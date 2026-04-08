De 10 bästa alternativen till Outmarket AI 2026

Du kanske har vuxit ifrån Outmarket AI eftersom ett verktyg med ett enda syfte inte räcker till när ditt team också behöver spåra kunduppgifter, vidarebefordra uppföljningar och hantera verksamheten mellan olika avdelningar.

🧠 Rolig fakta: anställda växlar mellan appar 1 200 gånger om dagen, vilket motsvarar nästan 4 timmar per vecka i omställning av uppmärksamhet, eller 9 % av den årliga arbetstiden.

Det är ett enormt slöseri med tid och resurser, något som många Outmarket AI-användare också upplever. Därför går den här artikeln igenom de bästa alternativen till Outmarket AI, från nischade automatiseringsverktyg för försäkringar till helt integrerade system. 👇

Outmarket AI-alternativ i korthet

ClickUp Team som behöver en allt-i-ett-arbetsyta för att gå från försäkringsarbetsflöden till uppgiftsutförande ClickUp Brain för kontextuell byråkunskap och Automations för hantering av försäkringspipelinen Gratis för alltid; Anpassning tillgänglig för företag Cara från Oyster Technologies Försäkringsmäklare som behöver snabb, AI-driven offertgenerering och jämförelser av försäkringar Automatiserad extrahering av försäkringsdata och jämförelse av försäkringsskydd sida vid sida Gratis; Betalda abonnemang från 29,99 $/månad 1Fort Kommersiella byråer som automatiserar inlämningar till flera marknader och kundportaler Distribution av ansökningar till flera marknader och white label-portaler för självbetjäning för kunder Gratis; Anpassad prissättning Sonant AI Försäkringsbyråer som behöver AI-röstmottagning och automatiserad samtalshantering dygnet runt Försäkringsspecifik röst-AI för kvalificering av leads och automatiserad tidsbokning Anpassad prissättning Gaya AI Agenter som vill eliminera manuell datainmatning på olika försäkringsbolags portaler AI-drivet klippbord med datorseende för dynamisk fältkartläggning över portaler Anpassad prissättning Informer av Entrinsik Icke-tekniska chefer som behöver självbetjäningsbaserad affärsanalys och rapportering i realtid Ad hoc-rapportering med pek-och-klicka-funktion och automatiserad distribution av prestationsrapporter Anpassad prissättning Neural Earth Försäkringsgivare och försäkringsbolag som behöver information om globala klimatrisker i realtid Riskbedömning för flera risker på fastighetsnivå och satellitbaserad miljöanalys Anpassad prissättning Acolite AI Agents Driftsteam som implementerar anpassade AI-agenter för specialiserade försäkringsuppgifter Automatiserad jämförelse av offerter och kartläggning av värdetabeller (SOV) Anpassad prissättning LinqCo-Pilot Säljare som behöver digitalt nätverkande och automatiserad uppföljning av leads NFC-aktiverad digital kontaktdelning och AI-assisterad leadgenerering från fysiska kort Plus kostar från 25 $/månad Indemn AI Försäkringsbyråer som bygger en omnikanalstrategi för konversationer via röst och chatt Unified AI Associates för service dygnet runt och AI Studio för skräddarsydda försäkringsresor Anpassad prissättning

Varför välja alternativ till Outmarket AI

Om ditt team lägger mer tid på att byta mellan olika uppgifter än på att utföra arbetet är det dags att undersöka varför ett integrerat alternativ kan vara ett bättre val.

Centralisera hela ditt arbetsflöde genom att samla försäkringsförslag, kunddata och uppgiftshantering i ett enda arbetsutrymme istället för att växla mellan isolerade silos

Minska antalet prenumerationer med en allt-i-ett-plattform som ersätter behovet av nischade AI-punktlösningar samtidigt som kostnaderna per användare minskas

Utnyttja tvärfunktionell kontext för att hämta realtidsdata från dina uppgifter, dokument och wikis så att ditt AI-genererade innehåll baseras på dina faktiska affärsdata

Automatisera repetitiva administrativa uppgifter med med AI-agenter som hanterar statusuppdateringar, stand-ups och projektöverlämningar utan manuell inblandning

Skala upp din verksamhet på ett förutsägbart sätt med en plattform som växer med ditt team utan att stöta på de tekniska begränsningarna hos branschspecifika verktyg

🔎 Visste du att? 81 % av försäkringsbolagen prioriterar nu riskhantering på företagsnivå med GenAI, långt bortom enbart generering av offerter.

De bästa alternativen till Outmarket AI

Att hitta rätt ersättare innebär att navigera i en förvirrande blandning av breda plattformar och hyperspecifika punktlösningar. Väljer du fel hamnar du antingen med ett verktyg som är för begränsat för din tillväxt eller för komplext för dina specifika behov av offert- och rösttjänster.

Vi har sammanställt de bästa alternativen till Outmarket AI utifrån deras främsta styrkor.

ClickUp är världens första konvergerade AI-arbetsyta, som samlar dina chattar, dokument och uppgifter i ett AI-drivet ekosystem. Det hjälper dig att undvika arbetsspridning och gå från en grov kundförfrågan till en slutgiltig, bindande försäkring i ett enda, oavbrutet flöde.

Medan Outmarket AI och andra fristående försäkringsverktyg fokuserar på att generera ett snabbt projektförslag eller automatisera ett specifikt dokument, saknar de det omgivande operativa sammanhanget. Den faktiska projektplanen, uppgiftsfördelningen för förnyelser, de interna teamöverlämningarna och den övergripande uppföljningen av byråns framsteg hamnar oftast någon annanstans i ett isolerat silo.

ClickUp tar sig an automatisering inom försäkringsbranschen från en annan vinkel än verktyg som endast är utvecklade för att skapa offerter eller hantera nischade tjänster.

Låt oss se hur!

Koppla samman byråns kunskap med genomförandet med hjälp av Docs och Tasks

ClickUp Docs fungerar som självuppdaterande kunskapsbaser för din företagsinformation. De säkerställer att alla standardrutiner, policyöversikter och kundbriefingar finns precis där arbetet utförs. Eftersom dessa är samarbetsbaserade kan ditt team redigera i realtid, lämna kommentarer direkt i texten för förtydliganden och använda versionshistoriken för att säkerställa att ingen tittar på ett utgånget provisionsschema.

Det bästa av allt? Du kan spara information i ClickUp Docs och använda den för att direkt skapa spårbara ClickUp-uppgifter.

Varje uppgift är mer än bara en enkel att göra-uppgift; den är en behållare för anpassade data. Med hjälp av anpassade fält kan du spåra specifika försäkringsmetadata, som policenummer, försäkringsbolagsnamn eller förnyelsedatum, direkt i uppgiftsvyn.

Detta säkerställer att när en försäkringsmäklare öppnar en uppgift som heter ”Förnya ABC Corp” kan de se hela den tekniska kontexten för det konto de arbetar med.

Du kan också använda ClickUp för att bädda in ett dokument direkt i en uppgift eller en mapp.

📌 Till exempel: Om en ledningsgrupp beslutar att ändra strategi under ett möte behöver du inte skicka ett uppföljningsmejl. Du kan markera vilken text som helst i ett Doc och omvandla den till en spårbar uppgift med ett enda klick. Detta tilldelar omedelbart åtgärden till en handläggare med ett fastställt förfallodatum och prioritet, vilket säkerställer att ett beslut som fattas i ett dokument resulterar i omedelbar, spårbar framsteg.

Effektivisera din försäkringscykel med ClickUp Brain

När din kunskap och dina uppgifter är sammankopplade fungerar ClickUp Brain som den intelligenta tråden som eliminerar de sök- och räddningsuppdrag som vanligtvis krävs för att hitta byråns data. Det är en integrerad AI som förstår det specifika sammanhanget i dina försäkringsarbetsflöden.

Använd ClickUp Brain för att skriva och redigera e-postmeddelanden eller försäkringsdokument på några sekunder

När en kund till exempel ringer oväntat behöver du inte växla mellan flikar eller leta efter en specifik försäkringsgräns. Be helt enkelt AI:n att visa den informationen. På så sätt kan du gå in i varje förnyelsemöte eller skadegranskning med en fullständig historik över kontot till hands, istället för en handfull osammanhängande anteckningar.

ClickUps bästa funktioner:

ClickUp Automations : Flytta försäkringar automatiskt genom processen genom att omfördela uppgifter till onboarding-team och uppdatera statusar så fort ett försäkringsavtal undertecknas : Flytta försäkringar automatiskt genom processen genom att omfördela uppgifter till onboarding-team och uppdatera statusar så fort ett försäkringsavtal undertecknas

ClickUp-dashboards: Övervaka byråns resultat med ett ögonkast genom att skapa visuella rapporter i realtid över antalet aktiva skadeärenden och kommande förnyelsedatum för hela kundportföljen Övervaka byråns resultat med ett ögonkast genom att skapa visuella rapporter i realtid över antalet aktiva skadeärenden och kommande förnyelsedatum för hela kundportföljen

ClickUp Chat: Centralisera den interna kommunikationen genom att koppla diskussioner om försäkringar och uppdateringar från försäkringsbolag direkt till den relevanta uppgiften, så att hela historiken för ett ärende bevaras Centralisera den interna kommunikationen genom att koppla diskussioner om försäkringar och uppdateringar från försäkringsbolag direkt till den relevanta uppgiften, så att hela historiken för ett ärende bevaras

ClickUp-vyer: Anpassa arbetsytan efter specifika roller inom försäkringsbranschen genom att låta skadereglerare använda tavlevyn för pipeline-hantering medan compliance-ansvariga använder tabellvyn för granskning av försäkringsavtal Anpassa arbetsytan efter specifika roller inom försäkringsbranschen genom att låta skadereglerare använda tavlevyn för pipeline-hantering medan compliance-ansvariga använder tabellvyn för granskning av försäkringsavtal

ClickUp-integrationer: Synkronisera kundkommunikationen genom att ansluta Gmail eller Outlook direkt till ClickUp så att varje e-postmeddelande syns i försäkringsuppgiften för fullständig kontext Synkronisera kundkommunikationen genom att ansluta Gmail eller Outlook direkt till ClickUp så att varje e-postmeddelande syns i försäkringsuppgiften för fullständig kontext

Fördelar med ClickUp:

Visuella element, uppgifter, dokument och chatt finns samlade på en plattform för att eliminera kontextväxling

Med detaljerade behörigheter kan du styra individuell åtkomst till specifika platser och objekt i arbetsytan

Avancerad anpassning genom anpassade fält och hierarkiska mappar gör det möjligt för team att skapa en arbetsyta som exakt motsvarar deras specifika tekniska arbetsflöden

Nackdelar med ClickUp:

Plattformens omfattande funktionsuppsättning kan kräva en initial tidsinvestering för teamet vid introduktionen.

Mobil whiteboard erbjuder färre redigeringsfunktioner än desktopversionen

Priser för ClickUp:

Betyg och recensioner för ClickUp:

G2: 4,7/5 (över 10 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Så här tycker en recensent på Capterra:

”Jag gillar verkligen hur ClickUp gör det möjligt att samarbeta i projekt, och deras automatisering underlättar arbetet enormt.”

”Jag gillar verkligen hur ClickUp gör det möjligt att samarbeta i projekt, och deras automatisering underlättar arbetet enormt.”

💡Proffstips: Du kan utöka dessa fördelar ytterligare genom att använda Super Agents – autonoma teammedlemmar som finns i din organisationsstruktur och hanterar försäkringscykeln. Istället för att spendera eftermiddagen på att skriva uppföljningar kan en Super Agent hantera, skriva och skicka tydliga, korrekta e-postmeddelanden. Eftersom dessa agenter har ett oändligt minne och tillgång till dina privata dokument och din uppgiftshistorik, arbetar de med en mänsklig förståelse för ditt försäkringsbolags mål. Medan du fokuserar på att avsluta högvärdiga affärer, arbetar dina Super Agents dygnet runt i bakgrunden och granskar befintliga försäkringar för efterlevnad eller förbereder komplexa förnyelseunderlag.

2. Cara från Oyster Technologies (Bäst för AI-driven generering av försäkringsförslag)

Det är mänskligt att tröttna på cykeln med kopiera-klistra in-upprepa varje gång en kund ber om en offert. Cara från Oyster Technologies undviker detta. Det eliminerar manuellt slit genom att omvandla dina försäkringsdata till professionella presentationer utan det vanliga formatproblemet.

Verktyget är utformat för de tillfällen då du behöver visa en potentiell kund exakt varför just din försäkring är det bästa valet, utan att behöva ägna tre timmar åt krångliga kalkyler i kalkylblad. Det identifierar även nyanserna i försäkringsvillkoren, såsom specifika undantag eller delgränser, och visar dem direkt i ett jämförande offertformat.

De bästa funktionerna i Cara från Oyster Technologies:

Extrahera försäkringsdata från försäkringsbolagens offerter med hjälp av AI som känner igen försäkringsterminologi och täckningsgränser för att eliminera manuell inmatning

Skapa jämförelser av försäkringsskydd sida vid sida som automatiskt markerar skillnader i undantag och tillägg mellan flera försäkringsbolag

Överför kunddata från ditt AMS direkt till ACORD-formulär och offertmallar för att undvika fel på grund av dubbelinmatning

Skapa försäkringsförslag med ditt varumärke genom att hämta information från försäkringsbolag till anpassade byrålayouter på bara några minuter

Fördelar med Cara från Oyster Technologies:

Starkt inriktat på arbetsflödet för försäkringsförslag för exakta jämförelser av täckning

Minskar handläggningstiden för offerter avsevärt genom att automatisera datainhämtningen

Tydliga rapporter som byråerna kan skicka direkt till kunderna

Nackdelar med Cara från Oyster Technologies:

Begränsat till att skapa offerter och täcker inte byråns övriga verksamhet

Integrationsmiljön är mer begränsad än hos plattformar för allmänna ändamål

Priser för Cara från Oyster Technologies:

Gratis

Ordinarie pris: 29,99 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Cara från Oyster Technologies:

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

🧠 Rolig fakta: Respondenterna inom försäkringsbranschen lägger mer än 50 % av sin tid enbart på datapreparering, medan 69 % helst skulle vilja lägga mindre än 25 %.

3. 1Fort (Bäst för heltäckande automatisering av kommersiella försäkringsbyråer)

Kommersiella försäkringsbyråer hanterar ofta ett rörigt lapptäcke av verktyg för offert, ansökan och fakturering. Att mata in samma ansökningsdata i flera försäkringsbolagsportaler skapar stora flaskhalsar, vilket begränsar antalet offerter en agent kan hantera på en dag.

1Fort samlar ihop det kaoset. Det är byggt för att fungera som en kommersiell motor som tar en ansökan från intag till bindande avtal utan det vanliga hoppandet mellan olika verktyg. Det använder AI för att automatisera inlämningsprocessen och automatiskt generera jämförelseförslag. Detta eliminerar effektivt det administrativa slitgöra som vanligtvis begränsar hur många konton en agent kan hantera, vilket underlättar uppgiftshanteringen.

1Fort – de bästa funktionerna:

Automatisera inlämningar till flera marknader genom att distribuera en enda uppsättning ansökningsdata till över 500 försäkringsbolag samtidigt för att eliminera manuell inmatning i portalen

Analysera offerter med AI för att på några sekunder skapa jämförelser av täckning och priser som visar skillnader i försäkringsvillkoren

Implementera en white label-kundportal där försäkringstagare kan se offerter, underteckna dokument och hantera sina egna certifikat i en självbetjäningsmiljö med ert varumärke

Effektivisera fakturering och betalningshantering med hjälp av automatiserad betalningshantering och verktyg för premiefinansiering som minskar administrativa kostnader inom backoffice.

Fördelar med 1Fort:

Betydande effektivitetsvinster, där användare rapporterar att de sparar upp till 8 timmar per vecka på manuella administrativa uppgifter

Uppger betydande effektivitetsvinster när det gäller inlämningskapacitet och bindningsgrader

SOC 2 Typ II-certifierat och licensierat i alla 50 amerikanska delstater

1Fort nackdelar:

Fokuserar uteslutande på kommersiell skadeförsäkring, vilket gör det mindre lämpligt för byråer som även hanterar omfattande privatförsäkringar eller liv- och sjukförsäkringar.

Integrationen med äldre, befintliga byråhanteringssystem (AMS) är fortfarande under utveckling jämfört med mer etablerade plattformar.

Priser för 1Fort:

Gratis

Anpassad prissättning

1Fort-betyg och recensioner:

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om 1Fort?

Så här tycker en recensent på Capterra:

”Det är enkelt och går snabbt att komma igång, och användargränssnittet är överskådligt och enkelt. Det är mycket tydligt var det finns hot eller problem som kräver uppmärksamhet. ”

”Det är enkelt och går snabbt att komma igång, och användargränssnittet är överskådligt och enkelt. Det är mycket tydligt var det finns hot eller problem som kräver uppmärksamhet. ”

4. Sonant AI (Bäst för AI-driven röstmottagning och samtalshantering)

Sonant AI åtgärdar det omedelbara intäktsbortfallet som orsakas av missade samtal och överbelastade receptioner. Istället för ett generiskt IVR-system som tvingar kunderna att välja ”tryck 1 för försäljning” i menyn, förstår denna röst-AI försäkringsspecifika sammanhang. Till exempel skillnaden mellan en förfrågan om självrisk och en första skadeanmälan (FNOL).

Det hanterar inkommande trafik dygnet runt, kvalificerar leads och sköter rutinmässiga serviceuppgifter som certifikatförfrågningar eller faktureringsfrågor. Allt detta sker utan att en callcenteragent behöver lyfta luren. Detta säkerställer att varje uppringare får ett omedelbart svar medan dina licensierade säljare kan fokusera på att avsluta komplexa affärer.

Sonant AI:s bästa funktioner:

Erbjud kundservice dygnet runt för rutinmässiga förfrågningar som försäkringsstatus, premiebetalningar och grundläggande frågor om täckning utan mänsklig inblandning

Synkronisera samtalsdata till ditt AMS/CRM, inklusive fullständiga transkriptioner och AI-genererade sammanfattningar som uppdaterar kundfilerna automatiskt efter varje interaktion

Kvalificera och vidarebefordra leads i realtid genom att identifiera samtalare med hög köpintention och genomföra varma överföringar till lämplig licensierad agent

Boka möten automatiskt genom att integrera med byråns kalendrar för att boka uppföljningar, förnyelser eller skadegranskningar baserat på agenternas tillgänglighet

Fördelar med Sonant AI:

Förutbildning specifikt för försäkringsbranschen innebär snabbare implementering än generiska röst-AI-plattformar

Inbyggda integrationer med vanliga AMS-plattformar för försäkringsbranschen minskar implementeringsproblemen

SOC 2 Typ II-certifierat och GDPR-kompatibelt

Nackdelar med Sonant AI:

AI-agenten kan ibland avvika från anpassade manus

Övergången från AI till mänsklig samtalshantering är inte alltid smidig

Sonant AI priser:

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Sonant AI:

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Sonant AI?

Läs vad en G2-recensent har att säga:

”Systemet är mycket intuitivt och fungerar effektivt för att vidarebefordra samtal dit de ska. Det gör att vårt team kan ägna sig åt mer värdeskapande uppgifter. Supportteamet hjälper oss att kontinuerligt anpassa vår agent så att den fungerar på ett sätt som passar vår byrås behov. ”

”Systemet är mycket intuitivt och fungerar effektivt för att vidarebefordra samtal dit de ska. Det gör att vårt team kan ägna sig åt mer värdeskapande uppgifter. Supportteamet hjälper oss att kontinuerligt anpassa vår agent så att den fungerar på ett sätt som passar vår byrås behov. ”

5. Gaya AI (Bäst för att eliminera manuell datainmatning på försäkringsbolagens portaler)

Repetitiva uppgifter som att mata in samma kundinformation i olika försäkringsbolags portaler är ett tråkigt arbete. Det sliter ut din personal och leder till stavfel som kan förstöra en offertens noggrannhet. Gaya AI är utvecklat för den försäkringsagent som tillbringar 50 % av sin dag med att fungera som en mänsklig länk mellan ett AMS och ett dussin försäkringsbolags portaler.

Det fungerar som ett AI-drivet urklipp som eliminerar behovet av att manuellt skriva in samma 200+ fält för varje enskild offert. Till skillnad från generiska verktyg för automatisk ifyllning använder Gaya datorseende och försäkringsspecifika LLM:er för att förstå den semantiska betydelsen bakom fälten. Det känner igen att ikraftträdandedatumet i en portal är detsamma som försäkringens startdatum i en annan.

Gaya AI:s bästa funktioner:

Extrahera data från ostrukturerade källor, inklusive försäkringsbrev, skärmdumpar och till och med foton på körkort, med hjälp av avancerad OCR och datorseende

Mappa fält dynamiskt med hjälp av en försäkringsspecifik ordlista som förstår teknisk terminologi, vilket säkerställer att data hamnar i rätt kryssruta eller alternativknapp oavsett portalens användargränssnitt

Exportera poster till CSV för att snabbt hämta förar- eller fordonslistor från transportörsdokument utan manuell rensning av kalkylblad

Synkronisera med offentliga API:er och webhooks för att skicka extraherade data från dokument direkt till ditt interna CRM-system eller byråns egna system

Fördelar med Gaya AI:

Minimerar fel som uppstår på grund av felaktiga inmatningar, såsom förväxlade chassinummer eller födelsedatum, vilket leder till felaktiga offerter och förseningar i teckningsprocessen

Tack vare den smidiga installationen som Chrome-tillägg kan ditt team börja använda det omedelbart utan någon komplicerad migrering av backend-systemet

Anpassar sig automatiskt till förändringar i försäkringsbolagens portaler, vilket undviker de frekventa avbrott som är vanliga med traditionella RPA-verktyg (Robotic Process Automation).

Nackdelar med Gaya AI:

Felfrekvensen kan öka i arbetsflöden som sträcker sig över flera sidor

Endast Chromium-webbläsare för datorer, utan stöd för mobila enheter

Gaya AI priser:

Anpassad prissättning

Gaya AI:s betyg och recensioner:

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

📮 ClickUp Insight: 43 % av människor säger att repetitiva uppgifter ger en hjälpsam struktur till deras arbetsdag, men 48 % tycker att de är utmattande och distraherar från meningsfullt arbete. Även om rutiner kan ge en känsla av produktivitet, begränsar de ofta kreativiteten och hindrar dig från att göra meningsfulla framsteg. ClickUp hjälper dig att bryta dig ur denna cykel genom att automatisera rutinuppgifter via intelligenta AI-agenter, så att du kan fokusera på djupare arbete. Automatisera påminnelser, uppdateringar och uppgiftsfördelning, och låt funktioner som automatiserad tidsblockering och uppgiftsprioritering skydda dina mest produktiva timmar. 💫 Konkreta resultat: Lulu Press sparar 1 timme per dag och anställd med hjälp av ClickUp Automations – vilket leder till en 12-procentig ökning av arbetseffektiviteten.

6. Informer från Entrinsik (Bäst för självbetjäningsbaserad affärsanalys)

Att förlita sig på en dataanalytiker för varje operativ rapport saktar ner beslutsfattandet. Du kan bryta det beroendet med Informer från Entrinsik. Det ger nämligen icke-tekniska chefer ett pek-och-klicka-gränssnitt till sina egna siffror.

Det fungerar som ett självbetjäningslager för analys som ligger ovanpå dina befintliga system, som AMS360 eller Sagitta. I slutändan gör detta att du kan sammanfoga data från flera källor till en enda, realtidsrapport. Detta förflyttar byrån från reaktiv rapportering i slutet av månaden till en proaktiv modell.

På så sätt kan varje säljare se sina egna kundbehållningsnivåer, provisionsfördelningar och hur pipelinen ser ut i realtid utan att behöva vänta på att en dataanalytiker ska ta fram en anpassad fil.

Informer by Entrinsik – de bästa funktionerna:

Skapa ad hoc-rapporter med ett pek-och-klicka-gränssnitt som gör det möjligt för användare utan tekniska kunskaper att söka i live-databaser och kalkylblad utan att skriva en enda rad SQL

Skapa interaktiva dashboards och fantastiska visualiseringar med AI-stödda verktyg som automatiskt omvandlar rådata till trenddiagram, värmekartor och jämförelsetabeller

Kontrollera datavisningen med säkerhet på radnivå, så att säljarna endast ser sin specifika kundportfölj medan ledningen har en övergripande bild av alla konton

Automatisera rapportdistributionen genom att schemalägga dagliga eller veckovisa e-postutskick som skickar personliga resultatsammanfattningar till varje medlem i teamet

Fördelar med Informer från Entrinsik:

Den sällsynta inbyggda anslutningen till Ellucian Colleague gör det till ett utmärkt val för högre utbildning

Hög användarnöjdhet på de största recensionsplattformarna

Flexibla driftsalternativ tillgodoser strikta krav på datalagring

Nackdelar med Informer från Entrinsik:

Ligger efter konkurrenterna när det gäller visualiseringens djup och anpassningsmöjligheterna för instrumentpanelen

Avancerade funktioner är starkt beroende av JavaScript-skript

Priser för Informer från Entrinsik:

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Informer by Entrinsik:

G2: För få recensioner

Capterra: 4,8/5 (över 40 recensioner)

7. Neural Earth (Bäst för AI-driven klimatriskinformation)

Traditionella katastrofmodeller är i grunden historiska ögonblicksbilder – de visar vad som har hänt tidigare. Men de har svårt att förutsäga hur ett föränderligt klimat kommer att påverka ett specifikt tak i framtiden. Neural Earth ersätter statiska kartor med ett dynamiskt beslutslager som kombinerar satellitbilder, miljösensorer och egenutvecklad AI för att kvantifiera risker i realtid.

I stället för att en försäkringsgivare ska behöva ägna dagar åt att manuellt korsreferera översvämningszoner och skogsbrandsområden, levererar plattformen riskbetyg på fastighetsnivå för flera olika risker på några sekunder. Den är utformad för att omvandla abstrakta miljödata till tydliga operativa signaler. Detta hjälper försäkringsbolag och återförsäkrare att anpassa sin exponering innan nästa händelse inträffar.

Neural Earths bästa funktioner:

Skapa riskbedömningar för flera risker, såsom översvämning, skogsbrand och storm, med hjälp av AI-modeller som analyserar sårbarheter på fastighetsnivå istället för generella genomsnitt per postnummer

Sammanställ portföljens exponering för att identifiera och prioritera högrisk tillgångar i stora fastighetsinnehav för institutionella investerare och försäkringsbolag

Automatisera underwriting-granskningen genom att skicka miljörisksignaler i realtid direkt till befintliga inlämningsarbetsflöden via en API-centrerad arkitektur

Samordna globala data genom att sammanföra spridda datamängder från satellitbilder, myndighetsregister och miljösensorer till en enda plattform för beslutsstöd.

Fördelar med Neural Earth:

Bredare täckning för flera risker än specialiserade konkurrenter

Gränssnittet med naturligt språk sänker den tekniska tröskeln för geospatial analys

Stark branschvalidering genom strategiska partnerskap med försäkringsbolag som Orion180 för avancerad analys av skogsbränder

Nackdelar med Neural Earth:

Kärnmodulerna i produkten är märkta med ”early access”, vilket indikerar potentiell instabilitet i plattformen

Inga offentligt definierade SLA:er för drifttid eller svarstider

Priser för Neural Earth:

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Neural Earth:

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

8. Acolite AI Agents (Bäst för att implementera anpassade AI-agenter för försäkringar)

Acolite AI Agents är utvecklat för byråer som har vuxit ur traditionell RPA men som saknar utvecklingsresurser för att bygga anpassade LLM-arbetsflöden från grunden. Det fungerar som en AI-kollega som du kan sätta in i specifika, krävande operativa luckor – som utfärdande av försäkringsintyg (COI) eller kartläggning av värdetabeller (SOV).

Till skillnad från en vanlig chatbot är dessa agenter förutbildade för att läsa försäkringsdokument och interagera med ditt AMS precis som en mänsklig kundansvarig skulle göra. Du vidarebefordrar helt enkelt ett e-postmeddelande eller en offert från försäkringsbolaget till agenten, och agenten hanterar datautdrag, ifyllande av formulär och systemuppdateringar i bakgrunden.

Acolite AI Agents bästa funktioner:

Automatisera jämförelsen av offerter genom att låta agenterna extrahera premier, gränser och självrisker från försäkringsbolagens PDF-filer och sammanställa dem i ett jämförande kundförslag.

Hantera värderingsscheman (SOV) tillsammans med agenter som validerar och standardiserar kalkylblad för flera fastigheter, samt flaggar upp saknade uppgifter eller avvikelser för försäkringsgivare

Uppdatera ditt AMS automatiskt genom att låta AI-agenter extrahera försäkringsdata från försäkringsbolagens portaler vid förnyelser, så att ditt registersystem förblir korrekt.

Samordna ansökningar till försäkringsbolag med hjälp av agenter som förifyllda ACORD-formulär och validerar ansökningar innan de skickas till marknaden

Fördelar med Acolite AI Agents:

Specialutvecklat för försäkringsarbetsflöden direkt ur lådan

Kan konfigureras utan djupgående teknisk expertis

Fokuserar på att förstärka mänskligt beslutsfattande snarare än att helt ersätta det

Nackdelar med Acolite AI Agents:

Begränsad offentlig dokumentation och användarrecensioner från tredje part gör det svårare att jämföra prestanda med äldre etablerade aktörer

Långsiktig stabilitet och supportkvalitet är mindre beprövade än etablerade alternativ

Priser för Acolite AI:

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Acolite AI Agents:

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

9. LinqCo-Pilot (Bäst för digitalt nätverkande och uppföljning av leads)

Att glömma att följa upp en intresserad kund innebär att man går miste om potentiella intäkter och slösar bort pengarna som man från början spenderade på att delta i konferensen. LinqCo-Pilot hindrar dig från att begå det misstaget. Det ersätter fysiska visitkort med NFC-aktiverad hårdvara som utlöser omedelbara digitala åtgärder.

Enkelt uttryckt: ett enda tryck på ditt Linq-märke eller kort skickar din kontaktinformation, länkar till sociala medier och schemaläggningsverktyg direkt till en potentiell kunds telefon. Co-Pilot-lagret använder sedan AI för att hantera den administrativa uppstädningen, transkribera dina snabba mötesanteckningar och föreslå den bästa tiden att återkomma baserat på dina senaste interaktioner. Detta förenklar kundhanteringen.

LinqCo-Pilots bästa funktioner:

Dela kontaktuppgifter via NFC med hjälp av fysiska kort, brickor eller hubbar som gör det möjligt för potentiella kunder att spara din information direkt utan att behöva ladda ner en app

Automatisera uppföljningen av leads med en AI-assistent som uppmanar dig att kontakta nya kontakter och tillhandahåller kontextanpassade meddelandemallar baserade på dina mötesanteckningar

Fånga upp leads med AI-stödda formulär som låter dig skanna pappersvisitkort eller namnbrickor och automatiskt synkronisera de extraherade uppgifterna till ditt CRM

Spåra engagemangsstatistik för att se exakt när och var din digitala profil visades, inklusive vilka specifika länkar eller filer som dina nya kontakter klickade på

Fördelar med LinqCo-Pilot:

Stark marknadstraktion indikerar bevisad produkt-marknadsanpassning

Mer djupgående analyser och automatisering av uppföljningar med AI jämfört med direkta konkurrenter

SOC 2 Typ II-certifierat med SSO i företagsklass

Nackdelar med LinqCo-Pilot:

Vissa användare rapporterar kompatibilitetsproblem med NFC-enheter

Stora team kan inte sköta sig själva och måste gå via säljavdelningen

Priser för LinqCo-Pilot:

LinqCo-Pilot Plus: 25 $/månad per användare

Betyg och recensioner för LinqCo-Pilot:

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

10. Indemn AI (Bäst för konversationsbaserade AI-agenter för alla kanaler)

Att hantera kundkonversationer via röstsamtal, chatt, SMS och e-post utan en enhetlig strategi för multikanalkommunikation skapar stora kommunikationssilos. Kunderna blir frustrerade när de måste upprepa sitt ärende på telefonen efter att redan ha förklarat det asynkront, vilket får ditt försäkringsbolag att framstå som oorganiserat.

Indemn AI samlar externa kundchattar och ser till att kontexten i en konversation följer kunden. Istället för att hantera fyra olika isolerade verktyg får ditt team en samlad AI-assistent. Den kan hantera rutinmässig försäkringstjänst eller initialt intag av leads självständigt, men vet exakt när den ska överlämna konversationen till en licensierad människa med en fullständig sammanfattning av vad som redan har diskuterats.

Indemn AI:s bästa funktioner:

Analysera mäklarbeteende och marknadstrender med automatisk kategorisering av varje interaktion, och omvandla konversationsdata till praktiska insikter för byråns tillväxt

Samla in och skala upp institutionell kunskap genom att träna AI:n på dina specifika marknadsföringsmaterial, riskbedömningsdokument och interna manus för att säkerställa att den ”talar” som din byrå

Använd AI Associates i alla kanaler, inklusive telefon, e-post, SMS och webbchatt, för att erbjuda en konsekvent serviceupplevelse dygnet runt

Anpassa arbetsflöden i AI Studio för att skapa specifika försäkringsresor, till exempel riskbedömningar för mäklare eller skadehantering för försäkringstagare, utan att skriva kod

Fördelar med Indemn AI:

Publicerade resultat från fallstudier visar på verklig operativ påverkan

Specifikt för försäkringsbranschen möjliggör snabbare implementering än plattformar för allmänna ändamål

Omnikanal-täckning minskar integrationskomplexiteten vid hantering av separata verktyg

Nackdelar med Indemn AI:

Saknar färdiga, förkonfigurerade kopplingar för många AMS-system

Förlitar sig på externa LLM-leverantörer som behandlar kunddata

Priser för Indemn AI

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Indemn AI:

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vilket Outmarket AI-alternativ passar dig bäst?

Varje gång du lägger till ytterligare en punktlösning för att lösa ett enskilt problem gör du din teknikstack mer komplicerad, dyrare och svårare för ditt team att använda. Detta leder inte bara till verktygsspridning och ökar risken för att välja fel programvara, vilket påverkar hela stacken.

I slutändan kommer denna process att fånga ditt team i en cykel av oändlig migrering.

Du kan bryta denna cykel genom att välja en plattform som anpassar sig till hela din verksamhet. En sammanlänkad arbetsyta, som ClickUp, ersätter de spridda verktygen som bromsar dig. Ditt team lägger mindre tid på att hantera programvara och mer tid på att utföra det arbete som genererar intäkter.

Vanliga frågor (FAQ)

En konvergerad arbetsyta samlar uppgifter, dokument och kommunikation på en enda plattform, medan en punktlösning är ett nischverktyg som är utformat för att lösa endast ett specifikt problem. Genom att centralisera verksamheten eliminerar en konvergerad arbetsyta behovet av att växla mellan separata appar, vilket minskar fragmenterat arbete och förbättrar samordningen inom teamet.

AI-agenter förbättrar hanteringen av arbetsflöden genom att självständigt utföra repetitiva uppgifter baserat på specifika utlösare och händelser i arbetsytan. Till skillnad från grundläggande automatisering följer agentteknik komplexa instruktioner för att hantera administrativa rutinsysslor, såsom att utarbeta försäkringsuppdateringar eller vidarebefordra leads, vilket gör att ditt team kan fokusera på högvärdiga strategier och kundrelationer.

Kontextutbredning uppstår när projektdata, kundanteckningar och intern kommunikation är utspridda över flera, icke sammankopplade applikationer. Denna fragmentering är skadlig eftersom den leder till förlorad information, missade deadlines och betydande tidsspill på sök- och räddningsuppdrag för att hitta rätt dokument.