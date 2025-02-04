10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Anyword สำหรับการสร้างเนื้อหาการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

การเขียนเนื้อหาไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป ไม่ใช่เมื่อคุณจ้องหน้าจอว่างเปล่า พยายามคิดไอเดียสำหรับร่างแรก หรือเมื่อคุณเจอกับกำแพงความคิดสร้างสรรค์ในระหว่างการรณรงค์การตลาดของทีม 🧱
ด้วยเครื่องมือเขียนด้วย AIอย่าง Anyword การสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจซึ่งจะเข้าถึงและกระตุ้นการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน ตั้งแต่คำแนะนำที่เป็นประโยชน์และการปรับปรุง ไปจนถึงการสร้างบล็อก โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และอีเมลทั้งฉบับ Anyword มีฟีเจอร์ที่สามารถเปลี่ยนกระบวนการเขียนเนื้อหาที่เคยยุ่งยากให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ราบรื่น
อย่างไรก็ตาม Anyword ยังไม่ใช่เพียงปลาตัวเดียวในทะเลของเครื่องมือช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ ยังมีทางเลือกอื่น ๆ อีกมากมายให้คุณได้สำรวจ ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาเครื่องมือที่คุ้มค่ากว่า หรือเครื่องมือที่มีความสามารถในการจัดการกับเนื้อหาที่ยาวมากขึ้น
เพื่อให้คุณได้เปรียบ เราได้รวบรวม 10 ทางเลือกที่น่าทึ่งของ Anyword ที่จะยกระดับเกมเนื้อหาของคุณไปอีกขั้น!
Anyword คืออะไร?
Anyword เป็นผู้ช่วยเขียน AI ที่มีความสามารถ ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณสร้างบล็อก,โพสต์บนโซเชียลมีเดีย, อีเมล หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่สำคัญสำหรับแคมเปญการตลาดของคุณอย่างมีคุณภาพสูง เน้น การเพิ่มปริมาณการเข้าชมและการแปลง โดยการปรับแต่งเนื้อหาที่สร้างขึ้นให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาสั้นหรือยาว
เครื่องมือนี้ยังมีชื่อเสียงในด้าน ความสามารถด้าน SEO ซึ่งรวมถึงการเพิ่มคำหลักที่เกี่ยวข้องลงในบล็อกโพสต์ของคุณเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมและเพิ่มการปรากฏตัวออนไลน์ของคุณในเครื่องมือค้นหาต่างๆ โดยเน้นที่วิธีที่ดีที่สุดในการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงหรือสร้างเนื้อหาในปริมาณมาก
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ของ Anyword ช่วยให้คุณเห็นว่าเนื้อหาของคุณเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่างไร เพื่อให้คุณสามารถคาดการณ์ประสิทธิภาพและรับคำแนะนำในการปรับปรุงได้ เครื่องมือเขียนนี้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการให้ข้อเสนอแนะผ่านความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
สุดท้ายนี้ Anyword สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่าง WordPress, Google Docs และ HubSpot ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบส่วนขยายของ Chrome ซึ่งนำพลัง AI ของ Anyword ไปใช้กับเครื่องมือใดก็ตามที่คุณกำลังใช้งานอยู่ 💪
เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ Anyword อาจไม่ถูกใจทุกคน มีทางเลือกอื่น ๆ ของ Anyword ที่นำเสนอคุณสมบัติการสร้างเนื้อหาที่คล้ายกันในราคาที่ถูกกว่า
ผู้ใช้บางรายยังได้ร้องเรียนว่า แม้ว่าจะมีความคิดสร้างสรรค์อย่างมาก แต่เนื้อหาที่สร้างขึ้นโดย Anyword ก็ยังต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ไม่น้อย
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Anyword?
เมื่อค้นหาทางเลือกแทน Anyword ให้พิจารณาปัจจัยต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะพบตัวเลือกที่เหมาะสมกับความต้องการในการเขียนเนื้อหาของคุณได้อย่างลงตัว:
- คุณภาพของเนื้อหา: เครื่องมือเขียน AI ของคุณควรสร้างเนื้อหาที่มีความน่าเชื่อถือและน่าสนใจ ไม่ซ้ำซากหรือน่าเบื่อ
- คำแนะนำในการเขียน: ควรมีการตรวจสอบไวยากรณ์ที่เป็นประโยชน์และให้คำแนะนำในการเขียนเพื่อปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหาของคุณ
- ความสะดวกในการใช้งาน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือก Anyword ของคุณมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ แม้แต่สำหรับสมาชิกในทีมที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
- การตั้งค่าโทน: เครื่องมือควรสามารถ ปรับแต่งให้เข้ากับเสียงของแบรนด์คุณและสร้างข้อความที่เกี่ยวข้องกับบริบท
- การปรับแต่ง SEO: ควร นำแนวปฏิบัติ SEO ที่ดีที่สุดมาใช้เพื่อเพิ่มการมองเห็นของเนื้อหาของคุณในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา
- การผสานรวม: มันจะ ทำงานได้อย่างราบรื่นกับแอปพลิเคชันด้านการสื่อสาร การเพิ่มประสิทธิภาพ และการตลาดที่คุณใช้เป็นประจำ
10 อันดับทางเลือก Anyword สำหรับการสร้างเนื้อหาคุณภาพ
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นศูนย์รวมที่ครอบคลุมทุกความต้องการด้านประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างครบวงจรตั้งแต่การจัดการแคมเปญการตลาด การตั้งเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าของโครงการ ไปจนถึงการทำงานร่วมกัน ในทีมและการบริหารงานที่ละเอียดครบถ้วน มาพร้อมกับโซลูชันที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบในทุกด้านและทุกขั้นตอนของโครงการการตลาดของคุณ
ClickUp AI ซึ่งเป็นผู้ช่วยเขียนที่ทรงพลังและเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะบนแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพของ ClickUp สามารถสร้างเนื้อหาทั้งยาวและสั้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับแคมเปญการตลาดของคุณได้อย่างง่ายดาย เพียงระบุประเภทของเนื้อหาที่คุณต้องการ หัวข้อหลัก และกลุ่มเป้าหมาย แล้วปล่อยให้เครื่องมือนี้สร้างบล็อก กรณีศึกษา อีเมล หรือคำอธิบายสินค้าที่ปรับแต่งมาอย่างสมบูรณ์แบบให้คุณภายในไม่กี่วินาที
คุณสามารถเข้าถึง ClickUp AI ได้อย่างง่ายดายผ่านClickUp Docs ซึ่งเป็นชุดฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณสร้าง แชร์ แก้ไข และทำงานร่วมกันบนเอกสารและสื่อการตลาดทั้งหมดของคุณได้แบบเรียลไทม์ การใช้ ClickUp AI ภายในเอกสารของคุณจะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงงานเขียนของคุณได้โดยการตรวจสอบไวยากรณ์ รูปแบบ และความชัดเจนของข้อความ นอกจากนี้คุณยังสามารถเขียนใหม่ จัดรูปแบบใหม่ หรือทำให้ข้อความง่ายขึ้นผ่านสรุปที่กระชับได้อีกด้วย
ไม่แน่ใจว่าจะ "ถาม" คำถามที่ถูกต้องอย่างไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจาก ClickUp AI? โชคดีที่ ClickUp มีเทมเพลตคำสั่ง AIที่พร้อมใช้งานเพื่อให้คุณเริ่มต้นสร้างเนื้อหาการตลาดที่น่าสนใจและให้ข้อมูลที่จะชนะใจและความคิดของลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าของคุณ! ♥️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การสร้างเนื้อหาทุกประเภทเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
- คำแนะนำด้านสไตล์เพื่อปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับเสียงของแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- การสร้างไอเดียสำหรับหัวข้อและโครงร่างเพื่อเริ่มต้นกระบวนการเขียนของคุณ
- การแก้ไขและปรับปรุงเนื้อหา
- สร้างเทมเพลตคำสั่งสำหรับเนื้อหาหลากหลายประเภทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ AI
- สร้างสรุปและรายการดำเนินการจากเอกสารเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เนื้อหาที่จัดรูปแบบอย่างสมบูรณ์แบบพร้อมหัวข้อที่เหมาะสม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติมากมายของแอปอาจทำให้การใช้งานซับซ้อนเกินไป
- การเรียนรู้การใช้แพลตฟอร์มไม่เพียงพอที่จะเข้าใจได้เองสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อเดือนต่อ Workspace
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. Writesonic
เช่นเดียวกับ Anyword, Writesonic เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AIที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยนักการตลาดและนักเขียนเนื้อหาในการสร้างบทความบล็อก คำบรรยาย และข้อความโฆษณาที่น่าสนใจและเป็นมิตรกับ SEO
Writesonic ให้ความสำคัญกับความแม่นยำโดยสร้างขึ้นบนกราฟความรู้ของ Google เพื่อผลิตเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงมากขึ้นสำหรับแคมเปญการตลาดของคุณ นอกจากนี้ยัง รวมเอาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ SEO เข้าไปในโพสต์ของคุณเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและการมองเห็น
Chatsonic, แชทบอทที่มีประโยชน์ของ Writesonic, ช่วยให้คุณสร้างข้อความหรือภาพได้โดยการ "คุย" กับ AI ผ่านการใช้ภาษาธรรมชาติและคำสั่งเสียง 🤖
สุดท้าย ฟีเจอร์การอัปโหลดเนื้อหาจำนวนมาก ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาได้มากกว่า 1,000 ชิ้นในครั้งเดียว ซึ่งสะดวกอย่างยิ่งหากคุณต้องผลิตเนื้อหาจำนวนมากภายในระยะเวลาอันสั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic
- การสร้างเนื้อหาในภาษาสูงสุด 24 ภาษา
- การผสานรวมที่หลากหลาย
- การปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อการค้นหา
- การสร้างเนื้อหาจำนวนมาก
- ฟังก์ชันการทำงานของแชทบอทสำหรับการสร้างเนื้อหาโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ
- การปรับแต่งเสียงแบรนด์
ข้อจำกัดของ Writesonic
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
- ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับระบบการคิดราคาตามจำนวนคำต่อการเรียกเก็บเงิน
ราคา Writesonic
- ฟรี
- ทีมขนาดเล็ก: เริ่มต้นที่ $13/ต่อเดือน
- ฟรีแลนซ์: เริ่มต้นที่ $16/ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $500/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Writesonic
- G2: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
3. ลิงกิวกซ์
Linguix เป็นโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ช่วยปรับปรุงคุณภาพและสไตล์การเขียนของคุณแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เป็นผู้ช่วยในการเขียนเพื่อสร้างเนื้อหาทางการตลาดเพื่อโปรโมตแบรนด์หรือธุรกิจของคุณได้อีกด้วย
เครื่องมือนี้มุ่งเน้นไปที่การ แก้ไขข้อความ เป็นหลัก โดยมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ความอ่านง่าย การแก้ไขคำสะกด การเพิ่มพูนคำศัพท์ และการปรับปรุงรูปแบบการเขียน ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้เนื้อหาของคุณปราศจากข้อผิดพลาด พร้อมทั้งดึงดูดและรักษาความสม่ำเสมอในการอ่านสำหรับผู้อ่าน
นอกจากนี้ ยังให้บริการ การเขียนข้อความใหม่และปรับถ้อยคำ รวมถึงเครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงาน และด้วยการวิเคราะห์ที่ปรับให้เหมาะกับคุณ คุณสามารถติดตามความก้าวหน้าและการพัฒนาการเขียนของคุณได้ 🤓
คุณสมบัติเด่นของ Linguix
- การตรวจสอบและแนะนำไวยากรณ์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
- การวิเคราะห์ประสิทธิภาพสำหรับเนื้อหาแบบยาว
- ห้องสมุดบริบทในตัว
- คำแนะนำเกี่ยวกับโทนเสียงด้วยผู้ช่วยเขียน
- เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงานเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหามีคุณภาพสูง
ข้อจำกัดของ Linguix
- ผู้ใช้บางรายรายงานข้อบกพร่อง
- ข้อเสนอแนะและคำแนะนำสามารถปรับปรุงได้
ราคาของ Linguix
- ฟรี
- พื้นฐาน: $4. 5/ต่อเดือน
- โปรส่วนตัว: $6. 7/ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 50 ดอลลาร์/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Linguix
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
4. แจสเปอร์
เดิมทีรู้จักกันในชื่อ Jarvis Jasper เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Anyword ที่ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาการตลาดที่ไม่ซ้ำใครและตรงใจกลุ่มเป้าหมายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 🎯
Jasper มีความเชี่ยวชาญในการเลียนแบบสไตล์การเขียนและวิธีการของคุณได้อย่างยอดเยี่ยม และสามารถปรับตัวอย่างราบรื่นให้เข้ากับเสียงของแบรนด์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี Jasper ทำเช่นนี้ได้ผ่าน คุณสมบัติความจำ ของมัน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถฝึกเครื่องมือให้เข้าใจและจำลองตัวตนของแบรนด์คุณได้ในทุกชิ้นงานที่มันสร้างขึ้นในแคมเปญและช่องทางต่าง ๆ
นอกเหนือจากการสร้างเนื้อหาแล้ว Jasper ยังมีฟีเจอร์การวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ ตัวเลือกแชทบอท และตัวตรวจสอบการลอกเลียนแบบในตัว คุณจะพบว่า เทมเพลต ของ Jasper ช่วยประหยัดเวลาได้จริง เนื่องจากมีคำแนะนำสำเร็จรูปสำหรับสร้างเนื้อหาในหมวดหมู่เฉพาะ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องมือนี้ให้สูงสุด
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- ถ่ายทอดเสียงของแบรนด์อย่างสม่ำเสมอในทุกประเภทเนื้อหาและช่องทางการตลาด
- รองรับมากกว่า 25 ภาษา
- 50+ แม่แบบเนื้อหา
- การผสานรวมกับแอปยอดนิยม เช่น โปรแกรมแก้ไขข้อความและเครื่องมือ SEO
- การปรับแต่งเสียงแบรนด์
ข้อจำกัดของ Jasper
- ผลลัพธ์อาจมีความทั่วไปมากเกินไปเมื่อเทียบกับเครื่องมือผู้ช่วยเขียนที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์อื่น ๆ
- ผู้ใช้บางคนคิดว่ามันแพงเกินไป
ราคาของ Jasper
- ผู้สร้าง: $39/เดือน
- ทีม: $99/เดือน
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของแจสเปอร์
- G2: 4. 7/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)
5. Copysmith
Copysmith (เพิ่งเปลี่ยนชื่อเป็น Describely) เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาดเพื่อช่วยธุรกิจ อีคอมเมิร์ซ เพิ่มการปรากฏตัวออนไลน์และขยายการเข้าถึงของแบรนด์ให้สูงสุด คุณสามารถสร้างหรือปรับแต่งคำอธิบายสินค้าและโฆษณาดิจิทัลที่โดดเด่นและเป็นมิตรกับ SEO เพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกค้าเป้าหมายได้อย่างเต็มที่ 💯
เครื่องมือนี้ก้าวไปไกลกว่าการสร้างเนื้อหาอย่างง่าย ๆ เพื่อช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพรายการสินค้าของคุณโดยการแนะนำคำค้นหาที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหาที่สร้างโดย AI นอกจากนี้ยังรองรับการสร้างเนื้อหาแบบจำนวนมาก ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากสำหรับธุรกิจหรือทีมที่ต้องผลิตคำอธิบายสินค้าและคำบรรยายหลายร้อยรายการทุกวัน
คุณสมบัติเด่นของ Copysmith
- ห้องสมุดแม่แบบ
- การสร้างเนื้อหาจำนวนมาก
- การวิจัยคำหลักและการปรับให้เหมาะสม
- ผสานการทำงานกับเครื่องมืออีคอมเมิร์ซยอดนิยม เช่น Shopify และ WooCommerce
ข้อจำกัดของ Copysmith
- อาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ใช้ใหม่ในการใช้เครื่องมือผู้ช่วยการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับประสบการณ์การเขียนด้วย AI ที่ดีที่สุด
ราคาของ Copysmith (Describely)
- ฟรี
- หลัก: $90/ปี
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Copysmith
- G2: 4. 3/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (20+ รีวิว)
6. เปปเปอร์ไทป์
Peppertype เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ใช้ AI เพื่อช่วยธุรกิจในการ ระดมความคิดและสร้าง เนื้อหาต้นฉบับสำหรับการตลาด
บนอินเทอร์เฟซการแก้ไขข้อความของ Peppertype คุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและแก้ไขเนื้อหาทางการตลาดแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำด้านไวยากรณ์และความชัดเจน รวมถึงการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน เพื่อให้เนื้อหาของคุณอ่านเข้าใจง่ายและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
ที่น่าสังเกตคือ Peppertype ให้บริการแปลภาษาและช่วยให้ผู้ใช้สร้างเนื้อหาในกว่า 30 ภาษา นอกจากนี้ยังมีบริการวิเคราะห์การตลาดเชิงลึก ซึ่งช่วยให้คุณกำหนดและวัดประสิทธิภาพโดยรวมของแคมเปญเนื้อหาของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Peppertype
- การสร้างและแก้ไขข้อความด้วย AI ใน Pepper Docs
- รองรับหลายภาษา
- ผู้ช่วยเขียนเนื้อหา SEO
- โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
- การวิเคราะห์
ข้อจำกัดของประเภทพริก
- อาจไม่ทำงานได้ดีกับเนื้อหาที่ยาว
- อาจทำให้สับสนได้
ราคาของ Peppertype
- เริ่มต้น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $165/เดือน (ห้าผู้ใช้)
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Peppertype
- Product Hunt: 3. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
7. โปรไวท์ติ้งเอด
ProWritingAid เป็นเครื่องมือแก้ไขและเขียนออนไลน์ที่ทรงพลังซึ่งนำเสนอการตรวจสอบไวยากรณ์และคำแนะนำหลากหลายเพื่อปรับปรุงความลื่นไหลและความสม่ำเสมอในงานเขียนของคุณ ความสามารถของ AI ช่วยให้คุณสามารถแก้ไข เขียนใหม่ หรือดำเนินการต่อเนื้อหาโดยใช้สไตล์และน้ำเสียงที่กำหนดไว้
เครื่องมือนี้ รายงานการเขียน ให้การวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณเขียนและระบุจุดที่ควรปรับปรุง คุณสามารถคาดหวังคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณสนใจการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ธุรกิจ หรือวิชาการ ✍️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProWritingAid
- การตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำ
- การแก้ไขและเขียนข้อความใหม่โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
- ผสานการทำงานกับโปรแกรมแก้ไขข้อความยอดนิยม
- การเขียนรายงานพร้อมคำแนะนำที่เป็นประโยชน์
- การตั้งค่าที่ปรับแต่งได้สำหรับสไตล์การเขียน น้ำเสียง และความชอบส่วนบุคคล
ข้อจำกัดของ ProWritingAid
- คุณสมบัติอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่สับสนในการใช้งาน
- ไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับ Google Docs
ราคา ProWritingAid
- ฟรี
- พรีเมียม: $5/เดือน
- พรีเมียมโปร: 6 ดอลลาร์/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ ProWritingAid
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
8. Copy. ai
Copy.ai เป็นผู้ช่วยเขียนที่สะดวกซึ่งใช้พลังเหนือชั้นของ AI ในการสร้างเนื้อหาการตลาดคุณภาพในหลากหลายหมวดหมู่ ไม่ว่าจะเป็นโพสต์โซเชียลมีเดีย โฆษณา บทความบล็อก หรือคำอธิบายสินค้า นอกจากนี้ยังสามารถช่วยคุณทำงานที่น่าเบื่ออื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาและลบช่องว่างเปล่า หรือคิดไอเดียเนื้อหาใหม่ๆ
ฐานข้อมูล บน Copy.ai ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลของคุณ โดยเก็บรวบรวมทุกอย่างตั้งแต่แนวทางของแบรนด์ไปจนถึงคำอธิบายบริการ ความรู้ที่มากมายนี้ช่วยให้เครื่องมือสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเกี่ยวข้องกับบริบท ซึ่งสอดคล้องกับภาพลักษณ์และเจตนาของแบรนด์ของคุณ
ด้วย Copy.ai คุณสามารถบันทึกข้อความเริ่มต้นที่ใช้บ่อยและนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อสร้างเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณสร้างขั้นตอนการทำงานภายในความพยายามทางการตลาดของคุณ ทำให้คุณสามารถทำงานได้เร็วขึ้นและบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น 🏁
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai
- คำแนะนำเนื้อหาที่กำหนดเอง
- การผสานรวมกับเครื่องมือการขายและการสื่อสาร
- การสร้างภาพและวิดีโอ
- ฐานความรู้ของทรัพยากรสำหรับการสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- เนื้อหาที่สร้างขึ้นอาจดูไม่เป็นธรรมชาติ
- ไม่เหมาะสำหรับเนื้อหาแบบยาว
ราคาของ Copy.ai
- ฟรี
- ข้อดี: $36/เดือน
- ทีม: $186/เดือน
- การเติบโต: 1,000 ดอลลาร์/เดือน
- ระดับ: 3,000 ดอลลาร์/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Copy.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (60+ รีวิว)
9. Rytr
Rytr สามารถสร้างทุกอย่างตั้งแต่จดหมายส่งเสริมการขายไปจนถึงคำบรรยายในโซเชียลมีเดียและข้อความโฆษณาได้เร็วกว่าที่คุณจะเขียนคำแนะนำเสียอีก! สิ่งที่คุณต้องทำคือเลือก กรณีการใช้งาน (บล็อก, โพสต์โซเชียลมีเดีย, จดหมายโฆษณา) ให้บริบทและรายละเอียดในคำแนะนำของคุณ แล้วดูว่า Rytr สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจได้ในพริบตา 👁️
ด้วยการรองรับมากกว่า 30 ภาษา และการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับกระบวนการทำงานของคุณ Rytr ช่วยให้การสร้างเนื้อหาคุณภาพสำหรับทุกช่องทางทางการตลาดของคุณเป็นเรื่องง่าย นอกจากคุณสมบัติหลักแล้ว Rytr ยังใช้เทคนิค SEO เช่น การปรับแต่งคีย์เวิร์ด เพื่อช่วยให้เนื้อหาของคุณติดอันดับสูงขึ้นในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rytr
- 40+ แม่แบบและ 20+ ตัวเลือกเสียงสำหรับการสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งได้
- รองรับมากกว่า 30 ภาษา
- คุณสมบัติ SEO เช่น เครื่องมือวิเคราะห์ SERP และเครื่องมือสร้างคำหลัก
- การตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำ
ข้อจำกัดของ Rytr
- การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ผู้ใช้อาจพบว่าอินเตอร์เฟซไม่ตรงตามสัญชาตญาณ
ราคาของ Rytr
- ฟรี
- ประหยัด: $9/เดือน
- ไม่จำกัด: $25/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Rytr
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 6/5 (15+ รีวิว)
10. ง่ายขึ้น
Simplified เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายตามชื่อของมัน 🌻
นี่คือทางเลือก (ส่วนใหญ่) ฟรีสำหรับ Anyword ที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับโครงการการตลาดของคุณ
AI Copywriter ที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาหลากหลายรูปแบบที่เหมาะกับทุกช่องทางและวัตถุประสงค์ทางการตลาด เพียงสร้างเอกสารในตัวแก้ไขของ Simplified ตั้งชื่อ และให้คำสั่งที่ชัดเจนแก่เครื่องมือ
คุณยังสามารถพึ่งพา เทมเพลต AI มากมายของเครื่องมือนี้เพื่อทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณง่ายขึ้น และสร้างบล็อก อีเมล หรือโพสต์บนโซเชียลมีเดียที่ปรับแต่งมาอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่เรียบง่าย
- เทมเพลตเนื้อหา AI
- รองรับเนื้อหาแบบยาว เช่น อีบุ๊ก
- รองรับหลายภาษา
- การสร้างและแก้ไขเนื้อหาวิดีโอ
- โปรแกรมแก้ไขข้อความด้วยปัญญาประดิษฐ์
ข้อจำกัดที่ง่ายขึ้น
- การนำทางไปยังคุณสมบัติบางอย่างอาจสร้างความสับสน
- มีเทมเพลตให้เลือกจำกัด
ราคาที่ง่ายขึ้น (ผู้เขียน AI)
- ฟรี
- ข้อดี: $12/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิวที่ง่ายขึ้น
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,900 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
ยกระดับเนื้อหาของคุณด้วยทางเลือกที่ดีที่สุดของ Anyword: ClickUp!
เครื่องมือแต่ละชิ้นในรายการของเราสามารถทำหน้าที่เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับ Anyword ได้ โดยสามารถสร้างสรรค์ แนวคิด สร้างเนื้อหา และปรับปรุงเนื้อหาให้แบรนด์ของคุณโดดเด่นและเปลี่ยนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดี
แต่ ClickUp ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น มันก้าวไปไกลกว่าผู้ช่วย AI ทั่วไปเพื่อช่วยคุณจัดการทุกแง่มุมของแคมเปญการตลาดของคุณ ตั้งแต่การระดมความคิดเบื้องต้นไปจนถึงการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จ
ดังนั้น หากคุณพร้อมที่จะเพิ่มพลังให้กับการตลาดของคุณด้วย AI,ระบบอัตโนมัติ และเทมเพลตสำเร็จรูปมากมาย สมัครใช้งานบัญชี ClickUp ฟรีและดูการทำงานของมันได้เลย! 🔥