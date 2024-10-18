บล็อก ClickUp
10 อันดับ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับผู้จัดจำหน่ายในการจัดการขายส่งในปี 2025

10 อันดับ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับผู้จัดจำหน่ายในการจัดการขายส่งในปี 2025

Engineering Team
Engineering Team
18 ตุลาคม 2567

การค้าเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และผู้จัดจำหน่ายส่งเป็นกระดูกสันหลังของห่วงโซ่อุปทาน คุณทราบดีว่าซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ที่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ – แต่ซอฟต์แวร์ใดที่ดีที่สุด?

ระบบ CRM สำหรับการจัดจำหน่ายแบบขายส่งสามารถช่วยยกระดับการดำเนินงานของคุณ ทำให้กระบวนการขายของคุณราบรื่นขึ้น และผลักดันธุรกิจขายส่งของคุณไปสู่ความสำเร็จในระดับใหม่ 🙌

เข้าร่วมกับเราในการสำรวจระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับผู้จัดจำหน่ายและทุกคนที่ต้องการเครื่องมือซอฟต์แวร์เพื่อจัดการลูกค้าและผลิตภัณฑ์ในที่เดียวที่สะดวกสบายและรวมศูนย์

คุณควรค้นหาอะไรใน CRM สำหรับผู้จัดจำหน่าย ?

การเลือก CRM ที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทจัดจำหน่ายของคุณจากตัวเลือกมากมายอาจเป็นเรื่องที่น่ากังวล. ให้คุณพิจารณาปัจจัยสำคัญต่อไปนี้เพื่อให้การดำเนินงานในธุรกิจจัดจำหน่ายของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น:

  • ฟังก์ชันการทำงานแบบเรียลไทม์: มองหาโซลูชันซอฟต์แวร์ CRM ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบทันทีเกี่ยวกับกระบวนการขาย การโต้ตอบกับลูกค้า และการจัดการสินค้าคงคลังของคุณ
  • แดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย: เน้นที่ระบบ CRM สำหรับการขายที่ทำให้สมาชิกทีมของคุณสามารถเข้าถึงเมตริก โมดูล และคุณสมบัติสำคัญอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย
  • คุณสมบัติการจัดการโครงการ: เลือกเครื่องมือที่ผสานCRM และการจัดการโครงการเข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตในตลาดปัจจุบัน 📈
  • เครื่องมือที่ปรับแต่งได้: ค้นหา CRM ที่มีเครื่องมือที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของบริษัทคุณ ตั้งแต่การจัดการลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการอัตโนมัติการขาย คุณต้องการโซลูชัน CRM ที่สามารถกำหนดค่าให้สอดคล้องกับพลวัตของคุณ
  • การบูรณาการการตลาด: มองหาเครื่องมือที่ผสานรวมซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติ เพื่อสร้างแนวทางที่ครอบคลุมในการมีส่วนร่วมกับลูกค้า

หากเราพลาดคุณสมบัติใดที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ โปรดระบุไว้ตอนนี้ ที่สำคัญที่สุด ให้จัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ธุรกิจของคุณต้องการสำหรับกลยุทธ์ CRM ที่เป็นเอกลักษณ์

10 ระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับ ผู้จัดจำหน่าย ที่ควรใช้

โซลูชันซอฟต์แวร์ CRM เหล่านี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดผ่านอีเมล การสนับสนุนลูกค้า การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ และอื่นๆ อีกมากมายสำหรับบริษัทจัดจำหน่ายของคุณ

ตั้งแต่การคาดการณ์ไปจนถึงการติดตามผล เครื่องมือ CRM ที่ล้ำสมัยเหล่านี้มีทุกสิ่งที่จำเป็นในการก้าวทันอุตสาหกรรมการจัดจำหน่าย ทำให้คุณไม่ต้องรู้สึกเหมือนกำลังจัดการหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกัน 🤹

1. ClickUp

CRM สำหรับผู้จัดจำหน่าย: มุมมองรายการของ ClickUp
จัดการข้อมูลลูกค้า งานส่วนตัว และการสื่อสารใน ClickUp จากทุกอุปกรณ์

ClickUp CRMคือตัวเลือก SaaS อันดับหนึ่งสำหรับการกระจายสินค้าแบบขายส่งและการจัดการโครงการแบบครบวงจร แต่ ClickUp ไม่ได้เป็นเพียงซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดเท่านั้น มันยังเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีชั้นนำที่มอบแพลตฟอร์มการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพและอยู่บนคลาวด์

เครื่องมือ AIของ ClickUpสำหรับ CRMมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเสริมศักยภาพบริษัทจัดจำหน่ายของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 💡

ใช้เครื่องมือ AI ที่ใช้งานง่ายกว่า 100 รายการเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจคุณ ClickUp AI สามารถร่างโพสต์โซเชียลมีเดีย แคมเปญอีเมล บันทึกการประชุม และอื่นๆ ได้ภายในไม่กี่วินาที

CRM สำหรับผู้จัดจำหน่าย: การเขียนอีเมลโดยใช้เครื่องมือ AI ของ ClickUp
ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนได้เร็วขึ้นและปรับแต่งข้อความ อีเมลตอบกลับ และอื่น ๆ ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

ต้องการมากกว่านี้หรือไม่? ไม่มีปัญหา. ClickUp Automations สามารถลดเวลาที่ใช้ไปกับกระบวนการที่น่าเบื่อและงานป้อนข้อมูล ทำให้คุณมีเวลาเพิ่มขึ้นในการปิดการขาย.

ปรับปรุงการทำงานร่วมกันระหว่างทีมขายของคุณ จัดระเบียบข้อมูลลูกค้า และเพิ่มผลกำไรในทุกจุดของวงจรการขาย 💰

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญและทำให้ทีมของคุณนำทางกระบวนการทำงานใน CRMได้ง่ายขึ้น
  • การผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกอย่างไร้รอยต่อกับแอปและเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ ช่วยให้คุณนำทุกอย่างมารวมไว้ที่เดียว
  • เทมเพลตฟรีมากกว่า 1,000 แบบ สำหรับสิ่งจำเป็น เช่น การจัดการงาน, ตารางการขาย,และเทมเพลตแผนการสื่อสารเพื่อช่วยให้การทำงานประจำวันเป็นไปอย่างราบรื่น
  • ความเข้ากันได้ของส่วนขยายเบราว์เซอร์กับ Chrome, Firefox และ Edge; แอปพลิเคชันเดสก์ท็อปเข้ากันได้กับ Microsoft, Linux และ Mac; แอปพลิเคชันมือถือเข้ากันได้กับ Android และ iOS

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • มีเส้นทางการเรียนรู้เนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย แต่ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยวิดีโอสอนฟรีและคำถามที่พบบ่อยที่ครอบคลุม
  • ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น (แต่คุณยังคงเข้าถึงเครื่องมือ CRM ฟรีได้หลายร้อยรายการในแผน Free Forever)

ClickUp ราคา

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)

2. Zoho CRM

CRM สำหรับผู้จัดจำหน่าย: หน้าแคมเปญของ Zoho CRM
ผ่านทางZoho CRM

Zoho CRM เป็นซอฟต์แวร์ CRM ที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้การดำเนินงานขายส่งสามารถจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการโต้ตอบกับลูกค้าได้ง่ายขึ้น แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายนี้มีคุณสมบัติต่างๆ เช่น การจัดการลีด การทำงานอัตโนมัติด้านการขาย และการวิเคราะห์ข้อมูล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM

  • การมีอยู่แบบ Omni-channel ช่วยให้ทีมสนับสนุนสามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้ง่ายขึ้นผ่านช่องทางที่เหมาะสมพร้อมข้อความที่เหมาะสม
  • เครื่องมืออัตโนมัติช่วยให้คุณดำเนินแคมเปญการตลาด การเข้าถึงลูกค้า และกระบวนการทำงานต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ
  • การวิเคราะห์อย่างละเอียดให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงการรักษาลูกค้า, วัดการดำเนินงานขายแบบเรียลไทม์, และทำให้การคาดการณ์ยอดขายมีประสิทธิภาพมากขึ้น 📌
  • การผสานรวมกับแอปมากกว่า 800 แอปผ่าน Zoho marketplace เพื่อทำให้ชีวิตง่ายขึ้นสำหรับทุกคน

ข้อจำกัดของ Zoho CRM

  • บางบทวิจารณ์กล่าวถึงความจำเป็นในการปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้
  • ฟังก์ชันที่กำหนดเองต้องใช้ภาษาโปรแกรมซึ่งอาจเกินกำลังสำหรับทีมขายบางทีม

Zoho CRM ราคา

  • มาตรฐาน: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สูงสุด: $65/เดือน ต่อผู้ใช้

Zoho CRM คะแนนและรีวิว

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,500 รายการ)

3. Freshsales

CRM สำหรับผู้จัดจำหน่าย: ตัวอย่างแดชบอร์ดของผู้ติดต่อใน Freshsales โดย Freshworks
ผ่านทางFreshworks

Freshworks ให้บริการชุดโซลูชันสำหรับการมีส่วนร่วมกับลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจที่เรียกว่า Freshsales ใช้สำหรับตัวแทนขายของบริษัทจัดจำหน่ายของคุณเพื่อปรับปรุงการจัดการการขาย, การสนับสนุนลูกค้า, และอื่น ๆ ⚒️

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshsales

  • เข้าถึงเครื่องมือการขายหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กมุ่งเน้นการเติบโตของรายได้และประสิทธิภาพการทำงาน
  • คุณสมบัติของระบบ CRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยปรับปรุงการเดินทางของลูกค้าด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าบนแอปและเว็บไซต์ของคุณ
  • คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าการสร้างงาน การแจ้งเตือน และอื่น ๆ ให้ทำงานโดยอัตโนมัติ
  • การผสานรวมกับเครื่องมือชั้นนำอย่าง Mailchimp และ Trello ช่วยให้ทุกอย่างทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

ข้อจำกัดของ Freshsales

  • ผู้ใช้กล่าวถึงปัญหาในการค้นหาข้อมูลลูกค้า เช่น เขตเวลาและสถานที่
  • ผู้รีวิวบางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับบั๊กและการขาดคุณสมบัติในแผนฟรี

Freshsales ราคา

  • ฟรี: ฟรีสำหรับผู้ใช้ 1-3 คน
  • การเติบโต: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $47/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: 83 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Freshsales

  • G2: 4. 5/5 (7,100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (600+ รีวิว)

4. HubSpot

CRM สำหรับผู้จัดจำหน่าย: ท่อการขายของ Hubspot
ผ่านทางHubSpot

HubSpot เป็นCRM ยอดนิยมสำหรับธุรกิจบริการที่นำเสนอซอฟต์แวร์ด้านการตลาด บริการ การขาย และการสร้างเว็บไซต์ ใช้เพื่อจัดการและดูแลลูกค้าเป้าหมาย อัตโนมัติงานประจำวัน และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการโต้ตอบกับลูกค้าเพื่อปรับปรุงการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 🤝💲

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot

  • การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น QuickBooks, อีเมล, Zerys และอื่น ๆ
  • ระบบอัตโนมัติทำให้การสร้างลูกค้าเป้าหมาย การตลาดผ่านอีเมล และการติดตามลูกค้าเป้าหมายเป็นไปโดยอัตโนมัติ
  • ติดตามและจัดการลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางธุรกิจ และดีลต่าง ๆ ผ่านทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตของลูกค้า
  • เครื่องมือวิเคราะห์ช่วยให้ติดตามตัวชี้วัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการขายได้ง่าย พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียด

ข้อจำกัดของ HubSpot

  • บางรีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า ปลั๊กอินหรือส่วนเสริมอาจมีราคาสูงเกินไปสำหรับธุรกิจที่มีงบประมาณจำกัด
  • ตามการรีวิว พบว่าบางฟังก์ชันการทำงานขาดหายไปเมื่อเปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์ CRM ที่คล้ายกัน (เช่น ความสามารถในการเลือกหลายสัญญาพร้อมกัน)

HubSpot ราคา

  • เริ่มต้น: $20/เดือน
  • มืออาชีพ: $890/เดือน
  • องค์กร: 3,600 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนและรีวิว HubSpot

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,900 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)

5. การสร้าง

แดชบอร์ดของ Creatio
ผ่านทางCreatio

Creatioเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างซอฟต์แวร์ CRMที่ยอดเยี่ยมสำหรับการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจและทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความพึงพอใจของลูกค้า จัดเตรียมเครื่องมือให้กับพนักงานขายของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ขับเคลื่อนความพยายามทางการตลาด และยกระดับบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าของคุณไปอีกขั้น 🤸

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creatio

  • แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและระบบCRM สำหรับผู้จัดจำหน่ายและผู้ค้าส่งเป็นเรื่องง่าย โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด
  • ระบบอัตโนมัติที่พร้อมใช้งานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญการตลาดและการจัดการลูกค้าเป้าหมาย
  • การจัดการกระบวนการขายแบบครบวงจรช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวม 360 องศาของการเติบโต การจับลูกค้าเป้าหมาย การกระจายสินค้า และอื่นๆ
  • ฟีเจอร์แชทบอทจากบุคคลที่สามและแชทสดแบบเนทีฟทำงานร่วมกันเพื่อสร้างโซลูชันการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ Creatio

  • ผู้ใช้รายงานว่าการผสานรวมบางรายการอาจทำได้ยากและต้องใช้การพัฒนา
  • ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บางราย เครื่องมือวิเคราะห์ขาดคุณสมบัติที่มีในเครื่องมือ CRM อื่น ๆ (เช่น ฟังก์ชันการส่งออกและตัวแปรที่คำนวณแล้ว)

ราคาของ Creatio

  • การเติบโต: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $55/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ไม่จำกัด: $85/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Creatio

  • G2: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (100+ รีวิว)

6. Pipedrive

มุมมองกระดานคัมบังของ Pipedrive
ผ่านทางPipedrive

Pipedrive เป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่มีเครื่องมือออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการจัดการกระบวนการขาย ใช้เพื่ออัตโนมัติงานต่างๆ ติดตามดีล ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์การขายที่ประสบความสำเร็จ 🎯

คุณสมบัติเด่นของ Pipedrive

  • รายงานการขายแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับช่องทางการขายของคุณเพื่อการตั้งเป้าหมาย การคาดการณ์ และการตัดสินใจในการติดตามทีมที่ดีขึ้น
  • ระบบอัตโนมัติในการขายช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับลูกค้าที่มีศักยภาพและทำให้ทุกขั้นตอนของกระบวนการขายของคุณง่ายขึ้น
  • ฟังก์ชันการจัดการลูกค้าเป้าหมาย เช่น การคัดกรองและการจัดลำดับความสำคัญ ช่วยให้ทีมขายของคุณสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสแต่ละได้อย่างเต็มที่
  • การจัดการท่อส่งช่วยเพิ่มอัตราการแปลงด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่าย เช่น ตัวบ่งชี้สีเพื่อทำเครื่องหมายข้อตกลงที่ต้องการความสนใจ

ข้อจำกัดของ Pipedrive

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าการผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามอาจสร้างความสับสนให้กับสมาชิกในทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
  • ตามบทวิจารณ์ ระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ไม่สามารถขจัดความจำเป็นในการป้อนข้อมูลซ้ำๆ ได้

Pipedrive ราคา

  • จำเป็น: $21.90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $37.90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $59.90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พลังงาน: $74. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $119/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Pipedrive

  • G2: 4. 2/5 (1,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (2,900+ รีวิว)

7. EngageBay

มุมมองกระดานคัมบังของ EngageBay
ผ่านทางEngageBay

EngageBay เป็นชุดซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการกระจายสินค้าแบบครบวงจรสำหรับการตลาด การขาย และการบริการอัตโนมัติ ใช้เพื่อปรับปรุงกิจกรรมการตลาดและการขายของคุณ ปรับปรุงการรับลูกค้าใหม่ และทำให้กระบวนการสนับสนุนลูกค้าของคุณง่ายขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ EngageBay

  • เข้าถึงเครื่องมือการตลาดหลายสิบรายการที่ออกแบบมาเพื่อทำให้แคมเปญอีเมล, การขายอัตโนมัติ, การสร้างลูกค้าเป้าหมาย และอื่นๆ ง่ายขึ้น 📩
  • ปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้าด้วยการจัดการข้อมูลติดต่อ การติดตามผลอัตโนมัติ และฟีเจอร์ศูนย์ช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ
  • คุณสมบัติการจัดการโครงการ เช่น ปฏิทินและการติดตามเหตุการณ์สำคัญช่วยให้ทีมของคุณดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ทำให้การจัดเส้นทางตั๋ว การยกระดับ และการสร้างงานง่ายขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริการลูกค้าของคุณ

ข้อจำกัดของ EngageBay

  • ผู้ใช้รายงานว่าขาดคู่มือการแก้ไขปัญหาและคำถามที่พบบ่อยสำหรับปัญหาทั่วไป
  • ตัวเลือกของเทมเพลตมีจำกัดและมักขาดฟังก์ชันการลากและวาง

EngageBay ราคา

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การเติบโต: $64.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $119.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ EngageBay

  • G2: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (600+ รีวิว)

8. Salesforce

หน้าท่อการขายของ Salesforce
ผ่านทางSalesforce

Salesforce เป็นระบบ CRM ชั้นนำสำหรับการกระจายสินค้าแบบขายส่ง พร้อมเครื่องมือที่ช่วยปรับปรุงแคมเปญการตลาดและอื่น ๆ อีกมากมาย ใช้เพื่อช่วยให้ทีมบริการของคุณเชื่อมต่อกับลูกค้าและได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 🌱

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce

  • ปัญญาประดิษฐ์ด้านการขายนำเสนอเครื่องมือมากมายที่ออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลลูกค้าและขยายผลกระทบของคุณ
  • เครื่องมือวิเคราะห์ช่วยเพิ่มความแม่นยำของการคาดการณ์ ขยายโอกาสทางการขาย และเพิ่มผลกำไรของคุณ
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือการจัดการโครงการและการตลาดชั้นนำ เพื่อรวมทุกสิ่งไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
  • ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ช่วยให้ทีมขายของคุณปิดการขายได้เร็วขึ้นและปรับปรุงการจัดการโอกาสทางการขาย

ข้อจำกัดของ Salesforce

  • บางฟีเจอร์อาจไม่ใช้งานง่ายและอาจทำให้สับสนในการใช้งาน
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีบั๊กและโปรแกรมหยุดทำงานบ่อยครั้ง ส่งผลให้งานสูญหาย

*การตั้งราคา Salesforce

  • เริ่มต้น: $25/เดือนต่อผู้ใช้ เรียกเก็บเงินรายปี
  • มืออาชีพ: $80/เดือน ต่อผู้ใช้ คิดเป็นรายปี
  • องค์กร: $165/เดือน ต่อผู้ใช้ คิดค่าบริการรายปี
  • ไม่จำกัด: $330/เดือน ต่อผู้ใช้ เรียกเก็บเงินรายปี
  • ไม่จำกัด+: $500/เดือน ต่อผู้ใช้ เรียกเก็บเงินรายปี

Salesforceคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (18,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (18,000+ รีวิว)

9. วิธีการ

ข้อมูลลูกค้าในวิธีการ
ผ่านทางวิธีการ

เมธอด คือ แพลตฟอร์ม CRM ที่สามารถปรับแต่งได้ ออกแบบมาเพื่อการผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับ QuickBooks ทำให้การซิงค์การชำระเงิน ใบแจ้งหนี้ และข้อมูลลูกค้า ระหว่างแพลตฟอร์มเป็นเรื่องง่าย 🌻

คุณสมบัติเด่นของวิธีการ

  • การซิงค์ข้อมูลแบบสองทางกับ QuickBooks และ Xero สามารถป้องกันความผิดพลาดที่อาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง และช่วยให้ทีมขายของคุณได้รับข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ
  • พอร์ทัลการชำระเงินออนไลน์ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้เป็นบวกได้
  • ระบบอัตโนมัติช่วยป้องกันปัญหาคอขวดและทำให้ทีมขายของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญได้
  • พอร์ทัลลูกค้าช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า และให้พวกเขาสามารถดูและอัปเดตข้อมูลของตนได้

ข้อจำกัดของวิธีการ

  • บางรีวิวจากผู้ใช้รายงานว่าไม่มีคุณสมบัติการปรับแต่งเพื่อปรับให้เหมาะกับมุมมองส่วนตัว และทำให้แพลตฟอร์มมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับทีมขายต่าง ๆ
  • บั๊กสามารถรบกวนการทำงานและอาจต้องใช้เวลาในการแก้ไข

วิธีการ การกำหนดราคา

  • การจัดการผู้ติดต่อ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้ เรียกเก็บเงินรายปี
  • CRM Pro: $44/เดือน ต่อผู้ใช้ บิลรายปี
  • CRM Enterprise: $74/เดือน ต่อผู้ใช้ คิดค่าบริการรายปี

การให้คะแนนและรีวิววิธีการ

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: 4. 1/5 (รีวิว 90+ รายการ)

10. NetSuite

แดชบอร์ดของ Oracle NetSuite
ผ่านทางOracle NetSuite

ซอฟต์แวร์ธุรกิจบนคลาวด์ของ Oracle NetSuite มาพร้อมกับเครื่องมือ ERP, CRM และอีคอมเมิร์ซ เป็น CRM ยอดนิยมสำหรับผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก ใช้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและเพิ่มโอกาสในการสร้างลูกค้าใหม่จากแพลตฟอร์มเดียวที่ใช้งานง่ายสำหรับทีมการตลาดของคุณ 🕹️

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ NetSuite

  • ระบบอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาโดยจัดการกระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเอง เช่น การบัญชี การดำเนินงาน และการจัดการสินค้าคงคลัง
  • เครื่องมือ ERP ช่วยให้การจัดการบริษัทสาขาหลายแห่ง องค์กร และนิติบุคคลต่าง ๆ เป็นเรื่องง่ายจากแพลตฟอร์มเดียว
  • การวิเคราะห์ทำให้การตรวจสอบระดับสินค้าคงคลังง่ายขึ้น ส่งมอบคำสั่งซื้อตรงเวลา ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า และลดต้นทุนการเก็บรักษา
  • เครื่องมือบัญชีให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของผลการดำเนินงานทางการเงินและกระแสเงินสดของคุณ

ข้อจำกัดของ NetSuite

  • บางรีวิวจากผู้ใช้รายงานว่าข้อความแสดงข้อผิดพลาดไม่มีประโยชน์ และเวลาการตอบสนองจากทีมบริการลูกค้าช้า
  • ผู้ใช้อาจพบกับการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชันเมื่อคุ้นเคยกับแพลตฟอร์ม

NetSuite ราคา

NetSuite ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลราคาสาธารณะ ธุรกิจจะต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประจำปีตามต้นทุนของแพลตฟอร์มหลัก โมดูลเสริมที่ต้องการ และจำนวนผู้ใช้ รวมถึงค่าธรรมเนียมการติดตั้งครั้งแรก หากต้องการข้อมูลใบเสนอราคาเฉพาะ กรุณาติดต่อทีมขายของ NetSuite

NetSuiteคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (1,400+ รีวิว)

ปลดปล่อยการเติบโตเชิงกลยุทธ์ทันที

การค้นหา CRM ที่ดีที่สุดสำหรับผู้จัดจำหน่ายและผู้ค้าปลีกนั้นง่ายขึ้นเมื่อคุณเลือกจากสิ่งที่ดีที่สุดในบรรดาสิ่งที่ดีที่สุด 🏆

เลือกโซลูชันระดับแนวหน้าที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะอุตสาหกรรม พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการสินค้าคงคลังและการติดตามคำสั่งซื้อ เมื่อคุณเลือกแพลตฟอร์มได้แล้ว คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายของคุณเพื่อความมีประสิทธิผล

ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์ CRM ที่ทรงพลัง ClickUp สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายและเสริมศักยภาพการกระจายสินค้าและการดำเนินงานค้าปลีกของคุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสมัครใช้ ClickUpตอนนี้เพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่ราบรื่นและฟรี