Claude vs. ChatGPT för skrivande: Vilken är bäst?

Försöker du välja en AI-skrivassistent för dig själv eller ditt team?

Låt oss gissa. Liksom de flesta människor och organisationer är du osäker på om du ska välja ChatGPT eller Claude.

Vissa älskar ChatGPT:s enkla och raka sätt att skriva e-postsvar. Andra svär vid Claude för att de kan slutföra det blogginlägg om tankeledarskap som de har funderat på i veckor.

Debatten om Claude vs. ChatGPT fortsätter att dyka upp. Och det finns ingen klar vinnare.

Den här guiden hjälper dig. Vi visar dig när du ska använda Claude respektive ChatGPT för skrivande. Vi jämför också deras verkliga styrkor och svagheter i olika typer av skrivuppgifter.

Men vårt viktigaste uppdrag är att visa dig varför det största problemet ofta inte är att välja mellan Claude och ChatGPT – det är vad som händer när din AI lever utanför ditt arbetsflöde. Låt oss börja!

Claude vs. ChatGPT i korthet

Både Claude och ChatGPT är kraftfulla stora språkmodeller (LLM) som löser samma problem: att omvandla röriga mänskliga inmatningar till användbar text. Men de närmar sig problemet på olika sätt.

Låt oss först reda ut en sak.

Både Claude och ChatGPT är tränade med hjälp av förstärkt inlärning från mänsklig feedback (RLHF). Det är ingen skillnad. Det är en självklarhet. OpenAI var först med denna metod med InstructGPT och ChatGPT, och Anthropic använder den också.

Skillnaden mellan dem ligger i hur modellerna styrs efter det.

Anthropic lägger till en ytterligare metod som kallas Constitutional AI. Det är ett system där modellen kritiserar sina egna resultat mot en skriftlig uppsättning principer. Dessa principer kan vara: var hjälpsam, var ofarlig, förklara avslag tydligt och så vidare. Du kan se detta val i Claudes dagliga beteende, i dess ton, försiktighet och hur modellen hanterar gränsfall.

ChatGPT, å andra sidan, är optimerat för bredd och instruktionsföljande. OpenAI:s egen forskning visar att ChatGPT används flitigt för kortare texter, iterativ redigering och uppgiftsväxling mellan olika områden. Användarna använder det för att skriva utkast till e-postmeddelanden, dispositioner, sammanfattningar och tekniskt innehåll under samma session.

Vad är skillnaderna mellan Claude och ChatGPT för skrivande?

Här är skillnaderna mellan Claude och ChatGPT i korthet:

Område ChatGPT Claude Utvecklare OpenAI Anthropic Träningsmetod Använder RLHF som primär anpassningsmetod, optimerad för att följa instruktioner i många olika typer av uppgifter. Använder RLHF plus Constitutional AI, där modellen kritiserar resultaten mot en skriftlig uppsättning principer. Standardkänsla vid skrivande Tydlig, strukturerad, förutsägbar; kan låta generisk utan snabbjustering (enligt användare). Mer konversationsliknande och flytande; användare rapporterar ofta färre tonredigeringar för långa texter. Styrka med struktur Mycket stark när det gäller tabeller, listor, markdown, mallar och noggrant formaterad utdata. Kapabel, men kan behöva mer tydliga instruktioner för strikt formatering. Hantering av långa sammanhang Hantera långa konversationer bra, men kräver vanligtvis att mycket stora dokument delas upp i mindre delar. Utmärkt för långa dokument; Claude 4. x-modellerna stöder extremt stora kontextfönster. Redigeringsstil Effektiv och direktiv; bra för snabba omskrivningar och iterativ förfining. Mer förklarande; förklarar ofta varför ändringar har gjorts (beskrivs av användare som ”skrivcoachliknande”). Säkerhet och avslag Generellt direkt; avslag är koncisa Mer försiktig i sin utformning; avslag tenderar att inkludera förklaringar. Ekosystem och integrationer Brett ekosystem (plugins, multimodala verktyg, integrationer) Mindre ekosystem; mer fokuserat på textbaserat resonemang Passar bäst för Team som behöver hastighet, struktur och flexibilitet i många olika skrivformat Team som prioriterar ton, sammanhang och långa eller kontextrika texter Vanlig avvägning Kräver snabb disciplin för att undvika generisk röst Färre integrationer; kan kännas konservativt i extrema fall

Låt oss nu titta på dem i detalj:

1. Skrivstil (enligt användare, inte marknadsföringssidor)

🌟 Användarrecensioner beskriver konsekvent Claudes skrivande som:

Mer konversationsinriktat

Mindre mallbaserat

Bättre på att bibehålla tonen i långa utkast

Det jag gillar mest med Claude är kombinationen av starka skriv- och resonemangsförmågor med ett användarvänligt gränssnitt och pålitlig prestanda. Plattformen hanterar långa texter väl, behåller sammanhanget mellan konversationer och producerar tydliga, välstrukturerade resultat.

Det jag gillar mest med Claude är kombinationen av starka skriv- och resonemangsförmågor med ett användarvänligt gränssnitt och pålitlig prestanda. Plattformen hanterar långa texter väl, behåller sammanhanget mellan konversationer och producerar tydliga, välstrukturerade resultat.

🌟 ChatGPT:s skrivande, däremot, får ofta beröm för:

Tydlighet

Struktur

Förutsägbar formatering

ChatGPT är extremt användbart för snabb problemlösning, innehållsskapande och inlärning. Det ger tydliga, välstrukturerade och personliga svar för uppgifter som att skapa CV, förbereda intervjuer, ge tekniska förklaringar och skriva professionellt.

ChatGPT är extremt användbart för snabb problemlösning, innehållsskapande och inlärning. Det ger tydliga, välstrukturerade och personliga svar för uppgifter som att skapa CV, förbereda intervjuer, ge tekniska förklaringar och skriva professionellt.

Recensenter brukar beskriva den som pålitlig och effektiv – men notera att den kan låta generisk om inte uppmaningarna är noggrant utformade.

🔑 Viktig slutsats: Ingen av dem är ”bättre”. De är bara optimerade på olika sätt.

2. Hantering av sammanhang (detta är mätbart)

Claudes fördel här är teknisk, inte subjektiv.

📌 Från och med februari 2026 stöder Claude Opus 4. 6 extremt stora kontextfönster (med ett betaläge som sträcker sig upp till ~1 miljon tokens), vilket gör det väl lämpat för:

Analysera fullständiga mötesprotokoll

Matning av långa forskningsrapporter

Hantera analys av flera dokument i ett enda steg

📌 ChatGPT:s kontextfönster är mindre i jämförelse (men fortfarande betydande), vilket innebär att team ofta delar upp långa dokument i mindre delar eller förlitar sig på iterativa uppmaningar. Det är inte ett avgörande problem, men det förändrar hur du arbetar.

3. Ekosystem vs. djup

Här är den avvägning som de flesta team ställs inför:

ChatGPT briljerar när skrivande är en uppgift bland många andra. Det drar nytta av ett brett ekosystem – plugins, multimodala verktyg, webbläsare och integrationer – som gör det enkelt att hoppa mellan format och arbetsflöden.

Claude går djupare in på färre saker. Det väljs ofta när teamen bryr sig mer om sammanhang, nyanser och färre omskrivningar än om verktygens bredd.

🔑 Viktig slutsats: Det är därför många team inte väljer någon av dem. De använder båda. Och det är där den verkliga friktionen börjar, men vi kommer till det om ett ögonblick. Jag håller med om detta. ChatGPT är lite mer uppmärksam på detaljerna och lite mer logisk. Claude har lite bättre smak, röst och humor. Använd dem därför tillsammans. Jag brukar använda typingmind och ansluta till API:et. Det gör också att man slipper de flesta föreläsningarna. Jag håller med om detta. ChatGPT är lite mer uppmärksam på detaljerna och lite mer logisk. Claude har lite bättre smak, röst och humor. Använd dem därför tillsammans. Jag brukar använda typingmind och ansluta till API:et. Det gör också att man slipper de flesta föreläsningarna.

Vad är ChatGPT bäst på (när det gäller skrivande)?

Behöver du eller ditt team skapa en mängd olika typer av innehåll, från strukturerade rapporter till snabba e-postmeddelanden och till och med teknisk dokumentation? Tänk på ChatGPT som en snabb och pålitlig generalist som hjälper dig att komma vidare.

via ChatGPT

Och data stöder detta. ChatGPT fungerar i en skala som vi sällan sett i arbetsprogramvara.

Drivet av OpenAI:s senaste modeller har det blivit den självklara AI-skrivassistenten för många. 92 % av Fortune 500-företagen använder redan konsumentversionen. Dess största styrkor? Stor flexibilitet och ett omfattande ekosystem av plugins som utökar dess kapacitet.

👀 Visste du att? Enligt OpenAI:s ekonomiska forskningsrapport från 2025 hanterade ChatGPT i mitten av 2025 cirka 18 miljarder meddelanden per vecka från cirka 700 miljoner användare världen över – ungefär 10 % av den globala vuxna befolkningen. Denna skala är viktig, eftersom den avgör vad modellen blir bra på.

Om ditt team behöver ett pålitligt verktyg som kan hantera nästan alla skrivuppgifter du ger det, är ChatGPT ofta utgångspunkten.

🎥 Bonus: För att bättre förstå hur ChatGPT genererar sina skrivsvar och bearbetar dina uppmaningar, titta på denna förklarande video som beskriver tekniken bakom verktyget.

ChatGPT:s styrkor inom skrivande

ChatGPT är perfekt när ditt team behöver snabbhet och struktur. Det är utformat för att vara ett mångsidigt arbetsredskap som kan anpassas till en rad olika scenarier.

ChatGPT utmärker sig inom följande områden:

Mångsidighet mellan olika format: Den kan hoppa mellan att skriva ett utkast till ett e-postmeddelande, skissa på ett blogginlägg och dokumentera en kod utan att du behöver göra många justeringar i dina uppmaningar.

Strukturerad utdatakontroll: Om du behöver en perfekt formaterad tabell, en numrerad lista eller text i markdown är ChatGPT exceptionellt bra på att följa dessa specifika instruktioner.

Plugin- och integrationssystem: Det ansluter till hundratals verktyg från tredje part, vilket gör det möjligt att söka efter aktuell information på webben, skapa bilder med DALL-E eller analysera datafiler.

Instruktionsföljande: För uppgifter som kräver att man följer en detaljerad stilguide eller en specifik persona är ChatGPT i allmänhet mycket tillförlitligt.

Iterativ förfining: Perfekt för en dialog där du långsamt justerar och förbättrar en text utifrån förslag.

Verkliga användare är överens:

Det jag gillar mest med ChatGPT är hur snabbt det hjälper till att omvandla vaga idéer till tydliga, användbara resultat. Det är särskilt användbart för att skriva utkast, skriva om och tänka igenom problem utan att behöva börja från scratch. Svaren är vanligtvis välstrukturerade och lätta att anpassa, vilket sparar tid på vardagliga uppgifter som e-post, sammanfattningar eller brainstorming.

Det jag gillar mest med ChatGPT är hur snabbt det hjälper till att omvandla vaga idéer till tydliga, användbara resultat. Det är särskilt användbart för att skriva utkast, skriva om och tänka igenom problem utan att behöva börja från scratch. Svaren är vanligtvis välstrukturerade och lätta att anpassa, vilket sparar tid på vardagliga uppgifter som e-post, sammanfattningar eller brainstorming.

Jag använder ChatGpt mycket ofta under dagen för forskning, skrivande, förklaringar och innehållsplanering. Det stöder många uppgifter på ett och samma ställe och passar smidigt in i mitt arbetsflöde. Det fungerar också bra tillsammans med andra verktyg som jag använder för klinikhantering, undervisning och innehållsskapande.

Jag använder ChatGpt mycket ofta under dagen för forskning, skrivande, förklaringar och innehållsplanering. Det stöder många uppgifter på ett och samma ställe och passar smidigt in i mitt arbetsflöde. Det fungerar också bra tillsammans med andra verktyg som jag använder för klinikhantering, undervisning och innehållsskapande.

ChatGPT:s svagheter när det gäller skrivande

Inget verktyg är perfekt, och ChatGPT:s mångsidighet kommer med vissa nackdelar. Några områden där du kan stöta på problem:

Tonen kan kännas generisk: Utan noggranna Utan noggranna instruktioner kan ChatGPT:s skrivstil låta lite ”AI-aktig” och sakna en tydlig röst.

Kontextförskjutning i långa sessioner: I en mycket lång konversation kan den ibland glömma tidigare instruktioner eller tappa tråden i diskussionen på grund av I en mycket lång konversation kan den ibland glömma tidigare instruktioner eller tappa tråden i diskussionen på grund av kontextförskjutning

Hallucinationstendenser: Det kan ibland generera mycket trovärdigt klingande information som är helt felaktig, så faktagranskning är ett måste.

Överdriven förklaring: Den har en tendens att vara ordrik och ger dig en uppsats på fem stycken när en enda mening skulle ha räckt.

via ChatGPT

Plugin-komplexitet: Även om plugin-marknaden är kraftfull kan den lägga till ett lager av friktion och komplexitet för enkla skrivuppgifter.

Dessa trender återspeglas i användarrecensioner:

[ChatGPT] Kan ibland ha fel, viktigt att kontrollera fakta. Det behöver mycket tydliga instruktioner för att generera korrekt information. Ibland ger det långrandiga svar eller kan vara mycket repetitivt och uppenbart.

[ChatGPT] Kan ibland ha fel, viktigt att kontrollera fakta. Det behöver mycket tydliga instruktioner för att generera korrekt information. Ibland ger det långrandiga svar eller kan vara mycket repetitivt och uppenbart.

4o är hemskt för skrivande. Det skriver bokstavligen som den de facto ”AI-skrivstil” som vi är vana vid. 4. 5 var mycket bättre. Klagomål som dessa är verkligen ögonöppnande för mig.

4o är hemskt för skrivande. Det skriver bokstavligen som den de facto ”AI-skrivstil” som vi är vana vid. 4. 5 var mycket bättre. Klagomål som dessa är verkligen ögonöppnande för mig.

Vad är Claude bäst på (när det gäller skrivande)?

Om ChatGPT hjälper dig att arbeta snabbt, hjälper Claude dig att låta som dig själv. Det är det enklaste sättet som team brukar beskriva skillnaden.

Om du lägger timmar på att redigera AI-genererade utkast för att lägga till en mänsklig touch, fixa konstiga formuleringar och göra tonen mer autentisk, är Claude det du behöver.

Trots allt, motverkar inte detta extraarbete syftet med att använda en AI-assistent från första början? Du vill inte att det ska bromsa hela din innehållsskapandeprocess.

Claudes förmåga att producera mer naturlig, nyanserad och mänskligt klingande prosa, tillsammans med dess stora kontextfönster (nu upp till 1 miljon tokens!), har gjort den till en publikfavorit, särskilt för långa texter som blogginlägg, e-böcker och så vidare.

via Claude

Claudes styrkor inom skrivande

Claudes skrivande beskrivs ofta som mer konversationslikt, mer flytande och mindre ”uppenbart AI-genererat”. Dess främsta styrkor är:

Naturlig, människoliknande prosa: Claudes texter har i allmänhet ett bättre flöde, mer varierad meningsstruktur och känns mindre robotliknande, vilket ofta kräver mindre redigering för att låta autentiska.

Nyanserad redigering och feedback: Den är särskilt bra på att inte bara göra redigeringar utan också förklara varför dessa ändringar Den är särskilt bra på att inte bara göra redigeringar utan också förklara varför dessa ändringar förbättrar skrivandet , och fungerar mer som en skrivcoach än en vanlig skrivassistent.

Lång kontextminne: Claude kan hantera extremt långa dokument ( Claude kan hantera extremt långa dokument ( 200 000 token-kontextfönster (cirka 500 sidor) och bibehålla sammanhanget, vilket gör det idealiskt för att analysera manuskript eller långa rapporter (särskilt på en betald plan).

via Claude. ai

Genomtänkta avslag: När det inte kan uppfylla en begäran korrekt eller säkert tenderar det att förklara varför istället för att bara generera felaktig information.

Sammanfattningskvalitet: Den är utmärkt på att destillera de viktigaste punkterna från långa transkriptioner eller dokument samtidigt som viktiga nyanser och sammanhang bevaras.

Här är vad användarna tycker:

ChatGPT är okej när det gäller skrivande. Om du vill bli imponerad, prova Claude. Särskilt Claudes ”Opus”, som är bäst på kreativt skrivande.

ChatGPT är okej när det gäller skrivande. Om du vill bli imponerad, prova Claude. Särskilt Claudes ”Opus”, som är bäst på kreativt skrivande.

Jag har använt det för allt från att skriva utkast till att bryta ner komplexa begrepp till begripliga förklaringar. Det hanterar sammanhanget väl, bibehåller sammanhanget under längre utbyten och kan växla mellan formella och informella tonfall på ett lämpligt sätt. När jag behöver detaljerad, strukturerad information levererar Claude det; när jag behöver snabba, raka svar anpassar det sig därefter.

Jag har använt det för allt från att skriva utkast till att bryta ner komplexa begrepp till begripliga förklaringar. Det hanterar sammanhanget väl, bibehåller sammanhanget under längre utbyten och kan växla mellan formella och informella tonfall på ett lämpligt sätt. När jag behöver detaljerad, strukturerad information levererar Claude det; när jag behöver snabba, raka svar anpassar det sig därefter.

Claudes svagheter när det gäller skrivande

Även om Claude är en favorit bland författare har den också sina begränsningar:

Mindre integrationssystem: Det har betydligt färre inbyggda plugins och tredjepartsanslutningar jämfört med ChatGPT, vilket begränsar dess förmåga att interagera med andra verktyg.

Ibland överdriven försiktighet: Dess säkerhetsfokuserade design innebär att dess skyddsmekanismer ibland kan vara överdrivet försiktiga och avvisa ofarliga förfrågningar som den misstolkar.

Mindre strukturerad utdatakontroll: Det kan vara mindre tillförlitligt när det gäller att producera perfekt formaterade tabeller eller kodblock utan mer detaljerade instruktioner.

Tillgänglighetsfluktuationer: Under perioder med hög efterfrågan rapporterar användare att de upplever kapacitetsbegränsningar, vilket kan vara ett problem för team med deadlines.

Färre anpassningsalternativ: Det saknar motsvarighet till ChatGPT:s anpassade GPT:er, så du kan inte enkelt spara och återanvända specifika personas eller instruktionsuppsättningar.

GPT ger mig fler idéer, bättre flyt och starkare känslor i berättelser eller dialoger. Å andra sidan ger Claude en tydlig struktur, men känns torr eller för säker när jag skriver skönlitteratur eller poesi. Jag tror att diskussionen om Claude vs GPT beror på vilken typ av skrivande du vill ha. Kort sagt hjälper GPT mig att hålla mig i ett kreativt humör, medan Claude känns mer som ett planeringsverktyg.

GPT ger mig fler idéer, bättre flyt och starkare känslor i berättelser eller dialoger. Å andra sidan ger Claude en tydlig struktur, men känns torr eller för säker när jag skriver skönlitteratur eller poesi. Jag tror att diskussionen om Claude vs GPT beror på vilken typ av skrivande du vill ha. Kort sagt hjälper GPT mig att hålla mig i ett kreativt humör, medan Claude känns mer som ett planeringsverktyg.

Någon på Reddit sa att Claude AI var bättre för fiktion. Jag registrerade mig för en månad för 20 dollar. Flera gånger om dagen stannade chatten och hindrade mig från att fortsätta. Jag hade projekt och artefakter, men när chatten avbröts försvann oftast artefakten. Två gånger förlorade jag kapitelanteckningar... Jag var tvungen att kopiera/klistra in, skriva en kort beskrivning och flytta min artefakt. Gå till en annan chatt. Kopiera/klistra in chatten kan inte hitta den tidigare artefakten. Flyttade mitt arbete från Pages till Google Docs. Avbröt Claude 20 dollar. Raderade appen. ChatGPT plus avbryter mig aldrig.

Någon på Reddit sa att Claude AI var bättre för fiktion. Jag registrerade mig för en månad för 20 dollar. Flera gånger om dagen stannade chatten och hindrade mig från att fortsätta. Jag hade projekt och artefakter, men när chatten avbröts försvann oftast artefakten. Två gånger förlorade jag kapitelanteckningar... Jag var tvungen att kopiera/klistra in, skriva en kort beskrivning och flytta min artefakt. Gå till en annan chatt. Kopiera/klistra in chatten kan inte hitta den tidigare artefakten. Flyttade mitt arbete från Pages till Google Docs. Avbröt Claude 20 dollar. Raderade appen. ChatGPT plus avbryter mig aldrig.

Claude vs. ChatGPT för olika skrivuppgifter

Du har en skrivuppgift framför dig. Vänder du dig till Claude – eller öppnar du ChatGPT?

Eftersom svaret verkligen är ”det beror på”, fokuserar detta avsnitt på något enklare. Vilket verktyg tenderar att fungera bättre för vilken typ av skrivande.

Nedanstående sammanställning är inte en regelbok. Se den snarare som en uppsättning mönster baserade på hur team faktiskt använder Claude och ChatGPT i vardagen.

Uppgiftstyp Rekommenderat verktyg Varför E-postutkast ChatGPT Det är snabbare för snabba, mallbaserade svar och uppföljningssekvenser där strukturen är avgörande. Blogginnehåll Claude Det producerar mer engagerande och naturligt klingande första utkast som kräver mindre tonredigering. Teknisk dokumentation ChatGPT och Claude Båda verktygen har en god förmåga att tolka och generera kod samtidigt som de bevarar teknisk noggrannhet. Mötesreferat Claude Den är bättre på att fånga nyanser, undertexter och viktiga beslut från en konversation. Redigering och korrekturläsning Claude Det ger mer genomtänkt, pedagogisk feedback som hjälper till att förbättra skrivförmågan.

Hur du använder Claude och ChatGPT tillsammans i ditt skrivarbete

Vid det här laget har du förmodligen insett att du behöver båda verktygen. Du börjar processen i ChatGPT för att skapa en strukturerad disposition, sedan byter du till Claude för att fylla ut texten med en mer naturlig ton.

De flesta team tenderar att dela upp arbetet på ett liknande sätt:

ChatGPT för snabba, strukturerade resultat – dispositioner, omskrivningar, sammanfattningar och formateringsintensiva utkast.

Claude för finputsning – förbättra tonfall, jämna ut långa avsnitt och behåll en konsekvent röst genom hela texten.

Var för sig fungerar båda verktygen bra. Tillsammans, utan gemensam kontext, skapar de friktion.

När du använder både ChatGPT och Claude tillsammans kan du fastna i en ändlös kopierings- och klistringscykel mellan webbläsarflikar.

Varje gång du byter förlorar du värdefull kontext. Du måste förklara projektmålen på nytt, klistra in tidigare arbete och hoppas att den nya AI:n förstår vad du försöker göra. Denna fragmenterade process är vad vi kallar AI-spridning – den oplanerade spridningen av osammanhängande AI-verktyg som dränerar budgetar och produktivitet.

Det skapar ett rörigt och ineffektivt arbetsflöde som undergräver just den produktivitet du försökte uppnå. Dessutom betalar du för flera separata AI-abonnemang.

Den insikt som de flesta team missar

Problemet är inte att använda Claude och ChatGPT tillsammans.

Det handlar om att använda dem utanför den plats där ditt arbete faktiskt utförs.

När AI finns i separata flikar ser den aldrig din uppgiftshistorik, deadlines, kommentarer eller tidigare beslut. Därför kan den inte bygga vidare på ditt arbete. Den reagerar bara på det du klistrar in härnäst.

Och det är därför även den bästa konfigurationen med två verktyg till slut känns som en produktivitetsavgift som du inte har valt att betala!

📮ClickUp Insight: 62 % av våra respondenter förlitar sig på konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude. Deras välbekanta chatbot-gränssnitt och mångsidiga förmågor – att generera innehåll, analysera data och mycket mer – kan vara anledningen till att de är så populära inom olika roller och branscher. Men om en användare måste byta till en annan flik för att ställa en fråga till AI varje gång, ökar kostnaderna för att växla mellan flikar och byta kontext med tiden. Men inte med ClickUp Brain. Det finns direkt i ditt arbetsområde, vet vad du arbetar med, kan förstå vanliga textprompter och ger dig svar som är mycket relevanta för dina uppgifter! Upplev en fördubbling av produktiviteten med ClickUp!

Hur ClickUp Brain kombinerar det bästa från båda AI-modellerna

Du ska inte behöva välja mellan ett mångsidigt verktyg och en nyanserad skribent. Och du ska definitivt inte behöva hantera kaoset med AI-spridning.

Eliminera hela detta dilemma med en inbyggd AI-funktion direkt i ClickUps Converged AI Workspace – en enda plattform där projekt, dokument, konversationer och kontextuell AI samlas: ClickUp Brain.

Det är inte ännu en integration som du måste konfigurera. Det är en del av den miljö där du redan hanterar dina projekt, dokument och teamkommunikation.

Eftersom det är en del av din arbetsplats får du en kontextmedveten AI som förstår dina uppgifter, dokument och projekthistorik. Du behöver aldrig slösa tid på att förklara vad du arbetar med igen.

Skriv där arbetet redan finns

Med AI Writer i ClickUp Docs behöver du inte skriva utkast separat och klistra in saker senare.

Du kan:

Skapa ett första utkast till en blogg, specifikation eller förslag direkt i dokumentet och förfina det .

Ställ frågor som ”Vad saknas här?” eller ”Gör detta mer koncist för ledningen”.

Markera ett stycke och omvandla det direkt till åtgärder eller uppgifter.

Skapa idéer, skriv och förfina resultatet med ClickUp Brain i ClickUp Docs.

Eftersom dokumentet redan är kopplat till ett projekt behöver AI inte gissa sig till sammanhanget. Den vet vad arbetet är till för – och vad som behöver göras härnäst.

Omvandla skrivande till uppgifter automatiskt

Istället för att manuellt översätta skrivande till arbete kan ClickUp Brain:

Skapa uppgifter från mötesanteckningar, dokumentavsnitt och till och med meddelanden i ClickUp Chat

Tilldela ägare och förfallodatum baserat på projektstrukturen.

Föreslå nästa steg när ett dokument eller en kommentar antyder arbete ("granska", "följa upp", "skicka").

Skapa uppgifter automatiskt från chattar, dokument och mer via ClickUp AI.

📌 Låt oss säga att du skriver ett inlägg på sociala medier i ClickUp Docs. Texten är klar, men den behöver fortfarande godkännas juridiskt, utformas och få ett publiceringsdatum.

Istället för att bryta ditt flöde markerar du inlägget och ber ClickUp Brain att skapa relevanta ClickUp-uppgifter utifrån det. Brain kan generera:

En juridisk granskningsuppgift, och tilldela den till rätt person

En designuppgift med inläggstexten bifogad som kontext i uppgiftsbeskrivningen.

En publiceringsuppgift med rätt deadline

💡 Proffstips: Automatisera hela ditt arbetsflöde för innehållsproduktion (och lägg till en mänsklig faktor där det behövs) med ClickUp Super Agents. En superagent skapar inte bara uppgifter – den förstår avsikten och hanterar uppföljningen. Den kan: Fördela uppgifter baserat på roll och arbetsbelastning

Uppdatera uppgiftsstatus när recensioner kommer in

Påminn intressenterna om godkännanden dröjer

Flytta inlägget framåt när beroenden har rensats bort. Dokumentet förblir källan till sanningen. Uppgifterna förblir länkade. Arbetsflödet fortsätter – utan manuella överlämningar eller kopiering och klistring. Se hur vi gjorde det internt på ClickUp:

Välj kontextmedveten kommunikation, inte generiska svar.

Oavsett om du skriver i ClickUp Chat eller en uppgiftskommentar, utformar ClickUp Brain meddelanden med hänsyn till:

Vem du pratar med

Vilket projekt meddelandet tillhör

Vad har redan diskuterats?

Det innebär färre generiska uppdateringar och mindre behov av att förklara om. AI:n har redan bakgrundsinformationen.

Du kan också använda Brain för att få automatiska, koncisa sammanfattningar av långa kommentartrådar och beskrivningar. Det hämtar alla relevanta detaljer så att du kan komma igång på några sekunder utan att behöva läsa igenom allt!

Få tillgång till flera LLM:er i ett enda enhetligt arbetsutrymme

Vill du inte helt avstå från ChatGPT eller Claude? Vill du inte betala för båda samtidigt? Brain hjälper dig!

Växla mellan de senaste AI-modellerna – inte bara från Anthropic och OpenAI, utan även från Google (Gemini) och andra AI-företag – utan att behöva betala för varje modell separat. Du behöver inte längre välja!

Välj mellan flera premium-AI-modeller direkt från ClickUp.

💡 Proffstips: Få AI-assistans för hela ditt arbetsflöde på datorn med ClickUp Brain MAX, en fristående AI-kompanjon/superapp. Den förstår ditt arbete i ClickUp och anslutna appar (som Slack och Google Drive). Använd den för att: Sök i alla dina appar från ett enda verktyg med hjälp av naturligt språk.

Utför arbete åt dig i ClickUp (skapa uppgifter, skriv dokument, tilldela åtgärdspunkter, ta fram idéer och mycket mer)

Transkribera din röst och skriv fyra gånger snabbare, handsfree, med , handsfree, med Talk to Text. Se varför Brain MAX är 10 gånger kraftfullare än ChatGPT och Claude:

Bedömningen av Claude vs. ChatGPT för skrivande

Så, vad blir det slutgiltiga beslutet?

Claude och ChatGPT är båda utmärkta skrivverktyg.

Claude briljerar när ton, nyanser och långformig koherens är viktigt.

ChatGPT utmärker sig när det gäller struktur, hastighet och iterativt arbete.

Men att behandla detta som en direkt jämförelse missar den verkliga frågan. De mest effektiva teamen frågar inte vilken AI som skriver bäst. De frågar var AI ska placeras.

När AI finns i din arbetsmiljö:

Skrivandet skiljer sig inte från utförandet

Kontexten återställs inte varje gång du ställer en fråga.

Att använda flera modeller betyder inte att man måste hantera flera verktyg.

Det är därför du med kontextuella AI-verktyg som ClickUp Brain fortfarande får fördelarna med Claude-stilens nyanser och ChatGPT-stilens struktur. Men utan den kopierings- och klistringsbörda som vanligtvis följer med. Din AI blir en riktig partner – en som förstår dina projekt, känner till dina deadlines och hjälper dig att få arbetet gjort snabbare, allt på ett och samma ställe.

Vill du minska klyftan mellan att tänka, skriva och göra?

Prova ClickUp gratis och se hur inbyggd AI förändrar ditt arbetsflöde.

Vanliga frågor (FAQ)

Den största skillnaden är deras skrivstil; Claude producerar mer naturlig, mänskligt klingande prosa, medan ChatGPT är bättre på att skapa strukturerat, mångsidigt innehåll och integrera med andra verktyg.

Använd Claude för dokument som kräver en nyanserad ton och långsammanhängande text, såsom rapporter eller förslag, och använd ChatGPT för strukturerat innehåll, såsom dispositioner eller tekniska guider.

Claude är generellt bättre för att sammanfatta transkriptioner och mötesanteckningar eftersom dess större kontextfönster och träning gör att den kan fånga nyanser och undertexter mer effektivt.

Claude Pro erbjuder snabbare svar och prioriterad åtkomst, vilket kan vara användbart. Men team upplever ofta att en enhetlig plattform som ClickUp, som integrerar AI-skrivverktyg direkt i deras projektledningsflöde, ger bättre värde.