De 10 bästa AI-röstdetektorerna för att identifiera och analysera AI-genererat tal

AI-tekniken har suddat ut skillnaden mellan äkta och artificiella röster. Nu kan du skapa realistiska röstklipp som imiterar tonfallet hos riktiga personer.

Sådana AI-genererade röster utgör dock också ett allvarligt hot, eftersom den genomsnittliga personen inte kan skilja mellan riktiga röster och AI-genererat tal. Detta medför en risk för desinformation, bluffar och ekonomiskt bedrägeri.

🔍 Visste du att? Deepfake-bedrägerier har ökat med 1740 % och 1530 % enbart i Nordamerika och APAC-regionen.

Oavsett om du är innehållsskapare, AI-entusiast eller cybersäkerhetsexpert kan du dra nytta av att använda en AI-röstdetektor för att hålla dig säker. Du kommer att bli glad att veta att vi har samlat 10 AI-röstdetektorer som du kan prova!

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är våra bästa val av AI-röstdetektorer som håller dig säker: ElevenLabs : Bäst för avancerad röstkloning och detektering

Resemble. AI : Bäst för AI-röstgenerering och deepfake-detektering

PlayHT Voice Classifier : Bäst för att generera mångsidiga syntetiska röster

AI-röstdetektor : Bäst för omfattande analys av ljudets äkthet

Veritone : Bäst för deepfake-detektering på företagsnivå

Deepfake Detector : Bäst för snabb identifiering av deepfake-ljud/video

Otter. ai : Bäst för noggrann transkription av AI-genererat tal

Murf : Bäst för högkvalitativ AI-röstgenerering för poddar

Listnr AI : Bäst för att konvertera text till tal eller video

Deepware Scanner : Bäst för att skanna och upptäcka deepfake-videor

När det gäller att integrera AI i ditt dagliga arbetsflöde finns det dock inget som slår ClickUp , den kompletta appen för arbete. Använd dess inbyggda AI för att transkribera ljud- och videoklipp, hitta snabba svar från dina arbetsplatsdata och till och med generera innehåll.

Vad är AI-röstdetektorer och varför ska man använda dem?

AI-röstdetektorer är sofistikerade verktyg som skiljer mänskliga röster från AI-genererade röster. Denna mekanism stöds av en maskininlärningsalgoritm som analyserar variationer i tonhöjd, ton och rytm eller mönster för att upptäcka AI-röster.

Här är varför privatpersoner och företag bör använda AI-röstdetekteringsverktyg:

Skydda dig mot bedrägerier eller felaktig information genom att identifiera syntetiska röster eller deepfake-ljud.

Skydda ditt varumärkes rykte genom att säkerställa att ljudinnehållet som är kopplat till ditt företag är tillförlitligt.

Skydda känslig kommunikation från obehörig åtkomst eller manipulation.

Följ lagliga och etiska standarder för användning av AI inom din bransch.

Håll dig steget före alla AI-utmaningar och hot genom att hålla dig uppdaterad om det ständigt föränderliga området syntetiskt ljud och proaktivt minska eventuella risker.

Vad ska du leta efter i en AI-röstdetektor?

Med tanke på dess avgörande roll bör valet av rätt AI-röstdetektorverktyg ske med stor försiktighet. För att säkerställa att du väljer den mest effektiva lösningen bör du ta hänsyn till följande funktioner:

Noggrannhet : Leta efter verktyg med hög noggrannhet som kan skilja mellan mänskliga röster och AI-genererade röster.

Realtidsanalys : Välj ett verktyg som analyserar ljud i realtid och ger omedelbar feedback om dess äkthet.

Flerspråkigt stöd : Programvara som stöder fler än ett språk breddar dess användningsområde.

Användarvänligt gränssnitt : Prioritera verktyg med ett enkelt gränssnitt för att göra AI-röstdetektering tillgänglig för alla i ditt team.

Integrationsmöjligheter : Välj ett verktyg som integreras sömlöst med din befintliga teknikstack.

Regelbundna uppdateringar : Leta efter en AI-röstdetektor som håller jämna steg med förändringarna inom AI-tekniken.

Rapportering och analys: Välj ett verktyg som genererar detaljerade rapporter och ger djupare insikter om upptäckta avvikelser och potentiella hot.

De 10 bästa AI-röstdetektorapparna

Nu när du vet vad du behöver prioritera, här är de 10 bästa AI-detekteringsverktygen för deepfakes:

1. ElevenLabs (Bäst för avancerad röstkloning och -detektering)

via ElevenLabs

ElevenLabs använder en avancerad AI-modell som kan klona mänskliga röster med endast några minuters ljud. Detta gör det möjligt att generera realistiska röster och dubbla ljudinnehåll på 29 språk. ElevenLabs har också lanserat en talklassificerare som identifierar AI-genererade röster för att förhindra missbruk av deras verktyg.

ElevenLabs bästa funktioner

Konvertera textbaserade uppmaningar till fritt flödande tal med olika röster.

Träna AI-modellen med hjälp av röstinmatningar. Ändra enkelt olika ljudklipp till din röst.

Dubba video- och ljudklipp till flera språk för universell tillgänglighet.

Mata in text för att skapa SFX (specialeffekter) och införliva det i ditt ljud för att göra det dynamiskt.

ElevenLabs begränsningar

Erbjuder begränsad kontroll över uttal, särskilt i vissa språk.

Flerspråkigt stöd kräver ändrade uppmaningar för exakta resultat.

ElevenLabs prissättning

Gratis

Startpaket : 5 dollar

Skapare : 22 $/månad

Pro : 99 $/månad

Skala : 330 $/månad

Företag : 1 320 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

ElevenLabs betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 160 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad verkliga användare säger om ElevenLabs

Jag använder ElevenLabs på följande sätt: En professionell klon av min egen röst. Detta gör att jag kan göra text-till-tal i realtid på ett sätt som låter 90-95 % som om det faktiskt är jag som talar, inklusive mina manér och min dialekt. Jag har en stark dialekt från Appalacherna, vilket inte är så vanligt. ElevenLabs hanterar det felfritt.

2. Resemble. AI (Bäst för AI-röstgenerering och deepfake-detektering)

Resemble. AI spelar en dubbel roll för röstklipp. För det första omvandlar dess generativa AI textbaserad inmatning till tal. För det andra låter dess deepfake-detektor dig ladda upp ljud, video och bilder för att upptäcka alla typer av manipulation.

De två kompletterande tjänsterna gör Resemble. AI till en helhetslösning för skapande av AI-innehåll och detektering av deepfake-ljud.

Resemble. AI:s bästa funktioner

Klonar mänsklig röst baserat på ljudprover eller välj bland förinställda AI-genererade röster.

Få stöd för över 60 språk, såsom engelska, japanska, bengali, vietnamesiska, danska och många fler.

Upptäck deepfake-media med hjälp av multimodal ljudvågsinspektion i realtid.

Lägg till en AI-vattenstämpel på dina skapelser för att skydda immateriella rättigheter.

Resemble. AI-begränsningar

Kvaliteten på AI-genererad röst är inte konsekvent.

Stöder begränsade integrationer

Resemble. AI-prissättning

Skapare : 20 $/månad

Professionell : 99 $/månad

Företag : 499 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Resemble. AI-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? Det finns en större medvetenhet om röstkloning än om deepfakes. Men människor är mer oroade över deepfakes än röstkloner.

3. PlayHT Voice Classifier (bäst för att generera mångsidiga syntetiska röster)

via PlayHT

PlayHT producerar ultrarealistiskt AI-genererat ljud och stöder över 800 naturligt klingande AI-genererade röster på över 130 språk och med olika accenter. Dessa avancerade funktioner erbjuder enorm flexibilitet vid skapandet av högkvalitativa ljudfiler.

Dessutom hjälper Voice Generation API till med röstkloning och röstgenerering i realtid för applikationer som e-learning, podcasting och konversations-AI.

PlayHT Voice Classifiers bästa funktioner

Inkorporera mänskliga element som känslor i AI-genererade röster.

Lägg till anpassade uttal av nischade termer och akronymer till ditt bibliotek.

Skapa och publicera poddar direkt på plattformar som iTunes, Spotify och Google Podcasts.

Skapa AI-röstagenter för kundsupport, receptionistroller, personlig assistans och mycket mer.

Begränsningar för PlayHT Voice Classifier

Användargränssnittet är inte särskilt intuitivt, vilket gör inlärningskurvan brant.

Du kan behöva experimentera med ljudfilens inställningar för att uppnå önskad naturlighet.

Priser för PlayHT Voice Classifier

PlayHT Studio

Gratis plan

Skapare : 39 $/månad

Obegränsat : 99 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

PlayHT API

Gratis plan

Hacker : 5 $/månad

Pro : 49 $/månad

Startup : 299 $/månad

Tillväxt : 999 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av PlayHT Voice Classifier

G2 : 4,5/5 (över 80 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad verkliga användare säger om PlayHT Voice Classifier

Play. ht imponerar på mig med sitt omfattande utbud av naturtrogna röster, med en rad olika accenter och språk som verkligen lyfter mitt/vårt innehåll. Gränssnittet är intuitivt, vilket gör det enkelt att konvertera text till tal på ett smidigt sätt. Denna mångfald och användarvänlighet är ovärderlig för att skapa varierat och engagerande ljudinnehåll.

4. AI-röstdetektor (bäst för omfattande analys av ljudets äkthet)

via AI Voice Detector

Som namnet antyder identifierar AI Voice Detector om en ljudfil är äkta eller AI-genererad.

Verktyget har integrerade funktioner för att eliminera bakgrundsljud, ta bort musik och förbättra detekteringsnoggrannheten. Det finns tillgängligt på webben och som ett tillägg till webbläsaren.

AI-röstdetektorns bästa funktioner

Tar bort bakgrundsljud och musik för högre noggrannhet i AI-röstdetektering.

Fungerar även med ljudklipp som är så korta som sju sekunder.

Detekterar klonade röster från olika AI-plattformar för röstgenerering.

Lägg till webbläsartillägget för att skanna röster från plattformar som YouTube, WhatsApp, TikTok, Zoom och Google Meet.

Begränsningar för AI-röstdetektorer

Något opålitligt vid arbete med icke-engelska ljudfiler och dialekter.

Förbehandling av ljud på grund av bakgrundsljud eller musik påverkar noggrannheten.

Priser för AI-röstdetektorer

Månadsabonnemang : 12,99 $/månad

Årsabonnemang : 130 $/år

Företagslösning och API: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av AI-röstdetektorer

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

5. Veritone (bäst för deepfake-detektering på företagsnivå)

via Veritone Voice

Veritone tillhandahåller artificiell intelligens-programvara, applikationer och tjänster av högsta kvalitet för företag. Deras ledande produkt är aiWARE, ett anpassningsbart AI-operativsystem med hög flexibilitet för att tillgodose specifika affärsbehov.

aiWARE har AI-talmotorer som identifierar talare med hjälp av avslöjande tecken som tonfall, tonhöjd, naturliga pauser och mer. Det genererar också naturtrogna röster för olika branscher och tillämpningar.

Veritones bästa funktioner

Utforska en omfattande svit av AI-baserade röstverktyg, applikationer och tjänster.

Skapa anpassade AI-röster eller klona röster från kändisar och offentliga personer.

Välj från ett bibliotek med över 300 standardröster och översätt innehåll till över 150 språk.

Bädda in en varumärkesbaserad AI-genererad röst i alla produkter och projekt med API.

Veritone-begränsningar

Riktar sig främst till företag som har teknisk kunskap för att utnyttja dess olika funktioner.

Erbjuder begränsad transparens i prissättningen

Veritone-priser

Anpassade röster : Från 9 000 dollar/röst

Standard- och premiumröster : 500 USD/månad

Företagsarbetsflöden : Anpassad prissättning

API & realtidsröst: Anpassad prissättning

Veritone-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Ej tillgängligt

🧠 Kul fakta: Ordet ”deepfake” myntades 2017 av en Reddit-användare som gick under namnet ”u/deepfakes”. Reddit-användaren var ökänd för att skapa stötande innehåll med hjälp av öppen källkodsteknik för ansiktsbyte.

6. Deepfake Detector (bäst för snabb identifiering av deepfake-ljud/video)

via Deepfake Detector

Om du vill upptäcka AI-genererade deepfakes är verktyget Deepfake Detector rätt val. Det låter dig ladda upp ljud- och videofiler för att köra en snabb analys och fastställa sannolikheten för syntetiska medier.

Det finns även som webbläsartillägg, vilket gör att du kan köra verktyget direkt på webbplatser som YouTube och TikTok.

Deepfake Detectors bästa funktioner

Använd den integrerade funktionen för att ta bort bakgrundsljud och musik för ökad noggrannhet.

Lägg till webbläsartillägget för att köra deepfake-detektorn direkt på olika plattformar.

Få tillgång till API:et för enklare integration i dina affärssystem.

Begränsningar för deepfake-detektorer

Tenderar att ge falska positiva och falska negativa resultat.

Stöder inte alla filformat.

Priser för Deepfake Detector

Månadsabonnemang: 16,80 $/månad

Betyg och recensioner av deepfake-detektorer

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Vill du snabba upp ditt arbetsflöde med AI men vet inte var du ska börja? Titta på AI-mallar som hjälper dig att generera olika typer av innehåll, bilder eller kod. De är lätta att modifiera och erbjuder dig det strukturerade flöde du behöver för att få saker gjorda snabbare!

7. Otter. ai (Bäst för noggrann transkription av AI-genererat tal)

Otter. ai är en tal-till-text-programvara som omvandlar talade ord till skriftlig text i realtid. Det är ett utmärkt verktyg för att generera transkriptioner av poddar, möten, föreläsningar eller intervjuer.

Förutom att transkribera ljud använder Otter.ai maskininlärning för sin talardetekteringsmetod för att identifiera talare baserat på deras röst, tonfall och talstil.

Otter. ai bästa funktioner

Fyll i mycket exakta AI-transkriptioner från ljud-/videofiler

Få automatiserade mötesanteckningar och sammanfattningar med OtterPilot, AI-mötesassistenten.

Skapa innehåll med Otter AI Chat för att få eller dela omedelbara uppdateringar.

Integrera med plattformar som Zoom, Slack, Salesforce, Microsoft SharePoint etc.

Otter. ai-begränsningar

Kan ibland ha svårt att identifiera talaren korrekt.

Att dela inspelningar mellan team kan ibland vara utmanande.

Otter. ai-prissättning

Grundläggande : Gratis

Pro : 16,99 $/månad per användare

Företag : 30 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Otter. ai betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Otter. ai

Otter. ai är ett utmärkt AI-verktyg för att transkribera ljud och videor. Premiumversionen är fantastisk, eftersom den låter dig ladda upp fler ljudminuter. Det bästa är tidsstämplingen och noggrannheten. Jag har använt premiumversionen länge nu och den senaste uppgraderingen, där AI hjälper dig att extrahera nödvändig information från konversationen, är extremt användbar.

8. Murf (Bäst för högkvalitativ AI-röstgenerering för poddar)

Murf är en mångsidig röstgenerator och text-till-tal-programvara. Det är därför inte förvånande att det är ett av de bästa allt-i-ett-AI-verktygen för podcasters. Oavsett om du gör en voiceover eller dubbing av ditt innehåll på över 20 språk, så fixar Murf jobbet.

Murf bästa funktioner

Välj mellan mer än 120 AI-genererade röster eller skapa klonade röster.

Kontrollera intonation, tempo, tonhöjd och andra talmönster hos klonade röster för att efterlikna riktiga talare.

Betona specifika ord i ditt manus för att förmedla den exakta avsikten.

Integrera med verktyg som PowerPoint, Articulate 360, Google Slides, Notion, Adobe och många fler.

Murf-begränsningar

Röstanpassningen är begränsad jämfört med andra verktyg på denna lista.

AI-uttalet kan ibland vara felaktigt och behöva korrigeras.

Murf-priser

Murf Studio

Gratis

Skapare : 29 $/månad (Lite); 49 $/månad (Plus+)

Företag : 99 $/månad (Lite); 199 $/månad (Plus+)

Företag: Anpassad prissättning

Murf Dub

Gratis

Betala efter användning : 1 $/kredit

Företag: Anpassad prissättning

Murf API

Gratis

Betala efter användning : 1 $/10 000 tecken

Anpassad: Anpassad prissättning

Murf-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 1 320 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

9. Listnr AI (Bäst för att konvertera text till tal eller video)

via Listnr AI

Listnr AI är en ultrarealistisk AI-röstgenerator. Den erbjuder över 1000 naturtrogna röster på mer än 142 språk.

Det låter dig också skapa en klon av din röst för att upprätthålla igenkänningen av ditt varumärkes röst. Du kan till och med använda det för att generera ansiktslösa AI-videor baserade på en textbaserad prompt.

Listnr AI:s bästa funktioner

Välj bland över 1000 röster på 142 språk och med olika accenter.

Skapa röstkloner med hjälp av ett enkelt 5-sekundersprov, även om det inte är av hög kvalitet.

Skapa ansiktslösa videor med voiceover för bara några dollar.

Använd paus- och interpunktionsfunktionerna för att ge ditt ljud önskad rytm och flöde.

Listnr AI-begränsningar

Rösten känns inte lika naturlig, vilket kan vara begränsande för vissa användare.

Har ingen gratis- eller freemium-plan, vilket gör det till ett dyrare alternativ.

Listnr AI-priser

Individuellt : 19 $/månad

Solo : 39 $/månad

Agentur: 99 $/månad

Listnr AI-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad verkliga användare säger om Listnr AI

Det är enkelt att testa, och det finns massor av språk och accenter att välja mellan. Nyligen har de lagt till lässtil, vilket gör videon ännu lättare att förstå och tro på.

10. Deepware Scanner (bäst för att skanna och upptäcka deepfake-videor)

Deepware Scanner är utvecklat av Deepware. ai och hjälper till att upptäcka AI-röster och deepfake-videor.

Kör skanningen genom att ladda upp en fil eller dela videons URL direkt på plattformen för en snabb analys. Tjänsten är för närvarande i betafasen och förväntas bli mer förfinad med tiden.

Deepware Scanners bästa funktioner

Upptäck röstkloner och deepfakes genom att ladda upp filer eller dela videolänkar.

Integrera verktygen för deepfake-detektering i ditt arbetsflöde med hjälp av API.

Begränsningar för Deepware Scanner

Befinner sig för närvarande i betafasen och det kommer att ta tid att förbättra noggrannheten.

Priser för Deepware Scanner

Gratis

Deepware Scanner-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Här är några andra verktyg att tänka på när du väljer en AI-röstdetektor:

KnowBe4 : Träna dina anställda att upptäcka AI-röster och falskt ljud för att minimera mänskliga risker.

Deepgram : Använd API:er för röst-till-text, text-till-röst och röst-till-röst-röstagenter.

Soiniox: Använd verktyget för att förstå nyanserna i konversationer, såsom känslor och icke-verbala signaler.

ClickUp (Bäst för att öka produktiviteten med hjälp av AI)

Även om ClickUp inte är en AI-röstdetektor använder det en kraftfull inbyggd AI-assistent för att öka produktiviteten och göra dina dagliga arbetsflöden – från att skapa dokumentation till att rapportera framsteg – mer effektiva.

Som ett resultat av att använda ClickUp: 87,5 % av teamen rapporterar förbättrad synlighet

87,9 % rapporterar bättre samarbete

96,7 % rapporterar bättre effektivitet

Som den ultimata appen för arbete kombinerar ClickUp projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

ClickUp Brain och ClickUp Clips samverkar för att förenkla video- och röstbaserade arbetsflöden.

Spela in röst och video enkelt utan att byta app med ClickUp Clips

Med ClickUp Clips kan du spela in video/skärmbilder och röstmeddelanden. Använd dem för att skapa produktgenomgångar, förmedla komplexa begrepp på ett enkelt sätt och lämna detaljerad feedback till ditt team.

Du kan dela dessa inspelningar direkt via offentliga eller privata länkar och till och med bifoga dem till relevanta ClickUp-uppgifter för att hålla sammanhanget centraliserat. Oavsett om du fångar idéer eller dokumenterar diskussioner, säkerställer ClickUp Clips att varje detalj dokumenteras korrekt.

Transkribera röst- och videoklipp automatiskt med ClickUp Brain

ClickUp Brain gör det enkelt att transkribera röst och video och fungerar sömlöst med ClickUp Clips för att omvandla talade ord till användbar text. Clips spelar in ljud och video medan Brain automatiskt transkriberar och förfinar innehållet för förbättrad tillgänglighet.

Du behöver inte längre bläddra igenom inspelningar – sök bara efter viktiga detaljer i transkriptet, extrahera åtgärdspunkter och konvertera dem direkt till uppgifter. Behöver du dela med dig av insikter? Skapa sammanfattningar, markera beslut och håll alla uppdaterade utan manuellt arbete.

Sammanfatta innehållet från dina ClickUp-klipp och hitta vad som helst i transkriptet med enkla kommandon med hjälp av ClickUp Brain

Du kan till och med återanvända dessa inspelningar till skriftligt innehåll genom att be ClickUp Brain att generera det nödvändiga materialet baserat på de insikter som delas. Det är perfekt för innehållsskapare, podcasters, YouTubers etc.

Genom att integrera AI i ditt arbetsflöde eliminerar ClickUp onödigt arbete, så att du kan fokusera på det som är viktigast – att få saker gjorda.

📮 ClickUp Insight: Endast 12 % av våra undersökningsdeltagare använder AI-funktioner som är inbyggda i produktivitetssviter. Denna låga användningsgrad tyder på att nuvarande implementationer kanske saknar den sömlösa, kontextuella integration som skulle få användarna att övergå från sina föredragna fristående konversationsplattformar. Kan AI till exempel utföra ett automatiserat arbetsflöde baserat på en vanlig textprompt från användaren? ClickUp Brain kan det! AI är djupt integrerat i alla aspekter av ClickUp, inklusive men inte begränsat till att sammanfatta chattrådar, skriva eller finslipa text, hämta information från arbetsytan, generera bilder och mycket mer! Gå med i de 40 % av ClickUps kunder som har ersatt tre eller fler appar med vår allt-i-ett-app för arbetet!

ClickUp har hjälpt oss att öka transparensen och synligheten. Det har också gjort det möjligt för oss att eliminera överflödiga processer och bli mer effektiva.

Skapa och dela ljudfiler utan problem med ClickUp

I takt med att AI-tekniken utvecklas måste vi bestämma hur vi ska använda den. Skadliga aktörer har upptäckt sätt att använda den för att orsaka skada, men goda samariter har också utvecklat verktyg för att lyssna på och flagga syntetiskt ljud.

Vi har gått igenom flera AI-röstdetektorer som anger sannolikheten för att ett ljud är äkta eller syntetiskt. Vi har också sett ett lysande exempel på hur AI kan användas för att öka produktiviteten och effektiviteten. Verktyg som ClickUp Brain är exempel på hur vi kan uppnå storhet med AI.

Är du redo att prova själv? Registrera dig för ClickUp idag och upplev skillnaden som AI kan göra för din dagliga produktivitet!