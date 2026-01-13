De bästa alternativen till Eesel AI för support och kunskapsautomatisering

Eesel fungerar bra som ett smart Q&A-lager. Anslut bara Slack, koppla in dina dokument och se hur repetitiva frågor som "var finns ...?" försvinner. Det är särskilt effektivt när målet är att snabbt ta fram kunskap och minska antalet grundläggande sökförfrågningar.

Men när teamen börjar hantera större volymer, nya produktlinjer eller specialiserade interna arbetsflöden uppstår snabbt luckor. En enda bot som delas mellan flera målgrupper, begränsad automatisering av arbetsflöden och ytlig rapportering gör det svårt att arbeta med.

I den här guiden utforskar du alternativ till Eesel AI som är utvecklade för mer än bara snabba svar. Du får se verktyg som kan hantera flera bots och målgrupper, integreras djupt i helpdesks och projektutrymmen samt automatisera hantering och uppföljning av ärenden.

Låt oss sätta igång!

De 10 bästa alternativen till Eesel i korthet

Här är en tabell som jämför alla Eesel-alternativ i denna blogg. 📊

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Prissättning ClickUp Allt-i-ett-lösning för kunskaps- och uppgiftshantering med AI-förstärkt automatisering och verktygsoberoende arbetsflöden för team av alla storlekar som samordnar projekt, ärenden och dokument över olika funktioner. Enhetlig arbetsyta med uppgifter, listor, dokument och mål, ClickUp Brain, flera AI-modeller och anpassade automatiseringar. Gratis för alltid; anpassningar tillgängliga för företag Featurebase Kundsupport och produktfeedback-arbetsflöden med AI-drivna insikter för medelstora till stora support- och produktteam. AI-supportagent (Fibi), omnikanal-inkorg, centraliserad feedbackhub, ändringsloggar och roadmaps, prioritering av AI-feedback Gratis; betalda abonnemang från 37 USD/månad per användare Intercom Automatisering av konversationssupport, kundengagemang och arbetsflödeshantering för chefer och stora team, med fokus på personaliserade meddelanden och högvärdiga kundresor. Fin AI Copilot för automatiserade svar, API-åtkomst, automatisering av flerstegsuppgifter, livechatt och meddelandeverktyg Betalda abonnemang börjar på 39 $/månad per användare. Helpjuice Kunskapshantering och självbetjäningsarbetsflöden för medelstora team som bygger interna och externa kunskapsbaser Avancerad Markdown-redigerare, AI-åtgärder för sökning, detaljerade behörigheter och analyser av artikelanvändning. Betalda abonnemang börjar på 249 $/månad för 30 användare. GPTGO Snabba arbetsflöden för informationshämtning och innehållsgenerering för enskilda användare som behöver snabba sökningar, sammanfattningar eller svar. Sökning med naturligt språk, omedelbara svar från olika webbkällor, användarvänligt gränssnitt för snabba insikter Gratis SiteGPT Personanpassade AI-chatbot-arbetsflöden som tränats på innehållet på din webbplats för smidiga interna driftsteam. Anpassad chatbot tränad på dina URL:er/dokument, automatiserade svar dygnet runt, flerspråkig support Betalda abonnemang börjar på 59 $/månad per användare. ChatGPT Flexibel konversations-AI för att skriva innehåll, sammanfatta dokument och svara på frågor för individer eller små team som behöver anpassningsbar AI för olika uppgifter. Naturlig språkförståelse, konversationskontextminne, GPT Store-anpassade assistenter, kod-/dataanalys Gratis; betalda abonnemang från 20 USD/månad per användare Zendesk Heltäckande kundsupportarbetsflöden med avancerad ärendehantering, vidarebefordran och omnikanalupplevelser för medelstora till stora supportverksamheter. AI-driven triage och routing, konversationsbot-support, sentimentanalys, integrerad ticketing, agentcopilots Betalda abonnemang börjar på 25 $/månad per användare. Tidio Realtidschatt och grundläggande AI-chattbotsautomatisering för kundsupportteam inom e-handel och små och medelstora företag. Lyro AI-chatbot, livechattwidget, visuell automatiseringsbyggare, flerkanalig inkorg, produktrekommendationer Betalda abonnemang börjar på 29 $/månad. Freshdesk AI-förbättrade helpdesk- och ärendehanteringsflöden för stora team som behöver omnikanalsupport och integrerad självbetjäning. Freddy AI för smarta svar och sammanfattningar, automatisering och vidarebefordran av ärenden, insikter om sentiment, anpassningsbara arbetsflöden Betalda abonnemang börjar på 25 $/månad per användare.

Vad ska du leta efter i alternativ till Eesel AI?

Många team når Eesel AI:s gräns när de behöver djupare arbetsflöden, flera bots eller tätare integration med sina centrala kunskapshanteringssystem.

Här är några funktioner att leta efter när du utvärderar alternativ till Eesel. 👇

Stöder flera bots och arbetsytor: Kör separata men sammankopplade AI-agenter för support, framgång, IT eller interna operationer med distinkta konfigurationer, Kör separata men sammankopplade AI-agenter för support, framgång, IT eller interna operationer med distinkta konfigurationer, live-kunskapskällor och behörigheter.

Integreras djupt med dina kärnverktyg: Ansluter direkt till helpdesks, projektverktyg och Ansluter direkt till helpdesks, projektverktyg och AI-kunskapsbaser som ClickUp, Zendesk, Jira, Confluence och Notion.

Automatiserar hela arbetsflöden: Hanterar frågor och svar, AI-driven triage, vidarebefordran, prioritering och SLA-medvetna eskaleringar, med arbetsflöden som skapar uppgifter, uppdaterar fält och meddelar team automatiskt.

Distribueras över olika kanaler med full kontroll: Betjänar kunder och interna team via webbwidgets, appupplevelser, e-post eller chatt, med flexibel branding, ton och användarupplevelse.

Byggt på verklig operativ kunskap: Tränar AI på både dokument och historiska ärenden eller konversationer så att svaren återspeglar hur problem löses, med stöd av verktyg för versionshantering, validering och innehållsstyrning.

Säkerställer noggrannhet, skyddsåtgärder och synlighet: Spårar svarskvalitet, avvikelsefrekvens och felmodeller och tillämpar kontroller som konfidensgränser, manuella överlämningar och begränsade åtgärder för att förhindra dolda fel.

Skalbar med transparent prissättning: Växer bortom ett enskilt projekt eller team utan att behöva hantera flera konton och betala dolda kostnader.

De bästa alternativen till Eesel AI

Om ditt team har vuxit ur enkla Q&A-avledningar erbjuder dessa alternativ till Eesel AI starkare lösningsvägar, dirigering, segmentering och insikter för verklig intern support. 🚀

1. ClickUp (Bäst för allt-i-ett-kunskaps- och uppgiftshantering med automatiseringar)

Redigera data i realtid med ditt team, tagga SME i kommentarer, tilldela uppföljningsåtgärder och konvertera utkast till text till spårbara uppgifter i ClickUp Docs

När Eesel AI läggs ovanpå en fragmenterad stack kan det svara på frågor och vidarebefordra ärenden, men det underliggande arbetet, processerna och kunskapen förblir spridda över olika verktyg.

ClickUp för kundtjänstteam vänder på detta. Som världens första konvergerade AI-arbetsyta samlar det AI, dokumentation, uppgifter och arbetsflöden i ett enda system. Dina SOP:er, interna dokument och supportmanualer finns precis bredvid ärenden, projekt och processer.

Detta eliminerar arbetsbelastning genom att hålla dokumentationen kopplad till själva arbetet, så när processer förändras kan dina SOP:er uppdateras i sitt sammanhang.

Låt oss utforska några av dess bästa funktioner! 🤩

Strukturera en kunskapsbas för support med ClickUp Docs

Skapa en intern och extern kunskapsbas direkt i din arbetsyta med ClickUp Docs. Du kan skapa produkt-FAQ, handböcker, SOP:er och release notes, och sedan länka dessa dokument direkt till supportlistor eller ClickUp-uppgifter så att varje ärende har rätt handbok bara ett klick bort. ​

Skapa din egen kunskapsbas. 👇

Få kontextuella svar och respons med ClickUp Brain

Nu när du har skapat en centraliserad kunskapsbas kan du vända dig till ClickUp Brain, plattformens inbyggda AI-assistent, för att få svar.

Sammanfatta ärenden i FAQ:er, förklara problem tydligt och skapa kundvänliga meddelanden med ClickUp Brain

Till skillnad från Eesel AI kan den se aktuella ärenden, länkade dokument, tidigare kundinteraktioner och relaterade uppgifter som redan finns på din plattform. På så sätt sammanställer den förslag utifrån kontexten i din arbetsmiljö. ​​ För att använda detta AI-verktyg för kunskapshantering behöver du bara ställa frågor på naturligt språk.

📌 Exempel på uppmaningar: Vad diskuterades på säljmötet förra veckan?

Vad är den senaste överenskomna lösningen för faktureringsfelet som drabbar EU-kunder?

Var finns den senaste eskaleringshandboken för hantering av driftstörningar?

ClickUp Brain är lika användbart när du skapar eller underhåller din kunskapsbas. Du kan till exempel skriva utkast till nya kunskapsbasartiklar, makron, SOP:er eller efteranalyser utifrån råa tickethistorik, kommentarer eller mötesanteckningar.

Automatisera komplexa arbetsflöden med ClickUp Super Agents

ClickUp Super Agents är AI-drivna teammedlemmar som kan utföra flerstegsarbetsflöden, svara på frågor, vidta åtgärder och mycket mer.

Anpassa ClickUp Super Agents till din kunskapsstruktur och hämta svar från pålitliga dokument, uppgifter och konversationer

När till exempel en IT-förfrågan skickas in via ClickUp Forms eller en ansluten helpdesk analyserar ClickUp IT Ticket Management AI Agent problemet, bedömer hur brådskande det är och vidarebefordrar det till rätt IT-kö eller ansvarig. Den visar också relaterade incidenter, buggar eller tidigare ärenden, så att teknikerna kan börja med fullständig kontext.

ClickUp BrainGPT för verktygsoberoende supportintelligens

ClickUp BrainGPT ansluter dig till externa verktyg som Google Docs, OneDrive, SharePoint, GitHub och till och med webben. Detta gör det till en enhetlig AI-sökplattform som kan söka efter tidigare supportärenden och dokument i ClickUp samt produktspecifikationer, kontrakt och externa kunskapsbaser i andra system. ​

När du till exempel arbetar med ett ärende kan BrainGPT hämta API-dokument från Drive, arkitekturanteckningar från GitHub och policydokument från SharePoint samtidigt som du fortfarande är förankrad i ClickUp Task. ​

Använd ClickUp BrainGPT för att samla in insikter från flera verktyg och optimera ditt arbetsflöde

Till skillnad från Eesel AI är BrainGPT inte beroende av en enda stor språkmodell. Istället använder det en multimodellkonfiguration och låter dig välja den motor som är mest lämplig för uppgiften.

Dessutom kan du med Talk to Text i ClickUp ge röstkommandon som ”Sammanfatta de senaste fem P1-incidenterna och skapa uppföljningsuppgifter för varje team”. Funktionen transkriberar omedelbart begäran och ger dig sammanfattningar med hjälp av information från uppgifter, dokument, projekt och anslutna verktyg.

ClickUps bästa funktioner

Omvandla live supportdata till realtidsinsikter: Skapa Skapa AI-kort ClickUp Dashboards för att sammanfatta öppna ärenden, lyfta fram återkommande problem, markera SLA-risker och svara på frågor.

Fånga upp användbara insikter: Spela in möten, incidentgranskningar och överlämningssamtal med Spela in möten, incidentgranskningar och överlämningssamtal med ClickUp AI Notetaker , och generera sedan automatiskt sammanfattningar, åtgärdspunkter och uppföljningsuppgifter.

Håll konversationerna i samma arbetsyta: Ställ frågor i Ställ frågor i ClickUp Chat om ärenden, policyer eller incidenter och konvertera sedan svaren till uppgifter, kommentarer eller dokument utan att lämna konversationen.

Få konsekventa metadata för ärenden: Använd Använd ClickUp Custom Fields för att märka ärenden och dokument efter typ av problem, produktområde, allvarlighetsgrad, kundsegment eller grundorsak. Detta ger ClickUp Brain och AI Agents konsekventa data för att hämta korrekta svar och identifiera mönster.

Prioritera arbetsflöden: Använd Använd ClickUp Task Priorities för att styra vidarebefordran, eskaleringar och AI-drivna sammanfattningar, så att brådskande incidenter, buggar med stor påverkan och kritiska driftsförfrågningar hanteras först.

Begränsningar för ClickUp

Eftersom ClickUp är mycket anpassningsbart kan team behöva tid för att konfigurera utrymmen, fält, automatiseringar och vyer innan allt känns intuitivt.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension som sammanfattar det hela:

Jag älskar verkligen att använda ClickUp! Att hantera ärenden, dokument och all tillhörande information har aldrig varit så enkelt och smidigt. Allt jag behöver finns på ett ställe, strukturerat på ett sätt som bara är logiskt. En av de största fördelarna för oss: alla nya medarbetare som kommer från andra plattformar – särskilt Jira – märker omedelbart hur intuitivt ClickUp är. Inlärningskurvan är nästan obefintlig. De inser snabbt hur mycket enklare, snabbare och helt enkelt bättre det är att arbeta med ClickUp jämfört med de gamla verktygen. ClickUp har verkligen förändrat vårt sätt att organisera och hantera arbetet. Det känns lättare, smartare och mer användarvänligt, men ändå tillräckligt kraftfullt för att hantera komplexa arbetsflöden.

Jag älskar att använda ClickUp! Att hantera ärenden, dokument och all tillhörande information har aldrig varit så enkelt och smidigt. Allt jag behöver finns på ett ställe, strukturerat på ett sätt som bara är logiskt.

En av de största fördelarna för oss: alla nya medarbetare som kommer från andra plattformar – särskilt Jira – märker omedelbart hur intuitivt ClickUp är. Inlärningskurvan är nästan obefintlig. De inser snabbt hur mycket enklare, snabbare och helt enkelt bättre det är att arbeta med ClickUp jämfört med de gamla verktygen.

ClickUp har verkligen förändrat vårt sätt att organisera och hantera arbetet. Det känns lättare, smartare och mer användarvänligt, men ändå tillräckligt kraftfullt för att hantera komplexa arbetsflöden.

2. Featurebase (bäst för kundsupport och arbetsflöden för produktfeedback)

via Featurebase

Featurebase positionerar sig som ett lager mellan kundkonversationer, produktfeedback och interna säljteam.

Supportkonversationer från chatt i appen, e-post och communitykanaler samlas i en enda inkorg. Och feedback som skickas in via portaler, widgets eller anpassade integrationer blir strukturerad information kopplad till verkliga användare och konton.

Team kan leverera omedelbara självbetjäningssvar genom AI-sökning direkt i hjälpcentret och hämta korrekta svar från dokumentationen utan extra klick.

Produktuppdateringar kan publiceras och segmenteras med hjälp av ändringsloggar med varumärkesprofilering och widgets i appen, så att dina användare ser ändringarna vid rätt tidpunkt. Och när det behövs en mänsklig touch hanterar kodfri automatisering SLA:er, vidarebefordran, uppföljningar och interna överlämningar.

Featurebase bästa funktioner

Centralisera omnikanalssamtal med en enhetlig inkorg som samlar in appmeddelanden, e-postmeddelanden och diskussioner i communityn.

Fibi AI Agent för att svara på vanliga frågor och utlösa åtgärder som förlängning av provperioder eller rabatter. Lös problem automatiskt med hjälp av den kunskapsbaserade AI-agenten Fibi AI Agent för att svara på vanliga frågor och utlösa åtgärder som förlängning av provperioder eller rabatter.

Samla in produktfeedback direkt från källan via offentliga feedbackportaler , inbäddade widgets i appar och direkta integrationer.

Prioritera idéer på ett intelligent sätt med AI-driven feedbackanalys som upptäcker dubbletter och lyfter fram förfrågningar med stor påverkan.

Begränsningar i Featurebase

AI-agenter lär sig inte automatiskt av lösta ärenden eller återanvänder tidigare konversationer för att bygga upp intern kunskap.

Rapportering och dashboards saknar djupare beteendeinsikter och avancerad analys

Featurebase-prissättning

Gratis

Tillväxt: 37 $/månad per användare

Professionell: 75 USD/månad per användare

Företag: 129 USD/månad per användare

Featurebase-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Featurebase?

Här är vad en kund hade att säga:

Vi gillar att använda Featurebase eftersom det gör det enkelt och smidigt att publicera ändringsloggar för våra användare. […] Vi använder också funktionen för funktionsförfrågningar, som gör det möjligt för andra användare att se och rösta på förslag, vilket hjälper oss att få fart snabbare. […] Vi är dock inte särskilt nöjda med de tillgängliga visningsalternativen när det automatiskt skickar en ändringslogguppdatering till Slack. På grund av detta använder vi funktionen för automatisk sändning främst för interna teamuppdateringar.

Vi gillar att använda Featurebase eftersom det gör det enkelt och smidigt att publicera ändringsloggar för våra användare. […] Vi använder också funktionen för funktionsförfrågningar, som gör det möjligt för andra användare att se och rösta på förslag, vilket hjälper oss att få fart snabbare. […] Vi är dock inte särskilt nöjda med de tillgängliga visningsalternativen när det automatiskt skickar en ändringslogguppdatering till Slack. På grund av detta använder vi funktionen för automatisk sändning främst för interna teamuppdateringar.

🚀 ClickUp-fördel: När ärenden kommer in snabbare än teamen hinner hantera dem blir manuella arbetsflöden en flaskhals. ClickUp Automations ersätter manuell samordning med automatiserade regler som dirigerar ärenden och underhåller kunskapsbasen. Tilldela, prioritera eller eskalera ärenden automatiskt baserat på status, taggar, prioritet eller kundsegment med ClickUp Automations 📌 Exempel på automatisering: När ett nytt ärende skapas med prioritet = Brådskande, tilldela det till supportchefen, ange förfallodatum till imorgon och lägg upp en intern kommentar. För att ta din kunskapshantering ännu längre finns ClickUp AI Fields ovanpå dessa arbetsflöden för att automatiskt standardisera och berika ticketdata. Sammanfatta långa ärenden och kommentartrådar automatiskt till en kortfattad sammanfattning med ClickUp AI Fields AI Fields kan: Skapa uppdateringar om framsteg baserat på senaste aktiviteten så att leads kan se vad som rör sig och vad som har fastnat.

Upptäck sentiment i feedback eller eskaleringar , vilket hjälper dig att upptäcka uppgifter med negativa betyg.

Skapa åtgärdspunkter från komplexa incidentuppgifter så att uppföljningar registreras som tydliga, kopieringsklara nästa steg.

3. Intercom (bäst för automatisering av konversationssupport, kundengagemang och arbetsflödeshantering)

via Intercom

Intercom är en AI-driven plattform för kundkommunikation och support som är utvecklad för att hantera kundinteraktioner i realtid och i stora volymer. Den fungerar under hela livscykeln, från onboarding och utbildning till problemlösning och kundbevarande.

Team kan använda Intercom antingen som en komplett kundtjänstlösning (med egen helpdesk av nästa generation) eller ansluta dess flaggskepps-AI-agent, Fin, till en befintlig helpdesk som Zendesk eller Salesforce.

Plattformens styrka ligger i hur den behandlar AI som en förstahandsresurs. Fin tränas på dina rutiner, policyer och kunskapskällor och testas i simulerade konversationer innan lansering. Därefter distribueras den konsekvent över chatt, e-post, röst och sociala kanaler.

När AI inte kan lösa ett problem från början till slut överlämnar det det till mänskliga agenter, med stöd av Copilot.

Intercoms bästa funktioner

Träna och validera AI-beteendet med hjälp av Fin Flywheel med kontrollerade tester innan du går live.

Synkronisera kunskapskällor centralt via Knowledge Hub med innehåll hämtat från Notion, Confluence, Zendesk, PDF-filer och webbplatser.

Hjälp agenter i realtid med Copilot för felsökning, utbildning, översättning och vägledning om nästa steg.

Hantera konversationer och ärenden tillsammans med hjälp av en nästa generations helpdesk som är utformad för kontextuella överlämningar.

Intercoms begränsningar

Noggrannheten minskar om dokumentationen inte är välstrukturerad, uppdaterad eller tydligt skriven för AI-användning.

Fin kan ha svårt med mycket specifika, nischade eller ovanligt formulerade frågor och kan kräva mänsklig inblandning.

Priser för Intercom

Väsentligt: 39 $/månad per användare

Avancerat: 99 $/månad per användare

Expert: 139 $/månad per användare

Intercom-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 3 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Intercom?

Direkt från en G2-recension:

Fin har varit ett fantastiskt tillskott till vårt supportarbete. Det ger snabba, korrekta svar och hjälper oss att minska svarstiderna avsevärt. Våra kunder uppskattar den omedelbara hjälpen, och vårt team kan fokusera på mer komplexa ärenden. […] Ibland känns svaren för generella eller saknar rätt sammanhang för specifika kundfrågor. Bättre kontroll över tonen och fler utbildningsalternativ för att anpassa den till vårt varumärkes röst skulle göra stor skillnad.

Fin har varit ett fantastiskt tillskott till vårt supportarbete. Det ger snabba, korrekta svar och hjälper oss att minska svarstiderna avsevärt. Våra kunder uppskattar den omedelbara hjälpen, och vårt team kan fokusera på mer komplexa ärenden. […] Ibland känns svaren för generella eller saknar rätt sammanhang för specifika kundfrågor. Bättre kontroll över tonen och fler utbildningsalternativ för att anpassa den till vårt varumärkes röst skulle göra stor skillnad.

4. Helpjuice (bäst för kunskapshantering och självbetjäningsarbetsflöden)

via Helpjuice

Helpjuice är en dedikerad kunskapsbasplattform utformad för team som vill ha svar direkt. Till skillnad från andra AI-verktyg för kunskapsarbetare fokuserar den på att omvandla dokumentation till ett högpresterande återvinningssystem.

Team publicerar kundinriktade hjälpcenter eller interna wikis och förlitar sig sedan på AI-driven sökning och chatt för att översätta vaga, dåligt formulerade frågor till precisa svar på mindre än en sekund.

Produkt- och aktiveringsgrupper använder samma system för att snabbare introducera nyanställda, dokumentera processer en gång och hålla uppdateringar synkroniserade mellan språk och versioner.

Det passar också bra in i befintliga ekosystem och visar svar i Slack, Teams, webbläsare eller inbäddade widgets, vilket gör det bättre än andra Helpjuice-alternativ.

Helpjuices bästa funktioner

Få svar direkt med Swifty AI Search som förstår avsikt, stavfel och naturligt språk.

Guida användarna på ett konversationsliknande sätt med Swifty AI Chat , som är direkt integrerat i hjälpcenter och interna portaler.

Upptäck dolda insikter med AI Knowledge Base Analytics som avslöjar sökluckor, återvändsgränder och oanvänt innehåll.

Skapa steg-för-steg-guider visuellt med Wizardshot för snabb processdokumentation.

Begränsningar för Helpjuice

Fungerar bra för dokumentation, men saknar djupa, inbyggda kopplingar till uppgiftshantering, arbetsflöden eller exekveringssystem.

Relevanta artiklar dyker inte alltid upp, även om nyckelord finns på plats.

Priser för Helpjuice

Kunskapsbas: 249 USD/månad för 30 användare

AI-kunskapsbas: 449 USD/månad för 100 användare

Obegränsad AI-kunskapsbas: 799 $/månad

Helpjuice-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Helpjuice?

En verifierad användare uttrycker det bäst:

Livechattpersonalen är mycket hjälpsam och svarar snabbt. Integrationen och anpassningen är mycket enkel. Detta kommer från någon som har en MYCKET grundläggande förståelse för kodning. Det finns också en gratis AI-chatbot som kan spara mycket tid om du har ett teknik-/kundsupportteam... Nya funktioner släpps ofta innan de är helt färdiga. Vi väntar ofta på en release, ger den ett par månader för att få bort buggarna och implementerar den sedan. Om du hittar en bugg eller frågar om en kommande release får du aldrig någon SLA eller ETA. Ibland har vi bara fått hitta en lösning och leva med den.

Livechattpersonalen är mycket hjälpsam och svarar snabbt. Integrationen och anpassningen är mycket enkel. Detta kommer från någon som har en MYCKET grundläggande förståelse för kodning. Det finns också en gratis AI-chatbot som kan spara mycket tid om du har ett teknik-/kundsupportteam... Nya funktioner släpps ofta innan de är helt färdiga. Vi väntar ofta på en release, ger den ett par månader för att få bort buggarna och implementerar den sedan. Om du hittar en bugg eller frågar om en kommande release får du aldrig någon SLA eller ETA. Ibland har vi bara fått hitta en lösning och leva med den.

5. GPTGO (Bäst för snabb informationshämtning och arbetsflöden för innehållsgenerering)

via GPTGO

Till skillnad från en traditionell kunskapsbas eller AI-agentplattform är GPTGO (tidigare känt som GooGPT) ett hybrid AI-söklager som blandar webbresultat i Google-stil med svar i ChatGPT-stil. Det krävs ingen installation eller inmatning av interna dokument, vilket gör det fundamentalt annorlunda än verktyg som Eesel AI, som är beroende av kuraterade kunskapskällor.

GPTGO kan användas som ett hjälpmedel för forskning och för att snabbt förstå okända frågor, utarbeta svar eller kontrollera svar innan de publiceras i en verklig kunskapsbas.

Dessutom krävs inget konto och anonymitet betonas. Det innebär att du kan använda det i tidiga utredningsfaser, till exempel när teamen vill ha snabb kontext utan att logga in på interna verktyg eller exponera proprietära data.

GPTGO:s bästa funktioner

Ställ uppföljningsfrågor på ett konversationsliknande sätt med hjälp av chattläget Ask GPT utan att lämna sökflödet.

Sök globalt och inkluderande med flerspråkig sök- och svarsstöd på över 100 språk.

Bevara användarnas anonymitet genom en integritetsorienterad design som undviker spårning av personuppgifter eller aktiviteter.

Få tillgång till din befintliga kunskapsbas på alla enheter via ett lättviktigt webbgränssnitt, Chrome-tillägg och mobilvänlig upplevelse.

Begränsningar för GPTGO

Det kan inte riktigt lära sig dina preferenser eller arbetsmiljöns sammanhang som interna verktyg gör.

Ingen åtkomst till eller integration med dina privata verktyg

Priser för GPTGO

Gratis

GPTGO-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

6. SiteGPT (Bäst för personaliserade AI-chatbot-arbetsflöden som tränats på innehållet på din webbplats)

via SiteGPT

SiteGPT närmar sig AI-support utifrån och in. Istället för att be teamen att sammanställa en separat kunskapsbas eller migrera innehåll till ett nytt system, utgår man från det som redan finns. Detta inkluderar din webbplats, hjälpcenter, PDF-filer och offentliga dokument, som sedan omvandlas till ett live-gränssnitt för konversationer.

Du anger en URL eller laddar upp filer, och SiteGPT skannar, tolkar och operationaliserar innehållet till en chattbot som beter sig som en produktexpert.

Det passar bäst i miljöer med hög trafik där frågorna upprepas, sammanhanget är offentligt och hastighet är viktigare än djup arbetsflödesintegration. Supportchefer kan till exempel använda det för att avleda repetitiva frågor om hur något fungerar innan ärendena hamnar i kön.

SiteGPT:s bästa funktioner

Styr konversationer proaktivt med hjälp av Quick Prompts som lyfter fram frågor med hög avsikt och vanliga frågor.

Fånga upp kvalificerade leads automatiskt genom inbyggd Lead Generation under supportinteraktioner.

Automatisera åtgärder via chatt med hjälp av funktioner som översätter naturligt språk till åtgärder i appen eller systemet.

Övervaka och förbättra svaren med e-postsammanfattningar och chattloggar som skickas direkt till din inkorg.

Begränsningar för SiteGPT

Utformat främst för kundorienterad chatt på webbplatser, inte för interna kunskapsoperationer eller teamöverskridande arbetsflöden.

Det stöder väldigt få direkta integrationer, vilket begränsar hur djupt det kan anslutas till helpdesks, projektverktyg eller interna system.

Priser för SiteGPT

Startpaket: 59 $/månad per användare

Tillväxt: 129 $/månad för upp till fyra användare

Skala: 429 $/månad för upp till 10 användare

Företag: Anpassad prissättning

SiteGPT-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om SiteGPT?

Vad kunderna faktiskt säger:

Det erbjuder ett praktiskt sätt att interagera med det för användare på alla nivåer. Oavsett om du är en hemmafru som letar efter matrecept eller en högt uppsatt chef som letar efter nya affärsmöjligheter. De har definitivt startat AI-revolutionen, men de har inte hållit sig uppdaterade med alla moderna trender. Och det finns definitivt bättre funktioner att hitta på andra ställen, men GP. T gör fortfarande allt även om de inte gör allt rätt.

Det erbjuder ett praktiskt sätt att interagera med det för användare på alla nivåer. Oavsett om du är en hemmafru som letar efter matrecept eller en högt uppsatt chef som letar efter nya affärsmöjligheter. De har definitivt startat AI-revolutionen, men de har inte hållit sig uppdaterade med alla moderna trender. Och det finns definitivt bättre funktioner att hitta på andra ställen, men GP. T gör fortfarande allt även om de inte gör allt rätt.

7. ChatGPT (Bäst för flexibel konversations-AI för att utforma innehåll och svara på frågor)

via ChatGPT

Till skillnad från Eesel AI, som är utformat för att träna agenter på interna dokument och ärenden, börjar ChatGPT som en tom men mycket kapabel modell som kan formas genom uppmaningar, uppladdade filer, projekt eller anpassade GPT:er.

Använd den för att resonera igenom svåra ärenden, utforma nyanserade svar eller sammanfatta långa kundtrådar. Du kan till och med granska stora dokument, sammanställa spridd information eller testa dokumentationens tydlighet innan publicering.

Med anpassade GPT:er kan team approximera en ”intern AI-assistent” genom att ladda upp dokument och definiera beteenden, utan att behöva genomföra en fullständig kundinriktad implementering.

ChatGPT är inte integrerat i din helpdesk och hanterar inte ärenden automatiskt på samma sätt som Eesel, men det är ett utmärkt verktyg som tänkande partner och extern informationshub.

ChatGPT:s bästa funktioner

Organisera långvarigt arbete med Projekt som grupperar chattar, filer och sammanhang under gemensamma mål.

Genomför forskning från flera källor med hjälp av Deep Research för att sammanställa och citera information från hela webben.

Utför komplexa arbetsflöden via Agent Mode som kan navigera på webbplatser, redigera filer och slutföra flerstegsuppgifter.

Analysera dina egna data med Data Analysis som kör Python för beräkningar, rensning och visualisering.

ChatGPT:s begränsningar

Svaren kan låta övertygande, men måste ändå verifieras, särskilt när det gäller faktiska, tidsbegränsade eller reglerade ämnen.

Saknar inbyggda säkerhetsfunktioner för tonkontroll, eskaleringslogik eller arbetsflöden för godkännande av svar.

Priser för ChatGPT

Gratis

Plus-plan: 20 USD/månad per användare

Affärsplan: 30 USD/månad per användare

Pro-plan: 200 USD/månad per användare

Enterprise Plan: Anpassad prissättning

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 250 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ChatGPT?

En förstahandsrecension som är värd att läsa:

Det jag uppskattar mest med ChatGPT är hur väl det förstår sammanhanget och levererar omedelbara lösningar. Det hjälper mig att skriva professionella e-postmeddelanden, förfina min grammatik och snabbt komma på idéer till innehåll. […] Ibland kan den information som tillhandahålls vara faktamässigt felaktig eller inaktuell, så jag måste alltid dubbelkolla viktiga uppgifter. Dessutom blir den kostnadsfria versionen ofta långsam eller otillgänglig under rusningstider, vilket kan vara frustrerande när man arbetar med brådskande uppgifter. Det skulle vara bra om den hade mer tillgång till realtidsdata.

Det jag uppskattar mest med ChatGPT är hur väl det förstår sammanhanget och levererar omedelbara lösningar. Det hjälper mig att skriva professionella e-postmeddelanden, förfina min grammatik och snabbt komma på idéer till innehåll. […] Ibland kan den information som tillhandahålls vara faktamässigt felaktig eller inaktuell, så jag måste alltid dubbelkolla viktiga uppgifter. Dessutom blir den kostnadsfria versionen ofta långsam eller otillgänglig under rusningstider, vilket kan vara frustrerande när man arbetar med brådskande uppgifter. Det skulle vara bra om den hade mer tillgång till realtidsdata.

8. Zendesk (bäst för heltäckande kundsupportarbetsflöden och omnikanalupplevelser)

via Zendesk

Som en av de bästa chatbottarna för kunskapsbaser hjälper Zendesk team att använda AI för att lösa problem inom helpdesken. Dess AI-agenter hämtar information från hjälpcenter, Confluence och historiska ärenden för att hantera verkliga förfrågningar från början till slut.

I stället för att börja med dokument och bygga agenter kring dem, börjar Zendesk med live-kundinteraktioner och lägger in intelligens direkt i ärenden, konversationer och kanaler.

Det centraliserar konversationer med hjälp av Omnichannel Ticketing som förenar e-post, chatt, röst, sociala medier och meddelanden. Då blir varje meddelande på dessa kanaler en strukturerad arbetsenhet med en fullständig historik bifogad.

Zendesks bästa funktioner

Automatisera lösningar med Zendesk AI Agents som analyserar förfrågningar och utför åtgärder utan mänsklig inblandning.

Hitta tillförlitliga svar genom Zendesk Knowledge som synkroniserar hjälpcenter, externa källor och intern dokumentation.

Hantera röst på stor skala med Voice AI Agents som är utvecklade för att autentisera användare, lösa problem och vidta åtgärder i arbetsflödet.

Vägled administratörer proaktivt med Admin Copilot som lyfter fram risker, prioriteringar och rekommenderade ändringar.

Zendesk-begränsningar

Grundläggande ärendehantering är enkelt, men att konfigurera komplexa arbetsflöden, automatiseringar och integreringar mellan olika moduler kräver tid och expertis.

Chat och hantering av ärenden på mobila enheter beskrivs ofta som klumpiga eller inte idealiska för agenters dagliga arbete.

Zendesk-priser

Supportteam: 25 USD/månad per användare

Suite Team: 69 $/månad per användare

Suite Professional: 149 USD/månad per användare

Suite Enterprise: 219 USD/månad per användare

Zendesk-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 6 900 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zendesk?

Denna recension säger verkligen allt:

1. Väl integrerad plattform med alla nödvändiga tillägg som krävs för hantering av supportärenden. 2. Säker och pålitlig plattform. Instrumentpanelen är extremt lätt att navigera i och man ser alternativen direkt. 3. Vi kan se historiken för supportärendet och kan skapa och söka efter relevanta kunskapsbaser direkt i supportärendepanelen. Att beräkna arbetsstyrkan och sköta chattar och samtal är helt perfekt och kräver ingen vägledning för att komma igång och arbeta […] Gränssnittet är mycket långsamt om den bärbara datorn kopplas bort från företagets VPN och ansluts direkt till internet.

1. Väl integrerad plattform med alla nödvändiga tillägg som krävs för hantering av supportärenden. 2. Säker och pålitlig plattform. Instrumentpanelen är extremt lätt att navigera i och man ser alternativen direkt. 3. Vi kan se historiken för supportärendet och kan skapa och söka efter relevanta kunskapsbaser direkt i supportärendepanelen. Att beräkna arbetsstyrkan och sköta chattar och samtal är helt perfekt och kräver ingen vägledning för att komma igång och arbeta […] Gränssnittet är mycket långsamt om den bärbara datorn kopplas bort från företagets VPN och ansluts direkt till internet.

9. Tidio (bäst för chatt i realtid och grundläggande AI-chattbotsautomatisering)

via Tidio

Tidio har en enklare och mer direkt approach till AI-support jämfört med andra verktyg.

Dess styrka ligger i att kombinera livechatt, en grundläggande helpdesk och en AI-agent (Lyro) i en lättanvänd plattform. Detta alternativ fungerar bäst när ditt mål är att automatisera repetitiva kundfrågor och fånga upp leads.

Lyro AI tränas endast på verifierat innehåll som du tillhandahåller, vilket gör att svaren hålls under kontroll och är i linje med varumärket. Detta innebär dock också att det är mindre flexibelt än verktyg som är utformade för att resonera över flera interna system.

För e-handelsvarumärken och små och medelstora företag är denna avvägning ofta värd det. Tidio prioriterar hastighet, kostnadseffektivitet och användarvänlighet framför komplex kunskapsorkestrering.

Tidio bästa funktioner

Chatta med kunder i realtid via en lättviktig webbplatswidget för livechatt och bots.

Centralisera konversationer via chatt, e-post, Instagram, Messenger och WhatsApp i en enda inkorg.

Konvertera besökare proaktivt med kodfria Flows som triggar meddelanden baserat på beteende.

Kvalificera leads automatiskt med hjälp av bots som samlar in data, bokar möten och vidarebefordrar förfrågningar.

Tidio-begränsningar

Vissa arbetsflöden och chatbot-automatiseringar är mindre anpassningsbara och kräver lösningar för komplexa eller icke-linjära användningsfall.

Användare rapporterar begränsningar när de försöker köra Lyro AI samtidigt med vissa anpassade chatbot-flöden.

Tidio-priser

Startpaket: 29 $/månad

Kärna: 39 $/månad

Tillväxt: 59 $/månad

Plus: 749 $/månad

Premium: Anpassad prissättning

Tidio-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Tidio?

Hämtat från kundfeedback:

Det jag uppskattar mest är hur intuitiv plattformen är och hur snabbt den kan konfigureras på en webbplats utan att man behöver avancerade tekniska kunskaper […] Även om den fungerar bra har jag märkt att vissa automatiseringar kunde vara mer flexibla och anpassningsbara. Ibland blir inlärningskurvan för chattflöden lite förvirrande och kräver trial and error. Jag saknar också mer avancerade rapporterings- och analysalternativ, eftersom de nuvarande är användbara men något begränsade om man vill ha en mer detaljerad spårning.

Det jag uppskattar mest är hur intuitiv plattformen är och hur snabbt den kan konfigureras på en webbplats utan att man behöver avancerade tekniska kunskaper […] Även om den fungerar bra har jag märkt att vissa automatiseringar kunde vara mer flexibla och anpassningsbara. Ibland blir inlärningskurvan för chattflöden lite förvirrande och kräver trial and error. Jag saknar också mer avancerade rapporterings- och analysalternativ, eftersom de nuvarande är användbara men något begränsade om man vill ha en mer detaljerad spårning.

10. Freshdesk (bäst för AI-förbättrad helpdesk och ärendehantering)

via Freshdesk

Freshdesk är en molnbaserad, AI-driven kundtjänstprogramvara från Freshworks som hjälper företag att hantera kundinteraktioner över flera kanaler (e-post, chatt, sociala medier, telefon).

Den använder ett helpdesk- och ärendehanteringssystem för att effektivisera supporten, öka agenternas produktivitet och förbättra kundnöjdheten. Varje interaktion blir ett ärende med historik, ägarskap och ansvar. Freddy AI arbetar i bakgrunden för att automatisera vidarebefordran, föreslå svar och till och med lösa rutinmässiga problem.

Freshdesks bästa funktioner

Samla alla kundkanaler i en enda helpdesk så att agenterna kan se hela konversationshistoriken.

Lös problem snabbare från en arbetsplats med ett särskilt kommandocenter för agenter och teamledare.

Avled ärenden med självbetjäning genom att skapa sökbara kunskapsbaser och hjälpcenter.

Begränsningar med Freshdesk

När regler och arbetsflöden växer blir det svårt att spåra varför en ticket betedde sig på ett visst sätt eller felsöka automatiseringsproblem.

Lösningstider och hantering av återbetalningar har flaggats som friktionspunkter av vissa användare.

Priser för Freshdesk

Supportteam: 25 USD/månad per användare

Suite Team: 69 $/månad per användare

Suite Professional: 149 USD/månad per användare

Suite Enterprise: 219 USD/månad per användare

Freshdesk-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 3 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Freshdesk?

En kundinsikt värd att notera:

Jag tycker att Freshdesk är otroligt användbart, särskilt för att matcha ärenden till rätt handläggare. Det är ett mycket bra verktyg med mycket automatisering i ärendehanteringen, vilket ökar produktiviteten. […] Jag har kontaktat kundsupporten många gånger, och det är lite krångligt att få saker lösta. Ibland fungerar automatiseringen inte som förväntat, och ärenden tilldelas fel handläggare.

Jag tycker att Freshdesk är otroligt användbart, särskilt för att matcha ärenden till rätt handläggare. Det är ett mycket bra verktyg med mycket automatisering i ärendehanteringen, vilket ökar produktiviteten. […] Jag har kontaktat kundsupporten många gånger, och det är lite tröttsamt att få saker lösta. Ibland fungerar automatiseringen inte som förväntat, och ärenden tilldelas fel handläggare.

Centralisera kunskap och arbete i ClickUp

De flesta Eesel-alternativ fungerar utmärkt som fristående verktyg eller som tillägg som du kan kombinera med annan programvara för att skapa ett komplett arbetsflöde. De är utmärkta för att täcka specifika delar av problemområdet, oavsett om det gäller kunskapssökning, chattbaserade svar eller supportautomatisering.

Men att sammanfoga flera verktyg innebär fortfarande att man måste jonglera med sammanhang, behörigheter och växla mellan appar för att få arbetet gjort.

Det är där ClickUp sticker ut. Det ger dig ett komplett ekosystem för kunskapshantering och support på ett och samma ställe.

