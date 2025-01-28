10 เครื่องมือ Instagram เพื่อเพิ่มการมีตัวตนออนไลน์ของคุณในปี 2025

คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเหล่ามืออาชีพบนอินสตาแกรมบางคนถึงสามารถเอาชนะอัลกอริทึมของอินสตาแกรมได้อย่างง่ายดาย? พวกเขาดึงดูดยอดไลก์และผู้ติดตามได้ราวกับแม่เหล็ก
ในขณะเดียวกัน คนอื่นๆ ยังคงพยายามอย่างต่อเนื่องและรอคอยความสำเร็จที่รออยู่ อย่างไรก็ตาม การปรากฏตัวออนไลน์ของพวกเขายังคงติดขัด และตัวเลขเหล่านั้นก็ไม่ขยับ
น่าหงุดหงิดใช่ไหม? แล้วเราจะทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จบน Instagram แบบมืออาชีพได้บ้าง?
หากคุณต้องการผู้ช่วย Instagram ที่จะเป็นเหมือนจินนี่ที่จะยกระดับแบรนด์ของคุณ ช่วยสร้างตัวตนออนไลน์ที่คงอยู่ยาวนาน และช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการตลาดบน Instagram ได้ คุณมาถูกที่แล้ว
นี่คือ 10 เครื่องมือ Instagram ที่ดีที่สุดที่จะเปลี่ยนเกมการตลาด Instagram ของคุณในปี 2024 และอนาคต
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ Instagram?
- การจัดตารางเวลาและการทำงานอัตโนมัติ: ค้นหาเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาโพสต์บน Instagram ล่วงหน้าและทำงานอัตโนมัติสำหรับงานเฉพาะเพื่อรักษาตารางการโพสต์ที่สม่ำเสมอ
- การวิเคราะห์และรายงาน: เลือกเครื่องมือ Instagram ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับบัญชี Instagram ของคุณและประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม การเติบโตของผู้ติดตาม และประสิทธิผลของเนื้อหา
- ความสะดวกในการใช้งาน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือ Instagram ของคุณมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เริ่มต้นหรือผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ เครื่องมือนั้นควรใช้งานง่ายและใช้งานร่วมกับแอป Instagram ได้
- ตัวเลือกทดลองหรือเดโม: เลือกเครื่องมือที่มีตัวเลือกทดลองใช้ฟรีหรือช่วงเดโม ซึ่งจะทำให้คุณสามารถทดสอบคุณสมบัติของเครื่องมือและตัดสินใจว่าตรงกับความต้องการของคุณก่อนที่จะตัดสินใจใช้งานจริง
- ความสามารถในการจ่ายและความสามารถในการปรับขนาด: ประเมินโครงสร้างราคาของเครื่องมือ Instagram และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันเหมาะกับงบประมาณของคุณ นอกจากนี้ ให้พิจารณาว่าเครื่องมือจะสามารถปรับขนาดได้กับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจ Instagram ของคุณ
10 เครื่องมือ Instagram ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024
1. Agorapulse
Agorapulse เป็นเครื่องมือสำหรับ Instagram ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการโซเชียลมีเดีย โดยมีเครื่องมือสำหรับการจัดการกล่องข้อความ การเผยแพร่ การรายงาน การติดตาม และการทำงานร่วมกันของทีมอย่างไร้รอยต่อ
เครื่องมือการตลาด Instagram นี้มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น กล่องข้อความโซเชียลแบบรวมศูนย์ที่รวบรวมข้อความ สื่อ ความคิดเห็น และรีวิวทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว วางแผนและกำหนดเวลาการเผยแพร่เนื้อหาล่วงหน้า ค้นหาเทรนด์ ข้อมูลเชิงลึก และการวิเคราะห์ และติดตามKPI การตลาดเช่น อัตราการแปลงได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Agorapulse
- กล่องข้อความโซเชียลแบบรวม: เพิ่มประสิทธิภาพกล่องข้อความของคุณด้วยผู้ช่วยกล่องข้อความเพื่อจัดระเบียบและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยการมอบหมายการสนทนาให้กับทีมของคุณ จัดการความคิดเห็นบน Instagram และ Facebook
- ผลตอบแทนจากการลงทุนในสื่อสังคมออนไลน์: ระบุโพสต์และการสนทนาที่สร้างยอดขาย, ลูกค้าเป้าหมาย, และการเข้าชม. ผสานกับ Google Analytics เพื่อรวบรวมและผสานข้อมูลเพื่อสร้างรายงานเกี่ยวกับแคมเปญสื่อสังคมออนไลน์ของคุณและธุรกิจ Instagram
- การเผยแพร่ทางสังคม: กำหนดเวลา, เผยแพร่, และจัดระเบียบโพสต์ Instagram ของคุณอย่างเป็นภาพด้วยปฏิทินการเผยแพร่ และมีส่วนร่วมกับผู้ชมของคุณผ่านหลายแพลตฟอร์ม รวมถึง Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn, และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Agorapulse
- ราคาอยู่ในระดับสูง
- การออกจากระบบอัตโนมัติบ่อยครั้ง
ราคาของ Agorapulse
- ทดลองใช้ฟรี: มีให้บริการ
- มาตรฐาน: $49 ต่อผู้ใช้/เดือน
- มืออาชีพ: $79 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ขั้นสูง: $119 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Agorapulse
- G2: 4. 5/5 (910+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
2. ไอคอนอสแควร์
Iconosquare เป็นแพลตฟอร์มการจัดการและวิเคราะห์โซเชียลมีเดียที่ออกแบบมาสำหรับ Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn และ TikTok โดยให้บริการเครื่องมือการตลาดบน Instagram สำหรับการกำหนดเวลาโพสต์, การวิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ, การจัดการการโต้ตอบ, และการได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมบนโซเชียลมีเดียเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและปรับปรุงกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ฟีเจอร์การสนทนาบนโซเชียลมีเดียของ Iconosquare ช่วยให้การจัดการความคิดเห็นเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยคุณสามารถทำเครื่องหมายความคิดเห็นว่าอ่านแล้วหรือยังอ่านไม่บนเดสก์ท็อปของคุณได้ ระบุการกล่าวถึงใน Instagram ในความคิดเห็น คำบรรยาย และแท็ก เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Iconosquare
- การจัดการหลายโปรไฟล์: ให้คุณจัดการโปรไฟล์โซเชียลและบัญชี Instagram หลายบัญชีภายในแดชบอร์ดเดียว และสร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อภาพรวมที่ครอบคลุมของเมตริกที่มีคุณค่า
- การแข่งขันและการติดตามอุตสาหกรรม: ติดตามคู่แข่งที่เลือกและประเมินผลการดำเนินงานของคุณเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรม
- รายงานง่ายและวิเคราะห์เชิงลึก: สร้าง, อัตโนมัติ, และดาวน์โหลดรายงานในรูปแบบ PDF หรือ CSV สำหรับการนำเสนอทีม, ผู้จัดการ, หรือลูกค้า. Iconosquare ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ
ข้อจำกัดของ Iconosquare
- การโพสต์อัตโนมัติอาจหลุดการเชื่อมต่อเป็นครั้งคราว ส่งผลให้โพสต์ไม่เผยแพร่โดยไม่มีแจ้งเตือน
- ฟีเจอร์การสนทนาไม่รองรับเครือข่ายโซเชียลมีเดียเพิ่มเติม เช่น Twitter
ราคาของ Iconosquare
- ทดลองใช้ฟรี: มีให้บริการ
- บุคคลเดียว: $10/ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ทีม: $16/ต่อ 10 ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Iconosquare
- G2: 4. 5/5 (115+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
3. ฮูตส์สูท
Hootsuite เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโซเชียลมีเดียที่ครอบคลุมซึ่งรวมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดตารางเนื้อหา การสร้างเนื้อหาด้วย AI เพื่อสร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่ดึงดูดการคลิก ฟีเจอร์การฟังโซเชียลที่เป็นเอกลักษณ์ที่ช่วยให้คุณติดตามสิ่งที่ผู้คนพูดถึงแบรนด์ของคุณ
Hootsuite ยังขยายการเข้าถึงทางสังคมของคุณด้วยการดึงดูดผู้ชมใหม่และลูกค้าที่มีศักยภาพด้วยคุณสมบัติการสนับสนุนจากพนักงานที่ช่วยให้การแชร์เนื้อหาสำหรับพนักงานเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hootsuite
- OwlyWriter AI: สร้างคำบรรยาย สร้างเนื้อหา Instagram ที่น่าสนใจ และไอเดียโพสต์ Instagram ตามคำแนะนำง่ายๆ สำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณด้วยผู้ช่วยเขียน AI
- เครื่องมือสร้างแฮชแท็ก: เพิ่มการมองเห็นโพสต์บน Instagram ของคุณในกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการด้วยแฮชแท็กและคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับ Instagram
- เทมเพลต Canva: เข้าถึงเทมเพลตสำหรับโซเชียลมีเดียจากหน้าต่าง Composer หรือ Planner เพื่อสร้างดีไซน์ที่สวยงามด้วย Canva และทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ Hootsuite
- ราคาค่อนข้างสูง
- ขาดคุณสมบัติในการโพสต์เรื่องราวบน Facebook และ Instagram
ราคาของ Hootsuite
- ทดลองใช้ฟรี: มีให้บริการ
- มืออาชีพ: $23 ต่อเดือน (ผู้ใช้หนึ่งคนและบัญชีโซเชียล 10 บัญชี)
- ทีม: $90 ต่อเดือน (ผู้ใช้สามคนและบัญชีโซเชียล 20 บัญชี)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ (เริ่มต้นที่ 5 ผู้ใช้และ 50 บัญชีโซเชียล)
คะแนนและรีวิวของ Hootsuite
- G2: 4. 1/5 (4100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 3600+)
4. ตารางเวลา
Sked เป็นเครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณสามารถวางแผน กำหนดเวลา และโพสต์อัตโนมัติบนแพลตฟอร์มหลักต่างๆ เช่น Instagram, Facebook และ Twitter ได้อย่างง่ายดาย การทำงานร่วมกับผู้ใช้ไม่จำกัดจำนวนเป็นไปอย่างราบรื่น และใช้ AI เพื่อสร้างสรรค์ไอเดียเนื้อหาได้อย่างสะดวก
เชื่อมต่อกับผู้ชมของคุณผ่านการตอบกลับอย่างรวดเร็วผ่าน Sked Inbox และเปลี่ยนผู้ติดตามให้กลายเป็นลูกค้าด้วย Sked Link. ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ผ่านการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อการดำเนินงานที่มีข้อมูลเป็นฐาน. SKED คือกุญแจสู่การมีตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและราบรื่นของคุณ.
คุณสมบัติเด่นของ Sked
- การเผยแพร่หลายแพลตฟอร์ม: เผยแพร่เนื้อหา Instagram ได้อย่างราบรื่นบน Instagram และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยมอื่น ๆ เช่น Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok และ Pinterest เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมกับผู้ชมและขยายการมีอยู่ของคุณในโลกออนไลน์
- การวางแผนโดยใช้ AI: ใช้เครื่องมือ AIเพื่อช่วยในการระดมความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาและธีมของแคมเปญ สร้างคำบรรยายที่ดึงดูดความสนใจและเพิ่มยอดขาย รวมถึงได้ไอเดียโพสต์ที่สร้างสรรค์
- เครื่องมือครบวงจร: แทนที่เครื่องมือหลายอย่างด้วย Sked เนื่องจากมันรวมการเชื่อมโยงในชีวประวัติ, การวิเคราะห์โซเชียล, การทำงานร่วมกันด้านเนื้อหา, และกล่องข้อความโซเชียลเข้าด้วยกัน ทำให้ไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกแยกต่างหาก
ข้อจำกัดของตารางเวลา
- ตัวเลือกหลังการสร้างขาดการปรับแต่ง
- ไม่สามารถทำการติดแท็กสินค้าและการติดแท็กโปรไฟล์พร้อมกันได้
กำหนดราคาตามตาราง
- ทดลองใช้ฟรี: มีให้บริการ
- พื้นฐาน: $30 ต่อเดือน (หนึ่งผู้ใช้)
- สิ่งจำเป็น: 89 ดอลลาร์ต่อเดือน (ผู้ใช้ไม่จำกัด)
- มืออาชีพ: 159 ดอลลาร์ต่อเดือน (ผู้ใช้ไม่จำกัด)
- องค์กร: ราคาพิเศษ (ผู้ใช้ไม่จำกัด)
คะแนนและรีวิวของ Sked
- G2: 4. 1/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
5. ภายหลัง
การจัดการโซเชียลมีเดียของคุณเป็นเรื่องง่ายด้วย Later เครื่องมือ Instagram นี้ช่วยเจ้าของธุรกิจ ผู้สร้างเนื้อหา เอเจนซี่ และทีมโซเชียลมีเดียในการเติบโตแบรนด์และธุรกิจของพวกเขาออนไลน์
การสร้างลิงก์ที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อนำผู้เข้าชมจาก Instagram ไปยังหน้าเว็บธุรกิจของพวกเขาผ่านคุณสมบัติ Linkin.bio ของ Later นั้นง่ายมาก
Later นำเสนอฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยให้การตลาดเป็นเรื่องง่าย ด้วยเครื่องมือจัดการ Instagram สำหรับการตั้งเวลาโพสต์ สร้างคำแนะนำแฮชแท็ก กำหนดเวลาโพสต์ที่เหมาะสม และสร้างโพสต์ Instagram ที่น่าสนใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดในภายหลัง
- เผยแพร่โดยอัตโนมัติ: กำหนดเวลาและจัดระเบียบโพสต์สำหรับ Instagram และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้เผยแพร่เนื้อหาได้อย่างสม่ำเสมอและตรงเวลา
- เครื่องมือสร้างเนื้อหา: สำรวจเครื่องมือสร้างสรรค์สำหรับการจัดระเบียบและแก้ไขสื่อ ค้นหาเนื้อหาแบรนด์ที่ไม่ซ้ำใคร และผสานรวมเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งสอดคล้องกับแบรนด์
- การวิเคราะห์ภายหลัง: เพิ่มการมีส่วนร่วม ดึงดูดผู้ติดตามที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มการเข้าชมด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ Instagram ที่ใช้งานง่ายของ Later ยกระดับกลยุทธ์ของคุณและเปลี่ยนผู้ติดตามให้กลายเป็นลูกค้าด้วยความแม่นยำ
ข้อจำกัดในภายหลัง
- ความสามารถจำกัดในการยกเลิกการโพสต์หลังจากที่ได้กำหนดเวลาไว้แล้ว
- ความจำเป็นในการเชื่อมต่อบัญชีใหม่บ่อยครั้ง
ราคาภายหลัง
- ทดลองใช้ฟรี: มีให้บริการ
- เริ่มต้น: $16. 67 ต่อเดือน
- การเติบโต: 30 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ขั้นสูง: 53.33 ดอลลาร์ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวภายหลัง
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 375 รายการ)
6. เฉดสี
TINT เป็นแพลตฟอร์มการตลาดที่ทรงพลังซึ่งขับเคลื่อนโดยชุมชน ใช้ประโยชน์จากเนื้อหาผู้ใช้จริงและเสียงของลูกค้าเพื่อเสริมสร้างการตลาดของคุณ ช่วยกระตุ้นการสนับสนุนแบรนด์ สร้างความภักดี และเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติที่โดดเด่นอย่างหนึ่งคือการใช้ประโยชน์จาก AI ในการระบุตัวตน, สร้างการมีส่วนร่วม, และกระตุ้นให้ผู้บริโภคของคุณสร้างเนื้อหาผู้ใช้ (UGC), ให้ความเห็น, สร้างความภักดี, และเพิ่มยอดขายผ่านชุมชน
TINT ช่วยเพิ่มการรับรู้ การมีส่วนร่วม การเปลี่ยนแปลง และการรักษาลูกค้าผ่านผู้มีอิทธิพล การเผยแพร่ การค้าผ่านสื่อสังคม การให้คะแนน การรีวิว การแข่งขัน และการรณรงค์ TINT สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับระบบการตลาดของคุณ พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึก การวิเคราะห์ และการรายงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (ROI)
คุณสมบัติเด่นของ TINT
- การมีส่วนร่วมของชุมชน: สร้างชุมชนแบรนด์ออนไลน์ที่มีการโต้ตอบและแคมเปญที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล หาวิธีแก้ปัญหาสำหรับการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง โดยนำข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกมาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงผนังโซเชียลมีเดียและรวบรวมข้อเสนอแนะผ่านการสำรวจและการโหวต
- การผสานรวม AI: ใช้ประโยชน์จาก AIเพื่อปรับปรุงกระบวนการค้นหาคัดเลือก และเพิ่มผลกระทบของเนื้อหาที่แท้จริงซึ่งสร้างโดยแฟน ๆ และลูกค้า
- แพลตฟอร์ม UGC สำหรับองค์กร: รวบรวมและจัดระเบียบเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (UGC) จากช่องทางโซเชียลต่างๆ โดยใช้ TINT และใช้ตัวชี้วัด UGC เพื่อเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์
ข้อจำกัดของ TINT
- ต้องใช้เวลาเรียนรู้เล็กน้อยกับส่วนติดต่อผู้ใช้
- ข้อขัดข้องเป็นครั้งคราวและการขัดข้องของแพลตฟอร์ม
ราคาของ TINT
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว TINT
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
7. SocialInsider
Socialinsider ทำให้การปรับปรุงกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้วยการใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การวิเคราะห์คู่แข่ง การวิเคราะห์โซเชียลมีเดีย และข้อมูลเชิงลึกจากการฟังอย่างครอบคลุม
ใช้ข้อมูลเชิงลึกจากการฟังที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น ข้อมูลเนื้อหา การมีส่วนร่วม และข้อมูลประชากร เพื่อสร้างกลยุทธ์ Instagram ที่อิงตามข้อมูล
จุดแข็งของ SocialInsider อยู่ที่การมอบตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักและข้อมูลเชิงลึกบน Instagram เพื่อยกระดับกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SocialInsider
- การวิเคราะห์เชิงลึก: การวิเคราะห์คู่แข่งเพื่อค้นหากลยุทธ์และเกณฑ์มาตรฐานของพวกเขานั้นเป็นเรื่องง่าย จัดหมวดหมู่และวิเคราะห์เนื้อหาบนโซเชียลมีเดียตามคำค้นหาหรือหัวข้อ ระบุช่องว่างในกลยุทธ์ของคุณ และเข้าใจองค์ประกอบที่ช่วยให้โพสต์บน Instagram ของคุณประสบความสำเร็จ
- การระบุตัวผู้มีอิทธิพล: ระบุผู้มีอิทธิพลในอุตสาหกรรมของคุณและใช้การวิเคราะห์ภาพเพื่อทราบถึงประสิทธิภาพหลักของพวกเขา รวมถึงจำนวนผู้ติดตามและอัตราการมีส่วนร่วม
- การวิเคราะห์ Instagram อย่างละเอียด รวมถึง Instagram Reels: รับข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมสำหรับ Reels ของคุณ ประเมินประสิทธิภาพของเนื้อหาที่ได้รับความนิยมสูงสุด และค้นพบกลยุทธ์ที่นำไปสู่การเข้าถึงแบบไวรัล
ข้อจำกัดของ SocialInsider
- การส่งออกไฟล์ PowerPoint อาจต้องมีการปรับแต่งบางอย่าง
- กระบวนการรีเซ็ตโปรไฟล์หลังจากการสลับใช้ใช้เวลาสักครู่
ราคาของ Socialinsider
- ทดลองใช้ฟรี: มีให้บริการ
- ปรับให้เหมาะสม: 82 ดอลลาร์ต่อเดือน (10 โปรไฟล์)
- เพิ่มประสิทธิภาพ: $124 ต่อเดือน (15 โปรไฟล์)
- คาดการณ์: 199 ดอลลาร์ต่อเดือน (20 โปรไฟล์)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวจาก SocialInsider
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
8. ชอร์ตสแต็ก
Shortstack ให้บริการเครื่องมือการตลาดInstagram สำหรับการสร้างและทำการตลาดแคมเปญ Instagram และโซเชียลมีเดียอื่น ๆ เช่น การแข่งขันไวรัลและการแจกของรางวัล ได้ภายในไม่กี่นาที
เครื่องมือนี้มีเทมเพลตแบบลากและวางให้เลือกมากกว่า 80 แบบ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ การเริ่มต้นแคมเปญที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและสร้างโอกาสในการขายเป็นเรื่องง่าย
เครื่องมือนี้ช่วยให้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ใช้เป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการจัดการแข่งขันแบบโต้ตอบอย่างรวดเร็ว ทำให้มีความหลากหลายในการสร้างหน้าแลนดิ้งแบบโต้ตอบและขับเคลื่อนแคมเปญการสร้างลูกค้าเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Shortstack
- การสร้างลูกค้าเป้าหมาย: เพิ่มการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณผ่านกิจกรรมแจกของรางวัลในรูปแบบเกมและการประกาศผู้ชนะ แพลตฟอร์มยังสร้างเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง ทำให้คุณสามารถจัดการแข่งขันที่มีชีวิตชีวาสำหรับผู้ติดตามของคุณได้
- การปรับแต่ง: ปรับแต่งแคมเปญให้ง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือสร้างแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย และปรับแต่งการออกแบบโดยไม่ต้องใช้ HTML โดยใช้สี, แบบอักษร, และเอฟเฟ็กต์เมื่อเลื่อนเมาส์ หาก/แล้ว (IFTT) การกระทำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของผู้ใช้และสร้างผู้ติดตามเพิ่มขึ้น
- เปิดตัวการแข่งขันแบบโต้ตอบ: เริ่มต้นการแข่งขันที่น่าสนใจอย่างรวดเร็วโดยใช้เทมเพลตเช่น ชนะทันที, ขูดเพื่อชนะ, หมุนวงล้อ, แบบทดสอบ, และปริศนาเพื่อรวบรวมผู้เข้าร่วมหลายพันคน รวบรวมเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นผ่านแฮชแท็กหรือการแข่งขันที่เข้าร่วมโดยการแสดงความคิดเห็น
ข้อจำกัดของชิปน้อย
- ไม่สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมือ CRM และอีเมลบางประเภทได้ จำเป็นต้องดึงข้อมูลด้วยตนเอง
- อาจมีช่วงที่ต้องเรียนรู้สักเล็กน้อย
ราคาสำหรับจำนวนเงินน้อย
- ธุรกิจ: $99 ต่อเดือน
- ข้อดี: 249 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Shortstack
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (135+ รีวิว)
9. Sendible
จัดการโซเชียลมีเดียของคุณด้วย Sendible แพลตฟอร์มการจัดการ Instagram ที่ออกแบบมาสำหรับเอเจนซี่ที่ต้องการการจัดการโซเชียลมีเดียที่มีประสิทธิภาพสำหรับลูกค้าของพวกเขา
มันทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างไว้ ทำให้ง่ายต่อการดำเนินกลยุทธ์โซเชียลมีเดียที่ประสบความสำเร็จสำหรับหลายแบรนด์ในขนาดใหญ่ ด้วยการมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพการทำงาน Sendlible ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของทีมคุณโดยการรวบรวมเครือข่ายสังคมทั้งหมดไว้ในที่เดียว
คุณสมบัติเด่นของ Sendible
- การกำหนดเวลาและการปรับแต่งโดยตรง: การกำหนดเวลาเนื้อหาของเดือนด้วยการนำเข้าจำนวนมากและการปรับแต่งเรื่องราวและโพสต์ Instagram ของคุณด้วยแท็ก สถานที่ และแฮชแท็กนั้นรวดเร็วและง่ายดาย ใช้โปรแกรมแก้ไขภาพในตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโพสต์ด้วยภาพจาก GIPHY, Pexels หรือ Canva และปรับแต่งให้เหมาะสมไม่ว่าคุณจะโพสต์เรื่องราว Instagram โพสต์ หรือรีล
- ไอเดียโพสต์: เข้าถึงเนื้อหาที่น่าสนใจมากมายผ่านปฏิทินวันหยุดในแดชบอร์ด ฟีด RSS อัตโนมัติ และการแจ้งเตือนจาก Google
- การมีส่วนร่วมของผู้ชม: ตอบกลับความคิดเห็น ข้อความ และการกล่าวถึงจากผู้ชมอย่างรวดเร็วในกล่องข้อความรวมศูนย์ เพื่อรักษาการเชื่อมต่อ
ข้อจำกัดของ Sendible
- เครื่องมือนี้ไม่อนุญาตให้แก้ไขโพสต์ที่ตั้งเวลาไว้ล่วงหน้าในแอปมือถือ
- ขาดคุณสมบัติในการเชื่อมโยงโพสต์ Instagram ไปยังหน้าโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ได้โดยตรง
ราคาของ Sendible
- ทดลองใช้ฟรี: มีให้บริการ
- ผู้สร้าง: $29 ต่อเดือน (1 ผู้ใช้)
- Tracktion: $89 ต่อเดือน (4 ผู้ใช้)
- ไวท์เลเบล: 180 ดอลลาร์ต่อเดือน (10 ผู้ใช้)
- ไวท์เลเบล+: $750 ต่อเดือน (100 ผู้ใช้)
คะแนนและรีวิวของ Sendible
- G2: 4. 5/5 (860+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 125 รายการ)
10. ลูมลี่
ด้วย Loomly คุณจะได้รับไอเดียโพสต์ที่ขับเคลื่อนโดยฟีด RSS, เทรนด์จาก Twitter, กิจกรรม, วันหยุด, และการเฉลิมฉลองที่เกี่ยวข้องกับวันที่ มันทำให้การจัดการ, การร่วมมือ, และการเพิ่มประสิทธิภาพการมีอยู่ทางสื่อสังคมของคุณง่ายขึ้น
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย Loomly ช่วยปรับกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประหยัดเวลา และปรับเนื้อหาให้เหมาะสมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า
คุณสมบัติเด่นของ Loomly
- โพสต์ช่วยเหลือ: สร้างโพสต์ที่ยอดเยี่ยมด้วยคำแนะนำแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนของ Loomly. การผสานรวมกับ Unsplash, Giphy, และ Google Drive, และคุณสมบัติเช่น ผู้จัดการแฮชแท็ก และตัวสร้างพารามิเตอร์ UTM ช่วยให้คุณสร้างโพสต์และเรื่องราวเหมือนผู้เชี่ยวชาญ
- การจัดการสินทรัพย์: จัดระเบียบและใช้รูปภาพ, วิดีโอ, บันทึก, ลิงก์ และแม่แบบโพสต์ในคลังข้อมูลกลางที่ใช้งานง่าย
- การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย: เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณด้วยฟีเจอร์กำหนดกลุ่มเป้าหมายของ Facebook และ LinkedIn สำหรับโพสต์แบบออร์แกนิก ตอบกลับข้อความ ความคิดเห็น และการแสดงความรู้สึกต่างๆ บนหลากหลายแพลตฟอร์ม ด้วยระบบจัดการชุมชนที่แข็งแกร่งและการมีปฏิสัมพันธ์
ข้อจำกัดของ Loomly
- ขาดการแจ้งเตือนการตรวจสอบหรือการร่วมมือ
- ปัญหาการมองเห็นข้อมูลการวิเคราะห์เป็นครั้งคราว
ราคาของ Loomly
- ฐาน: $32 ต่อเดือน (2 ผู้ใช้)
- มาตรฐาน: $64 ต่อเดือน (6 ผู้ใช้)
- ขั้นสูง: 131 ดอลลาร์ต่อเดือน (14 ผู้ใช้)
- พรีเมียม: $277 ต่อเดือน (30 ผู้ใช้)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ (31+ ผู้ใช้)
คะแนนและรีวิวของ Loomly
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (480+ รีวิว)
เครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ
เรามีอะไรเพิ่มเติมสำหรับคุณอีกไหม? มีแน่นอน! มาดู ClickUp เครื่องมืออเนกประสงค์ที่จะช่วยให้คุณจัดการโฆษณา Instagram ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และยังช่วยในด้านอื่นๆ ของการทำงานอีกด้วย
คลิกอัพ
ClickUp เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการงานแต่ทำได้มากกว่านั้น—ยังเป็นอาวุธลับของคุณในการเพิ่มการปรากฏตัวออนไลน์ของคุณ ตั้งแต่การวางแผนเนื้อหาไปจนถึงการทำงานร่วมกัน แอปอเนกประสงค์นี้ทำให้ทุกโพสต์เป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์เพื่อดึงดูดผู้ชมมากขึ้น
เครื่องมือจัดการโครงการการตลาด ClickUpจัดการแคมเปญของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ มอบพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นและฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมการตลาด
มาดูกันว่าเราจะใช้ ClickUp เพื่อยกระดับแบรนด์ของคุณผ่านโซเชียลมีเดียได้อย่างง่ายดายได้อย่างไร
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- การจัดการงาน: มอบหมายความรับผิดชอบเฉพาะให้กับสมาชิกในทีมด้วย ClickUp Tasksและให้แน่ใจว่าทุกคนทราบบทบาทของตนในแคมเปญ รักษาปฏิทินเนื้อหาให้เป็นหนึ่งเดียว ตรงตามกำหนดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันด้วยงานที่ได้รับมอบหมาย
- จัดการโพสต์ด้วยเทมเพลต: วางแผนแคมเปญโซเชียลมีเดียของคุณ ด้วยเทมเพลตแคมเปญโซเชียลมีเดียของ ClickUp สร้าง วางกลยุทธ์ และกำหนดเวลาโพสต์และเรื่องราวบน Instagram ของคุณ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบปฏิทินเนื้อหา จัดการปริมาณงานเพื่อความสม่ำเสมอของบัญชี Instagram วิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และติดตามแคมเปญ
- จัดระเบียบเนื้อหา: เริ่มต้นด้วย ClickUp Content Calendarและจัดระเบียบเนื้อหาของคุณอย่างเป็นระเบียบบนปฏิทิน, รายการ, หรือตารางข้อมูล. มันช่วยให้คุณสามารถวางแผน, รักษาความเป็นระเบียบ, และติดตามเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมของคุณได้ตลอดทั้งปี
- ผู้ช่วยเขียนด้วย AI: ใช้ ClickUp AIเพื่อเร่งรัดแคมเปญโซเชียลมีเดียและการสร้างเนื้อหาของคุณ สร้างไอเดีย บทสรุป บล็อก กรณีศึกษา และอีเมลด้วยเครื่องมือ AI ที่สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญได้ในไม่กี่คลิก สร้างคำบรรยาย Instagram ที่ดึงดูดและสคริปต์วิดีโอโดยอิงจากกลุ่มเป้าหมายและกลยุทธ์ของคุณ
- ร่วมมือกับทีมของคุณ: ใช้ ClickUp Whiteboardsเพื่อการระดมความคิดเชิงภาพสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และแคมเปญที่กำลังจะมาถึง ช่วยให้การนำไอเดียไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วร่วมกับสมาชิกในทีมของคุณ
- พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์: รักษาการตลาดทั้งหมดให้สอดคล้องกันตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการเปิดตัว และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นข้ามสายงานการตลาดโดยใช้ ClickUp's Docs
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ในช่วงเริ่มต้นจะมีเส้นโค้งการเรียนรู้เล็กน้อยเนื่องจากมีคุณสมบัติที่ซับซ้อนและตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย
ราคาของ ClickUp
- เวอร์ชันฟรี: พร้อมใช้งาน
- ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
เพิ่มการมีตัวตนบนโซเชียลมีเดียด้วยเครื่องมือ Instagram
การรับรู้ถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง Instagram เป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มการปรากฏตัวของแบรนด์ของคุณในโลกออนไลน์ เราหวังว่ารายการเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการทางการตลาดบน Instagram ของคุณ
อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้คุณลองใช้ ClickUpการจัดการโครงการการตลาดด้วยClickUp ช่วยให้คุณโดดเด่นเหนือคู่แข่งด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการที่หลากหลาย ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างเนื้อหาด้วย ClickUp AI และปฏิวัติการทำงานร่วมกันผ่านเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้และปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน
ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสามารถหลากหลายของ ClickUp เพื่อเพิ่มการปรากฏตัวออนไลน์ของคุณบน Instagram และเพิ่มการมีส่วนร่วม!
ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และสำรวจคุณสมบัติต่างๆ เพื่อยกระดับการเล่น Instagram ของคุณ