรงพลังและครอบคลุมที่สุดในตลาด
ถึงเวลาที่จะเพิ่มพลังให้กับกระบวนการขายของคุณแล้วสมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อเริ่มต้น