10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Camunda ปี 2025

Engineering Team
3 กุมภาพันธ์ 2568

Camunda เป็นแพลตฟอร์มการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (BPM) แบบโอเพนซอร์สที่ได้รับความนิยม ซึ่งช่วยให้การอัตโนมัติสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้น

มันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่เหมาะกับทุกคน—ไม่มีเครื่องมือใดที่เหมาะกับทุกคน

หากคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Camunda คุณมีตัวเลือกหลายอย่างที่อาจเหมาะกับธุรกิจของคุณมากขึ้น

เราได้ทำการวิจัยให้คุณแล้วและพบทางเลือก 10 อันดับแรกสำหรับ Camunda พร้อมข้อดี ข้อเสีย และคะแนนจากเว็บไซต์รีวิวยอดนิยม เหลือเพียงให้คุณเลือกเครื่องมือจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่เหมาะกับคุณเท่านั้น ขอให้สนุกกับการค้นหา! ?

ทางเลือกของ Camunda คืออะไร?

Camunda เป็นหนึ่งในตัวเลือกซอฟต์แวร์ BPMที่ได้รับความนิยมมากมาย. มันมีคุณสมบัติการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่ช่วยประหยัดเวลา และแพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีโค้ดน้อยหรือไม่มีโค้ดเลย.

ทางเลือกของ Camunda มักเป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติที่มีคุณสมบัติการจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่คล้ายคลึงกันเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่เท่าเทียมหรือดีกว่า คุณสมบัติหลักเหล่านี้ประกอบด้วย:

คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ Camunda?

การอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจคือการปรับปรุงการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และผู้จัดการธุรกิจ ผู้จัดการโครงการ และผู้นำทุกคนอาจต้องการตัวเลือกที่แตกต่างกันเล็กน้อย

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Camunda คือตัวเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของคุณ ✅

นี่คือบางสิ่งที่เราค้นหาเมื่อทำรายการนี้:

  • ระบบอัตโนมัติและการประสานงานของกระบวนการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์
  • เครื่องมือการจัดการโครงการ(เช่น การจัดการงาน การมอบหมายงาน การติดตาม การวิเคราะห์ ฯลฯ)
  • การผสานรวมกับแพลตฟอร์มและเครื่องมือยอดนิยมอื่น ๆ
  • กฎทางธุรกิจและการตัดสินใจ
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมตัวเลือกการปรับแต่ง
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
  • คุณสมบัติการสื่อสารกับลูกค้า

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Camunda ที่คุณควรใช้

พร้อมที่จะช่วยให้ทีมของคุณประสบความสำเร็จด้วยการค้นหาทางเลือกของ Camunda ที่สมบูรณ์แบบซึ่งเหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณหรือไม่?

ถึงเวลาออกไปสำรวจตัวเลือกของคุณแล้ว! ทีมของคุณจะขอบคุณคุณในภายหลัง

1.คลิกอัพ

ทางเลือกของ Camunda: การปรับแต่งระบบอัตโนมัติใน ClickUp
ใช้สูตรการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือปรับแต่งตามความต้องการของคุณ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด

ClickUpเป็นโซลูชันการจัดการงานแบบครบวงจรที่ทีมจากหลากหลายอุตสาหกรรมไว้วางใจในการทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น ทำงานร่วมกัน และจัดการโครงการทุกขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นตัวเลือกบนระบบคลาวด์ที่มีทุกสิ่งที่คุณต้องการในการวางแผน ติดตาม และดำเนินธุรกิจของคุณ

จัดการงานของคุณด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ เช่น รายการ บอร์ด หรือแผนภูมิแกนต์ ปรับปรุงการทำงานร่วมกันด้วยเธรดความคิดเห็น ผู้รับผิดชอบหลายคน การกำหนดสิทธิ์ ความคิดเห็นที่แปลงเป็นรายการงาน และอื่นๆ อีกมากมาย คุณยังสามารถสร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อเจาะลึกข้อมูลของคุณบนอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ?

ClickUp Automationsช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองของคุณ โดยนำงานที่ทำซ้ำๆ ไปทำงานอัตโนมัติด้วยตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้ ไม่ว่าคุณจะต้องการเครื่องมือการทำงานอัตโนมัติสำหรับการขาย ซอฟต์แวร์การทำงานอัตโนมัติสำหรับแบบฟอร์ม หรือสิ่งอื่นๆ ClickUp คือแพลตฟอร์มการทำงานอัตโนมัติสำหรับกระบวนการที่เหมาะสำหรับคุณ

ทำให้วันทำงานของคุณง่ายขึ้นด้วยการอัตโนมัติกระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเอง ตั้งค่าการแจ้งเตือนงานเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกขั้นตอน และใช้ประโยชน์จากสถานะงานที่ปรับแต่งได้เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

คุณยังจะประหยัดเวลาด้วยClickUp AI ซึ่งมีเครื่องมือ AI ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาอย่างพิถีพิถันหลายร้อยรายการ เพื่อช่วยให้คุณทำงานได้เสร็จเร็วขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ไลบรารีแม่แบบที่มีตัวเลือกนับพันสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่งบประมาณโครงการไปจนถึงแม่แบบแผนผังความคิดแบบง่ายของ ClickUp
  • เครื่องมือการจัดการโครงการประกอบด้วยตัวเลือกเช่นซอฟต์แวร์แผนงานโครงการ, การรายงานแบบเรียลไทม์, การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากร, และคุณสมบัติการติดตามเวลา
  • เครื่องมือหลายร้อยรายการสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์ การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และอื่นๆ
  • การผสานรวมกับแพลตฟอร์มและเครื่องมืออื่น ๆ กว่า 1,000 รายการ พร้อมตัวเลือกในการเพิ่มของคุณเองโดยใช้ Zapier (ไม่ต้องใช้เอกสาร API ทางเทคนิค)
  • ความเข้ากันได้กับอุปกรณ์ทุกชนิด และความสามารถในการใช้ ClickUp บนเดสก์ท็อป, มือถือ, หรือเว็บแอป

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางรายอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เมื่อเริ่มทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือมากมายของ ClickUp (แต่ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยบทช่วยสอนที่เข้าถึงได้สำหรับทุกฟีเจอร์)
  • มันไม่ใช่แพลตฟอร์ม BPM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ดังนั้นคุณอาจไม่ได้ใช้ทุกเครื่องมือที่คุณสามารถเข้าถึงได้

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)

2. โบนิต้าซอฟต์

ทางเลือกของ Camunda: ภาพหน้าจอของแท็บสถานะการตรวจสอบของ Bonitasoft
ผ่านทางBonitasoft

Bonita เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำหรับการจัดการกระบวนการทางธุรกิจและการพัฒนาแบบโลว์โค้ด มีการใช้งานมาตั้งแต่ปี 2001 แม้ว่าจะดูเก่าไปบ้างแล้ว แต่ก็ยังคงเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

Bonita BPM ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายตัว โดยนำเสนอคุณสมบัติของการติดตั้งในสถานที่พร้อมฟังก์ชันการทำงานบนคลาวด์

คุณสมบัติเด่นของ Bonitasoft

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้อย่างสะดวก
  • การอัปเดตแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแอปพลิเคชันของตนได้เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
  • แพลตฟอร์มโอเพนซอร์สทำให้ Bonita เข้าถึงได้สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพที่มีงบประมาณจำกัด
  • สัญลักษณ์กราฟิกของ BPMN, ความสามารถในการปรับขนาด, และการขยายตัวช่วยปรับปรุงการร่วมมือของทีม

ข้อจำกัดของ Bonitasoft

  • บางรีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า เครื่องมือ BPM เป็น Java API ที่ต้องการการปรับปรุงความสามารถในการปรับตัวให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันทางธุรกิจ
  • บทวิจารณ์จากบางทีมรายงานปัญหาในการใช้งาน Bonita บนแล็ปท็อปเนื่องจากภาระหนักบนหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)

ราคาของ Bonitasoft

  • ชุมชน: ฟรี
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Bonitasoft

  • G2: 4. 5/5 (4+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (10+ รีวิว)

3. Kissflow

ทางเลือกของ Camunda: เทมเพลตของ Kissflow
ผ่านทางKissflow

Kissflow เป็นซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทำงานของธุรกิจแบบlow-code ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถทำให้ระบบการจัดการงานของพวกเขาง่ายขึ้น

มีคุณสมบัติสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การติดตามปัญหาและการจัดการโครงการไปจนถึงฟังก์ชันบริการตนเองเพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้า

คุณสมบัติเด่นของ Kissflow

  • คุณสมบัติการวิเคราะห์และรายงานติดตามความคืบหน้าและระบุจุดติดขัดเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • ซอฟต์แวร์วางแผนกำลังคนจัดการทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตการจ้างงานตั้งแต่การจ้างงานจนถึงการเกษียณ
  • การผสานการทำงานพร้อมใช้งานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Google Drive, Zapier และ Microsoft Azure AD
  • แพลตฟอร์มบนเว็บสามารถใช้งานร่วมกับ iOS, Android, Mac และ Windows ได้

ข้อจำกัดของ Kissflow

  • บางรีวิวจากผู้ใช้ระบุว่ามีความยากลำบากในการจ่ายค่าธรรมเนียมรายเดือนสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
  • รีวิวจากผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความต้องการให้มีการผสานการทำงานเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน

ราคาของ Kissflow

  • พื้นฐาน: เริ่มต้นที่ $1,500/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและความคิดเห็นของ Kissflow

  • G2: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

4. ออราเคิล

ทางเลือกของ Camunda: มุมมองแก้ไขของ Oracle
ผ่านทางOracle

ชุดโปรแกรม Oracle BPM มอบเครื่องมือหลากหลายสำหรับการจัดการกระบวนการทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เครื่องมือออกแบบที่ครอบคลุม การวิเคราะห์ เครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ และการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ เพื่อปรับปรุงทุกแง่มุมของกระบวนการทางธุรกิจของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Oracle

  • คุณสมบัติการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างกระบวนการทำงานใหม่พร้อมการปรับแต่งอย่างเต็มรูปแบบ
  • BPM ทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ของ Oracle เช่น Oracle Enterprise Resource Planning (ERP), Oracle WebCenter และ Oracle SOA Suite
  • กระบวนการ BPMN เน้นการจัดการกรณี ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดกิจกรรมตามงานที่ต้องทำโดยมนุษย์
  • มันผสานการทำงานกับเครื่องมือจัดการทรัพยากรSAAS เช่น Amazon Web Services (AWS), ผู้ให้บริการ RPA ชั้นนำ และระบบของบุคคลที่สามโดยใช้โปรโตคอล REST API

ข้อจำกัดของ Oracle

  • บางรีวิวรายงานว่าแพลตฟอร์มนี้ขาดคุณสมบัติสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
  • รีวิวจากผู้ใช้บางรายระบุว่ามีความยากลำบากในการตั้งค่าและจัดการโครงการหลายโครงการ

การกำหนดราคาของ Oracle

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Oracle

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

5. แอปเปียน

ทางเลือกของ Camunda: มุมมองแก้ไขของ Appian
ผ่านทางแอปเปียน

Appian เป็นแพลตฟอร์มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่มีระบบพัฒนาแบบ low-code และฟังก์ชันการลากและวาง มีเครื่องยนต์กระบวนการที่รวดเร็วซึ่งทำให้การสร้างแอปพลิเคชันระดับองค์กรง่ายขึ้น เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานทางธุรกิจและประสบการณ์ของลูกค้า

คุณสมบัติเด่นของ Appian

  • สภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบ Low-code ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแอปพลิเคชันระดับองค์กรได้โดยไม่ต้องมีความรู้ทางเทคนิคที่ซับซ้อน
  • ระบบอัตโนมัติขั้นสูงในกระบวนการทำงานช่วยให้การดำเนินงานราบรื่นขึ้นในหลายแผนก ระบบ และแอปพลิเคชัน
  • ระบบการจัดการกฎทางธุรกิจช่วยกำหนดและจัดการกฎทางธุรกิจที่ซับซ้อน
  • Appian ผสานการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Salesforce, SAP R/3, Oracle และ Microsoft

ข้อจำกัดของแอปเปียน

  • รีวิวจากผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความต้องการเครื่องมือทดสอบกระบวนการเพิ่มเติม
  • ผู้ใช้บางรายในภาคธุรกิจได้แสดงความคิดเห็นถึงความต้องการการฝึกอบรมที่ดีขึ้นเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้

ราคาของแอปเปียน

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของแอปเปียน

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

6. Workato

การทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติใน Workato
ผ่านทางWorkato

Workato เป็นแพลตฟอร์มการผสานรวมและระบบอัตโนมัติที่ออกแบบมาสำหรับองค์กรทุกขนาด นักวิเคราะห์ธุรกิจใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ เชื่อมต่อแอปพลิเคชัน และดึงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Workato

  • การซิงโครไนซ์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทุกอย่างทันสมัยอยู่เสมอทั่วทั้งองค์กร
  • คุณสมบัติด้านความปลอดภัยประกอบด้วย การตรวจสอบสิทธิ์ การเข้ารหัส และการควบคุมการเข้าถึงที่กำหนดเอง
  • ระบบอัตโนมัติขั้นสูงสามารถทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายแอปพลิเคชันและแหล่งข้อมูลทำงานโดยอัตโนมัติ
  • การเชื่อมต่อสำเร็จรูปพร้อมใช้งานสำหรับแพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น Salesforce, Slack, Microsoft Dynamics และ QuickBooks

ข้อจำกัดของ Workato

  • บางรีวิวจากผู้ใช้ระบุว่าแพลตฟอร์มนี้ใช้งานยากสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรม
  • รีวิวจากผู้ใช้บางรายระบุว่า ราคาสูงเกินไปสำหรับงบประมาณของพวกเขา

ราคาของ Workato

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Workato

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

7. Quixy

หน้าเวิร์กโฟลว์ของ Quixy
ผ่านทางQuixy

Quixy เป็นแพลตฟอร์มการจัดการกระบวนการทำงานทางธุรกิจแบบโลว์โค้ด ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถทำให้กระบวนการทำงาน ระบบการทำงาน และกิจกรรมที่สำคัญอื่น ๆ เป็นระบบอัตโนมัติได้ ผู้ใช้ทางธุรกิจสามารถใช้คุณสมบัติการสร้างแบบลากและวางเพื่อสร้างแอปพลิเคชันตามความต้องการได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการเขียนโค้ดที่ซับซ้อน

คุณสมบัติเด่นของ Quixy

  • อินเทอร์เฟซแบบลากและวางช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างขั้นตอนการทำงานและกระบวนการได้อย่างรวดเร็ว
  • การวิเคราะห์และรายงานที่ครอบคลุมช่วยให้การติดตามและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเป็นไปอย่างง่ายดายและทันเวลา
  • แม่แบบและแบบฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้รวบรวมข้อมูลจากพนักงาน, ผู้จัดจำหน่าย, และลูกค้า
  • Quixy สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Salesforce, Microsoft Dynamics และ Google Suite

ข้อจำกัดของ Quixy

  • ผู้ใช้ทางธุรกิจบางรายรายงานว่าอาจใช้เวลามากในการค้นหาสิ่งของเฉพาะและข้อมูลที่แม่นยำ
  • รีวิวจากผู้ใช้บางรายระบุว่ามีความต้องการแอปพลิเคชันสำเร็จรูปเพิ่มเติม

ราคา Quixy

  • วิธีแก้ไข: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • แพลตฟอร์ม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Quixy

  • G2: 4. 6/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

8. เครื่องจำลอง BP

ตัวอย่างของกระบวนการทำงานที่สร้างขึ้นใน BP Simulator
ผ่านBP Simulator

BP Simulator เป็นแพลตฟอร์มจำลองกระบวนการแบบคลาวด์ที่มุ่งเน้นสำหรับบริษัทระดับองค์กร ช่วยให้ผู้ใช้ทางธุรกิจสามารถจำลองและวิเคราะห์พฤติกรรมของแบบจำลองกระบวนการได้

ใช้ BP Simulator เพื่อสร้างแบบจำลองกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อน, แสดงภาพการไหลของกระบวนการ, ค้นหาพื้นที่ที่ต้องการปรับปรุง, และระบุจุดที่อาจเกิดการติดขัด.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BP Simulator

  • ความสามารถในการรายงานและวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจอย่างละเอียดช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุพื้นที่ที่ต้องการปรับปรุงได้
  • ความสามารถของซิมูเลเตอร์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทดสอบการปรับปรุงกระบวนการและประเมินการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะนำไปใช้จริง
  • สถานการณ์จำลองที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้สะท้อนพฤติกรรมในโลกจริงได้ง่ายขึ้น และตอบสนองความต้องการเฉพาะขององค์กร
  • BP Simulator สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม BPM อื่นๆ เช่น IBM BPM, SAP Signavio และ ARIS

ข้อจำกัดของ BP Simulator

  • บางรีวิวรายงานว่าเครื่องมืออาจมีราคาแพงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก เนื่องจากออกแบบมาเพื่อองค์กรขนาดใหญ่
  • รีวิวจากผู้ใช้ทางธุรกิจบางรายระบุว่าแพลตฟอร์มนี้ไม่เหมาะสำหรับกระบวนการทางธุรกิจทุกประเภท

ราคาของ BP Simulator

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ BP Simulator

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิว 3+ รายการ)

9. CANEA

แดชบอร์ดของ CANEA
ผ่านทางCANEA

CANEA เป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่มีคุณสมบัติสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจและการจัดการเอกสาร ใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ, เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, และส่งเสริมการร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีม

คุณสมบัติเด่นของ CANEA

  • เวิร์กโฟลว์และเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใคร
  • คุณสมบัติการร่วมมือและการสื่อสารแบบเรียลไทม์ช่วยปรับปรุงการทำงานเป็นทีม
  • คุณสมบัติการวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติและการรายงานช่วยในการตัดสินใจ
  • สามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์การทำงานอื่น ๆ ได้ เช่น Microsoft Office, SharePoint และ Salesforce

ข้อจำกัดของ CANEA

  • รีวิวจากผู้ใช้บางรายระบุว่าแพลตฟอร์มอาจมีระยะเวลาการตอบสนองภายในระบบที่ค่อนข้างนาน
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าอินเทอร์เฟซขาดคุณสมบัติขั้นสูงที่มีในชุดซอฟต์แวร์ที่เทียบเคียงได้

ราคาของ CANEA

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ CANEA

  • G2: 4. 5/5 (รีวิว 3+ รายการ)
  • Capterra: 4/5 (รีวิว 2+ รายการ)

10. HEFLO

ตัวอย่างของกระบวนการทำงานใน Heflo
ผ่านทางHEFLO

HEFLO เป็นซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทำงานทางธุรกิจบนระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น, ทำให้กระบวนการทำงานทางธุรกิจเป็นระบบอัตโนมัติ, และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน. คุณสามารถใช้เพื่อพัฒนา, สร้างแบบจำลอง, ดำเนินการ, และติดตามกระบวนการทำงานทางธุรกิจได้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมหรือการเขียนโค้ด.

คุณสมบัติเด่นของ HEFLO

  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการสื่อสารระหว่างสมาชิก
  • คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่างานที่ทำซ้ำให้เป็นระบบอัตโนมัติได้
  • แพลตฟอร์ม BPM บนระบบคลาวด์สามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • การผสานการทำงานมีให้ใช้งานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Jira, Slack และ Zapier

ข้อจำกัดของ HEFLO

  • รีวิวจากผู้ใช้ระดับสูงบางรายรายงานว่า มีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อสร้างกระบวนการที่ซับซ้อน
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ BPM ที่มีความคล้ายคลึงกัน

ราคาของ HEFLO

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ HEFLO

  • G2: 3. 8/5 (2+ รีวิว)
  • Capterra: 4/5 (รีวิว 2+ รายการ)

จากความโกลาหลสู่การควบคุม

ซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่เหมาะสมสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ, ทำให้การทำงานที่น่าเบื่อกลายเป็นอัตโนมัติ, ทำให้กระบวนการทำงานราบรื่น, และให้คุณมีเวลาไปทำสิ่งที่สำคัญกว่า (และสนุกกว่า) ได้ แต่ไม่ควรพอใจกับซอฟต์แวร์ที่ไม่สามารถทำตามความต้องการของคุณได้

คุณต้องการหาสิ่งที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณอย่างลงตัว ✨

คุณพร้อมหรือยังที่จะปฏิวัติการทำงานของคุณและสนุกไปกับซอฟต์แวร์ BPM? ฟรี?สมัครใช้ ClickUpวันนี้