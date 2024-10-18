10 อันดับ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับผู้จัดจำหน่ายในการจัดการขายส่งในปี 2025

การค้าเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และผู้จัดจำหน่ายส่งเป็นกระดูกสันหลังของห่วงโซ่อุปทาน คุณทราบดีว่าซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ที่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ – แต่ซอฟต์แวร์ใดที่ดีที่สุด?
ระบบ CRM สำหรับการจัดจำหน่ายแบบขายส่งสามารถช่วยยกระดับการดำเนินงานของคุณ ทำให้กระบวนการขายของคุณราบรื่นขึ้น และผลักดันธุรกิจขายส่งของคุณไปสู่ความสำเร็จในระดับใหม่ 🙌
เข้าร่วมกับเราในการสำรวจระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับผู้จัดจำหน่ายและทุกคนที่ต้องการเครื่องมือซอฟต์แวร์เพื่อจัดการลูกค้าและผลิตภัณฑ์ในที่เดียวที่สะดวกสบายและรวมศูนย์
คุณควรค้นหาอะไรใน CRM สำหรับผู้จัดจำหน่าย ?
การเลือก CRM ที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทจัดจำหน่ายของคุณจากตัวเลือกมากมายอาจเป็นเรื่องที่น่ากังวล. ให้คุณพิจารณาปัจจัยสำคัญต่อไปนี้เพื่อให้การดำเนินงานในธุรกิจจัดจำหน่ายของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น:
- ฟังก์ชันการทำงานแบบเรียลไทม์: มองหาโซลูชันซอฟต์แวร์ CRM ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบทันทีเกี่ยวกับกระบวนการขาย การโต้ตอบกับลูกค้า และการจัดการสินค้าคงคลังของคุณ
- แดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย: เน้นที่ระบบ CRM สำหรับการขายที่ทำให้สมาชิกทีมของคุณสามารถเข้าถึงเมตริก โมดูล และคุณสมบัติสำคัญอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย
- คุณสมบัติการจัดการโครงการ: เลือกเครื่องมือที่ผสานCRM และการจัดการโครงการเข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตในตลาดปัจจุบัน 📈
- เครื่องมือที่ปรับแต่งได้: ค้นหา CRM ที่มีเครื่องมือที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของบริษัทคุณ ตั้งแต่การจัดการลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการอัตโนมัติการขาย คุณต้องการโซลูชัน CRM ที่สามารถกำหนดค่าให้สอดคล้องกับพลวัตของคุณ
- การบูรณาการการตลาด: มองหาเครื่องมือที่ผสานรวมซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติ เพื่อสร้างแนวทางที่ครอบคลุมในการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
หากเราพลาดคุณสมบัติใดที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ โปรดระบุไว้ตอนนี้ ที่สำคัญที่สุด ให้จัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ธุรกิจของคุณต้องการสำหรับกลยุทธ์ CRM ที่เป็นเอกลักษณ์
10 ระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับ ผู้จัดจำหน่าย ที่ควรใช้
โซลูชันซอฟต์แวร์ CRM เหล่านี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดผ่านอีเมล การสนับสนุนลูกค้า การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ และอื่นๆ อีกมากมายสำหรับบริษัทจัดจำหน่ายของคุณ
ตั้งแต่การคาดการณ์ไปจนถึงการติดตามผล เครื่องมือ CRM ที่ล้ำสมัยเหล่านี้มีทุกสิ่งที่จำเป็นในการก้าวทันอุตสาหกรรมการจัดจำหน่าย ทำให้คุณไม่ต้องรู้สึกเหมือนกำลังจัดการหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกัน 🤹
1. ClickUp
ClickUp CRMคือตัวเลือก SaaS อันดับหนึ่งสำหรับการกระจายสินค้าแบบขายส่งและการจัดการโครงการแบบครบวงจร แต่ ClickUp ไม่ได้เป็นเพียงซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดเท่านั้น มันยังเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีชั้นนำที่มอบแพลตฟอร์มการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพและอยู่บนคลาวด์
เครื่องมือ AIของ ClickUpสำหรับ CRMมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเสริมศักยภาพบริษัทจัดจำหน่ายของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 💡
ใช้เครื่องมือ AI ที่ใช้งานง่ายกว่า 100 รายการเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจคุณ ClickUp AI สามารถร่างโพสต์โซเชียลมีเดีย แคมเปญอีเมล บันทึกการประชุม และอื่นๆ ได้ภายในไม่กี่วินาที
ต้องการมากกว่านี้หรือไม่? ไม่มีปัญหา. ClickUp Automations สามารถลดเวลาที่ใช้ไปกับกระบวนการที่น่าเบื่อและงานป้อนข้อมูล ทำให้คุณมีเวลาเพิ่มขึ้นในการปิดการขาย.
ปรับปรุงการทำงานร่วมกันระหว่างทีมขายของคุณ จัดระเบียบข้อมูลลูกค้า และเพิ่มผลกำไรในทุกจุดของวงจรการขาย 💰
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญและทำให้ทีมของคุณนำทางกระบวนการทำงานใน CRMได้ง่ายขึ้น
- การผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกอย่างไร้รอยต่อกับแอปและเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ ช่วยให้คุณนำทุกอย่างมารวมไว้ที่เดียว
- เทมเพลตฟรีมากกว่า 1,000 แบบ สำหรับสิ่งจำเป็น เช่น การจัดการงาน, ตารางการขาย,และเทมเพลตแผนการสื่อสารเพื่อช่วยให้การทำงานประจำวันเป็นไปอย่างราบรื่น
- ความเข้ากันได้ของส่วนขยายเบราว์เซอร์กับ Chrome, Firefox และ Edge; แอปพลิเคชันเดสก์ท็อปเข้ากันได้กับ Microsoft, Linux และ Mac; แอปพลิเคชันมือถือเข้ากันได้กับ Android และ iOS
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มีเส้นทางการเรียนรู้เนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย แต่ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยวิดีโอสอนฟรีและคำถามที่พบบ่อยที่ครอบคลุม
- ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น (แต่คุณยังคงเข้าถึงเครื่องมือ CRM ฟรีได้หลายร้อยรายการในแผน Free Forever)
ClickUp ราคา
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. Zoho CRM
Zoho CRM เป็นซอฟต์แวร์ CRM ที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้การดำเนินงานขายส่งสามารถจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการโต้ตอบกับลูกค้าได้ง่ายขึ้น แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายนี้มีคุณสมบัติต่างๆ เช่น การจัดการลีด การทำงานอัตโนมัติด้านการขาย และการวิเคราะห์ข้อมูล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM
- การมีอยู่แบบ Omni-channel ช่วยให้ทีมสนับสนุนสามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้ง่ายขึ้นผ่านช่องทางที่เหมาะสมพร้อมข้อความที่เหมาะสม
- เครื่องมืออัตโนมัติช่วยให้คุณดำเนินแคมเปญการตลาด การเข้าถึงลูกค้า และกระบวนการทำงานต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ
- การวิเคราะห์อย่างละเอียดให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงการรักษาลูกค้า, วัดการดำเนินงานขายแบบเรียลไทม์, และทำให้การคาดการณ์ยอดขายมีประสิทธิภาพมากขึ้น 📌
- การผสานรวมกับแอปมากกว่า 800 แอปผ่าน Zoho marketplace เพื่อทำให้ชีวิตง่ายขึ้นสำหรับทุกคน
ข้อจำกัดของ Zoho CRM
- บางบทวิจารณ์กล่าวถึงความจำเป็นในการปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้
- ฟังก์ชันที่กำหนดเองต้องใช้ภาษาโปรแกรมซึ่งอาจเกินกำลังสำหรับทีมขายบางทีม
Zoho CRM ราคา
- มาตรฐาน: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,500 รายการ)
3. Freshsales
Freshworks ให้บริการชุดโซลูชันสำหรับการมีส่วนร่วมกับลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจที่เรียกว่า Freshsales ใช้สำหรับตัวแทนขายของบริษัทจัดจำหน่ายของคุณเพื่อปรับปรุงการจัดการการขาย, การสนับสนุนลูกค้า, และอื่น ๆ ⚒️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshsales
- เข้าถึงเครื่องมือการขายหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กมุ่งเน้นการเติบโตของรายได้และประสิทธิภาพการทำงาน
- คุณสมบัติของระบบ CRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยปรับปรุงการเดินทางของลูกค้าด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าบนแอปและเว็บไซต์ของคุณ
- คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าการสร้างงาน การแจ้งเตือน และอื่น ๆ ให้ทำงานโดยอัตโนมัติ
- การผสานรวมกับเครื่องมือชั้นนำอย่าง Mailchimp และ Trello ช่วยให้ทุกอย่างทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ Freshsales
- ผู้ใช้กล่าวถึงปัญหาในการค้นหาข้อมูลลูกค้า เช่น เขตเวลาและสถานที่
- ผู้รีวิวบางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับบั๊กและการขาดคุณสมบัติในแผนฟรี
Freshsales ราคา
- ฟรี: ฟรีสำหรับผู้ใช้ 1-3 คน
- การเติบโต: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $47/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 83 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Freshsales
- G2: 4. 5/5 (7,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (600+ รีวิว)
4. HubSpot
HubSpot เป็นCRM ยอดนิยมสำหรับธุรกิจบริการที่นำเสนอซอฟต์แวร์ด้านการตลาด บริการ การขาย และการสร้างเว็บไซต์ ใช้เพื่อจัดการและดูแลลูกค้าเป้าหมาย อัตโนมัติงานประจำวัน และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการโต้ตอบกับลูกค้าเพื่อปรับปรุงการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 🤝💲
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น QuickBooks, อีเมล, Zerys และอื่น ๆ
- ระบบอัตโนมัติทำให้การสร้างลูกค้าเป้าหมาย การตลาดผ่านอีเมล และการติดตามลูกค้าเป้าหมายเป็นไปโดยอัตโนมัติ
- ติดตามและจัดการลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางธุรกิจ และดีลต่าง ๆ ผ่านทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตของลูกค้า
- เครื่องมือวิเคราะห์ช่วยให้ติดตามตัวชี้วัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการขายได้ง่าย พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียด
ข้อจำกัดของ HubSpot
- บางรีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า ปลั๊กอินหรือส่วนเสริมอาจมีราคาสูงเกินไปสำหรับธุรกิจที่มีงบประมาณจำกัด
- ตามการรีวิว พบว่าบางฟังก์ชันการทำงานขาดหายไปเมื่อเปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์ CRM ที่คล้ายกัน (เช่น ความสามารถในการเลือกหลายสัญญาพร้อมกัน)
HubSpot ราคา
- เริ่มต้น: $20/เดือน
- มืออาชีพ: $890/เดือน
- องค์กร: 3,600 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิว HubSpot
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,900 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
5. การสร้าง
Creatioเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างซอฟต์แวร์ CRMที่ยอดเยี่ยมสำหรับการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจและทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความพึงพอใจของลูกค้า จัดเตรียมเครื่องมือให้กับพนักงานขายของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ขับเคลื่อนความพยายามทางการตลาด และยกระดับบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าของคุณไปอีกขั้น 🤸
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creatio
- แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและระบบCRM สำหรับผู้จัดจำหน่ายและผู้ค้าส่งเป็นเรื่องง่าย โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด
- ระบบอัตโนมัติที่พร้อมใช้งานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญการตลาดและการจัดการลูกค้าเป้าหมาย
- การจัดการกระบวนการขายแบบครบวงจรช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวม 360 องศาของการเติบโต การจับลูกค้าเป้าหมาย การกระจายสินค้า และอื่นๆ
- ฟีเจอร์แชทบอทจากบุคคลที่สามและแชทสดแบบเนทีฟทำงานร่วมกันเพื่อสร้างโซลูชันการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Creatio
- ผู้ใช้รายงานว่าการผสานรวมบางรายการอาจทำได้ยากและต้องใช้การพัฒนา
- ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บางราย เครื่องมือวิเคราะห์ขาดคุณสมบัติที่มีในเครื่องมือ CRM อื่น ๆ (เช่น ฟังก์ชันการส่งออกและตัวแปรที่คำนวณแล้ว)
ราคาของ Creatio
- การเติบโต: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $55/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $85/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Creatio
- G2: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
6. Pipedrive
Pipedrive เป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่มีเครื่องมือออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการจัดการกระบวนการขาย ใช้เพื่ออัตโนมัติงานต่างๆ ติดตามดีล ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์การขายที่ประสบความสำเร็จ 🎯
คุณสมบัติเด่นของ Pipedrive
- รายงานการขายแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับช่องทางการขายของคุณเพื่อการตั้งเป้าหมาย การคาดการณ์ และการตัดสินใจในการติดตามทีมที่ดีขึ้น
- ระบบอัตโนมัติในการขายช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับลูกค้าที่มีศักยภาพและทำให้ทุกขั้นตอนของกระบวนการขายของคุณง่ายขึ้น
- ฟังก์ชันการจัดการลูกค้าเป้าหมาย เช่น การคัดกรองและการจัดลำดับความสำคัญ ช่วยให้ทีมขายของคุณสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสแต่ละได้อย่างเต็มที่
- การจัดการท่อส่งช่วยเพิ่มอัตราการแปลงด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่าย เช่น ตัวบ่งชี้สีเพื่อทำเครื่องหมายข้อตกลงที่ต้องการความสนใจ
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าการผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามอาจสร้างความสับสนให้กับสมาชิกในทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- ตามบทวิจารณ์ ระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ไม่สามารถขจัดความจำเป็นในการป้อนข้อมูลซ้ำๆ ได้
Pipedrive ราคา
- จำเป็น: $21.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $37.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $59.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $74. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $119/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 2/5 (1,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,900+ รีวิว)
7. EngageBay
EngageBay เป็นชุดซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการกระจายสินค้าแบบครบวงจรสำหรับการตลาด การขาย และการบริการอัตโนมัติ ใช้เพื่อปรับปรุงกิจกรรมการตลาดและการขายของคุณ ปรับปรุงการรับลูกค้าใหม่ และทำให้กระบวนการสนับสนุนลูกค้าของคุณง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ EngageBay
- เข้าถึงเครื่องมือการตลาดหลายสิบรายการที่ออกแบบมาเพื่อทำให้แคมเปญอีเมล, การขายอัตโนมัติ, การสร้างลูกค้าเป้าหมาย และอื่นๆ ง่ายขึ้น 📩
- ปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้าด้วยการจัดการข้อมูลติดต่อ การติดตามผลอัตโนมัติ และฟีเจอร์ศูนย์ช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ
- คุณสมบัติการจัดการโครงการ เช่น ปฏิทินและการติดตามเหตุการณ์สำคัญช่วยให้ทีมของคุณดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ทำให้การจัดเส้นทางตั๋ว การยกระดับ และการสร้างงานง่ายขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริการลูกค้าของคุณ
ข้อจำกัดของ EngageBay
- ผู้ใช้รายงานว่าขาดคู่มือการแก้ไขปัญหาและคำถามที่พบบ่อยสำหรับปัญหาทั่วไป
- ตัวเลือกของเทมเพลตมีจำกัดและมักขาดฟังก์ชันการลากและวาง
EngageBay ราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $64.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $119.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ EngageBay
- G2: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (600+ รีวิว)
8. Salesforce
Salesforce เป็นระบบ CRM ชั้นนำสำหรับการกระจายสินค้าแบบขายส่ง พร้อมเครื่องมือที่ช่วยปรับปรุงแคมเปญการตลาดและอื่น ๆ อีกมากมาย ใช้เพื่อช่วยให้ทีมบริการของคุณเชื่อมต่อกับลูกค้าและได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 🌱
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce
- ปัญญาประดิษฐ์ด้านการขายนำเสนอเครื่องมือมากมายที่ออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลลูกค้าและขยายผลกระทบของคุณ
- เครื่องมือวิเคราะห์ช่วยเพิ่มความแม่นยำของการคาดการณ์ ขยายโอกาสทางการขาย และเพิ่มผลกำไรของคุณ
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือการจัดการโครงการและการตลาดชั้นนำ เพื่อรวมทุกสิ่งไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
- ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ช่วยให้ทีมขายของคุณปิดการขายได้เร็วขึ้นและปรับปรุงการจัดการโอกาสทางการขาย
ข้อจำกัดของ Salesforce
- บางฟีเจอร์อาจไม่ใช้งานง่ายและอาจทำให้สับสนในการใช้งาน
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีบั๊กและโปรแกรมหยุดทำงานบ่อยครั้ง ส่งผลให้งานสูญหาย
*การตั้งราคา Salesforce
- เริ่มต้น: $25/เดือนต่อผู้ใช้ เรียกเก็บเงินรายปี
- มืออาชีพ: $80/เดือน ต่อผู้ใช้ คิดเป็นรายปี
- องค์กร: $165/เดือน ต่อผู้ใช้ คิดค่าบริการรายปี
- ไม่จำกัด: $330/เดือน ต่อผู้ใช้ เรียกเก็บเงินรายปี
- ไม่จำกัด+: $500/เดือน ต่อผู้ใช้ เรียกเก็บเงินรายปี
Salesforceคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (18,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (18,000+ รีวิว)
9. วิธีการ
เมธอด คือ แพลตฟอร์ม CRM ที่สามารถปรับแต่งได้ ออกแบบมาเพื่อการผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับ QuickBooks ทำให้การซิงค์การชำระเงิน ใบแจ้งหนี้ และข้อมูลลูกค้า ระหว่างแพลตฟอร์มเป็นเรื่องง่าย 🌻
คุณสมบัติเด่นของวิธีการ
- การซิงค์ข้อมูลแบบสองทางกับ QuickBooks และ Xero สามารถป้องกันความผิดพลาดที่อาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง และช่วยให้ทีมขายของคุณได้รับข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ
- พอร์ทัลการชำระเงินออนไลน์ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้เป็นบวกได้
- ระบบอัตโนมัติช่วยป้องกันปัญหาคอขวดและทำให้ทีมขายของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญได้
- พอร์ทัลลูกค้าช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า และให้พวกเขาสามารถดูและอัปเดตข้อมูลของตนได้
ข้อจำกัดของวิธีการ
- บางรีวิวจากผู้ใช้รายงานว่าไม่มีคุณสมบัติการปรับแต่งเพื่อปรับให้เหมาะกับมุมมองส่วนตัว และทำให้แพลตฟอร์มมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับทีมขายต่าง ๆ
- บั๊กสามารถรบกวนการทำงานและอาจต้องใช้เวลาในการแก้ไข
วิธีการ การกำหนดราคา
- การจัดการผู้ติดต่อ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้ เรียกเก็บเงินรายปี
- CRM Pro: $44/เดือน ต่อผู้ใช้ บิลรายปี
- CRM Enterprise: $74/เดือน ต่อผู้ใช้ คิดค่าบริการรายปี
การให้คะแนนและรีวิววิธีการ
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิว 90+ รายการ)
10. NetSuite
ซอฟต์แวร์ธุรกิจบนคลาวด์ของ Oracle NetSuite มาพร้อมกับเครื่องมือ ERP, CRM และอีคอมเมิร์ซ เป็น CRM ยอดนิยมสำหรับผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก ใช้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและเพิ่มโอกาสในการสร้างลูกค้าใหม่จากแพลตฟอร์มเดียวที่ใช้งานง่ายสำหรับทีมการตลาดของคุณ 🕹️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ NetSuite
- ระบบอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาโดยจัดการกระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเอง เช่น การบัญชี การดำเนินงาน และการจัดการสินค้าคงคลัง
- เครื่องมือ ERP ช่วยให้การจัดการบริษัทสาขาหลายแห่ง องค์กร และนิติบุคคลต่าง ๆ เป็นเรื่องง่ายจากแพลตฟอร์มเดียว
- การวิเคราะห์ทำให้การตรวจสอบระดับสินค้าคงคลังง่ายขึ้น ส่งมอบคำสั่งซื้อตรงเวลา ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า และลดต้นทุนการเก็บรักษา
- เครื่องมือบัญชีให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของผลการดำเนินงานทางการเงินและกระแสเงินสดของคุณ
ข้อจำกัดของ NetSuite
- บางรีวิวจากผู้ใช้รายงานว่าข้อความแสดงข้อผิดพลาดไม่มีประโยชน์ และเวลาการตอบสนองจากทีมบริการลูกค้าช้า
- ผู้ใช้อาจพบกับการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชันเมื่อคุ้นเคยกับแพลตฟอร์ม
NetSuite ราคา
NetSuite ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลราคาสาธารณะ ธุรกิจจะต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประจำปีตามต้นทุนของแพลตฟอร์มหลัก โมดูลเสริมที่ต้องการ และจำนวนผู้ใช้ รวมถึงค่าธรรมเนียมการติดตั้งครั้งแรก หากต้องการข้อมูลใบเสนอราคาเฉพาะ กรุณาติดต่อทีมขายของ NetSuite
NetSuiteคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (1,400+ รีวิว)
ปลดปล่อยการเติบโตเชิงกลยุทธ์ทันที
การค้นหา CRM ที่ดีที่สุดสำหรับผู้จัดจำหน่ายและผู้ค้าปลีกนั้นง่ายขึ้นเมื่อคุณเลือกจากสิ่งที่ดีที่สุดในบรรดาสิ่งที่ดีที่สุด 🏆
เลือกโซลูชันระดับแนวหน้าที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะอุตสาหกรรม พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการสินค้าคงคลังและการติดตามคำสั่งซื้อ เมื่อคุณเลือกแพลตฟอร์มได้แล้ว คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายของคุณเพื่อความมีประสิทธิผล
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์ CRM ที่ทรงพลัง ClickUp สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายและเสริมศักยภาพการกระจายสินค้าและการดำเนินงานค้าปลีกของคุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสมัครใช้ ClickUpตอนนี้เพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่ราบรื่นและฟรี