10 อันดับทางเลือก Google Colab ที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

14 พฤษภาคม 2568

นักปฏิบัติด้านการเรียนรู้ของเครื่องหลายคนเชื่อมั่นในความสามารถของ Google Colab ในการแก้ปัญหาการจัดเก็บข้อมูลและข้อจำกัดทางการเงิน Colab ซึ่งโฮสต์โดย Jupyter Notebook ยังเป็นที่นิยมเนื่องจากไม่จำเป็นต้องตั้งค่าใดๆ

อย่างไรก็ตาม เราเข้าใจดีว่าพื้นที่ที่จำกัด การขาดฟังก์ชันการแก้ไขแบบสด และงานที่ใช้เวลานาน ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้คุณต้องการมองหาทางเลือกอื่น

เราจะหารือเกี่ยวกับทางเลือกที่ดีที่สุดของ Google Colab เพื่อช่วยคุณในวงจรชีวิตของวิทยาศาสตร์ข้อมูลของคุณ รวมถึงการขุดข้อมูล, การสร้างแบบจำลอง, การประมวลผล, และงานประจำวัน

สรุป 60 วินาที

กำลังมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Google Colab อยู่หรือไม่? นี่คือ 10 แพลตฟอร์มที่น่าสนใจสำหรับโครงการ AI และการเรียนรู้ของเครื่อง:

  1. หมายเหตุ – แพลตฟอร์มสมุดบันทึกแบบร่วมมือสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นในโครงการข้อมูล
  2. Jupyter – เครื่องมือโอเพนซอร์สสำหรับการเขียนโค้ดแบบเรียลไทม์ การสร้างภาพข้อมูล และการจัดทำเอกสาร
  3. Microsoft Visual Studio – สภาพแวดล้อมการพัฒนาที่ทรงพลังพร้อมเครื่องมือที่เป็นมิตรกับ AI
  4. Kaggle – ให้บริการโน้ตบุ๊ก Jupyter ฟรีพร้อมการเข้าถึง GPU และคลังข้อมูลขนาดใหญ่
  5. Databricks – สร้างขึ้นบน Apache Spark เหมาะอย่างยิ่งสำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกรรมในระดับใหญ่
  6. Paperspace – การประมวลผลแบบคลาวด์ประสิทธิภาพสูงพร้อมสภาพแวดล้อม AI ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
  7. Amazon SageMaker – บริการที่จัดการอย่างเต็มรูปแบบสำหรับการสร้าง, ฝึกอบรม, และPLOY โมเดล ML.
  8. CoCalc – พื้นที่ทำงานออนไลน์ที่รองรับ Jupyter notebooks และ LaTeX สำหรับการคำนวณ
  9. Deepnote – สมุดบันทึกทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่เหมาะสำหรับทีม พร้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
  10. Replit – IDE บนคลาวด์สำหรับการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วและแชร์ข้ามหลายภาษา

ClickUp ช่วยให้โครงการ AI ของคุณเป็นระเบียบ—ติดตามการทดลองในแดชบอร์ด, เก็บบันทึกข้อมูลเชิงลึกในเอกสาร, และจัดการงานได้อย่างราบรื่น

คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Google Colab?

เพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น เราจะพาคุณไปสำรวจปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อกรณีการใช้งานทั่วไปของโน้ตบุ๊กสำหรับบุคคลทั่วไป ทีมงานธุรกิจที่เชี่ยวชาญด้านข้อมูล นักการศึกษา และนักวิจัย

  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: เลือกแพลตฟอร์มที่มีสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกัน เช่น การแชร์หน้าจอ
  • สภาพแวดล้อมที่จัดการได้: มองหาแพลตฟอร์มที่ทำให้สภาพแวดล้อม conda ทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นเรื่องง่าย
  • การฝังโค้ด: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือกอื่นนอกจาก Google Colab อนุญาตให้คุณสร้างและฝังบล็อกโค้ดในที่เดียว
  • การนำเสนอข้อมูล: มองหาตัวเลือกที่ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ดซึ่งกำลังได้รับความสนใจมากขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล เมื่อพูดถึงการสำรวจข้อมูลพร้อมกับการสร้างแอปพลิเคชันข้อมูล

10 อันดับทางเลือก Google Colab ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024

นี่คือรายชื่อ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Colab โดยพิจารณาจากคุณสมบัติเด่น ข้อจำกัด ราคา และคะแนนรีวิว

1. หมายเหตุ

บันทึก
ผ่านทางNoteable

Noteable.io เป็นแพลตฟอร์มการประมวลผลแบบคลาวด์บนเว็บ เป็นสมุดบันทึกที่รู้จักกันดีในด้านสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันที่สมบูรณ์ ซึ่งสร้างขึ้นบนโปรโตคอลของ Jupyter

Noteable.io เป็นแพลตฟอร์มโอเพนซอร์สที่ไม่ต้องเขียนโค้ด รองรับการใช้งาน Python, SQL และ R แพลตฟอร์มนี้มอบสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันโดยอนุญาตให้เชื่อมต่อกับคลังข้อมูลภายในและภายนอก เช่น Google BigQuery, Snowflake, Databricks และ API ต่างๆ

คุณสมบัติเด่นของ notable.io

  • คุณสามารถเขียนโค้ด, แสดงข้อมูล, และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกได้ภายในสภาพแวดล้อมที่ร่วมมือกัน เนื่องจาก Notable ทำงานร่วมกับ Jupyter Notebooks ได้อย่างราบรื่น
  • ทำงานร่วมกับผู้ใช้หลายคนและส่งเสริมการทำงานเป็นทีมด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • การเข้าถึงและทำงานในโครงการจากอุปกรณ์ใด ๆ ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั้นง่าย

ข้อจำกัดที่สำคัญของ io

  • ข้อจำกัดเกี่ยวกับพื้นที่จัดเก็บกลายเป็นข้อจำกัดเมื่อต้องจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่หรือโครงการหลายโครงการ
  • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งจำกัดการเข้าถึงในพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่อไม่ดี

น่าสังเกต. io ราคา

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • ข้อดี: $30/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

น่าสังเกต. io คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 500 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

2. จูปิเตอร์

จูปิเตอร์
ผ่านทางJupyter

Jupyter เป็นแอปพลิเคชันเว็บโอเพนซอร์สที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างและแบ่งปันโค้ดสด สมการ การแสดงภาพ และเอกสารข้อความเชิงบรรยายได้

เครื่องมืออเนกประสงค์ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิจัย นักการศึกษา และนักวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและนำเสนอผลงานในรูปแบบที่มีปฏิสัมพันธ์และสามารถทำซ้ำได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jupyter

  • อินเทอร์เฟซนี้ช่วยให้คุณสามารถเขียนและรันโค้ดได้อย่างราบรื่นด้วยอินเทอร์เฟซสมุดบันทึกที่ใช้งานง่าย ซึ่งรองรับภาษาการเขียนโปรแกรมหลากหลาย เช่น Python, R และ Julia
  • ผลลัพธ์แบบโต้ตอบช่วยให้คุณมองเห็นข้อมูลได้ทันทีเพื่อแสดงภาพข้อมูล กราฟ และแผนภาพภายในสมุดบันทึก
  • ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นด้วยการแชร์เอกสารได้ง่ายผ่านอีเมล, Dropbox, GitHub และแพลตฟอร์มอื่น ๆ
  • ความยืดหยุ่นของเคอร์เนลช่วยให้คุณสามารถทำงานกับภาษาโปรแกรมต่าง ๆ ได้ภายในโน้ตบุ๊กเดียว
  • เพลิดเพลินกับฟังก์ชันการทำงานมากมายสำหรับการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ และการแสดงผลข้อมูลด้วยไลบรารีที่ผสานรวมอย่าง NumPy, Pandas, Matplotlib

ข้อจำกัดของ Jupyter

  • ผู้เรียนเครื่องบางคนพบว่าช่วงการเรียนรู้เริ่มต้นนั้นท้าทาย
  • การทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่หรือการคำนวณที่ซับซ้อนส่งผลต่อประสิทธิภาพบนเครื่องที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่า
  • การควบคุมเวอร์ชันที่ยุ่งยากขณะแชร์สมุดบันทึก ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นเมื่อทำงานร่วมกันในเอกสารเดียวกัน

ราคาของ Jupyter

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของ Jupyter

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: 4. 8/5 (70+ รีวิว)

3. Microsoft Visual Studio

ผ่านทางMicrosoft Visual Studio

Microsoft Visual Studio เป็นสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ (IDE) ที่นำเสนอภาษาการเขียนโปรแกรมหลากหลาย เช่น C# (C-Sharp), Python, Javascript, C++ และ Visual Basic.NET

คุณสมบัติที่โดดเด่นของ Microsoft Visual Studio คือ Visual Studio Notebooks ซึ่งมอบห้องปฏิบัติการเสมือนจริงพร้อมการเข้าถึงเครื่องมือสำหรับการสำรวจข้อมูล การวิเคราะห์ และการทำงานร่วมกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Visual Studio

  • คุณสมบัติหลายภาษาให้คุณสามารถใช้ภาษาโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Python, R, และ F
  • ด้วย IDE (Integrated Development Environment) คุณสามารถเข้าถึง Notebooks พร้อมกับโปรเจกต์โค้ดอื่น ๆ ได้
  • รวมโค้ด, การแสดงภาพ, และข้อความเชิงบรรยาย เพื่อสร้างการเล่าเรื่องและการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมแบบโต้ตอบ

ข้อจำกัดของ Microsoft Visual Studio

  • Visual Studio Notebooks ถูกผสานรวมอยู่ในระบบนิเวศของ Visual Studio ซึ่งจำกัดผู้ที่ชอบใช้สภาพแวดล้อมของสมุดบันทึกแบบสแตนด์อโลนหรือข้ามแพลตฟอร์ม
  • ผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับ Visual Studio จะเผชิญกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากคุณสมบัติที่หลากหลายและความซับซ้อนของระบบนิเวศ

ราคาของ Microsoft Visual Studio

สำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็ก

  • บุคคล: เข้าถึงฟรี

สำหรับธุรกิจและองค์กร

  • การสมัครสมาชิกแบบมืออาชีพ: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การสมัครสมาชิกแบบองค์กร: $250/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Microsoft Visual Studio

  • G2: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (70+ รีวิว)

4. Kaggle

ผ่านทางKaggle

Kaggle เป็นที่รู้จักกันดีในการจัดการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล พร้อมทั้งมอบสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันสำหรับผู้หลงใหลในข้อมูล นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญในสายงานนี้

Kaggle ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการศึกษา โดยให้บริการบทเรียน คอร์สเรียน และเคอร์เนล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล

สำหรับผู้เริ่มต้น Kaggle ช่วยพัฒนาทักษะการวิเคราะห์, นำงานและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลไปใช้กับชุดข้อมูลจริง, และร่วมมือกับชุมชนผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลทั่วโลก.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kaggle

  • สำรวจและทำงานกับข้อมูลที่หลากหลาย พร้อมเข้าถึงชุดข้อมูลหลายชุดในหลากหลายสาขา
  • แก้ปัญหาในโลกจริงและแข่งขันเพื่อรับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลต่างๆ
  • สร้างและแบ่งปันโค้ดในสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันผ่านเคอร์เนล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
  • เข้าร่วมชุมชนแบบเรียลไทม์เพื่อร่วมมือกัน แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก และเรียนรู้จากโครงการของกันและกัน

ข้อจำกัดของ Kaggle

  • บางสาขาเฉพาะทางมีทรัพยากรหรือการแข่งขันน้อยกว่า
  • ฟังก์ชันการทำงานอื่น ๆ ได้รับความสนใจน้อยลง เนื่องจากแพลตฟอร์มมุ่งเน้นการแข่งขันเป็นอย่างมาก

ราคาของ Kaggle

  • ฟรี
  • Kaggle Notebooks: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวจาก Kaggle

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: ไม่พบรายการ

5. Databricks

ดาต้าบริกส์
ผ่านทาง Databricks

Databricks คือแพลตฟอร์มเลคเฮาส์แห่งแรกของโลกบนคลาวด์ ที่ผสานคลังข้อมูลฐานข้อมูล และทะเลสาบข้อมูลหลากหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน เพื่อมอบแพลตฟอร์มแบบเปิดและรวมศูนย์สำหรับข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์

แพลตฟอร์มรองรับ Python, R, Scala และ SQL พร้อมการเขียนร่วมกัน, การจัดการเวอร์ชันอัตโนมัติ, การผสานกับ Git และระบบควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท (RBAC)

สถาปัตยกรรมดาต้าเลคเฮาส์รองรับข้อมูลทุกประเภท ทำให้ทีมต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Databricks

  • ทำให้งานในสมุดบันทึกของคุณเป็นอัตโนมัติและกำหนดเวลาการรันโค้ด ช่วยให้การวิเคราะห์ดำเนินไปอย่างราบรื่นในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่การสำรวจและค้นหาข้อมูลเชิงลึก
  • คุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อแก้ไขสมุดบันทึกกับผู้ใช้หลายคนพร้อมกัน เพื่อแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน
  • คุณสมบัติการโฮสต์ด้วยตนเองช่วยให้ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ ติดตั้งไลบรารี และจัดการทรัพยากร
  • เขียนโค้ด, แสดงข้อมูล, และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกในสภาพแวดล้อมที่ร่วมมือกันได้อย่างราบรื่น เนื่องจาก Databricks ทำงานร่วมกับ Jupyter Notebooks ได้อย่างไร้รอยต่อ

ข้อจำกัดของดาตับริกส์

  • เครื่องมือไม่เพียงพอทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลและนักวิเคราะห์มีความท้าทายในการตีความข้อมูลอย่างถูกต้อง
  • การอัปเดตใหม่มักทำให้การทำงานที่กำลังดำเนินอยู่หยุดชะงักหรือต้องการการปรับเปลี่ยน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสม่ำเสมอของกระบวนการทำงาน

ราคาของ Databricks

  • รูปแบบการกำหนดราคาตามการใช้งาน พร้อมทดลองใช้ฟรี 14 วัน
  • งาน: $0. 07/ผู้ใช้
  • โต๊ะสดเดลต้า: $0. 20/ผู้ใช้
  • Databricks SQL: $0. 22/ผู้ใช้
  • แผนงานที่ปรับแต่งตามความต้องการ: $0. 40/ผู้ใช้
  • การรบกวนแบบเรียลไทม์แบบไร้เซิร์ฟเวอร์: $0. 07/ผู้ใช้
  • แพลตฟอร์ม Databricks และส่วนเสริม: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Databricks

  • G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

6. Paperspace

เพเปอร์สเปซ
ผ่านทางPaperspace

Paperspace เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ช่วยให้การทำงานของแมชชีนเลิร์นนิง (ML) ง่ายขึ้น และช่วยในการพัฒนา ฝึกฝน และปรับใช้โมเดล AI

เป็นที่รู้จักกันดีในด้านเครื่องมือที่ติดตั้งมาในตัวซึ่งรองรับทุกขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ของเครื่อง ตั้งแต่การเตรียมข้อมูลไปจนถึงการฝึกฝนโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก การทำงานร่วมกันในโครงการ และการนำโมเดลไปใช้จริง

คุณสมบัติเด่นของ Paperspace

  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงในโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องและชุดข้อมูลด้วยคุณสมบัติการควบคุมเวอร์ชันที่มีอยู่ในตัว
  • รับโปรโตคอลและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูลและโมเดลที่ละเอียดอ่อน พร้อมทั้งรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล
  • เพลิดเพลินกับกระบวนการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่ผสานรวมกันได้ดีขึ้นด้วยการผสานรวม API
  • ปรับขนาดทรัพยากรขึ้นหรือลงตามความต้องการของคุณ

ข้อจำกัดของ Paperspace

  • Paperspace ได้จำกัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลไว้ที่ 100GB ต่อผู้ใช้ ซึ่งถือว่าจำกัดเมื่อต้องจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่หรือโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก
  • เวลาการตอบกลับที่นานขึ้นหรือตัวเลือกการสนับสนุนที่จำกัดสำหรับคำถามทางเทคนิค
  • คุณต้องลงทะเบียนในรายชื่อผู้รอเพื่อขอรับ NVIDIA H100 GPU

ราคาของ Paperspace

  • ฟรี
  • ข้อดี: $8/เดือน
  • การเติบโต: $39/เดือน
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Paperspace

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 3. 4/5 (รีวิว 20+ รายการ)

7. Amazon SageMaker

อเมซอน เซจเมคเกอร์
ผ่านทางAmazon SageMaker

Amazon AWS SageMaker เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) ที่นำเสนอโดย Amazon Web Services (AWS) ซึ่งช่วยให้การสร้าง การฝึกอบรม และการปรับใช้โครงการ ML ในระดับใหญ่เป็นเรื่องง่ายขึ้น

เป็นที่รู้จักว่ามีการนำเสนออัลกอริทึม AI ที่คุณสามารถผสานรวมเข้ากับแอปพลิเคชันของคุณได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Amazon SageMaker

  • ความสามารถในการเก็บข้อมูลร่วมกันช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลชุดข้อมูลในพื้นที่จัดเก็บขนาดใหญ่ (S3)
  • ความสามารถในการคำนวณของมันช่วยให้คุณสามารถรันชุดข้อมูลหลายชุดพร้อมกันได้
  • รับบริการพัฒนาโมเดลแมชชีนเลิร์นนิงและดีพลีนเลิร์นนิงแบบครบวงจร

ข้อจำกัดของ Amazon SageMaker

  • การปรับแต่งที่จำกัดในแง่ของสเปค เช่น ประเภทของ CPU/GPU หรือการจัดสรรหน่วยความจำ
  • แม้ว่า SageMaker จะมีอัลกอริทึมในตัวที่หลากหลาย แต่การผสานรวมอัลกอริทึมเฉพาะทางยังไม่ได้รับการสนับสนุน

ราคาของ Amazon SageMaker

  • แพ็กเกจฟรี: สองเดือนแรก
  • แผนตามความต้องการ: ราคาตามการตกลง
  • แผนการออม: ราคาที่กำหนดเอง
  • Sagemaker Studio: ราคาที่กำหนดเอง

Amazon Sagemaker รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

8. Cocalc

โคคอลค์
ผ่านทางCocalc

Cocalc เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์แบบโอเพนซอร์สได้ พร้อมทั้งเน้นการเข้าถึงอย่างต่อเนื่องและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

สิ่งนี้ช่วยให้หลายทีม นักเรียน และนักวิจัยสามารถทำงานร่วมกันโดยใช้ Jupyter notebook, Linux terminal, latex หรือเอกสารที่มีการมาร์กไว้กับเซิร์ฟเวอร์โค้ด X11

คุณสมบัติเด่นของ Cocalc

  • ทำงานร่วมกันในโครงการแก้ไขเอกสารพร้อมกัน และดูการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์
  • พื้นที่ทำงานร่วมกันสำหรับกลุ่ม ทำให้สะดวกสำหรับโครงการที่ต้องการความร่วมมือหรือการทำงานเป็นทีม
  • ใช้เครื่องมือคำนวณเช่น Jupyter Notebooks, SageMath, และโปรแกรมแก้ไข LaTeX เพื่อสร้างเอกสารทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ข้อจำกัดของ Cocalc

  • การขาดฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ทำให้ยากต่อการเข้าถึงโครงการหรือเครื่องมือต่างๆ โดยไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • แผนพื้นฐานจำกัดการเข้าถึงเครื่องมือหรือฟีเจอร์การทำงานร่วมกันบางรายการ

ราคาของ Cocalc

  • นักสะสม: $10. 86/เดือน ต่อกลุ่ม
  • กลุ่มวิจัยทางวิชาการ: $123. 98/เดือน ต่อกลุ่ม
  • กลุ่มทำงานธุรกิจ: $104. 16/เดือน ต่อกลุ่ม

คะแนนและรีวิวของ Cocalc

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่พบรายการ

9. Deepnote

ดีพโน้ต
ผ่านทางDeepnote

Deepnote เป็นแพลตฟอร์มวิทยาศาสตร์ข้อมูลแบบร่วมมือ (IDE เดียว) ที่รวมตัวแก้ไขโค้ด(ไม่จำเป็นต้องมีโฮสติ้งโค้ด) และสภาพแวดล้อมการคำนวณเข้าด้วยกัน ช่วยให้คุณเขียนและรันโค้ด วิเคราะห์ข้อมูล และทำงานร่วมกันในโครงการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในฐานะที่เป็นอินเทอร์เฟซบนเว็บ ทำให้ง่ายต่อการผสานรวมเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลและรองรับภาษาการเขียนโปรแกรมต่างๆ เช่น โค้ด Python

คุณสมบัติเด่นของ Deepnote

  • ใช้เว็บโน้ตบุ๊ค Jupyter สำหรับการพัฒนาโค้ดและการทดลอง
  • ทดลองและสร้างโค้ดที่ฝังอยู่ในแพลตฟอร์มเดียว
  • ใช้เครื่องมือหลากหลายเพื่อจัดระเบียบ ติดตาม และเปรียบเทียบการทดลองและเวอร์ชันของแบบจำลองต่างๆ แบบเรียลไทม์
  • ร่วมมือกับทีมในโครงการ ML ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น พื้นที่ทำงานและการควบคุมเวอร์ชัน

ข้อจำกัดของ Deepnote

  • บานหน้าต่างด้านขวาที่คงที่จำกัดพื้นที่การทำงาน ทำให้ยากสำหรับผู้ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก
  • แพลตฟอร์มกำลังเผชิญกับความล่าช้าเล็กน้อยขณะโหลดโปรเจ็กต์และเริ่มคลัสเตอร์

ราคาของ Deepnote

  • ฟรี
  • ทีม: $31/เดือน ต่อบรรณาธิการ
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การจัดอันดับและรีวิวของ Deepnote

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

10. Replit

Replit
ผ่านทางReplit

Replit เป็นแพลตฟอร์มการเขียนโค้ดออนไลน์แบบร่วมมือกันฟรี มันมีสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการในเบราว์เซอร์ (IDE) ที่รองรับมากกว่า 50 ภาษา ซึ่งคุณสามารถเขียนโค้ด พัฒนาโครงการที่ใช้ข้อมูลมาก และทำงานร่วมกันได้ นอกจากนี้ยังให้คุณโฮสต์แอปพลิเคชันได้อีกด้วย

มันมอบประสบการณ์การเขียนโค้ดที่ราบรื่นและเข้าถึงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นและครูผู้สอน โดยไม่ต้องเสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวในการตั้งค่า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Replit

  • ใช้ ตัวประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ที่ติดตั้งไว้ในตัวเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง, เติมคำอัตโนมัติ, และแปลงภาษาธรรมชาติเป็นโค้ด
  • เริ่มพัฒนาโครงการ ML เฉพาะของคุณในภาษาโปรแกรมใดก็ได้โดยไม่ต้องตั้งค่า
  • สร้างและทำงานร่วมกับทีมระยะไกลที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์

ข้อจำกัดของ Replit

  • ข้อจำกัดของทรัพยากรการคำนวณ เช่น การใช้ CPU หรือการจัดสรรหน่วยความจำ โดยเฉพาะในแผนการใช้งานฟรี

ราคาของ Replit

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • Replit Core: $220/ปี
  • ทีม: ราคาที่กำหนดเอง

เรตติ้งและรีวิวของ Replit

  • G2: 4. 4/5 (รีวิว 20+ รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

เครื่องมือ AI อื่นๆ

ทางเลือกของ Google Colab และสมุดบันทึกที่คล้ายกันมุ่งเน้นไปที่การให้สภาพแวดล้อมสำหรับการเขียนโค้ดร่วมกัน การวิเคราะห์ข้อมูล และการพัฒนาโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง แต่เครื่องมือบางอย่างเสนอสิ่งที่มากกว่านั้น

แพลตฟอร์มการจัดการโครงการอย่าง ClickUp มอบชุดคุณสมบัติที่ครบครันซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI ที่ติดตั้งไว้ในตัวเพื่อช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำงานสร้างสรรค์ได้อย่างราบรื่น พร้อมการร่วมมือที่ดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

คลิกอัพ

ภาพเคลื่อนไหว GIF สรุปภาพรวม ClickUp AI
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp Brain
ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนได้เร็วขึ้น สรุปและปรับแต่งข้อความ สร้างคำตอบอีเมล และอื่นๆ อีกมากมาย

ClickUp AIเปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างและจัดการงานของคุณด้วยการเน้นข้อความใด ๆ ในเอกสาร ความคิดเห็น หรือคำอธิบายงาน เพียงเท่านี้ โดยอิงตามความต้องการของโครงการของคุณ มันสามารถทำให้ข้อความยาวขึ้น สั้นลง น่าสนใจมากขึ้น หรือเข้าใจง่ายขึ้น

เทมเพลตเป้าหมายประจำวันของ ClickUp
เทมเพลตเป้าหมายประจำวันของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายของคุณได้ทุกวัน

เครื่องมือ AIของ ClickUp จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานของคุณด้วยAI ที่ติดตั้งไว้ในตัว ทำให้คุณสามารถเข้าถึงกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลสำหรับการระดมความคิดได้ เหมือนกับการมีเซสชั่นทีมที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การทำงานราบรื่นขึ้น และช่วยให้ทีมที่ทำงานร่วมกันสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์

เครื่องมือ AI ของ ClickUp สำหรับทีมการตลาด เขียนตัวอย่างกรณีศึกษา
ฟังก์ชัน AI ของ ClickUp ช่วยให้ทีมการตลาดสามารถสร้างเอกสารสำคัญ เช่น กรณีศึกษา ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ClickUp มีคุณสมบัติหลากหลาย เช่น แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ มุมมองต่างๆ กระดานไวท์บอร์ด และเอกสาร เพื่อช่วยให้คุณควบคุมโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีม

แดชบอร์ด ClickUp ภาพรวมโครงการ (ภาพรวมรายการ)
ดูผลงานของทีมคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยการติดตามหรือจัดหมวดหมู่ความคืบหน้าโดยรวมในแดชบอร์ดของ ClickUp

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ยกระดับงานเขียนของคุณได้อย่างง่ายดาย ด้วยน้ำเสียงที่เป็นมืออาชีพและน่าดึงดูด
  • สร้างเนื้อหาคุณภาพเยี่ยมด้วยคำแนะนำจาก AI อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพิ่มประสิทธิภาพข้อความใด ๆ โดยใช้ความสามารถของแถบเครื่องมือ AI
  • สร้างสรุปและประเด็นการดำเนินการได้ทันทีเพื่อการทำงานด้านการบริหารที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
  • ใช้ ClickUp เพื่อตรวจสอบการสะกดคำและไวยากรณ์ และแปลภาษา
  • ใช้กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลเพื่อแสดงแนวคิดอย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกัน
  • ออกแบบกระบวนการทำงานที่ตรงกับความต้องการของคุณจากหลากหลายเทมเพลต
  • ร่วมมือกันในบรีฟสร้างสรรค์ด้วย ClickUp Docs

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

วิทยาศาสตร์ข้อมูลและก้าวไกล

การค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมกับ Google Colab ขึ้นอยู่กับความต้องการของทีมคุณ แพลตฟอร์มแต่ละแห่งมีจุดแข็งและข้อจำกัดของตัวเอง

นอกเหนือจากเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลแล้ว คุณอาจพิจารณาใช้ ClickUpสำหรับการจัดการโครงการได้เช่นกัน คุณสมบัติของ AI ใน ClickUp ช่วยในการเขียน จัดระเบียบงาน และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้ ClickUp เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับทีมสร้างสรรค์

มีเป้าหมายเพื่อทำให้ประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลของคุณง่ายขึ้นทำให้การเขียนโค้ดง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือ AIและมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบลองใช้ ClickUp วันนี้!?