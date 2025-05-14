10 อันดับทางเลือก Google Colab ที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

นักปฏิบัติด้านการเรียนรู้ของเครื่องหลายคนเชื่อมั่นในความสามารถของ Google Colab ในการแก้ปัญหาการจัดเก็บข้อมูลและข้อจำกัดทางการเงิน Colab ซึ่งโฮสต์โดย Jupyter Notebook ยังเป็นที่นิยมเนื่องจากไม่จำเป็นต้องตั้งค่าใดๆ
อย่างไรก็ตาม เราเข้าใจดีว่าพื้นที่ที่จำกัด การขาดฟังก์ชันการแก้ไขแบบสด และงานที่ใช้เวลานาน ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้คุณต้องการมองหาทางเลือกอื่น
เราจะหารือเกี่ยวกับทางเลือกที่ดีที่สุดของ Google Colab เพื่อช่วยคุณในวงจรชีวิตของวิทยาศาสตร์ข้อมูลของคุณ รวมถึงการขุดข้อมูล, การสร้างแบบจำลอง, การประมวลผล, และงานประจำวัน
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Google Colab?
เพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น เราจะพาคุณไปสำรวจปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อกรณีการใช้งานทั่วไปของโน้ตบุ๊กสำหรับบุคคลทั่วไป ทีมงานธุรกิจที่เชี่ยวชาญด้านข้อมูล นักการศึกษา และนักวิจัย
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: เลือกแพลตฟอร์มที่มีสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกัน เช่น การแชร์หน้าจอ
- สภาพแวดล้อมที่จัดการได้: มองหาแพลตฟอร์มที่ทำให้สภาพแวดล้อม conda ทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นเรื่องง่าย
- การฝังโค้ด: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือกอื่นนอกจาก Google Colab อนุญาตให้คุณสร้างและฝังบล็อกโค้ดในที่เดียว
- การนำเสนอข้อมูล: มองหาตัวเลือกที่ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ดซึ่งกำลังได้รับความสนใจมากขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล เมื่อพูดถึงการสำรวจข้อมูลพร้อมกับการสร้างแอปพลิเคชันข้อมูล
10 อันดับทางเลือก Google Colab ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024
นี่คือรายชื่อ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Colab โดยพิจารณาจากคุณสมบัติเด่น ข้อจำกัด ราคา และคะแนนรีวิว
1. หมายเหตุ
Noteable.io เป็นแพลตฟอร์มการประมวลผลแบบคลาวด์บนเว็บ เป็นสมุดบันทึกที่รู้จักกันดีในด้านสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันที่สมบูรณ์ ซึ่งสร้างขึ้นบนโปรโตคอลของ Jupyter
Noteable.io เป็นแพลตฟอร์มโอเพนซอร์สที่ไม่ต้องเขียนโค้ด รองรับการใช้งาน Python, SQL และ R แพลตฟอร์มนี้มอบสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันโดยอนุญาตให้เชื่อมต่อกับคลังข้อมูลภายในและภายนอก เช่น Google BigQuery, Snowflake, Databricks และ API ต่างๆ
คุณสมบัติเด่นของ notable.io
- คุณสามารถเขียนโค้ด, แสดงข้อมูล, และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกได้ภายในสภาพแวดล้อมที่ร่วมมือกัน เนื่องจาก Notable ทำงานร่วมกับ Jupyter Notebooks ได้อย่างราบรื่น
- ทำงานร่วมกับผู้ใช้หลายคนและส่งเสริมการทำงานเป็นทีมด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- การเข้าถึงและทำงานในโครงการจากอุปกรณ์ใด ๆ ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั้นง่าย
ข้อจำกัดที่สำคัญของ io
- ข้อจำกัดเกี่ยวกับพื้นที่จัดเก็บกลายเป็นข้อจำกัดเมื่อต้องจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่หรือโครงการหลายโครงการ
- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งจำกัดการเข้าถึงในพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่อไม่ดี
น่าสังเกต. io ราคา
- เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $30/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
น่าสังเกต. io คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 500 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
2. จูปิเตอร์
Jupyter เป็นแอปพลิเคชันเว็บโอเพนซอร์สที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างและแบ่งปันโค้ดสด สมการ การแสดงภาพ และเอกสารข้อความเชิงบรรยายได้
เครื่องมืออเนกประสงค์ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิจัย นักการศึกษา และนักวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและนำเสนอผลงานในรูปแบบที่มีปฏิสัมพันธ์และสามารถทำซ้ำได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jupyter
- อินเทอร์เฟซนี้ช่วยให้คุณสามารถเขียนและรันโค้ดได้อย่างราบรื่นด้วยอินเทอร์เฟซสมุดบันทึกที่ใช้งานง่าย ซึ่งรองรับภาษาการเขียนโปรแกรมหลากหลาย เช่น Python, R และ Julia
- ผลลัพธ์แบบโต้ตอบช่วยให้คุณมองเห็นข้อมูลได้ทันทีเพื่อแสดงภาพข้อมูล กราฟ และแผนภาพภายในสมุดบันทึก
- ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นด้วยการแชร์เอกสารได้ง่ายผ่านอีเมล, Dropbox, GitHub และแพลตฟอร์มอื่น ๆ
- ความยืดหยุ่นของเคอร์เนลช่วยให้คุณสามารถทำงานกับภาษาโปรแกรมต่าง ๆ ได้ภายในโน้ตบุ๊กเดียว
- เพลิดเพลินกับฟังก์ชันการทำงานมากมายสำหรับการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ และการแสดงผลข้อมูลด้วยไลบรารีที่ผสานรวมอย่าง NumPy, Pandas, Matplotlib
ข้อจำกัดของ Jupyter
- ผู้เรียนเครื่องบางคนพบว่าช่วงการเรียนรู้เริ่มต้นนั้นท้าทาย
- การทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่หรือการคำนวณที่ซับซ้อนส่งผลต่อประสิทธิภาพบนเครื่องที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่า
- การควบคุมเวอร์ชันที่ยุ่งยากขณะแชร์สมุดบันทึก ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นเมื่อทำงานร่วมกันในเอกสารเดียวกัน
ราคาของ Jupyter
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Jupyter
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 8/5 (70+ รีวิว)
3. Microsoft Visual Studio
Microsoft Visual Studio เป็นสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ (IDE) ที่นำเสนอภาษาการเขียนโปรแกรมหลากหลาย เช่น C# (C-Sharp), Python, Javascript, C++ และ Visual Basic.NET
คุณสมบัติที่โดดเด่นของ Microsoft Visual Studio คือ Visual Studio Notebooks ซึ่งมอบห้องปฏิบัติการเสมือนจริงพร้อมการเข้าถึงเครื่องมือสำหรับการสำรวจข้อมูล การวิเคราะห์ และการทำงานร่วมกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Visual Studio
- คุณสมบัติหลายภาษาให้คุณสามารถใช้ภาษาโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Python, R, และ F
- ด้วย IDE (Integrated Development Environment) คุณสามารถเข้าถึง Notebooks พร้อมกับโปรเจกต์โค้ดอื่น ๆ ได้
- รวมโค้ด, การแสดงภาพ, และข้อความเชิงบรรยาย เพื่อสร้างการเล่าเรื่องและการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมแบบโต้ตอบ
ข้อจำกัดของ Microsoft Visual Studio
- Visual Studio Notebooks ถูกผสานรวมอยู่ในระบบนิเวศของ Visual Studio ซึ่งจำกัดผู้ที่ชอบใช้สภาพแวดล้อมของสมุดบันทึกแบบสแตนด์อโลนหรือข้ามแพลตฟอร์ม
- ผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับ Visual Studio จะเผชิญกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากคุณสมบัติที่หลากหลายและความซับซ้อนของระบบนิเวศ
ราคาของ Microsoft Visual Studio
สำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็ก
- บุคคล: เข้าถึงฟรี
สำหรับธุรกิจและองค์กร
- การสมัครสมาชิกแบบมืออาชีพ: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
- การสมัครสมาชิกแบบองค์กร: $250/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Microsoft Visual Studio
- G2: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (70+ รีวิว)
4. Kaggle
Kaggle เป็นที่รู้จักกันดีในการจัดการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล พร้อมทั้งมอบสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันสำหรับผู้หลงใหลในข้อมูล นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญในสายงานนี้
Kaggle ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการศึกษา โดยให้บริการบทเรียน คอร์สเรียน และเคอร์เนล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล
สำหรับผู้เริ่มต้น Kaggle ช่วยพัฒนาทักษะการวิเคราะห์, นำงานและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลไปใช้กับชุดข้อมูลจริง, และร่วมมือกับชุมชนผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลทั่วโลก.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kaggle
- สำรวจและทำงานกับข้อมูลที่หลากหลาย พร้อมเข้าถึงชุดข้อมูลหลายชุดในหลากหลายสาขา
- แก้ปัญหาในโลกจริงและแข่งขันเพื่อรับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลต่างๆ
- สร้างและแบ่งปันโค้ดในสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันผ่านเคอร์เนล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
- เข้าร่วมชุมชนแบบเรียลไทม์เพื่อร่วมมือกัน แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก และเรียนรู้จากโครงการของกันและกัน
ข้อจำกัดของ Kaggle
- บางสาขาเฉพาะทางมีทรัพยากรหรือการแข่งขันน้อยกว่า
- ฟังก์ชันการทำงานอื่น ๆ ได้รับความสนใจน้อยลง เนื่องจากแพลตฟอร์มมุ่งเน้นการแข่งขันเป็นอย่างมาก
ราคาของ Kaggle
- ฟรี
- Kaggle Notebooks: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวจาก Kaggle
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่พบรายการ
5. Databricks
Databricks คือแพลตฟอร์มเลคเฮาส์แห่งแรกของโลกบนคลาวด์ ที่ผสานคลังข้อมูลฐานข้อมูล และทะเลสาบข้อมูลหลากหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน เพื่อมอบแพลตฟอร์มแบบเปิดและรวมศูนย์สำหรับข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์
แพลตฟอร์มรองรับ Python, R, Scala และ SQL พร้อมการเขียนร่วมกัน, การจัดการเวอร์ชันอัตโนมัติ, การผสานกับ Git และระบบควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท (RBAC)
สถาปัตยกรรมดาต้าเลคเฮาส์รองรับข้อมูลทุกประเภท ทำให้ทีมต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Databricks
- ทำให้งานในสมุดบันทึกของคุณเป็นอัตโนมัติและกำหนดเวลาการรันโค้ด ช่วยให้การวิเคราะห์ดำเนินไปอย่างราบรื่นในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่การสำรวจและค้นหาข้อมูลเชิงลึก
- คุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อแก้ไขสมุดบันทึกกับผู้ใช้หลายคนพร้อมกัน เพื่อแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน
- คุณสมบัติการโฮสต์ด้วยตนเองช่วยให้ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ ติดตั้งไลบรารี และจัดการทรัพยากร
- เขียนโค้ด, แสดงข้อมูล, และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกในสภาพแวดล้อมที่ร่วมมือกันได้อย่างราบรื่น เนื่องจาก Databricks ทำงานร่วมกับ Jupyter Notebooks ได้อย่างไร้รอยต่อ
ข้อจำกัดของดาตับริกส์
- เครื่องมือไม่เพียงพอทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลและนักวิเคราะห์มีความท้าทายในการตีความข้อมูลอย่างถูกต้อง
- การอัปเดตใหม่มักทำให้การทำงานที่กำลังดำเนินอยู่หยุดชะงักหรือต้องการการปรับเปลี่ยน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสม่ำเสมอของกระบวนการทำงาน
ราคาของ Databricks
- รูปแบบการกำหนดราคาตามการใช้งาน พร้อมทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- งาน: $0. 07/ผู้ใช้
- โต๊ะสดเดลต้า: $0. 20/ผู้ใช้
- Databricks SQL: $0. 22/ผู้ใช้
- แผนงานที่ปรับแต่งตามความต้องการ: $0. 40/ผู้ใช้
- การรบกวนแบบเรียลไทม์แบบไร้เซิร์ฟเวอร์: $0. 07/ผู้ใช้
- แพลตฟอร์ม Databricks และส่วนเสริม: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Databricks
- G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
6. Paperspace
Paperspace เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ช่วยให้การทำงานของแมชชีนเลิร์นนิง (ML) ง่ายขึ้น และช่วยในการพัฒนา ฝึกฝน และปรับใช้โมเดล AI
เป็นที่รู้จักกันดีในด้านเครื่องมือที่ติดตั้งมาในตัวซึ่งรองรับทุกขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ของเครื่อง ตั้งแต่การเตรียมข้อมูลไปจนถึงการฝึกฝนโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก การทำงานร่วมกันในโครงการ และการนำโมเดลไปใช้จริง
คุณสมบัติเด่นของ Paperspace
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงในโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องและชุดข้อมูลด้วยคุณสมบัติการควบคุมเวอร์ชันที่มีอยู่ในตัว
- รับโปรโตคอลและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูลและโมเดลที่ละเอียดอ่อน พร้อมทั้งรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล
- เพลิดเพลินกับกระบวนการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่ผสานรวมกันได้ดีขึ้นด้วยการผสานรวม API
- ปรับขนาดทรัพยากรขึ้นหรือลงตามความต้องการของคุณ
ข้อจำกัดของ Paperspace
- Paperspace ได้จำกัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลไว้ที่ 100GB ต่อผู้ใช้ ซึ่งถือว่าจำกัดเมื่อต้องจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่หรือโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก
- เวลาการตอบกลับที่นานขึ้นหรือตัวเลือกการสนับสนุนที่จำกัดสำหรับคำถามทางเทคนิค
- คุณต้องลงทะเบียนในรายชื่อผู้รอเพื่อขอรับ NVIDIA H100 GPU
ราคาของ Paperspace
- ฟรี
- ข้อดี: $8/เดือน
- การเติบโต: $39/เดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Paperspace
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 3. 4/5 (รีวิว 20+ รายการ)
7. Amazon SageMaker
Amazon AWS SageMaker เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) ที่นำเสนอโดย Amazon Web Services (AWS) ซึ่งช่วยให้การสร้าง การฝึกอบรม และการปรับใช้โครงการ ML ในระดับใหญ่เป็นเรื่องง่ายขึ้น
เป็นที่รู้จักว่ามีการนำเสนออัลกอริทึม AI ที่คุณสามารถผสานรวมเข้ากับแอปพลิเคชันของคุณได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Amazon SageMaker
- ความสามารถในการเก็บข้อมูลร่วมกันช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลชุดข้อมูลในพื้นที่จัดเก็บขนาดใหญ่ (S3)
- ความสามารถในการคำนวณของมันช่วยให้คุณสามารถรันชุดข้อมูลหลายชุดพร้อมกันได้
- รับบริการพัฒนาโมเดลแมชชีนเลิร์นนิงและดีพลีนเลิร์นนิงแบบครบวงจร
ข้อจำกัดของ Amazon SageMaker
- การปรับแต่งที่จำกัดในแง่ของสเปค เช่น ประเภทของ CPU/GPU หรือการจัดสรรหน่วยความจำ
- แม้ว่า SageMaker จะมีอัลกอริทึมในตัวที่หลากหลาย แต่การผสานรวมอัลกอริทึมเฉพาะทางยังไม่ได้รับการสนับสนุน
ราคาของ Amazon SageMaker
- แพ็กเกจฟรี: สองเดือนแรก
- แผนตามความต้องการ: ราคาตามการตกลง
- แผนการออม: ราคาที่กำหนดเอง
- Sagemaker Studio: ราคาที่กำหนดเอง
Amazon Sagemaker รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
8. Cocalc
Cocalc เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์แบบโอเพนซอร์สได้ พร้อมทั้งเน้นการเข้าถึงอย่างต่อเนื่องและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
สิ่งนี้ช่วยให้หลายทีม นักเรียน และนักวิจัยสามารถทำงานร่วมกันโดยใช้ Jupyter notebook, Linux terminal, latex หรือเอกสารที่มีการมาร์กไว้กับเซิร์ฟเวอร์โค้ด X11
คุณสมบัติเด่นของ Cocalc
- ทำงานร่วมกันในโครงการแก้ไขเอกสารพร้อมกัน และดูการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์
- พื้นที่ทำงานร่วมกันสำหรับกลุ่ม ทำให้สะดวกสำหรับโครงการที่ต้องการความร่วมมือหรือการทำงานเป็นทีม
- ใช้เครื่องมือคำนวณเช่น Jupyter Notebooks, SageMath, และโปรแกรมแก้ไข LaTeX เพื่อสร้างเอกสารทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ข้อจำกัดของ Cocalc
- การขาดฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ทำให้ยากต่อการเข้าถึงโครงการหรือเครื่องมือต่างๆ โดยไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- แผนพื้นฐานจำกัดการเข้าถึงเครื่องมือหรือฟีเจอร์การทำงานร่วมกันบางรายการ
ราคาของ Cocalc
- นักสะสม: $10. 86/เดือน ต่อกลุ่ม
- กลุ่มวิจัยทางวิชาการ: $123. 98/เดือน ต่อกลุ่ม
- กลุ่มทำงานธุรกิจ: $104. 16/เดือน ต่อกลุ่ม
คะแนนและรีวิวของ Cocalc
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่พบรายการ
9. Deepnote
Deepnote เป็นแพลตฟอร์มวิทยาศาสตร์ข้อมูลแบบร่วมมือ (IDE เดียว) ที่รวมตัวแก้ไขโค้ด(ไม่จำเป็นต้องมีโฮสติ้งโค้ด) และสภาพแวดล้อมการคำนวณเข้าด้วยกัน ช่วยให้คุณเขียนและรันโค้ด วิเคราะห์ข้อมูล และทำงานร่วมกันในโครงการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในฐานะที่เป็นอินเทอร์เฟซบนเว็บ ทำให้ง่ายต่อการผสานรวมเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลและรองรับภาษาการเขียนโปรแกรมต่างๆ เช่น โค้ด Python
คุณสมบัติเด่นของ Deepnote
- ใช้เว็บโน้ตบุ๊ค Jupyter สำหรับการพัฒนาโค้ดและการทดลอง
- ทดลองและสร้างโค้ดที่ฝังอยู่ในแพลตฟอร์มเดียว
- ใช้เครื่องมือหลากหลายเพื่อจัดระเบียบ ติดตาม และเปรียบเทียบการทดลองและเวอร์ชันของแบบจำลองต่างๆ แบบเรียลไทม์
- ร่วมมือกับทีมในโครงการ ML ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น พื้นที่ทำงานและการควบคุมเวอร์ชัน
ข้อจำกัดของ Deepnote
- บานหน้าต่างด้านขวาที่คงที่จำกัดพื้นที่การทำงาน ทำให้ยากสำหรับผู้ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก
- แพลตฟอร์มกำลังเผชิญกับความล่าช้าเล็กน้อยขณะโหลดโปรเจ็กต์และเริ่มคลัสเตอร์
ราคาของ Deepnote
- ฟรี
- ทีม: $31/เดือน ต่อบรรณาธิการ
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การจัดอันดับและรีวิวของ Deepnote
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. Replit
Replit เป็นแพลตฟอร์มการเขียนโค้ดออนไลน์แบบร่วมมือกันฟรี มันมีสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการในเบราว์เซอร์ (IDE) ที่รองรับมากกว่า 50 ภาษา ซึ่งคุณสามารถเขียนโค้ด พัฒนาโครงการที่ใช้ข้อมูลมาก และทำงานร่วมกันได้ นอกจากนี้ยังให้คุณโฮสต์แอปพลิเคชันได้อีกด้วย
มันมอบประสบการณ์การเขียนโค้ดที่ราบรื่นและเข้าถึงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นและครูผู้สอน โดยไม่ต้องเสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวในการตั้งค่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Replit
- ใช้ ตัวประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ที่ติดตั้งไว้ในตัวเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง, เติมคำอัตโนมัติ, และแปลงภาษาธรรมชาติเป็นโค้ด
- เริ่มพัฒนาโครงการ ML เฉพาะของคุณในภาษาโปรแกรมใดก็ได้โดยไม่ต้องตั้งค่า
- สร้างและทำงานร่วมกับทีมระยะไกลที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์
ข้อจำกัดของ Replit
- ข้อจำกัดของทรัพยากรการคำนวณ เช่น การใช้ CPU หรือการจัดสรรหน่วยความจำ โดยเฉพาะในแผนการใช้งานฟรี
ราคาของ Replit
- เริ่มต้น: ฟรี
- Replit Core: $220/ปี
- ทีม: ราคาที่กำหนดเอง
เรตติ้งและรีวิวของ Replit
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 20+ รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ทางเลือกของ Google Colab และสมุดบันทึกที่คล้ายกันมุ่งเน้นไปที่การให้สภาพแวดล้อมสำหรับการเขียนโค้ดร่วมกัน การวิเคราะห์ข้อมูล และการพัฒนาโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง แต่เครื่องมือบางอย่างเสนอสิ่งที่มากกว่านั้น
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการอย่าง ClickUp มอบชุดคุณสมบัติที่ครบครันซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI ที่ติดตั้งไว้ในตัวเพื่อช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำงานสร้างสรรค์ได้อย่างราบรื่น พร้อมการร่วมมือที่ดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
คลิกอัพ
ClickUp AIเปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างและจัดการงานของคุณด้วยการเน้นข้อความใด ๆ ในเอกสาร ความคิดเห็น หรือคำอธิบายงาน เพียงเท่านี้ โดยอิงตามความต้องการของโครงการของคุณ มันสามารถทำให้ข้อความยาวขึ้น สั้นลง น่าสนใจมากขึ้น หรือเข้าใจง่ายขึ้น
เครื่องมือ AIของ ClickUp จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานของคุณด้วยAI ที่ติดตั้งไว้ในตัว ทำให้คุณสามารถเข้าถึงกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลสำหรับการระดมความคิดได้ เหมือนกับการมีเซสชั่นทีมที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การทำงานราบรื่นขึ้น และช่วยให้ทีมที่ทำงานร่วมกันสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์
ClickUp มีคุณสมบัติหลากหลาย เช่น แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ มุมมองต่างๆ กระดานไวท์บอร์ด และเอกสาร เพื่อช่วยให้คุณควบคุมโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ยกระดับงานเขียนของคุณได้อย่างง่ายดาย ด้วยน้ำเสียงที่เป็นมืออาชีพและน่าดึงดูด
- สร้างเนื้อหาคุณภาพเยี่ยมด้วยคำแนะนำจาก AI อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพข้อความใด ๆ โดยใช้ความสามารถของแถบเครื่องมือ AI
- สร้างสรุปและประเด็นการดำเนินการได้ทันทีเพื่อการทำงานด้านการบริหารที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
- ใช้ ClickUp เพื่อตรวจสอบการสะกดคำและไวยากรณ์ และแปลภาษา
- ใช้กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลเพื่อแสดงแนวคิดอย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกัน
- ออกแบบกระบวนการทำงานที่ตรงกับความต้องการของคุณจากหลากหลายเทมเพลต
- ร่วมมือกันในบรีฟสร้างสรรค์ด้วย ClickUp Docs
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
วิทยาศาสตร์ข้อมูลและก้าวไกล
การค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมกับ Google Colab ขึ้นอยู่กับความต้องการของทีมคุณ แพลตฟอร์มแต่ละแห่งมีจุดแข็งและข้อจำกัดของตัวเอง
นอกเหนือจากเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลแล้ว คุณอาจพิจารณาใช้ ClickUpสำหรับการจัดการโครงการได้เช่นกัน คุณสมบัติของ AI ใน ClickUp ช่วยในการเขียน จัดระเบียบงาน และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้ ClickUp เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับทีมสร้างสรรค์
มีเป้าหมายเพื่อทำให้ประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลของคุณง่ายขึ้นทำให้การเขียนโค้ดง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือ AIและมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบ