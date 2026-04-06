ClickUp eller Gemini? Du behöver inte välja.

Ditt team använder Google Workspace, och Gemini är inbyggt. Det gör ClickUp mer värdefullt, inte mindre.

Gemini är AI-lagret för Googles produktivitetsappar: smartare e-post, bättre dokument, mötesreferat. ClickUp AI är intelligenslagret för hur dina team faktiskt hanterar arbetet: projekt, sprintar, instrumentpaneler, samordning mellan team och autonoma agenter.

Gemini finslipar artefakterna. ClickUp AI samordnar det system som dessa artefakter tjänar. Tillsammans täcker de alla ytor och alla användare.

Läs vidare för att ta reda på hur du kan få ut mer av Gemini med ClickUp AI.

Så fungerar ClickUp AI

ClickUp AI är en komplett svit av AI-funktioner som är inbyggda i plattformen där dina team redan hanterar sitt arbete.

Istället för att behandla AI som ett separat tillägg utan koppling till ditt arbete erbjuder ClickUp världens första konvergerade AI-arbetsyta – där AI har en djup förståelse för dina uppgifter, dokument och konversationer för att ge dig relevant, kontextuell och tidsbesparande support i varje del av ditt arbetsflöde.

Framtidens arbete är konvergens + AI

Här är vad som gör det möjligt:

ClickUp Brain

ClickUp Brain är det inbyggda intelligenslagret i ClickUp. Det gör hela arbetsytan smartare för varje användare och varje anslutet verktyg.

Hitta allt du behöver i din arbetsyta på några sekunder – fråga bara ClickUp Brain

@mention Brain : Tänk på Brain som din intelligenta assistent som finns tillgänglig dygnet runt. Du kan tagga Brain precis som en teammedlem i vilken uppgift, dokument eller chatt som helst för att få hjälp när du behöver det : Tänk på Brain som din intelligenta assistent som finns tillgänglig dygnet runt. Du kan tagga Brain precis som en teammedlem i vilken uppgift, dokument eller chatt som helst för att få hjälp när du behöver det

Ambient Answers : Inom ClickUp svarar AI automatiskt på frågor i chatt- och kommentartrådar, så att människor inte behöver byta kontext och göra det : Inom ClickUp svarar AI automatiskt på frågor i chatt- och kommentartrådar, så att människor inte behöver byta kontext och göra det

Kontextintelligens : Brains : Brains kontextuella AI övervakar allt arbete för att kontinuerligt samla in och uppdatera kunskapsbaser

Företagssökning : Ställ en fråga på naturligt språk och få svar från uppgifter, dokument, chatt, kommentarer och bilagor. Respekterar behörigheter i arbetsytan : Ställ en fråga på naturligt språk och få svar från uppgifter, dokument, chatt, kommentarer och bilagor. Respekterar behörigheter i arbetsytan

AI-anpassade fält: Fält som fylls i automatiskt baserat på uppgiftens innehåll: sentiment, prioritetsbedömning, kategoriklassificering och sammanfattningar. Ingen inmatning krävs

📮 ClickUp Insight: 47 % av teamen mäter inte AI:s påverkan, och endast 10 % följer upp resultaten med verkliga mätvärden. I många fall får ledare ofta inte se var AI-verktyg skapar värde, om de överhuvudtaget gör det. ClickUp Brain förändrar detta genom att samla AI i ett enhetligt arbetsutrymme där varje åtgärd, uppdatering och resultat är sammankopplade. Och effekten är tydlig: mer än 150 000 företag, däribland Booking.com, T-Mobile, Logitech, IBM och Fortinet, använder ClickUp Brain för att uppnå mätbara resultat. Team rapporterar upp till 88 % kostnadsbesparingar, 1,1 sparade dagar per vecka och 3 gånger snabbare slutförande av uppgifter, eftersom Brain ersätter dussintals isolerade verktyg med en AI som fungerar i hela deras arbetsflöde.

Superagenter

Superagenter i ClickUp är världens första agenter på mänsklig nivå. Det innebär att de, precis som människor, kan tänka komplexa tankegångar och utföra uppgifter självständigt. Du kan se dem som AI-teammates. Konfigurera dem med instruktioner, utlösare, verktyg, kunskap och minne via ClickUps Super Agent Builder.

Använd ClickUps kodfria Super Agent Builder för att lansera din egen anpassade agent på några minuter

Du kan tagga dem, tilldela dem uppgifter, skicka direktmeddelanden till dem i chatten och till och med @nämna dem direkt där du arbetar. De kommer att vidta nödvändiga åtgärder på egen hand för att slutföra det tilldelade arbetet.

Det bästa av allt? När du väl har skapat agenten behöver du inte ge den instruktioner vid varje steg. Du kan också chatta med den på ett naturligt sätt för att finjustera resultatet.

Varje avdelning i ditt företag har färdiga agentpaket som är redo att användas med ClickUp Accelerator:

Avdelning Agenter Projektledning Intake Agent, Assign Agent, PM Agent, Live Answers Agent Marknadsföring Brief Agent, Content Agent, Brand Agent, Live Intel Agent Produkt & Teknik PRD-agent, Triage-agent, Codegen-agent, Live Answers-agent HR Onboarding-agent, Pulse Check-agent, Trainer-agent, Live Answers-agent Ledarskap Målpåminnelseagent, Samordningsagent, Nyckelresultatagent, Statusuppdateringsagent Försäljning Anpassade agenter för säljflöden

Bell Direct bevisar att man med ClickUp inte behöver ett tekniskt team för att använda AI på ett meningsfullt sätt.

Med hjälp av ClickUp Super Agents automatiserade teamet ett heltäckande arbetsflöde för intag och prioritering utan att skriva kod eller lägga till nya verktyg.

Resultaten:

🌟 20 % ökning av den operativa effektiviteten📌 Över 800 e-postmeddelanden sorteras dagligen i realtid✅ Kapacitet frigörs för två heltidsanställda att ägna sig åt djupgående, strategiskt arbete

Autopilot och Ambient Agents

Dessa är agenter som alltid är aktiva och körs i bakgrunden utan att behöva aktiveras. Tänk på:

Sammanfattningar på instrumentpanelen genereras varje morgon

Statusuppdateringar skickas utan incheckningar

Uppgifter sorteras automatiskt och dirigeras efter prioritet

Försenade ärenden flaggas och eskaleras

Data berikas kontinuerligt över hela arbetsytan

Certifierade agenter

För arbetsflöden där insatserna är tillräckligt höga för att motivera en anpassad lösning kommer ClickUps Forward Deployed Engineers att utforma och implementera en agent som är skräddarsydd för din organisations specifika processer. Med Certified Agents får du en förstklassig installation samt obegränsad användning.

👀 Visste du att? ClickUps Certified Agent fick 96 av 100 poäng i en direkt jämförelse av genomförandeklara projektplaner. Den närmaste konkurrenten nådde 61, medan de flesta andra fastnade på 40- och 50-talet. I praktiken kan teamen gå från idé → plan → genomförande i ett enda steg, med minimalt behov av manuell uppföljning. Det är det som gör Certified Agent till en utmärkt lösning i denna jämförelse.

AI-möten

Med ClickUp Calendar och AI Notetaker kan teamen schemalägga möten i sitt sammanhang och automatiskt anteckna.

Låt ClickUp AI automatisera dina möten, från schemaläggning till anteckningar och sammanfattningar

Använd kommandon i naturligt språk för att söka igenom teamkalendrar efter lediga tider och boka möten

Delta i möten direkt från ClickUp, utan att behöva byta flik

Få automatiska mötesanteckningar i din ClickUp-inkorg – med talaretiketter, sammanfattningar, viktiga ämnen och beslut markerade

AI extraherar åtgärdspunkter från mötesanteckningar och omvandlar dem till spårbara ClickUp-uppgifter

Uppföljningen är kopplad till det relevanta projektet

Sammanfattningar publiceras i relevant ClickUp-utrymme

Alla mötesdeltagare har insyn i vad som diskuterades, vad som behöver göras härnäst och vem som ansvarar för det.

📮ClickUp Insight: Tillhör du de 16 % av de tillfrågade som betygsätter sina möten som ”mycket ineffektiva”, eller kanske de lyckliga 12 % som anser dem vara ”super effektiva”? Om du är som de flesta team befinner du dig troligen någonstans mittemellan – 35 % av de tillfrågade ger mötena ett neutralt betyg på 3/5, vilket indikerar att de inte är direkt misslyckade men inte heller levererar maximalt värde. ClickUp förvandlar möteseffektiviteten i varje steg! Planera med samarbetsagendor, dokumentera beslut med AI Notetaker och omvandla diskussioner till genomförbara uppgifter – allt på en och samma plattform. 💫 Verkliga resultat: Team som använder ClickUps möteshanteringsfunktioner rapporterar en enorm minskning på 50 % av onödiga samtal och möten!

Flera AI-modellalternativ på en och samma plattform

ClickUp är modelloberoende. Användare kan växla mellan ChatGPT, Claude (inklusive Opus 4.6), Gemini och 14 andra ledande AI-modeller från Google, OpenAI och Anthropic direkt från ClickUp-verktygsfältet utan att lämna plattformen.

Få tillgång till flera AI-modeller till priset av en med ClickUp Brain

Brain använder dessa modeller för arbetsplatsintelligens, och Super Agents kan utnyttja alla tillgängliga modeller. Administratörer kan begränsa vilka modeller som är tillgängliga per arbetsplats.

Det innebär att ditt team redan får tillgång till Geminis intelligens inuti ClickUp, tillsammans med alla andra avancerade modeller, tillämpade på hela arbetsflödet: uppgifter, dokument, chatt, dashboards, klipp, mål och formulär.

Vad Google Gemini har att erbjuda

Gemini är en kraftfull AI-familj som är integrerad i Googles ekosystem, och när den används tillsammans med ClickUp tillför den verkligt värde för team som arbetar i Google Workspace:

Gemini i Gmail : Skriv utkast till svar, sammanfatta e-posttrådar, föreslå svar. AI som fungerar där ditt team kommunicerar

Gemini i Docs : Hjälp mig att skriva, : Hjälp mig att skriva, sammanfatta dokument och skapa innehåll. Snabbar upp dokumenthanteringen

Gemini i Sheets : Skapa formler, analysera data, skapa diagram. Minskar manuellt arbete med kalkylblad

Gemini i Meet : Få mötesreferat, transkriptioner och utdrag av åtgärdspunkter. Fångar upp vad som sades

Gemini Code Assist/Jules : AI-kodningshjälp i IDE och asynkron kodningsagent med fokus på användningsfall för utvecklare

NotebookLM: En forskningsassistent som sammanställer information från uppladdade källor

Gemini kan ansluta till ClickUp via MCP genom Gemini CLI (94,7K GitHub-stjärnor, fullt MCP-stöd med lokala och fjärrservrar) och Gemini Code Assist (agentläge med MCP i VS Code), vilket ger utvecklare tillgång till ClickUp-data från sin terminal och IDE. Google erbjuder också Jules (asynkron kodningsagent), Antigravity (agentbaserad utvecklingsplattform) och Workspace Studio (kodfri automatisering för Google-appar med Gems-integration).

Det här är bra. ClickUp blir det kontextsystem som Gemini-drivna verktyg kan läsa från och skriva till. ClickUp-kunder håller med:

Fyra skäl till varför ClickUp och Gemini fungerar bättre tillsammans

Glöm valet mellan AI och handling. Gemini och ClickUp bildar en snabb loop där insikter och genomförande går hand i hand. Om Gemini bearbetar världen omkring dig, fångar ClickUp upp den och ser till att dina bästa idéer rör sig i tankens hastighet.

Så här gör du:

1. Finjustera med Gemini, samordna med ClickUp

⭐️ Gemini är utmärkt på att förbättra upplevelsen av enskilda Google-appar: ett renare e-postutkast, ett sammanfattat dokument, en bättre presentationsbild. Det här är välpolerade resultat.

🧠 ClickUp är platsen där dessa artefakter kopplas in i arbetssystemet:

Det e-postmeddelande som Gemini hjälpte till att skriva handlar om ett projekt som spåras i ClickUp

Dokumentet är kopplat till en uppgift med en deadline

Mötesreferatet genererar uppföljningsuppgifter med ansvariga personer

Bildspelet matas in i en kampanj som spåras på en instrumentpanel

Och ClickUp har redan några av dessa funktioner inbyggda: koppla ihop din e-post och skicka/ta emot e-post direkt från ClickUp, kopplade till uppgifter och projekt, och be Brain att skriva ett utkast till e-postmeddelandet med fullständig projektkontext. Skriv ClickUp-dokument som finns i arbetsytan och behåller kontexten från överordnade uppgifter. Håll möten med AI-drivna anteckningar och åtgärdspunkter som levereras direkt till din inkorg.

ClickUps Converged AI Workspace innebär att du inte behöver lämna ClickUp för många av de aktiviteter som Gemini förbättrar i separata Google-appar.

Det stämmer att Gemini förbättrar enskilt innehåll. Men ClickUp AI gör arbetet kring det innehållet synligt, spårbart och automatiserat.

2. Konvergerad arbetsgraf kontra app-siload intelligens

⭐️ Geminis AI är distribuerad över Googles appar, och varje instans fungerar inom sitt eget sammanhang. AI:n i Gmail känner inte till AI:n i Sheets. Mötesreferatet i Meet länkas inte automatiskt till ett projekt.

🧠 ClickUp AI ser helheten:

Brain har sammanhang mellan uppgifter, dokument, chatt, instrumentpaneler, klipp, mål och formulär

Superagenter aktiveras vid ändringar som görs var som helst i arbetsytan

AI-anpassade fält sammanställer information från hela ditt arbetsområde

Enterprise Search omfattar alla datatyper – inte bara i ClickUp utan även i anslutna appar, inklusive, vågar vi säga det, ditt Google Workspace

När någon frågar Brain: ”Hur ser statusen ut för projekt X?”, hämtar Brain information från alla relevanta källor. Gemini kan endast svara inom den Google-app du använder just nu.

Ta fram viktiga insikter, uppföljningar, projektuppdateringar och framsteg från din arbetsyta och anslutna appar med ClickUp Brain

3. Autonoma agenter kontra assisterade funktioner

⭐️ Gemini i Workspace är i första hand reaktivt: du ber det att göra något, och det gör det. ”Sammanfatta det här dokumentet.” ”Skriv ett utkast till det här e-postmeddelandet.” ”Skapa en formel.” Google Workspace Studio lägger till grundläggande automatisering, men den är begränsad till triggare och åtgärder i Google-appar.

🧠 ClickUp AI är proaktivt:

Autopilot-agenter körs dygnet runt utan att behöva uppmanas och tillhandahåller sammanfattningar på instrumentpanelen, statusuppdateringar och eskalering av försenade ärenden

Superagenter aktiveras av händelser i arbetsflödet: en statusändring utlöser en agent, en missad deadline eskaleras och en ny uppgift prioriteras automatiskt

Certifierade agenter är utformade för komplexa arbetsflöden med höga insatser som körs kontinuerligt utan att människor behöver starta dem varje gång

Skapa och distribuera flera typer av AI-agenter från ett enda arbetsutrymme: ClickUp

Arbetsytan blir smartare för varje timme utan att någon aktivt styr den.

4. Kontextflöde som gör båda systemen smartare

ClickUp AI berikar kontinuerligt arbetsytan: Brain sammanfattar projekt, AI Custom Fields klassificerar uppgifter och kunskapsbaser uppdateras automatiskt. När ditt team använder Gemini tillsammans med ClickUp flödar det berikade sammanhanget mellan dem.

Detta är den samverkande cykeln:

ClickUp vs. Gemini: Rätt AI-verktyg för rätt användningsfall

Användningsfall Bästa verktyget Varför Utkast och sammanfattning av e-post Gemini i Gmail I sammanhanget, precis där konversationen äger rum Dokumentskapande Gemini i Docs Hjälp mig att skriva, sammanfatta, omformatera Formler i kalkylblad Gemini i Sheets Naturligt språk till formler, dataanalys Mötesutskrift Gemini i Meet Automatisk registrering, generering av sammanfattningar Forskningssammanfattning NotebookLM Analys från flera källor, ljudöversikter Uppdateringar av projektstatus ClickUp AI Alltid aktivt, automatiskt genererat från verklig aktivitet Sprintplanering och uppföljning ClickUp AI Arbetsbelastningsbalansering, identifiering av hinder, instrumentpaneler Samordning mellan team ClickUp AI Fullständig arbetsgraf, beroenden, mål Frågor om arbetet Synligt för organisationen, underhålls på arbetsytanivå Omedelbara svar från uppgifter, dokument, chatt och kommentarer Uppgiftsfördelning och prioritering Superagenter Händelsestyrd, arbetsplatsmedveten, behörighetsbegränsad Uppföljningsuppgifter efter möten AI-möten Åtgärdspunkter blir spårade uppgifter i projektet Bakgrundsövervakning Autopilot-agenter Dygnet runt, utan uppmaningar, alltid igång Anpassade arbetsflöden med höga insatser Certifierade agenter Specialbyggd, FDE-stödd, obegränsad Delade arbetsflöden för team Superagenter Synligt för organisationen, underhålls på arbetsytanivå

🔑 Viktig insikt: Gemini hanterar intelligens på appnivå inom Google Workspace. ClickUp AI hanterar intelligens på arbetsnivå för hela företaget. Tillsammans täcker de alla ytor och alla användare.

Vad detta innebär för din organisation

För varje teammedlem

AI som fungerar så fort de öppnar ClickUp, utan någon Google-specifik konfiguration och oberoende av vilken e-postklient de använder. Brain svarar på deras frågor, agenter hanterar repetitiva uppgifter, anpassade fält klassificerar uppgifter automatiskt och mötesanteckningar blir spårade uppgifter.

För användare av Google Workspace

Gemini gör Gmail, Docs, Sheets och Meet smartare. ClickUp AI kopplar samman det arbete som dessa verktyg genererar med de projekt, sprintar och dashboards som mäter affärsresultat. Gemini finslipar artefakten. ClickUp AI ser till att den driver resultat.

För IT och ledning

En reglerad AI-plattform med samma SSO, behörigheter och efterlevnadsstatus som resten av ClickUp. ISO 42001-certifierad för AI-hantering, ingen datalagring hos AI-partner och centraliserade administratörskontroller. Gemini styrs via Google Workspace-administratören. ClickUp AI:s styrning täcker arbetshanteringslagret separat.

För AI-strategin

ClickUp är modelloberoende och inkluderar Gemini 3 Pro, GPT-5.2, Claude Opus 4.5, o3 och 14 AI-modeller från Google, OpenAI och Anthropic. Ditt team får redan tillgång till Gemini:s intelligens i ClickUp tillsammans med alla andra banbrytande modeller. AI-lagret förblir konsekvent oavsett vilken underliggande modell som är bäst för varje uppgift.

Hur ClickUp och Gemini kopplas samman via MCP: Arkitekturen

Omvandla information till konkret genomförande med Gemini och ClickUp AI

Google Gemini är AI-lagret för dina produktivitetsappar. ClickUp AI är hur arbetet hanteras, automatiseras och påskyndas i hela organisationen.

Brain gör arbetsytan smartare inifrån

Super Agents ger varje team AI-kollegor som arbetar dygnet runt

Gemini förbättrar de Google-appar som ditt team redan använder

Tillsammans förstärker de varandra

Att införa AI i din organisation behöver inte handla om ClickUp AI kontra Gemini. Gemini hanterar appintelligens. ClickUp AI hanterar arbetsintelligens. När du förenar dem överbryggar du klyftan mellan att veta och att göra.