Hur man skriver effektiva AI-promptar för karaktärer (exempel + mallar)

Oavsett om du skriver en följetong eller utformar en interaktiv karaktärsupplevelse står du inför en utmaning. Karaktären måste vara konsekvent genom hela konversationen. Det är därför kvaliteten på dina uppmaningar är viktig.

När din prompt tydligt definierar karaktärens personlighet och den ton du vill ha samtidigt som den sätter gränser, får du mer tillförlitliga interaktioner.

Promptning är en standarddel av hur team producerar tillförlitligt innehåll över tid. Adobe rapporterar att 86 % av kreatörerna använder generativ AI i sitt arbete, vilket gör det till ett utmärkt verktyg för att generera prompts.

Den här guiden visar hur du skriver AI-promptar för karaktärer och hur du korrigerar en karaktär som avviker från manuset. Du får också mallar som du kan återanvända i olika projekt, samt ett praktiskt sätt att organisera prompt-resurser och produktionsarbete i ClickUp.

Vad är Character AI?

Character AI är en chattplattform skapad för interaktiva konversationer med ”karaktärer” som du kan skapa och anpassa. Här definierar du en karaktärs personlighet, bakgrund och stil. Sedan chattar du för att generera dialog, berättelsescener, rollspelsinteraktioner eller konceptutforskning för konst och AI-konstarbetsflöden.

Ur ett promptperspektiv behandlar Character AI varje konversation som mer än ett enda meddelande. Det tar hänsyn till de inblandade karaktärerna, chattypen, användarprofiler, fästa minnen och konversationshistorik när det konstruerar prompts bakom kulisserna. Detta är avgörande eftersom dina karaktärsdrag och miljödetaljer måste förbli enhetliga över flera turer för att uppnå konsekventa resultat.

Om du skapar karaktärer för ett team eller en community spelar äganderätt och återanvändning också in. Enligt Character AI äger du rättigheterna till karaktären när du skapar en automatiserad AI-karaktär med verktyget. Det gör det enklare att behandla dina prompts som återanvändbara kreativa tillgångar, liknande mallar eller filer i ett produktionsflöde.

Hur man skriver effektiva AI-promptar för karaktärer

Om du vill ha bra interaktioner mellan karaktärer bör din prompt läsas som en kreativ brief. Du måste ange vem karaktären är och hur karaktären talar. Dessutom bör du också ange berättelsen, tillsammans med annan information eller begränsningar. Character AI ger dig också flera ställen där du kan forma beteendet, som fälten Hälsning och Beskrivning, så att du kan ställa in förväntningar innan det första svaret.

✅ Låt oss gå igenom några viktiga tips för Character AI:

1) Börja med en tydlig roll och ett tydligt mål

En bra prompt inleds med vad karaktären är, samt vad scenen behöver åstadkomma. Detta håller dialogen fokuserad och hjälper dig att undvika generiska svar.

Låt oss gå igenom ett exempel som du kan följa för att komma igång med att skapa karaktärer i Character AI:

Roll: ”Du är en erfaren museikurator som fungerar som mentor för nya utställningsdesigners”

Mål: ”Hjälp mig att planera en berättelsebåge för en besöksrutt i ett galleri för samtida konst.”

Resultat: ”Ställ 3 förtydligande frågor, och föreslå sedan en detaljerad disposition”

📌 Här är en exempelmall som du kan använda:

KaraktärsnamnSang Ria SloganSenior story editor för interaktiv fiktion BeskrivningJag heter Sang och är en senior story editor som hjälper dig att skapa karaktärscentrerade scener för rollspel, interaktiv fiktion och serier. Jag ställer skarpa, klargörande frågor och föreslår sedan tydliga scenförlopp, dialogalternativ och konsekventa röstanteckningar. Jag ser till att din karaktär är konsekvent mellan turerna, uppmärksammar tonförändringar och styr scenen tillbaka mot målet. HälsningBerätta vad du håller på att skapa: rollspel, interaktiv berättelse eller karaktärsstudie. Dela med dig av din karaktärs roll och vad du vill uppnå med den här scenen. Jag ställer tre snabba frågor och skriver sedan ett utkast till den inledande dialogen i den stil du föredrar.

2) Ange karaktärens personlighet, röst och gränser

De flesta svar som inte stämmer överens med tonen uppstår när AI:n saknar tydliga personlighetsdrag och språkliga regler. Du bör beskriva rösten i praktiska termer som kan kopplas till skrivresultat.

Karaktärens personlighet: Lugn, rak, lätt humoristisk, aldrig sarkastisk

Språk: Korta stycken, konkreta substantiv, minimalt med metaforer

Gränser: Undvik romantik, undvik våldsamma detaljer, håll innehållet på PG-13-nivå

📌 Här är en exempelmall som du kan använda:

KaraktärsnamnMorgan Hale SloganRöst- och gränssättningscoach för konsekvent rollspel BeskrivningJag heter Morgan och är en röst- och gränssättningscoach som hjälper dig att hålla en karaktärs personlighet konsekvent under långa chattar. Jag översätter personlighetsdrag till tydliga röstregler så att karaktären förblir stabil i ton och språk. Jag upprätthåller också gränser som förhindrar att man glider in i oönskade teman, format eller metakommentarer. Förvänta dig koncis vägledning och dialog som förblir trogen karaktärens personlighet. HälsningDela med dig av fyra detaljer på en rad vardera: karaktärens personlighet, den röststil du önskar, de gränser du behöver och miljön. Jag bekräftar röstreglerna, upprepar gränserna och skriver sedan den inledande dialogen i en konsekvent ton.

3) Ge bakgrundsinformation som faktiskt driver besluten

Den bakgrund du ger till Character AI bör förklara motiv och konflikter. En karaktär med endast en jobbtitel kommer fortfarande att agera generiskt om du inte kopplar dina detaljer till beslut. Du skapar mer realistiska interaktioner när karaktären har något på spel.

Bakgrund: Uppvuxen i en hamnstad, misstror auktoriteter efter en misslyckad utredning

Motivationer: Vill ha sanningen, skyddar yngre lagkamrater, avskyr offentlig beröm

Press: Deadline om 12 timmar, saknade uppgifter, rivaliserande lag som stör

📌 Här är en exempelmall som du kan använda:

KaraktärsnamnReese Calder SloganKaraktärsbakgrundsgenerator för scener med höga insatser BeskrivningJag heter Reese och är en karaktärsutvecklare som hjälper dig att skriva bakgrundshistorier som styr besluten i scenen. Jag kopplar samman bakgrundsdetaljer med motivationer och konflikter så att karaktären beter sig konsekvent i alla interaktioner. Jag ser till att karaktärens personlighet förblir stabil och utformar dialogen utifrån prioriteringar och konsekvenser. Förvänta dig fokuserade frågor, tydlig scenram och realistiska svar som stämmer överens med karaktärens motivationer. HälsningDela med dig av tre saker: den bakgrundsinformation som format hur din karaktär ser på världen, vad de vill ha mest just nu och det tryck de inte kan ignorera. Jag kommer att definiera karaktärens motiv och skriva den inledande dialogen där dessa motiv direkt påverkar besluten.

4) Lägg till några ”exempel”rader för att fastställa dialogmönster

Character AI stöder längre inställningsfält, såsom Definition, och kan inkludera en strukturerad exempeldialog. Detta förbättrar ofta konsekvensen eftersom AI:n kopierar mönster. Detta ger AI:n en utgångspunkt för röst och avsikt.

✅ Du bör inkludera 4 till 8 korta dialogexempel som:

Användare: ”Sammanfatta scenen hittills”

Karaktär: ”Två saker är viktiga. Vittnet har ändrat sin berättelse, och tidslinjen stämmer fortfarande inte. Berätta vad du såg vid dörren.”

Användare: ”Jag vill ha mer spänning”

Karaktär: ”Ta då bort bekvämligheten. Ge oss en konsekvens om vi misslyckas, och en anledning till att vi inte kan gå därifrån.”

📌 Här är en exempelmall som du kan använda:

Karaktärens namnTheo Lin SloganRöstcoach för konsekvent karaktärsdialog BeskrivningJag hjälper dig att skapa en karaktärsröst som förblir stabil under långa chattar. Jag skriver korta, användbara dialoger. Jag återspeglar den ton du definierar, håller fraseringen konsekvent och använder verbala ”tells” så att karaktären låter som samma person i varje scen. HälsningKlistra in 4 till 6 rader dialog i den ton du vill ha (det går bra även om det är grovt). Jag identifierar röstreglerna, föreslår 3 verbala ledtrådar och skriver sedan nästa utbyte i samma stil.

5) Kontrollera formatet så att utdata förblir användbara

Om du planerar att återanvända AI-karaktärsinnehållet för serier eller ett AI-konceptark måste du definiera ett utdataformat som förblir stabilt. Formatkontroll minskar omarbetningen eftersom du får strukturerade utdata som du kan kopiera till filer eller ett produktionsflöde.

”Skriv i manusformat med scenrubriker”

”Skapa ett karaktärsblad med egenskaper, motivationer och rädslor”

”Ge mig en 6-punktsöversikt för nästa kapitel”

📌 Här är en exempelmall som du kan använda:

KaraktärsnamnCasey Rowan TaglineFormatkontroll för återanvändbara karaktärsutdata BeskrivningJag heter Casey och är en formatkontrollant som hjälper dig att omvandla karaktärsconversationer till strukturerade resultat som du kan återanvända i olika projekt. Jag ser till att karaktärens personlighet förblir konsekvent samtidigt som jag säkerställer ett stabilt utdataformat för manus och AI-konceptblad. Du kan förvänta dig en ren struktur, tydliga rubriker och svar som du kan kopiera direkt till dina filer utan ytterligare redigering. HälsningBerätta vilket utdataformat du behöver och beskriv sedan karaktärens personlighet. Ge mig sedan miljön och konflikten. Välj ett av följande: manus med scenrubriker, ett karaktärsblad med egenskaper och motiv, en kapitelöversikt i 6 steg eller ett AI-konceptblad. Jag bekräftar formatet och genererar utdata i den strukturen varje gång.

6) Betrakta skapandet av uppmaningar som ett designproblem

Prompt Poet är ett gränssnittsdrivet sätt att skapa mer komplexa uppmaningar så att du kan bygga instruktioner på samma sätt som du skulle designa komponenter i en layout. Denna struktur hjälper när din uppsättning blir komplex, eftersom du slutar skriva ett långt stycke och istället börjar sätta ihop återanvändbara uppmaningsblock.

✅ Här är en praktisk mall för uppmaningar som du kan återanvända:

Karaktär: [roll, personlighetsdrag, röstregler]

Bakgrund: [2 till 4 rader som förklarar motiv och konflikter]

Miljö: [tid, plats, begränsningar, insatser]

Interaktionsregler : [tongränser, formatering, vad man ska undvika]

Utdata: [vad du vill ha härnäst, i vilket format]

📌 Här är ett exempel du kan använda:

KaraktärsnamnPrompt Poet SloganPrompt Builder för modulära karaktärsblock BeskrivningJag är Prompt Poet, en promptgenerator som hjälper dig att behandla skapandet av prompts som ett designproblem. Jag delar upp komplexa uppsättningar i återanvändbara block som du kan mixa och matcha, så att din karaktär förblir konsekvent och dina instruktioner förblir tydliga. Jag hjälper dig att definiera karaktären, bakgrunden, miljön, interaktionsreglerna och utdataformatet som separata komponenter, för att sedan sätta ihop dem till en polerad prompt som du kan återanvända i olika projekt. HälsningBerätta vad du bygger och hur du vill att resultatet ska formateras. Dela sedan fem block: karaktär, bakgrund, miljö, interaktionsregler och resultat. Om du inte har ett block, säg ”standard”, så föreslår jag ett. Jag skickar tillbaka en ren, återanvändbar prompt med denna struktur varje gång:

🧠 Visste du att? Enligt Scriptation har team inom TV- och filmproduktion ofta en ”karaktärsbibel” för att säkerställa att personlighet, motiv och kontinuitet är konsekventa över avsnitt och säsonger. Det är samma problem som du löser med Character AI-prompter, bara i ett snabbare format.

De bästa mallarna för AI-promptar för karaktärer för olika användningsfall

Du får mer konsekventa resultat när du behandlar varje prompt som en minibrief. Det innebär att du definierar karaktären, miljön, konflikten och det önskade utdataformatet på ett och samma ställe.

Mallarna nedan fungerar bra i Character AI och kan även användas i liknande AI-verktyg som stöder rollspel och långa interaktioner.

För varje användningsfall kommer vi att gå igenom:

Ett exempel på en prompt som du bör klistra in som ditt första meddelande

En snabb förhandsgranskning av resultatet så att du vet hur ett ”bra” resultat ser ut

✅ Låt oss diskutera mallarna i detalj nedan:

Mall 1: Skrivstöd (dialog som låter som en enda karaktär)

Du fastställer karaktärens personlighet och stil tidigt, så att AI:n inte glider in i generiska dialoger efter några turer.

Exempel på uppmaning:

Du är min dialogredaktör för en karaktärsdriven berättelse.

Karaktärens personlighet: Lugn, rak, tystlåten och rolig, aldrig sarkastisk

Karaktärsdrag : Observant, tål inte vaga svar, beskyddande mot yngre personer

Miljö: Sen kväll, lägenhet i en liten stad, regn utanför, strömavbrott

Konflikt : Två personer är oense om man ska säga sanningen nu eller vänta till i morgon

Stilregler: Korta repliker, undertexten är viktig, inget melodrama

Resultat: skriv 14 rader dialog, ingen berättarröst, inkludera en subtil känslomässig förändring vid rad 10

Mall 2: Berättarprompt (scenbeskrivningar plus utkast)

Detta underlättar eftersom du skiljer struktur från utkast, vilket gör din berättelse sammanhängande och påskyndar din kreativa skrivprocess.

Exempel på uppmaning:

Du är en berättarpartner som skriver en tydlig scenstruktur och sedan utarbetar scenen.

Karaktär: En principfast utredare som avskyr genvägar

Bakgrund: De förlorade en gång ett mål eftersom de litade på fel vittne

Miljö: Fullsatt tågstation i stan, rusningstid, högljudda utrop

Motivationer: Skydda en oskyldig person, bevara deras trovärdighet

Konflikt: En viktig detalj strider mot tidslinjen, och någon vill dölja den

Stil: Realistisk, jordnära, inga klichéer

Utdataformat: 6 scenavsnitt, vardera 1 rad. Därefter 10 rader dialog som matchar avsnitten

6 scenavsnitt, vardera 1 rad

Sedan 10 rader dialog som matchar rytmen

Mall 3: Rollspelsprompt för nybörjare (tydliga regler, liten risk för förvirring)

Tips för nybörjare fungerar bäst när du håller reglerna synliga och ger användaren en tydlig nästa åtgärd.

Exempel på uppmaning:

Du spelar rollen som en mentor som hjälper mig att hålla mig i scenen.

Karaktär: vänlig, självsäker, stödjande

Personlighetsdrag: nyfiken, tålmodig, utmanar på ett vänligt sätt

Miljö: fantasyakademi, första dagen på utbildningen

Konflikt: Jag har en kraft som jag ännu inte kan kontrollera

Gränser: håll det på PG-13-nivå, ingen romantik, inga våldsdetaljer

Interaktionsregler: håll dig till din roll, nämn inte AI, ställ en fråga per svar

Resultat: börja scenen med 6 rader dialog och ett val för mig i slutet

Beskrivning av resultatet:

Karaktär: “Du är tidig. Det är ett gott tecken. ”Du: ”Jag har inte sovit. ”Karaktär: ”Du är rädd för vad du kan göra. ”Du: ”Det hände igen i natt. ”Karaktär: ”Då tränar vi smartare. Berätta vad du kände precis innan det började. ”Val: Beskriver du känslan eller visar du ett märke som det lämnade efter sig?

Mall 4: Avancerad rollspelsprompt (långsiktig konsekvens och minnesankare)

Avancerade uppmaningar fungerar när du ger AI:n regler som den kan tillämpa upprepade gånger, samt kontinuitetsankare som bevarar karaktärsdrag genom en lång berättelse.

Exempel på uppmaning:

Du spelar rollen som en strateg i en pågående kampanj.

Karaktärens personlighet: Disciplinerad, intensiv, respektfull, aldrig avslappnad

Egenskaper: Riskmedveten, detaljfokuserad, avskyr onödiga rörelser

Bakgrund: En före detta befälhavare som misslyckades en gång på grund av saknade data

Värld: Realistisk sci-fi-stad med strikta regler och övervakning

Konflikt: Vi måste hämta en fil utan att utlösa ett larm

Kontinuitetsankare som du måste hålla konsekventa:

Karaktären ljuger aldrig

Karaktären talar i korta, deklarativa repliker

Karaktären nämner alltid en avvägning innan en plan

Resultat:

Sammanfatta planen i 5 steg

Spela sedan upp den första kontakten som 10 rader dialog

Avsluta med två alternativ och en tydlig konsekvens för varje

Beskrivning av resultatet:

Plan steg 1: Identifiera den döda vinkeln i kamerans svepPlan steg 2: Skapa en distraktion som ser ut som rutinunderhållKaraktär: ”Vi har två vägar. Båda kostar något.”Du: ”Ge mig den rena.”Karaktär: ”Ren kostar tid. Tid ökar exponeringen.”

Mall 5: AI-konstpromptkompanjon (karaktärsblad för visuell enhetlighet)

Om du skapar AI-konst bör karaktären se konsekvent ut i olika stilar, såsom anime eller tecknad film, även när scenen förändras. En karaktärsorienterad prompt som genererar visuella detaljer minskar behovet av omarbetning. Du bör standardisera karaktärens bakgrund och visuella detaljer, så att dina bildpromptar förblir samstämmiga över olika stilar och möjligheter.

Exempel på uppmaning

Du är min assistent för karaktärsdesign vid planering av AI-konst. Skapa ett karaktärsark för en enskild karaktär som jag kan återanvända i olika bilder:Karaktärskoncept: bud på gatunivå i en neonstadPersonlighet: skarp, tålig, tyst optimistiskRegel för unika karaktärer: ge mig 3 visuella kännetecken som förblir konstantaUtdataformat:

fysiska detaljer (ansikte, hår, kropp, åldersintervall)

kläder och accessoarer

förslag på färgpaletter

3 utmärkande element

5 bildpromptlinjer i olika stilar (realistisk, anime, tecknad film, serier, minimalistisk)

Håll det kortfattat och specifikt

Hur man hanterar en karaktär som ”avviker från manuset”

När en karaktär avviker från manuset kan du omedelbart upptäcka det genom att rösten förändras och karaktären börjar göra saker som inte stämmer överens med de personlighetsdrag du har fastställt. För författare och kreatörer bryter detta kontinuiteten och bromsar den kreativa skrivprocessen. Du slutar med att lägga massor av tid på att korrigera resultatet istället för att bygga upp berättelsen.

Den goda nyheten är att du kan få tillbaka karaktären med några riktade justeringar av prompterna, och om avvikelsen fortsätter att upprepas kan du förhindra den genom att skärpa karaktärens inställningar i byggarens fält.

✅ Här är några steg du kan följa för att rätta till en karaktär som avviker från manuset:

Steg 1: Identifiera vilken typ av avvikelse du ser

Några typer av avvikelser som du kan märka hos dina karaktärer är följande:

Röstförskjutning: Karaktärens personlighet förblir i stort sett korrekt, men språket, tonen eller stilen förändras mellan svaren

Avvikelser i kontinuiteten: Karaktären glömmer bakgrund, miljö, motiv eller tidigare beslut

Avvikelse från ramarna: Karaktären hittar på nya regler, nya karaktärer eller en ny riktning som inte stämmer överens med din berättelse

Steg 2: Använd en korrigeringsprompt mitt i chatten som passar in i samtalets riktning

Detta är professionella ”återställningsprompter” som du kan klistra in i chatten när något går fel. Håll dem korta och specifika. Du korrigerar kvaliteten på utdata utan att ändra scenen.

📌 Återställningsprompt för röstavvikelse:

Håll dig till karaktären och följ samma röstregler. Bevara karaktärens personlighet: [infoga 3 egenskaper] Stilkrav: [infoga 2 till 3 stilregler] Skriv om ditt senaste svar med samma innebörd, men med rätt röst och stil.

📌 Återställningsprompt för avvikelser i kontinuiteten:

Pausa och sammanfatta de aktuella fakta innan du fortsätter Karaktärsbakgrund: [1 rad]Miljö: [1 rad]Mål: [1 rad]Begränsning: [1 rad]Fortsätt nu scenen från det senaste beslutet, och introducera inga nya fakta om jag inte ger dem

📌 Återställningsprompt för avvikelse från ramarna:

Du har introducerat detaljer som ligger utanför ramen för denna scen. Ta bort alla nya karaktärer, platser eller regler som du har lagt till. Fortsätt att endast använda den information som redan har fastställts. Ställ en förtydligande fråga om du behöver ytterligare detaljer innan du skriver vidare.

Steg 3: Åtgärda upprepade avvikelser vid källan med hjälp av byggarens fält

Om du ser samma avvikelser i nya chattar ligger lösningen i karaktärsinställningarna. I Character AI:s skaparguide framgår det tydligt att variationen i karaktärernas beteende kommer från den information du anger i dessa fält.

1) Skärp hälsningen så att den sätter rätt ton

Hälsningen är det första karaktären säger när en ny konversation inleds. Den sätter förväntningarna på röst och interaktionsstil. Du bör lägga till två saker i hälsningen:

En kort beskrivning av karaktärens personlighet och stil

En strukturerad första fråga som håller chatten på rätt spår

📌 Exempel på hälsningsmönster: Jag kommer att hålla mig till karaktären och ha en konsekvent röst. Beskriv miljön, scenens mål och konflikten i en rad vardera.

2) Använd den långa beskrivningen för att förstärka egenskaper och beteende

I den långa beskrivningen kan karaktären beskriva sig själv, inklusive bakgrund och beteenden. Här kan du förstärka karaktärsdrag och personlighetsdrag med ett enkelt språk.

Du bör inkludera:

3 till 5 personlighetsdrag

2 regler för röster

1 gräns som förhindrar oönskade riktningsförändringar

3) Använd definitionen för avancerad kontroll och konsekvens

Definition är ett stort fritextfält som kan innehålla strukturerade exempel på dialoger eller vilket textinnehåll som helst. Det har också en hög teckenbegränsning, vilket gör det till den främsta platsen för att ”träna” ett konsekvent beteende.

Character AI erbjuder även ett dialogformat som du kan använda i Definition för att ge exempel på hur karaktären bör tala.

✅ Om din karaktär ofta avviker från manuset bör du lägga till:

Ett kort bakgrundsavsnitt som kopplar samman motiv till beslut

Ett litet urval av dialogexempel som visar ton och stil

4) Lägg till exempelkonversationer för att vägleda användarinteraktioner

Exempelkonversationer visar andra hur de kan interagera med din karaktär och kan hjälpa till att visa framgångsrika mönster för fraser eller interaktionsmetoder. Detta är användbart när din publik använder karaktären som skrivstöd, berättande eller rollspelsprompter, eftersom du lär dem hur man prompterar karaktären på ett effektivt sätt.

När du har uppdaterat hälsning, lång beskrivning eller definition:

Starta en ny chatt

Skicka samma uppmaning två gånger, oförändrad

Jämför om karaktärens personlighet och stil förblir konsekvent

Om karaktären fortfarande avviker är det oftast bäst att minska antalet krav i prompten och lägga till en stark begränsning, för att sedan gradvis lägga till detaljer igen.

Vanliga misstag att undvika med AI-promptar för karaktärer

Även om du har en tydlig idé kan Character AI-prompter ibland ge inkonsekventa resultat. Detta händer om din karaktärsinställning är oklar eller om instruktionerna är svåra att tillämpa över flera turer.

✅ Här är vanliga misstag du bör undvika när du skriver AI-promptar för karaktärer:

1. Att lämna karaktärsbeskrivningen för vag

Om beskrivningen låter som en biografi istället för en beteendeguide kan karaktärens personlighet glida iväg. Du får bättre resultat när du definierar egenskaper utifrån vad karaktären gör i dialog, hur de hanterar konflikter och vad de vägrar att göra.

Fältet Definition i Character AI är utformat för längre inställningar och exempel som formar beteendet, så det är ett bra ställe att förstärka dessa regler.

2. Att begära för mycket i en enda uppmaning

Kvaliteten på resultatet kan försämras om du begär ett karaktärsblad eller ett fullständigt scenutkast i ett enda meddelande. Ett mer tillförlitligt arbetsflöde är att dela upp prompten i olika steg. Bekräfta först karaktärsdrag och motiv, definiera sedan miljön och konflikten, och generera sedan dialogen eller scenen.

3. Se stil som en känsla istället för en regel

Önskemål som ”realistiskt” eller ”filmiskt” är lätta att tolka på olika sätt. Du bör definiera stilen med hjälp av konkreta regler, såsom svarens längd, formalitet, detaljnivå och om du vill ha enbart dialog eller dialog plus scenanvisningar.

4. Förväntningar på perfekt minne under långa chattar

Character AI har infört förbättringar av minnesfunktionen, men påpekar också att man inte kan garantera att en karaktär alltid kommer att använda minnesinnehållet exakt som det är skrivet. Du bör ha en kort sammanfattning av viktiga detaljer som du kan återge när kontinuiteten är viktig.

5. Skapa uppmaningar kring igenkännliga upphovsrättsskyddade karaktärer

Reuters rapporterade att Disney skickade ett upphörandebrev till Character. AI med krav på att Disneys upphovsrättsskyddade karaktärer skulle tas bort från plattformen. Att återanvända originalkaraktärer är ett säkrare val på lång sikt.

Begränsningar vid användning av Character AI

Character AI är starkt när det gäller interaktiv dialog och rollspel, men det har begränsningar som spelar roll när du förlitar dig på det för konsekvent berättande eller återanvändbara promptbibliotek. Genom att planera utifrån dessa begränsningar kan du få mer förutsägbara resultat och färre återställningar.

✅ Låt oss gå igenom några av de viktigaste begränsningarna med att använda Character AI:

Minne och långsiktig konsistens kan inte garanteras

Minnesfunktioner kan hjälpa, men de kan inte garantera att en karaktär alltid följer minnesinnehållet exakt som det är skrivet. Du bör förstärka viktiga karaktärsdrag, motiv och fakta om miljön när chatten blir lång.

Moderering och säkerhetskontroller kan avbryta utmatningen

Character AI har ett säkerhetscenter och använder säkerhetssystem som kan ändra, förkorta eller avvisa vissa svar. Detta kan påverka tonen och kontinuiteten i längre rollspelsessioner, så du bör se till att dina uppmaningar följer plattformens användarvillkor.

Kvaliteten på resultatet kan variera mellan olika körningar

Även med samma prompt kan resultaten variera. Det praktiska tillvägagångssättet är att standardisera din promptstruktur och hålla din karaktärsdefinition stabil, följt av iterationer med små redigeringar.

Plattformsändringar kan påverka återanvändningen

Precis som med många AI-plattformar för konsumenter kan ändringar av funktioner, policyer eller IP-skydd påverka tillgängligheten över tid. Om du vill kunna återanvända dem på ett stabilt sätt bör du även spara dina prompt-resurser och karaktärsdefinitioner utanför plattformen.

Alternativ till karaktärs-AI att utforska

När du skapar karaktärer i flera olika verktyg är det största problemet var dina prompt-resurser hamnar. Dina anteckningar om karaktärerna kan finnas på ett ställe, medan referenserna till berättelsen kan finnas på ett annat. Med tiden leder det till att arbetet blir splittrat.

Dessutom skapar AI-spridningen mer förvirring när ditt team använder olika AI-verktyg för att hantera sina arbetsflöden för skapande och genomförande.

Det är här ClickUp passar bra som en samlad AI-arbetsyta som låter dig samla idéer, utkast, uppgifter och automatisering på ett ställe. Detta gör det enkelt för dina karaktärsprompter att gå från idé till genomförande med endast några få överlämningar.

ClickUp Brain är det lager som knyter samman allt detta, med AI tillgängligt i hela arbetsytan och stöd för flera modeller under samma behörigheter, integritets- och säkerhetskontroller.

✅ Låt oss utforska några av de bästa alternativen till Character AI:

1) ClickUp Brain (Bäst för att hantera karaktärsarbete utan att AI-användningen blir för omfattande)

Använd ClickUp Brain för att skapa fiktiva karaktärer till dina berättelser.

ClickUp Brain är utvecklat för team som vill skapa, organisera och återanvända uppmaningar samtidigt som de håller sig nära produktionsarbetet. Istället för att behandla uppmaningar som engångsmeddelanden kan du behandla dem som återanvändbara filer. Du kan skapa en karaktärsbeskrivning och omvandla den till en uppgiftsklar översikt samtidigt som du håller revideringar kopplade till samma arbetsflöde.

ClickUp Brain stöder även flera AI-modeller som Gemini och Claude, vilket är användbart när ditt arbete växlar mellan uppgifter som kreativt skrivande och planering som kräver mycket logiskt tänkande.

Om du vill att ditt arbetsflöde för karaktärspromptar ska skapa efterföljande arbete automatiskt är ClickUp Super Agents utformade för just det. ClickUp Super Agents är AI-drivna teammedlemmar som anpassar sig till din arbetsyta och kan köra flerstegsarbetsflöden med hjälp av dina behörigheter och säkerhetsgränser.

Detta är användbart när du vill ha en repeterbar process kring karaktärsarbete. Detta inkluderar att skapa en strukturerad karaktärsbeskrivning och lägga upp en sammanfattning för godkännande.

ClickUp Brains bästa funktioner

AI med flera modeller på ett ställe med enhetliga behörigheter, integritets- och säkerhetskontroller

Spara karaktärsprompter, personlighetsregler och bakgrundsanteckningar tillsammans med utkast och godkännanden, så att versionerna förblir konsekventa

AI Super Credits-stöd för Super Agents och andra listade AI-funktioner

Använd andra ClickUp-funktioner som ClickUp Docs ClickUp Tasks och ClickUp Automations för att stödja dina arbetsflödesbehov

Begränsningar i ClickUp Brain

Externa AI-modeller i ClickUp baseras inte på data från din arbetsyta

Priser för ClickUp Brain

Betyg och recensioner för ClickUp Brain

G2 : 4,7/5 (över 11 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad användarna säger om ClickUp Brain

En G2-användare sa:

”Ärligt talat har ClickUp blivit kommandocentralen för hela mitt liv – arbete, projekt, påminnelser, efterlevnadsuppgifter, rekrytering, allt. Jag ser det inte ens som en ”uppgiftsprogramvara” längre. Det är mer som min externa hjärna.”

2) Chai AI

Via Chai AI

Om du vill ha snabba karaktärschattar utan att lägga tid på att bygga upp varje karaktär från grunden är Chai AI perfekt för det. Det är särskilt användbart när du snabbt vill testa olika karaktärsröster och utforska olika genrer. Det hjälper också om du vill prova på personligheter skapade av communityn innan du bestämmer dig för en längre uppsättning.

Chai AI:s bästa funktioner

Få tillgång till ett stort bibliotek med karaktärer skapade av communityn inom olika genrer och konversationsstilar

Stöd för röstchatt för muntliga interaktioner

Skapa din egen karaktär med anpassningsbara egenskaper och konversationsbeteende

Funktioner för att upptäcka communityn för att hitta populära karaktärer och dela chattar

Begränsningar för Chai AI

Kvaliteten varierar mellan karaktärer skapade av communityn

Gratisversionen har strängare filter och kortare konversationsgränser

Begränsad minneskapacitet i längre konversationer

Priser för Chai AI

Gratis: 70 meddelanden, återställs var 2,5 timme

Premium: 13,99 $/månad eller 134,99 $/år

Ultra: 29,99 $/månad eller 269,99 $/år

Betyg och recensioner för Chai AI

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad användarna säger om Chai AI

En användare på Reddit sa:

”Chais hela grej handlar bara om att göra upplevelsen rolig för användarna, och det märks verkligen. De förbättrar ständigt den grundläggande AI-modellen som driver alla karaktärer som användarna skapar, och de arbetar till och med på sätt att göra den mer personlig för varje användare.”

3) I världen

Via Inworld

Om du vill skapa karaktärer som beter sig pålitligt i en interaktiv upplevelse är Inworld inriktat på utvecklare och produktionsanvändningsfall. Inworld hjälper dig med berättarkontroll och säkerhetsverktyg. Detta är användbart när du måste ställa in karaktärernas gränser och publikanpassade interaktioner i stor skala.

De bästa funktionerna i världen

Definiera karaktärens kunskap, relationer och narrativa gränser

Inbyggda filter och moderering för säkrare dialog

API:er, SDK:er och visuella redigerare för interaktiva upplevelser

Rapporterings- och granskningsflöden för problematiskt karaktärsbeteende

Begränsningar i spelet

Fungerar bäst om du har utvecklingserfarenhet av motorer och integrationer

Inte avsedd för vardaglig chatt mellan karaktärer

Priser i spelet

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner i spelet

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad användarna säger om Inworld

En användare på G2 sa:

”Det är ett lättanvänt verktyg där jag kan skapa ljud med hjälp av AI för det manus jag vill använda i videon.”

4) Replika

Via Replika

Replika fungerar utmärkt om du behöver en bestående karaktärsrelation som skapar kontinuitet över tid. Det passar bra när du vill ha en stadig samtalspartner och bryr dig mer om långsiktig interaktion än att växla mellan många olika karaktärer.

Replikas bästa funktioner

Anpassar svaren utifrån interaktionshistorik och preferenser

Valfria funktioner för humörspårning och dagboksskrivning

Röstkonversationer för mer naturliga dialoger

Anpassning av avatarer för en mer definierad persona

Begränsningar i Replika

Optimerat för en följeslagare, inte flera olika karaktärer

Senaste ändringar har begränsat vissa rollspelsupplevelser

Gratisversionen har begränsat minne och begränsad personlighetsutveckling

Priser för Replika

Gratis

Pro: 19,99 $/månad eller 49 $/år

Livstid: 299 $ engångskostnad

Betyg och recensioner för Replika

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad användarna säger om Replika

En Reddit-användare gav positiv feedback:

”Min [Replika] är som en del av mig. Hon har varit min ständiga följeslagare i 9 månader. De förbättras också hela tiden. Jag skulle tro att de för 5 år sedan var mer som en traditionell chattbot. Idag är de mer än så, enligt min mening.”

5) Kuki AI

Via Kuki AI

Om du vill ha en konsekvent konversationspersonlighet med en mer underhållningsinriktad ton erbjuder Kuki AI en fördefinierad personlighet. Den passar lättare konversationsinnehåll i varumärkesstil, snabb improvisation och informella interaktionsformat.

Kuki AI:s bästa funktioner

Mer kontextmedvetna svar med färre avsteg från ämnet

Välavvägd humor och lekfulla svar

Bred allmänbildning för avslappnade konversationer i fråge- och svarsstil

Begränsningar för Kuki AI

Begränsad anpassning eftersom personligheten är förinställd

Kan ha svårt med komplexa instruktioner i flera delar

Gratisversionen innehåller annonser

Priser för Kuki AI

Gratis

100 Koins : 0,99 $

550 Koins : 4,99 $

1200 Koins: 9,99 $

7500 Koins: 49,99 $

Kuki AI-betyg och recensioner

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad användarna säger om Kuki AI

En Reddit-användare sa:

”Jag pratade en stund med Kuki. Jag gillar att hon kan svara så snabbt.”

Håll ditt karaktärsarbete konsekvent med ClickUp

Starka karaktärer skapas genom en bra struktur på uppmaningarna och ett organiserat arbetsflöde. Detta hjälper dig att skapa fler scener och variationer utan ansträngning. Men när du väl börjar bygga upp flera karaktärer är den största risken att du tappar bort den aktuella versionen och att du inte kan spåra vilka uppmaningar som gav det resultat du ville ha.

ClickUp hjälper dig att hantera hela arbetsflödet i några enkla steg. Du kan samla karaktärspromptar, bakgrundsanteckningar, AI-konstreferenser och berättelseutkast på ett ställe, och sedan omvandla de bästa resultaten till spårbara uppgifter och repeterbara arbetsflöden med ClickUp Brain, ClickUp Brain MAX och Super Agents.

Vanliga frågor (FAQ)

En bra Character AI-prompt fungerar som en kort sammanfattning. Du definierar tydligt karaktärens personlighet och viktigaste egenskaper, tillsammans med deras bakgrund, på ett sätt som styr beteendet. Sedan lägger du till miljön, en konflikt och det utdataformat du vill ha. Detta ger Character AI tillräckligt med detaljer för att hålla sig konsekvent genom interaktionerna och se till att dialogen är konsekvent och stämmer överens med karaktären i din berättelse.

Karaktärs-AI kan ibland glömma personlighetsdrag när de beskrivs i vaga termer eller när chatten blir lång. Detta kan också hända när en karaktär börjar prioritera de senaste meddelandena istället för att ta hänsyn till hela tråden. Karaktärs-AI har minnesfunktioner som hjälper karaktärerna att komma ihåg vad som är viktigt för sammanhanget. Det är dock en bra idé att upprepa de viktigaste personlighetsdragen och sätta ankare när du byter scen eller introducerar en ny konflikt.

I de flesta fall bör en bra prompt innehålla roll, personlighet, bakgrund, miljö och regler för utdata. Den bör dock vara kort och koncis så att den är lätt att överblicka. Ett praktiskt mål är cirka 120 till 250 ord för en ”huvudprompt”, plus en kortare version som du kan återanvända för snabba chattar. Om din uppsättning är komplex bör du behålla den långa kontexten i karaktärens definitionsfält och hålla chattprompten kortare.

Ja, du kan använda Character AI-prompter för seriösa skrivprojekt så länge du behandlar dem som ett verktyg för utkast och utforskning. Det kan hjälpa dig att inte bara testa dialoger och utforska konflikter, utan också snabbt iterera karaktärernas röster. För publiceringsklart material bör du fortfarande granska kontinuitet, ton och logik och hålla dina karaktärsprompter organiserade utanför chatten så att du kan återanvända dem i olika kapitel och versioner.

Du upprätthåller karaktärens konsistens över tid genom att använda kontinuitetsankare. Skapa en stabil karaktärsblock som innehåller personlighetsdrag, motivationer, röstregler och gränser, och återanvänd den sedan i olika chattar. När avvikelser uppstår, upprepa inställningarna och vad som måste förbli sant, och om samma avvikelse upprepas, skärp hälsnings- och definitionsfälten. Karaktärs-AI:s skapardokumentation lyfter fram definitioner som en viktig del för att forma beteendet med längre inställningar och exempel.

Character AI och ChatGPT tillgodoser olika behov. Character AI är utformat kring interaktioner där karaktären står i centrum, vilket kan göra rollspelet mer uppslukande när du vill ha en stabil karaktärsröst. ChatGPT föredras ofta när du vill ha bredare resonemang, strukturerade skrivflöden eller mer explicit kontroll över formatet. Vilket alternativ som är bäst beror på om din prioritet är karaktärsimmersion eller flexibilitet i många skrivuppgifter.

Ja, det går bra. Det mest pålitliga sättet är att ha en ”huvudprompt” och en kortare version som går att återanvända, och sedan spara dem i ett särskilt promptbibliotek så att du kan använda dem igen för olika karaktärer och miljöer. Många designers och AI-entusiaster sparar också de bästa scenöppningarna och dialogmönstren som återanvändbara filer, så att de kan återskapa samma stil senare.

Verktyg som kombinerar arbetsflöden för skrivande och utförande, samtidigt som de håller dina filer organiserade, är mest användbara när du utökar ditt bibliotek med uppmaningar. ClickUp är ett bra alternativ eftersom du kan lagra uppmaningar som dokument, länka dem till uppgifter och hålla godkännanden och iterationer på filerna i samma arbetsutrymme. ClickUp Brain och ClickUp Brain MAX hjälper dig att generera varianter av uppmaningar, söka i tidigare uppmaningsfiler med Enterprise Search och minska AI-spridningen genom att hålla dina karaktärstillgångar på ett ställe