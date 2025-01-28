10 อันดับทางเลือกของ Lucidspark สำหรับการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ

จินตนาการถึงโลกที่การร่วมมือไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ภายในกำแพงสำนักงาน แต่เติบโตอย่างไม่มีสิ่งรบกวนในโลกเสมือน—ซอฟต์แวร์สำหรับการร่วมมือทางสายตาทำให้ฝันนี้เป็นจริงได้! เครื่องมือเหล่านี้ได้เปิดประตูสู่การร่วมมือในรูปแบบใหม่ทั้งหมด ที่ซึ่งกระดานไวท์บอร์ดในตำนานกลายเป็นเสมือนจริง ความคิดไหลเวียนอย่างอิสระ และสิ่งเดียวที่คุณต้องการสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพคือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียร 🛜
ยืนหยัดอย่างโดดเด่นในวงการนี้คือ Lucidspark แพลตฟอร์มไวท์บอร์ดออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการระดมความคิดปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมบรรยากาศของการทำงานร่วมกันเป็นทีม
ไม่น่าแปลกใจเลยที่ Lucidspark ไม่ได้อยู่เพียงลำพังในสนามนี้ ยังมีทางเลือกที่แข่งขันได้มากมายที่มีคุณสมบัติและความสามารถที่อาจเหมาะสมกับความต้องการในการทำงานร่วมกันของทีมและการจัดการโครงการของคุณมากกว่า
ในบทความนี้ เราจะช่วยให้คุณสำรวจตัวเลือกต่าง ๆ ด้วยการเจาะลึก 10 ทางเลือกที่น่าทึ่งของ Lucidspark ที่จะช่วยให้ทีมของคุณสามารถรวมตัวกันและนำไอเดียที่ดีที่สุดมาสู่ชีวิตได้ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดก็ตาม
Lucidspark คืออะไร?
Lucidspark เป็นแพลตฟอร์มกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์แบบร่วมมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงที่สามารถแก้ไขได้แบบเรียลไทม์ สมาชิกในทีมที่อยู่ในสถานที่ต่างๆ สามารถเข้าสู่ระบบ ร่วมกันทำงานบนกระดาน และปรับแต่งไอเดียร่วมกันจนกว่าจะสมบูรณ์แบบ 💯
องค์ประกอบภาพของเครื่องมือ เช่น โน้ตดิจิทัลและแผนภาพ ช่วยให้คุณสามารถจับแนวคิดและพัฒนาแนวคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้หรือภารกิจที่เป็นรูปธรรม
เป็นเหมือนการเติมเต็มความสมบูรณ์แบบ Lucidspark มี ฟีเจอร์ AI แบบร่วมมือกัน ที่สามารถสนับสนุนกระบวนการระดมความคิดของคุณได้ เมื่อคุณป้อนคำสำคัญที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือนี้จะสร้างข้อเสนอแนะที่หลากหลายและนำเสนอในรูปแบบของโน้ตติดบนผืนผ้าใบเสมือนจริงของคุณ
แพลตฟอร์มการร่วมมือทางภาพสามารถทำให้แนวคิดที่สำคัญง่ายขึ้นและสรุปได้เพื่อให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ Lucidspark?
แม้ว่าจะมีจุดแข็งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ Lucidspark ก็มีข้อจำกัดของตัวเองเช่นกัน การที่จะเชี่ยวชาญในการใช้แพลตฟอร์มนี้อาจต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีการรายงานว่ามักมีปัญหาการโหลดที่นาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบ และทำให้การร่วมมือกันแบบเรียลไทม์ของทีมเกิดปัญหาได้
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับ Lucidspark โปรดตรวจสอบว่ามันมีความสามารถที่จำเป็นดังต่อไปนี้:
- ความสะดวกในการใช้งาน: ทีมของคุณควรสามารถสร้างและแก้ไขแคนวาสที่ใช้ร่วมกันได้อย่างง่ายดายเพื่อทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: ทางเลือกควรส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์อย่างไร้รอยต่อระหว่างสมาชิกในทีม โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ตั้งทางกายภาพ
- องค์ประกอบภาพที่หลากหลาย:เครื่องมือการจัดการโครงการแบบร่วมมือควรมีทรัพยากรการวาดภาพและแผนภาพต่าง ๆ มากมายเพื่อช่วยคุณในการมองเห็นความคิดของคุณและช่วยให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างราบรื่น
- คุณสมบัติของ AI: ทางเลือก Lucidspark ของคุณควรใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันโดยการสร้าง, ทำให้ง่ายขึ้น, และสรุปความคิด
- การผสานรวม: เครื่องมือควรสามารถผสานรวมกับระบบและแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่คุณใช้เป็นประจำได้ รวมถึงแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการสื่อสารเพื่อทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Lucidspark สำหรับทีมที่มุ่งมั่น!
จากกระดานไวท์บอร์ดอเนกประสงค์ของ ClickUp ไปจนถึงการออกแบบที่น่าสนใจของ Kinopio และ Intelligent Canvas ของ Freehand ทางเลือกแต่ละตัวในรายการของ Lucispark ของเราเปิดโอกาสให้โลกแห่งการทำงานร่วมกันได้
เพื่อช่วยให้คุณค้นหาตัวเลือกที่เหมาะสมกับความต้องการในการทำงานร่วมกันของคุณ เราจะนำเสนอ 10 ทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Lucidspark พร้อมคุณสมบัติเด่นและข้อเสียของแต่ละตัวเลือก
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบภาพที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ช่วยให้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เป็นไปได้ สนับสนุนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มผลผลิต 🤝
เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ได้รับความนิยมบนแพลตฟอร์มClickUp Whiteboards มอบพื้นที่เสมือนจริงที่ไม่มีขอบเขตให้คุณและทีมของคุณสามารถระดมความคิด แบ่งปันไอเดียในรูปแบบของโน้ตติดหน้าจอ และมองเห็นแนวคิดต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะมีระดับความคิดสร้างสรรค์มากน้อยเพียงใด
ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับเพื่อนร่วมทีมและดูว่าใครกำลังเพิ่มอะไรลงในผืนผ้าดิจิทัลร่วมกัน
เครื่องมือที่มีระบบแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงองค์ประกอบต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วเพื่อสร้างการเชื่อมโยง, กระบวนการทำงาน, หรือแผนที่ทางธุรกิจ ซึ่งช่วยให้คุณมีมุมมองที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับแนวคิดหลักของทีมของคุณ คุณยังสามารถให้บริบทเพิ่มเติมแก่แนวคิดของคุณได้โดยการเพิ่มรูปภาพ, เอกสาร, และลิงก์
การสร้างงานและมอบหมายงาน โดยตรงจากไวท์บอร์ดของคุณ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณเปลี่ยนแนวคิดเป็นปฏิบัติการได้ภายในไม่กี่วินาที
แผนผังความคิด ClickUpเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่มีอยู่ในตัวซึ่งช่วยให้คุณเพิ่มสัมผัสทางสายตาเพิ่มเติมให้กับความพยายามในการทำงานร่วมกันของคุณ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดเบื้องต้นหรือการวางแผนโครงการและงานต่างๆ
ใช้แผนผังความคิด (Mind Maps) เพื่อแยกแนวคิดและกระบวนการที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่ง่ายขึ้น และเผยให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างกัน หรือสรุปขั้นตอนการทำงานของโครงการโดยเพิ่มงานต่าง ๆ ลงในแผนผังผ่านตัวแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย แก้ไขหรือลบงาน และระบุลำดับความสำคัญของงานแต่ละส่วน เพื่อให้คุณควบคุมขั้นตอนการทำงานได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลา 🧠
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- กระดานไวท์บอร์ดเสมือนสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ โดยสามารถเพิ่มโน้ตแบบติดได้ เอกสาร รูปภาพ หรือมอบหมายงาน
- ระบบรหัสสีที่ช่วยให้คุณกำหนดความเร่งด่วนของแต่ละงานบนไวท์บอร์ด
- ห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลตไวท์บอร์ดเพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการเริ่มต้นด้วยผืนผ้าใบเปล่า
- แผนผังความคิดสำหรับการวางแผนและจัดระเบียบโครงการ งาน และกระบวนการทำงาน
- เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถจัดการองค์ประกอบบนไวท์บอร์ดและแผนผังความคิดได้อย่างสะดวก
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้โดยทั่วไปต้องการเวลาในการสำรวจคุณสมบัติที่หลากหลายของมัน
- อินเทอร์เฟซของซอฟต์แวร์อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อทีมขายเพื่อสอบถามราคา
- ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในแผนชำระเงินทุกประเภทสำหรับสมาชิก $5/พื้นที่ทำงาน/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. มิโร
Miro เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันที่ช่วยให้ทีมสามารถวางแผนกลยุทธ์และประชุมเชิงภาพแบบเรียลไทม์บนกระดานร่วมกันได้ นอกเหนือจากฟีเจอร์กระดานไวท์บอร์ดแล้ว ยังมี เครื่องมือสร้างแผนผังความคิด ที่ช่วยในการแยกแนวคิดที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่เข้าใจง่ายขึ้น
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณมองเห็นเป้าหมายและโครงการริเริ่มของทีมได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งปรับให้สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้าและกลยุทธ์ภาพรวม ทั้งหมดนี้บนผืนผ้าดิจิทัลไร้ขอบเขตในหนึ่งเดียว วางข้อเสนอแนะอันมีค่าจากลูกค้าลงบนกระดานและสรุปข้อค้นพบสำคัญ เพื่อเข้าใจความต้องการและปัญหาของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น
ด้วย Miro คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเริ่มต้นจากกระดานเปล่าหรือเสียสมาธิจากการสลับแอปไปมา ซอฟต์แวร์นี้มีเทมเพลตสำเร็จรูปมากกว่า 2,500 แบบและการเชื่อมต่อมากกว่า 100 รายการเพื่อให้งานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- ผืนผ้าดิจิทัลไร้ขอบเขตที่ออกแบบมาเพื่อการร่วมมือแบบเรียลไทม์ในระดับใหญ่
- การสร้างแผนภาพและการทำแผนที่ความคิดเพื่อการแสดงข้อมูลที่เข้าใจง่ายและวงจรการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์
- มาตรการรักษาความปลอดภัยระดับองค์กรสำหรับข้อมูลสำคัญของบริษัทคุณ
- 2,500+ แม่แบบเพื่อเริ่มต้นการระดมความคิดหรือการวางแผนกระบวนการ
- ผสานการทำงานกับแอปยอดนิยมกว่า 100 รายการ เช่น Jira, Slack, Asana และ Zoom
ข้อจำกัดของ Miro
- มีปัญหาด้านประสิทธิภาพเป็นครั้งคราวเนื่องจากบอร์ดที่รก
- ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาในการใช้งานอินเทอร์เฟซมากขึ้น
ราคาของ Miro
- ฟรี
- ค่าเริ่มต้น: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อสมาชิก
- ธุรกิจ: 16 ดอลลาร์/เดือนต่อสมาชิก
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 8/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,400+ รีวิว)
3. กระดานสเก็ตช์
หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลแบบร่วมมือกันที่ยังช่วยให้คุณ ติดตามความคืบหน้าของทีม และประสิทธิภาพการทำงาน Sketchboard อาจเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับ Lucidspark
Sketchboard ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารโดยลดความจำเป็นในการแลกเปลี่ยนอีเมลจำนวนมาก เนื่องจากสมาชิกในทีมทุกคนสามารถทำงานร่วมกันบนกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ได้พร้อมกัน ด้วยเหตุนี้ ทุกคนจึงเข้าใจและทำงานไปสู่เป้าหมายร่วมกันได้ง่ายขึ้นมาก 🥅
เครื่องมือนี้ช่วยเร่งความก้าวหน้าของคุณไปสู่เป้าหมายสำคัญด้วยการรองรับการสร้างแผนผังกระบวนการทำงานร่วมกัน คุณสามารถเลือกจากรูปร่างสเก็ตช์สำเร็จรูปกว่า 400 แบบ พร้อมการเชื่อมต่ออัตโนมัติ เพื่อแสดงแนวคิดหรือแยกย่อยขั้นตอนการทำงานได้อย่างชัดเจน
คุณสมบัติเด่นของ Sketchboard
- ระบบการติดตามช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบของทีม
- ผืนผ้าใบไร้ขอบเขตช่วยแสดงปัญหาเชิงนามธรรมและเพิ่มการเข้าใจ
- อนุญาตให้แปลงภาพร่างและแผนผังเป็นงานนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับทีม
- ผู้ทำแผนผังกระบวนการสำหรับการอำนวยความสะดวกในการระดมความคิด
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Microsoft Teams, Slack และ Webex เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ข้อจำกัดของกระดานสเก็ตช์
- ผู้ใช้ใหม่มักพบว่ามันยากที่จะเข้าใจคุณสมบัติที่ครอบคลุมของมัน
- เวลาในการโหลดเพิ่มขึ้นเนื่องจากความซับซ้อนของการออกแบบบางอย่างและการนำเข้า
ราคาของกระดานสเก็ตช์
- โซโล: 8 ดอลลาร์/เดือน (ผู้ใช้หนึ่งคน)
- ทีม: $4. 9/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำสองผู้ใช้)
- ธุรกิจ: $9/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำห้าผู้ใช้)
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา (25+ ผู้ใช้)
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของกระดานสเก็ตช์
- G2: 4. 2/5 (5 รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (2 รีวิว)
4. ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
Mural เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่มีความหลากหลาย ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณสร้างและจัดระเบียบความคิด วางแผนโครงการ และเข้าใจผู้ชมของคุณได้ดีขึ้น
กระดานอัจฉริยะแบบโต้ตอบของมัน ซึ่งเรียกว่า ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ช่วยให้คุณสามารถนำเสนอแนวคิดที่ซับซ้อนในรูปแบบไอคอนและภาพ ทำให้ง่ายต่อการเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเป้าหมายและความท้าทายที่แบ่งปันกัน นอกจากนี้ยังส่งเสริมการสนทนาที่น่าสนใจโดยให้สมาชิกในทีมสามารถเสนอแนวคิดของตนได้ง่าย ๆ เพียงแค่ติดโน้ตสติ๊กเกอร์ลงบนผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุด
Mural มุ่งมั่นที่จะลดความจำเป็นในการประชุมทางโทรศัพท์ที่ยืดเยื้อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการแสดงแนวคิดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบนกระดานไวท์บอร์ด นอกจากนี้ ทีมของคุณยังสามารถควบคุมการเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดได้ว่าใครสามารถดูหรือแก้ไขข้อมูลได้ 👀
จุดเด่นของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- ผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับการแบ่งปันและสร้างสรรค์ไอเดีย วางแผนโครงการ และรวบรวมความคิดเห็น
- เครื่องมือการทำแผนผังกระบวนการเพื่อแยกแนวคิดที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อย
- คุณสมบัติตัวจับเวลาเพื่อช่วยให้ทีมของคุณมีสมาธิกับงานเร่งด่วน
- ระบบควบคุมการเข้าถึงที่ช่วยให้ทีมของคุณจัดการสิทธิ์การอนุญาต
- ความสามารถของ AI ผ่านการผสานรวมกับ Microsoft 365 Copilot
ข้อจำกัดของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- ผู้ใช้รายงานปัญหาเกี่ยวกับฟีเจอร์ "โหวต"
- การสำรวจคุณสมบัติที่หลากหลายของมันมีเส้นทางการเรียนรู้
ราคาจิตรกรรมฝาผนัง
- ฟรี
- ทีม+: $9.99/เดือน ต่อสมาชิก
- ธุรกิจ: $17. 99/เดือน ต่อสมาชิก
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การให้คะแนนและรีวิวภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
5. คิโนปิโอ
Kinopio เป็นทางเลือกที่ไม่เหมือนใครสำหรับ Lucidspark ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาโดย สะท้อนวิธีการทำงานของจิตใจของคุณ
เครื่องมือนี้รวมรูปภาพและข้อความลงในบัตรบนกระดานไวท์บอร์ด ช่วยให้คุณสามารถแสดงแนวคิด สร้างและทำให้การเชื่อมโยงง่ายขึ้น และถอยกลับมาดูภาพรวมของการระดมความคิดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสามารถย้ายองค์ประกอบทั้งหมดบนไวท์บอร์ดได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวาง จนกว่าจะได้รูปแบบที่สะท้อนกระบวนการคิดของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
Kinopio ให้คุณสร้างไวท์บอร์ดของคุณตั้งแต่เริ่มต้นหรือเลือกจาก เทมเพลตสำเร็จรูป ในสามหมวดหมู่: ชีวิต, การทำงาน & การเรียน, และผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติเด่นของ KinoPio
- ระบบบัตรที่ช่วยส่งเสริมการคิดเชิงพื้นที่และการสร้างแนวคิด
- เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายสำหรับย้ายการ์ดบนกระดานไวท์บอร์ด
- ช่องแสดงความคิดเห็นสำหรับการให้ข้อเสนอแนะโดยไม่รบกวนกระดานไวท์บอร์ด
- เทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อการระดมความคิดและแก้ปัญหาได้รวดเร็วขึ้น
- ตัวเลือกในการส่งออกบัตรบางใบเป็นไฟล์ PDF
ข้อจำกัดของคิโนปิโอ
- ขาดการผสานรวมที่ราบรื่นกับเครื่องมืออื่น ๆ ในองค์กร
- ตัวเลือกการออกแบบมีค่อนข้างน้อย
คิโนปิโอ ราคา
- ฟรี
- ไม่จำกัด: $6/เดือน
คะแนนและรีวิวของ KinoPio
- Product Hunt: 5/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
- ทางเลือก: 4. 8/5 (รีวิว 5+ รายการ)
6. แปลกประหลาด
อีกหนึ่งแพลตฟอร์มความร่วมมือทางภาพที่ยอดเยี่ยมในรายการของเรา กระดานไวท์บอร์ดของ Whimsical ผสมผสานแผนผังงาน แผนภาพสายงาน แผนผังความคิด และเอกสารต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อสร้างระบบนิเวศการทำงานร่วมกันที่เป็นหนึ่งเดียว ด้วยเหตุนี้ คุณสามารถใช้เพื่อสร้างแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับโครงการและแคมเปญการตลาดของคุณและเชื่อมช่องว่างระหว่างการคิดไอเดียและการดำเนินการ ในขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ข้อมูลตลอดเวลา
ฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาในชุดฟีเจอร์ของ Whimsical คือ ฟังก์ชันแปลงข้อความเป็นแผนผังด้วย GPT ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแปลงแนวคิดให้เป็นแผนผังที่เป็นประโยชน์ได้ในไม่กี่วินาที ด้วยการใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่แสนจะน่ารัก
- กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่มีแผนผังงาน แผนภาพสายงาน แผนผังความคิด และเอกสาร
- Wireframes สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์มือถือและเดสก์ท็อป 📲
- เทมเพลตไวท์บอร์ดหลายสิบแบบสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
- ฟังก์ชันแปลงข้อความเป็นแผนผังด้วยปัญญาประดิษฐ์
- คุณสมบัติเอกสารร่วมกันเพื่อการจัดการเอกสารที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดที่แสนจะพิลึกพิลั่น
- ผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบอาจประสบปัญหาในการใช้งานฟังก์ชันและอินเทอร์เฟซ
- เวอร์ชันทดลองใช้ฟรีมาพร้อมกับคุณสมบัติที่ค่อนข้างจำกัด
ราคาที่แปลกประหลาด
- เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: 10 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อบรรณาธิการ
- องค์กร: 20 ดอลลาร์/เดือน ต่อบรรณาธิการ
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การให้คะแนนและรีวิวที่แปลกประหลาด
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (50+ รีวิว)
7. วาดด้วยมือ
เพิ่งถูกซื้อกิจการโดย Miro, Freehand คือพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่ช่วยให้ทีมสามารถร่วมมือกันทำงานในโครงการต่าง ๆ ได้ไม่ว่าจะอยู่ในสำนักงานหรือทำงานจากระยะไกล. มีเป้าหมายเพื่อปลดล็อกศักยภาพการผลิตและสร้างสรรค์ของทีมคุณให้เต็มที่. 🎨
การทำงานร่วมกันทางไกล การระดมความคิด และแม้แต่การสร้างทีมสามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วยกระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือของ Freehand ที่รู้จักกันในชื่อ Intelligent Canvas มาพร้อมกับเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ เทมเพลตสำเร็จรูป การเชื่อมต่อหลายร้อยแบบ วัตถุโต้ตอบและตัวเลือกการจัดการงานเพื่อให้คุณสามารถ ทำงานให้สำเร็จได้
Freehand มีฟีเจอร์โครงร่างและแผนผังที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งไอเดียร่วมกับลูกค้าของคุณได้โดยการให้ลิงก์สาธารณะไปยังแผนผังความคิดและกระดานไวท์บอร์ดที่คุณกำลังทำงานอยู่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freehand
- กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนทุกที่ทุกเวลา
- ระบบติดตามที่ช่วยในการจัดการงาน
- ตัวเลือกโครงร่างและแผนผังการทำงานที่ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบผู้เล่นหลายคนได้ไม่จำกัด
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้, เทมเพลตสำเร็จรูป และวัตถุอัจฉริยะแบบโต้ตอบ
ข้อจำกัดในการวาดด้วยมือ
- การทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติที่แข็งแกร่งของมันอาจเป็นเรื่องท้าทาย
- รหัสสีที่จำกัดสำหรับกระดาษโน้ตแบบติดได้
การตั้งราคาแบบอิสระ
- ฟรี
- ข้อดี: $4/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวแบบอิสระ
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 3/5 (น้อยกว่า 5 รีวิว)
8. ไมโครซอฟต์ ไวท์บอร์ด
Microsoft นำเสนอหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Lucidspark ในผลิตภัณฑ์ Whiteboard ของตน ด้วย 60 แม่แบบ ที่มีให้เลือก คุณสามารถจัดระเบียบความคิดของทีม สรุปความคิด และเร่งกระบวนการสร้างสรรค์ไอเดียได้อย่างง่ายดาย
กระดานไวท์บอร์ดสามารถแสดงได้ระหว่างการประชุมและการประชุมทางไกล ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถมีส่วนร่วมในกระดานได้แบบเรียลไทม์ คุณสามารถแทรกความคิดโดยใช้ปากกาสีหรือโดยการเพิ่มโน้ตติดได้ 📋
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณไม่จำเป็นต้องใช้หน้าจอสัมผัสเพื่อเพิ่มโน้ตติดบนผืนผ้าใบ มันสามารถใช้งานร่วมกับ Windows 11, iOS และ Surface Hub ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Whiteboard
- กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงแบบร่วมมือที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
- ปากกามาร์กเกอร์สีและกระดาษโน้ตติดเพื่อแสดงแนวคิดและธีมต่างๆ
- คลังแม่แบบที่หลากหลายเพื่อเร่งกระบวนการสร้างสรรค์ไอเดีย
- เหมาะสำหรับการนำเสนอแบบโต้ตอบใน Microsoft Teams และการประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การผสานรวมกับ Copilot,เครื่องมือ AIของ Microsoft
ข้อจำกัดของ Microsoft Whiteboard
- อาจเกิดปัญหาขัดข้องเป็นครั้งคราวเมื่อผู้ใช้หลายคนพยายามแก้ไขไวท์บอร์ดพร้อมกัน
- ชุดคุณสมบัติที่จำกัด
ราคาของ Microsoft Whiteboard
- ธุรกิจพื้นฐาน: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- แอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจ: $8.25 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $10. 62/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพรีเมียม: 22 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Whiteboard
- G2: 4. 1/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
9. จัมโบร์ด
พัฒนาโดย Google, Jamboard เป็นเครื่องมือที่มีชีวิตชีวาและออกแบบมาเพื่อการทำงานร่วมกันเพื่อปลดปล่อยและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ของทีมคุณบนผืนผ้าใบดิจิทัลที่เรียกว่า jam แสดงความคิดของคุณด้วยการเขียนและวาดโดยใช้เมาส์หรือแทร็คแพด หรือโดยการลากและปรับขนาดภาพที่ดึงมาจากเครื่องมือค้นหาของ Google โดยตรง
หากคุณกำลังใช้เครื่องมือนี้บนอุปกรณ์พิเศษที่เรียกว่า Jamboard device ให้ใช้ปากกาสไตลัสที่ให้มาเพื่อวาดภาพร่าง ซึ่งเทคโนโลยีการจดจำภาพของเครื่องมือจะแปลงภาพร่างเหล่านั้นให้เป็นภาพที่สมบูรณ์สวยงาม
คุณสามารถสร้าง แก้ไข และแชร์แจมจากอุปกรณ์ Jamboard แอปมือถือ หรือเว็บเบราว์เซอร์ของคุณได้ และไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเริ่มใหม่จากจุดเดิมเมื่อใช้งานจากอุปกรณ์อื่น—การผสานรวมกับ Google Drive ของ Jamboard จะบันทึกเซสชันแจมของคุณโดยอัตโนมัติในทุกอุปกรณ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jamboard
- อนุญาตให้ดึงข้อมูลจากแอปพลิเคชันอื่น ๆ ของ Google เช่น ไดรฟ์, ชีต, เอกสาร, และสไลด์
- คุณสมบัติการจดจำรูปร่างและลายมือเพื่อส่งเสริมความชัดเจนและอ่านง่าย
- มีให้บริการบนอุปกรณ์ Jamboard พิเศษ แอปพลิเคชันมือถือ และเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต
- การซิงค์อัตโนมัติระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยการผสานกับ Google Drive
- อนุญาตให้ผู้ใช้สูงสุด 50 คนทำงานบนแจมเดียวกันพร้อมกัน
ข้อจำกัดของ Jamboard
- Google จะยกเลิกเครื่องมือนี้ในปลายปี 2024
- บางครั้งอาจมีปัญหาขัดข้องและทำงานช้า
ราคาของ Jamboard
- ฟรี เมื่อมีบัญชี Google
คะแนนและรีวิวของ Jamboard
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
10. Figma
Figma เป็นแพลตฟอร์มเชิงภาพที่มุ่งเน้น สำหรับนักออกแบบและผู้จัดการผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะ ช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นในการออกแบบดิจิทัลและต้นแบบ แพลตฟอร์มนี้ยังมีเทมเพลตแผนผังแนวคิดฟรีที่ช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจแนวคิดและธีมต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น
การออกแบบร่วมกันแบบเรียลไทม์บนกระดานไวท์บอร์ดสามารถทำได้เพียงแค่แชร์ลิงก์ คุณสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขการแก้ไขที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจได้ Figma ยังช่วยให้คุณสามารถจัดการและควบคุมสิทธิ์ในการดู แสดงความคิดเห็น และแก้ไขได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Figma
- ระบบควบคุมเพื่อจัดการสิทธิ์ในการดู แสดงความคิดเห็น และแก้ไข
- ประวัติเวอร์ชัน
- การสร้างต้นแบบและการแก้ไขเวกเตอร์
- คลังแม่แบบที่หลากหลาย
ข้อจำกัดของ Figma
- การนำทางใน Figma อาจมีความยากลำบากเล็กน้อยสำหรับผู้ใช้ใหม่
- คุณสมบัติแบบหลายชั้นอาจสร้างความท้าทายให้กับสมาชิกทีมที่ไม่มีประสบการณ์
ราคาของ Figma
- เริ่มต้น: ฟรี
- FigJam Professional: $3/เดือน ต่อผู้แก้ไข
- องค์กร FigJam: $5/เดือน ต่อผู้แก้ไข
- องค์กร: 5 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้แก้ไข
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Figma
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
ร่วมมืออย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วย ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Lucidspark
พร้อมที่จะยกระดับการทำงานร่วมกันของทีมคุณไปอีกขั้นและเตรียมธุรกิจของคุณให้พร้อมสำหรับประสิทธิภาพที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือไม่? ClickUp โดดเด่นกว่าทางเลือกอื่นของ Lucidspark ด้วยกระดานไวท์บอร์ดแบบไดนามิก แผนผังความคิดที่ใช้งานง่าย ตัวเลือกการแสดงผลที่หลากหลาย และเทมเพลตสำเร็จรูป—ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว! และนั่นเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของชุดฟีเจอร์ที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์ม ซึ่งครอบคลุมแทบทุกแง่มุมของการจัดระเบียบชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของคุณ 🙌
เพื่อให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเครื่องจักรที่ทำงานอย่างราบรื่นสมัครใช้ ClickUpและเปลี่ยนวิธีการทำงานร่วมกันของคุณ!