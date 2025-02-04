บล็อก ClickUp
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Anyword สำหรับการสร้างเนื้อหาการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Anyword สำหรับการสร้างเนื้อหาการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

Erica Golightly
Erica GolightlySenior Writer
4 กุมภาพันธ์ 2568

การเขียนเนื้อหาไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป ไม่ใช่เมื่อคุณจ้องหน้าจอว่างเปล่า พยายามคิดไอเดียสำหรับร่างแรก หรือเมื่อคุณเจอกับกำแพงความคิดสร้างสรรค์ในระหว่างการรณรงค์การตลาดของทีม 🧱

ด้วยเครื่องมือเขียนด้วย AIอย่าง Anyword การสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจซึ่งจะเข้าถึงและกระตุ้นการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน ตั้งแต่คำแนะนำที่เป็นประโยชน์และการปรับปรุง ไปจนถึงการสร้างบล็อก โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และอีเมลทั้งฉบับ Anyword มีฟีเจอร์ที่สามารถเปลี่ยนกระบวนการเขียนเนื้อหาที่เคยยุ่งยากให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ราบรื่น

อย่างไรก็ตาม Anyword ยังไม่ใช่เพียงปลาตัวเดียวในทะเลของเครื่องมือช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ ยังมีทางเลือกอื่น ๆ อีกมากมายให้คุณได้สำรวจ ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาเครื่องมือที่คุ้มค่ากว่า หรือเครื่องมือที่มีความสามารถในการจัดการกับเนื้อหาที่ยาวมากขึ้น

เพื่อให้คุณได้เปรียบ เราได้รวบรวม 10 ทางเลือกที่น่าทึ่งของ Anyword ที่จะยกระดับเกมเนื้อหาของคุณไปอีกขั้น!

Anyword คืออะไร?

Anyword
ผ่าน:Anyword

Anyword เป็นผู้ช่วยเขียน AI ที่มีความสามารถ ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณสร้างบล็อก,โพสต์บนโซเชียลมีเดีย, อีเมล หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่สำคัญสำหรับแคมเปญการตลาดของคุณอย่างมีคุณภาพสูง เน้น การเพิ่มปริมาณการเข้าชมและการแปลง โดยการปรับแต่งเนื้อหาที่สร้างขึ้นให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาสั้นหรือยาว

เครื่องมือนี้ยังมีชื่อเสียงในด้าน ความสามารถด้าน SEO ซึ่งรวมถึงการเพิ่มคำหลักที่เกี่ยวข้องลงในบล็อกโพสต์ของคุณเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมและเพิ่มการปรากฏตัวออนไลน์ของคุณในเครื่องมือค้นหาต่างๆ โดยเน้นที่วิธีที่ดีที่สุดในการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงหรือสร้างเนื้อหาในปริมาณมาก

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ของ Anyword ช่วยให้คุณเห็นว่าเนื้อหาของคุณเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่างไร เพื่อให้คุณสามารถคาดการณ์ประสิทธิภาพและรับคำแนะนำในการปรับปรุงได้ เครื่องมือเขียนนี้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการให้ข้อเสนอแนะผ่านความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

สุดท้ายนี้ Anyword สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่าง WordPress, Google Docs และ HubSpot ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบส่วนขยายของ Chrome ซึ่งนำพลัง AI ของ Anyword ไปใช้กับเครื่องมือใดก็ตามที่คุณกำลังใช้งานอยู่ 💪

เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ Anyword อาจไม่ถูกใจทุกคน มีทางเลือกอื่น ๆ ของ Anyword ที่นำเสนอคุณสมบัติการสร้างเนื้อหาที่คล้ายกันในราคาที่ถูกกว่า

ผู้ใช้บางรายยังได้ร้องเรียนว่า แม้ว่าจะมีความคิดสร้างสรรค์อย่างมาก แต่เนื้อหาที่สร้างขึ้นโดย Anyword ก็ยังต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ไม่น้อย

คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Anyword?

เมื่อค้นหาทางเลือกแทน Anyword ให้พิจารณาปัจจัยต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะพบตัวเลือกที่เหมาะสมกับความต้องการในการเขียนเนื้อหาของคุณได้อย่างลงตัว:

  1. คุณภาพของเนื้อหา: เครื่องมือเขียน AI ของคุณควรสร้างเนื้อหาที่มีความน่าเชื่อถือและน่าสนใจ ไม่ซ้ำซากหรือน่าเบื่อ
  2. คำแนะนำในการเขียน: ควรมีการตรวจสอบไวยากรณ์ที่เป็นประโยชน์และให้คำแนะนำในการเขียนเพื่อปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหาของคุณ
  3. ความสะดวกในการใช้งาน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือก Anyword ของคุณมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ แม้แต่สำหรับสมาชิกในทีมที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
  4. การตั้งค่าโทน: เครื่องมือควรสามารถ ปรับแต่งให้เข้ากับเสียงของแบรนด์คุณและสร้างข้อความที่เกี่ยวข้องกับบริบท
  5. การปรับแต่ง SEO: ควร นำแนวปฏิบัติ SEO ที่ดีที่สุดมาใช้เพื่อเพิ่มการมองเห็นของเนื้อหาของคุณในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา
  6. การผสานรวม: มันจะ ทำงานได้อย่างราบรื่นกับแอปพลิเคชันด้านการสื่อสาร การเพิ่มประสิทธิภาพ และการตลาดที่คุณใช้เป็นประจำ

10 อันดับทางเลือก Anyword สำหรับการสร้างเนื้อหาคุณภาพ

1.คลิกอัพ

คลิกอัพ เอไอ
ฟังก์ชัน AI ของ ClickUp ช่วยให้ทีมการตลาดสามารถสร้างเอกสารสำคัญ เช่น กรณีศึกษา ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ClickUp เป็นศูนย์รวมที่ครอบคลุมทุกความต้องการด้านประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างครบวงจรตั้งแต่การจัดการแคมเปญการตลาด การตั้งเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าของโครงการ ไปจนถึงการทำงานร่วมกัน ในทีมและการบริหารงานที่ละเอียดครบถ้วน มาพร้อมกับโซลูชันที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบในทุกด้านและทุกขั้นตอนของโครงการการตลาดของคุณ

ClickUp AI ซึ่งเป็นผู้ช่วยเขียนที่ทรงพลังและเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะบนแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพของ ClickUp สามารถสร้างเนื้อหาทั้งยาวและสั้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับแคมเปญการตลาดของคุณได้อย่างง่ายดาย เพียงระบุประเภทของเนื้อหาที่คุณต้องการ หัวข้อหลัก และกลุ่มเป้าหมาย แล้วปล่อยให้เครื่องมือนี้สร้างบล็อก กรณีศึกษา อีเมล หรือคำอธิบายสินค้าที่ปรับแต่งมาอย่างสมบูรณ์แบบให้คุณภายในไม่กี่วินาที

คุณสามารถเข้าถึง ClickUp AI ได้อย่างง่ายดายผ่านClickUp Docs ซึ่งเป็นชุดฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณสร้าง แชร์ แก้ไข และทำงานร่วมกันบนเอกสารและสื่อการตลาดทั้งหมดของคุณได้แบบเรียลไทม์ การใช้ ClickUp AI ภายในเอกสารของคุณจะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงงานเขียนของคุณได้โดยการตรวจสอบไวยากรณ์ รูปแบบ และความชัดเจนของข้อความ นอกจากนี้คุณยังสามารถเขียนใหม่ จัดรูปแบบใหม่ หรือทำให้ข้อความง่ายขึ้นผ่านสรุปที่กระชับได้อีกด้วย

ไม่แน่ใจว่าจะ "ถาม" คำถามที่ถูกต้องอย่างไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจาก ClickUp AI? โชคดีที่ ClickUp มีเทมเพลตคำสั่ง AIที่พร้อมใช้งานเพื่อให้คุณเริ่มต้นสร้างเนื้อหาการตลาดที่น่าสนใจและให้ข้อมูลที่จะชนะใจและความคิดของลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าของคุณ! ♥️

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การสร้างเนื้อหาทุกประเภทเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
  • คำแนะนำด้านสไตล์เพื่อปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับเสียงของแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายของคุณ
  • การสร้างไอเดียสำหรับหัวข้อและโครงร่างเพื่อเริ่มต้นกระบวนการเขียนของคุณ
  • การแก้ไขและปรับปรุงเนื้อหา
  • สร้างเทมเพลตคำสั่งสำหรับเนื้อหาหลากหลายประเภทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ AI
  • สร้างสรุปและรายการดำเนินการจากเอกสารเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • เนื้อหาที่จัดรูปแบบอย่างสมบูรณ์แบบพร้อมหัวข้อที่เหมาะสม

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • คุณสมบัติมากมายของแอปอาจทำให้การใช้งานซับซ้อนเกินไป
  • การเรียนรู้การใช้แพลตฟอร์มไม่เพียงพอที่จะเข้าใจได้เองสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อเดือนต่อ Workspace

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)

2. Writesonic

ไรท์โซนิค
ผ่านทาง:Writesonic

เช่นเดียวกับ Anyword, Writesonic เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AIที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยนักการตลาดและนักเขียนเนื้อหาในการสร้างบทความบล็อก คำบรรยาย และข้อความโฆษณาที่น่าสนใจและเป็นมิตรกับ SEO

Writesonic ให้ความสำคัญกับความแม่นยำโดยสร้างขึ้นบนกราฟความรู้ของ Google เพื่อผลิตเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงมากขึ้นสำหรับแคมเปญการตลาดของคุณ นอกจากนี้ยัง รวมเอาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ SEO เข้าไปในโพสต์ของคุณเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและการมองเห็น

Chatsonic, แชทบอทที่มีประโยชน์ของ Writesonic, ช่วยให้คุณสร้างข้อความหรือภาพได้โดยการ "คุย" กับ AI ผ่านการใช้ภาษาธรรมชาติและคำสั่งเสียง 🤖

สุดท้าย ฟีเจอร์การอัปโหลดเนื้อหาจำนวนมาก ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาได้มากกว่า 1,000 ชิ้นในครั้งเดียว ซึ่งสะดวกอย่างยิ่งหากคุณต้องผลิตเนื้อหาจำนวนมากภายในระยะเวลาอันสั้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic

  • การสร้างเนื้อหาในภาษาสูงสุด 24 ภาษา
  • การผสานรวมที่หลากหลาย
  • การปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อการค้นหา
  • การสร้างเนื้อหาจำนวนมาก
  • ฟังก์ชันการทำงานของแชทบอทสำหรับการสร้างเนื้อหาโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ
  • การปรับแต่งเสียงแบรนด์

ข้อจำกัดของ Writesonic

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
  • ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับระบบการคิดราคาตามจำนวนคำต่อการเรียกเก็บเงิน

ราคา Writesonic

  • ฟรี
  • ทีมขนาดเล็ก: เริ่มต้นที่ $13/ต่อเดือน
  • ฟรีแลนซ์: เริ่มต้นที่ $16/ต่อเดือน
  • องค์กรธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $500/เดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Writesonic

  • G2: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)

3. ลิงกิวกซ์

ลิงกิวกซ์
ผ่านทาง:Linguix

Linguix เป็นโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ช่วยปรับปรุงคุณภาพและสไตล์การเขียนของคุณแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เป็นผู้ช่วยในการเขียนเพื่อสร้างเนื้อหาทางการตลาดเพื่อโปรโมตแบรนด์หรือธุรกิจของคุณได้อีกด้วย

เครื่องมือนี้มุ่งเน้นไปที่การ แก้ไขข้อความ เป็นหลัก โดยมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ความอ่านง่าย การแก้ไขคำสะกด การเพิ่มพูนคำศัพท์ และการปรับปรุงรูปแบบการเขียน ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้เนื้อหาของคุณปราศจากข้อผิดพลาด พร้อมทั้งดึงดูดและรักษาความสม่ำเสมอในการอ่านสำหรับผู้อ่าน

นอกจากนี้ ยังให้บริการ การเขียนข้อความใหม่และปรับถ้อยคำ รวมถึงเครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงาน และด้วยการวิเคราะห์ที่ปรับให้เหมาะกับคุณ คุณสามารถติดตามความก้าวหน้าและการพัฒนาการเขียนของคุณได้ 🤓

คุณสมบัติเด่นของ Linguix

  • การตรวจสอบและแนะนำไวยากรณ์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
  • การวิเคราะห์ประสิทธิภาพสำหรับเนื้อหาแบบยาว
  • ห้องสมุดบริบทในตัว
  • คำแนะนำเกี่ยวกับโทนเสียงด้วยผู้ช่วยเขียน
  • เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงานเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหามีคุณภาพสูง

ข้อจำกัดของ Linguix

  • ผู้ใช้บางรายรายงานข้อบกพร่อง
  • ข้อเสนอแนะและคำแนะนำสามารถปรับปรุงได้

ราคาของ Linguix

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $4. 5/ต่อเดือน
  • โปรส่วนตัว: $6. 7/ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 50 ดอลลาร์/เดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Linguix

  • G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

4. แจสเปอร์

แจสเปอร์
ผ่านทาง:แจสเปอร์

เดิมทีรู้จักกันในชื่อ Jarvis Jasper เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Anyword ที่ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาการตลาดที่ไม่ซ้ำใครและตรงใจกลุ่มเป้าหมายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 🎯

Jasper มีความเชี่ยวชาญในการเลียนแบบสไตล์การเขียนและวิธีการของคุณได้อย่างยอดเยี่ยม และสามารถปรับตัวอย่างราบรื่นให้เข้ากับเสียงของแบรนด์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี Jasper ทำเช่นนี้ได้ผ่าน คุณสมบัติความจำ ของมัน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถฝึกเครื่องมือให้เข้าใจและจำลองตัวตนของแบรนด์คุณได้ในทุกชิ้นงานที่มันสร้างขึ้นในแคมเปญและช่องทางต่าง ๆ

นอกเหนือจากการสร้างเนื้อหาแล้ว Jasper ยังมีฟีเจอร์การวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ ตัวเลือกแชทบอท และตัวตรวจสอบการลอกเลียนแบบในตัว คุณจะพบว่า เทมเพลต ของ Jasper ช่วยประหยัดเวลาได้จริง เนื่องจากมีคำแนะนำสำเร็จรูปสำหรับสร้างเนื้อหาในหมวดหมู่เฉพาะ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องมือนี้ให้สูงสุด

คุณสมบัติเด่นของ Jasper

  • ถ่ายทอดเสียงของแบรนด์อย่างสม่ำเสมอในทุกประเภทเนื้อหาและช่องทางการตลาด
  • รองรับมากกว่า 25 ภาษา
  • 50+ แม่แบบเนื้อหา
  • การผสานรวมกับแอปยอดนิยม เช่น โปรแกรมแก้ไขข้อความและเครื่องมือ SEO
  • การปรับแต่งเสียงแบรนด์

ข้อจำกัดของ Jasper

  • ผลลัพธ์อาจมีความทั่วไปมากเกินไปเมื่อเทียบกับเครื่องมือผู้ช่วยเขียนที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์อื่น ๆ
  • ผู้ใช้บางคนคิดว่ามันแพงเกินไป

ราคาของ Jasper

  • ผู้สร้าง: $39/เดือน
  • ทีม: $99/เดือน
  • ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของแจสเปอร์

  • G2: 4. 7/5 (1,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)

5. Copysmith

Copysmith
ผ่านทาง:Copysmith

Copysmith (เพิ่งเปลี่ยนชื่อเป็น Describely) เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาดเพื่อช่วยธุรกิจ อีคอมเมิร์ซ เพิ่มการปรากฏตัวออนไลน์และขยายการเข้าถึงของแบรนด์ให้สูงสุด คุณสามารถสร้างหรือปรับแต่งคำอธิบายสินค้าและโฆษณาดิจิทัลที่โดดเด่นและเป็นมิตรกับ SEO เพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกค้าเป้าหมายได้อย่างเต็มที่ 💯

เครื่องมือนี้ก้าวไปไกลกว่าการสร้างเนื้อหาอย่างง่าย ๆ เพื่อช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพรายการสินค้าของคุณโดยการแนะนำคำค้นหาที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหาที่สร้างโดย AI นอกจากนี้ยังรองรับการสร้างเนื้อหาแบบจำนวนมาก ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากสำหรับธุรกิจหรือทีมที่ต้องผลิตคำอธิบายสินค้าและคำบรรยายหลายร้อยรายการทุกวัน

คุณสมบัติเด่นของ Copysmith

  • ห้องสมุดแม่แบบ
  • การสร้างเนื้อหาจำนวนมาก
  • การวิจัยคำหลักและการปรับให้เหมาะสม
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมืออีคอมเมิร์ซยอดนิยม เช่น Shopify และ WooCommerce

ข้อจำกัดของ Copysmith

  • อาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ใช้ใหม่ในการใช้เครื่องมือผู้ช่วยการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับประสบการณ์การเขียนด้วย AI ที่ดีที่สุด

ราคาของ Copysmith (Describely)

  • ฟรี
  • หลัก: $90/ปี
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวของ Copysmith

  • G2: 4. 3/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (20+ รีวิว)

6. เปปเปอร์ไทป์

พริกไทย
ผ่านทาง:Peppercontent

Peppertype เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ใช้ AI เพื่อช่วยธุรกิจในการ ระดมความคิดและสร้าง เนื้อหาต้นฉบับสำหรับการตลาด

บนอินเทอร์เฟซการแก้ไขข้อความของ Peppertype คุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและแก้ไขเนื้อหาทางการตลาดแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำด้านไวยากรณ์และความชัดเจน รวมถึงการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน เพื่อให้เนื้อหาของคุณอ่านเข้าใจง่ายและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

ที่น่าสังเกตคือ Peppertype ให้บริการแปลภาษาและช่วยให้ผู้ใช้สร้างเนื้อหาในกว่า 30 ภาษา นอกจากนี้ยังมีบริการวิเคราะห์การตลาดเชิงลึก ซึ่งช่วยให้คุณกำหนดและวัดประสิทธิภาพโดยรวมของแคมเปญเนื้อหาของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Peppertype

  • การสร้างและแก้ไขข้อความด้วย AI ใน Pepper Docs
  • รองรับหลายภาษา
  • ผู้ช่วยเขียนเนื้อหา SEO
  • โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
  • การวิเคราะห์

ข้อจำกัดของประเภทพริก

  • อาจไม่ทำงานได้ดีกับเนื้อหาที่ยาว
  • อาจทำให้สับสนได้

ราคาของ Peppertype

  • เริ่มต้น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $165/เดือน (ห้าผู้ใช้)
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Peppertype

  • Product Hunt: 3. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 6/5 (500+ รีวิว)

7. โปรไวท์ติ้งเอด

โปรไวท์ติ้งเอด
ผ่านทาง:ProWritingAid

ProWritingAid เป็นเครื่องมือแก้ไขและเขียนออนไลน์ที่ทรงพลังซึ่งนำเสนอการตรวจสอบไวยากรณ์และคำแนะนำหลากหลายเพื่อปรับปรุงความลื่นไหลและความสม่ำเสมอในงานเขียนของคุณ ความสามารถของ AI ช่วยให้คุณสามารถแก้ไข เขียนใหม่ หรือดำเนินการต่อเนื้อหาโดยใช้สไตล์และน้ำเสียงที่กำหนดไว้

เครื่องมือนี้ รายงานการเขียน ให้การวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณเขียนและระบุจุดที่ควรปรับปรุง คุณสามารถคาดหวังคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณสนใจการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ธุรกิจ หรือวิชาการ ✍️

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProWritingAid

  • การตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำ
  • การแก้ไขและเขียนข้อความใหม่โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
  • ผสานการทำงานกับโปรแกรมแก้ไขข้อความยอดนิยม
  • การเขียนรายงานพร้อมคำแนะนำที่เป็นประโยชน์
  • การตั้งค่าที่ปรับแต่งได้สำหรับสไตล์การเขียน น้ำเสียง และความชอบส่วนบุคคล

ข้อจำกัดของ ProWritingAid

  • คุณสมบัติอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่สับสนในการใช้งาน
  • ไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับ Google Docs

ราคา ProWritingAid

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $5/เดือน
  • พรีเมียมโปร: 6 ดอลลาร์/เดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ ProWritingAid

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (400+ รีวิว)

8. Copy. ai

Copy.ai
ผ่าน:Copy.ai

Copy.ai เป็นผู้ช่วยเขียนที่สะดวกซึ่งใช้พลังเหนือชั้นของ AI ในการสร้างเนื้อหาการตลาดคุณภาพในหลากหลายหมวดหมู่ ไม่ว่าจะเป็นโพสต์โซเชียลมีเดีย โฆษณา บทความบล็อก หรือคำอธิบายสินค้า นอกจากนี้ยังสามารถช่วยคุณทำงานที่น่าเบื่ออื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาและลบช่องว่างเปล่า หรือคิดไอเดียเนื้อหาใหม่ๆ

ฐานข้อมูล บน Copy.ai ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลของคุณ โดยเก็บรวบรวมทุกอย่างตั้งแต่แนวทางของแบรนด์ไปจนถึงคำอธิบายบริการ ความรู้ที่มากมายนี้ช่วยให้เครื่องมือสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเกี่ยวข้องกับบริบท ซึ่งสอดคล้องกับภาพลักษณ์และเจตนาของแบรนด์ของคุณ

ด้วย Copy.ai คุณสามารถบันทึกข้อความเริ่มต้นที่ใช้บ่อยและนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อสร้างเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณสร้างขั้นตอนการทำงานภายในความพยายามทางการตลาดของคุณ ทำให้คุณสามารถทำงานได้เร็วขึ้นและบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น 🏁

คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai

  • คำแนะนำเนื้อหาที่กำหนดเอง
  • การผสานรวมกับเครื่องมือการขายและการสื่อสาร
  • การสร้างภาพและวิดีโอ
  • ฐานความรู้ของทรัพยากรสำหรับการสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อจำกัดของ Copy.ai

  • เนื้อหาที่สร้างขึ้นอาจดูไม่เป็นธรรมชาติ
  • ไม่เหมาะสำหรับเนื้อหาแบบยาว

ราคาของ Copy.ai

  • ฟรี
  • ข้อดี: $36/เดือน
  • ทีม: $186/เดือน
  • การเติบโต: 1,000 ดอลลาร์/เดือน
  • ระดับ: 3,000 ดอลลาร์/เดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

Copy.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (170+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (60+ รีวิว)

9. Rytr

ไรท์เตอร์
ผ่านทาง:Rytr

Rytr สามารถสร้างทุกอย่างตั้งแต่จดหมายส่งเสริมการขายไปจนถึงคำบรรยายในโซเชียลมีเดียและข้อความโฆษณาได้เร็วกว่าที่คุณจะเขียนคำแนะนำเสียอีก! สิ่งที่คุณต้องทำคือเลือก กรณีการใช้งาน (บล็อก, โพสต์โซเชียลมีเดีย, จดหมายโฆษณา) ให้บริบทและรายละเอียดในคำแนะนำของคุณ แล้วดูว่า Rytr สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจได้ในพริบตา 👁️

ด้วยการรองรับมากกว่า 30 ภาษา และการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับกระบวนการทำงานของคุณ Rytr ช่วยให้การสร้างเนื้อหาคุณภาพสำหรับทุกช่องทางทางการตลาดของคุณเป็นเรื่องง่าย นอกจากคุณสมบัติหลักแล้ว Rytr ยังใช้เทคนิค SEO เช่น การปรับแต่งคีย์เวิร์ด เพื่อช่วยให้เนื้อหาของคุณติดอันดับสูงขึ้นในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rytr

  • 40+ แม่แบบและ 20+ ตัวเลือกเสียงสำหรับการสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งได้
  • รองรับมากกว่า 30 ภาษา
  • คุณสมบัติ SEO เช่น เครื่องมือวิเคราะห์ SERP และเครื่องมือสร้างคำหลัก
  • การตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำ

ข้อจำกัดของ Rytr

  • การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • ผู้ใช้อาจพบว่าอินเตอร์เฟซไม่ตรงตามสัญชาตญาณ

ราคาของ Rytr

  • ฟรี
  • ประหยัด: $9/เดือน
  • ไม่จำกัด: $25/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Rytr

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
  • Capterra: 4. 6/5 (15+ รีวิว)

10. ง่ายขึ้น

เครื่องมือสร้างข้อความด้วย AI: แบบง่าย
ผ่าน:แบบง่าย

Simplified เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายตามชื่อของมัน 🌻

นี่คือทางเลือก (ส่วนใหญ่) ฟรีสำหรับ Anyword ที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับโครงการการตลาดของคุณ

AI Copywriter ที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาหลากหลายรูปแบบที่เหมาะกับทุกช่องทางและวัตถุประสงค์ทางการตลาด เพียงสร้างเอกสารในตัวแก้ไขของ Simplified ตั้งชื่อ และให้คำสั่งที่ชัดเจนแก่เครื่องมือ

คุณยังสามารถพึ่งพา เทมเพลต AI มากมายของเครื่องมือนี้เพื่อทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณง่ายขึ้น และสร้างบล็อก อีเมล หรือโพสต์บนโซเชียลมีเดียที่ปรับแต่งมาอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่เรียบง่าย

  • เทมเพลตเนื้อหา AI
  • รองรับเนื้อหาแบบยาว เช่น อีบุ๊ก
  • รองรับหลายภาษา
  • การสร้างและแก้ไขเนื้อหาวิดีโอ
  • โปรแกรมแก้ไขข้อความด้วยปัญญาประดิษฐ์

ข้อจำกัดที่ง่ายขึ้น

  • การนำทางไปยังคุณสมบัติบางอย่างอาจสร้างความสับสน
  • มีเทมเพลตให้เลือกจำกัด

ราคาที่ง่ายขึ้น (ผู้เขียน AI)

  • ฟรี
  • ข้อดี: $12/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

การให้คะแนนและรีวิวที่ง่ายขึ้น

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,900 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)

ยกระดับเนื้อหาของคุณด้วยทางเลือกที่ดีที่สุดของ Anyword: ClickUp!

เครื่องมือแต่ละชิ้นในรายการของเราสามารถทำหน้าที่เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับ Anyword ได้ โดยสามารถสร้างสรรค์ แนวคิด สร้างเนื้อหา และปรับปรุงเนื้อหาให้แบรนด์ของคุณโดดเด่นและเปลี่ยนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดี

แต่ ClickUp ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น มันก้าวไปไกลกว่าผู้ช่วย AI ทั่วไปเพื่อช่วยคุณจัดการทุกแง่มุมของแคมเปญการตลาดของคุณ ตั้งแต่การระดมความคิดเบื้องต้นไปจนถึงการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จ

ดังนั้น หากคุณพร้อมที่จะเพิ่มพลังให้กับการตลาดของคุณด้วย AI,ระบบอัตโนมัติ และเทมเพลตสำเร็จรูปมากมาย สมัครใช้งานบัญชี ClickUp ฟรีและดูการทำงานของมันได้เลย! 🔥