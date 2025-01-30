10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ BambooHR สำหรับทีม HR ในปี 2025

แผนกทรัพยากรบุคคลคือหัวใจหลักที่เชื่อมโยงองค์กรเข้าด้วยกัน โดยรับผิดชอบงานหลัก เช่น การคัดเลือกผู้สมัครงาน การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การติดตามเวลาทำงาน การบริหารผลงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย แต่เพื่อให้สามารถดำเนินงานทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีม HR ในยุคปัจจุบันจึงจำเป็นต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์ HR ที่ทันสมัยและล้ำสมัย
BambooHR เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลชั้นนำที่มีมายาวนาน ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลในองค์กรนับพันทั่วโลกใช้มัน และเป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการสร้างฐานข้อมูลกลางสำหรับจัดเก็บและจัดการข้อมูลพนักงาน
แต่มันไม่ใช่ซอฟต์แวร์ HR ที่เหมาะสมสำหรับทุกบริษัท บางตัวเลือกแทน BambooHR อาจมีการกำหนดราคาที่ดีกว่า ความสามารถในการผสานรวมที่แข็งแกร่งกว่า และประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นกว่า หากคุณกำลังมองหาตัวเลือกแทน BambooHR คุณอาจต้องการสำรวจตัวเลือกแทน BambooHR ที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกเหล่านี้
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ BambooHR?
เมื่อคุณเริ่มค้นหาทางเลือกของ BambooHR มีห้าสิ่งที่คุณควรพิจารณา:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ซอฟต์แวร์ HR จะดีได้ก็ต่อเมื่ออินเทอร์เฟซของมันดีเท่านั้น หากซอฟต์แวร์ใช้งานยากหรือทำให้การค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการเป็นเรื่องท้าทาย มันก็จะไม่ช่วยใครได้มากนัก มองหาซอฟต์แวร์ที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงฟังก์ชันพื้นฐานได้อย่างรวดเร็วและสามารถเจาะลึกในรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในภายหลัง
- ชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง: ทางเลือกของ BambooHR อาจมีระบบติดตามผู้สมัคร ระบบการจัดการประสิทธิภาพ ระบบการจ่ายเงินเดือน การบริหารจัดการสวัสดิการ และอื่น ๆ บางองค์กรอาจต้องการเพียงหนึ่งหรือสองฟังก์ชันหลักของ HR เท่านั้น ในขณะที่บางองค์กรอาจต้องการชุดคุณสมบัติที่ซับซ้อนมากขึ้น รู้ว่าต้องการอะไรจากซอฟต์แวร์ HR ของคุณก่อนที่จะเริ่มค้นหา
- ความสามารถในการผสานรวมที่ยอดเยี่ยม: ยิ่งซอฟต์แวร์ HR ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับแอปและโปรแกรมอื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณได้มากเท่าไร ก็ยิ่งดีเท่านั้น การผสานรวมสามารถช่วยในการปรับปรุงกระบวนการ HR ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการสื่อสารกับพนักงาน การจัดการสวัสดิการพนักงาน หรือช่วยให้คุณดำเนินการจ่ายเงินเดือนได้โดยอัตโนมัติ
- การฝึกอบรมและการสนับสนุนลูกค้าอย่างเพียงพอ: ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรบุคคลจัดการกระบวนการที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนมากมาย ดังนั้นจึงไม่ค่อยง่าย เลือกซอฟต์แวร์ที่มีทรัพยากรการฝึกอบรมที่ครอบคลุมและบริการลูกค้าที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว เพื่อให้คุณสามารถนำซอฟต์แวร์ใหม่มาใช้ในกระบวนการหลักของทรัพยากรบุคคลได้อย่างราบรื่น
- ราคาประหยัด: ทางเลือกส่วนใหญ่ของ BambooHR มีโครงสร้างราคาที่สามารถปรับตามขนาดองค์กรได้ ซึ่งโดยทั่วไปคุณจะจ่ายตามจำนวนพนักงาน ก่อนที่คุณจะตัดสินใจใช้แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ใด ๆ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจค่าใช้จ่ายทั้งหมดของซอฟต์แวร์ รวมถึงค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้น
หลายตัวเลือกของ BambooHR ในรายการนี้มีระยะเวลาทดลองใช้ฟรี. ใช้ข้อเสนอเหล่านี้เพื่อทดลองใช้ซอฟต์แวร์และดูว่ามันเหมาะกับความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลของคุณหรือไม่.
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดแทน BambooHR ที่คุณควรใช้
1.ClickUp
มันคือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มันคือเครื่องมือจัดการโครงการฟรี และตอนนี้ มันคือซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรบุคคลที่คุณไว้วางใจ
ClickUp ช่วยให้คุณปรับแต่ง Workspace ของคุณด้วยคุณสมบัติที่แข็งแกร่งและมุมมองที่หลากหลายเพื่อสร้างพื้นที่ศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพสำหรับความต้องการด้าน HR ทั้งหมดของคุณ นอกจากนี้ ด้วยการผสานรวมมากกว่า 1,000 รายการคุณสามารถทำให้กระบวนการ HR หลายอย่างอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพรายการที่ต้องทำของคุณ ใช้ระบบอัตโนมัติใน ClickUp เพื่อกระตุ้นงาน อัปเดตสถานะ หรือสื่อสารกับทีมของคุณ
คุณยังสามารถเข้าถึงเทมเพลตการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ยอดเยี่ยมได้อีกด้วยเริ่มต้นด้วยเทมเพลต ClickUp HR SOPเพื่อช่วยสร้างรายการขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพสำหรับองค์กรของคุณ จากนั้นตรวจสอบเทมเพลตฟรีสำหรับการประมวลผลเงินเดือน การจัดการประสิทธิภาพการทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย ใช้เพื่อทำให้พื้นที่ทำงานด้านทรัพยากรบุคคลของคุณพร้อมใช้งานภายในไม่กี่นาที
ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การบริหารจัดการความสามารถ และการปฐมนิเทศ ClickUp มีโซลูชันที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของคุณ ปลดปล่อยทีมทรัพยากรบุคคลของคุณให้มุ่งเน้นการดูแลด้านมนุษย์ขององค์กร และปล่อยให้ ClickUp จัดการส่วนที่เหลือ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเอง,รายการงาน, และฟิลด์ที่เฉพาะเจาะจงตามความต้องการของแผนกทรัพยากรบุคคลขององค์กรของคุณ
- คุณสมบัติการร่วมมือที่ยอดเยี่ยมทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการประสานงานกับผู้จัดการการจ้างงานในกระบวนการสรรหาบุคลากร หรือการร่วมมือกับทีมอื่น ๆในการบริหารจัดการประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
- ClickUp ทำให้การจัดการเอกสารและการแบ่งปันความรู้เป็นเรื่องง่าย เพื่อให้ทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ ในขณะที่ทีม HR สามารถเก็บข้อมูลพนักงานที่ละเอียดอ่อนได้อย่างปลอดภัย
- เทมเพลตฟรีช่วยประหยัดเวลาให้ทีมเมื่อสร้างกระบวนการใหม่ เช่น การสร้างระบบการติดตามผู้สมัครหรือการสร้างการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ระบบที่สามารถปรับขนาดได้ทำให้สามารถปรับให้เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กและกลาง รวมถึงองค์กรขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp มีรายการคุณสมบัติและความสามารถที่หลากหลาย ดังนั้นผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาสักระยะในการเรียนรู้เกี่ยวกับทุกสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้ภายในแพลตฟอร์ม
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในแผนชำระเงินทุกประเภทสำหรับสมาชิก $5/พื้นที่ทำงาน/เดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. Connecteam
Connecteam เป็นแพลตฟอร์มการจัดการพนักงานที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับพนักงานที่ไม่มีโต๊ะทำงานและพนักงานระยะไกล มันให้เครื่องมือสำหรับการจัดการงานของพนักงาน รวมถึงเครื่องมือสื่อสารและวิธีการจัดการตารางเวลา การฝึกอบรม และอื่นๆ
คุณสมบัติเด่นของ Connecteam
- อำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับพนักงานผ่านฟีเจอร์แชท ข้อความ และการประกาศ
- เครื่องมือสำหรับสร้างและส่งมอบเอกสารการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน ทำให้กระบวนการรับเข้าทำงานง่ายขึ้น
- สร้างแบบฟอร์มและรายการตรวจสอบใหม่ได้อย่างรวดเร็วสำหรับงานต่างๆ เช่น การประเมินพนักงาน การตรวจสอบความปลอดภัย ระบบติดตามผู้สมัคร หรือกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Connecteam
- เครื่องมือ HR ที่ดีที่สุดบางตัวของแพลตฟอร์มนี้มีให้เฉพาะกับระดับการชำระเงินที่สูงขึ้นเท่านั้น ดังนั้นธุรกิจขนาดเล็กที่มีงบประมาณน้อยอาจพบว่ามันมีข้อจำกัด
ราคาของ Connecteam
- แผนธุรกิจขนาดเล็ก: $0
- พื้นฐาน: $35/เดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก จากนั้น $0. 60/เดือน สำหรับผู้ใช้เพิ่มเติมแต่ละคน
- ขั้นสูง: $59/เดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก จากนั้น $1.80/เดือน สำหรับผู้ใช้เพิ่มเติมแต่ละคน
- ผู้เชี่ยวชาญ: $119/เดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก จากนั้น $3.60/เดือน สำหรับผู้ใช้เพิ่มเติมแต่ละคน
Connecteam รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 310 รายการ)
3. Zenefits
Zenefits เป็นแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลบนระบบคลาวด์ที่มีเครื่องมือช่วยให้องค์กรจัดการกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย พร้อมแอปพลิเคชันบนมือถือที่ได้รับรางวัล ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลของตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zenefits
- เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการบริหารจัดการสวัสดิการ เพื่อให้คุณสามารถจัดการสวัสดิการต่างๆ เช่น ประกันสุขภาพ แผนเกษียณอายุ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของพนักงานได้อย่างง่ายดาย
- คุณสมบัติการติดตามเวลาที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณติดตามตารางเวลาของพนักงานพร้อมกับชั่วโมงการทำงาน, เวลาพัก, และเวลาทำงานล่วงเวลาได้ในขณะที่เชื่อมต่อกับบริการเงินเดือนของคุณ
- Zenefits เป็นหนึ่งในทางเลือกชั้นนำของ BambooHR สำหรับการจัดการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านทรัพยากรบุคคลและแรงงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
ข้อจำกัดของ Zenefits
- อาจต้องใช้เวลา (และความพยายาม) ในการติดต่อทีมบริการลูกค้าของแพลตฟอร์ม ดังนั้นคุณอาจต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราวสำหรับปัญหาที่คุณพบเจอ
ราคาของ Zenefits
- สิ่งจำเป็น: $10/เดือน ต่อพนักงาน
- การเติบโต: $20/เดือนต่อพนักงาน
- เซน: $33/เดือนต่อพนักงาน
คะแนนและรีวิวของ Zenefits
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 450 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (810+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Zenefits เหล่านี้!
4. การเกิดคลื่น
Rippling เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่มีชุดเครื่องมือบริหารทรัพยากรบุคคลและจัดการพนักงานอย่างครบวงจร Rippling เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ BambooHR หากคุณต้องการปรับปรุงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณจะมีศูนย์กลางข้อมูลสำหรับเงินเดือน การบริหารสวัสดิการ บัญชีเงินออมสุขภาพ การสรรหาบุคลากร การบริหารผลงาน และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น
- การประมวลผลเงินเดือนแบบอัตโนมัติจัดการงานที่ซับซ้อน เช่น การคำนวณภาษี การตั้งค่าการโอนเงินโดยตรง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านเงินเดือน
- เครื่องมือการรับสมัครพนักงานที่ได้รับการปรับปรุงให้เรียบง่ายเพื่อช่วยคุณในงานเอกสารเช่นการส่งเอกสารและการจัดการงาน
- ความสามารถในการขยายฟังก์ชันการทำงานโดยการผสานรวมคุณสมบัติการจัดการ IT และความปลอดภัย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถบังคับใช้นโยบายความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กรของคุณได้
ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง
- ไม่ใช่ทุกความสามารถของระบบ HR ที่สามารถใช้งานได้บนมือถือ ดังนั้นผู้ดูแลระบบและพนักงานอาจพบว่าตนเองต้องการใช้เดสก์ท็อปเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากระบบ
การส่งผ่านราคา
- ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
เรตติ้งและรีวิวที่พุ่งสูงขึ้น
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,100+)
- Capterra: 4. 9/5 (2,900+ รีวิว)
5. เพย์โปร
Paypro สัญญาว่าจะเป็นแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลเพียงหนึ่งเดียวที่คุณต้องการ ตั้งแต่การจ้างงานจนถึงการเกษียณอายุของพนักงาน
แพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์นี้ให้บริการระบบเงินเดือน, การจัดการประสิทธิภาพ,การตั้งเป้าหมายของฝ่ายทรัพยากรบุคคล, การบริหารสวัสดิการ, และเครื่องมือติดตามเวลาทำงาน. นอกจากนี้ ทีมผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบของพวกเขายังสามารถช่วยให้แผนกทรัพยากรบุคคลขององค์กรของคุณเริ่มใช้งานระบบได้อย่างรวดเร็ว.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paypro
- ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการนำไปใช้สามารถช่วยยกภาระหนักในการทำให้ทีม HR ของคุณเริ่มใช้งานระบบได้
- การบริหารจัดการแรงงานแบบครบวงจรสามารถจัดการทุกแง่มุมของการบริหารทีมของคุณ รวมถึงฟีเจอร์ขั้นสูงที่ช่วยควบคุมต้นทุนแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- กำจัดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนด้วยฐานข้อมูลเดียวสำหรับข้อมูลพนักงานทั้งหมด รวมถึงการติดตามเวลา การจัดการค่าตอบแทน การบริหารสวัสดิการ และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Paypro
- รายงานอาจดูซับซ้อนและยุ่งยากเกินไป ดังนั้นคุณอาจต้องลองผิดลองถูกเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ต้องการ
ราคาของ Paypro
- ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Paypro
- G2: 4. 9/5 (70+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
6. กล่าวคือ
Namely คือแพลตฟอร์มการจัดการเงินเดือนและทรัพยากรบุคคลบนระบบคลาวด์สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง Namely เป็นที่รู้จักในด้านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการทรัพยากรบุคคล สวัสดิการและค่าตอบแทนและการติดตามผู้สมัครงาน
นอกจากนี้ยังให้แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายซึ่งทำให้การบริการตนเองของพนักงานเป็นเรื่องง่าย
กล่าวคือ คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- คุณสมบัติการบริการตนเองที่ยอดเยี่ยมช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูล HR ของตนเองได้โดยไม่ต้องให้ฝ่ายบริหารต้องมาติดขัดกับงานธุรการ
- เครื่องมือการจัดการความสามารถทำให้การจัดการสิ่งต่าง ๆ เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และการพัฒนาพนักงานง่ายขึ้น เพื่อส่งเสริมการเติบโตของความสามารถภายในองค์กร
- การจัดการสิทธิประโยชน์ที่ง่ายดายเพื่อให้องค์กรของคุณสามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ประกันสุขภาพไปจนถึงแผนการเกษียณอายุ
ข้อจำกัด
- การติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าอาจทำได้ยาก ทำให้ผู้ใช้ต้องแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
การตั้งราคาโดยเฉพาะ
- ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 2/5 (420+ รีวิว)
7. Justworks
Justworks เป็นซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรที่ออกแบบมาสำหรับองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลาง อินเทอร์เฟซใช้งานง่ายและนำเสนอเครื่องมือหลากหลายเพื่อช่วยปรับปรุงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับทั้งนายจ้างและพนักงาน
เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลเชิงลึกมากนัก เพราะมีบริการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันเพื่อช่วยแนะนำคุณในทุกปัญหา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Justworks
- บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยมีเจ้าหน้าที่จริงคอยตอบทุกคำถามเกี่ยวกับการตั้งค่าธุรกิจของคุณบน Justworks
- พนักงานสามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูล HR ของตนผ่านแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย ทำให้การค้นหาข้อมูลหรือการส่งแบบฟอร์มเป็นเรื่องง่าย
- เครื่องมือการปฐมนิเทศช่วยให้การรับพนักงานใหม่เป็นเรื่องง่าย โดยแนะนำพวกเขาผ่านกระบวนการส่งข้อมูลการฝากเงินโดยตรง ทบทวนนโยบายของบริษัท และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Justworks
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือให้บริการ ทำให้การเข้าถึงสำหรับผู้ดูแลระบบและพนักงานที่ทำงานนอกสถานที่มีข้อจำกัด
ราคาของ Justworks
- พื้นฐาน: $59/เดือน ต่อพนักงาน
- บวก: $99/เดือน ต่อพนักงาน
Justworks คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (430+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (190+ รีวิว)
8. ความกระตือรือร้น
Gusto เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยให้การจัดการทรัพยากรมนุษย์และเงินเดือนของธุรกิจเป็นเรื่องง่ายขึ้นในทุกด้าน เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายพร้อมความสามารถในการผสานรวมหลากหลายเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยเครื่องมือ HR ที่หลากหลายในราคาที่เหมาะสม จึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
คุณสมบัติเด่นของ Gusto
- กระบวนการจ่ายเงินเดือนที่ง่ายและอัตโนมัติช่วยลดความยุ่งยากในการคำนวณและลดภาระงานด้านการบริหารขององค์กรของคุณ
- เครื่องมือการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ยอดเยี่ยมช่วยให้องค์กรของคุณทันต่อกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้คุณสามารถจัดการข้อมูลพนักงานได้อย่างง่ายดายในขณะที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
- Gusto ทำหน้าที่เป็นนายหน้าสำหรับสวัสดิการพนักงาน ช่วยให้องค์กรเชื่อมต่อกับแผนประกันสุขภาพที่พนักงานสามารถจ่ายได้
ข้อจำกัดด้านความสมัครใจ
- ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรี คุณต้องชำระเงินก่อนจึงจะสามารถทดสอบคุณสมบัติได้
ราคา Gusto
- ง่าย ๆ: $40/เดือน บวก $6/เดือน ต่อคน
- บวก: $80/เดือน บวก $12/เดือนต่อคน
- พรีเมียม: ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ
- G2: 4. 5/5 (1,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
9. PerformYard
PerformYard มุ่งเน้นการจัดการประสิทธิภาพ โดยสร้างศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างเพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงภายในองค์กรของคุณ ผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทีม HR สามารถใช้ PerformYardเพื่อกำหนด KPI ของ HR เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงาน หรือการประเมินประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการเติบโตและพัฒนาของทีม
คุณสมบัติเด่นของ PerformYard
- ปรับแต่งการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อสร้างการประเมินที่สอดคล้องกับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรของคุณ
- เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องสร้างวงจรข้อเสนอแนะที่ต่อเนื่องเพื่อให้มีการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอระหว่างพนักงานและผู้บริหารเกี่ยวกับประสิทธิภาพและเป้าหมาย
- คุณสมบัติการวิเคราะห์และรายงานที่ยอดเยี่ยมสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับแนวโน้มของประสิทธิภาพ และช่วยคุณระบุจุดแข็งและจุดอ่อนภายในองค์กร
ข้อจำกัดของ PerformYard
- การรายงานไม่ใช่สิ่งที่เข้าใจได้โดยธรรมชาติ ดังนั้นผู้จัดการอาจต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อค้นหาข้อมูลที่พวกเขาต้องการ
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างที่พบในแพลตฟอร์ม HR อื่น ๆ เช่น เครื่องมือการจ่ายเงินเดือนหรือการจัดการสวัสดิการ
ราคาของ PerformYard
- การจัดการประสิทธิภาพ: $5-10 ต่อคนต่อเดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
- การมีส่วนร่วมของพนักงาน: เพิ่มอีก $1-3 ต่อคนต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ PerformYard
- G2: 4. 8/5 (750+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (80+ รีวิว)
10. โซโฮ พีเพิล
หากคุณต้องการเครื่องมือ HR ที่มีความซับซ้อนสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ คุณควรลองดู Zoho Peopleซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์บนคลาวด์นี้มีเครื่องมือและฟีเจอร์มากมายให้เลือกใช้
Zoho People สร้างแพลตฟอร์มกลางสำหรับการจัดการทุกแง่มุมของข้อมูลพนักงาน ตั้งแต่ฟีเจอร์การติดตามการเข้างานไปจนถึงการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho People
- ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นสูงเพื่อให้คุณสามารถสร้างและออกแบบแบบฟอร์มและขั้นตอนการทำงานที่เฉพาะเจาะจงกับกระบวนการ HR ภายในของคุณ ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นงานจนถึงงานธุรการประจำวัน
- พอร์ทัลบริการตนเองที่ใช้งานง่ายช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลส่วนตัว ดูสลิปเงินเดือน และขอลาหยุดได้ด้วยตัวเอง การมีส่วนร่วมของพนักงานเพิ่มขึ้น และงานธุรการสำหรับฝ่ายบริหารและทีมทรัพยากรบุคคลลดลง
- คุณสมบัติการรายงานที่ยอดเยี่ยมสามารถให้ทีมผู้บริหารได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของกำลังคน, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ, และข้อมูล HR ที่สำคัญอื่น ๆ ซึ่งช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานสำหรับองค์กร
ข้อจำกัดของ Zoho People
- อินเทอร์เฟซไม่ได้ใช้งานง่ายเสมอไป ทำให้ผู้ใช้ต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากลูกค้าและแหล่งข้อมูลการฝึกอบรมอย่างมากในช่วงเริ่มต้น
ราคาของ Zoho People
- ฟรีสำหรับผู้ใช้ห้าคน
- ทรัพยากรบุคคลที่จำเป็น: $1/พนักงาน เรียกเก็บรายเดือน
- มืออาชีพ: $2 ต่อพนักงาน เรียกเก็บรายเดือน
- พรีเมียม: $3 ต่อพนักงาน คิดเป็นรายเดือน
- องค์กร: $5/พนักงาน เรียกเก็บรายเดือน
- People Plus: $8/พนักงาน คิดเป็นรายเดือน
Zoho People คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (280+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 230 รายการ)
ค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ BambooHR สำหรับองค์กรของคุณได้ที่ ClickUp
การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพส่งผลดีต่อองค์กรโดยรวม ส่งผลให้พนักงานมีความพึงพอใจมากขึ้น บริการสวัสดิการดำเนินไปอย่างราบรื่น และสภาพแวดล้อมการทำงานมีความสุขมากขึ้น สิ่งนี้ช่วยรักษาพนักงานไว้และช่วยปรับปรุงผลกำไรขององค์กร
เครื่องมือ HR ที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนี้ได้ ทางเลือกยอดนิยมของ BambooHR มอบฟีเจอร์สำคัญที่ช่วยลดภาระงานด้านธุรการ ปรับปรุงการบริหารจัดการบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสร้างประสบการณ์ที่ดีกว่าให้กับพนักงาน
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน BambooHR ลองใช้ ClickUp ดูสิ ClickUp เป็นตัวเลือกที่หลากหลายซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจขนาดเล็ก บริษัทขนาดกลาง และองค์กรขนาดใหญ่ได้
รู้จักกันเป็นหลักในฐานะเครื่องมือการจัดการโครงการ ClickUp ยังมีชุดคุณสมบัติการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ครอบคลุมอย่างครบถ้วนอีกด้วย ด้วยการใช้ ClickUp คุณสามารถทำให้กระบวนการ HR ของคุณง่ายขึ้น และปรับปรุงการสื่อสารกับพนักงานของคุณได้
ClickUp นำเสนอพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้ การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ และความสามารถในการทำงานอัตโนมัติมากมาย คุณสามารถรวมศูนย์ความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลของคุณ ตั้งแต่การสรรหาบุคลากรไปจนถึงการโค้ช และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยโซลูชันและเทมเพลตสำหรับทุกด้านของการจัดการทรัพยากรบุคคล
ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับทีม HR ของคุณด้วยระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น