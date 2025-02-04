10 อันดับซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์สำหรับการก่อสร้างที่ดีที่สุด (ทั้งฟรีและเสียค่าใช้จ่าย) ในปี 2025

โครงการก่อสร้างมีหลายส่วนที่ต้องดำเนินการไปพร้อม ๆ กัน ตั้งแต่การจัดการตารางเวลาของผู้รับเหมาไปจนถึงการติดตามการส่งมอบวัสดุสำคัญไปยังไซต์ก่อสร้าง
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างที่ดีที่สุดช่วยให้ผู้จัดการโครงการทุกคนสามารถจัดการกับส่วนประกอบที่เคลื่อนไหวทั้งหมดได้ และแผนภูมิแกนต์เป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมที่ควรพิจารณาในเครื่องมือการจัดการโครงการดังกล่าว
แผนภูมิเหล่านี้ให้ภาพรวมที่ชัดเจนของโครงการ ทำให้คุณสามารถเห็นได้ในทันทีว่าโครงการก่อสร้างของคุณกำลังก้าวหน้าไปอย่างไร ที่ใดที่อาจเกิดปัญหาขึ้น และว่าคุณกำลังอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลาหรือไม่ แอปการจัดการโครงการส่วนใหญ่รองรับแผนภูมิแกนต์ในรูปแบบใด ๆ แต่ไม่ใช่ทุกแอปที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเท่าเทียมกัน ในบทความนี้ เราจะไปดูตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024
ซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิแกนต์คืออะไร?
แผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) สร้างภาพแสดงเวลาของโครงการก่อสร้างที่เข้าใจง่ายในลักษณะภาพรวม การเข้าใจการพัฒนาของโครงการในลักษณะที่สามารถมองเห็นได้ในทันทีช่วยให้ผู้รับเหมาที่รับผิดชอบสามารถทำหน้าที่ของตนได้ดีขึ้น เนื่องจากสามารถค้นหาและติดตามงานเฉพาะภายในโครงการที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น
นั่นคือเหตุผลที่เครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการหลายตัวได้รวมการสนับสนุนสำหรับแผนภูมิแกนต์และเทคนิคการแสดงผลอื่น ๆเข้าไว้ในชุดคุณสมบัติของพวกเขา ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ที่ดีที่สุดช่วยให้ทีมของคุณสามารถสร้างแผนภูมิแกนต์ได้อย่างง่ายดายเพื่อติดตามโครงการไม่จำกัดจำนวน และให้ชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับฟังก์ชันการจัดการโครงการเพิ่มเติม
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การสร้างแผนภูมิแกนต์?
การเลือกซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ของคุณสามารถส่งผลต่อกระบวนการทำงานก่อสร้างของคุณได้อย่างมาก สำหรับการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องหาโซลูชันที่ตรงกับความต้องการของคุณ มีเครื่องมือพื้นฐานสำหรับความต้องการที่ง่าย และแพลตฟอร์มที่ซับซ้อนมากขึ้นสำหรับการจัดการโครงการขนาดใหญ่ การหาสิ่งที่เหมาะสมหมายถึงการรู้ว่าคุณควรมองหาอะไร
นี่คือสิ่งที่คุณควรคำนึงถึงเมื่อคุณสำรวจตัวเลือกซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ของคุณ:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ที่ดีที่สุดใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยธรรมชาติ สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานและขั้นตอนที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น
- มุมมองแผนงานกานท์ที่ชัดเจน: คุณและทีมของคุณต้องการมุมมองแผนงานกานท์ที่ครอบคลุมเพื่อให้สามารถมองเห็นงานและเป้าหมายสำคัญของโครงการได้อย่างง่ายดาย
- คุณสมบัติงานที่แข็งแกร่ง: การเพิ่มงาน, การจัดตารางงาน, และการจัดการการพึ่งพาควรทำได้ง่าย, เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการมีการจัดระเบียบและจัดการอย่างดี
- ความสามารถในการขยาย: หากคุณเป็นบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ คุณจะต้องมีการสนับสนุนสำหรับโครงการและผู้ใช้ไม่จำกัด หากคุณเป็นบริษัทขนาดเล็ก ให้เลือกเครื่องมือแผนภูมิแกนต์ที่รองรับความต้องการปัจจุบันและอนาคตของคุณ เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับการเติบโต
- การติดตามเวลา: การจัดการโครงการจะง่ายขึ้นเมื่อคุณมีฟังก์ชันการติดตามเวลาเพื่อช่วยให้คุณวิเคราะห์เวลาที่ใช้ในโครงการได้ดีขึ้น
- การประเมินที่ง่าย: ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ที่มีแผนฟรีหรือช่วงทดลองใช้ ให้คุณประเมินซอฟต์แวร์และดูว่ามันเหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณก่อนที่จะตัดสินใจจ่ายเงิน
10 อันดับซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ที่ดีที่สุดสำหรับการก่อสร้างที่ควรใช้
แต่ละตัวเลือกด้านล่างนี้อยู่ในกลุ่มซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ที่ดีที่สุดในตลาดปัจจุบันและรวมถึงซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ฟรีและตัวเลือกที่ต้องชำระเงิน
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นโซลูชันการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่มีมุมมองแผนภูมิแกนต์ พร้อมด้วยมุมมองข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย
เริ่มต้นด้วยClickUp Construction ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงเทมเพลตการจัดการโครงการที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีเทมเพลตโครงการ Gantt Chart ที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ทีมของคุณสามารถเริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างรวดเร็ว
ในฐานะโซลูชันครบวงจร ClickUp มีคุณสมบัติอื่น ๆ อีกมากมายที่ทีมงานก่อสร้างของคุณจะพบว่ามีประโยชน์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างและแชร์เอกสารกับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ทำให้มีที่เก็บข้อมูลกลางสำหรับการสื่อสาร ในขณะเดียวกัน เครื่องมือการทำงานร่วมกันช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันในพื้นที่ต่าง ๆ ของโครงการก่อสร้างและติดตามแผนงานโครงการได้ตลอดเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มุมมองแผนภูมิแกนต์แบบครอบคลุมเพื่อแสดงภาพและจัดการไทม์ไลน์ของโครงการ
- เครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงาน, กำหนด 우선순위, และติดตามความคืบหน้าได้
- ฟังก์ชันลากและวางสำหรับการจัดการงานที่เข้าใจง่ายและการปรับแผนภูมิแกนต์
- คุณสมบัติการติดตามเวลาเพื่อให้แน่ใจว่างานโครงการยังคงอยู่ในกำหนดเวลา
- การจัดการทรัพยากรเพื่อสร้างสมดุลอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างความต้องการของโครงการหลายโครงการ
- เครื่องมือวางแผนโครงการ รวมถึงแม่แบบแผนภูมิแกนต์ เพื่อสร้างและจัดการกำหนดการโครงการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้อาจมีความชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
- แอปพลิเคชันมือถือขาดฟังก์ชันบางอย่างที่มีในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AIพร้อมให้ซื้อในแผนชำระเงินทุกประเภท ในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace และแขกภายในต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. Microsoft Project
Microsoft Project เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ได้รับความนิยม ซึ่งมอบเครื่องมือที่จำเป็นให้กับผู้จัดการโครงการในการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้สามารถสร้างแผนภูมิแกนต์ จัดการทรัพยากร และติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างง่ายดาย หลายอุตสาหกรรมเลือกใช้ Microsoft Project เนื่องจากฟังก์ชันการจัดการโครงการที่ครอบคลุม คุณสมบัติแผนภูมิแกนต์ของมันสามารถช่วยจัดการงานเฉพาะหรือโครงการทั้งหมดได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Project
- การสร้างและปรับแต่งแผนภูมิแกนต์สำหรับกำหนดเวลาโครงการแบบภาพ
- ความสามารถในการบริหารโครงการ รวมถึงการจัดการงานและการวางแผนโครงการ
- การติดตามความคืบหน้าของโครงการเพื่อให้ทุกคนทราบข้อมูลล่าสุดและปรับปรุงการวางแผน
- การจัดการการพึ่งพาของงานเพื่อให้การดำเนินงานเสร็จสิ้นอย่างราบรื่น
- การผสานรวมกับแอป Microsoft 365 อื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ข้อจำกัดของ Microsoft Project
- ความซับซ้อนมาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
- ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดสำหรับเครื่องมือภายนอกทรัพยากรของ Microsoft
- ตัวเลือกราคาและแผนอาจสร้างความสับสน
ราคาของ Microsoft Project
- แผน 1: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผน 3: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผน 5: $55/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Project
- G2: 4. 1/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Microsoft Project เหล่านี้!
3. Toggl Plan
Toggl Plan เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่เรียบง่าย, ยืดหยุ่น, และใช้งานง่าย, มีเป้าหมายเพื่อให้การจัดการโครงการสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน. แผนภูมิแกนต์ของมันให้การมองเห็นที่ง่ายของเวลาในโครงการ, และคุณสมบัติการติดตามเวลาอย่างละเอียดให้การวัดเวลาการทำงานอย่างแม่นยำ.
ด้วย Toggl Plan คุณสามารถสร้างแผนภูมิแกนต์จัดการปริมาณงานของทีมและติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างง่ายดาย มันมอบโซลูชันการจัดการโครงการที่ตรงไปตรงมาพร้อมเส้นโค้งการเรียนรู้ที่ต่ำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl Plan
- ฟังก์ชันลากและวางที่ง่ายต่อการสร้างและจัดการแผนภูมิแกนต์
- แผนภูมิแกนต์เพื่อแสดงภาพไทม์ไลน์ของโครงการและติดตามความคืบหน้า
- ความสามารถของสมาชิกในทีมในการมอบหมายงานและกำหนดความเชื่อมโยงของงานได้อย่างง่ายดาย
- การจัดการโครงการที่เน้นความเรียบง่ายและอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย
- ฟังก์ชันการติดตามเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าการเรียกเก็บเงินและการจัดการโครงการถูกต้อง
ข้อจำกัดของ Toggl Plan
- แผนทีมพื้นฐานขาดฟังก์ชันขั้นสูงบางอย่างที่ผู้ใช้ต้องการ
- อินเทอร์เฟซอาจสร้างความสับสนได้ในบางครั้ง
ราคาของ Toggl Plan
- ทีม: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
Toggl Plan คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (37 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
4. GanttPRO
เช่นเดียวกับตัวเลือกอื่น ๆ หลายตัวในรายการซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ที่ดีที่สุดนี้ แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมนี้มุ่งเน้นไปที่แผนภูมิแกนต์โดยเฉพาะ ในฐานะซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์เฉพาะทาง มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแผนภูมิแกนต์แบบไดนามิกเพื่อการจัดการโครงการที่ง่ายขึ้น
ตามที่คุณคาดหวัง GanttPRO มีคุณสมบัติของซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ที่หลากหลาย มันจัดการการจัดการงานและทีม รวมถึงการจัดสรรทรัพยากร ทำให้เป็นเครื่องมือสร้างแผนภูมิแกนต์ที่แข็งแกร่ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GanttPRO
- ฟังก์ชันการลากและวางสำหรับการจัดการโครงการ
- แผนภูมิแกนต์และแม่แบบโครงการสำหรับการวางแผนและกำหนดตารางเวลาอย่างรวดเร็ว
- ฟังก์ชันการทำงานของการพึ่งพาของงานเพื่อจัดการงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตามความคืบหน้าได้ง่ายเพื่อให้โครงการดำเนินไปตามกำหนดเวลา
- ความสามารถของทีมคุณในการร่วมมือกัน, มอบหมายงาน, และอัปเดตความคืบหน้าของงาน
ข้อจำกัดของ GanttPRO
- การทดลองใช้ฟรีสั้นเกินไปที่จะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่เพียงพอ
- การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามอย่างจำกัด
- ผู้ใช้บางรายต้องการฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุมมากขึ้นสำหรับการดูภาพรวมของโครงการ
ราคาของ GanttPRO
- พื้นฐาน: $7. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $12.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ GanttPRO
- G2: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (450+ รีวิว)
5. Monday.com
Monday.com เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยม ซึ่งมีคุณสมบัติหลายอย่างสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์และการทำงานร่วมกันในทีม ชุดคุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแผนภูมิแกนต์ได้อย่างง่ายดายเพื่อการมองเห็นความคืบหน้าของโครงการได้อย่างสะดวก
Monday.com มีฟีเจอร์การจัดการโครงการและการตรวจสอบเวิร์กโฟลว์เพิ่มเติมสำหรับทั้งองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ทำให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- มุมมองแผนภูมิแกนต์สำหรับการแสดงภาพไทม์ไลน์โครงการอย่างครอบคลุม
- แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันและบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เครื่องมือจัดการงานเพื่อให้โครงการดำเนินไปตามแผนและสมาชิกในทีมมีความรับผิดชอบ
- ฟังก์ชันการติดตามเวลาเพื่อรักษาการเสร็จสิ้นงานตามกำหนดเวลา
- เครื่องมือการจัดการโครงการสำหรับความเชื่อมโยงของงานและการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต
ข้อจำกัดของ Monday.com
- ราคาของมันค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ
- กระบวนการตั้งค่าอาจซับซ้อนและใช้เวลานาน
- การเรียนรู้ในช่วงแรกอาจดูน่ากลัว
Monday.com ราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: $8/เดือน สำหรับสี่ที่นั่ง
- มาตรฐาน: $10/เดือน สำหรับสามที่นั่ง
- ข้อดี: $16/เดือน สำหรับสามที่นั่ง
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
6. Wrike
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้มอบชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมสำหรับการวางแผน การจัดการ และการดำเนินโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ เครื่องมือแผนภูมิแกนต์ที่ใช้งานง่ายของ Wrike ช่วยให้ทีมของคุณสามารถสร้างแผนภูมิแกนต์และมองเห็นความคืบหน้าของโครงการได้อย่างชัดเจน
คุณสมบัติขั้นสูงของเครื่องมือจัดการโครงการนี้เพิ่มพลังให้กับแผนภูมิแกนต์ ตัวอย่างเช่น แพ็กเกจที่มีราคาสูงกว่าจะมีเครื่องมือสำหรับจัดการงบประมาณโครงการ ในขณะเดียวกัน อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Wrike ช่วยให้ทีมของคุณเริ่มใช้ซอฟต์แวร์ได้ทันที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- มุมมองแผนภูมิแกนต์สำหรับการวางแผนโครงการอย่างละเอียดและการแสดงภาพไทม์ไลน์ของโครงการ
- ความสามารถในการบริหารโครงการเพื่อให้การติดตามความคืบหน้าของโครงการเป็นเรื่องง่าย
- ความสามารถในการมอบหมายงานและกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างงานเพื่อการจัดการที่ง่ายขึ้น
- ความสามารถในการร่วมมือ, สื่อสาร, และอัปเดตความคืบหน้าของทีมคุณในเวลาจริง
- การติดตามเวลาเพื่อให้การเรียกเก็บเงินถูกต้องและการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Wrike
- มีความละเอียดจำกัดในการกำหนดบทบาทผู้ใช้
- คุณสมบัติการจัดทำงบประมาณมีให้เฉพาะในแผนที่มีราคาสูงกว่า
- ความซับซ้อนของระดับราคาทำให้ยากที่จะหาตัวเลือกที่เหมาะสม
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $9. 80/เดือน
- ธุรกิจ: $24. 80/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
7. สมาร์ทชีต
Smartsheet แตกต่างจากเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆตรงที่มันใช้แนวทางที่ไม่เหมือนใครในการแสดงข้อมูลในรูปแบบของตารางคำนวณ (spreadsheet). อย่างไรก็ตาม ตารางคำนวณไม่ใช่ตัวเลือกเดียวของมัน. ซอฟต์แวร์นี้มีตัวสร้างแผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) ที่ติดตั้งไว้ในตัว และยังมีตัวเลือกแผนภูมิแกนต์อื่น ๆ ให้เลือกใช้ เช่น มุมมองคานบัน (Kanban) และมุมมองปฏิทิน (Calendar). แผนภูมิแกนต์ของมันเป็นแบบไดนามิก ซึ่งจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวันที่ของงานแต่ละงาน.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet
- เครื่องมือแผนภูมิแกนต์สำหรับการจัดการโครงการและการแสดงภาพไทม์ไลน์โครงการอย่างง่ายดาย
- ฟังก์ชันการจัดการทรัพยากรเพื่อกำหนดและจัดสรรทรัพยากรไปยังจุดที่คุณต้องการมากที่สุด
- คุณสมบัติการจัดการโครงการสำหรับความเชื่อมโยงของงานและการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต
- การติดตามความคืบหน้าของโครงการเพื่อช่วยให้ผู้จัดการโครงการของคุณดำเนินงานได้อย่างราบรื่น
- โอกาสสำหรับสมาชิกในทีมในการร่วมมือกัน, มอบหมายงาน, และอัปเดตความคืบหน้าของงาน
- คุณสมบัติขั้นสูงเพื่อควบคุมโครงการที่ซับซ้อน
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- อินเทอร์เฟซอาจสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับสเปรดชีต
- ราคาแพงสำหรับทีมใหญ่
ราคาของ Smartsheet
- ฟรี
- ข้อดี: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (14,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
8. TeamGantt
TeamGantt เป็นซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์เฉพาะทางอีกตัวหนึ่งในรายการนี้ ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการสร้างแผนภูมิแกนต์เพื่อการจัดการโครงการ อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์นี้ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมอีกด้วย การออกแบบแผนภูมิของ TeamGantt ที่มีความสวยงามทางสายตาทำให้ง่ายต่อการจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกัน
คุณสมบัติเด่นของ TeamGantt
- การสร้างแผนภูมิแกนต์พร้อมฟังก์ชันลากและวางสำหรับการจัดการโครงการ
- เทมเพลตฟรีเพื่อเริ่มต้นการวางแผนโครงการได้อย่างง่ายดาย
- ความสามารถในการกำหนดการพึ่งพาของงานเพื่อให้แน่ใจว่ามีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
- แดชบอร์ดที่อ่านง่ายเพียงหนึ่งเดียวสำหรับจัดการโครงการหลายโครงการ
- อินเตอร์เฟซแบบภาพที่ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ TeamGantt
- คุณสมบัติการออกใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงินที่มีจำกัด
- ไม่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันมากเท่าที่ผู้ใช้บางคนต้องการ
- ราคาต่อผู้จัดการ หมายความว่าผู้ใช้รายอื่นจะมีฟังก์ชันการใช้งานที่จำกัด
ราคาของ TeamGantt
- ฟรี
- ไลท์: $19/เดือน ต่อผู้จัดการ
- ข้อดี: $49/เดือน ต่อผู้จัดการ
- องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้จัดการ
คะแนนและรีวิวของ TeamGantt
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 6/5 (200 รีวิว)
9. Instagantt
Instagantt เป็นซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ออนไลน์ที่แข็งแกร่งซึ่งนำเสนอแผนภูมิแกนต์ที่ละเอียดและปรับแต่งได้สำหรับการจัดการโครงการ มีคุณสมบัติการจัดตารางงานและการจัดการภาระงานทีมงานของคุณสามารถสร้างแผนภูมิแกนต์เพื่อแชร์และแก้ไขร่วมกันได้
ซอฟต์แวร์นี้สามารถทำงานเป็นโปรแกรมสร้างแผนภูมิแกนต์แบบสแตนด์อโลนได้ แต่จะโดดเด่นยิ่งขึ้นเมื่อคุณใช้งานร่วมกับ Asana เพื่อเปลี่ยนให้กลายเป็นแอปจัดการโครงการที่สมบูรณ์แบบ
คุณสมบัติเด่นของ Instagantt
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือจัดการโครงการของ Asana
- ฟังก์ชันการทำงานของแผนภูมิแกนต์ที่แข็งแกร่งสำหรับการสร้างไทม์ไลน์ที่ละเอียด, ความสัมพันธ์, และเป้าหมาย
- ฟังก์ชันลากและวางสำหรับการควบคุมองค์ประกอบของแผนภูมิแกนต์ได้อย่างง่ายดาย
- เครื่องมือจัดการปริมาณงานเพื่อให้การใช้ทรัพยากรของทีมทั้งหมดมีประสิทธิภาพ
- เครื่องมือสำหรับจัดการงานและงานย่อย
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้ทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณอยู่ในหน้าเดียวกัน
ข้อจำกัดของ Instagantt
- ตัวเลือกการผสานรวมกับบุคคลที่สามที่จำกัด
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันในซอฟต์แวร์ไม่เพียงพอสำหรับผู้ใช้
- คุณสมบัติที่จำกัดนอกเหนือจากฟังก์ชันการทำงานของแกนต์
ราคาของ Instagantt
- ผู้ใช้คนเดียว: $7/เดือน
- ผู้ใช้หลายคน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Instagantt
- G2: 4. 5/5 (19 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
10. Paymo
Paymo เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีโมดูลแผนภูมิแกนต์เป็นหนึ่งในคุณสมบัติของมัน นอกเหนือจากการสร้างแผนภูมิแกนต์แล้ว Paymo ยังสามารถจัดการการติดตามเวลา การออกใบแจ้งหนี้ และการจัดการงานได้อีกด้วย ซอฟต์แวร์นี้ปรับขนาดได้ดี รองรับทั้งทีมงานขนาดเล็กและขนาดใหญ่ มีแม่แบบแผนภูมิแกนต์ฟรีให้ทีมของคุณเริ่มต้นได้ทันที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paymo
- ความสามารถในการติดตามเวลาที่ยอดเยี่ยมเพื่อการเรียกเก็บเงินและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานที่แม่นยำ
- ความสามารถในการสร้างและจัดการงานและความสัมพันธ์ระหว่างงานได้โดยตรงจากมุมมองแกนต์
- การมองเห็นเส้นทางวิกฤตของโครงการใด ๆ ได้อย่างง่ายดาย
- การตั้งค่าฐานที่ง่ายเพื่อดูการเบี่ยงเบนจากตารางโครงการและปรับตัวให้เหมาะสม
- การสร้างหมุดหมายเพื่อเป็นจุดสังเกตที่ชัดเจนสำหรับกำหนดเวลาและเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึง
- การควบคุมแบบลากและวางที่ง่ายเพื่อปรับระยะเวลาของงานและคุณสมบัติของไทม์ไลน์อื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Paymo
- แผนภูมิแกนต์มีให้ใช้เฉพาะในแพ็กเกจที่มีราคาสูงกว่าเท่านั้น
- คุณสมบัติการจัดการโครงการของมันไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
ราคาของ Paymo
- ฟรี
- เริ่มต้น: $4. 95/เดือน ต่อผู้ใช้
- สำนักงานขนาดเล็ก: $9.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $20. 79/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Paymo
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
สำรวจประโยชน์ของแผนภูมิแกนต์ใน ClickUp
คุณได้เห็นตัวเลือกซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024 มากมายแล้ว ตัวเลือกบางตัวในรายการมีวิธีการเฉพาะทางที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้จัดการก่อสร้าง ในขณะที่ทั้งหมดมีคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ขยายออกไปซึ่งเหมาะสมกับทุกอุตสาหกรรมอย่างสมบูรณ์แบบ
สำหรับวิธีการที่แข็งแกร่งที่สุด ลองใช้ ClickUp ไม่เพียงแต่ ClickUp จะมีเครื่องมือสร้างแผนภูมิแกนต์ออนไลน์ในตัวและเทมเพลตฟรีมากมาย แต่ยังเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและงานที่ครอบคลุมที่สุดที่คุณจะพบอีกด้วยลองใช้ ClickUp วันนี้เพื่อดูว่ามันสามารถช่วยให้โครงการก่อสร้างและการดำเนินงานธุรกิจทั่วไปของคุณราบรื่นยิ่งขึ้นได้อย่างไร